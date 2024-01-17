The Challenger Sale: Kitap Özeti ve Anahtar Noktalar

İlişki kurmak artık geçerli değil. En azından satışta başarılı olmak söz konusu olduğunda.

Şaşırdınız mı? Biz de şaşırdık. Ta ki Matt Dixon ve Brent Adamson'ın The Challenger Sale kitabını okuyup nedenini anlayana kadar.

2011 yılında yazılan bu değerli kitap, danışmanlık satışının başladığı 1970'lerden bu yana satış alanında en çok beklenen atılım olabilir.

Günümüzde, satıcılar daha büyük, daha karmaşık ve daha pahalı çözümler satmaya çalışırken, kurumsal müşteriler satın alma konusunda her zamankinden daha çekingen ve düşünceli hale gelmiştir. Satış döngüleri uzamış, müşteriler daha bilgili hale gelmiş ve rekabet her zamankinden daha fazla artmıştır.

Peki, satışta nasıl başarılı olabilirsiniz?

Bu soruyu yanıtlamak için yazarlar, satış temsilcilerini satış performansı verileri, kazanma oranları, anlaşma boyutları, müşteri sadakat oranları ve diğer ölçütlere göre derecelendiren büyük ölçekli bir araştırma çalışması yürüttü.

Sonuçların daha ayrıntılı analizinde, "Challenger" satış yaklaşımı birinci oldu!

The Challenger Sale kitabının bu yönetici özeti, en iyi satış elemanlarının müşterileriyle sadece ilişki kurmakla kalmayıp, onları zorlayarak bakış açılarını değiştirdiklerini anlamanıza yardımcı olacaktır.

Bu kitap, sadece kuruluşların CEO'larına ve CFO'larına değil, kendi alanlarında mükemmelliğe ulaşmak isteyen tüm satış elemanlarına hitap ediyor.

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The Challenger Sale Kitabının Özeti Bir Bakışta

startup Riders aracılığıyla

Washington, D.C.'deki CEB'de Satış Yöneticileri Konseyi'ni yöneten Matthew Dixon ve Brent Adamson, bu etkili kitabın yazarlarıdır. Bu kitap, CEB Inc. tarafından 90 farklı şirketten 6000'den fazla satış elemanının katılımıyla gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırmaya dayanmaktadır.

The Challenger Sale, kapsamlı araştırmalardan yararlanarak, satış alanında en keskin zekalıları bile şaşırtan, sezgilere aykırı bulguları ortaya koyuyor. Bu bulgular, müşteri sadakatinin yarısından fazlasının, marka veya üründen değil, müşterilerin satış etkileşimlerinden elde ettikleri değerden kaynaklandığını ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre, B2B satış temsilcileri, her biri kendine özgü becerilere ve etkileşim tarzlarına sahip beş farklı arketipe ayrılabilir:

Çalışkan: Azimli, kendi kendini motive eden, geri bildirim ve kendini geliştirmeye istekli Yalnız Kurt: İçgüdülerine güvenir, kendinden emin ve sonuç odaklıdır, ancak yönetilmesi zor olabilir İlişki Kurucu: İç desteği oluşturarak potansiyel müşterilerle ilişkileri geliştiren, danışmanlık rolünün özünü yansıtan satış temsilcisi The Challenger: Farklı bir bakış açısı sunar, tartışmayı sever ve müşterinin işini derinlemesine anlar Problem Çözücü: Detay odaklı, paydaşlara yanıt vermede güvenilir ve problem çözmeye odaklı

Başlıktan da anlaşılacağı gibi, Challenger tüm rakipleri arasında en başarılı olanıdır.

Yüksek performanslı satış senaryolarında "Challenger yaklaşımının" etkinliği konusunda araştırmanın en önemli bulgularından bazıları şunlardır

en iyi satış performansını gösterenlerin %40'ı ağırlıklı olarak Challenger'lardır

Yüksek performans gösteren çalışanlar, diğer yöntemlere kıyasla Challenger yaklaşımını benimseme olasılığı iki kat daha yüksektir

Karmaşık satışlarda öne çıkan performans gösterenlerin yarısından fazlası Challenger'lardır

En iyi performans gösterenlerin yalnızca %7'si ilişki kurma yaklaşımını tercih ediyor; bu, bu çalışmada en az etkili profil

Bu keşifler, satış eğitimlerinde ilişki kurmaya odaklanan geleneksel yaklaşıma meydan okuyor.

Matt ve Brent'e göre, satışlar daha karmaşık hale geldikçe, Challenger satış modeli diğer yaklaşımlardan daha etkili olduğunu kanıtlamaktadır. Bu yöntem, özellikle yüksek performans gösterenler arasında öne çıkarken, ortalama performans gösterenlerin tüm profilleri benzer başarı oranlarına sahiptir.

Kitap daha sonra Challenger'ı diğer satış profillerinden ayıran özellikleri derinlemesine inceliyor.

Challenger'ın en önemli özelliklerinden bazıları şunlardır

Müşterilere benzersiz bakış açıları sunmak

Güçlü iki yönlü iletişim becerileri

Bireysel müşteri değer faktörlerini anlama

Müşterinin işindeki ekonomik itici güçleri belirleme

Finansal konuları rahatça tartışma

Müşteriyi ikna etme becerisi

Bu özellikler diğer satış tarzlarında da bulunabilir, ancak Challenger'lar bunları en etkili şekilde kullanma eğilimindedir.

Kitap, Challenger'ın satış OKR'lerini gerçekleştirmek için kullandığı üç ana taktiği daha ayrıntılı olarak ele almaktadır:

Özel müşterilere pazardaki rakipleri hakkında değerli bilgiler öğretmek

Karar vericilerin önemli endişelerine göre sunumları özelleştirme

Kontrol fiyatlandırma ile ilgili tartışmaları ve müşterinin sorun algısına meydan okumayı kontrol etmek

The Challenger Sale kitabından anahtar noktalar

Takımınızın satış KPI'larını karşılamasına ve aşmasına yardımcı olabilecek The Challenger Sale kitabından bazı anahtar noktalar.

1. Challenger yaklaşımı

Bu yaklaşım, odak noktasını sadece ürün satmaktan müşterilerinize yeni şeyler öğretmeye ve değer katmaya kaydırır.

Kendinizi farklılaştırmak için, müşterilerle ihtiyaçları hakkında sağlam bir diyalog kurmalı ve yeni bakış açıları getirmelisiniz. Müşterilerin farkında olmadığı sorunları ortaya çıkarmalı ve çözümünüzü sadece "olsa iyi olur" değil, "olmazsa olmaz" olarak konumlandırmalısınız. Müşterilerin ihtiyaçlarına uyum sağlamak yerine, onların ihtiyaçlarını şekillendirmelisiniz.

Satış temsilcileri, sadece satış yapmak için baskı yapmak yerine, müşterilerin karmaşık sorunları çözmelerine yardımcı olabilecek güvenilir danışmanlar olmaya teşvik edilir.

2. Mesajı özelleştirme

Müşterilerinizin benzersiz ihtiyaçlarını anlamak ve bunlara cevap vermek çok önemlidir.

Bu ders, farklı paydaşların ilgisini çekmek için satış konuşmasını özelleştirmenin önemini vurgulamaktadır. Bu, derinlemesine araştırma ve müşterinin işini anlamayı gerektirir; böylece satış temsilcisi, müşterinin özel endişeleri ve hedefleri hakkında akıllıca konuşabilir.

3. Kontrolü ele alın

Challenger'lar, satış konuşmalarındaki kendinden emin ve iddialı tavırlarıyla tanınırlar. Etkileşimin erken aşamalarında finansal konuları tartışmaktan çekinmezler ve fiyatlandırma konusunu önceden ele almayı tercih ederler.

Bu proaktif yaklaşım, müşterilerin beklentilerini yönetmelerine ve konuşmayı sadece maliyet yerine değer önerisi ve yatırım getirisine yönlendirmelerine yardımcı olur.

4. Gerilimin önemi

Yapıcı gerilim, müşterinin düşüncesini harekete geçirmek ve teşvik etmek için stratejik bir araç olarak kullanılır. Bu kitap, çözüm satışı doğası gereği "yıkıcı satış" olduğunu savunur

Challenger'lar, önceden oluşturulmuş kavramları sorgular ve müşterilerini işlerine yeni bir bakış açısıyla bakmaya teşvik eder, böylece daha ilgi çekici, akılda kalıcı ve etkili bir satış deneyimi sunar.

Bu yaklaşım, satış temsilcisini yeni fikirler ortaya koyarak değer katan biri olarak farklı kılar.

5. Çözüm Satışı ve İçgörü Satışı

Bu kitap, geleneksel çözüm satışı yaklaşımından içgörü satışı yaklaşımına geçişin gerekliliğine değiniyor.

Geleneksel çözüm satışı, müşterilerin belirtilen veya açık ihtiyaçlarına odaklanır. Bu, müşterilerinize istedikleri çözümü sağladığınız anlamına gelir.

Ancak, içgörü satışı bunun bir adım ötesine geçer. Müşterilere, daha önce düşünmedikleri yenilikçi çözümler ve yeni bakış açıları sunmayı içerir.

Bu yaklaşım, mevcut durumu sorgulamaya, müşterinin sorunlarını yeni bir bakış açısıyla anlamasına yardımcı olmaya ve ardından potansiyel çözümler sunmaya dayanır.

6. Challenger satış takımı oluşturma

Bir satış takımını etkili Challenger satış temsilcilerine dönüştürmek, sadece bireysel temsilcileri eğitmek veya operasyon stratejileri oluşturmaktan daha fazlasını gerektirir.

Bu, tüm organizasyonun satış kültüründe ve stratejisinde bir değişiklik gerektirir. Buna aktif dinleme, eleştirel düşünme ve danışmanlık diyaloglarına girme becerileri gibi becerilerin geliştirilmesi de dahildir.

Ayrıca, Challenger satış modelini benimsemek ve bu modelde mükemmelleşmek için takıma doğru araçlar, kaynaklar ve destek sağlamak da bu sürecin bir parçasıdır.

Bu çıkarımların her biri, Challenger Sale metodolojisinin önemli bir bileşenini oluşturur ve satış etkileşiminin mikro ayrıntılarına ilişkin değerli bilgiler sunar.

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Popüler The Challenger Sale Alıntıları

The Challenger Sale, kitabı elinizden bıraktıktan sonra da uzun süre aklınızda kalacak bilgilerle doludur. Kitaptan en etkileyici alıntılardan bazıları şunlardır:

"En iyi tedarikçileri ayıran şey, ürünlerinin kalitesi değil, müşterilerin hiç bilmedikleri yollarla para kazanmalarına veya tasarruf etmelerine yardımcı olacak yeni fikirler gibi içgörülerinin değeridir."

"En iyi tedarikçileri ayıran şey, ürünlerinin kalitesi değil, müşterilerin hiç bilmedikleri yollarla para kazanmalarına veya tasarruf etmelerine yardımcı olacak yeni fikirler gibi içgörülerinin değeridir."

Bu alıntı, gerçek değerin yalnızca ürününüzün kalitesinden değil, müşterilerin başarılı olmasına yardımcı olmak için sağladığınız içgörüler ve fikirlerden geldiğini vurgulamaktadır. Gerçek meydan okuyucular, müşterilerin gözlerini yeni olasılıklara açmak için yenilikçi bakış açıları getirir.

"Orada listelenen en önemli beş özelliğe bir kez daha bakın. Bunlar, dünya çapında bir satış deneyimini tanımlayan anahtar özelliklerdir: Satış temsilcisi, pazar hakkında benzersiz ve değerli bakış açıları sunar. Satış temsilcisi, alternatifler arasında seçim yapmama yardımcı olur. Satış temsilcisi, sürekli tavsiye veya danışmanlık sağlar. Satış temsilcisi, potansiyel sorunları önlememe yardımcı olur. Satış temsilcisi, yeni sorunlar ve sonuçlar hakkında beni bilgilendirir. Bu özelliklerin her biri, müşterinin bir şey satın almak değil, bir şey öğrenmek gibi acil bir ihtiyacını doğrudan ifade eder. Müşteriler, maliyetleri düşürmek, gelirleri artırmak, yeni pazarlara girmek ve henüz farkına varmadıkları riskleri azaltmak için yeni fırsatlar belirlemelerine yardımcı olacak tedarikçiler arıyor. Esasen, bu müşteriler – ya da en azından dünya çapında 5.000 müşteri – oldukça kesin bir şekilde şöyle diyor: "Zamanımı boşa harcamayın. Bana meydan okuyun. Bana yeni şeyler öğretin."

"Orada listelenen en önemli beş özelliğe bir kez daha bakın - dünya standartlarında bir satış deneyimini tanımlayan anahtar özellikler: Satış temsilcisi, pazar hakkında benzersiz ve değerli bakış açıları sunar. Satış temsilcisi, alternatifler arasında yolumu bulmama yardımcı olur. Satış temsilcisi, sürekli tavsiye veya danışmanlık sağlar. Satış temsilcisi, potansiyel sorunları önlememe yardımcı olur. Satış temsilcisi, yeni sorunlar ve sonuçlar hakkında beni bilgilendirir. Bu özelliklerin her biri, müşterinin bir şey satın almak değil, bir şey öğrenmek gibi acil bir ihtiyacını doğrudan ifade ediyor. Müşteriler, maliyetleri düşürmek, gelirleri artırmak, yeni pazarlara girmek ve henüz farkına varmadıkları riskleri azaltmak için yeni fırsatlar belirlemelerine yardımcı olacak tedarikçiler arıyor. Esasen, bu müşteriler, ya da en azından dünya çapında 5.000 müşteri, oldukça kesin bir şekilde şöyle diyor: "Zamanımı boşa harcamayın. Bana meydan okuyun. Bana yeni şeyler öğretin."

Müşteriler sadece satış yapılmasını istemez, tedarikçilerinden sürekli olarak bilgi edinmek ister. Challenger temsilcileri, müşterilere maliyet tasarrufu, yeni pazarlar ve risk azaltma gibi konularda bilgi vererek bu ihtiyacı karşılar. Bu sürekli eğitim, dünya standartlarında bir satış deneyiminin ayırt edici özelliğidir.

"Peki ya müşteriler gerçekten neye ihtiyaçları olduğunu bilmiyorlarsa? Ya müşterilerin en büyük ihtiyacı, ironik bir şekilde, tam olarak neye ihtiyaçları olduğunu anlamaksa?"

"Peki ya müşteriler gerçekten neye ihtiyaçları olduğunu bilmiyorlarsa? Ya müşterilerin en büyük ihtiyacı, ironik bir şekilde, tam olarak neye ihtiyaçları olduğunu anlamaksa?"

Challenger'lar, müşterilerin genellikle ihtiyaçlarını tam olarak anlamadıklarını bilir. Yüzeysel ihtiyaçları kabul etmek yerine, Challenger'lar daha derine inerek müşterilerin kendilerinin bile farkında olmadığı temel nedenleri ve gizli ihtiyaçları ortaya çıkarır.

"Herkes "önde gelen çözüm" sunduğunu söylüyorsa, müşteri ne düşünecek? Müşterinin cevabı ne olacak, biz size söyleyebiliriz: "Harika, bana yüzde 10 indirim yapın."

"Herkes "önde gelen çözüm" sunduğunu söylüyorsa, müşteri ne düşünecek? Onların cevabının ne olacağını size söyleyebiliriz: "Harika, bana yüzde 10 indirim yapın."

Müşteriler, tüm tedarikçilerin yaptığı boş iddialara kulak asmaz. İddialarınızı somut değer kanıtlarıyla desteklemelisiniz.

"Müşteriler, satış temsilcilerinin zaten bildikleri ihtiyaçları tahmin etmelerini veya "keşfetmelerini" beklemiyorlar, aksine, daha önce mümkün olduğunu bile bilmedikleri para kazanma veya tasarruf etme fırsatları hakkında bilgi vermelerini istiyorlar."

"Müşteriler, satış temsilcilerinin zaten bildikleri ihtiyaçları tahmin etmelerini veya "keşfetmelerini" beklemiyorlar, aksine, daha önce mümkün olduğunu bile bilmedikleri para kazanma veya tasarruf etme fırsatları hakkında bilgi vermelerini istiyorlar."

İlişki kurucular, açıkça ifade edilen ihtiyaçları keşfetmeye odaklanır. Challenger'lar ise daha da ileri gider ve müşterilerin farkında olmadığı görünmez ihtiyaçları ve fırsatları ortaya çıkarır. Bu da gerçek değer sağlar.

Alıntılar, ilham verici kitaplardan çıkarılan dersleri özetlemek için harika bir yoldur, değil mi? Ancak, The Challenger Sale özetini okuduktan sonra, bu kitapta yer alan ilkeleri günlük iş hayatınıza uygulayarak en büyük faydayı elde edeceğinize inanıyoruz.

ClickUp ile Challenger Satış Yöntemini Uygulama

Modern satış süreçlerinin karmaşıklığı, satış planları oluşturmak, görevleri yönetmek, ilerlemeyi izlemek ve her takım üyesinin genel iş stratejisiyle uyumlu olmasını sağlamak için sistematik bir yaklaşım gerektirir.

ClickUp gibi bir satış aracının gerçek değerini gösterdiği yer burasıdır.

ClickUp, Challenger Sale metodolojisini entegre etmek ve uygulamak için merkezi bir platform sağlar ve size ve takımınıza etkili satış planlaması için araçlar ve şablonlar sunar.

ClickUp'ın satış çözümü ve gelişmiş proje yönetimi özelliklerini kullanarak, satış takımları planlarını benzeri görülmemiş bir hassasiyetle uygulayabilir.

Bu kitabın bazı benzersiz özellikleri şunlardır:

1. Özel Görünümler

ClickUp'ta 10'dan fazla basit ama güçlü görünüm arasından seçim yapın

ClickUp Görünümler, satış sürecinin farklı aşamaları için özel görünümler oluşturmanıza olanak tanır.

İlk müşteri adaylarının belirlenmesinden anlaşmanın kapanmasına ve satış sonrası müşteri bağlılığının sürdürülmesine kadar, bu araç satış yolculuğunuzun tüm adımlarını ve satış hedeflerinizi etkili bir şekilde izlemenize ve yönetmenize yardımcı olabilir.

Satış takımları, iş akışlarını kendileri için en uygun biçimde (liste, Kanban panosu, tablo veya ClickUp'ın sunduğu 10'dan fazla görünüm seçeneğinden herhangi biri) tüm satış sürecini görüntülemek üzere özelleştirebilir. Ayrıca, öğretmeye harcanan zaman gibi Challenger metriklerini izlemek için görünümler oluşturabilirler.

2. Hatırlatıcılar

Hızlı ve kolay ClickUp Hatırlatıcıları ile yolunuzdan sapmayın

ClickUp Hatırlatıcılar, satış faaliyetlerinde ivmeyi korumaya yardımcı olur. Hatırlatıcılar ve bildirimler, satış temsilcilerinin takip işlemlerini takip etmelerine yardımcı olarak, gözden kaçma veya gecikmeler nedeniyle potansiyel fırsatların kaçırılmamasını sağlar.

Proaktif katılım ve takip başarıya giden anahtar unsurlar olan Challenger Sale yaklaşımında, bu özellikler vazgeçilmezdir.

3. Veri ve Belge Yönetimi

ClickUp Gösterge Panelleri ile anlaşmaları zaman içinde takip edin

Challenger Satış yaklaşımı, proaktif katılım ve konuşmaları yakından takip etme ile karakterizedir. ClickUp Belgeleri'ni işbirliği içinde kullanarak e-posta göndermek ve birbirinize tekrar eden güncellemeler ve e-postalar göndermek için neden zaman harcayasınız?

ClickUp Docs, satış takımlarına her zaman güncel müşteri verilerine kolay ve merkezi erişim sağlayarak herkesin önemli yeni bilgiler ve taktiklerle donatılmasını sağlar.

Ayrıca, ClickUp Gösterge Panelleri, satış takım liderlerinin anlaşmaların zaman içindeki ilerlemesini gözlemlemesine, en iyi kapanışçıları belirlemesine ve takımın genel performansını değerlendirmesine olanak tanır.

Bu gösterge panelleri, kümülatif akış, yakma, yakma hızı ve hız gibi çeşitli grafikler kullanarak gecikmeleri veya darboğazları hızlı bir şekilde belirlemenizi sağlar. Tüm bunlar, takım dinamiklerini ve ilerlemeyi izlemeyi ve analiz etmeyi kolaylaştırır.

Satış liderleri, yaklaşımın başarısını izlemek için temsilcilerin çağrı oranları, çağrı başına öğretim süresi ve anlaşma boyutları gibi Challenger metriklerini izlemek üzere gösterge panellerini özelleştirebilir.

4. Otomasyon

ClickUp ile kolayca özel otomasyon ayarları yapın

ClickUp'taki otomasyon, manuel veri girişi için harcanan zamanı azaltır ve potansiyel müşterilerin satış sürecinde sorunsuz bir akışını sağlar.

Satış ekipleri, satış sürecinin farklı aşamalarına karşılık gelen otomatik görev atamaları yapabilir, müşteri etkileşimlerine yanıt olarak durum güncellemeleri başlatabilir ve öncelikleri ayarlayarak takımınızı bir sonraki odak alanlarına yönlendirebilir.

5. Kullanıma hazır şablonlar

ClickUp, satış süreçlerinizin verimliliğini artırmak için tasarlanmış özel satış şablonları sunar.

ClickUp B2B Satış Stratejisi şablonu, farklı satış hunisi şablonları ve hatta duyuru şablonları gibi ClickUp satış şablonlarıyla, hızlı bir şekilde özelleştirilmiş bir satış boru hattı kurabilir, potansiyel müşteri ilerlemesini izleyebilir ve müşteri etkileşimlerini yönetebilirsiniz.

Bu şablonlar, The Challenger Sale kitabında özetlenen stratejilere uygundur ve manuel olarak tekrarlanan görevleri yerine getirmek için harcayacağınız zaman ve enerjiden tasarruf etmenize yardımcı olabilir.

Takımlar bu özelliği kullanarak, değer önerisi kanvasları, ROI hesaplayıcıları ve keşif anketleri gibi Challenger satış materyalleri için yeniden kullanılabilir şablonlar oluşturabilir ve bu model ile temsilcilerin başarısını hızlandırabilir.

ClickUp B2B strateji şablonunu kullanın

Sonuç

The Challenger Sale, satışla ilgili eski görünümleri temelden sarsarak, zorlu müşterilerin ilişki kurmaktan daha önemli olduğunu titiz verilerle kanıtladı. Bu ticari öğretim ve satış modeli, satış mükemmelliği için kuralları yeniden yazıyor.

Ancak birçok takım, Challenger yaklaşımını etkili bir şekilde uygulamakta zorlanıyor. İşte bu noktada ClickUp gibi bir satış destek aracı devreye giriyor. Esnek özellikleri, satış organizasyonunuz genelinde Challenger metodolojisinin uygulanmasını ve ölçeklendirilmesini kapsamlı bir şekilde destekler.

ClickUp ile temsilcileriniz vazgeçilmez bir avantaj elde eder:

Challenger aşamalarını ve metriklerini entegre etmek için özelleştirilebilir satış süreçleri

Zorlu etkileşimler için bilgi sağlayan merkezi müşteri verileri

Otomatik hatırlatıcılar ve şablonlar Challenger görevlerini hızlandırır

Takımların benimseme ve performanslarına ilişkin gerçek zamanlı görünürlük

Sonuçlar? Daha verimli Challenger modeli uygulaması, daha hızlı satış döngüleri, daha büyük anlaşma boyutları ve nihayetinde ticari üstünlük.

ClickUp ile Dixon'ın kanıtlanmış tekniklerinin potansiyelini ortaya çıkarın. Rakipleriniz neye uğradıklarını anlayamayacak.

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