Capacities ve Notion: Size En Uygun Araç Hangisi?

Günümüzün yoğun dünyasında, verimlilik araçları görevlerin üstesinden gelmek, son teslim tarihlerine uymak, hedeflere ulaşmak ve zamanı verimli kullanmak için oyunun kurallarını değiştiren unsurlardır.

İster proje yöneticisi, ister verimlilik meraklısı veya bilgi çalışanı olun, doğru verimlilik aracını seçmek, bilgileri düzenleme ve projeleri yönetme şeklinizi tamamen değiştirebilir.

Mevcut birçok seçenek arasında, Capacities ve Notion önde gelen seçeneklerdir. Her ikisi de proje yönetiminizi geliştirmek ve iş akışınızı basitleştirmek için tasarlanmış geniş bir özellik aralığı sunar.

Hangi aracın ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu merak mı ediyorsunuz? Bu yazıda, Notion ve Capacities'i kapsamlı bir şekilde karşılaştırıyoruz, böylece ihtiyaçlarınıza en uygun platformu seçebilirsiniz. Okumaya devam edin!

Capacities nedir?

via Capacities

Capacities, iş akışınızı basitleştirmek için tasarlanmış kişisel not alma ve bilgi yönetimi uygulaması. Kullanımı kolay arayüzü ile bilgileri düzenlemenize ve görevleri etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.

Capacities'i öne çıkaran şey, özelleştirilebilir ve sezgisel tasarımıdır. Bu aracın yardımıyla notlarınızı esnek bir şekilde düzenleyebilir ve AI destekli görev yönetiminden yararlanarak çalışma alanınızı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ayrıca bir masaüstü uygulaması da sunar, ancak yalnızca Mac kullanıcıları için.

Kapasite özellikleri

Capacities, not alma, yapılacaklar listeleri ve gelişmiş AI yetenekleri dahil olmak üzere günlük işlerinizi basitleştirmek için tasarlanmış çeşitli özellikler sunar.

Bu özellikleri ayrıntılı olarak inceleyelim:

1. Not alma

Capacities, esnek ve özelleştirilebilir bir not alma sistemi sunar. Video, görüntü ve ses gibi medya öğelerini ekleyerek fikirlerinizi, günlük notlarınızı ve yapılacaklarınızı not almanıza yardımcı olur.

Çeşitli metin renkleri, boyutları ve stilleriyle notlarınızı kişiselleştirebilir ve başlıklar, satır aralığı, metin hizalama ve madde işaretleri gibi biçimlendirme seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Capacities ayrıca günlük notlarınızı düzenlemenize ve izlemenize, kategorilere ayırmanıza ve metinleri görevlere ve belgelere bağlamanıza yardımcı olacak yerleşik bir takvim sağlar.

2. Bilgi düzenleme

Capacities ile düzenli kalmak çok kolay. Bu araç, etiketler ve nesneler kullanarak bilgilerinizi verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. İlgili notları ve dosyaları etiketleyerek gruplar halinde tutabilir ve ihtiyacınız olanı hızlıca bulabilirsiniz.

Alternatif olarak, belirli projeler için özel nesneler oluşturabilirsiniz. Bu nesneler, notlar, kişiler ve toplantı ayrıntıları dahil olmak üzere projeyle ilgili ayrıntılı bilgileri saklamanıza olanak tanır. Her şeyi düzenli bir şekilde organize etmek için temel filtreler ve sıralama seçeneklerini de kullanabilirsiniz.

Capacities, bilgilerinizi tek bir yerde merkezileştirerek, önemli verileri ihtiyaç duyduğunuzda kolayca yönetmenizi ve erişmenizi sağlar.

3. Görev ve proje yönetimi

Bir proje yönetimi aracı olarak Capacities, notlarınız içinde yapılacaklar listeleri ve görev listeleri oluşturmanıza, son tarihler belirlemenize, öncelikler atamanıza ve yerleşik takvimi aracılığıyla hatırlatıcılar kullanmanıza olanak tanır. Bu, düzenli kalmanıza ve ilerlemenizi etkili bir şekilde izlemenize yardımcı olur.

Bu araç, proje iş akışınızı görselleştirme ve yönetme, ilerlemeyi izleme ve son teslim tarihlerinin karşılanmasını sağlama için grafik görünümü özelliğine de sahiptir.

4. AI yetenekleri

Notlarınıza göre sohbet başlatma veya AI'ya sor komutunu kullanma gibi AI özellikleriyle, tekrarlayan görevleri kolaylaştırıp verimliliği artırabilirsiniz. Örneğin, AI'nın yardımıyla bu araç, notları özetlemenize veya çevirmenize, metinleri basitleştirmenize, bilgi aramanıza, gramer hatalarını düzeltmenize ve hatta karşı argümanlar ve yapılacaklar listesi oluşturmanıza olanak tanır.

Ayrıca, Capacities'teki AI, özel veritabanı nesneleri için özellikleri otomatik olarak doldurabilir, böylece manuel girdi için zaman kazanır ve daha önemli işlere odaklanabilirsiniz.

Kapasite fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Avantaj: 9,99 $/ay

Believer: 12,49 $/ay

Notion nedir?

via Notion

Notion, kişisel ve iş kullanımı için tasarlanmış çok yönlü bir verimlilik uygulamasıdır. Not alma, görev yönetimi ve proje organizasyonunu tek bir platformda birleştirir.

Bu not alma aracını popüler kılan şey, esnekliği ve proje işbirliği özellikleridir. Kullanıcılar, projeleri yönetmek için özelleştirilebilir şablonlar, paylaşılan çalışma alanları ve çoklu görünüm seçeneklerinden yararlanır. Bu uyarlanabilirlik, Notion'u verimliliği artırmak ve iş akışlarını kolaylaştırmak için güçlü bir araç haline getirir.

Notion özellikleri

Notion, sağlam yazma araçlarından gelişmiş AI özelliklerine kadar bir dizi özellik sunar.

İşte anahtar özelliklerinin bir özeti:

1. Not alma

Notion, toplantılar, görevler ve projeler için net, ilgi çekici notlar ve belgeler oluşturmayı ve bunlar üzerinde işbirliği yapmayı kolaylaştırır.

Notion Docs, metin, kod parçacıkları, anahtarlar, resimler, videolar, yapılacaklar listeleri ve matematik denklemleri dahil olmak üzere çok yönlü bir yapı taşı seti sunarak hemen hemen her tür belgeyi oluşturmanıza olanak tanır.

Notion Belgeleri ile şunları yapabilirsiniz:

İlk düşüncelerinizi, fikirlerinizi ve notlarınızı hareket halindeyken veya takımınızla gerçek zamanlı olarak yazın

Not almak için yerleşik şablonları kullanın

Notlarınıza resim ve video ekleyin

Farklı yazı tipi stilleri ve renkleriyle notları özelleştirin

Notlarınıza tablolar ve grafikler ekleyin

Notlarınıza başlıklar, bölümler ve içindekiler tabloları ekleyin

Yorum ekleyerek düzenlemeler önerin

2. Bilgi düzenleme

Notion'un Wiki özelliği, önemli bilgileri verimli bir şekilde merkezileştirmenize ve düzenlemenize olanak tanır. Wiki'leri, projeyle ilgili bilgileri tek bir yerde birleştirmek için de kullanabilirsiniz. Bu, takımınızın kaynaklara erişmesini ve anahtar ayrıntıları bulmasını kolaylaştırarak herkesin aynı sayfada kalmasını sağlar.

Wiki'ler ile şirketinizin tüm ayrıntılarını yönetebilirsiniz, örneğin:

Misyon, vizyon, değerler

Ofis kılavuzu

Çalışan rehberi

Şirket hedefleri

Marka kılavuzları

Konumlar

3. Görev ve proje yönetimi

Notion, iş akışlarını görselleştirme ve düzenleme için çok yönlü araçlarla proje yönetimini basitleştirir. Takvim, Kanban, zaman çizelgesi ve diğer görünümleri kullanarak projeleri etkili bir şekilde yönetebilirsiniz.

İşbirliği için anahtar özellikler arasında yorumlar, hatırlatıcılar ve diğer kullanıcıların sayfadaki eylemlerini gösteren gerçek zamanlı imleçler bulunur.

Notion'un özelleştirilebilir görünümleri ile şunları yapabilirsiniz:

Projeleri yönetilebilir görevlere ve alt görevlere bölün

Takım üyelerine görevler atayın

Son teslim tarihlerini ayarlayın ve son teslim tarihlerini izleyin

Takım üyelerine aşırı yük bindirmemek için işi eşit olarak dağıtın

Görevleri yüksek, orta ve düşük öncelikli olarak gruplandırarak önceliklendirin

Özel etiketler, etiketler ve durumlar kullanarak görevleri düzenleyin ve görünümünü değiştirin

Görev ve proje ilerlemesini son teslim tarihlerine göre izleyin

4. AI yetenekleri

Notion, AI'nın gücüyle işlerinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olur. Tekrarlayan görevleri otomatikleştirir, Wiki'lerde, projelerde ve belgelerde bilgileri hızlı bir şekilde bulur ve beyin fırtınası yapmanıza yardımcı olur.

Bu araç ayrıca veri tablolarını otomatik olarak doldurabilir, toplantı notları oluşturabilir, özetler oluşturabilir ve yapılacaklar listesi oluşturabilir. Komutlarınızı kullanarak içerik taslağı oluşturarak, gramer ve yazım hatalarını düzelterek ve tonu ihtiyaçlarınıza göre ayarlayarak yazarın blokunu aşmanıza yardımcı olur.

Notion fiyatlandırması

Notion AI , tüm ücretli planlarda aylık 10 $ karşılığında kullanılabilir

Sonsuza kadar ücretsiz

Artı: Aylık 10 $

İş : Aylık 15 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Bu not alma uygulaması hakkında emin değilseniz, Notion'un en iyi alternatiflerini keşfedin. Bu, bilinçli bir seçim yapmanıza ve ihtiyaçlarınıza en uygun AI aracını bulmanıza yardımcı olacaktır.

Capacities ve Notion: Anahtar Özelliklerin Karşılaştırması

Hem Capacities hem de Notion, not alma, bilgi düzenleme ve görev yönetimi yoluyla verimliliği artırmak için güçlü araçlardır. Her platformun verimliliğinizi artırmak için kendine özgü güçlü yönleri ve benzersiz özellikleri vardır.

Capacities ve Notion'un anahtar özelliklerinin karşılaştırması aşağıda verilmiştir:

Özellik #1: Not alma

Notion

Notion, gerçek zamanlı işbirliği ile güçlü not alma özellikleri sunar. Şablonları ve çeşitli biçimlendirme seçeneklerini kullanarak takımınızla birlikte notlar ve belgeler oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz. Bu işbirliği özelliği, Notion'a Capacities'e göre bir avantaj sağlar.

Kapasiteler

Capacities, notlar oluşturmak, özelleştirmek ve biçimlendirmek için esnek bir not alma sistemi sunar. Ayrıca medya eklemenize, notları etiketlerle düzenlemenize ve metinleri görevlere ve belgelere bağlamanıza olanak tanır.

Kazanan: Notion, işbirliği yetenekleri ve gerçek zamanlı düzenleme özellikleri sayesinde not alma konusunda Capacities'i geride bırakıyor.

Özellik #2: Bilgi düzenleme

Notion

Notion, bilgileri yapılandırılmış bir şekilde düzenlemenize yardımcı olacak Wiki, sayfalar ve klasörler gibi araçlar sunar. Bu özellikler, şirket bilgileri, proje verileri ve kişisel notlardan oluşan iyi organize edilmiş bir depo oluşturmanıza olanak tanır.

Kapasiteler

Capacities, bilgileri düzenlemek için daha esnek bir yaklaşım benimser. Notlarınızı kategorilere ayırıp etiketlemenize ve farklı türdeki nesneleri oklarla birbirine bağlayarak hiyerarşik bir düzen oluşturmanıza olanak tanır. Verilerinizi görselleştirmenin ve düzenlemenin bu dinamik yöntemi, özelleştirilebilir ve sezgisel bir kurulum sağlar.

Kazanan: Capacities, bilgilerin depolanması ve geri alınmasını geliştiren yenilikçi ve esnek sistemi ile bu karşılaştırmada galip geliyor.

Özellik #3: Görev ve proje yönetimi

Notion

Notion, özelleştirilebilir görünümleriyle verimli görev ve proje yönetimi sağlar. Takvim, zaman çizelgesi, Kanban panosu ve daha fazlası gibi seçenekler sunarak proje iş akışlarını çeşitli şekillerde görselleştirmenize ve yönetmenize olanak tanır.

Kapasiteler

Capacities, proje iş akışlarını görselleştirmenize yardımcı olan bir grafik görünümü özelliği ile görev ve proje yönetimini de destekler. Ancak, Notion'un çeşitli görünümlerine kıyasla seçenekleri daha sınırlıdır.

Kazanan: Notion, görev ve proje yönetimi için Capacities ile Notion arasındaki bu turu kazanıyor. Proje izleme ve yönetimi için geniş dizi özelleştirilebilir görünümleri, Capacities'i geride bırakıyor.

Özellik #4: AI yetenekleri

Notion

Notion, görevleri otomatikleştirme ve içerik oluşturma gibi verimliliği artıran AI işlevleri sunar. Etkili olmasına rağmen, Notion'un AI özelliklerinin fiyatı Capacities'inkinden daha yüksektir.

Kapasiteler

Capacities, AI'yı kullanarak tekrarlayan görevleri kolaylaştırır ve verimliliği artırır. AI özellikleri arasında veri girişi otomasyonu, notları özetleme ve yapılacaklar listesi oluşturma bulunur. Capacities, bu özellikleri Notion'a kıyasla daha düşük bir maliyetle sunar.

Kazanan: Capacities, daha uygun fiyatlandırması ve özelleştirilebilir özellikleriyle AI yeteneklerinde liderdir.

Reddit'te Capacities ve Notion karşılaştırması

Kendi araştırmamıza ek olarak, Reddit'i inceleyerek Capacities ve Notion hakkında bir dizi kullanıcı görüşü topladık. Bu daha geniş bakış açısı, iki aracın kapsamlı bir karşılaştırmasını sunmamıza yardımcı oluyor.

Bazı Reddit kullanıcıları, Notion'un gelişmiş veritabanları ve kapsamlı entegrasyonları için övgüde bulunuyor. Bir kullanıcı şöyle yorumladı:

Notion'un daha gelişmiş bir veritabanı ve entegrasyon sistemine sahip olduğu görülüyor.

Diğer kullanıcılar, Capacities'i Notion'a göre daha akıcı bir çözüm olarak görüyor ve birçok yerleşik özelliği olduğunu belirtiyor.

Capacities, Notion'a benzer ancak daha iyi ve daha basit bir çerçeveye sahiptir. Notion daha fazla özgürlük sağlarken, karmaşık sistemleri seven ancak bunları oluşturup sürdüremeyen benim gibi insanlar için daha fazla zorluk yaratır.

Capacities, Notion'a benzer ancak daha iyi ve daha basit bir çerçeveye sahiptir. Notion daha fazla özgürlük sağlarken, karmaşık sistemleri seven ancak bunları oluşturup sürdüremeyen benim gibi insanlar için daha fazla zorluk yaratır.

Bu araçları kişisel bilgi yönetimi (PKM) için kullananlar için, bazı Redditorlar Capacities'in süreci basitleştirebileceğini öne sürüyor. Bir kullanıcı şöyle not düşmüş:

Notion'u PKMS için birden fazla ilgili veritabanında işler hale getirdim, ancak Capacities'in temelde tüm bu işlevselliği içeren devasa bir veritabanı gibi olduğunu düşünüyorum.

Notion'u PKMS için birden fazla ilgili veritabanı aracılığıyla işler hale getirdim, ancak Capacities'in temelde tüm bu işlevselliği içeren devasa bir veritabanı gibi olduğunu düşünüyorum.

Capacities, yazma iş akışları içindeki bağlantı kolaylığıyla da övgü topluyor. Başka bir kullanıcı şunları vurguladı:

Yazma iş akışındaki sayfalar arasında kolay bağlantı sağlayan bir PKM olarak, Capacities'in en iyisi olduğunu söyleyebilirim. Farklı Sayfalar/Nesne Türlerini @ ile kolayca bağlayabilirsiniz. Bunlar daha sonra farklı stiller, filtreler ve sıralayıcılarla gömülü hale getirilebilir. Ayrıca, [[]] ile "bilgiye" de bağlantı verebilirsiniz. Bu durumda sayfalar birbirine "bağlanmaz".

Yazma iş akışında sayfalar arasında kolay bağlantı sağlayan bir PKM olarak, Capacities'in en üstte olduğunu söyleyebilirim. Farklı Sayfalar/Nesne Türlerini @ ile kolayca bağlayabilirsiniz. Bunlar daha sonra farklı stiller, filtreler ve sıralayıcılarla gömülü hale getirilebilir. Ayrıca, [[]] ile "bilgiye" de bağlantı verebilirsiniz, bu da sayfaları birbirine "bağlamaz".

Daha fazla bilgi: En iyi 10 Notion AI alternatifi ve rakibi

ClickUp'ı girin — Capacities ve Notion'a en iyi alternatif

Capacities ve Notion, her biri benzersiz özellikler sunar, ancak mevcut tek araçlar bunlar değildir. Aslında, dikkate almaya değer başka eşit derecede verimli seçenekler de vardır.

Bu notta, ClickUp, her boyuttaki birey ve kuruluş için kapsamlı bir verimlilik çözümü olarak öne çıkıyor. Not alma ve görev düzenlemenin ötesinde, ClickUp, tüm verimlilik ihtiyaçlarınız için çok yönlü bir seçim haline getiren sağlam bir proje yönetimi sistemi sunar.

ClickUp'ın özelliklerini keşfedelim ve rakiplerinin özelliklerini nasıl aştığını görelim:

ClickUp'ın 1 numaralı avantajı: ClickUp Belgeleri

ClickUp Belgeler ile takımınızla birlikte notlar ve belgeler oluşturun, biçimlendirin ve yönetin

Not alma ve belge oluşturma merkezi olan ClickUp Docs, ekibinizle gerçek zamanlı olarak notlar ve belgeler oluşturmanıza ve biçimlendirmenize olanak tanır. Ekibinizle beyin fırtınası yapmak, taslaklar hazırlamak ve içeriği son haline getirmek için işbirliğine dayalı bir alan sağlar. Ayrıca, içeriği istediğiniz gibi düzenlemek ve biçimlendirmek için ihtiyacınız olan tüm zengin metin düzenleme özelliklerini sunar.

Belge düzenleme yazılımlarına benzer şekilde, şunları yapmanızı sağlar:

Odak modu ile dikkatiniz dağılmadan yazın

Yazı tipi stilini ve boyutunu, sayfa düzenlerini, genişliği, kenar boşluklarını ve daha fazlasını özelleştirin

Her sayfanın kelime sayısı ve okuma süresini takip edin

Notlarınızı ve belgelerinizi yapılandırmak için başlıklar ve bir tablo ekleyin

Notlarınıza videolar, resimler, tablolar, grafikler ve daha fazlasını ekleyin

Metni izlenebilir görevlere dönüştürün

Toplantı notları ve proje özetleri hazırlamak için belge şablonlarını kullanın

Notlarınızı ve belge dosyalarınızı diğer kişilerle güvenli bir şekilde paylaşın

💡 Profesyonel İpucu: Takım üyelerinizin sizinle birlikte çalıştığını gerçek zamanlı olarak görmek ister misiniz? ClickUp'ın İşbirliği Algılama özelliği, takım faaliyetlerini izlemeyi ve işbirliğini geliştirmeyi kolaylaştırır.

ClickUp'ın ikinci avantajı: ClickUp Brain

Notion ve Capacities, planlama ve görev yönetimini geliştirmek için AI kullanırken, ClickUp Brain AI entegrasyonunu bir üst seviyeye taşıyor.

ClickUp Brain, görevleri, projeleri ve iş akışlarını yönetme şeklinizi dönüştüren gelişmiş AI yetenekleriyle birlikte gelir. Kişisel asistan olarak, görevleri, belgeleri ve şirket bilgilerini izleyerek ve gerektiğinde zamanında yardım sağlayarak işinizi basitleştirir.

AI Proje Yöneticisi

ClickUp Brain kullanarak toplantı özetlerini alın ve görevlerinizi ve projelerinizi verimli bir şekilde yönetin

ClickUp Brain, proje özetleri, raporlar, güncellemeler, toplantı gündemleri ve notlar oluşturarak proje ihtiyaçlarınız için çok yönlü bir asistan görevi görür. Ayrıca görevleri ve alt görevleri planlamaya yardımcı olur ve tablolara ve formlara verileri verimli bir şekilde doldurur.

Projeleri yönetmeniz, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmeniz veya ilgili bilgileri hızlı bir şekilde bulmanız gerekip gerekmediğine bakılmaksızın, ClickUp Brain iş akışınızı kolaylık ve hassasiyetle geliştirir.

İş için AI Yazar

ClickUp ile proje özetleri, mesaj yanıtları ve daha fazlasını oluşturun

ClickUp Brain, bir AI yazma asistanı olarak mükemmeldir ve çeşitli içerik türlerini kolaylıkla oluşturmanıza yardımcı olur. Mesajlara hızlı bir şekilde yanıtlar oluşturur, yazım hatalarını düzeltir ve tonu ve dili ihtiyaçlarınıza göre ayarlar. Ayrıca, video veya sesli toplantılarınız için özel tablolar, şablonlar ve transkriptler oluşturabilir.

💡 Pro İpucu: ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği ile ihtiyacınız olan bilgileri hızla bulun. Bu AI destekli özellik, saniyeler içinde kişiselleştirilmiş ve alakalı arama sonuçları sunarak sizi en önemli kişiler ve bilgilerle buluşturur.

ClickUp'ın 3. avantajı: ClickUp Görevleri

ClickUp Görevleri kullanarak görevleri planlayın, düzenleyin, önceliklendirin ve yönetin

ClickUp Tasks, görevleri kolaylıkla planlamak, organize etmek ve yönetmek için sağlam bir çözüm sunar. İster tekil görevlerle uğraşıyor ister birden fazla takım üyesinin dahil olduğu karmaşık projeleri yönetiyor olun, işlerinizi kontrol altında tutmak ve teslim tarihlerine verimli bir şekilde uymak için ihtiyacınız olan esnekliği ve kontrolü sunar.

Bu özellik, görevler ve alt görevler oluşturup atamanıza, son tarihler belirlemenize ve öncelik düzeyleri atayarak görevlere öncelik vermenize olanak tanır. Bu, özel etiketler ve durumlar kullanarak görevleri kategorize edip gruplandırmanıza, özel alanlarla bağlam eklemenize, bağımlı ve ilgili görevleri birbirine bağlamanıza ve her görevin ilerlemesini izlemenize yardımcı olur.

Proje yönetimini daha da kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için ClickUp, 1.000'den fazla uygulama ile entegre olur. Bu entegrasyonlar, çok çeşitli yazılım ve uygulamalarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurmanıza olanak tanır, verimliliği artırır ve verimlilik ihtiyaçlarınızı zahmetsizce karşılar.

Genel olarak, ClickUp'ın proje yönetimi çözümleri, işbirliğini kolaylaştırırken siz ve takımınızın iş akışlarını görselleştirmenize ve düzenlemenize yardımcı olur. 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm ile proje ilerlemesini ve iş dağılımını verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.

Daha fazla bilgi: İşinizi kolaylaştıracak en iyi 20 görev yönetimi yazılımı

ClickUp ile Takımınızın Verimliliğini En Üst Düzeye Çıkarın

Etkili verimlilik araçları, görevleri yönetmenize, bilgileri düzenlemenize ve verimli bir şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olur.

Capacities ve Notion karşılaştırmamızda da görüldüğü gibi, her iki araç da değerli özellikler sunuyor. Ancak ClickUp, verimliliğinizi yepyeni bir düzeye taşıyor.

Önde gelen bir proje yönetimi aracı olan ClickUp, bilgi ve proje yönetimini kolaylaştırmak için bir dizi özellik ve özelleştirilebilir şablon sunar. Bu, takımınızla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmanıza ve hedeflerinize daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olur. Neden bekliyorsunuz? ClickUp'a kaydolun ve iş yapma şeklinizi bugün değiştirin!