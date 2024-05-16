başarı için 10 Temel Salesforce Entegrasyonu

Yenilikçi özellikleriyle Salesforce, müşteri ilişkileri yönetimi araçlarının geniş pazarında lider bir pozisyon sahiptir. Ancak onu gerçekten olağanüstü kılan, sağlam özellikleri ve sezgisel arayüzünden daha fazlasıdır; Salesforce'un çok sayıda araç ve platformla sorunsuz bir şekilde entegre olma yeteneğidir.

Salesforce ile entegre ettiğiniz her yeni araç, CRM deneyiminize benzersiz bir işlevsellik katmanı ekler. İş akışlarını kolaylaştırmaktan derin içgörüler elde etmeye kadar, doğru Salesforce entegrasyonları günlük iş hayatınızı büyük ölçüde basitleştirebilir.

Bu blogda, en iyi Salesforce entegrasyonlarını keşfedeceğiz.

Salesforce entegrasyonlarında nelere dikkat etmelisiniz?

Salesforce CRM entegrasyonlarında aramanız gereken özellikler şunlardır:

Uyumluluk: Uyumluluk sorunları teknik sorunlara yol açabilir ve veri entegrasyonunu etkisiz hale getirebilir. Bu nedenle, entegre etmek için seçtiğiniz aracın Salesforce örneğinizle ve müşteri verileri ve e-posta pazarlaması için şu anda kullandığınız diğer araçlar ve veri kaynaklarıyla uyumlu olduğundan emin olun

Özellikler: Salesforce entegrasyonunu değerlendirin ve özel ihtiyaçlarınızı ve Salesforce entegrasyonunu değerlendirin ve özel ihtiyaçlarınızı ve CRM stratejinizi karşılayıp karşılamadığını belirleyin. Aramanız gereken bazı özellikler arasında kullanıcı dostu iş akışları, kolay veri entegrasyonu, veri doğruluğu, veri senkronizasyonu, gelişmiş raporlama yetenekleri vb. bulunur.

Kullanım kolaylığı: Karmaşık veya aşırı teknik bir sistem entegrasyonu, kuruluşunuzdaki Salesforce kullanıcılarının hayal kırıklığına uğramasına ve direnç göstermesine neden olabilir. Bu nedenle, kullanıcı dostu ve sezgisel, takımınız için minimum eğitim gerektiren uygulamaları seçin

Özelleştirme: Çözümü benzersiz gereksinimlerinize göre uyarlayabileceğiniz araçlarla Salesforce entegrasyonu arayın. Alanları, iş akışlarını ve kullanıcı arayüzlerini özelleştirme yeteneği, entegrasyonun iş süreçlerinize uyum sağlamasını garanti eder

Güvenilirlik ve destek: Güvenilirlik ve mükemmel müşteri desteği konusunda kanıtlanmış, saygın satıcılardan Salesforce entegrasyonlarını seçin. Satıcının itibarını ve müşteri sorularına ve sorunlarına yanıt verme hızını belirlemek için diğer kullanıcıların yorumlarını ve referanslarını inceleyin

Maliyet etkinliği: Salesforce entegrasyonlarının ön maliyet, sürekli bakım ücretleri ve potansiyel yatırım getirisi açısından maliyet etkinliğini değerlendirin. Kullanmayı seçtiğiniz Salesforce entegrasyon hizmetlerinin maliyetini de dahil etmeniz gerekebilir.

2024'te Kullanılacak En İyi 10 Salesforce Entegrasyonu

En iyi Salesforce entegrasyonları, deneyiminizi ve verimliliğinizi bir üst düzeye taşıyabilir. 2024'te kullanabileceğiniz en iyi 10 entegrasyonu keşfedelim:

1. ClickUp

Zapier kullanarak Salesforce ve ClickUp'ı zahmetsizce entegre edin

Hepsi bir arada verimlilik ve proje yönetimi platformu olan ClickUp, dünyayı daha verimli hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu misyonu gerçekleştirmek için 1.000'den fazla entegrasyon, 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm ve iş akışlarınızı kolaylaştırmak için sağlam bir işbirliği özellikleri seti sunar.

Zapier'ı kullanan ClickUp'ın Salesforce entegrasyonu, iki platformdan herhangi birinde gerçekleştirilen bir eylemi otomatik olarak birbiriyle senkronize etmenizi sağlar. Böylece, Salesforce'ta bir fırsat oluşturduğunuzda, ClickUp otomatik olarak bunun için bir görev oluşturur.

ClickUp ile iş akışlarını görselleştirin, hesapları izleyin ve yönetin, takımınızla işbirliği yapın ve daha fazlasını yapın

ClickUp'ın CRM yetenekleri, 15'ten fazla özelleştirilebilir görünümle müşteri ilişkilerini yönetmenizi sağlar. Müşteri yaşam boyu değeri ve ortalama anlaşma boyutları gibi verileri tek bir yerden görselleştirebilir, izleyebilir ve analiz edebilirsiniz.

ClickUp'ta görev ilişkileri ve özel alanları kullanarak görev atama, potansiyel müşteri tahsisi, müşteri takipleri ve daha fazlası için otomatik iş akışları kurabilirsiniz.

Ayrıca, müşteri bilgilerini ve iletişimini merkezileştirerek siloları ortadan kaldırabilir ve iletişimi hızlandırabilirsiniz, bu da ClickUp'ı mükemmel bir Salesforce alternatifi haline getirir.

Ancak geçiş yapmak istemiyorsanız, Salesforce ile ClickUp'ın tüm harika özelliklerinden minimum çabayla yararlanmaya devam edebilirsiniz.

Evrensel Arama'yı kullanarak tüm ClickUp ekosisteminde ve bağlı uygulamalarda herhangi bir dosyayı arayın

ClickUp'ın Evrensel Arama özelliği, ClickUp'taki tüm dosyaları, bağlı tüm uygulamaları (Salesforce dahil) ve yerel sürücünüzü hızlı ve verimli bir şekilde aramanızı sağlar. Özel arama komutları ekleyebilir ve sürekli kullanımla daha iyi ve daha kişiselleştirilmiş sonuçlar elde edebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, karmaşık görevler için yavaş yanıt sürelerinden şikayetçi

Zengin özellikler başlangıçta biraz kafa karıştırıcı olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

2. HubSpot

via HubSpot

HubSpot platformu, satış, destek, pazarlama ve operasyon takımlarınızla entegre olabilen yazılım çözümleri sunar. Bu CRM yazılımı ile kuruluşunuzun veri kaynaklarını, takımlarını ve müşterilerini birbirine bağlayabilirsiniz.

HubSpot, SEO ve web analizi çözümlerinin yanı sıra sosyal medya ve içerik yönetimi için araçlar sunar. Salesforce entegrasyon özelliği, pazarlama, satış ve hizmet takımlarınızın sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar. Verileri hızlı bir şekilde aktarabilir, şirket metrikleriniz hakkında kapsamlı bilgiler edinebilir ve hem iç hem de dış işbirliğini iyileştirebilirsiniz.

HubSpot'un en iyi özellikleri

Pazarlama ve satış takımları arasında daha iyi işbirliği sağlayın

İki platform arasında Salesforce verilerini sorunsuz bir şekilde senkronize edin ve aktarın

Yeni potansiyel müşterileri satış temsilcilerine kolayca yönlendirin ve dağıtın ve durumlarını gerçek zamanlı olarak izleyin

Müşterilerinizin etkileşimlerine ve tercihlerine göre eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Kayıt senkronizasyonunu özelleştirin

HubSpot-Salesforce veri entegrasyonunu kullanarak kişiselleştirilmiş e-postalar gönderin ve veritabanınızı segmentlere ayırın

Anlaşmalardan ve kampanyalardan elde edilen geliri izleyin

HubSpot sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, pazarlama ve satış merkezi arasında daha fazla özelleştirme talep etti

Birçok kullanıcı, daha fazla eklenti, global yedekleme veya geri alma seçenekleri, üyelik alanı için daha fazla işlevsellik, yerleşik e-ticaret araçları vb. gibi daha iyi özellikler talep etmiştir

HubSpot fiyatlandırması

HubSpot Marketing Hub'ın fiyatlandırma yapısı aşağıdaki gibidir:

Ücretsiz

Başlangıç: 20 $/ay koltuk başına

Profesyonel: 3 koltuk için aylık 890 $

Kurumsal: 5 koltuk için aylık 3600 $

HubSpot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.800+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (5.800+ yorum)

3. Slack

slack aracılığıyla

Slack, iç iletişim için en popüler mesajlaşma uygulamaları arasındadır. Doğrudan mesajlaşma, video ve sesli aramalar, gruplar, dosya paylaşımı gibi geniş özellikleri sayesinde takımların e-posta veya toplantılar yoluyla iletişim kurma ihtiyacını azaltır.

Slack'i Salesforce ile entegre etmek, takımlar arasında daha iyi işbirliği sağlar. Salesforce kayıtlarını paylaşabilir, gerçek zamanlı mesajlaşmayı etkinleştirebilir, Salesforce'taki güncellemeler hakkında Slack bildirimleri alabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Slack'in en iyi özellikleri

Salesforce'taki yeni fırsatlar hakkında Slack bildirimleri alın ve Slack kanallarında Salesforce kayıtlarını görün

Slack ve Salesforce Chatter arasında iletişim kurun

Oluşturulan yeni Salesforce kayıtlarına veya mevcut kayıtlarda yapılan değişikliklere göre Slack kanallarında uyarılar ayarlayın

Salesforce kayıtlarındaki gerçek zamanlı güncellemelerle tüm takımlarla işbirliği yapın

Harici destek ekibi işlemleri için Slack Connect özelliği aracılığıyla Salesforce kayıtlarını Slack'e entegre edin

Salesforce kayıtlarında ilgili Slack mesajlarını görüntüleyin

– Slack sınırlamaları

Bazı kullanıcılar arama özelliğini yetersiz buldu

Bildirimler çok fazla olabilir

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 8,75 $

İş: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma

Slack AI, tüm planlar için özel bir fiyatla eklenti olarak sunulmaktadır

Slack derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (32.400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.100+ yorum)

4. LinkedIn Reklamları

linkedIn aracılığıyla

LinkedIn Pazarlama Çözümleri'nin bir parçası olan LinkedIn Ads, profesyonel bir kitle ile ilişki kurmak için idealdir. Platform, etkileşimi izlemek, kampanya hedeflemesi oluşturmak ve çeşitli reklam biçimlerinden yararlanmak için derinlemesine kitle bilgileri sunar.

LinkedIn Lead Gen reklamlarını Salesforce'un Sales Cloud ile entegre ederek, birkaç temel kurulum adımıyla potansiyel müşteri oluşturma stratejinizi geliştirebilirsiniz. Zapier'in yardımıyla Salesforce'u LinkedIn Ads ile entegre ederek, potansiyel müşterileri yönlendirmek ve yönetmek, LinkedIn reklam yanıtlarından yeni Salesforce potansiyel müşterileri oluşturmak ve daha fazlasını yapmak için otomasyon kurabilirsiniz.

LinkedIn Ads'in en iyi özellikleri

Salesforce potansiyel müşterileri olarak yeni LinkedIn Ads dönüşümleri ekleyin

Sponsorlu içerik, sponsorlu mesajlaşma, dinamik reklamlar ve metin reklamlar dahil olmak üzere çeşitli reklam biçimleri arasından seçim yapın

LinkedIn Ads'in hedefleme araçlarını kullanarak doğru kitleye ulaşın

Analitiği kullanarak metrikleri izleyin ve kampanyalarınızı iyileştirin

LinkedIn Ads kitlesine yeni Salesforce kayıtlarını kişi olarak ekleyin

LinkedIn'deki yanıtlara göre Salesforce'ta kayıtlar oluşturun ve güncelleyin

Salesforce'a özel kayıtlar ekleyin ve yeni LinkedIn Ads yanıtlarıyla Slack mesajları bile gönderin

LinkedIn Ads sınırlamaları

Reklamlar için belirli coğrafi alanları hedefleyemezsiniz

Bazı kullanıcılar platformu pahalı buldu

LinkedIn Ads fiyatlandırması

LinkedIn Ads özel fiyatlandırma sunar.

LinkedIn Ads puanları ve yorumları

G2: 4/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (10+ yorum)

5. Gmail

via YouTube

Dünyanın en popüler e-posta hizmetlerinden biri olan Gmail, kullanıcılarına güvenlik, Akıllı Yazma, hızlı yanıtlar ve kullanımı kolay bir arayüz gibi birçok avantaj sunar. Gmail'i Salesforce'a bağlamak, verimliliği artırabilir ve tüm e-posta iletişiminizi senkronize halde tutabilir.

Bu entegrasyon, Salesforce verilerini doğrudan Gmail platformunda görüntülemenizi ve yönetmenizi, Salesforce kayıtlarını hızlı bir şekilde oluşturmanızı ve manuel veri girişi yapmadan e-postaları Salesforce'a geri kaydetmenizi sağlar.

Gmail'in en iyi özellikleri

E-posta mesajlarını veya takvim girdilerini Salesforce kayıtlarına ekleyin

Doğrudan gelen kutunuzdan Salesforce potansiyel müşterileri oluşturun

Salesforce e-posta şablonlarını kullanarak mesajlar oluşturun veya yanıtlayın

E-postalardan tanınmayan yeni kişileri doğrudan Salesforce kayıtlarına ekleyin

E-postalara ve Salesforce kayıtlarına merkezi erişim sayesinde Gmail ve Salesforce arasında geçiş yapmaktan kurtulun

Gmail üzerinden Salesforce görevlerine erişin ve durumlarını değiştirin

Gmail sınırlamaları

Tasarım bir süredir önemli bir iyileştirme görmemiştir

Ücretsiz olarak sınırlı depolama alanı sunar

Gmail fiyatlandırması

Gmail ücretsiz bir hizmet olarak sunulmaktadır. Ancak, profesyonel bir e-posta adresi ve özel markalama seçenekleri istiyorsanız, aşağıdaki Google Çalışma Alanı planlarını satın alabilirsiniz:

Business Starter: Kullanıcı başına aylık 6 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Gmail puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (42.000+ yorum) (Çalışma Alanı)

Capterra: 4,8/5 (12.200+ yorum)

6. Mailchimp

salesforce aracılığıyla

Mailchimp, e-posta kampanyaları tasarlama, gönderme ve izleme imkanı sunan bir e-posta pazarlama platformudur. Platform ile kampanya performansını analiz edebilir, daha fazla müşteri kazanabilir, otomatik e-posta dizileri oluşturabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Salesforce'u Mailchimp ile entegre ederek Salesforce hesap verilerinizi Mailchimp ile senkronize edebilirsiniz. Bu, tüm satış fırsatlarını ve kişileri hızlı bir şekilde paylaşmanıza, özel e-posta kampanyalarıyla potansiyel müşterilerinizi hedeflemenize ve verileri kullanarak Mailchimp segmentleri oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca, her iki platform arasındaki aboneleri de senkronize edebilirsiniz.

Mailchimp'in en iyi özellikleri

Salesforce'tan kişileri, potansiyel müşterileri ve aboneleri içe aktarın

Mailchimp abonelerini Salesforce potansiyel müşterileri olarak kullanarak iletişimi kolaylaştırın

Verileri ve kullanıcı erişimini yönetmek için uygulamayı özelleştirin

Bir araçtan elde ettiğiniz değerli bilgileri diğerinde performansınızı artırmak için kullanın

Sayfa, iletişim ve potansiyel müşteri düzenini özelleştirin

Mailchimp sınırlamaları

Ücretsiz plan, çok kısıtlayıcı e-posta ve abone sınırlarına sahiptir

Bazı kullanıcılar tasarım fonksiyonlarının sınırlı olduğunu düşündü

Mailchimp fiyatlandırması

Ücretsiz

Essentials: 9,17 $/ay

Standart: 13,70 $/ay

Premium: 273,92 $/ay

*Fiyatlandırma 500 kişi için geçerlidir. Kişi sayısı arttıkça fiyat da artar.

Mailchimp puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (5.100+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (16.800+ yorum)

7. Gravity Forms

via Gravity Forms

Gravity Forms, WordPress'te çevrimiçi formları ve iş akışlarını özelleştirmeye yardımcı olan bir form oluşturma yazılımıdır. Potansiyel müşterileri yakalamak, iş akışlarını otomatikleştirmek ve ödemeleri toplamak için formlar oluşturabilirsiniz.

Salesforce-Gravity Forms entegrasyonu ile Salesforce CRM'yi WordPress Gravity Forms ile bağlayabilirsiniz. Bu, daha iyi potansiyel müşteri yönetimi ve veri toplama, gelişmiş raporlama ve analiz, ölçeklenebilirlik ve kişiselleştirme için Gravity Forms form gönderilerini Salesforce hesabınıza otomatik olarak eklemenizi ve güncellemenizi sağlar.

Gravity Forms'un en iyi özellikleri

Gravity Forms formunu Salesforce Lead, Contact veya Case ile entegre edin

Sürükle ve bırak form oluşturucu ile formları verimli bir şekilde oluşturun

Kolay erişilebilir formlar oluşturun

Anketler, geri bildirimler ve kayıtlar kolayca gerçekleştirin

Koşullu mantık ile karmaşık kullanım örneklerini çözün

Gravity Forms sınırlamaları

Ücretsiz sürüm sınırlı özellikler sunar

Kullanıcılar arayüzü hantal ve eski buluyor

Gravity Forms fiyatlandırması

Temel Lisans: 59 $ (yıllık faturalandırılır)

Pro Lisans: 159 $ (yıllık faturalandırılır)

Elit Lisans: 259 $ (yıllık faturalandırılır)

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için lisans: 129 $ (yıllık faturalandırılır)

Gravity Forms derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (230+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)

8. Typeform

typeform aracılığıyla

Typeform, kayıt, geri bildirim, araştırma ve aklınıza gelebilecek diğer tüm amaçlar için dikkat çekici formlar oluşturmanıza yardımcı olan bir anket oluşturma aracıdır. Yerleşik formlar ve düzenli olarak kullandığınız platformlarla entegrasyon sayesinde verileri verimli bir şekilde toplamanıza yardımcı olur.

Typeform'u Salesforce ile entegre ederek, formunuz gönderildiğinde Typeform alanlarını otomatik olarak haritalayabilirsiniz. Kullanımı kolay bir arayüzle çalışarak farklı formlar oluşturun ve hızlı bir şekilde potansiyel müşteriler oluşturun.

Typeform'un en iyi özellikleri

Formlar, anketler ve testler oluşturun

Typeform'da bulunan formların listesini ve bu formlardan gelen yanıtları Salesforce verileriyle senkronize edin

Typeform'ları Lead, Opportunity, Contact, Account ve Case gibi Salesforce nesnelerine haritalayın

Typeform ile Salesforce verileri/yanıtlarının senkronizasyon sıklığını özelleştirin

Merkezi verilerle müşteri desteği biletlerini yönetin ve pazarlama kampanyaları yürütün

Typeform sınırlamaları

Salesforce entegrasyonu yalnızca İş planında mevcuttur

Bazı kullanıcılar aracı biraz pahalı buldu

Typeform fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: 29 $/ay

Artı: Aylık 59 $

İş: 99 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Typeform puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (830+ yorum)

9. Calendly

via Calendly

Calendly, sık sık toplantı yapan takımlar için mükemmel bir planlama otomasyon platformudur. E-posta ile gidip gelme ihtiyacını ortadan kaldırır ve değerli zamandan tasarruf sağlar. Bu nedenle, herhangi bir şirketin satış takımı için popüler Salesforce entegrasyonları arasında yer alması şaşırtıcı değildir.

Calendly-Salesforce entegrasyonu, Salesforce'u manuel olarak güncelleme ihtiyacını ortadan kaldırır ve müşterilerinize daha fazla odaklanmanızı sağlar. Calendly, yeni toplantılar planladığınızda Salesforce'ta otomatik olarak yeni bir Potansiyel Müşteri, Kişi veya Fırsat oluşturur. Bu sayede, anlaşmaları daha verimli bir şekilde kapatabilir ve yüksek değerli potansiyel müşterileri anında planlayabilirsiniz. Calendly Yönlendirme ile, pazarlama formlarınızın yardımıyla ve doğrudan Salesforce kayıtlarından toplantıları, etkinlikleri, seminerleri ve randevuları nitelendirebilir, yönlendirebilir ve yönetebilirsiniz.

Calendly'nin en iyi özellikleri

Calendly toplantılarını mevcut bir Salesforce kaydına otomatik olarak ekleyin veya yeni bir kayıt oluşturun

Calendly'den doğrudan Salesforce'ta doğru ve güncel verileri alın

Belirli gruplar için Calendly verilerini senkronize ederek karışıklığı önleyin ve alakasız verilerin Salesforce'a girmesini engelleyin

Salesforce'tan yaklaşan ve geçmiş toplantıların görünümünü görüntüleyin

Calendly'den etkinlikleri izleyin ve ölçün

Calendly sınırlamaları

Yalnızca Teams ve Enterprise planlarında kullanılabilir

Calendly fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Koltuk başına aylık 12 ABD doları

Takımlar: Aylık 20 $/koltuk

Enterprise: Yıllık 15.000 $'dan başlayan fiyatlarla

Calendly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.400+ yorum)

10. Eventbrite

via Eventbrite

Eventbrite, özelleştirilebilir etkinlik sayfaları oluşturmanıza, etkinlikleri pazarlamanıza ve bilet satmanıza olanak tanıyan bir etkinlik yönetim platformudur. Ayrıca kullanıcı kaydı, ödeme işleme, e-posta otomasyonu ve özelleştirme ile sosyal medya tanıtımına da yardımcı olur. Etkinlik tabanlı pazarlama için popüler Salesforce entegrasyonları arasındadır.

Eventbrite'ı Salesforce platformuyla entegre ederek, iki araç arasında etkinlik, sipariş ve katılımcı verilerini senkronize edebilirsiniz. Entegrasyon, Eventbrite'daki katılımcı listesine göre otomatik olarak Potansiyel Müşteriler, Kişiler ve Hesaplar oluşturur.

Eventbrite'ın en iyi özellikleri

Salesforce'ta tüm etkinlik verilerini görüntüleyin ve izleyin

Etkinlik ve Salesforce veri entegrasyonunu kullanarak anlamlı raporlar oluşturun

Yeni bir Salesforce potansiyel müşterisi oluşturulduğunda bildirim alın

Eventbrite'tan katılımcı alanlarını Salesforce'un Potansiyel Müşteriler ve Kişiler alanlarına harita

Eventbrite sınırlamaları

Bazı kullanıcılar müşteri desteğinin yanıt vermediğini belirtti

Özelleştirme eksikliği

Eventbrite fiyatlandırması

Ücretsiz: 25 bilete kadar

Flex: 100 bilete kadar etkinlik başına 9,99 $

Pro: Ayda 29 $, 100 bilete kadar

Premium: Özel fiyatlandırma

Eventbrite puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (760+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.900+ yorum)

ClickUp ile Salesforce deneyiminizi geliştirin!

Yenilikçi özellikleriyle Salesforce, sayısız kuruluşun satış ve pazarlama takımlarının favorisi haline gelmiştir. Burada yer alan Salesforce entegrasyonları, Salesforce deneyiminizden daha fazla yararlanmanıza yardımcı olacak ve verimliliğinizi ve etkinliğinizi katlayacaktır.

İhtiyaçlarınıza en uygun Salesforce entegrasyonunu seçin. Örneğin, bir CRM alternatifi veya pazarlama otomasyonu aracına ihtiyacınız varsa, HubSpot veya LinkedIn Ads en iyisidir. E-postalarınızı yönetmek için Salesforce uygulamalarına ihtiyacınız varsa, Gmail ve Mailchimp size daha uygun olacaktır.

Ancak, tüm ihtiyaçlarınıza uygun ve farklı sistemleri birbirine bağlayan en iyi Salesforce entegrasyonunu arıyorsanız, ClickUp'ı deneyin. İşbirliği, CRM ve müşteri veritabanı yazılımı olarak çalışır — güçlü özelliklere sahip hepsi bir arada bir çözümdür. Ücretsiz kaydolarak deneyin!