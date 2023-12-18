2025'te İzlenecek 10 AI Startupları (İncelemeler ve Fiyatlandırma)

Yapay Zeka (AI), iş yapma şeklimizi değiştiriyor. Manuel olarak tamamlanması saatler süren görevler artık ışık hızında gerçekleştirilebiliyor. ⚡

Tabii, belki o kadar hızlı olmaz, ama ne demek istediğimizi anladınız.

Yapay zeka araştırma şirketi OpenAI, ChatGPT ve DALL·E ile yazılı içerik ve görsellerin oluşturulma biçiminde devrim yaratarak büyük yankı uyandırdı. Ancak farklı alanlarda ve yaratıcı şekillerde üretken yapay zeka teknolojilerini kullanan başka girişimler de var.

İş yaklaşımınızı değiştirecek benzersiz araçlar sunan 10 yenilikçi AI startup şirketini bir araya getirdik. Tasarımdan finansa ve atık geri dönüşümüne kadar, bu şirketler AI'yı kullanarak tahmine dayalı analitiği kolaylaştırıyor, karar vermeyi akıllı hale getiriyor ve genel operasyonları daha verimli hale getiriyor.

Yapacağınız iş ve çalıştığınız sektör ne olursa olsun, bu listede şu anda uğraştığınız bir sorunu çözecek bir AI startup'ı bulacaksınız. AI dünyasında sizin için neler olduğunu merak ediyorsanız, sonuna kadar bizimle kalın — size ücretsiz bir bonus araç hazırladık. ?

AI girişimlerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Kişisel ve iş akışlarınıza dahil etmek için yapay zeka ürünlerini değerlendirirken dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:

Sorunlarınızı çözer: Öncelikle, bu AI startup'ı sizin için sorun teşkil eden bir şeyi çözüyor mu? Öncelikle, bu AI startup'ı sizin için sorun teşkil eden bir şeyi çözüyor mu? En iyi AI araçları , günlük işlerinizi kolaylaştıran araçlardır

Kullanıcı dostu: Kullanımı zor ise, kullanmaya değmez. Kullanımı kolay ve mevcut ş Akışınıza sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan bir çözüm arayın

Uygun maliyetli: Aldığınız hizmet ile ödediğiniz bedeli karşılaştırın. Araç, bütçenize uygun olmalı ve zaman tasarrufu veya verimlilik artışı gibi değerler katmalıdır

Entegrasyonlar: AI startup'ının aracı, kullandığınız diğer araç ve sistemlerle kolayca entegre olmalıdır. Sorunsuz entegrasyon, daha akıcı iş akışları sağlar ve öğrenme eğrisini azaltır

Destek: Bu, özellikle gelişmiş araçlarla çalışırken çok önemlidir. Kapsamlı kaynaklara, güçlü topluluk forumlarına ve duyarlı müşteri desteğine sahip AI girişimlerini arayın

2024'te Kullanılacak En İyi 10 AI Startupları

İşte göz atmaya değer en iyi 10 yapay zeka girişimine genel bir bakış. Her bir girişim için ne yaptıklarını, çözdükleri sorunları ve ürünlerinin öne çıkan özelliklerini ele alacağız.

Bu AI girişimleri ve ürünlerinin iş akışınıza nasıl uyum sağlayabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

1. DeepL

deepL aracılığıyla

Dikkat edilmesi gereken AI girişimlerinden biri DeepL'dir. Bu, büyük dil modellerini kullanarak metinleri ve dosyaları (TXT, DOCX, PPTX ve PDF) 30'dan fazla dile çeviren bir AI çeviri aracıdır. Çeviri öncesinde belgelerinizi biçimlendirdiyseniz endişelenmenize gerek yok, DeepL bunları bozmaz.

DeepL'i web üzerinde kullanabilir veya Windows, MacOS, ChromeOS, iOS veya Android cihazınıza indirebilirsiniz. Daha iyi bir tarama deneyimi için Chrome, Firefox ve Edge uzantıları da mevcuttur. Geliştiriciyseniz, API'larını kullanarak uygulamalarınıza çeviri özellikleri ekleyebilir ve kod verimliliğini artırabilirsiniz.

DeepL'in en iyi özellikleri

Google, Microsoft ve Amazon Translate gibi diğer araçlara kıyasla çok daha yüksek çeviri doğruluğu elde edin ?

Jargon ve sektöre özgü terimleri çevirmek için birden fazla sözlük oluşturun

Çevirilerinizde resmi ve gayri resmi üslup arasında geçiş yapın

Yerleşik sözlüğü kullanarak eş anlamlılar ve örnek cümlelerle bir terimin bağlamını daha iyi anlayın

DeepL sınırlamaları

DeepL Pro şu anda 36 ülkede iş yapıyor

Çevirilerin tonunu belirlemek ve çevrilmiş belgeleri düzenlemek için DeepL Pro'yu satın almanız gerekir

DeepL fiyatlandırması

DeepL Translator: Ücretsiz

DeepL Pro Starter: 10,49 $/ay kullanıcı başına

DeepL Pro Advanced: 34,49 $/ay kullanıcı başına

DeepL Pro Ultimate: Kullanıcı başına aylık 68,99 $

DeepL API Ücretsiz: Ücretsiz

DeepL API Pro: 5,49 $/ay + kullanıma göre fiyatlandırma

DeepL API İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

DeepL puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (120+ yorum)

2. Synthesia

synthesia aracılığıyla

Synthesia, doğal dil işleme ve derin öğrenme modellerini kullanarak metinleri ve senaryoları kamera karşısına geçmenize veya düzenleme becerisine sahip olmanıza gerek kalmadan ilgi çekici videolara dönüştüren bir AI video oluşturucu. Başlamak için bir senaryonuz yoksa endişelenmeyin. Synthesia, konunuzu ve hedef kitlenizi belirtmeniz yeterlidir, sizin için bir senaryo hazırlar.

Hemen video oluşturmaya başlamak istiyorsanız, eğitim içeriği oluşturmak isteyen öğrencilerden tanıtım videoları hazırlamak isteyen pazarlama takımlarına kadar herkes için şablonlar mevcuttur.

Videonuzu özelleştirmek, bir slayt sunumu hazırlamak kadar kolaydır. Metinler, şekiller, resimler, ekran kayıtları ve hatta arka plan müziği ekleyebilirsiniz! ?

Synthesia'nın en iyi özellikleri

Misafirlerin videolara yorum ve geri bildirimlerini bırakmalarını sağlayın

Videoları MP4 dosyaları olarak dışa aktarın veya web sitenize yerleştirerek yeni sürümlerle otomatik olarak güncelleyin

Videoları dışa aktarırken kapalı altyazıları etkinleştirin

Videonuz için yüzlerce insan benzeri avatar ve doğal ses (birden fazla dil ve aksan) arasından seçim yapın veya avatarınız ve sesinizle özel avatarlar oluşturun

Synthesia sınırlamaları

Ücretsiz plan veya deneme sürümü yoktur

Avatarın dudak senkronizasyonu İngilizce dışındaki dillerde çok akıcı değildir

Synthesia fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 29 $ (bir düzenleyici ve üç misafir)

Oluşturucu: 89 $/ay (bir düzenleyici ve beş misafir)

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Synthesia puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (120+ yorum)

3. Çerçeve

via Frame

Bir sürü anket göndermeden (ve genel yanıtlar almadan) müşteri memnuniyetini doğru bir şekilde ölçebildiğinizi ve belirli müşteri sorunlarını tespit edebildiğinizi hayal edin. Frame'in yapay zeka destekli müşteri istihbarat platformu bunu mümkün kılar.

Mevcut biletleme ve CRM sağlayıcınızla bağlantı kurar, tüm konuşmaları indeksler ve bu etkileşimlerden müşteri duygularını değerlendirmek için tahmine dayalı algoritmalar kullanır. Ve bir müşterinin ayrılmak üzere olduğunu algılarsa, harekete geçmeniz ve müşterilerinizi memnun etmeniz için sizi uyarır. ?

En iyi özellikleri çerçeveleyin

Frame'i Zendesk, Intercom, Freshdesk, Help Scout, Slack ve Salesforce gibi popüler yazılımlarla bağlayın

Maliyet raporlama aracını kullanarak müşteri biletleriyle ilişkili giderleri izleyin ve değişiklikler uygulandığında maliyet tasarruflarını otomatik olarak hesaplayın

Gösterge panelinde trend olan konuları, müşteri etkileşimini ve takım performansını görselleştirin

Takıldığınızda ve yardıma ihtiyaç duyduğunuzda, hızlı yanıt veren ve güvenilir bir destek ekibine erişin

Çerçeve sınırlamaları

Ücretsiz plan veya deneme sürümü yoktur

Kullanıcı arayüzü yeni kullanıcılar için biraz karmaşık gelebilir

Çerçeve fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Çerçeve derecelendirmeleri ve yorumlar

G2: 4,5/5 (15+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1+ yorum)

4. Jasper

jasper aracılığıyla

Jasper, bağlı pazarlamacılar, pazarlama ekipleri ve ajanslar için bir AI aracıdır. Üretken AI kullanarak bloglar, reklamlar, e-posta kampanyaları, e-ticaret siteleri ve sosyal medya sayfaları için metinler oluşturur. ?

Jasper'ın en güzel yanı, makine öğrenimi modellerini markanızın sesiyle yazması için eğitebilmenizdir. Yapmanız gereken tek şey, web sitenizden veya şirket belgelerinizden içerik sağlamak. Metinlerinize eşlik edecek güzel görseller istiyorsanız, yerel AI görüntü oluşturucu bunu halleder.

Jasper'ın en iyi özellikleri

İçeriği birden fazla platform için yeniden kullanın

Jasper'ın Chrome uzantısını yükleyin, böylece ihtiyacınız olan yerde kullanabilirsiniz

İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dahil 30'dan fazla dilde içerik oluşturarak küresel bir kitleye ulaşın

Konuları araştırmak ve fikir üretmek için yerel AI chatbot'u kullanın

Jasper sınırlamaları

Buna alışmak biraz zaman alır

Oluşturulan içerikte ara sıra yanlışlıklar olabilir

Belge işbirliği ve stil kılavuzu özellikleri yalnızca iş planında mevcuttur

Jasper fiyatlandırması

Oluşturucu: 49 $/ay (bir koltuk ve bir marka sesi)

Pro: 69 $/ay (beş koltuk ve üç ses)

İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Jasper puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.800+ yorum)

5. Uizard

via Uizard

Uizard, tasarım deneyimi olmadan tel kafesler, açılış sayfaları, web ve mobil uygulamalar oluşturmanıza olanak tanıyan bir AI tasarım aracıdır. Başlamak için birçok yol vardır. Boş bir sayfadan başlayın, UI şablonlarından birini kullanın, ekran görüntülerini düzenlenebilir tasarımlara dönüştürün veya Autodesigner'ın kelimelerinizi otomatik olarak UI tasarımlarına dönüştürmesine izin verin. ✨

Sürükle ve bırak düzenleyici, tasarımlarınızı metin, simgeler, resimler, düğmeler ve formlarla kolayca özelleştirmenizi sağlar. Ayrıca, ekranları birbirine bağlayarak kullanıcı yolculuklarınızı oluşturabilirsiniz. Tasarımınızın nasıl işlediğini görmek istediğinizde, Önizleme moduna geçerek tasarımınızı çalışırken görebilirsiniz.

Uizard'ın en iyi özellikleri

Figma, Sketch ve Adobe XD'den ekranları içe aktarın

Tasarımları SVG, JPG, PNG ve PDF dosyalarına aktarın

Mockup'larınız için bilgisayarınızdan, yerel Unsplash kütüphanesinden veya AI tarafından oluşturulan görüntülerden görseller alın

Takım üyelerini e-posta yoluyla davet edin ve onlara oluşturucu veya görüntüleyici erişimi verin

Uizard sınırlamaları

Ücretsiz plan, iki proje, proje başına beş ekran ve 10 ücretsiz şablon ile sınırlıdır

Autodesigner, son çıktıyı oluştururken kullanıcı istemlerinde belirli anahtar kelimeleri bazen gözden kaçırır veya yanlış yorumlar

Uizard fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Oluşturucu başına aylık 19 $

İş: Oluşturucu başına aylık 49 $ (yalnızca yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Uizard puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (15+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (190+ yorum)

6. Adept

adept aracılığıyla

Bilgisayarınızdaki yazılımları kullanmayı bilen botlara sahip olduğunuzu hayal edin. Böylece görevleri kendiniz yapmak yerine, bir bota ne yapması gerektiğini söylersiniz. Bu fikir kulağa geleceğin teknolojisi gibi gelebilir, ancak San Francisco'daki yapay zeka girişimi Adept, tam da bunu gerçeğe dönüştürmeye çalışıyor. ?

Adept, ilk ürünü olan web uygulamalarında iş akışlarını otomatikleştiren yapay zeka destekli bir platform üzerinde çalışıyor. Bu iş akışları, bir URL'ye gitme, tıklama, yazma, kaydırma ve kod çalıştırma gibi bir dizi adımdan oluşur. İş akışlarını sıfırdan oluşturarak veya Adept'in önceden oluşturulmuş iş akışlarından herhangi birini özelleştirerek çalıştırabilirsiniz.

Adept'in en iyi özellikleri

Hazır iş akışlarını kullanarak kamp yerlerinin uygunluğunu kontrol etmek, halka açık şirketlerin mali tablolarını bulmak ve emlak piyasası araştırması yapmak gibi işlemleri gerçekleştirin

Yeni başlayan biri olsanız bile minimalist ş Akışı düzenleyicide kolaylıkla gezinin

Adımları doğal dilde listeleyerek iş akışları oluşturun

Adept sınırlamaları

Sadece birkaç hazır iş akışı vardır

Otomatikleştirilmiş iş akışları her zaman beklendiği gibi çalışmayabilir

Henüz halka açık değildir, bu nedenle bekleme listesine kaydolmanız gerekir

Uygun fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Adept puanları ve yorumları

G2: Yorum yok

Capterra: Yorum yok

7. Moveworks

moveworks aracılığıyla

Bilgiye erişmek ve görevleri yerine getirmek için düzinelerce iş uygulamasını kullanmak zaman alır ve takımınızın verimliliğini düşürür. Moveworks'e girin. İş sistemlerinize bağlanan ve takımınızın iş akışlarını hızlandırmasına yardımcı olan bir konuşma yapay zeka platformudur.

Bir bilgi makalesi mi arıyorsunuz? İzin mi almak istiyorsunuz? Bir talep formu mu doldurmanız gerekiyor? Ya da bir değişiklik talebini mi onaylamanız gerekiyor? Moveworks'e sade bir dille sormanız yeterlidir, o sizin için bu görevleri yerine getirir. ?

Moveworks'ün en iyi özellikleri

100'den fazla desteklenen dilde bilgilere erişin ve görevleri yerine getirin

Tüm iş uygulamalarınızda önemli bildirimleri doğrudan sohbetinizde alın

Belirli departmanlara veya tüm şirketinize güncellemeleri yayınlayın

Moveworks'ü Salesforce, Zendesk, Freshservice, ClickUp ve Slack gibi 150'den fazla SaaS uygulamasıyla bağlayın

Moveworks sınırlamaları

Ücretsiz plan veya deneme sürümü yoktur

Bazı kullanıcılar, destek ekibinin bazen yavaş yanıt verdiğini söylüyor

Moveworks fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Moveworks puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (30+ yorum)

Capterra: 5/5 (1 yorum)

8. AlphaSense

alphaSense aracılığıyla

Pazar araştırması yapmak, özellikle arama motorlarını taramak, birden fazla kaynağı incelemek ve parçalı bilgileri bir araya getirmek zorunda olduğunuzda çok zorlu bir iş olabilir. AlphaSense, bu sorunu çözmek için adım atan bir teknoloji şirketidir.

Kurumsal ve finansal hizmetler profesyonellerinin çok kısa sürede derinlemesine pazar araştırması yapabilmeleri için bir pazar istihbaratı ve arama aracıdır. Platform, yapay zeka kullanarak araştırmanız için ihtiyacınız olan ilgili bilgileri keşfetmenize, özetlemenize ve çıkarmanıza yardımcı olur.

AlphaSense'in en iyi özellikleri

Gösterge panelinizde şirketler, konular ve ilgi alanlarınızla ilgili günlük güncellemeler alın

Broker raporları, kazanç ve uzman görüşleri ve analist raporları dahil olmak üzere 10.000'den fazla halka açık ve gizli kaynağa erişin

Halka açık ve gizli sermaye şirketleri hakkında ayrıntılı bilgiler edinin; bu bilgiler arasında finansman, halka arz, yatırımlar, satın almalar ve değerleme yer alır

Arama sonuçlarınızı filtreleyerek yalnızca şirket içi belgeleri, haberleri veya belirli kaynaklardan gelen verileri gösterin

AlphaSense sınırlamaları

Sınırlı sayıda yerel entegrasyon vardır

Platform, en son piyasa haberleri ve araştırma raporlarını güncelleme konusunda biraz yavaştır

Ücretsiz plan yoktur ve iki haftalık deneme sürümüne erişmek için iş bilgilerinizi göndermeniz gerekir

AlphaSense fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

AlphaSense derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: Yorum yok

9. Tome

via Tome

Tome'un yapay zeka destekli sunum yazılımı, slayt oluşturmayı çocuk oyuncağına çevirir. Bir şablonla başlayın veya daha da iyisi, sunumunuzun konusunu açıklayın ve Tome'un ilgili metin ve görsellerle tamamlanmış benzersiz bir slayt sunumu oluşturmasına izin verin.

Sonuçtan memnun değilseniz endişelenmeyin, Tome ile sohbet ederek her şeyi tam istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, temaları değiştirerek, tablolar ekleyerek ve Figma, Airtable, Twitter, YouTube ve Miro gibi harici uygulamalardan içerik alarak slaytlarınızı renklendirebilirsiniz.

Tome Now'un en iyi özellikleri

Tome'u İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Hollandaca ve İtalyanca dahil 10 dilde kullanın

Belgeleri uygun görsellerle sunuma dönüştürün

Tome sunumlarınızın bağlantılarını paylaşın ve kaç kişinin bunları görüntülediğini izleyin

Takım üyelerini slayt sunumlarına davet edin ve onlarla işbirliği yapın

Tome sınırlamaları

Tome, dikte, grafikler ve animasyonlar gibi gelişmiş özelliklerden yoksundur

Ücretsiz plan, Tome slayt sunumlarını PDF dosyaları olarak dışa aktarmanıza izin vermez

Tome fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Tome puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (2 yorum)

Capterra: Yorum yok

10. AMP Robotics

aMP Robotics aracılığıyla

Şimdiye kadar, basit günlük görevleri çözen teknoloji şirketleri ve AI asistanlarından bahsettik. Öte yandan, AMP Robotics AI teknolojisinin gücünü daha büyük bir sorunla mücadele etmek için kullanıyor: atıkların geri dönüşümü. AMP Robotics'in kalbinde, atık akışlarında çeşitli geri dönüştürülebilir malzemeleri tanımlamak için tasarlanmış AI aracı AMP Neuron yer alıyor.

AMP Neuron, AMP Robotics'in vizyon aracı ve robotik kolları ile çalışır. Bilgisayar görme aracı atıkların görüntülerini alır, Neuron her bir malzeme türünü tanımlar ve robotik kollara atıkları nasıl ayıracaklarını söyler.

AMP Robotik en iyi özellikler

Daha hızlı ve daha doğru bir sıralama sistemi ile performansı optimize edin

İşgücü giderlerini azaltarak ve sıralanan malzemelerin değerini artırarak uzun vadeli maliyet tasarrufu sağlar

Ürünün her zaman en yüksek verimlilikte çalıştığından emin olmak için AMP ekibiyle doğrudan çalışın

AMP Robotik sınırlamaları

AMP Robotics'in AI teknolojisini kullanmak için büyük bir başlangıç yatırımı mı gerekiyor?

Teknolojinin düzenli bakım ve onarımları işletme giderlerini artırabilir

AMP Robotik fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

AMP Robotik derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yorum yok

Capterra: Yorum yok

Bahsettiğimiz bu en iyi AI şirketlerinin yanı sıra, ClickUp gibi bahsetmeye değer araçlar da bulunmaktadır. AI'ya özel bir startup olmasa da, proje ve görev yönetimini çok daha kolay hale getiren bazı harika AI özelliklerine sahiptir.

İster bir takımı yönetiyor ister kişisel projelerinizi organize ediyor olun, ClickUp'ın yapay zeka yeteneklerini anlamak, araç setinize değerli bir katkı sağlayabilir. ClickUp'ın sunduklarına daha yakından bakalım. ?

ClickUp AI, yazma sürecinizi daha sorunsuz hale getirmeye odaklanan bir AI yazma aracıdır. Sağladığınız komutlara göre ilk taslakları oluşturur. Ancak sıfırdan komutlar oluşturmak istemiyorsanız, ClickUp AI'nın 100'den fazla rol tabanlı komutundan herhangi birini kullanabilirsiniz.

Diyelim ki pazarlama alanında çalışıyorsunuz, ClickUp'ın hazır komutları blog başlıkları ve gönderileri, promosyon e-postaları, etkinlik planları ve çok daha fazlasını kolayca oluşturmanızı sağlar. İçerik oluşturmanın yanı sıra, yazım hatalarını düzeltmek, üslubu ayarlamak, uzun metinleri özetlemek ve hatta bunları görevlere dönüştürmek için de kullanabilirsiniz.

ClickUp'ın sağlam proje yönetimi özellikleriyle, inşaat sektöründe, sağlık hizmetlerinde veya hukuk hizmetleri alanında çalışıyor olsanız da bu görevleri kolayca yönetebilirsiniz. Takım üyelerine görevler atayın, öncelik düzeyleri belirleyin ve son tarihler ekleyin. Ve bu adımları her seferinde yapmak istemiyorsanız, ClickUp otomasyonlarını ayarlayarak bunları sizin için halletmesini sağlayın... çok kolay!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'ı 1.000'den fazla üçüncü taraf uygulamayla bağlayın

Görev ilerlemenizi ve takımınızın iş yükünü grafikler ve çizelgelerle görselleştirin ?

Yerel sohbet ve görev yorumları aracılığıyla metin, ses ve ekran kayıtlarıyla takımınızla iletişim kurun

ClickUp beyaz tahtaları ve ClickUp Belgeleri ile fikirler ve belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

1.000'den fazla şablondan herhangi birini kullanarak projelerinizi yönetmeye başlayın

ClickUp sınırlamaları

Ücretsiz plan, ClickUp AI'ya erişimi kısıtlar

Web ve masaüstü sürümlerindeki bazı özellikler mobil sürümlerde mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)

AI'nın gücü parmaklarınızın ucunda

Bu AI tabanlı çözümlerin gücünden yararlanarak görevleri kolaylaştırın, daha kısa sürede daha fazlasını başarın ve hedeflerinize daha yakın hale getiren veriye dayalı kararlar alın.

Kişisel ve takım verimliliğinizi artırmak için hepsi bir arada bir çözüm arıyorsanız, ClickUp'ı inceleyin. AI destekli proje yönetimi platformu ile kişisel ve takım görevlerinizi takip etmek çok daha kolay ve eğlenceli hale geliyor.

Ücretsiz bir ClickUp hesabı açın ve AI'nın iş yapma şeklinizi nasıl devrim niteliğinde değiştirebileceğini ilk elden deneyimleyin. ?