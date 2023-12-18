2025'te İzlenecek 10 AI Startupları (İncelemeler ve Fiyatlandırma)

Yapay Zeka (AI), iş yapma şeklimizi değiştiriyor. Manuel olarak tamamlanması saatler süren görevler artık ışık hızında gerçekleştirilebiliyor. ⚡
Tabii, belki o kadar hızlı olmaz, ama ne demek istediğimizi anladınız.
Yapay zeka araştırma şirketi OpenAI, ChatGPT ve DALL·E ile yazılı içerik ve görsellerin oluşturulma biçiminde devrim yaratarak büyük yankı uyandırdı. Ancak farklı alanlarda ve yaratıcı şekillerde üretken yapay zeka teknolojilerini kullanan başka girişimler de var.
İş yaklaşımınızı değiştirecek benzersiz araçlar sunan 10 yenilikçi AI startup şirketini bir araya getirdik. Tasarımdan finansa ve atık geri dönüşümüne kadar, bu şirketler AI'yı kullanarak tahmine dayalı analitiği kolaylaştırıyor, karar vermeyi akıllı hale getiriyor ve genel operasyonları daha verimli hale getiriyor.
Yapacağınız iş ve çalıştığınız sektör ne olursa olsun, bu listede şu anda uğraştığınız bir sorunu çözecek bir AI startup'ı bulacaksınız. AI dünyasında sizin için neler olduğunu merak ediyorsanız, sonuna kadar bizimle kalın — size ücretsiz bir bonus araç hazırladık. ?
AI girişimlerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Kişisel ve iş akışlarınıza dahil etmek için yapay zeka ürünlerini değerlendirirken dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:
- Sorunlarınızı çözer: Öncelikle, bu AI startup'ı sizin için sorun teşkil eden bir şeyi çözüyor mu? En iyi AI araçları, günlük işlerinizi kolaylaştıran araçlardır
- Kullanıcı dostu: Kullanımı zor ise, kullanmaya değmez. Kullanımı kolay ve mevcut ş Akışınıza sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan bir çözüm arayın
- Uygun maliyetli: Aldığınız hizmet ile ödediğiniz bedeli karşılaştırın. Araç, bütçenize uygun olmalı ve zaman tasarrufu veya verimlilik artışı gibi değerler katmalıdır
- Entegrasyonlar: AI startup'ının aracı, kullandığınız diğer araç ve sistemlerle kolayca entegre olmalıdır. Sorunsuz entegrasyon, daha akıcı iş akışları sağlar ve öğrenme eğrisini azaltır
- Destek: Bu, özellikle gelişmiş araçlarla çalışırken çok önemlidir. Kapsamlı kaynaklara, güçlü topluluk forumlarına ve duyarlı müşteri desteğine sahip AI girişimlerini arayın
2024'te Kullanılacak En İyi 10 AI Startupları
İşte göz atmaya değer en iyi 10 yapay zeka girişimine genel bir bakış. Her bir girişim için ne yaptıklarını, çözdükleri sorunları ve ürünlerinin öne çıkan özelliklerini ele alacağız.
Bu AI girişimleri ve ürünlerinin iş akışınıza nasıl uyum sağlayabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.
1. DeepL
Dikkat edilmesi gereken AI girişimlerinden biri DeepL'dir. Bu, büyük dil modellerini kullanarak metinleri ve dosyaları (TXT, DOCX, PPTX ve PDF) 30'dan fazla dile çeviren bir AI çeviri aracıdır. Çeviri öncesinde belgelerinizi biçimlendirdiyseniz endişelenmenize gerek yok, DeepL bunları bozmaz.
DeepL'i web üzerinde kullanabilir veya Windows, MacOS, ChromeOS, iOS veya Android cihazınıza indirebilirsiniz. Daha iyi bir tarama deneyimi için Chrome, Firefox ve Edge uzantıları da mevcuttur. Geliştiriciyseniz, API'larını kullanarak uygulamalarınıza çeviri özellikleri ekleyebilir ve kod verimliliğini artırabilirsiniz.
DeepL'in en iyi özellikleri
- Google, Microsoft ve Amazon Translate gibi diğer araçlara kıyasla çok daha yüksek çeviri doğruluğu elde edin ?
- Jargon ve sektöre özgü terimleri çevirmek için birden fazla sözlük oluşturun
- Çevirilerinizde resmi ve gayri resmi üslup arasında geçiş yapın
- Yerleşik sözlüğü kullanarak eş anlamlılar ve örnek cümlelerle bir terimin bağlamını daha iyi anlayın
DeepL sınırlamaları
- DeepL Pro şu anda 36 ülkede iş yapıyor
- Çevirilerin tonunu belirlemek ve çevrilmiş belgeleri düzenlemek için DeepL Pro'yu satın almanız gerekir
DeepL fiyatlandırması
- DeepL Translator: Ücretsiz
- DeepL Pro Starter: 10,49 $/ay kullanıcı başına
- DeepL Pro Advanced: 34,49 $/ay kullanıcı başına
- DeepL Pro Ultimate: Kullanıcı başına aylık 68,99 $
- DeepL API Ücretsiz: Ücretsiz
- DeepL API Pro: 5,49 $/ay + kullanıma göre fiyatlandırma
- DeepL API İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin
DeepL puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (120+ yorum)
2. Synthesia
Synthesia, doğal dil işleme ve derin öğrenme modellerini kullanarak metinleri ve senaryoları kamera karşısına geçmenize veya düzenleme becerisine sahip olmanıza gerek kalmadan ilgi çekici videolara dönüştüren bir AI video oluşturucu. Başlamak için bir senaryonuz yoksa endişelenmeyin. Synthesia, konunuzu ve hedef kitlenizi belirtmeniz yeterlidir, sizin için bir senaryo hazırlar.
Hemen video oluşturmaya başlamak istiyorsanız, eğitim içeriği oluşturmak isteyen öğrencilerden tanıtım videoları hazırlamak isteyen pazarlama takımlarına kadar herkes için şablonlar mevcuttur.
Videonuzu özelleştirmek, bir slayt sunumu hazırlamak kadar kolaydır. Metinler, şekiller, resimler, ekran kayıtları ve hatta arka plan müziği ekleyebilirsiniz! ?
Synthesia'nın en iyi özellikleri
- Misafirlerin videolara yorum ve geri bildirimlerini bırakmalarını sağlayın
- Videoları MP4 dosyaları olarak dışa aktarın veya web sitenize yerleştirerek yeni sürümlerle otomatik olarak güncelleyin
- Videoları dışa aktarırken kapalı altyazıları etkinleştirin
- Videonuz için yüzlerce insan benzeri avatar ve doğal ses (birden fazla dil ve aksan) arasından seçim yapın veya avatarınız ve sesinizle özel avatarlar oluşturun
Synthesia sınırlamaları
- Ücretsiz plan veya deneme sürümü yoktur
- Avatarın dudak senkronizasyonu İngilizce dışındaki dillerde çok akıcı değildir
Synthesia fiyatlandırması
- Başlangıç: Aylık 29 $ (bir düzenleyici ve üç misafir)
- Oluşturucu: 89 $/ay (bir düzenleyici ve beş misafir)
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Synthesia puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (120+ yorum)
3. Çerçeve
Bir sürü anket göndermeden (ve genel yanıtlar almadan) müşteri memnuniyetini doğru bir şekilde ölçebildiğinizi ve belirli müşteri sorunlarını tespit edebildiğinizi hayal edin. Frame'in yapay zeka destekli müşteri istihbarat platformu bunu mümkün kılar.
Mevcut biletleme ve CRM sağlayıcınızla bağlantı kurar, tüm konuşmaları indeksler ve bu etkileşimlerden müşteri duygularını değerlendirmek için tahmine dayalı algoritmalar kullanır. Ve bir müşterinin ayrılmak üzere olduğunu algılarsa, harekete geçmeniz ve müşterilerinizi memnun etmeniz için sizi uyarır. ?
En iyi özellikleri çerçeveleyin
- Frame'i Zendesk, Intercom, Freshdesk, Help Scout, Slack ve Salesforce gibi popüler yazılımlarla bağlayın
- Maliyet raporlama aracını kullanarak müşteri biletleriyle ilişkili giderleri izleyin ve değişiklikler uygulandığında maliyet tasarruflarını otomatik olarak hesaplayın
- Gösterge panelinde trend olan konuları, müşteri etkileşimini ve takım performansını görselleştirin
- Takıldığınızda ve yardıma ihtiyaç duyduğunuzda, hızlı yanıt veren ve güvenilir bir destek ekibine erişin
Çerçeve sınırlamaları
- Ücretsiz plan veya deneme sürümü yoktur
- Kullanıcı arayüzü yeni kullanıcılar için biraz karmaşık gelebilir
Çerçeve fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Çerçeve derecelendirmeleri ve yorumlar
- G2: 4,5/5 (15+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (1+ yorum)
4. Jasper
Jasper, bağlı pazarlamacılar, pazarlama ekipleri ve ajanslar için bir AI aracıdır. Üretken AI kullanarak bloglar, reklamlar, e-posta kampanyaları, e-ticaret siteleri ve sosyal medya sayfaları için metinler oluşturur. ?
Jasper'ın en güzel yanı, makine öğrenimi modellerini markanızın sesiyle yazması için eğitebilmenizdir. Yapmanız gereken tek şey, web sitenizden veya şirket belgelerinizden içerik sağlamak. Metinlerinize eşlik edecek güzel görseller istiyorsanız, yerel AI görüntü oluşturucu bunu halleder.
Jasper'ın en iyi özellikleri
- İçeriği birden fazla platform için yeniden kullanın
- Jasper'ın Chrome uzantısını yükleyin, böylece ihtiyacınız olan yerde kullanabilirsiniz
- İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dahil 30'dan fazla dilde içerik oluşturarak küresel bir kitleye ulaşın
- Konuları araştırmak ve fikir üretmek için yerel AI chatbot'u kullanın
Jasper sınırlamaları
- Buna alışmak biraz zaman alır
- Oluşturulan içerikte ara sıra yanlışlıklar olabilir
- Belge işbirliği ve stil kılavuzu özellikleri yalnızca iş planında mevcuttur
Jasper fiyatlandırması
- Oluşturucu: 49 $/ay (bir koltuk ve bir marka sesi)
- Pro: 69 $/ay (beş koltuk ve üç ses)
- İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Jasper puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.200+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1.800+ yorum)
5. Uizard
Uizard, tasarım deneyimi olmadan tel kafesler, açılış sayfaları, web ve mobil uygulamalar oluşturmanıza olanak tanıyan bir AI tasarım aracıdır. Başlamak için birçok yol vardır. Boş bir sayfadan başlayın, UI şablonlarından birini kullanın, ekran görüntülerini düzenlenebilir tasarımlara dönüştürün veya Autodesigner'ın kelimelerinizi otomatik olarak UI tasarımlarına dönüştürmesine izin verin. ✨
Sürükle ve bırak düzenleyici, tasarımlarınızı metin, simgeler, resimler, düğmeler ve formlarla kolayca özelleştirmenizi sağlar. Ayrıca, ekranları birbirine bağlayarak kullanıcı yolculuklarınızı oluşturabilirsiniz. Tasarımınızın nasıl işlediğini görmek istediğinizde, Önizleme moduna geçerek tasarımınızı çalışırken görebilirsiniz.
Uizard'ın en iyi özellikleri
- Figma, Sketch ve Adobe XD'den ekranları içe aktarın
- Tasarımları SVG, JPG, PNG ve PDF dosyalarına aktarın
- Mockup'larınız için bilgisayarınızdan, yerel Unsplash kütüphanesinden veya AI tarafından oluşturulan görüntülerden görseller alın
- Takım üyelerini e-posta yoluyla davet edin ve onlara oluşturucu veya görüntüleyici erişimi verin
Uizard sınırlamaları
- Ücretsiz plan, iki proje, proje başına beş ekran ve 10 ücretsiz şablon ile sınırlıdır
- Autodesigner, son çıktıyı oluştururken kullanıcı istemlerinde belirli anahtar kelimeleri bazen gözden kaçırır veya yanlış yorumlar
Uizard fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Oluşturucu başına aylık 19 $
- İş: Oluşturucu başına aylık 49 $ (yalnızca yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Uizard puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (15+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (190+ yorum)
6. Adept
Bilgisayarınızdaki yazılımları kullanmayı bilen botlara sahip olduğunuzu hayal edin. Böylece görevleri kendiniz yapmak yerine, bir bota ne yapması gerektiğini söylersiniz. Bu fikir kulağa geleceğin teknolojisi gibi gelebilir, ancak San Francisco'daki yapay zeka girişimi Adept, tam da bunu gerçeğe dönüştürmeye çalışıyor. ?
Adept, ilk ürünü olan web uygulamalarında iş akışlarını otomatikleştiren yapay zeka destekli bir platform üzerinde çalışıyor. Bu iş akışları, bir URL'ye gitme, tıklama, yazma, kaydırma ve kod çalıştırma gibi bir dizi adımdan oluşur. İş akışlarını sıfırdan oluşturarak veya Adept'in önceden oluşturulmuş iş akışlarından herhangi birini özelleştirerek çalıştırabilirsiniz.
Adept'in en iyi özellikleri
- Hazır iş akışlarını kullanarak kamp yerlerinin uygunluğunu kontrol etmek, halka açık şirketlerin mali tablolarını bulmak ve emlak piyasası araştırması yapmak gibi işlemleri gerçekleştirin
- Yeni başlayan biri olsanız bile minimalist ş Akışı düzenleyicide kolaylıkla gezinin
- Adımları doğal dilde listeleyerek iş akışları oluşturun
Adept sınırlamaları
- Sadece birkaç hazır iş akışı vardır
- Otomatikleştirilmiş iş akışları her zaman beklendiği gibi çalışmayabilir
- Henüz halka açık değildir, bu nedenle bekleme listesine kaydolmanız gerekir
Uygun fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Adept puanları ve yorumları
- G2: Yorum yok
- Capterra: Yorum yok
7. Moveworks
Bilgiye erişmek ve görevleri yerine getirmek için düzinelerce iş uygulamasını kullanmak zaman alır ve takımınızın verimliliğini düşürür. Moveworks'e girin. İş sistemlerinize bağlanan ve takımınızın iş akışlarını hızlandırmasına yardımcı olan bir konuşma yapay zeka platformudur.
Bir bilgi makalesi mi arıyorsunuz? İzin mi almak istiyorsunuz? Bir talep formu mu doldurmanız gerekiyor? Ya da bir değişiklik talebini mi onaylamanız gerekiyor? Moveworks'e sade bir dille sormanız yeterlidir, o sizin için bu görevleri yerine getirir. ?
Moveworks'ün en iyi özellikleri
- 100'den fazla desteklenen dilde bilgilere erişin ve görevleri yerine getirin
- Tüm iş uygulamalarınızda önemli bildirimleri doğrudan sohbetinizde alın
- Belirli departmanlara veya tüm şirketinize güncellemeleri yayınlayın
- Moveworks'ü Salesforce, Zendesk, Freshservice, ClickUp ve Slack gibi 150'den fazla SaaS uygulamasıyla bağlayın
Moveworks sınırlamaları
- Ücretsiz plan veya deneme sürümü yoktur
- Bazı kullanıcılar, destek ekibinin bazen yavaş yanıt verdiğini söylüyor
Moveworks fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Moveworks puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (30+ yorum)
- Capterra: 5/5 (1 yorum)
8. AlphaSense
Pazar araştırması yapmak, özellikle arama motorlarını taramak, birden fazla kaynağı incelemek ve parçalı bilgileri bir araya getirmek zorunda olduğunuzda çok zorlu bir iş olabilir. AlphaSense, bu sorunu çözmek için adım atan bir teknoloji şirketidir.
Kurumsal ve finansal hizmetler profesyonellerinin çok kısa sürede derinlemesine pazar araştırması yapabilmeleri için bir pazar istihbaratı ve arama aracıdır. Platform, yapay zeka kullanarak araştırmanız için ihtiyacınız olan ilgili bilgileri keşfetmenize, özetlemenize ve çıkarmanıza yardımcı olur.
AlphaSense'in en iyi özellikleri
- Gösterge panelinizde şirketler, konular ve ilgi alanlarınızla ilgili günlük güncellemeler alın
- Broker raporları, kazanç ve uzman görüşleri ve analist raporları dahil olmak üzere 10.000'den fazla halka açık ve gizli kaynağa erişin
- Halka açık ve gizli sermaye şirketleri hakkında ayrıntılı bilgiler edinin; bu bilgiler arasında finansman, halka arz, yatırımlar, satın almalar ve değerleme yer alır
- Arama sonuçlarınızı filtreleyerek yalnızca şirket içi belgeleri, haberleri veya belirli kaynaklardan gelen verileri gösterin
AlphaSense sınırlamaları
- Sınırlı sayıda yerel entegrasyon vardır
- Platform, en son piyasa haberleri ve araştırma raporlarını güncelleme konusunda biraz yavaştır
- Ücretsiz plan yoktur ve iki haftalık deneme sürümüne erişmek için iş bilgilerinizi göndermeniz gerekir
AlphaSense fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
AlphaSense derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: Yorum yok
9. Tome
Tome'un yapay zeka destekli sunum yazılımı, slayt oluşturmayı çocuk oyuncağına çevirir. Bir şablonla başlayın veya daha da iyisi, sunumunuzun konusunu açıklayın ve Tome'un ilgili metin ve görsellerle tamamlanmış benzersiz bir slayt sunumu oluşturmasına izin verin.
Sonuçtan memnun değilseniz endişelenmeyin, Tome ile sohbet ederek her şeyi tam istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, temaları değiştirerek, tablolar ekleyerek ve Figma, Airtable, Twitter, YouTube ve Miro gibi harici uygulamalardan içerik alarak slaytlarınızı renklendirebilirsiniz.
Tome Now'un en iyi özellikleri
- Tome'u İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Hollandaca ve İtalyanca dahil 10 dilde kullanın
- Belgeleri uygun görsellerle sunuma dönüştürün
- Tome sunumlarınızın bağlantılarını paylaşın ve kaç kişinin bunları görüntülediğini izleyin
- Takım üyelerini slayt sunumlarına davet edin ve onlarla işbirliği yapın
Tome sınırlamaları
- Tome, dikte, grafikler ve animasyonlar gibi gelişmiş özelliklerden yoksundur
- Ücretsiz plan, Tome slayt sunumlarını PDF dosyaları olarak dışa aktarmanıza izin vermez
Tome fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 20 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Tome puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (2 yorum)
- Capterra: Yorum yok
10. AMP Robotics
Şimdiye kadar, basit günlük görevleri çözen teknoloji şirketleri ve AI asistanlarından bahsettik. Öte yandan, AMP Robotics AI teknolojisinin gücünü daha büyük bir sorunla mücadele etmek için kullanıyor: atıkların geri dönüşümü. AMP Robotics'in kalbinde, atık akışlarında çeşitli geri dönüştürülebilir malzemeleri tanımlamak için tasarlanmış AI aracı AMP Neuron yer alıyor.
AMP Neuron, AMP Robotics'in vizyon aracı ve robotik kolları ile çalışır. Bilgisayar görme aracı atıkların görüntülerini alır, Neuron her bir malzeme türünü tanımlar ve robotik kollara atıkları nasıl ayıracaklarını söyler.
AMP Robotik en iyi özellikler
- Daha hızlı ve daha doğru bir sıralama sistemi ile performansı optimize edin
- İşgücü giderlerini azaltarak ve sıralanan malzemelerin değerini artırarak uzun vadeli maliyet tasarrufu sağlar
- Ürünün her zaman en yüksek verimlilikte çalıştığından emin olmak için AMP ekibiyle doğrudan çalışın
AMP Robotik sınırlamaları
- AMP Robotics'in AI teknolojisini kullanmak için büyük bir başlangıç yatırımı mı gerekiyor?
- Teknolojinin düzenli bakım ve onarımları işletme giderlerini artırabilir
AMP Robotik fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
AMP Robotik derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yorum yok
- Capterra: Yorum yok
Diğer AI Araçları
Bahsettiğimiz bu en iyi AI şirketlerinin yanı sıra, ClickUp gibi bahsetmeye değer araçlar da bulunmaktadır. AI'ya özel bir startup olmasa da, proje ve görev yönetimini çok daha kolay hale getiren bazı harika AI özelliklerine sahiptir.
İster bir takımı yönetiyor ister kişisel projelerinizi organize ediyor olun, ClickUp'ın yapay zeka yeteneklerini anlamak, araç setinize değerli bir katkı sağlayabilir. ClickUp'ın sunduklarına daha yakından bakalım. ?
ClickUp
ClickUp AI, yazma sürecinizi daha sorunsuz hale getirmeye odaklanan bir AI yazma aracıdır. Sağladığınız komutlara göre ilk taslakları oluşturur. Ancak sıfırdan komutlar oluşturmak istemiyorsanız, ClickUp AI'nın 100'den fazla rol tabanlı komutundan herhangi birini kullanabilirsiniz.
Diyelim ki pazarlama alanında çalışıyorsunuz, ClickUp'ın hazır komutları blog başlıkları ve gönderileri, promosyon e-postaları, etkinlik planları ve çok daha fazlasını kolayca oluşturmanızı sağlar. İçerik oluşturmanın yanı sıra, yazım hatalarını düzeltmek, üslubu ayarlamak, uzun metinleri özetlemek ve hatta bunları görevlere dönüştürmek için de kullanabilirsiniz.
ClickUp'ın sağlam proje yönetimi özellikleriyle, inşaat sektöründe, sağlık hizmetlerinde veya hukuk hizmetleri alanında çalışıyor olsanız da bu görevleri kolayca yönetebilirsiniz. Takım üyelerine görevler atayın, öncelik düzeyleri belirleyin ve son tarihler ekleyin. Ve bu adımları her seferinde yapmak istemiyorsanız, ClickUp otomasyonlarını ayarlayarak bunları sizin için halletmesini sağlayın... çok kolay!
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp'ı 1.000'den fazla üçüncü taraf uygulamayla bağlayın
- Görev ilerlemenizi ve takımınızın iş yükünü grafikler ve çizelgelerle görselleştirin ?
- Yerel sohbet ve görev yorumları aracılığıyla metin, ses ve ekran kayıtlarıyla takımınızla iletişim kurun
- ClickUp beyaz tahtaları ve ClickUp Belgeleri ile fikirler ve belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- 1.000'den fazla şablondan herhangi birini kullanarak projelerinizi yönetmeye başlayın
ClickUp sınırlamaları
- Ücretsiz plan, ClickUp AI'ya erişimi kısıtlar
- Web ve masaüstü sürümlerindeki bazı özellikler mobil sürümlerde mevcut değildir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)
AI'nın gücü parmaklarınızın ucunda
Bu AI tabanlı çözümlerin gücünden yararlanarak görevleri kolaylaştırın, daha kısa sürede daha fazlasını başarın ve hedeflerinize daha yakın hale getiren veriye dayalı kararlar alın.
Kişisel ve takım verimliliğinizi artırmak için hepsi bir arada bir çözüm arıyorsanız, ClickUp'ı inceleyin. AI destekli proje yönetimi platformu ile kişisel ve takım görevlerinizi takip etmek çok daha kolay ve eğlenceli hale geliyor.
Ücretsiz bir ClickUp hesabı açın ve AI'nın iş yapma şeklinizi nasıl devrim niteliğinde değiştirebileceğini ilk elden deneyimleyin. ?