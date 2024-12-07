takımlar için En İyi 10 Toplantı Planlayıcı Saat Dilimi Çözümü

Bağlantılı bir dünyada, konuşmalar sınırları aşar. Kıtalar arasında anlaşmalar yaparken veya dünyanın öbür ucundaki müşterilerle konuşurken, her etkileşim çok önemlidir. Bu nedenle zamanlamayı iyi ayarlamak her şeydir. ⏰

Çözüm nedir? Saat dilimi toplantı planlayıcısı! Doğru çalışma saatlerini, katılımcıların uygunluk durumlarını ve bölgesel farklılıkları hesaba katarak toplantılarınızı basitleştirir. 🧘

Takımınızın konumu ne olursa olsun, tartışmalarınızı, atölye çalışmalarınızı ve incelemelerinizi net tutmak mı istiyorsunuz? Saat dilimi planlayıcıları ile farklı saat dilimlerinde sorunsuz bir şekilde küresel projeleri yönetebilirsiniz. ⏳

Ancak bu kadar çok seçenek varken, mükemmel aracı seçmek zor olabilir. Karar vermenize yardımcı olmak için, özel iş gereksinimlerinizi karşılayacak en iyi 10 toplantı planlayıcısını içeren bir liste hazırladık. 🚀

Toplantı Saat Dilimi Planlayıcısında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

En iyi seçenekleri ele almadan önce, toplantı saat dilimi planlayıcınızda aramanız gereken beş anahtar unsur şunlardır:

Birden fazla saat dilimini destekler : Küresel saat dilimlerine ve yaz saati uygulamasına göre ayarlanan bir planlayıcı seçin. Toplantıların yerel saatte görselleştirilmesini kolaylaştırmalıdır

Takvim entegrasyonları sunar : Mevcut takvim uygulamalarınızla sorunsuz senkronizasyon sağlayan araçları arayın. Çift rezervasyonu önlemek ve planlamayı optimize etmek için Google Takvim veya Outlook entegrasyonlarını tercih edin

Özelleştirilebilir davetiyeler sağlar : Her davetiyeyi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için kişiselleştirilmiş davetiyeler ve mesaj şablonları içeren bir planlayıcı seçin

Planlama esnekliği dahildir : Katılımcıların kendileri için en uygun zamanları önermelerine, oylamalarına veya rezerve etmelerine olanak tanıyan bir araç seçin. Bu, saat dilimi sorunlarını en aza indirir ve iletişimin gidip gelmesini azaltır

Kullanıcı dostu tasarım: Temiz, sezgisel bir arayüze ve kolay gezinmeye sahip bir planlayıcı seçin. Uygun toplantı zamanlarını bulmak için programları görüntülemeyi ve karşılaştırmayı basitleştiren seçenekleri arayın

Kullanabileceğiniz en iyi 10 toplantı zaman dilimi planlayıcısı

Bu anahtar unsurları göz önünde bulundurarak, en iyi on toplantı zaman dilimi planlayıcısını derledik. Her araç, koordinasyonu basitleştirerek toplantıları uygun bir zamanda planlamanıza ve yönetimi çocuk oyuncağı haline getirmenize olanak tanır! 🍃

1. ClickUp (Kapsamlı toplantı ve zaman yönetimi için en iyisi)

ClickUp Takvim Görünümü ile görevleri, planları ve hatta proje dönüm noktalarını anında haritalayın

İlk olarak, ClickUp var — her şeyi içeren, güçlü toplantı yönetimi aracınız. Bir proje planlama uzmanı olan ClickUp, her boyuttaki takımın verimliliğini ve etkinliğini artırmaya odaklanır.

Düzenli bir planlayıcı istiyorsanız, bu çok yönlü araç hayatınızı değiştirecek. Görev yönetimi, planlama, gerçek zamanlı işbirliği ve saat dilimi haritalama özelliklerini tek bir sorunsuz platformda sunar.

ClickUp'ın Takvim Görünümü, küresel etkileşimleri yönetmeye ve görselleştirilmiş görevler, toplantılar ve son tarihlerle planlamanızı geliştirmeye adanmıştır. Ayrıca, sürükle ve bırak arayüzü, çalışma saatlerini veya uygunluk durumunu doğrudan takvime güncellemeyi kolaylaştırır.

Google veya Outlook takviminizle entegre edin, takvimler arasında geçiş yapmaya gerek kalmayacak. ClickUp ayrıca, görevleri mevcut takvim etkinlikleriyle senkronize etmek için mükemmel olan Calendly entegrasyonları da sunar

ClickUp, görev sorumluluklarını haritalar, takvim uygulamalarını düzenler ve anında saat dilimi senkronizasyonu sağlar.

Buna ek olarak, ClickUp kullanıcılarına tüm uzaktan çalışma faaliyetleri için kapsamlı bir yazılım çözümü sunar.

ClickUp Uzaktan Takım Yönetimi Yazılımı ile uzaktan çalışma verimliliğini artırın ve takım iş yüklerini optimize edin

ClickUp'ın Uzaktan Takım Yönetimi Yazılımı, uzaktan çalışma için sorunsuz bir işbirliği sağlar. Öne çıkan özellikleri arasında, takımların hesap verebilirliğini sağlayan ve kapasiteleri optimize eden anlık zaman takibi ve iş yükü görünümleri bulunur.

Bu çözüm ayrıca liderlerin kaynakları tahsis etmesine, programları yönetmesine, verimli kalmasına ve saat dilimi farklarını kolayca aşmasına olanak tanır. Ayrıca, takımınız için etkili ritim toplantıları düzenlemek için mükemmeldir.

ClickUp ayrıca mükemmel toplantı yönetimi araçları da sunar.

ClickUp Meetings ile toplantı bağlantıları oluşturun, canlı notlar alın ve eylem öğelerini anında ayarlayın

ClickUp Meetings, planlama sürecinizi yönetmek için görsel ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar.

Toplantı saatlerini paydaşların çalışma saatlerine göre otomatik olarak ayarlar.

Ayrıca, toplantı bağlantıları oluşturmak basit bir komut yazmak kadar kolaydır. Bu, koordinasyonu basitleştirir ve takım üyeleri farklı konumlarda olsa bile projelerin ilerlemesini sağlar.

Not alma özelliği, tartışmalar sırasında odaklanmanıza yardımcı olurken, otomatik hatırlatıcılar gününüzün planlandığı gibi geçmesini sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: Tüm saat dilimleri için özel bir çözüm oluşturmak için yardıma mı ihtiyacınız var? ClickUp, birkaç tıklama ile etkinleştirebileceğiniz çok sayıda kullanıma hazır iletişim şablonuna sahiptir. 📈 Bunun harika bir örneği, önceden tasarlanmış toplantı gündemleri, notlar ve takipleri içeren ClickUp Takım İletişimi ve Toplantı Matrisi Şablonu'dur. 📨 Bu basit çözümle, doğru bir proje son teslim tarihi belirleyin ve sorumlulukları atayarak, farklı şehirlerden bağlanan takımınızın iş akışlarını basitleştirin! 🔁

Genel olarak, ClickUp her şeyi verimli bir şekilde planlamak ve hızlı ve etkili kararlar almak için araçlar sunar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın kapsamlı özelliklerinden en iyi şekilde yararlanmak, bazı kullanıcılar için daha uzun bir öğrenme süreci gerektirebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

💭 Bonus: AI planlama aracıyla ilgileniyor musunuz? Motion ve ClickUp'ı karşılaştırarak iki aracı ayrıntılı bir şekilde inceleyin. ✅

2. World Time Buddy (Kolay görsel saat dilimi karşılaştırmaları için en iyisi)

World Time Buddy aracılığıyla

Farklı saat dilimlerinde toplantı davetiyeleri mi gerekiyor? World Time Buddy bunu üç tıklamayla yapar. Temiz arayüzü, toplantı sürelerini hassas bir şekilde ayarlamanıza yardımcı olur. Ayrıca, bu dünya saati, yerel saat ve diğer üç saat dilimini dikkate alarak bir takvim etkinliği planlar.

World Time Buddy, Google, Outlook veya iCal'e doğrudan dışa aktarma olanağı sunar. Toplantı bağlantıları ve e-posta taslakları oluşturur. Bir etkinlik mi planlıyorsunuz? Bu araç, geri sayımı, başlığı ve açıklamayı anında görselleştirir.

World Time Buddy'nin en iyi özellikleri

Toplantı saatlerini ve davetleri Google Takvim ve Outlook gibi popüler takvim entegrasyonlarına anında güncelleyin

Özel bir görünüm bağlantısı ile ekip arkadaşlarınızın planları kesinleştirmeden önce erişmesine izin verin

Aracı ücretsiz ve zorunlu oturum açma olmadan kullanın

World Time Buddy sınırlamaları

Video ve konferans görüşmesi uygulamalarıyla entegrasyonlar eksik

Takımların uygunluk durumunu içermez, bu da karmaşık ve platform dışı planlamaya yol açar

World Time Buddy fiyatlandırması

Ücretsiz kullanım

World Time Buddy derecelendirme ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Ücretsiz düzenlenebilir bir takvimle toplantı planlamanızı basitleştirmek mi istiyorsunuz? Google E-Tablolar'da takvim oluşturmayı öğrenin ve takımınızla bağlantı kurmak için en uygun zamanları izleyin! 🗓️

3. Saat yönünde (takvim optimizasyonu ve zaman bloklaması için en uygun)

Bu listenin bir sonraki sırasındaki Clockwise, programları görselleştirmek ve zaman yönetimini iyileştirmek için tasarlanmış bir takvim aracıdır. Bu sezgisel araç, mevcut taahhütlerinizi göz önünde bulundurarak toplantı planlamanıza yardımcı olur.

Bu toplantı planlayıcı, birden fazla takvimi aynı hesaba bağlamanıza olanak tanır, böylece hiçbir toplantıyı kaçırmazsınız.

Clockwise, manuel çabayı ortadan kaldıran akıllı bir takvime sahiptir; takım toplantıları ve zaman önerilerini hızlı bir şekilde dahil etmek için mükemmeldir.

Saat yönünde en iyi özellikler

AI özellikleriyle takviminizdeki boş alanlara anahtar görevleri otomatik olarak ekleyin

Toplantı planlayıcı aracıyla, e-posta alışverişine gerek kalmadan başkalarının çalışma saatlerinizi rezerve etmesini sağlayın

Farklı türdeki faaliyetlere harcanan zamanın genel bir özetini alın

Saat yönündeki sınırlamalar

Küçük takımlar ve bireyler için oldukça pahalıdır

Takvim yönetimine odaklanır ve sınırlı entegrasyonlar sunar; görev yönetimi gibi entegre verimlilik unsurları içermez

Saat yönünde fiyatlandırma

Ücretsiz

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 6,75 $ (yıllık faturalandırılır)

İş: Kullanıcı başına aylık 11,50 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Saat yönünde derecelendirme ve yorumlar

G2: 4,7/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (60'tan fazla yorum)

4. Saat Dilimi Dönüştürücü (Hızlı ve temel saat dönüştürme işlemleri için en iyisi)

Saat Dilimi Dönüştürücü aracılığıyla

İdeal toplantı saatlerini bulmak mı istiyorsunuz? Saat Dilimi Dönüştürücü, temiz ve anlaşılır bir çözüm sunar. Bu platform, farklı saat dilimlerinde dünyanın her yerindeki saatleri tam olarak gösterir.

En iyi yanı ne mi? Yaz saati uygulaması için akıllı ayarlamalar bile dahil!

Dünya saati, çalışma saatlerini, fazla mesai saatlerini, kişisel zamanı ve uyku saatlerini gösterir, böylece yurtdışındaki müşterileriniz ve arkadaşlarınızla tüm iletişim uygun bir zamanda gerçekleşir.

Saat Dilimi Dönüştürücü'nün en iyi özellikleri

Basit sürükleme özelliği ile farklı saat dilimlerini ekleyin ve ayarlayın

Uygulamanın yerel tatil günleri ve çalışma saatleri tahminleriyle zaman dilimi planlamasını basitleştirin

Saat Dilimi Dönüştürücü sınırlamaları

Dünya toplantı planlayıcı özelliklerinden yoksundur ve yalnızca bir saat dilimi genel bakışı görevi görür

Aracı çevrimdışı olarak kullanmak için satın almanız gerekir

Saat Dilimi Dönüştürücü fiyatlandırması

Ücretsiz

Windows Uygulaması: Kullanıcı başına 3,25 $ (tek seferlik satın alma)

MacOS Uygulaması: Kullanıcı başına 5,99 $ (tek seferlik satın alma)

Saat Dilimi Dönüştürücü derecelendirme ve yorumlar

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Her Zaman Dilimi (Bir bakışta küresel zaman takibi için en iyisi)

Tüm Saat Dilimleri aracılığıyla

Every Time Zone, en kapsamlı toplantı planlayıcılarından biridir. Dünya saati toplantı planlayıcısı, her planlama aşamasında 17 saat dilimini gösterir.

Anlık toplantı davetiyeleri ve etkinlik eklemek için iCal bağlantıları oluşturarak takımdaki herkesin güncel kalmasını sağlar. Toplantı planlayıcı, takımınızın zaman dilimlerini ve çalışma saatlerini haritalayarak takımınızın uygunluk durumunu izlemenize yardımcı olur.

Her Saat Dilimi, toplantı katılımcıları için en uygun çalışma saatlerini oluşturur, böylece web seminerleri ve atölye çalışmaları gibi etkinlikler düzenleyerek takımınızı bir araya getirebilirsiniz.

Her Saat Dilimi'nin en iyi özellikleri

Birden fazla saat diliminin görsel gösterimi ile planlamayı basit tutun

Saat dilimine dayalı toplantı planlayıcılarla uzaktan ve esnek çalışmayı teşvik edin

Renk kodlu görünümleri kullanarak farklı konumlardaki iş arkadaşlarınızla iletişime geçmek için en uygun zamanları hızlıca öğrenin

Her saat dilimi sınırlamaları

Diğer araçlara kıyasla pahalı bir seçenek olabilir

Toplantı ve zaman takibi özellikleri yalnızca premium fiyat planında mevcuttur

Her saat dilimi için fiyatlandırma

Ücretsiz

Her Zaman Dilimi Pro (en fazla 3 kullanıcı): 39 $/yıl

Her Saat Dilimi Pro (en fazla 15 kullanıcı): 119 $/yıl

Her Saat Dilimi Pro (15'ten fazla kullanıcı): Özel fiyatlandırma

Her saat dilimi için derecelendirme ve yorumlar

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

6. Doodle (Grup planlamasını ve oylamayı basitleştirmek için en iyisi)

Doodle aracılığıyla

Kullanıcı dostu bir arayüze sahip çevrimiçi toplantı planlayıcı mı arıyorsunuz? Doodle klasik bir seçimdir. Grup planlama özellikleriyle tanınan Doodle, olası zaman aralıkları ve benzersiz toplantı bağlantıları sunar.

Doodle, katılımcıların oylama yapıp zaman önerilerinde bulunabileceği grup anketleri de sunar. Etkileşimli ve ilgi çekici düzeni, saat dilimlerini ve toplantı ayrıntılarını gösterir.

Doodle'ın en iyi özellikleri

Müşterileriniz sizinle 1:1 randevu aldıklarında entegre ödeme sayfası ile ödemeleri alın

Google Takvim, Microsoft Office 365 ve iCal'dan uygunluk bilgilerinizi alın

Kullanıma hazır konferans görüşmesi bağlantıları ve takvim dosyaları ile toplantı davetiyeleri gönderin

Doodle sınırlamaları

Profesyonel kullanım için, özellikle takımlar için pahalı olabilir

Markalaştırma gibi temel özelleştirme ve hatırlatıcılar ve gelişmiş planlama gibi özelliklere ihtiyacınız varsa premium plan gerekir

Doodle fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 14,95 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 19,95 $'dan başlayan fiyatlarla (en az 5 kullanıcı)

Doodle derecelendirme ve yorumlar

G2: 4,4/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1800+ yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: Bu aracı kullandıysanız ve aynı derecede kullanıcı dostu ve verimli kapsamlı seçeneklerin bir listesine ihtiyacınız varsa, en iyi 10 Doodle alternatifini keşfedin. 🎯

7. Pizzatime, eski adıyla Spacetime. am (Takım oluşturma etkinlikleri ve uzaktan kültür için en iyisi)

pizzatime aracılığıyla

Toplantılarınızda moral ve takım çalışmasını artırmak mı istiyorsunuz? Pizzatime (eski adıyla Spacetime), etkinlik ve toplantı planlarına yepyeni bir yaklaşım getiriyor.

Bu araç, toplantı davetiyeleri gönderir ve pizza partileri ve takım oluşturma atölyeleri gibi sanal etkinlikler düzenler. Sanal kaçış odaları gibi etkinlikler düzenlemenize ve hatta bir stand-up komedyeni ayarlamanıza yardımcı olur.

Bu toplantı planlayıcı, çalışanları rahatlatıcı etkinliklere dahil ederek aralarında bir topluluk duygusu oluşturur.

Pizzatime'ın en iyi özellikleri

Kapsayıcı etkinlik planlamasıyla sağlıklı bir uzaktan çalışma kültürü geliştirin

Çeşitli grup etkinlikleri sunarak takım katılımını kolaylaştırın

Teslimatlar için birden fazla iletişim bilgisini yönetme zamanından ve çabasından tasarruf edin

Pizzatime sınırlamaları

Toplantıya özel özelliklere göre etkinlik planlama ve catering hizmetlerine öncelik verin

Küçük takımlar için oldukça pahalıdır. Bu da onu, tatiller veya kutlamalar gibi tek seferlik etkinlikler için daha uygun hale getirir

Pizzatime fiyatlandırması

Siparişler: Katılımcı başına 25 $'dan başlar (minimum 250 $)

Eklenti etkinlikler: Katılımcı başına 49 $'dan başlayan fiyatlarla

Pizzatime derecelendirme ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

8. SavvyCal (Kişiselleştirilmiş planlama için en iyisi)

SavvyCal aracılığıyla

SavvyCal, kolay ve esnek toplantı rezervasyonları için tasarlanmış bir planlama aracıdır. Toplantı planlayıcı, katılımcılar kendileri için en uygun zamanları seçerken alıcının planlama yükünü azaltmak için kullanıcı dostu özellikler sunar.

Bu araç, önemli takvim entegrasyonları, saat dilimi yönetimi ve kişiselleştirilmiş bağlantılar gibi özelliklere sahiptir.

SavvyCal, profesyonel bir rezervasyon deneyimi sağlar ve daha iyi kontrol için toplantı tamponları ayarlar. Uzaktaki takımlar ve müşterilerle çalışan profesyoneller için idealdir.

SavvyCal'ın en iyi özellikleri

Kullanıcıların gizliliğini, kullanılabilirlik ayrıntılarını gizleyen güvenlik özellikleriyle koruyun

Alıcının takvimlerini üst üste bindirme seçeneği ile planlamayı kolaylaştırın ve zamandan tasarruf edin

Günlük, haftalık veya aylık toplantı sayısını sınırlayın

Profesyonel bir izlenim bırakmak için planlama bağlantılarınızı kendi özel alan adınızda barındırın (yalnızca Premium plan)

SavvyCal sınırlamaları

Fiyatlandırma, bireysel ve tekil kullanıcılar için uygun değildir

Popüler üçüncü taraf verimlilik araçları değil, takvim uygulamalarıyla entegrasyonlara odaklanır

SavvyCal fiyatlandırması

SavvyCal Basic: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

SavvyCal Premium: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

SavvyCal derecelendirme ve yorumları

G2: 4,7/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Microsoft FindTime (Microsoft 365 içinde planlama için en iyisi)

Microsoft aracılığıyla

Microsoft FindTime, takımların ve müşterilerin en uygun toplantı zamanlarını bulmasına yardımcı olan bir Outlook eklentisidir.

Microsoft 365 ekosistemi için tasarlanan bu özellik, kullanıcıların tercih ettikleri zaman aralıklarını ve basit bir oylama seçeneği sunmalarını sağlar. Bu tercihler toplantı davetiyesinde gerçek zamanlı olarak iletilir ve karar vermeyi kolaylaştırır.

Oylama anketleri, "yapılabilir", "tercih edilir" ve "kesinlikle olmaz" gibi çeşitli seçenekler sunar. Outlook ile entegrasyonu, tanıdık bir ortam sağlar ve sorunsuz bir geçişi kolaylaştırır.

Microsoft FindTime'ın en iyi özellikleri

Oylama özelliği ile konferans görüşmelerine katılımı artırın ve tercihleri karşılayın

Outlook uygulamanıza entegre edilen çözümle anlık e-posta güncellemelerini ve sorunsuz planlamayı birleştirin

Katılımcıların alternatif saatler önermesine izin verin

Microsoft FindTime sınırlamaları

Yalnızca premium Microsoft aboneliği ile kullanılabilir

Web ve mobil uygulamalarla sınırlı işlevsellik ve uyumluluk

Microsoft FindTime fiyatlandırması

Kullanıcı başına aylık 7,20 $'dan başlayan Microsoft 365 ile birlikte gelir

Microsoft FindTime derecelendirme ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Arrangr (Esnek bire bir ve grup planlaması için en iyisi)

Arrangr aracılığıyla

Arrangr, planlamayı verimli ve anında hale getiren akıllı takvim özellikleriyle popülerlik kazanan sezgisel bir araçtır. Bu Clockwise alternatifi, kuruluşunuzun içindeki ve dışındaki müşteriler ve iş arkadaşlarınızla iletişim kurmak için mükemmeldir.

Platform, alıcıların önceden zaman ayırmaları için rezervasyon sayfaları sunar.

Bire bir davetler, belirli toplantı pencereleri ve zaman aralıkları eklemenizi sağlar. Ayrıca, Arrangr'ın kullanıcı dostu tasarımı, alıcıların programlarını anında karşılaştırmasına yardımcı olur.

Arrangr'ın en iyi özellikleri

Çevrimiçi toplantılar için otomatik olarak oluşturulan bağlantılarla davetiyeleri gönderirken tüm bilgileri hazır bulundurun

Katılımcılara tercih ettikleri zaman ve konumları için anket yapın

Önceden hazırlanmış mesaj şablonlarıyla davetiyelerinizi kişiselleştirin

Arrangr sınırlamaları

Sınırlı entegrasyonlar nedeniyle özelleştirme yetenekleri kısıtlıdır

Toplantı kalıpları ve alıcı katılımı hakkında içgörüler için raporlama araçları ve özellikleri eksik

Arrangr fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Pro+: Kullanıcı başına aylık 5 $

Eklentiler: Kullanıcı başına aylık 1,49 $'dan başlayan fiyatlarla

Arrangr derecelendirme ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

➡️ Daha fazla bilgi: Calendly'nin bir planlama aracı olarak nasıl çalıştığına dair ayrıntılı bilgi için Calendly incelemesi ve fiyatlandırma bilgilerini buradan inceleyebilirsiniz . 📝

ClickUp ile Toplantılarınızı ve Programlarınızı Yeniden Düzenleyin

Takımınızı doğru saat dilimi toplantı planlayıcılarıyla donatmak, iş yükü yönetimini optimize etmek, verimliliği artırmak ve güçlü küresel ilişkiler kurmak için çok önemlidir.

Bu kılavuzun on kapsamlı aracı arasında, ClickUp, sağlam proje yürütme ve toplantı yönetimi özellikleriyle öne çıkıyor.

30'dan fazla güçlü araç ve 1000'den fazla entegrasyon ile ClickUp, planlama, yürütme ve işbirliği için eksiksiz bir toplantı planlayıcı sunar.

İster zaman dilimleri arasında koordinasyon yapın ister karmaşık projeleri yönetin, ClickUp sorunsuz entegrasyon ve verimlilik sağlar.

ClickUp'a bugün kaydolun ve takımınızın iş yapma şeklini değiştirin!