2025'in En İyi 10 Hukuk Davası Yönetim Yazılımı

Bir hukuk profesyoneli olarak, mahkeme salonlarındaki mücadelelerden şirket birleşmelerinin yönetilmesine, gayrimenkul anlaşmalarının yapılması ve miras planlaması yoluyla aile mirasının güvence altına alınmasına kadar çok çeşitli projelerle sürekli olarak uğraşıyorsunuz.
Görevleri manuel olarak yönetmek, son teslim tarihleriyle uğraşmak ve pahalı hatalar yapma endişesi, tüm bunları tek başına yapmak çok zor olabilir.
Ancak dava yönetimi yazılımı ile hataları, güvenlik sorunlarını ve uyumluluk sorunlarını önleyebilirsiniz.
Mahkeme salonunda, büyük anlaşmalarla uğraşıyor veya aile mirasını güvence altına alıyor olsanız da, dava yönetimi yazılımı yasal yardımcınızdır. Son teslim tarihlerini yönetir, belgeleri düzenler, ekip çalışmasını teşvik eder ve müşterileri bilgilendirir; hepsi tek bir dijital pakette.
2024 yılı için avukatlar için en iyi 10 dava yönetimi yazılımı seçeneğini derledik. Dava yönetimini basitleştirmeye hazır olun!
Vaka Yönetimi Yazılımı nedir?
Vaka yönetimi yazılımı, kuruluşlar içindeki vakaların, görevlerin ve süreçlerin yönetimini kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek için tasarlanmış özel bir araçtır. Genellikle hukuk, sağlık, sosyal hizmetler ve müşteri desteği gibi alanlarda çeşitli vakaları veya projeleri izlemek, organize etmek ve üzerinde işbirliği yapmak için kullanılan merkezi bir platformdur.
Yazılım genellikle davaların ilerlemesini yönetmek ve izlemek için dava izleme, belge yönetimi, iş akışı otomasyonu ve iletişim araçları gibi özellikler sunar.
Vaka Yönetimi Yazılımının Avantajları Nelerdir?
Dava yönetimi yazılımı, verimliliği artırmaya ve organizasyonel süreçleri iyileştirmeye katkıda bulunan bir dizi avantaj sunar. Bazı anahtar avantajlar şunlardır:
- Verimlilik Artışı: Dava yönetimi yazılımı, görevleri ve süreçleri otomatikleştirerek manuel çabaları azaltır ve genel iş akışı verimliliğini artırır
- Geliştirilmiş İşbirliği: Yazılım, takım işbirliği için merkezi bir platform sağlayarak davayla ilgili faaliyetlerde daha iyi iletişim ve koordinasyon sağlar
- Gelişmiş Organizasyon: Merkezi belge yönetimi özellikleri, bilgilerin sistematik bir şekilde düzenlenmesine ve depolanmasına yardımcı olarak kolay erişim ve veri kaybı riskinin azaltılmasını sağlar
- Hesap Verebilirlik ve İzleme: Dava izleme araçları, dava ilerlemesini izlemenizi, görevleri atamanızı ve son tarihleri belirlemenizi sağlayarak takım içinde hesap verebilirliği ve şeffaflığı artırır
- Maliyet Tasarrufu: Otomasyon, kolaylaştırılmış süreçler ve optimize edilmiş iş akışları, zaman, kaynak ve operasyonel giderler açısından maliyet tasarrufuna katkıda bulunur
Dava Yönetimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Hukuk firmanız için en iyi hukuk davası yönetim yazılımını seçmek, verimliliği ve etkinliği artırmanın ilk adımıdır. Her şeyin sorunsuz bir şekilde çalışması için, araçlardan teslimata kadar her şeyin mükemmel bir şekilde uyum içinde olmasını sağlamak önemlidir.
Bir dava yönetim sistemi seçerken dikkate alınması gereken bazı önemli faktörler şunlardır:
- Güçlü özellikler: İşbirliği, proje yönetimi, müşteri yönetimi, iletişim yönetimi ve avukat zaman takibi özellikleri dahil olmak üzere temel fonksiyonları sağlayan bir yazılım seçin
- Kullanıcı dostu: Doğru yazılım, karmaşık olmayan ve düzenli bir arayüze sahip, kurulumu kolay olmalıdır
- Fiyatlandırma: Esnek ve bütçenize uygun fiyatlandırmaya sahip yazılımları değerlendirin
- Ölçeklenebilirlik: İş süreçlerini kolaylaştıran ve büyümeyle birlikte ölçeklenebilen özelliklere sahip olmalıdır
- Araç entegrasyonu: CRM, iletişim yazılımı ve bilgi yönetimi uygulamaları dahil olmak üzere takımınızın kullandığı diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olduğundan emin olun
- Raporlama ve analiz: Hukuk davalarının ilerlemesini izleyebilmeli, darboğazları tespit edebilmeli ve veriye dayalı karar vermeyi sağlayabilmelidir
2024'te Kullanılacak En İyi 10 Dava Yönetimi Yazılımı
1. ClickUp
ClickUp, 2024'ün en iyi görev ve ofis yönetimi uygulamalarından biri olarak listenin başında yer alıyor. Bir sözleşme yaşam döngüsü yönetim yazılımı olarak da kullanılabilir. ClickUp formları, müşteri kabul süreci için mükemmeldir. Hukuk firmaları ve avukatlar, organizasyonel görev yönetimini basitleştiren ClickUp Hukuk Proje Yönetimi özelliği dahil olmak üzere etkileyici özelliklerinden yararlanabilir.
ClickUp, müşterilerinizden ve müşteri konuşmalarından geri bildirim alma sürecini kolaylaştırır. Her boyuttaki işletme için Vaka Yönetimi Eylem Planı gibi yönetim şablonlarını kişiselleştirin. ClickUp Belgeleri'nin tüm potansiyelini ortaya çıkararak belge oluşturma ve takımınız içindeki işbirliğini devrim niteliğinde bir şekilde değiştirin.
ClickUp AI asistanı, e-posta ve rapor taslakları gibi iletişim süreçlerine yardımcı olur. ClickUp Beyaz Tahtalar, fikirlerin görselleştirilmesine yardımcı olarak verimli takım işbirliği uygulamalarını destekler.
Genel olarak, ClickUp, her hukuk firmasının operasyon optimizasyonu, müşteri-avukat etkileşimlerinin iyileştirilmesi, zaman takibi ve daha fazlası için dikkate alması gereken rekabetçi bir araçtır.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Otomasyon: ClickUp AI, tekrarlayan görevleri yönetir ve insan hatası riskini sınırlar
- ClickUp Görevleri: Takım üyelerine kesin son tarihler ve öncelikler ile görevler atayın ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleyin
- ClickUp Formları: Güvenli bir müşteri portalı aracılığıyla müşteri bilgilerini ve dava ayrıntılarını alın
- Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve görünümler: İhtiyacınız olan bilgileri bir bakışta görmek için özel gösterge panelleri oluşturun ve daha iyi görünürlük için bunları takımınızla paylaşın
- ClickUp Belgeleri: Belgeleri, elektronik tabloları ve sunumları doğrudan ClickUp'ta oluşturun ve paylaşın, farklı araçlar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırın
- Sohbet görünümü: ClickUp'tan ayrılmadan takım üyeleriyle anında sohbet edin, iletişimi ve bağlamı tek bir yerde tutun
- Kişiselleştirme: İş akışlarınızı işinize uygun şekilde kişiselleştirin
- İzleme: Takımın ilerlemesini kolayca takip edin ve müşterileri kolayca yönetin
ClickUp sınırlamaları
- Mobil sürüm, bazı web özelliklerinin kullanılamaması nedeniyle mobil sürüm kadar sağlam değildir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3500+ yorum)
2. Appian
Appian, yasal süreçleri, davaları ve müşteri faaliyetlerini verimli bir şekilde yöneten, kod gerektirmeyen bir dava yönetim yazılımıdır.
Diğer dava işleme araçlarından farklı olarak Appian, dava yönetimi süreçlerini kolaylaştırmak için Lean veya Six Sigma gibi süreç yönetimi tekniklerini otomasyonla birleştirir.
Ayrıca Appian, Salesforce, SAP, Microsoft ve Oracle gibi çeşitli veri kaynakları ve sistemlerle entegre olarak farklı platformlardaki bilgilere sorunsuz erişim sağlar.
Appian'ın en iyi özellikleri
- Süreç yönetimi teknikleri: Appian, Lean veya Six Sigma gibi tekniklerle otomasyon sunar
- Özelleştirilebilirlik: Çeşitli hukuki görevler için özel uygulamalar oluşturmanıza ve dağıtmanıza yardımcı olan özelliklere erişin
- Yükseltmeler: Her çeyrekte yeni işlevler yayınlayarak kullanıcıların modern teknolojiye ayak uydurmasını sağlar
- Uygun fiyat: Demo, yönlendirilmiş öğrenme ve sınırsız veri depolama ile birlikte ücretsiz deneme
Appian sınırlamaları
- Fiyatlandırma planları belirsizdir, bu da süreci şeffaf hale getirmez
- Kullanıcılar genellikle yavaş yükleme süresi, sık ve gereksiz güncellemeler, hatalar ve aksaklıklar gibi performans ve güvenilirlik sorunlarından şikayet ederler
- Araç, çok büyük miktarda veriyi işleyemediği için veri yönetimi zayıf
Appian fiyatlandırması
- Ücretsiz plan: Tam erişim ve özel öğrenme
- Uygulama: Özel fiyatlandırma
- Platform: Özel fiyatlandırma
- Sınırsız: Özel fiyatlandırma
Appian derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli puan yok
3. CASEpeer
CASEpeer, kişisel yaralanma avukatları için geliştirilmiş bir hukuki dava yönetim yazılımıdır.
Hukuk firmaları ve hukuk uzmanları, dava izleme, takvim entegrasyonları, otomatik görev yönetimi, uzlaşma raporları, dava araçları ve birinci sınıf güvenlik ve belge depolama sistemi gibi temel özelliklere erişebilir.
CASEpeer'in en iyi özellikleri
- Dava izleme: Maliyet, performans ve içgörüleri izler ve raporları sorunsuz bir şekilde oluşturur
- Şablonlar: 50'den fazla kullanıma hazır rapor şablonuna erişim
- Entegrasyon: Outlook, QuickBooks ve Dropbox gibi popüler araçlarla entegre olur
- Uyarlanabilir: Kişisel yaralanma avukatları veya hukuk firmaları için en uygun seçenek
CASEpeer sınırlamaları
- Android ve iOS cihazlar için yerel mobil uygulama yoktur
- Alanların ve formların özelleştirilmesini desteklemez
- Kullanıcılar, veri taşıma ve senkronizasyon ile ilgili bazı sorunlar bildirmiştir
CASEpeer fiyatlandırması
- Temel: Aylık 69 $
- Pro: Aylık 99 $
- Gelişmiş: Aylık 129 $
CASEpeer puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)
4. Clio
Clio, müşteri kabul süreçlerinden, bilgilere, dosya yönetimine, planlamaya ve faturalandırmaya kadar hukuk kuruluşlarının verilerini merkezi olarak kontrol eden, bulut tabanlı bir başka üst düzey dava yönetim yazılımıdır.
Clio, belge ve iletişim özelliklerini tek bir bulut tabanlı arayüzde sorunsuz bir şekilde birleştirir.
Ayrıca Clio, yeni müşteri kazanma araçları, müşteri etkileşimi desteği ve güvenli bir müşteri etkileşim portalı dahil olmak üzere hukuk davaları için birçok özelliğe sahiptir.
Clio'nun en iyi özellikleri
- Hukuk muayenehanesi yönetimi: Zaman, faturalandırma ve müşteri iletişimini tek bir sezgisel platformda takip edin
- Müşteri kabulü ve CRM: Clio'nun otomatik kabul formları ve özelleştirilebilir CRM ile yeni müşterileri sisteme kaydedin. Potansiyel müşterileri yakalayın, ilişkileri geliştirin ve etkileşimleri zahmetsizce yönetin, potansiyel müşterileri sadık müşterilere dönüştürün
- Belge otomasyonu: Yasal belgeleri saniyeler içinde oluşturun. Şablonları özelleştirin, kitaplıklar oluşturun ve verimliliği artırın
- Uygulamalar ve entegrasyonlar: Muhasebe yazılımlarından belge imzalama platformlarına kadar 250'den fazla popüler uygulama ve hizmetle bağlantı kurun
Clio sınırlamaları
- Çevrimdışı erişim veya belge düzenleme yok
- Kullanıcılar, son güncellemelerin ve bazı entegrasyonların sıklıkla sorunlara neden olduğunu bildiriyor
Clio fiyatlandırması
- Easystart: Aylık 49 $
- Temel özellikler: Aylık 89 $
- Gelişmiş: Aylık 119 $
- Tamamlandı: Aylık 149 $
Clio puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (500+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1500+ yorum)
5. Smokeball
Smokeball, küçük hukuk firmaları ve bireysel avukatlara otomasyon ve kullanım kolaylığı sağlayan bir hukuk davası yönetim yazılımıdır. Belge oluşturma ve e-posta dosyalama gibi tekrarlayan görevleri ortadan kaldırarak değerli zamanınızı boşaltır.
Smokeball, kullanıcı dostu arayüzüyle de bilinir ve kapsamlı bir eğitim gerektirmeden kullanımını basitleştirir. QuickBooks ve Google Takvim gibi popüler üçüncü taraf araçlarla sorunsuz entegrasyonlar, iş akışı kesintilerini ve veri silolarını ortadan kaldırır.
Smokeball'un en iyi özellikleri
- Kolay kayıt ve işe alım: Otomatik formlarla etkileşimleri yönetin ve güven oluşturun
- Akıllı dava yönetimi: Davaları, görevleri ve son teslim tarihlerini tek bir merkezi yerde düzenleyin ve izleyin, takımınız her şeyden haberdar olsun
- Yasal faturalandırma ve güven muhasebesi: Saniyeler içinde faturalar oluşturun ve giderleri zahmetsizce izleyin. Müşteri fonlarını güvenli bir şekilde yönetin ve düzenlemelere uyun
- Gösterge panelleri ve raporlama: Özelleştirilebilir gösterge panelleriyle içgörüler elde edin ve iyileştirme alanlarını belirlemek için anahtar metrikleri izleyin
Smokeball sınırlamaları
- Alan dizini eksikliği
- Smokeball özelleştirme konusunda esnek değildir
Smokeball fiyatlandırması
- Fatura: Kullanıcı başına aylık 39 ABD doları
- Artırın: Kullanıcı başına aylık 89 $
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 179 $
- Prosper+: Kullanıcı başına aylık 219 dolar
Smokeball puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (250'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (200'den fazla yorum)
6. MyCase
MyCase, etkileyici analiz ve raporlama yeteneklerine sahip başka bir yazılımdır. Dava ilerlemesi, faturalandırılabilir saatler ve takım faaliyetleri hakkında derinlemesine bilgi edinmenize yardımcı olarak iş akışlarını optimize etmenizi ve takım performansını artırmanızı sağlar.
Son teslim tarihi uyarıları, eksiksiz e-posta istemcisi yazılımı, faturalandırma ve belge yönetimi gibi diğer fonksiyonlar da mevcuttur. MyCase platformu, hukuk profesyonelleri için süreçleri basitleştirmek amacıyla veriye dayalı karar verme, merkezi işbirliği ve esnek ölçeklenebilirliğe öncelik verir.
MyCase'in en iyi özellikleri
- Otomasyon: Hukuki belge hazırlama süreçlerini otomatikleştirin
- Faturalandırma ve ödemeler: Zamanı takip edin, faturalar oluşturun ve çevrimiçi ödemeleri anında kabul edin
- Vaka yönetimi: Düzenli olun ve son teslim tarihlerini takip edin. Belgeleri, görevleri, iletişimleri ve son teslim tarihlerini tek bir güvenli merkezden yönetin
- Müşteri kabulü ve potansiyel müşteri yönetimi: Özelleştirilebilir kabul formlarıyla potansiyel müşterileri dönüştürün, satış süreçlerini yönetin ve potansiyel müşterilerden sadık müşterilere kadar ilişkilerinizi geliştirin
- Esneklik: Mobil cihazlarda (Android ve iOS) kullanılabilir
MyCase sınırlamaları
- Faturalar, raporlar ve şablonlar için sınırlı özelleştirme
- Kullanıcılar, MyCase mobil uygulamasında birkaç hata olduğunu şikayet ediyor
MyCase fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 39 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 69 dolar
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 89 $
MyCase puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (600'den fazla yorum)
7. PracticePanther
PracticePanther, avukatlar için kapsamlı bir bulut tabanlı hukuk bürosu yönetim yazılımıdır. Kapsamlı bir özellik setine sahiptir ve öne çıkan özelliği özelleştirilebilir olmasıdır.
Hukuk davası yönetim yazılımı, hassas bilgileri korumak için 256 bit askeri düzeyde şifreleme kullanarak sıkı güvenlik önlemlerine sahiptir. Ödemeler de Hukuk Faturalandırma özelliği ile sorunsuz bir şekilde yapılır.
PracticePanther'ın en iyi özellikleri
- Sorunsuz entegrasyonlar: Muhasebe yazılımlarından e-posta platformlarına kadar 100'den fazla popüler araçla bağlantı kurun. Veri siloları yok, sadece sorunsuz iş akışları ve optimize edilmiş süreçler
- Güçlü dava yönetimi: Sezgisel gösterge panelleri ve özelleştirilebilir iş akışları ile davaları, son tarihleri ve görevleri zahmetsizce izleyin
- Güvenlik: Askeri düzeyde şifreleme ve sıkı veri koruması, müşteri bilgilerinizin güvende kalmasını sağlar
- Düzenlenmiş belgeler: Belgeleri anında depolayın, kategorilere ayırın ve erişin. Otomatik belge oluşturma, zaman tasarrufu sağlar ve hataları azaltır
- Yasal faturalandırma: Yerleşik faturalandırma özelliği ile müşterilerinize stressiz bir şekilde fatura kesin
PracticePanther sınırlamaları
- Kullanıcılar, yerleşik bir e-posta istemcisinin olmamasını bir sakınca olarak görüyor
- Kullanıcıların üçüncü taraf entegrasyonları veya manuel süreçleri kullanmasını gerektiren belge otomasyonu, e-imza veya giriş formları için yerel özellikler yoktur
PracticePanther fiyatlandırma
- Solo: Aylık 59 $
- Temel: Aylık 79 $
- İş: Aylık 99 $
PracticePanther puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)
8. CosmoLex
CosmoLex, hukuk firmalarının maliyetlerini takip etmelerine, yasal muhasebe düzenlemelerine uymalarına ve yasal belgelerin merkezi bir konumda düzenlenmesini sağlamalarına olanak tanıyan uçtan uca bir hukuk davası yönetim yazılımıdır.
Diğer dava yönetim yazılımlarından farklı olarak, CosmoLex, müşteri dosyalarını yöneten ve bir hukuk firmasının yaptığı her masrafı izleyen yerleşik bir muhasebe yazılımına sahiptir.
Ayrıca CosmoLex, hukuk profesyonellerinin çek, mevduat fişleri, banka ekstreleri yazdırma ve müşteri fonlarını yönetme konusunda yardımcı olmak için güven hesaplama özellikleri (IOLTA) sunar.
CosmoLex'in en iyi özellikleri
- Entegrasyon: Quickbooks gibi üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyon gerektirmeyen özel muhasebe entegrasyonu
- Kişiselleştirme: Yeni kullanıcılar için kişiselleştirilmiş öğrenme süreçleri ve herkes için güvenilir müşteri desteğine sınırsız erişim
- Tanım: Hukuk firmalarının muhasebe ve uyumluluk ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır
- Mobilite: Herhangi bir cihazdan mobil erişim mümkündür
CosmoLex sınırlamaları
- Sınırlı özelleştirme seçenekleri
- Tek bir fiyatlandırma planı sunarak seçeneklere yer bırakmaz
CosmoLex fiyatlandırması
- CosmoLex: Aylık 99 dolar
Eklentiler–
- CosmoLex Pay: 0 $
- CosmoLex CRM: 147 $
- CosmoLex Web Siteleri: 149 $
- CosmoLex Dosya Paylaşımı ve e-İmza: 22
CosmoLex derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (300+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (300'den fazla yorum)
9. Rocket Matter
Rocket Matter, hukuk firmalarının verimli ve üretken olmasını sağlayan özelliklere sahip bir dava yönetimi uygulamasıdır. Dava yönetimi aracı, hukuk takımlarının ve firmaların gösterge panellerini özelleştirmesine ve her yerden bağlantıda kalmasına olanak tanır.
Fatura özellikleri sayesinde, hukuk firmaları otomatik kağıtsız ön faturalar ve toplu işleme ile zamandan tasarruf eder. Rocket Matter ayrıca bulut tabanlıdır; belgeler bulut koruması ve depolama alanından yararlanır.
Rocket Matter'ın en iyi özellikleri
- Rocket Matter Track: Faturalandırılabilir her dakikayı otomatik olarak kaydedin, zaman tutmayı basitleştirin ve faturalandırma doğruluğunu artırın
- Belge otomasyonu: Yasal belgeleri saniyeler içinde oluşturun, evrak işlerini azaltın ve yüksek değerli görevlere odaklanın
- Hukuk CRM: Müşteri alımını kolaylaştırın, ilişkileri geliştirin ve potansiyel müşterileri sadık müşterilere dönüştürün
- İletişim yönetimi: Müşteri ve dosya bilgilerini zahmetsizce düzenleyin, işbirliğini artırın ve iletişimi kontrol altında tutun
- Gelişmiş raporlama: Uygulamanız hakkında veriye dayalı içgörüler elde edin, performansı optimize edin ve bilinçli kararlar alın
- Entegrasyonlar: E-posta platformları ve muhasebe yazılımları gibi düzinelerce araçla bağlantı kurarak sorunsuz iş akışları elde edin
Rocket Matter sınırlamaları
- Faturalar, raporlar ve şablonlar için sınırlı özelleştirme seçenekleri, bazı firmaların tercihlerine uymayabilir
- Belgeleri ve e-imzaları otomatikleştirmek için yerel bir özellik yoktur, bu da üçüncü taraf entegrasyonları gerektirir
Rocket Matter fiyatlandırması
- Temel özellikler: Kullanıcı başına aylık 49 ABD doları
- Pro: Kullanıcı başına aylık 79 $
- Premier: Kullanıcı başına aylık 99 $
Rocket Matter puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)
10. ServiceNow
ServiceNow, yapay zeka entegrasyonlarına sahip bulut tabanlı bir vaka yönetimi yazılımıdır ve BT hizmet katılımı, operasyon yönetimi, müşteri hizmetleri yönetimi, güvenlik operasyonları ve daha fazlası için entegre çözümler sunar.
Makine öğrenimi yöntemlerini kullanan ServiceNow, olay yönetimi, sorun yönetimi, hizmet kataloğu, varlık yönetimi ve değişiklik yönetiminden hukuki süreçlerin optimize edilmesine yardımcı olur.
ServiceNow'un en iyi özellikleri
- Uygulama geliştirme: Özel uygulamalar ve iş akışları oluşturarak belirli hukuki ihtiyaçları ve zorlukları karşılayın
- Otomasyon: Belge yönlendirme, e-posta bildirimleri ve onaylar gibi tekrarlayan görevler için yapay zeka kullanarak ş Akışı süreçlerini otomatikleştirin
- Yapılandırılabilir çalışma alanları: Süreçleri kolaylaştırmak için belirli uygulama alanları veya dava türleri için özel iş akışları tasarlayın ve dağıtın
- Özelleştirilebilir gösterge panelleri: Bireysel kullanıcılar ve takımlar için uyarlanabilir gösterge panellerini kullanarak ilgili bilgilere odaklanın
- Güvenlik ve güven: Düzenleyici gereklilikleri karşılamak için sektör lideri şifreleme, erişim kontrolleri ve denetim izleri ile müşteri verilerini güvence altına alın
- Entegrasyon: Takımların kolay işbirliği için Microsoft Azure, AWS, Salesforce gibi veritabanı yazılımları ve Zoom gibi iletişim araçları dahil olmak üzere diğer araçlarla entegre olur
ServiceNow sınırlamaları
- Fiyatlar belirsizdir
- Çeşitli araç seti ile hızlı tempolu hukuk firmaları için zorlu bir öğrenme yapısı oluşturabilir
ServiceNow fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma (web sitesinde bulunmamaktadır)
ServiceNow puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1700+ yorum)
- Capterra: Yeterli puan yok
Dava Yönetimi Yazılımı ile Hukuk Uygulamalarınızı Basitleştirin
Evrak işlerinde boğulmaktan ve son teslim tarihlerini kaçırmaktan bıktınız mı? ClickUp gibi dava yönetimi yazılımlarıyla manuel işleri bir kenara bırakın. Aşağıdaki avantajlarla müşteri başarı oranınızı artırın:
- Merkezi görev yönetimi: Dağınık elektronik tablolar ve yapışkan notlar olmadan projeleri düzenleyin, görevleri atayın ve ilerlemeyi sorunsuz bir şekilde izleyin
- Gelişmiş işbirliği: Avukatlar, hukuk asistanları ve müşteriler arasında gerçek zamanlı iletişimi teşvik edin. Belgeleri paylaşın, geri bildirim alışverişinde bulunun ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın
- Otomatikleştirilmiş iş akışları: Toplantı planlama, hatırlatıcı gönderme ve rapor oluşturma gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin. Takımınızın en önemli işlere, yani müşterilerinize odaklanması için zaman kazanın
AI yazma yazılımı
ClickUp AI, kritik adımlar için alt görevler, kontrol listeleri ve hatırlatıcılar oluşturmayı otomatikleştirmenize yardımcı olur. AI destekli önerileri kullanarak aciliyet ve öneme göre görevlere öncelik verin.
AI şablonlarını kullanarak mektuplar, sözleşmeler veya özetler gibi rutin hukuki belgeleri taslak olarak hazırlayın. Belgelerinizi ClickUp Görevleri ve alanlarından alınan ilgili bilgilerle otomatik olarak doldurun. ClickUp AI ile saniyeler içinde hukuki belgeler, sözleşmeler ve e-postalar oluşturun.
Zaman takipçisi
Doğru faturalandırılabilir saatlere ihtiyacınız var. Doğru izleme yazılımı, müşterilerle ilgili konulara harcanan zamanı dakikasına kadar kaydederek bunu halleder ve faturalandırmanın doğru olmasını sağlar.
ClickUp Proje Zaman Takibi'ni kullanarak fatura oluşturma için ayrıntılı zaman günlükleri oluşturun, şeffaflığı ve müşteri memnuniyetini sağlayın. Faturalandırılabilir zamanınızı faturalandırılamayan saatlerle karşılaştırarak gelir ve kaynak tahsisini optimize edin.
Tüm zaman girdilerini ClickUp içindeki belirli davalara ve görevlere bağlayarak ilerlemenizi izleyin ve darboğazları belirleyin. Ardından, geçmiş zaman verilerine dayalı olarak dava zaman çizelgelerini daha doğru bir şekilde tahmin edin.
Proje teslimatını kolaylaştırmak için sektör uzmanlığından yararlanın. Tüm bunlar için ClickUp'tan başka bir yere bakmayın. Sezgisel arayüzü ve güçlü özellikleri, iş yapma şeklinizi değiştirecek.