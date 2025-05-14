2025'te Uygulamaları Entegre Etmek için 10 Raycast Alternatifi

Yeni telefonunuzu eski bir şarj cihazıyla şarj etmeye çalıştığınız son zamanı hatırlıyor musunuz? Uyumsuz bağlantıların yarattığı hayal kırıklığı, hepimizin çok iyi bildiği bir duygudur. Şimdi bu senaryoyu, yazılım sistemlerinin birbiriyle "konuşmayı" reddettiği dijital çalışma alanında hayal edin.

İletişim zorlukları ve veri tutarsızlığından artan BT karmaşıklığı ve daha yüksek iş akışı yönetimi verimsizliklerine kadar, farklı sistemler birçok darboğaz yaratarak inovasyon ve büyümeyi engelleyebilir.

Raycast, macOS için geliştirilmiş, yaygın olarak kullanılan bir uygulama başlatıcı ve verimlilik yazılımıdır. Görevleri yönetmek, komutları yürütmek ve yerel ve çevrimiçi arama yapmak için güçlü ve özelleştirilebilir bir arayüz sunar.

Raycast popüler bir seçim olsa da, bazı dezavantajları vardır. Kullanıcılar genellikle bir öğrenme eğrisiyle karşılaşır ve entegrasyon seçenekleri beklendiği kadar kapsamlı olmayabilir. Ayrıca, yazılım özellikle karmaşık komut dosyalarını çalıştırırken kaynak yoğun olabilir.

Dolayısıyla, dijital araçlarınızın sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını sağlayan, nihai bağlantı noktası görevi gören Raycast dışında, sahip olunması gereken bir entegrasyon yazılımı arıyorsanız, okumaya devam edin. Bu blog yazısı, kaçırmamanız gereken Raycast'in en iyi on alternatifini inceliyor.

Raycast alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Tüm yazılım entegrasyon uygulamaları aynı değildir, bu nedenle aşağıdaki parametrelere göre nasıl çalıştıklarını değerlendirmek gerekir:

Kullanım kolaylığı: Seçilen aracın kullanıcı arayüzü sezgisel ve gezinmesi kolay olmalıdır. Zor bir öğrenme süreci, Seçilen aracın kullanıcı arayüzü sezgisel ve gezinmesi kolay olmalıdır. Zor bir öğrenme süreci, verimlilik hedeflerini olumsuz etkileyebilir. Basit kurulum süreçleri ve açık, özlü talimatlar sunan bir seçenek arayın

Performans: Alternatif, hafif ve hızlı olmalı, komutları önemli bir gecikme olmadan hızlı bir şekilde yürütmelidir. Aşırı sistem kaynakları kullanmamalı ve bilgisayarınızın performansının olumsuz etkilenmemesini sağlamalıdır

Arayüz esnekliği: Seçtiğiniz yazılım, işinizde rahatlığınızı artıran özelleştirilebilir kısayollar, temalar ve düzenlerle arayüzü özelleştirmenize izin vermelidir

Platform uyumluluğu: Yazılımın macOS, Windows veya Linux işletim sisteminizle uyumlu olduğundan emin olun. Bazı araçlar çapraz platform desteği ile tasarlanırken, diğerleri işletim sistemine özeldir

Geliştirme ve destek: Düzenli güncellemeler, sürekli iyileştirmeler, hata düzeltmeleri ve potansiyel yeni özellikler olduğunu gösterir. Destek forumları, Düzenli güncellemeler, sürekli iyileştirmeler, hata düzeltmeleri ve potansiyel yeni özellikler olduğunu gösterir. Destek forumları, süreç belgeleme şablonları ve sağlam müşteri hizmetleri de çok önemlidir

Entegrasyon yetenekleri: Yazılımınız takvimler, görev yöneticileri ve geliştirme araçları gibi popüler günlük Yazılımınız takvimler, görev yöneticileri ve geliştirme araçları gibi popüler günlük iş akışı uygulamaları ve hizmetleriyle entegrasyonları destekliyor mu? Bir araç ne kadar çok entegrasyonu destekliyorsa, o kadar güçlü olur

uygulamaları Entegre Etmek için 10 Raycast Alternatifi

Raycast için en iyi on alternatifin ayrıntılarına birlikte göz atalım.

1. ClickUp

ClickUp ile proje yönetiminizi basitleştirin, işbirliğini geliştirin ve daha akıllı iş planlaması yapın

ClickUp, tüm iş uygulamalarınızı tek bir işbirliği ortamında entegre etmenize ve özel iş akışlarını otomatikleştirmenize olanak tanıyan bir proje yönetimi platformudur.

ClickUp'ın 1000'den fazla uygulama ile entegrasyonlarının sizin için yapabileceklerinin genel bir özeti aşağıda yer almaktadır:

Slack entegrasyonları ve Microsoft Teams entegrasyonu gibi popüler iletişim platformlarıyla entegre ederek, tercih ettiğiniz iletişim aracında sorunsuz bildirimler, görev oluşturma ve proje güncellemeleri etkinleştirin

Google Takvim senkronizasyonu ve Outlook Takvim dahil olmak üzere takvim hizmetleriyle senkronizasyondan yararlanın; görevleri ve son tarihleri kişisel veya takım takvimlerine ekleyin

Google Drive ve Dropbox gibi önde gelen bulut depolama hizmetleriyle entegrasyonlar aracılığıyla herhangi bir depolama hesabından görevlere ve projelere dosya ekleyin

Uygulamanızı GitHub, GitLab ve Bitbucket ile bağlayarak sorun izlemeyi kolaylaştırın ve yazılım geliştirme döngüsü içinde verimlilik ipuçlarını paylaşın

Toggl, Time Doctor ve Harvest gibi zaman takibi araçlarıyla takımınızın çalışma saatlerinin kaydını, faturalandırılabilir zamanın yönetimini ve verimlilik analizini basitleştirin

Ayrıca, ClickUp Yazılım Entegrasyon Şablonu ile takımınızın verimliliğini artırın.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Yazılım Entegrasyon Şablonu ile farklı yazılım çözümleri arasındaki bağlantıları ve tüm entegrasyonla ilgili görevleri tek bir yerden yönetin

Bu şablon, farklı yazılım çözümlerinin nasıl bağlandığını değerlendirmek, daha verimli takım işbirliği için görevler atamak ve tüm entegrasyonla ilgili fonksiyonları tek ve düzenli bir yerde organize etmek için basit bir süreç sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Entegrasyondaki her adımın ilerlemesini takip etmek için "Devam Ediyor", "Tamamlandı", "Giriş Gerekli", "Yapılacak", "İptal Edildi" gibi 15 farklı özel durumla görevler oluşturun

ClickUp Otomasyonlarını kullanarak yazılım entegrasyonunu kolaylaştırın, durumları değiştirin ve 100'den fazla önceden oluşturulmuş otomasyon arasından seçim yaparak yeni görevler oluşturun

ClickUp Otomasyon ile iş akışlarınıza göre özel otomasyon oluşturun

ClickUp, bağlı bir uygulama veya yerel sürücünüzde bulunan herhangi bir dosyayı ClickUp Evrensel Arama özelliğini kullanarak hızla bulun

Özel eylemler veya bağlantılara kısayollar gibi arama komutları ekleyin, metinleri daha sonra kullanmak üzere saklayın ve tek bir yerden her şeyi arayın

Uygulamalar arasında, Alan görünümlerinden belirli alt görevlere kadar ClickUp verilerini arayın ve erişin

Genel uygulama programlama arayüzümüz (API) ile kişiselleştirilmiş entegrasyonlarınızı ve ClickUp uygulamalarınızı oluşturun

ClickUp Brain , uygulama içinde her şeyi arayıp cevaplarını bulmanızı sağlayan Knowledge Manager gibi güçlü özelliklere sahip yerel bir AI aracıdır

İş, görevler, belgeler ve daha fazlasıyla ilgili tüm sorularınıza anında yanıt almak için ClickUp Brain AI Knowledge ManagerTM'ı kullanın

ClickUp sınırlamaları

AI sinir ağı olan ClickUp Brain, ücretli bir özelliktir

ClickUp'ın tüm özellikleri şu anda çevrimdışı veya mobil uygulamada mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7

İş: Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (9.400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Alfred

alfred aracılığıyla

Alfred, basit uygulama başlatmanın ötesinde sağlam özellikleriyle bilinen bir macOS verimlilik uygulamasıdır. Özel iş akışları, panoya geçmişi ve metin genişletici gibi diğer özellikleriyle verimliliği artırmak için kapsamlı bir araç seti sunar. Bu Raycast alternatifi ihtiyaçlarınıza uyum sağlayarak tekrarlayan görevleri dijitalleştirmeye uygundur.

Alfred'in en iyi özellikleri

Tek bir kod satırı yazmadan karmaşık iş akışlarınızı oluşturmak için kısayol tuşlarını, anahtar kelimeleri ve eylemleri birbirine bağlayın

MacBook'unuzda dosya ve kişiler üzerinde işlem yapın, müzik çalarınızı yönetin ve sistem komutlarını gönderin

Aynı yanıtları tekrar tekrar yazmadan, daha önce kopyaladığınız herhangi bir metni, görüntüyü veya dosyayı bulmak için "Pano Geçmişi"ni kullanın

Kısa bir kısaltma yazın ve otomatik olarak tam metin parçacığına genişletin

Alfred sınırlamaları

MacOS ile sınırlı

Powerpack satın alımında kilitli gelişmiş özellikler

Alfred fiyatlandırması

Tek Kullanıcı v5 Lisansı: 34 £

Mega Destekçi: 59 £

Alfred müşteri değerlendirmeleri

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

3. HeyTaco

heyTaco aracılığıyla

HeyTaco, akran tanıma ve katılım yazılımıdır. Takım üyelerine takdir belirtgesi olarak "tacos" gönderen, başarıları kutlayan ve konuşmaları tetikleyen bir oyunlaştırma sistemi aracılığıyla olumlu bir kültür oluşturmaya odaklanır.

Dijital taco para biriminin ötesinde, HeyTaco diğer araçlar veya sistemlerle entegre olacak şekilde yapılandırılabilir ve tacoları gerçek ödüllere dönüştürebilirsiniz.

HeyTaco'nun en iyi özellikleri

Doğum günleri veya yıldönümleri gibi belirli şirket etkinliklerine özel olarak tasarlanmış Taco Giving API'sini kullanarak taco verme ve taco liderlik tabloları görüntüleme için kişiselleştirilmiş uygulamalar oluşturun

Başlamak için web sitesinde bulunan basit belgeleri kullanın

HeyTaco analitiği ile etkileşimi değerlendirin ve trendler ve modellerle birlikte verilen tacoları hesaplayın

HeyTaco sınırlamaları

Şu anda, entegrasyon için yalnızca JSON yanıt biçimi sunmaktadır

Her HeyTaco kullanıcısı günlük olarak 5 taco alır ve bu sınır yalnızca HeyTaco yöneticileri tarafından ayarlanabilir

HeyTaco fiyatlandırması

Herkes Planı: Kullanıcı başına aylık 3

Takım Planı: Kullanıcı başına aylık 3

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

HeyTaco müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,8/5 (403 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

4. Keypirinha

via Keypirinha

Keypirinha, Windows için hızlı bir tuş vuruşu başlatıcısıdır. Minimalist arayüzü, klavyeden ayrılmadan komutları hızlı bir şekilde arayıp çalıştırmanıza, uygulamaları başlatmanıza ve dosyaları bulmanıza olanak tanır.

Eklentiler ve esnek bir yapılandırma sistemi ile özelleştirilebilen Keypirinha, daha ağır verimlilik araçlarının yükünü taşımadan kişiselleştirilmiş bir deneyim isteyenler içindir. Resmi eklentiler ve Python API açık kaynaklıdır.

Keypirinha'nın en iyi özellikleri

Yapılandırılmış herhangi bir web sitesinde, web sayfasında veya çevrimiçi sözlükte arama başlatın ve uygulamaları, dosyaları, yer imlerini, URL'leri ve kayıt defteri anahtarlarını anında keşfedin

GoogleTranslate Paketi'ni kullanarak herhangi bir dilde metin çevirin

Aracı kolayca indirin, açın ve yükleyin

Bir URL'yi bölün ve argümanlarını JSON'a dönüştürün

Keypirinha sınırlamaları

Yapılandırma dosyalarını düzenlemeye alışkın olmayan kullanıcılar, uygulamanın tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için zorlanabilir

Yalnızca Windows uygulaması, farklı işletim sistemlerinde çalışan kullanıcıların kullanımını sınırlıyor

Keypirinha fiyatlandırması

Ücretsiz

Keypirinha müşteri değerlendirmeleri

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Ulauncher

ulauncher aracılığıyla

Ulauncher, hızlı aramalar ve kişiselleştirilmiş uzantılarla kullanıcı verimliliğini artırmak için tasarlanmış bir Linux uygulama başlatıcısıdır. Arama desteği, sadece birkaç tuş vuruşuyla uygulamalara, dosyalara ve web hizmetlerine erişmenizi sağlar. Hatta bir e-posta adresi yazarak e-posta bile yazabilirsiniz.

Bu açık kaynaklı yazılım, iş süreçlerinde verimlilik ve minimalizmi ön planda tutan Linux kullanıcıları tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ulauncher'ın en iyi özellikleri

yazımını bilmeseniz bile bir uygulama adını yazın, metin genişletme özelliği ne demek istediğinizi anlayacaktır

Web araması veya komut dosyalarınız için klavye kısayolları oluşturun veya üçüncü taraf bir uzantı yükleyin

Dört yerleşik temadan yararlanın veya kendi renk düzeninizi oluşturun

dosyaları ve dizinleri kolaylıkla tarayın — ~ veya / tuşlarına basarak başlayın

Ulauncher sınırlamaları

Kullanımı Linux ekosistemiyle sınırlı olan Linux için özel olarak geliştirilmiştir

Uzantıları Python ile yazılmalıdır, bu da diğer programlama dillerini tercih eden veya bu dillerde daha yetkin olan geliştiriciler için engel teşkil edebilir

Ulauncher fiyatlandırması

Ücretsiz

Ulauncher müşteri değerlendirmeleri

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

6. Wox

wox aracılığıyla

Wox, görevleri otomatikleştirmenize ve bilgilere hızlı bir şekilde erişmenize yardımcı olan, Windows için ücretsiz, tam özellikli bir başlatıcıdır. Diğer süreç otomasyon araçları gibi, bu Raycast alternatifi de yerel dosya ve klasörlerden web aramalarına, eklentilere ve temalara kadar her şeyle entegre olur. Wox, Github'da açık kaynaklıdır ve kişiselleştirilmiş bir bilgisayar deneyimine değer verenler için idealdir.

Wox'un en iyi özellikleri

NodeJS, Golang, Python ve C-Sharp gibi herhangi bir programlama diliyle Wox için bir eklenti oluşturun

Tema oluşturucuda renkler, yazı tipleri, boyutlar vb. seçerek masaüstü temanızı tasarlayın

Aramanıza "wiki", "g" gibi anahtar kelimeleri ekleyerek web'i keşfedin

Yerel dosyaları kullanıma göre otomatik olarak sıralayın

Wox sınırlamaları

Fonksiyonellik için eklentilere aşırı bağımlılık ve kullanıcılar eklenti uyumluluğu ve kararlılığı ile ilgili sorunlar bildirmiştir

Ara sıra yapılan tutarsız güncellemeler ve geliştirme çalışmaları, uzun vadeli kullanılabilirliği konusunda endişelere yol açmaktadır

Wox fiyatlandırması

Ücretsiz

Wox müşteri değerlendirmeleri

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

7. ueli

via ueli

ueli, temiz estetiği ve basit işlevselliği ile bilinen, Windows ve macOS için bir tuş vuruşu başlatıcısıdır. Uygulamaları, dosyaları ve yer imlerini aramayı ve sistem komutlarını yürütmeyi destekler.

Ueli ile fare navigasyonuna olan bağımlılığınızı azaltabilir, masaüstü ortamını optimize etmek isteyen kullanıcılar için uygun hale getirebilirsiniz.

ueli en iyi özellikler

Google Chrome'da tarayıcı yer imlerinizi arayın, basit matematik hesaplamaları yapın ve renkleri farklı biçimlere dönüştürün

Uygulamalarınızın yüklü olduğu klasörleri ve bunları tanımak için hangi dosya uzantısının kullanılması gerektiğini belirtin

Yerel dosya sisteminizdeki dosya ve klasörleri bulmak için yerel macOS aramasını kullanın

Windows için dir, cd , cls ve ipconfig; macOS/Linux için ls, cp ve ifconfig gibi komut satırı komutlarını çalıştırın

ueli sınırlamaları

Yerel uygulamalara kıyasla daha fazla bellek ve CPU kullanımı gerektirebilen Electron çerçevesiyle oluşturulmuştur

ueli fiyatlandırma

Ücretsiz

ueli müşteri değerlendirmeleri

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Akış Başlatıcı

flow Launcher aracılığıyla

Flow Launcher, web aramaları yapmanıza, hesaplamalar yapmanıza, komut dosyalarını çalıştırmanıza ve dosya ve uygulamaları aramanızı sağlayan, hepsi tek bir arayüzden kullanılabilen bir Windows dosya arama ve uygulama başlatıcısıdır.

Açık kaynaklı bir alternatif olarak tasarlanan Flow Launcher, yeni özelliklerin geliştirilmesini destekleyen güçlü bir topluluğa sahiptir. En son sürümü 13 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştır.

Flow Launcher'ın en iyi özellikleri

Google Search Plus, Pano Geçmişi ve IP Adresi gibi farklı uygulamaları yükleyerek yeni arama özellikleri ekleyin

Yönetici veya başka bir kullanıcı olarak toplu ve PowerShell komutlarını kolayca çalıştırın

Özelleştirilebilir bir kısayol tuşu kullanarak arama penceresini hemen tetikleyin

C#, F#, Python, JavaScript veya TypeScript ile kendi eklentilerinizi yazın

Flow Launcher sınırlamaları

Nispeten yeni ve gelişmekte olan bir proje olması nedeniyle, daha köklü araçlarda bulunan özelliklerin derinliği veya kararlılığı eksik olabilir

Eklenti ekosistemi sınırlıdır

Flow Launcher fiyatlandırması

Ücretsiz

Flow Launcher müşteri değerlendirmeleri

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Quicksilver

quicksilver aracılığıyla

Quicksilver, Mac'inizi etkili bir şekilde kontrol etmenizi sağlayan ücretsiz bir macOS verimlilik uygulamasıdır. Alışkanlıklarınızdan öğrenerek en alakalı seçenekleri hızla sunar.

Quicksilver'ın yetenekleri, web'de arama yapma, komut dosyalarını çalıştırma ve günlük görevleri hızla otomasyona dönüştürme gibi alanlara kadar uzanır.

Quicksilver'ın en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak ile içeriği yönetin veya seçilen içeriği doğrudan alın

Anahtar kelimeler ve "bulanık" eşleştirme kullanarak MacBook'unuzun dosya sisteminde gezin

Uygulamaları, belgeleri, kişileri ve müziği gecikme olmadan açın

Eklentiler aracılığıyla yüklü uygulamalarla etkileşim kurun

Quicksilver sınırlamaları

Eşsiz arayüzü ve kapsamlı özelleştirme seçenekleri nedeniyle öğrenme eğrisi dik

Quicksilver fiyatlandırması

Ücretsiz

Quicksilver müşteri değerlendirmeleri

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Zapier

zapier aracılığıyla

Zapier, İK, pazarlama, finans, satış ve operasyon gibi departmanlar arasında web uygulamaları için entegrasyonlar sağlayan bir iş akışı yönetimi ve otomasyon yazılımıdır.

İş süreci otomasyonu örneklerinden bazıları arasında birden fazla kaynaktan potansiyel müşteri yakalama, iş ilanına başvuranları izleme, çevrimiçi müşteri siparişlerini yönetme, sosyal medya gönderilerini oluşturma, planlama ve izleme ve gider merkezini yönetme sayılabilir.

Zapier'in en iyi özellikleri

Görsel oluşturucuda uygulamaları sürükleyip bırakarak ş Akışınızı (Zap olarak da adlandırılır) başlatın; özel mantık, koşullar ve filtreler uygulayın

Sıkı iç güvenlik kontrolleriyle verilerinizi koruyun. Zapier, yıllık SOC 2 (tip II) denetimleri gerçekleştirir

Tetikleyiciyi veya eylemi nasıl özelleştirmek istediğinizi açıklayın, AI sizin için Javascript veya Python kodunu yazsın

Kod yazmadan veya sunucuları çalıştırmadan herhangi bir hizmetten veri alın veya URL'lere istek gönderin

Zapier sınırlamaları

Bazen otomasyon başarısız olur ve bu da zaman kaybına ve Zaps'ın doğru çalıştığından emin olmak için sürekli izleme ihtiyacına neden olur

Diğer platformlarla bağlantıların kurulması zor olabilir ve destek öncelikle SSS yanıtlarına yönelik olduğundan, kişiselleştirilmiş yardıma erişim daha zor olabilir

Zapier fiyatlandırması

Ücretsiz: Aylık 0 $

Başlangıç: Aylık 19,99 $

Profesyonel: Aylık 49 $

Takım: Aylık 69 dolar

Şirket: Özel fiyatlandırma

Zapier müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (1.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.700+ yorum)

Uygulama Entegrasyonu ile Tekrarlayan Görevleri En Aza İndirin ve Ş Akışını Birleştirin

Uygulamaları entegre etmek, rüya takımını oluşturmak gibidir. İster büyük bir kurumsal ister hızlı büyüyen bir küçük işletme olun, uygulama entegrasyon yazılımı işinizde çığır açabilir.

Sistemlerinizi senkronize etmenize, süreçlerinizi kolaylaştırmanıza ve zaman ve çaba tasarrufu sağlarken verimliliği artırmanıza yardımcı olabilirler.

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