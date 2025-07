2025'in En İyi 10 Mem AI Alternatifi

Mem. ai'yi ilk keşfettiğimde, not alma ve bilgileri düzenleme şeklimi basitleştirme potansiyeli beni heyecanlandırdı. Ancak, aylarca kullandıktan sonra, benim gereksinimlerime pek uymadığını fark ettim — en azından şimdilik.

Mem. ai ile ilgili en büyük sorun, yavaş güncelleme döngüsüdür. Yeni özellikler ve önemli iyileştirmeler çok uzun sürüyor ve benim gibi kullanıcılar hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler için belirsiz bir süre beklemek zorunda kalıyor.

Bir de Mem. ai'nin pek güvenilir olmayan etiketleme sistemi var. Etiketlediğim öğeleri aradığımda etiket görünmüyor ve bu da bilgileri hızlı bir şekilde bulmamı zorlaştırıyor.

Her gün yüzlerce not ve belgeyi yöneten biri olarak, daha güvenilir bir AI not alma aracına ihtiyacım var. Piyasadaki çeşitli uygulamaları kapsamlı bir şekilde test ettikten sonra, benim ve sizin not alma sürecinizi kolaylaştırmak için en iyi 10 Mem alternatifinin bir listesini derledim! Hadi keşfedelim.

Bir Mem Alternatifinde Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Mem alternatifi olarak benim için aşağıdaki anahtar özellikler vazgeçilmezdir:

NLP desteği: Eylemleri, tetikleyicileri ve koşulları ayarlamak için doğal dil işlemeyi kullanan bir aracı takdir ediyorum. Bu, araçla sezgisel olarak etkileşim kurmamı ve görev otomasyonlarını daha hızlı ayarlamamı sağlıyor

Özelleştirilebilir biçimlendirme: Araç, yazı tipi stilleri, boyutları ve renklerinden başlık, liste ve tablo oluşturma özelliğine kadar notlarımın biçimlendirmesini kişiselleştirmeme izin vermelidir. İçeriğimi ihtiyaçlarıma uygun şekilde yapılandırma özgürlüğü sağlamalıdır

Yazma yardımı: Dilbilgisi ve yazım denetimi, yazımı geliştirmek için öneriler ve hatta AI destekli içerik oluşturma gibi yazma yardımı özellikleri sunan bir araca değer veriyorum. Bu özellikler, ek araçlar kullanmaya gerek kalmadan yüksek bir yazma standardını korumama yardımcı oluyor

Kolay etiketleme: Notlarımı düzenlemek çok önemli, bu yüzden kolay ve sezgisel etiketlemeyi destekleyen bir araç arıyorum. Notlarımı hızlı bir şekilde etiketleyip kategorilere ayırma özelliği, bilgileri verimli bir şekilde bulmam ve geri almamda yardımcı oluyor

Sorunsuz deneyim: Genel kullanıcı deneyimi benim için önemlidir. Duyarlı, gezinmesi kolay, hatasız ve düzenli güncellemeler sunan bir araç istiyorum. Sorunsuz bir deneyim, gereksiz dikkat dağınıklıkları olmadan işime odaklanmamı sağlar

Esneklik: Farklı içerik türlerini ve iş akışlarını barındırabilecek esnek bir araç tercih ederim. Hızlı notlar alırken, ayrıntılı belgeler oluştururken veya grup projelerini yönetirken, araç değişen ihtiyaçlarıma uyum sağlamalıdır

İşbirliği: Sık sık büyük bir takımla çalıştığım için, sorunsuz işbirliğini destekleyen bir araca ihtiyacım var. Gerçek zamanlı düzenleme, yorumlar ve paylaşım seçenekleri gibi özellikler, etkili takım çalışması ve iletişim için çok önemlidir

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Mem Alternatifi

En iyi 10 Mem AI alternatifini burada inceledim. Her araç farklı bir özellikte mükemmeldir. Bazıları AI destekli not almada harikadır, bazıları işleri düzenli tutmak için kapsamlı yapısal seçenekler sunarken, bazıları AI tarafından oluşturulan içerikle içerik üretim yeteneklerinizi artırır. İhtiyaçlarınıza, beklentilerinize ve bütçenize uygun olanı seçin.

1. ClickUp—AI not alma için en iyisi

Not alma uygulamasını iki ana nedenden dolayı kullanıyorum: hareket halindeyken not almak veya düşüncelerimi (çoğunlukla işle ilgili) dökmek ve bir yazı üzerinde takım arkadaşlarımla işbirliği yapmak.

ClickUp Notepad ile düşüncelerinizi ve fikirlerinizi hızlıca kaydedin

Neyse ki benim için ClickUp her iki amaca da hizmet ediyor. Hızlı notlar, yapılacaklar ve kontrol listeleri için ClickUp Not Defteri'ni kullanmayı tercih ediyorum. Daha büyük bir projenin parçası olmayan yapılacaklar listelerini veya hatırlatıcıları düzenlemek için kontrol listeleri sunar. Not defteri ayrıca toplantılardan, derslerden veya araştırmalardan notlar almama da yardımcı oluyor. Daha sonra bu notları ClickUp'ın eğik çizgi komutlarını kullanarak kalın, italik, başlık ve daha fazlasıyla biçimlendiriyorum.

İşbirliğine dayalı belge oluşturma ve proje yönetimi için ClickUp Belgeleri kullanın

Toplantı gündemleri, toplantı notları, proje özetleri, blog gönderileri vb. gibi daha ayrıntılı yazılar için ClickUp Docs kullanıyorum. En iyi yanı, aynı belge üzerinde birden fazla kişinin aynı anda çalışabilmesi ve düzenlemeleri gerçek zamanlı olarak görebilmem.

Üstelik her iki araç da not almayı kolaylaştıran yerleşik bir AI yazma asistanı olan ClickUp Brain ile birlikte gelir.

ClickUp Brain ile Not Defteri ve Belgeler'de, işlevler arası takımlardaki belirli rollere göre uyarlanmış bağlamsal içerik (notlar, teknik belgeler, bloglar, e-postalar vb.) oluşturun

ClickUp Brain'de en çok sevdiğim şey uyarlanabilirliği. Bu AI aracı, girdiğim belirli komutlara göre yüksek kaliteli, araştırmaya dayalı içerik üretir. Örneğin, kullanıcı kılavuzları oluşturmak için kullandığım yazım tonu, sosyal medya gönderilerimizin tonundan büyük ölçüde farklıdır. Brain, komutlara göre içeriği akıllıca uyarlar ve uygun bir ton ve stilde yazar.

İşte ClickUp Brain'i günlük iş akışımda nasıl kullandığım:

ClickUp Görevleri ve Belgelerinden eyleme geçirilebilir öğelerin bir listesini çıkarın (örneğin, Brain'den yaklaşan bir ürün lansmanı için bir proje özeti oluşturmasını istersem, Çalışma Alanımda bulunan bilgileri analiz ettikten sonra bana adımların bir kontrol listesini verir)

Büyük metin bloklarını , toplantı transkriptlerini ve görev yorum konularını özetleyin

Yazarın blokunu aşın belirli komutlara dayalı içerik oluşturarak

Ses tonunu ve yaratıcılık düzeyini ihtiyaçlarıma göre ayarlayın

Mevcut taslaklarımı düzenleyin ve iyileştirin, yazım ve dilbilgisi hatalarını düzeltin ve içeriği basitleştirin

AI destekli, güvenli Çalışma Alanında depolanan wiki'ler, SOP'lar ve bilgi tabanları oluşturun

İçeriği daha kısa veya daha uzun hale getirin (örneğin, uzun bir blog gönderisinden bir e-posta bülteni/LinkedIn gönderisi oluşturun veya tersini yapın)

ClickUp Brain ile notları AI ile düzenleyin, iyileştirin, karmaşık fikirleri açıklayın/basitleştirin, özetleyin ve daha fazlasını yapın

ClickUp, Brain'i kullanarak işimi hızlandırmamın yanı sıra daha düzenli olmamı da sağlıyor. Birden fazla benzer belgem olduğunda, ilgili içeriği işaretlemek için ClickUp Doc etiketlerini kullanıyorum.

Örneğin, dönüşüm hunisinin en altındaki blog özetlerini "BOFU" olarak etiketledim. Böylece, bunlara erişmem gerektiğinde, "BOFU" etiketini yazıp aradığım belgeleri bulabiliyorum. Her zaman doğru sonuçlar veriyor ve belgelerimi saniyeler içinde buluyor. Acelem olduğunda hayatımı kurtarıyor!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı olarak takım arkadaşlarınızla işbirliği yaparak notlar yazın, fikirlerinizi paylaşın, içeriği düzenleyin ve yorumlar kullanarak birbirinizi etiketleyin

Üstün görev yönetimi ile fikirleri daha hızlı gerçekleştirin. Bir yorumu ClickUp Görevine dönüştürün ve atanan kişiler ve son tarih gibi ayrıntılarla doldurun

Otomasyon için eylemleri, tetikleyicileri ve koşulları ayarlamak için doğal dil kullanın

Metinleri İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Almanca, İtalyanca, İsveççe, Korece, Japonca, Çince ve Arapça dahil olmak üzere birçok dile çevirin

Tablolar, yer imleri, PDF'ler, ekran görüntüleri ve dosyaları ekleyerek notlarımı bilgi dolu hale getirin

/Slash komutlarıyla markdown diline erişin ve renk kodlu afişler, madde işaretleri, kalın, italik ve üstü çizili metinler ekleyin

Belgeleri takım üyeleri veya dış paydaşlarla güvenli bir şekilde paylaşın, düzenleme erişimini kontrol edin veya gizli tutun

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulama, web sürümü kadar not alma konusunda sorunsuz olmayabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına Çalışma Alanı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6 (4.000'den fazla yorum)

2. Notion—Büyük hacimli metin tabanlı verileri analiz etmek için en iyisi

notion aracılığıyla

Notion AI'yı denerken, bir özellik öne çıktı: aracın büyük veri kümelerini hızlı bir şekilde sıralama yeteneği.

Takımım, grup duygularını daha iyi anlamak için sık sık müşteri anketleri düzenler. Bunlar genellikle açık uçlu anketlerdir, bu nedenle bunlardan içgörüler çıkarmak oldukça zor bir görevdir.

Notion AI ile metnin büyük bir bölümünü vurgulayabilir ve buradan madde işaretli bir özet veya anahtar bilgiler alabiliyorum. Örneğin, ürünümüzü daha da iyileştirmek için müşterilerimizin satın alma sonrası deneyimlerini araştırdık ve geri bildirim istedik. Sonuçları Notion'a yapıştırdım ve AI'dan "self servis seçenekleri"nden bahseden isteklerin sayısını saymasını istedim. Sonuçları anında aldım, bu iş manuel olarak saatler sürerdi!

Notion'un en iyi özellikleri

Not okurken/yazarken teknik jargonun eş anlamlılarını ve tanımlarını alın

Dağınık notlardan veya madde işaretli listelerden ayrıntılı paragraflar oluşturun

Notları daha okunabilir ve düzenli hale getirmek için katlanabilir anahtarları kullanın

Toplantı notlarını AI ile analiz edin ve toplantıdaki tartışmalara göre eylem öğeleri oluşturun

Notion sınırlamaları

Öğrenme eğrisi dik

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Koltuk başına aylık 12 $

İş: Koltuk başına aylık 18 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion AI'yı çalışma alanınıza üye başına aylık 10 $ karşılığında ekleyebilirsiniz

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

3. Obsidian—Grafik görünümü için en iyisi

obsidian aracılığıyla

Obsidian, not alma için yerleşik bir AI özelliğine sahip değildir, ancak topluluk tarafından geliştirilen birçok üçüncü taraf eklentisini destekler. AI Assistant eklentisi, benim ş akışıma çok uygun. DALL-E 2'yi kullanarak bağlamsal görüntüler oluşturabilir ve Whisper'ın konuşmayı metne dönüştürme komutuyla notlarımı dikte edebilirim.

Şimdi, yerel özelliklere gelince, Grafik Görünümü'nü çok seviyorum — notlarımın birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu görsel olarak gösteriyor. SEO stratejimize genel bir bakış elde etmek için kullandım.

Ürünümüzle ilgili en önemli SEO anahtar kelimeleri ve konular için düğümler oluşturdum ve her düğümü, bu anahtar kelimeler için optimize ettiğimiz belirli blog gönderilerine, açılış sayfalarına ve diğer içerik parçalarına bağladım. Bu şekilde, web sitemizde hedef anahtar kelimeleri ne kadar iyi kapsadığımızı görebildim.

Obsidian'ın en iyi özellikleri

Güçlü bir bilgi deposu oluşturmak için birden fazla not arasında bağlantılar oluşturun

Notlara çevrimdışı erişin. Obsidian Sync, internet bağlantısı olduğunda değişiklikleri birleştirir

Obsidian Canvas'ta beyin fırtınası yapın, diyagramlar çizin ve notlara PDF, resim, ses ve video ekleyin

Notların sürüm geçmişini bir yıla kadar izleyin

Obsidian sınırlamaları

İşbirliği için kişisel kullanıma daha uygun

Obsidian fiyatlandırması

Kişisel kullanım: Ücretsiz

Ticari kullanım: Kullanıcı başına yıllık 50 $ (yıllık faturalandırılır)

Obsidian puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,9/5 (20+ yorum)

4. Writesonic—Doğrulanmış ve SEO için optimize edilmiş içerik oluşturma için en iyisi

via Writesonic

Writesonic'in gerçekleri kontrol edilmiş içeriği hızlı bir şekilde oluşturma yeteneği, içerik takımları için büyük bir artıdır. Araştırma, gerçekleri kontrol etme ve alıntı yapma işlemlerini kolaylaştırarak doğrudan yazmaya geçmemizi sağladı.

Otomatik iç bağlantı özelliği de kullanışlıdır. İlgili konuları sorunsuz bir şekilde birbirine bağladı, makalelerimin akışını iyileştirdi ve SEO konu kümelerimde bana yardımcı oldu. Genel olarak harika bir iş çıkardı, ancak içeriği yayınlanmaya hazır hale getirmek için yine de manuel iyileştirmeler yapmak için zaman harcamak zorunda kaldım.

AI yazmanın ötesinde, SEO içerik kalite kontrol özelliğini çok beğendim. Araca entegre olduğu için, içeriğimi arama motoru sonuç sayfaları (SERP'ler) için optimize etmek için harici eklentilere veya araçlara ihtiyacım olmadı.

Writesonic'in en iyi özellikleri

Güncel bilgilerle uzun form içerik oluşturun

Kelime sayısı, başlıklar, konular, anahtar kelimeler ve daha fazlasını içeren ayrıntılı düzeyde rakip stratejilerini analiz edin

Makalenin içeriğine göre otomatik olarak görseller oluşturun

Belirli bir marka sesine uygun kişiselleştirilmiş içerik oluşturun

Writesonic sınırlamaları

Fiyatlandırma, özellikle küçük takımlar için pahalı olabilir

Writesonic fiyatlandırması

Profesyoneller ve takımlar için

Standart: Kullanıcı başına aylık 99 $

Profesyonel: 3 kullanıcı için aylık 249 $

Gelişmiş: 5 kullanıcı için aylık 499 $

Writesonic puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.900+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)

5. Jasper AI—AI yazma şablonları için en iyisi

jasper aracılığıyla

Jasper, not alma uygulaması değildir, ancak mevcut notlarımı genişletmek ve girdilerime göre orijinal içerik yazmak için harika bir iş çıkardı.

Verimliliği artıran ve zaman kazandıran sistemleri ve yapıları seviyorum. Bu yüzden her zaman iyi yazma şablonları arayışındayım. Jasper'ı keşfederken, 50'den fazla şablon içeren şablon kitaplığına rastladım. Blog yazısı taslakları oluşturmak, sonuçlar yazmak ve 140 karakterden kısa sosyal medya gönderileri oluşturmak için birkaçını denedim. Şablonlar kullanımı kolaydı ve işimi hızlandırmama yardımcı oldu.

Jasper, benim özel not alma gereksinimlerime göre tasarlanmamış olabilir, ancak tek kişilik içerik pazarlama takımlarına bir başlangıç yapmak için iyidir.

Jasper AI'nın en iyi özellikleri

Mevcut bir özeti yükleyin veya bilgileri manuel olarak ekleyerek markanıza uygun bir pazarlama kampanyası oluşturun

SurferSEO eklentisiyle içeriği arama motorları için optimize edin

Copyscape eklentisiyle içeriklerin intihal olup olmadığını kontrol edin

Komut istemlerine göre yüksek çözünürlüklü, telifsiz görüntüler oluşturun

Jasper AI sınırları

Oluşturduğu içerik genel olabilir — manuel ayarlamalar gerekir

Jasper AI fiyatlandırması

Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 49 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 69 $

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.800+ yorum)

6. Copy. ai—Marka içeriği üretmek için en iyisi

Jasper'a benzer şekilde, Copy. ai de geleneksel bir not alma uygulaması değildir. Ancak, en iyi AI araçlarından bazılarını test ettiğim için, Copy. ai'nin belirli komutlara göre kontrol listeleri ve içerik oluşturma yeteneğini değerlendirmeye karar verdim.

AI yazma asistanlarında, sıkıcı veya genel içerikler genellikle büyük bir sorundur. Ancak Copy. ai, içeriği hedef markanın sesine uygun hale getirmeye çalışır. Aracın ne aradığımı anlamasına yardımcı olmak için, markamın sesini doğru bir şekilde yansıtan bir içerik bölümü ekledim. Ardından, yeni içerik oluşturmak için komutumu ekledim ve yazmak istediğim sesi iyi bir şekilde yakaladı.

Notlarımı takip etmese de, editoryal inceleme için görevlerin bir kontrol listesini oluşturmama yardımcı oldu. Manuel çaba gerektirmeden farklı görevler için uygulanabilir bir adım listesi oluşturmak için güvenebilirim.

Copy.ai'nin en iyi özellikleri

Copy.ai'nin komut kütüphanesinden komutlarla yüksek kaliteli metinler oluşturun

Hiper kişiselleştirilmiş bir erişim stratejisini büyük ölçekte uygulayın

Satış görüşmesi transkriptlerini blog gönderilerine dönüştürün

Doğru bilgiler içeren ürün SSS belgeleri oluşturun

Copy.ai sınırlamaları

İçerik genellikle incelikli bir yaklaşımdan yoksundur ve kalitesinin artırılması için insan müdahalesi gerekir

Copy. ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 49 $

Gelişmiş: 5 kullanıcıya kadar aylık 249 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Copy. ai puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (60+ yorum)

7. Reflect Notes—Geri bağlantı için en iyisi

via Reflect

Fikirleri kaydetmekten AI ile günlük görev listelerini not almaya kadar, Reflect kapsamlı bir not alma deneyimi sunar.

En iyi özellik, sorunsuz geri bağlantıydı. Birbiriyle ilişkili çok sayıda belgem olduğundan (ör. ürün broşürleri, ürün demoları, kullanım kılavuzları vb.), daha iyi organize etmek için bunları birbirine bağlı tutmayı tercih ediyorum. Reflect bu amaca hizmet etti ve aynı zamanda kısmi bir AI toplantı asistanı olarak da işlev gördü, toplantı notlarımı analiz ettikten sonra anahtar noktalar ve eylem listesi oluşturdu.

En iyi özellikleri yansıtın

Sesli notları insan düzeyinde doğrulukla kelimelere dönüştürün

İleride kullanmak üzere özel komutlar oluşturun ve kaydedin

Dağınık düşüncelerinizi tek bir yere toplayın ve bunlardan blog yazısı taslakları oluşturun

Dilbilgisi ve imla hatalarını düzeltin ve yazma kalitenizi artırın

Sınırlamaları yansıtın

Takım işbirliği için uygun değildir

Reflect fiyatlandırması

kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)

Puanları ve yorumları yansıtın

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

8. MyMind—Sezgisel web kesme için en iyisi

myMind aracılığıyla

MyMind, basit ve çekici arayüzüyle beni cezbetti ve kısa sürede dijital albümüm haline geldi. Her gün araştırma raporlarından blog yazıları, ilginç tanıtım videoları, pazarlama vaka çalışmaları ve daha fazlasına kadar farklı türde içerikler tüketiyorum. MyMind ile notlarımı ve kaynaklarımı merkezi bir depoda kaydedebiliyorum.

Bir tıklama ile bir görüntüyü kaydedebildim ve MyMind AI, ayrıntılarını otomatik olarak anladı. Örneğin, ergonomik bir sandalyenin görüntüsünü kaydettiğimde, öğeyi tanımladı ve istek listeme kaydetti. Sorunsuz ve sezgisel deneyimi çok beğendim!

MyMind'ın en iyi özellikleri

Odak modu ile dikkatinizi dağıtan unsurları ortadan kaldırın

Pop-up'lar veya reklamlar olmadan makaleleri kaydedin

Kaydedilen öğeleri Akıllı Alanlara otomatik olarak sıralayın

Notlarınızı gizli tutun veya 24 saat içinde geçerliliğini yitiren paylaşılabilir bir bağlantı alın

MyMind sınırlamaları

İşbirliği özelliği yok

MyMind fiyatlandırması

Student of Life: Kullanıcı başına aylık 6,99 $

Mastermind: 12,99 $/ay kullanıcı başına

Newton: 299 $/yıl

MyMind puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Craft—Toplu beyin fırtınası için en iyisi

craft Docs aracılığıyla

Craft'ın takımımın işbirliği ihtiyaçlarını karşılamasını beğendim. Notlar almamız, belgeler oluşturmamız, işlerimizi yönetmemiz ve fikirlerimizi topluca tartışmamız için bir çalışma alanı sundu. iPhone ve Mac'ten iPad'e cihazlar arasında geçiş yapabilme özelliği, rahatlığı artırdı. Takımım ve ben notlarımıza herhangi bir cihazdan erişebildik.

Bir başka kullanışlı eklenti ise yerleşik AI yardımıdır. Bu sayede hızlıca fikir üretebilir, içeriği özetleyip çevirebilir ve belge düzenleme görevlerini verimli bir şekilde halledebilirim.

En iyi özellikleri oluşturun

Klasörleri kullanarak notları düzenleyin

Önemli görevler için push bildirimleri veya e-posta uyarıları tetikleyin

Notları biçimlendirmek için tablolar, madde işaretleri, anahtarlar, alt sayfalar ve vurgulamalar kullanın

Notları otomatik olarak sunum slaytlarına dönüştürün

Craft sınırlamaları

Etiketleme özelliği yok

Craft fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Artı: Aylık 10 $

Aile: 5 aile üyesine kadar aylık 18 $

Takım: 25 kullanıcıya kadar aylık 60 $

İş: Tüm takım için aylık 300 $

Değerlendirmeler ve yorumlar oluşturun

G2: 4,6/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Evernote—Multimedya araması için en iyisi

evernote aracılığıyla

Evernote ile programlarımı daha iyi organize edebildim. Notlardan görevlere ve toplantılara kadar, tüm yapılacaklarımı basit ve düzenli bir alanda bir araya getirmeme yardımcı oldu.

AI arama özelliğini özellikle sevdim. Yüzlerce öğeyi saklamış olsam bile notlarımı saniyeler içinde doğru bir şekilde buldu. Arama fonksiyonu yeni bir şey değil, ancak AI teknolojisinin PDF'leri, Office belgelerini, görüntüleri, sunumları ve taranmış belgeleri anında taraması beni etkiledi.

Evernote'un en iyi özellikleri

AI ile notları düzenleyin veya sıfırdan yeni içerik yazın

Notlara çevrimdışı erişin

Cihazlar arasında notları senkronize edin

Günlük yapılacaklar listesini takip etmek için takım arkadaşlarınızla işbirliği yapın

Evernote sınırlamaları

Uzun notlarda gezinmek zahmetlidir

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel: 14,99 $/ay

Profesyonel: 17,99 $/ay

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Evernote puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (2.000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (8.000'den fazla yorum)

ClickUp ile AI Not Alma'yı benimseyin

Bir AI not alma aracından beklentilerim yüksek. Piyasada çok fazla uygulama var, ancak çok azı benim için tüm kriterleri karşılıyor.

Not alma uygulamamı bilgi asistanıma dönüştürmek istiyorum. İş ve kişisel görevlerimle ilgili tüm önemli ve önemsiz ayrıntıları hatırlayacak, bunları temiz yapılar/hiyerarşiler halinde düzenleyecek ve mümkün olduğunda bunları geri almama yardımcı olacak. Takım üyelerimle aynı sayfada kalmam gerekiyor, bu yüzden işbirliği özellikleri bir zorunluluktur.

Araç, tamamlanmamış düşüncelerimi tamamlayıp anlamlı bir şeye dönüştürebilirse bonus olur. Çok mu fazla istiyorum?

Aslında hayır! ClickUp hepsini ve daha fazlasını yapar. Not alma ve yazma deneyimini daha sorunsuz, daha hızlı ve otomatik hale getirmek için ekstra çaba sarf eder. Kendi kelimelerinizle veya AI ile yazıyor, notları ve görev listelerini düzenliyor veya yazar bloğunu aşmaya çalışıyor olun, ClickUp her adımda yanınızda.

ClickUp ile bugün başlayın!