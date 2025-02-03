2025'in En İyi 20 Otomasyon Test Aracı

Eskiden manuel testler normdu. Bu, sık sık hatalara ve gecikmelere yol açan sıkıcı ve zaman alıcı bir süreçti.

Ancak, yazılım geliştirme ve paralel test yürütme süreçleri yıllar içinde sürekli olarak gelişmiştir.

Şahit olduğum en önemli dönüşümlerden biri, otomasyon test araçlarının yükselişidir. Bir otomasyon aracının test sürecini nasıl kolaylaştırdığı ve ürünlerimizin genel kalitesini nasıl iyileştirdiği gerçekten büyüleyici.

Bu blogda, ClickUp araştırma takımı ve ben, performans, kullanıcı dostu olma ve yaygın kullanımlarına göre seçtiğimiz en iyi 20 otomasyon test aracını bir araya getirdik. 📝

Doğru otomasyon test araçlarını seçerken dikkate alınması gereken birkaç anahtar faktör vardır:

Kullanım kolaylığı: İyi otomasyon test araçları sezgisel ve öğrenmesi kolay olmalıdır. Otomasyon testine yeni başlıyorsanız, aracı kullanmayı öğrenmek için saatler harcamak istemezsiniz. Kullanıcı dostu bir arayüze ve anlaşılır belgelere sahip araçları tercih edin

Uyumluluk: Otomasyon test araçları, geliştirme ortamınız ve test çerçevelerinizle uyumlu olmalıdır. Bu, test altyapısını kurarken zaman ve çaba tasarrufu sağlar

Zengin özellik seti: Farklı otomasyon test araçları farklı özellikler sunar, bu nedenle özel test ihtiyaçlarınızı karşılayan bir araç seçmek önemlidir. Test verimliliği için, tarayıcılar arası test, paralel test, mobil test, performans testi, görsel regresyon testi ve API testi gibi özellikleri arayın

Ölçeklenebilirlik: Yazılımınız büyüdükçe test ihtiyaçlarınız da artacaktır. Projenizle birlikte ölçeklenebilen ve büyük ölçekli test paketlerini yönetebilen otomasyon test araçlarını arayın

Entegrasyon yetenekleri: İyi otomatik test araçları, sürekli entegrasyon (CI) sunucuları ve hata izleme sistemleri gibi geliştirme ekosisteminizdeki diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır

Destek ve topluluk: Güçlü bir destek topluluğu, sorunlarla karşılaştığınızda veya belirli kullanım durumlarında yardıma ihtiyaç duyduğunuzda çok değerli olabilir. Aktif forumları ve müşteri desteği olan otomasyon test araçlarını arayın

Maliyet: Maliyet önemli bir faktör olmakla birlikte, dikkate alınması gereken tek faktör değildir. Otomasyon test araçlarının sağladığı genel değeri maliyetle karşılaştırın

Otomasyon test araçlarının, yazılım kalitesini artırmak ve geliştirmeyi hızlandırmak için anahtar rol oynadığını gördüm.

Piyasada çok sayıda otomasyon test aracı bulunduğundan, doğru olanı seçmek zor olabilir. Hadi, test sürecinizi iyileştirmek için neler olduğunu keşfedelim! 👇

1. ClickUp (Otomasyon testi proje yönetimi ve hata izleme için en iyisi)

ClickUp Agile Proje Yönetimi Yazılımı ile test akışınızı görsel olarak temsil ederek ilerlemeyi izleyin ve darboğazları belirleyin

ClickUp, ürün planlamasından yazılım geliştirmeye kadar her şey için hepsi bir arada bir proje yönetimi aracıdır. ClickUp Agile Proje Yönetimi Yazılımı, uçtan uca yazılım geliştirme için yapı ve organizasyon sağlar. Sprintler oluşturmanıza, görevler atamanıza ve ilerlemelerini gerçek zamanlı olarak izlemenize olanak tanıyan en iyi çevik test aracıdır. Özelliklerini birlikte inceleyelim.

ClickUp Pano Görünümü

ClickUp Pano Görünümü'nü kullanarak görevleri sütunlar arasında sürükleyip bırakarak durumlarını gösterin

ClickUp Pano Görünümü, çevik proje yönetimi metodolojilerinin temel bir unsurudur. Görevleri "Test Edilecek", "Devam Ediyor" ve "Başarılı/Başarısız" gibi aşamalar arasında sürükleyip bırakarak test iş akışınızı görselleştirmenize olanak tanır

Bu kurulum, her görevin durumuna ilişkin net bir genel bakış sunarak darboğazları kolayca belirlemenizi ve iş yüklerini etkili bir şekilde önceliklendirmenizi sağlar. Ayrıca, Pano Görünümü'ndeki sürükle ve bırak işlevselliği, kullanıcı deneyimini de geliştirerek takım üyelerinin ilerledikçe görevleri aşamalar arasında sorunsuz bir şekilde taşıyabilmelerini sağlar.

En iyi yanı nedir? Pano Görünümü, atanan kişiler, son teslim tarihleri ve yorumlar dahil olmak üzere görev ayrıntılarının entegrasyonuna olanak tanır.

Görev yönetimine merkezi bir yaklaşım, takımların açık iletişim kanallarını sürdürmelerine yardımcı olur ve herkesin ilerleme ve test sırasında ortaya çıkabilecek zorluklar hakkında bilgilendirilmesini sağlar. Hepsi bu kadar değil.

ClickUp for Software Teams, sürekli test sürecinizin beyni görevi görür. Hata izleme ve yönetimi için mükemmeldir. Ayrıntılı hata raporlarını kolayca oluşturabilir, bunları geliştiricilere atayabilir ve geliştirme yaşam döngüsü boyunca ilerlemelerini izleyebilirsiniz.

Ayrıca, özelleştirilebilir iş akışları, hata izleme sürecini takımınızın özel ihtiyaçlarına göre uyarlayabilmenizi sağlar. ClickUp, özel otomasyon testi ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde özelleştirilebilen çeşitli şablonlar da sunar.

ClickUp Hata ve Sorun İzleme Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Hata ve Sorun İzleme Şablonu ile hataları ve sorunları merkezi bir konumdan yönetin

ClickUp Hata ve Sorun İzleme Şablonu, test takımları arasında görünürlüğü ve işbirliğini artırmak için hazır bir çerçeve sunarak, hata çözümünün karmaşıklıklarını verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. Yazılım takımları için özel giriş formları, sorunsuz hata gönderi imkanı sunarak gerekli tüm ayrıntıların önceden yakalanmasını sağlar.

Bu şablon, takımları merkezi bir platformda bir araya getirerek çapraz fonksiyonlu işbirliğini geliştirir ve herkesin hataların ve sorunların durumuyla ilgili güncel bilgilere sahip olmasını sağlar. Takımlar arasında iletişim geliştikçe, ürün teslimatı daha hızlı ve verimli hale gelir ve bu da genel kalitenin artmasına yol açar.

ClickUp Test Yönetimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Test Yönetimi Şablonu ile tüm test sürecinizi yönetin

ClickUp Test Yönetimi Şablonu, test sürecinizi sorunsuz ve düzenli hale getirir. Test senaryoları, sınır durumları ve çalıştırmalar ile test yolculuğunuzun her bölümünü tek bir yerden planlamanızı, izlemenizi ve değerlendirmenizi sağlayan basit bir yol sunar.

İlerlemeyi net bir şekilde görebilir, sorunları kolayca tespit edebilir ve sonuçları bir bakışta görebilirsiniz. Görsel düzen, her şeyi kontrol altında tutmanıza ve gerektiğinde hızlı kararlar almanıza yardımcı olur. Ayrıca, şablon, takımınızın işbirliği yapmasını kolaylaştırır, böylece herkes hatalar, sorunlar ve özellik istekleri konusunda bilgi sahibi olabilir.

Test programlarını yönetmek ve sonuçları zaman içinde izlemek artık çok kolay. Bu şablonla, süreçlerinizi iyileştirmenin anahtarı olan kullanıcı geri bildirimlerini ve test sonuçlarını takip edebilirsiniz.

Ayrıca, ClickUp Test Raporu Şablonu, test sonuçlarını özetlemek, hataları belirlemek ve gelecekteki yinelemeler için içgörüler sağlamak üzere raporlar oluşturmanıza yardımcı olur. Dahası, ClickUp Test Senaryosu Şablonu, ayrıntılı adımlar, beklenen sonuçlar ve başarılı/başarısız kriterleri dahil olmak üzere bireysel test senaryolarını özetlemek için yapılandırılmış bir çerçeve sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Kapsamlı görev yönetimi: ClickUp'ın sağlam görev yönetimi özellikleri, test senaryosu oluşturmadan hata raporlamaya kadar otomasyon testi projelerinizin tüm yönlerini düzenlemenize ve izlemenize olanak tanır

Güçlü otomasyon kuralları: Hataları geliştiricilere atama veya görev durumlarını güncelleme gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek zaman kazanın ve hataları azaltın

Sorunsuz entegrasyonlar: ClickUp'ı popüler test araçları ve CI/CD boru hatlarıyla entegre ederek ş Akışınızı kolaylaştırın ve veri tutarlılığını sağlayın

Özelleştirilebilir iş akışları: ClickUp'ı özel test süreçlerinize ve takım gereksinimlerinize uyarlayabilmek için özel iş akışları oluşturun

Güçlü raporlama ve analiz: Test ilerlemesi ve takım performansı hakkında ayrıntılı raporlar oluşturarak veriye dayalı kararlar alın

İşbirliği özellikleri: Yorumlar, bahsetmeler ve gerçek zamanlı güncellemeler gibi özellikleri kullanarak takım üyelerinizle etkili bir şekilde işbirliği yapın

ClickUp sınırlamaları

Özelleştirme seçenekleri, proje yönetimi araçlarına aşina olmayanlar için biraz karmaşık olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla inceleme)

Capterra: 4,7/5 (3.800'den fazla inceleme)

2. Selenium (Çok yönlülük ve geniş tarayıcı desteği için en iyisi)

Selenium, günümüzün en iyi modern QA test araçlarından biridir. Farklı tarayıcılar ve platformlarda web uygulamalarını otomatikleştirmek için vazgeçilmez hale gelen güçlü, açık kaynaklı bir araç setidir.

Aracın çok yönlülüğü ve kapsamlı topluluk desteği, onu dünya çapındaki geliştiriciler ve test uzmanları için ideal hale getirmiştir. Ayrıca, tarayıcı etkileşimlerinin kaydedilmesini ve oynatılmasını sağlayan "Selenium IDE" adlı bir tarayıcı uzantısı da bulunmaktadır.

Selenium'un en iyi özellikleri

Aracın geniş bir tarayıcı aralığı için sunduğu desteği kullanarak tarayıcılar arası uyumluluğu sağlayın

Çeşitli diller için kullanılabilen bağlamalarla tercih ettiğiniz programlama dilini seçin

Test yürütme süresini kısaltmak için test senaryolarını birden fazla makine ve tarayıcıda paralel olarak çalıştırın

Ek özellikler için üçüncü taraf kitaplıklarını ve çerçevelerini entegre ederek test yeteneklerinizi genişletin

Selenium sınırlamaları

Sınırlı özellikler ve özelleştirme seçeneklerinin eksikliği

Yeni başlayanlar için öğrenme eğrisi oldukça diktir

Selenium fiyatlandırması

Ücretsiz

Selenium puanları ve incelemeleri

G2: 4,5/5 (90+ inceleme)

Capterra: Yeterli inceleme yok

3. Cypress (Web uygulamaları için hızlı ve güvenilir bir test çerçevesi için en iyisi)

Cypress, basitliği, hızı ve geliştirici dostu yaklaşımıyla büyük popülerlik kazanan modern bir JavaScript tabanlı uçtan uca test çerçevesidir. Geleneksel test çerçevelerinden farklı olarak Cypress, doğrudan tarayıcıda çalışır ve daha sezgisel ve verimli bir test deneyimi sunar.

Cypress'in en iyi özellikleri

Kod değişiklikleri yaparken testleri yeniden yükleyin ve tarayıcıyı otomatik olarak güncelleyin, böylece hızlı bir geri bildirim döngüsü oluşturun

Sistemin komutların ve onayların tamamlanmasını otomatik olarak beklemesini sağlayarak açık beklemelere gerek kalmaz ve testlerin tutarsızlığı azalır

Sorunları hızlı bir şekilde belirlemek ve gidermek için başarısız testlerin ekran görüntülerini ve videolarını yakalayın

Ağ trafiğini inceleyin ve istekleri durdurarak API'leri ve web hizmetlerini verimli bir şekilde test edin

Cypress sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, çerçeve ile ilgili küçük hatalar buldu

Mobil uygulamaları test etmek için yerleşik destek yoktur

Cypress fiyatlandırması

14 gün boyunca ücretsiz deneme

Takım: Aylık 75 $

İş: 300 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Cypress derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,8/5 (100'den fazla inceleme)

Capterra: 4,7/5 (60'tan fazla inceleme)

💡 Profesyonel İpucu: Kod değişikliklerini otomatik olarak üretime dağıtan sürekli dağıtım araçlarını kullanarak yazılım sürümlerini otomatikleştirebilirsiniz. Bu, manuel adımları ortadan kaldırır ve gecikmeleri azaltarak daha hızlı ve daha verimli bir sürüm süreci sağlar.

4. BrowserStack Automate (Çapraz tarayıcı ve çapraz platform testleri için en iyisi)

BrowserStack Automate, bulut tabanlı bir test platformudur. Çok çeşitli gerçek cihazlara ve tarayıcılara erişim sağlayarak, farklı yapılandırma ve ortamlarda web uygulamalarını test etmenizi sağlar.

Platform, birden fazla test çerçevesini destekleyerek mevcut iş akışınızla entegrasyonu kolaylaştırır. Ayrıca, gerçek zamanlı hata ayıklama özellikleri, sorunları hızlı bir şekilde belirleyip çözmenize olanak tanıyarak web uygulamalarınızın genel kalitesini artırır.

BrowserStack En iyi özellikleri otomatikleştirin

Farklı platformlarda uyumluluk ve performans sağlamak için akıllı telefonlar, tabletler ve masaüstü bilgisayarlar dahil olmak üzere gerçek cihazlarda test edin

Çapraz tarayıcı uyumluluğunu garanti etmek için web uygulamalarınızı çeşitli tarayıcılarda doğrulayın

Farklı coğrafi konumlardan testler simüle ederek bölgeler arasında doğru işlevsellik ve performansı doğrulayın

Testleri birden fazla cihazda ve tarayıcıda paralel olarak gerçekleştirerek test yürütme süresini önemli ölçüde azaltın

BrowserStack Otomasyon sınırlamaları

Testler öngörülemez şekilde davranabilir, döngülere takılabilir veya görünür öğeleri bulamayabilir

Hız değişebilir, bu da testlerin çok hızlı veya çok yavaş çalışmasına neden olarak güvenilirliği etkiler

BrowserStack Automate fiyatlandırması

Web testi

Masaüstü: 169 $/paralel test/ay

Masaüstü ve Mobil: 249 $/paralel test/ay

Desktop & Mobile Pro: 299 $/paralel test/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Uygulama Otomasyonu

Device Cloud: 249 $/paralel test/ay

Device Cloud Pro: 299 $/paralel test/ay

Device Cloud Observability Pro: Satışla iletişime geçin

Enterprise: Özel fiyatlandırma

BrowserStack Otomasyon derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: Yeterli inceleme yok

Capterra: Yeterli inceleme yok

5. Puppeteer (Başsız testler ve otomasyon görevleri için en iyisi)

Puppeteer, başsız Chrome veya Chromium'u kontrol etmek için üst düzey bir API sağlayan bir Node. js kütüphanesidir. Web görevlerini ve web uygulaması testlerini otomatikleştirmek için güçlü bir araçtır.

Ayrıca, Puppeteer web kazıma konusunda mükemmeldir ve kullanıcıların web sitelerinden verileri verimli bir şekilde çıkarmasını sağlar. Dinamik içeriği işleme yeteneği sayesinde Puppeteer, geleneksel kazıma yöntemlerinin zorlanabileceği tek sayfalık uygulamalardan (SPA) bilgileri alabilir.

Puppeteer'ın en iyi özellikleri

Uygun bir tarayıcı arayüzü olmadan görevleri otomatikleştirmek için Chrome'u başsız modda çalıştırın

Kapsamlı görünürlük için görüntü alanı dışındaki öğeler dahil olmak üzere web sayfalarının tam sayfa ekran görüntülerini yakalayın

Özelleştirilebilir biçim ve içerik seçenekleriyle web sayfalarından PDF belgeleri oluşturun

API'leri etkili bir şekilde test etmek veya farklı ağ koşullarını simüle etmek için ağ isteklerini durdurun ve değiştirin

Puppeteer sınırlamaları

Bir Node.js kütüphanesi olan Puppeteer, otomasyon görevleri için komut dosyası yazmak için JavaScript bilgisi gerektirir

Puppeteer, Chrome ile sıkı bir şekilde entegre olduğundan diğer tarayıcılarla uyumluluğu sınırlı olabilir

Puppeteer fiyatlandırması

Ücretsiz kullanın

Puppeteer derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: Yeterli inceleme yok

Capterra: Yeterli inceleme yok

6. BugBug (Özel hata izleme için en iyisi)

BugBug, çevik takımlar için hata yönetimi sürecini kolaylaştırmak üzere tasarlanmış çok yönlü bir hata izleme yazılımıdır. Sezgisel arayüzü ve özelleştirilebilir özellikleriyle BugBug, takımların yazılım geliştirme yaşam döngüsü boyunca sorunları verimli bir şekilde izlemesine, önceliklendirmesine ve çözmesine yardımcı olur.

BugBug'un en iyi özellikleri

Durumlar, öncelikler ve önem düzeyleri dahil olmak üzere hata izleme sürecini takımınızın özel ihtiyaçlarına göre özelleştirmek için özel iş akışları oluşturun

Hatalara ilgili dosya ve belgeleri ekleyin ve tartışma ve işbirliğini kolaylaştırmak için yorumlar ekleyin

Hata eğilimleri, çözüm süreleri ve takım performansı hakkında ayrıntılı raporlar oluşturarak iyileştirme alanlarını belirleyin

Hatalar atandığında, güncellendiğinde veya çözüldüğünde bildirimler alın ve süreç boyunca bilgilendirilmeye devam edin

BugBug sınırlamaları

Bazı kullanıcılar kayıt ve entegrasyon özelliklerinin sınırlı olduğunu düşündü

Bulutta testler yürütmek, yerel yürütmeye kıyasla gecikmeye neden olabilir ve bu da geliştirme döngüleri sırasında geri bildirim hızını etkileyebilir

BugBug fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: 119 $/ay

Parallel: Özel fiyatlandırma

BugBug derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: Yeterli inceleme yok

Capterra: Yeterli inceleme yok

👀 Bonus: Sorun belgelemeyi basitleştirmek ve iletişimi geliştirmek için ücretsiz hata raporu şablonlarını keşfedin.

7. Robot (Python çerçevesine dayalı test otomasyonu için en iyisi)

Robot Framework, kabul testi, kabul testi odaklı geliştirme (ATDD) ve robotik süreç otomasyonu (RPA) için yaygın olarak kullanılan, Python tabanlı, anahtar kelime odaklı bir otomasyon çerçevesidir. Basit sözdizimi ve genişletilebilirliği, teknik ve teknik olmayan takım üyeleri için erişilebilir olmasını sağlar.

Robotun en iyi özellikleri

Anahtar kelime odaklı bir yaklaşım kullanarak yeniden kullanılabilir anahtar kelimelerle test senaryolarını tanımlayın, testlerin oluşturulmasını ve bakımını basitleştirin

Farklı veri kümeleriyle aynı test senaryolarını çalıştırarak çeşitli senaryoları doğrulayın ve kapsamlı bir test gerçekleştirin

Özel kütüphaneler ve anahtar kelimeler oluşturarak belirli test gereksinimlerini karşılayın ve işlevselliği artırın

Web testi için Selenium, mobil test için Appium ve CI/CD boru hatları için Jenkins gibi araçlar ve çerçevelerle sorunsuz bir şekilde entegre edin

Robot sınırlamaları

Diğer bazı otomasyon çerçeveleriyle aynı düzeyde programlama esnekliği sağlamayabilir

Robot fiyatlandırması

Ücretsiz

Robot derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: Yeterli inceleme yok

Capterra: Yeterli inceleme yok

8. Playwright (Web, mobil ve masaüstü otomasyonu için birleşik API için en iyisi)

Playwright, web, mobil ve masaüstü otomasyonunu destekleyen ve platformlar arası testler için birleşik bir API sağlayan modern bir test çerçevesidir.

Hızlı, güvenilir ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, otomasyona yönelik birleşik yaklaşımı ve kapsamlı özellik seti, onu geliştirme iş akışları için vazgeçilmez bir araç haline getirir.

Playwright'ın en iyi özellikleri

Chrome, Firefox, WebKit, Edge, Safari ve iOS ve Android mobil tarayıcılarda web uygulamalarını otomatikleştirin

Eşzamanlı işlemleri verimli bir şekilde yönetin ve asenkron API'leri kullanarak blok davranışını önleyin

Farklı cihazları ve ekran boyutlarını taklit ederek web uygulamalarınızı çeşitli platformlarda test edin

Testler arasındaki etkileşimi en aza indirmek ve paralel yürütme imkanı sağlamak için her testi izole bir tarayıcı ortamında çalıştırın

Playwright sınırlamaları

Playwright, tarayıcı ikili dosyalarının yüklenmesini gerektirir ve bu da kurulum sürecini karmaşık hale getirebilir

Eski veya daha az yaygın tarayıcıları destekleme sınırlamaları

Playwright fiyatlandırması

Ücretsiz

Playwright derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: Yeterli inceleme yok

Capterra: Yeterli inceleme yok

💡 Profesyonel İpucu: Otomasyon güçlü bir araç olsa da, her test senaryosu otomatikleştirilmemelidir. Tekrarlayan, zaman alıcı ve yüksek etkili testlere odaklanın, keşif amaçlı testleri ve insan yargısı gerektiren testleri manuel testlere bırakın.

9. Appium (Yerel, hibrit ve web mobil uygulamaları otomatikleştirmek için en iyisi)

Appium, iOS ve Android cihazlarda yerel, hibrit ve web mobil uygulamaları otomatikleştirmenizi sağlayan çok yönlü bir mobil otomasyon çerçevesidir. Mobil uygulamalarınızın kalitesini ve işlevselliğini garanti etmek için sağlam test paketleri oluşturabilirsiniz.

Appium'un en iyi özellikleri

Çapraz platform işlevselliğini sağlamak için hem iOS hem de Android cihazlarda testleri otomatikleştirin

Test oturumlarınız için cihaz, platform ve uygulama ayrıntılarını belirtmek üzere istediğiniz özellikleri yapılandırın

Mobil uygulama öğeleriyle etkileşim kurmak için Java, Python, Ruby veya JavaScript ile otomasyon komut dosyaları yazın

ID, XPath, ad ve erişilebilirlik ID'si gibi çeşitli öğe konum belirleyicileri kullanarak mobil uygulama içindeki öğeleri tanımlayın ve etkileşim kurun

CI/CD ardışık düzenleriyle entegre ederek otomatik testleri geliştirme sürecinizin bir parçası haline getirin

Appium sınırlamaları

Testleri gerçekleştirmek için gerçek veya emüle edilmiş mobil cihazlar gerektirir, bu da kurulum sürecini karmaşık hale getirebilir

Bazı kullanıcılar, sunucu günlüklerinin hataları anlamak için yeterince ayrıntılı olmadığını düşündü

Appium fiyatlandırması

Ücretsiz kullanım

Appium puanları ve incelemeleri

G2: 4,4/5 (50'den fazla inceleme)

Capterra: Yeterli inceleme yok

10. Espresso (Android uygulamalarının otomatik testleri için en iyisi)

Espresso, Android uygulamaları için özel olarak tasarlanmış güçlü ve güvenilir bir test çerçevesidir. Sağlam UI testleri oluşturmak için basit ve sezgisel bir API sağlar ve Android uygulamalarınızın kalitesini ve işlevselliğini garanti eder.

Bu araç, AndroidJUnitRunner ve Gradle gibi Android'in test araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve mevcut geliştirme iş akışlarına kolayca dahil edilebilir. Yerleşik onay ve eşleştirme desteği, geliştiricilerin UI durumlarını ve geçişleri etkili bir şekilde doğrulamasına olanak tanır.

Espresso'nun en iyi özellikleri

Görünüm eşleştirme sistemini kullanarak Android uygulamanızdaki öğeleri doğru bir şekilde bulun ve etkileşim kurun

UI öğeleri üzerinde tıklama, yazma, kaydırma ve uzun basma gibi çeşitli eylemleri gerçekleştirin

Öğelerin özelliklerini, metin içeriğini ve diğer koşulları kontrol etmek için onaylamaları kullanarak uygulamanızın durumunu doğrulayın

Uygulama ile etkileşimlerinizi kaydederek, gelecekte kullanmak üzere hızlı bir şekilde test senaryoları oluşturun

Geliştirme sürecinizi kolaylaştırmak için Android Studio ile sorunsuz bir şekilde entegre edin

Espresso sınırlamaları

Android uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır ve iOS uygulamalarını test etmek için kullanılamaz

Standart Android UI yönergelerine uymayan görünümleri test etmedeki zorluklar

Espresso fiyatlandırması

Ücretsiz

Espresso puanları ve incelemeleri

G2: Yeterli inceleme yok

Capterra: Yeterli inceleme yok

11. XCUITest (iOS uygulama testleri için en iyisi)

XCUITest, iOS uygulamaları için özel olarak tasarlanmış güçlü ve güvenilir bir test çerçevesidir. Apple tarafından sağlanan yerel bir test çerçevesi olan XCUITest, iOS SDK ile derin entegrasyon sunarak testlerinizin gerçek cihazlarda uygulamanızın davranışını doğru bir şekilde yansıtmasını sağlar.

XCUITest'in en iyi özellikleri

Xcode ve iOS SDK ile entegre ederek uygulamanızda kullanılan API'lere ve çerçevelere erişin

Xcode UI Testing navigator'ı uygulayarak iOS uygulamanızdaki UI öğelerini inceleyin ve tanımlayın

UI öğe hiyerarşisini sorgulayarak, özelliklerine ve ilişkilerine göre belirli öğeleri bulun

Engelli kullanıcılar için kullanılabilirliği sağlamak üzere iOS uygulamanızın erişilebilirliğini test edin

XCUITest sınırlamaları

XCUITest, iOS uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır ve Android uygulamalarını test etmek için kullanılamaz

XCUITest fiyatlandırması

Ücretsiz

XCUITest derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: Yeterli inceleme yok

Capterra: Yeterli inceleme yok

12. SoapUI (API testleri için en iyisi)

SoapUI, API testi için güçlü ve çok yönlü bir araçtır. Kalite, güvenilirlik ve güvenliği sağlamak için RESTful ve SOAP API'leri için test senaryolarının oluşturulmasını, yürütülmesini ve yönetilmesini kolaylaştırır. SoapUI, işlevsel, performans ve güvenlik testleri dahil olmak üzere çeşitli test türlerini destekler. Bu çok yönlülük, takımların API'lerini farklı koşullar altında kapsamlı bir şekilde değerlendirebilmesini sağlar.

SoapUI'nin en iyi özellikleri

Yöntemi, URL'yi, başlıkları ve istek gövdesini belirterek API'lere HTTP istekleri oluşturun ve gönderin

API yanıtlarını beklenen değerler ve şemalarla karşılaştırarak doğruluğunu onaylayın

Daha iyi yönetim ve organizasyon için testleri paketler ve vakalar halinde düzenleyin

Veriye dayalı testleri uygulayarak, farklı veri kümeleriyle aynı test senaryosunu çalıştırın ve çeşitli senaryoları simüle edin

Güvenlik risklerini belirlemek için güvenlik açığı taraması ve sızma testi dahil olmak üzere güvenlik testleri gerçekleştirin

SoapUI sınırlamaları

Test yürütme sırasında yavaş performans

Etkili yük testi oluşturma için önemli ölçüde programlama çabası gerektirir

Genellikle yalnızca küçük ölçekli projeler için uygundur

SoapUI fiyatlandırması

Ücretsiz

SoapUI derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,5/5 (140+ inceleme)

Capterra: 4,5/5 (165+ inceleme)

13. Cucumber (Davranış odaklı geliştirme (BDD) için en iyisi)

SoapUI gibi Cucumber da Smartbear'ın bir parçasıdır. Teknik ve teknik olmayan paydaşlar arasındaki uçurumu kapatmaya yardımcı olan bir BDD çerçevesidir. Uygulamanın istenen davranışını tanımlamak için Gherkin sözdiziminde yazılmış test senaryolarının sade dil açıklamalarını kullanır.

Cucumber'ın en iyi özellikleri

Test senaryolarını doğal bir dil biçiminde tanımlamak için insan tarafından okunabilir bir dil olan Gherkin'den yararlanın

Gherkin özelliklerinde açıklanan eylemleri uygulamak için tercih ettiğiniz programlama dilinde adım tanımları yazın

Aynı test senaryosu için farklı girdi verileri sağlamak üzere veri tabloları kullanarak veri odaklı testler gerçekleştirin

Test otomasyon çerçeveleriyle entegre ederek test senaryolarının yürütülmesini otomatikleştirin

Cucumber sınırlamaları

BDD'ye yeni başlayanlar için Cucumber ve Gherkin sözdizimini öğrenmek daha zor olabilir

Cucumber fiyatlandırması

Ücretsiz

Cucumber puanları ve incelemeleri

G2: 4. 1/5 (35+ inceleme)

Capterra: Yeterli inceleme yok

14. Postman (API geliştirme ve test için en iyisi)

Postman, API'leri verimli bir şekilde geliştirmenize, test etmenize ve yönetmenize olanak tanıyan çok yönlü bir araçtır. Kullanıcı dostu arayüzü ve kapsamlı özellikleriyle Postman, HTTP istekleri oluşturma, yanıtları inceleme ve API testlerini otomasyon sürecini basitleştirir.

Postman'ın en iyi özellikleri

Yöntemi, URL'yi, başlıkları ve istek gövdesini belirterek HTTP istekleri oluşturun ve gönderin

Başlıklar, gövde ve durum kodları dahil olmak üzere API yanıtlarını inceleyin

Daha iyi yönetim ve yeniden kullanılabilirlik için API isteklerinizi koleksiyonlar halinde düzenleyin

Farklı ortamları (ör. geliştirme, hazırlık, üretim) yönetin ve bunlar arasında kolayca geçiş yapın

API davranışını simüle etmek ve gerçek API'lere bağlı kalmadan uygulamaları test etmek için sahte sunucular oluşturun

Postman sınırlamaları

API geliştirme ve testine yeni başlayanlar için bir öğrenme eğrisi

Bazı kullanıcılar, kapsamlı API koleksiyonları veya karmaşık isteklerle çalışırken performans düşüşü hissetti

Postman fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: 19 $/kullanıcı/ay

Profesyonel: 39 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Postman puanları ve incelemeleri

G2: 4,6/5 (1200+ inceleme)

Capterra: 4,7/5 (480+ inceleme)

15. TestCafe (JavaScript tabanlı web uygulamalarının uçtan uca test edilmesi için en iyisi)

TestCafe, çok çeşitli tarayıcılarda web uygulamalarını otomatikleştirmek için tasarlanmış güçlü ve verimli bir JavaScript tabanlı test çerçevesidir. Basit sözdizimi, tarayıcılar arası uyumluluğu ve sağlam özellikleriyle TestCafe, web uygulamalarınızın kalitesini ve işlevselliğini sağlamak için otomatik testleri çalıştırmanın güvenilir ve verimli bir yolunu sunar.

TestCafe'nin en iyi özellikleri

WebDriver veya üçüncü taraf bağımlılıklarına gerek olmadan çalışın, kurulumu basitleştirin

Chrome, Firefox, Safari, Edge ve Internet Explorer dahil olmak üzere tüm büyük tarayıcılarda test edin

Sezgisel sözdizimi kullanarak testleri hızlı ve verimli bir şekilde yazın ve komut zincirleme özelliğini kullanarak kod satırlarını en aza indiren kısa test komut dosyaları oluşturun

Test yürütme sırasında sorunları belirlemek için yerleşik hata ayıklama moduna erişin, hataları etkili bir şekilde tespit edin ve sorunları giderin

TestCafe sınırlamaları

JavaScript'e aşina olmayan kullanıcılar için erişimi daha zor

TestCafe fiyatlandırması

Ücretsiz

TestCafe puanları ve incelemeleri

G2: 4,2/5 (25+ inceleme)

Capterra: Yeterli inceleme yok

16. Ranorex Studio (Web, masaüstü ve mobil uygulamaları desteklemek için en iyisi)

Ranorex Studio, takımların çeşitli platformlarda web, masaüstü ve mobil uygulamaları verimli bir şekilde test etmesini sağlayan çok yönlü bir test otomasyon aracıdır. Özellikleri, kullanıcı dostu arayüzü ve diğer test çerçevelerine desteği ile Ranorex Studio, yazılımınızın kalitesini ve güvenilirliğini sağlamak için harika bir çözüm sunar.

Ranorex Studio'nun en iyi özellikleri

Windows, macOS, Linux, iOS ve Android dahil olmak üzere çeşitli platformlarda otomasyon gerçekleştirerek test ihtiyaçlarınız için geniş uyumluluk sağlayın

Nesne depolarını yönetip yeniden kullanarak UI öğelerini verimli bir şekilde tanımlayın ve etkileşim kurun, test sürecini kolaylaştırın

Test komut dosyalarının geliştirilmesini ve bakımını basitleştirmek için yeniden kullanılabilir anahtar kelimeler oluşturun

Test sonuçlarını izlemek ve iyileştirme için test kapsamını ölçmek için ayrıntılı raporlar alın

Ranorex Studio sınırlamaları

Ranorex Studio ticari bir araçtır ve kullanımı için lisans gerektirir

Sınırlı bulut testi

Ranorex Studio fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Ranorex Studio puanları ve incelemeleri

G2: 4,2/5 (245+ inceleme)

Capterra: 4,5/5 (120'den fazla inceleme)

📖 Ayrıca okuyun: Yazılım Mühendisliğinde Test Türleri

17. NightwatchJS (En iyisi Düğüm. js tabanlı web uygulamalarının uçtan uca testleri için)

NightwatchJS, web uygulamaları için özel olarak tasarlanmış Node.js tabanlı bir uçtan uca test çerçevesidir. Diğer otomasyon test araçları arasında NightwatchJS, tarayıcı etkileşimlerini otomatikleştirmek ve web uygulamalarınızın işlevselliğini test etmek için basit ve verimli bir yol sunar.

Ayrıca, çerçeve, ayrıntılı test sonuçları üreten yerleşik raporlama özellikleri sunarak sorunları tanımlamayı ve zaman içinde test ilerlemesini izlemeyi kolaylaştırır.

NightwatchJS'nin en iyi özellikleri

Selenium WebDriver'ı kullanarak web tarayıcılarıyla etkileşim kurun ve kapsamlı testler için çok çeşitli tarayıcı seçeneklerine destek sağlayın

Kapsamlı bir onay kütüphanesinden yararlanarak, öğe özelliklerini ve metin içeriğini kontrol etmek dahil olmak üzere web uygulamalarının durumunu doğrulayın

Sayfa nesne modelini kullanarak test kodunu düzenleyin, test çerçevenizin bakım ve yeniden kullanılabilirliğini artırın

Testlerden önce ve sonra kodu çalıştırmak için test kancalarını kullanarak test ortamlarının verimli bir şekilde kurulmasını ve kaldırılmasını sağlayın

NightwatchJS sınırlamaları

NightwatchJS, sisteminizde Node.js'nin kurulu olmasını gerektirir ve bu da kurulumu karmaşık hale getirir

NightwatchJS fiyatlandırması

Ücretsiz

NightwatchJS derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: Yeterli inceleme yok

Capterra: Yeterli inceleme yok

LambdaTest, tarayıcılar ve platformlar arası testler için kapsamlı bir çözüm sunan güçlü bir bulut tabanlı platformdur. Web uygulamalarınızı çok çeşitli gerçek cihazlarda ve tarayıcılarda kolayca test etmenizi sağlayarak farklı işletim sistemleri, yapılandırmalar ve ortamlarda uyumluluk ve performans sağlar.

Kullanıcı dostu arayüzü ve sağlam özellikleriyle LambdaTest, kuruluşların çeşitli platformlarda kusursuz bir şekilde çalışan yüksek kaliteli web uygulamaları sunmasını sağlar. Sonuç olarak, bu kullanıcı memnuniyetini artırır ve iş başarısını artırır.

Çeşitli platformlarda uyumluluk ve performans sağlamak için 2000'den fazla tarayıcı-işletim sistemi kombinasyonunda web sitelerini ve uygulamaları test edin

Web sitesi veya uygulama sürümleri arasındaki görsel farklılıkları belirleyerek, yapılacak güncellemelerin kullanıcı arayüzünü olumsuz etkilemediğinden emin olun

Test oturumlarını otomatik olarak kaydedin ve sorunların etkili bir şekilde giderilmesine yardımcı olan görsel günlükler oluşturun

Sorun çözme sürecini kolaylaştırmak için hataları doğrudan test arayüzünden ClickUp gibi proje yönetimi araçlarına kaydedin

Test çalıştırmaları, tarayıcı kullanım istatistikleri ve performans ölçümleri hakkında ayrıntılı içgörüler analiz ederek test stratejileri hakkında veriye dayalı kararlar alın

Bazı kullanıcılar performansın biraz yavaş olduğunu düşünüyor

Maliyet, sınırlı bütçeye sahip küçük takımlar veya projeler için daha yüksek olabilir

Ücretsiz

Masaüstü Otomasyon Testi – Linux: 39 $/paralel test/ay

Web Otomasyonu: 99 $/paralel test/ay

Web ve Mobil Tarayıcı Otomasyonu: 119 $/paralel test/ay

Gerçek Cihazda Web ve Mobil Tarayıcı: 158 $/paralel test/ay

G2: 4,5/5 (1390+ inceleme)

Capterra: 4,6/5 (270+ inceleme)

TestComplete, takımların çeşitli platformlarda web, masaüstü ve mobil uygulamaları verimli bir şekilde test etmesini sağlayan çok yönlü bir test otomasyon aracıdır. Yazılımınızın kalitesini ve güvenilirliğini sağlamak için sağlam bir çözüm sunar.

Bu test aracı, kullanıcıların test sonuçları, kapsama ölçümleri ve zaman içindeki eğilimler hakkında ayrıntılı raporlar oluşturmasına olanak tanır. Bu raporlar, paydaşlar ve ürün yöneticileriyle de kolayca paylaşılabilir.

TestComplete'in en iyi özellikleri

Nesne depolarını yönetip yeniden kullanarak UI öğelerini verimli bir şekilde tanımlayın ve etkileşim kurun

Veri odaklı testleri uygulayarak aynı test senaryolarını çeşitli veri kümeleriyle gerçekleştirin ve kapsamlı bir test için birden fazla senaryo simülasyonu yapın

JavaScript, Python, VBScript, C# ve DelphiScript dahil olmak üzere tercih ettiğiniz programlama dilinde komut dosyaları yazın

Özellik tabanlı tanıma ile AI destekli görsel tanıma özelliğini bir araya getiren Hibrit Nesne Tanıma Motoru'nu kullanarak çeşitli teknolojiler ve platformlar genelinde dinamik UI öğelerini doğru bir şekilde tanımlayın

TestComplete sınırlamaları

Bazı kullanıcılar daha az kararlılık ve daha yavaş çalışma hızı yaşadı

TestComplete fiyatlandırması

TestComplete Temel Lisans

Düzeltildi: 1.940 $

Değişken: 3.875 $

TestComplete Pro Lisansı

Düzeltildi: 3.015 $

Değişken: 6.029 $

TestComplete Gelişmiş Lisans: Özel fiyatlandırma

TestComplete puanları ve incelemeleri

G2: 4,2/5 (95+ inceleme)

Capterra: Yeterli inceleme yok

💡 Hatırlatıcı: Otomasyon testlerindeki en son trendleri ve en iyi uygulamaları takip etmek önemlidir. Takımınızı, becerilerini geliştirmek ve bilgi paylaşımı için eğitim oturumlarına, web seminerlerine ve topluluk forumlarına katılmaya teşvik edin.

20. Katalon (Başlangıç seviyesinden deneyimli test uzmanlarına kadar her boyuttaki takım için en iyisi)

Katalon, web, API ve mobil testleri destekleyen ticari bir test otomasyon aracıdır. Kullanıcı dostu bir arayüz ve kapsamlı bir özellik seti sunarak her boyuttaki takım için uygundur.

Bu araç, Git gibi sürüm kontrol sistemlerini destekleyerek takım üyeleri arasındaki işbirliğini de teşvik eder. Bu sayede takımlar değişiklikleri izleyebilir, test komut dosyalarını paylaşabilir ve test projelerinde aynı anda çalışarak genel verimliliği artırabilir.

Katalon'un en iyi özellikleri

Chrome, Firefox, Safari ve Internet Explorer dahil olmak üzere tüm büyük tarayıcılarda otomatik testler gerçekleştirin

Kapsamlı kodlama bilgisi gerektirmeden eylemlerinizi kaydedin ve test komut dosyaları oluşturun

Platformlar arasında tutarlı bir deneyim sağlamak için yerel, hibrit ve mobil web uygulamalarını destekleyen iOS ve Android uygulamalarını test edin

Katalon'un Nesne Casusu'nu kullanarak test sırasında nesneleri yakalayın ve özelliklerini ayrıntılı olarak görüntüleyin, böylece UI öğelerini daha iyi anlayarak daha doğru test komut dosyaları oluşturun

Katalon sınırlamaları

Bazı kullanıcılar bu platformu dizüstü bilgisayarlarında kullanırken gecikmeyle karşılaştı

Paralel yürütme gibi temel özellikler mevcut değildir

Katalon fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 218 $/kullanıcı/ay

Ultimate: Özel fiyatlandırma

Katalon puanları ve incelemeleri

G2: 4,5/5 (105+ inceleme)

Capterra: 4,4/5 (705+ inceleme)

ClickUp ile Yazılım ve Çevik Proje Yönetimini Optimize Edin

Farklı test ihtiyaçlarına uygun benzersiz özellikler ve yetenekler sunan en iyi 20 otomatik test aracını inceledik. Selenium'un çok yönlülüğünden Cypress'in modern yaklaşımına ve BrowserStack Automate'in test yeteneklerine kadar, özel gereksinimlerinize uygun bir araç mutlaka vardır.

Ancak, diğerlerinden sıyrılan kapsamlı bir çözüm bulmak söz konusu olduğunda, ClickUp hem test hem de proje yönetimi yetenekleri arayan takımlar için en iyi seçenek olarak öne çıkıyor.

ClickUp, popüler otomasyon test araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve görev yönetimi, Kanban panoları ve önceden oluşturulmuş şablonlarla iş akışınızı geliştirir. Bu, tüm geliştirme döngüsünü düzenli tutarken test süreçlerinizi etkili bir şekilde yönetmenizi sağlar.

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