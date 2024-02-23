2025'te Katılabileceğiniz 10 Pazarlama Slack Topluluğu

Slack topluluğu, benzer düşünen bireylerin bir araya gelerek trend olan konular ve ortak ilgi alanları hakkında bilgi paylaşımı yaptıkları gizli bir alandır.

Ancak Facebook veya hatta WhatsApp'ta da aktif bir topluluk oluşturabilirsiniz. Öyleyse neden Slack?

Fortune 100 şirketlerinin %80'i Slack'i kullandığından, çoğu B2B profesyoneli bu araca zaten aşina olduğundan Slack topluluklarını büyütmek daha kolaydır. WhatsApp veya Facebook Grupları'ndan farklı olarak Slack, işyeri çözümlerinizle sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Değişen pazarlama trendlerinde yolunuzu bulmaya çalışan bir pazarlamacıysanız, ilgili pazarlama Slack topluluklarına katılmak, profesyonel meslektaşlarınızla bağlantı kurmanıza ve çevrimiçi topluluk içindeki sektör liderlerinden anında destek almanıza yardımcı olacaktır.

Büyüme ve B2B pazarlamacıları için Slack grupları arıyorsanız, sizin için gerekli hazırlıkları yaptık. İşte pazarlamacıların katılmaları gereken en iyi 10 davetle katılınabilen toplulukların listesi.

Pazarlamacılar için Slack'i Anlamak

CMO, orta düzey pazarlama müdürü veya bir şirketin pazarlama takımına yeni katılmış olmanız fark etmez; devam eden dijital ve yapay zeka devrimini benimsemek, işinizin kritik yönlerinden biridir.

Peki, "dijital devrimi kucaklamak" derken neyi kastediyoruz?

Bir pazarlamacı olarak, bu, müşterilerin beklentilerini takip etmek, işlevler arası takımlara potansiyel müşteri oluşturmada yardımcı olmak ve yenilikçi pazarlama kampanyaları yürütmek anlamına gelir — tüm bunları alıcıların yolculuğunu ve belirsiz iş ortamını göz önünde bulundurarak.

Bu çok kaotik bir durum ve Slack, sağlam pazarlama süreçleri ve otomasyon oluşturarak bu aksaklıkların üstesinden gelmenize yardımcı olur.

Slack, günlük idari faaliyetlerinizin yükünü ortadan kaldırır, böylece siz, pazarlamacı olarak, alıcıların yolculuklarını araştırmak, yenilikçi pazarlama girişimleri tasarlamak ve uzun vadeli sonuçlar elde etmek için analitiği pazarlama kampanyalarınıza entegre etmek gibi daha anlamlı işlere odaklanabilirsiniz.

Ama Slack bir Anlık Mesajlaşma (IM) platformu değil mi?

Evet, ama bu sıradan bir anlık mesajlaşma aracı değil.

Slack ve geleneksel anlık mesajlaşma platformları

Slack, grup sohbeti, dosya ve medya paylaşımı, ekran paylaşımı, sesli ve görüntülü sohbetler gibi tüm anlık mesajlaşma özelliklerini sunarken, yapabileceklerinin hepsi bu kadar değil.

Facebook Messenger, WhatsApp ve Viber gibi geleneksel anlık mesajlaşma araçlarından farklı olarak Slack, pazarlamacılara şu konularda da yardımcı olur

Her kanala 1000'den fazla üye ekleyebilirsiniz, oysa Facebook Messenger, Viber ve benzeri araçlar tek bir grupta en fazla 250 kişiyi barındırabilir. Pazarlamacılar için bu, Slack'in topluluk oluşturmak için daha iyi bir seçim olduğu anlamına gelir

WhatsApp ve Facebook Messenger gibi popüler IM platformları 16 MB'nin üzerindeki dosyaları sınırlarken, takım üyeleri arasında 1 GB'a kadar büyük dosyaları yükleyin. Bu, videoları, görüntüleri, sunumları ve diğer bilgi kaynaklarını takımınızla sorunsuz bir şekilde aktarabileceğiniz anlamına gelir

Geleneksel IM platformları bu tür entegrasyonlar sunmazken, siz bunları düzenli olarak kullandıkları 2400'den fazla araçla entegre edebilirsiniz. Bir pazarlamacı olarak, ClickUp gibi proje yönetimi yazılımlarından Notion gibi bilgi yönetimi araçlarına ve Google Analytics gibi analiz araçlarına kadar uzanan uzun bir araç listesi kullanmanız gerekir. Slack entegrasyonları ile tüm içgörüleri tek bir platformda bir araya getirip takımınızla işbirliği yapmak çok daha basit olduğundan , bu araçlar arasında geçiş yapmanız gerekmez

Slack'in olağanüstü gerçek zamanlı işbirliği yetenekleri, normal anlık mesajlaşma araçlarının çok ötesindedir.

Peki, Slack pazarlamacılara nasıl yardımcı oluyor?

Pazarlamacıların iç takımlar ve müşterilerle sağlam işbirliği süreçleri oluşturmasına yardımcı olmasının yanı sıra, Slack'in pazarlama takımları için en büyük avantajı, topluluk odaklı pazarlamadan yararlanabilmesidir.

Topluluk pazarlaması, oluşturduğu güven sayesinde hızla popüler hale geldi.

Kullanıcıların bakış açısından, bir marka topluluğuna katılmak, satın alma kararları için sponsorlu reklamlara ve içeriğe güvenmekten çok daha mantıklıdır. Bir marka topluluğunda, ürüne yatırım yapmaya karar vermeden önce markanın ürün destek girişimlerini keşfedebilir ve önceki müşterilerle etkileşim kurabilirler.

Bir markanın bakış açısından, topluluklar bir kullanıcı grubunu hedefleme ve fikirleri geliştirme aşamasına geçmeden önce paylaşma fırsatı yaratır.

Slack ile pazarlamacılar, tartışmalar için ayrı kanallar oluşturabilir, Slack konuları aracılığıyla konuşmaları düzenleyebilir ve ağ oluşturmak için Slack mesajları aracılığıyla diğer üyelerle doğrudan iletişim kurabilir.

Slack toplulukları zaten trend haline gelmiştir ve bir sonraki bölümde, profesyonel bir ağ oluşturmak isteyen pazarlamacılar için en iyi topluluklardan bazılarını listeliyoruz.

Her Pazarlamacının Katılması Gereken Önemli Slack Kanalları

İşte 2024'te topluluk pazarlamasını denemek isteyen içerik pazarlamacıları, e-posta pazarlamacıları, ürün ve büyüme hacking pazarlamacıları ve sosyal medya yöneticileri için Slack topluluklarının bir listesi:

1. OnlineGeniuses

via Online Genuises

OnlineGeniuses, Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) ve dijital pazarlama profesyonelleri için en iyi pazarlama Slack topluluklarından biridir.

35.000'den fazla aktif üye ve SEO, PPC, sosyal medya pazarlaması ve e-posta pazarlaması dahil olmak üzere ondan fazla kanalla bu Slack topluluğu, B2B pazarlamacılarının bilgi edinmek, benzer düşünen kişilerle ağ kurmak, sorunları çözmek, soruları işbirliği içinde yanıtlamak ve pazar araştırması yapmak için başvurduğu yer haline geldi.

Pazarlamacılar için faydaları

Sorularınızı sorun ve en iyi pazarlamacılardan bilgi edinin. Google, Zillow, Stackoverflow, Zapier ve Bumble gibi markaların en iyi pazarlama uzmanlarıyla düzenli QA oturumlarına katılın

Topluluğumuzda bulunan 35.000'den fazla potansiyel pazarlamacı ile pazarlama takımınız için yetenekleri bulun. Pazarlamacıların yarı zamanlı ve tam zamanlı danışmanlık işleri hakkında paylaşımlarda bulundukları özel bir Slack kanalı bulunmaktadır

Niş pazarlama uzmanlarına stratejileri, araçları, çerçeveleri ve diğer kaynakları hakkında sorular sorun ve onlarla ağ kurun. İşbirliği yoluyla bilgi edinin ve tartışmalara anlamlı katkılar sağlayın

Fiyatlandırma: Ücretsiz Slack topluluğu. Çevrimiçi pazar yeri yetenek ağı gibi özelliklere erişmek ve inceleme sürecini atlamak için, yıllık 99,99 $'dan başlayan OG planını seçmelisiniz.

2. Pazarlamacılar Sohbeti

marketers Chat aracılığıyla

Marketers Chat, modern pazarlamacılar arasında gerçek zamanlı konuşmayı teşvik eden bir Slack pazarlama topluluğudur. Öncelikle bağlı kuruluş pazarlamasına odaklanan bu topluluktaki Slack kanallarından bazıları SEO, SEM ve Promo Zone'dur. Hizmetler kanalı, pazarlamacıların, marka yöneticilerinin ve markaların hizmetlerini hedef kitlelerine tanıtmalarına olanak tanır.

Pazarlamacılar için fayda

Twitter ve diğer sosyal platformlarda 200.000'den fazla influencer'ı takip etmeden, benzer düşünen diğer pazarlamacılarla bağlantı kurun ve yeni pazarlama taktikleri öğrenin

Popüler sektör blogları ve haber portallarıyla entegre olan özel bir Haber Slack kanalıyla yeni yayınlanan bloglar hakkında düzenli güncellemeler alın

Teklifler ve Araçlar gibi kanallarda pazarlama sorumluluklarınızı desteklemek için tonlarca ücretsiz hediyeye erişin. Ücretsiz denetimler, danışmanlık hizmetleri, araç önerileri ve daha fazlasından bahsediyoruz

Fiyatlandırma: Ücretsiz

3. Growmance

via Growmance

Growmance, pazarlamacıların bir araya gelmesi için küçük bir tartışma forumu olarak başladı. Popülerliği arttı ve B2B pazarlamacıları için abonelik ücreti ödemeden yeni fırsatlar keşfetmek ve uzman tartışmalarına katılmak için güvenilir bir araç haline geldi.

Pazarlamacılar için avantajlar

Verilerinizin güvende olduğu ve gizli ücretlerin bulunmadığı, pazarlamacılar için güvenilir, davetle katılabileceğiniz bir topluluğun keyfini çıkarın

En iyi B2B kuruluşlarının pazarlama takımlarındaki özel iş ilanlarına ve fırsatlara erişin. İş ilanlarını yayınlayanlara ve işe alım yöneticilerine ulaşın ve aynı markaların diğer çalışanlarından referans isteyin, böylece şansınızı artırın

Sorularınızı uzmanlara yöneltin, onlardan hızlı eğitim alın, denenmiş ve test edilmiş pazarlama hilelerini öğrenin

Fiyatlandırma: Ücretsiz

4. CRO Büyüme Hileleri

cRO Growth Hacks aracılığıyla

Pazarlama Slack toplulukları listemizin bir sonraki adı CRO Growth Hacks. Bu topluluğun Slack kanalları ve tartışmaları çoğunlukla dönüşüm oranı optimizasyonu (CRO) etrafında döner ve katılabileceğiniz en iyi kanallardan bazıları SEO Hacks ve Business Hacks'tır.

Pazarlamacılar için fayda

Uzmanlardan, dönüşüm olasılıklarını artırmak için yenilikçi CRO stratejilerini nasıl birleştirdiklerini öğrenin. Deneyimli pazarlamacılar bile dönüşüm optimizasyonunda zorlanır ve bu Slack topluluğu, CRO ile ilgili tüm sorularınıza yanıt bulabileceğiniz en iyi bilgi kaynağıdır.

Shameless Plug Slack kanalını kullanarak hizmetlerinizi, yaklaşan web seminerlerinizi, ürün lansmanlarınızı, yerel etkinliklerinizi ve haber bültenlerinizi açık bir şekilde tanıtın

Hedefli QA oturumları için özel kanallara erişin

Fiyatlandırma: Ücretsiz

5. Ürün Odaklı Büyüme

ürün Odaklı Büyüme aracılığıyla

Product-led Growth, ürün pazarlama yöneticileri, içerik pazarlamacıları ve büyüme takımlarının ürün odaklı pazarlamayla ilgili en iyi uygulamaları öğrenebilecekleri, içgörülerle dolu bir Slack topluluğudur.

15.000'den fazla aktif üyeye sahip bu Slack topluluğu, işlerin uzun vadeli başarı için satış odaklı bir modelden ürün odaklı bir modele dönüşmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Pazarlamacılar için avantajlar

Amplitude, PayPal, Fullstory ve HubSpot gibi şirketlerde çalışan en iyi pazarlamacılardan ürün odaklı büyüme taktikleri öğrenin

Değerli tartışmalar başlatmak için birbirinizin deneyimlerini tartışın, birbirinizden öğrenin ve başkalarının görüşlerine saygılı bir şekilde soru sorun. İşbirliğine dayalı öğrenmeyi sağlamak, bu topluluğun en büyük hedeflerinden biridir

Pratik ürün pazarlama çerçeveleri ve kaynakları keşfedin. Ayrıca, işe alım yöneticilerinin bir sonraki takım arkadaşlarını bulmaları için harika bir yetenek havuzu

Fiyatlandırma: Ücretsiz. Uzmanlarla koçluk görüşmeleri gibi avantajlardan yararlanmak için, aylık 299 $'dan başlayan ücretli planları tercih etmelisiniz.

6. RevGenius

via RevGenius

35.000 üyeye sahip RevGenius, B2B pazarlama profesyonelleri için listemizdeki bir sonraki Slack topluluğudur.

30'dan fazla özel kanal ve Workato, Dooly, Dock ve Clearbit gibi markaları temsil eden deneyimli pazarlama profesyonelleriyle RevGenius, pazarlama bilgisi ve içgörülerinin hazinesidir. Chat GTM, Chat Marketing ve Chat RevOps, büyüme stratejileri ve pazarlama analitiği öğrenmek için en popüler kanallardır.

Pazarlamacılar için fayda

B2B pazarlamacılığının geleceğin liderleriyle etkileşim kurun ve onların geçmiş deneyimlerinden dersler alın

Etkili B2B satış, pazarlama ve RevOps etkinliklerine düzenli olarak katılarak, gizli satış taktikleri olmadan başarılı B2B pazarlama kampanyaları yürütmenin ve gerçekleştirmenin inceliklerini öğrenin

Üyeler arasında şimdiden popüler olan Sohbet İş İlanları'nda en iyi iş fırsatlarını belirleyin

Fiyatlandırma: Ücretsiz

7. Talep Eğrisi

via Demand Curve

Demand Curve, büyüme operasyonlarını ölçeklendirmek ve yenilikler getirmek isteyen en iyi büyüme pazarlama liderleri için premium bir topluluktur.

Metin yazarlığı, video pazarlama veya Shopify eklentileri gibi pazarlama ile ilgili her şeyi tartışmaya adanmış Slack kanalları bulunmaktadır. Bu topluluğa katılmak için 30 günlük bir bekleme listesi vardır ve diğer Slack gruplarından farklı olarak Demand Curve, her üyeyi incelemek için bir onay süreci uygulamaktadır.

Pazarlamacılar için fayda

Freelancerlar ve pazarlama ajansları için ücretli ve ücretsiz kaynaklar bulun

Demand Curve, Zendesk, Webflow, Stripe, Airtable ve Salesforce gibi önde gelen B2B şirketlerinden ve YC Combinator gibi startup finansman platformlarından profesyonelleri temsil ettiğinden, sektör liderleriyle ağ kurun

Anlamlı katkılar sağlayarak bu çevrimiçi topluluk içindeki gizli Slack kanallarına erişim sağlayın

Fiyatlandırma: Ücretsiz

8. Superpath

via Superpath

Superpath, B2B içerik pazarlamacıları için özel bir Slack topluluğudur. Bu topluluk, içerik profesyonelleri ve pazarlama ajansı sahipleriyle ağlar kurmalarına ve akran odaklı bir büyüme ekosisteminin parçası olmalarına yardımcı olur.

18.000'den fazla üyesiyle, içerikle ilgili her şeyi öğrenmek ve bu alanda en iyi iş fırsatlarını yakalamak için en iyi topluluklardan biridir.

Pazarlamacılar için fayda

İçerik yazımı, pazarlama ve SEO alanlarında trend olan fırsatları bulun. Superpath, serbest çalışanlara tüm bu konularda ve daha fazlasında destek olmak için Freelance Gigs adlı özel bir kanala sahiptir

En popüler Superpath kanallarından birinde misafir gönderileri, konu hakkında içgörüler ve geri bağlantılar için işbirliği yapın: Content Collab

Uygun bir şekilde adlandırılmış Pets kanalında tüylü dostlarınızın resimlerini paylaşın. Bu kanal, ciddi pazarlama tartışmaları arasında iyi bir dikkat dağıtıcıdır

Fiyatlandırma: Ücretsiz bir plan mevcuttur. Podcast transkriptleri, 1:1 görüşmeler ve özel kurslar gibi avantajlardan yararlanmak için, aylık 20 $'dan başlayan ücretli planlardan birini seçmeniz gerekir.

9. Peak Freelance

peak Freelance aracılığıyla

Peak Freelance, serbest yazarları iş panosuna erişim, yazma ipuçları, şablonlar ve serbest işlerinde başarılı olmaları için kurslar ile destekleyen bir Slack topluluğudur. Eğer ölçeklendirme ve küresel B2B markalarıyla iş yapmayı planlayan bir serbest yazar iseniz, bu Slack topluluğu tam size göre.

Pazarlamacılar için fayda

En son serbest iş ilanlarının neredeyse her gün yayınlandığı kapsamlı bir iş panosuna erişin

Şablonlar ve kurslar gibi profesyonel serbest çalışma kaynaklarından yararlanarak serbest işinize ihtiyaç duyduğu yönü verin

Farklı B2B nişlerinde en iyi serbest çalışanlarla ağ kurma fırsatlarından yararlanarak onların deneyimlerinden öğrenin

Fiyatlandırma: Ücretsiz

10. E-posta Geeks

via Emailgeeks

Son olarak, en son e-posta pazarlama trendlerini takip etmeye çalışan bir e-posta pazarlamacısıysanız, Email Geeks sizin için ideal Slack topluluğudur. 82 kanalıyla en büyük pazarlama topluluklarından biridir.

Pazarlamacılar için fayda

Google, Uber, Mailchimp, Twitter ve diğer popüler markalar gibi en iyi markalardan 21.000'den fazla e-posta uzmanından e-posta pazarlamasının en iyi uygulamalarını ve stratejilerini öğrenin

E-posta pazarlamacılarının karşılaştığı anahtar sorunlarda yardım alın ve düşünce liderlerinden faydalı bilgiler edinin. E-posta Tasarımı ve E-posta Teslim Edilebilirliği gibi kanallarla, her zaman ulaşabileceğiniz birileri olacaktır

Fiyatlandırma: Ücretsiz

Farklı Pazarlama Disiplinleri için Slack Kanallarının Avantajları

Pazarlama Slack kanalları, farklı disiplinlerden pazarlamacılara farklı şekillerde yardımcı olur. İçerik pazarlamacıları, e-posta pazarlamacıları ve dijital pazarlamacılar bu topluluklardan şu şekilde yararlanır:

İçerik pazarlamacıları

Diğer markalar için işe yarayan organik büyüme stratejilerini öğrenmek

Çeşitli içerik kaynakları oluşturmak için en iyi uygulamaları anlama

Uzman topluluk üyelerine sorular sorarak ve web seminerlerine katılarak içerik yeniden kullanımı, optimizasyon, raporlama ve diğer temel içerik becerilerini geliştirin

E-posta pazarlamacıları

E-posta listesi oluşturma, şirket haber bülteninizi büyütme, oryantasyon e-postaları dizisi oluşturma gibi en önemli e-posta pazarlama kullanım örneklerinden ipuçları ve gerçek hayattan örnekler alın

Maksimum dönüşüm için e-posta tasarımı, haber bülteni açılış sayfaları ve CTA yerleşimleri ile ilgili veriye dayalı içgörülere erişin

E-posta şablonları, konu satırı yazma ipuçları ve diğer markalara yüksek açılma oranları sağlayan denenmiş ve test edilmiş e-posta şablonlarıyla metin yazma becerilerinizi geliştirin

Dijital pazarlamacılar

Anahtar dijital pazarlama trendlerini takip etmek ve yapay zeka ve bunun etkilerine uyum sağlamak için becerilerinde gerekli değişiklikleri yapmaya hazırlanmak

En iyi B2B kuruluşlarından ilgili iş ilanlarını bulmak ve şirket çalışanlarıyla bağlantı kurarak tavsiye almak

Slack'i Pazarlama Aracı Olarak Kullanma

Slack, sizin gibi pazarlamacıların takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına ve iletişim kurmasına olanak tanır. Slack'i günlük sorumluluklarınızla entegre etmenin bazı yolları şunlardır:

Pazarlama operasyonlarını optimize etmek için merkezi ş akışları oluşturmak

Örneğin, bir sosyal medya kampanyası başlatmak üzereyseniz, Slack'i Notion (sosyal medya içeriğinizi korumak için), ClickUp (görevlerinizi ve KPI'larınızı yönetmek için), sosyal dinleme araçları ( hedef kitle içgörülerini toplamak için ) ve Figma (yaratıcı içerikler tasarlamak için) gibi ilgili araçlarla entegre ederek otomatik Slack iş akışları oluşturun.

Böylelikle, takımınız tüm kampanya kaynaklarına tek bir yerden kolayca erişebilir ve kampanyayı daha hızlı başlatabilirsiniz.

Farklı pazarlama girişimleri için işbirliğine dayalı bir çalışma alanı oluşturma

Örneğin, Slack'in proje yönetimi özellikleri, Slack-ClickUp entegrasyonunu kullanarak tüm takımınızı bir araya getirmenize olanak tanır, Canvas yeni fikirler üretmenize yardımcı olur ve Slack Connect, herkesin aynı sayfada olmasını sağlamak için diğer çalışma alanlarından danışmanları ve serbest çalışanları davet etmenize yardımcı olur.

Slack'i hızlı kaynak deponuz haline getirin

Slack'in gelişmiş arama seçeneğini kullanarak bir konuşmada paylaşılan tüm kaynakları ve medya dosyalarını hızlı bir şekilde bulun, bekleyen görevleri kaçırmamak için özelleştirilmiş hatırlatıcılar ayarlayın ve Google Dokümanlar, DropBox, Notion ve benzeri uygulamalarla entegre ederek paylaşılan Slack kanalınızda belge yönetimi ile ilgili tüm bildirimleri alın.

Slack'i Kullanan Pazarlamacılar İçin İpuçları ve Görgü Kuralları

Slack'i birincil pazarlama kanalınız olarak kullanmadan önce, Slack'ten en iyi şekilde yararlanmak için en iyi Slack ipuçlarını ve kurallarını öğrenin:

Takım işbirliği için Slack konularını kullanın. Devam eden bir konuşmaya yanıt vermek için her seferinde yeni bir mesaj göndermek yerine, iletişimi kolaylaştırmak, takım üyelerinizin zamanından tasarruf etmek ve yanıtları daha hızlı bulmalarına yardımcı olmak için konuları kullanın

Kapsayıcı bir dil kullanın. Takımınıza hitap ederken, herkesin kendini dahil hissetmesi için "Beyler" yerine "Arkadaşlar" veya "Takım" kelimesini kullanın

"Evet, yapacağım" veya "Katılıyorum" gibi hızlı yanıtlar veya takip mesajları için emoji kullanın. Örneğin, yukarıdaki iki yanıt için uygun emoji sırasıyla ✅ ve "+1" emoji olacaktır

Gerçekçi beklentiler oluşturmak için Rahatsız Etmeyin durumunu ayarlayın. Bu şekilde, takımınız çalışma programından haberdar olacak ve bu süre zarfında size ulaşacak veya yanıtınızı ertesi güne kadar bekleyecektir

Eşzamansız iletişimi teşvik edin, toplantıları azaltın ve çalışanların verimli kalmasına yardımcı olun. Hızlı iletişim için gerektiğinde kısa Huddles toplantılarına katılın

Mesaj gönderdiğinizde her seferinde "Kanal" veya "Tüm" etiketini kullanmayın, çünkü bu, konuyla ilgisi olmayan tüm kanal üyeleri de dahil olmak üzere tüm üyelere bildirim gönderir. Yalnızca projenin bir parçası olan kişileri bilgilendirin

ClickUp ile Pazarlama Operasyonlarınızı Kolaylaştırın

Slack, farklı disiplinlerden pazarlamacıların iç işbirliğini kolaylaştırmasına, tüm takımlar için pazarlama yol haritası şablonları oluşturmasına ve Slack'i ClickUp, Notion ve Airtable gibi çözümlerle entegre ederek etkili pazarlama proje yönetimi deneyimi yaşamasına yardımcı olur.

Slack topluluklarına katılın, denenmiş ve test edilmiş pazarlama planı şablonlarına erişin, sektör uzmanlarıyla ağ kurarak yeni dönüşüm ve optimizasyon teknikleri öğrenin ve düzenli olarak iş ve danışmanlık fırsatlarını yakalayın.

Daha fazla seçenek arıyorsanız, pazarlama ekibinizin operasyonlarını ve işbirliğini kolaylaştırmak için ClickUp harika bir Slack alternatifi.

ClickUp'ın Pazarlama Takımları için Çözümü, pazarlama liderleri ve takımlarının hepsi bir arada bir çalışma ortamı oluşturmaları için ölçeklenebilir bir araçtır . Pazarlama takımınız şunları yapabilir:

Pazarlama kampanyası içeriğini daha hızlı geliştirmek için ClickUp Brain'i kullanın. Bir sonraki pazarlama kampanyalarınız için içerik fikirleri, özetler, e-postalar ve vaka çalışmaları ışık hızında oluşturun ve takım üyelerinizin daha verimli olmasını sağlayın

ClickUp Brain'i kullanarak fikirlerinizi beyin fırtınası yapın, içeriklerinizi saniyeler içinde yazın ve düzenleyin

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak takım üyelerinizle tek bir yerde beyin fırtınası yapın, herkesi devam eden strateji tartışmalarına katılmaya teşvik edin ve herkesin görev akışıyla senkronize olmasını sağlayın

ClickUp ile takımınızın fikirlerini koordineli eylemlere dönüştürün — hepsi tek bir Beyaz Tahta'da

ClickUp Hedefleri ile takım genelinde şeffaflık sağlayın ve takım üyelerinizin ortak bir hedefe doğru nasıl ilerlediğini izleyin Takımınızın ortak hedeflere doğru ilerlemesini ClickUp Hedefleri ile takip edin ve yönetin

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak görevlerinizin ilerlemesini takip edin

ClickUp Otomasyonları ile gereksiz iş akışlarını ortadan kaldırın ve zaman çizelgelerini izleyerek takım üyelerinin tekrarlayan görevler üzerinde çalışmadığından ve verimli kaldığından emin olun

Tekrarlayan görevler için ClickUp'ta özel otomasyonlar kurun

Slack ClickUp entegrasyonunu kullanarak tüm takım üyelerinin erişebileceği kapsamlı bir pazarlama gösterge paneli oluşturun

Slack entegrasyonu ile ClickUp'ta görevler oluşturun ve yönetin

ClickUp'ı keşfetmek için ücretsiz denemeye kaydolun.

SSS

1. Slack topluluğu nedir?

Slack topluluğu, sektör trendlerini tartışmak, yeni projelerde işbirliği yapmak ve daha fazla içgörü elde etmek için deneyimli düşünce liderleriyle etkileşim kurmak amacıyla bir araya gelen bir grup insandır.

2. Slack'i pazarlama için kullanabilir misiniz?

Evet, pazarlama için Slack'i kullanmak, pazarlama ekibinizin faaliyetlerini kolaylaştırmanıza ve her pazarlama girişimini ortak bir çaba haline getirmenize yardımcı olur.

3. Dijital pazarlamada Slack nedir?

Slack, dijital pazarlama takımlarının daha iyi işbirliği yapması için yeni nesil bir çözümdür.