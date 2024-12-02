Hedeflerinizi İzlemek için Ücretsiz Google E-Tablolar OKR Şablonları

Net bir çerçeve olmadan odaklanmak zor olabilir.

OKR'ler (Hedefler ve Anahtar Sonuçlar), hedefleri eyleme geçirilebilir adımlara bölerek bu netliği sağlar. Çoğu şirketin işlerini odaklanmış ve doğru yönde ilerletmek için OKR'leri kullanması şaşırtıcı değildir.

Ücretsiz, özelleştirilebilir OKR şablonu Google E-Tablolar ile ölçülebilir anahtar sonuçları izleyebilir, takımınızla işbirliği yapabilir ve bütçenizi zorlamadan hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Bu şablonların hedef izlemeyi nasıl basitleştirebileceğini keşfedin.

İyi bir OKR şablonu nedir?

En iyi Google E-Tablolar OKR şablonlarını sayarken, eski bir Google çalışanından iyi bir OKR'nin neleri içermesi gerektiğini dinleyelim.

Eski Google çalışanı Agata Krzysztofik, OKR yönteminin ardındaki basit formülü şöyle açıklıyor:

OKR = (Hedef = "Ne") + 3 x (Anahtar Sonuçlar = "Nasıl")

Kısaca, bir OKR bir hedeften (ulaşmak istediğiniz "ne") ve üç anahtar sonuçtan (bu hedefe doğru ilerlemenizi ölçen "nasıl") oluşur.

Hedef iddialı, uygulanabilir ve somut olmalıdır; belirsiz beklentilere yer yoktur. Bunu, takımınızın etrafında birleşebileceği cesur bir hedef olarak düşünün.

Anahtar sonuçlar, hedefinize doğru nasıl ilerlediğinizi gösteren ölçülebilir dönüm noktalarına odaklanır. Görevleri değil sonuçları tanımlarlar ve zaman sınırlı, iddialı ancak gerçekçi olmalıdır.

Odaklanmayı sürdürmek için Krzysztofik, anahtar sonuçları hedef başına üç ile sınırlamayı önerir. Daha fazla sonuç olursa öncelikler dağınık hale gelebilir.

📌 Örneğin, bir pazarlama takımı OKR'si şöyle görünebilir:

Hedef: Gelecek çeyreğe kadar pazarlama için nitelikli potansiyel müşteri (MQL) sayısını ikiye katlayın Anahtar Sonuç 1: 4. çeyreğin sonuna kadar 4 web seminerinden 500 MQL oluşturun Anahtar Sonuç 2: İlk kez ziyaret edenler için anahtar sayfalarda çıkış niyeti pop-up'ları başlatın Anahtar Sonuç 3: 4. çeyreğin ortasına kadar 2 potansiyel müşteri oluşturma kampanyası başlatın

Anahtar Sonuç 1: 4. çeyrek sonuna kadar 4 web seminerinden 500 MQL oluşturun

Anahtar Sonuç 2: İlk kez ziyaret edenler için anahtar sayfalarda çıkış niyetli pop-up'lar başlatın

Anahtar Sonuç 3: 4. çeyreğin ortasına kadar 2 potansiyel müşteri oluşturma kampanyası başlatın

Anahtar Sonuç 1: 4. çeyrek sonuna kadar 4 web seminerinden 500 MQL oluşturun

Anahtar Sonuç 2: İlk kez ziyaret edenler için anahtar sayfalarda çıkış niyeti pop-up'ları başlatın

Anahtar Sonuç 3: 4. çeyreğin ortasına kadar 2 potansiyel müşteri oluşturma kampanyası başlatın

Google E-Tablolar OKR Şablonları

Takım lideri, proje yöneticisi veya iş sahibi olun, Google E-Tablolar'ın bu ücretsiz OKR izleme şablonları, hedefleri ve anahtar sonuçları ayarlamayı ve ölçmeyi basitleştirir.

🧠 Biliyor muydunuz? OKR'lerin tarihi, modern yönetimin babası Peter Drucker'ın The Practice of Management (Yönetim Uygulamaları) adlı kitabında "hedeflerle yönetim" kavramını ortaya attığı 1954 yılına kadar uzanır. Bu temel fikir, günümüzde kullandığımız OKR yöntemine dönüşerek kuruluşların hedeflerini belirleme ve izleme şeklini şekillendirdi.

1. Mooncamp tarafından sunulan Google E-Tablolar OKR İzleme Şablonu

Mooncamp aracılığıyla

Mooncamp'ın bu Google E-Tablolar OKR şablonu sezgiseldir, kullanımı kolaydır ve her boyutta veya sektördeki takımlar için işe yarar.

Ancak şablonu kullanmadan önce, şirketinizin ve takımınızın OKR'lerinin açıkça tanımlandığından emin olun. Başarılı bir uygulama için iyi düşünülmüş bir OKR planlama süreci çok önemlidir.

Bu şablonda neler var?

OKR'leri uygulamaya koymak için ipuçları

İlerlemeyi izlemek için bir gösterge paneli

Organizasyon ve takım OKR'leri için ayrı sekmeler

İlham almak için örnek OKR'ler

💡 Profesyonel İpucu: OKR'lerinizi ayarlarken basit tutun. Odaklanmayı sürdürmek ve takımınızın aşırı yüklenmesini önlemek için her hedef için 3-5 anahtar sonuç belirleyin. Unutmayın, amaç her görevi izlemek değil, en etkili hedeflere ulaşmaktır!

Mooncamp şablonu, kolay gezinilebilen bir gösterge paneli özelliğine de sahiptir, böylece takımlar arasında gerçek zamanlı ilerlemeyi görebilirsiniz.

Ayrıca, düzenli kontroller sayesinde OKR'lerinizin yolunda gittiğinden emin olur ve gerektiğinde ayarlamalar yapabilirsiniz.

✨ İdeal kullanım alanları: Çeşitli takımlar ve projelerdeki OKR'leri izleyen takım liderleri, bölüm başkanları ve proje yöneticileri

2. Sheetgo tarafından sunulan Google E-Tablolar OKR Şablonu

Birden fazla takımda OKR'leri izlemenin verimli bir yolunu mu arıyorsunuz? Sheetgo'nun Google E-Tablolar OKR şablonu, ücretsiz OKR şablonları arasında en kolay kullanımlı olanlardan biridir.

Yüklediğinizde, yedi adet önceden bağlanmış Google E-Tablolar dosyası alırsınız: şirket OKR'leri için bir ana sayfa ve takımlar arasında dağıtmak üzere altı adet departmana özel e-tablo.

En iyi yanı ne mi? Ek departmanlar için gerektiği kadar kopya oluşturabilirsiniz.

Bölüm sayfaları, her takımın hedefleri ve anahtar sonuçları belirlemesine ve ilerlemeyi izlemesine olanak tanırken, ana sayfa her takımdan verileri otomatik olarak alır.

Bu OKR planlama şablonu, yöneticilere tablolar ve gösterge paneli grafikleri aracılığıyla şirket genelindeki OKR'lere ilişkin net bir genel bakış sunarak takımların performansını kolayca belirlemelerini sağlar.

Peki, nasıl başlayacaksınız?

Şablonu Sheetgo üzerinden yükleyin, Google, Microsoft veya Dropbox hesabınıza bağlayın ve işte bu kadar! Departman ve şirket sayfalarındaki bağlantılar otomatik olarak kurulur. Takımlar daha sonra OKR'leri ayarlamaya, ilerlemeyi izlemeye ve herkesin ortak hedefler doğrultusunda çalışmasını sağlamaya başlayabilir.

Bir adım daha ileri gitmek ister misiniz? Veri akışını otomatikleştirerek, hiçbir şey yapmadan her şeyi güncel tutabilirsiniz.

✨ İdeal kullanım alanları: Birden fazla takım ve departmanda OKR'leri yöneten operasyon yöneticileri, departman başkanları ve üst düzey yöneticiler

Bonus: Hedef izlemenizi basitleştirmeye hazır mısınız? OKR'lerinizi verimli bir şekilde yönetmenin daha akıllı yollarını keşfedin.

3. How-To-OKR.com tarafından sunulan Google E-Tablolar OKR Şablonu

How-To-OKR.com aracılığıyla

OKR'lerinize ne yazacağınızı bilmiyor musunuz? Endişelenmeyin, bu OKR atölye çalışmalarında en sık sorulan sorulardan biridir.

İyi haber mi? How-To-OKR.com 'un bu Google E-Tablolar OKR şablonu, başlangıç yapmanıza yardımcı olacak farklı departmanlardan birçok örnek içerir.

Bu şablon, satış, operasyon, mühendislik, İK, pazarlama, finans ve destek takımları için OKR örnekleriyle doludur. Pazarlama potansiyel müşterilerinizi artırmak, işe alım açığını kapatmak veya müşteri memnuniyetini artırmak istiyorsanız, bu şablon tam size göre.

📌Örneğin, bir pazarlama hedefine bakalım:

Hedef: "Uygulamamızın v3.0 sürümünün lansmanını muhteşem bir şekilde gerçekleştireceğiz. " Anahtar Sonuç 1: 10.000 sayfa gösterimi Anahtar Sonuç 2: Aktif kullanıcılarla 4.000 indirme Anahtar Sonuç 3: Ürün için ticari marka koruması

Anahtar Sonuç 1: 10.000 sayfa gösterimi

Anahtar Sonuç 2: 4.000 indirme ve aktif kullanıcı

Anahtar Sonuç 3: Ürün için ticari marka koruması

Anahtar Sonuç 1: 10.000 sayfa gösterimi

Anahtar Sonuç 2: 4.000 indirme ve aktif kullanıcı

Anahtar Sonuç 3: Ürün için ticari marka koruması

Şablon ayrıca, iç çalışan bağlılığını artırmak gibi İK örnekleri ve zamanında sürümler sunmak ve kod kalitesini iyileştirmek gibi mühendislik örnekleri de içerir.

✨ İdeal kullanıcılar: Takımlarının hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak sektöre özel OKR örnekleri arayan pazarlama yöneticileri, İK liderleri ve satış direktörleri

4. Supermetrics tarafından sunulan Google E-Tablolar OKR Şablonu

Supermetrics aracılığıyla

OKR'lerinizi otomatikleştirmek ve gerçek zamanlı verileri Supermetrics'in Google E-Tablolar OKR şablonuyla entegre etmek için hızlı bir çözüm. Başlamak için şunları yapın:

Adım 1: "Dosya"yı tıklayıp "Kopyala"yı seçerek şablonun bir kopyasını oluşturun. Bu, tüm sihrin gerçekleşeceği ana OKR dosyanız olacaktır.

Adım 2: Şablon sekmelerini her takım için çoğaltın ve yeniden adlandırın. Çoğaltmalarla çalışarak, takım üyelerinizin OKR'lerini yanlışlıkla üzerine yazmaktan kaçınabilirsiniz (inanın, size teşekkür edeceklerdir).

Adım 3: Tarihleri ayarlayın. B2 ve D2 hücrelerine çift tıklayarak çeyreğin ilk ve son günlerini seçin. Bu, iddialı hedeflerinize ulaşmak için kalan gün sayısını hesaplamanıza yardımcı olur.

Adım 4: Şimdi eğlenceli kısım geliyor: hedeflerinizi ve anahtar sonuçlarınızı belirleyeceksiniz.

📌Örneğin, hedefiniz "Geçen çeyreğe göre satışları ikiye katlamak" ise, anahtar sonucunuz "Web sitesi trafiğini 7.000 ziyaretçiye çıkarmak" olabilir. Bu bilgiyi sayfaya girin ve hazırsınız!

İzlemeyi otomatikleştirmek için, Google Analytics gibi kaynaklardan verilerinizi almak üzere Supermetrics eklentisine ihtiyacınız olacak. Verilerinizi içe aktarın, hedefleri tanımlayın, birincil anahtar performans göstergenizi belirleyin ve OKR ilerlemenizin güncellemelerini gerçek zamanlı olarak izleyin.

✨ İdeal kullanım alanları: Gerçek zamanlı verilerle entegre otomatik OKR izleme ihtiyacı olan veri analistleri, pazarlama direktörleri ve satış yöneticileri

Ayrıca okuyun: İşinizi Büyütmek için 6 Hedef Belirleme Stratejisi ve Tekniği

5. Weekdone tarafından sunulan Google E-Tablolar OKR Şablonu

Weekdone aracılığıyla

OKR'leri izlemek ve düzenli ilerleme güncellemeleri almak için bir yol mu arıyorsunuz?

Weekdone'un Google E-Tablolar OKR şablonu, uyum ve raporlamayı basitleştirir.

Excel ve Google E-Tablolar biçimlerinde kullanılabilen bu şablon, işlerini düzenli tutarken hedeflerine odaklanmak isteyen takımlar için idealdir.

Ek bir avantaj: Bu şablon, eşler arası etkileşimi teşvik eder, böylece takım arkadaşlarınıza tek bir yerden geri bildirim, destek ve hatta övgü verebilirsiniz.

Öne çıkan özelliklerden biri, takımlar ve projeler arasında koordinasyonu geliştirmeye yardımcı olan OKR uyumu.

Ayrıca şablon, proje izleme ve sürekli performans yönetimini destekler. Anlık anketler ve check-in'ler ile çalışanların refahını artırırken ilerlemeyi takip edebilirsiniz.

✨ İdeal kullanım alanları: OKR'leri uyumlu hale getirmek ve düzenli geri bildirim ve katılım ile ilerlemeyi izlemek isteyen İK yöneticileri, takım liderleri ve performans koçları

Hedef belirlemeyi kolaylaştıran şablonlar: Excel ve ClickUp için 11 Ücretsiz Hedef Belirleme ve Takip Şablonu

OKR'ler için Google E-Tablolar'ı kullanmanın sınırlamaları

Hedefleri izlemek için Google E-Tablolar'ı kullandıysanız, bu durum size tanıdık gelebilir: İlk bakışta, E-Tablolar'ı kullanarak hedefleri izlemek kullanışlı bir çözüm gibi görünür. Önümüzdeki birkaç ay içinde ulaşmak istediğiniz her şeyi düzenleyin ve ilerlemeyi düzenli olarak kontrol edin.

Ancak, Google E-Tablolar kısa sürede ihmal edilir.

Takımlar günlük görevlerinde kaybolur ve ilerlemeyi gözden geçirme zamanı geldiğinde hedeflerinizin yarısının geride kaldığını fark edersiniz.

Neden mi? Çünkü başarı son dakika sprintleriyle elde edilmez, istikrarlı ilerlemeyle elde edilir.

Google E-Tablolar'ın disiplinli hedef izleme için en iyi araç olmayabileceğinin birkaç nedeni:

Sınırlama #1: Otomatik hatırlatıcılar yok

Google E-Tablolar, ilerlemenizi güncellemenizi hatırlatmak için otomatik bildirimler gönderemez. Düzenli hatırlatmalar olmadan hedeflerinizi kolayca gözden kaçırabilirsiniz.

İdeal bir OKR sistemi, düzenli güncellemeler göndererek ilerlemenizi kaydetmenizi teşvik eder, böylece son dakikada telaşlanmak zorunda kalmazsınız.

Sınırlama #2: Gözden uzak, akıldan uzak

Gerçeği kabul edelim: İlk beyin fırtınası oturumundan sonra, hedeflerinizi içeren Google E-Tablolar arka plana kaybolma eğilimindedir.

İnsanlar bunun varlığını unutur, hatta daha kötüsü, bazıları varlığından bile haberdar değildir!

Hedef görünürlüğü ve atanmış sorumluluklar içeren özel bir sistem, herkesin katılımını ve ilerlemeyi takip etmesini sağlar.

Google E-Tablolar hücresine yorum bırakmak geri bildirim gibi olabilir, ancak kişiselleştirilmiş girdilerin yerini tam olarak alamaz.

Takım üyeleri, herkesin görebileceği paylaşımlı bir belgede değil, ideal olarak gizli olarak verilen açık ve yapıcı geri bildirimlere ihtiyaç duyar.

Sınırlama #4: Gösterge paneli sorunları

Google E-Tablolar'ın gösterge paneli özellikleri en iyi ihtimalle hantal. Verilerinizi ne kadar dikkatli bir şekilde yapılandırırsanız yapılandırın, E-Tablolar hedef ilerlemesini sorunsuz bir şekilde görselleştirmek için tasarlanmamıştır.

İdeal olarak, izlemeyi kolaylaştıran özelleştirilebilir, mobil uyumlu gösterge panelleri olan bir araca ihtiyacınız vardır.

Sınırlama #5: Sürücü hızını kaybeder

Genellikle, hedeflerin ilerlemesinden sorumlu bir kişi vardır.

Ancak Google E-Tablolar'da, otomatik hatırlatıcılar veya durum güncellemeleri olmadan, bu kişinin takımı manuel olarak uyarmaya çalışması gerekir ve dürüst olalım, bu kimsenin yapmak istemediği bir iştir.

Otomasyon, sürücünün sonsuz hatırlatıcılara odaklanmak yerine stratejiye odaklanmak için zaman kazanmasını sağlar.

Sınırlama #6: Google E-Tablolar görevleri atamak için verimli değildir

OKR'ler için Google E-Tablolar'ı kullanmanın en büyük dezavantajı, görevleri atamada verimsiz olmasıdır.

Son teslim tarihleri veya dönüm noktaları ile belirli takım üyelerine görevler atayamaz veya sayfada doğrudan ilerlemeyi izleyemezsiniz.

Ayrıca okuyun: 10 Ürün OKR Örneği

Alternatif OKR Şablonları

Peki, OKR'ler için Google E-Tablolar'ın alternatifi nedir? ClickUp'ı deneyin .

ClickUp, hedeflerinizi kolayca izlemenizi sağlayan ClickUp Hedefleri ve OKR şablonları gibi harika çözümler sunar.

Önceden tanımlanmış OKR çerçevesi ve özelleştirilebilir çalışma alanları ile OKR şablonları, takımınızın OKR planlamasına hızlı ve verimli bir şekilde başlaması için tasarlanmıştır.

Bu şablonlardan bazılarına daha yakından bakalım.

1. ClickUp'ın Şirket OKR'leri ve Hedefleri Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Şirket OKR'leri ve Hedefleri Şablonu ile şirketiniz, departmanlarınız ve takımlarınız için hedefler belirleyin

Şirketinizin hedeflerini düzenli tutmakta zorlanıyor musunuz?

Yapılandırılmış bir sistem olmadan işler kolayca rayından çıkabilir. İşte bu noktada ClickUp'ın Şirket OKR'leri ve Hedefleri Şablonu devreye girer.

ClickUp şablonu, her seviyedeki işletmenin hedefleri kolayca oluşturmasına ve izlemesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Küçük bir takım veya büyük bir kuruluş olsanız da, bu tamamen özelleştirilebilir çalışma alanı, şirketiniz, departmanlarınız ve takımlarınız için büyük resme uygun hedefler belirlemenizi sağlar.

Aralarından seçim yapabileceğiniz birden çok görünüm sayesinde, panoda ilerlemeyi kolayca takip edebilir ve görebilirsiniz.

Bu özelleştirilebilir şablonu kullanarak, şirketinizin vizyonunu ve değerlerini yansıtan bir organizasyon yapısını tek bir yerde kurabilirsiniz. Avantajları açıktır:

İlerlemeyi izlemenin ölçülebilir bir yolu

Standartlaştırılmış performans ölçütleriyle hedeflerinize daha kolay ulaşın

Takım moralini ve motivasyonunu artırın

Çalışanlar arasında daha iyi iletişim

Kısacası, herkesin aynı yönde ilerlediğinden emin olmak istiyorsanız, ClickUp'ın Şirket OKR'leri ve Hedefleri Şablonu başlamak için mükemmel bir yerdir!

✨ İdeal kullanım alanları: Şirket çapında hedefleri yapılandıran ve izleyen CEO'lar, bölüm başkanları ve operasyon yöneticileri

2. ClickUp'ın OKR Şablonu

Bu Şablonu İndirin OKR Klasör Şablonu ile net ve etkili bir OKR süreci oluşturun

Çalışanların %93'ünün şirket hedeflerinin net olmaması nedeniyle en iyi sonuçları elde etmek için kendi hedeflerini uyumlu hale getiremediklerini biliyor muydunuz?

İşte burada ClickUp'ın OKR Şablonu devreye girer. Takımların net hedefler belirlemesine ve anahtar sonuçları kolaylıkla izlemesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

OKR Klasörü şablonu, tamamen özelleştirilebilir, zengin özelliklere sahip bir araçtır.

OKR'lerinizin geliştirilmesine rehberlik etmek, hedefleri ayrıştırmak ve yıl boyunca ilerlemeyi izlemek için "Planlama Kadansı" ile birlikte gelir. "Yolunda", "Risk Altında" ve daha fazlası gibi durumlarla, takımınız her zaman tam olarak nerede olduklarını bilecek.

Bu şablon, Liste, Pano, Takvim ve daha fazlası olmak üzere beş farklı görünüm sunar, böylece tarzınıza uygun iş akışını seçebilirsiniz.

Ayrıca, girişimleri, takımları ve ilerlemeyi izlemek için Özel Alanlar da içerir ve hedeflerinizin nasıl şekillendiğine dair net ve görsel bir özet sunar.

Başlamaya hazır mısınız? Sadece birkaç saniye içinde, OKR'lerinizi düzenli tutmak, takımınızı uyumlu hale getirmek ve hedeflerinize her zaman ulaşmak için güçlü bir sisteme sahip olabilirsiniz.

✨ İdeal kullanım alanları: Takım liderleri, proje yöneticileri ve üst düzey yöneticiler, net OKR izleme sayesinde takımın şirket hedefleriyle uyumunu sağlar

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Takvim Görünümünü özelleştirmek oyunun kurallarını değiştirir! Günlük, haftalık veya aylık görünümler arasında kolayca geçiş yapın veya kendi özel görünümünüzü oluşturarak son teslim tarihlerini takip edin. Önemli görevlere odaklanmak mı istiyorsunuz? Gelişmiş filtreleri kullanarak yapılması gerekenleri vurgulayın

3. ClickUp OKR Çerçeve Şablonu

Bu Şablonu İndirin OKR Çerçevesi şablonunu uygulayarak yüksek performanslı bir takım oluşturun

Henry Ford bir keresinde şöyle demişti: "Bir araya gelmek bir başlangıçtır, bir arada kalmak ilerlemedir, birlikte çalışmak ise başarıdır."

Peki, herkesin aynı hedeflere doğru birlikte çalıştığından nasıl emin olabilirsiniz?

ClickUp'ın OKR Çerçeve Şablonu size yardımcı olabilir.

Bu zengin özelliklere sahip, tamamen özelleştirilebilir şablon, takımların net hedefler belirlemesine ve anahtar sonuçları kolaylıkla izlemesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Yeni bir ürün piyasaya sürüyor, pazarlama kampanyası yönetiyor veya birden fazla projeyi yürütüyor olsanız da, bu araç herkesin uyumlu ve hesap verebilir olmasını sağlar.

ClickUp şablonuyla, belirli SMART hedefleri oluşturabilir, ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak takip edebilir ve daha da önemlisi, olası engelleri tespit edebilirsiniz

Şablon, üst düzey şirket hedeflerinden takım özel hedeflerine kadar her şeyi tek bir yerden yönetmenizi sağlayan Özel Durumlar, Alanlar ve Görünümler ile doludur.

Bu çerçeveyi kullanarak, takımınızın aynı önceliklere odaklanmasını, etkili bir şekilde işbirliği yapmasını ve ilerlemeyi sistematik olarak ölçmesini sağlayabilirsiniz.

✨ İdeal kullanım alanları: Ürün yöneticileri, pazarlama direktörleri ve birden fazla projede hedefleri yöneten ve performansı izleyen takım liderleri

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Belgeleri ile tüm önemli bilgilerinizi, hedeflerinizi ve notlarınızı tek bir yerde saklayın. Hedefleriniz hakkında beyin fırtınası yaparken veya OKR ilerlemenizi belgelendirirken, herkesin erişebileceği ve güncelleyebileceği işbirliğine dayalı, gerçek zamanlı belgeler oluşturabilirsiniz.

4. ClickUp SMART Hedefler Şablonu

Bu Şablonu İndirin Büyük hedefleri yönetilebilir parçalara ayırarak adım adım gerçekleştirin

Hedefleriniz bazen eyleme geçirilebilir planlar yerine belirsiz hayaller gibi mi geliyor? Yalnız değilsiniz.

Hedefleri başarıya dönüştürmek sağlam bir çerçeve ile başlar ve ClickUp'ın SMART Hedefler Şablonu tam da bu noktada devreye girer.

Bu şablon, motivasyonunuzu ve odaklanmanızı koruyacak şekilde hedefleri düzenlemek ve ilerlemeyi izlemek için kullanabileceğiniz bir araçtır.

Kişisel performansınızı artırmak, iş hedeflerinize ulaşmak veya takımınızın verimliliğini bir üst düzeye taşımak istiyorsanız, bu şablon süreci her zamankinden daha sorunsuz hale getirir.

Diyelim ki SMART hedeflerinizden biri "3. çeyrek satışlarını %20 artırmak" olsun. Anahtar adımlar arasında hedefli bir reklam kampanyası başlatmak, bir web semineri düzenlemek ve ürün sayfalarını optimize etmek olabilir.

ClickUp'ın SMART Hedefler Şablonu ile her hedef açık ve ulaşılabilir bir plan haline gelir ve yolunuzdan asla sapmamanız için bir yol haritası sunar.

5. ClickUp SMART Hedef Eylem Planı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın SMART Hedef Eylem Planı Şablonu ile SMART hedeflerinize ulaşın

ClickUp'ın SMART Hedef Eylem Planı Şablonu, kontrol noktaları ve dönüm noktaları ile eksiksiz bir başarı yol haritasına sahip olmak gibidir.

SMART hedefleri belirgin, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamanında olmalıdır. ClickUp şablonu tüm bu kutuları işaretleyerek hedeflerinizi net bir şekilde tanımlamanıza, bunları eyleme geçirilebilir adımlara bölmenize ve maksimum verimlilik için görevleri düzenlemenize yardımcı olur.

Özel durumlar ve alanlar gibi özelliklerle, planlamadan uygulamaya kadar SMART hedef eylem planınızın her adımını düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca, beyaz tahta ve zaman çizelgesi dahil olmak üzere altı farklı görünüme erişebilirsiniz.

📌Örnek: Diyelim ki hedefiniz üç ay içinde web sitesi trafiğini %20 artırmak. SMART Eylem Planı Şablonu'nu kullanarak bu hedefi daha küçük görevlere bölebilirsiniz, örneğin daha fazla blog yazısı yayınlamak, SEO'yu optimize etmek ve hedefli reklam kampanyaları yürütmek gibi. Her görev için son tarihler belirleyebilir, ilerlemenizi izleyebilir ve %20'lik artışa ulaştığınızda kutlama yapabilirsiniz.

Ve son teslim tarihlerini kaçırma endişesi yaşamayın — ClickUp, hatırlatıcılar, zaman takibi ve ilerleme izleme özellikleriyle sizi korur

✨ İdeal kullanım alanları: Hedef odaklı takımlar, strateji liderleri ve SMART hedefleri belirlemeye ve gerçekleştirmeye odaklanan proje yöneticileri

6. ClickUp'ın Stratejik Pazarlama OKR Şablonu

Bu Şablonu İndirin Şirketinizin hedeflerini özetleyen başarılı bir pazarlama planı geliştirin

Sears Holding Company, 20.000 çalışanı için OKR'leri uyguladıktan sonra 18 ay içinde saat başına satışlarında %8,5 artış gördü.

Şimdi, OKR'lerin pazarlama stratejiniz için neler yapabileceğini hayal edin!

ClickUp'ın Stratejik Pazarlama OKR Şablonu, hedeflerinize ulaşmak için net bir yol haritası sunarak pazarlama çabalarınızı bir üst seviyeye taşımanıza yardımcı olur.

Bu özelleştirilebilir şablon, pazar fırsatlarını belirlemenize, takımınızın hedeflerini uyumlu hale getirmenize ve her şeyi yolunda tutan eyleme geçirilebilir planlar oluşturmanıza olanak tanır.

"Planlandı", "Devam Ediyor" ve "Tamamlandı" gibi özel durumlarla bu şablon, planınızın her adımını izlemenize yardımcı olur. Ayrıca, görevleri kanal, OKR türü ve çeyreğe göre kategorize etmek için özel alanlar içerir, böylece ilerlemeyi kolayca görselleştirebilir ve gerektiğinde stratejileri ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca, yerleşik proje yönetimi araçları (bütçe izleme, kaynak yönetimi ve görev bağımlılıkları) pazarlama planlarınızın zamanında ve bütçe dahilinde kalmasını sağlar.

✨ İdeal kullanım alanları: İş hedefleriyle uyumlu pazarlama hedefleri geliştiren ve izleyen pazarlama yöneticileri, CMO'lar ve marka stratejistleri

OKR ile Başarıyı Yönetme Tek Bir ClickUp Şablonu ile

Felipe Castro'nun kitabı "OKR'ye Başlangıç Kılavuzu"nda basitçe şöyle ifade edilmektedir: "Hedeflerin olması performansı artırır. Ancak, hedefleri şirket içinde yukarı ve aşağı aktarmak için saatler harcamak performansı artırmaz."

OKR'ler olmadan, net bir yön olmadan ilerlersiniz ve bu, takımınız veya paydaşlarınız için adil değildir. Ancak OKR'ler karmaşık olmak zorunda değildir.

ClickUp'ın özelleştirilebilir OKR şablonları ve zengin özelliklere sahip araçlarıyla net hedefler belirlemek, ilerlemeyi izlemek ve takımınızı uyumlu hale getirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

ClickUp'ta ücretsiz bir hesap oluşturun ve hedef belirleme sürecinizi basitleştirmeye başlayın!