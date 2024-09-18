2025'te Gelişmiş CRM Verimliliği için En İyi 10 Pipedrive Entegrasyonu

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Bu atasözü, satış ve müşteri ilişkileri yönetimi için özellikle geçerlidir.
CRM entegrasyonlarının, özellikle Pipedrive gibi platformların gücü, artık çok açık. Pipedrive uygulamaları ve entegrasyonları, işletmelerin satış süreçlerini ve müşteri etkileşimlerini dönüştüren önemli pazarlama araçlarıdır.
Çeşitli uygulamaları ve hizmetleri sorunsuz bir şekilde entegre eden Pipedrive CRM entegrasyonları, zaten sağlam olan bir CRM aracının işlevselliğini daha da genişletir. İşletmelerin, net bir satış boru hattı genel görünümü ile daha verimli, birbirine bağlı ve üretken bir satış ortamı oluşturmasını sağlar.
CRM yönetim yeteneklerini geliştirmek isteyenler için, bu entegrasyonları anlamak ve kullanmak sadece bir seçenek değil, modern dijital ortamda bir gerekliliktir.
Pipedrive entegrasyonunda nelere dikkat etmelisiniz?
Anahtar, satış temsilcilerinin doğru CRM verileriyle verimliliği ve üretkenliği artırmasına yardımcı olacak özellikleri aramaktır. Pipedrive CRM entegrasyonlarında dikkate alınması gereken temel faktörler:
- Satış otomasyonu özellikleri: Takip, planlama ve yeni müşteri adaylarının izlenmesi gibi satışla ilgili görevleri otomatikleştiren entegrasyonlar, verimliliği önemli ölçüde artırabilir. Manuel işleri azaltmak ve insan hatası olasılığını en aza indirmek için rutin satış faaliyetlerini otomatikleştiren özellikleri arayın
- E-posta pazarlama entegrasyonu: E-posta pazarlama platformlarıyla senkronizasyon çok önemlidir. Bu özellik, CRM'den doğrudan sorunsuz kampanya yönetimi, etkileşimleri ve yanıtları izleme, nitelikli potansiyel müşterileri daha iyi besleme ve dönüştürme imkanı sunar
- Gelişmiş analitik ve özel raporlama: Ayrıntılı analitik ve özelleştirilebilir CRM raporlama özelliklerine sahip entegrasyonları seçin. Bu araçlar, satış performansını izlemenize, trendleri tahmin etmenize ve mevcut verileri analiz ederek daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur
- İşbirliği özellikleri: Paylaşılan takvimler, görev atamaları ve gerçek zamanlı güncellemeler gibi takım işbirliğini kolaylaştıran özellikler hayati önem taşır. Bu özellikler, takımdaki herkesin aynı sayfada olmasını ve en kritik işleri birlikte etkin bir şekilde yapabilmesini sağlar
- Üçüncü taraf uygulamalar ve entegrasyonlar: Pipedrive'ı muhasebe yazılımı, Google E-Tablolar, iletişim araçları ve proje yönetimi sistemleri gibi çok çeşitli üçüncü taraf uygulamalarla ve diğer uygulamalarla kolayca bağlayabilme özelliğini arayın. Bu, Pipedrive'ın işlevselliğini genişleterek daha kapsamlı bir ekosistem oluşturur
- İletişim ve müşteri adayı yönetimi: Segmentasyon araçları, iletişim geçmişi izleme ve özelleştirilebilir müşteri adayı yeterlilik kriterleri dahil olmak üzere gelişmiş iletişim ve müşteri adayı yönetimi özellikleri, etkili CRM yönetimi için gereklidir
- Özelleştirilebilir iş akışı otomasyonu: Özel satış süreçlerinize uygun iş akışları oluşturma ve özelleştirme yeteneği çok önemlidir. Bu özellik, satış döngülerini yönetirken daha fazla esneklik ve verimlilik sağlar
2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Pipedrive Uygulaması ve Entegrasyonu
CRM araçlarının dünyası, Pipedrive gibi platformların işlevselliğini ve verimliliğini artıran sayısız entegrasyonla gelişmeye devam ediyor. Yenilikçi özellikleri ve iş akışları üzerindeki önemli etkileriyle öne çıkan en iyi 10 Pipedrive entegrasyonunu veya alternatifini inceleyelim.
1. Talkdesk
Talkdesk, Pipedrive aracılığıyla müşteri desteğini geliştirmek isteyen işletmeler için ideal bir bulut tabanlı çağrı merkezi çözümüdür. Pipedrive ile sorunsuz bir şekilde entegre olur ve gelişmiş özellikleriyle müşteri etkileşimi yönetimini bir üst düzeye taşır.
Talkdesk'in en iyi özellikleri
- Omnichannel desteği: Ses, SMS ve sosyal medya dahil olmak üzere çeşitli iletişim kanallarıyla sorunsuz entegrasyon sunar
- Gelişmiş çağrı merkezi özellikleri: Çağrı kaydı, gerçek zamanlı raporlama ve analiz gibi özellikler müşteri desteğini geliştirir
- CRM entegrasyonu: Pipedrive ile doğrudan entegre olur, mevcut verilerin senkronizasyonunu ve erişimini sağlar
- AI destekli içgörüler: Daha iyi karar verme ve müşteri etkileşimi analizi için AI destekli içgörüler sağlar
Talkdesk sınırlamaları
- Bazı incelemeler, ilk kurulumun yeni kullanıcılar için karmaşık olabileceğini öne sürüyor
Talkdesk fiyatlandırması
- CX Cloud Essentials: 75 $/kullanıcı/ay
- CX Cloud Elevate: 95 $/kullanıcı/ay
- CX Cloud Elite: Özel fiyatlandırma
Talkdesk puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (2181 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (721 yorum)
2. PandaDoc
PandaDoc, Pipedrive ile entegre olarak belge iş akışını kolaylaştırdı ve CRM platformu içinde doğrudan belge oluşturma, yönetme ve izleme için verimli bir çözüm sunuyor.
PandaDoc'un en iyi özellikleri
- Kolaylaştırılmış belge iş akışı: Pipedrive'dan çıkmadan belgelerin oluşturulmasını, gönderilmesini ve izlenmesini kolaylaştırır
- E-imza özelliği: Yasal olarak bağlayıcı e-imza işlevselliği sunarak belge onaylarının hızını ve verimliliğini artırır
- Şablon kitaplığı: Çeşitli iş ihtiyaçları için özelleştirilebilir şablonlara erişin.
- Gerçek zamanlı bildirimler: Belgelerin açıldığı, görüntülendiği veya imzalandığı dahil olmak üzere belge durumuyla ilgili sizi güncel tutar
PandaDoc sınırlamaları
- Düşük seviyeli planlarda sınırlı özelleştirme
PandaDoc Fiyatlandırma
- Ücretsiz eSign: 0
- Temel özellikler: 19 $/kullanıcı/ay
- İş: 49 $/kullanıcı/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
PandaDoc puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2317 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (1085 yorum)
3. Aircall
Aircall, Pipedrive ile sorunsuz bir şekilde entegre olarak CRM iş akışları içinde telefon hizmetlerini optimize eden güçlü bir bulut tabanlı çağrı merkezi ve telefon sistemi çözümü olarak ortaya çıkıyor. Bu entegrasyon, iletişim kanallarını kolaylaştırarak müşteri etkileşimini ve destek yeteneklerini geliştirir.
Aircall'un en iyi özellikleri
- Doğrudan CRM entegrasyonu: Pipedrive ile zahmetsiz senkronizasyon, sorunsuz çağrı kaydı sağlar
- Kullanımı kolay arayüz: Takımların benimsemesi ve kullanması kolaydır
- Gelişmiş arama özellikleri: Arama kaydı, sesli mesaj ve özelleştirilebilir arama yönlendirme seçenekleri içerir
- Gerçek zamanlı analizler: Çağrı performansı ve müşteri etkileşimleri hakkında değerli bilgiler sağlar
Aircall sınırlamaları
- Bulut tabanlı olması nedeniyle, çağrı kalitesi büyük ölçüde internet bağlantısına bağlıdır
- Bazı gelişmiş özellikler yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur
Aircall fiyatlandırması
- Temel özellikler: 30 $/kullanıcı/ay
- Profesyonel: 50 $/kullanıcı/ay
Aircall puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (938 yorum)
- Capterra: 4,3/5 (410 yorum)
4. Yesware
Yesware, Pipedrive'ı bağlayan ve CRM sistemleri içindeki e-posta iletişim stratejilerini geliştiren önemli bir e-posta izleme ve verimlilik aracıdır. E-posta iş akışlarını kolaylaştırmak ve etkili izleme ve analiz yoluyla satış etkileşimini iyileştirmek için tasarlanmıştır.
Yesware'in en iyi özellikleri
- E-posta izleme: E-postaların ne zaman açıldığı ve okunduğu hakkında bilgi sağlayarak satış takımlarının faiz düzeylerini ölçmelerine yardımcı olur
- Şablonlar ve raporlama: Özelleştirilebilir e-posta şablonları ve e-posta kampanyası performansı hakkında ayrıntılı raporlar sunar
- Toplantı planlayıcı: E-postalardan doğrudan toplantı planlama sürecini basitleştirerek verimliliği artırır
- Salesforce entegrasyonu: Pipedrive ile birlikte Salesforce ile de iyi bir şekilde entegre olur ve popüler uygulamalarına çok yönlülük katar
Yesware sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, daha gelişmiş özelliklerin başlangıçta kullanımı biraz karmaşık buluyor
- Öncelikle e-posta işlevlerine odaklanmıştır, bu da bazı kullanıcılar için kapsamını sınırlayabilir
Yesware fiyatlandırması
- Pro: 15 $/kullanıcı/ay
- Premium: 35 $/kullanıcı/ay
- Enterprise: 65 $/kullanıcı/ay
Yesware Derecelendirmeleri
- G2: 4,4/5 (812 yorum)
- Capterra: 4,2/5 (175 yorum)
5. Aeroleads
AeroLeads, iş e-postalarını ve telefon numaralarını bulmadaki etkinliğiyle bilinen güçlü bir potansiyel müşteri oluşturma ve araştırma aracıdır. Pipedrive ile entegrasyonu, bu değerli potansiyel müşterileri doğrudan B2B CRM sistemine aktarmayı kolaylaştırarak satış ekibinin çabalarına önemli ölçüde yardımcı olur.
AeroLeads'in en iyi özellikleri
- Potansiyel müşteri oluşturma: Giden pazarlama kampanyaları için çok önemli olan iş e-postalarını ve telefon numaralarını bulmada mükemmeldir
- Potansiyel müşteri yönetimi: Potansiyel müşterilerin verimli bir şekilde organize edilmesini ve yönetilmesini sağlar, Pipedrive ile doğrudan senkronizasyon yapılabilir
- Chrome uzantısı: LinkedIn, AngelList ve diğer platformlardan potansiyel müşterileri yakalamak için kullanışlı bir Chrome uzantısı sunar
- Toplu veri aktarımı: Kullanıcıların mevcut verileri toplu olarak aktarmasını sağlar, bu veriler daha sonra Pipedrive'a aktarılarak başka işlemler için kullanılabilir
AeroLeads sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, aracın tüm özelliklerini öğrenmenin zaman aldığını bildirmiştir
- Ana odak noktası, CRM ihtiyaçlarının tüm yönlerini karşılamayabilecek potansiyel müşteri verilerinin oluşturulmasıdır
AeroLeads fiyatlandırması
- Başlayın: Aylık 49 $
- Climb: 149 $/ay
- Cruise: 499 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
AeroLeads derecelendirmeleri
- G2: 4,0/5 (61 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (38 yorum)
6. Kixie
Kixie, Pipedrive ile sorunsuz bir şekilde entegre olarak, CRM platformu içinde iletişim ve satış süreçlerini geliştiren gelişmiş bir telefon çözümü sunar. Doğrudan CRM entegrasyonu yoluyla çağrı işlemlerini ve müşteri etkileşimini iyileştirmek isteyen işletmeler için popüler bir seçimdir.
Kixie'nin en iyi özellikleri
- Entegre çevirici: Pipedrive içinde doğrudan arama yapmanızı sağlayarak iletişim sürecini kolaylaştırır
- Çağrı kaydı ve analizi: Uyumluluk ve eğitim amaçlı çağrı kaydı ve ayrıntılı çağrı analizi sunar
- Otomatik arama kaydı: Tüm aramaların Pipedrive'da otomatik olarak kaydedilmesini sağlayarak doğru kayıtların tutulmasını sağlar
- SMS özellikleri: Daha çeşitli bir iletişim stratejisi için SMS işlevleri içerir
Kixie sınırlamaları
- Bulut tabanlı bir sistem olarak, çağrı kalitesi internet bağlantısının kararlılığından etkilenebilir
- Bazı gelişmiş özellikler, ek yatırım gerektirebilecek daha üst düzey planlarla sınırlıdır
Kixie fiyatlandırması
- Entegre: 30 $/kullanıcı/ay
- Profesyonel: 50 $/kullanıcı/ay
- Kurumsal: 70 $/kullanıcı/ay
Kixie derecelendirmeleri
- G2: 4,0/5 (61 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (273 yorum)
7. Drip
Drip, Pipedrive ile kolayca entegre olan ve CRM ekosistemine gelişmiş e-posta pazarlama ve otomasyon yetenekleri getiren tanınmış bir e-ticaret CRM platformudur. Kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları için müşteri verilerini kullanan e-ticaret işletmeleri için uygundur.
Drip'in en iyi özellikleri
- E-ticaret CRM: E-ticaret müşteri ilişkileri yönetiminde uzmanlaşmış, bu sektöre özel araçlar sunan bir platformdur
- E-posta pazarlama otomasyonu: Hedefli e-posta kampanyaları oluşturmak ve yönetmek için sağlam otomasyon özellikleri
- Segmentasyon ve kişiselleştirme: Gelişmiş segmentasyon özellikleri, son derece kişiselleştirilmiş müşteri etkileşimleri sağlar
- Görsel iş akışı oluşturucu: Karmaşık otomasyon iş akışlarını kolaylıkla oluşturmak için sezgisel görsel oluşturucu
Drip sınırlamaları
- Güçlü olmasına rağmen, öncelikle e-ticaret için tasarlanmıştır ve tüm iş modelleriyle uyumlu olmayabilir
- Bazı kullanıcılar, gelişmiş özelliklerin ustalaşmak için bir öğrenme dönemi gerektirdiğini düşünebilir
Damla fiyatlandırma
- Temel: 19 $/ay
- Pro: Aylık 122 $
- Kurumsal: Özel fiyatlandırma
Drip derecelendirmeleri
- G2: 4,4/5 (458 yorum)
- Capterra: 4,4/5 (180 yorum)
8. Leadfeeder
Leadfeeder, Pipedrive ile sorunsuz bir şekilde entegre olan güçlü bir potansiyel müşteri oluşturma ve web izleme aracıdır. Anonim web sitesi ziyaretçilerini belirleme ve bunları kaliteli potansiyel müşterilere dönüştürme konusunda uzmanlaşmıştır. Bu özellik, Pipedrive'ın CRM yetenekleriyle birleştirildiğinde satış ve pazarlama stratejilerini önemli ölçüde geliştirir.
Leadfeeder'ın en iyi özellikleri
- Ziyaretçi tanımlama: Web sitenizi ziyaret eden şirketleri ve kişileri tanımlayarak değerli potansiyel müşteri bilgileri sağlar
- Potansiyel müşteri puanlama ve sıralama: En umut verici potansiyel müşterilere öncelik vermek için potansiyel müşteri puanlama ve sıralama özellikleri sunar
- Otomatik potansiyel müşteri senkronizasyonu: Potansiyel müşterileri Pipedrive ile sorunsuz bir şekilde senkronize ederek potansiyel müşteri yönetimi sürecini kolaylaştırır
- Özelleştirilebilir potansiyel müşteri filtreleri: Belirli kriterlere göre potansiyel müşterileri segmentlere ayırmak için özel filtreler oluşturmanıza olanak tanır
Leadfeeder sınırlamaları
- Her ziyaretçiyi, özellikle bireysel tüketicileri her zaman tanımayabilir
- Etkinlik, web sitesi trafiğinin miktarı ve kalitesiyle yakından ilgilidir
Leadfeeder fiyatlandırması
- Lite: Ücretsiz sürüm
- Premium: Aylık 55 $
Leadfeeder derecelendirmeleri
- G2: 4,4/5 (771 yorum)
- Capterra: 4,3/5 (129 yorum)
9. Klenty
Klenty, Pipedrive ile etkili bir şekilde entegre olan, satış otomasyonunu ve potansiyel müşteri etkileşimini geliştiren bir satış etkileşim platformudur. Satış sürecindeki tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için tasarlanmıştır, böylece satış takımları potansiyel müşterilerle etkileşime geçmeye ve daha fazla anlaşma kapatmaya odaklanabilir.
Klenty'nin en iyi özellikleri
- Satış e-postası otomasyonu: Kişiselleştirilmiş satış e-postalarının büyük ölçekte gönderilmesini otomatikleştirerek verimliliği artırır
- Potansiyel müşteri etkileşimi izleme: E-postalarla potansiyel müşteri etkileşimini izleyerek takip stratejileri için içgörüler sağlar
- Potansiyel müşterileri otomatik olarak içe aktarın: Kampanya yönetimini kolaylaştırmak için Pipedrive'dan potansiyel müşterileri otomatik olarak içe aktarın
- Etkinlik senkronizasyonu: Tüm e-posta etkinliklerini Pipedrive ile senkronize ederek CRM kayıtlarının güncel olmasını sağlar
Klenty sınırlamaları
- E-posta otomasyonunda güçlü olmakla birlikte, diğer etkileşim kanallarında sınırlı işlevselliğe sahip olabilir
Klenty fiyatlandırması
- Başlangıç: 35 $/kullanıcı/ay
- Büyüme: 60 $/kullanıcı/ay
- Enterprise: 100 $/kullanıcı/ay
Klenty derecelendirmeleri
- G2: 4,6/5 (367 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (43 yorum)
10. Wishpond
Wishpond, Pipedrive hesabınıza doğrudan entegre edilebilen çok yönlü bir pazarlama platformu olarak ortaya çıkıyor. Pazarlama kampanyaları oluşturmak, yönetmek ve optimize etmek için çeşitli araçlar sunar. Bu entegrasyon, pazarlama faaliyetlerinizi ve satış süreçlerinizi tek bir yerden kolayca yönetmenizi sağlayarak, potansiyel müşteri oluşturmadan anlaşma kapanışına kadar tüm süreci kolaylaştırır.
Wishpond'un en iyi özellikleri
- Kapsamlı pazarlama paketi: E-posta pazarlaması, açılış sayfaları ve sosyal medya reklamları için araçlar sunar, hepsi Pipedrive içinde yönetilebilir
- Potansiyel müşteri oluşturma ve otomasyon: Otomatik eylemler ve iş akışları ile potansiyel müşteriler oluşturma ve geliştirme konusunda verimli
- E-ticaret entegrasyonları: E-ticaret platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve hedefli pazarlama kampanyaları yürütme yeteneğini geliştirir
- Gerçek zamanlı analitik: Güncel analitik ve içgörüler sağlayarak bilinçli pazarlama kararları almanıza yardımcı olur
Wishpond sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar, ilk başta çok sayıda özelliği zorlayıcı bulabilir
- Pipedrive'a bağlanma gibi bazı özellikler için Zapier platformu üzerinden entegrasyonlara dayanır
Wishpond fiyatlandırması
- Başlangıç: Aylık 49 $
- İhtiyacınız olan her şey: Aylık 99 $
- Hızlı büyüme: 199 $/ay
Wishpond puanları
- G2: 3,7/5 (161 yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (133 yorum)
Diğer CRM Entegrasyonları
Pipedrive entegrasyonları, CRM deneyiminizi geliştirmek için bir dizi araç sunarken, iş akışlarınızı kolaylaştırmak için çeşitli uygulamalar ve platformlarla entegre olan diğer CRM araçlarına bakmak da çok önemlidir. Bunun en iyi örneklerinden biri, CRM ve proje yönetiminde öne çıkan çok yönlü bir araç olan ClickUp'tır.
ClickUp
ClickUp, bir proje yönetimi aracından daha fazlasıdır; tüm işlerinizi kolay erişim için bir araya getiren kapsamlı bir platformdur. Evrensel Arama özelliği ile ClickUp kullanıcıları, bağlı uygulamalar, dosyalar ve daha fazlasında hızlı arama yapabilir, böylece her uygulamayı ayrı ayrı aramaya gerek kalmaz.
ClickUp'ın CRM'si, Google E-Tablolar, Facebook ve daha fazlası gibi diğer uygulamalar ve entegrasyonlarla bağlantı kurarak Pipedrive anlaşmalarını ve yeni potansiyel müşterileri yönetmek için vazgeçilmez bir araç haline gelir. Esnekliği ve kullanım kolaylığı, satış temsilcilerinin ve diğer profesyonellerin gerçekten önemli olan şeylere, yani daha fazla anlaşma kapatmaya ve iş akışlarını otomasyona odaklanmasına yardımcı olur.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
1. Evrensel arama
ClickUp'ın evrensel arama yetenekleri, favori araçlar ve popüler uygulamalar arasında veri bulmanıza yardımcı olur. Bu özellik, verimli organizasyon ve mevcut bilgilere hızlı erişim sağladığı için müşteri desteği ve e-posta pazarlamasına odaklanan satış ekipleri ve kuruluşlar için kullanışlıdır.
2. Kapsamlı görev yönetimi
Kullanıcıların görevleri doğrudan ClickUp içinde oluşturmasına, atamasına ve güncellemesine olanak tanır. Bu işlevsellik, satış takımlarının işlerini yolunda tutmak, her bir potansiyel müşteri, not ve eylemin titizlikle kaydedilmesini ve takip edilmesini sağlamak için hayati önem taşır.
3. Özelleştirilebilir CRM şablonları
ClickUp, kullanıma hazır ve son derece özelleştirilebilir çok çeşitli CRM şablonları ve iş senaryosu şablonları sunar. Bu şablonlar, farklı kuruluşların benzersiz ihtiyaçlarını karşılar ve CRM süreçlerini tam olarak özelleştirmelerine olanak tanır.
4. Uygulama entegrasyonları ve iş akışı otomasyonu
ClickUp, veri analizi için Google E-Tablolar ve sosyal medya pazarlaması için Facebook dahil olmak üzere birçok popüler uygulama ile entegrasyon sağlar. Zapier platformu aracılığıyla, bu entegrasyonlar sorunsuz aktarım ve çeşitli iş akışlarının otomasyonunu sağlayarak verimlilik ve etkinliği artırır.
5. ClickUp AI
Bu özellik, proje yönetimi ve CRM araçlarında önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor. ClickUp'ın CRM için AI aracı, çeşitli metin görevlerinde yardımcı olarak verimliliğinizi artırmak için tasarlanmıştır. E-posta taslakları hazırlamaktan pazarlama kampanyaları için içerik oluşturmaya, toplantı ve raporların özetlerini oluşturmaya kadar, ClickUp AI bu süreçleri kolaylaştırmak için devreye girer.
ClickUp AI, metni bağlama göre daha ilgi çekici veya profesyonel hale getirmek için analiz eder ve optimize eder. Bu araç, büyük hacimli verileri yönetirken özellikle kullanışlıdır. Otomatik olarak eylem öğeleri ve anahtar noktalar oluşturabilir, takımların idari ayrıntılara takılmadan en önemli işlerine odaklanmalarına yardımcı olur.
ClickUp sınırlamaları
- Öğrenme Eğrisi: Yeni kullanıcıların tüm özellikleri tam olarak kavraması biraz zaman alabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Özel plan
- ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp derecelendirmeleri
- G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
Geleceği kucaklayın: 2024 için en iyi Pipedrive Hesap Entegrasyonları ile CRM'inizi optimize edin
Dinamik CRM dünyasında, doğru entegrasyonlar en yüksek verimlilik ve üretkenliğe ulaşmanın anahtarı olabilir. 2024 için en iyi 10 Pipedrive entegrasyonunun yer aldığı bu kapsamlı liste, satış ve e-posta pazarlamasından müşteri desteği ve potansiyel müşteri yönetimine kadar çeşitli iş ihtiyaçlarını karşılayan bir dizi araç sunar.
Ayrıca, ClickUp gibi platformlar, görev yönetimi ve iş akışı otomasyonu için sağlam çözümler sunarak CRM araçlarının çok yönlülüğünü ve gücünü kanıtlamaktadır. Satış ve pazarlama takımlarınızın günümüzün rekabetçi ortamında başarılı olabilmesi için bu entegrasyonları kullanın.
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