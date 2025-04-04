Düzenli Olmanızı Sağlayacak En İyi Arama Günlüğü Şablonları

Sadece birkaç dakika içinde potansiyel müşterileri kapatmak ve müşteri sorgularını çözmek mi istiyorsunuz? İşletmeniz müşteri desteğinin çoğunu telefon görüşmeleri yoluyla sağlıyorsa, bu, telefon görüşmelerini ustaca yönetmek gibi basit bir görevle başlar.

Araştırmalar, müşterilerin %86'sının sorunlarını çözmek için bir işi birden fazla kez aradığını ve %72'sinin bunun deneyimlerini olumsuz etkilediğini söylediğini göstermektedir.

Bu noktada, ayrıntılı bir müşteri arama günlüğüne sahip olmak çok önemli hale gelir. Her aramanın anahtar ayrıntılarını belgelemek, tüm telefon görüşmelerinizin zamanında, verimli ve hedef odaklı olmasını sağlar.

Ancak, gelen ve giden aramaların yoğun olduğu durumlarda bu kayıtları doğru bir şekilde kaydetmek ve yönetmek zor olabilir.

Bugünün blogunda, arama günlüğünüzü geliştirmek için en iyi Google Dokümanlar ve Excel sayfa şablonlarını paylaşacağız. 📞

İyi bir Excel arama kaydı şablonu nedir?

İyi bir arama kaydı şablonu, arama ayrıntılarınızı kaydetmekten çok daha fazlasını yapar; sizin ve takımınızın satışları, gelirleri ve büyümeyi artıracak bilinçli kararlar almanızı sağlar.

Excel'deki bir arama günlüğü şablonunda aramanız gereken beş anahtar özellik: 🔍

Kullanım kolaylığı: Kullanımı ve gezinmesi kolay bir şablon seçin. Örneğin, verileri zahmetsizce girmenize ve sık kullanılan veya tekrarlanan verileri önceden doldurmanıza olanak sağlamalıdır

Net yapı: Net ve basit bir yapıya sahip bir şablon seçin. Ayrı satır ve sütunlara sahip bir kayıt formu, arama kayıtlarının iyi organize edilmesini ve kolayca gözden geçirilmesini sağlar

Kapsamlılık: Kapsamlı ancak özlü Kapsamlı ancak özlü arama kaydı şablonlarını tercih edin. Müşteri adı, iletişim numarası ve arama süresi gibi önemli arama kaydı ayrıntılarını kompakt bir şekilde kaydetmenize olanak sağlamalıdır

Özelleştirilebilirlik: Yeterli kişiselleştirme özellikleri sunan sayfa günlüğü şablonlarını arayın. Örneğin, alanları, renk şemalarını, yazı tipi stillerini vb. düzenleme seçeneğiniz olmalıdır. Aranması gereken önemli bir fonksiyon, koşullu biçimlendirmedir

Otomatik özellikler: Arama hacimleri, ortalama arama süresi ve tamamlanma oranları gibi önemli rakamları hesaplamak için formüller kullanmanıza olanak tanıyan bir müşteri arama günlüğü şablonu seçin

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Ücretsiz Arama Günlüğü Excel Şablonları

Artık mükemmel bir iş arama günlüğü şablonunun özelliklerini bildiğinize göre, Microsoft Excel'de erişebileceğiniz ve kullanabileceğiniz en iyi ücretsiz arama günlüğü şablonlarından bazılarını burada bulabilirsiniz:

1. Template.net tarafından sunulan Arama Günlüğü Şablonu

Template.net'in Çağrı Kaydı Şablonu, çağrı kayıt sürecinizi verimli hale getirmek için özel olarak tasarlanmış bir araçtır. Gelen veya giden çağrılar olsun, günlük çağrılarınızı ve tarih, saat, süre, amaç ve takip eylemleri gibi ayrıntıları kaydedebilirsiniz.

Şablonun yapısı ve biçimi de kullanıcı dostudur. Temiz tasarımından ince renklerine kadar tüm öğeleri profesyoneldir ve bu şablonu uygun bir müşteri arama günlüğü şablonu haline getirir.

Neden seveceksiniz:

Müşteri çağrı izleme ve takip gibi eylemleri otomatikleştirin

Alanları özelleştirerek kayıt şablonunu ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın

Şablona Microsoft Excel ve Google E-Tablolar'dan erişin

İdeal kullanım alanları: Müşteri arama günlüklerini düzenlemek için iş arama günlüğü şablonuna ihtiyaç duyan profesyoneller.

2. Template.net tarafından sunulan basit arama kayıtları şablonu

Arama ayrıntılarını kendiniz girmekten bıktınız mı? Template.net'in Basit Arama Günlükleri Şablonu, arama günlüğü sorunlarınızı çözecek bir çerçevedir. Sade ve verimli olan bu şablon, tüm müşteri aramalarını hızlı bir şekilde özetlemenizi sağlar. Arama başlangıç saati, bitiş saati, eylem öğeleri vb. ayrıntıları kaydedin.

Şablon, hasta arama günlüğü şablonunuz olarak da kullanılabilir. Hasta bilgilerini ve arama ayrıntılarını tek bir yerde saklamak istiyorsanız, bu şablon tam size göre. Ayrıca, standart biçimlendirme sayesinde kullanımı da çok kolaydır.

Neden seveceksiniz:

Tarih, CST, CET, toplam süre vb. gibi çeşitli önemli arama ayrıntılarını düzenleyin.

Önemli teknik ve istatistiksel arama verilerini oluşturun ve belgelendirin

Günlük şablonunu MS Word, Excel, Google Dokümanlar, E-Tablolar ve daha fazlasında sorunsuz bir şekilde kullanın

İdeal kullanım alanları: Hızlı ve verimli arama izleme için basit bir hasta arama günlüğü şablonuna ihtiyaç duyan sağlık profesyonelleri veya işler.

3. Template.net tarafından sunulan yazdırılabilir arama kaydı şablonu

Birçok sayfa günlüğü şablonunda sık karşılaşılan bir sorun, yazdırıldığında biçimlerinin bozulmasıdır. Ancak Template.net'in Yazdırılabilir Arama Günlüğü Şablonu ile bu sorun ortadan kalkar. Bu günlük şablonu ile tüm arama notlarınızı somut bir dosyada oluşturabilirsiniz.

Bu arama kaydı formu şablonu son derece uyarlanabilir, böylece tüm öğelerini ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz. Şablonun tasarımı ve genel görsel çekiciliği de kullanıcı dostudur, bu da onu hizmet taleplerini yönetmek için uygun hale getirir.

Neden seveceksiniz:

Yerleşik talimatları kullanarak şablonu tüm beceri düzeylerine göre özelleştirin

Arama dönüm noktalarını izleyin ve stratejilerinizi buna göre ayarlayın

Şablonun kullanımı kolay yapısı sayesinde ek yazılım masraflarından tasarruf edin

İdeal kullanım alanları: Hizmet taleplerini verimli bir şekilde izlemek ve yönetmek için yazdırılabilir bir arama günlüğü şablonuna ihtiyaç duyan işletmeler veya hizmet ekipleri.

4. Template.net tarafından hazırlanan Satış Çağrı Kaydı Şablonu

Soğuk aramaları yönetmenize yardımcı olacak bir şablon arıyorsanız, Template.net'in Satış Çağrı Kaydı Şablonu ilginizi çekebilir. Adından da anlaşılacağı gibi, bu belge özellikle satış profesyonelleri için hazırlanmıştır.

Bu günlük şablonu ile müşterinin adı, iletişim numarası, arama amacı vb. gibi önemli arama bilgilerini kaydedin. Bu satış arama günlüğü şablonunu kullanarak müşteri aramalarını izleyin ve takip edin.

Bu, sorunları ve boşlukları belirleyerek soğuk arama stratejinizin sonuçlar için optimize edilmesini sağlar.

Neden seveceksiniz:

Farklı iş ihtiyaçlarına uyacak şekilde şablon öğelerini özelleştirin

Yerleşik hesap makinesi ile tahmin ve bütçe hesaplamalarını otomatikleştirin

Hedefleri kolayca izlemek için grafikler ve ilerleme çubukları kullanın

İdeal kullanım alanları: Çağrı günlüklerini kullanarak çağrıları ve takipleri izleyen ve soğuk çağrıları iyileştiren satış takımları.

5. Microsoft Telefon Konuşma Takipçisi

via Micro soft

Microsoft Telefon Konuşma Takipçisi, müşteri adları, arama başlangıç saati, bitiş saati, tarih vb. için özel satır ve sütunlara sahip bir arama kaydetme aracıdır.

Bu çok yönlü şablon, medya arama günlüğü olarak da kullanılabilir. Şirketiniz gazeteciler veya diğer medya temsilcileriyle etkileşim halindeyse, bu kaynağı etkileşimleri yönetmek ve kayıtları düzenlemek için kullanın.

Neden seveceksiniz:

Verileri daha iyi anlamak için animasyonlar, geçişler ve videolar kullanın

Metin, resim, renk şemaları ve daha fazlası gibi öğeleri özelleştirin

İşbirliğini teşvik etmek için şablonu takımlar arasında paylaşın

İdeal kullanım alanları: Müşteri ve medya etkileşimleri için hizmet çağrı günlüğü şablonu veya çağrı izleme aracına ihtiyaç duyan işletmeler.

via Call Centre Helper

Call Centre Helper'ın İletişim Merkezi Gösterge Paneli Şablonu, işlevsel bir arama kaydı formu şablonudur. Arama kaydı verilerini depolamanın yanı sıra, iletişim hacimleri, şikayet hacimleri, satış hacimleri, terk etme oranı gibi önemli KPI'ları da izler.

Böylece, soğuk arama ve müşteri hizmetleri girişimlerinizi güçlendirebilirsiniz. En iyi yanı nedir? Bu şablon, verileri çubuklar, grafikler ve çizelgeler kullanarak görsel olarak çekici bir biçimde sunar.

Neden seveceksiniz:

Günlük şablonunu düzenleyerek belirli KPI'ları ekleyin veya kaldırın

Yerleşik veri görselleştirme araçlarını kullanarak KPI'ları analiz edin

Geçmiş eğilimleri tanıyarak bilinçli kararlar alın

İdeal kullanım alanları: KPI'ları izlemek için telefon görüşmesi günlüğü veya müşteri görüşmesi günlüğü şablonuna ihtiyaç duyan iletişim merkezleri.

Excel Arama Günlüğü Şablonunu Kullanmanın Sınırlamaları

Bu Microsoft Excel ve Google E-Tablolar arama kaydı şablonları etkili olmakla birlikte, yalnızca temel, günlük arama kaydı şablonu arayanlar için idealdir. Nedeni şudur:

Gerçek zamanlı erişim yoktur: Bu günlük şablonları Excel tabanlı olduğundan, işbirliği kapsamı sınırlıdır ve kuruluşunuzdaki diğer takımlarla paylaşımı zorlaştırır

Sınırlı otomasyon özellikleri: Çoğu kayıt sayfası yalnızca temel otomasyon desteği sunar. Bu nedenle, karmaşık hesaplamaları otomatikleştirmeniz gerekiyorsa, bunu yapamayabilirsiniz

Analitik eksikliği: Gelişmiş bir kayıt formunun aksine, çoğu kayıt şablonu veri analizi veya raporlama araçları sunmaz. Bu şablonlar, verileri depolamak için özel olarak tasarlanmıştır

💡 Profesyonel İpucu: Verimliliğinizi izlemek için en iyi 10 iş günlüğü şablonu ile arama günlüğü şablonunuzu daha verimli hale getirin. Bu şablonlarla, günlük görevlerinizi tamamlamak için tam olarak ne kadar süre gerektiğini bilirsiniz! ⏳

7 Alternatif Arama Günlüğü Excel Şablonu

ClickUp'ın harika bir proje yönetimi aracı olduğunu muhtemelen zaten biliyorsunuzdur (harikaları artık sır değil!). Ama hepsi bu kadar değil, daha fazlası var!

Proje yönetimini kolaylaştırmanın yanı sıra, ClickUp, çağrı kaydını basitleştirmek için kullanabileceğiniz bir dizi telefon çağrı kaydı şablonu da barındırır.

ClickUp, kuruluşların müşteri hizmetlerini nasıl geliştirmelerine yardımcı oluyor? 🎖️

ClickUp'ı kullanmaya başlamamız sadece süreçlerimizi iyileştirmekle kalmadı, aynı zamanda Müşteri Başarı Departmanımızı şekillendirerek bir yılda 2 bin müşteriden 8 bin müşteriye ulaşmamızı sağladı.

ClickUp'ı kullanmaya başlamamız sadece süreçlerimizi iyileştirmekle kalmadı, aynı zamanda Müşteri Başarı Departmanımızı şekillendirerek bir yılda 2 bin müşteriden 8 bin müşteriye ulaşmamızı sağladı.

Yukarıda listelenenlerden farklı olarak, bunlar verimli, çok yönlü ve kullanımı kolaydır.

Bunlardan bazılarını ayrıntılı olarak inceleyelim:

1. ClickUp Satış Çağrıları Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Satış Çağrıları Şablonu ile yüksek dönüşüm oranına sahip bir satış çağrı boru hattı oluşturun

Yüksek dönüşüm oranına sahip bir satış görüşmesi boru hattı oluşturmak zaman, çaba ve deneme yanılma gerektirir. Buna rağmen, sonuçlar beklendiği gibi olmayabilir. Neyse ki, ClickUp Satış Görüşmeleri Şablonu, süreçteki tahminleri ortadan kaldırır.

Tüm satış arama metinlerinizi hızlı erişim için besleyin, böylece satış ekibinizin diğer üyeleri doğru zamanda doğru metni seçebilir ve hiçbir satış fırsatının kaçırılmamasını sağlayın.

Bu günlük şablonu, müşteri etkileşimlerini izlemenizi, satış verilerini düzenlemenizi, görevleri atamanızı ve potansiyel müşterileri takip etmenizi sağlar.

Neden seveceksiniz:

"Satış Arama" ve "Kapalı Kazanıldı" gibi özel durumlarla her bir potansiyel müşteriyi izleyin

Müşteri ilişkilerini güçlendirin ve potansiyel müşterileri kazanma şansınızı artırın

Özet, Satış Boru Hattı ve Kılavuz görünümleri arasında sorunsuzca geçiş yapın

Zaman takibi, etiketler ve e-posta araçlarıyla verimliliği artırın

İdeal kullanım alanları: Çağrı günlüklerini, potansiyel müşteri izleme, müşteri etkileşimlerini ve takipleri yönetmek için bir satış çağrı günlüğü şablonuna ihtiyaç duyan takımlar.

2. ClickUp Satış Boru Hattı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Satış Boru Hattı Şablonu ile satış konuşması sırasında yapılan her ayrıntıyı belgelendirin

ClickUp Satış Boru Hattı Şablonu, her kuruluşun satış profesyonelleri için olmazsa olmaz, görsel olarak canlı bir satış arama kaydı şablonudur. Bu arama kaydı şablonu son derece çok yönlüdür. Satış huninizi görselleştirmenize, müşteri verilerini yönetmenize ve potansiyel müşterilere öncelik vermenize olanak tanır.

Bu günlük şablonunu departmanlar arası işbirliği, ürün geliştirmeyi kolaylaştırma ve doğru satış tahminleri için kullanın. Yetmezmiş gibi, şablonun kullanımı kolay ve son derece uyarlanabilir.

Neden seveceksiniz:

"Nitelikli"den "Yenileme"ye kadar 30 benzersiz durumla her aşamayı görselleştirin

Son İletişim gibi alanlarla verileri güncel tutun

Kolay erişim için Liste, SOP ve Box Görünümleri ile görünümleri kolaylaştırın

Zaman takibi ve uyarılarla iş akışlarını otomatikleştirin

İdeal kullanım alanları: Potansiyel müşteri aşamaları, veri yönetimi ve tahminler için görsel bir telefon görüşme kaydı şablonuna ihtiyaç duyan satış uzmanları.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Müşteri İletişim Formu Şablonu aracılığıyla çağrı sırasında alınan önemli müşteri geri bildirimlerinden yararlanın

ClickUp Müşteri İletişim Formu Şablonu, sıradan bir müşteri arama günlüğü şablonu değildir; verimlilik için ihtiyacınız olan en kapsamlı kaynaktır. Çok değerli müşteri geri bildirimlerini tek bir yerde toplayın ve yeni bir ürün geliştirme veya mevcut bir ürünü iyileştirme gibi çeşitli şekillerde kullanın.

Arama günlüğü şablonu, basit ve görsel olarak dikkat çekici bir tasarıma sahiptir. İsim, iletişim bilgileri, sorun ve mesaj gibi farklı müşteri bilgilerini kaydeder. Şablonu kullanarak belirli bir sorunu ilgili takım üyesine atayın ve çözün.

Neden seveceksiniz:

Daha iyi önceliklendirme için istekleri net durumlarla düzenleyin

Kolaylaştırılmış Kişi ve Özet görünümleriyle bilgilere hızla ulaşın

Bağımlılıklar ve yapay zeka destekli izleme ile hızlı yanıt verin

İdeal kullanım alanları: Müşteri geri bildirimlerini ve sorgu atamalarını merkezileştiren bir müşteri çağrı günlüğü şablonu isteyen takımlar.

4. ClickUp Müşteri Hizmetleri Eskalasyon Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Müşteri Hizmetleri Eskalasyon Şablonu ile müşteri sorgu çağrılarını verimli bir şekilde yönetin

Müşteri hizmetleri yönetiminde zorluklar mı yaşıyorsunuz? ClickUp Müşteri Hizmetleri Eskalasyon Şablonunu edinin! Bu müşteri hizmetleri arama günlüğü belgesi, müşteri sorgularının çözümünü basitleştirir.

Bu arama günlüğü şablonunu kullanarak, hizmet dışı aramalar için görevler oluşturun ve hızlı çözüm için bunları takım üyelerine atayın. Müşteri sorgularını merkezileştirerek ve çözüm durumlarını takip ederek sizin ve takımınızın uyumlu çalışmasına yardımcı olur.

Bu arama kaydı şablonu kullanımı ve gezinmesi kolaydır. Müşteri ile ilgili hizmetlere ilişkin bilgileri kapsamlı ancak öz bir şekilde sunar.

Neden seveceksiniz:

"Müşteri Bekliyor" gibi durumlarla eskalasyonları yönetin

Müşteri e-postaları, teslimat ayrıntıları ve kademeler gibi önemli bilgileri kaydedin

Seviye Destek Panosu ve Bilet Listesi gibi görünümlerle desteği kolaylaştırın

Hızlı ve etkili çözümler için otomatikleştirin ve izleyin

İdeal kullanım alanları: Eskalasyonları verimli bir şekilde yönetmek için hizmet çağrı kaydı şablonuna ihtiyaç duyan destek ekipleri.

💡 Profesyonel İpucu: Müşteri hizmetlerinizden en iyi şekilde yararlanmak mı istiyorsunuz? Müşteri hizmetleri kurallarınızı nasıl iyileştirebileceğinizi öğrenin müşteri yanıtlarına göre hizmetinizi özelleştirin! 📝

5. ClickUp Müşteri Hizmetleri Yönetimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Müşteri Hizmetleri Yönetimi Şablonu ile CRM çabalarınızın etkinliğini artırın

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) zordur, bunu biliyoruz. Ancak potansiyel ve mevcut müşterilerinize tatmin edici bir deneyim sunmak istiyorsanız, sorunsuz bir CRM çok önemlidir. İşte bu noktada ClickUp Müşteri Hizmetleri Yönetimi Şablonu imdadınıza yetişir.

Bu arama günlüğü şablonu ana belge olarak işlev görür. Müşteri geri bildirimlerini yakalayın, sorunları çözün, memnuniyet derecelendirmelerini izleyin ve diğer takım üyeleriyle takip işlemlerini tek bir yerden gerçekleştirin.

Uzun vadede, genel müşteri ilişkileri yönetimi yaklaşımınızı kolaylaştırmada paha biçilmez bir değer olduğunu kanıtlayacaktır.

Neden seveceksiniz:

Liste, Pano ve Form görünümleriyle biletleri görsel olarak yönetin

Parmaklarınızın ucunda bulunan özelleştirilebilir formlarla yanıt sürelerini hızlandırın

Belge Görünümü'ndeki açık belgelerle süreçleri standartlaştırın

Destek çabalarını kolaylaştırmak için her bir talebi izleyin

İdeal kullanım alanları: CRM'yi kolaylaştırmak için kapsamlı bir müşteri hizmetleri arama kaydı şablonuna ihtiyaç duyan takımlar.

➡️ Daha fazla bilgi: ClickUp Müşteri Desteği ClickUp'ı Nasıl Kullanıyor?

6. ClickUp Müşteri Keşif Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Müşteri Keşif Şablonu ile kişiselleştirilmiş satış sunumları için müşterilerin ayrıntılı bilgilerini belgelendirin

Deneyimli profesyoneller bile bazen anlayış eksikliği nedeniyle satış fırsatlarını müşteriye dönüştüremez. ClickUp Müşteri Keşif Şablonu bunu önlemeye yardımcı olur.

Bu müşteri arama günlüğü şablonu, kapsamlı bir müşteri iletişim kaydı tutmanıza olanak tanır, böylece hiçbir ayrıntı kaçmaz. Bunu bir müşteri kayıt formu olarak düşünün, ancak daha gelişmiş.

Şablon ayrıca, iş ortaklarınızla paylaşarak müşterilerle daha akıcı bir şekilde etkileşim kurmanızı sağlayan kapsamlı bir müşteri profili oluşturmanıza da olanak tanır. Bu, satış görüşmelerinizi daha etkili ve kişiselleştirilmiş hale getirecektir.

Neden seveceksiniz:

Esnek durumlarla proje aşamalarını düzenleyin

Ş Akışınıza uyacak şekilde Gantt veya Takvim gibi görünümler arasında geçiş yapın

Ekran paylaşımı ve canlı düzenlemelerle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

İdeal kullanım alanları: Ayrıntılı müşteri profilleri oluşturmak ve ilişkileri geliştirmek için bir hizmet çağrı günlüğü şablonuna ihtiyaç duyan satış takımları.

7. ClickUp Konuşma Günlüğü Şablonu

Bu Şablonu İndirin Tüm gelen ve giden aramalarınızı takip edin — ClickUp Konuşma Günlüğü Şablonunu kullanın

Kuruluşunuzdaki tüm gelen ve giden aramaları izlemek mi istiyorsunuz? ClickUp Konuşma Günlüğü Şablonu mükemmel bir çözümdür.

Bu arama günlüğü şablonunu kullanarak, sizin veya takım üyelerinizin yaptığı her satış aramasını veya müşteri etkileşimini kaydedin. Arama süresi, takip eylemleri, özel notlar vb. gibi aramanın diğer önemli unsurlarını da belgelendirin.

Kullanımı kolay, son derece özelleştirilebilir ve yeni başlayanlar için uygun olan bu şablon, sahip olunması gereken bir şablondur.

Neden seveceksiniz:

Sezgisel alanlarla anahtar noktaları belgelendirin

Liste, Gantt ve Takvim görünümlerinde takip işlemlerini düzenleyin

Canlı yorumlar ve birden fazla atanan kişi desteği ile anında işbirliği yapın

Net durum işaretleriyle ilerlemeyi sorunsuz bir şekilde izleyin

İdeal kullanım alanları: Satışları ve müşteri konuşmalarını belgelemek için günlük arama kaydı şablonuna ihtiyaç duyan işletmeler.

ClickUp'ın Arama Günlüğü Şablonlarıyla Aramalarınızı Yönetin!

Arama günlükleri, özellikle satış ve müşteri hizmetleri departmanları için önemli bir veri noktasıdır. Müşteri etkileşimlerini iyileştirerek, CRM ve satış çağrı çabalarını kolaylaştırmaya yardımcı olurlar.

Ancak, her aramanın doğru kaydını tutmak zorlu bir iştir. Bu bağlamda, bir kayıt şablonu telefon aramaları hakkında baştan sona ayrıntılı bilgiler sağlar.

Bir dahaki sefere telefon görüşmelerinizi takip etmekte zorlandığınızda, ClickUp'ın şablon paketinden bir telefon görüşmesi kaydı şablonu seçin ve arama kaydı yönetimi sürecinize verimlilik gücü katın.

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