2025'te Proje Gösterge Panelleri Oluşturmak için 10 Softr Alternatifi

Veri görselleştirme, süslü grafiklerden daha fazlasıdır; sayıları başarıya giden yol haritasına dönüştüren bir çevirmen gibidir. Gizli kalıpları ve eğilimleri ortaya çıkararak karmaşık proje yönetimi kararlarını kolaylaştırır.
Bain & Company tarafından yapılan bir araştırma, projelerinde veri görselleştirme kullanan şirketlerin daha hızlı karar verme olasılığının beş kat, bu kararları uygulama olasılığının ise üç kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu.
Böyle bir aracın ne kadar zaman kazandıracağını düşünürsek, proje aşamalarınızı verimli bir şekilde yönetmek için kod gerektirmeyen özel bir gösterge paneli aracına yatırım yapmak mantıklıdır. Bu sezgisel platformlar, teknik altyapısı ne olursa olsun herkesin dakikalar içinde etkileşimli gösterge panelleri ve raporlar oluşturmasını sağlar.
Softr, sezgisel web uygulaması oluşturucu ve önceden oluşturulmuş şablonları ile özel gösterge panelleri oluşturmak için bir web uygulaması aracıdır. Kullanımı kolay olmasına rağmen, sınırlı özelleştirme ve özellikler sunar.
Bu nedenle, Softr'a alternatif olarak bazı önerilerde bulunmak için buradayız. Bu makalede, özel gösterge panelleri oluşturmak için farklı araçların anahtar özelliklerini derinlemesine inceleyeceğiz.
Softr alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
En iyi Softr alternatiflerine geçmeden önce, özel bir iş gösterge panelinde aramanız gereken bazı anahtar özellikleri inceleyelim:
- Özelleştirme: Özelleştirme seçenekleri en önemli önceliktir. Karmaşık süreçleri veya projeleri yönetebilen bir iş gösterge paneli yazılımı arayın
- Kullanım kolaylığı: Kodlama becerisi gerektirmeden, oluşturması basit olmalıdır. Gösterge panelleri, takımınız tarafından kolayca benimsenebilmesi için kullanıcı dostu olmalıdır
- Proje yönetimi: Özel bir gösterge paneli, öncelikle görevlerin zamanında tamamlanması için bir proje yönetimi aracı olarak fonksiyon görmelidir
- Entegrasyon: Gösterge panelinizin iş akışınızda veya iş yığınınızda kullandığınız diğer araçlarla entegre olabilmesi yararlıdır
- Fiyatlandırma: Fiyatlandırma planları, performansından ödün vermeden gelişen proje ihtiyaçlarınızı karşılamak için takımlarınızın büyümesine uygun olmalıdır
- Gerçek zamanlı güncellemeler: Gösterge paneli, en doğru bilgilerin görüntülenmesini sağlamak için gerçek zamanlı veri güncellemelerine sahip olmalıdır
- Kullanıcı deneyimi: Kullanıcı deneyimini geliştirmek için görsel olarak çekici ve sezgisel bir arayüze sahip olmalıdır
- Güvenlik: Gösterge paneli, hassas proje verilerini korumak için sağlam güvenlik önlemlerine sahip olmalıdır
- Erişim düzeyleri: Takım içindeki çeşitli rollere uygun farklı erişim düzeyleri sunmalıdır
- Raporlama: Gösterge paneli, derinlemesine proje yönetimi analizi için ayrıntılı raporlar oluşturabilme özelliğine sahip olmalıdır
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Softr Alternatifi
İhtiyaçlarınızı karşılamak için seçilmiş, 2024'ün en iyi 10 Softr alternatifi. Bu yazılım seçenekleri, verimliliğinizi ve etkinliğinizi artırmak için kolaylaştırılmış proje yönetiminden zahmetsiz işbirliğine kadar bir dizi özellik sunar.
1. ClickUp
ClickUp, kodlama becerisi gerektirmeyen proje yönetimi, işbirliği ve otomasyon özellikleri sayesinde ideal bir özel proje gösterge paneli aracıdır.
Görevleri gerçek zamanlı olarak görebilir, darboğazları kolayca tespit edebilir, verimliliği artırabilir ve projelerinizi zamanında tamamlayabilirsiniz.
Özel alanlar ve çeşitli görünümler kullanarak belirli proje gereksinimleri için özel ClickUp Gösterge Panelleri oluşturun, ilerlemeyi izleyin, görevleri yönetin ve etkili bir şekilde işbirliği yapın.
ClickUp Görevleri ile hızlıca yapılacaklar listeleri oluşturun, bu liste verileri otomatik olarak takımınızın takvimlerine aktarılır. Sürükle ve bırak fonksiyonu, proje yöneticilerinin son teslim tarihlerini yeniden düzenlemesine ve acil görevlere göre görev bağımlılıkları belirlemesine olanak tanır.
ClickUp'ın Otomasyon özelliğini kullanarak tekrarlayan görevleri basitleştirin ve iş akışlarını kolaylaştırın.
Belirli kriterlere göre görevler atamak, durumları otomatik olarak güncellemek veya takım üyelerine bildirimler göndermek için ClickUp'ı kullanarak verimliliği artırın ve takımların özel gösterge panelleriyle hedeflerine odaklanmalarını sağlayın.
Bu gösterge panelleri, işlemlerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini ve tüm işlerinizi tek bir platformdan yönetmenizi sağlar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Görevleri gerçek zamanlı olarak yönetin, darboğazları daha iyi görünür hale getirin ve verimliliği artırın
- Güçlü otomasyon seçenekleriyle iş akışlarını kolaylaştırın
- Kişiselleştirilmiş veri izleme için sektöre özel şablonlar ve özel alanlar kullanarak gösterge panellerini özelleştirin
- İş yönetimi, işbirliği, organizasyon ve raporlama için ClickApps'ı kullanarak herhangi bir takım için işlerinizi yapılandırın
- Çok yönlü proje yönetimi için Liste, Pano ve Takvim dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde projeleri görünüm
- Slack, Google Drive ve Zapier gibi popüler araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre edin
ClickUp sınırlamaları
- Gelişmiş özellikler için öğrenme eğrisi vardır
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı
- İş: Aylık 12 $/kullanıcı
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.400+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)
2. Adalo
Adalo, mobil ve web uygulaması geliştirme konusunda uzmanlaşmıştır ve kod kullanmadan yerel uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır. Sezgisel arayüzü ile mobil cihazlar için özel proje gösterge panelleri kolayca tasarlayabilirsiniz.
Adalo'nun kullanıcı dostu arayüzü ve önceden oluşturulmuş bileşenlerden oluşan kapsamlı kitaplığı, sürükle ve bırak işlevselliği, yerel uygulama deneyimi ve isteğe bağlı çevrimdışı işlevsellik ile özel proje gösterge panelleri tasarlamanıza olanak tanır.
Adalo'nun özel eylem özelliğini kullanarak e-posta gönderme ve API'lerle bağlantı kurma gibi eylemleri tetikleyebilirsiniz. Adalo'yu uygulama prototipleri oluşturmak için de kullanabilirsiniz.
Adalo'nun en iyi özellikleri
- Dahili iletişim araçları ve müşteri desteği uygulamaları oluşturarak iş süreçlerini optimize edin
- Uygulamanızı marka kimliğinize uyacak şekilde özelleştirin (renk paletleri, simgeler, logolar, yazı tipleri)
- Tüm cihazlarda gerçek zamanlı güncellemeler ve senkronizasyon sağlayın
- Mixpanel ve Airtable gibi üçüncü taraf hizmetlerle sorunsuz bir şekilde entegre edin
Adalo sınırlamaları
- Bazı gelişmiş özellikler geçici çözümler gerektirebilir
- Karmaşık veri yapıları için sınırlı destek
Adalo fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: 45 $/ay
- Profesyonel: 65 $/ay
- Takım: 200 $/ay
- İş: 250 $/ay
Adalo puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 3,5/5 (20+ yorum)
3. AppSheet
Google'ın AppSheet uygulaması, Google Çalışma Alanı ile tamamen entegre olan Softr'a mükemmel bir alternatiftir. AppSheet, veri odaklı uygulama geliştirmeyi destekleyerek karmaşık veri yapıları ve iş akışlarından yararlanan uygulamalar ve gösterge panelleri oluşturmanıza olanak tanır.
Gücü, çeşitli veri kaynaklarıyla entegre olan uygulamalar oluşturma, süreçleri otomatikleştirme ve verileri gerçek zamanlı olarak senkronize etme kapasitesinde yatmaktadır. Onu daha da iyi yapan şey, gösterge panellerinizi bilgilendirici hale getiren veri görselleştirme özelliğidir.
Birden fazla çalışan gösterge panellerini kullandığında rol tabanlı güvenlik ve kimlik doğrulamayı etkinleştirin.
AppSheet'in en iyi özellikleri
- Karmaşık uygulamalar için güçlü veri modellemeden yararlanın
- Bildirimleri tetiklemek gibi eylemleri otomatikleştirmek için botları kullanın
- Akıllı uygulama oluşturmak için yerleşik AI (Duet AI) kullanın
- Kesintisiz verimlilik için çevrimdışı işlevselliği etkinleştirin
- Gelişmiş bot yapılandırmalarıyla karmaşık iş süreçlerini ve ş Akışlarını otomatikleştirin
- Google Analytics, formlar, barkodlar, konumlar, imzalar ve fotoğraflar dahil olmak üzere veri kaynaklarından yararlanın
AppSheet sınırlamaları
- Kodlama olmadan uygulama görünümü üzerinde sınırlı kontrol
- Gelişmiş işlevler için daha dik öğrenme eğrisi
AppSheet fiyatlandırması
- Başlangıç: Aylık 5 $/kullanıcı
- Temel: Aylık 10 $/kullanıcı
- Enterprise Standard: Özel fiyatlandırma
- Enterprise Plus: Özel fiyatlandırma
AppSheet puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (500'den fazla yorum)
4. Glide
Glide, kod yazmadan doğrudan mobil ve web uygulamaları oluşturmak için en kullanıcı dostu platformdur.
Bu proje gösterge panelleri gerçek zamanlı veri senkronizasyonuna sahiptir. Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü ve özelleştirilebilir tasarım seçenekleriyle Glide, proje ihtiyaçlarınıza göre dinamik gösterge panelleri oluşturmayı basitleştirir.
Gösterge paneliniz, yapılandırma panelleri ve cihaz önizlemeleri gibi bileşenlerle kolayca yönetilebilir. Ayrıca canlı işbirliğini mümkün kılar ve rol tabanlı işler için kullanıcı oturum açma ve erişimi kontrol etmenize yardımcı olur.
Glide'ın en iyi özellikleri
- Güncellemeler ve görevler için karmaşık iş akışları oluşturun ve bunları diğer araçlara bağlayın
- Google E-Tablolar ile kolayca entegre ederek mevcut iş verilerini gerçek zamanlı olarak içe aktarın
- Gösterge panelinizi herhangi bir cihazda, herhangi bir yerde kullanın
- Gösterge panellerinizi oluşturmak ve özelleştirmek için 400'den fazla şablon arasından seçim yapın
Glide sınırlamaları
- Üçüncü taraf hizmetlerle sınırlı entegrasyonlar veya harici veri kaynaklarına erişim
- Veri depolama için Google E-Tablolar'a bağımlılık
Glide fiyatlandırması
- Ücretsiz: Sınırlı özelliklere sahip iki düzenleyici için
- Üretici: Aylık 60 $'dan başlayan fiyatlarla
- Takım: Aylık 125 $'dan başlayan fiyatlarla
- İş: Aylık 310 $'dan başlayan fiyatlarla
Glide puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (90+ yorum)
5. Noloco
Noloco, özel iç araçlar, CRM'ler ve müşteri portalları oluşturmak için kodlama bilgisi gerektirmeyen başka bir platformdur. Noloco, kapsamlı kütüphanesi ile öne çıkar ve gösterge paneli oluşturmanın ötesinde web ve mobil uygulama geliştirmeye odaklanır.
Çeşitli sektörler ve kullanım durumları için özelleştirme seçenekleriyle birçok görsel olarak çarpıcı şablon sunar. İş akışınızın bazı kısımlarını otomatikleştirmek için koşullu mantık ekleyebilirsiniz.
Noloco'nun en iyi özellikleri
- Verilerinizi görüntülemek için sekiz düzen arasından seçim yapın
- Gerçek zamanlı güncellemeler ve dinamik görselleştirme sağlayın
- Sürükle ve bırak arayüzüyle zahmetsizce özelleştirin
- Takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
Noloco sınırlamaları
- Sınırlı gelişmiş özelleştirme seçenekleri
- Büyük veri kümelerini veya karmaşık sorunları işlemek için donanımlı değil
Noloco fiyatlandırması
- Başlangıç: 49 $/ay
- Profesyonel: 149 $/ay
- İş: Aylık 319 $
Noloco puanları ve yorumları
- G2: 4,9/5 (20+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
6. Webflow
Webflow, web sitenizin tasarımı ve etkileşimleri üzerinde tam kontrol sağlayan, düşük kodlu, son derece gelişmiş bir web tasarım ve geliştirme platformudur.
Webflow, sezgisel görsel düzenleyicisi ve güçlü CMS yetenekleriyle dinamik gösterge panelleri oluşturmanıza olanak tanır. Özel bir etki alanı için uyarlanmış benzersiz tasarım öğeleriyle proje gösterge panellerini oluşturmayı basitleştirir.
Webflow'u Memberstack gibi araçlarla birlikte kullanarak faturalandırma ve fatura gibi özellikler oluşturabilirsiniz. Ayrıca kod yazmadan kaydırma tabanlı ve çok adımlı etkileşimler tasarlayabilirsiniz.
Webflow'un en iyi özellikleri
- Piksel hassasiyetinde sürükle ve bırak özelliği ile tamamen özelleştirilmiş gösterge panelleri oluşturun
- Gelişmiş düzen seçenekleri için Flexbox ve CSS Grid'i kullanın
- Sorunsuz web sitesi yönetimi için barındırma ve CMS'yi dahil edin
- Zapier ile entegre ederek iş akışlarını otomatikleştirin
Webflow sınırlamaları
- Karmaşık veritabanı yapıları için sınırlı destek
- Arka uç yetenekleri nispeten sınırlıdır
Webflow fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: 18 $/ay
- CMS: 29 $/ay
- İş: 49 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Webflow puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)
7. Caspio
Caspio, çevrimiçi veritabanı uygulamaları oluşturmak için ölçeklenebilir, düşük kodlu bir araçtır. Sürükle ve bırak özelliğini kullanabilir veya veri entegrasyonu için yerleşik araçları kullanarak belirli proje gereksinimlerine göre görsel olarak çekici gösterge panelleri oluşturabilirsiniz.
Caspio, veritabanı tabanlı uygulama geliştirme konusunda uzmanlaşmıştır ve karmaşık veri gereksinimleri olan uygulamalar için idealdir. Ayrıca, gösterge panelinizde karar vermeyi kolaylaştıran kapsamlı grafikler ve raporlar sunar.
Caspio'nun en iyi özellikleri
- İhtiyaçlarınıza göre tek bir sayfada verilerin benzersiz görünümlerini elde edin
- Excel sayfalarındaki verileri kolayca içe aktarın ve veritabanlarına erişin
- İşaretle ve tıkla aracıyla uygulamaları daha hızlı oluşturun
- Gelişmiş güvenlik için rol tabanlı erişim kontrolü uygulayın
Caspio sınırlamaları
- Bazı alternatiflere kıyasla sınırlı tasarım özelleştirme seçenekleri
- Ek kullanıcılar ve depolama için daha yüksek fiyatlandırma
Caspio fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: 50 $/ay
- Profesyonel: 600 $/ay
- Enterprise: 2250 $/ay
Caspio puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)
8. Visual Composer/WPBakery
WPBakery veya Visual Composer, öncelikle bir WordPress eklentisi olarak kullanılan kullanıcı dostu bir web sitesi oluşturucu, ancak özel gösterge panelleri oluşturmak için de kullanılabilir.
Visual Composer, özel bir alan adı için dikkat çekici gösterge panelleri oluşturmayı ve tasarlamayı basitleştirir. Visual Composer Hub, öğelere, şablonlara ve eklentilere erişebilir.
Visual Composer'ın en iyi özellikleri
- Arka plan efektleriyle gelişmiş tasarım seçeneklerini kullanın
- Tema Oluşturucu özelliği ile özel düzenler oluşturun
- Duyarlı tasarımla her cihazda optimum görünüm sağlayın
- Diğer popüler eklentilerle entegrasyon sağlayarak işlevselliği artırın
Visual Composer sınırlamaları
- Geliştiriciler için sınırlı gelişmiş özelleştirme seçenekleri
- Bazı üçüncü taraf eklentilerle uyumluluk sorunları
Visual Composer fiyatlandırması
- Tekli: Bir web sitesi için yıllık 49 $
- Artı: Beş web sitesi için yıllık 99 $
- Hızlandırın: 20 web sitesi için yıllık 149 $
- Ajans: 1000 web sitesi için yıllık 349 $
Visual Composer puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (20'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (60+ yorum)
9. Appy Pie
Appy Pie, bir web sitesini uygulamaya dönüştüren AI kodsuz araçlardan biridir. Appy Pie, çeşitli kullanım durumları için mobil uygulama geliştirmeye odaklanır ve kullanıcı dostu bir arayüz ile kapsamlı bir şablon kitaplığı sunar. Mobil öncelikli bir yaklaşım gerektiren projeler için mükemmeldir.
Gösterge paneliniz için grafikler oluşturmak için Appy Pie'nin AI Tasarım Araçlarını da kullanabilirsiniz. İş akışlarını otomatikleştirebilir, filtreler, alan eşlemeleri ve koşullu mantık ekleyebilirsiniz.
Araç, ek güvenlik için iki faktörlü kimlik doğrulama ve şifreleme de sunar.
Appy Pie'nin en iyi özellikleri
- Sürükle ve bırak düzenleyici arayüzüyle uygulamaları zahmetsizce geliştirin
- Önceden oluşturulmuş şablonlar ve tasarım öğelerinden oluşan geniş bir kitaplığı keşfedin
- Canlı önizleme ile uygulama fonksiyonlarını gerçek zamanlı olarak test edin
- Google Haritalar ve Shopify gibi popüler hizmetlerle entegrasyon sağlayarak uygulama yeteneklerini geliştirin
Appy Pie sınırlamaları
- Belirli özellikler ve işlevler için üçüncü taraf hizmetlere ve veri kaynaklarına bağlıdır
- Uygulama performansı, karmaşıklık ve boyuta göre değişebilir
Appy Pie fiyatlandırması
- Temel: Aylık 16 $/uygulama
- Gold: Aylık 36 $/uygulama
- Platinum: Aylık 60 $/uygulama
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Appy Pie puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1300+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
10. SuiteDash
SuiteDash, müşteri portalları, proje yönetimi ve faturalandırma için hepsi bir arada bir platformdur. Çeşitli önceden oluşturulmuş bileşenler, grafikler ve modüllerden gösterge panellerini kolayca tasarlayabilir ve özelleştirebilir veya iş planınızın geri kalanına uyan özel bileşenler oluşturabilirsiniz.
SuiteDash ile proje ilerlemesini izlemek, müşteri ilişkilerini yönetmek ve iş performansını analiz etmek için gösterge panelleri oluşturabilir, verimliliği, işbirliğini ve karar vermeyi geliştirebilirsiniz.
Projeleri ve müşteri etkileşimlerini yönetmek için merkezi bir platform görevi görür.
SuiteDash'in en iyi özellikleri
- Müşteri portalı ile güvenli iletişim ve dosya paylaşımı
- Proje yönetimi araçlarını kullanarak görevleri izleyin ve takımınızla işbirliği yapın
- Faturalandırma ve fatura işlevleriyle finansmanı verimli bir şekilde yönetin
- Beyaz etiketleme seçenekleriyle markanızı özelleştirin
SuiteDash sınırlamaları
- Özel araçlara kıyasla sınırlı özelleştirme
- Yoğun kullanım saatlerinde ara sıra performans sorunları
SuiteDash fiyatlandırması
- Başlangıç: 19 $/ay
- Thrive: 49 $/ay
- Pinnacle: 99 $/ay
SuiteDash puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (500'den fazla yorum)
Doğru Kodsuz Aracı Seçme
2024 yılında çok sayıda Softr uygulama oluşturucu alternatifi mevcut olduğundan, yeni seçenekleri keşfetmek için ideal bir zaman. Kod gerektirmeyen bir platform, mobil uygulama oluşturucu veya proje yönetimi hedeflerinize ulaşmak için kapsamlı bir araca ihtiyacınız olsun, bu makalede ele alınan on alternatif, gösterge paneli ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır.
Rakip ürünler arasında ClickUp, çok yönlülük ve işlevsellik sunan mükemmel bir seçenektir. Sağlam özellikleri ve sorunsuz entegrasyon yetenekleri, mevcut teknoloji ekosisteminize uyumlu bir şekilde entegre olmasını sağlar.
ClickUp, tasarım ve verimlilik arasındaki boşluğu zahmetsiz bir zarafetle dolduran yeniliğin kanıtıdır.