2025'in En İyi 10 Mem AI Alternatifi

Mem. ai'yi ilk keşfettiğimde, not alma ve bilgileri düzenleme şeklimi basitleştirme potansiyeli beni heyecanlandırdı. Ancak, aylarca kullandıktan sonra, benim gereksinimlerime pek uymadığını fark ettim — en azından şimdilik.
Mem. ai ile ilgili en büyük sorun, yavaş güncelleme döngüsüdür. Yeni özellikler ve önemli iyileştirmeler çok uzun sürüyor ve benim gibi kullanıcılar hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler için belirsiz bir süre beklemek zorunda kalıyor.
Bir de Mem. ai'nin pek güvenilir olmayan etiketleme sistemi var. Etiketlediğim öğeleri aradığımda etiket görünmüyor ve bu da bilgileri hızlı bir şekilde bulmamı zorlaştırıyor.
Her gün yüzlerce not ve belgeyi yöneten biri olarak, daha güvenilir bir AI not alma aracına ihtiyacım var. Piyasadaki çeşitli uygulamaları kapsamlı bir şekilde test ettikten sonra, benim ve sizin not alma sürecinizi kolaylaştırmak için en iyi 10 Mem alternatifinin bir listesini derledim! Hadi keşfedelim.
Bir Mem Alternatifinde Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Mem alternatifi olarak benim için aşağıdaki anahtar özellikler vazgeçilmezdir:
- NLP desteği: Eylemleri, tetikleyicileri ve koşulları ayarlamak için doğal dil işlemeyi kullanan bir aracı takdir ediyorum. Bu, araçla sezgisel olarak etkileşim kurmamı ve görev otomasyonlarını daha hızlı ayarlamamı sağlıyor
- Özelleştirilebilir biçimlendirme: Araç, yazı tipi stilleri, boyutları ve renklerinden başlık, liste ve tablo oluşturma özelliğine kadar notlarımın biçimlendirmesini kişiselleştirmeme izin vermelidir. İçeriğimi ihtiyaçlarıma uygun şekilde yapılandırma özgürlüğü sağlamalıdır
- Yazma yardımı: Dilbilgisi ve yazım denetimi, yazımı geliştirmek için öneriler ve hatta AI destekli içerik oluşturma gibi yazma yardımı özellikleri sunan bir araca değer veriyorum. Bu özellikler, ek araçlar kullanmaya gerek kalmadan yüksek bir yazma standardını korumama yardımcı oluyor
- Kolay etiketleme: Notlarımı düzenlemek çok önemli, bu yüzden kolay ve sezgisel etiketlemeyi destekleyen bir araç arıyorum. Notlarımı hızlı bir şekilde etiketleyip kategorilere ayırma özelliği, bilgileri verimli bir şekilde bulmam ve geri almamda yardımcı oluyor
- Sorunsuz deneyim: Genel kullanıcı deneyimi benim için önemlidir. Duyarlı, gezinmesi kolay, hatasız ve düzenli güncellemeler sunan bir araç istiyorum. Sorunsuz bir deneyim, gereksiz dikkat dağınıklıkları olmadan işime odaklanmamı sağlar
- Esneklik: Farklı içerik türlerini ve iş akışlarını barındırabilecek esnek bir araç tercih ederim. Hızlı notlar alırken, ayrıntılı belgeler oluştururken veya grup projelerini yönetirken, araç değişen ihtiyaçlarıma uyum sağlamalıdır
- İşbirliği: Sık sık büyük bir takımla çalıştığım için, sorunsuz işbirliğini destekleyen bir araca ihtiyacım var. Gerçek zamanlı düzenleme, yorumlar ve paylaşım seçenekleri gibi özellikler, etkili takım çalışması ve iletişim için çok önemlidir
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Mem Alternatifi
En iyi 10 Mem AI alternatifini burada inceledim. Her araç farklı bir özellikte mükemmeldir. Bazıları AI destekli not almada harikadır, bazıları işleri düzenli tutmak için kapsamlı yapısal seçenekler sunarken, bazıları AI tarafından oluşturulan içerikle içerik üretim yeteneklerinizi artırır. İhtiyaçlarınıza, beklentilerinize ve bütçenize uygun olanı seçin.
1. ClickUp—AI not alma için en iyisi
Not alma uygulamasını iki ana nedenden dolayı kullanıyorum: hareket halindeyken not almak veya düşüncelerimi (çoğunlukla işle ilgili) dökmek ve bir yazı üzerinde takım arkadaşlarımla işbirliği yapmak.
Neyse ki benim için ClickUp her iki amaca da hizmet ediyor. Hızlı notlar, yapılacaklar ve kontrol listeleri için ClickUp Not Defteri'ni kullanmayı tercih ediyorum. Daha büyük bir projenin parçası olmayan yapılacaklar listelerini veya hatırlatıcıları düzenlemek için kontrol listeleri sunar. Not defteri ayrıca toplantılardan, derslerden veya araştırmalardan notlar almama da yardımcı oluyor. Daha sonra bu notları ClickUp'ın eğik çizgi komutlarını kullanarak kalın, italik, başlık ve daha fazlasıyla biçimlendiriyorum.
Toplantı gündemleri, toplantı notları, proje özetleri, blog gönderileri vb. gibi daha ayrıntılı yazılar için ClickUp Docs kullanıyorum. En iyi yanı, aynı belge üzerinde birden fazla kişinin aynı anda çalışabilmesi ve düzenlemeleri gerçek zamanlı olarak görebilmem.
Üstelik her iki araç da not almayı kolaylaştıran yerleşik bir AI yazma asistanı olan ClickUp Brain ile birlikte gelir.
ClickUp Brain'de en çok sevdiğim şey uyarlanabilirliği. Bu AI aracı, girdiğim belirli komutlara göre yüksek kaliteli, araştırmaya dayalı içerik üretir. Örneğin, kullanıcı kılavuzları oluşturmak için kullandığım yazım tonu, sosyal medya gönderilerimizin tonundan büyük ölçüde farklıdır. Brain, komutlara göre içeriği akıllıca uyarlar ve uygun bir ton ve stilde yazar.
İşte ClickUp Brain'i günlük iş akışımda nasıl kullandığım:
- ClickUp Görevleri ve Belgelerinden eyleme geçirilebilir öğelerin bir listesini çıkarın (örneğin, Brain'den yaklaşan bir ürün lansmanı için bir proje özeti oluşturmasını istersem, Çalışma Alanımda bulunan bilgileri analiz ettikten sonra bana adımların bir kontrol listesini verir)
- Büyük metin bloklarını, toplantı transkriptlerini ve görev yorum konularını özetleyin
- Yazarın blokunu aşın belirli komutlara dayalı içerik oluşturarak
- Ses tonunu ve yaratıcılık düzeyini ihtiyaçlarıma göre ayarlayın
- Mevcut taslaklarımı düzenleyin ve iyileştirin, yazım ve dilbilgisi hatalarını düzeltin ve içeriği basitleştirin
- AI destekli, güvenli Çalışma Alanında depolanan wiki'ler, SOP'lar ve bilgi tabanları oluşturun
- İçeriği daha kısa veya daha uzun hale getirin (örneğin, uzun bir blog gönderisinden bir e-posta bülteni/LinkedIn gönderisi oluşturun veya tersini yapın)
ClickUp, Brain'i kullanarak işimi hızlandırmamın yanı sıra daha düzenli olmamı da sağlıyor. Birden fazla benzer belgem olduğunda, ilgili içeriği işaretlemek için ClickUp Doc etiketlerini kullanıyorum.
Örneğin, dönüşüm hunisinin en altındaki blog özetlerini "BOFU" olarak etiketledim. Böylece, bunlara erişmem gerektiğinde, "BOFU" etiketini yazıp aradığım belgeleri bulabiliyorum. Her zaman doğru sonuçlar veriyor ve belgelerimi saniyeler içinde buluyor. Acelem olduğunda hayatımı kurtarıyor!
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı olarak takım arkadaşlarınızla işbirliği yaparak notlar yazın, fikirlerinizi paylaşın, içeriği düzenleyin ve yorumlar kullanarak birbirinizi etiketleyin
- Üstün görev yönetimi ile fikirleri daha hızlı gerçekleştirin. Bir yorumu ClickUp Görevine dönüştürün ve atanan kişiler ve son tarih gibi ayrıntılarla doldurun
- Otomasyon için eylemleri, tetikleyicileri ve koşulları ayarlamak için doğal dil kullanın
- Metinleri İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Almanca, İtalyanca, İsveççe, Korece, Japonca, Çince ve Arapça dahil olmak üzere birçok dile çevirin
- Tablolar, yer imleri, PDF'ler, ekran görüntüleri ve dosyaları ekleyerek notlarımı bilgi dolu hale getirin
- /Slash komutlarıyla markdown diline erişin ve renk kodlu afişler, madde işaretleri, kalın, italik ve üstü çizili metinler ekleyin
- Belgeleri takım üyeleri veya dış paydaşlarla güvenli bir şekilde paylaşın, düzenleme erişimini kontrol edin veya gizli tutun
ClickUp sınırlamaları
- Mobil uygulama, web sürümü kadar not alma konusunda sorunsuz olmayabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına Çalışma Alanı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,6 (4.000'den fazla yorum)
Ayrıca okuyun: İçerik için en iyi 13 AI yazma aracı
2. Notion—Büyük hacimli metin tabanlı verileri analiz etmek için en iyisi
Notion AI'yı denerken, bir özellik öne çıktı: aracın büyük veri kümelerini hızlı bir şekilde sıralama yeteneği.
Takımım, grup duygularını daha iyi anlamak için sık sık müşteri anketleri düzenler. Bunlar genellikle açık uçlu anketlerdir, bu nedenle bunlardan içgörüler çıkarmak oldukça zor bir görevdir.
Notion AI ile metnin büyük bir bölümünü vurgulayabilir ve buradan madde işaretli bir özet veya anahtar bilgiler alabiliyorum. Örneğin, ürünümüzü daha da iyileştirmek için müşterilerimizin satın alma sonrası deneyimlerini araştırdık ve geri bildirim istedik. Sonuçları Notion'a yapıştırdım ve AI'dan "self servis seçenekleri"nden bahseden isteklerin sayısını saymasını istedim. Sonuçları anında aldım, bu iş manuel olarak saatler sürerdi!
Notion'un en iyi özellikleri
- Not okurken/yazarken teknik jargonun eş anlamlılarını ve tanımlarını alın
- Dağınık notlardan veya madde işaretli listelerden ayrıntılı paragraflar oluşturun
- Notları daha okunabilir ve düzenli hale getirmek için katlanabilir anahtarları kullanın
- Toplantı notlarını AI ile analiz edin ve toplantıdaki tartışmalara göre eylem öğeleri oluşturun
Notion sınırlamaları
- Öğrenme eğrisi dik
Notion fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: Koltuk başına aylık 12 $
- İş: Koltuk başına aylık 18 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Notion AI'yı çalışma alanınıza üye başına aylık 10 $ karşılığında ekleyebilirsiniz
Notion puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (5.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
Ayrıca okuyun: Toplantı Notları için En İyi 10 AI Aracı
3. Obsidian—Grafik görünümü için en iyisi
Obsidian, not alma için yerleşik bir AI özelliğine sahip değildir, ancak topluluk tarafından geliştirilen birçok üçüncü taraf eklentisini destekler. AI Assistant eklentisi, benim ş akışıma çok uygun. DALL-E 2'yi kullanarak bağlamsal görüntüler oluşturabilir ve Whisper'ın konuşmayı metne dönüştürme komutuyla notlarımı dikte edebilirim.
Şimdi, yerel özelliklere gelince, Grafik Görünümü'nü çok seviyorum — notlarımın birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu görsel olarak gösteriyor. SEO stratejimize genel bir bakış elde etmek için kullandım.
Ürünümüzle ilgili en önemli SEO anahtar kelimeleri ve konular için düğümler oluşturdum ve her düğümü, bu anahtar kelimeler için optimize ettiğimiz belirli blog gönderilerine, açılış sayfalarına ve diğer içerik parçalarına bağladım. Bu şekilde, web sitemizde hedef anahtar kelimeleri ne kadar iyi kapsadığımızı görebildim.
Obsidian'ın en iyi özellikleri
- Güçlü bir bilgi deposu oluşturmak için birden fazla not arasında bağlantılar oluşturun
- Notlara çevrimdışı erişin. Obsidian Sync, internet bağlantısı olduğunda değişiklikleri birleştirir
- Obsidian Canvas'ta beyin fırtınası yapın, diyagramlar çizin ve notlara PDF, resim, ses ve video ekleyin
- Notların sürüm geçmişini bir yıla kadar izleyin
Obsidian sınırlamaları
- İşbirliği için kişisel kullanıma daha uygun
Obsidian fiyatlandırması
- Kişisel kullanım: Ücretsiz
- Ticari kullanım: Kullanıcı başına yıllık 50 $ (yıllık faturalandırılır)
Obsidian puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,9/5 (20+ yorum)
4. Writesonic—Doğrulanmış ve SEO için optimize edilmiş içerik oluşturma için en iyisi
Writesonic'in gerçekleri kontrol edilmiş içeriği hızlı bir şekilde oluşturma yeteneği, içerik takımları için büyük bir artıdır. Araştırma, gerçekleri kontrol etme ve alıntı yapma işlemlerini kolaylaştırarak doğrudan yazmaya geçmemizi sağladı.
Otomatik iç bağlantı özelliği de kullanışlıdır. İlgili konuları sorunsuz bir şekilde birbirine bağladı, makalelerimin akışını iyileştirdi ve SEO konu kümelerimde bana yardımcı oldu. Genel olarak harika bir iş çıkardı, ancak içeriği yayınlanmaya hazır hale getirmek için yine de manuel iyileştirmeler yapmak için zaman harcamak zorunda kaldım.
AI yazmanın ötesinde, SEO içerik kalite kontrol özelliğini çok beğendim. Araca entegre olduğu için, içeriğimi arama motoru sonuç sayfaları (SERP'ler) için optimize etmek için harici eklentilere veya araçlara ihtiyacım olmadı.
Writesonic'in en iyi özellikleri
- Güncel bilgilerle uzun form içerik oluşturun
- Kelime sayısı, başlıklar, konular, anahtar kelimeler ve daha fazlasını içeren ayrıntılı düzeyde rakip stratejilerini analiz edin
- Makalenin içeriğine göre otomatik olarak görseller oluşturun
- Belirli bir marka sesine uygun kişiselleştirilmiş içerik oluşturun
Writesonic sınırlamaları
- Fiyatlandırma, özellikle küçük takımlar için pahalı olabilir
Writesonic fiyatlandırması
Profesyoneller ve takımlar için
- Standart: Kullanıcı başına aylık 99 $
- Profesyonel: 3 kullanıcı için aylık 249 $
- Gelişmiş: 5 kullanıcı için aylık 499 $
Writesonic puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.900+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)
5. Jasper AI—AI yazma şablonları için en iyisi
Jasper, not alma uygulaması değildir, ancak mevcut notlarımı genişletmek ve girdilerime göre orijinal içerik yazmak için harika bir iş çıkardı.
Verimliliği artıran ve zaman kazandıran sistemleri ve yapıları seviyorum. Bu yüzden her zaman iyi yazma şablonları arayışındayım. Jasper'ı keşfederken, 50'den fazla şablon içeren şablon kitaplığına rastladım. Blog yazısı taslakları oluşturmak, sonuçlar yazmak ve 140 karakterden kısa sosyal medya gönderileri oluşturmak için birkaçını denedim. Şablonlar kullanımı kolaydı ve işimi hızlandırmama yardımcı oldu.
Jasper, benim özel not alma gereksinimlerime göre tasarlanmamış olabilir, ancak tek kişilik içerik pazarlama takımlarına bir başlangıç yapmak için iyidir.
Jasper AI'nın en iyi özellikleri
- Mevcut bir özeti yükleyin veya bilgileri manuel olarak ekleyerek markanıza uygun bir pazarlama kampanyası oluşturun
- SurferSEO eklentisiyle içeriği arama motorları için optimize edin
- Copyscape eklentisiyle içeriklerin intihal olup olmadığını kontrol edin
- Komut istemlerine göre yüksek çözünürlüklü, telifsiz görüntüler oluşturun
Jasper AI sınırları
- Oluşturduğu içerik genel olabilir — manuel ayarlamalar gerekir
Jasper AI fiyatlandırması
- Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 49 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 69 $
- İş: Özel fiyatlandırma
Jasper AI puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.200+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1.800+ yorum)
Ayrıca okuyun: Jasper AI vs Writesonic
6. Copy. ai—Marka içeriği üretmek için en iyisi
Jasper'a benzer şekilde, Copy. ai de geleneksel bir not alma uygulaması değildir. Ancak, en iyi AI araçlarından bazılarını test ettiğim için, Copy. ai'nin belirli komutlara göre kontrol listeleri ve içerik oluşturma yeteneğini değerlendirmeye karar verdim.
AI yazma asistanlarında, sıkıcı veya genel içerikler genellikle büyük bir sorundur. Ancak Copy. ai, içeriği hedef markanın sesine uygun hale getirmeye çalışır. Aracın ne aradığımı anlamasına yardımcı olmak için, markamın sesini doğru bir şekilde yansıtan bir içerik bölümü ekledim. Ardından, yeni içerik oluşturmak için komutumu ekledim ve yazmak istediğim sesi iyi bir şekilde yakaladı.
Notlarımı takip etmese de, editoryal inceleme için görevlerin bir kontrol listesini oluşturmama yardımcı oldu. Manuel çaba gerektirmeden farklı görevler için uygulanabilir bir adım listesi oluşturmak için güvenebilirim.
Copy.ai'nin en iyi özellikleri
- Copy.ai'nin komut kütüphanesinden komutlarla yüksek kaliteli metinler oluşturun
- Hiper kişiselleştirilmiş bir erişim stratejisini büyük ölçekte uygulayın
- Satış görüşmesi transkriptlerini blog gönderilerine dönüştürün
- Doğru bilgiler içeren ürün SSS belgeleri oluşturun
Copy.ai sınırlamaları
- İçerik genellikle incelikli bir yaklaşımdan yoksundur ve kalitesinin artırılması için insan müdahalesi gerekir
Copy. ai fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 49 $
- Gelişmiş: 5 kullanıcıya kadar aylık 249 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Copy. ai puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (100+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (60+ yorum)
7. Reflect Notes—Geri bağlantı için en iyisi
Fikirleri kaydetmekten AI ile günlük görev listelerini not almaya kadar, Reflect kapsamlı bir not alma deneyimi sunar.
En iyi özellik, sorunsuz geri bağlantıydı. Birbiriyle ilişkili çok sayıda belgem olduğundan (ör. ürün broşürleri, ürün demoları, kullanım kılavuzları vb.), daha iyi organize etmek için bunları birbirine bağlı tutmayı tercih ediyorum. Reflect bu amaca hizmet etti ve aynı zamanda kısmi bir AI toplantı asistanı olarak da işlev gördü, toplantı notlarımı analiz ettikten sonra anahtar noktalar ve eylem listesi oluşturdu.
En iyi özellikleri yansıtın
- Sesli notları insan düzeyinde doğrulukla kelimelere dönüştürün
- İleride kullanmak üzere özel komutlar oluşturun ve kaydedin
- Dağınık düşüncelerinizi tek bir yere toplayın ve bunlardan blog yazısı taslakları oluşturun
- Dilbilgisi ve imla hatalarını düzeltin ve yazma kalitenizi artırın
Sınırlamaları yansıtın
- Takım işbirliği için uygun değildir
Reflect fiyatlandırması
- kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)
Puanları ve yorumları yansıtın
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli sayıda yorum yok
8. MyMind—Sezgisel web kesme için en iyisi
MyMind, basit ve çekici arayüzüyle beni cezbetti ve kısa sürede dijital albümüm haline geldi. Her gün araştırma raporlarından blog yazıları, ilginç tanıtım videoları, pazarlama vaka çalışmaları ve daha fazlasına kadar farklı türde içerikler tüketiyorum. MyMind ile notlarımı ve kaynaklarımı merkezi bir depoda kaydedebiliyorum.
Bir tıklama ile bir görüntüyü kaydedebildim ve MyMind AI, ayrıntılarını otomatik olarak anladı. Örneğin, ergonomik bir sandalyenin görüntüsünü kaydettiğimde, öğeyi tanımladı ve istek listeme kaydetti. Sorunsuz ve sezgisel deneyimi çok beğendim!
MyMind'ın en iyi özellikleri
- Odak modu ile dikkatinizi dağıtan unsurları ortadan kaldırın
- Pop-up'lar veya reklamlar olmadan makaleleri kaydedin
- Kaydedilen öğeleri Akıllı Alanlara otomatik olarak sıralayın
- Notlarınızı gizli tutun veya 24 saat içinde geçerliliğini yitiren paylaşılabilir bir bağlantı alın
MyMind sınırlamaları
- İşbirliği özelliği yok
MyMind fiyatlandırması
- Student of Life: Kullanıcı başına aylık 6,99 $
- Mastermind: 12,99 $/ay kullanıcı başına
- Newton: 299 $/yıl
MyMind puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
9. Craft—Toplu beyin fırtınası için en iyisi
Craft'ın takımımın işbirliği ihtiyaçlarını karşılamasını beğendim. Notlar almamız, belgeler oluşturmamız, işlerimizi yönetmemiz ve fikirlerimizi topluca tartışmamız için bir çalışma alanı sundu. iPhone ve Mac'ten iPad'e cihazlar arasında geçiş yapabilme özelliği, rahatlığı artırdı. Takımım ve ben notlarımıza herhangi bir cihazdan erişebildik.
Bir başka kullanışlı eklenti ise yerleşik AI yardımıdır. Bu sayede hızlıca fikir üretebilir, içeriği özetleyip çevirebilir ve belge düzenleme görevlerini verimli bir şekilde halledebilirim.
En iyi özellikleri oluşturun
- Klasörleri kullanarak notları düzenleyin
- Önemli görevler için push bildirimleri veya e-posta uyarıları tetikleyin
- Notları biçimlendirmek için tablolar, madde işaretleri, anahtarlar, alt sayfalar ve vurgulamalar kullanın
- Notları otomatik olarak sunum slaytlarına dönüştürün
Craft sınırlamaları
- Etiketleme özelliği yok
Craft fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Artı: Aylık 10 $
- Aile: 5 aile üyesine kadar aylık 18 $
- Takım: 25 kullanıcıya kadar aylık 60 $
- İş: Tüm takım için aylık 300 $
Değerlendirmeler ve yorumlar oluşturun
- G2: 4,6/5 (20'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Ayrıca okuyun: Dokümantasyon için AI Nasıl Kullanılır?
10. Evernote—Multimedya araması için en iyisi
Evernote ile programlarımı daha iyi organize edebildim. Notlardan görevlere ve toplantılara kadar, tüm yapılacaklarımı basit ve düzenli bir alanda bir araya getirmeme yardımcı oldu.
AI arama özelliğini özellikle sevdim. Yüzlerce öğeyi saklamış olsam bile notlarımı saniyeler içinde doğru bir şekilde buldu. Arama fonksiyonu yeni bir şey değil, ancak AI teknolojisinin PDF'leri, Office belgelerini, görüntüleri, sunumları ve taranmış belgeleri anında taraması beni etkiledi.
Evernote'un en iyi özellikleri
- AI ile notları düzenleyin veya sıfırdan yeni içerik yazın
- Notlara çevrimdışı erişin
- Cihazlar arasında notları senkronize edin
- Günlük yapılacaklar listesini takip etmek için takım arkadaşlarınızla işbirliği yapın
Evernote sınırlamaları
- Uzun notlarda gezinmek zahmetlidir
Evernote fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Kişisel: 14,99 $/ay
- Profesyonel: 17,99 $/ay
- Takımlar: Kullanıcı başına aylık 24,99 $
Evernote puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (2.000+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (8.000'den fazla yorum)
Ayrıca okuyun: Günlük Hayat Görevlerinde AI Nasıl Kullanılır
ClickUp ile AI Not Alma'yı benimseyin
Bir AI not alma aracından beklentilerim yüksek. Piyasada çok fazla uygulama var, ancak çok azı benim için tüm kriterleri karşılıyor.
Not alma uygulamamı bilgi asistanıma dönüştürmek istiyorum. İş ve kişisel görevlerimle ilgili tüm önemli ve önemsiz ayrıntıları hatırlayacak, bunları temiz yapılar/hiyerarşiler halinde düzenleyecek ve mümkün olduğunda bunları geri almama yardımcı olacak. Takım üyelerimle aynı sayfada kalmam gerekiyor, bu yüzden işbirliği özellikleri bir zorunluluktur.
Araç, tamamlanmamış düşüncelerimi tamamlayıp anlamlı bir şeye dönüştürebilirse bonus olur. Çok mu fazla istiyorum?
Aslında hayır! ClickUp hepsini ve daha fazlasını yapar. Not alma ve yazma deneyimini daha sorunsuz, daha hızlı ve otomatik hale getirmek için ekstra çaba sarf eder. Kendi kelimelerinizle veya AI ile yazıyor, notları ve görev listelerini düzenliyor veya yazar bloğunu aşmaya çalışıyor olun, ClickUp her adımda yanınızda.