2025'in En İyi 10 ZoomInfo Alternatifi ve Rakibi

Kendini "insanların Google'ı" olarak tanıtan ZoomInfo, satış ve pazarlama takımları için potansiyel müşteri ve iş ortaklarının dünyasının kapılarını açan bir müşteri veritabanı yazılımıdır.
Ancak, ZoomInfo doğruluk için çaba sarf etse de, bazen eski bilgiler veya yanlış iletişim bilgileri ortaya çıkabilir. Bu veri doğruluğu sorunları, satış takımınız için zaman kaybına ve potansiyel müşterilerin kaçmasına neden olabilir. Ayrıca, ZoomInfo'nun niş pazarlara sınırlı kapsamı, belirli müşteri veritabanlarından potansiyel müşteriler oluşturmak için ZoomInfo alternatifleri aramanıza neden olabilir.
Sonuç olarak, satış ve pazarlama alanındaki birçok anahtar karar verici, kaliteli veriler sağlayabilen sağlam bir satış zekası aracına olan ihtiyaçlarını karşılamak için ZoomInfo'nun rakiplerini araştırmaya başladı.
Bir çözüm bulmanıza yardımcı olmak için, satış erişiminizi iyileştirmek için en iyi 10 ZoomInfo alternatifinin bir listesini hazırladık. Ayrıca, size en uygun seçeneği bulmanıza yardımcı olmak için öne çıkan özelliklerini ve fiyatlarını da listeledik.
ZoomInfo alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Veriler, tüm pazarlama ve satış stratejilerinin temel taşıdır. Ayrıntılı şirket profilleri ve iletişim verileriyle, doğru kişilere doğru zamanda ulaşan, son derece hedefli satış ve pazarlama kampanyaları oluşturabilirsiniz.
Ancak, potansiyel müşteri bulma çabalarınızı bir üst seviyeye taşımak için kapsamlı ve uygun maliyetli bir veritabanı yazılımına ihtiyacınız var.
İşte bu noktada ZoomInfo gibi platformlar devreye girer. Bu platformlar, potansiyel müşteri oluşturma için vazgeçilmez satış zekası çözümünüz olur.
ZoomInfo alternatiflerini seçerken aşağıdaki anahtar özellikleri göz önünde bulundurun:
- Veri kalitesi ve doğruluğu: Platformun veri kaynaklarını, güncelleme sıklığını ve doğruluk garantilerini doğrulayın. Gerçek dünya deneyimlerini değerlendirmek için bağımsız incelemeler ve referanslar arayın
- Özellikler ve işlevsellik: Temel ihtiyaçlarınıza uygun özellikler sunan ZoomInfo alternatiflerini seçin. Telefon numaraları veya e-posta adresleri gibi temel iletişim bilgilerine mi yoksa daha ayrıntılı şirket bilgilerine mi ihtiyacınız var? CRM veya pazarlama otomasyon araçlarınızla entegrasyonlara mı ihtiyacınız var? Veri modellerini görselleştirmeniz ve oluşturmanız mı gerekiyor?
- Kapsam ve hedefleme seçenekleri: Belirli bir segment veya demografiye dayalı stratejik satış ve pazarlama kampanyaları oluşturmak isteyen bir pazarlamacıysanız, geniş bir hedefleme seçenekleri aralığı sunan bir platform aramanız gerekir
- Fiyatlandırma ve değer: Alternatifler arasında fiyatlandırma modellerini ve özellikleri karşılaştırın. Kredi sistemleri veya veri aktarım sınırlamaları gibi gizli maliyetleri göz önünde bulundurun. Bütçenize ve kullanım düzeyinize uygun, iyi değer sunan birini seçin
- Kullanım kolaylığı ve müşteri desteği: Sezgisel arama, kullanıcı dostu gösterge panelleri ve kolayca erişilebilir yardım kaynakları ve müşteri desteği arayın
Kullanabileceğiniz En İyi 10 ZoomInfo Alternatifi
Bu faktörleri göz önünde bulundurarak, 2024 yılında pazarlama ve satış takımlarınızı memnun etmek için kullanabileceğiniz en iyi on ZoomInfo alternatifini inceleyelim:
1. Apollo. io – Veri odaklı satış stratejileri için en iyisi
Apollo. io, pazarlama ve satış temsilcilerinin potansiyel müşterileri bulmasına ve onlarla bağlantı kurmasına yardımcı olan bir satış zekası ve etkileşim platformudur.
En popüler ZoomInfo alternatiflerinden biri olan bu hizmet, isimler, iş başlıkları ve e-posta adresleri gibi önemli bilgileri içeren 260 milyondan fazla kişi ve 60 milyondan fazla şirketin iletişim bilgilerini içeren bir veritabanına sahiptir.
Arama filtrelerini kullanarak tam olarak istediğiniz potansiyel müşterileri bulabilirsiniz. Ayrıca Apollo. io, mevcut potansiyel müşterilerinizi ve iletişim verilerinizi, sosyal medya profilleri ve şirket haberleri gibi şirketleri tanımlamak için daha fazla bilgiyle zenginleştirebilir.
Apollo. io'nun en iyi özellikleri
- Doğrulanmış e-postalar, telefon numaraları ve 200'den fazla diğer veri özelliği ile daha fazla potansiyel müşteri bulun
- Akıllı önerilerle ideal müşteri profillerine ulaşın
- AI (Yapay Zeka) ile yüksek değerli potansiyel müşterilere öncelik verin
- Konuşma ve anlaşma zekası ile satış kanalınızı genişletin
Apollo. io sınırlamaları
- Gelişmiş işlevler için zor öğrenme süreci
- Biraz kafa karıştırıcı navigasyon
- Veri kalitesiyle ilgili bazı endişeler
Apollo. io fiyatlandırma
- Ücretsiz: Sınırsız e-posta kredisi
- Temel: Aylık 59 $/kullanıcı
- Profesyonel: Aylık 99 $/kullanıcı
- Organizasyon: Aylık 149 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır
Apollo. io puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (6300+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (300'den fazla yorum)
2. DealSignal – Gerçek zamanlı potansiyel müşteri oluşturma için en iyisi
DealSignal, satış ve pazarlama takımlarının doğru alıcıları hedeflemesine, erişimi kişiselleştirmesine, e-posta teslim edilebilirliğini artırmasına ve daha fazla dönüşüm sağlamasına yardımcı olan bir B2B veri platformudur. Satış ve pazarlama takımları, doğrulanmış iletişim verilerinden oluşan devasa bir veritabanına erişim sağladığı için bu platformu çok seviyor.
Ayrıca şirket profillerine, firmografik bilgilere, teknografik bilgilere ve niyet verilerine de erişebilirsiniz. Bu bilgiler, hedeflediğiniz kişi listelerine ulaşmanızı kolaylaştırabilir.
DealSignal ayrıca, potansiyel müşteri puanlama ve niyet verileri gibi verilerinizi zenginleştirmenize yardımcı olacak çeşitli araçlar da sunar. Bu faktörler, onu en iyi Zoominfo alternatifleri listesinde bir yer edinmesini sağlar.
DealSignal'ın en iyi özellikleri
- Manuel araştırmayı ortadan kaldırın ve daha hızlı satış fırsatları oluşturun
- Otomatik form doldurma ile gelen potansiyel müşterilerinizi zenginleştirin
- Taze, doğrulanmış ve doğru verilerle B2B hedef kitle kapsamını en üst düzeye çıkarın
DealSignal sınırlamaları
- İletişim tabanı önceliklendirme mükemmel değildir
- Bazı kullanıcılar, gelişmiş özellikleri nedeniyle öğrenme eğrisi olduğunu bildiriyor
DealSignal fiyatlandırması
- Başlangıç: 499 $/ay
- Profesyonel ve Kurumsal: Özel fiyatlandırma
DealSignal derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,8/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (10+ yorum)
3. Cognism – Akıllı müşteri adayları bulmak için en iyisi
Cognism, gelir ekiplerinin hedef hesaplarındaki karar vericileri bulmasına ve onlarla bağlantı kurmasına yardımcı olan küresel bir satış istihbarat platformudur. Doğru ve uyumlu B2B iş verileri sağlamaya odaklanmaktadır.
Cognism, sektör lideri yenileme hızına sahip olduğunu iddia ederek, güncel ve doğru iletişim verilerine sahip olmanızı sağlar. E-posta bulma ve arama gibi çeşitli satış otomasyon araçları sunarak, yeni müşteriler ararken zamandan ve çabadan tasarruf etmenize yardımcı olur.
Platform, CRM ve pazarlama otomasyonu platformları gibi çeşitli diğer satış araçlarıyla entegre olur. Bu, Cognism'i mevcut satış potansiyeli belirleme iş akışınızda kullanmayı kolaylaştırır.
Cognism'in en iyi özellikleri
- Hedef kişi listelerinizdeki anahtar potansiyel müşterilerin doğrulanmış e-posta adreslerini ve telefon numaralarını alın
- İletişim verileri, firmografik ve teknografik ayrıntılar, satış tetikleyici etkinlikler ve niyet verileri için gelişmiş filtreleri kullanarak en iyi hedef alıcılarınızı saniyeler içinde ortaya çıkarın
- Başlangıçtan itibaren DNC tarafından temizlenmiş sayıları alın
- Alıcıların çözümünüz için pazarda ne zaman aktif olduklarını anlamak ve yolculuklarının daha erken aşamalarında onları yakalamak için alıcı niyet sinyallerini kullanın
Cognism sınırlamaları
- Bazen hedef filtreleme hataları olabilir
- Kullanıcılar tekrarlayan teknik sorunlar bildiriyor
Cognism fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Cognism puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (545+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (60+ yorum)
4. LeadIQ – Potansiyel müşteri toplama sürecini kolaylaştırmak için en iyisi
LeadIQ, satış ve pazarlama takımlarının potansiyel müşteri adaylarını bulmasına, niteliklerine göre sınıflandırmasına ve onlarla bağlantı kurmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir satış zekası platformudur.
Potansiyel müşteri oluşturmayı kolaylaştırmak için çeşitli araçlar ve özellikler sunarak satış takımlarınızın doğru potansiyel müşterileri belirlemesini, onlar hakkında bilgi toplamasını ve etkileşimleri kişiselleştirmesini kolaylaştırır.
Platformun satış zekası teklifleri, potansiyel satış tetikleyicilerini belirlemek için haberler, finansman etkinlikleri ve diğer ilgili bilgiler dahil olmak üzere şirket verilerini izlemenize de yardımcı olur.
Ayrıca, yapay zeka destekli araçlar, tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilir, e-posta mesajlarını ve açılış sayfalarını kişiselleştirebilir ve potansiyel müşteri puanlamasını artırabilir, bu da onu en iyi ZoomInfo alternatiflerinden biri yapar.
LeadIQ'nun en iyi özellikleri
- Atanan hesaplar için satın alma sinyallerini izleyin ve satış fırsatları oluşturmaya başlayın
- Yeni potansiyel müşterileri otomatik olarak bir ritme ekleyin ve AI ile soğuk e-postaları kişiselleştirin
- Veriler yakalandığında yeni potansiyel müşterileri sıralayın ve soğuk e-postaları otomatikleştirin
- Güvenilir iletişim bilgileri ve hesap bilgileriyle gelir takımlarınızı veri doğruluğu ile güçlendirin
LeadIQ sınırlamaları
- Potansiyel Müşteri Tahminlerinde Yanlışlıklar
- Tekrarlayan teknik sorunlar
LeadIQ fiyatlandırması
- Freemium: Ücretsiz plan
- Temel: Aylık 45 $/kullanıcı
- Pro: Aylık 89 $/kullanıcı
- Kurumsal: Özel fiyatlandırma
LeadIQ derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,2/5 (70+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (20+ yorum)
5. Lusha – İletişim bilgilerinin doğruluğu açısından en iyisi
Lusha, satış, pazarlama ve işe alım takımları için tasarlanmış bir B2B satış istihbarat platformudur. Kullanıcıların iletişim bilgileri, şirket bilgileri ve potansiyel müşteri oluşturma araçları sağlayarak potansiyel müşterileri bulmasına ve onlarla bağlantı kurmasına yardımcı olur.
Lusha, bireysel satış profesyonelleri, küçük işletmeler ve büyük kurumsal şirketler gibi geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap eder. Ayrıca, iş unvanları, sosyal medya profilleri ve şirket bilgileri gibi ek bilgilerle mevcut verilerinizi zenginleştirir.
Lusha'nın en iyi özellikleri
- Teknoloji filtresini kullanarak teknoloji yığınlarına göre şirketleri hedefleyin
- İş Değişikliği filtresi ve uyarısı ile potansiyel müşterilerinizin iş değişikliklerinden haberdar olun ve yeni iş fırsatlarını keşfedin
- Alıcı niyet verilerine dayalı nitelikli potansiyel müşterilerle satış kanalınızı doldurun
- Geçmiş aramalara dayalı olarak anında ideal müşteri profili bilgileri edinin
- En fazla potansiyel müşteri kaynağını belirleyin ve KPI'larınızı daha hızlı gerçekleştirin
Lusha sınırlamaları
- Bazı iletişim bilgilerindeki yanlışlıklar
- Kullanıcı arayüzü ve gösterge paneli yeni başlayanlar için uygun değildir
Lusha fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 29 $, yıllık faturalandırılır
- Premium: Kullanıcı başına aylık 51 $, yıllık faturalandırılır
- Ölçek: Özel fiyatlandırma
Lusha puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (1400+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (300+ yorum)
6. Kaspr – Otomatik müşteri adayı zenginleştirme için en iyisi
Kaspr, satış profesyonellerinin ve işletmelerin özellikle LinkedIn'de potansiyel müşterilerin iletişim bilgilerini bulmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir satış zekası aracıdır. Veri zenginleştirme ve otomasyon yoluyla satış fırsatları bulmak için araçlar sunar.
Çeşitli satış ve pazarlama platformlarıyla entegre olarak potansiyel müşterilerinizi depolayabilir, yönetebilir ve düzenleyebilirsiniz, bu da onu ZoomInfo'nun bir rakibi haline getirir.
Kaspr ayrıca, web'de kamuya açık bilgileri hızlı bir şekilde taramanızı ve ardından bunları sezgisel bir kullanıcı arayüzünde size sunan bir Chrome uzantısı da sunar.
Kaspr'ın en iyi özellikleri
- Potansiyel müşterileri yönetin, erişimi otomatikleştirin ve verileri diğer satış uygulamalarınızla senkronize edin
- Ödeme yapmadan önce verilerin bir kısmını görün
- Satış geliştirme temsilcileri (SDR'ler) için potansiyel müşteri belirleme, erişim ve fırsat yaratma işlemlerini tek bir yerden gerçekleştirin
- LinkedIn bağlantı istekleri gönderme gibi satış otomasyon özellikleriyle büyük ölçekte kişiselleştirin
Kaspr sınırlamaları
- Küçük şirketler için veri alma sorunları
- Bazı özellikler LinkedIn'in politikalarıyla uyumlu olmayabilir
Kaspr fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 65 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 99 $
- Organizasyon: En az 5 kullanıcı için aylık 99 $, yıllık faturalandırılır
Kaspr puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (600'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
7. Clearbit – Gelişmiş veri zenginleştirme için en iyisi
Clearbit, işletmelerin müşterileri ve potansiyel müşterileri hakkında veri toplamasına ve analiz etmesine yardımcı olan bir müşteri istihbarat platformudur. Her bir potansiyel müşteri için kapsamlı bir profil oluşturmak için kamu kayıtları, sosyal medya ve web sitesi trafiği dahil olmak üzere çeşitli veri kaynaklarını kullanır.
Clearbit, potansiyel müşterilerinizi ödeme yapan müşterilere dönüşme olasılıklarına göre puanlayabilir. Ayrıca, müşterilerinizi faiz, ihtiyaç ve davranışlarına göre farklı gruplara ayırmanıza da yardımcı olur.
Clearbit'in en iyi özellikleri
- Temiz, kesin ve güvenilir verilere erişin
- En uygun potansiyel müşterileri gerçek zamanlı olarak belirleyin ve satış ekibinizin çabalarını en önemli alanlara odaklayın
- IP istihbaratı ile web sitenizin ziyaretçilerinin satın alma niyetini ortaya çıkarın
- Ana şirketleri ve iştirakleri anlayarak doğru potansiyel müşteriyi doğru temsilciye yönlendirin
Clearbit sınırlamaları
- Çoğu özelliğin öğrenme eğrisi
- Mevcut verilerde ara sıra görülen tutarsızlıklar
Clearbit fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Clearbit puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (600'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (30+ yorum)
8. UpLead – Hedefli potansiyel müşteri oluşturma için en iyisi
UpLead, doğrulanmış iş iletişim bilgilerinin bulunduğu geniş bir veritabanının yanı sıra aramalarınızı filtrelemenize ve hedeflemenize yardımcı olan satış zekası araçları sunan bir B2B potansiyel müşteri oluşturma yazılımı ve ZoomInfo rakibidir.
UpLead'in e-posta doğrulama aracı, e-posta adreslerinizin doğru ve güncel olmasını sağlar. Böylece, e-posta teslim edilebilirliğini artırabilir ve geçersiz adreslere e-posta gönderilmesini önleyebilirsiniz.
Ayrıca, rakiplerinizin faaliyetlerini izlemek ve potansiyel müşteri adaylarını belirlemek için bir rakip istihbarat aracı da içerir. Bu aracı, rakipleriniz, ürünleri ve hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için de kullanabilirsiniz.
UpLead'in en iyi özellikleri
- Satış araçlarınıza ekleyebileceğiniz temiz bir potansiyel müşteri listesi oluşturun
- Alıcı profilinize uyan kişileri ve şirketleri bulmak için 50'den fazla arama filtresi kullanın
- Gerçek zamanlı e-posta doğrulama ile gerçek, nitelikli potansiyel müşterilerle bağlantı kurun
- Niyet verisi analizi ile satın alma niyetinde olan alıcıları belirleyin ve onlarla iletişime geçin
UpLead sınırlamaları
- Bazı kişilerin başlık veya istihdam bilgilerindeki yanlışlıklar
- Kullanıcı arayüzü ile öğrenme eğrisi
UpLead fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Essentials: Aylık 99 $/kullanıcı
- Artı: Aylık 199 $/kullanıcı
- Profesyonel: Özel fiyatlandırma
UpLead puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (700+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)
9. Proxycurl – Web kazıma ve veri çıkarma için en iyisi
Proxycurl, web kazıma ve veri bilimi takımlarını yönetmenize gerek kalmadan, kişiler ve şirketler hakkında veri odaklı uygulamalar oluşturmanıza ve ölçeklendirmenize yardımcı olmak için tasarlanmış bir API platformudur.
Yerleşik kazıma yetenekleri, API'ler aracılığıyla kolayca erişilemeyen web sitelerinden verileri çıkararak, veri toplama ve işleme gibi zorlu görevleri yerine getirir.
Ayrıca, Proxycurl, profiller, iletişim bilgileri, şirket finans bilgileri vb. dahil olmak üzere, insanlar ve şirketler hakkında kamuya açık çok sayıda veriye erişmek için çeşitli özellikler sunar.
Proxycurl'un en iyi özellikleri
- Satış ve pazarlama otomasyon ürünlerinizi güçlendirmek için kişiler ve şirketler hakkında güncel verileri alın
- Role Lookup API Endpoint ile hedef şirketlerinizde konuşacak doğru kişiyi bulun
- LinkedIn profillerini düzenli olarak alın ve bir karar verici yeni bir şirkete katıldığında veya bir kişi karar verme pozisyonuna terfi ettiğinde uyarılar alın
Proxycurl sınırlamaları
- Bazı web siteleri veya veritabanları, kazıma araçları aracılığıyla erişimi kısıtlayabilir ve Proxycurl aracılığıyla verilerin kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir
Proxycurl fiyatlandırması
- Tek seferlik ön ödeme: 4500 $
- Özel fiyatlandırma
Proxycurl puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
10. LeadFuze – Ölçeklenebilir potansiyel müşteri oluşturma için en iyisi
LeadFuze, satış ve pazarlama temsilcilerinin potansiyel müşterileri bulmasına ve onlarla bağlantı kurmasına yardımcı olan bulut tabanlı bir potansiyel müşteri oluşturma yazılımıdır. Web kazıma ve veri toplama gibi çeşitli yöntemler kullanarak potansiyel müşteriler hakkında veri toplar.
LeadFuze, arama kriterlerinize göre potansiyel müşterileri puanlayarak en umut verici potansiyel müşterilere odaklanmanızı sağlar. Ayrıca, platform potansiyel müşterileri yakalayan e-posta imzalarını da destekler.
LeadFuze'un en iyi özellikleri
- Potansiyel müşteri listeleri oluşturun ve potansiyel müşterileri CRM platformlarınıza ve erişim araçlarınıza otomatik olarak senkronize edin
- AI'yı kullanarak potansiyel müşterileri CRM platformunuza veya ş Akışı araçlarınıza aktarın ve otomatik olarak erişim kampanyaları tetikleyin
- İş geçmişi, beceriler, üniversite eğitimi ve daha fazlası gibi potansiyel müşterileriniz hakkında tüm ayrıntıları alın
- Entegrasyonlarla çok kanallı erişim kampanyalarını tetikleyin
LeadFuze sınırlamaları
- Düşük liste boyutu sınırı
- Kullanıcı arayüzü öğrenme eğrisi vardır
LeadFuze fiyatlandırması
- Sınırsız: Aylık 397 $'dan başlayan fiyatlarla
- Ölçeklendirme: Aylık 147 $'dan başlayan fiyatlarla
- Özel
LeadFuze puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (90+ yorum)
Diğer Müşteri Veritabanı Araçları
Veri yönetimi araçları çok önemli olmakla birlikte, ClickUp gibi CRM ve veritabanı platformlarının bunların etkisini nasıl artırabileceğini de göz önünde bulundurun. CRM'ler veri depolamanın ötesine geçerek değerli içgörüler ve akıcı iş akışları sunar.
ClickUp
ClickUp CRM, veri yolculuğunuz için merkezi bir hub sunar. Veri depolamanın ötesine geçerek, verilerinizi analiz edebildiğinizi, eyleme geçirilebilir içgörüler elde edebildiğinizi ve iş akışlarınızı kolaylaştırabildiğinizi hayal edin, hem de tüm bunları kullanıcı dostu bir platformda.
G2 tarafından dünyanın 1 numaralı CRM'si olarak derecelendirilen ClickUp CRM, potansiyel müşterileri sadık müşterilere dönüştürmenizi sağlar. Satış huninizi optimize edin, erişiminizi kişiselleştirin ve ClickUp ile işinizin gelişmesini izleyin.
ClickUp, çeşitli nedenlerden dolayı müşteri ilişkileri yönetimi için mükemmel bir araçtır:
- Yüksek düzeyde özelleştirilebilir platform: Benzersiz satış sürecinize ve müşteri yolculuğuna uygun özel alanlar, otomasyon ve ş Akışları oluşturun
- Çeşitli görünümler: ClickUp Kanban panoları, takvimler, Gantt grafikleri ve listeler dahil olmak üzere ondan fazla farklı görünümle müşteri etkileşimlerinizi görselleştirin ve yönetin
- Özelleştirilebilir gösterge panelleri: Tamamen özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri ile müşteri ilişkileriniz hakkında değerli bilgiler edinin. Müşteri yaşam boyu değeri, ortalama anlaşma boyutu ve satış boru hattındaki ilerleme gibi anahtar metrikleri izlemek için kullanın
ClickUp, tüm iş akışını tek bir platformda merkezileştirerek satış takımlarını güçlendirir. Potansiyel müşteri geliştirme ve satış süreci yönetiminden anlaşma işbirliğine ve müşteri kazanımına kadar, satış temsilcileri dağınık Google E-Tablolar veritabanlarını ve e-postaları birleştirilmiş bir merkezde bir araya getirebilir.
Ayrıca, potansiyel ve mevcut müşteriler, kişiler ve anlaşmalarla ilgili verileri depolamak ve analiz etmek için ideal olan mükemmel bir müşteri veritabanı oluşturmanıza da olanak tanır. ClickUp, işlerinizi verimli bir şekilde takip etmek için görevler, belgeler ve daha fazlası arasında bağlantılar eklemenize de olanak tanır.
ClickUp CRM, satış boru hattınızın her aşaması için görevleri otomatik olarak atamanıza bile olanak tanır. Etkinliklere dayalı tetikleyici durum güncellemeleriyle, öncelikleri anında değiştirebilir ve satış ekibinize bir sonraki adımda hangi hesap/müşteri profiline odaklanmaları gerektiğini bildirebilirsiniz.
ClickUp CRM'nin en iyi özellikleri
- Paylaşılan veriler ve gerçek zamanlı güncellemelerle satış ve pazarlama takımlarını aynı hedeflere yönlendirin
- Hazır raporlar ve görsellerle veriye dayalı içgörüler elde edin, müşteri ilişkilerinizi başarıya yönlendirin
- Üst düzey genel bakışlarla müşteri değeri, anlaşma boyutları ve daha fazlasını izleyin
- ClickUp'ın entegrasyonlarıyla harici kaynaklardan gelen verileri analiz edin ve gizli eğilimleri ve kalıpları ortaya çıkararak müşteri erişim stratejilerinizi iyileştirin
- Satış huninizi görselleştirin, müşteri iş akışlarını optimize edin ve fırsatlar üzerinde takımınızla işbirliği yapın
- Önceden oluşturulmuş veritabanı şablonlarını kullanarak verileri yönetin ve analiz edin, raporlar oluşturun ve müşterilerinizle bağlantı kurmak için sonraki adımlarınızı planlayın
ClickUp sınırlamaları
- Bazı yeni kullanıcılar, öğrenme eğrisinin dik olduğunu not ediyor
ClickUp fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3900+ yorum)
Doğru ZoomInfo alternatifleriyle verinin gücünden yararlanın
Doğru müşteri veritabanı yazılımını seçmek, özellikleri karşılaştırmaktan öte bir iştir; tüm kuruluşunuzun benzersiz ihtiyaçlarını karşılamanız gerekir. Satış ve pazarlama takımlarınıza Excel veritabanlarının ötesine geçerek müşteri ilişkilerini ve gelirleri artırmaları için gerekli araçları sağlayın.
Piyasada birçok harika Zoominfo rakibi bulunmaktadır, bu nedenle karar vermeden önce tüm artıları ve eksileri göz önünde bulundurun. Dağınık satış istihbaratı çözümleriyle yetinmeyin ve verilerinizi birleştiren, içgörülü görselleştirmeler sunan ve sorunsuz işbirliğini teşvik eden bir platformu tercih edin.