Google Dokümanlar'da Ders Planı Şablonları

Ders planları hazırlamak, ip üzerinde yürümek gibi hissettirebilir; birden fazla konuyu yönetmek ve öğrencilerin sorularını yanıtlamak için dikkatli bir denge kurmak ve aynı zamanda asıl hedefiniz olan etkili öğretimi gözden kaçırmamak gerekir.

Ancak gerçekçi olalım: Ders planlarınızdaki biçim tutarsızlıkları ve belirsiz ayrıntılarla uğraşmak sizi yolunuzdan saptırabilir.

Google Dokümanlar, uzun zamandır ders planlarının tasarımında bir yardımcı olmuştur. Esnekliği, tanıdık olması ve erişilebilirliği, eğitimcilerin sınıfta yüksek verim elde etmesini sağlar.

Sınıf yönetimi belgeleriniz için özelleştirilebilir gösterge panelleri sunmak üzere dört ücretsiz Google Dokümanlar ders planlama şablonu ve 10 ek, daha modern alternatiften oluşan bir liste hazırladık.

Bu düzenlenebilir şablonların ders planlama yaklaşımınızı nasıl devrim niteliğinde değiştirebileceğini ve evrak işlerini azaltarak öğretme tutkunuza daha fazla zaman ayırmanıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin. Ders planlarınızı iyi düzeyden mükemmel düzeye taşımaya hazır olun! 🧑‍🏫

Google Dokümanlar'da iyi bir ders planı şablonu nedir?

Google Dokümanlar'daki iyi bir ders planı şablonu, genellikle ders planlama ş Akışını kolaylaştırır. Dersinizin gidişatını ve öğrenme hedeflerini, oturumda yer alan görevler ve etkinliklerle birlikte içermelidir.

Google Dokümanlar'daki iyi bir ders planı belge şablonunun içermesi gereken bazı anahtar özelliklere bakalım:

Yapı: Hedefler, materyaller, görevler ve değerlendirmeler gibi her ders bileşeni için açıkça tanımlanmış bölümler, kapsamlı ders hazırlığı sağlar

Esneklik: Farklı öğretim stillerine ve sınıf boyutlarına uyum sağlayacak kadar uyarlanabilir, çeşitli konular ve özel ihtiyaçlar için birden çok ders biçimine uyarlanabilir

Netlik: Tüm öğrenciler, kadrolu personel ve yedek öğretmenlerin kolayca anlayabilmesi için basit ve sezgisel tasarım

Kaynak bağlantıları: Öğretim videoları, ek okuma materyalleri veya etkileşimli etkinlikler gibi dış kaynakları doğrudan gömme veya bunlara bağlantı verme özelliği, öğrenme deneyimini zenginleştirir

Verimlilik: Açılır menüler, kontrol listeleri ve eğitim hedeflerine uygun önceden doldurulmuş standartlar gibi zaman kazandıran özellikler

Geri bildirim ekleme: Öğrencilerin veya akran değerlendirmelerinin geri bildirimlerini eklemeyi veya izlemeyi basitleştiren bölümler veya özellikler içerir, öğretim uygulamalarının sürekli iyileştirilmesine yardımcı olur

Google Dokümanlar'da Ders Planı Şablonları

Google Dokümanlar'da ders materyallerini belgelendirmenize, izlemenize, yazdırmanıza ve paylaşmanıza yardımcı olacak bazı ücretsiz öğretmen ders planı şablonları.

1. CloudHQ tarafından hazırlanan Google Dokümanlar Temel Yapı Taşları Günlük Ders Planı Şablonu

google Dokümanlar Şablonları aracılığıyla

CloudHQ tarafından sunulan Google Dokümanlar Temel Yapı Taşları Günlük Ders Planı Şablonu, basit bir günlük ders planlama aracına ihtiyaç duyan eğitimciler için tasarlanmıştır. Günlük ders planlarını ve etkinlikleri özet bir şekilde düzenler ve ayrıntılı özellik listesi, organizasyonu kolaylaştırır.

Şablon, ayrıntılı etkinlik açıklamaları için kolay takip edilebilir bir biçim sunar ve değerlendirmeleri tamamlamak için gerekli materyalleri vurgular. İlkokul öğretmenleri için kullanışlıdır. Öğretmenlikte yeniyseniz, günlük derslerin temel yönlerini kapsayan basit bir çerçeve sağlayabilir.

Bu şablonun minimalist tasarımı, gereksiz karmaşıklıkları ortadan kaldırarak ders planlamasına doğrudan bir yaklaşım sunar. Bu şablonla, planlama sürecine takılmadan pedagojik içeriğinize odaklanabilirsiniz.

2. GooDocs tarafından hazırlanan Google Dokümanlar E-Öğrenim Ders Planı Şablonu

via Goo Docs

GooDocs tarafından hazırlanan bu Google Dokümanlar E-Öğrenim Ders Planı Şablonu, dijital eğitim kaynaklarına olan artan talebi karşılar. Sanal sınıflar ve çevrimiçi öğretim oturumları için oluşturulan bu şablon, e-öğrenim derslerinin yapılandırılmasına yardımcı olur.

Öğrenciler için gerekli teknoloji ve yapay zeka araçlarını ayarlama, öğrenci katılımı değerlendirme stratejileri kullanma ve anahtar öğrenme hedeflerini izleme konusunda özel bölümleriniz olacak.

Çevrimiçi dersler veren ve öğrencilerle yüksek etkileşim sağlamak isteyen öğretmenler için harika bir araçtır. Bunu çevrimiçi öğretim araç setinize ekleyin ve uzaktan ders alan üniversite öğrencileri için ulaşılabilir SMART hedefleri belirleyin.

Bu kapsamlı şablon, her etkinlik için zaman ayırma gibi öğeler eklemenizi sağlar. Daha da iyisi, tasarım sanal ortamlarda öğrencilerin verimliliğini korumak için sanal değerlendirme yöntemleri ve ücretsiz ipuçları sunar.

3. Template.net tarafından hazırlanan Google Dokümanlar Kurs Ünitesi Ders Planı Şablonu

Bu Google Dokümanlar Kurs Ünitesi Ders Planı Şablonu, genişletilmiş bir müfredat ünitesi planlayan eğitimciler için tamamen özelleştirilebilir. Yeniden kullanılabilir, markalama açısından tutarlı ve kullanıcı dostudur.

Daha büyük birimleri tek tek derslere bölebilir ve kursun eğitim sürecinin genel görünümünü sunabilirsiniz. Konularını birkaç ay önceden planlaması gereken ortaokul ve lise öğretmenleri için uygundur.

Ayrıntılı planlama tekniklerini basitleştirerek, katı biçimlendirme kurallarına bağlı kalmak zorunda kalmazsınız. Ayrıca, dersler ve tartışmalardan proje tabanlı öğrenmeye ve yapay zeka kurslarına kadar çeşitli öğretim yöntemlerinin entegrasyonunu da kolaylaştırır.

Bu ders planı düzeni, pedagojik yaklaşım üzerine düşünmeyi teşvik etmek için yapılandırılmıştır. Bu, eğitimcilerin ilerleme kaydettikçe üniteyi değerlendirmesini ve ayarlamasını kolaylaştırır.

💡İpucu: Bu ders planlarını, ek iş olarak öğretim materyalleri oluşturmak için bile kullanabilir ve bunları niş pazarınızda dijital içerik olarak satabilirsiniz.

4. TPT tarafından hazırlanan Google Dokümanlar Ders Planı Şablonu

via Teachers Pay Teachers

Bu Google Dokümanlar Ders Planı Şablonu, yaratıcı esnekliğe izin verirken ayrıntılı planlama için yapılandırılmış bir çerçeve sağlayarak güzel bir denge kurar. Öğrenme hedeflerini ve farklılaştırma stratejilerini belirlemeye yönelik bölümleri, çeşitli konulara ve öğretim yöntemlerine hitap eder.

Çeşitli eğitim senaryolarına uygun ders planlaması için kapsamlı belgelerle uyarlanabilir AI araçlarını bir arada kullanmanız gerekiyorsa, bu Google Dokümanlar şablonunu kullanmayı düşünün.

Özellikle, diğer öğretmenlerin ders planına gerçek zamanlı olarak katkıda bulunmasına ve değişiklik yapmasına olanak tanıyan işbirliğine dayalı planlama özelliklerini beğeneceksiniz. Bu özellik, farklı konular arasında müfredat entegrasyonunun öncelikli olduğu ortak öğretim ekosistemleri için en uygunudur.

Ders Planı Şablonları için Google Dokümanlar'ı Kullanmanın Sınırlamaları

Avantajlarına rağmen, ders planlama şablonları için Google Dokümanlar'ı kullanmanın bazı sınırlamaları vardır:

Sınırlı çevrimdışı erişim: Tüm fonksiyonlara ve erişime sahip olmak için internet bağlantısı gerekir

Biçim tutarsızlıkları: Microsoft Word gibi diğer biçimlere dönüştürürken ortaya çıkan sorunlar

Şablon özelleştirme: Temel tasarım araçları, gelişmiş özelleştirme seçeneklerini sınırlar

Veri güvenliği: Gizlilik ve hassas eğitim materyallerinin kontrolü ile ilgili endişeler

Sürüm kontrolü: Karmaşık belge geçmişleri için ihtiyaçları karşılamayabilir

Entegrasyon sınırları: Google dışı veya özel eğitim platformlarıyla sınırlı entegrasyon

Google ekosistemine bağımlılık: Google Slaytlar, Google Drive ve Google E-Tablolar gibi araçlarla Google ekosisteminde kullanılması en uygunudur, bu da bağımsız kullanımda esnekliğin daha az olduğu anlamına gelir

Hiç yok veya çok az gelişmiş analiz: Kullanıcıların belgelerle etkileşimleri için yerleşik analiz özelliği sunmaz

Sınırlı multimedya desteği: Video ve etkileşimli medya eklemek, özel yazılımlara göre daha karmaşıktır

Otomatik özellikler: Dinamik içerik için gelişmiş otomasyon özellikleri yoktur

Google Dokümanlar Ders Planı Şablonları için Alternatifler

Yukarıdaki sınırlamaları göz önünde bulundurarak, ders planları geliştirmek için denenmiş ve test edilmiş 10 Google Dokümanlar alternatifine bakalım.

ClickUp'ın güçlü eğitim paketindeki bu ücretsiz ders planı şablonları, ders planlama, yazma ve belgeleme süreçlerinizi iyileştirmek için gerekli tüm özelliklerle doludur. Ayrıca, iş akışınızı kolaylaştırmak için kolay düzenleme özellikleri ve değerlendirme teknikleri de sunar.

1. ClickUp tarafından hazırlanan Ders Programı Planlama Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Ders Programı Planlama Şablonu, ders programınızı planlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Tüm ders programı planlama materyallerinizi tek bir yerde toplayın. Buna çalışma kaynakları, ders indeksleri ve farklı konulardaki ders materyali fikirleri dahildir.

ClickUp'ın Ders Programı Planlama Şablonu, kolay anlaşılır bir ders programı tasarlamanıza yardımcı olur. Kursun zaman çizelgesini görselleştirmekten ders materyallerini kategorilere ayırmaya kadar, mevcut ders programlarını kuruluşunuz veya öğretmenler grubunuzla birlikte özelleştirebilir ve iyileştirebilirsiniz.

Öğrencilere tutarlı ders programı materyalleri sağlayın ve anahtar dersleri ve hedefleri ilgili ödevlerle uyumlu hale getirin. Son teslim tarihleri, işbirliği yapan kişiler, inceleme toplantıları ve daha fazlası hakkında bilgi sahibi olmak için Zaman Çizelgesi Görünümü, Pano Görünümü, Takvim Görünümü ve Kılavuz Görünümü gibi ClickUp Görünümlerini kullanmayı düşünün.

Şablonun ana hatları özelliği, ders açıklamaları ve not verme politikaları gibi eklemeleri eklemenize yardımcı olur. Genel olarak, bu şablon, yönetilebilir daha küçük görevler aracılığıyla kapsamlı ders programları oluşturmanıza olanak tanır.

2. ClickUp tarafından hazırlanan Üniversite Ders Planı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Üniversite Ders Planı Şablonu, eğitmenlerin üniversite dersleri için ders planları oluşturmasına, yönetmesine ve izlemesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp'ın Üniversite Ders Planı Şablonu ile, üniversite öğretim amaçlı çekici ders planları tasarlayabilir, izleyebilir ve geliştirebilirsiniz. Bu şablon ayrıca, öğrencilere kaliteli ders içeriği sunmak için materyalleri birlikte oluşturmanıza ve özelleştirmenize olanak tanır.

Diğer eğitmenlerle birlikte çalışın ve öğrencilerin öğrenme hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak haftalık ders planları geliştirin. Özel Alanlar özelliği, ders yapıları, notlar, değerlendirme durumu ve daha fazlası için verileri girmenize olanak tanır. Bu, her dersin yapısal akışını istenen kalite standartlarını karşılayacak şekilde düzenlemenize yardımcı olur.

ClickUp'ın Proje Yönetimi özellikleriyle, belirli görevlere ayırdığınız zamanı izleyebilir ve önceden tanımlanmış kontrol noktalarına göre uyarıları ve e-posta bildirimlerini otomatikleştirebilirsiniz.

3. ClickUp'ın Ders Planlama Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Ders Planlama Şablonu, birden fazla dersi düzenlemenize ve planlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Konu ve alt konuları seçmek için önceden belirlenmiş bir süreç olmadan, bireysel sınıflar için ders planları oluşturmak zaman alıcı olabilir. ClickUp'ın Ders Planlama Şablonu, ihtiyacınız olan alt bölümleri ve etkinlikleri belirlemek için bir yol haritası izlemenizi sağlar.

Bu şablon, ders dosyalarınızı önceden düzenlemek ve önceden belirlenmiş bir ders planını takip ederek ders sırasında öğreteceklerinizi en üst düzeye çıkarmak için bir çerçeve sunar.

Derslerin küçük parçalarını bir araya getiren güvenilir bir günlük ders planlayıcı oluşturur ve sonunda hiçbir konuyu veya değerlendirmeyi atlamadan tüm konu modüllerini hazırlar.

Özel Alanlar, ilgili ders materyallerini eklemenize ve ders öncesinde hazırlık durumunuzu değerlendirmenize olanak tanır.

Profesyonel ipucu: Her hafta hazırlık son tarihleri veya ödev not verme oturumları hakkında hatırlatıcılar için otomasyon özelliğini kullanın.

4. ClickUp'ın Sınıf Yönetimi Planı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Sınıf Yönetimi Planı Şablonu, sınıfınızı düzenli tutmanıza ve ilerlemeyi izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Sınıf yönetimi planı oluşturmak, öğrencilerinize uygun disiplini sağlamak için kılavuzlar sağlar.

ClickUp'ın Sınıf Yönetimi Planı Şablonu, öğrenci davranışları için net standartlar belirlemenizi sağlar. Ayrıca, sınıf değerlendirmeleri öncesinde ve sonrasında katılım kurallarını ve protokollerini özetlemek için de kullanabilirsiniz.

ClickUp'ın bu şablonuyla koltuk düzeni ve ödev gönderme prosedürleri için kurallar oluşturabilir, haftalık ders planlarını ve takvimleri paylaşabilirsiniz. Buradaki amaç, pratik, teorik veya münazara tarzı dersler gibi farklı sınıf senaryoları için eylem planları hazırlamaktır.

5. ClickUp tarafından hazırlanan Öğretmen Eylem Planı Şablonu

Bu Şablonu İndirin Öğretmenler, eylem planlarının öğrencilerinin ihtiyaçlarını yansıttığından emin olmalıdır.

Kurs içeriğini bir araya getirmek, not kağıtlarını doldurmak ve veli-öğretmen toplantılarına hazırlanmak gibi görevleri yerine getirirken yanlış yönetimden kaçınmak için ClickUp'ın Öğretmen Eylem Planı Şablonunu kullanın. Bu şablon size şu konularda yardımcı olabilir:

Özel Alanları güncelleyerek, farklı dersler ve farklı sınıflardaki öğrenciler için kişiselleştirilmiş değerlendirme sistemleri tasarlayın

Disiplin şikayetleri, öğrenci devamlılığıyla ilgili sorunlar veya tatmin edici olmayan sınıf ortamı ile başa çıkmak için SOP'ler belirleyin. ClickUp Görünümleri, okul öğretmeni olarak birden fazla görevi stratejik olarak gözlemlemenizi ve yönetmenizi sağlar

Görevleri sınıf gözetmenlerine devredin ve bu şablonu onlarla paylaşarak sınav güncellemelerini veya önemli ders notlarını vurgulama ile ilgili iş yükünüzü azaltın

6. ClickUp'ın Sınıf Programı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Sınıf Programı Şablonu, sınıfınızda her gün olanları düzenlemenize ve izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Her öğretmenin en büyük kabusu, bir üniversitedeki birkaç öğrenci grubunun ders programlarını yönetmektir. ClickUp'ın Ders Programı Şablonu, büyük planlama sorumluluklarını daha küçük, daha yönetilebilir görevlere bölmenizi sağlar.

Katılım verilerini kontrol etmek, ödevleri oluşturmak ve dağıtmak için basit programlar hazırlayın. Bu şablon, programınızda test performanslarına veya soru-cevap oturumlarına dayalı olarak öğrencilerle geri bildirimleri tartışmak için zaman ayırmanızı da sağlar.

Özel Durumları kullanarak sınıf etkinliklerini, çıktılarını ve ekstra derslere katılımı izlemek için kendi iş akışlarınızı tasarlayın. Ayrıca, 15 benzersiz Özel Görünüm, birkaç zaman çizelgesinin karışmasını önlemek için konu bazında programlar düzenlemenize yardımcı olur.

7. ClickUp tarafından hazırlanan Özel Eğitim Sınıf Programı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Özel Eğitim Sınıf Programı Şablonu, öğrencileri, sınıfları, dersleri ve etkinlikleri yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Özel eğitim sınıfları, ek bir öğretim ve iletişim katmanı içerdiğinden yönetilmesi daha zor olabilir. ClickUp'ın Özel Eğitim Sınıfı Program Şablonu, dikkat dağınıklığını ortadan kaldırmak ve daha etkili öğretim ortamları yaratmaya odaklanmak için eğitim planları tasarlamaya yardımcı olur.

Bu şablon, dikkatli ekipman kurulumları ve özel öğretim stratejileriyle öğrencilerin katılımını artırma imkanı sunar.

Özel Alanlar bölümüne erişerek velileri ve vasileri toplantılar, testler veya öğrenci geri bildirimleri hakkında bilgilendirebilirsiniz.

Ayrıca, Özel Görünümler, farklı dönemlerde yüksek öncelikli konular için yüksek değerli sınıf notlarını, etkinlikleri ve programları kontrol etmek için mükemmeldir.

8. ClickUp'ın Sınıf Notları Şablonu

Bu Şablonu İndirin Bu şablon, düzenlenebilir, çoğaltılabilir ve herhangi bir konuya veya ödeve uygulanabilir bir örnek sayfa sağlar.

Deneyimli öğretmenler bile farklı türdeki sınıf bilgileri karşısında kendilerini bunalmış hissedebilir. ClickUp'ın Sınıf Notları Şablonu, öğrencilerin ödevlerini, sınıf disiplinini, not verme kriterlerini, karne notlarını ve daha fazlasını daha etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.

Kişisel ve ortak notlarınızı tek bir yerde yönetin ve renk kodları ve özel adlar kullanarak dosyaları kolayca erişilebilir bir düzende düzenleyin. Dosya paylaşım katmanları, öğrenci grupları için etkili bir işbirliği aracıdır.

Dahası, ClickUp, notlarınızın biçimlendirme, bağlantı, alıntı, yorum ve vurgularını düzenlemek için özel özelleştirme seçenekleri sunar. Notlarınızda depolanan verilere erişebilir ve bu belgeleri diğer öğretmenlerle kolayca paylaşabilir ve düzenleyebilirsiniz.

9. ClickUp'ın Sınıf Ödevi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Sınıf Ödevleri Şablonu, derslerle ilgili görevleri düzenlemenize ve yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Ödev verilerinizi tek bir yerde sıralamak, her hafta saatler kazandırabilir. ClickUp'ın Sınıf Ödevi Şablonu, ödevleri konulara, önceliklere, hedeflere ve çeşitli özelleştirilebilir parametrelere göre kategorize eder.

Ödev taslaklarını daha hızlı hazırlayın ve öğrencilerin görevlerini önceden dağıtın. Şablon, öğrencilerle aktif iletişim kanallarına göre ödevlerin son teslim tarihini değiştirme özelliğine sahiptir.

Bu şablonun biçimi, öğretmenlerin ödevleri her seferinde yeniden oluşturmalarını önler ve ayrıca ödev izleme ve geri bildirim sütunları ile öğrencilerin manuel yüklerden kurtulmasına yardımcı olur.

10. ClickUp'ın Öğrenci İlerleme Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Öğrenci İlerleme Şablonu, öğrencilerin performansını ve ilerlemesini izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

20-40 öğrenciden oluşan sınıfları yönetmek, öğrencilerin ilerlemesini izlemek için gerekli araçlara sahip değilseniz, ancak Maria Montessori'ye uygun bir görev gibi görünebilir. ClickUp'ın Öğrenci İlerleme Şablonu, sizin gibi öğretmenlerin öğrencilerinin akademik başarılarını takip etmelerine yardımcı olur.

Şablon, öğrencilerin bireysel performanslarını izlemek ve ebeveynler ve diğer öğretmenlerle tartışmak için ayrıntılı raporlar oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır. Sınıf seviyesi, davranış ve ders dışı etkinlikler gibi alanlardaki puanlarını karşılaştırarak iyileştirme potansiyeli olan alanları belirleyebilirsiniz.

Bu şablona erişerek, öğrencilerin ilerlemelerine ilişkin hızlı genel bakışlar oluşturun ve çabalarını iyileştirilmesi gereken alanlara yönlendirin. Bu şablon, daha büyük sınıflarda fark edilmesi zor olan, eleştirel düşünme yeteneği yüksek, yetenekli öğrencileri tespit etmenize yardımcı olabilir.

Daha İyi Akademik Yardım için Modernleştirilmiş Ders Planı Şablonlarını Kullanın

Öğretmenlik mesleği birçok sorumluluk gerektirir. Ödev hazırlamaktan sınav kağıtlarını kontrol etmeye, sınıf etkinliklerini izlemekten öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye kadar, idari ve özel görevlerin bir karışımı, çalışma saatlerinizden fazlasını gerektirir.

Yine de, bir noktada kaleminizi bırakıp tatil zilinin çalmasını beklemek zorunda kalacaksınız. ClickUp'ın ücretsiz ders planı şablonları, bu tür tükenmişlikleri önlemek ve ders planlama iş yükünüzü en aza indirmek için oluşturulmuştur.

KWL şablonlarımız, öğrencilerinizin neyi anladığını ve hangi bilgilerin daha iyi işlenmesi gerektiğini izlemek ve değerlendirmek için ek yardım sunar.

Otomasyon özellikleri ve özelleştirilebilir alanların birleşimi, eğitim ve raporlama belgelerini hazırlamak için ClickUp'ı tercih ettiğiniz proje yönetimi asistanı yapar.

ClickUp'ı eğitim yazılımınızla entegre ederek, eğitim içeriğinin oluşturulmasını ve sunulmasını da kolaylaştırabilirsiniz. Sonuçta, ders hazırlığı için kafa yormak yerine öğretmek istiyorsunuz!

Öyleyse, ne bekliyorsunuz? ClickUp'ı bugün ücretsiz olarak kullanmaya başlayın ve ders planlarınızı geliştirin!