2025'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Yaratıcı Onay Yazılımı

Yıllardır yaratıcı takımların içinde çalışıyorsanız, bitmek bilmeyen revizyon ve onay süreçlerinin zorluklarına aşinasınızdır. Bu durum, projeleri durma noktasına getirebilir ve herkesi hayal kırıklığına uğratabilir.

İşte bu noktada yaratıcı onay yazılımları devreye girer. Bu araçlar, nihai onay sürecini kolaylaştırır, geri bildirimleri merkezileştirir ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlar. Ancak bu kadar çok seçenek varken doğru olanı seçmek zor olabilir.

Endişelenmeyin! Bugün mevcut olan en iyi 10 yaratıcı onay aracı ve yazılım seçeneğini size tanıtmak için buradayım. Her birinin öne çıkan özelliklerini ve neden takımınız için mükemmel seçim olabileceğini keşfedeceğiz.

Yaratıcı Onay Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Yanlış anlaşılmalar, kaybolan revizyonlar ve dağınık geri bildirimler sıkça karşılaşılan sorunlardır ve zaman kaybına ve teslim tarihlerinin kaçırılmasına neden olur. Yaratıcı onay yazılımları, karmaşayı ortadan kaldırmanıza ve geri bildirim sürecinde görünürlüğü artırmanıza yardımcı olabilir.

Ancak, tasarım takımlarınız için doğru yaratıcı onay ş Akışı yazılımını seçmeden önce birkaç faktörü göz önünde bulundurmanız her zaman daha iyidir.

Yaratıcı onay ş akışı yazılımı için çok önemli olduğu düşünülen bazı temel özellikler şunlardır:

Yönetim yetenekleri: Çeşitli yaratıcı projelerin ilerlemesini atayabilir, izleyebilir ve takip edebilirsiniz

Görsel prova araçları: Net ve eyleme geçirilebilir geri bildirimler için doğrudan görüntülere, videolara veya PDF'lere açıklama ekleyin

Ş Akışı özelleştirme: Takımınızın süreci ve ilerlemesini yansıtan onay aşamaları oluşturun, ör. Taslak, İnceleme, Düzeltme ve Son

Merkezi iletişim: Tüm geri bildirimleri ve tartışmaları platformda birleştirerek kolayca başvurabilirsiniz

Sürüm kontrolü: Karışıklığı önlemek için değişiklikleri ve revizyonları sorunsuz bir şekilde izleyin

Entegrasyonlar: Onay aracınızı diğer proje yönetimi yazılımlarıyla bağlayarak bütünsel bir görünüm ve bağlantılı bir iş akışı oluşturun

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Yaratıcı Onay Yazılımı

1. ClickUp

ClickUp ile yaratıcı iş akışlarınızı sorunsuz bir şekilde yönetin

ClickUp, yaratıcı süreçler ve proje yönetimi için güçlü bir araçtır . Basit dosya paylaşımının ötesinde, yaratıcı ve tasarım takımları için ideal olan sağlam özellikler sunar ve tüm bunları sezgisel bir arayüzde bir araya getirerek projeler, görevler, iletişim ve onayları yönetmek için merkezi bir hub sağlar.

Görev durumlarının özelleştirilmesi

ClickUp, görev yönetiminde mükemmeldir ve otomatik onay iş akışı sürecinin her adımından kimin sorumlu olduğunu açıkça tanımlar. ClickUp Görevleri, belirli takım üyelerine görevler atamanıza olanak tanır ve böylece herkesin rolünü bilmesini sağlar.

ClickUp'ın görev yönetimi ile herhangi bir projeyi planlayın, düzenleyin ve üzerinde işbirliği yapın

ClickUp ayrıca her görev için son tarihler ve öncelikler belirlemenize olanak tanıyarak hesap verebilirliği artırır ve onayların zamanında yapılmasını sağlar.

Ancak büyük görevler sizi bunaltıyor mu? ClickUp'ın alt görev özelliğini kullanarak karmaşık onayları daha küçük, daha yönetilebilir alt görevlere bölebilirsiniz. Bu, süreci takip etmeyi kolaylaştırır ve herkesin aynı sayfada kalmasını sağlar.

Ayrıca, her alt görev içinde onay sürecindeki tüm adımları özetleyen kontrol listeleri oluşturabilirsiniz. Bu, devam etmeden önce yaratıcı varlığın her yönünün gözden geçirilmesini sağlar.

ClickUp, özel onay sürecinizi yansıtan özel durumlar oluşturmanıza olanak tanır. Örneğin, "İnceleniyor", "Değişiklik Gerekiyor" ve "Onaylandı" gibi durumlar olabilir. Bu, takımınıza her bir yaratıcı varlığın onay sürecinde hangi aşamada olduğunu net bir şekilde gösterir.

ClickUp ile öncelik ve aciliyetinize göre görev durumlarını güncelleyin

Görsel prova aracı

ClickUp, her görev için özel bir yorum bölümü sunar. ClickUp yorumları, takım üyelerinin yaratıcı varlık üzerinde doğrudan geri bildirimde bulunmalarını sağlayarak dağınık e-posta konularının önüne geçer.

ClickUp ile gerektiğinde takımınızın görevlerine yorum yapın ve karışıklıkları ortadan kaldırın

ClickUp'ın yerleşik prova araçları, kullanıcıların resimlere ve PDF'lere doğrudan açıklama eklemesine olanak tanır. Belirli alanları vurgulayın, yorumlar bırakın ve takım üyelerini etiketleyin, böylece herkes gerekli revizyonları tam olarak anlasın. ClickUp'ın Açıklamaları, görsel geri bildirimi çok net tutar ve karışıklığı ortadan kaldırır.

Akışı otomatikleştirin ve zaman kazanın

ClickUp, inceleme ve onay sürecindeki tekrarlayan görevleri otomatikleştirmenize olanak tanır. Örneğin, onay verildiğinde veya belirli bir koşul karşılandığında görevi otomatik olarak bir sonraki aşamaya taşımak için bir otomasyon ayarlayabilirsiniz. Bu, verimli bir onay süreci için iş akışını kolaylaştırır ve manuel müdahale ihtiyacını azaltır.

Örneğin, bir görev durumu "Onaylandı" olarak değiştirildiğinde, otomatik olarak iş akışınızın bir sonraki adımına taşınabilir. Bu, sorunsuz ve verimli bir süreç sağlar.

Paylaşılan gösterge panelleri

ClickUp'ın paylaşılan gösterge panelleri , proje ilerlemesinin merkezi bir görünümünü sunar . Takımdaki herkes, yaratıcı varlıkların durumunu, son teslim tarihlerini ve bir sonraki adımdan kimin sorumlu olduğunu görebilir. Bu şeffaflık, herkesin bilgilendirilmesini ve hesap verebilir olmasını sağlar.

ClickUp'ın Gösterge Paneli ile işlerinizi önceliklendirin ve proje performansını artırın

ClickUp, tüm geri bildirimleri, tartışmaları ve görev güncellemelerini platform içinde tutarak takımın verimliliğini artırarak akıcı iletişimi destekler.

Hepsi bu kadar değil! Belirli türdeki yaratıcı varlıklar için yinelenen onay süreçleriniz mi var? ClickUp, ilgili tüm adımları ve görevleri içeren şablonlar oluşturmanıza olanak tanır. Bu, yeni projeler oluştururken zaman tasarrufu sağlar ve yaratıcı iş akışınızda tutarlılık sağlar.

Yaratıcı projeler için iki ClickUp şablonu

ClickUp'ın Yaratıcı Talep Formu Şablonu, yaratıcı talep sürecinizi verimli bir şekilde kolaylaştırır. Her yaratıcı talep için tutarlı bir yapı sunarak, tüm ilgili bilgilerin hızlı ve kolay bir şekilde toplanmasını sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Yaratıcı Talep Formu Şablonu ile gerekli ayrıntıları hızlı bir şekilde toplamak için sorunsuz bir talep süreci oluşturun

ClickUp'ın Proje Talebi ve Onay Şablonu, pazarlama takımınızın ş akışını yönetmenize yardımcı olan başka bir şablondur. Bu hazır şablonla, istediğiniz sayıda onay talebini sorunsuz bir şekilde oluşturabilir ve yönetebilirsiniz.

ClickUp Proje Talebi ve Onay şablonu, yeni projeleri hızlı ve verimli bir şekilde talep etmenize, izlemenize ve onaylamanıza yardımcı olur.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Proje Talebi ve Onay Şablonu ile departmanlar arası iletişimi kolaylaştırın ve her talebin hak ettiği ilgiyi almasını sağlayın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp, yeni kullanıcılar için biraz karmaşık olabilecek geniş bir özellik aralığı sunar

Platformu ustalaşmak için bir öğrenme süreci vardır

Bazı gelişmiş özellikler yalnızca üst düzey planlarda etkinleştirilmiştir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 5 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. ProofHub

via ProofHub

ProofHub, temel görev yönetiminin ötesine geçer. Takımınızın görüntüleri ve dosyaları doğrudan açıklama eklemesine olanak tanır, kafa karıştırıcı e-posta konuları ve sonsuz revizyonları ortadan kaldırır. Ayrıca, özel inceleme panoları ve iş akışları tasarlayarak yaratıcı sürecinize uyarlayabilirsiniz. Sürüm kontrolü, değişiklikleri izlemenize ve gerekirse önceki sürümleri geri yüklemenize olanak tanır, böylece şeffaflık sağlar ve karışıklığı ortadan kaldırır.

ProofHub ile tartışmalar doğrudan platform içinde gerçekleşir ve tüm proje dosyaları tek bir merkezi konumda saklanır ve paylaşılır. Bu, herkesi aynı sayfada tutar ve sonsuz e-posta zincirleri ve sürüm kontrolü sorunlarını ortadan kaldırır.

ProofHub'ın en iyi özellikleri

ProofHub'ın yerleşik işaretleme ve açıklama araçlarıyla görüntülere, PDF'lere ve hatta web sayfalarına doğrudan açıklama ekleyin

Kanban panoları ve Gantt grafikleriyle proje iş akışlarını görselleştirin ve görev bağımlılıklarını izleyin

ProofHub'ın görsel inceleme panolarıyla sıralı inceleme aşamaları içeren özel iş akışları oluşturun, inceleme görevlileri atayın ve son tarihler belirleyin

Proje performansını analiz etmek, engelleri belirlemek ve takımın hedeflere doğru ilerlemesini izlemek için raporlar oluşturun

ProofHub sınırlamaları

Biraz daha az özelleştirilebilir bir ş Akışı deneyimi sunar

Mobil sürümdeki sınırlı özellikler

Entegrasyon aralığı, birkaç rakip kadar geniş değildir

ProofHub fiyatlandırması

Temel plan: Aylık 50 $ (sınırsız kullanıcı, 15 GB depolama, sınırlı özellikler)

Plus plan: Aylık 99 $ (sınırsız kullanıcı, 100 GB depolama, özel roller ve zaman takibi gibi ek özellikler)

Enterprise planı: Özel fiyatlandırma (özel özellikler, yüksek hacimli depolama, öncelikli destek)

ProofHub puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (1.500+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

3. Ashore

via Ashore

Ashore, e-posta sınırlamaları olmadan, bir seferde gigabaytlarca bile olsa dosyaları sorunsuz bir şekilde paylaşmanızı sağlar. Ancak güvenlik önemlidir. Paylaşılan bağlantılara son kullanma tarihleri belirleyerek belirli bir süre sonra erişimi kısıtlayabilirsiniz. Parola koruması, yalnızca yetkili kullanıcıların işlerinizi görüntüleyebilmesini sağlayan ek bir güvenlik katmanı ekler.

Temel güvenliğin ötesine geçen Ashore, profesyonel bir marka kimliği oluşturmanıza olanak tanır. Şirket logonuzu yükleyin ve dosya aktarımlarınızın görünümünü ve hissini özelleştirin. Bu, müşterilerinizle veya dış ortaklarınızla çalışırken marka imajınızı güçlendirir ve şık bir dokunuş katar.

Ashore'un en iyi özellikleri

Paylaşılan bağlantılara son kullanma tarihleri ve şifreler ayarlayarak işinizin gizliliğini sağlayın

Görüntüler, PDF'ler, belgeler, HTML, canlı web siteleri, ses ve video dahil olmak üzere birçok dosya türünü destekleyin

E-posta sınırlamaları olmadan büyük dosyaları (50 GB'a kadar) yükleyin ve paylaşın

Daha akıcı bir iş akışı için Ashore'u Figma ve Dropbox gibi popüler tasarım araçlarıyla bağlayın

Özel arka planlar ve mesajlarla dosya aktarım deneyimini kişiselleştirin

Kıyı sınırlamaları

Ashore, öncelikle geri bildirime odaklanan bir çevrimiçi prova yazılımı olarak hizmet vermektedir. Kapsamlı proje yönetimi ihtiyaçları için, başka bir ayrı platformla entegrasyon gerekli olabilir

Masaüstü sürümüne kıyasla mobil sürümdeki işlevsellik sınırlamaları

Ashore fiyatlandırma

Ücretsiz: sonsuza kadar (sınırlı özellikler)

Standart : Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 33 ABD doları

Ashore puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (250+ yorum)

4. Hightail

via Hightail

ClickUp gibi tam teşekküllü bir proje yönetimi platformu olmasa da, Hightail güvenli dosya paylaşımı ve yaratıcı işbirliği araçlarının benzersiz bir karışımını sunar.

Büyük dosyaları kolayca ve güvenli bir şekilde gönderme konusunda mükemmeldir ve anahtar geri bildirim ve onay özellikleri sunarak yaratıcı takımlar için değerli bir varlık haline gelir.

Hightail platformunda, belirli bölümlere yorumlar ekleyerek ve tüm iletişimi kolayca başvurulabilmesi için merkezileştirerek geri bildirimleri ve tartışmaları birleştirebilirsiniz.

Hightail'in en iyi özellikleri

Veri güvenliğini sıkılaştırın ve paylaşılan dosyalar için ayrıntılı erişim denetimleri ayarlayın

Dosyalarınıza filigran ekleyerek, yetkisiz kopyaları veya sızıntıları kolayca tespit edin

Dosyalarınıza kimlerin eriştiğini, ne zaman indirdiklerini ve görünüm için ne kadar zaman harcadıklarını görün

Hightail'i Dropbox ve Slack gibi popüler tasarım araçlarıyla bağlayarak daha akıcı bir iş akışı elde edin

Hightail sınırlamaları

Öncelikle proje yönetimi özelliklerinden yoksun bir dosya paylaşım platformu

Ücretsiz plan sınırlı depolama alanı sunar, bu da büyük yaratıcı varlıklara sahip takımlar için uygun olmayabilir

Sürüm kontrolü özellikleri, belirli revizyonları izlemek ve geri döndürmek için zordur

Hightail fiyatlandırması

Lite plan: Ücretsiz

Pro plan: Kullanıcı başına aylık 12 $

Takım planı: Kullanıcı başına aylık 24 $

İş planı: Kullanıcı başına aylık 36 $

Hightail puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (1.800+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.500+ yorum)

5. Onay Stüdyosu

via Approval Studio

Approval Studio ile kolayca özel iş akışları oluşturabilir, çok aşamalı onaylar tanımlayabilir, rollere göre gözden geçirenler atayabilir ve hatta koşullu mantık ekleyebilirsiniz. Bu özelleştirme, onaylarınızın sorunsuz bir şekilde akışını ve takımınızın yapısı ve proje gereksinimleriyle uyumlu olmasını sağlar.

Ayrıca, Approval Studio ayrıntılı etkinlik izleme özelliği ile çevrimdışı inceleme olanağı sunar. Takımınız, internet bağlantısı olmasa bile hareket halindeyken dosyaları inceleyebilir ve açıklama ekleyebilir. Bu sayede onaylar ilerler ve içgörülü etkinlik günlükleri inceleme süreleri ve inceleme yapanların davranış verilerini sağlar.

Bu bilgileri kullanarak darboğazları belirleyin ve yaratıcı onay sürecinizi en verimli hale getirin. Approval Studio, size kontrolü verir ve sizin ve takımınız için uygun bir sistem tasarlamanıza olanak tanır.

Approval Studio'nun en iyi özellikleri

Onay Stüdyosu platformunda özel markalama ile gözden geçirenlere profesyonel bir deneyim sunun

Çok aşamalı onayları tanımlamak için koşullu mantıkla özelleştirilebilir iş akışları oluşturun

Onay Stüdyosu'nda video ve ses dosyalarını doğrudan inceleyin ve geri bildirim sağlayın

İncelemeci etkinliklerini izleyin, darboğazları belirleyin ve iş akışlarınızı optimize edin

Approval Studio sınırlamaları

Sınırlı bir ücretsiz deneme sürümü sunar, bu da platformu commit etmeden önce tam olarak test etmeyi zorlaştırır

Rakiplerine kıyasla daha zor öğrenme eğrisi

Approval Studio fiyatlandırması

Lite Plan: Aylık 50 $ (5 kullanıcı dahil)

Pro plan: Aylık 160 $ (5 kullanıcı dahil)

ProXL planı: Aylık 300 $ (15 kullanıcı dahil)

Enterprise: 6599 $/ay (sınırsız kullanıcı)

Approval Studio puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (38 yorum)

Capterra: 4,8/5 (33 yorum)

6. GoProof

via GoProof

GoProof, Adobe Creative Cloud ile doğrudan entegre olur ve tanıdık Adobe ortamında düzeltmelerin akışını sorunsuz bir şekilde sürdürebilirsiniz.

GoProof, PSD, PDF ve hatta web sayfalarının üzerine doğrudan kesin açıklamalar eklemenizi sağlar – hepsi Adobe uygulaması içinde. Belirli alanları vurgulayın, yorumlar ekleyin ve takım üyelerini etiketleyerek net bir iletişim sağlayın.

Bir işbirliği aracı olarak GoProof, takım üyelerinizle sorunsuz bir şekilde iletişim kurmanıza yardımcı olarak yaratıcı vizyonunuzu doğru yolda tutar.

GoProof'un en iyi özellikleri

İşbirliği yapanların Photoshop, Illustrator, InDesign ve diğer Adobe CC uygulamaları içinde tasarımlarınızın üzerine doğrudan geri bildirim ve açıklamalar eklemesine olanak tanır

Dış denetçilere GoProof hesapları oluşturmaları gerekmeden geçici erişim izni verir

Yaratıcı varlıklarınızı gözden geçirenlerle paylaşmak için benzersiz bir prova bağlantısı oluşturun

GoProof'un mobil uygulamasıyla yaratıcı varlıkları hareket halindeyken inceleyin ve onaylayın

GoProof sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Düzeltme ve geri bildirimde mükemmeldir, ancak kapsamlı çözümler sunmak için birkaç proje yönetimi özelliği eksiktir

Ücretsiz plan, kısıtlı özellikler ve depolama alanı sunar, bu da onu kapsamlı düzeltme ihtiyaçları olan takımlar için uygun hale getirmez

GoProof fiyatlandırması

Temel plan: 150 $/ay

GoProof puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (15+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (55+ yorum)

7. Filestage

via Filestage

FileStage, temel dosya paylaşımının ötesine geçer. Özel markalı müşteri portalları ve işlerinizi sergilemek ve geri bildirim toplamak için profesyonel bir çevrimiçi alan oluşturabilirsiniz. Ayrıca, FileStage misafir gözden geçiren erişimi sağlar, böylece müşterilerin hesap oluşturmasına gerek kalmaz ve herkes zaman ve zahmetten tasarruf eder.

Ayrıca, projeleri yolunda tutan otomatik e-posta hatırlatıcıları ve ayrıntılı etkinlik izleme özelliği ile değerli bilgiler sağlar. Gözden geçirenlerin işinize ne kadar zaman ayırdığını görün ve açıklığa kavuşturulması gereken alanları belirleyin. Bu verileri kullanarak iş akışınızı optimize edin ve gelecekteki projelerinizde daha sorunsuz bir onay süreci sağlayın.

Filestage'in sürüm kontrol özellikleri, değişiklikleri ve revizyonları sorunsuz bir şekilde izlemenize yardımcı olur. Önceki sürümlere kolayca geri dönebilir, proje yaşam döngüsü boyunca şeffaflık ve net iletişim sağlayabilirsiniz.

Filestage'in en iyi özellikleri

Özel markalı müşteri portalları oluşturun. Profesyonel ve güvenli bir çevrimiçi ortamda proje varlıklarını yükleyin, revizyonları sunun ve geri bildirim toplayın

AI teknolojisini kullanarak video içeriğini analiz edin ve her sahne için otomatik olarak zaman damgaları oluşturun

Otomatik e-posta hatırlatıcıları ve bildirimleriyle projelerinizi ilerletin

Ayrıntılı etkinlik günlükleri ile inceleme süreci hakkında değerli bilgiler edinin

Filestage sınırlamaları

Sınırlı proje yönetimi özellikleri

Yeni kullanıcılar için zor öğrenme süreci

Az sayıda üçüncü taraf entegrasyonu

Filestage fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel plan: Aylık 59 $ (sınırsız takım üyesi)

Profesyonel plan: Aylık 299 $ (sınırsız takım üyesi)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Filestage puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (230+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

8. Miro

via Miro

Miro, yapışkan notlar, zihin haritaları, akış şemaları ve çeşitli görsel öğeler ekleyebileceğiniz sınırsız bir tuval sunar. Beyin fırtınası oturumlarınızı yapılandırın, karmaşık projeleri düzenleyin ve fikirleri yaratıcı bir şekilde keşfedin.

Herkesin aynı anda panoya girerek fikir ekleyebilmesini, yorum bırakabilmesini ve kavramları geliştirebilmesini sağlar. Miro işbirliği özellikleri, dinamik bir beyin fırtınası ortamı oluşturur ve herkesin başından itibaren aynı sayfada olmasını sağlar.

Miro, popüler proje yönetimi araçlarıyla da sorunsuz bir şekilde entegre olur ve harici içerik eklemenize olanak tanır. Mevcut görevleri ve kaynakları doğrudan Miro panonuza ekleyerek iş akışınızı kolaylaştırın.

Miro'nun en iyi özellikleri

Takımların fikirlerini özgürce keşfedebilmeleri için sınırsız bir dijital tuval sağlar

Miro'nun yapışkan notları ve beyaz tahta araçları, dijital bir alanda fiziksel bir beyaz tahtada beyin fırtınası yapma deneyimini yeniden yaratır

Kanban panolarıyla proje iş akışlarını görselleştirin. Projenin ilerlemesini net bir şekilde anlamak için görevleri aşamalar arasında (ör. Yapılacak, Devam Ediyor, Tamamlandı vb.) kolayca sürükleyip bırakın

Çeşitli beyin fırtınası etkinlikleri, kullanıcı yolculuğu haritalama ve proje planlama için önceden oluşturulmuş şablonlardan oluşan geniş bir kitaplık sunar

Miro mobil uygulamasıyla hareket halindeyken yaratıcılığınızı harekete geçirin ve fikirlerinizi her yerde yakalayın. Panolara erişin, beyin fırtınası oturumlarına katkıda bulunun ve hatta çevrimdışı çalışın

Miro sınırlamaları

Miro görev yönetimi özellikleri sunsa da, özel bir proje yönetimi platformunun sağlam özelliklerinden yoksundur

Çok sayıda öğe içeren karmaşık panolar, özellikle daha az güçlü cihazlarda yavaşlamalara veya gecikmelere neden olabilir

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç planı: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş planı: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Miro puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (5000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1500+ yorum)

9. Pastel

via Pastel

Pastel, kolaylaştırılmış web sitesi incelemeleri ve daha sorunsuz bir geliştirme süreci için en iyi yardımcınız. Müşteriler, tasarımcılar veya projeye dahil olan herkes, yapışkan notlar kullanır gibi doğrudan canlı web sitesinde yorum bırakabilir. Tek bir tıklama ile iyileştirilmesi gereken alanları vurgulayın.

Yapışkan notlara net metinlerle önerilerinizi açıklayın ve hatta ilgili takım üyelerini etiketleyerek herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın. Bu net iletişim, revizyonları yolunda tutar ve nelerin değiştirilmesi gerektiği konusunda karışıklığı ortadan kaldırır.

Pastel, halihazırda kullandığınız popüler proje yönetimi araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bu, iş akışınızı merkezileştirir ve birden fazla platform arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırarak değerli zamanınızdan tasarruf etmenizi ve hayal kırıklığını önler.

Pastel'in en iyi özellikleri

Daha ayrıntılı açıklamalar gerektiren alanların ekran görüntülerini yakalayın

Sanal yapışkan notlar kullanarak doğrudan web sayfasına yorum bırakın

Pastel ile görevleri atayın ve geri bildirimlerin uygulanmasındaki ilerlemeyi izleyin

Kolayca paylaşılabilir genel bağlantılar aracılığıyla web sayfalarını geri bildirimlerle birlikte dış paydaşlar veya müşterilerle kolayca paylaşın

Pastel sınırlamaları

Pastel yalnızca belirli bir amaca hizmet eder, yani canlı web sitelerinde geri bildirim toplamak. Başka hiçbir özelliği yoktur

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Pastel fiyatlandırma

Ücretsiz

Solo: Aylık 29 $ (1 kullanıcı)

Studio: Aylık 99 $ (5 kullanıcı)

Enterprise: 350 $/ay (10 kullanıcıdan başlar)

Pastel derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,6/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (40+ yorum)

10. Kissflow

via Kissflow

Kissflow, tekrarlayan görevleri kolaylaştırmak, karmaşık süreçleri yönetmek ve verilerinizden değerli içgörüler elde etmek için güçlü bir platformdur.

Kissflow ile kullanıcı dostu sürükle ve bırak arayüzüyle özel iş akışları tasarlayabilirsiniz. Özel ihtiyaçlarınıza göre otomatik iş akışları, görevler, bildirimler ve onaylar oluşturmak için kullanın.

Kissflow, belirli takım üyelerine görevler atar, karmaşık vakaların ilerlemesini özelleştirilebilir aşamalarla izler ve en zorlu sorunları bile çözmek için etkili bir şekilde işbirliği yapar.

Ayrıca, bu araç veri görselleştirme araçlarıyla sağlam raporlama özellikleri sunar.

Kissflow'un en iyi özellikleri

Kapsamlı kodlama bilgisi olmadan özel iş akışları ve uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır

Kissflow'un mobil uygulamasıyla iş akışlarını ve görevleri hareket halindeyken yönetin

Karmaşık vakaların ilerlemesini izlemeyi kolaylaştıran özel vaka yönetimi özellikleri sunar

Kissflow'u Salesforce, Google Drive ve Slack gibi popüler iş araçlarıyla bağlayarak verilerinizi merkezileştirin ve iş akışlarınızı kolaylaştırın

Veri güvenliğini önceliklendirir ve sektör düzenlemelerine uyum için özellikler sunar

Kissflow sınırlamaları

Diğer daha basit proje yönetimi araçlarına kıyasla daha dik öğrenme eğrisi

Gösterge panelleri ve raporlar sunsa da sınırlı raporlama özellikleri

Kissflow fiyatlandırması

Temel: 1500 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Kissflow puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (50+ yorum)

ClickUp ile Yaratıcı Onaylarınızı Bir Profesyonel Gibi Yönetin

Yaratıcı takımlar için mükemmel onay yazılımını seçmek büyük bir fark yaratabilir. Geri bildirimleri kolaylaştırmak, iş akışlarını yönetmek ve herkesin aynı sayfada kalmasını sağlamak, verimlilik ve mükemmelliği hedefleyen her yaratıcı takım için çok önemlidir.

Diğer yazılımları inceledikten sonra, ClickUp, görev yönetimi yetenekleri, özelleştirilebilir onay iş akışı çözümleri ve güçlü görsel prova araçları dahil olmak üzere kapsamlı özellikleriyle kesinlikle öne çıkıyor. Çok yönlülüğü ve diğer araçlarla entegrasyonu, konseptten uygulamaya kadar sorunsuz bir proje ilerlemesi sağlar ve bu da onu yaratıcı profesyoneller için paha biçilmez kılar.

Peki, ne bekliyorsunuz? Tüm yaratıcı proje yönetimi hedeflerinize ulaşmak için ClickUp'ı bugün ücretsiz edinin.