2 Haftada Entegre Pazarlama Stratejisi Oluşturma

Zamanda geriye bir yolculuğa çıkalım, 2023 yazına. O zamanlar, hiç kimse ve hiçbir yer "Barbie" filminin etkisinden kurtulamıyordu. Her reklam, mısır gevreği kutusu, sosyal medya gönderisi ve mağaza pembeye boyanmış, sarışın ve inkar edilemez bir şekilde Barbie'ye benziyordu. 💁🏼‍♀️

"Barbie"nin pazarlama takımı rüya gibi bir bütçeyle kutsanmadan çok önce tanınan bir isim olmasına rağmen, film hala modern pazarlama stratejileri konusunda ustalık dersi niteliğinde.

Detaylara gösterilen özen, sürekli heyecan ve "Barbie"nin aylarca süren tanıtım kampanyasının kaçınılmaz varlığı, gişede ezici bir başarıya dönüştü. Bu entegre pazarlama şaheseri, çok sayıda kanaldan geniş bir izleyici kitlesine sunulan tutarlı mesajların gerçek etkisini ortaya koydu.

Ve bu blogu okuduğunuzda, aynısını yapmak için gerekli araçlara sahip olacaksınız.

Neyse ki, kendi başarılı entegre pazarlama stratejinizin faydalarından yararlanmak için "Barbie"nin 150 milyon dolarlık pazarlama bütçesine veya yıllarca süren hazırlıklara ihtiyacınız yok. İhtiyacınız olan tek şey iki hafta. 🏆

Bu kılavuzda, entegre pazarlama hakkında bilmeniz gereken her şeyi ele alacak ve temel bilgileri iki haftalık bir zaman çizelgesine göre adım adım açıklayacağız. Stratejinizin hayata geçmesini görmek için adım adım ve hafta hafta ilerleyin.

Entegre Pazarlama Stratejisi nedir?

Entegre pazarlama veya entegre pazarlama iletişimi (IMC), bütünsel bir pazarlama yaklaşımı benimser ve tek bir hikayeyi anlatmak veya belirli bir hedefe ulaşmak için pazarlama kanallarını veya medyayı içeren tüm kampanyaları ifade eder.

Bu nedenle, entegre pazarlama stratejiniz, bu mesajları her kanalda oluşturmak ve uyumlu hale getirmek için oyun planınızdır.

Entegre kampanyalar, marka, talep oluşturma, müşteri ve yaşam döngüsü, e-posta ve ürün pazarlaması gibi pazarlamanın tüm alanlarını kapsar. Belirli bir kanal ve müşterinin yaşam döngüsü aşamasına göre, markanızın hikayesini tutarlı, kolay takip edilebilir ve bir dereceye kadar kişiselleştirilmiş bir şekilde anlatan bir vizyon oluşturur.

Entegre kampanyalar, marka, talep oluşturma, müşteri ve yaşam döngüsü, e-posta ve ürün pazarlaması gibi pazarlamanın tüm alanlarını kapsar. Belirli bir kanal ve müşterinin yaşam döngüsü aşamasına göre, markanızın hikayesini tutarlı, kolay takip edilebilir ve bir dereceye kadar kişiselleştirilmiş bir şekilde anlatan bir vizyon oluşturur.

Ürünleriniz hakkında ilgi uyandırmak, haber bültenine kayıt olmalarını sağlamak veya anlamlı satış fırsatları yaratmak istiyorsanız, takımlar her etkileşimde tutarlı bir hikaye anlatırken (ve pekiştirirken) hedef kitlenin markayla olan deneyimlerini çeşitlendirmek için entegre pazarlama stratejilerine güveniyor.

Fractional Growth Marketing Leader'ı Tanya Littlefield, B2B kayıt veya satış talebi oluşturmak için ortalama altı ila sekiz temas noktası gerektiğini belirtiyor. Bu nedenle, "tek bir kanalda kampanya yürütmek veya yalnızca dönüşüm hunisinin en üst veya en alt kısmına odaklanan kampanyalar yürütmek yeterli olmaz" diyor.

Zihninizde ilk sırada kalmak ve alıcıların çevrimiçi çözümleri belirleme ve satın alma yöntemlerindeki sürekli değişime ayak uydurmak için, pazarlama takımlarının tüketiciler satın almaya hazır hale gelmeden önce hem talebi artırıcı hem de hikayenizi anlatan programlar oluşturması gerekir.

littlefield, "Bunu, entegre stratejilerin bel kemiği olan koordineli, çok kanallı kampanyalardan daha iyi yapacak hiçbir şey yoktur" diye açıklıyor.

Entegre pazarlama stratejileri genellikle tek bir kampanyaya bağlıdır. Aynı anda birden fazla kanalı kullanıyor olsanız bile, entegre pazarlama varlıklarınız, hedef kitlenize nasıl veya nerede ulaşırsanız ulaşın, tutarlı bir mesaj iletmek için birlikte yayınlanmalıdır.

Özetleyelim. Başarılı bir entegre pazarlama kampanyası yürütmek için yapmanız gerekenler:

Tutarlılığı (tutarlı bir şekilde) önceliklendirin

Birden fazla pazarlama kanalında birleşik bir cephe sunun

Başarınızı adım adım ölçün

Oldukça basit, değil mi? Evet, sayılır. Zorluk, detaylara dikkatinizi ve etkili işlevler arası işbirliğini sürdürmekte yatmaktadır.

Çeşitli kanal sahiplerini bir araya getirmek, sorunsuz bir uygulama sağlamak için entegre pazarlama kampanyanızı sosyal medya, içerik, satış, tasarım ve web dahil olmak üzere (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) birden fazla departman ve takım arasında uyumlu hale getirmeniz gerektiği anlamına gelir.

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Entegre pazarlama iletişimi, tüm anahtar oyuncuları ve onların yerleşik süreçlerini hesaba katarak, kampanyanın genel hedeflerini, mesajını, KPI'larını, ilgili pazarlama kanallarını, teslim edilecekleri, proje zaman çizelgesini, kaynakları ve daha fazlasını belirlemek için yeterli zaman sağlar.

Şöyle düşünün: Bir sosyal medya gönderisinin ve bir blog yazısının başarısı aynı metriklerle ölçülmez, ancak başarılı entegre pazarlama kampanyaları bu farklılıkları erken aşamada ele alır.

Etkili bir entegre pazarlama kampanyası gerçekleştirmek için gereken çaba kağıt üzerinde zor görünebilir, ancak bunun etkisi çabaya değer ve faydaları neredeyse sonsuzdur.

Entegre pazarlamanın avantajları nelerdir?

Her şeyden önce, entegre pazarlama potansiyel müşterileri artırmak ve marka imajınızı güçlendirmek için son derece etkilidir. Tutarlı bir anlatımla çok çeşitli kanalları hedeflemek, potansiyel müşterilere ürününüzle etkileşim kurmak için daha fazla fırsat sunar.

Kampanya çabalarınızı yönlendiren sağlam bir stratejiyle, bu etkileşimler olumlu, tanınabilir ve akılda kalıcı olacaktır. Diğer bir deyişle, pazarlama üçlüsü. 🙌🏼

Pazarlama çabalarınız boyunca tutarlı bir hikaye ve deneyim, müşterilerin markanız hakkında daha güçlü bir farkındalık oluşturur. Kafanızda tekrar tekrar çalan o reklam jingle'ı gibi, entegre pazarlama kampanyanızın da tüketicilerin zihninde şirketinizi sağlam bir şekilde yerleştirmesini istersiniz, ama iyi bir şekilde. Jingle yazarları kusura bakmasın.

Koordineli kampanyalar ve işlevler arası işbirliği olmadan, bir pazarlama ekibi, alıcıların satın alma hunisinin sadece bir aşamasında müşteri kazanabilir. Ancak, sağlam ve ayrıntılı bir planla, tek bir kampanya tüm yaşam döngüsünü destekleyebilir.

Koordineli kampanyalar ve işlevler arası işbirliği olmadan, bir pazarlama ekibi alıcıların dönüşüm hunisinin sadece bir aşamasında müşteri kazanabilir. Ancak, sağlam ve ayrıntılı bir planla, tek bir kampanya tüm yaşam döngüsünü destekleyebilir.

Etkili bir entegre pazarlama stratejisinden başka ne gibi faydalar bekleyebilirsiniz?

Takım silolarını yıkmak : Farklı kanal sahiplerini tek bir kampanya altında bir araya getirmek, yeni takım üyelerinin iletişim kurmasını sağlamanın kesin bir yoludur. Ortak bir hedefi takip etme fırsatı ile, farklı departmanlardaki üyeler iş ilişkilerini güçlendirebilir, işlevler arası işbirliğini geliştirebilir ve : Farklı kanal sahiplerini tek bir kampanya altında bir araya getirmek, yeni takım üyelerinin iletişim kurmasını sağlamanın kesin bir yoludur. Ortak bir hedefi takip etme fırsatı ile, farklı departmanlardaki üyeler iş ilişkilerini güçlendirebilir, işlevler arası işbirliğini geliştirebilir ve tipik kapsamlarının ötesine geçen projelerle daha büyük bir etki yaratabilirler

Hedef kitlenizle güven oluşturun : Pazarlama kanallarınızda tutarlı bir anlatım ve marka imajı, : Pazarlama kanallarınızda tutarlı bir anlatım ve marka imajı, satış hunisinin hangi aşamasında olurlarsa olsunlar, kitlelere işinizden ne bekleyebileceklerini gösterir. Bir reklamı geçtiklerinde, bir blog okuduklarında, bir satış formu gönderdiklerinde veya self servis yoluyla ürününüze kaydolduklarında, ilk başta ilgilerini çeken mesajla karşılaşırlar

Daha iyi metrikler ve veri içgörüleri : Birden fazla pazarlama kanalı aynı hedefe sahip olsa da, hiçbir pazarlama kanalı aynı KPI'ları paylaşmaz. Entegre pazarlama, müşterilerin kampanyanıza ulaştıkları yere, kampanyayla nasıl etkileşimde bulunduklarına ve bunun bir dönüşüme yol açıp açmadığına bağlı olarak müşteri davranışları ve tercihleri hakkında daha derin içgörüler toplamak için birden fazla temas noktası sağlar

Optimize edilmiş bütçe tahsisi : Entegre pazarlama stratejileri, takımların önce kampanyaları için en etkili kanalları belirlemelerini gerektirir, bu da başlangıçtan itibaren daha iyi bir ROI ve maliyet verimliliği sağlar. Planlamanın ötesinde, pazarlama takımları, minimum ek çaba ile kanallar arasında kampanya varlıklarını paylaşarak ve yeniden kullanarak yatırımlarından daha fazla verim alabilirler. Örneğin, belirli bir kampanya görseli tüm sosyal medya pazarlamasında, bir web sayfasında ve bir e-postada görünebilir

Maksimum etki: İster : İster yeni bir segmenti hedefliyor ister ideal kitleniz içinde yeni potansiyel müşteriler arıyor olun, koordineli entegre pazarlama çabaları mesajınızı daha geniş bir tüketici aralığına ulaştırarak kampanyanızın etkisini artıracaktır

Doğru şekilde uygulandığında, entegre pazarlama inanılmaz derecede etkilidir ve bu liste, avantajlarının sadece bir kısmını göstermektedir. Bu da şu soruyu akla getiriyor: Kendi etkili entegre pazarlama stratejinizi nasıl başlatabilirsiniz?

Size göstereceğiz. 🙂

2 Haftada Entegre Bir Pazarlama Makinesi Oluşturma

Kampanyanıza ne kadar çok takım dahil olursa, işleri yoluna koymak o kadar zor olabilir. Planlama aşaması her başarılı entegre pazarlama stratejisi için çok önemli olmakla birlikte, kampanyanın ivme kaybetmesi veya hatta tamamen başarısız olması da en olası aşamadır.

İlk birkaç entegre kampanya, her fonksiyonun daha büyük grupla uyum sağlamak için standart planlama süreçlerinden bazılarını terk etmesi gerekebileceğinden rahatsız edici gelebilir. Takımlar birkaç kampanyada başarı gördükten sonra, bu süreç ve işbirliği daha doğal hale gelecektir.

İlk birkaç entegre kampanya, her fonksiyonun daha büyük grupla uyum sağlamak için standart planlama süreçlerinden bazılarını terk etmesi gerekebileceğinden rahatsız edici gelebilir. Takımlar birkaç kampanyada başarı gördükten sonra, bu süreç ve işbirliği daha doğal hale gelecektir.

Bir sonraki büyük pazarlama fikrinizin sonsuz "beklemede" yığınına kaybolmasını önlemek için, sıkı bir zaman çizelgesi oluşturmanızı ve buna uymanızı öneririz. Önerimiz mi? İki hafta.

Bu hızlı bir dönüş gibi görünse de, doğru eylem planı takımı yormadan veya köşeleri kesmeden yolunda ilerlemesini sağlayacaktır. Özellikle de ağır işleri sizin yerinize halledecek güçlü proje yönetimi yazılımının yardımıyla.

ClickUp gibi proje yönetimi araçları, verimli bir pazarlama stratejisi veya kampanyasının ilk adımıdır. Takım işbirliğini kolaylaştırmak, beyin fırtınası yapmak, fikirlerinizi hayata geçirmek ve ilerlemeyi belgelemek için yerleşik özelliklere sahip olan bu araç, tüm süreçleri yavaşlatan yoğun iş yükünü ortadan kaldırarak en önemli işlere odaklanmanıza yardımcı olur.

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Farklı entegre pazarlama kampanyalarını yönlendiren ayrıntılar, ürününüze, hedefinize ve hedef kitlenize göre değişiklik gösterecektir, ancak temel yapı genellikle aynı kalacaktır.

1. Hafta: Kampanya Ar-Ge'nizi toplayın

İki hafta oldukça hızlı geçebilir, ancak kim, ne, nerede, ne zaman, neden ve nasıl sorularının yanıtlarını en baştan belirlemek çok önemlidir. İlk haftanızın büyük bir kısmı temel unsurları belirlemeye ayrılacaktır; özellikle bunun neden gerekli olduğunu ve hedeflerinize ulaşmak için ne yapacağını netleştirmeye odaklanın.

En sevdiğiniz TV şeflerinin yemek pişirmeye başlamadan önce kesme tahtası üzerinde malzemeleri önceden porsiyonlara ayırmalarına benzer şekilde, entegre pazarlama stratejinizin ilk haftası da büyük ölçüde araştırma ve hazırlığa odaklanır. Hadi başlayalım.

Adım 1: SMART kampanya hedefi belirleyin

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Birinci gün, bu kampanya ile neyi başarmaya çalıştığınızı belirlemeye ayrılmıştır.

Her zaman belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zaman sınırlı hedeflerin övgüsünü yapacağız. Diğer bir deyişle, SMART hedefler. Bir hedef belirlemek, herhangi bir strateji oluşturmanın doğal ilk adımıdır ve entegre pazarlama kampanyaları da bundan farklı değildir.

Belki yeni bir ürün özelliği piyasaya sürdünüz veya şirketin markasını tamamen yenilediniz. Bu tür girişimler, sizi hedefinize doğru ilerleten ve bir kampanyanın neden çaba harcamaya değer olduğunu gösteren sıçrama tahtalarıdır.

Bu, metrikler ve pazarlama KPI'ları konusunda da doğru yönde düşünmenizi sağlayacaktır. Bir kampanya hedefinin başarısını nasıl ölçeceğinizi bilmek, entegre pazarlama kampanyanız için çok önemlidir ve kampanyanın başarılı olup olmayacağının belirleyici faktörü olacaktır.

Adım 2: Hedef alıcı profilinizi ve anahtar pazarlama kanallarınızı belirleyin

Stratejinizin ardındaki mantığı ve çözmeyi hedeflediği sorunu belirledikten sonra, şimdi kimin için olduğunu belirleme zamanı.

Bu aşamada, stratejinizi oluşturmanın ilk gününde veya ikinci gününe yeni başlamış olabilirsiniz.

Kampanyanız boyunca hedefleyeceğiniz müşteri profilini belirleyerek, ileriye dönük kararlarınızda yol gösterici bir kılavuz oluşturun. Hedeflediğiniz pazarı ve hedef kitlenizin genel davranışlarını bilmek ve onlar için neyin önemli olduğunu anlamak, daha ilgi çekici ve özel içerikler oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Şablonu indirin ClickUp'ın Kullanıcı Profili Şablonunu kullanarak müşteri profillerini izleyin ve hedef kitlenizi daha iyi anlayın

Bu aşamada, kampanyanızda kullanacağınız doğru kanalları da belirlemeye başlayacaksınız. Önünüzde iyi tanımlanmış bir hedef kitle olduğunda, en sık kullandıkları pazarlama kanallarını belirleyerek her zaman onların bulunduğu yerde onlarla buluşabilirsiniz.

Stratejinizin bu aşamasındaki iyi haber, bu araştırmanın büyük bir kısmının muhtemelen tamamlanmış olmasıdır. Şirketinizin hedeflerini şirketin kendisinden daha iyi kimse anlayamaz ve ideal müşterinizi sizden daha iyi kimse tanıyamaz.

Birinci ve ikinci adımlarda, entegre pazarlama sürecinizin sonraki adımlarını daha da kolaylaştırmak için elinizde bulunan araştırma ve bilgileri toplar ve düzenlersiniz.

Adım 3: Doğru kişileri dahil edin

Üçüncü adıma hoş geldiniz! Planladığımız zaman çizelgesine uyuyorsanız, bu adım üçüncü gün ile aynı zamana denk gelmelidir.

Kampanyanızda neyi başarmaya çalıştığınızı ve kime ulaşmak istediğinizi belirledikten sonra, kendinize şu soruyu sorun: Bunu gerçekleştirmek için hangi iç takımlarla bağlantı kurmanız gerekiyor?

Açıkçası, muhtemelen düşündüğünüzden daha fazla kişi bu sürece dahil olacaktır. Sadece kanal yöneticileri değil, tasarım ekipleri, ücretli pazarlama yöneticileri, metin yazarları, halkla ilişkiler, satış ekipleri ve daha fazlası.

Siz bu kampanyanın amacını çok iyi anlarken, onlar hala karanlıkta kalabilir. Bu nedenle, tüm paydaşları ve ortakları takip etmek için pazarlama kampanyası planlama şablonları çok önemlidir.

Şablonu indirin Bu hızlı başlangıç şablonu ile pazarlama projelerinizi ve kampanyalarınızı daha hızlı planlayın

Bu şablonlar, yeni bir kampanya oluşturmak için mükemmeldir. Böylece, dahil olması gereken herkesi belirledikten sonra, onları mümkün olan en kısa sürede aynı odada (veya aynı görüşmede) bir araya getirmeye öncelik verebilirsiniz.

Bu, takımın her bir üyesinin mevcut kapasitesini uyumlu hale getirecek, diğerlerinin de sürece dahil edilmesi gerekip gerekmediğini gösterecek ve başlangıçta tüm önemli engelleri belirleyecektir.

Bu aşamada netleştirmeniz gereken bir diğer önemli ayrıntı, tüm kampanya varlıklarında son sözü kimin söyleyeceği. Birçok umut vaat eden entegre pazarlama stratejisi, mutfakta çok fazla aşçı olması nedeniyle başarısız olmaktadır.

Her bir pazarlama fonksiyonunun liderleriyle koordinasyonu sağlayacak birinin sürücü koltuğunda olması çok önemlidir. Her fonksiyon için tutarlı bir toplantı ve teslim süreci, herkesi aynı sayfaya getirmek, tarihleri uyumlu tutmak ve ortaya çıkan zorlukları çözmek için bir yoldur.

Her bir pazarlama fonksiyonunun liderleriyle koordinasyonu sağlayacak birinin sürücü koltuğunda olması çok önemlidir. Her fonksiyon için tutarlı bir toplantı ve teslim süreci, herkesi aynı sayfaya getirmek, tarihleri uyumlu tutmak ve ortaya çıkan zorlukları çözmek için bir yoldur.

Son kararı verme yetkisine sahip tek bir kişi atayarak, bitmek bilmeyen onay süreçlerinin yarattığı baş ağrısından kurtulun.

Adım 4: Kampanya hikayenizi ve eylem planınızı beyin fırtınası yapın

Hayalinizdeki takım hazır olduğunda, beyin fırtınası yapmaya ve genel kampanya hikayenizi ve oyun planınızı oluşturmaya hazırsınız demektir. İster bir konferans masasında, ister video görüşmesinde veya tamamen çevrimiçi bir dijital beyaz tahta yazılımında olun, en iyi takım işbirliği ve fikir üretme oturumları gerçek zamanlı olarak gerçekleşir.

Görsel olarak işbirliğine dayalı ClickUp Beyaz Tahtaları ile beyin fırtınası yapın, stratejiler oluşturun veya iş akışlarını haritalandırın

Bu aşamada kötü fikir yoktur. Önemli olan, bir başlangıç noktasını kağıda dökmektir. Bundan sonra, çeşitli ve işlevler arası takımınızın kolektif beyin gücüyle şunları sağlamlaştıracaksınız:

Kampanyada gerekli tüm çıktılar

Genel kampanya anlatısı ve tutarlı bir mesaj

Kampanya varlıklarının nerede ve ne zaman yayınlanacağı

Anahtar son teslim tarihleri ve bir sonraki hafta için yaklaşık zaman çizelgesi

Bu, 30 dakikalık bir toplantıda gerçekleşmeyebilir. Takıma ilk fikirlerini düşünmeleri, gerekli bilgileri toplamaları ve gerekirse yeniden gruplandırmaları için zaman tanıyın. Bu iki haftalık zaman çizelgesine bir Pazartesi günü başladıysanız, bu toplantıyı en geç Perşembe veya Cuma gününe (dördüncü ve beşinci gün) takvime eklemenizi öneririz.

2. Hafta: Stratejinizi harekete geçirin

Birinci hafta boyunca her şeyi satır satır planladınız. İkinci hafta, takımın büyük ölçüde işine odaklandığı ve kampanya yol haritanızı hayata geçirdiği haftadır. Ya da şefin örneğiyle devam edecek olursak, nihayet yemek pişirmeye başladığınız haftadır.

1. Adım: Tutarlı kampanya varlıkları oluşturun

Kampanya varlıklarını oluştururken en büyük darboğaz genellikle geri bildirim ve onay aşamalarında yaşanır, bu nedenle "V1" sürümünü kampanya yöneticilerinize mümkün olduğunca çabuk sunmak çok önemlidir. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra, bu adım ikinci haftanın başından (altıncı gün) dokuzuncu veya hatta onuncu güne kadar uzayabilir.

Bu sadece tasarım ekibi için geçerli değildir. Sosyal medya başlıkları, alıntılar, hashtag'ler, ses klipleri, web metinleri ve bloglar dahil olmak üzere tüm yazılı içeriklerin kesin hale getirilmesi de aynı kadar (hatta daha fazla) zaman alabilir. Kampanya çabalarınızın müşterilerinizin göreceği her şeyi etkilediği için, bu adıma mümkün olduğunca fazla zaman ayırmalısınız.

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Adım 2: Başarıyı nasıl ölçeceğinizi belirleyin

Birinci haftada belirlediğiniz SMART kampanya hedefini hatırlıyor musunuz? Şimdi onu yeniden gözden geçirip her bir pazarlama kanalının açısından düşünmenin zamanı geldi. Daha geniş entegre pazarlama kampanyanızla ilgili KPI'ları belirleyin, ardından her kanalın kendi başarısını nasıl ölçtüğünü düşünün.

Bu metrikler şunları içerebilir:

Belirli kanallardan elde edilen potansiyel müşteriler

Belirli bir gönderiye ilişkin görünümler veya belirli bir bloga yapılan ziyaretler

Haber bülteni veya YouTube aboneleri

Web sitenizde oluşturulan yeni hesapların sayısı

Ve daha fazlası.

Entegre kampanyaların sadece net sahipleri değil, aynı zamanda net KPI'ları ve hedefleri olması da son derece önemlidir. Her fonksiyon genellikle sadece birkaç metriğe odaklanabilir, ancak entegre kampanyalar takımlar genelinde en önemli 1-3 KPI'ya odaklanmayı da gerektirir.

Entegre kampanyaların sadece net sahipleri değil, net KPI'ları ve hedefleri olması da son derece önemlidir. Her fonksiyon genellikle sadece birkaç metrikle ilgilenebilir, ancak entegre kampanyalar takımlar genelinde en önemli 1-3 KPI'ya odaklanmayı da gerektirir.

Takımınız hala kağıt üzerine fikirlerini döküyor ve kampanya çıktılarınızı hazırlıyor olabilir, ancak zaman çizelgesi ilerlemeye devam ediyor. Bu, arka planda ikinci adımı gerçekleştirirken tasarım varlıklarınızı sonlandırmaya devam edebileceğiniz anlamına gelir.

Hedef kitlenizi araştırırken ve kanal sahipleriyle toplantılar yaparken ilk hafta boyunca çok kapsamlı bir hazırlık yaptığınız için, bu adımın tamamlanması bir veya iki günden fazla sürmemelidir. İki haftalık zaman çizelgenize uymak için bu adıma yedinci veya sekizinci günde başlamanızı öneririz.

3. Adım: Gerektiği şekilde başlatın, değerlendirin ve tekrarlayın

İki haftalık entegre pazarlama kampanyası sprintinizin son gününe geldiniz! Bu, işinizin bittiği anlamına gelir, değil mi? Kesinlikle hayır. Ama çok yaklaştınız!

Strateji eylem planınızın son gününde, planınızı hayata geçirmeye hazır olacaksınız. İçeriğiniz yayında olabilir veya birkaç gün içinde yayında olacaktır. Her iki durumda da, en zor kısmı tamamlandı.

Tüm tasarım toplantıları, onaylar, geri bildirim turları ve darboğazlar ele alınmış ve çözülmüştür. Tüm teslim edilecekler son halini almış ve henüz yayınlanmamış içerikler sıraya alınmış ve "gönder" düğmesine basmanız için hazırdır

Başarılı bir pazarlama kampanyası başlattıktan sonra, kampanyanın başarısını izleme ve sonraki günler, haftalar ve aylar boyunca performansını değerlendirme zamanı gelir. Bu kampanya için "başarı"nın neye benzediğini belirlerken, önceden belirlediğiniz metrikler ve KPI'lar size rehberlik etsin.

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Her kampanyadan öğrenmeye ve büyümeye odaklanmanızı sağlamak için, lansmandan sonra entegre pazarlama takımınızla bir geriye dönük toplantı düzenleyin ve aşağıdakiler dahil olmak üzere anahtar öğrenimlerinizi tartışın:

Neler iyi gitti?

Neler daha iyi olabilirdi?

Deneyimden çıkarılan anahtar noktalar

Gelecekteki kampanya stratejilerinizi nasıl iyileştirebilirsiniz?

Stratejinizi planlarken edindiğiniz bilgiler ve başarısını denetlemek için hazırladığınız zaman çizelgesi ile artık kutlama zamanı. 🎉

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Devam eden entegre pazarlama kampanyalarınızın başarısını izlerken, kampanyanızı zaman içinde güvenle ayarlayabilmek ve özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilmek için gerekli bilgi ve içgörülere sahip olacaksınız.

O zamana kadar, bu eylem planının bir sonraki kampanyanızın temelini oluşturmasına izin verin. Adım adım takip edin ve entegre pazarlama stratejinizin birkaç hafta içinde şekillenmesini izleyin! Ve bu çerçeveyi daha da ileriye taşımak için, ClickUp gibi dinamik bir proje yönetimi yazılımı kullanarak planlayın ve yönetin.

ClickUp, pazarlama takımlarını bir araya getirme, fikirleri anında yakalama ve tek bir platformdan ilerlemeyi denetleme gücüne sahip tek verimlilik aracıdır. Bugün ClickUp'a kaydolun ve kampanyalarınızın hayata geçmesini izleyin.