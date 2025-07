2025'te Dijital Not Alma için 10 Apple Notes Alternatifi

Not alma uygulamaları, parlak fikirlerinizi yakalamanıza, hatırlatıcılar oluşturmanıza ve düşüncelerinizi doğru zamanda kullanmak üzere düzenlemenize yardımcı olur ve çok daha fazlasını sunar.

AI özetleme, sorunsuz işbirliği ve daha fazlası gibi gelişmiş özellikleriyle, bu uygulamalar ikinci beyniniz olabilir. Ancak, not almak için yalnızca Apple Notes kullanıyorsanız, diğer not alma uygulamalarının bazı gelişmiş işlevlerinden mahrum kalıyor olabilirsiniz.

Temel not alma işlevlerinin ötesine geçen güçlü bir Apple Notes alternatifi seçmenize yardımcı olmak için 10 ilgi çekici uygulamayı bir liste halinde derledik. Bu uygulamalar, basit not alma işlevlerinin ötesine geçerek Apple Notes'a harika alternatifler sunuyor.

Bu Apple Notes alternatiflerini keşfedin ve size en uygun olanı bulun!

Apple Notes alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Apple Notes alternatifleri bulmak, Mac not alma uygulamasını başka bir seçenekle değiştirmekle ilgili değildir; uygulamanın daha ince yönlerini de incelemelisiniz. Günümüzün en iyi not alma uygulaması aşağıdaki özelliklerin tümüne sahiptir:

Düzenleme kolaylığı: Rastgele not alma alışkanlığınız varsa, notlarınız düzgün bir şekilde düzenlenmedikçe dağınık görünmeye başlayacaktır. Bu nedenle, not alma uygulaması, çok düzeyli klasörler, gelişmiş etiketleme seçenekleri ve hatta uygunsa proje yönetimi özellikleri dahil olmak üzere notları mantıklı bir yapıya göre düzenleme özelliğine sahip olmalıdır

Medya açısından zengin notlar: Notlarımızda metinden daha fazlasına ihtiyacımız var; tablolar, kontrol listeleri, diyagramlar, resimler veya diğer multimedya öğeleri eklemek isteyebiliriz. Bu nedenle, notlarınızı geliştirmek için resim, ses kaydı ve hatta video klip eklemeyi destekleyen Apple Notes alternatiflerini değerlendirin

İşbirliğine dayalı not alma: Özellikle bir takımla çalışıyorsanız, güçlü bir işbirliği özelliğine sahip bir uygulama seçin. İşbirliğine dayalı notları paylaşabilir, takım üyeleri için görevler veya yapılacaklar listesi oluşturabilir, hatırlatıcılar ekleyebilir ve net bir anlayış için yorumlar bırakabilirsiniz

Çapraz platform özellikleri : Herkes Apple'ın ekosistemiyle sınırlı kalmayı sevmez. Yalnızca iOS cihazlarda çalışan Apple Notes'un aksine, birden fazla cihazda ve farklı platformlarda çalışan : Herkes Apple'ın ekosistemiyle sınırlı kalmayı sevmez. Yalnızca iOS cihazlarda çalışan Apple Notes'un aksine, birden fazla cihazda ve farklı platformlarda çalışan not alma uygulamalarını tercih edebilirsiniz

AI avantajı: En yeni not alma uygulamaları artık : En yeni not alma uygulamaları artık not alma için AI'dan yararlanarak ş Akışınızı güçlendiriyor. Anahtar noktaları otomatik olarak özetleyen akıllı özetler, fikir üretmenize yardımcı olan içerik oluşturma araçları veya notlarınızdan ve görevlerinizden otomatik olarak eylem öğeleri oluşturma özelliği gibi özellikleri keşfedin

En İyi 10 Apple Notes Alternatifi

Öncelik vereceğiniz özellikleri öğrendiğinize göre, şimdi çeşitli ihtiyaçlara uygun benzersiz işlevler sunan 10 mükemmel Apple Notes alternatifini keşfedelim:

1. ClickUp

Sağlam, işbirliğine dayalı, zengin özelliklere sahip ve güçlü bir not alma uygulaması arayan kullanıcılar için ClickUp ideal seçimdir. Platform, basit not alma özelliklerinin ötesine geçerek, tüm verimlilik, not alma ve proje planlama işlerinizi tek bir platformda kolayca entegre edebilen güçlü bir çalışma alanı sunar.

ClickUp Not Defteri ile Başlayın ClickUp Notepad ile hareket halindeyken, her yerde ve her zaman fikirlerinizi yakalayın

ClickUp Not Defteri, notlarınızı yazmak, fikirlerinizi kaydetmek, beyin fırtınası yapmak ve notlarınızı kolaylıkla düzenlemek için ideal bir yerdir. Notlarınızı takımınıza atamanıza yardımcı olur ve notlarınızı her yerden erişebileceğiniz izlenebilir görevlere dönüştürür. Bir fikri not alın ve kontrol listeleriyle eylem öğelerine dönüştürün.

Sürükle ve bırak özellikleriyle, kontrol listesindeki öğeleri kolayca taşıyabilir ve son teslim tarihlerine, önceliklerine, atanan kişilere ve daha fazlasına göre düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, notlarınızı resimler, GIF'ler, videolar ve daha fazlasını içeren zengin düzenleme özellikleriyle biçimlendirebilirsiniz.

ClickUp Belgeleri kullanarak kolayca görevler atayın ve yorumlar ekleyin

Ayrıca, ClickUp Docs ile notlarınızı entegre edebilir ve belgeleri veya ek dosyaları kolayca ekleyebilirsiniz. Gerçek zamanlı işbirliği, zengin biçimlendirme, gizlilik kontrolleri ve yapay zeka destekli belgeler sayesinde, fikirlerinizi takip edebilir ve notlarınızla daha fazlasını yapabilirsiniz.

ClickUp AI kullanarak belgeleri ve herhangi bir metni saniyeler içinde özetleyin

ClickUp Brain, insan fikirlerinin gücünü yapay zeka ile birleştirmenize yardımcı olur. Görevleri, belgeleri, kişileri ve şirketinizin tüm bilgilerini yapay zeka ile birbirine bağlayan dünyanın ilk sinir ağıdır.

Sesli notları veya toplantı notlarını eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmek, ayrıntılı belgeleri kısa notlara özetlemek ve hatta basit komut istemlerini kullanarak içerik oluşturmak için kullanın.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Günlük Notlar Şablonunu kullanarak günlük notları kolayca oluşturun ve yönetin

Ayrıca, ClickUp Günlük Notlar şablonu ile tüm notlarınızı kolayca düzenleyebilir ve hedeflerinize göre haritalandırabilirsiniz. Bu şablon, yeni başlayanlar için idealdir ve ayrıntılı notlar almanıza, görevleri planlamanıza ve ilerlemeyi izlemenize yardımcı olacak kullanımı kolay ön tanımlı girişler içerir.

Böylece, basit bir not alma uygulamasının ötesine geçer ve eksiksiz verimlilik ve proje yönetimi asistanınız olabilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp üstün özelliklere sahip olmakla birlikte, basit bir not alma uygulamasına kıyasla öğrenmesi biraz zor olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Notion AI

Notion aracılığıyla

Notion, belge ve wiki oluşturma, proje yönetimi ve hatta basit not alma gibi birçok özelliğe sahip özelleştirilebilir bir çalışma alanıdır. Notion AI ile not alma çok kolaydır: çalışma alanınızda notları ve diğer bilgileri bulabilir, AI yazarı kullanarak notları belgelere veya diğer bilgilere dönüştürebilir ve kişisel asistanınız olarak kullanabilirsiniz.

Notion AI'nın en iyi özellikleri

Notlar yazın ve bunları wiki, belge ve projeler gibi diğer varlıklarla birlikte merkezi bir çalışma alanında saklayın

AI'nın gücünü kullanarak notlar oluşturun, sesli notlar kaydedin ve bunları birden çok biçime dönüştürün

Notları belgelere ve diğer sayfalara düzenleyerek bilgilerinizi size uygun bir şekilde yapılandırın

Notlarınızı görüntüler, videolar, ses kayıtları ve hatta kod parçacıkları ile zenginleştirerek daha dinamik bir not alma deneyimi yaşayın

Gerçek zamanlı düzenleme, yorumlama ve görev atama özelliklerini kullanarak takımınızla işbirliği yapın

Notion AI sınırlamaları

Notion AI'nın esnekliği aynı zamanda iki ucu keskin bir kılıç olabilir. Çok sayıda özelleştirme seçeneği, öğrenmek ve ustalaşmak için biraz zaman gerektirebilir

Notion'un ücretsiz planı işlevsel olsa da, en önemli özelliklerin çoğu ücretli aboneliklerle sınırlıdır

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Plus : Kullanıcı başına aylık 10 $

İş : Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise : Özel Fiyatlandırma

Notion AI, üye başına aylık 10 $ karşılığında eklenti olarak kullanılabilir

Notion AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (5000+yorum)

Capterra: 4,8/5 (2000+ yorum)

3. OneNote

microsoft OneNote aracılığıyla

Microsoft OneNote, sorunsuz bir şekilde not almanıza ve bunları Word, Excel ve diğer Microsoft 365 uygulamalarıyla entegre etmenize olanak tanıyan bir Office 365 ürünüdür. Bu, Microsoft ekosistemine zaten yatırım yapmış olanlar için uygun bir seçimdir. OneNote, çoğu Microsoft 365 aboneliğine dahildir, bu da onu paketi zaten kullananlar için uygun maliyetli bir seçenek haline getirir.

Ayrıca, OneNote sesli notlar almanıza, takım toplantılarındaki tartışmaları toplantı notlarına özetlemenize ve basit notlarınızdan yapılacaklar listeleri oluşturmanıza olanak tanıyan bazı güçlü özelliklere sahiptir.

OneNote'un en iyi özellikleri

Notlar yazın ve bunları diğer Microsoft Office 365 ürünleriyle entegre ederek kurumsal gereksinimleriniz için ideal seçeneği elde edin

Fiziksel bir defterin tanıdık yapısını taklit eden dijital defterler ve bölümler kullanarak notlarınızı düzenleyin

Windows, Mac, Android ve iOS'ta kullanılabilen OneNote ile çeşitli cihazlardan notlarınıza erişin

OneNote sınırlamaları

Office 365 ekosistemini zaten kullananları hedeflediği için bağımsız bir uygulama olarak ideal seçenek değildir

OneNote temel işbirliği özelliklerine izin verse de, karmaşık ekip çalışması projeleri için bazı rakipleri kadar sağlam olmayabilir

OneNote fiyatlandırması

Microsoft 365 aboneliği ile ücretsiz olarak kullanılabilir

Microsoft 365 olmadan, 1 TB için aylık 6,99 $ veya yıllık 69,99 $

OneNote puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1800+yorum)

Capterra: 4,6/5 (1500+yorum)

4. Evernote

evernote aracılığıyla

Apple Notes alternatifleri listemizin bir sonraki sırasında, sağlam özellikleri ve çok yönlülüğü ile tanınan uzun süredir piyasada olan Evernote yer alıyor. Android ve iOS için birincil not alma uygulaması olarak başladı. Ancak yıllar içinde, araştırma yapan öğrencilerden karmaşık projeleri organize eden profesyonellere kadar geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap etmeye başladı.

Evernote'un en iyi özellikleri

Web kesme, el yazısı tanıma, güçlü arama fonksiyonları ve çeşitli verimlilik araçlarıyla entegrasyonlar gibi güçlü özelliklerle notlar yazın

İnternet bağlantısı olmasa bile notlar alın ve mevcut notlara erişin, daha sonra senkronizasyon yapın, Evernote'u hareket halindeki kullanıcılar için kullanışlı hale getirin

Verimli bilgi erişimi için defterler ve esnek bir etiketleme sistemi kullanarak notlarınızı düzenleyin

Evernote'un Windows, Mac, Android ve iOS'ta kullanılabilirliği sayesinde notlarınıza tüm cihazlardan erişin

Evernote sınırlamaları

Ücretsiz plan, depolama alanını ve belirli özellikleri kısıtlar, yalnızca bir not defteri ve en fazla 50 not ile, ileri düzey kullanıcıları engelleyebilir

Evernote'un zengin özellikleri, alışmak için biraz zamana ihtiyaç duyan yeni kullanıcılar için biraz karmaşık gelebilir

Evernote fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Kişisel : 14,99 $/ay

Profesyonel: 17,99 $/ay

Evernote puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (8000+yorum)

5. Obsidian

obsidian aracılığıyla

Obsidian, sadece not yazmak ve düzenlemek için değil, aynı zamanda zihin haritaları oluşturmak için de tasarlanmış gizli ve esnek bir not alma uygulamasıdır. Notion ve diğer görsel düzenleme uygulamalarına rakip olan Obsidian , bilgi çalışanları, öğrenciler ve fikirlerini kaynaklarıyla bağlantılandırmak isteyen herkes için uygundur. Uygulama, birbiriyle bağlantılı bir bilgi ağı oluşturmak için "bağlantılı notlar" adlı bir konseptten yararlanır.

Obsidian'ın en iyi özellikleri

Metin biçimlendirme üzerinde esneklik ve kontrol sağlayan hafif bir biçimlendirme dili olan Markdown'u kullanarak notlarınızı yazın ve biçimlendirin

Birbiriyle bağlantılı notlardan oluşan bir ağ oluşturarak fikirler arasındaki ilişkileri keşfedebilir ve kapsamlı bir bilgi tabanı oluşturabilirsiniz

Notlarınızı cihazınızda yerel olarak saklayın ve verileriniz üzerinde tam kontrol sahibi olun

Destek almak, hataları bildirmek ve diğer Obsidian kullanıcılarından sorgularınız için yardım almak için Discord ve Tartışma forumlarını kullanın

Fikirler, kişiler, yerler, kitaplar ve hatta Wiki'ler dahil her şeyi birbirine bağlayarak harika bir Notion alternatifi haline getirin

Obsidian sınırlamaları

Temel kavramlarını ve işlevlerini öğrenmek için biraz yatırım gerektiren benzersiz yaklaşımı nedeniyle öğrenme eğrisi diktir

Obsidian fiyatlandırması

Kişisel Kullanım : Sonsuza kadar ücretsiz

Ticari Kullanım: Kullanıcı başına yıllık 50 ABD doları

Obsidian puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,9/5 (20+Oy)

6. Bear

bear aracılığıyla

Bear, notlarınızı, metinleri, fotoğrafları, tabloları ve yapılacaklar listelerini aynı notta yakalamanızı ve hepsini düzenlemenizi sağlayan basit bir Markdown not alma uygulamasıdır. Bu not alma uygulaması, güzel bir kullanıcı arayüzüne sahiptir ve temel işlevlerden ödün vermeden sadeliğe odaklanır.

En iyi özellikler

Temel biçimlendirme için Markdown'u kullanın ve notlarınızın yapısı üzerinde kontrol sahibi olun

Arama işlevini kullanarak notlarınızda belirli bilgileri hızlı bir şekilde bulun

Verimli bilgi erişimi için esnek bir etiketleme sistemi kullanarak notlarınızı düzenleyin

Notları PDF, HTML, DOCX, JPG ve daha birçok biçime aktarın ve birden fazla cihazdan kolayca erişin

Sınırlamalar geçerlidir

Gelişmiş özelliklerin çoğu yalnızca Pro plan ile kullanılabilir

Bear'ın bir masaüstü uygulaması olsa da, mobil cihazlarda daha rahat kullanılıyor

Ayı fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Bear Pro: 2,99 $/yıl

Kullanıcı değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (40+yorum)

Capterra: 4,5/5 (10 yorum)

7. Simplenote

google Play üzerinden

Simplenote, her şeyden önce temel not alma işlevine öncelik veren, basit ve dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen bir not alma uygulamasıdır. Ücretsizdir, işbirliği özellikleri sunar ve anında arama için etiketler kullanarak notlarınızı düzenlemenize yardımcı olur.

Simplenote'un en iyi özellikleri

Uygulama verilerinizi tüm cihazlarınız ve uygulamalarınızla sürekli senkronize ettiğinden, herhangi bir notu anında yükleyin

Simplenote'un Windows, Mac, Android, iOS ve hatta web'de kullanılabilirliği sayesinde notlarınıza tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde erişin

Notlarınızda temel metin yapılandırması için temel Markdown biçimlendirmesini kullanın

Paylaşımlı erişim ve sürüm geçmişi gibi temel özelliklerle notlar üzerinde işbirliği yapın

Simplenote sınırlamaları

Simplenote, multimedya desteği veya karmaşık düzenleme seçenekleri gibi gelişmiş özelliklerden ödün vererek kasıtlı olarak basitliği ön planda tutar

Çevrimdışı erişim yok, yani notlarınıza erişmek ve düzenlemek için her zaman internet bağlantısına ihtiyacınız var

Simplenote fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Simplenote puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (35+yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Supernotes

via Supernotes

Supernotes, iPad ve diğer Apple cihazlar için özel olarak tasarlanmış güçlü bir not alma uygulamasıdır. Zengin metin not alma özellikleri, Apple Pencil'ı kullanarak cihazlarınızda el yazısı notlar gibi çizim, karalama ve taklit yapmanızı sağlar.

Supernotes'un en iyi özellikleri

Supernotes doğal kalem yazma özelliğini kullanarak el yazısı notlar yazın ve fikirlerinizi eskizleyin

Kapsamlı araç setiyle PDF'lere, e-kitaplara ve diğer belgelere açıklama ekleyin

Çeşitli kalem stilleri, şablonlar ve renk temalarıyla not alma deneyiminizi kişiselleştirin

Etkili bilgi erişimi için klasörler ve etiketleme sistemi kullanarak notlarınızı düzenleyin

Süper not sınırlamaları

Apple ekosistemiyle sınırlıdır, çünkü esas olarak iPad için tasarlanmış olup, Mac, Linux ve Windows'ta kullanılabilmesi için son zamanlarda güncellenmiştir

Gelişmiş not alma özelliklerine erişmek için ücretli abonelik gerekir

Supernotes fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz

Sınırsız: 10 $/ay

Supernotes puanları ve yorumları

G2: NA

Capterra: NA

9. Boost Note

boost Note aracılığıyla

Boost Note, uzak DevOps takımlarının ve programcıların projelerde sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilmelerini sağlamaya odaklanan, belge odaklı bir proje yönetimi aracıdır. Temiz kod biçimlendirmeye ve geliştirici odaklı özelliklere odaklanması, onu programcılar için güçlü bir rakip haline getirir.

Boost Note'un en iyi özellikleri

Boost Notes, sözdizimi vurgulama özelliği ile kodları mükemmel bir şekilde işleyerek notlarınızda kod parçacıklarını yazmanızı, okumanızı ve paylaşmanızı kolaylaştırır

Geliştiriciler tarafından kullanılan popüler bir sürüm kontrol sistemi olan Git ile sorunsuz bir şekilde entegre olur ve notlar içindeki kod parçacıkları üzerinde sürüm izleme ve işbirliği sağlar

Kodlarınıza ve notlarınıza odaklanmanızı sağlayan minimalist arayüz ile dikkatinizin dağılmasını en aza indirin

Not sınırlarını artırın

Geliştiriciler için güçlü olsa da, Boostnote'un özellikleri kodlama alanı dışındaki kullanıcılar için daha az çekici olabilir

Ücretsiz plan, depolama alanını ve işbirliği özelliklerini kısıtlar

Boost Note fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Not derecelendirmelerini ve yorumlarını artırın

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Polynote

via Polynote

Polynote, yüksek seviyeli, genel amaçlı bir programlama dili olan Scala üzerine inşa edilmiş deneysel bir not alma ortamıdır. Bu araç, kodlama ve diğer öğeleri not alma süreçlerine yoğun bir şekilde entegre eden veri bilimcileri ve mühendisleri hedeflemektedir.

Polynote'un USP'si, bir not defterinde birden fazla dili karıştırma ve bunlar arasında sorunsuz veri paylaşımı sağlama desteğidir.

Polynote'un en iyi özellikleri

Python ve Scala gibi çeşitli çekirdekler kullanarak notlarınız içinde kod çalıştırın, bu da onu veri analizi ve görselleştirme için ideal hale getirir

Notlarınızı ve kodlarınızı Apache Spark ile sorunsuz bir şekilde entegre ederek, daha büyük veri kümelerini doğrudan notlarınız içinde keşfedin, analiz edin ve görselleştirin

Notlarınızda farklı dillerde (Scala, Python, SQL) kod parçacıkları yazın ve tutarlı bir iş akışı için değişken paylaşım özelliğinden yararlanın

Polynote sınırlamaları

Basit Apple Notes alternatifleri isteyen kullanıcılar için oldukça karmaşık

Not alma ortamında kod çalıştırmak güvenlik sorunlarına yol açabilir. Dikkatli olmanız ve Polynote'u yalnızca güvenilir bir kişisel bilgisayarda kullanmanız önerilir

Deneysel yapısı nedeniyle, Polynote diğer Notlar uygulamalarına kıyasla daha küçük bir kullanıcı tabanına ve sınırlı desteğe sahiptir

Polynote fiyatlandırması

Ücretsiz

Polynote puanları ve yorumları

G2: NA

Capterra: NA

ClickUp ile Fikirlerinizi Güçlü Eylemlere Dönüştürün

Apple Notlar'ı bırakıp daha güçlü bir not alma deneyimi yaşamaya hazır mısınız? Sunduğumuz seçenekleri keşfetmeye başlayın ve iş akışınıza en uygun uygulamayı bulun!

ClickUp Notes kullanarak birden fazla cihaz ve platformda notları yönetin

Bu listeden birincil not alma uygulaması olarak iyi bir Apple Notes alternatifi seçmek zorunda olsaydık, ClickUp'ı seçerdik. Sağlam verimlilik ve proje yönetimi yetenekleriyle öne çıkan bu uygulama, olağanüstü özellikler ve bir AI asistanı sunar.

Notları basitleştirin ve ClickUp Brain kullanarak görevler oluşturmak için komut istemlerini kullanın

AI destekli bir asistan olan ClickUp Brain (ücretli planlarda mevcuttur) ile yaratıcı metin biçimleri oluşturabilir, notları özetleyebilir ve eylem öğelerini çıkararak not alma ve dokümantasyon süreçlerinizi daha da kolaylaştırabilirsiniz.

Ayrıca kullanıma hazır verimlilik şablonları da içerir, böylece not alma işlemlerinizi kolayca başlatabilir, hatta yapılacaklar listeleri oluşturabilir, hedefleri izleyebilir ve genel görev yönetimini gerçekleştirebilirsiniz.

Kaydolun ve not alma becerilerinizi bir üst seviyeye taşımak için ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz Planı ile bugün başlayın.