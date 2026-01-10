Bir Profesyonel Gibi Videoдан Not Alma

Bir zamanlar yüz yüze konuşmalara katılmak ve tahtadan not almak normdu.

Peki ya bugün? Dijital ekranlar, Zoom dersleri ve çevrimiçi videolar her yerde karşımıza çıkıyor. Yine de not alma sanatı hala popülerliğini koruyor.

Sonuçta, Amerikalı yazar Ben Casnocha'nın da akıllıca belirttiği gibi, “Duyduklarınızı ve öğrendiklerinizi yazmazsanız, bunları hatırlama olasılığınız ne kadar olur?”

Ancak şunu unutmayın: Not alma, yıllar içinde önemli ölçüde değişti.

Günümüzde yapay zeka destekli araçlar, videoları otomatik olarak özetleyebilir ve daha özlü notlar almamıza yardımcı olabilir.

Peki, iyi not almayı mükemmel not almadan ayıran nedir ve videolardan en iyi şekilde yararlanmak için yapay zeka araçlarını nasıl kullanabilirsiniz? Öncelikle bir videodan nasıl etkili bir şekilde not alınacağını ve bunun neden hala öğrenmenin vazgeçilmez bir parçası olduğunu anlayarak bu konuyu inceleyelim. ✍️

Videolardan not almak öğrenme için neden hala vazgeçilmez?

Tarihsel olarak, not almak her zaman dikkatli ve ciddi bir öğrenci veya dinleyicinin işareti olarak görülmüştür. Peki not almak gerçekten öğrenmeyi geliştirir mi? İşte bilimin bu konudaki görüşü:

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden (NTNU) Audrey van der Meer ve Ruud van der Weel'in araştırmasına göre, insanlar düşünmeden not alırlar.

“Konuşmacının söylediği her şeyi yazmak çok cazip geliyor. Sanki kulaklarınızdan girip parmak uçlarınızdan çıkıyor gibi, ama gelen bilgiyi işleyemiyorsunuz,” diye belirtti.

2022 yılında, YouTube kanalı Koi, “ Neden berbat not alma alışkanlığınız notlarınızı mahvediyor ” başlıklı bir video yayınladı . Videoda, anlatıcı ‘bilişsel yük’ adlı bir kavramı açıklıyor.

O, beynimizi bir telefona benzetiyor ve bilişsel yükü batarya olarak tanımlıyor. Beynimizin çoklu görevler için tasarlanmadığını ve bunun beyni aşırı yüklediğini vurguluyor.

Anlatıcı, tıp fakültesindeki ikinci yılında yaşadığı kişisel bir deneyimi anlatıyor. O dönemde not almaya olan takıntısı, hastalara odaklanmasını engelliyordu. Önemli bilgileri aklında tutmak yerine, ilgili soruları sormakta zorlanıyordu. Aşırı not almaktan aktif dinlemeye geçtiğinde, hastalarla bağlantı kurma becerisi önemli ölçüde gelişti.

Peki, not alma işlemi videolar gibi diğer ortamlarda nasıl işliyor? Video izlerken not almanıza yardımcı olması için yapay zekayı kullanabilir misiniz? (İpucu: evet, ClickUp bu konuda size yardımcı olur!)

Herhangi bir videodan nasıl daha iyi notlar alabilirsiniz?

Video not alma işinde, önceden hazırlık yapıp, oynatmayı kontrol ederek ve her şeyi kelimesi kelimesine kaydetmeye çalışmadan bilgileri ilerledikçe yapılandırdığınızda en iyi sonucu verir.

İzlemeden önce not biçiminizi, yönteminizi ve video'nun uzunluğunu belirleyin

Altyazıları, transkriptleri ve oynatma kontrollerini kullanarak bilişsel yükü azaltın

Duraklatın, geri sarın ve anahtar fikirleri kendi kelimelerinizle özetleyin

Başlıklar, madde işaretleri, zaman damgaları ve vurgulamalarla notlarınızı düzenleyin

Anket: Bir videodan not alırken karşılaştığınız en büyük zorluk nedir? 🎥 Hızlı ilerleyen içeriklere ayak uydurmak (aynı anda hem not alıp hem dinleyemediğiniz durumlarda) Uzun video sırasında odaklanmayı sürdürmek Notlarınızı etkili bir şekilde düzenleme (video sırasında veya sonrasında) Video bittikten sonra önemli ayrıntıları hatırlamak Cevabınız ne olursa olsun, yukarıdaki tüm zorluklara bir çözümümüz var. Okumaya devam edin 🙂

Bir videoдан not almaya başlamadan önce, hazırlık olarak şunlar yapılacak:

Hazır olduğunuzuza göre, herhangi bir videodan not almak için denenmiş ve test edilmiş bazı stratejiler:

1. Kapalı altyazıları etkinleştirin

Not alma sorununa kolay bir çözüm, altyazıları kullanmaktır.

Örneğin, YouTube videolarını izlerken kapalı altyazı özelliğini etkinleştirin. Bu, izlerken ekrandaki metni okumanızı sağlar. Bu, anlama becerinizi önemli ölçüde geliştirir ve videoya daha fazla odaklanmanızı sağlar.

Unutmayın, altyazılar ve kapalı altyazılar birbirinden farklıdır. Kapalı altyazılar arka plan seslerini ve sözsüz ipuçlarını da içerir, bu da işitme engelli kişiler için idealdir; oysa altyazılar, videoyu okurken takip etmek isteyen izleyicilere yöneliktir.

2. Video transkriptlerini arayın

Bazı eğitim videoları, not almada son derece yararlı olabilecek transkriptler sağlar. Altyazılardan farklı olarak, transkriptler içeriği kendi hızınızda okumanıza olanak tanır.

👀 Transkripti bulunan YouTube videoları için zaman kazandıran bir teknik Videonun açıklamasına git Aşağı kaydırın ve "Transkripti Göster" seçeneğine tıklayın. Videonun sağ tarafında zaman damgalı bir transkript görünecektir İlgili bölümleri inceleyin ve notlarınızı alın

Birden fazla dersi aynı anda idare eden yoğun bir öğrenciyseniz, bu sizin için bir kurtarıcı olacaktır.

Sınavdan önce derslerin tamamını tekrar izlemek yerine, transkripti hızlıca tarayarak en alakalı bölümleri bulup gözden geçirebilirsiniz. Bu, zamandan tasarruf etmenizi sağlar ve en önemli bilgilere odaklanmanızı garanti eder.

Stres mi? Gitti. 🙌

💡Profesyonel İpucu: ClickUp Brain ile kayıtlarınızı yapay zeka kullanarak sadece birkaç dakika içinde otomatik olarak metne dönüştürebilirsiniz. ClickUp, kolayca açıklama ekleyebileceğiniz veya vurgulayabileceğiniz, arama yapılabilir ve zaman damgalı bir transkript sunar. Bu, video lardaki anahtar noktaları belgelemeyi daha yönetilebilir ve verimli hale getirir.

ClickUp Brain ile kayıtlarınızı zahmetsizce metne dönüştürün

Ayrıca okuyun: En İyi 10 AI Transkripsiyon Aracı

3. Video oynatma hızını ayarlayın

İçerik çok hızlı ilerliyorsa, video oynatma hızını 0,75 katına (veya isterseniz daha düşük bir hıza) düşürün.

Bu sayede, aceleye gelmeden bilgileri özümsemek ve toplantı tutanağı gibi notlar almak için daha fazla zamanınız olur.

💡Profesyonel İpucu: Pomodoro Tekniğini kullanın 🍅 Daha uzun videoları (1-3 saatlik videolar veya onlarca saat süren ders serileri) izlerken, odaklanmanızı korumak için Pomodoro tekniğini deneyin. Videoyu 25 dakika izleyin, 5 dakika ara verin ve tekrarlayın. Bu, zihninizi dinç tutmanıza ve daha fazla bilgiyi aklınızda tutmanıza yardımcı olacaktır.

4. Not almak için videoyi duraklatın

Video derslerde, etkili not alma için anahtar kelimeleri ve kavramları aktif olarak dinlemek çok önemlidir. Altyazı veya kapalı altyazı özelliğini kullanmak, anlama ve katılımınızı artırabilir ve konuyu daha kapsamlı bir şekilde kavramanızı sağlar.

Video’yu takip edemiyor musunuz? Sorun değil — anahtar bilgileri not almak için istediğiniz sıklıkta video’yu duraklatın.

💡Profesyonel İpucu: ClickUp Clips ile ekranınızı kaydedebilir, daha sonra gözden geçirmek üzere kendi yorumlarınızı ekleyebilir ve ayrıntılı notlar almak için kaydı istediğiniz zaman duraklatabilirsiniz. Bu sayede videolarda bulunan önemli noktaları yakalayabilir ve belgeleri ve incelemeleri için klipleri doğrudan ClickUp Belgeleri'ne sorunsuz bir şekilde paylaşabilir veya gömebilirsiniz.

ClickUp Clips ile fikirlerinizi görsel ve işitsel olarak paylaşın

🏷️ Örnek: Final sınavlarına hazırlanan bir öğrenci olduğunuzu hayal edin. Hızlı ilerleyen video derslere yetişmek için uğraşmak yerine, videoyu duraklatıp zaman ayırarak her anahtar noktayı kaçırmadığınızdan emin olabilirsiniz. Daha sonra, gözden geçirirken, önemli hiçbir şeyi gözden kaçırmadığınızdan emin olmak için oluşturduğunuz belirli klipleri ve notları tekrar inceleyin.

Ayrıca okuyun: Notları Paylaşma ve Üzerinde İşbirliği Yapma

5. Anlaşılmayan bir şey olduğunda geri sarın

Bariz görünebilir, ancak çok önemlidir: Bir şeyi anlamadıysanız, videoyu geri sarın ve tekrar izleyin. Konu netleşene kadar geri sarıp tekrar izlemeye devam edin.

Bu, kaydedilmiş videoların en iyi yanlarından biridir; videoları kendi hızınızda sindirebilirsiniz. Konuyu kavramak, doğru ve etkili notlar almak için çok önemlidir.

Yine, ClickUp Clips bu konuda inanılmaz derecede yardımcı olabilir. Videoın önemli bölümlerini kaydedip yakalayabilir ve not alırken bunları istediğiniz kadar tekrar izleyebilirsiniz.

ClickUp Kliplerinizi kolayca eyleme geçirilebilir Görevlere dönüştürün

6. Notları başlıklar ve alt başlıklar ile düzenleyin

Video'da tartışılan anahtar konulara göre başlıklar ve alt başlıklar ekleyerek bir taslak oluşturun. Bu yapı, düşüncelerinizi düzenlemenize ve daha sonra gözden geçirmenizi kolaylaştıracaktır.

Google Dokümanlar veya diğer dijital araçlar not alma sürecini kolaylaştırıp zaman alan düzenlemeleri azaltabilirken, ClickUp Dokümanlar daha iyi bir alternatiftir. Görev yönetimi, özelleştirilebilir biçimlendirme ve videoları ve diğer kaynakları doğrudan notlarınıza ekleme olanağı sunar.

Notlarınızı başlıklar, alt başlıklar ve madde işaretleriyle biçimlendirebilir, aynı zamanda ş akışındaki görevlere veya diğer ilgili belgelere doğrudan bağlantı verebilirsiniz.

Stil seçenekleri, şablonlar, gömülü videolar ve tablolarla belgelerinizi özel hale getirin

🏷️ Örnek: Yoğun programları olan profesyoneller, ClickUp Docs'u kullanarak proje notlarını ve önemli belgelerini düzenleyebilir ve bunlara kolayca erişebilir. Bir toplantıya hazırlanma veya bir projenin teslim tarihine yetişme zamanı geldiğinde, dağınık dosyaları aramakla zaman kaybetmeden en önemli görevlere hemen başlayabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Notlarınızı renk kodlayın ve farklı vurgu renkleri kullanarak ana kavramları, soruları ve fikirleri tekrar gözden geçirin. Bu, görsel bir düzen sağlar ve gözden geçirme sırasında yardımcı olur. 🎨

7. Anahtar ayrıntılar için madde işaretleri kullanın

Not alırken, her önemli ayrıntıyı madde işareti olarak listeye ekleyin. Ayrıca şunlara da ayrı madde işaretleri ekleyin:

Aşina olmadığınız yeni kelimeler veya terimler

Önemli kişiler

Tarihler

Anahtar kavramlar

Madde işaretleri, notlarınızı daha net ve takip etmesi daha kolay hale getirir. Ana kavramlara odaklanarak bunları madde işaretleri halinde düzenlediğinizde, notlarınızı etkili bir şekilde özlü ve anahtar çıkarımlara dönüştürebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp’ın Belgeler ve ClickUp Notepad özellikleri, madde işaretli listeler oluşturmanıza ve notlarınızı etkili bir şekilde düzenlemenize olanak tanır; böylece notlarınızı daha sonra kolayca gözden geçirebilir ve erişebilirsiniz.

🏷️ Örnek: Yazılım demolarını izleyen mühendisler, AI özetlerini kullanarak karmaşık kod açıklamalarını kolay anlaşılır noktalara ayırabilirler.

ClickUp Notepad'i kullanarak notlarınızı, fikirlerinizi ve hatırlatıcılarınızı hızla yazın

Ayrıca okuyun: Uzaktan Toplantılar için En İyi Ekran Paylaşım Yazılımları

8. Cümlelerinizi kısa ve basit tutun

Unutmayın: Not alıyorsunuz, ayrıntılı bir makale yazmıyorsunuz.

Uzun cümleleri yazıya dökerek zaman kaybetmeden ana fikirleri hızlıca aktarmak için kısa ifadeler, cümle parçaları ve kısaltmalar kullanın.

Notlarınıza zaman damgaları ekleyerek, videosunun ilgili bölümlerini daha sonra tekrar izleyebilirsiniz.

Ayrıca okuyun: Değerli zamanınızı kazandıracak en iyi 10 AI video özetleyici

9. Kendi kelimelerinizi kullanın

Videolardan not alırken her zaman kendi kelimelerinizi kullanın. Bu uygulama, bilgileri pekiştirmeye yardımcı olur ve daha sonra hatırlamanızı kolaylaştırır.

Konuşmacının kelimesi kelimesine sözlerini kopyalamaktan kaçının; bilgileri size en mantıklı gelen şekilde özümseyin ve öğrenmenizi kişiselleştirin.

Kısa kılavuz: Bir videodan not alırken dikkatinizi nasıl toplarsınız? 🔕 Dikkatinizi dağıtan unsurları ortadan kaldırın: Konuyla ilgisi olmayan sekmeleri kapatın ve bildirimleri sessize alın 🎯 Odak Modunu kullanın: ClickUp belgelerinde not alıyorsanız, dikkat dağınıklığını en aza indirmek ve yalnızca not almaya odaklanmak için Odak Modunu kullanın ⏸️ Ara verin: Videoyu duraklatın ve daha fazla bilgiyi aklınızda tutmak için her 20 dakikada bir kısa aralar verin. Araştırmalar, ara vermenin odaklanma ve verimliliği artırdığını gösteriyor 📝 Her 5 dakikada bir özetleyin: Her 5-10 dakikada bir durun ve az önce öğrendiklerinizi kendi kelimelerinizle özetleyin

10. Anahtar terimleri, kişileri ve kavramları vurgulayın

Video’daki anahtar kelimelere, önemli rakamlara, tarihlere ve ana kavramlara dikkat edin. Bunlar genellikle hem görsel hem de sözlü olarak vurgulanır.

Notlarınızda bunları vurgulayın veya altını çizin, böylece göze çarpsınlar.

💡 Profesyonel İpucu: Akıllı AI asistanı ClickUp Brain, video özetlerini oluşturmanıza olanak tanır. Böylece, daha iyi anlaşılması için özetleri özel olarak düzenleyebilir ve yeniden ifade edebilirsiniz.

ClickUp Brain, sorularınızın yanıtlarını bulmak için Clip transkriptlerinizi tarar

11. Videoдан basit şemalar çizin

Videoda önemli şemalar veya grafikler varsa, videoyu duraklatın ve bunları notlarınıza aktarın.

Dijital notlar alıyorsanız, ClickUp Clips ile ekran görüntüleri alın ve bunları doğrudan ClickUp belgelerine ekleyin.

Bunu bir adım daha ileriye götürmek için, ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak zihin haritaları çizin ve anahtar kavramlar arasındaki bağlantıları görselleştirin.

ClickUp Zihin Haritaları ile fikirlerinizi hayata geçirin

Bir araştırmaya göre, görsel not alma, geleneksel not almaya kıyasla daha etkili bir öğrenme stratejisidir.

🏷️ Örnek: İçerik pazarlama trendleri üzerine bir web semineri izliyorsanız, ClickUp'ın Beyaz Tahta özelliğini kullanarak fikirlerinizi ve gözlemlerinizi görsel olarak haritalandırabilirsiniz. Bu, notlarınızla birlikte beyin fırtınası yapmanıza olanak tanır ve videodan edindiğiniz içgörüleri eyleme geçirilebilir stratejilere dönüştürmenizi sağlar.

12. Ses tonu ve arka plan müziği gibi ipuçlarına dikkat edin

Video'nun benzersiz bir avantajı vardır: ses tonu, arka plan müziği ve ses efektleri gibi sözsüz ipuçları genellikle anahtar noktaları vurgular.

ClickUp Clips'i kullanarak bu ince ayrıntıları zahmetsizce yakalayabilirsiniz. Ücretsiz bir Chrome uzantısı olan Clip, ekran kaydını kolayca yapmanızı ve yüksek kaliteli, net mesajları bir bağlantı, e-posta veya doğrudan ClickUp üzerinden göndermenizi sağlar.

Clip by ClickUp ile yüksek kaliteli ekran kayıtlarını istediğiniz kişiyle, istediğiniz yerden paylaşın

13. Notlarınızı yapılandırmak için videoдағы zaman damgalarını kullanın

Bazı videolar, notlarınızı düzenlemek için mükemmel bir kılavuz olabilecek zaman damgaları veya bölümler içerir. Bu zaman işaretlerini notlarınızda başlık olarak kullanın ve her birinin altına anahtar ayrıntıları listeleyin.

Bu yöntem, notlarınızın video'nun mantıksal akışını takip etmesini sağlar.

ClickUp Brain, video klipleri zaman damgalarıyla birlikte otomatik olarak metne dönüştürmenizi sağlar. Daha sonra, notlarınızı önemli anlara göre kolayca arayabilir ve düzenleyebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Notlarınızı etiketler ve etiketlerle düzenleyin ClickUp Belgeleri'nde notlarınızın belirli bölümlerine etiketler veya etiketler ekleyebilirsiniz. Notlarınızı etkili bir şekilde kategorize etmek için "Önemli", "Daha Sonra İncele" veya "Anahtar Kavram" gibi etiketleri kullanın. Bu, belirli bölümleri hızlı bir şekilde tekrar gözden geçirmeniz gerektiğinde yardımcı olur.

Videolardan daha iyi notlar almanıza yardımcı olacak zihniyet nedir?

Şimdiye kadar ele aldığımız ipuçları, not alma verimliliğini ve etkinliğini artırır.

Başlangıç olarak, notların izlediklerinize dair kişisel kayıtlarınız olduğunu daima unutmayın. Notlar, gözden geçirmenize ve hatırlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bunlar transkript değildir!

Not almaya şu şekilde yaklaşmalısınız:

Her ayrıntıya değil, ana kavramlara odaklanın

Madde işaretleri veya Zihin Haritaları kullanın

Hafıza tetikleyicilerini kullanın

Notlarınızı kişiselleştirin

Aylar sonra bile faydalı (ve anlaşılır) olacak notlar oluşturun

Bu stratejileri uyguladıktan sonra, notlarınızı gözden geçirip düzeltmeniz gerekir.

Bir videoyi izledikten sonra notlarınızı nasıl gözden geçirir ve geliştirirsiniz?

Videoyu izledikten hemen sonra notları gözden geçirmek, eksiklikleri tespit etmeye, fikirleri netleştirmeye ve hafızayı güçlendirmeye yardımcı olur. Özetleri yeniden yazmak, maddeleri yeniden düzenlemek ve dili basitleştirmek, notların haftalar veya aylar sonra da yararlı olmasını sağlar.

Notlarınızı gözden geçirmek, not almanın en önemli kısmıdır (videoyu izlemek veya seminere katılmak gibi faaliyetler hariç).

Bu, eksiklikleri, yanlış yerleştirilmiş bilgileri veya açıklığa kavuşturulması gereken alanları belirlemenize yardımcı olur.

Video’dan aldığınız notları iyileştirmenize ve bu bilgileri iyi bir şekilde hatırlamanıza yardımcı olacak adımlar şunlardır:

1. Notlarınızı gözden geçirin ve kontrol edin

Video’dan aldığınız tüm notları gözden geçirin. Şunlara dikkat edin:

Eksik bilgiler

Daha fazla ayrıntı almak istediğiniz noktalar

Altını çizmeniz veya vurgulamanız gereken anahtar fikirler ve kelimeler

Madde işaretlerine dönüştürülmesi gerekenler

Daha kolay anlaşılması için ayrı bir bölümde yer alması gereken maddeler

Şu anda gereksiz bulduğunuz tüm bilgiler

Bilgi akışındaki kesintiler

Yukarıda önerdiğimiz gibi, video içeriğinizin AI özetlerini otomatik olarak oluşturarak notlarınızı iyileştirmek için ClickUp Brain'i deneyin.

🏷️ Örnek: Bir proje yöneticisinin kaydedilmiş bir takım toplantısını incelediğini hayal edin. ClickUp Brain'i kullanarak, tartışmayı yazıya döküp özetler, anahtar eylem ögelerini ve alınan kararları vurgular. Bu, notlarını hızla düzeltmelerine olanak tanır ve tüm kritik noktaların yakalanıp takıma etkili bir şekilde iletilmesini sağlar.

2. Bilgileri daha iyi hatırlamak için yeniden yazın (veya klavyeyle girin)

Evet, doğru duydunuz. Öğrendiklerinizi kendi kelimelerinizle tekrarlamak, konuyu daha iyi anlamanıza ve hatırlamanıza yardımcı olabilir.

İster kağıt ister dijital notlar almış olun, öğrendiklerinizi pekiştirmek için kendi kelimelerinizle bir özet yazın.

Bilgilerde karmaşık fikirler varsa, çeşitli konuları birbirine bağlamak için bir zihin haritası oluşturmayı deneyin.

AI, videolardan otomatik olarak not almanıza nasıl yardımcı olabilir?

İyi not alma hepimizin sahip olması gereken bir beceridir, ancak bazen notlar konusunda stres yapmadan sadece paylaşımı dinleyebilmeyi dilersiniz.

Artık bunu yapabilirsiniz!

AI Notetaker'ı deneyin ClickUp AI Notetaker'ı kullanarak konuşmacıların açıkça etiketlendiği otomatik toplantı transkriptleri elde edin

ClickUp’ın AI Notetaker özelliği, tartışmadaki her noktanın kaydedilmesini ve eyleme geçirilebilir bir transkript ile yapılacaklar listesine dönüştürülmesini sağlar.

Not alma aracını Zoom, Google Meet veya Teams toplantınıza eklemeniz yeterlidir. Toplantının sonunda bir özet ve konuşma metni alacaksınız. Hiç zahmet yok!

Ayrıca, notlar ClickUp içinde saklanır; böylece yapay zeka yardımıyla notlarınızı arayabilir ve haftalar sonra bile istediğiniz zaman sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Ve hepsi bu kadar değil. Tek bir tıklama ile notların herhangi bir bölümünü yapay zeka kullanarak ClickUp'ta bir göreve dönüştürebilirsiniz. Bir tıklama daha ile bunları bir Sohbet kanalında paylaşabilir, böylece bilgiye ihtiyaç duyan herkesin bu bilgilere erişmesini sağlayabilirsiniz.

Buna şüphe yok. Notlar, hepimizin daha iyi öğrenenler olmasına yardımcı olabilir. Ancak not almak, video’da duyduğunuz her şeyi karalamaktan ibaret değildir. Bu, doğru kullanıldığında harika bir hafıza aracı ve gelecekteki gözden geçirmeler için zaman kazandıran bir beceridir.

ClickUp, etkili ve verimli not alma yolculuğunuzu basitleştirebilir. ClickUp Brain'i kullanarak mevcut videoları yapay zeka ile özetleyin, ClickUp Clips'i kullanarak ayrıntılı notlar için video klipler oluşturun, ClickUp Belge'yi kullanarak video klipleri gömün ve notları biçimlendirin, ClickUp Beyaz Tahta'yı kullanarak kavramları görselleştirin. Ya da sadece ClickUp AI Notetaker'ı görüşmeye ekleyin ve hemen kullanıma hazır notlar alın.

