Hayalinizdeki İşe Alım Teknoloji Yığını Oluşturun: 2025'in En İyi 11 Aracı

Yapay Zeka (AI) ve İK için gelişmiş AI araçları ile işe alım artık sadece çevrimiçi iş ilanları veya e-posta ile gönderilen özgeçmişleri kullanmakla sınırlı değildir. Artık, sizin gibi işe alım uzmanları, işe alım gereksinimlerinizi güncel tutmak ve yetenek kazanım sürecini otomatikleştirmek için sağlam bir işe alım teknolojisi yığınına ihtiyaç duymaktadır.

İşe alım araçları, aday bulmadan işe alım sürecine kadar işe alım sürecini kolaylaştıran sağlam bir dizi özellik sunar. Ancak, çok sayıda seçenek mevcut olduğundan, gereksinimlerinize tam olarak uyan bir işe alım teknolojisi yığını oluşturmak çoğu kişi için zor olabilir.

Bu blogda, işe alım teknolojisi yığınınız için en iyi teknolojiyi belirlemenize yardımcı olacağım. Bir dizi işe alım yazılımını inceledik ve gelişmiş AI ve yeni teknolojiler dahil olmak üzere mükemmel özellikleri nedeniyle on tanesini seçtik.

İşe Alım Teknoloji Yığını Nedir?

Teknoloji yığını, belirli bir iş veya departmanın uçtan uca sürecini oluşturan araç veya yazılımların koleksiyonudur. İşe alım teknolojisi yığını da benzer şekilde, kuruluşların işe alım ve işe yerleştirme sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olan birbiriyle bağlantılı işe alım teknolojilerinin koleksiyonudur.

İşe alım teknolojisi yığınına sahip olarak şunları yapabilirsiniz:

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve bilgileri merkezileştirin, işe alım uzmanlarının yüksek temaslı aday etkileşimlerine odaklanmaları için değerli zaman kazanın

Daha hızlı kaynak bulma, eleme ve mülakat planlama ile işe alım süresini kısaltın

En iyi yetenekleri çekmek için sorunsuz ve ilgi çekici bir başvuru süreci sağlayın

İşe alım performansınız hakkında değerli içgörüler elde ederek stratejilerinizi optimize edin

İşe alım teknoloji yığınınız için doğru araçları seçmek için önce kuruluşunuzun ihtiyaçlarını analiz etmeniz gerekir. İdeal çözüm, kuruluşunuza özgü faktörlere bağlı olacaktır, örneğin:

Şirket boyutu ve sektörü: Büyük kurumsal şirketlerin ihtiyaçları, küçük girişimlerden daha karmaşık olacaktır. Benzer şekilde, bir teknoloji şirketinin işe alım süreci, bir kreatif ajansınkinden farklı olacaktır. Özel işe alım sürecinize ve kapsamınıza uygun bir seçenek seçtiğinizden emin olun

İşe alım hacmi: Yılda yaptığınız işe alımların sayısı, işe alım platformunuzda ihtiyaç duyduğunuz özellikleri ve ölçeklenebilirliği doğrudan etkileyecektir. Ayrıca, platformun işe alım süreciniz için uygun olup olmadığını anlamanıza da yardımcı olacaktır

Bütçe: İşe alım teknolojisinin fiyatları önemli ölçüde değişebilir. Bu nedenle, temel özelliklere öncelik verirken bütçe kısıtlamalarınızı göz önünde bulundurun

Takım yapısı ve beceriler: Mevcut takımınızın yeteneklerini ve belirli araçlarla giderilebilecek beceri eksikliklerini değerlendirin. İşe alım takımlarının çoğu teknik bilgiye sahip olmadığından, bu platformu hızlı bir şekilde benimseyebilmeniz ve olağanüstü bir çalışan deneyimi sunabilmeniz için aracın kullanımı kolay olmalıdır. Gelişmiş özellikler : Yeni nesil işe alım teknolojilerinin çoğu, bilinçli kararlar almanıza yardımcı olacak Mevcut takımınızın yeteneklerini ve belirli araçlarla giderilebilecek beceri eksikliklerini değerlendirin. İşe alım takımlarının çoğu teknik bilgiye sahip olmadığından, bu platformu hızlı bir şekilde benimseyebilmeniz ve olağanüstü bir çalışan deneyimi sunabilmeniz için aracın kullanımı kolay olmalıdır.: Yeni nesil işe alım teknolojilerinin çoğu, bilinçli kararlar almanıza yardımcı olacak AI araçları, otomatik aday eleme ve gelişmiş analitik gibi gelişmiş özellikler sunar. Hedefinize ve özel zorluklarınıza bağlı olarak, ihtiyaçlarınıza en uygun ve bütçenize uyan bir seçenek seçmelisiniz

Entegrasyonlar : Seçtiğiniz araçların birbirleriyle ve mevcut İK teknoloji yığınınızla sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlayarak veri silolarını önleyin

Güvenlik özellikleri: Aday bilgileri hassas veriler içerir; işe alım teknolojilerinizdeki güvenlik özelliklerinin eksikliği nedeniyle bu bilgilerin sızdırılması veya tehlikeye atılması gibi bir riski göze alamazsınız. Verilerinizin güvende kalmasını sağlayacak gelişmiş şifreleme, erişim kontrolleri ve diğer güvenlik özelliklerini sunan seçenekleri tercih ettiğinizden emin olun. Gelişmiş işe alım sistemleri, adaylara verilerinin kuruluş içinde nasıl kullanıldığını kontrol etme olanağı bile sunar. Örneğin, bir aday özgeçmişini geri çekmek veya iş rolü doldurulduktan sonra bilgilerinin silinmesini istiyorsa, platform bunu kolayca yapmasına izin verebilir ve böylece veri gizliliği yasalarına ve düzenlemelerine uymanıza yardımcı olur

Bu adımları izleyerek ve özel gereksinimlerinizi göz önünde bulundurarak, takımınızın en iyi yetenekleri verimli bir şekilde işe almasını sağlayan bir işe alım teknolojisi yığını oluşturabilirsiniz.

Artık işe alım teknolojisi paketinin önemini ve doğru araçları nasıl seçeceğinizi anladığınıza göre, 2024 yılında kendi paketiniz oluşturmak için dikkate almanız gereken en iyi on yetenek yönetimi yazılımını inceleyelim. İşe alım süreciniz için net bir yol haritası sunmak amacıyla, bu yazılımları temel işlevlerine göre kategorilere ayıracağız.

Araç USP ClickUp Tüm işe alım sürecini iyileştirmek için İK'ya özel özellikler ve şablonlar içeren güçlü proje yönetimi platformu Workday ATS Merkezi aday yönetimi, otomatikleştirilmiş iş akışları ve gelişmiş analitik için sağlam Aday İzleme Sistemi (ATS) LinkedIn Hedefli iş ilanları ve işveren markası için geniş bir profesyonel ağına ulaşan kapsamlı iş panosu Entelo Gelişmiş arama işlevleri ve sosyal medya entegrasyonu ile en iyi yetenekleri belirlemek için güçlü aday bulma platformu Beamery Aday İlişkileri Yönetimi (CRM) platformu, iletişimi kişiselleştirir ve potansiyel çalışanlarla ilişkiler kurar HackerRank Teknik değerlendirmeler ve beceri testleri için tasarlanmış platform, kodlama yeteneklerinin ve problem çözme becerilerinin değerlendirilmesini sağlar HireVue Tek yönlü ve canlı video görüşmeler için özelliklere sahip, seçim sürecini kolaylaştıran video görüşmeleri platformu RolePoint Çalışan tavsiye programlarını basitleştiren ve yöneten, katılımı teşvik eden ve tavsiyeleri verimli bir şekilde izleyen yazılım GoodHire Arka plan kontrol taleplerini otomatikleştiren ve aday bilgilerini doğrulamak için kapsamlı raporlar sağlayan arka plan kontrol platformu BambooHR Yeni çalışanların işe alımını, belgelerin elektronik olarak yönetilmesini ve diğer İK sistemleriyle entegrasyonu için bulut tabanlı İK bilgi sistemi

1. ClickUp (Hepsi bir arada İK yönetim platformu)

Hepsi bir arada proje yönetimi ve çalışan yönetimi yazılımını keşfederek başlayalım. ClickUp, iş süreçlerini basitleştirmek, çeşitli takımları verimli bir şekilde yönetmek ve tüm iş akışınızı organize etmek için tasarlanmış bir verimlilik platformudur. Aslında, bu yazılım bir işe alım yazılımından daha fazlasıdır; işe alım, işe yerleştirme, İK operasyonları, takım faaliyetleri ve hatta verimlilik yönetimini tek bir platformda yönetmenize yardımcı olur.

ClickUp Görünümleri aracılığıyla işe alım, oryantasyon ve çalışan gelişimini izleyin

Adayların ayrıntılarını ve işe alım süreçlerini çeşitli şekillerde sıralamanıza, filtrelemenize ve görüntülemenize olanak tanıyan özelleştirilebilir ClickUp Görünümleri'nin yanı sıra, günlük işlerinizi otomatikleştirebilen ClickUp Brain adlı entegre bir AI asistanı da sunar. Ayrıca, AI Writer, iş tanımlarından işe alım SOP'larına ve aday geri bildirim e-postalarına kadar her şeyi oluşturabilir ve iş yükünüzü önemli ölçüde azaltır.

İşe alım teknoloji yığınınız için ideal seçenek olmasını sağlayan birçok başka özelliği olsa da, en öne çıkan özelliği, ihtiyaçlarınıza özel olarak tasarlanmış kapsamlı önceden oluşturulmuş şablon setidir.

ClickUp'ın İşe Alım Seçim Matrisi, birden fazla aday arasından en iyi yetenekleri seçmek için kullanıma hazır, özelleştirilebilir bir şablondur. Adayların bilgilerini kolayca düzenlemenize ve taramanıza yardımcı olacak temel özellikleri sağlar.

Bu Şablonu İndirin Clickup İşe Alım Seçim Matrisi Şablonunu kullanarak aday seçim sürecinizi geliştirin

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

İş başvurularını ve çalışan tavsiyelerini düzenleyin ve izleyin

Özgeçmişleri ve diğer başvuru verilerini deneyim, nitelikler, beceriler ve daha fazlası gibi kriterlere göre değerlendirin

Veriye dayalı içgörülerle işe alım kararları alın, önyargıları azaltın

Tüm aday bilgilerinizi tek bir yerde toplamak zor geliyorsa, ClickUp İşe Alım Aday Şablonu sizin için mükemmel bir seçenektir. Bu şablon, Clickup Formları, Google Formları, Typeform veya diğer uygulama araçlarını ClickUp platformuna bağlamanıza yardımcı olur ve adaylarınızla ilgili tüm bilgileri tek bir yerde toplamanızı sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp İşe Alım Adayı Şablonunu kullanarak adayların işe alımını ve organizasyonunu basitleştirin

Bu, size şu konularda yardımcı olur:

Özelleştirilebilir derecelendirme ölçekleriyle adayları değerlendirin

Düzenli kalın ve işe alım sürecinizle ilgili hatırlatıcılar alın

Aday bilgilerini kolayca karşılaştırarak doğru kararı verin

İşe alım ve işe yerleştirme ihtiyaçlarınız için daha kapsamlı bir araç seti için ClickUp'ın İşe Alım ve İşe Yerleştirme Klasör Şablonuna göz atabilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp İşe Alım ve İşe Alım Klasörü Şablonunu kullanarak ihtiyacınız olan bilgilere sahip olarak tüm İK operasyonlarınızı yönetin

Bu tamamen özelleştirilebilir klasör şablonu size şu konularda yardımcı olur:

Aday bilgilerini tek bir yerde toplayın ve saklayın

Mülakat puan kartlarını standartlaştırın

İş başvuru formlarını kolaylaştırın

Aday başvurularını kolaylıkla takip edin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

görselleştirin Listeler, Kanban panoları, Formlar, Takvim, Beyaz Tahta ve daha fazlasını içeren 15'ten fazla özelleştirilebilir ClickUp Görünümü ile çalışan performansını, bağlılığını ve gelişimini takip edin ve işe alım süreçlerinizi

işe alım iş akışlarını optimize edebilir ve tekrarlayan manuel görevleri otomatikleştirebilirsiniz Kullanıma hazır şablonlar, özel durumlar ve ClickUp Otomasyonları ile işe alım süreçlerini verimli bir şekilde yönetin. 100'den fazla otomasyon arasından seçim yapabilir,ve tekrarlayan manuel görevleri otomatikleştirebilirsiniz

işe alım belgelerini düzenlemenize ve depolamanıza yardımcı olur ClickUp Belgeleri'ni kullanarak yeni işe alınanlara kuruluşunuzla ilgili tüm bilgileri sağlayın. Bu,belgelerini düzenlemenize ve depolamanıza yardımcı olur

iletişimini basitleştirin Özetler oluşturmanıza, eylem öğeleri oluşturmanıza, iş tanımları taslakları hazırlamanıza, e-postalar yazmanıza ve çok daha fazlasını yapmanıza yardımcı olan yerleşik bir AI asistanı olan ClickUp Brain'i kullanarak işe alım ve işe alımbasitleştirin

Özel alanlar, durumlar, hatırlatıcılar, kontrol listeleri, şablonlar ve tüm İK işlemlerinizi sorunsuz ve verimli hale getirmek için ihtiyacınız olan her şeyi içeren ClickUp for Human Resources'ı kullanarak uçtan uca bir İK yönetim sistemi oluşturun

ClickUp'ın İnsan Kaynakları araçlarıyla İK operasyonlarınızı geliştirin

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellikleri nedeniyle, yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi daha diktir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Workday Talent Management (Önde gelen başvuru izleme sistemi veya ATS)

workday aracılığıyla

Workday, işe alım teknolojisi yığınınız için sağlam bir Aday İzleme Sistemi (ATS) modülü de sunan bulut tabanlı bir İnsan Sermayesi Yönetimi (HCM) platformudur. Workday Talent Management modülü olarak adlandırılan bu modül, her boyuttaki kuruluşa hitap eder ve tüm işe alım sürecini verimli bir şekilde yönetmeye yardımcı olur. Başvuru izlemenin ötesine geçmenize yardımcı olacak çeşitli özellikler içerir ve yetenek kazanımı, optimizasyon ve öğrenme için özellikler içerir. Ayrıca, şirket içi ATS süreçlerinizi kolayca oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanıyan AI işe alım özellikleri ve ATS şablonları da içerir.

Böylece, özel ihtiyaçlarınıza uygun takımlar oluşturmanıza, büyümeyi teşvik etmenize ve daha verimli bir işe alım süreci için yetenekleri becerilerle eşleştirmenize yardımcı olur.

Workday'in en iyi özellikleri

Tüm aday bilgilerinizi merkezi bir müşteri yönetimi platformunda depolayın ve izleyin

Aday verilerini verimli bir şekilde toplamak için mobil cihazlara uygun kariyer sayfaları ve başvuru formları oluşturun

AI ve ML tabanlı beceri zekası sistemlerini kullanarak gereksinimlerinizi doğru adaylarla eşleştirin

Şeffaf politikalar ve veriye dayalı içgörüler kullanarak önyargıları ortadan kaldırın ve çeşitlilik içeren bir iş gücü oluşturun

Kapsamlı raporlama ve veri görselleştirme araçlarıyla işe alım süreciniz hakkında değerli bilgiler edinin

Workday sınırlamaları

Özellikle sınırlı İK kaynaklarına sahip küçük kuruluşlar için kurulumu ve kullanımı karmaşık olabilir

Fiyatlandırma, sınırlı işe alım ihtiyaçları olan küçük takımlar veya kuruluşlar için yüksek olabilir

Workday, bir işe alım yazılımı olmaktan çok analitik ve karar verme süreçlerine odaklandığından, eksiksiz bir HCM çözümü için diğer İK sistemleriyle entegrasyonlar gerektirir

Workday fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Workday derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (80 yorum)

Capterra: 4,3/5 (10+yorum)

3. LinkedIn (İş ilanları ve işe alım pazarlaması için en iyisi)

linkedIn aracılığıyla

LinkedIn, dünyanın en büyük profesyonel ağ platformu olup, çoğu işe alım uzmanı ve işe alım yöneticisi, ilgili işleri bulmak ve kariyer güncellemelerini paylaşmak için bu platformu kullanır. Ancak platform, işe alım ve işe alım takımları için de güçlü özellikler sunar. Açık pozisyonları nitelikli adaylarla eşleştirmenize yardımcı olur ve belirli özelliklerini kullanarak doğru becerilere ve belirli gereksinimlere sahip adayları hedefleyebilirsiniz.

Böylece, hem iş ilanları hem de işe alım pazarlama platformları için işlevler sunarak, adayları elemek, aday deneyimini doğrulamak ve açık pozisyonlarınız için pasif adayları bulmak için ideal bir platform haline gelir.

LinkedIn'in en iyi özellikleri

İş ilanlarınızı belirli demografik özelliklere, becerilere ve deneyim düzeylerine göre hedefleyerek yüksek nitelikli profesyonellerden oluşan bir havuza ulaşın

Şirket kültürünüzü, kariyer fırsatlarınızı ve çalışanlarınızın referanslarını sergileyerek en yetenekli adayları organik olarak çekin

Aktif ve pasif iş arayanlardan oluşan geniş bir ağa erişim sağlayın

LinkedIn sınırlamaları

Ücretsiz iş ilanlarının, bir seferde yalnızca bir iş ilanı yayınlayabilmeniz ve aynı iş ilanlarının yedi gün içinde paylaşılamaması gibi çeşitli sınırlamaları vardır

Premium iş ilanları ve işe alım pazarlama araçları, özellikle yeni kurulan şirketler ve sınırlı işe alım ihtiyaçları olanlar için pahalı olabilir

Platform, daha çok deneyimli profesyonellere hitap ettiğinden, giriş seviyesi işe alımlar için daha az uygundur

LinkedIn fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

LinkedIn puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (800+yorum)

Capterra: 4,6/5 (90 yorum)

entelo aracılığıyla

Entelo, kuruluşların güçlü yetenek havuzları oluşturmasına ve aktif olarak iş aramayan en iyi performans gösteren adayları belirlemesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir çalışan veritabanı yazılımı ve aday kaynak bulma platformudur. AI ve tahmine dayalı analitik kullanarak adayların iş değiştirme olasılığı veya tercihleri gibi kararlarını tahmin eder ve işe alım uzmanlarının doğru adaylara doğru zamanda ulaşmasına yardımcı olur.

Geleneksel iş ilanları ve özgeçmiş veritabanlarının sınırlarının ötesine geçer. Sosyal medya profilleri (LinkedIn, GitHub vb.), profesyonel ağlar ve kariyer siteleri, halka açık web verileri vb. dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan aday verilerini toplar.

Bu kapsamlı veri havuzu, Entelo'nun potansiyel adayların zengin profillerini oluşturmasına olanak tanır ve geleneksel özgeçmiş tarama yöntemlerine kıyasla adayların nitelikleri ve deneyimleri hakkında daha fazla bilgi sağlar. İşe alım teknolojisi yelpazenize oldukça yararlı bir ekleme olacaktır.

Entelo'nun en iyi özellikleri

Boole mantığı ve filtrelere sahip güçlü bir arama motorunu kullanarak çeşitli platformlarda yüksek nitelikli adayları belirleyin

Aktif olarak başvurmamış ancak ihtiyacınız olan beceri ve deneyime sahip pasif adaylara ulaşın

Sosyal medya profillerinden yararlanarak adayların becerileri ve kültürel uyumu hakkında daha derin içgörüler elde edin

Gelecekteki işe alım ihtiyaçları için yetenek havuzları oluşturun ve besleyin, gelecek vaat eden adayları izleyin

Entelo sınırlamaları

Ücretsiz deneme veya freemium sürümü sunmuyor

Müşteriler, raporları özel gereksinimlerinize göre özelleştiremeyen raporlama özellikleri hakkında şikayetleri var

Entelo fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Entelo derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (110+yorum)

Capterra: 3,7/5 (10+ yorum)

via Beamery

Entelo en iyi yetenekleri bulmaya odaklanırken, Beamery işe alım sürecinin farklı ama aynı derecede önemli bir yönünü ele alıyor: yetenek yaşam döngüsü yönetimi. Bu yenilikçi AI destekli platform, kuruluşların yetenek kazanımı, yönetim, işgücü planlaması ve beceri geliştirme dahil olmak üzere işe alım ve işe alım sonrası faaliyetlerini yönetmelerine olanak tanır.

Beamery, işe alım uzmanlarının doğru yeteneklere sahip adayları keşfetmelerine ve işe almalarına ve belirli bir rol için seçilmeyen yetenekli kişilerle bile ilişkileri geliştirmesine olanak tanır. Bu, müşterilerinin işe alım uzmanlarının verimliliğini %40 artırmasına ve çeşitli yeteneklerin dönüşümünü 3 katına çıkarmasına yardımcı olmuştur.

Beamery'nin en iyi özellikleri

Adayların her aşamada ilgisini ve bilgisini canlı tutmak için kişiselleştirilmiş iletişim kanalları oluşturun

Adayların katılım metriklerini izleyerek iletişim çabalarınızın etkinliğini ölçün

Açıklanabilir AI özellikleriyle işe alım önyargılarını ortadan kaldırın — AI modellerinin şeffaflığını ve adaletini artırmak ve insan önyargıları veya kararları nedeniyle ortaya çıkabilecek önyargıları ortadan kaldırmak için kullanılan bir model

İk iş akışlarını iyileştirmek ve diğer İK sistemlerinizle birlikte çalışmak için entegrasyonlar edinin

TalentGPT'yi kullanarak yeni çalışanlarınız için deneyimleri kişiselleştirin ve işe alım süreçlerinizi daha verimli hale getirin

Beamery sınırlamaları

Uzantı ile otomatikleştirilmiş PDF indirmelerini günde 100 ile sınırlar

Ücretsiz deneme veya freemium sürümü sunmuyor

Beamery fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Beamery puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (150+yorum)

Capterra: 3,8/5 (120+yorum)

6. HackerRank (Değerlendirme ve beceri testleri için en iyisi)

via HackerRank

HackerRank, teknik beceri değerlendirmeleri ve aday değerlendirmesi için tasarlanmış popüler bir platformdur. Potansiyel çalışanların kodlama yeteneklerini, problem çözme becerilerini ve teknik bilgilerini değerlendirmek için sağlam bir sisteme ihtiyaç duyan kuruluşlara hizmet vermektedir.

Bu araç, işe alım uzmanlarının adayların becerilerini eleme sürecinde test etmelerine, mülakat yapmalarına ve geliştiricileri beceri ve yetkinliklerine göre sıralamalarına olanak tanıyan bir dizi çözüm sunar. Bu, işe alım sürecini beceri odaklı hale getirirken, adaylar testlere dayalı olarak becerileri ve performansları hakkında ayrıntılı geri bildirim alabilirler.

HackerRank'ın en iyi özellikleri

Önceden oluşturulmuş kodlama zorlukları içeren bir kütüphane aracılığıyla kodlama becerilerini değerlendirin veya kendi zorluklarınızı oluşturun

Belirli iş gereksinimlerine ve teknik becerilere uygun özelleştirilmiş değerlendirmeler tasarlayın

Adayların problem çözme yaklaşımlarını ve teknik karar verme süreçlerini değerlendirmek için gerçek iş senaryolarını simüle edin

Değerlendirmeleri uzaktan gerçekleştirerek esnek değerlendirme ve daha geniş aday havuzları sağlar

Kapsamlı raporlar ve analizlerle adayların performansına ilişkin içgörüler elde edin

HackerRank sınırlamaları

Yalnızca teknik adayları işe almak isteyenler için idealdir. Diğer alanlar için uygun olmayabilir

Ücretsiz veya freemium plan sunmuyor

Başlangıç planı, kuruluşu yalnızca bir kullanıcıyla sınırlar ve ayda sadece on deneme hakkı verir. Ek deneme için 20 $ ödemeniz gerekir

HackerRank fiyatlandırması

Başlangıç : 100 $/ay/kullanıcı

Pro : 450 $/ay/5 kullanıcı

Özel fiyatlandırma

HackerRank derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (390+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (50 yorum)

7. HireVue (En iyi video görüşme yazılımı)

via HireVue

HireVue, video görüşmelerini kolaylaştırmak ve aday seçim sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış lider bir platformdur. Tek yönlü veya canlı video görüşmeler yapmak için özellikler sunarak esnek ve verimli aday değerlendirmesi sağlar. AI işe alım asistanı, adaylarla etkili bir şekilde iletişim kurmanıza, zamanında bildirimler ve güncellemeler sağlamanıza ve görüşme katılım oranlarını artırmanıza yardımcı olur.

HireVue'nun en iyi özellikleri

İhtiyaçlarınıza göre tek yönlü önceden kaydedilmiş video görüşmeleri ve canlı etkileşimli görüşmeler gerçekleştirin

Farklı zaman dilimlerinde ve konumlarda bulunan adaylarla sorunsuz bir şekilde görüşmeler planlayın

Otomatik planlama araçları ve adayların uygunluk durumunun yönetimi ile mülakat planlamasını basitleştirin

Adaylarla görüşürken yanıtları analiz etmek ve adayların anahtar güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek için yapay zekayı kullanın

Adaylar arasında tutarlı bir değerlendirme sağlamak için standartlaştırılmış mülakat soruları ve değerlendirme ölçekleri oluşturun

HireVue sınırlamaları

Mülakatlar hakkında içgörüler ve veri içgörülerini elde etmek için AI sunsa da, doğru yorumlama için insan gözetimi gerekebilir

Sınırlı mülakat hacmine sahip küçük kuruluşlar için fiyatlar yüksek olabilir

HireVue fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

HireVue puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (230+yorum)

Capterra: 4,5/5 (40+ yorum)

8. RolePoint (Çalışan tavsiye programlarını yönetmek için en iyi platform)

via RolePoint

Yetenekleri çekmek söz konusu olduğunda, birçok şirket en önemli referanslarını, yani mevcut çalışanlarını göz ardı etme eğilimindedir. RolePoint (şimdi Jobvite), çalışan tavsiye programlarını verimli bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir platformdur ve katılımı teşvik etmek, tavsiyeleri izlemek ve tüm tavsiye sürecini verimli bir şekilde yönetmek için özellikler sunar.

Platformu kullanarak, mevcut çalışanlar şirketlerinde açık pozisyonları kolayca anlayabilir ve bunları kendi ağlarında paylaşabilir. Hatta, yönlendirdikleri adayların ilerlemesini gerçek zamanlı olarak izleyebilir ve aday pozisyon için seçilirse ödül alabilirler. Bu oyunlaştırılmış yaklaşım, çalışanların yönlendirme programınıza katılımını önemli ölçüde artırabilir.

RolePoint'in en iyi özellikleri

Kuruluşunuzdaki ödül ve teşvik yönetimini otomatikleştirerek, yönlendirilen adayları verimli bir şekilde izleme ve her olumlu yönlendirme için çalışanları ödüllendirme olanağına sahip olun

Çalışanları ilgili işlerle eşleştirerek ve anında geri bildirim sağlayarak çalışanların yönlendirmeleri arasındaki kopukluğu ortadan kaldırın

AI destekli analitik ve oyunlaştırma modüllerini kullanarak takımınız için çalışan tavsiye programlarını daha da iyileştirin

RolePoint sınırlamaları

Kullanıcılar, Jobvite planlarının diğer platformlara kıyasla daha pahalı olabileceğinden bahsetmiştir. Bazıları, maliyetin sağlanan özellik ve işlevselliği haklı çıkarmayabileceğini düşünmektedir

Sınırlı özelleştirme seçenekleri ve gelişmiş analitik ve raporlar elde etmek için esneklik eksikliği

RolePoint fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

RolePoint puanları ve yorumları

G2: NA

Capterra: NA

9. GoodHire (Arka plan taraması ve doğrulama için en iyisi)

via GoodHire

GoodHire, işverenlerin aday bilgilerini doğrulamasına ve işe alım risklerini azaltmasına yardımcı olan bir arka plan tarama platformudur. Modern arayüzü, arka plan kontrolü talep sürecini otomatikleştirmek için tasarlanmıştır ve birkaç tıklama ile çeşitli kontroller (suç geçmişi, istihdam doğrulama, referans kontrolleri) başlatmanıza olanak tanır. Ayrıca, elde ettiğiniz bilgiler popüler Aday İzleme Sistemleri (ATS) ile sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir, böylece mevcut işe alım iş akışınız içinde doğrudan arka plan kontrol raporları başlatabilir ve alabilirsiniz.

GoodHire'ın en iyi özellikleri

Suç geçmişi doğrulama, istihdam doğrulama ve referans kontrolleri dahil olmak üzere çeşitli geçmiş kontrolleri başlatın

Kapsamlı geçmiş kontrol raporlarını elektronik olarak alın, manuel veri girişini ortadan kaldırın ve zamandan tasarruf edin

GoodHire'ı Aday İzleme Sisteminize (ATS) entegre ederek sorunsuz bir iş akışı ve merkezi aday bilgileri yönetimi elde edin

Çeşitli ülkelerdeki adaylar için geçmiş kontrolleri gerçekleştirerek bölgesel düzenlemelere uyumu sağlar

GoodHire, arka plan kontrolü süreci boyunca hassas aday bilgilerini korumak için güvenli sunucular ve endüstri standardı protokoller kullanır, böylece verileriniz her zaman güvende olur

GoodHire sınırlamaları

Fiyatlandırma, arka plan kontrolünün türüne, karmaşıklığına ve talep edilen raporların sayısına göre değişebilir

Arka plan kontrollerinin dönüş süreleri, kontrol türüne ve kayıtların mevcudiyetine göre değişebilir

Yasal uyumluluk karmaşık olabilir ve GoodHire, geçmiş kontrol sonuçları ile ilgili hukuki danışmanlık hizmeti sunmayabilir

GoodHire fiyatlandırması

Basic+: 29,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Temel: 54,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Profesyonel: 99,99 $'dan başlayan fiyatlarla

GoodHire puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (270+yorum)

Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

10. BambooHR (En iyi işe alım ve HRIS entegrasyon yazılımı)

bambooHR aracılığıyla

BambooHR, çeşitli İK takımlarının operasyonlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış, tanınmış bir bulut tabanlı İK Bilgi Sistemi (HRIS)'dir. Bu tek platformla, yeni çalışanların işe alımı, mülakatların yönetimi ve diğer İK operasyonları dahil olmak üzere çeşitli İK görevlerini gerçekleştirebilirsiniz. Tüm işe alım sürecini verimli bir şekilde yönetmek için işlevler sunar.

Ayrıca, BambooHR kullanıcı dostu arayüzü ve kullanım kolaylığı ile bilinir, bu da onu manuel İK süreçlerinden veya temel elektronik tablolardan daha sağlam bir İKY sistemine geçiş yapan işletmeler için mükemmel bir çözüm haline getirir.

BambooHR'nin en iyi özellikleri

Hoş geldiniz e-postaları göndermek, yeni işe alınanların bilgilerini toplamak ve işe alım süreci boyunca görevleri atamak için otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturun

Teklif mektupları, el kitapları ve sosyal haklar bilgileri gibi işe alım belgelerini merkezi bir konumda elektronik olarak saklayın ve yönetin

E-imza özelliklerini kullanarak belge imzalama ve onay süreçlerini basitleştirin

Anahtar işe alım metriklerini izleyin ve iyileştirme alanlarını belirleyin

BambooHR'yi, bordro ve sosyal haklar sağlayıcıları gibi diğer İK sistemleriyle entegre ederek birleşik bir İK veri yönetimi çözümü elde edin

BambooHR sınırlamaları

Karmaşık İK ihtiyaçları olan çok büyük kuruluşlar için uygun olmayabilir

Bazı kurumsal düzeydeki HRIS çözümlerine kıyasla sınırlı özelleştirme seçenekleri

BambooHR fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

BambooHR puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2000+yorum)

Capterra: 4,6/5 (2500+yorum)

11. Visier (Analitik ve raporlama için en iyisi)

via Visier

Visier, İnsan Kaynakları (İK) analitiği ve iş gücü içgörüleri için tasarlanmış güçlü bir platformdur. Temel raporlamanın ötesine geçerek, kuruluşların işe alım dahil tüm İK fonksiyonlarında veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olan gelişmiş veri analizi araçları sunar.

Platform, işe alım ve yetenek yönetimi takımlarınıza karar verme süreçlerini iyileştirmelerine ve işgücünde önyargıların ortaya çıkmasını önlemelerine yardımcı olacak iş verilerini sunmaya inanmaktadır.

Visier, insan verilerini ve iş verilerini birleştirerek, daha iyi işe alım kararları almak ve 15 milyondan fazla çalışan kaydı ve üçüncü taraf verilerine dayalı karşılaştırmalar yapmak için ihtiyacınız olan tüm bilgileri size sağlar.

Visier'in en iyi özellikleri

ATS, bordro ve performans yönetimi sistemleri gibi çeşitli İK sistemlerinden verileri entegre ederek merkezi bir veri merkezi oluşturun

Güçlü gösterge panelleri, görselleştirmeler ve veri keşif araçlarını kullanarak işe alım metrikleri, iş gücü trendleri ve çalışan bağlılığı hakkında içgörüler elde edin

AI ve makine öğreniminden yararlanarak gelecekteki iş gücü ihtiyaçlarını tahmin edin, potansiyel yetenek eksikliklerini belirleyin ve işe alım stratejilerinizi optimize edin

İK metriklerinizi sektördeki referans değerlerle karşılaştırarak iyileştirme alanlarını ve en iyi uygulamaları belirleyin

Veri içgörülerini kullanarak stratejik iş gücü planlama kararları, yetenek geliştirme girişimleri ve yedekleme planlaması hakkında bilgi edinin

Visier sınırlamaları

Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için platformun kurulumu ve kullanımı karmaşık olabileceğinden, platforma alışmak biraz zaman alacaktır. Etkili bir şekilde kullanmak için veri analizi ve görselleştirme konusunda güçlü bir anlayışa sahip olmanız gerekir

Mevcut İK sistemleriyle veri entegrasyonu, kullanıma hazır entegrasyonlar ve eklentiler sınırlı olduğundan ek teknik uzmanlık veya destek gerektirebilir

Visier fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Visier puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (170 yorum)

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ClickUp ile Tüm İşe Alım Teknoloji Yığınınızı Yönetin

Doğru işe alım araçlarına sahip olmak, günümüzde en iyi yetenekleri çekmek için çok önemlidir. Bu kılavuz, sınıfının en iyisi bir işe alım teknolojisi yığını oluşturmak için gerekli 11 temel aracı inceledi. Birkaç aracı inceledim, ancak ideal teknoloji yığınının sadece işi yapmak için gerekli araçları bulmaktan ibaret olmadığını unutmayın. İşe alım teknolojisi yığınınızı oluştururken, kuruluşunuzun özel gereksinimlerini, kaynaklarını ve takım boyutunu göz önünde bulundurmanız gerekir.

Etkili bir işe alım teknolojisi yığını oluşturmak, kuruluşunuzun geleceğine yapılan bir yatırımdır. Özel ihtiyaçlarınıza uygun doğru yetenekleri bulmanıza ve yetiştirmenize yardımcı olur. Her zaman nokta çözümleri seçebilirsiniz, ancak tüm işe alım ve yetenek yönetimi sürecinizi hepsi bir arada bir çözüm olan ClickUp kullanarak yönetmeyi de tercih edebilirsiniz.

ClickUp for Human Resources, işe alım, aday havuzunun yönetimi, iş gücünüzün becerilerinin geliştirilmesi veya işveren markasının oluşturulması gibi tüm İK süreçlerinizi optimize etmek için tasarlanmıştır. Tek bir araçla, tüm işe alım teknolojisi yığınının gücünü elde edebilir ve İK takımlarınızın tüm bilgilerini tek bir platformda yönetmesini kolaylaştırabilirsiniz.

Bu nedenle, rekabet avantajı elde etmek için doğru işe alım araçlarına yatırım yapmaya başlayın. ClickUp'ı deneyin ve bugün ücretsiz bir hesap oluşturun.