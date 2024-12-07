takımlar için En İyi 10 Toplantı Planlayıcı Saat Dilimi Çözümü

Bağlantılı bir dünyada, konuşmalar sınırları aşar. Kıtalar arasında anlaşmalar yaparken veya dünyanın öbür ucundaki müşterilerle konuşurken, her etkileşim çok önemlidir. Bu nedenle zamanlamayı iyi ayarlamak her şeydir. ⏰
Çözüm nedir? Saat dilimi toplantı planlayıcısı! Doğru çalışma saatlerini, katılımcıların uygunluk durumlarını ve bölgesel farklılıkları hesaba katarak toplantılarınızı basitleştirir. 🧘
Takımınızın konumu ne olursa olsun, tartışmalarınızı, atölye çalışmalarınızı ve incelemelerinizi net tutmak mı istiyorsunuz? Saat dilimi planlayıcıları ile farklı saat dilimlerinde sorunsuz bir şekilde küresel projeleri yönetebilirsiniz. ⏳
Ancak bu kadar çok seçenek varken, mükemmel aracı seçmek zor olabilir. Karar vermenize yardımcı olmak için, özel iş gereksinimlerinizi karşılayacak en iyi 10 toplantı planlayıcısını içeren bir liste hazırladık. 🚀
60 saniyelik özet
- ClickUp: Kapsamlı toplantı ve zaman yönetimi için en iyisi
- World Time Buddy: Kolay görsel saat dilimi karşılaştırmaları için en iyisi
- Saat yönünde: Otomatik takvim optimizasyonu ve zaman bloklama için en iyisi
- Saat Dilimi Dönüştürücü: Hızlı ve temel saat dönüştürme işlemleri için en iyisi
- Tüm Saat Dilimleri: Bir bakışta küresel zaman takibi için en iyisi
- Doodle: Grup planlamasını ve oylamayı basitleştirmek için en iyisi
- Pizzatime: Takım oluşturma etkinlikleri ve uzaktan kültür için en iyisi
- SavvyCal: Esnek zaman seçenekleriyle kişiselleştirilmiş planlama için en iyisi
- Microsoft FindTime: Microsoft 365 içinde sorunsuz planlama için en iyisi
- Arrangr: Esnek bire bir ve grup planlamaları için en iyisi
Toplantı Saat Dilimi Planlayıcısında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
En iyi seçenekleri ele almadan önce, toplantı saat dilimi planlayıcınızda aramanız gereken beş anahtar unsur şunlardır:
- Birden fazla saat dilimini destekler: Küresel saat dilimlerine ve yaz saati uygulamasına göre ayarlanan bir planlayıcı seçin. Toplantıların yerel saatte görselleştirilmesini kolaylaştırmalıdır
- Takvim entegrasyonları sunar: Mevcut takvim uygulamalarınızla sorunsuz senkronizasyon sağlayan araçları arayın. Çift rezervasyonu önlemek ve planlamayı optimize etmek için Google Takvim veya Outlook entegrasyonlarını tercih edin
- Özelleştirilebilir davetiyeler sağlar: Her davetiyeyi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için kişiselleştirilmiş davetiyeler ve mesaj şablonları içeren bir planlayıcı seçin
- Planlama esnekliği dahildir: Katılımcıların kendileri için en uygun zamanları önermelerine, oylamalarına veya rezerve etmelerine olanak tanıyan bir araç seçin. Bu, saat dilimi sorunlarını en aza indirir ve iletişimin gidip gelmesini azaltır
- Kullanıcı dostu tasarım: Temiz, sezgisel bir arayüze ve kolay gezinmeye sahip bir planlayıcı seçin. Uygun toplantı zamanlarını bulmak için programları görüntülemeyi ve karşılaştırmayı basitleştiren seçenekleri arayın
Kullanabileceğiniz en iyi 10 toplantı zaman dilimi planlayıcısı
Bu anahtar unsurları göz önünde bulundurarak, en iyi on toplantı zaman dilimi planlayıcısını derledik. Her araç, koordinasyonu basitleştirerek toplantıları uygun bir zamanda planlamanıza ve yönetimi çocuk oyuncağı haline getirmenize olanak tanır! 🍃
1. ClickUp (Kapsamlı toplantı ve zaman yönetimi için en iyisi)
İlk olarak, ClickUp var — her şeyi içeren, güçlü toplantı yönetimi aracınız. Bir proje planlama uzmanı olan ClickUp, her boyuttaki takımın verimliliğini ve etkinliğini artırmaya odaklanır.
Düzenli bir planlayıcı istiyorsanız, bu çok yönlü araç hayatınızı değiştirecek. Görev yönetimi, planlama, gerçek zamanlı işbirliği ve saat dilimi haritalama özelliklerini tek bir sorunsuz platformda sunar.
ClickUp'ın Takvim Görünümü, küresel etkileşimleri yönetmeye ve görselleştirilmiş görevler, toplantılar ve son tarihlerle planlamanızı geliştirmeye adanmıştır. Ayrıca, sürükle ve bırak arayüzü, çalışma saatlerini veya uygunluk durumunu doğrudan takvime güncellemeyi kolaylaştırır.
Google veya Outlook takviminizle entegre edin, takvimler arasında geçiş yapmaya gerek kalmayacak. ClickUp ayrıca, görevleri mevcut takvim etkinlikleriyle senkronize etmek için mükemmel olan Calendly entegrasyonları da sunar
ClickUp, görev sorumluluklarını haritalar, takvim uygulamalarını düzenler ve anında saat dilimi senkronizasyonu sağlar.
Buna ek olarak, ClickUp kullanıcılarına tüm uzaktan çalışma faaliyetleri için kapsamlı bir yazılım çözümü sunar.
ClickUp'ın Uzaktan Takım Yönetimi Yazılımı, uzaktan çalışma için sorunsuz bir işbirliği sağlar. Öne çıkan özellikleri arasında, takımların hesap verebilirliğini sağlayan ve kapasiteleri optimize eden anlık zaman takibi ve iş yükü görünümleri bulunur.
Bu çözüm ayrıca liderlerin kaynakları tahsis etmesine, programları yönetmesine, verimli kalmasına ve saat dilimi farklarını kolayca aşmasına olanak tanır. Ayrıca, takımınız için etkili ritim toplantıları düzenlemek için mükemmeldir.
ClickUp ayrıca mükemmel toplantı yönetimi araçları da sunar.
ClickUp Meetings, planlama sürecinizi yönetmek için görsel ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar.
Toplantı saatlerini paydaşların çalışma saatlerine göre otomatik olarak ayarlar.
Ayrıca, toplantı bağlantıları oluşturmak basit bir komut yazmak kadar kolaydır. Bu, koordinasyonu basitleştirir ve takım üyeleri farklı konumlarda olsa bile projelerin ilerlemesini sağlar.
Not alma özelliği, tartışmalar sırasında odaklanmanıza yardımcı olurken, otomatik hatırlatıcılar gününüzün planlandığı gibi geçmesini sağlar.
💡 Profesyonel İpucu: Tüm saat dilimleri için özel bir çözüm oluşturmak için yardıma mı ihtiyacınız var? ClickUp, birkaç tıklama ile etkinleştirebileceğiniz çok sayıda kullanıma hazır iletişim şablonuna sahiptir. 📈
Bunun harika bir örneği, önceden tasarlanmış toplantı gündemleri, notlar ve takipleri içeren ClickUp Takım İletişimi ve Toplantı Matrisi Şablonu'dur. 📨
Bu basit çözümle, doğru bir proje son teslim tarihi belirleyin ve sorumlulukları atayarak, farklı şehirlerden bağlanan takımınızın iş akışlarını basitleştirin! 🔁
Genel olarak, ClickUp her şeyi verimli bir şekilde planlamak ve hızlı ve etkili kararlar almak için araçlar sunar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Görevleri ile toplantı eylem noktalarını ve görevleri düzenleyin. Yorumlar ekleyin ve bunları görev sahiplerine atayın, böylece farklı saat dilimlerinde yürütülen projelerinizde hiçbir şey gözden kaçmasın
- ClickUp Beyaz Tahta gibi canlı düzenleme tuval araçlarıyla konferans görüşmeleri sırasında beyin fırtınası yapın ve fikirleri görselleştirin
- ClickUp Zaman Takibi ile çalışma saatlerini ve takım kapasitelerini kaydedin
- ClickUp Belgeleri ile yaklaşan toplantılar için tartışma notlarını ve gündemi kaydedin
- ClickUp Brain ile günlük stand-up toplantılarını, güncellemeleri ve özetleri otomatikleştirerek tamamlanan işlerin ve beklenen engellerin uzun özetlerini önleyin
- ClickUp Sohbet'i kullanarak çeşitli modlarda takım arkadaşlarınızla iletişim kurun — görevler içinde sohbet edin, doğrudan mesajlar gönderin veya kanallarda grup konuşmaları yapın, FollowUps ile görevleri takip edin veya SyncUps ile sesli ve görüntülü aramalar ayarlayın
- ClickUp'ın kullanıcı dostu program şablonlarıyla toplantıları zahmetsizce ayarlayın
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp'ın kapsamlı özelliklerinden en iyi şekilde yararlanmak, bazı kullanıcılar için daha uzun bir öğrenme süreci gerektirebilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
💭 Bonus: AI planlama aracıyla ilgileniyor musunuz? Motion ve ClickUp'ı karşılaştırarak iki aracı ayrıntılı bir şekilde inceleyin. ✅
2. World Time Buddy (Kolay görsel saat dilimi karşılaştırmaları için en iyisi)
Farklı saat dilimlerinde toplantı davetiyeleri mi gerekiyor? World Time Buddy bunu üç tıklamayla yapar. Temiz arayüzü, toplantı sürelerini hassas bir şekilde ayarlamanıza yardımcı olur. Ayrıca, bu dünya saati, yerel saat ve diğer üç saat dilimini dikkate alarak bir takvim etkinliği planlar.
World Time Buddy, Google, Outlook veya iCal'e doğrudan dışa aktarma olanağı sunar. Toplantı bağlantıları ve e-posta taslakları oluşturur. Bir etkinlik mi planlıyorsunuz? Bu araç, geri sayımı, başlığı ve açıklamayı anında görselleştirir.
World Time Buddy'nin en iyi özellikleri
- Toplantı saatlerini ve davetleri Google Takvim ve Outlook gibi popüler takvim entegrasyonlarına anında güncelleyin
- Özel bir görünüm bağlantısı ile ekip arkadaşlarınızın planları kesinleştirmeden önce erişmesine izin verin
- Aracı ücretsiz ve zorunlu oturum açma olmadan kullanın
World Time Buddy sınırlamaları
- Video ve konferans görüşmesi uygulamalarıyla entegrasyonlar eksik
- Takımların uygunluk durumunu içermez, bu da karmaşık ve platform dışı planlamaya yol açar
World Time Buddy fiyatlandırması
- Ücretsiz kullanım
World Time Buddy derecelendirme ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
💡 Profesyonel İpucu: Ücretsiz düzenlenebilir bir takvimle toplantı planlamanızı basitleştirmek mi istiyorsunuz? Google E-Tablolar'da takvim oluşturmayı öğrenin ve takımınızla bağlantı kurmak için en uygun zamanları izleyin! 🗓️
3. Saat yönünde (takvim optimizasyonu ve zaman bloklaması için en uygun)
Bu listenin bir sonraki sırasındaki Clockwise, programları görselleştirmek ve zaman yönetimini iyileştirmek için tasarlanmış bir takvim aracıdır. Bu sezgisel araç, mevcut taahhütlerinizi göz önünde bulundurarak toplantı planlamanıza yardımcı olur.
Bu toplantı planlayıcı, birden fazla takvimi aynı hesaba bağlamanıza olanak tanır, böylece hiçbir toplantıyı kaçırmazsınız.
Clockwise, manuel çabayı ortadan kaldıran akıllı bir takvime sahiptir; takım toplantıları ve zaman önerilerini hızlı bir şekilde dahil etmek için mükemmeldir.
Saat yönünde en iyi özellikler
- AI özellikleriyle takviminizdeki boş alanlara anahtar görevleri otomatik olarak ekleyin
- Toplantı planlayıcı aracıyla, e-posta alışverişine gerek kalmadan başkalarının çalışma saatlerinizi rezerve etmesini sağlayın
- Farklı türdeki faaliyetlere harcanan zamanın genel bir özetini alın
Saat yönündeki sınırlamalar
- Küçük takımlar ve bireyler için oldukça pahalıdır
- Takvim yönetimine odaklanır ve sınırlı entegrasyonlar sunar; görev yönetimi gibi entegre verimlilik unsurları içermez
Saat yönünde fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Takımlar: Kullanıcı başına aylık 6,75 $ (yıllık faturalandırılır)
- İş: Kullanıcı başına aylık 11,50 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Saat yönünde derecelendirme ve yorumlar
- G2: 4,7/5 (50'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (60'tan fazla yorum)
4. Saat Dilimi Dönüştürücü (Hızlı ve temel saat dönüştürme işlemleri için en iyisi)
İdeal toplantı saatlerini bulmak mı istiyorsunuz? Saat Dilimi Dönüştürücü, temiz ve anlaşılır bir çözüm sunar. Bu platform, farklı saat dilimlerinde dünyanın her yerindeki saatleri tam olarak gösterir.
En iyi yanı ne mi? Yaz saati uygulaması için akıllı ayarlamalar bile dahil!
Dünya saati, çalışma saatlerini, fazla mesai saatlerini, kişisel zamanı ve uyku saatlerini gösterir, böylece yurtdışındaki müşterileriniz ve arkadaşlarınızla tüm iletişim uygun bir zamanda gerçekleşir.
Saat Dilimi Dönüştürücü'nün en iyi özellikleri
- Basit sürükleme özelliği ile farklı saat dilimlerini ekleyin ve ayarlayın
- Uygulamanın yerel tatil günleri ve çalışma saatleri tahminleriyle zaman dilimi planlamasını basitleştirin
Saat Dilimi Dönüştürücü sınırlamaları
- Dünya toplantı planlayıcı özelliklerinden yoksundur ve yalnızca bir saat dilimi genel bakışı görevi görür
- Aracı çevrimdışı olarak kullanmak için satın almanız gerekir
Saat Dilimi Dönüştürücü fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Windows Uygulaması: Kullanıcı başına 3,25 $ (tek seferlik satın alma)
- MacOS Uygulaması: Kullanıcı başına 5,99 $ (tek seferlik satın alma)
Saat Dilimi Dönüştürücü derecelendirme ve yorumlar
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
5. Her Zaman Dilimi (Bir bakışta küresel zaman takibi için en iyisi)
Every Time Zone, en kapsamlı toplantı planlayıcılarından biridir. Dünya saati toplantı planlayıcısı, her planlama aşamasında 17 saat dilimini gösterir.
Anlık toplantı davetiyeleri ve etkinlik eklemek için iCal bağlantıları oluşturarak takımdaki herkesin güncel kalmasını sağlar. Toplantı planlayıcı, takımınızın zaman dilimlerini ve çalışma saatlerini haritalayarak takımınızın uygunluk durumunu izlemenize yardımcı olur.
Her Saat Dilimi, toplantı katılımcıları için en uygun çalışma saatlerini oluşturur, böylece web seminerleri ve atölye çalışmaları gibi etkinlikler düzenleyerek takımınızı bir araya getirebilirsiniz.
Her Saat Dilimi'nin en iyi özellikleri
- Birden fazla saat diliminin görsel gösterimi ile planlamayı basit tutun
- Saat dilimine dayalı toplantı planlayıcılarla uzaktan ve esnek çalışmayı teşvik edin
- Renk kodlu görünümleri kullanarak farklı konumlardaki iş arkadaşlarınızla iletişime geçmek için en uygun zamanları hızlıca öğrenin
Her saat dilimi sınırlamaları
- Diğer araçlara kıyasla pahalı bir seçenek olabilir
- Toplantı ve zaman takibi özellikleri yalnızca premium fiyat planında mevcuttur
Her saat dilimi için fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Her Zaman Dilimi Pro (en fazla 3 kullanıcı): 39 $/yıl
- Her Saat Dilimi Pro (en fazla 15 kullanıcı): 119 $/yıl
- Her Saat Dilimi Pro (15'ten fazla kullanıcı): Özel fiyatlandırma
Her saat dilimi için derecelendirme ve yorumlar
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
6. Doodle (Grup planlamasını ve oylamayı basitleştirmek için en iyisi)
Kullanıcı dostu bir arayüze sahip çevrimiçi toplantı planlayıcı mı arıyorsunuz? Doodle klasik bir seçimdir. Grup planlama özellikleriyle tanınan Doodle, olası zaman aralıkları ve benzersiz toplantı bağlantıları sunar.
Doodle, katılımcıların oylama yapıp zaman önerilerinde bulunabileceği grup anketleri de sunar. Etkileşimli ve ilgi çekici düzeni, saat dilimlerini ve toplantı ayrıntılarını gösterir.
Doodle'ın en iyi özellikleri
- Müşterileriniz sizinle 1:1 randevu aldıklarında entegre ödeme sayfası ile ödemeleri alın
- Google Takvim, Microsoft Office 365 ve iCal'dan uygunluk bilgilerinizi alın
- Kullanıma hazır konferans görüşmesi bağlantıları ve takvim dosyaları ile toplantı davetiyeleri gönderin
Doodle sınırlamaları
- Profesyonel kullanım için, özellikle takımlar için pahalı olabilir
- Markalaştırma gibi temel özelleştirme ve hatırlatıcılar ve gelişmiş planlama gibi özelliklere ihtiyacınız varsa premium plan gerekir
Doodle fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 14,95 $
- Takım: Kullanıcı başına aylık 19,95 $'dan başlayan fiyatlarla (en az 5 kullanıcı)
Doodle derecelendirme ve yorumlar
- G2: 4,4/5 (2000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1800+ yorum)
➡️ Daha fazla bilgi: Bu aracı kullandıysanız ve aynı derecede kullanıcı dostu ve verimli kapsamlı seçeneklerin bir listesine ihtiyacınız varsa, en iyi 10 Doodle alternatifini keşfedin. 🎯
7. Pizzatime, eski adıyla Spacetime. am (Takım oluşturma etkinlikleri ve uzaktan kültür için en iyisi)
Toplantılarınızda moral ve takım çalışmasını artırmak mı istiyorsunuz? Pizzatime (eski adıyla Spacetime), etkinlik ve toplantı planlarına yepyeni bir yaklaşım getiriyor.
Bu araç, toplantı davetiyeleri gönderir ve pizza partileri ve takım oluşturma atölyeleri gibi sanal etkinlikler düzenler. Sanal kaçış odaları gibi etkinlikler düzenlemenize ve hatta bir stand-up komedyeni ayarlamanıza yardımcı olur.
Bu toplantı planlayıcı, çalışanları rahatlatıcı etkinliklere dahil ederek aralarında bir topluluk duygusu oluşturur.
Pizzatime'ın en iyi özellikleri
- Kapsayıcı etkinlik planlamasıyla sağlıklı bir uzaktan çalışma kültürü geliştirin
- Çeşitli grup etkinlikleri sunarak takım katılımını kolaylaştırın
- Teslimatlar için birden fazla iletişim bilgisini yönetme zamanından ve çabasından tasarruf edin
Pizzatime sınırlamaları
- Toplantıya özel özelliklere göre etkinlik planlama ve catering hizmetlerine öncelik verin
- Küçük takımlar için oldukça pahalıdır. Bu da onu, tatiller veya kutlamalar gibi tek seferlik etkinlikler için daha uygun hale getirir
Pizzatime fiyatlandırması
- Siparişler: Katılımcı başına 25 $'dan başlar (minimum 250 $)
- Eklenti etkinlikler: Katılımcı başına 49 $'dan başlayan fiyatlarla
Pizzatime derecelendirme ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
8. SavvyCal (Kişiselleştirilmiş planlama için en iyisi)
SavvyCal, kolay ve esnek toplantı rezervasyonları için tasarlanmış bir planlama aracıdır. Toplantı planlayıcı, katılımcılar kendileri için en uygun zamanları seçerken alıcının planlama yükünü azaltmak için kullanıcı dostu özellikler sunar.
Bu araç, önemli takvim entegrasyonları, saat dilimi yönetimi ve kişiselleştirilmiş bağlantılar gibi özelliklere sahiptir.
SavvyCal, profesyonel bir rezervasyon deneyimi sağlar ve daha iyi kontrol için toplantı tamponları ayarlar. Uzaktaki takımlar ve müşterilerle çalışan profesyoneller için idealdir.
SavvyCal'ın en iyi özellikleri
- Kullanıcıların gizliliğini, kullanılabilirlik ayrıntılarını gizleyen güvenlik özellikleriyle koruyun
- Alıcının takvimlerini üst üste bindirme seçeneği ile planlamayı kolaylaştırın ve zamandan tasarruf edin
- Günlük, haftalık veya aylık toplantı sayısını sınırlayın
- Profesyonel bir izlenim bırakmak için planlama bağlantılarınızı kendi özel alan adınızda barındırın (yalnızca Premium plan)
SavvyCal sınırlamaları
- Fiyatlandırma, bireysel ve tekil kullanıcılar için uygun değildir
- Popüler üçüncü taraf verimlilik araçları değil, takvim uygulamalarıyla entegrasyonlara odaklanır
SavvyCal fiyatlandırması
- SavvyCal Basic: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- SavvyCal Premium: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları
SavvyCal derecelendirme ve yorumları
- G2: 4,7/5 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
9. Microsoft FindTime (Microsoft 365 içinde planlama için en iyisi)
Microsoft FindTime, takımların ve müşterilerin en uygun toplantı zamanlarını bulmasına yardımcı olan bir Outlook eklentisidir.
Microsoft 365 ekosistemi için tasarlanan bu özellik, kullanıcıların tercih ettikleri zaman aralıklarını ve basit bir oylama seçeneği sunmalarını sağlar. Bu tercihler toplantı davetiyesinde gerçek zamanlı olarak iletilir ve karar vermeyi kolaylaştırır.
Oylama anketleri, "yapılabilir", "tercih edilir" ve "kesinlikle olmaz" gibi çeşitli seçenekler sunar. Outlook ile entegrasyonu, tanıdık bir ortam sağlar ve sorunsuz bir geçişi kolaylaştırır.
Microsoft FindTime'ın en iyi özellikleri
- Oylama özelliği ile konferans görüşmelerine katılımı artırın ve tercihleri karşılayın
- Outlook uygulamanıza entegre edilen çözümle anlık e-posta güncellemelerini ve sorunsuz planlamayı birleştirin
- Katılımcıların alternatif saatler önermesine izin verin
Microsoft FindTime sınırlamaları
- Yalnızca premium Microsoft aboneliği ile kullanılabilir
- Web ve mobil uygulamalarla sınırlı işlevsellik ve uyumluluk
Microsoft FindTime fiyatlandırması
- Kullanıcı başına aylık 7,20 $'dan başlayan Microsoft 365 ile birlikte gelir
Microsoft FindTime derecelendirme ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
10. Arrangr (Esnek bire bir ve grup planlaması için en iyisi)
Arrangr, planlamayı verimli ve anında hale getiren akıllı takvim özellikleriyle popülerlik kazanan sezgisel bir araçtır. Bu Clockwise alternatifi, kuruluşunuzun içindeki ve dışındaki müşteriler ve iş arkadaşlarınızla iletişim kurmak için mükemmeldir.
Platform, alıcıların önceden zaman ayırmaları için rezervasyon sayfaları sunar.
Bire bir davetler, belirli toplantı pencereleri ve zaman aralıkları eklemenizi sağlar. Ayrıca, Arrangr'ın kullanıcı dostu tasarımı, alıcıların programlarını anında karşılaştırmasına yardımcı olur.
Arrangr'ın en iyi özellikleri
- Çevrimiçi toplantılar için otomatik olarak oluşturulan bağlantılarla davetiyeleri gönderirken tüm bilgileri hazır bulundurun
- Katılımcılara tercih ettikleri zaman ve konumları için anket yapın
- Önceden hazırlanmış mesaj şablonlarıyla davetiyelerinizi kişiselleştirin
Arrangr sınırlamaları
- Sınırlı entegrasyonlar nedeniyle özelleştirme yetenekleri kısıtlıdır
- Toplantı kalıpları ve alıcı katılımı hakkında içgörüler için raporlama araçları ve özellikleri eksik
Arrangr fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Pro+: Kullanıcı başına aylık 5 $
- Eklentiler: Kullanıcı başına aylık 1,49 $'dan başlayan fiyatlarla
Arrangr derecelendirme ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
➡️ Daha fazla bilgi: Calendly'nin bir planlama aracı olarak nasıl çalıştığına dair ayrıntılı bilgi için Calendly incelemesi ve fiyatlandırma bilgilerini buradan inceleyebilirsiniz . 📝
ClickUp ile Toplantılarınızı ve Programlarınızı Yeniden Düzenleyin
Takımınızı doğru saat dilimi toplantı planlayıcılarıyla donatmak, iş yükü yönetimini optimize etmek, verimliliği artırmak ve güçlü küresel ilişkiler kurmak için çok önemlidir.
Bu kılavuzun on kapsamlı aracı arasında, ClickUp, sağlam proje yürütme ve toplantı yönetimi özellikleriyle öne çıkıyor.
30'dan fazla güçlü araç ve 1000'den fazla entegrasyon ile ClickUp, planlama, yürütme ve işbirliği için eksiksiz bir toplantı planlayıcı sunar.
İster zaman dilimleri arasında koordinasyon yapın ister karmaşık projeleri yönetin, ClickUp sorunsuz entegrasyon ve verimlilik sağlar.
ClickUp'a bugün kaydolun ve takımınızın iş yapma şeklini değiştirin!