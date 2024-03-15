2025'te Not Alma için Dropbox Paper İncelemesi

Yeni bir not alma uygulamasına mı ihtiyacınız var? Dropbox Paper'ı düşünüyor olabilirsiniz, ancak tüm gereksinimlerinizi karşılayıp karşılamadığını bilmek istiyorsunuz. O halde doğru yerdesiniz.

Bu Dropbox Paper incelemesinde, artıları ve eksileri, popüler özellikleri ve (en önemlisi) gerçek kullanıcıların kullanılabilirlikle ilgili görüşlerini keşfedeceğiz. Dropbox Paper size uygun değilse, alternatifler hakkında da bilgi bulabilirsiniz.

Dropbox Paper nedir?

Dropbox Paper, popüler bir bulut depolama ve dosya barındırma platformu olan Dropbox'ın bir parçası olan bir not alma uygulamasıdır.

Microsoft Word gibi Dropbox Paper de bir belge düzenleyici ve kelime işleme aracıdır.

Ama daha fazlası var! Dropbox Paper, takımınızla birlikte belgeler ve notlar oluşturmanıza, paylaşmanıza ve düzenlemenize olanak tanıyan işbirliğine dayalı bir çevrimiçi çalışma alanıdır. Mobil uygulama, masaüstü uygulaması ve tarayıcı uzantısı olarak kullanılabilir.

Ders için not almanız, takım üyeleriyle birlikte bir proje önerisi üzerinde çalışmanız veya toplantı gündeminizi düzenlemeniz gerekirse, Dropbox Paper'ı kullanarak bunları gerçekleştirebilirsiniz.

Anahtar Dropbox Paper özellikleri

Dosyaları Dropbox klasöründe mi depoluyorsunuz? Artık depolamadan daha fazlasını yapabilirsiniz. Dropbox Paper, işbirliği özellikleri, yapılacaklar listeleri, bildirimler ve daha fazlasını içeren bir dosya paylaşım ve düzenleme aracıdır.

1. Gerçek zamanlı işbirliği

via Dropbox

Dropbox Paper ile birden fazla kullanıcı aynı anda bir belge üzerinde çalışabilir ve düzenleme yapabilir, böylece daha hızlı ve kolay işbirliği sağlanır. Bir takım üyesinin yaptığı değişiklikler, ister ofiste ister dünyanın başka bir yerinde çalışıyor olun, diğerleri tarafından anında görülebilir.

Ayrıca, yorum yapma ve @bahsetme gibi özellikler, takımınızın bağlantı kurmasını ve bir bütün olarak çalışmasını kolaylaştırır.

2. Görev yönetimi

Dropbox Paper, belge oluşturma ve işbirliği için tasarlanmıştır, ancak bu platform aynı zamanda bazı mükemmel görev yönetimi özelliklerine de sahiptir. Kullanıcılar, proje yönetimini kolaylaştırmak için görevler oluşturabilir, atayabilir, son teslim tarihleri ekleyebilir ve ilerlemeyi izleyebilir.

Görev hatırlatıcı ayarları da takımınızdaki herkesin her görevin son teslim tarihini takip etmesine yardımcı olur.

Dropbox Paper, Slack, Zoom, HubSpot, Trello ve Google Drive gibi araçlarla entegre olarak, görevleri yönetmeyi ve birden fazla platformu kapsayan projeleri kolaylaştırır. Elbette Dropbox depolama hesaplarıyla da entegrasyon vardır.

4. Multimedya desteği

via Dropbox Paper

Dropbox Paper belgeleri, multimedya özelleştirmeyi destekler, yani dosya yükleyebilir, resim, video ve GIF ekleyebilirsiniz. ✨

Bu, kullanıcıların görsel olarak çekici belgeler, sunumlar ve listeler oluşturmasına olanak tanır. Temel bir eğitim belgesine eğitim videoları ekleyebilir, grafik tasarım beyin fırtınası özetine resimler ekleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

5. Erişilebilirlik

Dropbox Paper'ın en önemli özelliklerinden biri erişilebilirliğidir. Kullanıcıların birlikte çalışmasına ve farklı platformlardan ve cihazlardan sorunsuz bir şekilde belgelere erişmesine olanak tanır, kolaylık ve güvenlik için her şeyi bulutta depolar. İster web arayüzü ister Dropbox uygulaması olsun, Dropbox'ı bulut depolama için kullandıysanız deneyim size tanıdık gelecektir.

6. Sürüm geçmişi

Dropbox Paper'da, belge revizyonlarının bir günlüğünü görebilir ve gerekirse belgenizin önceki sürümlerine geri dönebilirsiniz. Senkronizasyon ayarları güvenilirdir.

Örneğin, daha sonraki bir iptal talimatına göre bir proje planında birkaç değişiklik yaptıysanız, önceki sürümü geri yükleyebilirsiniz. Bu, baştan başlamak veya değişiklikleri manuel olarak geri alırken değiştirdiğiniz her şeyi hatırlamaya çalışmak zorunda kalmanızı önler.

Dropbox Paper fiyatlandırma

Dropbox Paper, her Dropbox hesabına ücretsiz olarak dahildir. Dropbox fiyat planlarının özeti aşağıda verilmiştir:

Temel: Ücretsiz

Plus (kişisel kullanım için): 11,99 $/ay kullanıcı başına

Essentials (profesyoneller için): Kullanıcı başına aylık 22 ABD doları

İş (takımlar için): Kullanıcı başına aylık 24 ABD doları

Business Plus (şirketler için): Kullanıcı başına aylık 32 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Dropbox Paper'ı kullanmanın avantajları

via Dropbox

Dropbox Paper, basit ve işbirliğine dayalı bir belge oluşturma aracına ihtiyaç duyan takımlar için mükemmel bir seçimdir. Bazı artıları şunlardır:

Kullanıcı dostu arayüz: Dropbox Paper, her beceri düzeyindeki kullanıcılar için temiz, basit ve kullanıcı dostudur ✨

Yüksek uyumluluk: Dropbox Paper, neredeyse tüm sistemler için bir mobil uygulama, bir web uygulaması ve bir tarayıcı uzantısı sunar

Özelleştirilebilir: Dropbox Paper, belgeleri renkler, yazı tipleri ve gömülü medya ile özelleştirerek etkileşimli ve ilgi çekici hale getirmenize olanak tanır

Basit kısayollar: Sürükle ve bırak ile dosya yüklemekten emoji eklemek, yeni belgeler oluşturmak ve başlık eklemek için klavye kısayollarına kadar, Dropbox Paper hızlı ve kolay iş yapmanızı sağlar

Dahası da var:

Tüm dosyalarınız Dropbox içinde kolayca erişilebilir ve otomatik olarak senkronize edilir

Dropbox kullanıcıları, ücretsiz planın bir parçası olarak ücretsiz bulut depolama alanı alırlar

Dosya ve klasör yapısı, uygulamayı daha önce kullanmış olan herkes için tanıdıktır

Web sürümü ve web uygulaması kurumsal düzeyde

Dosyaları gerçek zamanlı olarak senkronize edin ve hareket halindeyken paylaşın

Bu artılar, gerçek zamanlı işbirliği ve bu Dropbox incelemesinde ele aldığımız diğer tüm özelliklere ek olarak sunulmaktadır.

Dropbox Paper kullanıcılarının karşılaştığı yaygın sorunlarDropbox Paper

Tüm belge düzenleme yazılım araçları gibi, Dropbox Paper de mükemmel değildir. Dropbox Paper incelemelerinde ortaya çıkan bazı yaygın sorunlar şunlardır:

Biçimlendirme seçenekleri : Mükemmel multimedya desteğine rağmen, bazı kullanıcılar Dropbox Paper'ın biçimlendirme seçeneklerinin istedikleri kadar kapsamlı olmadığını düşünüyor. Örneğin, bazı kullanıcılar yazı tipi stilleri, boyutları ve renkleri için seçeneklerin eksik olduğunu bildiriyor

Arama fonksiyonu : Bazı kullanıcılar Dropbox Paper'ın arama fonksiyonunu kullanmanın veya içinde gezinmenin zor olduğunu ve belgeler içinde belirli belgeleri veya bölümleri bulmakta sorun yaşadıklarını belirtmektedir

Depolama alanı : Dropbox Paper'ın ücretsiz sürümü, yani Dropbox'ın Temel planı, 2 gigabaytlık depolama alanıyla sınırlıdır ve bu, multimedya içeriği zengin birkaç belge için bile yetersiz olabilir

Kullanıcı deneyimi: Dropbox Paper bazı şeyleri iyi yapıyor, ancak bazıları kullanıcı arayüzünün, bir Paper belgesini aynı anda birden fazla konuma kaydetme gibi kullanım kolaylığını artırmak için tasarlanmış daha fazla özellikten yararlanabileceğini düşünüyor

Bu sorunlar, bazıları için anlaşmayı bozacak unsurlar iken, diğerleri için sorun teşkil etmez. Her şey, not alma uygulamasından ne beklediğinize bağlıdır.

Dropbox Paper İncelemeleri Reddit'te

Aracı hakkında dürüst düşüncelerini paylaşan kişilerden gerçek Dropbox Paper yorumları almak için Reddit'e gittik. Reddit kullanıcıları arasında, platformdan ne beklediklerine bağlı olarak fikirler farklılık gösteriyor ve çoğu karışık yorumlar yapıyor.

Örneğin, Paper'ın düzenleme sistemiyle uğraşan bir Redditor, "İşyerindeki tasarım takımım Dropbox Paper'ı yoğun olarak kullanıyor ve her şeyi belgeye bağlantı olarak paylaşıyoruz. Dropbox Paper'ın kendi başına iyi bir düzenleme sistemi yok ve Chrome tarayıcımda her belgeyi yer imlerine ekleyerek veya Slack sohbetine sabitleyerek boğulmaya başladım. "

Başka bir konuda, bir kullanıcı Dropbox Paper'a alternatifler hakkında soru sordu. Yanıt verenlerden biri, Dropbox Paper'ı Google Dokümanlar ve Evernote gibi programlarla karşılaştırırken şunları söyledi:

"Dropbox Paper'ı kişisel kullanım için çok iyi bulmadım, ancak paylaşım özelliklerine ihtiyaç duyanlar için harika olabilir."

Dropbox Paper sizin için tüm kutuları işaretlemiyorsa endişelenmeyin. Seçenekleriniz var.

Eğer bizim gibiyseniz, ikinci bir beyin gibi çalışan (Tiago Forte'nin " Building a Second Brain " kitabında tanıtılan bir kavram) ama aynı zamanda proje yönetiminizi bir üst seviyeye taşıyan bir not alma aracı istiyorsunuzdur.

ClickUp her ikisini de yapar.

ClickUp Belgeleri

Not alma söz konusu olduğunda, ClickUp Docs ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Elbette, kalın, italik, üstü çizili, vurgu, başlıklar, çeşitli metin renkleri ve bağlantı gibi bir kelime işlemciden bekleyebileceğiniz standart biçimlendirme özelliklerine de sahip olacaksınız.

ClickUp Docs, zengin biçimlendirme ve eğik çizgi komutlarıyla daha verimli bir şekilde çalışmanızı sağlar.

Ancak tabloları, sütunları, yer imlerini, kontrol listelerini, alt sayfaları, @bahsetmeleri, kod bloklarını ve alıntıları ekleyerek, basit notlardan toplantı gündemlerine, wiki sayfalarına ve süreç belgelerine kadar her şeyi oluşturabilirsiniz. Ayrıca, resim veya PDF gibi dosyaları ekleyebilir ve web sitelerinden, Google Slaytlar, Figma, YouTube, Loom, GIPHY ve daha fazlasından gömebilirsiniz.

ClickUp 3.0 Belgeler ile işbirliği anahtardır, böylece hızlı bir şekilde paylaşabilir, izinleri ayarlayabilir veya dahili veya harici kullanıcılara aktarabilirsiniz

ClickUp Docs ayrıca gerçek zamanlı işbirliğini destekler, optimum düzenleme ve arama için kategorilere ayrılabilir ve gizlilik ve düzenleme denetimleriyle güvenli bir şekilde paylaşılabilir. Ayrıca, belgelerinizi iş akışlarınıza bağlayabilir ve metinleri görevlere dönüştürebilirsiniz.

ClickUp AI

ClickUp AI ile belgelerinizi güçlendirebilirsiniz. ClickUp Brain, görevleri, belgeleri ve takım üyelerini birbirine bağlamak için yapay zeka kullanan ve her adımda zaman kazandıran dünyanın ilk sinir ağıdır.

ClickUp AI ile toplantı notlarını saniyeler içinde özetleyin

AI Bilgi Yöneticisi, takım üyelerinin sorular sorup belgeleriniz, görevleriniz ve projeleriniz arasında cevap bulmasını sağlar. AI Proje Yöneticisi, projeleri, durum raporlarını ve hatta belgeleri özetler. Son olarak, AI Yazar, yazma ödevleri, transkript oluşturucu, yazım denetleyici ve daha fazlasını sunar.

ClickUp Şablonları

ClickUp, zamandan tasarruf etmenizi ve önemli işlere odaklanmanızı sağlamak için tasarlanmış 1.000'den fazla seçeneğe sahip bir şablon kitaplığına sahiptir. Teknik dokümantasyon şablonlarından yaratıcı beyin fırtınası taslaklarına kadar her şeyi bulabilirsiniz.

Aşağıdaki şablonlar, ClickUp Belgelerinde not almak için özel olarak tasarlanmıştır. Sıfırdan başlamak istemediğinizde mükemmeldir.

ClickUp Toplantı Notları Şablonu

ClickUp Toplantı Notları Şablonu ile tartışmalarınızı yolunda tutun

Takımınızın tartışmalarını yolunda tutmak ve notları, eylem öğelerini ve gündemleri kolayca kaydetmek mi istiyorsunuz? ClickUp Toplantı Notları Şablonu tam size göre.

İster ayrıntılı bir takım toplantısı ister hızlı bir günlük toplantı olsun, bu şablon işlerinizi verimli ve iyi belgelenmiş tutmak için ihtiyacınız olan her şeyi özetler.

ClickUp Ders Notları Şablonu

ClickUp'ın Sınıf Notları Şablonu ile notları ve ödevleri düzenleyin

Ders notları almak her iki taraf için de birçok zorluk yaratır, ancak ClickUp Ders Notları Şablonu bunu kolaylaştırır. Düzen, öğretmenlerin ve öğrencilerin ders notlarını, konuları ve ödevleri düzenli tutarak ihtiyaç duydukları bilgileri saniyeler içinde bulabilmeleri için tasarlanmıştır.

ClickUp Sürüm Notları Şablonu

ClickUp Sürüm Notları Şablonu ile ürün notlarını şirket içinde veya dışında paylaşın

ClickUp'ın Sürüm Notları Şablonu ile sürüm notları oluşturmak ve paylaşmak daha hızlıdır. Bu şablonu kullanarak özellikleri, düzeltmeleri, hata raporlarını ve değişiklikleri paydaşlarla paylaşabileceğiniz düzenli bir biçimde izleyin.

ClickUp Cornell Not Şablonu

ClickUp Cornell Not Alma Şablonu ile Cornell Not Alma Sistemini kolayca kullanın

Cornell Üniversitesi'nden Walter Pauk tarafından geliştirilen Cornell Not Alma Sistemi 'nin hayranları olduğumuz için, bu sistem için bir şablon hazırladık!

ClickUp'ın Cornell Not Şablonu, bu yöntemi öğrenmek ve düzeninizi ve bilgiyi saklama becerinizi geliştirmek için kullanıcı dostu, dijital bir yol sunar. Hayatınızı kolaylaştırmak için işbirliği araçları, görselleştirmeler ve çok daha fazlasını içerir.

Diğer ClickUp özellikleri

ClickUp, yüzlerce güçlü aracı tek bir kullanışlı platformda bir araya getirir. Birçok farklı alanda işlevsellik sunar ve bunu iyi yapar. G2, 2024 Kış Raporu'nda ClickUp'ı 18 kategoride 1. sıraya yerleştirdi. 🙌🏆

ClickUp'ın 15'ten fazla görünümü, kuruluşlara her takım için kapsamlı bir çözüm sunar

ClickUp'ın sunduğu diğer özelliklerden bazıları şunlardır:

Entegrasyonlar: ClickUp, ihtiyacınız olan her şeyi tek bir özelleştirilebilir gösterge panelinde bir araya getirmek için 1.000'den fazla diğer araçla (yerel olarak veya Zapier aracılığıyla) entegre olur

Esneklik: Platform, Çalışma Alanlarını, Belgeleri, görev durumlarını ve daha fazlasını ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre kişiselleştirebilmeniz için kapsamlı özelleştirme seçenekleri sunar

Müşteri desteği : Çok sayıda ücretsiz eğitim videosu ve kapsamlı SSS'nin yanı sıra, ClickUp, size 7/24 yardımcı olacak duyarlı ve anlayışlı müşteri desteği temsilcilerine sahiptir

Sürüm geçmişi: ClickUp'ta görev ve belge sürüm geçmişinizi istediğiniz zaman görüntüleyebilir, gerekirse önceki sürümleri geri yükleyebilirsiniz

Gerçek zamanlı iletişim: ClickUp, @bahsetmeler, yorumlar ve tepkilerden Sohbet görünümüne kadar, işbirliği ve iletişim üzerine odaklanmıştır. Takım üyeleriyle istediğiniz şekilde etkileşim kurabilirsiniz

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM): ClickUp CRM , esnek görünümler ve araçlarla satış süreçlerinden siparişlere ve müşteri etkileşimlerine kadar her şeyi yönetmenizi sağlar

Uyumluluk: ClickUp, ClickUp, Android , iOS, Windows, Mac ve Linux için piyasadaki en iyi not alma uygulamalarından biridir; ayrıca %100 web tabanlı kalmak isterseniz bir tarayıcı uzantısı da sunar

Zaman takibi: ClickUp, sizin ve takımınızın görevler ve projeler için harcadığınız zamanı kaydedebilen, izleyebilen ve yönetebilen çok yönlü bir ClickUp, sizin ve takımınızın görevler ve projeler için harcadığınız zamanı kaydedebilen, izleyebilen ve yönetebilen çok yönlü bir proje zaman takibi aracı sunar

Görünümler: Liste, Pano, Box, Takvim, Gantt ve Zaman Çizelgesi dahil 15'ten fazla görünümle işlerinizi her açıdan inceleyebilirsiniz

Önceden oluşturulmuş not alma şablonları

ClickUp fiyatlandırma

Dropbox Paper gibi, ClickUp da bir dizi fiyatlandırma planı sunar. İşte ayrıntıları:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

Takımınız için en iyi seçimi yapın

Belge oluşturma veya gerçek zamanlı işbirliği arıyorsanız, Dropbox Paper, Dropbox ekosisteminde sorunsuz entegrasyon sağlayan harika bir not alma platformudur.

Ancak hiçbir araç her kişi ve takım için mükemmel değildir. Bu Dropbox Paper incelemesindeki olumlu yönlerine rağmen, birçok harika alternatif vardır ve ihtiyaçlarınıza daha uygun birini bulabilirsiniz.

ClickUp, piyasadaki en iyi seçenek olarak öne çıkıyor. Güçlü görev yönetimi, gelişmiş not alma yetenekleri, kapsamlı özelleştirme seçenekleri ve kapsamlı işbirliği özelliklerini tek bir sezgisel platformda bir araya getiriyor.

Bundan daha iyisi yok.

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