BRD ve PRD: Yeni Ürün Yöneticilerinin Bilmesi Gerekenler

Yeni bir ürün yöneticisi olarak karşılaşacağınız ilk şeylerden biri, BRD, PRD, SRD gibi belgelerin oluşturduğu alfabe çorbası olacaktır ve liste uzayıp gider.

Başlangıçta, sayısız kısaltma arasında boğulmuş gibi hissedebilirsiniz.

Erken aşamada öğrenmeniz gereken en önemli iki belge, İş Gereksinimleri Belgesi (BRD) ve Ürün Gereksinimleri Belgesi (PRD) 'dir.

Bu belgeler birbirine benzer görünebilir, ancak çok farklı amaçlara hizmet ederler ve bunların karıştırılması daha sonra ciddi sorunlara neden olabilir.

Peki, bunları nasıl ayırt edebilirsiniz ve daha da önemlisi, hangisini ne zaman kullanmalısınız? Gelin, ayrıntılı olarak inceleyelim. 📋

İş Gereksinimleri Belgesi (BRD) nedir?

İş gereksinimleri belgesi (BRD), üst düzey iş hedeflerini, amaçlarını ve ihtiyaçlarını özetleyen resmi bir rapordur. Bir proje veya ürün işlevselliğinin ne ve neden olduğunu açıklar.

BRD, iş analistleri, ürün yöneticileri ve proje yöneticilerinin iş hedefleri konusunda aynı sayfada olmalarını sağlamak için bir kılavuz görevi görür.

Bunu bir niyet beyanı olarak düşünün. İş hedefleri ölçütlerini belirlemek, projenizin etkisini netleştirecek ve en önemli konulara öncelik vermenize yardımcı olacaktır. Ayrıca, takımınızı aynı yönde hareket ettirerek uyumunu sağlayacaktır.

Belgenin anahtar bileşenlerini anlayalım. 👇 Yönetici özeti: Proje gereksinimlerini özetleyen belgenin tamamının özeti

Proje/özellik hedefleri: Projenin hedefleri (veya özelliğin hedefleri), amaçları ve sonuçlarının açıklaması

Proje kapsamı ve iş gereksinimleri: Tanımlanmış sınırlar içinde kalmak için işin kapsamının tanımı

Paydaşlar: Projenin belirli rol ve sorumlulukları olan anahtar paydaşlarının tanımlanması

Zaman çizelgesi: Projenin farklı aşamalarını içeren ayrıntılı bir zaman çizelgesi

Maliyet-fayda analizi dahil bütçe: İlgili proje maliyetleri ve beklenen faydalar ile birlikte belirli bir bütçe. Maliyet-fayda analizi, projenin yatırım getirisi (ROI) için bir gerekçe oluşturmaya yardımcı olur

Kısıtlamalar: Ortaya çıkabilecek tüm proje sınırlamaları ve bunların üstesinden gelmek için gerekli kaynaklar

Proje ihtiyaçlarınızı anında belirlemenize yardımcı olacak kullanışlı bir BRD şablonu burada.

ClickUp İş Gereksinimleri Belgesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın İş Gereksinimleri Belgesi Şablonu, bir projenin kapsamını ve ilerlemesini düzenlemenize, izlemenize ve denetlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp İş Gereksinimleri Belgesi şablonu, projenizin iş çözümünü özetlemek için sağlam bir çerçeve sağlar. Proje hedeflerini ve çıktılarını açıkça tanımlayarak tüm takım üyelerinin aynı doğrultuda çalışmasını sağlar.

Bu şablonla, projenizin gereksinimlerini şeffaf ve takip etmesi kolay hale getirmek için ayrıntılı özellikler kolayca oluşturabilirsiniz.

Çözümünüzü test etmek, bu şablonun öne çıktığı bir başka önemli adımdır. Test senaryolarını doğrudan belgeleyerek test aşamasında kolayca başvurabilirsiniz. Böylece, uygulama öncesinde her gereksinimi gerçek senaryolara göre doğrulayabilirsiniz.

Ürün Gereksinimleri Belgesi (PRD) nedir?

Ürün gereksinimleri belgesi (PRD), bir ürünün amacını, özelliklerini, işlevselliğini ve davranışını tanımlayan bir ürün planıdır. Ürün üzerinde çalışan iş, teknik ve geliştirme takımları için bir kılavuzdur ve riskleri erken aşamada ele almanıza yardımcı olur.

Ürün yöneticisi olarak, PRD'yi düzenlemek sizin sorumluluğunuzdadır. Peki, PRD tam olarak neleri içerir? Gelin, ayrıntılı olarak inceleyelim. ⚒️

Ürün açıklaması: Ürün ve ürünün daha geniş bir pazara veya şirket vizyonuna nasıl uyduğu hakkında genel bilgi sağlar

Amaç: Ürünün neden geliştirildiğini ve çözmeyi hedeflediği belirli iş sorunlarını ayrıntılı olarak açıklar

Hedef kitle: Son kullanıcıları tanımlayarak onların sorunlarını ve beklentilerini anlamak için kullanılır; genellikle potansiyel kullanıcıların demografik özelliklerini ve davranışlarını içerir

Anahtar özellikler: Ürünün temel özelliklerini ve işlevlerini vurgular, her özellik açıklık sağlamak için ayrıntılı olarak açıklanır

Kullanıcı arayüzü tasarımı: Ürünün görünümü ve hissiyatına odaklanır, kullanıcıların ürünle nasıl etkileşime gireceğini ayrıntılı olarak açıklar

Teknik özellikler: Yazılım mimarisi, veri depolama, performans gereksinimleri ve çerçeveler dahil olmak üzere mühendislik ekibi için teknik ayrıntıları kapsar

PRD, ürünün yaşam döngüsü ilerledikçe sürekli güncellediğiniz canlı bir belgedir.

İyi hazırlanmış bir PRD, kullanıcı ihtiyaçlarına ve teknik özelliklere odaklanarak üst düzey iş hedeflerini ayrıntılı ve uygulanabilir adımlara dönüştürür.

Belge ayrıca, ürünün müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayıp karşılamadığını da vurgular. Kullanıcının bakış açısına odaklanarak ve teknik ayrıntıları netleştirerek, PRD takımların işlevsel ve etkili ürünler oluşturmasına yardımcı olur. Bu da hem iş hem de son kullanıcılar için daha iyi sonuçlar sağlar.

PRD'nizi hazırlamanın zamanı geldi mi? Bu şablon, bunu hızlı ve verimli bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olacaktır.

ClickUp Ürün Gereksinimleri Belgesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Ürün Gereksinimleri Belgesi Şablonu ile bir ürünün kim, ne, neden, ne zaman ve nasıl sorularının yanıtlarını özetleyin

ClickUp Ürün Gereksinimleri Belgesi Şablonu, ürününüzün amacından temel özelliklerine ve teknik gereksinimlerine kadar her yönünü tanımlamak için yapılandırılmış bir biçim sağlar.

Ürün, tasarım ve mühendislik takımları arasında işbirliği için merkezi bir nokta görevi görür. Bu şablon, ürünün geliştirme döngüsü boyunca uyumu ve etkili iletişimi sağlar.

Herkesi senkronize tutmak ve karar vermeyi basitleştirmek için başvurulacak bir kaynaktır.

Görevleri izlemek için etkili bir yolumuzun olmadığını ve ürün takımının ne yaptığını net bir şekilde göremediğimizi fark ettik, bu yüzden yeni bir platform aramaya başladık. Sonra ClickUp'ı bulduk. Platform mükemmel bir kombinasyondu: çok teknik ve kafa karıştırıcı değildi, aynı zamanda çok basit de değildi. Takımları ve projeleri kendi yöntemlerimizle oluşturma, taşıma ve organize etme esnekliği sağladı.

Görevleri izlemek için etkili bir yöntemimiz olmadığını ve ürün takımının ne yaptığını net bir şekilde göremediğimizi fark ettik, bu yüzden yeni bir platform aramaya başladık. Sonra ClickUp'ı bulduk. Platform mükemmel bir kombinasyondu: çok teknik ve kafa karıştırıcı değildi, aynı zamanda çok basit de değildi. Takımları ve projeleri kendi yöntemlerimizle oluşturma, taşıma ve organize etme esnekliği sağladı.

PRD ve BRD: Anahtar Farklılıklar

PRD ve BRD—gerçek fark nedir? Bu iki belge anahtar öneme sahiptir ve projenin farklı kısımlarını ele alır.

Her birinin nasıl benzersiz bir rol oynadığını inceleyelim. 📊

1. Amaç

PRD, bir ürünün işlevselliğinin ve özelliklerinin iş ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceğine odaklanır. Sonuçların nasıl elde edileceğine odaklanır.

💡Örnek: Ürün, iOS ve Android için hesap bakiyesi görüntüleme, para transferi ve çok faktörlü kimlik doğrulama gibi özelliklere sahip bir mobil bankacılık uygulamasıdır. 🔎 Odak noktası: Mobil uygulamanın özellikleri ve işlevselliği, iş hedefini karşılayacak şekilde tasarlanmalı ve oluşturulmalıdır.

BRD, bir proje veya ürünün ele alacağı üst düzey iş ihtiyaçlarını veya sorunları tanımlar. İşin neyi başarmayı amaçladığına odaklanır.

💡 Örnek: İşletme, müşterilerin finanslarını yönetmeleri için daha kolay bir yol arayarak, gelecek yıl müşteri tutma oranını %15 artırmak ve şube ziyaretlerini %30 azaltmak istiyor. 🔎 Odak noktası: İş hedefi, müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırmaktır.

2. Hedef kitle

PRD şunlara yöneliktir:

Geliştirme takımları — mühendisler, tasarımcılar, teknisyenler

Kalite güvence takımları

Ürün yöneticileri

BRD şunları içerir:

İş paydaşları

Üst yönetim

Pazarlama takımları

Dış müşteriler

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3. Kapsam

PRD'nin kapsamı dardır ve ürüne özgü özelliklere ve yeteneklere odaklanır. Her şey ayrıntılarda gizlidir: ürünün tam olarak nasıl çalışacağı, teknik gereksinimler, sınır durumlar ve kullanıcı hikayeleri.

💡Örnek: Bir mobil uygulama için PRD, parmak izi ile giriş, ana gösterge paneli tasarımı ve hata işleme mekanizmaları gibi ayrıntıları içerebilir.

Öte yandan, BRD genel iş hedeflerine ve stratejilerine odaklanarak büyük resmi kapsar. İşlerin nasıl yapılacağına dair ayrıntılara girmez.

💡Örnek: Bir BRD, "müşteri katılımını artırmak" veya "bankacılık hizmetlerine hızlı erişim sağlamak" gibi hedefleri özetleyebilir. Ayrıca pazar ihtiyaçlarına ve beklenen ROI'ye de değinir.

4. Birincil hedefler

PRD, geliştirme takımına bir ürün oluşturmak için açık ve uygulanabilir yönergeler sağlar. İş gereksinimleri ile teknik uygulama arasındaki boşluğu doldurarak, ürünün işin amaçladığı şeyi ne yapacağından emin olur.

BRD'nin hedefi ise, herkesi iş ihtiyaçları konusunda aynı çizgiye getirmek ve proje için ortak bir vizyon oluşturmaktır. Projenin neden yapıldığını netleştirmeye yardımcı olur ve herkesin amacını anlamasını sağlar.

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BRD ve PRD ne zaman kullanılır?

Şu anda BRD mi yoksa PRD mi ihtiyacınız olduğundan emin değil misiniz?

Her birinin ne zaman kullanılması gerektiğine daha yakından bakalım. 📂

BRD kullanım örnekleri

BRD genellikle bir projenin başlangıcında oluşturulur. Paydaşlar arasında uyumu sağlar, belirsizliği en aza indirir ve potansiyel risklerin belirlenmesine yardımcı olur. Ayrıca, yönetimin desteğini ve bütçe onayını almak için de çok önemlidir.

BRD taslağı hazırlamak istediğiniz durumlar şunlardır:

Projeleri planlama ve stratejik yön belirleme: BRD'yi kullanarak proje ihtiyaçlarını ve hedeflerini özetleyin, herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın ve kapsam değişikliklerinden kaynaklanan maliyetli gecikmeleri önleyin

Uygulamaları oluşturma ve değiştirme: Bu belgede, yeni bir uygulama oluşturmak veya eski bir uygulamayı değiştirmek için gereken tüm iş gereksinimlerini toplayın

Teklif taleplerine (RFP) yanıt verme: Yeni projeler için RFP'lere yanıt vermek üzere, iş ihtiyaçlarını ve beklentileri ayrıntılı olarak belirten bir BRD taslağı hazırlayın

İş ihtiyaçlarının tanımlanması: Bir şirket büyüyor ise, BRD gerekli iş ihtiyaçlarının tanımlanmasına ve belgelenmesine yardımcı olur

İş problemlerinin çözümü: BRD, iş problemlerini ve istenen sonuçları ayrıntılı olarak belirlemeye yardımcı olur

Pazar ihtiyaçlarına öncelik verme: Yeni bir pazara mı giriyorsunuz? BRD, anahtar fırsatları belirler ve bunları iş hedefleriyle uyumlu hale getirir

Biliyor muydunuz? İşlevsel gereksinimler belgesi (FRD) ve pazar gereksinimleri belgesi (MRD) gibi diğer iş belgeleri, sırasıyla mühendislik ve pazarlama departmanları tarafından kullanılır. Yazılım gereksinimleri belgesi (SRD), yazılımın fonksiyonlarını ve performans standartlarını tanımlar. Genellikle, ürünün iç ve dış paydaşların ihtiyaçlarını karşılamak için sahip olması gereken özellikleri ve ayrıntıları da özetler.

PRD kullanım örnekleri

PRD, ürün geliştirme yaşam döngüsü boyunca devreye girer. Ürün ve gereksinimlerinin tanımlanmasıyla başlar ve ürünün amaçlandığı gibi üretilmesini sağlamak için devam eder.

PRD'nin bazı kullanım örnekleri:

İş ihtiyaçlarını ürün özelliklerine dönüştürme: Belge, bir ürünün nasıl fonksiyon göreceğini özetler ve özelliklerini listeler

Net gereksinimler sağlamak: PRD, geliştiricilerin neyin oluşturulması gerektiğini tam olarak bilmeleri için teknik ayrıntıları tanımlar

Kullanıcı hikayelerini tanımlama: Kullanıcı hikayeleriyle bir PRD taslağı hazırlamak, gereksinimleri netleştirmek ve kullanıcı ihtiyaçlarına odaklanmak için çok önemlidir. Örneğin, "Bir kullanıcı olarak, verileri tarih aralığına göre filtrelemek istiyorum."

Ürünün iş hedeflerini karşıladığından emin olmak: Ürünün işlevselliğini, canlı bir chatbot tasarlamak veya müşteri desteği sorgularını azaltmak için SSS eklemek gibi genel iş hedefleriyle uyumlu hale getirir

Çapraz fonksiyonlu takımları koordine etmek: PRD, tasarım, kalite güvence ve mühendislik takımlarını birbirine bağlayarak çabalarını uyumlu hale getirir

Özel durumların yönetimi ve hata işleme: Belge, özel durumların ve hataların nasıl ele alınacağını belirtir, böylece sorunsuz bir kullanıcı deneyimi ve etkili hata yönetimi sağlanır

Ayrıca okuyun: En İyi 10 Ürün Backlog Yönetimi Aracı

BRD ve PRD Oluşturmak için En İyi Uygulamalar

BRD ve PRD'yi doğru bir şekilde hazırlamak, bazı sağlam en iyi uygulamalara bağlı kalmak anlamına gelir.

ClickUp'ın Ürün Yönetimi Yazılımı, bu uygulamaları zahmetsizce hayata geçirmenize ve her şeyi yolunda tutmanıza yardımcı olabilir. Nasıl olduğunu görün. 🎯

BRD yazmak için ipuçları

BRD oluşturmak büyük bir görev gibi görünebilir, ancak bunu net hedeflere ayırıp zaman çizelgenize göre işlerin önceliklerini belirlediğinizde çok daha yönetilebilir hale gelir.

Bu ipuçlarını takip ederek, sağlam bir BRD yazma yolunda önemli bir adım atmış olacaksınız.

İpucu 1. Önceki başarılı projelerden ders alın

Öncelikle, kuruluşunuzun başarılı projelerine bakın. Bu örnekler, yeni BRD'nizi oluşturmak için değerli dersler içerir.

Dikkat edilmesi gerekenler: Neyin işe yaradığı ve neyin yaramadığı

Süreç boyunca ortaya çıkan zorluklar

Projenizi etkileyen bağımlılıklar

Doğru gereksinimleri toplamaya yardımcı olan gereksinim belirleme yöntemleri

Bu bilgileri kullanarak yeni BRD'nizi şekillendirin ve doğru yolda ilerlediğinden emin olun. Geçmiş deneyimleri gözden geçirmek, yaygın tuzaklardan kaçınmanıza ve yaklaşımınızı geliştirmenize yardımcı olabilir. Ayrıca, araştırmalarınızı toplamak, düzenlemek ve gözden geçirmek için belge yönetim yazılımı kullanmak, süreci kolaylaştırabilir ve belgenizin genel kalitesini artırabilir.

İpucu 2. Gereksinimlerinizi belirleyin

Büyük resim hedeflerinden teknik ayrıntılara kadar paydaşlarınızın ihtiyaçlarını toplamak ve anlamak anahtar önemdedir.

Kullanabileceğiniz bazı yaygın bilgi elde etme yöntemleri şunlardır: Beyin fırtınası

Belge analizi

Odak grupları

Arayüz analizi

Röportajlar

Gözlemler

Prototip oluşturma

Anketler ve anket formları

Her şeyi açık ve net bir şekilde kaydettiğinizden emin olun; bu gereksinimler projenizin geri kalan kısmında size yol gösterecektir. Bunu verimli bir şekilde yapmak için bir başka ipucu, tüm paydaşlar için paylaşılan bir belge oluşturmaktır.

ClickUp Belgeleri, takımınızın gereksinimlerini toplamak ve düzenlemek için kullanabileceğiniz bir araçtır.

Paydaşların birleştirilmiş bir çalışma alanında belgeleri gerçek zamanlı olarak düzenlemesine olanak tanıyarak sorunsuz bir işbirliği sağlar.

ClickUp Belgeleri ile kuruluş genelindeki paydaşlarla işbirliği yapın

İpucu 3. Açık ve jargon içermeyen bir dil kullanın

BRD'ler genellikle uzun ve ayrıntılı olabilir, bu da takımınızın takip etmesini zorlaştırabilir.

İşleri kolaylaştırmak için, belge boyunca açık ve anlaşılır bir dil kullanın. Herkesin anahtar noktaları anlamasını sağlamak için açıklamalarınızı anlaşılır ve özlü tutun.

Ayrıca, kaçınılmaz teknik terimler için sonuna bir sözlük ekledik. Bu, zaman kazanmanızı ve daha sonra yanlış anlaşılmaları önlemenizi sağlayacaktır.

İpucu 4. Görsel öğeler ekleyin ve meslektaşlarınızla gözden geçirin

Diyagramlar, grafikler ve diğer görsel yardımcılar, metin ağırlıklı belgeleri bölerek düşüncelerinizi daha iyi aktarmanıza yardımcı olur. Bireyler tarafından daha kolay anlaşılır ve içeriğinizi daha çekici hale getirir.

Belgeler'in zengin metin biçimlendirme özellikleriyle içeriği farklı bölümlere kolayca kategorilere ayırabilir, toplantı tutanaklarından önemli araştırmalara kadar her şeyi çeşitli proje aşamalarında kolayca takip edebilirsiniz.

ClickUp Docs'taki zengin metin biçimlendirme ve eğik çizgi komutlarıyla belgenizi daha etkileşimli hale getirin

Ayrıca, tablolar, kontrol listeleri, sütunlar, afişler, görev listeleri ve görüntüler, videolar, simgeler ve emojiler gibi diğer multimedya öğelerini de ekleyebilirsiniz.

BRD'yi yazmayı bitirdikten sonra, meslektaşlarınızın gözden geçirip onaylamasını sağlayın. Meslektaşlarınızdan geri bildirim almak, gözden kaçırmış olabileceğiniz eksiklikleri veya tutarsızlıkları tespit etmenize yardımcı olabilir.

Bu adım, sorunlar daha sonra sorun haline gelmeden önce bunları ele almanızı sağladığı için çok önemlidir. Gözden geçirme aşamasında ayarlamalar yapmak, ilerlemeyi bozup gecikmelere neden olabilecek sorunları proje ortasında düzeltmeye çalışmaktan çok daha etkilidir.

ClickUp Belgeleri'nin paylaşım seçeneklerinden yararlanarak BRD'nizi meslektaşlarınızın incelemesi için paylaşın

Ayrıca okuyun: En İyi 11 Ürün Yönetimi Yazılımı

Mühendislerimiz ve ürün yöneticilerimiz, Jira ve diğer araçlar arasında manuel durum güncellemeleri yapmakla uğraşıyordu. ClickUp ile, yinelenen görevlerde boşa harcanan saatleri geri kazandık. Daha da iyisi, QA, teknik yazım ve pazarlama arasındaki iş devrini iyileştirerek ürün sürümlerini hızlandırdık.

Mühendislerimiz ve ürün yöneticilerimiz, Jira ve diğer araçlar arasında manuel durum güncellemeleriyle uğraşmak zorunda kalıyordu. ClickUp ile, yinelenen görevlerde boşa harcanan saatleri geri kazandık. Daha da iyisi, QA, teknik yazım ve pazarlama arasındaki iş devrini iyileştirerek ürün sürümlerini hızlandırdık.

PRD şablonları, başlamak için harika bir yoldur. Ancak, tonlarca spesifikasyon ve araştırma içeren ayrıntılı bir belge yazmak zor gelebilir.

Süreçleri sizin için basitleştirdik. PRD yazmaya ilişkin bazı ipuçları.

İpucu 1. Araştırma, araştırma ve araştırma

Olağanüstü bir ürün yaratmak istiyorsanız, ürünün çözdüğü sorunu enine boyuna anlamanız gerekir. Ve bu, araştırma ile başlar.

İşte nasıl: Müşterilerinizi tanıyın: İhtiyaçlarını ve karşılaştıkları sorunları derinlemesine inceleyin. Bu sorunlar onlar için neden önemli? Çözülmemesinin etkisi veya maliyeti nedir?

Rakiplerinizi analiz edin: Rakiplerinizin aynı sorunu nasıl çözdüğünü keşfedin. Güçlü ve zayıf yönleri nelerdir? Daha da önemlisi, nasıl daha iyi bir çözüm sunabilirsiniz?

Pazarlama, satış ve teknik takımlarınızla görüşün: Şirket içi takımlarınız, ürün özelliğini daha iyi geliştirmenize yardımcı olabilecek yeni içgörüler edinebilir

Takımınızın yeteneklerini değerlendirin: Ürün takımınızın sorunu çözüp çözemeyeceğini ve hangi araç ve teknolojilere aşina olduklarını öğrenin

Mevcut teknolojileri inceleyin: Sorunu çözmenize yardımcı olabilecek çözümleri araştırın. Avantajları ve dezavantajları nelerdir?

İpucu 2. Amaç ve ilkeleri tanımlayın

Bilmeniz gereken her şeyi araştırdıktan sonra bu adım çok kolay olacaktır.

Ürününüzün belirli bir ihtiyacı nasıl karşıladığını açıklayan net bir değer önerisi oluşturarak başlayın. Bu açıklamayı kısa tutun; bir dakikadan kısa sürede sunabileceğiniz bir asansör konuşması gibi.

Ardından, ürününüz için yol gösterici ilkeleri tanımlayın. Bu ilkeler, ürün geliştirme süreci boyunca takımınızı yönlendirmeye yardımcı olacaktır.

💡 Örnek: Bir tıbbi cihaz oluşturuyorsanız, ilkeler şu şekilde olacaktır: Güvenlik

Güvenilirlik

Kullanım kolaylığı Bu ilkeler, değer teklifinizi güçlendirecek ve takımınızı geliştirme sürecinde yönlendirecektir.

İpucu 3. Kullanıcı profillerini, hedeflerini ve görevlerini belirleyin

Ürünü kimin için geliştirdiğiniz konusunda net olmalısınız.

Ürününüzün kullanıcıları hakkında net bir fikir edinmek için şunlarla başlayın: Kullanıcı profilleri oluşturma: Ayrıntılı Ayrıntılı kullanıcı profilleri oluşturarak hedef kullanıcılarınızı tanımlayın. Hedef kullanıcının cinsiyeti, yaşı, sektörü, iş fonksiyonu ve diğer demografik verileri belirterek başlayabilirsiniz. Ürünü etkileyebilecek alışkanlıkları, tutumları, ihtiyaçları ve istekleri de dahil ederseniz faydalı olacaktır

Kullanıcı hedeflerini belirleme: Kullanıcılarınızın ürünü kullanma amaçlarını anlayın. Neyi başarmak istiyorlar? Önlerinde hangi engeller var?

Kullanıcı görevlerini toplama: Takımınızla işbirliği yaparak, kullanıcıların hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak görevleri belirleyin. Bu alıştırmada yaratıcı düşünmeyi teşvik edin

İpucu 4. Ürün özelliklerini belirtin

Takımınız PRD'nin büyük bir kısmını doldurmaya başladığında, ürününüzün ayrıntılı özelliklerini açıklamaya başlamanız gerekir. Ürünün tasarımına getirilebilecek kısıtlamaları not edin ve gereksinimleri tanımlarken yapılan varsayımları değerlendirin.

Her ürünün işlevselliğinin fonksiyonel gereksinimler altında yer aldığını ve ürünün yapabilmesi gereken şeyleri vurguladığını unutmayın.

Performans, güvenlik ve kullanılabilirlik gibi sınırlamalar fonksiyonel olmayan gereksinimler altında yer alır.

ClickUp Brain ile ürününüze özel bir PRD taslağı hazırlayın

Bu süreci basitleştirmek için, ClickUp platformu içindeki yapay zeka destekli asistan ClickUp Brain, dokümantasyon sürecinizi kolaylaştırır.

Ürün hedefleri, özellikler, hedef kitle ve kısıtlamalar gibi tüm önemli ayrıntıları girebilirsiniz. Bu bilgilere dayanarak, AI sizin için bir PRD oluşturacaktır.

ClickUp Brain ayrıca ClickUp çalışma alanı içindeki mevcut görevlerden ve belgelerden gerçek zamanlı özetler ve içgörüler sağlar. Bu, takımınızın birden fazla belgeyi manuel olarak aramadan ilgili bilgilere başvurmasına yardımcı olur.

👀 Bonus: Ürün yöneticileri için kod gerektirmeyen araçları kullanmayı düşünün. Bu araçlar, ürün yol haritalarını yönetmek, müşteri geri bildirimlerini işlemek ve kullanıcı deneyimini önceliklendirmek için verimli bir yol sunar.

ClickUp ile mükemmel BRD ve PRD taslakları hazırlayın

İş ve ürün gereksinimleri belgeleri, projelerinizi başarıya yönlendirmek için çok önemlidir. Tüm iş hedeflerini ve ürün özelliklerini ele alarak takımınızı uyumlu hale getirmeye yardımcı olurlar.

Hepsi bir arada proje yönetimi aracı olan ClickUp, iş akışınızı ve iletişiminizi merkezileştirerek işlerinizi bir adım öteye taşıyabilir. Güçlü dokümantasyon ve yapay zeka destekli özellikleriyle ClickUp, işbirliğini geliştirir, yanlış anlaşılmaları azaltır, kapsamın genişlemesini önler ve verimliliği artırır.

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