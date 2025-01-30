2025'in En İyi 10 Metin (SMS) Kampanya Yazılımı (İncelemeler ve Fiyatlandırma)

Araştırmalar, SMS alıcılarının %90'ının mesajları 3 saniye içinde açtığını gösteriyor. Bu da SMS pazarlamasını günümüzde hayati bir araç haline getiriyor.

Birçok şirket, SMS pazarlamasının potansiyelinden yararlanmak için SMS kampanya yazılımı kullanır. Bu yazılım, pazarlama iş akışlarını kolaylaştırır ve müşterilerinize yüksek etkileşim ve kişiselleştirilmiş mesajlar sunar. ?

Size en uygun olanı seçmenize yardımcı olmak için en iyi 10 SMS kampanya yazılımını listeledik. Yazılım seçeneklerini incelemeden önce, SMS pazarlama yazılımınızda olması gereken özelliklere bir göz atalım.

Bir SMS kampanya yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

SMS pazarlama yazılımı seçerken dikkate almanız gereken birkaç önemli özellik şunlardır:

Ölçeklenebilirlik ve uluslararası teslim edilebilirlik: Küresel erişim ve uluslararası karakter desteği sunan bir platform seçin. Ayrıca, yazılımın artan mesaj hacmini, kullanıcı hesaplarını ve gelecekteki özel entegrasyonları desteklediğinden emin olun

Kampanya yönetimi: Kampanyalarınızı kolaylaştırmak ve belirli hedef kitlelere ulaşmak için zamanlama, segmentasyon ve otomasyon gibi özellikleri arayın

Raporlama ve analiz: Araç, kampanya performansını ölçmek ve iyileştirme alanlarını belirlemek için açılma oranları, tıklama oranları ve dönüşüm oranları gibi anahtar metrikleri izlemelidir

Entegrasyonlar: Yazılımın mevcut CRM, e-posta pazarlama platformu ve diğer araçlarla entegre olmasını sağlayarak birleşik bir iş akışı elde edin

Uyumluluk ve güvenlik: TCPA ve GDPR gibi ilgili düzenlemelere uyan ve verilerinizi ve müşteri bilgilerinizi korumak için sağlam güvenlik özellikleri sunan bir platform seçin

Kullanıcı dostu: Verimliliği en üst düzeye çıkarmak ve öğrenme eğrisini en aza indirmek için net navigasyon ve kullanımı kolay özelliklere sahip sezgisel bir arayüz tercih edin

2 yönlü iletişim: Müşterilerle iki yönlü konuşma yapmaya olanak tanıyan, etkileşimi artıran ve ilişkiler kuran bir yazılım seçin

2024'te Kullanılacak En İyi 10 SMS Pazarlama Yazılımı

SMS pazarlama kampanyalarınızı başlatmanıza ve ölçeklendirmenize yardımcı olacak SMS pazarlama yazılımlarının özenle hazırlanmış listesi burada. Size en uygun olanı bulmak için en iyi özellikleri ve sınırlamaları inceleyin.

1. Klaviyo

klaviyo aracılığıyla

300'den fazla yerel entegrasyon ile Klaviyo, müşteri verilerini derleme ve etkili içgörüler sunma konusunda tanınmaktadır.

Klaviyo platformu, akıllı makine öğrenimi algoritmalarını ve Facebook ve Shopify gibi alışveriş sepeti yazılımlarıyla daha sıkı entegrasyonları kullanarak müşterileri segmentlere ayırır ve etkileşimi artırır. Bu, gelirleri artırır ve sepet terk etme oranlarını azaltır.

Klaviyo'nun en iyi özellikleri

300'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyon ve abonelik aracından yararlanın

Mobil ziyaretçiler için optimize edilmiş tek bir SMS kayıt formu oluşturun

SMS mesajlarında MMS resim ve GIF desteği alın

Yeni kayıtları artırmak için SMS abonelik bağlantılarını entegre edin

Klaviyo sınırlamaları

Güçlü bir katılım sonrası destek sunmamaktadır

Kullanıcılar, gelişmiş özelliklerin öğrenilmesinin zor olduğunu bildiriyor

SMS için daha yüksek fiyatlı paket

Klaviyo fiyatlandırması

Ücretsiz: Ayda 150 ücretsiz SMS/MMS kredisi

E-posta: Aylık 45 $'dan başlayan fiyatlarla

E-posta ve SMS: Aylık 60 $'dan başlayan fiyatlarla

Klaviyo puanları ve yorumları

G2: 4. /5 (1000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (390+ yorum)

2. Omnisend

omnisend aracılığıyla

Omnisend, otomatik metinleri e-posta ve push bildirimleriyle tek bir otomatik ş Akışı'nda birleştirir. Çoğu SMS pazarlama aracının aksine, kullanıcının kimliğini oluşturmak için bir e-posta adresi gerektirmez.

Omnisend, güçlü kanallar arası iletişim sağlamak için SMS, WhatsApp, pop-up'lar ve push bildirimleri gibi birçok araç sunar. Kampanya oluşturma ve yönetiminde esneklik sağlar.

Omnisend'in en iyi özellikleri

Farklı müşteri aşamaları için birden fazla tetikleyici oluşturun

30 önceden oluşturulmuş iş akışıyla daha iyi otomasyon sağlayın

Farklı kullanım durumları için 150'den fazla hazır şablonla çalışın

Kampanyalara formları entegre ederek SMS listeleri oluşturun

Omnisend sınırlamaları

Google Analytics ve diğer büyük CRM yazılımlarıyla entegre değildir

A/B test özelliği yoktur

Omnisend fiyatlandırması

Ücretsiz: 60 SMS için 0 $ (tek seferlik)

Standart: 16 $/ay

Pro: 59 $/ay

Omnisend puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (700'den fazla yorum)

3. Postscript. io

postscript aracılığıyla

Postscript, kullanıcıların hiper segmentli pazarlama planları ve stratejileri oluşturmasına olanak tanıyan 60 ayrıntılı filtre sunar. Platform, yasa dışı ve etik olmayan müşteri etkileşimlerini azaltmak için TCPA uyumlu bir liste oluşturmaya öncelik verir.

Postscript, Zendesk, Klaviyo, Yotpo ve Okendo dahil olmak üzere çeşitli entegrasyonlara sahip olmasına rağmen, yalnızca Shopify ve Shopify Plus'ı desteklemektedir.

Postscript en iyi özellikleri

Deneyimli şirket içi stratejistler sayesinde SMS programınızı tasarlayın, başlatın ve optimize edin

45'ten fazla segmentasyon filtresiyle abone ve müşteri segmentleri oluşturun

Müşteri yolculuğunun herhangi bir noktasında otomatik bir mesaj göndermek için 65'ten fazla otomasyon tetikleyici etkinlik arasından seçim yapın

Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü ile SMS kampanyalarını, takipleri ve kişiselleştirilmiş deneyimleri basitleştirin

Postscript sınırlamaları

Postscript'in analitik özellikleri iyileştirilmelidir

Sınırlı entegrasyon yeteneği

Postscript fiyatlandırması

Başlangıç: 0,015 $/SMS, 0,045 $/MMS + Operatör ücretleri

Büyüme: 100 $/ay, 0,01 $/SMS, 0,03 $/MMS + Operatör ücretleri

Profesyonel: 500 $/ay, 0,007 $/SMS, 0,024 $/MMS + Operatör ücretleri

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Postscript puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli puan yok

4. Sakari. io

sakari aracılığıyla

Sakari, hem ulusal hem de uluslararası SMS pazarlama hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca, pazarlama, müşteri desteği, satış ve diğer departmanlar arasında iki yönlü metin mesajlaşması sağlar. Ayrıca, paydaşlar arasında iletişimi kolaylaştırmak için özel bir telefon numarası verir.

Merkezi bir gösterge paneli kullanan Sakari, zengin metin mesajlaşma işlevselliği sunarak yöneticilerin medya, simgeler, haritalar ve eylem düğmeleri eklemesine olanak tanır.

Sakari'nin en iyi özellikleri

200'den fazla ülkeye toplu metin mesajları gönderin

Slack, Hubspot ve Salesforce dahil olmak üzere çeşitli üçüncü taraf platformları ve API'lerle entegre edin

Form doldurma ve randevu ayarlama gibi belirli müşteri yaşam döngülerine dayalı SMS iş akışlarından yararlanın

Multimedya mesajlaşma yoluyla kişilerinizle zenginleştirilmiş bilgiler paylaşın

Sakari sınırlamaları

Gelen mesajlar için ödeme yapılması gerekir

Push bildirimleri genellikle işe yaramaz.

Sakari fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 16 $

Büyüme: 30 $/ay

İş: 90 $/ay

Takım: 170 $/ay

Altın: 330 $/ay

Elite: 640 $/ay

Özel fiyatlandırma daha yüksek hacimli planlar için

Sakari puanları ve yorumları

Capterra: 4,5 (90+ yorum)

G2: Yeterli puan yok

5. SMSBump

sMSbump aracılığıyla

90.000'den fazla işletme tarafından e-ticaret mağazaları için kullanılan SMSBump, şu anda yalnızca Shopify ve BigCommerce'e hizmet vermektedir.

Platform, abone bilgilerinin toplanmasında GPDR, CTIA ve TCPA yönergelerine uygun, uyumluluk öncelikli bir yaklaşım sunar. SMSBump ayrıca gerçek zamanlı analizler ve eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar.

SMSBump'ın en iyi özellikleri

Kişileri CSV dosyaları aracılığıyla manuel olarak içe aktarın

Pop-up'lar, sosyal medya seçenekleri, QR kodları ve anahtar kelimelerle zengin listeler oluşturun

Alışverişçileri hedeflemek için 40'tan fazla veri noktasıyla dar tüketici segmentleri oluşturun

Belirli etkinliklerin veya faaliyetlerin tetiklediği metin otomasyonu ve kişiselleştirilmiş hatırlatıcı bildirimleri ayarlayın

SMSBump sınırlamaları

Otomasyon ve segmentasyon, rakiplerle boy ölçüşemez.

Diğer pazarlama yönetimi yazılımlarıyla çok kanallı entegrasyon eksikliği

SMSBump fiyatlandırması

Ücretsiz: SMS başına 0,0165 $ (ABD)

Büyüme: Aylık 19 $, SMS başına 0,0149 $ (ABD)

Prime: Aylık 49 $, SMS başına 0,0142 $ (ABD)

Powerhouse: 199 $/ay, SMS başına 0,0130 $ (ABD)

SMSBump puanları ve yorumları

Capterra: Listeye dahil değildir

G2: Listeye dahil değildir

6. Textmagic

textmagic aracılığıyla

Neredeyse 190 ülkede kullanılabilen Textmagic, toplu metin mesajlaşma yetenekleriyle öne çıkıyor. Yazılım, SSL/HTTPS protokolü ile güvenli metin mesajlaşması sağlar ve 7/24 kişi hesaplarını ve mesajlarını yedekler.

Textmagic'in SMS ağ geçidi API'si, SMS mesajları göndermek için web siteleriyle entegre olur ve günlük iş akışlarına metin mesajlaşma yetenekleri ekler.

Textmagic'in en iyi özellikleri

İki yönlü SMS sohbet paneli ile müşteri sorgularına yanıt verin

E-postaları SMS'e dönüştürün ve birden fazla alıcıya herhangi bir e-posta adresinden gönderin

Çağrı yönlendirme, promosyon kampanyaları ve müşteri desteği için özel sanal telefon numaraları kullanın

Sesli arama yönlendirme özelliğini kullanarak metinlere yanıt verin

Textmagic sınırlamaları

Doğrudan yüklemeler üzerinden bağlantılar çalıştığı için multimedya ekleme zorluğu

Birçok yorumda kötü müşteri hizmetleri

Textmagic fiyatlandırması

Ülkelere ve hizmet paketlerine göre değişen, kullandıkça öde planı

Textmagic puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

7. Emotive. io

emotive aracılığıyla

700'den fazla işletme tarafından kullanılan Emotive, her müşteriye özel bir onboarding yöneticisi, müşteri başarı yöneticisi ve metin yazarı atar. SMS pazarlama platformu ayrıca benzersiz bir konuşma metin mesajı pazarlama yazılımı ile birlikte gelir.

Emotive'in özellikleri, genişleyen işletmelerin pazarlama hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için kullanıcı dostu ve özelleştirilebilir.

Emotive'in en iyi özellikleri

TCPA, CCPA ve CTIA en iyi uygulamaları konusunda size rehberlik edecek özel bir uyumluluk takımıyla işbirliği yapın

Sadece yayınlar değil, konuşma tarzında SMS'ler oluşturun

Metin ile satın alma özelliği ile satın alma sürecindeki sürtüşmeleri azaltın

SMS pazarlama kampanyalarını satış işlemlerine bağlayın

Web trafiğini SMS ve e-posta abonelerine dönüştürün

Duygusal sınırlamalar

Emotive, benzersiz özel alanlar oluşturamaz

Analitik gösterge panelleri yoktur

Duygusal fiyatlandırma

Emotive SMS: 0,0200 $/MMS, 0,0100 $/SMS

Duygusal Atıf: 350 $/ay

Yönetilen SMS: 2.000 $/ay

Duygusal Reklamlar: Reklam harcamalarının %10'undan başlar

Duygusal derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,5/5 (170+ yorum)

Capterra: 4/5 (60+ yorum)

8. Twilio

twilio aracılığıyla

Twilio, geliştiricilerin özelleştirilmiş iletişim uygulamaları oluşturmak için kullanabilecekleri, dünya çapında kullanılabilen bir bulut API sunar. Bu uygulamaları oluşturmak için üç farklı seviye sunar: kodla, minimum kodla ve kodlama olmadan.

Twilio, sanal telefon numaraları, SIP trunking ve mesajlaşma için programlanabilir bağlantı seçenekleri sunar. Bu, özel SMS uygulamalarına ihtiyaç duyan büyük takımlar için uygundur.

Twilio'nun en iyi özellikleri

Kılavuzlar, öğreticiler ve içerik şablonları içeren olağanüstü bir kitaplıktan yararlanın

Kod örnekleri içeren bir kitaplık kullanarak JavaScript ile birden fazla SMS işlevselliği oluşturun

Kanallar arasında konuşmalar oluşturun

Twilio sınırlamaları

Yeni başlayanlar için karmaşık olabilir

Yüksek trafik hacmine sahip işletmeler daha fazla ödeme yapmak zorunda kalır

Sınırlı müşteri desteği

Twilio fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Farklı hizmetler için farklı fiyatlandırma

Twilio puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

9. Attentive

via Attentive

Attentive, abone listesinin genişlemesini hızlandıran benzersiz bir özellik olan patentli iki dokunma teknolojisini sunar. Bu özellik, işletmelerin müşteri yolculuğu boyunca kişiselleştirilmiş iki yönlü mesajlaşma uygulamasını mümkün kılar.

Tüm pazarlama sistemlerinizdeki müşteri verilerini birleştirebilir ve tek bir müşteri görünümüyle 1:1 çapraz kanal iletişimini ölçeklendirebilirsiniz.

Attentive'in en iyi özellikleri

e-ticaret web sitenizdeki ürün kataloğunuzu mesaj kampanyalarınıza senkronize edin

Denetim izleri, onay şablonları, bağlantılı şartlar ve gizlilik gibi uyumluluk özelliklerini keşfedin

Shopify ve Salesforce dahil olmak üzere diğer platformlardan verileri entegre edin

Attentive kullanıcı topluluğuna katılın ve Attentive ekibinden daha geniş destek alın

Dikkat edilmesi gereken sınırlamalar

Kullanıcılar genellikle birincil kampanyalarını düzenlemekte zorlanırlar

İki yönlü mesajlaşmayı kapatma özelliği yoktur

Dikkatli fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Dikkatli derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,8/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

10. SimpleTexting

simpleTexting aracılığıyla

SimpleTexting, kullanıcıların 1.600'den fazla uygulamada binlerce kaynaklı tetikleyici ve eylem kullanmasına olanak tanır. Ayrıca, herhangi bir uygulamayı entegre etmek için özel kod yazabilirsiniz.

Birçok sektöre hizmet vermektedir ve 10.000'den fazla işletmeye hizmet vermiştir. Ücretsiz uyumluluk mesajları sunan tek SMS pazarlama platformudur.

Ek olarak, her SimpleText planı eksiksiz bir özellik paketi ile birlikte gelir ve ayrıca işiniz için özel entegrasyonlar oluşturduklarını iddia ederler.

SimpleTexting'in en iyi özellikleri

Minimum kodlama gereksinimi ile özelleştirilmiş entegrasyonlar elde edin

SMS başına 306 karakter kullanın, normalde 160 karakterlik sınır yerine

Yerleşik AI mesaj oluşturucu ile iş yapın

Anahtar kelimeler ve kişiler için sınırsız kullanımın keyfini çıkarın

Daha hedefli pazarlama için abone veritabanını segmentlere ayırın

SimpleTexting sınırlamaları

Yardım merkezinde iyileştirme olanakları

Segmentler, ve/veya ifadeleriyle gruplandırılabilir, bu da hedefli pazarlamayı sınırlar

Abone verilerini yakalama fırsatları çok az

SimpleTexting fiyatlandırması

Tahmini aylık maliyet: 39 $ + 4 $ (tek seferlik operatör kaydı)

Kişiselleştirilmiş eklentiler

Ek takım üyeleri: Kullanıcı başına aylık 20 $

Ek sayılar: Sayı başına aylık 10 ABD doları

SimpleTexting puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

Klaviyo, Omnisend ve listelediğimiz diğer araçlar SMS kampanyaları için harika işlevler sunarken, diğer SMS pazarlama platformları pazarlamacıların SMS kampanya içeriği oluşturması, çok kanallı kampanyalarda gezinmesi ve yaratıcı iş akışlarını kolaylaştırması için gereklidir.

ClickUp'ın üstünlüğü burada ortaya çıkıyor!

SMS kampanyalarınızı başarılı hale getirmek için ClickUp'ı nasıl kullanabileceğinizi öğrenin:

ClickUp AI

ClickUp AI, ilgi çekici ve etkili SMS içerikleri oluşturmanıza yardımcı olur. ClickUp AI ile şunları yapabilirsiniz

Etkileyici SMS kampanyaları oluşturun

Dinamik içerikli kişiselleştirilmiş mesajlar oluşturun

Farklı mesajlaşma stratejilerini A/B testiyle deneyin

ClickUp AI, yazmanın ötesine geçerek konuşmaları takip etmenizi, görevler oluşturmanızı, kusursuz gramer kullanmanızı ve hatta küresel SMS kampanyaları için dilleri çevirmenizi sağlar.

ClickUp AI ile e-posta pazarlaması artık çok kolay

Pazarlama için ClickUp, tek bir araç içinde takım işbirliği, görev yönetimi, zaman yönetimi ve pazarlama faaliyetlerini mümkün kılan hepsi bir arada bir proje yönetimi çözümüdür.

Pazarlama ekibinizin hedeflerine, bütçelerine ve daha fazlasına nasıl ulaşacağına dair ayrıntılı bir plan oluşturarak anahtar hedeflerinize ve sonuçlarınıza (OKR'ler) erişin

Pazarlama Takımları için ClickUp

Platform, birçok özelliğe sahiptir:

ClickUp Beyaz Tahtalar, takım fikirlerini işbirliği içinde koordineli eylemlere dönüştürmek için merkezi, görsel bir merkezdir

: SMS kampanya akışlarınızı beyin fırtınası yapmak, yinelemek ve görselleştirmek için kampanya beyaz tahtaları oluşturun ClickUp Beyaz Tahta: SMS kampanya akışlarınızı beyin fırtınası yapmak, yinelemek ve görselleştirmek için kampanya beyaz tahtaları oluşturun

: ClickUp görevleriyle görünürlüğü artırın, iş akışını tanımlayın ve önemli olan şeylere odaklanın ClickUp Görevleri: ClickUp görevleriyle görünürlüğü artırın, iş akışını tanımlayın ve önemli olan şeylere odaklanın

: Yaratıcı brief yönetimini merkezileştirin ve görüntü, video ve PDF açıklama araçlarıyla sorunsuz kampanya tasarımı incelemesi yapın ClickUp Belgeleri: Yaratıcı brief yönetimini merkezileştirin ve görüntü, video ve PDF açıklama araçlarıyla sorunsuz kampanya tasarımı incelemesi yapın

Platform ayrıca, kampanyalarınızı geliştirmenize ve optimize etmenize yardımcı olacak bir pazarlama şablonları ve içerik yazma şablonları kütüphanesi de sunar.

SMS Pazarlama Kampanyalarınızı Ölçeklendirin

SMS pazarlama, zamanın kritik olduğu durumlarda yüksek etkileşimli bir kitleye ulaşarak modern pazarlama stratejilerindeki önemli bir boşluğu doldurur.

Bu SMS kampanya araçlarını kullanarak müşteri hedeflemenizi daha da basitleştirebilir ve pazarlama kampanyalarınızın yatırım getirisini artırabilirsiniz.

Farklı SMS pazarlama hizmetlerini denerken, SMS kampanyalarınızı yükseltmek ve pazarlama iş akışınızı kolaylaştırmak için ClickUp'ı denemekten çekinmeyin.

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