Müşteri Gösterge Paneli Nasıl Oluşturulur (+ Örnekler)

Günümüzde birçok müşteri self servisi tercih ediyor. 🤖✨

Müşterileriniz, sorgularına hızlı yanıtlar, parmaklarının ucunda ayrıntılı bilgiler ve sipariş verme, planlama, izleme veya sorun giderme gibi görevleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecekleri araçlar bekler.

Çoğu iş bunu bilir.

Gerçekler: %53, müşterilerinin self servis hizmetlerinden oldukça memnun olduğunu düşünüyor. Ama tahmin edin ne oldu? Günümüzde self servis başarı oranı ortalama sadece %14.

Çoğu müşteri, self servis sistemlerini sorunlarının karmaşıklığıyla başa çıkmak için çok katı buluyor. Vakaların %43'ünde, sorgularıyla alakalı içerik bulamıyorlar.

İyi tasarlanmış bir müşteri gösterge paneli, bu noktada oyunun kurallarını değiştirebilir. Bu blogda, gerçek değer sunan müşteri gösterge panelleri oluşturmak için bilmeniz gereken her şeyi ele alacağız.

Başlayalım. ✅

Müşteri Gösterge Paneli Nedir?

Müşteri gösterge paneli, müşterilerin işinizle gerçek zamanlı olarak etkileşim kurmasını sağlayan kişiselleştirilmiş bir dijital çalışma alanıdır. Bilgi tabanları, proje zaman çizelgeleri, KPI'lar ve özel raporlar gibi temel kaynaklara merkezi erişim sağlar ve çeşitli kaynaklardan verileri bir araya getirir. 📊

Ücretli veya ücretsiz proje yönetimi yazılımları, BI platformları, CRM sistemleri ve iletişim araçları dahil olmak üzere kapsamlı bir teknoloji yığınıyla entegre olan müşteri gösterge paneli, iş ekosisteminiz genelinde sorunsuz bir işbirliği sağlar.

Bu şeffaflık, müşterileri proje ilerlemesi hakkında bilgilendirir ve kritik ayrıntıların gözden kaçmamasını sağlayarak ilişkileri güçlendirir. Gösterge paneli ayrıca ilgili verileri merkezileştirerek ve güncellemeleri otomatikleştirerek kaynak verimliliğini artırır.

Müşteri Gösterge Paneli Oluşturmanın Avantajları

"Hepsi kulağa harika geliyor, ama müşterilerle iletişim kurmak için e-posta ve telefonu kullanmaya devam edemez miyiz?" diye düşünebilirsiniz. Elbette edebilirsiniz. Ancak, operasyonlarınızı verimli bir şekilde ölçeklendirmek istiyorsanız bu iş işe yaramayacaktır. Müşteri gösterge paneli oluşturmanın avantajları vardır. Şunları elde edersiniz:

1. Birden fazla paydaşla ilişkileri yönetin

Müşteri başarı temsilcilerinizin her müşteri hesabından 10 veya daha fazla paydaşın sorularını yanıtlaması gerekiyorsa ne yaparsınız?

Uzun vadede bu çok yorucu değil mi?

Tüm ilgili taraflar, kendilerine sunulan her türlü bilgiye erişebilecekleri aynı kullanışlı portala erişebildiğinde, müşteri yönetimi çok daha kolay ve etkili hale gelir.

2. Müşterilerin maliyetli hatalardan kaçınmasına yardımcı olun

Müşterileriniz sağlık, bankacılık veya üretim gibi düzenlemelere tabi sektörlerde faaliyet gösteriyorsa, yerleşik uyumluluk özelliklerine sahip bir gösterge paneli sunmak oyunun kurallarını değiştirir. Bu, müşterilerinizin sektör standartlarına uyum sağlamasına, zamandan ve paradan tasarruf etmesine ve yasal sorunlardan kaçınmasına yardımcı olabilir.

3. Sağladığınız değeri sergileyin

Diyelim ki bir pazarlama ajansısınız.

Müşterinizin gösterge paneline veri görselleştirmeleri ekleyerek, web sitesi hemen çıkma oranı, anahtar kelime sıralamaları ve organik CTR gibi belirli metrikleri görüntüleyebilirsiniz. Böylece müşteriler, her oturum açtıklarında çabalarınızın SEO'larına nasıl etki ettiğini anında görebilir.

Sizinle çalışmak ne kadar faydalı olursa, müşterilerinizin kalmak istemesi o kadar olasıdır. Müşteri yenilemelerinde sadece %5'lik bir artışın, kârınızda %25'ten fazla artış sağlayabileceği düşünülürse (bu, 2024 yılında da geçerli olacaktır), bir müşteri gösterge paneli oluşturmak çok kolay bir karar olacaktır.

4. Rakiplerinizden sıyrılın

Tüm işletmeler müşteri gösterge panelleri sunmaz. Ancak bunların harika yanı, her sektör için yararlı olmalarıdır.

Örneğin, bir finans danışmanı olarak, müşterilerinizin yatırımlarını izlemeleri için bir gösterge paneli oluşturabilirsiniz. Bu ek kolaylık için müşterilerinizden ek ücret ödemelerini isteyebilirsiniz.

Böylelikle, mevcut müşterilerinizin size bağlı kalmasını sağlamakla kalmayacak, yeni ve eski verileri üzerinde daha iyi kontrol sahibi olmak isteyen yeni müşteriler de kazanacaksınız.

5. Yenilik fırsatlarını keşfedin

Zamanla, müşteri portalı yazılımınıza entegre edilen etkileşim analitiği, ürün ve hizmetlerinizde sunmanız, iyileştirmeniz veya kaldırmanız gerekenler hakkında inanılmaz içgörüler sağlayacaktır.

📌 Örneğin, SaaS müşterileriniz ürününüzde AI tabanlı araçlar veya özel markalama seçenekleri (logolarını eklemek gibi) isteyebilir. Böylece, onların geri bildirimlerine göre hızlı bir şekilde yenilik yapabilir ve sektörünüzdeki diğerleri bunu düşünmeden önce çözümleri piyasaya sürebilirsiniz.

Müşteri Gösterge Paneline Neler Dahil Edilmelidir?

Müşterileriniz için bir gösterge paneli tasarlamanın amacı, onlara ihtiyaç duydukları tüm bilgileri istemelerine gerek kalmadan sunmaktır.

İşte bir müşteri panosunun genellikle sunması gereken tüm özellikler:

Sözleşme ve anlaşma izleme: Sözleşmeleri ve anlaşmaları kolayca inceleyin, değiştirin veya dijital olarak imzalayın

Belge işbirliği merkezi: Teklifler, profesyonel raporlar veya tasarım dosyalarını hazırlama, paylaşma ve düzenleme için bir merkez

Güvenlik ve erişim kontrolü: Çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA), rol tabanlı erişim kontrolü (RBAC) ve veri şifreleme yoluyla hassas verilerin korunması

İletişim işlevleri: Sohbet, mesaj panoları ve e-posta entegrasyonu ile basitleştirilmiş yazışmalar

Etkinlik veya toplantı planlayıcı: Randevuları, son tarihleri ve toplantıları ayarlamak için yerleşik bir takvim aracı

Proje durumu genel bakış: Anahtar görevlerin dönüm noktalarına, son teslim tarihlerine ve teslim edilebilir ilerlemeye anında görünürlük

Kullanıcı dostu arayüz: Net etiketler ve düzenli menü yapıları ile sezgisel tasarım

Performans analitiği: Genel iş performansına ilişkin içgörüler sunan metrikler ve KPI'ların bir özeti

Eğitim kitaplığı: Müşteri eğitimi ve oryantasyonunu desteklemek için nasıl yapılır kılavuzları, SSS'ler ve video eğitimlerinin bulunduğu bir depo

Müşteri Gösterge Paneli Nasıl Oluşturulur?

Gösterge paneli oluşturmak, özellikle ilk kez yapıyorsanız, zor bir iş gibi görünebilir. En iyi yaklaşım, bir adım geri atıp temel bilgilerden başlamak. Gelin, bunu ayrıntılı olarak inceleyelim.

1. Hedeflerinizi belirleyin

Herhangi bir şey yapmadan önce, müşterileriniz için neden bir gösterge paneli oluşturmak istediğinizi düşünün.

Onlar için hangi sorunları çözmek istiyorsunuz?

Projeleri gerçek zamanlı olarak izlemek için bir yönteme mi ihtiyaçları var? Aldıkları tüm belgeleri ve faturaları düzenlemek mi sorunlu bir iş?

Yoksa sadece müşteri yönetimi sırasında takımlarınızın üzerindeki yükü en aza indirmek mi istiyorsunuz?

Ne olursa olsun, önce müşterilerinize sorun.

Müşterilerinizle yüz yüze veya sanal olarak görüşün ya da müşteri geri bildirim araçlarını kullanarak açık uçlu bir anket paylaşın. Düşüncelerini, endişelerini ve fikirlerini dinleyin ve bunları ClickUp Belgeleri'nde düzenli bir şekilde derleyin.

İç içe sayfalar, stil seçenekleri ve şablonlar gibi özelliklerle, gösterge paneli projenizin "neden" ve "nasıl"ını anlatan merkezi bir belge oluşturabilirsiniz.

Bu belgeler içinde takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir, onları etiketleyebilir, belirli eylem öğeleri atayabilir ve hatta geri bildirimleri izlenebilir Görevlere dönüştürebilirsiniz.

ClickUp Belgeleri ile tüm müşteri gösterge paneli hedeflerini göz önünde bulundurun

Ayrıca, ClickUp'ın Belge Merkezi, tüm müşteriye özel kaynakları erişilebilir, doğrulanabilir ve aranabilir hale getirerek, herhangi bir takım üyesinin proje için kritik bilgileri hızlı bir şekilde bulmasını sağlar.

💡Profesyonel İpucu: Mevcut müşterilerinizin en sık sorduğu sorguları anlamak için şirket içinde tartışmalar da yapabilirsiniz. Müşteri portalı şablonlarını kullanarak gösterge panelinizi şekillendirin ve ilk günden itibaren daha kullanışlı hale getirin.

2. Müşteri KPI'larını tanımlayın

İlk adımda toplanan veriler, gösterge panelinde izlenecek ilgili KPI'ları belirlemenize yardımcı olacaktır.

📌 Örneğin, müşterileriniz için e-ticaret web siteleri oluşturuyorsanız, müşterileriniz hizmetinizin etkinliğini ve site hızından güvenlik önlemlerine kadar sonuçlarına nasıl etki ettiğini ölçmek isteyecektir.

Bu durumda, anahtar metrikler sayfa yükleme süreleri, çalışma süresi güvenilirliği, trafik dönüşümleri ve sepet terk etme oranları olacaktır. İş stratejileriyle yakından uyumlu olmayan başka herhangi bir şey sağlamak israf olacaktır.

Örneğin, ClickUp Hedefleri, gösterge paneli oluşturma sürecinize değerli bir katkı sağlayabilir.

Platform içinde, her müşterinin ihtiyaçlarına özel ölçülebilir hedefler oluşturabilir ve bunları sayısal değerler, parasal değerler, görev tamamlama durumları veya ikili (doğru/yanlış) seçenekler gibi hedefler halinde bölebilirsiniz.

ClickUp Hedefleri ile müşterilerinizi başarıya taşıyın

Ayrıca, platform içinde klasörler oluşturarak sprint döngüleri, OKR'ler, haftalık puan kartları ve diğer önemli hedefler gibi kategorilere göre KPI'ları tek bir yerden izleyebilirsiniz.

3. Düzeni ve kullanıcı arayüzünü tasarlayın

Gösterge paneli deneyimini tasarlarken, müşterinin bakış açısını önceliklendirin. Ana hedefiniz işlevsellik ve gezinme kolaylığı olmalıdır. Müşterilerinizin bilgiyi aramasını istemezsiniz; onlar netlik ve basitlik ister.

Bu nedenle, müşterilerinizin iş akışını düşünün ve kendinize şu soruları sorun:

Müşterileriniz oturum açtıklarında ilk olarak ne görmek isterler?

Arayüzün yeni kullanıcılar için sezgisel olmasını en iyi şekilde nasıl sağlayabilirsiniz?

Düzen, bileşenler veya veri görselleştirme seçenekleri açısından ne kadar özelleştirme bekliyorlar?

Dikkate alınması gereken erişilebilirlik özellikleri (ör. klavye navigasyonu, tek ekran okuyucu uyumluluğu veya metinden konuşmaya) var mı?

Bir satış destek platformu olarak, müşterilere önemli alanlarda (en üstte veya "yüksek öncelikli" olarak işaretlenmiş bir bölümde) metrikleri görüntüleyen bir portal sağladığınızı hayal edin

Kullanılabilirliği artırmak için ilgili metrikleri mantıklı bir şekilde gruplandırın.

Örneğin, müşteri etkileşimleriyle ilgili veriler (ör. takip sayısı veya yanıt süresi) bir bölümde yer alabilir. Aynı zamanda, satış performansı metrikleri (ör. kazanılan anlaşmalar, satış borcu büyümesi ve gelir tahminleri) ayrı olarak gruplandırılabilir.

Bu tür yapılandırılmış satış CRM raporlaması, müşterilerinizin bilgi yüklemesi olmadan verilerini bir bakışta yorumlamasına olanak tanır.

ClickUp Gösterge Panelleri, özellikle müşteri ihtiyaçlarına odaklanan bir arayüz tasarlamanıza olanak tanıyan özelleştirilebilir düzenler sunar. Bileşenleri yapı taşları olarak kullanarak, ilgili bilgileri öne çıkarmak için grafikler, görev listeleri ve durum göstergeleri ekleyebilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak verimli iş akışları için kişisel bir komut merkezi oluşturun

Örneğin, müşterilerin proje zaman çizelgelerine hızlı bir şekilde görünürlük sağlaması gerektiğini varsayalım.

Bu durumda, görev son tarihleri, Gantt grafikleri veya iş yükü görünümleri için bileşenler ekleyerek önemli metriklerin her zaman kolayca bulunabilmesini sağlayabilirsiniz. ClickUp ayrıca bileşenler için sürükle ve bırak işlevini destekler, böylece düzeni müşterilerinizin tercihlerine göre ayarlayabilir ve iyileştirebilir, sezgisel bir arayüz oluşturabilirsiniz.

Müşterilerinize, burn up/burn down grafiği ve sprint hızı gibi belirli raporlama mekanizmalarıyla yazılım teslimatını nasıl hızlandırdığınızı göstermek ister misiniz? ClickUp ile kolayca bir Sprint Gösterge Paneli oluşturun. Her sektör veya iş alanı için bir şablon mevcuttur.

Ayrıca, verileri daha erişilebilir ve görsel olarak çekici hale getirmek için bölümleri renk kodlarıyla ve gruplama seçenekleriyle düzenleyin.

Son olarak, ClickUp Brain, sorularınıza anında yanıt vererek gösterge panellerinizi bir üst seviyeye taşır. AI'ya istediğiniz her şeyi sorun, Çalışma Alanınızdaki tüm gösterge panellerinde arama yaparak, verileri manuel olarak aramanıza gerek kalmadan önemli içgörüler elde etmenize yardımcı olur.

ClickUp Brain ile gösterge panelinizdeki stand-up'ları otomatikleştirin

💡 Profesyonel İpucu: Karmaşık verileri sunmak için grafikler, çizelgeler ve ilerleme çubukları gibi görsel göstergeler kullanın. Arayüzü temiz tutarken talep üzerine daha derin içgörüler sunmak için açılır menüler veya sekmeler ekleyin. Son olarak, masaüstü bilgisayarlar, tabletler veya mobil cihazlarda görüntülenirken her ekran boyutuna akıcı bir şekilde uyum sağlayan bir düzen tasarlayın.

Müşteri gösterge panelinin değeri, görüntülediği verilerin doğruluğu ve güncelliği ile doğrudan bağlantılıdır.

Bu nedenle, gösterge panelinin geniş bir aralıktaki veri kaynaklarından doldurulabilmesi için, görsel proje yönetimi araçları, CRM'ler ve muhasebe yazılımları gibi mevcut teknoloji yığınlarıyla entegre etmeniz gerekir.

Örneğin, hizmet tabanlı bir müşteri işi için bir gösterge paneli QuickBooks'tan fatura verilerini, Google Search Console'dan web trafiği metriklerini ve HubSpot'tan müşteri memnuniyeti puanlarını görüntüleyebilir.

ClickUp CRM, veri doğruluğunu ve bağlantısını artıran birçok araçla entegrasyonlar sunar.

ClickUp CRM ile müşteri verilerine hızlı bir genel bakış sunun

Örneğin, Asana veya Jira ile entegre ederek proje güncellemelerini ve dönüm noktalarını tek bir gösterge panelinde merkezileştirebilirsiniz. Verimlilik izleme için Slack, Google Çalışma Alanı ve Microsoft Teams'i tercih ederek uygulamalar arasında geçiş yapmadan iletişimi kolaylaştırabilirsiniz.

💡Pro İpucu: API'leri ve gerçek zamanlı verileri entegre ederek, belirli eşiklere ulaşıldığında tetiklenen uyarılar veya bildirimler ekleyebilirsiniz (ör. kaynak kullanımı belirli bir sayının altına düştüğünde veya kritik bir zamanlama hatası oluştuğunda).

5. Güvenliğe öncelik verin

Son yıllarda, yetersiz güvenlik önlemlerinin işler üzerinde yıkıcı etkileri olduğu ortaya çıktı.

Örneğin, 2024 yılında, Hathway tarafından kullanılan bir içerik yönetim sistemindeki büyük bir güvenlik açığı, 4 milyondan fazla müşterinin isimleri, adresleri, telefon numaraları ve e-posta ID'leri gibi hassas KYC bilgilerini açığa çıkardı ve bu da pahalı hasarlara ve ciddi itibar kaybına yol açtı.

Bu, müşteri gösterge panellerinin uygun şekilde korunmadıkları takdirde kötü niyetli kişilerin giriş noktası olabileceğini hatırlatan önemli bir hatırlatıcıdır. Zayıf bir parola politikası gibi basit bir şey bile sisteminizi savunmasız hale getirebilir.

Bu nedenle, çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA), rol tabanlı erişim denetimi (RBAC) ve veri şifreleme gibi güvenlik özellikleri, müşteri gösterge panelinizin vazgeçilmez bileşenleri olmalıdır.

Elbette, herhangi bir müşteriyi ClickUp'a misafir olarak davet edebilir ve gösterge panelini onlarla paylaşarak proje güncellemelerini tek bir yerden görüntülemelerini ve işbirliği yapmalarını sağlayabilirsiniz. Ancak, güvenliği sağlamak bu sürecin önemli bir parçasıdır.

Ölçeklenebilir bir Klasör ve Liste hiyerarşisiyle bireysel müşteri hesaplarını düzenleyebilir ve takımınızdaki kişiler ve dış paydaşlar dahil olmak üzere kimin neyi göreceğini kontrol etmek için ayrıntılı izinler ayarlayabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Kullanıcı izinlerinin takım rolleri veya sorumluluklarındaki değişikliklerle uyumlu olmasını sağlamak için güvenlik protokollerini düzenli olarak güncelleyin. Müşterilerinize verilerinin nasıl korunduğunu tam olarak bildirin. Güvenliği bir satış argümanı haline getirin ve güven oluşturun.

Müşteri Gösterge Paneli Örnekleri: Kullanabileceğiniz En İyi ClickUp Şablonları

Bir gösterge paneli oluştururken her zaman sıfırdan başlamak veya tekerleği yeniden icat etmek zorunda değilsiniz. Birçok müşteri yönetimi şablonu, profesyonel bir düzen sağlarken zaman ve çaba tasarrufu sağlar. Aşağıda, kullanabileceğiniz ClickUp'tan beş mükemmel gösterge paneli örneği bulunmaktadır.

1. Ajans Müşteri Durum Takipçisi

Bir ajans olarak, muhtemelen birden fazla müşteriyle uğraşıyorsunuzdur. Müşterilerinizin memnuniyet düzeylerini ve projelerinin durumunu izlemek her zaman yapılacaklar listenizin en üstünde yer alır, ancak kabul edelim ki bu çok zor bir iştir.

ZenPilot'un ClickUp ile entegre Agency Client Health Tracker, tam da bunu sağlar.

E-postalardan elektronik tablolara kadar önemli verileri merkezileştirir ve hangi müşterilerin acil desteğe ihtiyacı olduğunu ve hangi hesapların sorunsuz çalıştığını net bir şekilde gösterir.

Şablon, aşağıdaki gibi özellikler sunar:

Müşteri etkileşimini ve yanıt verme hızını takip etmek için yerleşik etkinlik izleyici

Ajansınızın gereksinimlerine göre düzeni ayarlamanıza ve özelleştirmenize yardımcı olacak video eğitimleri

Sunulan hizmetlerden ve ulaşılan hedeflere, NPS puanlarına kadar her şeyi görüntülemek için sekiz önceden yapılandırılmış görünüm

Bu Şablonu İndirin ZenPilot ve ClickUp'ın Ajans Müşteri Durum Takipçisi ile ajansınızın kapasitesini ve kullanım oranını artırın

2. ClickUp'ın Müşteri Başarısı Şablonu

Diğer tüm işlerde olduğu gibi, müşteri başarısı da sizin odak noktanız olmalıdır. Müşterilerinizin sizinle olan ilişkilerini sürdürme konusunda ne kadar bağlı ve kararlı olduklarını analiz etmek için ClickUp Müşteri Başarısı Şablonunu kullanın.

Hatta, müşterilerin ürününüzden maksimum değer elde etmesini isteyen bir SaaS şirketiyseniz, bu daha da mantıklıdır.

Şablon, potansiyel riskleri ve performansı izlerken, yeni müşteri kazanımından yenilemelere kadar her aşamayı kapsayan, her bir müşterinin yolculuğunun kapsamlı bir görünümünü sunar. Müşterileriniz için net hedefler belirlemenize ve hizmetlerinizin bu hedeflere göre başarısını ölçmenize olanak tanır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Müşteri Başarısı Şablonu ile harika bir müşteri deneyimi yaratın

Şablonla şunları yapabilirsiniz:

Gantt Grafik Görünümü'nü kullanarak proje zaman çizelgelerini görselleştirin

Görevleri şirket içinde uygun takım üyelerine dağıtın

E-posta entegrasyonu ile müşterilerden geri bildirim alın

3. ClickUp'ın Müşteri Başarısı İşbirliği Şablonu

Bu blog, sorunsuz iş akışları ve zamanında proje teslimatı için çabalarını koordine etmesi gereken satış ve üretim takımlarını uyumlu hale getirmek için özel olarak hazırlanmıştır.

ClickUp Müşteri Başarısı İşbirliği Şablonu, paylaşılan görünümler sayesinde her iki departmanı da aynı sayfada tutarak müşteri devri sırasında iletişim hatalarını ve yanlış anlamaları azaltır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Müşteri Başarısı İşbirliği Şablonu ile satış ve üretim takımlarının hesap verebilirliğini artırın

Bununla şunları yapabilirsiniz:

Dahili notlar için Belgeler, müşteri bilgilerini toplamak için Formlar ve görevlerin ilerlemesini haritalamak için Panolar gibi anahtar araçlara erişin

Açık ve Tamamlandı gibi durumlarla izlemeyi basitleştirin, böylece tüm takım üyeleri hesabın durumunu hızlıca anlayabilir

Yeni görevler oluşturulduğunda Özel Alanları güncellemek gibi otomatik tetikleyiciler ayarlayın

4. ClickUp'ın Hızlı Başlangıç: Müşteri Hizmetleri Şablonu

Müşteri hesaplarını yönetirken, talepleri belirlerken ve kaynakları optimize ederken anlaşmaları hızlı ve verimli bir şekilde kapatmak istemeyen kim vardır? Satış temsilcisi, müşteri ilişkileri yöneticisi veya proje yöneticisi olun, işiniz için doğru müşteri yönetimi araçlarına ihtiyacınız vardır.

ClickUp Hızlı Başlangıç: Müşteri Hizmetleri Şablonu, tamamen güvenebileceğiniz bu tür bir çerçevedir. İlk başta kullanımı karmaşık görünebilir, ancak yeni başlayanlar için kolaydır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Hızlı Başlangıç: Müşteri Hizmetleri Şablonu ile müşteri kazanımını ve hizmet sunumunu kolaylaştırın

Anahtar özellikler şunlardır:

Görevler oluşturun ve atanan kişileri, son teslim tarihlerini, durumları ve daha fazlasını ayarlayın

Zaman tahminleri, öncelikler, dönüm noktaları ve bağımlılıklar gibi Özel Alanlar ile proje durumunu izleyin

Takım Wiki ile süreçleri, kaynakları ve önemli bilgileri depolayın

5. ClickUp'ın Müşterinin Sesi Pano Şablonu

CRM şablonlarının denizinde, müşterilerinizin ihtiyaçlarını, isteklerini ve tercihlerini daha iyi anlamanıza yardımcı olacak bir şeyi nasıl bulabilirsiniz?

Müşterilerinizin geri bildirimleri, hizmetlerinizi iyileştirmek için çok değerlidir. Ancak bu geri bildirimleri toplamak, düzenlemek ve bunlara göre hareket etmek zor olabilir. ClickUp Müşterinin Sesi Pano Şablonu'nu kullanırsanız bu zorluk ortadan kalkar.

Kanban tarzı düzeni ile müşteri içgörülerini düzenli bir şekilde toplar ve bunların doğru takımlar tarafından önceliklendirilip ele alınmasını sağlarsınız.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Müşterinin Sesi Şablonu'nu kullanarak müşterilerinizden zamanında geri bildirim alarak tekliflerinizi ince ayarlayın

Şablon size şunları sağlar:

Hızlı sorun çözümü için zaman takibi, bağımlılık uyarıları ve etiketleri ekleyin

Geri bildirimleri çeşitli yapılandırmalarda görüntülemek için Liste, Pano ve Buradan Başlayın gibi özel görünümleri kullanın

"Müşteri İhtiyacı", "VoC Kaynağı" ve "Çözüm" gibi özel alanlardan gelen geri bildirimleri yapılandırın

Gösterge Panelleriyle Müşterilerinizi Memnun Edin ve İşinizi Büyütün

Gösterge panellerinin değerini anladığınıza göre, bunların artık sadece hoş birer araç olmadığını, müşterilerinize güvenli ve veriye dayalı kararlar almaları için gerekli olan temel araçlar olduğunu görebilirsiniz.

Müşteriler, portalda gördükleri içgörülerden memnun kaldıklarında ve katkılarınızı fark ettiklerinde, bu durum tüm taraflar için bir kazanç olur. 🎉

Ayrıca, ClickUp gibi araçlarla, belirli ihtiyaçları karşılamak için en iyi müşteri gösterge panellerini kolayca oluşturabilirsiniz. En büyük avantajı, kullanıma hazır şablonlardan oluşan kapsamlı kütüphanesi sayesinde, kullanıma başlamayı basit ve hızlı hale getirmesidir.

Bugün ücretsiz bir ClickUp hesabı açın ve müşteri memnuniyetini artırmaya başlayın. 🚀