Portföy Performansını Artırmak için En İyi 13 Planview Rakibi

Doğru araçlar olmadan ürün portföylerini mi yönetiyorsunuz? Bu, tek tekerlekli bisiklet üzerinde yanan kılıçlarla jonglörlük yapmak gibidir.

Kaotik ve riskli.

Ürün portföyü araçlarının gelir ve müşteri memnuniyetini nasıl artırdığını ilk elden gördüm. Planview popüler bir seçim olsa da, her iş için en uygun seçenek olmayabilir.

Ancak, doğru çözümü bulmak kaynak yoğun bir iştir ve genellikle ayıramayacağımız zaman gerektirir.

Ama endişelenmeyin! İşleri hızlandırmak için ClickUp takımı ve ben, dikkate almanız gereken en iyi 13 Planview rakibinin bir listesini hazırladık. Artıları ve eksileri, fiyatlandırma gibi bilgileri içeren bu liste, bilinçli bir seçim yapmanız için ihtiyacınız olan her şeyi kapsıyor.

Planview rakiplerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Planview rakiplerinin listesine geçmeden önce çubuğu ayarlayalım. İşte bu pozisyonu elde etmek için herhangi bir aracın sahip olması gereken beş özellik:

Kullanım kolaylığı: Her ürün takımı, gezinmesi çok karmaşık bir arayüz yerine sezgisel bir kullanıcı arayüzünü tercih edecektir. Bu nedenle, haftalarca süren eğitim gerektirmeden hızlı bir şekilde kullanıma başlayabileceğiniz seçenekleri arayın

Özelleştirme: Tek tip çözümler, Tek tip çözümler, proje portföy yönetiminde nadiren işe yarar. Planview rakipleri, yüksek düzeyde özelleştirme sunmalıdır. Bu, iş akışlarını uyarlama ve portföy gösterge panellerini benzersiz süreçlere göre ayarlama gibi özellikleri içerir

İşbirliği araçları: Silolar, ilerlemenin düşmanıdır. Sorunsuz iletişim ve takım işbirliği sağlayan bir platformu tercih ederim. Bu, sohbet veya canlı düzenleme özellikleriyle en iyi şekilde yapılır

Analitik içgörüler ve görselleştirmeler: Stratejik bir portföy yönetimi aracı, veriye dayalı kaynak yönetimi yetenekleri ve analitik destekli görselleştirmeler ile birlikte gelir. Buna risk yönetimi gibi Stratejik bir portföy yönetimi aracı, veriye dayalı kaynak yönetimi yetenekleri ve analitik destekli görselleştirmeler ile birlikte gelir. Buna risk yönetimi gibi stratejik proje yönetimi özellikleri de dahildir

Entegrasyon yetenekleri: Teknoloji yığınınız hiçbir yere gitmiyor. Seçtiğiniz araç, CRM, proje yönetimi yazılımı ve finansal sistemler gibi mevcut araçlarla entegre olmalıdır.

Bu unsurlar çok önemli olmakla birlikte, seçtiğiniz aracın bütçenize uygun olması ve bunu haklı çıkarması da önemlidir.

Dikkate alınması gereken en iyi 13 Planview alternatifi

Gelişmiş proje yönetimi özellikleri, iyileştirilmiş işbirliği araçları veya daha iyi entegrasyon yetenekleri arıyorsanız, ClickUp uzmanları ve ben, iş akışlarınızı kolaylaştıracak ve verimliliği artıracak en iyi 13 Planview alternatifinin bir listesini hazırladık.

1. ClickUp (Genel proje ve portföy yönetimi için en iyisi)

ClickUp Portföy Yönetimi Yazılımı ile özellik geliştirmelerini planlayın, portföy yol haritalarını izleyin ve veriye dayalı içgörüleri görselleştirin

ClickUp Portföy Yönetimi, PMO ile ilgili her şey, özellikle ürün portföyleri için mükemmel bir hepsi bir arada yazılım çözümüdür.

Proje yönetimi alanında deneyimli bir şirket olan ClickUp, görev yönetimi, dokümantasyon ve iletişimi tek bir platformda sorunsuz bir şekilde entegre eder. Ayrıca, bütünsel bir ürün portföyü görünümü için özel hedef ayarları ve özelleştirilebilir gösterge panelleri sunar.

Dolayısıyla, işleriniz için gerçek zamanlı içgörüler sunan, güçlü ancak kullanımı kolay bir araca ihtiyacınız varsa, ClickUp ideal seçimdir.

Özel bir portföy çözümünün yanı sıra, ClickUp aynı zamanda kapsamlı bir uçtan uca proje yönetimi yazılımıdır.

Stratejik uyumu sağlamaktan yol haritalarını ve görevleri görselleştirmeye kadar, ClickUp Proje Yönetimi Yazılımı ile portföy performansını artırın

ClickUp Proje Yönetimi Yazılımı, tasarımdan uygulamaya kadar verimlilik ve etkinliği artıran sağlam bir proje yönetimi çözümüdür.

Portföy yönetimi çözümü gibi, anlık otomasyon ve görsel raporlama araçları da sunar. Bu, iş akışlarını ve veriye dayalı kararları kolaylaştırmak için çok önemlidir.

Takımlar, özel çözümleri veya portföy metriklerini haritalamak için mükemmel olan genel ClickUp API'sini çok seviyor. ClickUp ayrıca her türlü benzersiz ihtiyacı karşılamak için 30'dan fazla platform aracı ve 1000'den fazla entegrasyona sahiptir.

ClickUp ayrıca kullanıma hazır çözümler olarak çok sayıda proje takip çerçevesi ve portföy yönetimi şablonu sunar. İşte temel özelliklerden ödün vermeden zaman kazandıran iki önceden tasarlanmış çerçeve:

Daha fazla bilgi: Ürün stratejinizi başlatmak istiyorsanız, 5 Adımda Proje Planı Oluşturma (Örnekler ve Şablonlar ile) makalesini okuyun.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

görselleştirme araçları ile portföy yol haritalarını anında beyin fırtınası yapın. Bu, tüm beklentileri ve dönüm noktalarını uyumlu hale getirmek için mükemmel bir fikir yönetim platformudur ClickUp Zihin Haritaları gibiile portföy yol haritalarını anında beyin fırtınası yapın. Bu, tüm beklentileri ve dönüm noktalarını uyumlu hale getirmek için mükemmel bir fikir yönetim platformudur

gerçekleştirin . Bu, ürün portföyü hedeflerini kurumsal hedeflerle uyumlu hale getirmeye de yardımcı olur ClickUp Hedefleri ile ürün stratejisi hedeflerinizi izleyin ve. Bu, ürün portföyü hedeflerini kurumsal hedeflerle uyumlu hale getirmeye de yardımcı olur

AI aracı Platformun ClickUp Brain ile ürün bilgilerini alın, portföy güncellemelerini özetleyin ve revize edilmiş ürün stratejileri oluşturun

görev yönetimi özelliği, portföyler genelinde her projenin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlar ClickUp Görevleri ile geliştirme görevlerini etkili bir şekilde organize edin ve yönetin. Buözelliği, portföyler genelinde her projenin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlar

analitik içgörüler i gerçek zamanlı olarak görselleştirin Özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri ile portföy durumunu vei gerçek zamanlı olarak görselleştirin

zahmetsizce düzenleyin. ClickUp Hiyerarşi ile birden fazla portföy projesini

ClickUp Entegrasyonları'nı kullanarak 1000'den fazla araçla sorunsuz bir şekilde entegre edin. Bu, veri akışını ve ürün takımının verimliliğini artırmak için ClickUp CRM ve ClickUp HR Management gibi yerleşik sistemleri de entegre etmenizi sağlar

ClickUp sınırlamaları

Belirli portföy ihtiyaçlarına göre gösterge panellerini özelleştirmek zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Microsoft Project ve Portföy Yönetimi (Büyük ölçekli iş projeleri için en iyisi)

microsoft aracılığıyla

Planview rakipleri listesinin bir sonraki sırasında, verimlilik araçları alanında bir dev olan Microsoft yer alıyor. Microsoft, dinamik görselleştirmeler ve sezgisel işbirliği araçlarıyla büyük ölçekli takımlara güç katıyor.

Bununla birlikte, bu yazılımın masaüstü uygulaması yalnızca Windows işletim sistemi için geliştirilmiştir ve web tarayıcı özellikleri nispeten sınırlıdır.

Microsoft Project ve Portföy Yönetimi'nin en iyi özellikleri

Hassas bilgileri korumak için gelişmiş tehdit istihbarat sisteminden yararlanın

Gantt grafikleri, kritik yol analizi ve bütçeleme raporları gibi gelişmiş görselleştirme özelliklerini kullanarak proje anlayışını geliştirin

Teams, SharePoint, Power BI ve Azure gibi araçlar dahil olmak üzere Microsoft'un ekosistemiyle entegre ederek ş akışının verimliliğini artırın

Microsoft Project ve Portföy Yönetimi sınırlamaları

Kapsamlı özellikleri keşfetmek ve öğrenmek zordur

Daha küçük takımlar, Microsoft'un rakiplerine göre fiyatların daha yüksek olduğunu görecektir

Microsoft Project ve Portföy Yönetimi fiyatlandırması

Abonelik: Kullanıcı başına aylık 55 $ (yıllık faturalandırılır)

Tek seferlik satın alma: 679,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Microsoft Project ve Portföy Yönetimi derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4/5 (1.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (1.900+ yorum)

3. Oracle (ERP entegrasyonu ve uyumluluk odaklı en iyisi)

via Or ac le

Oracle, ERP ve ürün yaşam döngüsü çözümleriyle tanınan bir yazılım devidir. Portföy yönetimini planlama sistemlerinize entegre etmek istiyorsanız, bu araç mükemmel bir seçimdir. İşletmelerin uyumluluk protokollerini aktif olarak uygulamasına ve proje planlamasında kalite öncelikli bir yaklaşım benimsemesine olanak tanır.

Çözüm kapsamlı olmakla birlikte, önemli ölçüde iş gücü eğitimi ve uzmanlık gerektirir.

Oracle'ın en iyi özellikleri

Stratejik planlama ve performans izlemeyi mümkün kılmak için karmaşık proje portföylerini etkin bir şekilde yönetin

ERP sistemleriyle entegre ederek finansal ve operasyonel verilere kolayca erişin ve proje yönetimini iyileştirin

Yerleşik kontroller sayesinde yasal gerekliliklere ve sektör standartlarına uyumu sağlayın

Oracle sınırlamaları

Yüksek lisans ve uygulama maliyetleri, küçük kuruluşlar için bir engel teşkil etmektedir

Herhangi bir özelleştirme, ek çaba, maliyet ve uzmanlık gerektirir

Oracle fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Oracle puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (26 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

4. Asana (Verimli görev yönetimi için en iyisi)

asana aracılığıyla

Asana'nın öne çıkan özelliği, net bir genel bakış sağlayan ve şeffaflığı teşvik eden ilgi çekici arayüzüdür. Ayrıca, kaynakları anında izlemek için portföy görünümleri ve proje yöneticilerinin izleme ve yürütmeyi optimize etmelerine yardımcı olmak için iş akışı otomasyonu da sunar.

Çok yönlülüğüne rağmen, karmaşık proje portföylerini yönetmek için özel portföy yönetimi özelliklerinden yoksundur.

Asana'nın en iyi özellikleri

Kullanımı kolay bir arayüz ve harika işbirliği özelliklerini kullanarak ekip çalışmasını ve proje başarısını artırın

Esnek proje ve görev yönetimi yetenekleriyle çeşitli iş stillerine uyum sağlayın

Popüler araçlarla kapsamlı entegrasyonlar sayesinde verimliliği artırın ve süreçleri basitleştirin

Asana sınırlamaları

Kaynak yönetimi yetenekleri , mevcut Asana alternatifleri kadar güçlü değildir

Raporlama ve analiz işlevleri, stratejik karar verme için gereken derinlemesine içgörüler sağlamayabilir

Asana fiyatlandırması

Kişisel: 0 $

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8,50 $

Gelişmiş: 19,21 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.300+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.900+ yorum)

5. Jira (Çevik yaklaşımlar ve iş akışı yönetimi için en iyisi)

jira aracılığıyla

Jira, uyarlanabilir iş akışları ve özelleştirilebilir gösterge panelleri ile yetenekli bir portföy yönetimi çözümü. Portföy genelinde görev, bağımlılık ve kaynak yönetimi için çevik metodolojilerde mükemmeldir.

Ancak, mevcut bir Atlassian ekosistemi olmadan uygulama sıkıcı hale gelebilir.

Jira'nın en iyi özellikleri

Verimli ürün geliştirme için güçlü sorun izleme ve çevik proje yönetimi özelliklerinden yararlanın

İş akışlarını özelleştirin ve herhangi bir ürün stratejisine ve sürecine uyum sağlamak için bir eklenti ekosisteminden yararlanın

Teknoloji yığınınızı basitleştirmek için 2000'den fazla diğer araçla entegre edin

Jira sınırlamaları

Portföy yönetimi yetenekleri, özel portföy yönetimi araçlarına sahip diğer Planview rakiplerine kıyasla sınırlı olabilir

Öğrenme eğrisi dik olduğundan, benimsenme süresi uzar ve özel eğitim gerekir

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 7,16 $

Premium: 12,48 $ / kullanıcı başına aylık (fiyatlandırma kullanıcı sayısına göre değişir)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jira puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (5.900+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (14.500+ yorum)

6. Smartsheet (Hesap tablosu tarzı proje izleme için en iyisi)

via Smartsheet

Tanıdık bir arayüze sahip seçenekleri değerlendirirken, Smartsheet'in tablo stili hemen aklıma geldi. Bu Planview rakibi, kullanımı kolaydır, güçlü görselleştirme özellikleri sunar ve özelleştirilebilir yol haritalama özelliklerine sahiptir.

Smartsheet, küçük takımlar için nispeten uygun fiyatlı bir seçenek olsa da, portföy yönetimi özellikleri eklenti olarak satın alınmalıdır.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Diğer birçok proje yönetimi aracına kıyasla uygun fiyat seçeneklerinden yararlanın

Güçlü, özelleştirilebilir raporlama araçlarını ve proje görselleştirmelerini kullanarak değerli proje içgörülerine ulaşın

Smartsheet sınırlamaları

Çok sayıda proje ve karmaşık bağımlılıklar içeren büyük portföyleri yönetmek için uygun değildir

Sayfalar gerçek zamanlı olarak güncellenmez

Smartsheet fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Gelişmiş İş Yönetimi: Özel fiyatlandırma

Smartsheet puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (16.900+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.300+ yorum)

7. Wrike (Çok işlevli projeler için en iyisi)

wrike aracılığıyla

Wrike, birden fazla paydaşın ve değer akışı yönetiminin dahil olduğu projeler için idealdir. Gantt grafikleri, görev yönetimi ve gerçek zamanlı işbirliği gibi sezgisel özellikleri, takımların projeleri etkili bir şekilde planlamasını, yürütmesini ve izlemesini kolaylaştırır.

Özel özelleştirme özellikleri sayesinde Wrike, hızlı tempolu ortamlar ve küçük ve orta ölçekli takımlar için mükemmeldir.

Güçlü olmasına rağmen, bu çözümün gelişmiş özellikleri ve işlevleri genellikle özel eğitim gerektirir.

Wrike'ın en iyi özellikleri

İş akışlarını ve görünümleri, belirli proje ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre kolayca özelleştirin

Sorunsuz ekip çalışmasını desteklemek için gerçek zamanlı iletişim ve işbirliği özelliklerinden yararlanın

Sorunsuz veri paylaşımı ve yönetimi için çok sayıda üçüncü taraf uygulamayı bağlayın

Wrike sınırlamaları

Özellikler, basit projeler için gereksiz ve aşırı olabilir

Fiyatlandırma seçenekleri orta ve büyük ölçekli kuruluşlar için uygun değildir

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 9,80 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24,8

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (3700+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (2600+ yorum)

8. LiquidPlanner (Tahminsel proje planlaması için en iyisi)

via LiquidPlanner

En iyi Planview rakiplerinden biri olan LiquidPlanner, proje yönetimini basitleştirmek için planlama unsurunun otomasyonuna önem verir. Bu araç, öngörücü planlama ve kaynak yönetimi alanlarında üstün bir proje yönetimi çözümüdür. Kaynakların kullanılabilirliğine göre gerçekçi proje planları oluşturur.

LiquidPLanner, mükemmel kontrol ve öngörülebilirlik sunarken, rakiplerine kıyasla sınırlı portföy yönetimi özelliklerine sahiptir.

LiquidPlanner'ın en iyi özellikleri

Otomatik ve tahmine dayalı planlama ile proje zaman çizelgelerini ve kaynak tahsisini optimize edin

Etkili görev önceliklendirme ve güncelleme için sezgisel sürükle ve bırak arayüzünü kullanın

Gerçek zamanlı işbirliği ve iletişim özellikleriyle projeler arasında ekip çalışmasını ve görünürlüğü artırın

LiquidPlanner sınırlamaları

Karmaşık proje bağımlılıklarını ve kaynak kısıtlamalarını ayarlamak sıkıcı bir iştir

Benzersiz zamanlama ve kaynak yönetimi özelliklerinin öğrenilmesi zaman alabilir

LiquidPlanner fiyatlandırması

Essentials: Kullanıcı başına aylık 15 $ (yıllık faturalandırılır)

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 28 $ (yıllık faturalandırılır)

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 42 $ (yıllık faturalandırılır)

LiquidPlanner puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (650+ yorum)

9. Basecamp (Basit proje işbirliği için en iyisi)

basecamp aracılığıyla

Basecamp, basitliği ve gereksiz özellikleri ortadan kaldırmaya odaklanmasıyla bilinen bir proje yönetimi ve takım iletişimi aracıdır. Bu çözüm, merkezi tartışmalardan dosya paylaşımına kadar her şeye işbirliğini katar.

Minimalist tasarımı ve kullanım kolaylığının ötesinde, Basecamp özelliklerinin öncelikle yönetim değil, işbirliği için olduğunu unutmak önemlidir.

Basecamp'ın en iyi özellikleri

Kullanımı kolay arayüzü ile temel görev yönetimine erişiminizi sağlayın

Yerleşik sohbet ve otomatik check-in'ler aracılığıyla takım üyeleri arasında gerçek zamanlı iletişimi teşvik edin

Tek sayfalık proje görünümleriyle birden fazla projeyi kolayca yönetin

Basecamp sınırlamaları

Diğer Basecamp alternatifleri daha sağlam raporlama araçlarına sahiptir

Zaman takibi mevcut değildir

Sınırlı fiyatlandırma seçenekleri ve kapsamlı deneme için ücretsiz plan yok

Basecamp fiyatlandırması

Basecamp: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Basecamp Pro Sınırsız: 349 $/ay (sınırsız kullanıcı)

Basecamp puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (5.300+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (14.400+ yorum)

10. Monday. com (İş akışı görselleştirme için en iyisi)

Monday. com, görselleştirmeye odaklanan popüler Planview rakiplerinden biridir. Bu yazılım, sezgisel ve işbirliğine dayalı bir arayüz sevenler için mükemmeldir.

Tekrarlayan görevleri ve bildirimleri daha kolay yönetmek için gelişmiş otomasyon özelliklerine sahiptir. Araç ayrıca kaynak planlama ve senaryo planlama gibi portföy yönetimi özelliklerine de sahiptir.

Özellikleri kapsamlı olsa da, monday.com büyük takımlar için maliyetli olabilir.

Monday. com en iyi özellikler

Masaüstü ve mobil uygulamaları kullanarak hareket halindeyken portföyleri yönetin

Sezgisel gösterge panelleriyle proje portföylerini görselleştirin ve bilinçli kararlar alın

Basit otomasyon oluşturucu ile kullanışlı iş akışları oluşturarak tekrarlayan işleri azaltın

Monday.com sınırlamaları

Kapsamlı özelliklerin çoğu yalnızca daha pahalı fiyat planlarında mevcuttur

Çok sayıda bağımlılık ve karmaşık iş akışları içeren karmaşık projeler kolayca uygulanamaz

Monday. com fiyatlandırması

Ücretsiz: 14 günlük deneme (en fazla 2 koltuk)

Temel: Koltuk başına aylık 12 ABD doları

Standart: Koltuk başına aylık 14 ABD doları

Pro: Koltuk başına aylık 24 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (14.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.000'den fazla yorum)

11. Teamwork (Müşteri işbirliği projeleri için en iyisi)

teamwork aracılığıyla

Müşteri işbirliğine odaklanan Planview rakiplerini incelerken, Teamwork gerçekten öne çıktı. Paylaşılan proje görünümleri ve müşteriye özel gösterge panelleri ile bu çözüm, tüm paydaşları bilgilendirir ve katılımlarını sağlar.

Teamwork ayrıca yerleşik mesajlaşma ve dosya paylaşımı özellikleri sunarak iletişimi kolaylaştırır. Bu çözümün merkezi platformu, güçlü müşteri ilişkileri kurmak için mükemmel bir araçtır.

Bununla birlikte, Teamwork tamamen esnek değildir, bu da benzersiz ihtiyaçları olan takımlar için bir sınırlama olabilir.

Teamwork'ün en iyi özellikleri

İletişimi ve müşteri katılımını geliştirmek için kapsamlı müşteri portalı araçlarını kullanın

Verimli kaynak optimizasyonu için güçlü proje izleme ve kaynak yönetimi uygulayın

Platform içinde anlık mesajlaşma ile daha iyi iletişim kurun

Takım çalışması sınırlamaları

Ek analizler için, işletmelerin harici entegrasyonlardan yararlanması gerekecektir

Birden fazla proje ve takımı olan büyük kuruluşlar için karmaşık hale gelebilir

Takım çalışması fiyatlandırması

Teslimat: 13,99 $/ay kullanıcı başına (en az 3 kullanıcı)

Büyüme: 25,99 $/ay kullanıcı başına (en az 5 kullanıcı)

Ölçek: 69,99 $/ay kullanıcı başına (en az 5 kullanıcı)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Takım çalışması puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (40 yorum)

Capterra: 4,5/5 (850+ yorum)

12. Trello (Kanban tabanlı proje yönetimi için en iyisi)

trello aracılığıyla

Planview alternatifleri listesindeki bir diğer araç, esneklik, daha hızlı görev güncellemeleri ve sorunsuz işbirliği arayan takımlar için ideal olan Atlassian'ın Kanban tarzı Trello'dur. Projeleri, görevleri ve iş akışlarını yönetmeye yönelik görsel ve sezgisel yaklaşımı ile bilinir.

Trello, projeleri düzenlemek için öncelikle panolar, listeler ve kartlar kullanan ve daha küçük takımlar ve çevik iş akışlarında mükemmel sonuçlar veren bir çözümdür.

Bununla birlikte, Trello'da çok sayıda kişi çalışıyorsa, tek bir panodaki kart, yorum ve güncelleme sayısı hızla kafa karıştırıcı hale gelebilir.

Trello'nun en iyi özellikleri

Trello'nun görsel olarak sezgisel Kanban panosunu kullanarak yol haritasının hesap verebilirliğini ve izlenebilirliğini artırın

Yerleşik yorum ve bahsetme özellikleriyle işbirliği yaparak ekip çalışmasını teşvik edin

Power-Ups adlı araç entegrasyonları ile daha fazla işlevsellik ekleyin

Trello sınırlamaları

Basitlik, karmaşık olmayan basit projeler için en uygun seçenektir

Kapsamlı raporlama ve analiz araçları yoktur

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz: 0

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 17,50 $ (yıllık faturalandırılır)

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.000'den fazla yorum)

13. ServiceNow (BT hizmet iş akışları için en iyisi)

serviceNow aracılığıyla

ServiceNow, tanınmış bir BT hizmet yönetimi aracıdır. Güçlü BT iş yönetimi paketi sayesinde Planview'un rakipleri listesinde yer almaktadır.

Bu çözüm, proje portföylerini planlamak, önceliklendirmek ve izlemek için özel bir PPM (Proje Portföy Yönetimi) özelliği de içerir. ITSM odaklılığıyla birleştiğinde, kaynak optimizasyonu ve iş yükü yönetimi sorunsuz hale gelir.

ServiceNow'un en iyi özellikleri

Verimliliği artırmak ve manuel çabaları en aza indirmek için uyarlanabilir iş akışı otomasyonu ve entegrasyonları kullanın

ServiceNow'un kapsamlı raporlama araçlarıyla verileri analiz ederek proje sonuçlarını güçlendirin

Kapsamlı sorun izleme ile hizmet taleplerini verimli bir şekilde yönetin

ServiceNow sınırlamaları

Portföy yönetimi yeteneklerinden tam olarak yararlanmak için önemli ölçüde özelleştirme ve yapılandırma gerektirir

Küçük kuruluşlar veya sınırlı BT bütçesine sahip kuruluşlar için karmaşık ve pahalıdır

ServiceNow fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ServiceNow puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

ClickUp ile Portföy Yönetimi Becerilerinizi Dönüştürün

Doğru proje portföyü yönetim aracı, proje faaliyetlerinin kaosuna çok ihtiyaç duyulan düzeni getirir. Planview sağlam bir seçim olsa da, alternatifleri keşfetmek çok önemlidir.

Seçim sürecini basitleştirmek için en iyi 13 Planview rakibini inceledik. Bu çözümler arasında bir araç, öne çıkan bir ortak olarak parlıyor: ClickUp.

Kapsamlı proje yönetimi araçları, gerçek zamanlı kaynak yönetimi ve iş akışı otomasyonu ile ClickUp, ürün stratejilerinizin yolunda gitmesini ve sorunsuz çalışmasını sağlar.

Tereddüt etmeyin! ClickUp'a kaydolun ve bugün başlayın!