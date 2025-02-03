2025'te E-posta Pazarlama için En İyi 10 GetResponse Alternatifi

2024 yılında dünya çapında e-posta kullanıcılarının sayısı dört milyarı aşacak ve bu sayı dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturacak. İşletmelerin, haberlerini yaymak için e-posta pazarlama kampanyalarını sevmesi şaşırtıcı değil.

Görüşler farklılık gösterebilir, ancak e-posta pazarlama kampanyalarını tasarlamak, planlamak, başlatmak ve ölçeklendirmek ancak doğru araçla mümkündür.

GetResponse, pazarlamacıların e-posta pazarlama kampanyaları için veya pazarlama işlemlerini otomatikleştirmek için kullandıkları bir araçtır.

Ancak, e-posta pazarlama aracı dünyası oldukça dinamiktir. Gereksinimler gelişir ve her sektörün ve işin kendine özgü ihtiyaçları vardır. Bu nedenle, GetResponse herkesin ihtiyaç ve tercihlerini karşılamayabilir.

Çeşitli kullanım durumlarını ve gereksinimleri karşılamak için en iyi 10 GetResponse alternatifinin bir listesini hazırladık. Bu liste, işinize en uygun olanı bulmanızı sağlamak için her bir aracın özelliklerini ve fiyatlarını değerlendirir.

GetResponse alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Bazı e-posta pazarlama yönetim araçları diğerlerinden daha fazla özellik sunar, ancak bir araca karar vermeden önce, aracın belirli gereksinimleriniz için kullanılabilirliğini değerlendirmelisiniz. GetResponse'a alternatif bir araç seçmeden önce, aklınızda bulundurmanız gereken birkaç nokta vardır.

Sorunsuz İletişim Yönetimi: İletişim yönetimini basitleştiren, CRM araçlarıyla entegre olan ve kişileri kendi başına segmentlere ayıran bir araç tercih edin Kapsamlı Analitik: E-posta pazarlama çözümünüz, abonelerin davranışları hakkında derinlemesine bilgiler sunmalı, kampanyalarınızın etkinliğini ölçmeli ve sağlam ROI verileri sağlamalıdır Güçlü Pazarlama Entegrasyonları: Aracın e-ticaret, arama motoru pazarlaması ve diğer anahtar uygulamalarla entegre olmasını sağlayın Hepsi Bir Arada Pazarlama Paketi: Açılış sayfası oluşturucular, e-ticaret entegrasyonları, SMS pazarlama, sohbet robotları ve diğer zengin özellikler sunan bir araç seçin Planlama fonksiyonları: E-posta kampanyalarınızı planlamanıza ve teslimatı otomatikleştirmenize olanak tanıyan bir çözüm seçin; temel pazarlama otomasyonu için olmazsa olmaz bir özellik İşbirliği özellikleri: Sorunsuz bir şekilde takım halinde çalışmanıza olanak tanıyan özellikleri arayın. Bu, kampanya planlamasını ve lansmanlarını hızlandıracaktır Uygun fiyat: Bütçenize uygun bir araç seçin, ancak faaliyet gösterdiğiniz ölçek için gerekli özellikleri de göz önünde bulundurun

Son olarak, aracın nasıl çalıştığını ve arayüzünün size ve takımınıza uygun olup olmadığını görmek için ücretsiz planı denemeye ne dersiniz?

Kullanabileceğiniz en iyi 10 GetResponse alternatifi

1. HubSpot

hubspot aracılığıyla

HubSpot, pazarlama ve satış çabalarını kolaylaştırmak isteyen işletmeler için mükemmel bir hepsi bir arada çözümdür. Gelişmiş pazarlama otomasyonu, CRM paketi ve ayrıntılı analizler, onu cephanenizdeki mükemmel bir araç haline getirir.

Ayrıca, zengin özelleştirilebilir e-posta şablonları listesi, e-posta pazarlama kampanyalarınızı geliştirmenize yardımcı olur. Kullanıcı arayüzü de bu listedeki en sezgisel arayüzlerden biridir.

HubSpot, özellikle gelişmiş otomasyon özellikleri ile GetResponse'a mükemmel bir alternatiftir.

HubSpot'un en iyi özellikleri

Performansı ve SEO'yu iyileştirmek için web sitesi optimizasyonu ve analizi için yerleşik araçları kullanın

CMS'ler, mevcut e-posta pazarlama platformları, iletişim yazılımları ve ERP çözümleri arasında 1000'den fazla entegrasyondan yararlanın

Küçük işletmeler için mükemmel olan, anlaşma kapatma ve müşteri adayı yönetimi için ücretsiz CRM dahil olmak üzere satış ve işbirliği araçlarına erişin

HubSpot sınırlamaları

Diğer GetResponse alternatiflerine kıyasla pahalı fiyat planları

Alt düzey planlara sahip kullanıcılar için sınırlı özelleştirme yetenekleri

Mevcut çok çeşitli özellikler göz önüne alındığında, öğrenmesi zaman alıcı ve karmaşık olabilir

HubSpot fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 20 $

Profesyonel: 800 $/ay

Enterprise: 3600 $/ay

HubSpot puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3900+ yorum)

2. MailerLite

mailerLiter aracılığıyla

MailerLite, GetResponse'a göre uygun fiyatlı, kullanıcı dostu bir alternatiftir ve yeni başlayan küçük işletmeler ve girişimciler için çok kullanışlıdır.

Sezgisel bir arayüzün yanı sıra MailerLite, otomasyon, sürükle ve bırak e-posta oluşturucu, A/B testi ve gelişmiş hedefleme gibi özellikler sunar.

E-posta pazarlama, haber bültenleri, açılış sayfaları ve web siteleri oluşturmak için kullanılan araçlar, kampanyalarınızın etkinliğini ve etkileşimini artırmanıza yardımcı olur.

MailerLite'ın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir temalara ve kapsamlı şablon kitaplığına erişin

Sürükle ve bırak düzenleyici ile çeşitli e-posta türleri oluşturun

Yüksek e-posta teslim oranını koruyun

Ücretsiz planla bile e-posta otomasyon özelliklerinden yararlanın

MailerLite sınırlamaları

Daha yüksek seviyeli planlarda bile temel otomasyon özellikleri

Gelişmiş analizler ve özel bir analiz sekmesi yoktur

Canlı sohbet desteği, Advanced ve Enterprise plan kullanıcılarıyla sınırlıdır

MailerLite fiyatlandırması

Ücretsiz

Growing Business: Aylık 10 $'dan başlayan fiyatlarla

Gelişmiş: Aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

MailerLite puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1900+ yorum)

3. ActiveCampaign

activeCampaign aracılığıyla

GetResponse'a zengin özelliklere sahip bir alternatif olan ActiveCampaign, e-posta pazarlama çözümleri, CRM, pazarlama otomasyon araçları ve satış otomasyon yeteneklerini bir araya getirir.

Büyüyen işletmeler için mükemmel bir özellik olan bu araç, makine öğrenimini kullanarak kişileri segmentlere ayırır ve e-posta, mesajlaşma, sohbet ve metin yoluyla kampanyaları kişiselleştirir.

Mükemmel e-posta teslim edilebilirliği ve makine öğrenimi yetenekleri, onu pazarlamacılar için güçlü bir araç haline getirir.

ActiveCampaign'in en iyi özellikleri

Gelişmiş otomasyon iş akışlarını kullanarak hedef kitlenizi daha iyi belirleyin

E-posta gönderim zamanlarını optimize etmek için makine öğrenimi özelliklerinden yararlanın

Satış hunisi yönetimi ve potansiyel müşteri dönüştürme özelliklerini edinin

Canlı sohbet, SMS pazarlama ve Facebook Özel Hedef Kitleler entegrasyonu gibi pazarlama araçlarıyla tüm kanallardan müşterilere ulaşın

Kapsamlı analizler ve gelişmiş raporlama ile veriye dayalı kararlar alın

ActiveCampaign sınırlamaları

Kullanıcılar, özellikle yalnızca e-posta pazarlamasına odaklanmak isteyen kullanıcılar için öğrenme eğrisinin dik olduğunu bildiriyor

Ücretsiz plan mevcut değildir

ActiveCampaign fiyatlandırması

Lite: Aylık 39 $'dan başlayan fiyatlarla

Artı: Aylık 70 $'dan başlayan fiyatlarla

Profesyonel: Aylık 187 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ActiveCampaign puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2300+ yorum)

ActiveCampaign alternatiflerini inceleyin!

constant Contact aracılığıyla

Constant Contact, küçük işletmeler için en eski ve en güvenilir e-posta pazarlama platformlarından biridir.

Constant Contact, aynı anda birden fazla kampanya yürüten takımlar için kampanya tasarımı ve başlatmayı kolaylaştırır: Sürükle ve bırak e-posta şablonları, pazarlama CRM'si ve sosyal medya pazarlama araçları, sezgisel bir kullanıcı arayüzü ve zengin bir şablon kitaplığı ile birleştirilmiştir.

Platformun geniş özellik aralığı, işletmelerin hedef kitlesini büyütmesine, e-posta kampanyalarını yönetmesine ve etkinlikleri tanıtmasına yardımcı olur.

Constant Contact da burada listelenen en ucuz GetResponse alternatifleri arasında yer almaktadır.

Kullanıcı dostu bir arayüzle e-posta pazarlamasını, pazarlama otomasyonunu ve performans izlemeyi yönetin

Sektör lideri 60 günlük deneme döneminde kampanya türlerini ve özelliklerini keşfedin

Satış, sosyal medya yönetimi ve etkinlik ödeme yönetimi için niş özellikler sunar

E-posta pazarlamacılığı özelleştirme ve segmentasyon için sınırlı seçenekler

Daha büyük e-posta listeleriyle önemli fiyat artışı

Lite ve Standard planlarda sınırlı gelişmiş özellikler

Lite: 12 $/ay

Standart: 35 $/ay

Premium: 80 $/ay

G2: 4/5 (5700+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (2600+ yorum)

5. Salesforce Pazarlama Bulutu

salesforce Marketing Cloud aracılığıyla

Salesforce Marketing Cloud, sofistike pazarlama otomasyonu çözümleri arayan kurumsal müşteriler için ideal olan, yapay zeka destekli, bulut tabanlı bir CRM platformudur.

Platform, kişiselleştirilmiş e-posta kampanyaları ve müşteri yolculukları aracılığıyla müşteri sadakatini artırmaya yardımcı olur. Hedef kitle segmentasyonu, potansiyel müşteri ve hesap etkileşimi ve gerçek zamanlı içgörüler gibi özellikler, onu büyük işletmeler için güçlü bir araç haline getirir.

Marketing Cloud, burada listelenen en pahalı araçtır. Ancak bu araç, göründüğünden çok daha fazlasını sunar. ✨

Salesforce'un Pazarlama Bulutu, e-posta pazarlama kampanyalarıyla sınırlı değildir; bütünsel pazarlama yığını, pazarlama operasyonlarınızı ele alacaktır.

Salesforce Marketing Cloud'un en iyi özellikleri

Salesforce'un yapay zeka teknolojisi Einstein ile öngörülebilir yolculuklar oluşturun ve müşteri deneyimlerini kişiselleştirin

Gelişmiş analitik ve kullanıcı içgörülerine erişin

Marketing Cloud ile uçtan uca bir pazarlama otomasyonu çözümleri paketi entegre edin

Gerçek zamanlı potansiyel müşteri etkinlik güncellemeleriyle huniyi takip edin

Salesforce Marketing Cloud sınırlamaları

Daha az üçüncü taraf entegrasyonları

API erişimi ve A/B testi yalnızca PRO kullanıcılar için mevcuttur

Salesforce Marketing Cloud fiyatlandırması

Marketing Cloud Engagement: Aylık 1250 $'dan başlayan fiyatlarla (Profesyonel)

Marketing Cloud Hesap Etkileşimi: Aylık 1250 $'dan başlar (Büyüme)

Marketing Cloud Personalization: Yıllık 108.000 $'dan başlayan fiyatlarla (Growth)

Salesforce Marketing Cloud puanları ve yorumları

G2: 4/5 (4000+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (400'den fazla yorum)

6. Moosend

moosend aracılığıyla

Moosend, uygun fiyatlı bir e-posta pazarlama ve otomasyon platformudur. Özellikleri diğerleri kadar kapsamlı olmasa da, Moosend'in liste yönetimi ve segmentasyon seçenekleri, pazarlamacıların hedeflemelerini iyileştirmelerine yardımcı olur.

Platform, sürükle ve bırak e-posta oluşturucu, açılış sayfası ve form oluşturucu ve iş akışı otomasyonu gibi özelliklerle e-posta pazarlamasını basitleştirir. Ayrıca, kampanyaları hızlı bir şekilde başlatmak için 75'e yakın e-posta şablonunu kullanabilirsiniz.

Moosend'in en iyi özellikleri

Temel e-posta pazarlama kampanyaları için gerekli tüm özelliklere sahip kullanıcı dostu bir arayüz edinin

AI destekli optimizasyonları kullanarak e-postalarınızın kampanyalar boyunca ilgi çekici ve etkileşimli olmasını sağlayın

Moosend sınırlamaları

Abonelik tabanlı fiyatlandırma, büyük bir listeye sahip ancak e-posta kampanyaları seyrek olan işletmeler için pratik değildir

E-posta kampanyalarını yönetmek için mobil uygulama yoktur

Moosend fiyatlandırma

30 günlük ücretsiz deneme

Pro: 9 $/ay

Enterprise: Özel Fiyatlandırma

Moosend puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (190+ yorum)

7. Drip

drip aracılığıyla

Drip, e-posta pazarlaması için sağlam e-posta düzenleyici özellikleri, abone yönetimi ve otomatikleştirilmiş iş akışları sunan bir pazarlama otomasyon aracıdır.

Platform, Shopify platformunda faaliyet gösteren e-ticaret markaları için kullanışlıdır. Görsel e-posta otomasyon oluşturucu, kişi segmentasyonu ve önceden hazırlanmış otomasyon kütüphanesi gibi özelliklerle kampanyaları hızlı bir şekilde başlatabilirsiniz.

Analitik gösterge paneli bir artıdır: Kampanyalarınızdan filtrelenen verilere dayalı olarak içgörüler elde edebilir ve bir sonraki adımları atabilirsiniz.

Drip'in en iyi özellikleri

Dönüşümleri artırmaya yardımcı olan özellikler ve entegrasyonlarla e-ticaret işleri için özel olarak tasarlanmıştır

Shopify, Magento ve WooCommerce ile entegre

Ayrıntılı müşteri bilgileri içeren özelleştirilebilir gösterge panelleri aracılığıyla bilgi edinin

Görsel otomasyon oluşturucu ile pazarlama kampanyaları oluşturun ve başlatın

Drip sınırlamaları

E-posta listesinin boyutuna göre karmaşık fiyatlandırma planları

Büyük bir iletişim tabanı için pahalı olabilir

İlk kez kullananlar arayüzü kafa karıştırıcı bulabilir

Damla fiyatlandırma

14 günlük ücretsiz deneme

2500 kişi için aylık 39 $

20.000 kişi için aylık 289 $

170.000'den fazla kişi için özel fiyatlandırma

Drip puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (450+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (190 yorum)

8. AWeber

aWeber aracılığıyla

AWeber, basit ama güçlü bir e-posta pazarlama ve pazarlama otomasyonu platformudur.

AMP e-postaları, barındırılan mesaj yayın arşivi, açılır formlar, web push bildirimleri, geniş stok görüntü kitaplığı ve Canva destekli e-posta oluşturucu gibi benzersiz özellikleriyle rakiplerinden sıyrılıyor.

Platform ayrıca sağlam analizler, A/B testi ve özelleştirilebilir şablonlar sunar.

GetResponse'un bu alternatifi, yeni işler için de mükemmel bir seçenektir. Araç içinden bir alan adı satın alabilir ve işiniz için bir web sitesi kurabilirsiniz.

AWeber'in en iyi özellikleri

Takım ve müşteri yönetimi için Takım Merkezi'nde çalışın

Shopify, WordPress ve Patron gibi 1000'den fazla platformu entegre edin

Satış sayfaları için kullanıma hazır şablonları kullanın

AI destekli yazma yardımı ve Canva ile e-postalar oluşturun

Web push bildirimleri ile daha iyi kitle etkileşimi elde edin

Yayınlar ve etkileşimli e-postalarla erişiminizi artırın

AWeber sınırlamaları

SMS bildirimlerini desteklemek için üçüncü taraf entegrasyonları gerektirir

Aboneliği iptal edilen kullanıcılar aylık kotanıza dahil edilir

AWeber fiyatlandırması

Ücretsiz

Lite: Aylık 12,50 $'dan başlayan fiyatlarla

Artı: Aylık 20,00 $'dan başlayan fiyatlarla

Sınırsız: 899 $/ay

Aweber puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (620+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (290+ yorum)

9. Omnisend

omnisend aracılığıyla

Omnisend, hepsi bir arada çok kanallı bir pazarlama platformudur. Öncelikle e-ticaret işlerine hitap eder ve platform, e-postaları, SMS'leri ve push bildirim kampanyalarını otomatikleştirmeye yardımcı olur.

Omnisend, kullanım kolaylığı ve markaya uygun, satın alınabilir e-postaları hızlı bir şekilde oluşturma yeteneği ile bilinir.

Platform, sunduğu müşteri yolculuğunun çeşitli aşamaları için sağlam otomasyon, segmentasyon yetenekleri ve önceden oluşturulmuş iş akışları sunar.

Omnisend'in en iyi özellikleri

Sezgisel sürükle ve bırak e-posta düzenleyicisiyle e-postalar oluşturun

Gelişmiş analitik özelliklerini kullanan ayrıntılı kampanya raporlarını okuyun

Önceden oluşturulmuş iş akışlarını, e-posta şablonlarını ve indirim kodu entegrasyonlarını kullanın

Yüksek değerli, satın alma niyeti yüksek müşterileri hedeflemek için ürün ve kategori öneri raporları alın

Ücretsiz planla bile tüm gelişmiş özellikleri ve sınırsız kişi depolama alanını elde edin

Basit bir kayıt işlemiyle SMS pazarlamasını entegre edin

Omnisend sınırlamaları

E-ticaret işleri dışında aynı pazarlama avantajlarına sahip değildir

Kullanıcılar, e-posta teslim edilebilirlik oranlarının düşük olduğunu bildirmiştir

Platformda çoklu dil desteği sunmamaktadır

Omnisend fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Aylık 16 $'dan başlayan fiyatlarla

Pro: Aylık 59 $'dan başlayan fiyatlarla

Omnisend puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (830+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (700'den fazla yorum)

10. Kampanya Monitörü

campaign Monitor aracılığıyla

Görsel olarak çekici ve ilgi çekici e-postalar oluşturmak istiyorsanız, bu çok yönlü e-posta pazarlama ve pazarlama otomasyonu platformu size yardımcı olacaktır.

Campaign Monitor, özelleştirilmiş müşteri yolculukları oluşturmayı basitleştirir ve kişiselleştirilmiş, hedefli iletişim için segmentasyon gibi güçlü özelliklerle derinlemesine e-posta analizi sağlar.

Campaign Monitor, kampanya performansı ve kullanıcı yolculuğu analitiği sağlamaya odaklanmıştır. Bu, e-posta pazarlama kampanyalarınızı özelleştirmenize ve iyileştirmenize yardımcı olacaktır.

Campaign Monitor'un en iyi özellikleri

Yüksek hacimli e-posta kampanyalarını yönetin ve gönderin

Kod gerektirmeyen sürükle ve bırak e-posta oluşturucu kullanın

SMS'leri e-posta kampanyanıza entegre ederek hedef kitlenizin katılımını artırın

Belirli müşteri etkileşimleri tarafından tetiklenen otomatik e-postalardan yararlanın

Campaign Monitor sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Yerleşik sosyal paylaşım özellikleri yoktur

E-posta kampanyalarında işbirliği zahmetli olabilir

Campaign Monitor fiyatlandırması

Ücretsiz

Lite: Aylık 11 $'dan başlayan fiyatlarla

Temel özellikler: Aylık 19 $'dan başlayan fiyatlarla

Premier: Aylık 149 $'dan başlayan fiyatlarla

Campaign Monitor puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (690+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (480+ yorum)

Ana odak noktası, belirli e-posta pazarlama ve pazarlama otomasyonu özelliklerine sahip araçlar olsa da, pazarlama kampanyası yönetimini geliştiren platformları da dikkate almak önemlidir.

ClickUp, özellikle sağlam proje yönetimi özelliklerine ihtiyaç duyan pazarlama takımları için bu alanda öne çıkıyor.

Pazarlama Eylem Planı ile başarılı reklam projeleri oluşturun ve yönetin

Pazarlama ekipleri için ClickUp, pazarlama ekiplerinin e-posta kampanyalarını planlamasına, yürütmesine ve izlemesine yardımcı olan kapsamlı bir çözümdür.

Geleneksel bir e-posta pazarlama platformu olmasa da, ClickUp, e-posta ile ilgili görevler dahil olmak üzere pazarlama projelerinin çeşitli yönlerini yönetmek için organize bir çerçeve sağlayan benzersiz özellikler sunar.

ClickUp'ın E-posta Pazarlama Şablonu ve içerik takvimi şablonlarıyla e-posta pazarlamanızı geliştirebilir ve iş akışlarınızı kolaylaştırabilirsiniz.

Takımınızla etkili bir şekilde koordinasyon sağlayın, içerik planlamanızı ve e-posta performans izlemenizi basitleştirin ve ClickUp E-posta Pazarlama Kampanyası Şablonu ile e-posta pazarlama iş akışlarınızı kolaylaştırın

ClickUp'ın güçlü araçlarını kullanarak kampanyaları zahmetsizce düzenleyin ve yönetin, içeriği planlayın, performansı izleyin ve takımınızla iletişimi basitleştirin.

ClickUp AI ile e-posta kampanyalarınızı ölçeklendirin

Yazarın blokuna veda edin!

ClickUp AI ile e-posta pazarlaması artık çok kolay

ClickUp AI Yazma Asistanı, sizin için ilgi çekici, hatasız e-posta içerikleri oluşturur. Fikir üretme, çerçeve oluşturma ve eksiksiz taslak oluşturma ile zamandan tasarruf edin ve yaratıcı çıktınızı artırın.

ClickUp AI Yazma Asistanı, daha kısa sürede daha iyi e-postalar yazmanızı sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'ı kullanarak şablonlar, işbirliği özellikleri ve 15'ten fazla proje görünümü ile küçük işletme projenizi her adımda yönetin

ClickUp sınırlamaları

Özel e-posta pazarlama otomasyon platformu ve SMS otomasyon özellikleri sunmaz

Tüm işlevlerinden yararlanmak için bir öğrenme süreci vardır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel bir plan için Özel bir plan için satış ekibiyle iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3000+ yorum)

ClickUp ile Mükemmel Proje Yönetimi

GetResponse'un alternatiflerini keşfederken, e-posta kampanyalarınızı ve pazarlama iş akışlarınızı kolaylaştırma ihtiyacını hissedeceksiniz.

E-posta pazarlama iş akışınızı iyileştirmek için ClickUp'ı kullanmayı düşünün.

ClickUp'ın e-posta yönetimi ve iletişim özellikleri, proje yönetimi yetenekleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur. Platformun takım işbirliğini ve iletişimi geliştirme yeteneği sayesinde, e-posta pazarlama kampanyalarınız daha hızlı yayına girecektir.

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