başarı için 10 Temel Salesforce Entegrasyonu

Yenilikçi özellikleriyle Salesforce, müşteri ilişkileri yönetimi araçlarının geniş pazarında lider bir pozisyon sahiptir. Ancak onu gerçekten olağanüstü kılan, sağlam özellikleri ve sezgisel arayüzünden daha fazlasıdır; Salesforce'un çok sayıda araç ve platformla sorunsuz bir şekilde entegre olma yeteneğidir.
Salesforce ile entegre ettiğiniz her yeni araç, CRM deneyiminize benzersiz bir işlevsellik katmanı ekler. İş akışlarını kolaylaştırmaktan derin içgörüler elde etmeye kadar, doğru Salesforce entegrasyonları günlük iş hayatınızı büyük ölçüde basitleştirebilir.
Bu blogda, en iyi Salesforce entegrasyonlarını keşfedeceğiz.
Salesforce entegrasyonlarında nelere dikkat etmelisiniz?
Salesforce CRM entegrasyonlarında aramanız gereken özellikler şunlardır:
- Uyumluluk: Uyumluluk sorunları teknik sorunlara yol açabilir ve veri entegrasyonunu etkisiz hale getirebilir. Bu nedenle, entegre etmek için seçtiğiniz aracın Salesforce örneğinizle ve müşteri verileri ve e-posta pazarlaması için şu anda kullandığınız diğer araçlar ve veri kaynaklarıyla uyumlu olduğundan emin olun
- Özellikler: Salesforce entegrasyonunu değerlendirin ve özel ihtiyaçlarınızı ve CRM stratejinizi karşılayıp karşılamadığını belirleyin. Aramanız gereken bazı özellikler arasında kullanıcı dostu iş akışları, kolay veri entegrasyonu, veri doğruluğu, veri senkronizasyonu, gelişmiş raporlama yetenekleri vb. bulunur.
- Kullanım kolaylığı: Karmaşık veya aşırı teknik bir sistem entegrasyonu, kuruluşunuzdaki Salesforce kullanıcılarının hayal kırıklığına uğramasına ve direnç göstermesine neden olabilir. Bu nedenle, kullanıcı dostu ve sezgisel, takımınız için minimum eğitim gerektiren uygulamaları seçin
- Özelleştirme: Çözümü benzersiz gereksinimlerinize göre uyarlayabileceğiniz araçlarla Salesforce entegrasyonu arayın. Alanları, iş akışlarını ve kullanıcı arayüzlerini özelleştirme yeteneği, entegrasyonun iş süreçlerinize uyum sağlamasını garanti eder
- Güvenilirlik ve destek: Güvenilirlik ve mükemmel müşteri desteği konusunda kanıtlanmış, saygın satıcılardan Salesforce entegrasyonlarını seçin. Satıcının itibarını ve müşteri sorularına ve sorunlarına yanıt verme hızını belirlemek için diğer kullanıcıların yorumlarını ve referanslarını inceleyin
- Maliyet etkinliği: Salesforce entegrasyonlarının ön maliyet, sürekli bakım ücretleri ve potansiyel yatırım getirisi açısından maliyet etkinliğini değerlendirin. Kullanmayı seçtiğiniz Salesforce entegrasyon hizmetlerinin maliyetini de dahil etmeniz gerekebilir.
2024'te Kullanılacak En İyi 10 Salesforce Entegrasyonu
En iyi Salesforce entegrasyonları, deneyiminizi ve verimliliğinizi bir üst düzeye taşıyabilir. 2024'te kullanabileceğiniz en iyi 10 entegrasyonu keşfedelim:
1. ClickUp
Hepsi bir arada verimlilik ve proje yönetimi platformu olan ClickUp, dünyayı daha verimli hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu misyonu gerçekleştirmek için 1.000'den fazla entegrasyon, 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm ve iş akışlarınızı kolaylaştırmak için sağlam bir işbirliği özellikleri seti sunar.
Zapier'ı kullanan ClickUp'ın Salesforce entegrasyonu, iki platformdan herhangi birinde gerçekleştirilen bir eylemi otomatik olarak birbiriyle senkronize etmenizi sağlar. Böylece, Salesforce'ta bir fırsat oluşturduğunuzda, ClickUp otomatik olarak bunun için bir görev oluşturur.
ClickUp'ın CRM yetenekleri, 15'ten fazla özelleştirilebilir görünümle müşteri ilişkilerini yönetmenizi sağlar. Müşteri yaşam boyu değeri ve ortalama anlaşma boyutları gibi verileri tek bir yerden görselleştirebilir, izleyebilir ve analiz edebilirsiniz.
ClickUp'ta görev ilişkileri ve özel alanları kullanarak görev atama, potansiyel müşteri tahsisi, müşteri takipleri ve daha fazlası için otomatik iş akışları kurabilirsiniz.
Ayrıca, müşteri bilgilerini ve iletişimini merkezileştirerek siloları ortadan kaldırabilir ve iletişimi hızlandırabilirsiniz, bu da ClickUp'ı mükemmel bir Salesforce alternatifi haline getirir.
Ancak geçiş yapmak istemiyorsanız, Salesforce ile ClickUp'ın tüm harika özelliklerinden minimum çabayla yararlanmaya devam edebilirsiniz.
ClickUp'ın Evrensel Arama özelliği, ClickUp'taki tüm dosyaları, bağlı tüm uygulamaları (Salesforce dahil) ve yerel sürücünüzü hızlı ve verimli bir şekilde aramanızı sağlar. Özel arama komutları ekleyebilir ve sürekli kullanımla daha iyi ve daha kişiselleştirilmiş sonuçlar elde edebilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Tüm müşteri bilgilerinin merkezi bir veritabanını oluşturun ve ClickUp'taki Tablo Görünümü'nü kullanarak bilgileri hızlıca sıralamak için filtreler ve gruplar ile kolayca görüntüleyin
- ClickUp ve Salesforce verilerini zahmetsizce senkronize edin ve Universal Search'ü kullanarak sadece birkaç tıklamayla her ikisinde de ayrıntıları bulun
- Özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak satış boru hattınız, müşteri ilişkileriniz vb. hakkında net bir genel bakış elde edin
- Departmanlar arası iletişimi ve iş akışı otomasyonunu sağlayan işbirliğine dayalı CRM özelliklerinden yararlanın
- Özel Alanlar ile bilgileri istediğiniz şekilde düzenleyin, ClickUp'taki İlişkiler özelliğini kullanarak müşterileri satın alma verileri ve diğer ayrıntılarla ilişkilendirin
- ClickUp Otomasyonunu kullanarak belirli alanlara göre görevleri ve müşterileri otomatik olarak bireylere atayın ve son teslim tarihine veya görev durumuna göre eylemleri tetikleyin
- ClickUp Brain ile e-postalar yazın ve potansiyel müşteriler için otomatik takip mesajları oluşturarak iletişim ve takip görevlerini otomatikleştirin
- Potansiyel müşterilerinizi düzenlemek için ücretsiz CRM şablonlarından yararlanın
ClickUp sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, karmaşık görevler için yavaş yanıt sürelerinden şikayetçi
- Zengin özellikler başlangıçta biraz kafa karıştırıcı olabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)
2. HubSpot
HubSpot platformu, satış, destek, pazarlama ve operasyon takımlarınızla entegre olabilen yazılım çözümleri sunar. Bu CRM yazılımı ile kuruluşunuzun veri kaynaklarını, takımlarını ve müşterilerini birbirine bağlayabilirsiniz.
HubSpot, SEO ve web analizi çözümlerinin yanı sıra sosyal medya ve içerik yönetimi için araçlar sunar. Salesforce entegrasyon özelliği, pazarlama, satış ve hizmet takımlarınızın sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar. Verileri hızlı bir şekilde aktarabilir, şirket metrikleriniz hakkında kapsamlı bilgiler edinebilir ve hem iç hem de dış işbirliğini iyileştirebilirsiniz.
HubSpot'un en iyi özellikleri
- Pazarlama ve satış takımları arasında daha iyi işbirliği sağlayın
- İki platform arasında Salesforce verilerini sorunsuz bir şekilde senkronize edin ve aktarın
- Yeni potansiyel müşterileri satış temsilcilerine kolayca yönlendirin ve dağıtın ve durumlarını gerçek zamanlı olarak izleyin
- Müşterilerinizin etkileşimlerine ve tercihlerine göre eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin
- Kayıt senkronizasyonunu özelleştirin
- HubSpot-Salesforce veri entegrasyonunu kullanarak kişiselleştirilmiş e-postalar gönderin ve veritabanınızı segmentlere ayırın
- Anlaşmalardan ve kampanyalardan elde edilen geliri izleyin
HubSpot sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, pazarlama ve satış merkezi arasında daha fazla özelleştirme talep etti
- Birçok kullanıcı, daha fazla eklenti, global yedekleme veya geri alma seçenekleri, üyelik alanı için daha fazla işlevsellik, yerleşik e-ticaret araçları vb. gibi daha iyi özellikler talep etmiştir
HubSpot fiyatlandırması
HubSpot Marketing Hub'ın fiyatlandırma yapısı aşağıdaki gibidir:
- Ücretsiz
- Başlangıç: 20 $/ay koltuk başına
- Profesyonel: 3 koltuk için aylık 890 $
- Kurumsal: 5 koltuk için aylık 3600 $
HubSpot derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (10.800+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (5.800+ yorum)
3. Slack
Slack, iç iletişim için en popüler mesajlaşma uygulamaları arasındadır. Doğrudan mesajlaşma, video ve sesli aramalar, gruplar, dosya paylaşımı gibi geniş özellikleri sayesinde takımların e-posta veya toplantılar yoluyla iletişim kurma ihtiyacını azaltır.
Slack'i Salesforce ile entegre etmek, takımlar arasında daha iyi işbirliği sağlar. Salesforce kayıtlarını paylaşabilir, gerçek zamanlı mesajlaşmayı etkinleştirebilir, Salesforce'taki güncellemeler hakkında Slack bildirimleri alabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.
Slack'in en iyi özellikleri
- Salesforce'taki yeni fırsatlar hakkında Slack bildirimleri alın ve Slack kanallarında Salesforce kayıtlarını görün
- Slack ve Salesforce Chatter arasında iletişim kurun
- Oluşturulan yeni Salesforce kayıtlarına veya mevcut kayıtlarda yapılan değişikliklere göre Slack kanallarında uyarılar ayarlayın
- Salesforce kayıtlarındaki gerçek zamanlı güncellemelerle tüm takımlarla işbirliği yapın
- Harici destek ekibi işlemleri için Slack Connect özelliği aracılığıyla Salesforce kayıtlarını Slack'e entegre edin
- Salesforce kayıtlarında ilgili Slack mesajlarını görüntüleyin
– Slack sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar arama özelliğini yetersiz buldu
- Bildirimler çok fazla olabilir
Slack fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 8,75 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma
Slack AI, tüm planlar için özel bir fiyatla eklenti olarak sunulmaktadır
Slack derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (32.400+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (23.100+ yorum)
4. LinkedIn Reklamları
LinkedIn Pazarlama Çözümleri'nin bir parçası olan LinkedIn Ads, profesyonel bir kitle ile ilişki kurmak için idealdir. Platform, etkileşimi izlemek, kampanya hedeflemesi oluşturmak ve çeşitli reklam biçimlerinden yararlanmak için derinlemesine kitle bilgileri sunar.
LinkedIn Lead Gen reklamlarını Salesforce'un Sales Cloud ile entegre ederek, birkaç temel kurulum adımıyla potansiyel müşteri oluşturma stratejinizi geliştirebilirsiniz. Zapier'in yardımıyla Salesforce'u LinkedIn Ads ile entegre ederek, potansiyel müşterileri yönlendirmek ve yönetmek, LinkedIn reklam yanıtlarından yeni Salesforce potansiyel müşterileri oluşturmak ve daha fazlasını yapmak için otomasyon kurabilirsiniz.
LinkedIn Ads'in en iyi özellikleri
- Salesforce potansiyel müşterileri olarak yeni LinkedIn Ads dönüşümleri ekleyin
- Sponsorlu içerik, sponsorlu mesajlaşma, dinamik reklamlar ve metin reklamlar dahil olmak üzere çeşitli reklam biçimleri arasından seçim yapın
- LinkedIn Ads'in hedefleme araçlarını kullanarak doğru kitleye ulaşın
- Analitiği kullanarak metrikleri izleyin ve kampanyalarınızı iyileştirin
- LinkedIn Ads kitlesine yeni Salesforce kayıtlarını kişi olarak ekleyin
- LinkedIn'deki yanıtlara göre Salesforce'ta kayıtlar oluşturun ve güncelleyin
- Salesforce'a özel kayıtlar ekleyin ve yeni LinkedIn Ads yanıtlarıyla Slack mesajları bile gönderin
LinkedIn Ads sınırlamaları
- Reklamlar için belirli coğrafi alanları hedefleyemezsiniz
- Bazı kullanıcılar platformu pahalı buldu
LinkedIn Ads fiyatlandırması
- LinkedIn Ads özel fiyatlandırma sunar.
LinkedIn Ads puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (250+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (10+ yorum)
5. Gmail
Dünyanın en popüler e-posta hizmetlerinden biri olan Gmail, kullanıcılarına güvenlik, Akıllı Yazma, hızlı yanıtlar ve kullanımı kolay bir arayüz gibi birçok avantaj sunar. Gmail'i Salesforce'a bağlamak, verimliliği artırabilir ve tüm e-posta iletişiminizi senkronize halde tutabilir.
Bu entegrasyon, Salesforce verilerini doğrudan Gmail platformunda görüntülemenizi ve yönetmenizi, Salesforce kayıtlarını hızlı bir şekilde oluşturmanızı ve manuel veri girişi yapmadan e-postaları Salesforce'a geri kaydetmenizi sağlar.
Gmail'in en iyi özellikleri
- E-posta mesajlarını veya takvim girdilerini Salesforce kayıtlarına ekleyin
- Doğrudan gelen kutunuzdan Salesforce potansiyel müşterileri oluşturun
- Salesforce e-posta şablonlarını kullanarak mesajlar oluşturun veya yanıtlayın
- E-postalardan tanınmayan yeni kişileri doğrudan Salesforce kayıtlarına ekleyin
- E-postalara ve Salesforce kayıtlarına merkezi erişim sayesinde Gmail ve Salesforce arasında geçiş yapmaktan kurtulun
- Gmail üzerinden Salesforce görevlerine erişin ve durumlarını değiştirin
Gmail sınırlamaları
- Tasarım bir süredir önemli bir iyileştirme görmemiştir
- Ücretsiz olarak sınırlı depolama alanı sunar
Gmail fiyatlandırması
Gmail ücretsiz bir hizmet olarak sunulmaktadır. Ancak, profesyonel bir e-posta adresi ve özel markalama seçenekleri istiyorsanız, aşağıdaki Google Çalışma Alanı planlarını satın alabilirsiniz:
- Business Starter: Kullanıcı başına aylık 6 $
- İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Gmail puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (42.000+ yorum) (Çalışma Alanı)
- Capterra: 4,8/5 (12.200+ yorum)
6. Mailchimp
Mailchimp, e-posta kampanyaları tasarlama, gönderme ve izleme imkanı sunan bir e-posta pazarlama platformudur. Platform ile kampanya performansını analiz edebilir, daha fazla müşteri kazanabilir, otomatik e-posta dizileri oluşturabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.
Salesforce'u Mailchimp ile entegre ederek Salesforce hesap verilerinizi Mailchimp ile senkronize edebilirsiniz. Bu, tüm satış fırsatlarını ve kişileri hızlı bir şekilde paylaşmanıza, özel e-posta kampanyalarıyla potansiyel müşterilerinizi hedeflemenize ve verileri kullanarak Mailchimp segmentleri oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca, her iki platform arasındaki aboneleri de senkronize edebilirsiniz.
Mailchimp'in en iyi özellikleri
- Salesforce'tan kişileri, potansiyel müşterileri ve aboneleri içe aktarın
- Mailchimp abonelerini Salesforce potansiyel müşterileri olarak kullanarak iletişimi kolaylaştırın
- Verileri ve kullanıcı erişimini yönetmek için uygulamayı özelleştirin
- Bir araçtan elde ettiğiniz değerli bilgileri diğerinde performansınızı artırmak için kullanın
- Sayfa, iletişim ve potansiyel müşteri düzenini özelleştirin
Mailchimp sınırlamaları
- Ücretsiz plan, çok kısıtlayıcı e-posta ve abone sınırlarına sahiptir
- Bazı kullanıcılar tasarım fonksiyonlarının sınırlı olduğunu düşündü
Mailchimp fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Essentials: 9,17 $/ay
- Standart: 13,70 $/ay
- Premium: 273,92 $/ay
*Fiyatlandırma 500 kişi için geçerlidir. Kişi sayısı arttıkça fiyat da artar.
Mailchimp puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (5.100+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (16.800+ yorum)
7. Gravity Forms
Gravity Forms, WordPress'te çevrimiçi formları ve iş akışlarını özelleştirmeye yardımcı olan bir form oluşturma yazılımıdır. Potansiyel müşterileri yakalamak, iş akışlarını otomatikleştirmek ve ödemeleri toplamak için formlar oluşturabilirsiniz.
Salesforce-Gravity Forms entegrasyonu ile Salesforce CRM'yi WordPress Gravity Forms ile bağlayabilirsiniz. Bu, daha iyi potansiyel müşteri yönetimi ve veri toplama, gelişmiş raporlama ve analiz, ölçeklenebilirlik ve kişiselleştirme için Gravity Forms form gönderilerini Salesforce hesabınıza otomatik olarak eklemenizi ve güncellemenizi sağlar.
Gravity Forms'un en iyi özellikleri
- Gravity Forms formunu Salesforce Lead, Contact veya Case ile entegre edin
- Sürükle ve bırak form oluşturucu ile formları verimli bir şekilde oluşturun
- Kolay erişilebilir formlar oluşturun
- Anketler, geri bildirimler ve kayıtlar kolayca gerçekleştirin
- Koşullu mantık ile karmaşık kullanım örneklerini çözün
Gravity Forms sınırlamaları
- Ücretsiz sürüm sınırlı özellikler sunar
- Kullanıcılar arayüzü hantal ve eski buluyor
Gravity Forms fiyatlandırması
- Temel Lisans: 59 $ (yıllık faturalandırılır)
- Pro Lisans: 159 $ (yıllık faturalandırılır)
- Elit Lisans: 259 $ (yıllık faturalandırılır)
- Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için lisans: 129 $ (yıllık faturalandırılır)
Gravity Forms derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (230+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)
8. Typeform
Typeform, kayıt, geri bildirim, araştırma ve aklınıza gelebilecek diğer tüm amaçlar için dikkat çekici formlar oluşturmanıza yardımcı olan bir anket oluşturma aracıdır. Yerleşik formlar ve düzenli olarak kullandığınız platformlarla entegrasyon sayesinde verileri verimli bir şekilde toplamanıza yardımcı olur.
Typeform'u Salesforce ile entegre ederek, formunuz gönderildiğinde Typeform alanlarını otomatik olarak haritalayabilirsiniz. Kullanımı kolay bir arayüzle çalışarak farklı formlar oluşturun ve hızlı bir şekilde potansiyel müşteriler oluşturun.
Typeform'un en iyi özellikleri
- Formlar, anketler ve testler oluşturun
- Typeform'da bulunan formların listesini ve bu formlardan gelen yanıtları Salesforce verileriyle senkronize edin
- Typeform'ları Lead, Opportunity, Contact, Account ve Case gibi Salesforce nesnelerine haritalayın
- Typeform ile Salesforce verileri/yanıtlarının senkronizasyon sıklığını özelleştirin
- Merkezi verilerle müşteri desteği biletlerini yönetin ve pazarlama kampanyaları yürütün
Typeform sınırlamaları
- Salesforce entegrasyonu yalnızca İş planında mevcuttur
- Bazı kullanıcılar aracı biraz pahalı buldu
Typeform fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: 29 $/ay
- Artı: Aylık 59 $
- İş: 99 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Typeform puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (700'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (830+ yorum)
9. Calendly
Calendly, sık sık toplantı yapan takımlar için mükemmel bir planlama otomasyon platformudur. E-posta ile gidip gelme ihtiyacını ortadan kaldırır ve değerli zamandan tasarruf sağlar. Bu nedenle, herhangi bir şirketin satış takımı için popüler Salesforce entegrasyonları arasında yer alması şaşırtıcı değildir.
Calendly-Salesforce entegrasyonu, Salesforce'u manuel olarak güncelleme ihtiyacını ortadan kaldırır ve müşterilerinize daha fazla odaklanmanızı sağlar. Calendly, yeni toplantılar planladığınızda Salesforce'ta otomatik olarak yeni bir Potansiyel Müşteri, Kişi veya Fırsat oluşturur. Bu sayede, anlaşmaları daha verimli bir şekilde kapatabilir ve yüksek değerli potansiyel müşterileri anında planlayabilirsiniz. Calendly Yönlendirme ile, pazarlama formlarınızın yardımıyla ve doğrudan Salesforce kayıtlarından toplantıları, etkinlikleri, seminerleri ve randevuları nitelendirebilir, yönlendirebilir ve yönetebilirsiniz.
Calendly'nin en iyi özellikleri
- Calendly toplantılarını mevcut bir Salesforce kaydına otomatik olarak ekleyin veya yeni bir kayıt oluşturun
- Calendly'den doğrudan Salesforce'ta doğru ve güncel verileri alın
- Belirli gruplar için Calendly verilerini senkronize ederek karışıklığı önleyin ve alakasız verilerin Salesforce'a girmesini engelleyin
- Salesforce'tan yaklaşan ve geçmiş toplantıların görünümünü görüntüleyin
- Calendly'den etkinlikleri izleyin ve ölçün
Calendly sınırlamaları
- Yalnızca Teams ve Enterprise planlarında kullanılabilir
Calendly fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Koltuk başına aylık 12 ABD doları
- Takımlar: Aylık 20 $/koltuk
- Enterprise: Yıllık 15.000 $'dan başlayan fiyatlarla
Calendly puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.400+ yorum)
10. Eventbrite
Eventbrite, özelleştirilebilir etkinlik sayfaları oluşturmanıza, etkinlikleri pazarlamanıza ve bilet satmanıza olanak tanıyan bir etkinlik yönetim platformudur. Ayrıca kullanıcı kaydı, ödeme işleme, e-posta otomasyonu ve özelleştirme ile sosyal medya tanıtımına da yardımcı olur. Etkinlik tabanlı pazarlama için popüler Salesforce entegrasyonları arasındadır.
Eventbrite'ı Salesforce platformuyla entegre ederek, iki araç arasında etkinlik, sipariş ve katılımcı verilerini senkronize edebilirsiniz. Entegrasyon, Eventbrite'daki katılımcı listesine göre otomatik olarak Potansiyel Müşteriler, Kişiler ve Hesaplar oluşturur.
Eventbrite'ın en iyi özellikleri
- Salesforce'ta tüm etkinlik verilerini görüntüleyin ve izleyin
- Etkinlik ve Salesforce veri entegrasyonunu kullanarak anlamlı raporlar oluşturun
- Yeni bir Salesforce potansiyel müşterisi oluşturulduğunda bildirim alın
- Eventbrite'tan katılımcı alanlarını Salesforce'un Potansiyel Müşteriler ve Kişiler alanlarına harita
Eventbrite sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar müşteri desteğinin yanıt vermediğini belirtti
- Özelleştirme eksikliği
Eventbrite fiyatlandırması
- Ücretsiz: 25 bilete kadar
- Flex: 100 bilete kadar etkinlik başına 9,99 $
- Pro: Ayda 29 $, 100 bilete kadar
- Premium: Özel fiyatlandırma
Eventbrite puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (760+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.900+ yorum)
ClickUp ile Salesforce deneyiminizi geliştirin!
Yenilikçi özellikleriyle Salesforce, sayısız kuruluşun satış ve pazarlama takımlarının favorisi haline gelmiştir. Burada yer alan Salesforce entegrasyonları, Salesforce deneyiminizden daha fazla yararlanmanıza yardımcı olacak ve verimliliğinizi ve etkinliğinizi katlayacaktır.
İhtiyaçlarınıza en uygun Salesforce entegrasyonunu seçin. Örneğin, bir CRM alternatifi veya pazarlama otomasyonu aracına ihtiyacınız varsa, HubSpot veya LinkedIn Ads en iyisidir. E-postalarınızı yönetmek için Salesforce uygulamalarına ihtiyacınız varsa, Gmail ve Mailchimp size daha uygun olacaktır.
Ancak, tüm ihtiyaçlarınıza uygun ve farklı sistemleri birbirine bağlayan en iyi Salesforce entegrasyonunu arıyorsanız, ClickUp'ı deneyin. İşbirliği, CRM ve müşteri veritabanı yazılımı olarak çalışır — güçlü özelliklere sahip hepsi bir arada bir çözümdür. Ücretsiz kaydolarak deneyin!