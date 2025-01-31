2025'in En İyi 10 ZoomInfo Alternatifi ve Rakibi

Kendini "insanların Google'ı" olarak tanıtan ZoomInfo, satış ve pazarlama takımları için potansiyel müşteri ve iş ortaklarının dünyasının kapılarını açan bir müşteri veritabanı yazılımıdır.

Ancak, ZoomInfo doğruluk için çaba sarf etse de, bazen eski bilgiler veya yanlış iletişim bilgileri ortaya çıkabilir. Bu veri doğruluğu sorunları, satış takımınız için zaman kaybına ve potansiyel müşterilerin kaçmasına neden olabilir. Ayrıca, ZoomInfo'nun niş pazarlara sınırlı kapsamı, belirli müşteri veritabanlarından potansiyel müşteriler oluşturmak için ZoomInfo alternatifleri aramanıza neden olabilir.

Sonuç olarak, satış ve pazarlama alanındaki birçok anahtar karar verici, kaliteli veriler sağlayabilen sağlam bir satış zekası aracına olan ihtiyaçlarını karşılamak için ZoomInfo'nun rakiplerini araştırmaya başladı.

Bir çözüm bulmanıza yardımcı olmak için, satış erişiminizi iyileştirmek için en iyi 10 ZoomInfo alternatifinin bir listesini hazırladık. Ayrıca, size en uygun seçeneği bulmanıza yardımcı olmak için öne çıkan özelliklerini ve fiyatlarını da listeledik.

ZoomInfo alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Veriler, tüm pazarlama ve satış stratejilerinin temel taşıdır. Ayrıntılı şirket profilleri ve iletişim verileriyle, doğru kişilere doğru zamanda ulaşan, son derece hedefli satış ve pazarlama kampanyaları oluşturabilirsiniz.

Ancak, potansiyel müşteri bulma çabalarınızı bir üst seviyeye taşımak için kapsamlı ve uygun maliyetli bir veritabanı yazılımına ihtiyacınız var.

İşte bu noktada ZoomInfo gibi platformlar devreye girer. Bu platformlar, potansiyel müşteri oluşturma için vazgeçilmez satış zekası çözümünüz olur.

ZoomInfo alternatiflerini seçerken aşağıdaki anahtar özellikleri göz önünde bulundurun:

Veri kalitesi ve doğruluğu: Platformun veri kaynaklarını, güncelleme sıklığını ve doğruluk garantilerini doğrulayın. Gerçek dünya deneyimlerini değerlendirmek için bağımsız incelemeler ve referanslar arayın

Özellikler ve işlevsellik: Temel ihtiyaçlarınıza uygun özellikler sunan ZoomInfo alternatiflerini seçin. Telefon numaraları veya e-posta adresleri gibi temel iletişim bilgilerine mi yoksa daha ayrıntılı şirket bilgilerine mi ihtiyacınız var? Temel ihtiyaçlarınıza uygun özellikler sunan ZoomInfo alternatiflerini seçin. Telefon numaraları veya e-posta adresleri gibi temel iletişim bilgilerine mi yoksa daha ayrıntılı şirket bilgilerine mi ihtiyacınız var? CRM veya pazarlama otomasyon araçlarınızla entegrasyonlara mı ihtiyacınız var? Veri modellerini görselleştirmeniz ve oluşturmanız mı gerekiyor?

Kapsam ve hedefleme seçenekleri: Belirli bir segment veya demografiye dayalı stratejik satış ve pazarlama kampanyaları oluşturmak isteyen bir pazarlamacıysanız, geniş bir hedefleme seçenekleri aralığı sunan bir platform aramanız gerekir

Fiyatlandırma ve değer: Alternatifler arasında fiyatlandırma modellerini ve özellikleri karşılaştırın. Kredi sistemleri veya veri aktarım sınırlamaları gibi gizli maliyetleri göz önünde bulundurun. Bütçenize ve kullanım düzeyinize uygun, iyi değer sunan birini seçin

Kullanım kolaylığı ve müşteri desteği: Sezgisel arama, kullanıcı dostu gösterge panelleri ve kolayca erişilebilir yardım kaynakları ve müşteri desteği arayın

Kullanabileceğiniz En İyi 10 ZoomInfo Alternatifi

Bu faktörleri göz önünde bulundurarak, 2024 yılında pazarlama ve satış takımlarınızı memnun etmek için kullanabileceğiniz en iyi on ZoomInfo alternatifini inceleyelim:

1. Apollo. io – Veri odaklı satış stratejileri için en iyisi

Apollo. io, pazarlama ve satış temsilcilerinin potansiyel müşterileri bulmasına ve onlarla bağlantı kurmasına yardımcı olan bir satış zekası ve etkileşim platformudur.

En popüler ZoomInfo alternatiflerinden biri olan bu hizmet, isimler, iş başlıkları ve e-posta adresleri gibi önemli bilgileri içeren 260 milyondan fazla kişi ve 60 milyondan fazla şirketin iletişim bilgilerini içeren bir veritabanına sahiptir.

Arama filtrelerini kullanarak tam olarak istediğiniz potansiyel müşterileri bulabilirsiniz. Ayrıca Apollo. io, mevcut potansiyel müşterilerinizi ve iletişim verilerinizi, sosyal medya profilleri ve şirket haberleri gibi şirketleri tanımlamak için daha fazla bilgiyle zenginleştirebilir.

Apollo. io'nun en iyi özellikleri

Doğrulanmış e-postalar, telefon numaraları ve 200'den fazla diğer veri özelliği ile daha fazla potansiyel müşteri bulun

Akıllı önerilerle ideal müşteri profillerine ulaşın

AI (Yapay Zeka) ile yüksek değerli potansiyel müşterilere öncelik verin

Konuşma ve anlaşma zekası ile satış kanalınızı genişletin

Apollo. io sınırlamaları

Gelişmiş işlevler için zor öğrenme süreci

Biraz kafa karıştırıcı navigasyon

Veri kalitesiyle ilgili bazı endişeler

Apollo. io fiyatlandırma

Ücretsiz: Sınırsız e-posta kredisi

Temel: Aylık 59 $/kullanıcı

Profesyonel: Aylık 99 $/kullanıcı

Organizasyon: Aylık 149 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

Apollo. io puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (6300+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

2. DealSignal – Gerçek zamanlı potansiyel müşteri oluşturma için en iyisi

dealSignal aracılığıyla

DealSignal, satış ve pazarlama takımlarının doğru alıcıları hedeflemesine, erişimi kişiselleştirmesine, e-posta teslim edilebilirliğini artırmasına ve daha fazla dönüşüm sağlamasına yardımcı olan bir B2B veri platformudur. Satış ve pazarlama takımları, doğrulanmış iletişim verilerinden oluşan devasa bir veritabanına erişim sağladığı için bu platformu çok seviyor.

Ayrıca şirket profillerine, firmografik bilgilere, teknografik bilgilere ve niyet verilerine de erişebilirsiniz. Bu bilgiler, hedeflediğiniz kişi listelerine ulaşmanızı kolaylaştırabilir.

DealSignal ayrıca, potansiyel müşteri puanlama ve niyet verileri gibi verilerinizi zenginleştirmenize yardımcı olacak çeşitli araçlar da sunar. Bu faktörler, onu en iyi Zoominfo alternatifleri listesinde bir yer edinmesini sağlar.

DealSignal'ın en iyi özellikleri

Manuel araştırmayı ortadan kaldırın ve daha hızlı satış fırsatları oluşturun

Otomatik form doldurma ile gelen potansiyel müşterilerinizi zenginleştirin

Taze, doğrulanmış ve doğru verilerle B2B hedef kitle kapsamını en üst düzeye çıkarın

DealSignal sınırlamaları

İletişim tabanı önceliklendirme mükemmel değildir

Bazı kullanıcılar, gelişmiş özellikleri nedeniyle öğrenme eğrisi olduğunu bildiriyor

DealSignal fiyatlandırması

Başlangıç: 499 $/ay

Profesyonel ve Kurumsal: Özel fiyatlandırma

DealSignal derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (10+ yorum)

3. Cognism – Akıllı müşteri adayları bulmak için en iyisi

cognism aracılığıyla

Cognism, gelir ekiplerinin hedef hesaplarındaki karar vericileri bulmasına ve onlarla bağlantı kurmasına yardımcı olan küresel bir satış istihbarat platformudur. Doğru ve uyumlu B2B iş verileri sağlamaya odaklanmaktadır.

Cognism, sektör lideri yenileme hızına sahip olduğunu iddia ederek, güncel ve doğru iletişim verilerine sahip olmanızı sağlar. E-posta bulma ve arama gibi çeşitli satış otomasyon araçları sunarak, yeni müşteriler ararken zamandan ve çabadan tasarruf etmenize yardımcı olur.

Platform, CRM ve pazarlama otomasyonu platformları gibi çeşitli diğer satış araçlarıyla entegre olur. Bu, Cognism'i mevcut satış potansiyeli belirleme iş akışınızda kullanmayı kolaylaştırır.

Cognism'in en iyi özellikleri

Hedef kişi listelerinizdeki anahtar potansiyel müşterilerin doğrulanmış e-posta adreslerini ve telefon numaralarını alın

İletişim verileri, firmografik ve teknografik ayrıntılar, satış tetikleyici etkinlikler ve niyet verileri için gelişmiş filtreleri kullanarak en iyi hedef alıcılarınızı saniyeler içinde ortaya çıkarın

Başlangıçtan itibaren DNC tarafından temizlenmiş sayıları alın

Alıcıların çözümünüz için pazarda ne zaman aktif olduklarını anlamak ve yolculuklarının daha erken aşamalarında onları yakalamak için alıcı niyet sinyallerini kullanın

Cognism sınırlamaları

Bazen hedef filtreleme hataları olabilir

Kullanıcılar tekrarlayan teknik sorunlar bildiriyor

Cognism fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Cognism puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (545+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (60+ yorum)

4. LeadIQ – Potansiyel müşteri toplama sürecini kolaylaştırmak için en iyisi

leadIQ aracılığıyla

LeadIQ, satış ve pazarlama takımlarının potansiyel müşteri adaylarını bulmasına, niteliklerine göre sınıflandırmasına ve onlarla bağlantı kurmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir satış zekası platformudur.

Potansiyel müşteri oluşturmayı kolaylaştırmak için çeşitli araçlar ve özellikler sunarak satış takımlarınızın doğru potansiyel müşterileri belirlemesini, onlar hakkında bilgi toplamasını ve etkileşimleri kişiselleştirmesini kolaylaştırır.

Platformun satış zekası teklifleri, potansiyel satış tetikleyicilerini belirlemek için haberler, finansman etkinlikleri ve diğer ilgili bilgiler dahil olmak üzere şirket verilerini izlemenize de yardımcı olur.

Ayrıca, yapay zeka destekli araçlar, tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilir, e-posta mesajlarını ve açılış sayfalarını kişiselleştirebilir ve potansiyel müşteri puanlamasını artırabilir, bu da onu en iyi ZoomInfo alternatiflerinden biri yapar.

LeadIQ'nun en iyi özellikleri

Atanan hesaplar için satın alma sinyallerini izleyin ve satış fırsatları oluşturmaya başlayın

Yeni potansiyel müşterileri otomatik olarak bir ritme ekleyin ve AI ile soğuk e-postaları kişiselleştirin

Veriler yakalandığında yeni potansiyel müşterileri sıralayın ve soğuk e-postaları otomatikleştirin

Güvenilir iletişim bilgileri ve hesap bilgileriyle gelir takımlarınızı veri doğruluğu ile güçlendirin

LeadIQ sınırlamaları

Potansiyel Müşteri Tahminlerinde Yanlışlıklar

Tekrarlayan teknik sorunlar

LeadIQ fiyatlandırması

Freemium : Ücretsiz plan

Temel : Aylık 45 $/kullanıcı

Pro : Aylık 89 $/kullanıcı

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

LeadIQ derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (70+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (20+ yorum)

5. Lusha – İletişim bilgilerinin doğruluğu açısından en iyisi

lusha aracılığıyla

Lusha, satış, pazarlama ve işe alım takımları için tasarlanmış bir B2B satış istihbarat platformudur. Kullanıcıların iletişim bilgileri, şirket bilgileri ve potansiyel müşteri oluşturma araçları sağlayarak potansiyel müşterileri bulmasına ve onlarla bağlantı kurmasına yardımcı olur.

Lusha, bireysel satış profesyonelleri, küçük işletmeler ve büyük kurumsal şirketler gibi geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap eder. Ayrıca, iş unvanları, sosyal medya profilleri ve şirket bilgileri gibi ek bilgilerle mevcut verilerinizi zenginleştirir.

Lusha'nın en iyi özellikleri

Teknoloji filtresini kullanarak teknoloji yığınlarına göre şirketleri hedefleyin

İş Değişikliği filtresi ve uyarısı ile potansiyel müşterilerinizin iş değişikliklerinden haberdar olun ve yeni iş fırsatlarını keşfedin

Alıcı niyet verilerine dayalı nitelikli potansiyel müşterilerle satış kanalınızı doldurun

Geçmiş aramalara dayalı olarak anında ideal müşteri profili bilgileri edinin

En fazla potansiyel müşteri kaynağını belirleyin ve KPI'larınızı daha hızlı gerçekleştirin

Lusha sınırlamaları

Bazı iletişim bilgilerindeki yanlışlıklar

Kullanıcı arayüzü ve gösterge paneli yeni başlayanlar için uygun değildir

Lusha fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 29 $, yıllık faturalandırılır

Premium: Kullanıcı başına aylık 51 $, yıllık faturalandırılır

Ölçek: Özel fiyatlandırma

Lusha puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (1400+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (300+ yorum)

6. Kaspr – Otomatik müşteri adayı zenginleştirme için en iyisi

kaspr aracılığıyla

Kaspr, satış profesyonellerinin ve işletmelerin özellikle LinkedIn'de potansiyel müşterilerin iletişim bilgilerini bulmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir satış zekası aracıdır. Veri zenginleştirme ve otomasyon yoluyla satış fırsatları bulmak için araçlar sunar.

Çeşitli satış ve pazarlama platformlarıyla entegre olarak potansiyel müşterilerinizi depolayabilir, yönetebilir ve düzenleyebilirsiniz, bu da onu ZoomInfo'nun bir rakibi haline getirir.

Kaspr ayrıca, web'de kamuya açık bilgileri hızlı bir şekilde taramanızı ve ardından bunları sezgisel bir kullanıcı arayüzünde size sunan bir Chrome uzantısı da sunar.

Kaspr'ın en iyi özellikleri

Potansiyel müşterileri yönetin, erişimi otomatikleştirin ve verileri diğer satış uygulamalarınızla senkronize edin

Ödeme yapmadan önce verilerin bir kısmını görün

Satış geliştirme temsilcileri (SDR'ler) için potansiyel müşteri belirleme, erişim ve fırsat yaratma işlemlerini tek bir yerden gerçekleştirin

LinkedIn bağlantı istekleri gönderme gibi satış otomasyon özellikleriyle büyük ölçekte kişiselleştirin

Kaspr sınırlamaları

Küçük şirketler için veri alma sorunları

Bazı özellikler LinkedIn'in politikalarıyla uyumlu olmayabilir

Kaspr fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 65 $

İş: Kullanıcı başına aylık 99 $

Organizasyon: En az 5 kullanıcı için aylık 99 $, yıllık faturalandırılır

Kaspr puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

7. Clearbit – Gelişmiş veri zenginleştirme için en iyisi

clearbit aracılığıyla

Clearbit, işletmelerin müşterileri ve potansiyel müşterileri hakkında veri toplamasına ve analiz etmesine yardımcı olan bir müşteri istihbarat platformudur. Her bir potansiyel müşteri için kapsamlı bir profil oluşturmak için kamu kayıtları, sosyal medya ve web sitesi trafiği dahil olmak üzere çeşitli veri kaynaklarını kullanır.

Clearbit, potansiyel müşterilerinizi ödeme yapan müşterilere dönüşme olasılıklarına göre puanlayabilir. Ayrıca, müşterilerinizi faiz, ihtiyaç ve davranışlarına göre farklı gruplara ayırmanıza da yardımcı olur.

Clearbit'in en iyi özellikleri

Temiz, kesin ve güvenilir verilere erişin

En uygun potansiyel müşterileri gerçek zamanlı olarak belirleyin ve satış ekibinizin çabalarını en önemli alanlara odaklayın

IP istihbaratı ile web sitenizin ziyaretçilerinin satın alma niyetini ortaya çıkarın

Ana şirketleri ve iştirakleri anlayarak doğru potansiyel müşteriyi doğru temsilciye yönlendirin

Clearbit sınırlamaları

Çoğu özelliğin öğrenme eğrisi

Mevcut verilerde ara sıra görülen tutarsızlıklar

Clearbit fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Clearbit puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (30+ yorum)

8. UpLead – Hedefli potansiyel müşteri oluşturma için en iyisi

upLead aracılığıyla

UpLead, doğrulanmış iş iletişim bilgilerinin bulunduğu geniş bir veritabanının yanı sıra aramalarınızı filtrelemenize ve hedeflemenize yardımcı olan satış zekası araçları sunan bir B2B potansiyel müşteri oluşturma yazılımı ve ZoomInfo rakibidir.

UpLead'in e-posta doğrulama aracı, e-posta adreslerinizin doğru ve güncel olmasını sağlar. Böylece, e-posta teslim edilebilirliğini artırabilir ve geçersiz adreslere e-posta gönderilmesini önleyebilirsiniz.

Ayrıca, rakiplerinizin faaliyetlerini izlemek ve potansiyel müşteri adaylarını belirlemek için bir rakip istihbarat aracı da içerir. Bu aracı, rakipleriniz, ürünleri ve hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için de kullanabilirsiniz.

UpLead'in en iyi özellikleri

Satış araçlarınıza ekleyebileceğiniz temiz bir potansiyel müşteri listesi oluşturun

Alıcı profilinize uyan kişileri ve şirketleri bulmak için 50'den fazla arama filtresi kullanın

Gerçek zamanlı e-posta doğrulama ile gerçek, nitelikli potansiyel müşterilerle bağlantı kurun

Niyet verisi analizi ile satın alma niyetinde olan alıcıları belirleyin ve onlarla iletişime geçin

UpLead sınırlamaları

Bazı kişilerin başlık veya istihdam bilgilerindeki yanlışlıklar

Kullanıcı arayüzü ile öğrenme eğrisi

UpLead fiyatlandırması

Ücretsiz

Essentials : Aylık 99 $/kullanıcı

Artı : Aylık 199 $/kullanıcı

Profesyonel: Özel fiyatlandırma

UpLead puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)

9. Proxycurl – Web kazıma ve veri çıkarma için en iyisi

proxycurl aracılığıyla

Proxycurl, web kazıma ve veri bilimi takımlarını yönetmenize gerek kalmadan, kişiler ve şirketler hakkında veri odaklı uygulamalar oluşturmanıza ve ölçeklendirmenize yardımcı olmak için tasarlanmış bir API platformudur.

Yerleşik kazıma yetenekleri, API'ler aracılığıyla kolayca erişilemeyen web sitelerinden verileri çıkararak, veri toplama ve işleme gibi zorlu görevleri yerine getirir.

Ayrıca, Proxycurl, profiller, iletişim bilgileri, şirket finans bilgileri vb. dahil olmak üzere, insanlar ve şirketler hakkında kamuya açık çok sayıda veriye erişmek için çeşitli özellikler sunar.

Proxycurl'un en iyi özellikleri

Satış ve pazarlama otomasyon ürünlerinizi güçlendirmek için kişiler ve şirketler hakkında güncel verileri alın

Role Lookup API Endpoint ile hedef şirketlerinizde konuşacak doğru kişiyi bulun

LinkedIn profillerini düzenli olarak alın ve bir karar verici yeni bir şirkete katıldığında veya bir kişi karar verme pozisyonuna terfi ettiğinde uyarılar alın

Proxycurl sınırlamaları

Bazı web siteleri veya veritabanları, kazıma araçları aracılığıyla erişimi kısıtlayabilir ve Proxycurl aracılığıyla verilerin kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir

Proxycurl fiyatlandırması

Tek seferlik ön ödeme: 4500 $

Özel fiyatlandırma

Proxycurl puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. LeadFuze – Ölçeklenebilir potansiyel müşteri oluşturma için en iyisi

leadFuze aracılığıyla

LeadFuze, satış ve pazarlama temsilcilerinin potansiyel müşterileri bulmasına ve onlarla bağlantı kurmasına yardımcı olan bulut tabanlı bir potansiyel müşteri oluşturma yazılımıdır. Web kazıma ve veri toplama gibi çeşitli yöntemler kullanarak potansiyel müşteriler hakkında veri toplar.

LeadFuze, arama kriterlerinize göre potansiyel müşterileri puanlayarak en umut verici potansiyel müşterilere odaklanmanızı sağlar. Ayrıca, platform potansiyel müşterileri yakalayan e-posta imzalarını da destekler.

LeadFuze'un en iyi özellikleri

Potansiyel müşteri listeleri oluşturun ve potansiyel müşterileri CRM platformlarınıza ve erişim araçlarınıza otomatik olarak senkronize edin

AI'yı kullanarak potansiyel müşterileri CRM platformunuza veya ş Akışı araçlarınıza aktarın ve otomatik olarak erişim kampanyaları tetikleyin

İş geçmişi, beceriler, üniversite eğitimi ve daha fazlası gibi potansiyel müşterileriniz hakkında tüm ayrıntıları alın

Entegrasyonlarla çok kanallı erişim kampanyalarını tetikleyin

LeadFuze sınırlamaları

Düşük liste boyutu sınırı

Kullanıcı arayüzü öğrenme eğrisi vardır

LeadFuze fiyatlandırması

Sınırsız: Aylık 397 $'dan başlayan fiyatlarla

Ölçeklendirme: Aylık 147 $'dan başlayan fiyatlarla

Özel

LeadFuze puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (90+ yorum)

Veri yönetimi araçları çok önemli olmakla birlikte, ClickUp gibi CRM ve veritabanı platformlarının bunların etkisini nasıl artırabileceğini de göz önünde bulundurun. CRM'ler veri depolamanın ötesine geçerek değerli içgörüler ve akıcı iş akışları sunar.

ClickUp

ClickUp CRM, veri yolculuğunuz için merkezi bir hub sunar. Veri depolamanın ötesine geçerek, verilerinizi analiz edebildiğinizi, eyleme geçirilebilir içgörüler elde edebildiğinizi ve iş akışlarınızı kolaylaştırabildiğinizi hayal edin, hem de tüm bunları kullanıcı dostu bir platformda.

G2 tarafından dünyanın 1 numaralı CRM'si olarak derecelendirilen ClickUp CRM, potansiyel müşterileri sadık müşterilere dönüştürmenizi sağlar. Satış huninizi optimize edin, erişiminizi kişiselleştirin ve ClickUp ile işinizin gelişmesini izleyin.

ClickUp Öğe Merkezleri görünümü, Belgeler, Gösterge Panelleri ve Beyaz Tahtaları son eklenenlere, favorilere veya "Benim tarafımdan oluşturulanlar"'a göre kolayca sıralamanızı sağlar

ClickUp, çeşitli nedenlerden dolayı müşteri ilişkileri yönetimi için mükemmel bir araçtır:

Yüksek düzeyde özelleştirilebilir platform: Benzersiz satış sürecinize ve müşteri yolculuğuna uygun özel alanlar, otomasyon ve ş Akışları oluşturun

Çeşitli görünümler: ClickUp Kanban panoları, takvimler, Gantt grafikleri ve listeler dahil olmak üzere ondan fazla farklı görünümle müşteri etkileşimlerinizi görselleştirin ve yönetin ClickUp Kanban panoları, takvimler, Gantt grafikleri ve listeler dahil olmak üzere ondan fazla farklı görünümle müşteri etkileşimlerinizi görselleştirin ve yönetin

Özelleştirilebilir gösterge panelleri: Tamamen özelleştirilebilir Tamamen özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri ile müşteri ilişkileriniz hakkında değerli bilgiler edinin. Müşteri yaşam boyu değeri, ortalama anlaşma boyutu ve satış boru hattındaki ilerleme gibi anahtar metrikleri izlemek için kullanın

*ClickUp 3.0'daki Gösterge Panelleri ile takımınız veya departmanınız genelindeki proje durumları ve kalan görevler hakkında bütünsel bir görünüm elde edin

ClickUp, tüm iş akışını tek bir platformda merkezileştirerek satış takımlarını güçlendirir. Potansiyel müşteri geliştirme ve satış süreci yönetiminden anlaşma işbirliğine ve müşteri kazanımına kadar, satış temsilcileri dağınık Google E-Tablolar veritabanlarını ve e-postaları birleştirilmiş bir merkezde bir araya getirebilir.

Ayrıca, potansiyel ve mevcut müşteriler, kişiler ve anlaşmalarla ilgili verileri depolamak ve analiz etmek için ideal olan mükemmel bir müşteri veritabanı oluşturmanıza da olanak tanır. ClickUp, işlerinizi verimli bir şekilde takip etmek için görevler, belgeler ve daha fazlası arasında bağlantılar eklemenize de olanak tanır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Basit CRM şablonuyla CRM stratejilerinizi geliştirin

ClickUp CRM, satış boru hattınızın her aşaması için görevleri otomatik olarak atamanıza bile olanak tanır. Etkinliklere dayalı tetikleyici durum güncellemeleriyle, öncelikleri anında değiştirebilir ve satış ekibinize bir sonraki adımda hangi hesap/müşteri profiline odaklanmaları gerektiğini bildirebilirsiniz.

Kullanıcı güncellemeleri ve açıklamalarıyla Alanlar genelinde aktif ve pasif Otomasyonları hızlıca görün ve yönetin

ClickUp CRM'nin en iyi özellikleri

Paylaşılan veriler ve gerçek zamanlı güncellemelerle satış ve pazarlama takımlarını aynı hedeflere yönlendirin

Hazır raporlar ve görsellerle veriye dayalı içgörüler elde edin, müşteri ilişkilerinizi başarıya yönlendirin

Üst düzey genel bakışlarla müşteri değeri, anlaşma boyutları ve daha fazlasını izleyin

ClickUp'ın entegrasyonlarıyla harici kaynaklardan gelen verileri analiz edin ve gizli eğilimleri ve kalıpları ortaya çıkararak müşteri erişim stratejilerinizi iyileştirin

Satış huninizi görselleştirin, müşteri iş akışlarını optimize edin ve fırsatlar üzerinde takımınızla işbirliği yapın

Önceden oluşturulmuş veritabanı şablonlarını kullanarak verileri yönetin ve analiz edin, raporlar oluşturun ve müşterilerinizle bağlantı kurmak için sonraki adımlarınızı planlayın

ClickUp sınırlamaları

Bazı yeni kullanıcılar, öğrenme eğrisinin dik olduğunu not ediyor

ClickUp fiyatlandırması

Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3900+ yorum)

Doğru ZoomInfo alternatifleriyle verinin gücünden yararlanın

Doğru müşteri veritabanı yazılımını seçmek, özellikleri karşılaştırmaktan öte bir iştir; tüm kuruluşunuzun benzersiz ihtiyaçlarını karşılamanız gerekir. Satış ve pazarlama takımlarınıza Excel veritabanlarının ötesine geçerek müşteri ilişkilerini ve gelirleri artırmaları için gerekli araçları sağlayın.

Piyasada birçok harika Zoominfo rakibi bulunmaktadır, bu nedenle karar vermeden önce tüm artıları ve eksileri göz önünde bulundurun. Dağınık satış istihbaratı çözümleriyle yetinmeyin ve verilerinizi birleştiren, içgörülü görselleştirmeler sunan ve sorunsuz işbirliğini teşvik eden bir platformu tercih edin.

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