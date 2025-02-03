2025'in En İyi 10 Hukuk Davası Yönetim Yazılımı

Bir hukuk profesyoneli olarak, mahkeme salonlarındaki mücadelelerden şirket birleşmelerinin yönetilmesine, gayrimenkul anlaşmalarının yapılması ve miras planlaması yoluyla aile mirasının güvence altına alınmasına kadar çok çeşitli projelerle sürekli olarak uğraşıyorsunuz.

Görevleri manuel olarak yönetmek, son teslim tarihleriyle uğraşmak ve pahalı hatalar yapma endişesi, tüm bunları tek başına yapmak çok zor olabilir.

Ancak dava yönetimi yazılımı ile hataları, güvenlik sorunlarını ve uyumluluk sorunlarını önleyebilirsiniz.

Mahkeme salonunda, büyük anlaşmalarla uğraşıyor veya aile mirasını güvence altına alıyor olsanız da, dava yönetimi yazılımı yasal yardımcınızdır. Son teslim tarihlerini yönetir, belgeleri düzenler, ekip çalışmasını teşvik eder ve müşterileri bilgilendirir; hepsi tek bir dijital pakette.

2024 yılı için avukatlar için en iyi 10 dava yönetimi yazılımı seçeneğini derledik. Dava yönetimini basitleştirmeye hazır olun!

Vaka Yönetimi Yazılımı nedir?

Vaka yönetimi yazılımı, kuruluşlar içindeki vakaların, görevlerin ve süreçlerin yönetimini kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek için tasarlanmış özel bir araçtır. Genellikle hukuk, sağlık, sosyal hizmetler ve müşteri desteği gibi alanlarda çeşitli vakaları veya projeleri izlemek, organize etmek ve üzerinde işbirliği yapmak için kullanılan merkezi bir platformdur.

Yazılım genellikle davaların ilerlemesini yönetmek ve izlemek için dava izleme, belge yönetimi, iş akışı otomasyonu ve iletişim araçları gibi özellikler sunar.

Vaka Yönetimi Yazılımının Avantajları Nelerdir?

Dava yönetimi yazılımı, verimliliği artırmaya ve organizasyonel süreçleri iyileştirmeye katkıda bulunan bir dizi avantaj sunar. Bazı anahtar avantajlar şunlardır:

Verimlilik Artışı: Dava yönetimi yazılımı, görevleri ve süreçleri otomatikleştirerek manuel çabaları azaltır ve genel iş akışı verimliliğini artırır

Geliştirilmiş İşbirliği: Yazılım, takım işbirliği için merkezi bir platform sağlayarak davayla ilgili faaliyetlerde daha iyi iletişim ve koordinasyon sağlar

Gelişmiş Organizasyon: Merkezi belge yönetimi özellikleri, bilgilerin sistematik bir şekilde düzenlenmesine ve depolanmasına yardımcı olarak kolay erişim ve veri kaybı riskinin azaltılmasını sağlar

Hesap Verebilirlik ve İzleme: Dava izleme araçları, dava ilerlemesini izlemenizi, görevleri atamanızı ve son tarihleri belirlemenizi sağlayarak takım içinde hesap verebilirliği ve şeffaflığı artırır

Maliyet Tasarrufu: Otomasyon, kolaylaştırılmış süreçler ve optimize edilmiş iş akışları, zaman, kaynak ve operasyonel giderler açısından maliyet tasarrufuna katkıda bulunur

Dava Yönetimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Hukuk firmanız için en iyi hukuk davası yönetim yazılımını seçmek, verimliliği ve etkinliği artırmanın ilk adımıdır. Her şeyin sorunsuz bir şekilde çalışması için, araçlardan teslimata kadar her şeyin mükemmel bir şekilde uyum içinde olmasını sağlamak önemlidir.

Bir dava yönetim sistemi seçerken dikkate alınması gereken bazı önemli faktörler şunlardır:

Güçlü özellikler : İşbirliği, : İşbirliği, proje yönetimi , müşteri yönetimi, iletişim yönetimi ve avukat zaman takibi özellikleri dahil olmak üzere temel fonksiyonları sağlayan bir yazılım seçin

Kullanıcı dostu: Doğru yazılım, karmaşık olmayan ve düzenli bir arayüze sahip, kurulumu kolay olmalıdır

Fiyatlandırma: Esnek ve bütçenize uygun fiyatlandırmaya sahip yazılımları değerlendirin

Ölçeklenebilirlik : İş süreçlerini kolaylaştıran ve büyümeyle birlikte ölçeklenebilen özelliklere sahip olmalıdır

Araç entegrasyonu : CRM, iletişim yazılımı ve bilgi yönetimi uygulamaları dahil olmak üzere takımınızın kullandığı diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olduğundan emin olun

Raporlama ve analiz: Hukuk davalarının ilerlemesini izleyebilmeli, darboğazları tespit edebilmeli ve veriye dayalı karar vermeyi sağlayabilmelidir

2024'te Kullanılacak En İyi 10 Dava Yönetimi Yazılımı

1. ClickUp

ClickUp AI ile e-posta pazarlaması artık çok kolay

ClickUp, 2024'ün en iyi görev ve ofis yönetimi uygulamalarından biri olarak listenin başında yer alıyor. Bir sözleşme yaşam döngüsü yönetim yazılımı olarak da kullanılabilir. ClickUp formları, müşteri kabul süreci için mükemmeldir. Hukuk firmaları ve avukatlar, organizasyonel görev yönetimini basitleştiren ClickUp Hukuk Proje Yönetimi özelliği dahil olmak üzere etkileyici özelliklerinden yararlanabilir.

ClickUp'ın Ortaklık Anlaşması Şablonu ile anlaşmanızı kesinleştirin – başarılı işbirlikleri için yol haritanız

ClickUp, müşterilerinizden ve müşteri konuşmalarından geri bildirim alma sürecini kolaylaştırır. Her boyuttaki işletme için Vaka Yönetimi Eylem Planı gibi yönetim şablonlarını kişiselleştirin. ClickUp Belgeleri'nin tüm potansiyelini ortaya çıkararak belge oluşturma ve takımınız içindeki işbirliğini devrim niteliğinde bir şekilde değiştirin.

Önemli belgeleri yönetmek ve takım işbirliğini geliştirmek için ClickUp Belgeleri kullanın

ClickUp AI asistanı, e-posta ve rapor taslakları gibi iletişim süreçlerine yardımcı olur. ClickUp Beyaz Tahtalar, fikirlerin görselleştirilmesine yardımcı olarak verimli takım işbirliği uygulamalarını destekler.

İşbirliği Algılama, takımların ClickUp Beyaz Tahtalarında aynı anda çalışmasına ve düzenleme yapmasına olanak tanır

Genel olarak, ClickUp, her hukuk firmasının operasyon optimizasyonu, müşteri-avukat etkileşimlerinin iyileştirilmesi, zaman takibi ve daha fazlası için dikkate alması gereken rekabetçi bir araçtır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Otomasyon : ClickUp AI, tekrarlayan görevleri yönetir ve insan hatası riskini sınırlar

ClickUp Görevleri : Takım üyelerine kesin son tarihler ve öncelikler ile görevler atayın ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleyin

ClickUp Formları : Güvenli bir müşteri portalı aracılığıyla müşteri bilgilerini ve dava ayrıntılarını alın

Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve görünümler : İhtiyacınız olan bilgileri bir bakışta görmek için özel gösterge panelleri oluşturun ve daha iyi görünürlük için bunları takımınızla paylaşın

ClickUp Belgeleri : Belgeleri, elektronik tabloları ve sunumları doğrudan ClickUp'ta oluşturun ve paylaşın, farklı araçlar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırın

Sohbet görünümü : ClickUp'tan ayrılmadan : ClickUp'tan ayrılmadan takım üyeleriyle anında sohbet edin , iletişimi ve bağlamı tek bir yerde tutun

Kişiselleştirme : İş akışlarınızı işinize uygun şekilde kişiselleştirin

İzleme: Takımın ilerlemesini kolayca takip edin ve müşterileri kolayca yönetin

ClickUp sınırlamaları

Mobil sürüm, bazı web özelliklerinin kullanılamaması nedeniyle mobil sürüm kadar sağlam değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3500+ yorum)

2. Appian

appian aracılığıyla

Appian, yasal süreçleri, davaları ve müşteri faaliyetlerini verimli bir şekilde yöneten, kod gerektirmeyen bir dava yönetim yazılımıdır.

Diğer dava işleme araçlarından farklı olarak Appian, dava yönetimi süreçlerini kolaylaştırmak için Lean veya Six Sigma gibi süreç yönetimi tekniklerini otomasyonla birleştirir.

Ayrıca Appian, Salesforce, SAP, Microsoft ve Oracle gibi çeşitli veri kaynakları ve sistemlerle entegre olarak farklı platformlardaki bilgilere sorunsuz erişim sağlar.

Appian'ın en iyi özellikleri

Süreç yönetimi teknikleri: Appian, Lean veya Six Sigma gibi tekniklerle otomasyon sunar

Özelleştirilebilirlik: Çeşitli hukuki görevler için özel uygulamalar oluşturmanıza ve dağıtmanıza yardımcı olan özelliklere erişin

Yükseltmeler : Her çeyrekte yeni işlevler yayınlayarak kullanıcıların modern teknolojiye ayak uydurmasını sağlar

Uygun fiyat: Demo, yönlendirilmiş öğrenme ve sınırsız veri depolama ile birlikte ücretsiz deneme

Appian sınırlamaları

Fiyatlandırma planları belirsizdir, bu da süreci şeffaf hale getirmez

Kullanıcılar genellikle yavaş yükleme süresi, sık ve gereksiz güncellemeler, hatalar ve aksaklıklar gibi performans ve güvenilirlik sorunlarından şikayet ederler

Araç, çok büyük miktarda veriyi işleyemediği için veri yönetimi zayıf

Appian fiyatlandırması

Ücretsiz plan: Tam erişim ve özel öğrenme

Uygulama: Özel fiyatlandırma

Platform: Özel fiyatlandırma

Sınırsız: Özel fiyatlandırma

Appian derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli puan yok

3. CASEpeer

cASEpeer aracılığıyla

CASEpeer, kişisel yaralanma avukatları için geliştirilmiş bir hukuki dava yönetim yazılımıdır.

Hukuk firmaları ve hukuk uzmanları, dava izleme, takvim entegrasyonları, otomatik görev yönetimi, uzlaşma raporları, dava araçları ve birinci sınıf güvenlik ve belge depolama sistemi gibi temel özelliklere erişebilir.

CASEpeer'in en iyi özellikleri

Dava izleme: Maliyet, performans ve içgörüleri izler ve raporları sorunsuz bir şekilde oluşturur

Şablonlar: 50'den fazla kullanıma hazır rapor şablonuna erişim

Entegrasyon : Outlook, QuickBooks ve Dropbox gibi popüler araçlarla entegre olur

Uyarlanabilir: Kişisel yaralanma avukatları veya hukuk firmaları için en uygun seçenek

CASEpeer sınırlamaları

Android ve iOS cihazlar için yerel mobil uygulama yoktur

Alanların ve formların özelleştirilmesini desteklemez

Kullanıcılar, veri taşıma ve senkronizasyon ile ilgili bazı sorunlar bildirmiştir

CASEpeer fiyatlandırması

Temel: Aylık 69 $

Pro: Aylık 99 $

Gelişmiş: Aylık 129 $

CASEpeer puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

4. Clio

clio aracılığıyla

Clio, müşteri kabul süreçlerinden, bilgilere, dosya yönetimine, planlamaya ve faturalandırmaya kadar hukuk kuruluşlarının verilerini merkezi olarak kontrol eden, bulut tabanlı bir başka üst düzey dava yönetim yazılımıdır.

Clio, belge ve iletişim özelliklerini tek bir bulut tabanlı arayüzde sorunsuz bir şekilde birleştirir.

Ayrıca Clio, yeni müşteri kazanma araçları, müşteri etkileşimi desteği ve güvenli bir müşteri etkileşim portalı dahil olmak üzere hukuk davaları için birçok özelliğe sahiptir.

Clio'nun en iyi özellikleri

Hukuk muayenehanesi yönetimi: Zaman, faturalandırma ve Zaman, faturalandırma ve müşteri iletişimini tek bir sezgisel platformda takip edin

Müşteri kabulü ve CRM : Clio'nun otomatik kabul formları ve özelleştirilebilir CRM ile yeni müşterileri sisteme kaydedin. Potansiyel müşterileri yakalayın, ilişkileri geliştirin ve etkileşimleri zahmetsizce yönetin, potansiyel müşterileri sadık müşterilere dönüştürün

Belge otomasyonu : Yasal belgeleri saniyeler içinde oluşturun. Şablonları özelleştirin, kitaplıklar oluşturun ve verimliliği artırın

Uygulamalar ve entegrasyonlar: Muhasebe yazılımlarından belge imzalama platformlarına kadar 250'den fazla popüler uygulama ve hizmetle bağlantı kurun

Clio sınırlamaları

Çevrimdışı erişim veya belge düzenleme yok

Kullanıcılar, son güncellemelerin ve bazı entegrasyonların sıklıkla sorunlara neden olduğunu bildiriyor

Clio fiyatlandırması

Easystart: Aylık 49 $

Temel özellikler: Aylık 89 $

Gelişmiş: Aylık 119 $

Tamamlandı: Aylık 149 $

Clio puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1500+ yorum)

5. Smokeball

via Smokeball

Smokeball, küçük hukuk firmaları ve bireysel avukatlara otomasyon ve kullanım kolaylığı sağlayan bir hukuk davası yönetim yazılımıdır. Belge oluşturma ve e-posta dosyalama gibi tekrarlayan görevleri ortadan kaldırarak değerli zamanınızı boşaltır.

Smokeball, kullanıcı dostu arayüzüyle de bilinir ve kapsamlı bir eğitim gerektirmeden kullanımını basitleştirir. QuickBooks ve Google Takvim gibi popüler üçüncü taraf araçlarla sorunsuz entegrasyonlar, iş akışı kesintilerini ve veri silolarını ortadan kaldırır.

Smokeball'un en iyi özellikleri

Kolay kayıt ve işe alım : Otomatik formlarla etkileşimleri yönetin ve güven oluşturun

Akıllı dava yönetimi : Davaları, görevleri ve son teslim tarihlerini tek bir merkezi yerde düzenleyin ve izleyin, takımınız her şeyden haberdar olsun

Yasal faturalandırma ve güven muhasebesi : Saniyeler içinde faturalar oluşturun ve giderleri zahmetsizce izleyin. Müşteri fonlarını güvenli bir şekilde yönetin ve düzenlemelere uyun

Gösterge panelleri ve raporlama: Özelleştirilebilir gösterge panelleriyle içgörüler elde edin ve iyileştirme alanlarını belirlemek için anahtar metrikleri izleyin

Smokeball sınırlamaları

Alan dizini eksikliği

Smokeball özelleştirme konusunda esnek değildir

Smokeball fiyatlandırması

Fatura: Kullanıcı başına aylık 39 ABD doları

Artırın: Kullanıcı başına aylık 89 $

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 179 $

Prosper+: Kullanıcı başına aylık 219 dolar

Smokeball puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (250'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (200'den fazla yorum)

6. MyCase

via MyCase

MyCase, etkileyici analiz ve raporlama yeteneklerine sahip başka bir yazılımdır. Dava ilerlemesi, faturalandırılabilir saatler ve takım faaliyetleri hakkında derinlemesine bilgi edinmenize yardımcı olarak iş akışlarını optimize etmenizi ve takım performansını artırmanızı sağlar.

Son teslim tarihi uyarıları, eksiksiz e-posta istemcisi yazılımı, faturalandırma ve belge yönetimi gibi diğer fonksiyonlar da mevcuttur. MyCase platformu, hukuk profesyonelleri için süreçleri basitleştirmek amacıyla veriye dayalı karar verme, merkezi işbirliği ve esnek ölçeklenebilirliğe öncelik verir.

MyCase'in en iyi özellikleri

Otomasyon : Hukuki belge hazırlama süreçlerini otomatikleştirin

Faturalandırma ve ödemeler : Zamanı takip edin, faturalar oluşturun ve çevrimiçi ödemeleri anında kabul edin

Vaka yönetimi : Düzenli olun ve son teslim tarihlerini takip edin. Belgeleri, görevleri, iletişimleri ve son teslim tarihlerini tek bir güvenli merkezden yönetin

Müşteri kabulü ve potansiyel müşteri yönetimi : Özelleştirilebilir kabul formlarıyla potansiyel müşterileri dönüştürün, satış süreçlerini yönetin ve potansiyel müşterilerden sadık müşterilere kadar ilişkilerinizi geliştirin

Esneklik: Mobil cihazlarda (Android ve iOS) kullanılabilir

MyCase sınırlamaları

Faturalar, raporlar ve şablonlar için sınırlı özelleştirme

Kullanıcılar, MyCase mobil uygulamasında birkaç hata olduğunu şikayet ediyor

MyCase fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 39 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 69 dolar

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 89 $

MyCase puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (600'den fazla yorum)

7. PracticePanther

via PracticePanther

PracticePanther, avukatlar için kapsamlı bir bulut tabanlı hukuk bürosu yönetim yazılımıdır. Kapsamlı bir özellik setine sahiptir ve öne çıkan özelliği özelleştirilebilir olmasıdır.

Hukuk davası yönetim yazılımı, hassas bilgileri korumak için 256 bit askeri düzeyde şifreleme kullanarak sıkı güvenlik önlemlerine sahiptir. Ödemeler de Hukuk Faturalandırma özelliği ile sorunsuz bir şekilde yapılır.

PracticePanther'ın en iyi özellikleri

Sorunsuz entegrasyonlar : Muhasebe yazılımlarından e-posta platformlarına kadar 100'den fazla popüler araçla bağlantı kurun. Veri siloları yok, sadece sorunsuz iş akışları ve optimize edilmiş süreçler

Güçlü dava yönetimi : Sezgisel gösterge panelleri ve özelleştirilebilir iş akışları ile davaları, son tarihleri ve görevleri zahmetsizce izleyin

Güvenlik : Askeri düzeyde şifreleme ve sıkı veri koruması, müşteri bilgilerinizin güvende kalmasını sağlar

Düzenlenmiş belgeler : Belgeleri anında depolayın, kategorilere ayırın ve erişin. Otomatik belge oluşturma, zaman tasarrufu sağlar ve hataları azaltır

Yasal faturalandırma: Yerleşik faturalandırma özelliği ile müşterilerinize stressiz bir şekilde fatura kesin

PracticePanther sınırlamaları

Kullanıcılar, yerleşik bir e-posta istemcisinin olmamasını bir sakınca olarak görüyor

Kullanıcıların üçüncü taraf entegrasyonları veya manuel süreçleri kullanmasını gerektiren belge otomasyonu, e-imza veya giriş formları için yerel özellikler yoktur

PracticePanther fiyatlandırma

Solo: Aylık 59 $

Temel: Aylık 79 $

İş: Aylık 99 $

PracticePanther puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

8. CosmoLex

cosmoLex aracılığıyla

CosmoLex, hukuk firmalarının maliyetlerini takip etmelerine, yasal muhasebe düzenlemelerine uymalarına ve yasal belgelerin merkezi bir konumda düzenlenmesini sağlamalarına olanak tanıyan uçtan uca bir hukuk davası yönetim yazılımıdır.

Diğer dava yönetim yazılımlarından farklı olarak, CosmoLex, müşteri dosyalarını yöneten ve bir hukuk firmasının yaptığı her masrafı izleyen yerleşik bir muhasebe yazılımına sahiptir.

Ayrıca CosmoLex, hukuk profesyonellerinin çek, mevduat fişleri, banka ekstreleri yazdırma ve müşteri fonlarını yönetme konusunda yardımcı olmak için güven hesaplama özellikleri (IOLTA) sunar.

CosmoLex'in en iyi özellikleri

Entegrasyon : Quickbooks gibi üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyon gerektirmeyen özel muhasebe entegrasyonu

Kişiselleştirme : Yeni kullanıcılar için kişiselleştirilmiş öğrenme süreçleri ve herkes için güvenilir müşteri desteğine sınırsız erişim

Tanım : Hukuk firmalarının muhasebe ve uyumluluk ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır

Mobilite: Herhangi bir cihazdan mobil erişim mümkündür

CosmoLex sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Tek bir fiyatlandırma planı sunarak seçeneklere yer bırakmaz

CosmoLex fiyatlandırması

CosmoLex: Aylık 99 dolar

Eklentiler–

CosmoLex Pay: 0 $

CosmoLex CRM: 147 $

CosmoLex Web Siteleri: 149 $

CosmoLex Dosya Paylaşımı ve e-İmza: 22

CosmoLex derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 2/5 (300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

9. Rocket Matter

rocket Matter aracılığıyla

Rocket Matter, hukuk firmalarının verimli ve üretken olmasını sağlayan özelliklere sahip bir dava yönetimi uygulamasıdır. Dava yönetimi aracı, hukuk takımlarının ve firmaların gösterge panellerini özelleştirmesine ve her yerden bağlantıda kalmasına olanak tanır.

Fatura özellikleri sayesinde, hukuk firmaları otomatik kağıtsız ön faturalar ve toplu işleme ile zamandan tasarruf eder. Rocket Matter ayrıca bulut tabanlıdır; belgeler bulut koruması ve depolama alanından yararlanır.

Rocket Matter'ın en iyi özellikleri

Rocket Matter Track : Faturalandırılabilir her dakikayı otomatik olarak kaydedin, zaman tutmayı basitleştirin ve faturalandırma doğruluğunu artırın

Belge otomasyonu : Yasal belgeleri saniyeler içinde oluşturun, evrak işlerini azaltın ve yüksek değerli görevlere odaklanın

Hukuk CRM : Müşteri alımını kolaylaştırın, ilişkileri geliştirin ve potansiyel müşterileri sadık müşterilere dönüştürün

İletişim yönetimi : Müşteri ve dosya bilgilerini zahmetsizce düzenleyin, işbirliğini artırın ve iletişimi kontrol altında tutun

Gelişmiş raporlama : Uygulamanız hakkında veriye dayalı içgörüler elde edin, performansı optimize edin ve bilinçli kararlar alın

Entegrasyonlar: E-posta platformları ve muhasebe yazılımları gibi düzinelerce araçla bağlantı kurarak sorunsuz iş akışları elde edin

Rocket Matter sınırlamaları

Faturalar, raporlar ve şablonlar için sınırlı özelleştirme seçenekleri, bazı firmaların tercihlerine uymayabilir

Belgeleri ve e-imzaları otomatikleştirmek için yerel bir özellik yoktur, bu da üçüncü taraf entegrasyonları gerektirir

Rocket Matter fiyatlandırması

Temel özellikler: Kullanıcı başına aylık 49 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 79 $

Premier: Kullanıcı başına aylık 99 $

Rocket Matter puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

10. ServiceNow

serviceNow aracılığıyla

ServiceNow, yapay zeka entegrasyonlarına sahip bulut tabanlı bir vaka yönetimi yazılımıdır ve BT hizmet katılımı, operasyon yönetimi, müşteri hizmetleri yönetimi, güvenlik operasyonları ve daha fazlası için entegre çözümler sunar.

Makine öğrenimi yöntemlerini kullanan ServiceNow, olay yönetimi, sorun yönetimi, hizmet kataloğu, varlık yönetimi ve değişiklik yönetiminden hukuki süreçlerin optimize edilmesine yardımcı olur.

ServiceNow'un en iyi özellikleri

Uygulama geliştirme : Özel uygulamalar ve iş akışları oluşturarak belirli hukuki ihtiyaçları ve zorlukları karşılayın

Otomasyon : Belge yönlendirme, e-posta bildirimleri ve onaylar gibi tekrarlayan görevler için yapay zeka kullanarak : Belge yönlendirme, e-posta bildirimleri ve onaylar gibi tekrarlayan görevler için yapay zeka kullanarak ş Akışı süreçlerini otomatikleştirin

Yapılandırılabilir çalışma alanları : Süreçleri kolaylaştırmak için belirli uygulama alanları veya dava türleri için özel iş akışları tasarlayın ve dağıtın

Özelleştirilebilir gösterge panelleri: Bireysel kullanıcılar ve takımlar için uyarlanabilir gösterge panellerini kullanarak ilgili bilgilere odaklanın

Güvenlik ve güven : Düzenleyici gereklilikleri karşılamak için sektör lideri şifreleme, erişim kontrolleri ve denetim izleri ile müşteri verilerini güvence altına alın

Entegrasyon: Takımların kolay işbirliği için Microsoft Azure, AWS, Salesforce gibi veritabanı yazılımları ve Zoom gibi iletişim araçları dahil olmak üzere diğer araçlarla entegre olur

ServiceNow sınırlamaları

Fiyatlar belirsizdir

Çeşitli araç seti ile hızlı tempolu hukuk firmaları için zorlu bir öğrenme yapısı oluşturabilir

ServiceNow fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma (web sitesinde bulunmamaktadır)

ServiceNow puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1700+ yorum)

Capterra: Yeterli puan yok

Dava Yönetimi Yazılımı ile Hukuk Uygulamalarınızı Basitleştirin

Evrak işlerinde boğulmaktan ve son teslim tarihlerini kaçırmaktan bıktınız mı? ClickUp gibi dava yönetimi yazılımlarıyla manuel işleri bir kenara bırakın. Aşağıdaki avantajlarla müşteri başarı oranınızı artırın:

Merkezi görev yönetimi : Dağınık elektronik tablolar ve yapışkan notlar olmadan projeleri düzenleyin, görevleri atayın ve : Dağınık elektronik tablolar ve yapışkan notlar olmadan projeleri düzenleyin, görevleri atayın ve ilerlemeyi sorunsuz bir şekilde izleyin

Gelişmiş işbirliği : Avukatlar, hukuk asistanları ve müşteriler arasında gerçek zamanlı iletişimi teşvik edin. Belgeleri paylaşın, geri bildirim alışverişinde bulunun ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın

Otomatikleştirilmiş iş akışları: Toplantı planlama, hatırlatıcı gönderme ve rapor oluşturma gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin. Takımınızın en önemli işlere, yani müşterilerinize odaklanması için zaman kazanın

AI yazma yazılımı

Yeniden sorma özellikleri, belirli ses tonunuza uyacak şekilde büyük miktarda içeriği yeniden yazmanıza olanak tanır

ClickUp AI, kritik adımlar için alt görevler, kontrol listeleri ve hatırlatıcılar oluşturmayı otomatikleştirmenize yardımcı olur. AI destekli önerileri kullanarak aciliyet ve öneme göre görevlere öncelik verin.

AI şablonlarını kullanarak mektuplar, sözleşmeler veya özetler gibi rutin hukuki belgeleri taslak olarak hazırlayın. Belgelerinizi ClickUp Görevleri ve alanlarından alınan ilgili bilgilerle otomatik olarak doldurun. ClickUp AI ile saniyeler içinde hukuki belgeler, sözleşmeler ve e-postalar oluşturun.

Zaman takipçisi

ClickUp, zaman takibini kolaylaştırır, böylece işinize odaklanabilirsiniz. Zamanı takip edin, tahminler belirleyin, notlar ekleyin ve zaman raporlarınızı her yerden görüntüleyin.

Doğru faturalandırılabilir saatlere ihtiyacınız var. Doğru izleme yazılımı, müşterilerle ilgili konulara harcanan zamanı dakikasına kadar kaydederek bunu halleder ve faturalandırmanın doğru olmasını sağlar.

ClickUp Proje Zaman Takibi'ni kullanarak fatura oluşturma için ayrıntılı zaman günlükleri oluşturun, şeffaflığı ve müşteri memnuniyetini sağlayın. Faturalandırılabilir zamanınızı faturalandırılamayan saatlerle karşılaştırarak gelir ve kaynak tahsisini optimize edin.

Tüm zaman girdilerini ClickUp içindeki belirli davalara ve görevlere bağlayarak ilerlemenizi izleyin ve darboğazları belirleyin. Ardından, geçmiş zaman verilerine dayalı olarak dava zaman çizelgelerini daha doğru bir şekilde tahmin edin.

Proje teslimatını kolaylaştırmak için sektör uzmanlığından yararlanın. Tüm bunlar için ClickUp'tan başka bir yere bakmayın. Sezgisel arayüzü ve güçlü özellikleri, iş yapma şeklinizi değiştirecek.