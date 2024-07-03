ClickUp ve Miro: 2025'te Hangi Beyaz Tahta Aracını Seçmelisiniz?

Hala fikirlerinizi fiziksel bir beyaz tahtaya karalıyor musunuz? Sanal beyaz tahtaların sunduğu kolaylık ve rahatlığı kaçırıyorsunuz demektir.

Eski tip beyaz tahtalar yararlıdır, ancak alanları sınırlıdır. Beyin fırtınası yaparken fikirlerinizi panolarda kaybetmek kolaydır. Ayrıca, uzaktan çalışan bir ekibiniz varsa işe yaramazlar. Sanal beyaz tahtalar bu sorunları çözer ve daha fazla özellik sunar. Siz ve takımınızın işbirliği yapmasına, fikir üretmesine ve düşüncelerinizi görsel olarak sunmanıza yardımcı olur.

Ancak piyasada çok fazla beyaz tahta aracı olduğundan, ihtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi karşılayan (veya aşan) mükemmel aracı seçmek oldukça zordur. İşte tam da bu noktada size yardımcı olabiliriz!

Bu blogda, iki popüler beyaz tahta aracını inceleyeceğiz: ClickUp ve Miro. Bilinçli bir karar vermenize yardımcı olmak için özelliklerini, farklılıklarını, fiyatlarını ve diğer ayrıntıları vurgulayacağız.

ClickUp nedir?

Birden fazla uygulamayı, hepsi bir arada verimlilik ve işbirliği aracı olan ClickUp ile değiştirin

ClickUp, takım işbirliğini güçlendirmek ve birden fazla projeyi kolaylıkla yönetmek için tasarlanmış tek noktadan verimlilik platformudur.

Beyin fırtınası fikirleri, görevler, belgeler ve sunumlar oluşturma, proje ilerlemesini izleme, proje hedeflerini yönetme ve daha fazlası gibi tüm projeyle ilgili etkinlikler ve kaynaklar için merkezi bir alan sağlayarak iş akışlarını kolaylaştırmanıza yardımcı olur.

ClickUp'ın bağlantılı çalışma alanı, takımların gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına, proje görünürlüğünü korumasına ve herkesin proje hedefleri konusunda uyumlu çalışmasına olanak tanıyarak karmaşık proje planlarını basitleştirir.

İşbirliği ve iş akışı yönetimi işlevlerinin yanı sıra, ClickUp planlama ve fikir üretme için kullanıma hazır beyaz tahta şablonları sunarak hemen işe koyulmanızı sağlar. Bu ve diğer özellikleri, beyin fırtınası, işbirliği ve daha fazlası için ideal bir araçtır.

ClickUp'ı mükemmel bir beyaz tahta aracı ve sağlam bir proje yönetimi yazılımı yapan özelliklerin ayrıntılı açıklamasını okumak için devam edin.

ClickUp özellikleri

Proje yönetimi özelliklerine sahip bir görsel işbirliği yazılımı olan ClickUp, farklı takım boyutlarına ve ihtiyaçlara sahip birçok kuruluş için çok uygundur. İşte en iyi özelliklerinden bazıları.

Özellik #1: Görselleştirme

ClickUp Zihin Haritaları'nı kullanarak proje fikirlerinizi, iş akışlarınızı ve süreçlerinizi görselleştirin. Adım adım süreçler oluşturun, görevleri birbirine bağlayın ve diğer görünümler arasında geçiş yapmadan sürükle ve bırak arayüzünde kolayca yönetin.

ClickUp ile özel zihin haritaları oluşturarak fikirlerinizi planlayın ve iş akışlarını haritalayın

Ayrıca, zihin haritalarınızı çalışma alanınızdaki takımlarla paylaşabilir ve görevleri daha iyi anlamak için belirli yorumlara ve belgelere bağlayabilirsiniz.

Özellik #2: Beyin fırtınası ve işbirliği

ClickUp Beyaz Tahtalar fikirleri eyleme dönüştürmeyi kolaylaştırır. Kullanıcılara gerçek zamanlı olarak işbirliği yapma ve fikir üretme, notlar, resimler ve bağlantılar ekleme, birden fazla öğeyi birbirine bağlama, yol haritaları ve ş Akışları oluşturma ve daha fazlasını yapma olanağı sunarak kavramları görselleştirir ve yaratıcılığı artırır.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile fikirlerinizi planlayın ve hayata geçirin

Fikir üretme ve planlamanın yanı sıra, beyaz tahtalardan görevler oluşturarak fikirleri hızlı bir şekilde hayata geçirebilirsiniz. Görevlere belgeler, bağlantılar ve görseller ekleyerek takımınıza daha fazla bağlam sağlayın.

Özellik #3: Yaratıcılıkla verimlilik

ClickUp, daha hızlı ve verimli çalışmanıza yardımcı olmak için 1000'den fazla şablon içeren geniş bir kitaplık sunar. ClickUp Şablonları, pazarlama, proje yönetimi, operasyonlar, yaratıcılık ve tasarım gibi çeşitli kategorilerde sunulur. Ayrıca, bir sonraki projenizde her şeyi sıfırdan oluşturmak zorunda kalmamak için sık sık yapmanız gereken işler için özel şablonlar oluşturabilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm Şablonu ile tüm takımların fikirlerini tek bir görünümde toplayın ve beyin fırtınası yapın

Örneğin, ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm Şablonu, her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak için proje sprintlerinizi gözden geçirmeyi ve analiz etmeyi basitleştirir. Bu Beyaz Tahta şablonu, sprint sonuçlarını iyileştirmek için fikirler üretmenize, birden fazla sprintteki performans eğilimlerini belirlemenize ve takım verimliliğini sağlamak için ilerlemeyi izlemenize yardımcı olur. Ayrıca, takım performansını etkileyen sorunları tespit edebilir ve bunları hemen çözebilirsiniz. Bir sonraki retro için bunu deneyin!

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

Miro nedir?

via Miro

Miro, takımların görsel olarak fikir üretip işbirliği yapmalarını sağlayan bir proje yönetimi için dijital beyaz tahtadır. Takımların projeleri planlayıp stratejiler geliştirebilecekleri, hedefleri ve bağımlılıkları tanımlayabilecekleri, verileri görselleştirebilecekleri ve iş akışları oluşturabilecekleri bir çalışma alanı sağlar.

Platform, beyin fırtınası oturumlarınız için akış şemaları, zihin haritaları ve diyagramlar oluşturmanıza olanak tanıyan farklı araçlar ve görsel öğeler sunar. Miro, ClickUp ile de sorunsuz bir şekilde çalışır ve Miro akış şemalarınızı ve diyagramlarınızı ClickUp Görevlerine dönüştürerek her şeyi tek bir yerde düzenli ve erişilebilir tutar.

Miro özellikleri

Miro, takımların birlikte beyin fırtınası yapmaları, tasarımlar oluşturmaları ve projeler planlamaları için bir dijital işbirliği platformudur. Miro, çeşitli fiyat planlarında birçok özellik sunar. İşte bunlardan bazıları.

Özellik #1: Beyin fırtınası ve işbirliği

Miro üzerinden çevrimiçi beyaz tahta

Miro, takımların işbirliği yapması ve yapışkan notlar, etkileşimli ekranlar, diyagramlar, resimler, GIF'ler, elektronik tablolar ve belgeler kullanarak karmaşık fikirleri görselleştirmesi için paylaşılan bir alan sağlar. Miro panosu, takımların alan kısıtlaması olmadan işbirliği yapmasına olanak tanıyan sonsuz bir tuvaldir. Ayrıca Miro, fiziksel beyaz tahtaları ve el yazısı notları çevrimiçi Jira kartlarına veya CSV tablolarına dönüştürür.

Özellik #2: Görselleştirme

Miro aracılığıyla zihin haritası

Miro'nun zihin haritası oluşturucu ve tel kafes aracı, takımların akış şemaları ve görseller kullanarak fikirleri haritalandırmasına ve ürün ekranları ve web sitesi sayfaları için prototipler oluşturmasına olanak tanır. Yapışkan notlara fikirlerinizi yazın, kullanıcı akışlarını haritalandırın ve takımlarla işbirliği yaparak tel kafesler ve zihin haritaları oluşturun. Bunları paydaşlarla paylaşabilir ve geri bildirimlere göre yineleyebilirsiniz.

Özellik #3: Yaratıcılıkla verimlilik

Miro, süreçleri standartlaştırmak ve takımların verimli bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olmak için hazır şablonlar içeren bir şablon kitaplığı sunar. Zihin haritaları ve akış şemalarından Kanban çerçevesine ve takım toplantı şablonlarına kadar, Miro farklı kategorilerde 500'den fazla şablon sunar. Ayrıca özel şablonlar oluşturabilir ve Miroverse'de Miro'nun topluluk şablonlarına erişebilirsiniz. Miroverse, belirli sektörlere ve proje türlerine yönelik kullanıcılar tarafından oluşturulan şablonların bulunduğu geniş bir depodur.

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Üye başına aylık 8 $

İş : Üye başına aylık 16 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp ve Miro: Özellik Karşılaştırması

ClickUp ve Miro arasındaki temel fark, Miro'nun takımların ürünleri tasarlayıp oluşturabileceği bir dijital beyaz tahta sunmasıdır. Öte yandan, ClickUp beyaz tahta özelliğine sahip bir verimlilik aracıdır. Birden fazla kişinin tek bir platformda işbirliği yaparak karmaşık projeleri tasarlayıp yürütmesine yardımcı olur.

Özelleştirilebilir beyaz tahtalar

ClickUp

ClickUp'ın beyaz tahtası, sonsuz bir tuval üzerine akış şemaları, diyagramlar ve hatta karalamalar çizmenize olanak tanır. Ayrıca şekiller kullanabilir ve metinleri ve yapışkan notları görevlere dönüştürebilirsiniz. Görev ve iş akışı yönetimi, hedef belirleme, raporlama ve analiz gibi özellikler de sunan en iyi beyaz tahta yazılımlarından biridir ve beyin fırtınası ile fikirlerin hayata geçirilmesi arasındaki boşluğu doldurur. Kısacası, ClickUp, bağlantısı kesilmiş uygulamaları tek bir platformla değiştiren bir Miro alternatifidir.

Miro

Miro, beyin fırtınası oturumları için uygun, video konferans ve tel kafes oluşturma gibi özelliklere sahip bir çevrimiçi beyaz tahta ve işbirliği yazılımıdır. Yapışkan notlar, çizimler, şekiller, diyagram oluşturma araçları vb. kullanarak fikirlerinizi merkezi ve özelleştirilebilir bir alanda saklamanıza olanak tanır.

Miro görev yönetimi sunmaz, ancak ClickUp, Jira ve Trello gibi araçları kullanarak bir Miro panosunu dışa aktarabilir ve görevler oluşturabilirsiniz.

ClickUp ve Miro 1. Turun Galibi ClickUp, görevler oluşturarak fikirlerinizi doğrudan beyaz tahtalardan gerçekleştirmenize olanak tanıdığı için açık ara kazanan taraf. Fikirlerinizi beyaz tahtada düzenleyebilir, görevler/alt görevler ve ş Akışları oluşturabilirsiniz.

Gerçek zamanlı işbirliği

Takım arkadaşlarınızla bire bir ve grup sohbetleri oluşturun, ek dosyaları paylaşın ve ClickUp Sohbet Görünümü ile konuşmaları bağlam içine yerleştirin

ClickUp

ClickUp'ın sağlam işbirliği özellikleri, Kanban panoları, Gantt grafikleri, görev alt görevleri, takvim görünümleri, özelleştirilebilir gösterge panelleri ve diğer görsel proje yönetimi araçlarının yardımıyla beyin fırtınası, planlama ve fikir yönetimi etrafında odaklanmaktadır. Platform, gerçek zamanlı işbirliğini kolaylaştırmak için yerleşik sohbet, belge düzenleyici, ekran paylaşımı ve kaydetme, zaman takibi ve çok daha fazlası gibi daha geniş bir özellik yelpazesi sunar.

Miro

Miro, gerçek zamanlı işbirliği, fikir üretimi ve inovasyona önem verir. İşbirliği ve geri bildirimi geliştirmek için paylaşımlı imleçler, sohbet, uygulama içi video görüşmeleri, ekran paylaşımı, açıklama ekleme, etkileşimli sunumlar vb. gibi araçlar sunar.

İşte Miro ve ClickUp örneği. Takımınızın bir pazarlama kampanyası üzerinde çalıştığını varsayalım. ClickUp ile beyaz tahtalar, yol haritaları, Gantt grafikleri, görevler, belgeler, geri bildirim formları, gösterge panelleri, yapay zeka destekli içgörüler ve daha fazlasını kullanarak beyin fırtınası yapabilir, planlayabilir, yönetebilir ve projeyi izleyebilirler. Miro yazılımıyla, dijital tuval kullanarak fikirlerini hayata geçirebilir ve beyin fırtınası, planlama ve yineleme üzerinde işbirliği yapabilirler. Kısacası, ClickUp Miro'ya alternatif olabilir, ancak Miro ClickUp'ın yapabileceklerini yapamaz.

ClickUp ve Miro 2. Turun Kazananı ClickUp, Miro'dan daha gelişmiş işbirliği özellikleri sunduğu için buradaki kazanan olmalıdır. Miro görsel işbirliğine odaklanırken, ClickUp proje görevleri, geri bildirimler, yol haritaları ve daha fazlası üzerinde işbirliği yapmanızı sağlar.

Zihin Haritaları

ClickUp

ClickUp'ın zihin haritaları, fikirleri düzenlemenize, görselleştirmenize, ayrıştırmanıza, görevleri birbirine bağlamanıza ve vizyonunuza sağlam bir yapı kazandırmanıza yardımcı olur. Kullanıcı dostu sürükle ve bırak işlevselliği ile metin, şekil, simge, resim, bağlantı ve ek dosya eklemenize olanak tanır. Zihin haritalarını tüm proje yönetimi paketi ile entegre eden ClickUp, en iyi zihin haritalama yazılımıdır. Bunları belgeler, yorumlar ve görevler arasında paylaşarak çalışma alanında kolayca erişilebilir hale getirebilirsiniz.

Miro

Miro'nun zihin haritaları beyin fırtınasını kolaylaştırır. Benzer özellikler sunsalar da, zihin haritaları ClickUp zihin haritalarının alternatifi değildir. Şablonlar ve beyaz tahtalar gibi sınırlı Miro özellikleriyle entegre olurlar. Zihin haritalarını Notion, Teams ve Confluence gibi birden fazla web sitesi ve araç aracılığıyla paylaşabilirsiniz.

ClickUp ve Miro 3. Turun Galibi ClickUp, sınırlı entegrasyonlara sahip Miro'nun aksine, ClickUp zihin haritalarının tüm ClickUp paketi özellikleriyle entegre olması nedeniyle burada kazanıyor.

Geriye dönük değerlendirmeler

ClickUp ile ürün yol haritalarını, birikmiş işleri, sprintleri, UX tasarımını ve daha fazlasını kolayca yönetin

ClickUp

ClickUp, takımların yorumlar ve notlar ekleyebileceği, eylem öğelerini tartışabileceği ve görev yönetimi özellikleri aracılığıyla bunları takım üyelerine atayabileceği sprint retrospektifleri için özel bir alan sağlar. Platform ayrıca, takımların işbirliği yapmasına, eleştirel düşünmesine ve daha iyi sonuçlar elde etmek için sprintleri iyileştirmesine olanak tanıyan özelleştirilebilir şablonlar ve sprint retrospektif örnekleri sunar. Dahası, hataların tekrarlanmasını önlemek için entegre AI asistanı ClickUp Brain ile sprint retrospektif raporları oluşturabilirsiniz.

Miro

Miro'nun geriye dönük değerlendirmeleri daha görseldir. Miro şablonlarını kullanarak geriye dönük değerlendirmeler yapabilir, neyin işe yaradığını ve neyin yaramadığını belirleyebilirsiniz. Beyaz tahtaları kullanarak geriye dönük fikirler ve konu kümeleri oluşturun, sorunları veya görevleri anahtar kelimeler, etiketler, renkler vb. ile kategorilere ayırın ve daha iyi inovasyon için takımlarla paylaşın. Miro ayrıca geriye dönük değerlendirme sürecine rehberlik etmek için zamanlayıcılar ve uyarılar gibi araçlar da sağlar.

ClickUp ve Miro 4. Turun Kazananı ClickUp'ın özel sprint retrospektifleri, daha görsel retrospektifler sunan Miro'nun aksine, takımların işbirliği yapmasına, tartışmasına, paylaşımlarda bulunmasına ve eylem öğelerini gerçekleştirmesine olanak tanıdığı için burada galip geliyor.

AI destekli asistan

ClickUp Brain'i kullanarak yazımdan idari işlere kadar tüm AI ile ilgili görevlerinizi halledin

ClickUp

ClickUp Brain platform aracılığıyla entegre olur ve istediğiniz yerden başlatabilirsiniz. Görev, belge veya projeyle ilgili sorgularınıza yanıt almak için AI sohbetini kullanın. Görev özetleme, e-posta konularından ana temaları çıkarma, uzun belgelerden anahtar bilgileri bulma, takım güncellemelerini oluşturma gibi işleri otomatikleştirin. Otomatik pilotta hangi işlemlerin yapılmasını istediğinizi belirterek özel otomasyonlar da oluşturabilirsiniz.

Miro

Miro Assist, beta sürümünde bulunan yeni bir AI özelliği, panonuzdaki mevcut içerikle çalışır. AI'sı, geçmiş sonuçlardan içgörüler çıkarabilir, yapışkan notları özetleyebilir, trendleri tespit edebilir ve yapışkan notları kümeler halinde gruplandırabilir. Ayrıca zihin haritaları, sıra diyagramları, sunumlar ve eylem listelerinin oluşturulmasını otomatikleştirebilir.

ClickUp ve Miro Karşılaştırması Kazananı 5 ClickUp Brain, Miro Assist'ten daha zengin özelliklere sahip olduğu için bu karşılaştırmada açık ara kazanan taraf. ClickUp'ın herhangi bir yerinde süreçleri otomatikleştirmek, proje belgeleri yazmak ve projeyle ilgili sorular sormak için kullanabilirsiniz. ClickUp Brain, ClickUp'ın tüm özelliklerinde kapsamlı bir AI asistanıdır, Miro AI ise Miro içinde beyin fırtınası ve görsel işbirliği ile sınırlıdır.

Fiyatlandırma

Fiyatlandırma Planları ClickUp Miro Sonsuza Kadar Ücretsiz 0 0 Sınırsız kullanıcı başına aylık 7 kullanıcı başına aylık 8 İş kullanıcı başına aylık 12 kullanıcı başına aylık 16 Enterprise Fiyatlandırma için iletişime geçin Özel fiyatlandırma ClickUp Brain Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ Çalışma Alanı ekleyin —

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

ClickUp

G2 : 5 üzerinden 4,7 (9500+ yorum)

Capterra: 4,6 üzerinden 5 (4000'den fazla yorum)

Miro

G2 : 4,8 üzerinden 5 (5600'den fazla yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (1500'den fazla yorum)

İlgili karşılaştırmalar

Miro ve ClickUp karşılaştırmasının yanı sıra, Miro'yu birkaç popüler görsel işbirliği platformuyla da karşılaştırdık. Miro'nun her biriyle nasıl karşılaştırıldığını öğrenelim:

Miro ve Mural : Hem Miro hem de Mural, takım işbirliğini geliştirmeye odaklanıyor. Birçok benzerlikleri var ve sadece birkaç farkları var. Görsel işbirliği araçlarını ilk kez kullanıyorsanız, Miro veya Mural'ı seçmek biraz karmaşık gelebilir

Miro vs. Notion : Bir takım beyin fırtınası oturumu düzenlemek istiyorsanız, Miro ihtiyacınız olan görsel işbirliği aracıdır. Notion, görsel işbirliği, veritabanı ve görev yönetimi ile kişisel ve iş ihtiyaçları için paylaşılan bir tuval içeren hepsi bir arada not alma aracıdır

Miro vs. Milanote : Yaratıcı projeler için Milanote'un görsel ve ruh hali panoları, fikir üretme ve görsel işbirliği için en iyisidir. Miro, entegrasyon, işbirliği ve iş yönetimi için merkezi bir bilgi çalışma alanıdır

Miro vs. Jira : Takımlarınızla fikirler üzerinde işbirliği yaparak verimli beyin fırtınası oturumları yürütmek istiyorsanız Miro daha iyi bir seçimdir. Jira, sağlam görev yönetimi özelliklerine sahip tam donanımlı bir proje yönetimi aracıdır

Miro vs. Jamboard : Miro kapsamlı özellikler ve verimlilik araçlarıyla daha fazla entegrasyon sunarken, Jamboard'un gücü Google Çalışma Alanı ile entegrasyonudur. Ancak, Google'ın Jamboard'u sonlandırmasıyla, artık bu bir seçenek değil.

Miro vs. Lucidchart : Miro, işbirliği özellikleri sunan bir dijital beyaz tahta aracıdır ve Lucidchart ise öncelikle bir diyagram oluşturma aracıdır. Lucidchart ile görsellerinizi canlı verilere bağlayabilirsiniz; bu, Miro'da bulunmayan bir özelliktir. Ancak Miro, Lucidchart'ta bulunmayan yerleşik video konferans özelliği sunar

Reddit'te ClickUp ve Miro karşılaştırması

Reddit'teki konuları inceleyerek kullanıcıların Miro ve ClickUp hakkında ne düşündüğünü araştırdık ve kullanıcıların her iki platformu da belirli amaçlar için kullandığını gördük. Birçok kullanıcı, ClickUp'ın daha sağlam özellikler sunduğu konusunda hemfikir:

ClickUp, görev yönetimi, görevleri merkezileştirme, zaman takibi ve zaman raporları için mükemmeldir.

ClickUp, görev yönetimi, görevleri merkezileştirme, zaman takibi ve zaman raporları için mükemmeldir.

Diğer kullanıcılar da Miro panolarının fikirleri ve görevleri görselleştirmek için en iyisi olduğu konusunda hemfikir:

Miro, sprint görevlerinin birbirine nasıl uyduğunu görselleştirmek için var.

Miro, sprint görevlerinin birbirine nasıl uyduğunu görselleştirmek için var.

Genel olarak, hem Miro hem de ClickUp platformları, kullanıcılar arasında görselleştirme ve görev yönetimi özellikleriyle bilinir. Miro beyaz tahtalar için tercih edilirken, ClickUp hem beyaz tahta hem de görev yönetimi özellikleri sunarak farklı araçlara olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

Hangi Beyaz Tahta Aracı En Üstün?

İki aracı inceledik ve hepsini geride bırakan bir araç bulduk: ClickUp!

ClickUp ve Miro karşılaştırmasında, tek bir platformda beyaz tahtadan daha fazlasını sunan ClickUp ideal seçimdir.

Miro, çeşitli yaratıcı özelliklere sahip sezgisel ve kullanıcı dostu beyaz tahtalar sunarken, proje yönetimi gereksinimlerini karşılamamaktadır. Kullanıcıların fikirlerini görselleştirmesine ve düzenlemesine yardımcı olur. Bu nedenle, kullanıcılar fikirlerini Miro'da yapılandırabilirken, bunları mükemmel bir şekilde planlamak ve yürütmek için ClickUp gibi araçlara ihtiyaç duyarlar.

ClickUp, takımların beyin fırtınası yapabileceği, fikirleri görselleştirebileceği, yapılandırabileceği, projeleri planlayabileceği ve teslimata kadar yürütebileceği ve izleyebileceği tek bir çözüm sunar. Yerleşik AI'ya sahip ClickUp'ın verimlilik aracı, verimli bir şekilde çalışmak ve teslimatları hızlandırmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Araç, gelişen iş ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek ölçeklendirme yeteneklerine sahiptir.

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