OKR'leri Daha Verimli Bir Şekilde İzleme

OKR süreciniz netlikten çok kafa karışıklığına neden oluyorsa, duraklat düğmesine basıp yeniden değerlendirme zamanı gelmiştir. ⏸️

Anlıyoruz. OKR izleme, özellikle ilk kez yapıyorsanız, çok zor olabilir. Aralarından seçim yapabileceğiniz, anahtar sonuçlara indirgeyebileceğiniz ve ölçebileceğiniz düzinelerce iş önceliği vardır. Çoğu zaman, hedefler ve anahtar sonuçlar (OKR'ler) yayınlandığında takım üyeleri pek çok soru sorar.

Örneğin, "OKR'ler, puan kartımızdaki normal anahtar performans göstergelerinden (KPI) neden daha önemlidir?" OKR metrikleriniz, takımın olağan iş KPI'larından farklıysa, neye öncelik verileceği konusunda endişeler ortaya çıkabilir.

Eğer teselli olacaksa, takımınızın OKR ilerlemesi veya hangi OKR'leri ölçmeniz gerektiği ile ilgili zorluklarla karşı karşıya kalan tek kişi siz değilsiniz. 2023 Küresel OKR Durumu Raporu'na göre, takımların %55,8'i " çok fazla OKR " olduğunu en önemli sorun olarak değerlendirmiştir.

Sonuç olarak, her şey OKR'leri nasıl izlediğinize bağlıdır:

Büyük hedeflerden anahtar sonuçlara kadar net bir yol haritası oluşturun ve ilerlemeyi ölçün

Takımın OKR'lerini belirli metriklere veya KPI'lara bölün

Bu blogda, OKR'leri etkili bir şekilde izleme, karşılaşabileceğiniz zorluklar ve otomatik ilerleme izleme ve OKR yönetimi için araçlar ve en iyi uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgi vereceğiz.

Plan gibi mi geliyor? Hadi başlayalım.

OKR İzleme Nedir?

OKR izleme, takımınızın iş hedeflerine ulaşma yolunda ilerleyip ilerlemediğini gösterir. Belirli metrikleri ve nicel anahtar sonuçları analiz ederek, takımınızın doğru görevlere odaklanıp odaklanmadığını ve herhangi bir sorunun olup olmadığını değerlendirebilirsiniz.

Bu OKR verilerine dayanarak, takımları yeniden düzenleyebilir, iş akışlarını optimize edebilir ve iş hedeflerinizi ayarlayabilir veya yineleyebilirsiniz. Etkili bir OKR izleme sistemi veya OKR yönetimi, gelecekteki döngüler ve sürekli iyileştirme için değerli içgörüler sağlarken, genel şirket hedeflerine ulaşma olasılığını artırır.

Çeşitli OKR girişimlerinde ilerleme durumunu manuel olarak izleyebilir veya OKR ilerleme izlemeyi merkezileştirmek ve otomatikleştirmek için bir OKR aracı kullanabilirsiniz.

OKR İzleme Neden Önemlidir?

Google, Netflix ve Adobe gibi OKR hedef belirleme ve izleme sistemini kullanan şirketlerin listesi göz önüne alındığında, OKR izlemenin faydaları göz ardı edilemez. Bunlar arasında şunlar yer alır:

Odaklanılacak alanlara öncelik verme

OKR çerçevesi, takımların hedefe ulaşmak için yapmaları gereken görevleri belirlemelerine olanak tanır. Bu, çalışanlarınızın işin karmaşıklıklarını aşmak için takım olarak faaliyetlerine daha iyi öncelik vermelerini sağlar.

Sahiplik ve inisiyatifin artırılması

OKR'ler, takımları en iyi performanslarını sergilemeye teşvik etmek ve motive etmek için tasarlanmıştır. OKR'ler, çalışanların işlerinin iş üzerinde nasıl bir etki yarattığını görmelerini sağlar. Ayrıca, belirli OKR'lerin sorumluluğunu farklı kişilere atayarak, onları takım olarak çalışmaya motive edebilir ve üst düzey şirket hedeflerine uyum sağlayabilirsiniz.

İşbirliğini iyileştirme

OKR'ler, farklı fonksiyonlara sahip takımları aynı sayfaya getirerek metrikleri veya KPI'ları hizalar ve herkesin doğru yönde çalışmasını sağlar. Herkes OKR'lerin tamamlanması için çalışırken, siloları yıkmak ve işbirliğini artırmak için anahtar bir rol oynar.

Ş Akışlarını Optimize Etme

OKR izleme, verimsizlikleri belirleyerek iş akışı boşluklarını ortaya çıkarmaya yardımcı olur. Bu, zaman içinde şirket OKR'lerini yinelemenizi ve iyileştirmenizi sağlar.

OKR İzlemenin Stratejik ve Taktik Avantajları

OKR izleme ile aşağıdakiler yoluyla kademeli büyüme sağlayabilirsiniz:

Stratejik yönetim

OKR'ler, takım/departman hedeflerini işin stratejik hedefleriyle uyumlu hale getirmek için bir çerçeve sağlar. Bu, hedefleri metriklere ayırmak, puanlamak ve faaliyetlere öncelik vermek gibi adımları içerir.

Normal performans yönetimi yöntemlerinin ötesinde, her bir faaliyetin genel plana nasıl uyduğunu görünür kılar. OKR kontrol noktalarından toplanan geri bildirimler, liderlerin uzun vadeli hedefler belirlemesine ve yöneticilerin bu hedeflere ulaşmak için aşamalı stratejiler oluşturmasına olanak tanır.

Hedef ayarı

Bağımsız metrikler yalnızca doğrusal raporlama sağlar ve performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını gösterir. Ancak OKR'ler, bunları önceden tanımlanmış bir dönem (genellikle 90 gün) boyunca belirli KPI'lara ve girişimlere bağlar. Ayrıca, hedefi belirli terimlerle niceliklendirerek ölçülebilir hale getirir.

Örneğin, bir OKR sahibi olarak, 2024'ün üçüncü çeyreğinde tekrar satışları %10 artırmanız gerekiyor. Bir performans temelini belirlemek, bir veya daha fazla anahtar sonuç için net hedefler belirlemenizi ve bu hedeflere ulaşma olasılığınızı artırmanızı sağlar.

Çevik yazılım geliştirme

OKR'leri izleyerek, yazılım geliştirme takımları projeleri zamanında ve bütçe dahilinde tamamlama olasılıkları artar.

Örnek: OKR'leri izlemek, çevik takımları nasıl daha etkili hale getirir?

Çevik bir yazılım geliştirme takımında proje yöneticisi olduğunuzu varsayalım. Çevik OKR'lerin yardımıyla, geliştirme iş akışlarını belirli sonuçlara göre haritalayabilirsiniz.

Test aşamasındaki olayları veya hataları analiz ederek, geliştirme takımlarının dağıtım zamanlamalarını optimize etmelerine yardımcı olabilirsiniz.

OKR verileri, anahtar test faaliyetlerine öncelik vermenize, zaman çizelgeleri tanımlamanıza, ilerlemeyi izlemenize ve müşteri memnuniyeti sağlamanıza olanak tanır.

Yazılım geliştirme için OKR örneği Hedef: [Çeyrek ve yıl] tarihine kadar yazılımın mobil sürümünü geliştirmek Anahtar sonuçlar: [tarih] tarihine kadar mobil uygulamanın işlevsel bir prototipini geliştirin

Her özelliğin önceden tanımlanmış test senaryolarının en az %90'ını geçmesini sağlayın

Lansmandan önce en az 30 katılımcının yer aldığı kullanıcı test oturumlarından geri bildirim toplayın

OKR Çerçevesini Anlamak

OKR'ler, kuruluşların sonuçlara daha iyi odaklanmasını, şeffaflığı artırmasını ve genel şirket hedeflerinin takımın OKR'leriyle stratejik uyumunu kolaylaştırmasını sağlar.

Ancak liderlik takımları, gerçekte elde edilen sonuçlar yerine tamamlanan faaliyetleri izlemeye takılıp kalabilir ve bu da OKR'lerin geleneksel puan kartı metriklerine çok benzer hale gelmesine neden olabilir. Buradaki tehlike, OKR'lerin günlük görevlerle karışmaya başlaması ve asıl amacını, yani önemli sonuçlar elde etmeyi gözden kaçırmasıdır.

OKR çerçevesi, hedeflerinizi ve anahtar sonuçlarınızı sorunsuz bir hiyerarşi içinde yapılandırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. İdeal bir senaryoda, OKR'ler yöneticilerin bunları iş büyümesini teşvik edecek şekilde nasıl birbirine bağlayacaklarını görmelerini sağlayarak, yöneticilerin düşüncelerinde sonuç odaklı olmalarına yardımcı olur.

Ancak, sağlam bir OKR izleme sistemi olmadan, işiniz gerçekçi olmayan hedefler üzerinde çalışarak zaman ve kaynak kaybedebilir. Dahası, takım üyeleri performanslarının iş önceliklerini nasıl etkilediğini göremezler.

Etkili bir OKR izleme sistemi, kuruluşların anlamlı hedefler belirlemesine, tutarlı ilerlemeyi izlemesine, tüm paydaşları bilgilendirmesine ve veriye dayalı kararlar temelinde belirli hedeflere ulaşma konusunda ivme kazanmasına olanak tanır.

OKR'leri Ayarlarken Stratejik Planlamayı Nasıl Kullanabilirsiniz?

OKR'leri ayarlamak, üst düzey şirket hedeflerini alıp bunları üç ila beş anahtar sonuca indirgemek anlamına gelir.

Örneğin, hedef müşteri memnuniyetini artırmaksa, doğal olarak ilk temas çözümü, yanıt süresi, net tavsiye skoru (NPS), müşteri memnuniyeti skoru (CSAT) gibi anahtar sonuçlara odaklanacaksınız.

Birden fazla iş önceliği varsa, stratejik planlama bunları sıralayarak her döngünün bir sonrakine dayalı olmasını ve hedef ulaşılana kadar devam etmesini sağlayabilir. Bunu yapmak için:

Öncelikle en kritik alanlarda OKR'leri belirleyin ve yazın

Takımlar arasında anahtar sonuçları uyumlu hale getirerek, uygulama için tutarlı bir strateji oluşturun. Hedef, sonuçları doğrudan etkileyen ölçülebilir dönüm noktaları oluşturmaktır

Daha büyük iş hedeflerini bireysel performansla bağlayan net bir hiyerarşi oluşturun

Stratejik planlama, hedefleri belirli metriklere ve daha sonra faaliyetlere ayırarak görünürlük ve işbirliğini sağlar.

Anahtar Sonuçları Tanımlamak için Performans Göstergelerini Kullanma

KPI'lar, işin belirli bir yönündeki büyümeyi gösteren belirli metriklerdir. Örneğin, çalışan kayıp oranları, ideal bir işveren olarak performansınızla doğrudan ilgilidir.

Belirli bir KPI, iki veya daha fazla OKR döngüsü arasındaki performansı karşılaştırmak için kullanılabilir. Ardından, KPI'larınız arasındaki yüzde değişimini ölçebilir ve sonuçları takımın geri bildirimleriyle birleştirerek neyin işe yaradığını ve neyin yaramadığını anlayabilirsiniz.

Stratejik planlama açısından, geçmiş eğilimler hangi anahtar sonuçların hedeflenmesi gerektiği konusunda fikir verebilir.

Örneğin, OKR yazılımınızda, 1. ve 2. çeyrek arasındaki dönüşüm oranlarını karşılaştırarak, satış artışına neden olan belirli reklam kampanyalarını inceleyebilir ve 3. çeyrekte de aynı kampanyaları sürdürmeye karar verebilirsiniz.

OKR'leri İzleme: Pratik İpuçları ve Stratejiler

1. OKR izlemede sahiplik atama

Liderlik veya OKR ekibinin bir parçası olarak, genel iş ihtiyaçlarına göre hedefler belirleyeceksiniz. Bu, denetlediğiniz farklı departmanlar için anahtar sonuçların ayarlanmasını içerir. Ayrıca, operasyonel düzeyde destek ekipleri OKR şampiyonları atamanız gerekecektir.

ClickUp Hedefler Gösterge Paneli kullanarak anahtar sonuçları belirli OKR sahiplerine haritalayın

Süreç başladıktan sonra, OKR şampiyonları ilerleme güncellemelerini sizinle paylaşacak, takımlarla düzenli kontrol toplantıları planlayacak ve geri bildirim sağlayacaktır. Takım düzeyinde, herkesin OKR'leri anladığından emin olmak için, özellikle yeni çalışanlara bire bir koçluk ve destek sağlamayı da düşünmelisiniz.

OKR şampiyonu daha sonra belirli anahtar sonuçların sahipliğini her takımdaki bir veya daha fazla kişiye atayacaktır. Bu sahipler, takımın hedeflerine ulaşma yolunda ilerlemesine yardımcı olmaktan sorumludur.

İşte en iyi uygulama: Departmanınızdan OKR şampiyonları atayın. Bu kişiler, departmanın ş Akışı'na aşina olmalı ve spesifik ve ilgili geri bildirim sağlayabilmelidir.

OKR kontrol noktaları, genellikle takım performansını değerlendirmek ve geri bildirim toplamak için her hafta planlanır. Bu kontrol noktaları sırasında, OKR şampiyonu, takım yöneticileri ve diğer ilgili kişilerle etkileşim kurma fırsatınız olur.

Birlikte, güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri belirlemek için bir SWOT analizi yapabilirsiniz. Geri bildirim ve analize dayanarak, yaklaşımınızı optimize etmek için zaman çizelgelerini, hedefleri veya başka herhangi bir şeyi ayarlayabilirsiniz.

Küçük bir takımı yöneten bir startup'ın parçası ya da daha büyük bir organizasyonda birden fazla departmanı yöneten bir yöneticiyseniz, OKR izlemeyi otomatikleştirmek için ClickUp gibi bir OKR yazılımı kullanmayı düşünün.

Örneğin, ClickUp, OKR sahiplerini atamak, sorumluluklarını izlemek ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlamak için yapılandırılmış bir çerçeve sağlayan OKR şablonlarına sahiptir.

Çevik takımlar tarafından en sık kullanılan iki şablon şunlardır:

ClickUp'ın OKR Klasör Şablonu

Kuruluş düzeyinde, ClickUp OKR Klasör Şablonu, liderlerin yüksek performans hedefleri belirlemelerine ve bu hedeflere ulaşmalarına yardımcı olan kapsamlı bir planlama aracıdır.

Özelleştirilebilir şablon, OKR geliştirme için temel yapıyı özetleyen bir planlama ritmine sahiptir.

OKR Listeleri, hedefleri daha küçük parçalara ayırır, yöneticilerin ilerlemeyi izlemesine olanak tanır ve herkesin yıl boyunca hedeflerine ulaşmasını sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın OKR Klasör Şablonu, liderlerin OKR döngülerini yıldan yıla izlemelerine olanak tanır

ClickUp'ın OKR Çerçeve Şablonu

ClickUp'ın OKR Çerçeve Şablonu, kuruluş genelindeki tüm takımların aynı hedeflere odaklanmasını sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın OKR Çerçeve Şablonu ile şirket genelindeki OKR'lere görünürlük sağlayın, ilerlemeyi izleyin, şeffaflığı koruyun ve günlük eylemleri birleştirerek daha büyük hedeflere ulaşın

Yöneticiler bu OKR şablonunu hedefleri ve anahtar sonuçları belirlemek ve izlemek için şu şekilde kullanır:

Global OKR Görünümü ile genel hedefleriniz ve amaçlarınız üzerinde ilerleme oluşturun ve izleyin

OKR İlerleme Panosu Görünümü ile her takımın hedeflerine doğru nasıl ilerlediğine dair net bir fikir edinin

Zaman Çizelgesi Görünümü'nü kullanarak her hedef için zaman çizelgeleri planlayın ve izleyin

2. Sonuçları izlemek için kontrol noktaları planlama

Düzenli ve sık OKR kontrolü planlamak, takım yöneticilerinin ilerlemeyi izlemesini ve size raporlamasını sağlar.

Takım yöneticileri de bire bir koçluk oturumlarından elde ettikleri geri bildirimleri paylaşabilir ve takım OKR'lerini etkilemeden önce bireysel OKR düzeyinde engelleri belirleyebilir.

İdeal olarak, OKR toplantıları rutin takım toplantılarıyla çakışmaması için 15 dakikadan uzun sürmemeli ve tercihen Cuma günü yapılmalıdır

İkinci olarak, güncellemeleri paylaşmak için bir OKR gösterge paneli oluşturmalısınız. Kolay erişim için, iş rolleri, anahtar sonuçlar, puanlama, ağırlıklandırma, görev durumu vb. için filtreler olduğundan emin olun

Çalışanlar OKR'lerini güncelledikçe, bilgiler gösterge paneline gerçek zamanlı olarak senkronize edilebilir. Bu, takımlar arasında veri toplama sürecini kolaylaştırır ve analizi daha kolay hale getirir.

3. OKR'lerin şeffaflığını sağlamak

Sorumluları atadıktan sonra, OKR şampiyonu tüm takım üyeleri ve yöneticilerin OKR planına erişebildiğinden emin olmalıdır.

Her takım üyesi, iş rolü ve fonksiyonuna göre OKR'lere erişebilmelidir. Proje yöneticisi (şampiyon), herkesin iş düzeyindeki OKR'lerin bireysel OKR'lerle nasıl uyumlu olduğunu anladığından emin olmalıdır.

OKR'ler Google Dokümanlar veya e-tablolar üzerinden paylaşılabilir, ancak bu, birden fazla anahtar sonuca sahip büyük takımlar için sorun oluşturabilir.

Örneğin, bir elektronik tabloda birden fazla satır varsa veriler yanlış girilebilir. Çoğu zaman, tablo her güncellemeyi hemen göstermeyebilir. Bu durum, ölçek büyüdükçe daha da kötüleşir.

İşte burada ClickUp'ın OKR yazılımı devreye giriyor.

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak OKR'leri gerçek zamanlı olarak ayarlayabilir ve takip edebilir, gerektiğinde düzenlemeler yapabilir ve değişiklikleri herkese bildirebilirsiniz. Böylece OKR döngüsüne şeffaflık kazandırırsınız.

Görev bağımlılıkları ayarlayabilir, takım üyeleri ve zaman çizelgeleri ekleyebilir ve ilerleme izlemeyi otomatikleştirebilirsiniz. Ya da daha büyük hedefleri daha küçük ve ele alınabilir hedeflere bölebilirsiniz.

Görevler arasına "blok" veya "beklemede" bağımlılıkları ekleyerek net bir işlem sırası belirleyin ve takımınızın önce ne üzerinde çalışması gerektiğini bilmesini sağlayın

4. OKR puanlaması ile anahtar sonuçlara öncelik verme

Hedeflediğiniz OKR'lere göre, her bir anahtar sonuca bir öncelik seviyesi atayabilirsiniz. Bunun için, her bir metriğin göreceli ağırlığını tahmin edebilir veya önceden tanımlanmış kriterlere sahip bir puanlama yöntemi kullanabilirsiniz.

İkili puanlama , anahtar sonucun elde edilip edilmediğine göre başarılı veya başarısız olarak değerlendirilen bir yaklaşımdır. Kısmi başarılar veya başarısızlıklar için orta yol yoktur. Bu, hızlı ve basit bir puanlama modelidir. Ancak, kısmi başarıları tanımadığı için takımın moralini etkileyebilir

Değer tabanlı puanlama modeli, ilerleme düzeyine göre her bir anahtar sonuca 0,0 ile 1,0 arasında bir puan verir. 0,4'ün altındaki puanlar başarısız, 0,4 ile 0,6 arasındaki puanlar kısmi başarı olarak kabul edilir. 0,7 ve üzeri puanlar hedefin ulaşıldığını gösterir. Bu model, 0,4 ile 0,6 arasında puan vererek kısmi başarıları da kabul eder

Model, anahtar sonuçların elde edilip edilmediğini belirlemek için tamamlanma yüzdesini ölçen yüzdeye dayalı puanlama kullanın. Örneğin, anahtar sonuç gelecek çeyrekte 10 yeni kurumsal müşteri kazanmaksa ve siz sadece 7 müşteri kazanmışsanız, OKR puanı %70 (7/10*100) olur

5. Öğrenilen dersleri tartışmak

Her OKR döngüsü, bir sonraki döngüye aktarabileceğiniz dersler getirir. Anahtar, geri bildirimleri yargılamadan ve yapıcı bir şekilde paylaşmaktır. Unutmayın, hedeflerinizi %100 gerçekleştirmek amaç değildir. OKR'lerin amacı, takımınızı konfor alanlarının ötesine taşıyarak iddialı hedef ve amaçlara ulaşmalarını sağlamaktır.

Ancak, OKR'lerde düzenli olarak ilerleme kaydederseniz, takımınızı daha fazla çaba göstermeye motive edersiniz. Takımla görüşürken, küçük başarıları takdir etmeyi ve çabalarını takdir etmeyi unutmayın.

OKR İzlemede Engelleri Aşmak

1. Zorluk: Veri siloları

Kuruluşunuzdaki her takım OKR'leri yakalamak ve yönetmek için farklı bir sistem veya elektronik tablo kullanıyorsa, bu veriler organizasyonel hedefleri izlerken silolar halinde kalacaktır.

Liderler, birden fazla elektronik tabloya dağılmış verilerle iş performansını izleyemeyebilir. İdeal olarak, liderlerin iş ve organizasyonel performansı tek bir yerde şeffaf bir şekilde gözden geçirmeleri istenir.

Çözüm

Bir OKR yazılımı, bireysel, takım, departman ve organizasyonel verileri merkezileştirerek herkese organizasyonun herhangi bir zamanda kaydettiği ilerleme hakkında bütünsel bir görünüm sunar.

2. Zorluk: KPI'ları izliyoruz; OKR'lere ihtiyacımız yok

Bu size tanıdık geliyor mu? KPI'lar ile OKR'ler arasındaki anahtar fark, KPI'ların olağan iş matrisini ölçerken OKR'lerin ise iddialı hedefler ve cesur amaçlar olmasıdır. Bunlar birbirinin yerine kullanılamaz, aksine birbirleriyle birlikte işlev görür.

Çözüm

KPI'ları ve OKR'leri izlemek için ClickUp gibi bir OKR aracı kullanmak istiyorsunuz.

Örneğin, üst düzey yöneticiler veya proje yöneticileri, ClickUp Gösterge Paneli'ni kullanarak bir OKR gösterge paneli oluşturabilir, hedef ilerlemesini izleyebilir ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmek için büyük hacimli verileri özetleyebilir.

ClickUp Satış Genel Bakış Gösterge Paneli ile satış genel bakışlarını özelleştirerek işinizdeki KPI'ları ve OKR'leri izleyin

ClickUp'ın Gösterge Paneli, OKR'leri izlenebilir girişimlere ayırarak projeyi anlaşılır hale getirir ve herkesin katkılarını ve rollerini anlamasını sağlar.

Öte yandan, ClickUp KPI Şablonu, takım üyelerinin OKR'lere ulaşmaya yardımcı olacak başarı metriklerini izlemelerini sağlar. Herkes hedefler konusunda aynı çizgidedir ve okunması kolay görseller kullanarak performansı zaman içinde izleyebilir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın KPI Şablonu ile takımınızın Hedefleri ve Anahtar Sonuçları'na (OKR) ulaşmanıza yardımcı olacak başarı metriklerini takip edin

3. Zorluk: OKR'ler "ayarla ve unut" haline gelir

OKR ile ilgili anahtar zorluklardan biri, hedeflerin çeyrek başında coşkuyla belirlenmesine rağmen, önceliklerin değişmesi ve son tarihlerin yaklaşmasıyla birlikte izleme işleminin ikinci plana atılmasıdır.

"Ayarla ve unut" yaklaşımı, işin şirket hedeflerinden kopmasına ve takımın odak noktasının daralmasına neden olarak uyumu bozar.

Çözüm

ClickUp Dönüm Noktaları, gerçek zamanlı ilerleme hakkında kuruluş genelinde görünürlük sağlar. Takımlar, gelişen OKR'ler aracılığıyla birbirine bağlanır, hedefleri göz önünde tutar ve bu hedeflere ne kadar yaklaştığınızı görselleştirir.

4. Zorluk: İlgili belgelere merkezi erişim veya işbirliği eksikliği

OKR'ler takım düzeyinde üç ayda bir planlanır. Organizasyon düzeyinde, OKR'ler genellikle döngüler halinde çalışır ve bir şekilde yinelemeli olabilir. Bu, her üç ayda bir, takım yöneticisi olarak OKR'lerinizi yeniden haritalama şansınız olduğu anlamına gelir.

Bu noktada, takımınızdaki herkes topladığınız verilere erişebiliyor mu? Herkes başarıları ve başarısızlıkları biliyor mu?

Neyin işe yarayıp neyin yaramadığını belgelediniz mi? Tahminlere veya sezgilere dayanmak yerine, gerçek zamanlı verilerle OKR izleme sürecini optimize etmek ve bunu belgelemek istiyorsunuz.

Çözüm

ClickUp Belgeleri, takım üyeleri, proje yöneticileri, takım liderleri ve üst düzey yöneticilerin OKR'lerle ilgili tüm bilgileri depolayabileceği merkezi bir depodur. Bu bilgiler, önceki OKR döngülerine ilişkin veriler, başarı ve başarısızlık nedenleri, standart çalışma prosedürleri, hedeflerin nasıl izlendiği vb.

ClickUp Belgeleri'nin gerçek zamanlı düzenleme ve zengin biçimlendirme seçenekleri, belgelerin işbirliğine dayalı, sezgisel ve en son bilgilerle güncellenmesini sağlar.

ClickUp'ta takımla birlikte belgeleri kolayca biçimlendirin ve üzerinde işbirliği yapın

ClickUp ile OKR İzlemeyi Basitleştirin

İyi tasarlanmış bir harita bile pusula olmadan kafa karıştırıcı olabilir. Benzer şekilde, yetersiz izleme araçları da sağlam bir OKR sürecini engelleyebilir.

Büyüyen bir kuruluşsanız, OKR ilerlemesini manuel olarak izlemek ve sınırlı veri analizi yapmak stratejik kör noktalara veya daha kötüsü gelir kaybına neden olabilir.

ClickUp ile OKR izleme son derece basittir. Hiyerarşi oluşturmaktan şirket ve takım hedeflerini uyumlu hale getirmeye, görevleri atamaktan önceden oluşturulmuş OKR şablonlarına ve ilerleme raporlarını güncellemeye kadar, ClickUp gerçek zamanlı olarak güncellenen ve kolayca ölçeklenebilir tek bir sürüm sunar.

ClickUp'ın OKR yazılımı, siz büyüme stratejisine odaklanırken OKR'leri izleme işinin yükünü üstlenir. OKR izleme yolculuğunuza başlamak için ClickUp'a ücretsiz kaydolmanızı ve denemenizi öneririz.