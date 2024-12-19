Glean ve Microsoft Copilot: Hangi AI Aracı En İyisi?

Herkes işyerinde verimliliğini ve etkinliğini artırmak ister. Excel sayfası için hızlı çözümler veya mevcut iş akışlarıyla kolayca senkronizasyon sağlayan araçlar olsun, rekabetçi ve dinamik bir işyerinde her ayrıntı önemlidir. ⚡

İşte bu noktada Glean ve Microsoft Copilot gibi AI araçları devreye giriyor.

Her iki araç da iş akışınızı kolaylaştırır, entegrasyon yetenekleri sunar ve (en önemlisi) çok zaman kazandırır. Peki, ikisi arasında nasıl seçim yapacaksınız?

Bu blogda, size zaman kazandırmak için her iki aracı da karşılaştırdık. Glean ve Microsoft Copilot tartışmasında kim kazanıyor, hadi öğrenelim!

Spoiler Uyarısı: Her ikisinden de daha iyi bir seçenek görmek için sonuna kadar bekleyin! 😉

Glean nedir?

glean aracılığıyla

Google arama mühendislerinden oluşan bir takım tarafından kurulan Glean, bir İş AI aracıdır. Microsoft 365, Google Çalışma Alanı, Salesforce ve Slack gibi çeşitli işyeri uygulamaları ve paketleriyle entegre olur. Glean ile işyeri verimliliğini artırabilir, rutin görevleri otomatikleştirebilir ve takım üyelerinin projeye özel bilgilere kolayca erişebilmesini sağlayabilirsiniz.

İşle ilgili sorular sorulduğunda, Glean şirket uygulamalarını tarayarak ilgili cevapları verir. Şirket verilerini temel alır ve kullanıcı sorgularını analiz ederek benzersiz roller, takımlar ve projeler için özelleştirilmiş yanıtlar sunar.

Glean özellikleri

Glean, İK, destek, satış ve mühendislik takımlarının verimliliklerini artırmalarına yardımcı olabilecek birkaç öne çıkan özellik sunar. Bunlar hakkında daha fazla bilgi edelim.

🌟 Özellik #1: İş yeri araması

glean aracılığıyla

Glean'ın kurumsal arama platformu, tüm şirket bilgilerinizi tek bir yerde toplar. Çalışanlar, ihtiyaç duydukları bilgileri bulmak için komut istemlerini kullanabilir ve AI aracı, şirketinizin verilerini, bilgi tabanlarını ve uygulamalarını tarayarak ilgili ve doğru cevapları bulur.

Tüm arama sonuçları gerçek zamanlı olarak indekslenir, böylece çalışanlarınız her zaman en son bilgilere erişebilir. Glean ayrıca herhangi bir belge için mevcut izinleri gözden geçirebilir, böylece çalışanların yalnızca erişebilecekleri bilgileri görmelerini sağlar ve veri güvenliğini artırır.

Bonus: Glean, mevcut kaynaklarınızdan cevap bulamazsa, kuruluşunuzdaki konu uzmanlarını belirler. İhtiyacınız olan bilgileri almak için doğru kişiyle bağlantı kurabilirsiniz.

🌟 Özellik #2: AI asistanı

glean aracılığıyla

Glean'ın AI asistanı, ilgi çekici e-posta metinleri hazırlamanıza, belgeleri özetlemenize ve verileri analiz etmenize yardımcı olur. Şirketinizin bilgi deposundaki verileri kullanarak bağlamsal belgeler ve raporlar oluşturmanıza yardımcı olur.

AI asistanı, gelişmiş komut istemleri ile karmaşık iş akışlarını otomatikleştirmenize de olanak tanır. Glean'ın AI asistanını manuel müdahale olmadan çok adımlı süreçlerde yönlendirmek için adımlar, yapılar ve talimatlar içeren komut istemleri oluşturabilirsiniz.

🌟 Özellik #3: Bilgi grafiği

glean aracılığıyla

Bilgi grafiği, bir kuruluşun çalışanları, içeriği ve faaliyetleri arasında ilişkiler kuran kapsamlı bir çerçevedir. Glean, bilgi varlıklarını şirketinizin çok sayıda iç ve dış uygulamasına bağlamak için "Bağlayıcılar" kullanır.

Ardından, bu kaynaklardan bilgileri toplayıp indeksleyerek aranabilir bir bilgi deposu oluşturur. Bilgi kaynakları arasında e-postalar, sohbetler, belgeler, işyeri araçları ve daha fazlası bulunabilir.

Bu özellik, tüm dijital çalışma alanınızı aramakla zaman kaybetmeden bağlamsal olarak alakalı içeriğe erişmek istediğinizde kullanışlıdır. Glean, bilgi grafiğini kullanarak önceki etkileşimleri anlayacak ve projenizle ilgili tüm sunumları, iletişimleri ve belgeleri ortaya çıkaracaktır.

Glean fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

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Microsoft Copilot nedir?

microsoft Copilot aracılığıyla

Copilot, Microsoft SharePoint, Word, Excel ve diğer Microsoft 365 uygulamalarına entegre edilmiş akıllı bir AI asistanıdır. İçerik oluşturma, kurumsal AI arama ve veri analizi gibi çeşitli görevleri gerçekleştirmenize yardımcı olabilir.

Aracı, Büyük Dil Modelleri (LLM) kullanır ve Bing ile entegre olarak aramalarınız için en alakalı ve güncel bilgileri sunar. Copilot ayrıca çeşitli kamuya açık kaynaklardan bilgi alabilir, bu da onu araştırma ve eğitim için kullanışlı hale getirir.

Microsoft Copilot özellikleri

Copilot'un Microsoft 365 uygulamalarında işinizi kolaylaştırabilecek bazı anahtar özellikleri şunlardır.

🌟 Özellik #1: Bilgi keşfi

microsoft Copilot aracılığıyla

Copilot, kurumsal şirketler için yapay zeka destekli bir bilgi platformu görevi görür. E-postalarınızda, notlarınızda, belgelerinizde ve takvimlerinizde bulunan iş verilerine güvenli bir şekilde bağlanır.

Böylece, sayısız bilgi kaynağını taramak ve konu uzmanlarıyla bağlantı kurmak için zaman harcamak yerine, iş ile ilgili sorularınızın yanıtlarını almak için sohbet deneyimini kullanabilirsiniz.

🌟 Özellik #2: Kişisel AI asistanı

microsoft Copilot aracılığıyla

Bilgi sağlamanın yanı sıra Copilot, kişisel asistanınız gibi çalışarak tekrarlayan görevleri yerine getirmenize yardımcı olur. Microsoft 365 paketindeki uygulamalarla entegre olarak birçok avantaj sunar. İşte nasıl.

Word : Word ile entegre ederek notlarınıza ve diğer belgelere dayalı teklif taslakları hazırlayın. Seçtiğiniz biçimi kullanır, farklı dosyalardan resimleri alır ve hatta belgelerinizi iyileştirmek için önerilerde bulunur

Excel : Excel'deki tabloları ve büyük miktarda veriyi kolaylıkla analiz edin. İpuçlarını kullanarak Copilot'a tam olarak istediğiniz analizi söyleyin. Ayrıca, isteğinize göre özel bir formül oluşturur ve hızlı yanıtlar sunar

PowerPoint : Minimum çabayla profesyonel sunumlar oluşturun. Talimatlarınızı girin ve referans olarak kullanmak istediğiniz belgeleri etiketleyin. Copilot bu dosyaları hemen bir sunuma dönüştürür. Sunumları Word belgelerine de dönüştürebilirsiniz

Takımlar: Toplantıda kim ne dedi özetleyin ve eylem öğelerini kaydedin. Çözülmemiş öğeler hakkında bilgi alabilir ve sonsuz notlar almadan tartışmanın özünü yakalayabilirsiniz

🌟 Özellik #3: Microsoft Graph ile entegrasyon

Microsoft Graph bağlayıcıları, Microsoft ve Microsoft dışı hizmetlerden kurumsal düzeyde bilgileri (kullanıcılar, cihazlar, bilgi merkezleri, uygulamalar) Microsoft Graph'a aktarmanıza olanak tanır. Bu, Copilot'a istemleri anlamsal olarak anlamasını ve tüm işle ilgili sorgulara anlamlı ve alakalı yanıtlar vermesini sağlar.

Microsoft Copilot fiyatlandırması

Kişisel (Microsoft Copilot Pro): Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

İş (Microsoft 365 Copilot): Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Enterprise (Microsoft 365 Copilot): Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Glean ve Microsoft Copilot: Özellik Karşılaştırması

İlk bakışta, Glean ve Microsoft'u yalnızca özelliklerine göre ayırt etmek zordur. Aşağıdaki tabloda, Glean ile Microsoft Copilot'u karşılaştırarak özelliklerini ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz.

Özellik Glean Microsoft Copilot Bonus: ClickUp ✨ Kurumsal arama Birden fazla platformla bağlantı kurarak bilgi keşfini daha bağlamsal hale getirir 100'den fazla Microsoft ve Microsoft dışı hizmete yayılmış verilere erişerek sorgulara alakalı yanıtlar sağlayın Arama çubuğunuzdan ClickUp Çalışma Alanı ve entegre üçüncü taraf uygulamalarda arama yapmanızı sağlayan Bağlı Arama özelliği ile birlikte gelir. Çizgi komutlarıyla arama çubuğunuzdan doğrudan gelişmiş komutlar çalıştırın Bağlam farkındalıklı yardım Gelişmiş NLP kullanarak bağlamsal öneriler ve tavsiyeler sunar Özet oluşturma, veri analizi ve rapor hazırlama ile sınırlıdır Aracın yerleşik AI asistanı ClickUp Brain ve ClickUp Otomasyonları aracılığıyla doğal dilde komutları yerine getirir Otomasyon Karmaşık iş akışlarını otomatikleştirme özellikleri sunar Microsoft Copilot, yalnızca Microsoft 365 uygulamaları için otomasyon özellikleri sunar 100'den fazla otomasyon şablonu ile birlikte gelir ve kendi özel otomasyon kurallarınızı oluşturmanıza olanak tanır Takım iletişimi Sınırlı işbirliği özellikleriyle şirket bilgilerini yönetmek için bir iş merkezi sunar Toplantı özetleri, eylem öğeleri ve sohbet tabanlı içgörüler için Microsoft Teams ile entegre olur. Konuşmaları anında eylem öğelerine dönüştüren ClickUp Sohbeti aracılığıyla gerçek zamanlı işbirliği sağlar Sohbetlerde AI destekli özetler sunarak güncellemeleri daha verimli bir şekilde takip etmenizi sağlar Ekranınızı kaydetmenize ve fikirlerinizi hemen paylaşmanıza yardımcı olan ClickUp Klipleri ile birlikte gelir Entegrasyonlar Çok çeşitli kurumsal uygulamalarla entegre olur Microsoft Graph konektörleri aracılığıyla çeşitli CRM'ler, işbirliği araçları, veritabanları vb. ile entegre olur 1.000'den fazla araçla entegre Kullanılabilirlik Bağımsız bir web sayfası kullandığı için bağlam değiştirme sorunu yaratır Uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan, kullandığınız Microsoft uygulamalarında sorunsuz bir şekilde çalışır Bilgi yönetimi, iş akışları, sohbet ve yapay zekayı iş için her şeyi içeren uygulama olarak tek bir platformda birleştirir

🌟 Özellik #1: Kurumsal arama

Glean, çok çeşitli kurumsal sistemlere bağlanarak farklı kullanım durumları ve fonksiyonlar için hizmet sunar. Böylece, Glean'ı işle ilgili bir arama yapmak için kullandığınızda, tüm bu sistemlerden konsolide edilmiş bilgileri elde edersiniz.

Copilot, Microsoft verimlilik uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Ayrıca Microsoft Graph aracılığıyla üçüncü taraf uygulamalarla da entegre olur ve Confluence, Google hizmetleri ve Salesforce gibi çeşitli üçüncü taraf veri sistemlerinden bağlamsal olarak ilgili bilgileri alabilir.

Kazanan 🏆 Glean ve Microsoft Copilot, çok çeşitli üçüncü taraf araç ve uygulamalarla entegrasyonları sayesinde kurumsal arama yetenekleri açısından eşit derecede başarılıdır. Ancak, Copilot, Microsoft ekosistemine derinlemesine entegre olmuş kurumsal müşteriler için daha iyi bir seçenektir.

🌟 Özellik #2: Bağlam farkındalığı

Glean'ın işyeri AI'sı bağlam farkında yardım sağlayabilir. Bu, kullanıcının arama amacını tanımak ve sonraki adımları önermek için gelişmiş doğal dil işleme kullandığı anlamına gelir. Bu özellik özellikle müşteri desteği senaryolarında kullanışlıdır.

Bir müşteri Zendesk gibi bir uygulamada bir bilet açtığını varsayalım. Glean, ilgili tüm müşteri bilgilerini anında alır, sorunu özetler, ilgili belgelere bağlantılar ekler ve size yardımcı olabilecek KOBİ'leri belirtir. Ayrıca, destek temsilcilerinin hızlı bir şekilde yanıt verebilmesi için bir dizi önerilen eylem de sunar.

Copilot ile, bağlamsal yardım yerine çoğunlukla özetler oluşturmak, verileri analiz etmek ve Microsoft uygulamaları içinde raporlar hazırlamakla sınırlı kalırsınız.

Kazanan 🏆 Açıkça, Glean iş ihtiyaçlarını anlama ve daha bütünsel ve kişiselleştirilmiş öneriler sunma yeteneği sayesinde bu alanda öne çıkıyor. Bu, satış, destek ve İK gibi fonksiyonlardaki kritik eylem öğeleri için kullanışlıdır.

🌟 Özellik #3: Otomasyon

Glean'ın ana özelliklerinden biri Glean Uygulamalarıdır. Bu özel yapay zeka deneyimlerini, günlük iş akışlarınızın farklı bölümlerini otomatikleştirmek için kullanabilirsiniz. Kodlama gerektirmez; doğal dil kullanarak özel Glean Uygulamaları oluşturabilirsiniz.

Glean Uygulamaları ile SSS'leri yanıtlama, BT taleplerini yönetme, sorunları analiz etme ve daha fazlası gibi görevleri otomatikleştirebilirsiniz. Copilot, taslak oluşturma, düzenleme, veri analizi ve içerik özetleme gibi rutin görevler için bazı otomasyon özellikleri sunar.

Kazanan 🏆 Glean'ın bu turu da kazandığını söylemek güvenli. Gelişmiş yetenekleri, özellikle karmaşık, çok adımlı iş akışları için özel eylemleri otomasyon için bir avantajdır.

🌟 Özellik #4: Takım iletişimi

Bizim için favori özellik Glean'ın Çalışma Merkezi. Şirket genelindeki duyurular, uyarılar, güncellemeler, belgeler, KPI'lar ve politikaların herkesin görebileceği ortak bir çalışma alanıdır. Çalışma Merkezi ayrıca, çalışanların, özellikle yeni işe alınanların, departmanlarına, rollerine veya konumlarına göre kişileri bulabilmeleri için bir dizin içerir.

Bir ekip arkadaşınız herhangi bir uygulamada sizden bahsederse, bu bahsetme hemen İş Merkezi'nde görünür. Bu, mesajı göndermek için kullanılan araçtan bağımsız olarak önemli iletişimleri takip etmeyi kolaylaştırır.

Copilot, Microsoft Teams ile entegre olur. Toplantı özetleri oluşturabilir, eylem öğelerini yakalayabilir ve çalışanların atanmış projelerini izleyebilirsiniz. Ayrıca, takım arkadaşlarınız veya iş arkadaşlarınızla yaptığınız sohbet geçmişine göre belirli soruların yanıtlarını bulmanıza da yardımcı olabilir.

Kazanan 🏆 Glean ve Microsoft Copilot karşılaştırıldığında, Glean daha iyi performans gösterir. Glean'ın İş Merkezi, şirketin dağınık belgelerini ve bilgilerini bir araya getiren ve takım iletişimi için birkaç özellik sunan, neredeyse bir şirket bilgi tabanı gibi çalışır.

Reddit'te Glean ve Microsoft Copilot karşılaştırması

Bu araçları kullanıcıların bakış açısından da merak ettik. Reddit'te daha fazla araştırma yaptık ve şunları bulduk:

Bir Redditor, kurulum kolaylığı ve geniş API kitaplığı nedeniyle özellikle Glean'ı önermektedir.

Glean ile çok çalışıyorum ve kurulumu çok basit. Ayrıca, isterseniz şirket içi araçlar geliştirebilmenizi sağlayan zengin bir API seti var.

Glean ile çok çalışıyorum ve kurulumu çok basit. Ayrıca, isterseniz şirket içi araçlar geliştirebilmeniz için zengin bir API seti sunuyor.

Başka bir kullanıcı, Glean'ı etkileyici bir arama platformu olarak fonksiyon görme yeteneği nedeniyle öne çıkarıyor.

Glean'ın arama sonuçları birinci sınıftır, ancak kullanıcı arayüzü biraz daha geliştirilebilir.

Glean'ın arama sonuçları birinci sınıftır, ancak kullanıcı arayüzü biraz daha geliştirilebilir.

Birçok Reddit kullanıcısı, Microsoft Copilot'un birçok alanda gösterdiği performanstan memnun kaldı. Örneğin, birkaç Reddit kullanıcısı Copilot'u tıp ve bilgisayar bilimleri alanlarındaki kullanımı için övdü.

Tıp alanında çalışıyorum ve bu aracı harika buluyorum. 7.000 satırlık kod dosyamı, sorduğum her küçük soruyu yanıtladıktan sonra değişiklikleri de ekleyerek tekrarlamak için çok iyi.

Tıp alanında çalışıyorum ve bu aracı harika buluyorum.

7.000 satırlık kod dosyamı, sorduğum her küçük soruyu yanıtladıktan sonra değişiklikleri de ekleyerek tekrarlamak için çok iyi.

Reddit'te hem Glean hem de Copilot için birçok mükemmel kullanıcı yorumu bulunsa da, her iki araç da eleştirilerden nasibini almıştır.

Glean'in Reddit'teki en büyük eleştirisi, Glean'in not alma yazılımıyla ilgili bir Reddit konusunda belirtildiği gibi, AI modellerini eğitmek için işlenmiş verilerin kullanılmasıydı.

Ben avukat değilim, ancak Glean'ın gizlilik politikasını okudum. Glean, verileri ham formda dışarıdaki bir şirketle paylaşmayacağını veya satmayacağını söylüyor gibi görünüyor. Örneğin, tüm derslerinizi Chegg'de yayınlamayacaklar. Ancak, verilerinizi kendileri kullanmayacaklarını veya toplu veya işlenmemiş verileri (yani, bir AI'nın modelleme için kullandığı şekilde işlenmiş veriler) satmayacaklarını belirten bir ifade görmedim.

Ben avukat değilim, ancak Glean'ın gizlilik politikasını okudum. Glean'ın verileri ham formda dışarıdaki bir şirketle paylaşmayacağını veya satmayacağını söylüyor gibi görünüyor. Örneğin, tüm derslerinizi Chegg'de yayınlamayacaklar. Ancak, verilerinizi kendileri kullanmayacaklarını veya toplu veya ham olmayan verileri (yani, bir AI'nın modelleme için kullandığı şekilde işlenmiş veriler) satmayacaklarını belirten bir ifade göremedim.

Bazı kullanıcılar ayrıca Copilot'un hatalı olduğunu ve bu nedenle kullanımının zor olduğunu şikayet etmektedir.

X (Twitter) için gönderilerimi yeniden yazmak için Copilot Pro'ya güveniyordum. Son zamanlarda, içeriği yeniden yazmak yerine isteklerime yanıt veriyor, bu da sinir bozucu ve bir hata gibi görünüyor.

X (Twitter) için gönderilerimi yeniden yazmak için Copilot Pro'ya güveniyordum. Son zamanlarda, içeriği yeniden yazmak yerine isteklerime yanıt veriyor, bu da sinir bozucu ve bir hata gibi görünüyor.

Glean ve Microsoft Copilot hakkındaki Reddit konusuna daha derinlemesine daldığımızda, Glean'in veri politikalarının en büyük sorun olduğu, ancak kullanıcıların bu aracın kullanışlılığını nadiren sorguladığı ortaya çıktı. Öte yandan, Microsoft Copilot kullanıcıları, bu aracın performansı, kullanışlılığı ve otomasyon için genel öneminden memnun değildi.

Her iki platformdaki kullanıcıların yorumları, Glean'in Microsoft Copilot'un harika bir alternatifi olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

ClickUp ile tanışın — Glean ve Microsoft Copilot'a en iyi alternatif

Glean ve Microsoft Copilot mükemmel özellikler sunarken, tüm bu özellikleri sağlayan ve daha iyi yapan bir araç var: ClickUp!

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şeyi içeren uygulamadır ve daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

ClickUp'taki bilgi yönetiminiz, iki güçlü özellik ile daha da güçlenir: ClickUp Brain ve Connected Search.

Birlikte, çalışma alanınızın Connected Brain'i olarak çalışır, bilgileri anında getirir, komutları yürütür, içgörüler sağlar, otomasyon kurallarını çalıştırır ve daha fazlasını yapar — hepsi bu ana pencereden!

Peki, ClickUp'ı daha iyi Copilot veya Glean alternatiflerinden biri yapan nedir? Hadi öğrenelim.

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: ClickUp Brain

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain ile görev güncellemelerini alın, dosyaları arayın, güncellemeleri oluşturun veya özetleyin ve daha fazlasını yapın

ClickUp Brain, verimlilik için güvenilir AI aracınızdır. İşinizde ihtiyacınız olan her şey, kaybolan bir dosya veya projelerinizdeki en son güncelleme olsun, ClickUp Brain ile çalışma alanınızdan doğrudan aranabilir. Sorunuzu sorun, Brain bağlantılı görevlere ve belgelere ilişkin içgörüler ve bağlantılar sunacaktır!

ClickUp Brain ile şunları yapabilirsiniz:

Görevler, belgeler veya kişiler hakkında her şeyi sorun

Proje güncellemelerini, özetleri ve daha fazlasını alın, böylece işlerinizi daha hızlı yapabilirsiniz

İş iletişimi için raporlar, e-postalar, şablonlar ve teklifler hazırlayın

💡Pro İpucu: ClickUp Brain, bir AI belge özetleyici olarak kullanılabilir. Gözden geçirmeniz gereken uzun araştırma raporları veya teklifleriniz varsa, Brain'den metni özetlemesini isteyin. Size anahtar noktalar, eylem öğeleri ve içgörüler hakkında kısa bir genel bakış sunacaktır.

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: ClickUp Bağlantılı Arama

ClickUp'ta tüm belgelerinizi saniyeler içinde arayın ve bulun

Bir takımın çalışma gününün %60'ının bilgi aramakla geçtiğini biliyor muydunuz? Verileriniz, görevleriniz ve belgeleriniz birden fazla araç ve platforma dağılmışsa, işte bu olur.

ClickUp Bağlantılı Arama bunun panzehiri! Tüm bu araçları ClickUp çalışma alanınıza entegre edin ve bilgilere arama çubuğunuzdan anında erişin. Ana sayfanızdan ayrılmanıza bile gerek yok! Nasıl olur?

Ayrıca, arama çubuğunuz aynı zamanda hepsi bir arada komut merkezinizdir. Aramanızda / komutunu yazarak kullanılabilir komutları görebilirsiniz.

ClickUp ile arama çubuğunuz aynı zamanda komutlar için bir başlatma paneli görevi görür. Evet, hepsi birbirine bağlı!

Connected Search'ün en iyi özelliği, zaman içinde kullanım alışkanlıklarınızı öğrenmesi ve bu bilgileri kişiselleştirilmiş arama deneyimleri sunmak için kullanmasıdır.

İş zekası platformlarını, otomasyonlu posta araçlarını entegre ederek ve KPI'ları, formları, süreç belgelerini ve bağımlılıkları tek bir uygulamada (ClickUp) depolayarak departmanlarımızın tüm süreçlerini basitleştiriyoruz.

İş zekası platformlarını, otomasyonlu posta araçlarını entegre ederek ve KPI'ları, formları, süreç belgelerini ve bağımlılıkları tek bir uygulamada (ClickUp) depolayarak departmanlarımızın tüm süreçlerini basitleştiriyoruz.

Daha fazla bilgi: En İyi 10 Bilgi Yönetim Sistemi Örneği

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: ClickUp Otomasyonları

ClickUp'ın Otomasyon Oluşturucu ile özel otomasyon akışları oluşturun

Rutin görevlerin verimliliğinizi engellemesine izin vermeyin. Durum güncellemeleri, e-posta yanıtları ve daha fazlasını halletmek için 100'den fazla ClickUp Otomasyonundan seçim yapın.

Ayrıca, ClickUp'ın Otomasyon Oluşturucu'sunu kullanarak benzersiz iş akışlarınıza özel özel eylemler yapılandırabilirsiniz. Otomatikleştirmek istediğiniz şeyi sade bir dille tam olarak açıklayın, ClickUp Brain sizin spesifikasyonlarınıza göre anında bir iş akışı oluştursun.

Ayrıca, tüm teknoloji yığınınızda (entegrasyonlar veya özel webhook'lar kullanarak) otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturarak harici uygulamaları ClickUp'a bağlayabilirsiniz.

Örneğin, HubSpot'a bir potansiyel müşteri eklendiğinde ClickUp'ta bir görev oluşturan bir otomasyon yapılandırabilirsiniz. Bu, işleri tek bir platformdan yönetmenizi sağlar ve verimliliği artırır.

💡Pro İpucu: ClickUp Brain'i, önemli süreçler ve prosedürler hakkında bilgi makaleleri için ayrıntılı özetler hazırlamanıza yardımcı olacak bir AI içerik oluşturma aracı olarak kullanabilirsiniz.

ClickUp'ın 4. Avantajı: AI destekli bilgi yönetimi

Bilgi yönetimi söz konusu olduğunda, AI ClickUp'ın her yönünü destekler.

Örneğin, ClickUp'ın yapay zekasına çalışma alanınızın herhangi bir yerinden aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sorular sorabilirsiniz:

Tartışmaları özetlemek veya içgörüler elde etmek için ClickUp görevleriniz

ClickUp Belgeleriniz özetlemek, eylem öğeleri oluşturmak, yazım denetimi yapmak veya içeriğin kendisini kontrol etmek için

Yorumlarınız ve yorum konuları

ClickUp Sohbet konularınız ve kanallarınız

ClickUp Belgelerinde AI Writer'ı deneyin ClickUp Belgeleriniz, içeriği daha hızlı taslak haline getirmenize ve düzeltmenize yardımcı olmak için AI yazarının gücüyle donatılmıştır

Liste uzayıp gidiyor. TL;DR? Bilginiz ClickUp'ta her zaman bağlantılıdır ve çalışma alanınızda veya üçüncü taraf uygulamalarda yapılan tüm değişiklikler gerçek zamanlı olarak senkronize edilir, böylece hiçbir şeyi kaçırmazsınız. İşte ClickUp Bilgi Yönetimi iş başında!

💡Pro İpucu: Belgelerde AI'yı verimli bir şekilde kullanmak için iyi tanımlanmış komut istemlerinden yararlanın. Veri girişini kolaylaştırmak, tabloları otomatik olarak doldurmak ve önemli bilgileri çıkarmak için komut istemleri oluşturun.

ClickUp ile İş Yönetimi'ni Kolaylaştırın

Glean ve Microsoft Copilot, iş yeri verimliliğini artırmak için tasarlanmıştır. Glean, bilgi yönetimi özelliklerine sahip kapsamlı bir kurumsal arama platformu olarak işlev görür.

Copilot ise takımların Microsoft'un verimlilik uygulamalarını kullanarak verileri analiz etmesine, belgeler oluşturmasına ve takım toplantıları düzenlemesine yardımcı olur.

Ancak, kapsamlı iş yönetimi ve görev otomasyonu arıyorsanız, her iki araçta da sınırlamalar vardır. ClickUp bu boşlukları ve daha fazlasını doldurur.

İşbirliği, görev yönetimi, dokümantasyon ve bilgi yönetimi için AI yetenekleriyle desteklenen sağlam özellikler sunar. Bu yetenekler, iş akışı otomasyonu ve veriye dayalı karar almada büyük ölçüde yardımcı olur. Esasen, işlerinizi tek bir platformda kolaylaştırmak için ihtiyacınız olan her şeyi elde edersiniz.

ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin ve işyerinde verimliliği artırmak için neden üstün bir seçim olduğunu keşfedin.