2025'te Dijital Not Alma için 10 Apple Notes Alternatifi

Not alma uygulamaları, parlak fikirlerinizi yakalamanıza, hatırlatıcılar oluşturmanıza ve düşüncelerinizi doğru zamanda kullanmak üzere düzenlemenize yardımcı olur ve çok daha fazlasını sunar.
AI özetleme, sorunsuz işbirliği ve daha fazlası gibi gelişmiş özellikleriyle, bu uygulamalar ikinci beyniniz olabilir. Ancak, not almak için yalnızca Apple Notes kullanıyorsanız, diğer not alma uygulamalarının bazı gelişmiş işlevlerinden mahrum kalıyor olabilirsiniz.
Temel not alma işlevlerinin ötesine geçen güçlü bir Apple Notes alternatifi seçmenize yardımcı olmak için 10 ilgi çekici uygulamayı bir liste halinde derledik. Bu uygulamalar, basit not alma işlevlerinin ötesine geçerek Apple Notes'a harika alternatifler sunuyor.
Bu Apple Notes alternatiflerini keşfedin ve size en uygun olanı bulun!
Apple Notes alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Apple Notes alternatifleri bulmak, Mac not alma uygulamasını başka bir seçenekle değiştirmekle ilgili değildir; uygulamanın daha ince yönlerini de incelemelisiniz. Günümüzün en iyi not alma uygulaması aşağıdaki özelliklerin tümüne sahiptir:
- Düzenleme kolaylığı: Rastgele not alma alışkanlığınız varsa, notlarınız düzgün bir şekilde düzenlenmedikçe dağınık görünmeye başlayacaktır. Bu nedenle, not alma uygulaması, çok düzeyli klasörler, gelişmiş etiketleme seçenekleri ve hatta uygunsa proje yönetimi özellikleri dahil olmak üzere notları mantıklı bir yapıya göre düzenleme özelliğine sahip olmalıdır
- Medya açısından zengin notlar: Notlarımızda metinden daha fazlasına ihtiyacımız var; tablolar, kontrol listeleri, diyagramlar, resimler veya diğer multimedya öğeleri eklemek isteyebiliriz. Bu nedenle, notlarınızı geliştirmek için resim, ses kaydı ve hatta video klip eklemeyi destekleyen Apple Notes alternatiflerini değerlendirin
- İşbirliğine dayalı not alma: Özellikle bir takımla çalışıyorsanız, güçlü bir işbirliği özelliğine sahip bir uygulama seçin. İşbirliğine dayalı notları paylaşabilir, takım üyeleri için görevler veya yapılacaklar listesi oluşturabilir, hatırlatıcılar ekleyebilir ve net bir anlayış için yorumlar bırakabilirsiniz
- Çapraz platform özellikleri: Herkes Apple'ın ekosistemiyle sınırlı kalmayı sevmez. Yalnızca iOS cihazlarda çalışan Apple Notes'un aksine, birden fazla cihazda ve farklı platformlarda çalışan not alma uygulamalarını tercih edebilirsiniz
- AI avantajı: En yeni not alma uygulamaları artık not alma için AI'dan yararlanarak ş Akışınızı güçlendiriyor. Anahtar noktaları otomatik olarak özetleyen akıllı özetler, fikir üretmenize yardımcı olan içerik oluşturma araçları veya notlarınızdan ve görevlerinizden otomatik olarak eylem öğeleri oluşturma özelliği gibi özellikleri keşfedin
En İyi 10 Apple Notes Alternatifi
Öncelik vereceğiniz özellikleri öğrendiğinize göre, şimdi çeşitli ihtiyaçlara uygun benzersiz işlevler sunan 10 mükemmel Apple Notes alternatifini keşfedelim:
1. ClickUp
Sağlam, işbirliğine dayalı, zengin özelliklere sahip ve güçlü bir not alma uygulaması arayan kullanıcılar için ClickUp ideal seçimdir. Platform, basit not alma özelliklerinin ötesine geçerek, tüm verimlilik, not alma ve proje planlama işlerinizi tek bir platformda kolayca entegre edebilen güçlü bir çalışma alanı sunar.
ClickUp Not Defteri, notlarınızı yazmak, fikirlerinizi kaydetmek, beyin fırtınası yapmak ve notlarınızı kolaylıkla düzenlemek için ideal bir yerdir. Notlarınızı takımınıza atamanıza yardımcı olur ve notlarınızı her yerden erişebileceğiniz izlenebilir görevlere dönüştürür. Bir fikri not alın ve kontrol listeleriyle eylem öğelerine dönüştürün.
Sürükle ve bırak özellikleriyle, kontrol listesindeki öğeleri kolayca taşıyabilir ve son teslim tarihlerine, önceliklerine, atanan kişilere ve daha fazlasına göre düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, notlarınızı resimler, GIF'ler, videolar ve daha fazlasını içeren zengin düzenleme özellikleriyle biçimlendirebilirsiniz.
Ayrıca, ClickUp Docs ile notlarınızı entegre edebilir ve belgeleri veya ek dosyaları kolayca ekleyebilirsiniz. Gerçek zamanlı işbirliği, zengin biçimlendirme, gizlilik kontrolleri ve yapay zeka destekli belgeler sayesinde, fikirlerinizi takip edebilir ve notlarınızla daha fazlasını yapabilirsiniz.
ClickUp Brain, insan fikirlerinin gücünü yapay zeka ile birleştirmenize yardımcı olur. Görevleri, belgeleri, kişileri ve şirketinizin tüm bilgilerini yapay zeka ile birbirine bağlayan dünyanın ilk sinir ağıdır.
Sesli notları veya toplantı notlarını eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmek, ayrıntılı belgeleri kısa notlara özetlemek ve hatta basit komut istemlerini kullanarak içerik oluşturmak için kullanın.
Ayrıca, ClickUp Günlük Notlar şablonu ile tüm notlarınızı kolayca düzenleyebilir ve hedeflerinize göre haritalandırabilirsiniz. Bu şablon, yeni başlayanlar için idealdir ve ayrıntılı notlar almanıza, görevleri planlamanıza ve ilerlemeyi izlemenize yardımcı olacak kullanımı kolay ön tanımlı girişler içerir.
Böylece, basit bir not alma uygulamasının ötesine geçer ve eksiksiz verimlilik ve proje yönetimi asistanınız olabilir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Görevler, programlar ve belgelerle birlikte notlar oluşturun, düzenleyin ve üzerinde işbirliği yapın — hepsi tek bir platformda
- Notlarınızı nasıl kategorize ederseniz edin, tüm çalışma alanınızda notları bulmanıza yardımcı olan güçlü bir arama fonksiyonu olan ClickUp Evrensel Arama'yı kullanın
- ClickUp mobil uygulaması ve Chrome uzantısını kullanarak notlar alın, mevcut notlara erişin ve her zaman üretken kalın
- Esnek bir etiketleme sistemi olan ClickUp Görev Etiketleri ile notlarınızı titizlikle düzenleyin. Notlarınızı konu, proje veya diğer ilgili kriterlere göre kategorize etmek için etiketler atayın ve bilgilere zahmetsizce ulaşın
- Metin biçimlendirmek, görevler oluşturmak veya anında notlar atamak için ClickUp'ın sezgisel Slash Komutlarını öğrenin
- Notlarınızı tam donanımlı ClickUp Belgeleri'ne dönüştürerek medya entegrasyonu, görev atama ve gerçek zamanlı işbirliği özelliklerinden yararlanabilirsiniz
- Mevcut notlara erişme ve düzenleme, yeni notlar oluşturma ve istikrarlı bir internet bağlantısı olduğunda değişiklikleri senkronize etme işlevleriyle çevrimdışı olduğunuzda bile notlar alın
- Ekstra bağlam için görüntüleri, dosyaları ve bağlantıları doğrudan notlarınıza ekleyin
- Notlarınızı ClickUp Zihin Haritaları ile entegre edin veya ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak takımlarınızla beyin fırtınası yapın, fikirlerinizi görselleştirin ve projelerinizi sorunsuz bir şekilde organize edin
- Yüksek kaliteli içerik oluşturma, görev oluşturma ve diğer kullanımlar için ClickUp Brain'den yararlanın
- Fikirlerinizi kaydetmek, hızlı notlar almak ve eylem öğelerini kaydetmek için binlerce kullanıma hazır şablon edinin
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp üstün özelliklere sahip olmakla birlikte, basit bir not alma uygulamasına kıyasla öğrenmesi biraz zor olabilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)
2. Notion AI
Notion, belge ve wiki oluşturma, proje yönetimi ve hatta basit not alma gibi birçok özelliğe sahip özelleştirilebilir bir çalışma alanıdır. Notion AI ile not alma çok kolaydır: çalışma alanınızda notları ve diğer bilgileri bulabilir, AI yazarı kullanarak notları belgelere veya diğer bilgilere dönüştürebilir ve kişisel asistanınız olarak kullanabilirsiniz.
Notion AI'nın en iyi özellikleri
- Notlar yazın ve bunları wiki, belge ve projeler gibi diğer varlıklarla birlikte merkezi bir çalışma alanında saklayın
- AI'nın gücünü kullanarak notlar oluşturun, sesli notlar kaydedin ve bunları birden çok biçime dönüştürün
- Notları belgelere ve diğer sayfalara düzenleyerek bilgilerinizi size uygun bir şekilde yapılandırın
- Notlarınızı görüntüler, videolar, ses kayıtları ve hatta kod parçacıkları ile zenginleştirerek daha dinamik bir not alma deneyimi yaşayın
- Gerçek zamanlı düzenleme, yorumlama ve görev atama özelliklerini kullanarak takımınızla işbirliği yapın
Notion AI sınırlamaları
- Notion AI'nın esnekliği aynı zamanda iki ucu keskin bir kılıç olabilir. Çok sayıda özelleştirme seçeneği, öğrenmek ve ustalaşmak için biraz zaman gerektirebilir
- Notion'un ücretsiz planı işlevsel olsa da, en önemli özelliklerin çoğu ücretli aboneliklerle sınırlıdır
Notion fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Plus: Kullanıcı başına aylık 10 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 18 $
- Enterprise: Özel Fiyatlandırma
- Notion AI, üye başına aylık 10 $ karşılığında eklenti olarak kullanılabilir
Notion AI derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (5000+yorum)
- Capterra: 4,8/5 (2000+ yorum)
3. OneNote
Microsoft OneNote, sorunsuz bir şekilde not almanıza ve bunları Word, Excel ve diğer Microsoft 365 uygulamalarıyla entegre etmenize olanak tanıyan bir Office 365 ürünüdür. Bu, Microsoft ekosistemine zaten yatırım yapmış olanlar için uygun bir seçimdir. OneNote, çoğu Microsoft 365 aboneliğine dahildir, bu da onu paketi zaten kullananlar için uygun maliyetli bir seçenek haline getirir.
Ayrıca, OneNote sesli notlar almanıza, takım toplantılarındaki tartışmaları toplantı notlarına özetlemenize ve basit notlarınızdan yapılacaklar listeleri oluşturmanıza olanak tanıyan bazı güçlü özelliklere sahiptir.
OneNote'un en iyi özellikleri
- Notlar yazın ve bunları diğer Microsoft Office 365 ürünleriyle entegre ederek kurumsal gereksinimleriniz için ideal seçeneği elde edin
- Fiziksel bir defterin tanıdık yapısını taklit eden dijital defterler ve bölümler kullanarak notlarınızı düzenleyin
- Windows, Mac, Android ve iOS'ta kullanılabilen OneNote ile çeşitli cihazlardan notlarınıza erişin
OneNote sınırlamaları
- Office 365 ekosistemini zaten kullananları hedeflediği için bağımsız bir uygulama olarak ideal seçenek değildir
- OneNote temel işbirliği özelliklerine izin verse de, karmaşık ekip çalışması projeleri için bazı rakipleri kadar sağlam olmayabilir
OneNote fiyatlandırması
- Microsoft 365 aboneliği ile ücretsiz olarak kullanılabilir
- Microsoft 365 olmadan, 1 TB için aylık 6,99 $ veya yıllık 69,99 $
OneNote puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1800+yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1500+yorum)
4. Evernote
Apple Notes alternatifleri listemizin bir sonraki sırasında, sağlam özellikleri ve çok yönlülüğü ile tanınan uzun süredir piyasada olan Evernote yer alıyor. Android ve iOS için birincil not alma uygulaması olarak başladı. Ancak yıllar içinde, araştırma yapan öğrencilerden karmaşık projeleri organize eden profesyonellere kadar geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap etmeye başladı.
Evernote'un en iyi özellikleri
- Web kesme, el yazısı tanıma, güçlü arama fonksiyonları ve çeşitli verimlilik araçlarıyla entegrasyonlar gibi güçlü özelliklerle notlar yazın
- İnternet bağlantısı olmasa bile notlar alın ve mevcut notlara erişin, daha sonra senkronizasyon yapın, Evernote'u hareket halindeki kullanıcılar için kullanışlı hale getirin
- Verimli bilgi erişimi için defterler ve esnek bir etiketleme sistemi kullanarak notlarınızı düzenleyin
- Evernote'un Windows, Mac, Android ve iOS'ta kullanılabilirliği sayesinde notlarınıza tüm cihazlardan erişin
Evernote sınırlamaları
- Ücretsiz plan, depolama alanını ve belirli özellikleri kısıtlar, yalnızca bir not defteri ve en fazla 50 not ile, ileri düzey kullanıcıları engelleyebilir
- Evernote'un zengin özellikleri, alışmak için biraz zamana ihtiyaç duyan yeni kullanıcılar için biraz karmaşık gelebilir
Evernote fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Kişisel: 14,99 $/ay
- Profesyonel: 17,99 $/ay
Evernote puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (2000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (8000+yorum)
5. Obsidian
Obsidian, sadece not yazmak ve düzenlemek için değil, aynı zamanda zihin haritaları oluşturmak için de tasarlanmış gizli ve esnek bir not alma uygulamasıdır. Notion ve diğer görsel düzenleme uygulamalarına rakip olan Obsidian , bilgi çalışanları, öğrenciler ve fikirlerini kaynaklarıyla bağlantılandırmak isteyen herkes için uygundur. Uygulama, birbiriyle bağlantılı bir bilgi ağı oluşturmak için "bağlantılı notlar" adlı bir konseptten yararlanır.
Obsidian'ın en iyi özellikleri
- Metin biçimlendirme üzerinde esneklik ve kontrol sağlayan hafif bir biçimlendirme dili olan Markdown'u kullanarak notlarınızı yazın ve biçimlendirin
- Birbiriyle bağlantılı notlardan oluşan bir ağ oluşturarak fikirler arasındaki ilişkileri keşfedebilir ve kapsamlı bir bilgi tabanı oluşturabilirsiniz
- Notlarınızı cihazınızda yerel olarak saklayın ve verileriniz üzerinde tam kontrol sahibi olun
- Destek almak, hataları bildirmek ve diğer Obsidian kullanıcılarından sorgularınız için yardım almak için Discord ve Tartışma forumlarını kullanın
- Fikirler, kişiler, yerler, kitaplar ve hatta Wiki'ler dahil her şeyi birbirine bağlayarak harika bir Notion alternatifi haline getirin
Obsidian sınırlamaları
- Temel kavramlarını ve işlevlerini öğrenmek için biraz yatırım gerektiren benzersiz yaklaşımı nedeniyle öğrenme eğrisi diktir
Obsidian fiyatlandırması
- Kişisel Kullanım: Sonsuza kadar ücretsiz
- Ticari Kullanım: Kullanıcı başına yıllık 50 ABD doları
Obsidian puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,9/5 (20+Oy)
6. Bear
Bear, notlarınızı, metinleri, fotoğrafları, tabloları ve yapılacaklar listelerini aynı notta yakalamanızı ve hepsini düzenlemenizi sağlayan basit bir Markdown not alma uygulamasıdır. Bu not alma uygulaması, güzel bir kullanıcı arayüzüne sahiptir ve temel işlevlerden ödün vermeden sadeliğe odaklanır.
En iyi özellikler
- Temel biçimlendirme için Markdown'u kullanın ve notlarınızın yapısı üzerinde kontrol sahibi olun
- Arama işlevini kullanarak notlarınızda belirli bilgileri hızlı bir şekilde bulun
- Verimli bilgi erişimi için esnek bir etiketleme sistemi kullanarak notlarınızı düzenleyin
- Notları PDF, HTML, DOCX, JPG ve daha birçok biçime aktarın ve birden fazla cihazdan kolayca erişin
Sınırlamalar geçerlidir
- Gelişmiş özelliklerin çoğu yalnızca Pro plan ile kullanılabilir
- Bear'ın bir masaüstü uygulaması olsa da, mobil cihazlarda daha rahat kullanılıyor
Ayı fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Bear Pro: 2,99 $/yıl
Kullanıcı değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,6/5 (40+yorum)
- Capterra: 4,5/5 (10 yorum)
7. Simplenote
Simplenote, her şeyden önce temel not alma işlevine öncelik veren, basit ve dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen bir not alma uygulamasıdır. Ücretsizdir, işbirliği özellikleri sunar ve anında arama için etiketler kullanarak notlarınızı düzenlemenize yardımcı olur.
Simplenote'un en iyi özellikleri
- Uygulama verilerinizi tüm cihazlarınız ve uygulamalarınızla sürekli senkronize ettiğinden, herhangi bir notu anında yükleyin
- Simplenote'un Windows, Mac, Android, iOS ve hatta web'de kullanılabilirliği sayesinde notlarınıza tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde erişin
- Notlarınızda temel metin yapılandırması için temel Markdown biçimlendirmesini kullanın
- Paylaşımlı erişim ve sürüm geçmişi gibi temel özelliklerle notlar üzerinde işbirliği yapın
Simplenote sınırlamaları
- Simplenote, multimedya desteği veya karmaşık düzenleme seçenekleri gibi gelişmiş özelliklerden ödün vererek kasıtlı olarak basitliği ön planda tutar
- Çevrimdışı erişim yok, yani notlarınıza erişmek ve düzenlemek için her zaman internet bağlantısına ihtiyacınız var
Simplenote fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
Simplenote puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (35+yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
8. Supernotes
Supernotes, iPad ve diğer Apple cihazlar için özel olarak tasarlanmış güçlü bir not alma uygulamasıdır. Zengin metin not alma özellikleri, Apple Pencil'ı kullanarak cihazlarınızda el yazısı notlar gibi çizim, karalama ve taklit yapmanızı sağlar.
Supernotes'un en iyi özellikleri
- Supernotes doğal kalem yazma özelliğini kullanarak el yazısı notlar yazın ve fikirlerinizi eskizleyin
- Kapsamlı araç setiyle PDF'lere, e-kitaplara ve diğer belgelere açıklama ekleyin
- Çeşitli kalem stilleri, şablonlar ve renk temalarıyla not alma deneyiminizi kişiselleştirin
- Etkili bilgi erişimi için klasörler ve etiketleme sistemi kullanarak notlarınızı düzenleyin
Süper not sınırlamaları
- Apple ekosistemiyle sınırlıdır, çünkü esas olarak iPad için tasarlanmış olup, Mac, Linux ve Windows'ta kullanılabilmesi için son zamanlarda güncellenmiştir
- Gelişmiş not alma özelliklerine erişmek için ücretli abonelik gerekir
Supernotes fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Sınırsız: 10 $/ay
Supernotes puanları ve yorumları
- G2: NA
- Capterra: NA
9. Boost Note
Boost Note, uzak DevOps takımlarının ve programcıların projelerde sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilmelerini sağlamaya odaklanan, belge odaklı bir proje yönetimi aracıdır. Temiz kod biçimlendirmeye ve geliştirici odaklı özelliklere odaklanması, onu programcılar için güçlü bir rakip haline getirir.
Boost Note'un en iyi özellikleri
- Boost Notes, sözdizimi vurgulama özelliği ile kodları mükemmel bir şekilde işleyerek notlarınızda kod parçacıklarını yazmanızı, okumanızı ve paylaşmanızı kolaylaştırır
- Geliştiriciler tarafından kullanılan popüler bir sürüm kontrol sistemi olan Git ile sorunsuz bir şekilde entegre olur ve notlar içindeki kod parçacıkları üzerinde sürüm izleme ve işbirliği sağlar
- Kodlarınıza ve notlarınıza odaklanmanızı sağlayan minimalist arayüz ile dikkatinizin dağılmasını en aza indirin
Not sınırlarını artırın
- Geliştiriciler için güçlü olsa da, Boostnote'un özellikleri kodlama alanı dışındaki kullanıcılar için daha az çekici olabilir
- Ücretsiz plan, depolama alanını ve işbirliği özelliklerini kısıtlar
Boost Note fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları
- Pro: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
Not derecelendirmelerini ve yorumlarını artırın
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
10. Polynote
Polynote, yüksek seviyeli, genel amaçlı bir programlama dili olan Scala üzerine inşa edilmiş deneysel bir not alma ortamıdır. Bu araç, kodlama ve diğer öğeleri not alma süreçlerine yoğun bir şekilde entegre eden veri bilimcileri ve mühendisleri hedeflemektedir.
Polynote'un USP'si, bir not defterinde birden fazla dili karıştırma ve bunlar arasında sorunsuz veri paylaşımı sağlama desteğidir.
Polynote'un en iyi özellikleri
- Python ve Scala gibi çeşitli çekirdekler kullanarak notlarınız içinde kod çalıştırın, bu da onu veri analizi ve görselleştirme için ideal hale getirir
- Notlarınızı ve kodlarınızı Apache Spark ile sorunsuz bir şekilde entegre ederek, daha büyük veri kümelerini doğrudan notlarınız içinde keşfedin, analiz edin ve görselleştirin
- Notlarınızda farklı dillerde (Scala, Python, SQL) kod parçacıkları yazın ve tutarlı bir iş akışı için değişken paylaşım özelliğinden yararlanın
Polynote sınırlamaları
- Basit Apple Notes alternatifleri isteyen kullanıcılar için oldukça karmaşık
- Not alma ortamında kod çalıştırmak güvenlik sorunlarına yol açabilir. Dikkatli olmanız ve Polynote'u yalnızca güvenilir bir kişisel bilgisayarda kullanmanız önerilir
- Deneysel yapısı nedeniyle, Polynote diğer Notlar uygulamalarına kıyasla daha küçük bir kullanıcı tabanına ve sınırlı desteğe sahiptir
Polynote fiyatlandırması
- Ücretsiz
Polynote puanları ve yorumları
- G2: NA
- Capterra: NA
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Bu listeden birincil not alma uygulaması olarak iyi bir Apple Notes alternatifi seçmek zorunda olsaydık, ClickUp'ı seçerdik. Sağlam verimlilik ve proje yönetimi yetenekleriyle öne çıkan bu uygulama, olağanüstü özellikler ve bir AI asistanı sunar.
AI destekli bir asistan olan ClickUp Brain (ücretli planlarda mevcuttur) ile yaratıcı metin biçimleri oluşturabilir, notları özetleyebilir ve eylem öğelerini çıkararak not alma ve dokümantasyon süreçlerinizi daha da kolaylaştırabilirsiniz.
Ayrıca kullanıma hazır verimlilik şablonları da içerir, böylece not alma işlemlerinizi kolayca başlatabilir, hatta yapılacaklar listeleri oluşturabilir, hedefleri izleyebilir ve genel görev yönetimini gerçekleştirebilirsiniz.
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