Canva ve Figma: Tasarımcılar için en iyi uygulama hangisi?

Canva ve Figma'yı karşılaştırmadan tasarım araçları hakkında bir konuşma başlatmak bile imkansızdır. Sosyal medya gönderilerinden fotoğraf düzenlemeye ve her türlü görsel dijital pazarlamaya kadar, bu iki grafik tasarım aracı bir nedenden dolayı popülerdir.

Hatta, bu araçlar o kadar popüler ki, grafik tasarım araçlarından hiçbirini beğenmezseniz diye Canva alternatifleri ve Figma alternatifleri listeleri bile var.

Açıkça belirtmek gerekirse, ikisi aynı değildir. Biri basit grafikler için optimize edilmiş bir tasarım aracıdır, diğeri ise web siteleri ve diğer karmaşık tasarımlar için bir prototip oluşturma aracına daha yakındır. Ancak yine de Canva ve Figma arasındaki farklar ve benzerlikler, bu konuyu araştırmaya değer kılıyor.

Peki, tasarım sürecinize yardımcı olacak gelişmiş araçlar için verilen mücadelede hangisi kazanır? Canva ve Figma'yı nasıl ayırt edersiniz ve nihayetinde hangi uygulamayı seçmelisiniz?

Canva nedir?

Canva aracılığıyla

Canva, tasarımcılar ve tasarımcı olmayanların basılı ve dijital projeler oluşturmasına yardımcı olan bir görsel işbirliği yazılımıdır.

Photoshop gibi gelişmiş fotoğraf düzenleme araçlarının aksine, profesyonel tasarımcıların her yeni proje için sıfırdan başlamasını gerektirmez. Bunun yerine, kapsamlı bir yerleşik şablon kitaplığı, sosyal medya platformları, web siteleri, basılı materyaller ve daha fazlası için temiz ve çekici tasarım öğeleri oluşturmayı kolaylaştırır.

Canva, öğrenme eğrisinin dik olmasını önleyen kullanıcı dostu arayüzü ve takımınızın karmaşık tasarımlar oluşturmak için birlikte çalışmasına olanak tanıyan işbirliği özellikleriyle de öne çıkıyor. Ek özellikler arasında gerçek zamanlı işbirliği için beyaz tahta aracı, temel görüntü düzenleme yetenekleri ve harika özelliklerini kendiniz değerlendirebileceğiniz ücretsiz bir sürüm bulunuyor.

Canva'nın özellikleri

Canva aracılığıyla

Canva, tasarımcı olmayanlar için bile yaratıcı süreci geliştirmek üzere tasarlanmış sezgisel bir arayüzde vektör düzenleme yetenekleri gibi gelişmiş özelliklere sahip sofistike bir araçtır. Bu karşılaştırma amacıyla, özellikle işbirliği araçlarına, beyaz tahta özelliklerine ve önceden tasarlanmış şablonlarına odaklanacağız.

1. İşbirliği özellikleri

Çoğu modern takım, profesyonel tasarımcı olsun ya da olmasın, dağıtılmış ortamlarda çalışır. Bu, hızlı ve verimli bir şekilde birlikte çalışmalarına olanak tanıyan işbirliği araçlarına, özellikle grafik tasarım yazılımlarına ihtiyaç duyar.

Canva, işbirliği için profesyonel düzeyde araçlar sunarak bu konuda başarılıdır. Sürükle ve bırak düzenleyicide birden fazla kullanıcıyı işbirliği yapmaya davet edebilir, düzenleyici, görüntüleyici ve yorumcu gibi kullanıcı rolleriyle tasarım hiyerarşisini koruyabilirsiniz. Bu sayede, "çok fazla aşçı" fenomeni nedeniyle kalite kaybı endişesi duymadan birlikte çekici görseller oluşturmak kolaylaşır.

Hepsi bu kadar da değil. Kendi tasarım öğelerinizi önceden tasarlanmış şablonlarla birleştirerek tüm takımın kullanması için hazırlayın. Yazı tiplerini, resimleri ve renkleri bir marka kitinde kaydederek tasarım aracınızı oluşturun. Sınırsız kişisel dosyanıza ek olarak takım klasörleri oluşturun.

2. Beyaz Tahta özellikleri

Canva ile işbirliği, sosyal medya grafikleri oluşturmakla bitmez. Web sitesi maketlerinden UX tasarımınız için kullanıcı yolculuklarına kadar her şeyi oluşturabileceğiniz beyaz tahta aracı sayesinde, platformu takımınızın birlikte planlama yapmak için de kullanabilirsiniz.

Takımınızla birlikte çalışarak fikirlerinizi akışa sokun. Kapsamlı çizim araçları ve gelişmiş ızgara sistemi, takımın işleri yolunda gitmesini sağlar. Fikirlerinizi en iyi tasarım ilkelerine göre geliştirin, ardından AI ve içe aktarılan grafikler ve görseller kullanarak görselleştirin.

3. Profesyonel şablonlar

Son olarak, Canva, önceden tanımlanmış şablonlardan oluşan kapsamlı kitaplığı sayesinde adını duyurmuştur. Sosyal medya gönderilerinden PowerPoint sunumlarına, kartpostallardan çok sayfalı broşürlere kadar geniş bir aralıkta sunulan bu şablonlar, Canva'yı, personelinde kapsamlı uzmanlığa sahip olmayan küçük takımlar arasında pazarlama materyalleri için tercih edilen tasarım yazılımı haline getirmiştir.

Canva, takımınızın bu şablonları kişiselleştirilmiş materyaller tasarlama becerisine dönüştürme kolaylığıyla da öne çıkıyor. Stok görsellere ücretsiz erişim ve video tasarımlarıyla entegrasyon, fotoğraf düzenleme özellikleriyle birleştiğinde, takımınızın tasarımı kendinize ait hale getirmek için yeterli grafik öğeleri eklemesini sağlar.

Kendi özel şablonlarınızı oluşturma özelliğini de ekleyin, bu aracın neden piyasadaki en popüler grafik tasarım araçlarından biri olduğunu kolayca anlayacaksınız.

Canva fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Canva Pro: Bir kullanıcı için aylık 14,99 $

Canva for Teams: İlk beş kullanıcı için aylık 29,99 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Figma nedir?

Figma aracılığıyla

Canva ve Figma, mevcut en popüler çizim araçları arasındadır. Ancak Figma, grafik tasarımınızı nihai olarak yönlendirecek sistem ve temellere daha fazla odaklanmasıyla farklılık gösterir.

Evet, bu hala bir görsel işbirliği yazılımıdır. Ancak, basit görüntülerin ötesine geçen vektör grafikleri ve prototipler oluşturabilme özelliği nedeniyle en iyi beyaz tahta yazılım seçenekleri arasında sık sık adı geçmektedir.

Açıkçası, bu hala doğası gereği bir grafik tasarım aracıdır. Ancak, nihai teslimattan ve erken işbirliğinden çok beyin fırtınası yapmak için tasarlanmış bir tasarım aracıdır. Unsplash ile entegrasyon, tasarımlarınıza ve beyaz tahtalarınıza stok görseller eklemenizi sağlar ve prototiplerinizi iyileştirmek ve sunuma hazır hale getirmek için fotoğraf düzenleme araçları da mevcuttur.

Figma özellikleri

Figma aracılığıyla

Figma iki temel ürün grubu sunar: kendi hepsi bir arada tasarım platformu ve entegre bir beyaz tahta çözümü olan FigJam. Bu iki ürün bir araya gelerek, takımınız için çok değerli hale gelebilecek UX odaklı özelliklere sahip bulut tabanlı bir araç oluşturur.

1. Gerçek zamanlı işbirliği

Canva ve Figma, her ikisi de işbirliği için tasarlanmış olmaları açısından benzerdir. Figma'da bu, gerçek zamanlı olarak birlikte çalışma yeteneğinde görülür. Tasarım paketi, belirli bir anda yazılımdaki tüm kullanıcıların imlecini gösteren bir kalem aracı sunarak tüm takım üyelerinin tam olarak ne üzerinde çalıştıklarını görmelerini sağlar.

Ayrıca Figma, takım üyelerinin daha büyük bir konseptle ilgili kendi fikirleri üzerinde çalışmasına olanak tanıyan sezgisel bir dallanma özelliği sunar ve bu özelliği kullanmak için uzun bir öğrenme süreci gerekmez. Kullanıcıların hazır olduklarında birden fazla fikri birleştirmelerine olanak tanıyan bu araç, farklı düşünce akışlarını keşfetmek için kolay bir araçtır. Bu esneklik, daha karmaşık tasarımlar ve prototipler üzerinde çalışırken çok değerli hale gelir.

Son olarak, Figma bu alanda benzersiz olan diğer işbirliği araçları da sunar. Örneğin, bu grafik tasarım platformu sesli yorumları ve konuşmaları entegre ederek takımınızın aynı sayfada olmasını kolaylaştırır.

2. Beyaz Tahta özellikleri

Canva ve Figma beyaz tahtalar sunar, ancak Figma, beyaz tahta çözümünü hak ettiği ilgiyi çekmesi için dallara ayırmıştır. Daha fazla önceden oluşturulmuş şablon sayesinde, bu özelliği akış şemalarından takım toplantı gündemlerine, yol haritalarına, zaman çizelgelerine ve daha fazlasına kadar her şey için kolayca kullanabilirsiniz.

Figma ayrıca AI'yı beyaz tahtalarına entegre eder ve basit komutlarla takımınızın her türlü amaç için kolayca yeni tuvaller oluşturmasını sağlar. Birkaç saniye içinde, bir metin komutu Gantt grafiği, görsel zaman çizelgesi, bulunduğunuz sektörün analizi ve daha fazlasına yol açabilir.

Son olarak, Figma'nın işbirliği olanakları beyaz tahta çözümlerine de uzanır. Neredeyse hiç öğrenme eğrisi olmadan, takımınız beyaz tahtalarda çalışabilir, sesli ve metin tabanlı canlı sohbeti kullanarak fikirlerini ifade edebilir ve basit emojilerle fikir ve seçeneklere tepki verebilir. Spotlight modu, takım üyelerini en çok tartışmak istedikleri alanlara yönlendirerek verimliliği en üst düzeyde tutar.

3. Şablon veritabanı

Son olarak, Figma, AI aracının sınırsız komut istemi seçenekleri hariç, 300'den fazla dosyadan oluşan bir kitaplıkta beyaz tahta şablonları ve şablonlar sunar. Bu şablonlar hem beyaz tahtalara hem de prototiplere yayılır, böylece yeni bir proje veya konsept için sıfırdan başlamanız gerekmez.

Figma fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Figma Professional: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Figma Organizasyon: Kullanıcı başına aylık 45 $

Figma Enterprise: Kullanıcı başına aylık 75 ABD doları

FigJam Starter: Ücretsiz Plan

FigJam Professional: Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları

FigJam Organizasyon: Kullanıcı başına aylık 5 $

FigJam Enterprise: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Figma ve Canva: Özellik Karşılaştırması

Canva ve Figma birçok ortak özelliğe sahiptir. Ancak ikisini karşılaştırıyorsanız, bu ortak özelliklerin birbirinden nasıl farklı olduğunu anlamak yardımcı olacaktır. Canva ve Figma arasında karar veremiyorsanız, şu farkları göz önünde bulundurun:

Özellik #1: İşbirliği

Hem Canva hem de Figma güçlü işbirliği fonksiyonları sunar. İkisi arasında kazanan, sizin aradığınız şeye bağlıdır:

Figma, odak modu ve sesli ve canlı sohbet konuşmaları sayesinde web tasarımı veya diğer karmaşık prototipler üzerinde çalışan profesyonel tasarımcılardan oluşan bir takımınız varsa kazanır

Canva, özelleştirilebilir şablonları ve yazı tipleri, renkler ve görüntü düzenleme konusunda mevcut kısıtlamaları sayesinde, takımınızın daha basit projelerde markanıza uygun tasarımlar kullanmasını istiyorsanız kazanır

Canva aracılığıyla

Özellik #2: Beyaz Tahta

Canva ve Figma arasındaki konuşma, benzer özellikleri nedeniyle kısmen ilgi çekicidir. Bu, özellikle beyaz tahta özellikleri göz önüne alındığında geçerlidir.

Aslında, bu alanda iki aracı birbirinden ayırmak neredeyse imkansızdır. Beyaz tahtalar, Figma'nın prototiplerinizden CSS değişkenlerini içe ve dışa aktararak CSS'yi destekleme özelliği gibi, birbirinden biraz farklıdır. Ancak bu, Figma'yı daha iyi bir web tasarım aracı yapsa da, daha kapsamlı bir beyaz tahta paketi olarak öne çıkması için yeterli değildir.

Özellik #3: Şablon kitaplığı

Canva ve Figma şablon kitaplıkları sunar, ancak bu özellikte Canva kazanan olarak ilan edilmelidir. Her tür materyal ve her sektör için binlerce hazır şablon sunar. Ancak kendi şablonlarınızı kolayca oluşturma özelliği de içerir, böylece pazarlama kanallarınız için markanıza uygun grafikler oluşturmak daha kolay hale gelir.

Figma, elbette, bu özellikte de kötü not almıyor. Ancak, tasarımcı olmayanlara sunduğu tasarım sayısıyla adını duyurmuş bir yazılımla rekabet etmek zor.

Reddit'te Canva ve Figma karşılaştırması

Özellik karşılaştırması bu kadar. Reddit'e gidip Canva ve Figma tartışmasında gerçek kullanıcıların ne dediğine bakalım.

Genel kanı, Canva'nın daha kullanıcı dostu özelliklere sahip olduğu, Figma'nın ise daha gelişmiş özelliklerle daha ileri düzey profesyoneller için tasarlandığı yönündedir:

"Grafik tasarım ile arayüz tasarımı arasındaki fark budur. Biri statik olmak üzere tasarlanmıştır ve kökleri baskıya dayanır. Diğeri ise etkileşimli olmak üzere tasarlanmıştır ve kökleri yazılıma dayanır. Figma, UI tasarımı için çok daha uygun bir araçtır."

Diğer kullanıcılar da aynı fikirde ve Figma'yı, web tasarım entegrasyonları da içeren, daha kullanışlı bir Photoshop ve profesyonel grafik tasarım alternatifi olarak gösteriyor. Canva ise, grafik tasarımını basit ve hızlı hale getiren özellikleriyle övgü topladı:

"Neredeyse 20 yıldır profesyonel tasarımcıyım ve Canva'nın, açıkçası basitleştirilmesi gereken bazı şeyleri basitleştirmesini seviyorum. Ayrıca, marka varlıklarını nasıl işlediği, yazı tiplerini, medya türlerini vb. sorunsuz bir şekilde eklemeyi desteklediği gibi yönleriyle de iyi düşünülmüş bir program. Hatta daha güçlü uygulamaların birçok anahtar kombinasyonunu ve ilkesini ödünç alıyor. Sosyal medya, basit çıktılar vb. için yapı taşlarını yönetmek ve işbirlikçilere aktarmak için harika. "

ClickUp ile tanışın: Canva ve Figma'ya en iyi alternatif

ClickUp'ın tasarım, proje yönetimi ve görev odaklı araçlarıyla tasarım projeleri hakkında ve projeler arasında iletişim kurun

Sonuç olarak, iki araçtan hangisinin daha iyi iş yapacağı ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize bağlıdır. Ancak, yalnızca Canva ve Figma arasında seçim yapmak da yanlış bir ikilemdir. Dikkate alınabilecek üçüncü bir seçenekten bahsetmemek haksızlık olur.

ClickUp ile tanışın.

Bu, sadece bir grafik tasarım aracı değildir. Bunun yerine, tasarımcıların işi basitleştirmek ve daha stratejik hale getirmek için gelişmiş proje yönetimi özellikleri ve hatta AI araçları da dahil olmak üzere tüm tasarım takımınızı organize etmek için bir araçtır.

Diğer bir deyişle, ClickUp, Figma veya Canva'nın yapabileceğinden daha fazlasını sunar. Esnek özellikler ve gerçek zamanlı işbirliği, tasarım ve yaratıcı takımların günlük stresinde paha biçilmez bir değer kazanabilir. Ayrıca, yerleşik kapsamlı bir beyaz tahta çözümü ile, takımlarınızı harika işler yapmaya gönderirken beyin fırtınası yapabilir ve aynı sayfada kalabilirsiniz.

Tasarım takımı işbirliği

ClickUp Belgeleri'nde takım üyeleriyle işbirliği yaparak yazı tiplerini özelleştirin, Görev ilişkileri ekleyin veya tasarım toplantıları öncesinde, sırasında ve sonrasında doğrudan belge içinde Görevlere bağlantı ekleyin

Tasarım ekipleri için ClickUp sayesinde grafik tasarım verimliliğinizi hızlandırın. Projelerde, proje zaman çizelgelerini haritalayabilir ve bireysel görevler atayabilirsiniz. Bu arada, entegre Sohbet görünümü herkesin bağlantıda kalmasına yardımcı olur.

Bu sadece başlangıç. ClickUp Belgeler ve Beyaz Tahtalar (aşağıda daha fazla bilgi) ile, tüm takımınızın belirli bir projenin tasarımına dalarken aynı bilgilerle çalışmasını sağlayabilirsiniz. Doğal ve otomatikleştirilmiş iş akışları, prototiplerin süreç boyunca taşınmasını ve geri bildirim almasını kolaylaştırır.

ClickUp'ın Figma entegrasyonu ile Figma gibi bir uygulamanın saf tasarım özelliklerinden yararlanmaya devam edebilirsiniz. Bu, verimliliği yaratıcılıkla birleştirerek takımınızı harika tasarımlara doğru ilerletir.

Beyaz Tahta özellikleri

ClickUp Beyaz Tahtalar ile tasarım projeleriniz için daha fazla fikir üretin

ClickUp Beyaz Tahta'da, takımdaki herkes notlar ekleyebilir ve kendi düşüncelerini gerçek zamanlı olarak paylaşabilir. Akış şemalarını eklemek, resim veya bağlantı eklemek kadar kolaydır. Ve bu da yetmezse, nesneleri birbirine bağlama özelliği, takımların daha iyi projelere yol açan uzamsal görsel kavramlar oluşturmasına olanak tanır.

Ve elbette, ClickUp'ın beyaz tahta çözümü doğrudan projelerine bağlanır. Bu, görevleri atamak ve beyin fırtınasından uygulamaya geçmek çok kolaydır ve tüm tasarım ekibinizin süreçteki verimliliğini artırmasına yardımcı olur.

Kapsamlı tasarım şablonları

Şablon Merkezimizi keşfederek tasarım takımınızın ihtiyaç duyacağı tüm ilk adımları bulun

Son olarak, ClickUp'ın grafik tasarım şablonlarındaki gücünü küçümsemeyin. Aslında, bu araç, yaratıcı takımınızın daha iyi birlikte çalışmasına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış çok çeşitli şablonlar sunar.

Açık olmak gerekirse, bunlar Canva'da bulabileceğiniz şablonlarla aynı değildir. Bunun yerine, ClickUp Yaratıcı ve Tasarım Şablonu'nda da görüldüğü gibi, bunlar yaratıcı iş akışınızı iyileştirmek için oluşturulmuş görev ve proje şablonlarıdır. Bunları tasarım portföyleri oluşturmak, tek tek görevler için doğru sipariş ve zamanlamayı belirlemek ve daha fazlasını yapmak için kullanabilirsiniz.

Sonuç olarak, Canva ve Figma arasında karar vermek zor olabilir, özellikle de yaratıcı takımınız için daha uygun bir araç varsa. Daha etkili bir tasarım proje yönetimi arıyorsanız, ClickUp öncelik listenizin en başında yer almalıdır.

Etkili beyaz tahta ve tasarım işbirliği için ClickUp'ı kullanın. Canva ve Figma gibi, şablonlar da her seferinde sıfırdan başlamanızı önleyebilir. Ancak en önemlisi, ClickUp'ın daha geniş görev ve proje yönetimi sürecine yardımcı olma yeteneği, birden fazla proje, ortak ve teslim tarihi arasında koştururken paha biçilmez bir değer kazanabilir.

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