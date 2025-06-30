Slack Çalışma Alanından Çıkma

Slack, uzun süredir takım iletişimi için popüler bir seçim olmuştur. Ancak birçok takım için Slack'in proje yönetimi konusundaki sınırlamaları giderek daha belirgin hale gelmektedir. Sürekli gelen mesaj akışı bilgi yüklemesi yaratarak ilerlemeyi izlemeyi ve son teslim tarihlerine uymayı zorlaştırabilir.

Ayrıca, Slack'in temel fonksiyonu kapsamlı proje yönetimi yerine mesajlaşmaya odaklanmıştır. Sonuç olarak, takımlar projeleri düzenli tutmakta ve planlandığı gibi ilerletmekte zorlanabilir.

Proje yönetimi ve işbirliği için özel olarak tasarlanmış alternatif araçların mevcut olduğunu bilmek önemlidir. Bu platformlar genellikle görev yönetimi, zaman çizelgeleri ve kaynak tahsisi gibi özellikler sunar ve bunlar takım verimliliğini önemli ölçüde artırabilir.

Geçiş yapmayı düşünüyorsanız, süreç nispeten basittir. Slack'ten ayrılma ve takımınızın ihtiyaçlarına daha uygun bir araç bulma adımlarında size rehberlik edebiliriz.

Slack Çalışma Alanlarını Anlama

Slack, bulut tabanlı bir mesajlaşma uygulamasıdır ve Çalışma Alanları, takım iletişimi ve işbirliği için merkezi birer merkez görevi görür. Bunu, sohbetler, dosya paylaşımı, iletişim ve projeler için özel kanallara sahip, takımınız için sanal bir ofis olarak düşünün.

Ancak tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi, bazen ofis değiştirmeniz veya hatta şirketten tamamen ayrılmanız gerekebilir. Basitçe söylemek gerekirse, iletişim ve proje yönetimi için elinizin altında tüm Slack püf noktaları olsa bile Slack'ten ayrılmanız gerekebilir.

Bunu göz önünde bulundurarak, bir Slack Çalışma Alanından ayrıldığınızda neler olduğunu anlamak önemlidir.

İşte Slack'ten çıkmanız gerekebilecek birkaç senaryo.

İş değişikliği: Yeni bir şirkete geçiyorsanız, muhtemelen eski çalışma alanınıza veda edip yeni şirketin Slack Çalışma Alanı’na geçmeniz gerekecektir.

Projenin tamamlanması: Bir proje için belirli bir Çalışma Alanı’na davet edildiyseniz, proje tamamlandığında buradan ayrılabilirsiniz

Hareketsizlik: Bir çalışma alanı, Slack kütüphanenizin uzun zamandır ziyaret etmediğiniz tozlu arka odası haline geldiyse, o alana veda etmenin zamanı gelmiş olabilir

Olumsuz ortam: Slack çalışma alanları, fiziksel çalışma alanları kadar ortamdan etkilenebilir. İşler ters gitmişse —Slack işyeri kurallarına uymuş olsanız bile— ayrılmak en iyi seçenek olabilir

Şimdi, bir Slack Çalışma Alanından nasıl ayrılacağınızı öğrenmeden önce, temelde rozetinizi teslim ettiğinizi unutmayın; gelecekteki mesajları veya dosyaları göremeyeceksiniz. Dahası, Çalışma Alanı yöneticileri geçmiş mesajlarınızın kaderine karar verir; hepsini anonim hale getirebilir veya silebilirler.

Bunu göz önünde bulundurarak, Slack Çalışma Alanı’ndan ayrılmanın bir sonraki adımı olan bunu fiilen yapma konusunu ele alalım.

Slack'te Çalışma Alanından Çıkma

Slack Çalışma Alanı’ndan çıkma adımlarını size gösterelim. İster web tarayıcısı ister mobil cihazlar için Slack uygulamasını kullanıyor olun, bu işlem çok kolaydır (yani, neredeyse).

Web tarayıcısı kullanarak bir Slack Çalışma Alanı'ndan çıkma

Kuruluşunuzun ön tanımlı çalışma alanı olmadığı sürece, bir Slack Çalışma Alanından kolayca çıkabilirsiniz.

Çalışma Alanından çıkma adımları

Çalışma alanına erişin: Çalışma alanını açmak için kenar çubuğundaki Çalışma Alanı adına tıklayın Çalışma alanı ayarlarını açın: Çalışma alanlarına katıl veya ayrıl seçeneğini seçin Çalışma alanını seçin: Çalışma alanları listesinden ayrılmak istediğiniz alanı tıklayın Çalışma Alanından çıkın: Bu Çalışma Alanı'ndan çık'ı tıklayın

Önemli:

Ön tanımlı çalışma alanları: Ön tanımlı bir çalışma alanındaysanız, buradan kendi başınıza çıkamazsınız. Yardım almak için Çalışma Alanı Sahibiyle veya yöneticisiyle iletişime geçmeniz gerekir

IDP grubu çalışma alanları: Bir kimlik sağlayıcı (IDP) grubu aracılığıyla hesabınıza eklenen çalışma alanları da ön tanımlı çalışma alanları olarak kabul edilir. Ayrılabilmeniz için önce bir kuruluş sahibi veya yöneticisinin sizi IDP grubundan çıkarması gerekir

Slack'in Enterprise Grid aboneliğiniz yoksa, Çalışma Alanları'nı keşfetme veya terk etme seçeneğiniz olmayacaktır. Bunun yerine, bir Çalışma Alanı'na katılabilir veya hesabınızı devre dışı bırakabilirsiniz

Bir Çalışma Alanından ayrıldığınızda, simgesi Slack uygulamanızdan kaybolacaktır.

Mobil uygulama ile Slack Çalışma Alanı'ndan çıkma

Maalesef, mobil Slack uygulamasından bir Çalışma Alanı’ndan çıkamazsınız. Bir web tarayıcısı kullanmanız ve yukarıda bahsedilen adımları izlemeniz gerekir.

Slack grubundan çıkma

Slack'te kanallar, belirli bir proje, konu veya takımla ilgili tartışmalar için ayrılmış alanlardır (gruplar). Aşağıdakiler hariç, herhangi bir Slack üyesi bir kanaldan ayrılabilir:

Ön tanımlı #general kanalının üyeleri

Tek bir kanala davet edilen misafirler

Birden fazla kanala davet edilen misafirler (gizli kanallardan ayrılabilirler ancak genel kanallardan kaldırılmaları gerekir)

Bir kanaldan nasıl çıkılır

Kanalın konumunu bulun: Ayrılmak istediğiniz kanalı açın Kanal ayarlarına erişin: Konuşmanın üst kısmındaki kanal adına tıklayın Ayrılmayı onaylayın: "Kanaldan ayrıl" seçimini yapın

Slack Yardım Merkezi aracılığıyla

Önemli not:

Masaüstü ve mobil uygulama üzerinden bir Slack kanalından çıkma adımları aynıdır

Özel bir kanaldan ayrılmak, o kanalın mesajlarına ve dosyalarına erişiminizi kaybedeceğiniz anlamına gelir. Tekrar katılmak için başka bir üyenin sizi davet etmesi gerekir

Slack Çalışma Alanından kalıcı olarak ayrılma (hesabı devre dışı bırakma)

Çalışma alanınız üyelik gerektiriyorsa veya sadece misafirseniz, "hesabı devre dışı bırak" seçeneği kullanılamaz. Bu durumda, yardım için bir Çalışma Alanı Sahibi veya yönetici bulun. Ancak durum böyle değilse, hesabınızı istediğiniz zaman kolayca devre dışı bırakabilirsiniz. İşte nasıl yapacağınız:

Masاüstü uygulamanızda veya tarayıcınızda Profil'e gidin

Slack uygulaması aracılığıyla

Hesap ayarlarınızı seçin

Slack uygulaması aracılığıyla

Aşağı kaydırın ve Hesabı devre dışı bırak seçeneğine tıklayın

Slack uygulaması aracılığıyla

Şifrenizi girin ve onaylayın Evet'i tıklayın, hesabımı devre dışı bırakın

Hepsi bu kadar! Hesabınız hemen devre dışı bırakılacaktır. Daha sonra çalışma alanına geri dönmek için, bir Çalışma Alanı Sahibi veya yöneticisinin hesabınızı yeniden etkinleştirmesi gerekir.

Hesabınızı devre dışı bıraktıktan sonra, Çalışma Alanı Sahibi ile iletişime geçerek profil bilgilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz. Çalışma Alanı Sahibi, devre dışı bırakma işleminden sonra bilgileri silebilir veya yardım için Slack ile iletişime geçebilir.

💡Hızlı hatırlatıcı: Hesabınızı devre dışı bırakmak, sizi tüm Çalışma Alanlarından çıkarır ve verilerinizi kalıcı olarak siler.

Slack Çalışma Alanı'ndan ayrılırken sık karşılaşılan sorunlar

Slack Çalışma Alanı’ndan çıkmak, sola kaydırmak kadar basit değildir. Bu, ters gidebilecek karmaşık bir süreçtir. Ancak biz yanınızdayız!

İşte karşılaşabileceğiniz en yaygın 3 zorluk ve bunları kolayca aşmanın yolları.

Zorluk Çözüm Çalışma Alanı SahibiÇalışma Alanı Sahibiyseniz, yetkilerinizi devretmeden ayrılmanız mümkün değildir. Çıkmadan önce, sahipliği güvenilir bir iş arkadaşınıza devredin. Yeni bir lider atamak için Ayarlar ve yönetim > Çalışma Alanı > Sahipler bölümüne gidin. Gevşek Entegrasyonlar Trello ve Google Drive ile olan kullanışlı entegrasyonları hatırlıyor musunuz? Ayrılmadan önce bağlantılarını kaldırmazsanız, takımınızın erişimini kesintiye uğratabilirsiniz. Çıkmadan önce entegrasyonların bağlantısını kaldırın. Ayarlar ve yönetim bölümündeki Uygulamalar ve entegrasyonlar'a gidin ve bağlı tüm uygulamaları kaldırın. Mobil uygulama yok Sürpriz! Mobil uygulamadan doğrudan bir Slack Çalışma Alanından çıkamazsınız. Endişelenmeyin! Telefonunuzdaki tarayıcıyı kullanarak masaüstü talimatlarını uygulayabilirsiniz.

Slack'i geride bıraktığınızda, kritik takım ve proje süreçlerinin zarar göreceğinden endişe duyuyor olabilirsiniz. Peki ya size, proje yönetimini ve takım işbirliğini büyük ölçüde iyileştirebilecek yeni nesil bir Slack alternatifi olduğunu söylesek?

ClickUp ile tanışın — entegre sohbet sistemi, video klipler, zincirleme yorumlar, etkileşimli Beyaz Tahtalar ve kapsamlı bir şablon kütüphanesi gibi kapsamlı bir özellik paketi sunan bir proje yönetimi platformu.

Fikir oluşturmadan uygulamaya kadar, ClickUp bir projenin her yönünü yönetir, böylece siz de önemli olan şeye, yani sonuçlara odaklanabilirsiniz. Dahası, ClickUp ile takım üyeleri, ister aynı binada ister dünyanın dört bir yanına dağılmış olsunlar, verimli bir şekilde birlikte çalışabilirler.

ClickUp'ın Slack'in eksikliklerini nasıl gidererek takımınızın ş akışını dönüştürdüğünü görelim.

ClickUp'ta iletişim ihtiyaçlarını yönetme

Slack ile gerçek zamanlı iletişimi kusursuz bir şekilde halledebilirsiniz, ancak bazen bu, karmaşık projelerin en ince ayrıntılarını yönetmek için yeterli olmaz.

İşte burada ClickUp, tanıdık Slack benzeri özelliklerle (yerleşik sohbet, ekran paylaşımı, yorumlar gibi) ve PROJE YÖNETİM ARAÇLARININ SAĞLADIĞI EKSTRA GÜÇ ile devreye giriyor.

ClickUp ile Slack'i doğrudan karşılaştırdığımızda, ClickUp'ın iç iletişim ve proje yönetimi için kapsamlı bir plan sunduğunu gördük.

Kısacası, gerçek zamanlı iletişimin ötesine geçmek ve proje yönetiminizi bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız, ClickUp ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.

ClickUp'ı ideal bir Slack alternatifi olarak öne çıkaran bazı özelliklerini inceleyelim.

ClickUp Sohbet

ClickUp Sohbet görünümüyle, tüm karşılıklı konuşmaları ait oldukları yere, yani projenizin içine taşıyabilirsiniz.

İster bir görevin ilerleme durumunu tartışın, ister yeni bir fikir paylaşın, hatta sadece kedi memleri paylaşın, tüm tartışmalarınız ilgili Çalışma Alanı’nda düzenli bir şekilde bir araya getirilir.

Diğer bir deyişle, ihtiyacınız olan bilgiyi bulmak için kanalları, sohbetleri ve DM'leri tek tek taramanıza gerek kalmaz.

Ve tıpkı Slack'te olduğu gibi, takım arkadaşlarınızı @bahsetme ile etiketleyebilir, ayrıca sohbetten doğrudan görev atama avantajından da yararlanabilirsiniz.

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %46'sı, işlerini izlemek için sohbet, notlar, proje yönetimi araçları ve takım belgelerinin bir karışımına güveniyor. Onlar için iş, birbirinden kopuk platformlara dağılmış durumda ve bu da işleri düzenli tutmayı zorlaştırıyor. İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, tüm bunları bir araya getirir. ClickUp E-posta Proje Yönetimi, ClickUp Notlar, ClickUp Sohbet ve ClickUp Brain gibi özelliklerle tüm işleriniz tek bir yerde merkezileştirilir, aranabilir hale gelir ve sorunsuz bir şekilde birbirine bağlanır. Aşırı araç yüküne veda edin, zahmetsiz verimliliğe merhaba deyin.

ClickUp Klipleri

Slack'in sadece metin içeren açıklamalarının aksine, şirket içi ve uzaktan çalışan takımlar için güçlü bir eşzamansız iletişim aracı olan ClickUp Clips, sadece anlatmakla kalmayıp göstererek daha etkili iletişim kurmanıza yardımcı olur.

ClickUp Clips'teki kısa ekran kayıtları ile, takımınızın iş akışını kesintiye uğratmadan bir aracın nasıl kullanıldığını kolayca gösterebilir, karmaşık bir kavramı açıklayabilir veya bir projeyle ilgili video güncellemesi sağlayabilirsiniz.

Bu, ek yazılım veya araçlara ihtiyaç duymadan bu videoları doğrudan platform içinden oluşturup paylaşmanıza olanak tanıyan ClickUp'ın yerleşik fonksiyonu sayesinde mümkündür.

Slack'in geri bildirime yönelik salt metin yaklaşımı, boşluğa bağırmak gibi hissettirebilir, ancak ClickUp Yorumları, görev odaklı, zincirleme konuşmalarıyla bunu değiştirir.

Görevlere, belgelere ve hatta Beyaz Tahtanızın belirli bölümlerine zincirleme yorumlar ve bağlamsal geri bildirimler bırakın.

Ve evet, ClickUp Sohbetleri ve ClickUp Klipleri'nde olduğu gibi, yorumlar bölümünden takım üyelerinizi @etiketleyebilir ve görevleri doğrudan atayabilirsiniz.

ClickUp Beyaz Tahtaları

Bazen resimler kelimelerden daha anlamlıdır.

ClickUp Beyaz Tahtaları, beyin fırtınası yapmak, fikirleri düzenlemek ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmak için görsel bir yol sunar.

İster bir proje zaman çizelgesi hazırlıyor, ister bir müşteri yolculuğu oluşturuyor ya da sadece bir konsept taslağı çiziyor olun, ClickUp Beyaz Tahta tuvali yaratıcı problem çözme becerilerinizi geliştirir.

ClickUp'ın diğer özellikleri gibi, ClickUp Beyaz Tahtaları da proje çalışma alanınıza entegre edilmiştir; böylece farklı uygulamalar arasında geçiş yapma gereksinimi ortadan kalkar ve proje bilgilerine kolayca erişilebilir.

ClickUp İç İletişim Stratejisi ve Eylem Planı ŞablonuClickUp İç İletişim Stratejisi ve Eylem Planı Şablonu ile, herkesi bilgilendiren ve ortak (proje) hedeflerine doğru çalışmasını sağlayan bir iletişim planı oluşturabilirsiniz.

Bu şablon, yeni başlayanlar için bile kullanımı kolaydır ve tamamen özelleştirilebilir. İşte size yapılacaklar:

Hedef belirleme: İletişim hedeflerinizi ve amaçlarınızı belirleyin. İletişim hedeflerinizi ve amaçlarınızı belirleyin. İletişim stratejinizle neyi başarmak istiyorsunuz?

Uygulanabilir planlama: Belirli adımlar ve son tarihler içeren net bir plan geliştirin. İletişim çabalarınızın ilerlemesini ve başarısını izlemek için ölçülebilir metrikler de belirleyebilirsiniz

Görev yönetimi: İletişim planınızı yönetilebilir görevlere bölün ve bunları takım üyelerine atayın. ClickUp, her bir görevin ilerlemesini izlemenizi ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlamanızı sağlar

İletişim kanalları: Hedef kitlenize ulaşmak için kullanacağınız iletişim kanallarını belirleyin. Bunlar arasında e-postalar, haber bültenleri, bloglar, video konferanslar ve daha fazlası yer alabilir

İlerleme izleme: Özel durumlar ve görünümler gibi özelliklerle Özel durumlar ve görünümler gibi özelliklerle iletişim planı şablonunuzun uygulanmasını izleyin

Projelerinizi ve süreçlerinizi ClickUp'ta uygulayın

ClickUp, projelerinizi ve süreçlerinizi merkeze alan gelişmiş proje yönetimi araçları sunarak gerçek zamanlı işbirliği ve iletişimin ötesine geçer. İşte nasıl:

ClickUp Görünümleri

Projelerinizi nasıl yöneteceğinizi seçin ve dört farklı ve özelleştirilebilir ClickUp Görünümü ile ayrıntılara inin:

Liste görünümü: Görevleri, atanan kişiler, son teslim tarihleri ve öncelikler gibi ayrıntılarla yönetmek için basit, elektronik tablo benzeri bir düzen sunar

Pano görünümü: "Yapılacaklar", "Devam Ediyor" ve "Tamamlandı" kartlarıyla proje ş akışlarınızın aşama bazında durumunu görselleştirin

Gantt şeması: Proje zaman çizelgelerine ve görev bağımlılıklarına genel bir görünüm elde ederek olası darboğazları belirleyin

ClickUp Görev Yönetimi

ClickUp Görevleri ile görevler atayın, son tarihler belirleyin ve bağımlılıklar oluşturun; böylece net bir sahiplik dağılımı ve proje akışı sağlayın. İşte sizi bekleyenler:

Esnek görev yönetimi: Özel alanlar, görev türleri ve durumlarla benzersiz ş Akışınıza uygun görevler oluşturun

Önceliklendirme: En önemli görevlere odaklanmak için görevlere öncelik seviyeleri atayın

Net bağlam: Bağlantılara, dosyalara ve takımınızın ihtiyaç duyabileceği diğer tüm ilgili bilgilere özel alanlar ekleyin Görev bağımlılıkları: Projenin ilerleyişini anlamak ve etkilemek için görevler arasında bağımlılıklar oluşturun Çoklu görünümler: Görevleri çeşitli liste biçimlerinde görüntüleyerek net görünürlük ve kolay erişim sağlayın Özelleştirilebilir ş Akışları: Görevlerin tamamlanma durumunu ve projenin ilerleyişini izlemek için özel durumlar tanımlayın

ClickUp'ın Görev Yönetimi, her proje detayını kolaylıkla yönetmenizi sağlayarak takımınızda net bir sahiplik ve hesap verebilirlik ortamı yaratır.

ClickUp Otomasyonu

ClickUp Otomasyon özelliklerini kullanarak tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve stratejik kararlar almak için zaman kazanın. İşte nasıl çalıştığı.

Otomasyonlu iş akışları: Belirli etkinliklere göre görevleri otomatikleştirmek için özel tetikleyiciler ve eylemler ayarlayın. Örneğin, yeni bir proje oluşturulduğunda bir takım üyesine otomatik olarak görev atayın veya bir görevin son teslim tarihi yaklaştığında bildirim gönderin

Manuel iş yükü azalır: Durum güncellemeleri göndermek, etiketleri güncellemek veya görevleri aşamalar arasında taşımak gibi tekrarlayan görevleri ortadan kaldırın. ClickUp bu süreçleri otomasyonla otomatikleştirerek, daha stratejik işlere odaklanabilmenizi sağlar

Geliştirilmiş doğruluk: Görevlerin tutarlı bir şekilde ve önceden tanımlanmış kurallara göre tamamlanmasını sağlayarak insan hatalarını en aza indirin

Özelleştirilebilir entegrasyonlar: ClickUp'ı favori araçlarınızla entegre edin ve görevlerin farklı platformlar arasında otomatik olarak akışını sağlayın

Slack'ten ClickUp'a geçiş

Slack'ten ClickUp'a geçiş, sıfırdan başlamak değil, halihazırda oluşturduğunuz sağlam temeller üzerine inşa etmek anlamına gelir.

İşte bunu nasıl yapacağınızla ilgili kısa bir kılavuz:

ClickUp-Slack Entegrasyonunu Yükleyin ClickUp ve Slack hesaplarınızı bağlayın ClickUp Çalışma Alanınızı bir Slack çalışma alanına bağlayın Slack'ten görevler oluşturun, görevlere yorum ekleyin ve görev görünümünü Slack içinde görüntüleyin ClickUp içinde Slack kanallarının ve mesajlarının önizlemelerini görün

Bu Slack'ten ClickUp'a geçiş sayesinde, emeklerinizin boşa gitmediğinden emin olacaksınız. Farklı sektörlerden takımlar, iş akışlarını ve takım koordinasyonunu iyileştirmek için ClickUp'ın gücünden yararlanıyor.

Pazarlama takımları artık kampanyaları yönetebilir, yaratıcı içerikleri paylaşabilir ve hedeflere yönelik ilerlemeyi tek bir yerden izleyebilir; böylece hiçbir kampanya detayı gözden kaçmaz. ClickUp ekip iletişim uygulamasının sağladığı bu düzeyde koordinasyon ve netlik, pazarlama ve satış takımları için oyunun kurallarını değiştiren bir unsurdur.

Önde gelen bir pazarlama hizmetleri sağlayıcısı olan Impulsive Creative, ClickUp'ı kullanarak şirket içi ve müşterilerle etkileşimini genişletip ölçeklendirerek şimdiden 3 kat büyüme kaydetti.

Yazılım geliştirme takımları, sprintleri planlayabilir, kod değişikliklerini yönetebilir ve geliştirme döngüleri sırasında etkili bir şekilde iletişim kurabilir; böylece bağlam değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırır ve verimliliği en üst düzeye çıkarır

Yazılım sektörünün liderlerinden Trinetix, bunu en iyi şekilde değerlendirmiştir. ClickUp ile gereksiz konuşmaları ve toplantıları %50 oranında azaltmışlardır.

Müşteri hizmetleri takımları, müşterilerle iletişimi sistematik hale getirebilir, destek biletlerini verimli bir şekilde yönetebilir ve çözümler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir; bu da daha memnun müşteriler ve daha verimli bir takım ile sonuçlanır

ClickUp ile Büyüyün: Takım Koordinasyonu ve Proje Yönetimine Modern Bir Yaklaşım

Düzensiz bir Slack Çalışma Alanı’nın tuzaklarından kurtulmak özgürlük hissi verebilir. Peki şimdi ne yapmalı?

ClickUp proje yönetimi ve işbirliği platformuna geçmeye ne dersiniz? ClickUp ile birden fazla uygulama arasında geçiş yapmanıza gerek kalmaz; kapsamlı platform, görevleri, son teslim tarihlerini ve iletişimi tek bir yerde toplar.

ClickUp, belirli bir proje için birden fazla görev/alt görev olduğunda ve takımın tüm üyelerinin güncel bilgilere sahip olması gerektiğinde idealdir. İyi tasarlanmış bir klasör veya liste, e-posta ve Slack/MS Teams üzerinden iletişim kurma ihtiyacını kolayca ortadan kaldırabilir. Farklı görünümler ayrıca öncelikleri belirlemeye ve zaman çizelgelerini etkili bir şekilde oluşturmaya yardımcı olur.

Söylemeye gerek yok ki, takımınızın verimliliği korunur, projeler yolunda ilerler ve —dürüst olalım— her şeyin tek bir Çalışma Alanı’nda, tek, istikrarlı ve kullanıcı dostu bir platformda düzenli olduğunu görmekten büyük bir memnuniyet duyarsınız.

