2025'in En İyi 10 Boru ve Enstrümantasyon Diyagramları için P&ID Yazılımı

Ayrıntılı boru ve enstrümantasyon diyagramları (P&ID'ler) oluşturmak zor olabilir, özellikle de kullanımı zor, anahtar özellikleri eksik veya takım işbirliği için uygun olmayan bir yazılımla uğraşıyorsanız.

Bu sorunlar sizi yavaşlatabilir ve işinizin kalitesini bozabilir.

Ancak artık endişelenmenize gerek yok. Çok çeşitli ihtiyaçları ve kullanım durumlarını karşılayan en iyi 10 P&ID yazılımını bir araya getirdik. Size en uygun olanı bulmak için bizi takip etmeye devam edin ve P&ID projelerinizi çok daha sorunsuz hale getirmeye hazırlanın. ✨

P&ID Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

En iyi P&ID yazılımını ararken, ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulmak için şu anahtar özelliklere ve işlevlere dikkat edin:

P&ID yazılımının öğrenme eğrisini en aza indiren sezgisel bir arayüz

2D ve/veya 3D P&ID'ler oluşturma seçeneği

Projeleri başlatmak ve iş akışlarını optimize etmek için şablon kitaplığı

Net, profesyonel ve tutarlı tasarımlar için standart sembol kitaplıkları

Diyagramları istediğiniz dosya biçimlerinde içe ve dışa aktarın

Web, masaüstü, mobil uygulamalar veya bu üçünün bir kombinasyonu üzerinde iş yapma esnekliği

Gerçek zamanlı işbirliği, yorumlar ve geri bildirim desteği

Bulut depolama (Google Drive gibi), prototip oluşturma araçları , takım işbirliği yazılımları ve diğer iş uygulamalarıyla entegrasyon

Kapsamlı belgeler ve güvenilir müşteri desteği

2024'te Kullanılacak En İyi 10 P&ID Yazılımı

Tasarım iş akışlarınızı optimize etmek, profesyonel P&ID çizimleri üretmek ve proje hedeflerinizi karşılamak için garantili en iyi 10 P&ID yazılım çözümüne hemen göz atın. ?

ClickUp ile daha akıllı tasarımlar yapın ClickUp'ın Beyaz Tahta özelliği, kullanıcı akışları, tel kafesler ve mühendislik diyagramları gibi karmaşık fikirlerin görsel temsilini oluşturmanıza olanak tanır

ClickUp, mühendislik projeleri ve operasyonları ile işinizin hemen hemen her alanını yönetmek için kapsamlı bir proje yönetimi aracıdır.

Platformda, fikirlerinizi haritalandırmak ve projelerinizin nasıl akışını belirlemek için gerçekten harika olan ClickUp Zihin Haritaları bulunmaktadır. Bu fikirleri bir plana dönüştürmeniz mi gerekiyor? Bunu hızlı bir şekilde yapmanıza yardımcı olacak yüzlerce şablon bulunmaktadır. ⚡️

Buna ClickUp'ın Süreç Haritalama Şablonu da dahildir. P&ID sistemlerini sıfırdan tasarlıyor, bakım kontrolleri yapıyor veya mevcut sistemleri iyileştiriyor olsanız da, P&ID iş akışlarınızı standartlaştırmak için mükemmeldir.

P&ID sistemleri için beyin fırtınası zamanı geldiğinde, ClickUp'ın Beyaz Tahtaları ekip çalışması için harika bir alan sunar. Kalem, yapışkan not ve şekil araçları, akış şemaları ve taslak diyagramlar tasarlamayı kolaylaştırır. Fikirlerinizi ve kaynaklarınızı daha iyi görebilmek için ClickUp Zihin Haritaları, ClickUp Belgeleri, resimler, bağlantılar ve dosyaları Beyaz Tahta'ya gömebilirsiniz.

Beyin fırtınası oturumu sırasında uygulanması gereken bir fikir mi geldi? Metni doğrudan ClickUp Beyaz Tahtalar içinde bir göreve dönüştürün. Görev yönetimi özellikleri sayesinde, bu görevleri takım üyelerine kolayca atayabilir, son tarih ekleyebilir ve işi tamamlamak için gerekli olan ilgili ayrıntıları ve dosyaları ekleyebilirsiniz.

Böylelikle herkes aynı sayfada olur ve hiçbir şey gözden kaçmaz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'a web, masaüstü ve mobil uygulamaları üzerinden erişin

ClickUp Docs ile iş süreçlerini ve SOP'leri belgelendirin

@bahsetmeler, yorumlar ve sohbet yoluyla takımınızla geri bildirim ve güncellemeleri paylaşın

Takvim görünümünde bakım kontrolleri gibi yinelenen görevleri planlayın ve görevlerin süresi dolmak üzereyken bildirim alın ⏰

Gmail, Outlook, Github, Zoom ve Microsoft Teams dahil olmak üzere 1.000'den fazla üçüncü taraf uygulamaya bağlanın

ClickUp sınırlamaları

Bazı web ve masaüstü özellikleri mobil uygulamada mevcut değildir

ClickUp, sistemlerinizi tasarlamak için standart P&ID sembollerinden oluşan bir kitaplığa sahip değildir

ClickUp fiyatlandırma

ClickUp derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,7/5 (9.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)

2. Lucidchart

lucidchart aracılığıyla

Lucidchart, karmaşık fikirlerinizi, planlarınızı ve süreçlerinizi basit ve renkli diyagramlara dönüştüren bir akış şeması yazılımıdır. Akış şemaları, süreç haritaları, P&ID diyagramları, zihin haritaları, tel kafesler ve afinite diyagramları tasarlamak için çok sayıda şekil ve sembol kitaplığı içerir.

Bu tasarımları sıfırdan oluşturmak istemiyorsanız, başlangıç yapmanıza yardımcı olacak 900'den fazla P&ID ve mühendislik şablonu mevcuttur. Ayrıca Microsoft Visio, Gliffy, Draw. io ve OmniGraffle'dan mevcut dosyaları içe aktarabilir ve düzenleyebilirsiniz.

Lucidchart en iyi özellikler

Lucidchart belgenizin bağlantılarını paylaşın ve "düzenle", "düzenle ve paylaş", "yorum yap" ve "görünüm" gibi izinleri ayarlayın

Gerçek zamanlı düzenlemeler, @bahsetmeler, sohbet ve yorumlar aracılığıyla takımınızla işbirliği yapın

Bir belgenin durumunu, işbirliği yapanların inceleme bekliyor, onaylandı veya reddedildi olduğunu bilmeleri için ayarlayın

Lucidchart'ı Slack, Confluence, Jira, Figma ve Loom dahil 50'den fazla uygulama ile entegre edin

Lucidchart sınırlamaları

Masaüstü uygulaması yoktur

Ücretsiz plan, üç düzenlenebilir belge, belge başına 60 şekil ve 100 şablon ile sınırlıdır

Lucidchart fiyatlandırma

Ücretsiz

Bireysel: 7,95 $/ay

Takım: 9,00 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Lucidchart derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (4.900+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

3. EdrawMax

edrawMax aracılığıyla

EdrawMax, P&ID diyagramları, akış şemaları, zihin haritaları, tel kafesler, kat planları ve elektrik çizimleri dahil olmak üzere 280'den fazla diyagram türü oluşturmanıza olanak tanıyan çevrimiçi bir diyagram oluşturma aracıdır.

EdrawMax ile 1.500'den fazla yerel şablona (mühendislik, UI ve UX, ürün yönetimi ve iş alanlarını kapsar) ve topluluk şablon kitaplığı aracılığıyla 20.000'den fazla şablona erişebilirsiniz.

EdrawMax en iyi özellikler

İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Almanca dahil 10'dan fazla dili destekler

Edraw belgelerini bağlantılar, e-posta, sosyal medya veya QR kodları aracılığıyla paylaşın

Visio, SVG ve CAD dosyalarını içe aktarın ve son diyagramları PDF, JPG, Excel, HTML ve PS/EPS dahil 10'dan fazla biçime dışa aktarın

EdrawMax'ı web, masaüstü (Windows, MacOS ve Linux) ve mobil (Android ve iOS) cihazlarınızda kullanın

EdrawMax sınırlamaları

Ücretsiz plan, üç düzenlenebilir dosyayla sınırlıdır ve şablonlara erişimi kısıtlar

Ücretsiz planda dışa aktarılan diyagramlar filigran içerir

EdrawMax fiyatlandırma

Ücretsiz

Yarı yıllık abonelik planı: 69 $

Yıllık abonelik planı: 99 $

Sürekli plan: 245

Takım ve İş: Kullanıcı başına yıllık 119 $

EdrawMax derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla inceleme)

4. M4 PLANT

m4 PLANT aracılığıyla

M4 Plant, her boyuttaki 2D ve 3D fabrika ve tesis tasarımları için bir tesis tasarım yazılımıdır. Boru izometrileri, boru ve enstrümantasyon diyagramları, çelik yapı, HVAC kanalları ve elektrik yönlendirmesi dahil olmak üzere 17 modüle sahiptir.

M4 Plant'ın anahtar özelliklerinden biri, tasarımınızın herhangi bir aşamasında malzeme listeleri (BOM'lar), parça listeleri ve hat listeleri oluşturmaktır. Bu, maliyetleri tahmin etmek ve tüm gerekli malzemelerin ve bileşenlerin proje boyunca hesaplanmasını sağlamak için çok yararlıdır. ✔️

M4 PLANT en iyi özellikler

Özel P&ID sembolleriyle yeni sembol katalogları oluşturun veya mevcut katalogları genişletin

P&ID tasarımlarınızın parçalarını kaydederek özel P&ID sembolleri tasarlayın

Hataları ortadan kaldırmak ve tasarımları optimize etmek için kontroller yapın ?

Ayrıntılı belgeler ve video eğitimleri ile platformun özelliklerini hızlıca öğrenin

M4 PLANT sınırlamaları

Ücretsiz plan yoktur, ancak istek üzerine 30 günlük ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Sınırlı şablonlar ve yerel entegrasyonlar

M4 PLANT fiyatlandırma

M4 Factory: 196 $/ay

M4 Piping: 196 $/ay

M4 Plant: 240 $/ay

M4 PLANT derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yorum yok

Capterra: Yorum yok

5. SmartDraw

smartDraw aracılığıyla

SmartDraw, akış şemaları, zihin haritaları, boru tasarımları, tel kafesler, alan planları ve daha fazlasını oluşturmak için başka bir kullanıcı dostu diyagram oluşturma aracıdır. Bu tasarımların her biri için özel sembol kitaplıkları vardır. Böylece, boru ve enstrümantasyon diyagramlarınız için 300'den fazla sembol arasından seçim yaparak profesyonel tasarımlar oluşturabilirsiniz.

Kullanışlı bir özellik, SmartDraw Uygulamalarını Google Çalışma Alanı, Microsoft Teams, Confluence, Jira ve Trello içine yükleyerek, bu uygulamalardan çıkmadan diyagramlarınız üzerinde işbirliği yapabilmenizdir. Tasarımlarınız hazır olduğunda, bir bağlantı paylaşabilir veya bunları PDF, PNG veya SVG dosyaları olarak dışa aktarabilirsiniz.

SmartDraw'ın en iyi özellikleri

SmartDraw'un İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca dahil 100'den fazla dilde sunulan web uygulamasını kullanın ?

30'dan fazla mühendislik, proses akışı ve P&ID şablonundan herhangi biriyle başlayın

Visio şablonlarını, Visio ve Lucidchart dosyalarını içe aktarın ve son diyagramları Visio, PDF, SVG, PNG ve JPG formatlarında dışa aktarın

Ayrıntılı belgelere ve hızlı yanıt veren müşteri desteğine erişim

SmartDraw sınırlamaları

Fiyatlar aylık olarak belirtilmiştir, ancak faturalandırma yıllık olarak yapılır

Yalnızca web üzerinden ve Windows masaüstü uygulaması olarak erişilebilir

Ücretsiz plan yoktur, sadece 7 günlük ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

SmartDraw fiyatlandırma

Bireysel: 9,95 $/ay

Takım: 8,25 $/ay kullanıcı başına (en az 3 kullanıcı)

Site: Yıllık 2.995 $'dan başlar (tüm kuruluşunuz için sabit fiyat)

SmartDraw derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (260 yorum)

Capterra: 4. 1/5 (100+ yorum)

6. Procad P&ID

Procad P&ID, 2D ve 3D boru ve tesis tasarımları için özel P&ID yazılımıdır. Motorlar, vanalar, ısı eşanjörleri ve daha fazlası için kapsamlı bir standart sembol kütüphanesi ve bu sembolleri özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirme seçenekleri sunar. ?️

Procad çizimleriniz, AutoCAD gibi popüler CAD uygulamaları tarafından desteklenen DWG dosya biçimi olarak kaydedilir. Bu sayede, çizimleri görüntüleyip düzenleyebilecek harici paydaşlarla kolayca paylaşabilirsiniz. Dosyaları geri aldığınızda, Procad tüm değişiklikleri tarar ve işaretler, böylece bunları kabul etme veya reddetme seçeneği sunar.

Procad P&ID en iyi özellikler

Tek bir çizim veya tüm bir proje için vana BOM'ları ve ekipman, enstrüman ve hat numarası listeleri oluşturun

Ücretsiz başlangıç eğitimi ve web eğitimleri ile platformun özelliklerini tanıyın

Otomatik rota, otomatik kaynak ve otomatik conta gibi otomasyon araçlarını kullanarak tasarımları hızlandırın

Mevcut tasarımlarda değişiklik yapıldığında otomatik uyarılar alın

Procad P&ID sınırlamaları

Ücretsiz plan yoktur, sadece 15 günlük ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Procad P&ID'nin web ve mobil uygulamaları yoktur, yalnızca Windows 10 (veya daha yeni) işletim sistemlerinde çalışır

Procad P&ID fiyatlandırma

Zaten AutoCAD yazılımına sahipseniz, %25 indirimden yararlanabilirsiniz:

Aylık: Aylık 75 $'dan başlar

1 Yıllık Ön Ödemeli: Aylık 60 $'dan başlayan fiyatlarla

3 Yıllık Ön Ödemeli: Aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla

Procad P&ID derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: Yorum yok

Capterra: Yorum yok

7. Sphera

sphera aracılığıyla

Sphera, işyerinde güvenlik ve Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) performansını iyileştirmek için hizmetler ve yazılımlar sunar. Risk ve sürdürülebilirlik yönetim platformu SpheraCloud, kilitleme/etiketleme prosedürleriyle izolasyon planlamasını kolaylaştırmak için bir P&ID modülüne sahiptir.

Şemalarınızın PDF dosyasını platforma yükleyin ve izolasyon noktaları ve kuralları ile işaretleyin. Bu, takımınıza ekipman durumuna ve potansiyel risk alanlarına tam görünürlük sağlar. ?

Sphera'nın en iyi özellikleri

SpheraCloud'un sezgisel arayüzünde kolaylıkla gezinin

Proses güvenliği riski, uyumluluk güvencesi ve atık yönetimi gibi diğer modüllerle bağlantı kurarak risk yönetimini derinlemesine inceleyin

ESG, sürdürülebilirlik karşılaştırması ve kurumsal karbon ayak izi gibi alanlarda iş stratejisi için danışmanlık hizmetlerine erişin

Sphera sınırlamaları

Ücretsiz plan veya deneme sürümü yoktur

Sphera'nın masaüstü uygulaması yoktur

Bazı kullanıcılar ara sıra gecikmeler yaşıyor

Sphera fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Sphera derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4/5 (11 yorum)

Capterra: 5/5 (1 yorum)

8. IronCAD

ironCAD aracılığıyla

IronCAD, özel olarak bir P&ID yazılımı değildir, ancak 2D ve 3D CAD ürün tasarımları için mükemmeldir. CAD tasarım işlerinizle birlikte P&ID görevlerini de yerine getirmeniz gerektiğinde kullanışlıdır. ?‍♂️

Çoğu CAD yazılımından farklı olarak IronCAD, nesneleri son derece kolay ve hızlı bir şekilde taşıma ve değiştirme imkanı sunan TriBall aracına sahiptir. Ayrıca, gerilme analizi, hareket analizi ve gerçekçi 3B model renderları oluşturma için eklentilerle IronCAD'in yeteneklerini artırabilirsiniz.

IronCAD'in en iyi özellikleri

Tasarımı hızlandırmak için endüstri standardı bileşen ve parçalardan oluşan kapsamlı bir kütüphaneye erişim

Ücretsiz IronCAD Başlangıç Kursuna kaydolun veya platformun özelliklerini öğrenmek için bire bir eğitim oturumları için rezervasyon yapın

Hızlı ve güvenilir müşteri desteği ile sorunları hızla çözün

IronCAD sınırlamaları

IronCAD'in web uygulaması yoktur ve yalnızca Windows işletim sisteminde çalışır

Ücretsiz plan yoktur (ancak 30 günlük ücretsiz deneme talep edebilirsiniz)

Teknik destek, yıllık 695 $'dan başlayan ücretli bir eklentidir

IronCAD fiyatlandırma

Başlangıç paketi: 199 $

Sürekli (12 aylık taksitler): 779 $

Sürekli (tek seferlik ödeme): 8.490 $

IronCAD derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (60 yorum)

9. Visual Paradigm

visual Paradigm aracılığıyla

Visual Paradigm, görsel tasarımlar oluşturmak için kullanılan bir sistem modelleme ve diyagram oluşturma yazılımıdır. Bu tasarımları sıfırdan oluşturun veya 800'den fazla akış şeması, proses akış diyagramı (PFD), P&ID ve tel kafes şablonları arasından seçim yaparak işinize hızlı bir başlangıç yapın.

İş ihtiyaçlarınıza bağlı olarak, Visual Paradigm'i bulutta, şirket içinde veya hibrit bir kurulumda kullanabilirsiniz.

Visual Paradigm'in en iyi özellikleri

Visual Paradigm'in anahtar özelliklerini web uygulamasının ve masaüstü uygulamasının (Visual Paradigm Community) ücretsiz sürümünde edinin

Tasarımınızla ilgili işbirlikçilerinizin yorumlarını inceleyin, yanıtlayın ve gerekli değişiklikleri yapın

Özel menüler, araç çubukları ve kısayollarla arayüzünüzü kişiselleştirin

Visual Paradigm sınırlamaları

Masaüstü özelliklerinden bazıları web uygulamasında mevcut değildir

Yerel entegrasyonları sınırlıdır

Visual Paradigm fiyatlandırma

Modeler: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Standart: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 35 ABD doları

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 89 ABD doları

Visual Paradigm derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (17 yorum)

Capterra: 4,3/5 (18 yorum)

10. AutoCAD

autodesk aracılığıyla

Autodesk tarafından geliştirilen bir CAD tasarım yazılımı olan AutoCAD, IronCAD'e benzer. Ancak AutoCAD, CAD işlevselliğini P&ID ve 3D boru özellikleriyle birleştiren AutoCAD Plant 3D ile bir adım daha ileri gider.

Yalnızca bütçenize uygun bir 2D P&ID yazılımına ihtiyacınız varsa AutoCAD LT tam size göre. AutoCAD ve AutoCAD LT, Windows, MacOS ve Linux cihazlarda çalışır. Her iki sürümü de satın aldığınızda AutoCAD'in web ve mobil uygulamalarına (AutoCAD Web) erişim elde edersiniz.

AutoCAD en iyi özellikler

İngilizce, İspanyolca, Lehçe, Çince ve İtalyanca dahil 14 dili destekler

Tek bir oturumda birden fazla AutoCAD dosyasını açın

Etkinlik günlüğü aracılığıyla paylaşılan bir AutoCAD belgesinde yapılan değişiklikleri izleyin ?

AutoCAD'i Revit, Fusion 360, Civil 3D ve Inventor gibi diğer Autodesk ürünleriyle birlikte kullanın

AutoCAD sınırlamaları

Yeni kullanıcılar zorlu bir öğrenme sürecinden geçer

Ücretsiz sürüm yoktur, ancak 15 günlük ücretsiz deneme sürümüne erişebilirsiniz

Masaüstü uygulaması çok fazla işlem gücü tüketir ve tasarımları yüklemek biraz zaman alır

AutoCAD fiyatlandırma

AutoCAD: Kullanıcı başına aylık 245 $

AutoCAD LT: Kullanıcı başına aylık 60 ABD doları

AutoCAD Web: Kullanıcı başına aylık 100 $

AutoCAD derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (40 yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.900+ yorum)

P&ID İş Akışlarınızı Optimize Edin ve Kaliteli Tasarımlar Üretin

Bu P&ID yazılım seçeneklerinin her biri, diyagram oluşturma sürecinizi ve tasarımlarınızı geliştirmek için benzersiz özelliklere sahiptir. Her birini dikkatlice değerlendirin, böylece proses endüstrisi iş akışınıza ve tercihlerinize en uygun P&ID yazılımını seçebilirsiniz.

Hepsi bir arada diyagram oluşturma, beyin fırtınası ve proje yönetimi aracı arıyorsanız, ClickUp'a göz atın. Herhangi bir cihazdan erişebilir, takımınızla senkronizasyon sağlayabilir ve teknoloji yığınınıza kolayca entegre edebilirsiniz. ?

Ücretsiz bir ClickUp hesabı açın ve bir sonraki P&ID projenizde deneyin.