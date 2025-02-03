2025'te Proje Gösterge Panelleri Oluşturmak için 10 Softr Alternatifi

Veri görselleştirme, süslü grafiklerden daha fazlasıdır; sayıları başarıya giden yol haritasına dönüştüren bir çevirmen gibidir. Gizli kalıpları ve eğilimleri ortaya çıkararak karmaşık proje yönetimi kararlarını kolaylaştırır.

Bain & Company tarafından yapılan bir araştırma, projelerinde veri görselleştirme kullanan şirketlerin daha hızlı karar verme olasılığının beş kat, bu kararları uygulama olasılığının ise üç kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Böyle bir aracın ne kadar zaman kazandıracağını düşünürsek, proje aşamalarınızı verimli bir şekilde yönetmek için kod gerektirmeyen özel bir gösterge paneli aracına yatırım yapmak mantıklıdır. Bu sezgisel platformlar, teknik altyapısı ne olursa olsun herkesin dakikalar içinde etkileşimli gösterge panelleri ve raporlar oluşturmasını sağlar.

Softr, sezgisel web uygulaması oluşturucu ve önceden oluşturulmuş şablonları ile özel gösterge panelleri oluşturmak için bir web uygulaması aracıdır. Kullanımı kolay olmasına rağmen, sınırlı özelleştirme ve özellikler sunar.

Bu nedenle, Softr'a alternatif olarak bazı önerilerde bulunmak için buradayız. Bu makalede, özel gösterge panelleri oluşturmak için farklı araçların anahtar özelliklerini derinlemesine inceleyeceğiz.

Softr alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

En iyi Softr alternatiflerine geçmeden önce, özel bir iş gösterge panelinde aramanız gereken bazı anahtar özellikleri inceleyelim:

Özelleştirme: Özelleştirme seçenekleri en önemli önceliktir. Karmaşık süreçleri veya projeleri yönetebilen bir Özelleştirme seçenekleri en önemli önceliktir. Karmaşık süreçleri veya projeleri yönetebilen bir iş gösterge paneli yazılımı arayın

Kullanım kolaylığı: Kodlama becerisi gerektirmeden, oluşturması basit olmalıdır. Gösterge panelleri, takımınız tarafından kolayca benimsenebilmesi için kullanıcı dostu olmalıdır

Proje yönetimi: Özel bir gösterge paneli, öncelikle görevlerin zamanında tamamlanması için bir proje yönetimi aracı olarak fonksiyon görmelidir

Entegrasyon: Gösterge panelinizin iş akışınızda veya iş yığınınızda kullandığınız diğer araçlarla entegre olabilmesi yararlıdır

Fiyatlandırma: Fiyatlandırma planları, performansından ödün vermeden gelişen proje ihtiyaçlarınızı karşılamak için takımlarınızın büyümesine uygun olmalıdır

Gerçek zamanlı güncellemeler: Gösterge paneli, en doğru bilgilerin görüntülenmesini sağlamak için gerçek zamanlı veri güncellemelerine sahip olmalıdır

Kullanıcı deneyimi: Kullanıcı deneyimini geliştirmek için görsel olarak çekici ve sezgisel bir arayüze sahip olmalıdır

Güvenlik: Gösterge paneli, hassas proje verilerini korumak için sağlam güvenlik önlemlerine sahip olmalıdır

Erişim düzeyleri: Takım içindeki çeşitli rollere uygun farklı erişim düzeyleri sunmalıdır

Raporlama: Gösterge paneli, derinlemesine proje yönetimi analizi için ayrıntılı raporlar oluşturabilme özelliğine sahip olmalıdır

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Softr Alternatifi

İhtiyaçlarınızı karşılamak için seçilmiş, 2024'ün en iyi 10 Softr alternatifi. Bu yazılım seçenekleri, verimliliğinizi ve etkinliğinizi artırmak için kolaylaştırılmış proje yönetiminden zahmetsiz işbirliğine kadar bir dizi özellik sunar.

1. ClickUp

ClickUp, kodlama becerisi gerektirmeyen proje yönetimi, işbirliği ve otomasyon özellikleri sayesinde ideal bir özel proje gösterge paneli aracıdır.

Görevleri gerçek zamanlı olarak görebilir, darboğazları kolayca tespit edebilir, verimliliği artırabilir ve projelerinizi zamanında tamamlayabilirsiniz.

Özel alanlar ve çeşitli görünümler kullanarak belirli proje gereksinimleri için özel ClickUp Gösterge Panelleri oluşturun, ilerlemeyi izleyin, görevleri yönetin ve etkili bir şekilde işbirliği yapın.

ClickUp Dashboards ile projeleri etkili bir şekilde görselleştirin

ClickUp Görevleri ile hızlıca yapılacaklar listeleri oluşturun, bu liste verileri otomatik olarak takımınızın takvimlerine aktarılır. Sürükle ve bırak fonksiyonu, proje yöneticilerinin son teslim tarihlerini yeniden düzenlemesine ve acil görevlere göre görev bağımlılıkları belirlemesine olanak tanır.

ClickUp Görevleri'ni kullanarak görevleri görüntüleyin, yönetin, atayın ve önceliklendirin

ClickUp'ın Otomasyon özelliğini kullanarak tekrarlayan görevleri basitleştirin ve iş akışlarını kolaylaştırın.

Belirli kriterlere göre görevler atamak, durumları otomatik olarak güncellemek veya takım üyelerine bildirimler göndermek için ClickUp'ı kullanarak verimliliği artırın ve takımların özel gösterge panelleriyle hedeflerine odaklanmalarını sağlayın.

Bu gösterge panelleri, işlemlerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini ve tüm işlerinizi tek bir platformdan yönetmenizi sağlar.

ClickUp Otomasyonunu kullanarak belirli etkinlikler veya koşullar tarafından tetiklenen otomatik eylemler oluşturun

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görevleri gerçek zamanlı olarak yönetin, darboğazları daha iyi görünür hale getirin ve verimliliği artırın

Güçlü otomasyon seçenekleriyle iş akışlarını kolaylaştırın

Kişiselleştirilmiş veri izleme için sektöre özel şablonlar ve özel alanlar kullanarak gösterge panellerini özelleştirin

İş yönetimi, işbirliği, organizasyon ve raporlama için ClickApps'ı kullanarak herhangi bir takım için işlerinizi yapılandırın

Çok yönlü proje yönetimi için Liste, Pano ve Takvim dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde projeleri görünüm

Slack, Google Drive ve Zapier gibi popüler araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre edin

ClickUp sınırlamaları

Gelişmiş özellikler için öğrenme eğrisi vardır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı

İş: Aylık 12 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Adalo

adalo aracılığıyla

Adalo, mobil ve web uygulaması geliştirme konusunda uzmanlaşmıştır ve kod kullanmadan yerel uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır. Sezgisel arayüzü ile mobil cihazlar için özel proje gösterge panelleri kolayca tasarlayabilirsiniz.

Adalo'nun kullanıcı dostu arayüzü ve önceden oluşturulmuş bileşenlerden oluşan kapsamlı kitaplığı, sürükle ve bırak işlevselliği, yerel uygulama deneyimi ve isteğe bağlı çevrimdışı işlevsellik ile özel proje gösterge panelleri tasarlamanıza olanak tanır.

Adalo'nun özel eylem özelliğini kullanarak e-posta gönderme ve API'lerle bağlantı kurma gibi eylemleri tetikleyebilirsiniz. Adalo'yu uygulama prototipleri oluşturmak için de kullanabilirsiniz.

Adalo'nun en iyi özellikleri

Dahili iletişim araçları ve müşteri desteği uygulamaları oluşturarak iş süreçlerini optimize edin

Uygulamanızı marka kimliğinize uyacak şekilde özelleştirin (renk paletleri, simgeler, logolar, yazı tipleri)

Tüm cihazlarda gerçek zamanlı güncellemeler ve senkronizasyon sağlayın

Mixpanel ve Airtable gibi üçüncü taraf hizmetlerle sorunsuz bir şekilde entegre edin

Adalo sınırlamaları

Bazı gelişmiş özellikler geçici çözümler gerektirebilir

Karmaşık veri yapıları için sınırlı destek

Adalo fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 45 $/ay

Profesyonel: 65 $/ay

Takım: 200 $/ay

İş: 250 $/ay

Adalo puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 3,5/5 (20+ yorum)

3. AppSheet

google aracılığıyla

Google'ın AppSheet uygulaması, Google Çalışma Alanı ile tamamen entegre olan Softr'a mükemmel bir alternatiftir. AppSheet, veri odaklı uygulama geliştirmeyi destekleyerek karmaşık veri yapıları ve iş akışlarından yararlanan uygulamalar ve gösterge panelleri oluşturmanıza olanak tanır.

Gücü, çeşitli veri kaynaklarıyla entegre olan uygulamalar oluşturma, süreçleri otomatikleştirme ve verileri gerçek zamanlı olarak senkronize etme kapasitesinde yatmaktadır. Onu daha da iyi yapan şey, gösterge panellerinizi bilgilendirici hale getiren veri görselleştirme özelliğidir.

Birden fazla çalışan gösterge panellerini kullandığında rol tabanlı güvenlik ve kimlik doğrulamayı etkinleştirin.

AppSheet'in en iyi özellikleri

Karmaşık uygulamalar için güçlü veri modellemeden yararlanın

Bildirimleri tetiklemek gibi eylemleri otomatikleştirmek için botları kullanın

Akıllı uygulama oluşturmak için yerleşik AI (Duet AI) kullanın

Kesintisiz verimlilik için çevrimdışı işlevselliği etkinleştirin

Gelişmiş bot yapılandırmalarıyla karmaşık iş süreçlerini ve ş Akışlarını otomatikleştirin

Google Analytics, formlar, barkodlar, konumlar, imzalar ve fotoğraflar dahil olmak üzere veri kaynaklarından yararlanın

AppSheet sınırlamaları

Kodlama olmadan uygulama görünümü üzerinde sınırlı kontrol

Gelişmiş işlevler için daha dik öğrenme eğrisi

AppSheet fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 5 $/kullanıcı

Temel: Aylık 10 $/kullanıcı

Enterprise Standard: Özel fiyatlandırma

Enterprise Plus: Özel fiyatlandırma

AppSheet puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (500'den fazla yorum)

4. Glide

glide aracılığıyla

Glide, kod yazmadan doğrudan mobil ve web uygulamaları oluşturmak için en kullanıcı dostu platformdur.

Bu proje gösterge panelleri gerçek zamanlı veri senkronizasyonuna sahiptir. Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü ve özelleştirilebilir tasarım seçenekleriyle Glide, proje ihtiyaçlarınıza göre dinamik gösterge panelleri oluşturmayı basitleştirir.

Gösterge paneliniz, yapılandırma panelleri ve cihaz önizlemeleri gibi bileşenlerle kolayca yönetilebilir. Ayrıca canlı işbirliğini mümkün kılar ve rol tabanlı işler için kullanıcı oturum açma ve erişimi kontrol etmenize yardımcı olur.

Glide'ın en iyi özellikleri

Güncellemeler ve görevler için karmaşık iş akışları oluşturun ve bunları diğer araçlara bağlayın

Google E-Tablolar ile kolayca entegre ederek mevcut iş verilerini gerçek zamanlı olarak içe aktarın

Gösterge panelinizi herhangi bir cihazda, herhangi bir yerde kullanın

Gösterge panellerinizi oluşturmak ve özelleştirmek için 400'den fazla şablon arasından seçim yapın

Glide sınırlamaları

Üçüncü taraf hizmetlerle sınırlı entegrasyonlar veya harici veri kaynaklarına erişim

Veri depolama için Google E-Tablolar'a bağımlılık

Glide fiyatlandırması

Ücretsiz: Sınırlı özelliklere sahip iki düzenleyici için

Üretici: Aylık 60 $'dan başlayan fiyatlarla

Takım: Aylık 125 $'dan başlayan fiyatlarla

İş: Aylık 310 $'dan başlayan fiyatlarla

Glide puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (90+ yorum)

5. Noloco

noloco aracılığıyla

Noloco, özel iç araçlar, CRM'ler ve müşteri portalları oluşturmak için kodlama bilgisi gerektirmeyen başka bir platformdur. Noloco, kapsamlı kütüphanesi ile öne çıkar ve gösterge paneli oluşturmanın ötesinde web ve mobil uygulama geliştirmeye odaklanır.

Çeşitli sektörler ve kullanım durumları için özelleştirme seçenekleriyle birçok görsel olarak çarpıcı şablon sunar. İş akışınızın bazı kısımlarını otomatikleştirmek için koşullu mantık ekleyebilirsiniz.

Noloco'nun en iyi özellikleri

Verilerinizi görüntülemek için sekiz düzen arasından seçim yapın

Gerçek zamanlı güncellemeler ve dinamik görselleştirme sağlayın

Sürükle ve bırak arayüzüyle zahmetsizce özelleştirin

Takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Noloco sınırlamaları

Sınırlı gelişmiş özelleştirme seçenekleri

Büyük veri kümelerini veya karmaşık sorunları işlemek için donanımlı değil

Noloco fiyatlandırması

Başlangıç: 49 $/ay

Profesyonel : 149 $/ay

İş: Aylık 319 $

Noloco puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (20+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

6. Webflow

webflow aracılığıyla

Webflow, web sitenizin tasarımı ve etkileşimleri üzerinde tam kontrol sağlayan, düşük kodlu, son derece gelişmiş bir web tasarım ve geliştirme platformudur.

Webflow, sezgisel görsel düzenleyicisi ve güçlü CMS yetenekleriyle dinamik gösterge panelleri oluşturmanıza olanak tanır. Özel bir etki alanı için uyarlanmış benzersiz tasarım öğeleriyle proje gösterge panellerini oluşturmayı basitleştirir.

Webflow'u Memberstack gibi araçlarla birlikte kullanarak faturalandırma ve fatura gibi özellikler oluşturabilirsiniz. Ayrıca kod yazmadan kaydırma tabanlı ve çok adımlı etkileşimler tasarlayabilirsiniz.

Webflow'un en iyi özellikleri

Piksel hassasiyetinde sürükle ve bırak özelliği ile tamamen özelleştirilmiş gösterge panelleri oluşturun

Gelişmiş düzen seçenekleri için Flexbox ve CSS Grid'i kullanın

Sorunsuz web sitesi yönetimi için barındırma ve CMS'yi dahil edin

Zapier ile entegre ederek iş akışlarını otomatikleştirin

Webflow sınırlamaları

Karmaşık veritabanı yapıları için sınırlı destek

Arka uç yetenekleri nispeten sınırlıdır

Webflow fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: 18 $/ay

CMS: 29 $/ay

İş: 49 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Webflow puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

7. Caspio

caspio aracılığıyla

Caspio, çevrimiçi veritabanı uygulamaları oluşturmak için ölçeklenebilir, düşük kodlu bir araçtır. Sürükle ve bırak özelliğini kullanabilir veya veri entegrasyonu için yerleşik araçları kullanarak belirli proje gereksinimlerine göre görsel olarak çekici gösterge panelleri oluşturabilirsiniz.

Caspio, veritabanı tabanlı uygulama geliştirme konusunda uzmanlaşmıştır ve karmaşık veri gereksinimleri olan uygulamalar için idealdir. Ayrıca, gösterge panelinizde karar vermeyi kolaylaştıran kapsamlı grafikler ve raporlar sunar.

Caspio'nun en iyi özellikleri

İhtiyaçlarınıza göre tek bir sayfada verilerin benzersiz görünümlerini elde edin

Excel sayfalarındaki verileri kolayca içe aktarın ve veritabanlarına erişin

İşaretle ve tıkla aracıyla uygulamaları daha hızlı oluşturun

Gelişmiş güvenlik için rol tabanlı erişim kontrolü uygulayın

Caspio sınırlamaları

Bazı alternatiflere kıyasla sınırlı tasarım özelleştirme seçenekleri

Ek kullanıcılar ve depolama için daha yüksek fiyatlandırma

Caspio fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 50 $/ay

Profesyonel: 600 $/ay

Enterprise: 2250 $/ay

Caspio puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

8. Visual Composer/WPBakery

visual Composer aracılığıyla

WPBakery veya Visual Composer, öncelikle bir WordPress eklentisi olarak kullanılan kullanıcı dostu bir web sitesi oluşturucu, ancak özel gösterge panelleri oluşturmak için de kullanılabilir.

Visual Composer, özel bir alan adı için dikkat çekici gösterge panelleri oluşturmayı ve tasarlamayı basitleştirir. Visual Composer Hub, öğelere, şablonlara ve eklentilere erişebilir.

Visual Composer'ın en iyi özellikleri

Arka plan efektleriyle gelişmiş tasarım seçeneklerini kullanın

Tema Oluşturucu özelliği ile özel düzenler oluşturun

Duyarlı tasarımla her cihazda optimum görünüm sağlayın

Diğer popüler eklentilerle entegrasyon sağlayarak işlevselliği artırın

Visual Composer sınırlamaları

Geliştiriciler için sınırlı gelişmiş özelleştirme seçenekleri

Bazı üçüncü taraf eklentilerle uyumluluk sorunları

Visual Composer fiyatlandırması

Tekli: Bir web sitesi için yıllık 49 $

Artı: Beş web sitesi için yıllık 99 $

Hızlandırın: 20 web sitesi için yıllık 149 $

Ajans: 1000 web sitesi için yıllık 349 $

Visual Composer puanları ve yorumları

G2: 4/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (60+ yorum)

9. Appy Pie

appy Pie aracılığıyla

Appy Pie, bir web sitesini uygulamaya dönüştüren AI kodsuz araçlardan biridir. Appy Pie, çeşitli kullanım durumları için mobil uygulama geliştirmeye odaklanır ve kullanıcı dostu bir arayüz ile kapsamlı bir şablon kitaplığı sunar. Mobil öncelikli bir yaklaşım gerektiren projeler için mükemmeldir.

Gösterge paneliniz için grafikler oluşturmak için Appy Pie'nin AI Tasarım Araçlarını da kullanabilirsiniz. İş akışlarını otomatikleştirebilir, filtreler, alan eşlemeleri ve koşullu mantık ekleyebilirsiniz.

Araç, ek güvenlik için iki faktörlü kimlik doğrulama ve şifreleme de sunar.

Appy Pie'nin en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak düzenleyici arayüzüyle uygulamaları zahmetsizce geliştirin

Önceden oluşturulmuş şablonlar ve tasarım öğelerinden oluşan geniş bir kitaplığı keşfedin

Canlı önizleme ile uygulama fonksiyonlarını gerçek zamanlı olarak test edin

Google Haritalar ve Shopify gibi popüler hizmetlerle entegrasyon sağlayarak uygulama yeteneklerini geliştirin

Appy Pie sınırlamaları

Belirli özellikler ve işlevler için üçüncü taraf hizmetlere ve veri kaynaklarına bağlıdır

Uygulama performansı, karmaşıklık ve boyuta göre değişebilir

Appy Pie fiyatlandırması

Temel: Aylık 16 $/uygulama

Gold : Aylık 36 $/uygulama

Platinum: Aylık 60 $/uygulama

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Appy Pie puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (1300+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

10. SuiteDash

suiteDash aracılığıyla

SuiteDash, müşteri portalları, proje yönetimi ve faturalandırma için hepsi bir arada bir platformdur. Çeşitli önceden oluşturulmuş bileşenler, grafikler ve modüllerden gösterge panellerini kolayca tasarlayabilir ve özelleştirebilir veya iş planınızın geri kalanına uyan özel bileşenler oluşturabilirsiniz.

SuiteDash ile proje ilerlemesini izlemek, müşteri ilişkilerini yönetmek ve iş performansını analiz etmek için gösterge panelleri oluşturabilir, verimliliği, işbirliğini ve karar vermeyi geliştirebilirsiniz.

Projeleri ve müşteri etkileşimlerini yönetmek için merkezi bir platform görevi görür.

SuiteDash'in en iyi özellikleri

Müşteri portalı ile güvenli iletişim ve dosya paylaşımı

Proje yönetimi araçlarını kullanarak görevleri izleyin ve takımınızla işbirliği yapın

Faturalandırma ve fatura işlevleriyle finansmanı verimli bir şekilde yönetin

Beyaz etiketleme seçenekleriyle markanızı özelleştirin

SuiteDash sınırlamaları

Özel araçlara kıyasla sınırlı özelleştirme

Yoğun kullanım saatlerinde ara sıra performans sorunları

SuiteDash fiyatlandırması

Başlangıç: 19 $/ay

Thrive: 49 $/ay

Pinnacle: 99 $/ay

SuiteDash puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (500'den fazla yorum)

Doğru Kodsuz Aracı Seçme

2024 yılında çok sayıda Softr uygulama oluşturucu alternatifi mevcut olduğundan, yeni seçenekleri keşfetmek için ideal bir zaman. Kod gerektirmeyen bir platform, mobil uygulama oluşturucu veya proje yönetimi hedeflerinize ulaşmak için kapsamlı bir araca ihtiyacınız olsun, bu makalede ele alınan on alternatif, gösterge paneli ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır.

Rakip ürünler arasında ClickUp, çok yönlülük ve işlevsellik sunan mükemmel bir seçenektir. Sağlam özellikleri ve sorunsuz entegrasyon yetenekleri, mevcut teknoloji ekosisteminize uyumlu bir şekilde entegre olmasını sağlar.

ClickUp, tasarım ve verimlilik arasındaki boşluğu zahmetsiz bir zarafetle dolduran yeniliğin kanıtıdır.

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