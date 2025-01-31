2025'in En İyi 10 OpenAI Playground Alternatifi (İncelemeler ve Fiyatlar)

Open AI Playground, bir insanın bir komuta veya soruya yanıt vereceği gibi yanıt vermek üzere eğitilmiş yapay zekaya sahip bir tahmine dayalı dil aracıdır, ancak yalnızca engin bilgi birikiminden yararlanır.

Adından da anlaşılacağı gibi, komut istemleri ve sorularla oynayabilir ve deneyler yapabilirsiniz.

OpenAI Playground'un sınırlamaları vardır: özellikleri eksiktir, güvenilir olmayan çıktılar verir, gizlilik endişeleri yaratır ve yanıt süreleri yavaştır. Bu sınırlamalar, dil modeli keşiflerinizi ciddi şekilde yavaşlatarak araştırma ve geliştirme çalışmalarınızı engelleyebilir.

Daha gelişmiş dil deneyleri gerçekleştirmek için OpenAI Playground'a alternatif bir platform arıyorsanız, doğru yerdesiniz.

Deneylerinizde daha iyi sonuçlar elde edebilmeniz için daha fazla özelliğe, daha iyi özelleştirme seçeneklerine ve veri gizliliğine odaklanan OpenAI Playground'un en iyi 10 alternatifini paylaşacağız.

OpenAI Playground alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

OpenAI Playground'a iyi bir alternatif, öğrenmenize, denemenize ve yaratıcı olmanıza yardımcı olmalıdır. Seçenekleri karşılaştırırken şu özelliklere dikkat edin:

Sezgisel arayüz: Gerçek zamanlı etkileşim ve kullanıcı dostu bir deneyim sunan platformları arayın. Bu platformlar, modelleri denerken anında geri bildirim almanızı sağlar

Özelleştirme seçenekleri: Alternatifin parametrelerin özelleştirilmesine izin verip vermediğini değerlendirin. Bu, deney gereksinimlerinize özel ortamı yapılandırmanıza ve modelleri ince ayarlamanıza yardımcı olacaktır

Ölçeklenebilirlik: AI (Yapay Zeka) aracının projelerinizin ölçeğini kaldırabileceğini ve basit kod parçacıklarından daha karmaşık deneylere kadar çeşitli görevleri üstlenebileceğini değerlendirin

Birden fazla programlama dilini destekleme: Farklı teknolojileri ve AI araçlarını denemenizi sağlayan, çeşitli programlama dillerini destekleyen alternatifler arayın

Topluluk ve destek: Yardım alabileceğiniz, sorular sorabileceğiniz ve diğer kullanıcılarla bilgi paylaşabileceğiniz bir topluluk veya destek sisteminin olup olmadığını değerlendirin. Güçlü bir topluluk, işbirliği ve sorun giderme açısından çok değerlidir

En İyi 10 OpenAI Playground Alternatifi

1. ClickUp

ClickUp, tüm görevlerinizi, belgelerinizi ve ekip çalışmalarınızı tek bir yerde sorunsuz bir şekilde bir araya getiren, her şeyi sizin için kolay ve kullanışlı hale getiren hepsi bir arada bir verimlilik platformudur.

AI yeteneklerini bir üst seviyeye taşıyan ClickUp AI, özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için titizlikle tasarlanmış, kişiselleştirilmiş bir AI destekli asistan. Her role uygun 100'den fazla el yapımı ve araştırma tabanlı AI aracıyla proje yönetiminizi kolaylaştırın.

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın, metinleri özetleyin ve düzeltin, e-posta yanıtları oluşturun ve daha fazlasını yapın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Yazma yardımı: Yazma becerilerinizi geliştirin! Kullanıma hazır başlıklar, tablolar ve daha fazlasıyla işlerinizi net ve ilgi çekici hale getirin ve zaman kazanın. Yazma becerilerinizi geliştirin! Kullanıma hazır başlıklar, tablolar ve daha fazlasıyla işlerinizi net ve ilgi çekici hale getirin ve zaman kazanın. ClickUp'ın yazma yardımıyla , içeriğiniz sadece iyi yazılmış olmakla kalmaz, aynı zamanda uygun biçimlendirmeyle profesyonel bir görünüme kavuşur

Özetler: ClickUp AI özetleme sürecini kolaylaştırırken, yazma projenizle ilgili yorum konularından ve tartışmalardan anahtar noktaları ve önemli bilgileri alın

Prompt şablonu: ClickUp ClickUp Prompt Şablonları ile yazma deneyiminizi geliştirin. Fikir üretmek, yazma stilinizi geliştirmek ve yaratıcı blokları aşmak için yapılandırılmış bir çerçeve sağlar. Ayrıca 200'den fazla komut istemine erişebilir ve yaratıcı süreç için gelişmiş doğal dil işleme (NLP) teknolojisinden yararlanabilir ve yazma stiliniz ve tercihleriniz hakkında içgörüler elde edebilirsiniz

Şablon, Six Sigma proje yönetimi için fikir ve içerik oluşturmak üzere 190'dan fazla AI komut istemini sunar

Özel görünümler: Gantt, Liste, AI Takvim, Zihin Haritası ve daha fazlası gibi 15'ten fazla ClickUp özelleştirilebilir görünümden birini seçerek işinizi istediğiniz gibi görselleştirin

ClickUp'ı kullanarak şablonlar, işbirliği özellikleri ve 15'ten fazla proje görünümü ile küçük işletme projenizi her adımda yönetin

Belge oluşturma: ClickUp Docs ile çeşitli belge türleri oluşturun ve düzenleyin. /Slash Komutları kullanarak ClickUp AI özelliklerine erişebilir ve belgeler içinde kaliteli içerik oluşturabilirsiniz

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak önemli belgeleri yönetin ve takım işbirliğini geliştirin

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın sunduğu kapsamlı özelliklerin potansiyelini tam olarak anlamak biraz zaman alabilir

Mobil uygulama, masaüstü sürümü kadar sorunsuz olmayabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Ücretsiz demo sürümü

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Promptsandbox. io

Promptsandbox. io, modellerinizi hızlı bir şekilde test etmek ve iyileştirmek için erişilebilir bir platformdur; altyapı veya kurulum konusunda endişelenmenize gerek yoktur. Önceden eğitilmiş GPT modellerini kullanın ve AI oluşturma çalışmalarınızı sorunsuz bir şekilde düzenleyin ve mükemmelleştirin.

Promptsandbox. io'yu kullanarak GPT modellerini deneyin, AI projelerinizi ince ayar yapın veya topluluk forumunda işbirliği yapın.

Promptsandbox. io'nun en iyi özellikleri

Kolay Prototipleme: Altyapı veya kurulum sorunlarıyla uğraşmadan kendi AI modellerinizi anında prototip haline getirin

Önceden Eğitilmiş GPT Modelleri: Çeşitli uygulamalar ve test senaryoları için önceden eğitilmiş GPT modellerine erişin ve deneyin

İyileştirme Araçları: Platform içinde AI modellerinizi ince ayar ve iyileştirin, geliştirme sürecini kolaylaştırın

Topluluk Forumu: Canlı bir topluluk forumuna katılın, diğer kullanıcılarla işbirliği yapın, fikirlerinizi paylaşın ve değerli destek alın

Promptsandbox. io sınırlamaları

Platform, model yürütme için büyük ölçüde internete bağlı olduğundan, çevrimdışı çalışırken zorluklarla karşılaşabilirsiniz

Modelleri sıfırdan eğitmek için kapsamlı seçenekler sunmayabilir

Promptsandbox. io fiyatlandırma

Fiyatlandırma, web sitesinde kamuya açık olarak bulunmamaktadır

Promptsandbox. io puanları ve yorumları

G2 : Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

3. ChatGPT

chatGPT aracılığıyla

ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen, özellikle konuşma AI bağlamlarında iyi performans gösterecek şekilde ince ayarlanmış bir dil modeli/AI sohbet robotudur. Son derece kişiselleştirilmiştir ve ücretsiz bir Chrome uzantısı vardır, ancak Chatsonic veya Character AI gibi AI karakterleri yoktur.

GPT (Generative Pre-trained Transformer) mimarisi, özellikle gpt-3. 5-turbo sürümü üzerinde çalışır ve aldığı girdilere dayalı olarak tıpkı insan gibi yanıtlar üretir.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Derinlemesine bilgi: Çeşitli metinler üzerinde gerçekleştirilen kapsamlı model eğitiminin avantajlarından yararlanın ve akıllı bir arama motoru gibi zengin bilgiler ve dil nüansları elde edin

Özel etkileşim: Farklı komutları deneyerek deneyiminizi kişiselleştirin, böylece tercihlerinize en uygun yanıtları seçebilirsiniz

Sorunsuz entegrasyon: Sağlanan API'yi kullanarak Sağlanan API'yi kullanarak ChatGPT'yi uygulamalarınıza zahmetsizce entegre edin ve dil oluşturma gücünden programlı olarak yararlanın

ChatGPT sınırlamaları

Doğru girdiler sağlamazsanız, ChatGPT yanlış bilgiler üretebilir

AI modeli, girdinin ifade edilme şeklindeki değişikliklere duyarlı olduğu için farklılıklar gösterebilir

ChatGPT fiyatlandırması

GPT 3. 5 Modeli : Sonsuza kadar ücretsiz

GPT 4 Modeli: Aylık 20 $

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (32+ yorum)

4. Sudowrite

via Sudowrite

Sudowrite, yazma sürecini geliştirmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış AI destekli bir yazma asistanıdır. ChatGPT'den farklı olarak, projeler yazmak ve işinizin kalitesini artırmak için size fikirler, AI tarafından oluşturulan içerikler ve çeşitli diğer özellikler sunar.

Sudowrite'ın en iyi özellikleri

Yazma özellikleri: Sudowrite'ı uygulamalarınıza, web sitelerinize veya araştırma projelerinize entegre ederek yazma yardım özelliklerinden yararlanın. Web siteniz, Sudowrite'ı uygulamalarınıza, web sitelerinize veya araştırma projelerinize entegre ederek yazma yardım özelliklerinden yararlanın. Web siteniz, SEO içeriğiniz veya sosyal medya için metinler ve ana hatlar oluşturun , geri bildirim alın ve diğer yararlı işlevlere erişin

Beyin fırtınası: Bu özelliği kullanarak araştırma makaleleri için yaratıcı fikirler üretin, ürününüz için yeni özellikler geliştirin ve çok daha fazlasını yapın

Sudowrite sınırlamaları

Çok sayıda araç, kafa karıştırıcı olabilir ve ş Akışınızı bozabilir

Yerleşik intihal denetleyicisi yoktur

Ücretsiz kredi sunmaz

Sudowrite fiyatlandırması

Hobi ve öğrenciler: 10 $/ay (30.000 AI kelime/ay)

Profesyonel : Aylık 25 $ (ayda 90.000 AI kelime)

Maksimum: 100 $/ay (300.000 AI kelime/ay)

Sudowrite puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

5. Liner. ai

via Liner

Liner, kodlama veya ML uzmanlığı gerektirmeden Makine Öğrenimi (ML) modellerini zahmetsizce eğitmenizi sağlayan güçlü bir AI aracıdır.

Eğitim verilerinizi kullanarak, kullanıma hazır ve entegrasyonu kolay bir ML modeli oluşturur.

Liner. ai en iyi özellikleri

Çeşitli Kullanım Örnekleri: Görüntü, metin, ses ve video ile çok çeşitli makine öğrenimi görevleri için poz sınıflandırmasını kapsayan çeşitli proje şablonlarını keşfedin

GPU gerekmez: Üst düzey donanım gerektirmeden hızlı sonuçlar elde edin—bu platform hem CPU'larda hem de GPU'larda sorunsuz bir şekilde eğitim sağlar

Kenar optimizasyonu: Eğitimli modelleri mobil ve kenar cihazlarla entegre edin, esnek dağıtım için birden fazla platformu destekleyin

Liner. ai sınırlamaları

Sınırlı topluluk katılımı ve destek kaynakları

Liner. ai fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz

Liner. ai puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

6. Doxis Akıllı İçerik Otomasyonu

via Ser

SERgroup tarafından sunulan Doxis akıllı içerik otomasyonu, bir kurumsal içerik yönetim platformudur.

Bu yapay zeka destekli araç, kuruluşunuzun ekosistemindeki içeriği birbirine bağlar ve otomatikleştirir, böylece işinizin kapsamlı bir 360 derece görünümünü sunar.

Doxis Akıllı İçerik otomasyonunun en iyi özellikleri

İş entegrasyonu: SAP, Salesforce, Microsoft vb. gibi çok çeşitli önde gelen iş uygulamalarıyla bağlantı kurarak birlikte çalışabilirliği ve sorunsuz entegrasyonu destekleyin

Çözüm paketleri: Stratejik olarak tasarlanmış bulut tabanlı çözüm paketleriyle, kuruluşun farklı bölümleri arasında değerli içgörüler paylaşın

Yeni nesil ECM: Uçtan uca otomasyon ile iş akışınızın verimliliğini artırın ve en iyi sistemlerle içeriğinizi zahmetsizce yönetin

Doxis akıllı içerik otomasyonunun sınırları

Mobil sürümdeki sınırlı özelleştirme, yazılımın tam potansiyelinin kullanılmasına engel oluyor

Doxis akıllı içerik otomasyonu fiyatlandırması

Fiyatlandırma sitede bahsedilmemiştir

Doxis akıllı içerik otomasyonu derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

7. Google Colab

via Google Colab

Google Colab, Google tarafından geliştirilen etkileşimli bir platformdur. Kullanıcıların Python kodunu doğrudan web tarayıcısında yazıp çalıştırmasını sağlar.

Kodlama, veri analizi ve makine öğrenimi görevlerini daha erişilebilir ve işbirliğine dayalı hale getiren çeşitli özellikler sunar.

Google Colab'ın en iyi özellikleri

Etkileşimli öğreticiler: Makine öğrenimi ve sinir ağları alanındaki yolculuğunuzu kolaylaştırmak için tasarlanmış etkileşimli öğreticilere katılın

Ücretsiz bulut hizmetleri: GPU ve TPU'ları içeren ücretsiz bir bulut hizmetine erişerek güçlü bilgi işlem kaynaklarından yararlanın

GitHub Etkileşimi: Not defterlerini doğrudan GitHub'dan içe aktarın veya GitHub'a yayınlayın, işbirliği ve iş paylaşımını kolaylaştırın

Google Colab sınırlamaları

Platform, bazı yaygın AI araçları sunar, ancak bunlar özel görevler için uygun olmayabilir

Kısıtlı bir ortamda çalışmanız ve yalnızca bu ortamda önceden dahil edilmiş Python paketlerini çalıştırmanız gerekecektir

Google Colab fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz: Ücretsiz, bazı özelliklerde kısıtlamalar vardır

Colab pro: 11,79 $/ay (100 hesaplama birimi/ay)

Colab pro+: 58,99 $/ay (500 hesaplama birimi/ay)

Colab kurumsal: Kullandığınız kadar ödeyin

Google Colab puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

8. Jupyter

jupyterLab aracılığıyla

Jupyter, web tabanlı etkileşimli bir bilgi işlem platformu sağlayan açık kaynaklı bir yazılımdır. Canlı kod, denklemler, görselleştirmeler ve anlatım metinleri içeren belgeler oluşturmanıza ve paylaşmanıza olanak tanır.

Jupyter'in en iyi özellikleri

Dil desteği: 40'tan fazla programlama diline erişim desteği ile Python, Julia veya R gibi favori dilinizi kullanabilirsiniz

İşbirliği ve paylaşım: Not defterlerinizi e-posta, Dropbox, GitHub ve diğer platformlar aracılığıyla kolayca ve tekrarlanabilir bir şekilde başkalarıyla paylaşın

Etkileşimli çıktı: HTML, görüntüler, videolar, LaTeX ve özel MIME türleri dahil olmak üzere zengin etkileşimli çıktı ile kod belgelerinizin hayat bulmasını izleyin

Jupyter sınırlamaları

Yeni başlayanlar, Jupyter Notebooks'un hücre tabanlı yapısına uyum sağlarken biraz öğrenme süreci yaşayabilir

Jupyter fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Jupyter puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (220+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)

9. Fast. ai

Fast. ai

Fast. ai, kodlama deneyimi olan kullanıcılar için tasarlanmış bir derin öğrenme kütüphanesidir ve yaygın derin öğrenme alanlarında en iyi sonuçları elde etmek için üst düzey bileşenler sunar.

Ayrıca, araştırmacıların yenilikçi yöntemler geliştirmek için düşük seviyeli bileşenleri kullanmasına olanak tanır ve PyTorch kütüphanesi ile birlikte Python'un dinamiklerini kullanır.

Fast. ai en iyi özellikleri

2 yönlü geri arama sistemi: Yenilikçi 2 yönlü geri arama sistemi ile herhangi bir eğitim aşamasında dinamik değişiklikleri kolaylaştırın, verilerin, modellerin veya optimize edicilerin herhangi bir bölümüne erişim sağlayın

Gelişmiş optimize edici: Optimizasyon görevlerinizi zahmetsizce kolaylaştırın ve sadece 4-5 satır kodla optimizasyon algoritmaları uygulayın

Fast. ai sınırlamaları

Bu AI aracı Mac OS'u desteklemez ve kurulum için Linux veya Windows gerektirir

Fast. ai fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Fast. ai puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

10. Hugging Face tarafından sunulan Transformers

transformers aracılığıyla

Hugging Face tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir kütüphane olan Transformers, NLP ve makine öğrenimi görevleri için çok çeşitli önceden eğitilmiş modeller ve araçlar sunar. Hugging Face, makine öğrenimi ve Doğal Dil İşleme (NLP) teknolojilerinde uzmanlaşmıştır.

Önceden eğitilmiş bu modelleri kullanmak, bilgi işlem maliyetlerini azaltmanıza, karbon ayak izinizi düşürmenize ve zaman ve kaynak tasarrufu yapmanıza yardımcı olur. Modelleri sıfırdan eğitmenin zahmetinden kurtulursunuz.

Transformers'ın en iyi özellikleri

Önceden eğitilmiş modeller: Dil modelleme, çeviri, metin ve görüntü sınıflandırma gibi çeşitli NLP görevlerine yönelik kapsamlı bir dizi önceden eğitilmiş modeli keşfedin

Çerçeve birlikte çalışabilirliği: Bir modelin yaşam döngüsü boyunca çerçeveler arasında geçiş yapın. PyTorch, TensorFlow ve JAX gibi öğrenme çerçeveleriyle entegre edin

Hızlı belirteçleştirme: Tokenizers kitaplığı tarafından desteklenen hızlı belirteçleştiriciler kullanarak geleneksel belirteçleştirme yöntemlerine kıyasla hızı artırın

Transformers sınırlamaları

Modellerin ince ayarları ve GPT-3. 5 gibi büyük dil modelleriyle (LLM) çalışmak, kaynak yoğun olabilir

Bazı dosyalar çok büyük olduğundan yüklenemiyor ve bu durum kullanıcı deneyimini etkileyebilir

Transformers fiyatlandırması

Hugging Face hub: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: 9 $/ay

Kurumsal: Aylık 20 ABD doları

Transformers derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (19+ yorum)

Capterra: Yeterli puan yok

İhtiyaçlarınıza en uygun OpenAI Playground alternatifini seçin

AI'nın kullanım alanları sonsuzdur; ne kadar çok denerseniz, işiniz için o kadar çok yeni kullanım örneği veya uygulama bulma olasılığınız artar.

OpenAI Playground'un sınırlarının ötesine geçtikçe, bu on alternatif size büyük bir fırsat sunarak, makine öğreniminizi ve AI uygulamanızı dönüştürmek için basitlik ve çeşitlilik sağlar

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