Word'de Microsoft Copilot'u nasıl kullanabilir ve AI ile daha fazlasını nasıl başarabilirsiniz?

Microsoft Word'ü kullanırken, içeriğinizi sizin yerinize yazabileceğini hiç düşündünüz mü? Microsoft'un yapay zeka aracı Copilot ile bunu gerçekten yapılabilecek!

Microsoft Copilot özellikleri, bu araç Word ile birlikte kullanıldığında gerçekten parlıyor. Büyük dil modellerine dayanan yapay zeka asistanı, içeriğinizi yazabilir, ince ayarlarını yapabilir, çevirebilir, özetler oluşturabilir ve hatta bilgilerinizi tablolara ve grafiklere dönüştürebilir! Tüm bunları sadece birkaç doğal dil komutuyla yapar. Bu araç, yaratıcı sürecinizi kolaylaştırmada gerçekten yardımcı olabilir.

Ancak, Microsoft Copilot ve Word'ün birlikte kullanımı biraz öğrenme süreci gerektirebilir. Word belgelerinizde Copilot'u kolayca kullanmaya başlayabileceğiniz birkaç yol sunuyoruz.

Word'de Microsoft Copilot'u kullanma: Adım adım kılavuz

Word'de Copilot'u etkinleştirmenin üç yolu vardır; bunlardan en kolayı basit bir klavye kısayoludur.

Yöntem 1: Araç çubuğundaki Copilot düğmesiyle hızlı başlangıç

Adım 1: Word'de Microsoft Copilot'u kullanmaya başlamak için Microsoft hesabınıza giriş yapın ve Word penceresinin sağ üst köşesindeki şeritte veya araç çubuğunda Copilot simgesini bulun.

Microsoft Copilot aracılığıyla

Adım 2: Bu düğmeyi tıklayarak Copilot'u etkinleştirin Adım 3: Etkinleştirildikten sonra Copilot, gerektiğinde yardım ve öneriler sunar.

Microsoft Copilot aracılığıyla

Not: Bu yöntem son derece basit ve zaman kazandıran bir yöntem olmakla birlikte, Microsoft Word'ün eski sürümlerinde kullanılamayabilir. *

Yöntem 2: Copilot'a sağ tıklayarak erişim

Adım 1: Bir Word belgesini açarak başlayınAdım 2: Belgenin herhangi bir yerine sağ tıklayarak Seçenekler menüsünü görüntüleyinAdım 3: Menüde "Copilot Önerileri" veya benzer bir seçenek arayınAdım 4: Copilot'u kullanmaya başlamak için seçeneğe tıklayın

Yöntem 3: Hızlı erişim için klavye kısayolu

Adım 1: Klavye kısayolunu kullanarak Copilot'u anında etkinleştirin. Öncelikle, herhangi bir Word belgesiyle başlayın. Adım 2: Klavyenizdeki Win + C anahtarlarına aynı anda basın.

Microsoft Copilot aracılığıyla

3. Adım: Yazma asistanınız yazmaya hazır

Microsoft Copilot aracılığıyla

Word'de Copilot'u Kullanmanın Sınırları

Artık Word'de Microsoft Copilot'u nasıl kullanacağınızı biliyorsunuz.

Ancak sorun şu: Word'de Microsoft Copilot simgesini göremiyor olabilirsiniz. Bunun nedenini merak ediyorsanız, Microsoft 365 lisansınız bunun sorumlusu olabilir.

Word'de Copilot'a erişmek için, Microsoft hesabınızla ilişkili mevcut bir lisanslı plan (Microsoft 365 E5, Microsoft 365 İş Premium veya diğerleri gibi) ihtiyacınız vardır. Planınız hakkında emin değilseniz veya Word'de Copilot'u etkinleştirmeniz gerekiyorsa, kuruluşunuzun BT departmanına veya Microsoft 365 yöneticisine başvurun.

Ancak, lisans için yeşil ışık yakıldıktan sonra bile sizi engelleyebilecek birkaç başka faktör vardır.

Veri bağımlılığı : Copilot ile ilgili en büyük zorluk şudur: harici belgelere erişemediği için her şeyi manuel olarak girmek zorundasınız. En son haberlere veya araştırma makalelerine erişemeden sektör trendleri hakkında bir rapor yazmaya çalıştığınızı hayal edin. Bu, çok fazla zaman ve çaba gerektirir.

Karmaşık belge sorunları : Copilot bazen belgelerin karmaşıklığı içinde kaybolabilir . Örneğin, Copilot'un sayılar, grafikler ve karmaşık görsellerle dolu karmaşık bir finans raporunu özetlemesini sağlamak uzun zaman alabilir.

Dil engeli : Copilot farklı dilleri anlama ve yanıt verme konusunda giderek daha iyi hale gelse de, hala hepsinde akıcı değildir.

Sohbet geçmişi hafıza kaybı : Önceki konuşmaları hatırlayamaz , bu da aynı bilgileri tekrar tekrar tekrarlamak zorunda kaldığınızda sinir bozucu olabilir. En iyi AI araçları birden fazla etkileşimi takip edebilir. Ancak Copilot'un hafızası kısadır., bu da aynı bilgileri tekrar tekrar tekrarlamak zorunda kaldığınızda sinir bozucu olabilir.

Hatalar ve yükleme süreleri: Görevler ne kadar karmaşık olursa, yanıt o kadar yavaş olur ve hata olasılığı o kadar artar. Uzun bir yasal belgeyi özetlemeye çalıştığınızı ve Copilot'un bitirmeden zaman aşımına uğradığını hayal edin.

Bu sorunlar sizi rahatsız ediyorsa, Microsoft Word ve Copilot'a alternatifler aramalısınız.

ClickUp Brain: MS Copilot ve Word'e Gelişmiş Alternatif

Copilot, özellikle diğer Microsoft uygulamalarını kullanıyorsanız, takımınızın yapay zeka ile iş yapması için doğru yönde atılmış bir adım olabilir. Ancak, bazı sınırları da vardır.

Copilot alternatifi olarak daha verimli AI araçlarını kullanmayı düşünebilirsiniz. Kullanımı kolay, zengin özelliklere sahip ve takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanıza yardımcı olan çözümler mevcuttur.

ClickUp Docs ve ClickUp Brain ile toplantı — takımınızla belgeler üzerinde verimli bir şekilde işbirliği yapmak için ihtiyacınız olan tek iki araç.

ClickUp Belge ile Başlayın AI asistanınızla doğrudan ClickUp Belge'den iş yapın. Ekstra adımlara gerek yok. AI'ya sormanız yeter!

Takımınızın, başka bir kişinin düzenlemelerinin tamamlandımasını beklemeden gerçek zamanlı olarak belgeler oluşturabileceği, düzenleyebileceği ve paylaşabileceği bir dünya hayal edin. ClickUp Docs bu hayali gerçeğe dönüştürüyor.

Gerçek zamanlı düzenleme, işbirliği algılama ve yazar atıfı gibi özellikler sayesinde, tüm takım üyeleri gelişmelerden haberdar olur.

ClickUp Belge'nin anahtar özellikleri şunlardır

Gerçek zamanlı düzenleme : Bir belgeye girin ve takım üyelerinizle birlikte canlı olarak düzenleyin.

İşbirliği algılama : Belgenizi kimlerin görünümü, yorum yapımı veya düzenleme yaptığını anında görün.

Yazar atıfı : Belgenize kimlerin ne katkıda bulunduğunu kolayca belirleyin

Gerçek zamanlı senkronizasyon : Güncellemelerinizin tüm cihazlarınızda anında görünmesini izleyin.

İç içe yerleştirme : Belge içeriğinizi net bir hiyerarşi ile düzenleyin

İlişki : Belgeleri görevlere ve diğer ilgili içeriğe sorunsuz bir şekilde bağlayın

Ek açıklama ve düzeltme : Görüntülere ve PDF'lere doğrudan ve zahmetsizce geri bildirim ekleyin.

Atanan yorumlar : Belgenin herhangi bir yerine yorum ekleyin ve bunları ilgili kişilere atayın. Yorumlarınızda doğrudan resim, bağlantı ve video paylaşımını gerçekleştirin.

İçe/Dışa Aktarma : Evernote, Google Dokümanlar veya Word'den belgeleri zahmetsizce aktarın

Google indeksleme: Herkese açık paylaşım belgelerinizin Google aramasında kolayca bulunmasını sağlayın.

AI yazma asistanı : AI'nın metin oluşturmanıza, belgeleri özetlemenize , başka kelimelerle ifade etmenize ve içeriği yeniden biçimlendirmenize yardımcı olmasına izin verin.

İçerik oluşturma : Özetlerden pazarlama metinlerine, ürün açıklamalarına ve blog gönderilerine kadar her şeyi yazarken yardım alın.

Özelleştirilebilir şablonlar: Sözleşmelerden performans değerlendirmelerine, wiki'lerden PRD'lere kadar her şey için sürekli büyüyen Sözleşmelerden performans değerlendirmelerine, wiki'lerden PRD'lere kadar her şey için sürekli büyüyen hazır belge şablonları ile zamandan ve çaba from tasarruf edin.

Proje yönetimi entegrasyonları: Belgeleri projelerinize bağlantı ile her şeyi düzenli tutun.

Şimdi, bu özelliklerin önemini tam olarak anlamanıza yardımcı olmak için ClickUp'ın yapay zeka yeteneklerinin size nasıl yardımcı olabileceğini görelim!

Senaryo 1: İçeriklerinizi düzeltme (Ne olursa olsun)

Diyelim ki ilk taslağınız var, ancak onu daha uzun ve daha rafine hale getirmeniz gerekiyor. ClickUp Brain'e sorun.

Düzenleme, iyileştirme, uzatma, kısaltma, metin çevirme ve daha fazlasını yapabilir.

En az adımla içeriğinizi anında iyileştirin

İçerik onaylandıktan sonra, ClickUp Belge'den doğrudan eylem öğeleri oluşturmanıza ve bunları takım üyelerine atamanıza bile yardımcı olabilir.

💡Profesyonel İpucu: Notlarla yetinmeyin, ClickUp'ın Otomasyonları ve Otopilot Ajanları ile eylem öğelerinizi ilerletin. Yapılacakları sadece belgelemek yerine, bu akıllı ajanlar otomatik olarak görevler oluşturur, sahipler atar, son tarihler belirler ve ilerlemeyi takip eder.

ClickUp'ta yapay zeka destekli ajans ş akışlarıyla işlerinizi ilerletin.

Senaryo 2: Belgelerinizdeki görevleri ve eylem öğelerini izleme

ClickUp çalışma alanında yaptığınız her görev, yerleşik AI yardımı ile birlikte gelir! Görev güncellemelerini özetlemek, daha fazla eylem öğesi oluşturmak veya ilgili öğeleri bulmak istiyorsanız, Brain hepsinde size yardımcı olur!

Senaryo 3: Toplantı notlarınızı ve eylem öğelerinizi takip edin

Birden fazla projeyi ve arka arkaya yapılan toplantıları yöneten bir proje yöneticisi olarak, her toplantıda yapılan tüm tartışmaları ve eylem ögelerini izleme zorluğu ile karşı karşıyasınız.

Çözüm nedir? ClickUp'ın AI Notetaker özelliği!

ClickUp AI Notetaker ile toplantıların doğru transkripsiyonlarını yakalayın

İşte nasıl işlediği.

Hiçbir ayrıntıyı kaçırmayın: Toplantılarınıza otomatik olarak katılır, konuşmaları kaydeder ve doğru transkriptler oluşturur, böylece odaklanmanızı ve tamamen hazır bulunmanızı sağlar.

Anlık toplantı özetleri: Görüşmenizden hemen sonra, düzenli bir ClickUp Docs belgesinde kısa ve eyleme geçirilebilir özetler sunar; artık saatlerce süren kayıtları veya dağınık notları incelemek zorunda kalmayacaksınız.

Eylem öğesi çıkarma: Anahtar görevleri, kararları ve sonraki adımları belirleyip vurgular, böylece takip işlemlerini kolaylaştırır ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar.

Bağlamsal bağlantı: Toplantı notlarını doğrudan ilgili ClickUp görevlerine, belgelere ve projelere bağlar, böylece takımınız her zaman tek bir yerde tüm resmi görebilir.

Sorunsuz paylaşım: Toplantı notlarını ve özetlerini katılımcılarla veya paydaşlarla anında paylaşarak herkesin aynı bilgilere sahip olmasını ve bilgilendirilmesini sağlayın.

Arama yapılabilir bilgi tabanı: Her transkript ve özet saklanır ve aranabilir, böylece geçmişteki tartışmaları ve kararları kolayca yeniden gözden geçirebilirsiniz.

Asenkron işi destekler: Farklı zaman dilimlerinde bulunan takım üyelerinin hızlı bir şekilde bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlayarak daha iyi bir işbirliği ortamı yaratır ve toplantı yorgunluğunu azaltır.

Zaman kazandırır ve manuel işi azaltır: Manuel not alma ihtiyacını ortadan kaldırarak, yüksek değerli işlere ve stratejik düşünceye ücretsiz odaklanmanızı sağlar.

Senaryo 4: Teknik belgelerin kolaylaştırılması

Karmaşık bir yazılım projesinde iş olarak, ayrıntılı teknik belgeler oluşturmak ve bunları güncel tutmak konusunda zorluk yaşıyorsunuz. ClickUp Docs'un teknik belgeler için sunduğu yapay zeka özellikleri bu konuda çok yardımcı olabilir.

Geliştirdiğiniz yeni bir API'yi belgelemeniz gerektiğini varsayalım. Teknik ayrıntıları manuel olarak yazmak ve düzenlemek için saatler harcamak yerine, ClickUp Belge'yi kullanabilirsiniz.

İlk olarak, kod parçacıklarınızı ve sistem yapılandırmalarınızı ClickUp'ta bir belgenize girin. Entegre AI asistanı ClickUp Brain, girdilerinizi analiz eder ve kod örnekleri ve açıklamalar dahil olmak üzere ayrıntılı bir teknik belge oluşturur.

ClickUp Brain ile kod parçacıkları oluşturun, proje özetlerini özetleyin ve kodları diller arasında çevirin.

ClickUp Brain tutarlılığı sağlar ve hataları ortadan kaldırır, böylece belgeleriniz net ve profesyonel olur. Ayrıca belge içinde ilgili görevleri ve proje ayrıntılarını birbirine bağlayabilirsiniz.

Bu sayede, belgelerinizi takımınızla paylaşım yapmak çok kolay hale gelir ve genel veya gizli bağlantı seçeneği sunar.

Ayrıca, ClickUp'ın belgeler için sürüm kontrolü özelliği, takımların değişiklikleri izlemesine ve tutarsızlıklar durumunda önceki sürümleri geri yüklemesine yardımcı olarak önemli belgelere ek bir güvenlik katmanı sağlar.

Senaryo 5: Pazarlama içeriği oluşturma

Yeni bir ürünü piyasaya süren pazarlama takımının bir parçası olarak, ilgi çekici ve ikna edici pazarlama materyallerini hızlı bir şekilde hazırlamak için yardıma ihtiyacınız var. ClickUp Docs'un AI yazma asistanı, bu tür kullanım durumları için mükemmel bir ortaktır.

ClickUp Brain ile kampanya optimizasyonu için yapay zeka destekli öneriler alın

Eğer takımınızın yaklaşan ürün lansmanınız için bir dizi blog yazısı, sosyal medya içeriği ve ürün açıklamaları oluşturması gerekiyorsa.

ClickUp Belge ile, temel ürün bilgilerini ve hedef kitle ayrıntılarını girerek başlarsınız. Ardından, AI yazma asistanı her bir içerik parçası için çekici taslaklar oluşturur.

ClickUp Brain alternatif ifadeler önerir, mükemmel kelimeleri bulmanıza yardımcı olur ve mesajlarınızın tutarlı ve ikna edici olmasını sağlar. Ayrıca belgeleri kolayca içe ve dışa aktarabilir, böylece diğer takım üyeleriyle işbirliğini kolaylaştırabilirsiniz.

Bu, içerik oluşturma sürecinizi iyileştirir ve hedef kitlenizin ilgisini çeken yüksek kaliteli pazarlama materyallerinin oluşturulmasını sağlar.

Senaryo 6: Proje tekliflerini geliştirme

Potansiyel bir müşteri için proje teklifi hazırlayan bir danışman olarak, dikkat çeken ayrıntılı ve ikna edici bir teklif geliştirmelisiniz. ClickUp Belge bu konuda size yardımcı olabilir.

Teklif taslağını hazırlayarak başlayın. ClickUp'ın AI Prompt Şablonları ile bu süreç daha hızlıdır. Ayrıca, ClickUp Brain, sık kullanılan birçok durumu kapsayan 100'den fazla rol tabanlı komut sunar.

Ardından, ilgili görevleri, zaman çizelgelerini ve kaynak planlarını doğrudan belge içinde birbirine bağlayarak projenin kapsamlı bir görünümünü sunarsınız. Teklifi iyileştirirken, ClickUp'ın yapay zeka yazma asistanı içeriğinizi geliştirmenize yardımcı olur ve içeriğin kusursuz ve profesyonel olmasını sağlar.

Gerçek zamanlı işbirliği özelliği, takımınızから geri bildirim toplayıp değişiklikleri anında uygulamanızı sağlar. Tamamlandı, müşterinize değerinizi etkili bir şekilde aktaran ayrıntılı ve ikna edici bir teklifiniz olur.

Senaryo 7: Yeni takım üyelerinin işe alımı

Yeni bir takım üyesini işe aldığınızı ve onun hızlı bir şekilde işlere alışmasını istediğinizi düşünün. ClickUp Belge ve ClickUp Clips ile işe alım sürecini basitleştirebilirsiniz.

ClickUp Clips'i kullanarak toplantı katılımcılarıyla ekran kayıtlarını yakalayın ve inceleyin.

İşte nasıl işlediği.

ClickUp'ın belgesi aracılığıyla, yeni işe alınanların bilmesi gereken her şeyi özetleyen kapsamlı bir oryantasyon belgesi oluşturursunuz. Bu belge, şirket politikaları, takım yapısı, rol beklentileri ve önemli kişiler gibi bilgileri içerir.

ClickUp'ın gerçek zamanlı düzenleme özelliği ile yeni takım üyesini belgeye davet edebilirsiniz. Belgeyi okurken, doğrudan belge içinde sorular sorabilirler ve siz veya diğer takım üyeleri anında yanıt verebilirsiniz.

Bu, e-postaların gidip gelmesini ortadan kaldırır ve hızlı bir şekilde yanıt almanızı sağlar.

Daha Akıllı İş Yapmanıza Yardımcı Olacak Bir AI Aracı Seçin

Microsoft Copilot ve Word, fonksiyonlarını iyi yerine getiren mükemmel araçlardır (özellikle zaman içinde kendini kanıtlamış Word).

Ancak, özellikle takımınızla iş yapmak için çok fazla araç kullanmaktan kaçınmak istediğiniz bir takım ayarında, bunların kullanımı yavaş olabilir.

Ayrıca, günümüzün birçok AI modelinde, seslerinin... robotik olması (ironik, biliyoruz) sorunu da var. İnsansı tepkiler vermemeleri, tekrarlayan içeriğe yol açabilir.

Ancak tüm AI araçlarının kullanımı bu kadar zor olmak zorunda değildir.

ClickUp Belge ve ClickUp Beyin gibi araçlar, ClickUp'ın diğer özellikleriyle birlikte çok iyi iş yapar ve takımınızla birlikte kullanmak çok keyiflidir.

Ancak bizim sözümüze güvenmek zorunda değilsiniz. Bugün ücretsiz bir ClickUp hesabı açın ve bunu kendiniz görün.