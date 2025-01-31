2025'in En İyi 10 OpenAI Playground Alternatifi (İncelemeler ve Fiyatlar)

Open AI Playground, bir insanın bir komuta veya soruya yanıt vereceği gibi yanıt vermek üzere eğitilmiş yapay zekaya sahip bir tahmine dayalı dil aracıdır, ancak yalnızca engin bilgi birikiminden yararlanır.
Adından da anlaşılacağı gibi, komut istemleri ve sorularla oynayabilir ve deneyler yapabilirsiniz.
OpenAI Playground'un sınırlamaları vardır: özellikleri eksiktir, güvenilir olmayan çıktılar verir, gizlilik endişeleri yaratır ve yanıt süreleri yavaştır. Bu sınırlamalar, dil modeli keşiflerinizi ciddi şekilde yavaşlatarak araştırma ve geliştirme çalışmalarınızı engelleyebilir.
Daha gelişmiş dil deneyleri gerçekleştirmek için OpenAI Playground'a alternatif bir platform arıyorsanız, doğru yerdesiniz.
Deneylerinizde daha iyi sonuçlar elde edebilmeniz için daha fazla özelliğe, daha iyi özelleştirme seçeneklerine ve veri gizliliğine odaklanan OpenAI Playground'un en iyi 10 alternatifini paylaşacağız.
OpenAI Playground alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
OpenAI Playground'a iyi bir alternatif, öğrenmenize, denemenize ve yaratıcı olmanıza yardımcı olmalıdır. Seçenekleri karşılaştırırken şu özelliklere dikkat edin:
- Sezgisel arayüz: Gerçek zamanlı etkileşim ve kullanıcı dostu bir deneyim sunan platformları arayın. Bu platformlar, modelleri denerken anında geri bildirim almanızı sağlar
- Özelleştirme seçenekleri: Alternatifin parametrelerin özelleştirilmesine izin verip vermediğini değerlendirin. Bu, deney gereksinimlerinize özel ortamı yapılandırmanıza ve modelleri ince ayarlamanıza yardımcı olacaktır
- Ölçeklenebilirlik: AI (Yapay Zeka) aracının projelerinizin ölçeğini kaldırabileceğini ve basit kod parçacıklarından daha karmaşık deneylere kadar çeşitli görevleri üstlenebileceğini değerlendirin
- Birden fazla programlama dilini destekleme: Farklı teknolojileri ve AI araçlarını denemenizi sağlayan, çeşitli programlama dillerini destekleyen alternatifler arayın
- Topluluk ve destek: Yardım alabileceğiniz, sorular sorabileceğiniz ve diğer kullanıcılarla bilgi paylaşabileceğiniz bir topluluk veya destek sisteminin olup olmadığını değerlendirin. Güçlü bir topluluk, işbirliği ve sorun giderme açısından çok değerlidir
En İyi 10 OpenAI Playground Alternatifi
1. ClickUp
ClickUp, tüm görevlerinizi, belgelerinizi ve ekip çalışmalarınızı tek bir yerde sorunsuz bir şekilde bir araya getiren, her şeyi sizin için kolay ve kullanışlı hale getiren hepsi bir arada bir verimlilik platformudur.
AI yeteneklerini bir üst seviyeye taşıyan ClickUp AI, özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için titizlikle tasarlanmış, kişiselleştirilmiş bir AI destekli asistan. Her role uygun 100'den fazla el yapımı ve araştırma tabanlı AI aracıyla proje yönetiminizi kolaylaştırın.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Yazma yardımı: Yazma becerilerinizi geliştirin! Kullanıma hazır başlıklar, tablolar ve daha fazlasıyla işlerinizi net ve ilgi çekici hale getirin ve zaman kazanın. ClickUp'ın yazma yardımıyla, içeriğiniz sadece iyi yazılmış olmakla kalmaz, aynı zamanda uygun biçimlendirmeyle profesyonel bir görünüme kavuşur
- Özetler: ClickUp AI özetleme sürecini kolaylaştırırken, yazma projenizle ilgili yorum konularından ve tartışmalardan anahtar noktaları ve önemli bilgileri alın
- Prompt şablonu: ClickUp Prompt Şablonları ile yazma deneyiminizi geliştirin. Fikir üretmek, yazma stilinizi geliştirmek ve yaratıcı blokları aşmak için yapılandırılmış bir çerçeve sağlar. Ayrıca 200'den fazla komut istemine erişebilir ve yaratıcı süreç için gelişmiş doğal dil işleme (NLP) teknolojisinden yararlanabilir ve yazma stiliniz ve tercihleriniz hakkında içgörüler elde edebilirsiniz
- Özel görünümler: Gantt, Liste, AI Takvim, Zihin Haritası ve daha fazlası gibi 15'ten fazla ClickUp özelleştirilebilir görünümden birini seçerek işinizi istediğiniz gibi görselleştirin
Belge oluşturma: ClickUp Docs ile çeşitli belge türleri oluşturun ve düzenleyin. /Slash Komutları kullanarak ClickUp AI özelliklerine erişebilir ve belgeler içinde kaliteli içerik oluşturabilirsiniz
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp'ın sunduğu kapsamlı özelliklerin potansiyelini tam olarak anlamak biraz zaman alabilir
- Mobil uygulama, masaüstü sürümü kadar sorunsuz olmayabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz: Ücretsiz demo sürümü
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
2. Promptsandbox. io
Promptsandbox. io, modellerinizi hızlı bir şekilde test etmek ve iyileştirmek için erişilebilir bir platformdur; altyapı veya kurulum konusunda endişelenmenize gerek yoktur. Önceden eğitilmiş GPT modellerini kullanın ve AI oluşturma çalışmalarınızı sorunsuz bir şekilde düzenleyin ve mükemmelleştirin.
Promptsandbox. io'yu kullanarak GPT modellerini deneyin, AI projelerinizi ince ayar yapın veya topluluk forumunda işbirliği yapın.
Promptsandbox. io'nun en iyi özellikleri
- Kolay Prototipleme: Altyapı veya kurulum sorunlarıyla uğraşmadan kendi AI modellerinizi anında prototip haline getirin
- Önceden Eğitilmiş GPT Modelleri: Çeşitli uygulamalar ve test senaryoları için önceden eğitilmiş GPT modellerine erişin ve deneyin
- İyileştirme Araçları: Platform içinde AI modellerinizi ince ayar ve iyileştirin, geliştirme sürecini kolaylaştırın
- Topluluk Forumu: Canlı bir topluluk forumuna katılın, diğer kullanıcılarla işbirliği yapın, fikirlerinizi paylaşın ve değerli destek alın
Promptsandbox. io sınırlamaları
- Platform, model yürütme için büyük ölçüde internete bağlı olduğundan, çevrimdışı çalışırken zorluklarla karşılaşabilirsiniz
- Modelleri sıfırdan eğitmek için kapsamlı seçenekler sunmayabilir
Promptsandbox. io fiyatlandırma
- Fiyatlandırma, web sitesinde kamuya açık olarak bulunmamaktadır
Promptsandbox. io puanları ve yorumları
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Yeterli puan yok
3. ChatGPT
ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen, özellikle konuşma AI bağlamlarında iyi performans gösterecek şekilde ince ayarlanmış bir dil modeli/AI sohbet robotudur. Son derece kişiselleştirilmiştir ve ücretsiz bir Chrome uzantısı vardır, ancak Chatsonic veya Character AI gibi AI karakterleri yoktur.
GPT (Generative Pre-trained Transformer) mimarisi, özellikle gpt-3. 5-turbo sürümü üzerinde çalışır ve aldığı girdilere dayalı olarak tıpkı insan gibi yanıtlar üretir.
ChatGPT'nin en iyi özellikleri
- Derinlemesine bilgi: Çeşitli metinler üzerinde gerçekleştirilen kapsamlı model eğitiminin avantajlarından yararlanın ve akıllı bir arama motoru gibi zengin bilgiler ve dil nüansları elde edin
- Özel etkileşim: Farklı komutları deneyerek deneyiminizi kişiselleştirin, böylece tercihlerinize en uygun yanıtları seçebilirsiniz
- Sorunsuz entegrasyon: Sağlanan API'yi kullanarak ChatGPT'yi uygulamalarınıza zahmetsizce entegre edin ve dil oluşturma gücünden programlı olarak yararlanın
ChatGPT sınırlamaları
- Doğru girdiler sağlamazsanız, ChatGPT yanlış bilgiler üretebilir
- AI modeli, girdinin ifade edilme şeklindeki değişikliklere duyarlı olduğu için farklılıklar gösterebilir
ChatGPT fiyatlandırması
- GPT 3. 5 Modeli: Sonsuza kadar ücretsiz
- GPT 4 Modeli: Aylık 20 $
ChatGPT puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (32+ yorum)
4. Sudowrite
Sudowrite, yazma sürecini geliştirmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış AI destekli bir yazma asistanıdır. ChatGPT'den farklı olarak, projeler yazmak ve işinizin kalitesini artırmak için size fikirler, AI tarafından oluşturulan içerikler ve çeşitli diğer özellikler sunar.
Sudowrite'ın en iyi özellikleri
- Yazma özellikleri: Sudowrite'ı uygulamalarınıza, web sitelerinize veya araştırma projelerinize entegre ederek yazma yardım özelliklerinden yararlanın. Web siteniz, SEO içeriğiniz veya sosyal medya için metinler ve ana hatlar oluşturun, geri bildirim alın ve diğer yararlı işlevlere erişin
- Beyin fırtınası: Bu özelliği kullanarak araştırma makaleleri için yaratıcı fikirler üretin, ürününüz için yeni özellikler geliştirin ve çok daha fazlasını yapın
Sudowrite sınırlamaları
- Çok sayıda araç, kafa karıştırıcı olabilir ve ş Akışınızı bozabilir
- Yerleşik intihal denetleyicisi yoktur
- Ücretsiz kredi sunmaz
Sudowrite fiyatlandırması
- Hobi ve öğrenciler: 10 $/ay (30.000 AI kelime/ay)
- Profesyonel: Aylık 25 $ (ayda 90.000 AI kelime)
- Maksimum: 100 $/ay (300.000 AI kelime/ay)
Sudowrite puanları ve yorumları
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Yeterli puan yok
5. Liner. ai
Liner, kodlama veya ML uzmanlığı gerektirmeden Makine Öğrenimi (ML) modellerini zahmetsizce eğitmenizi sağlayan güçlü bir AI aracıdır.
Eğitim verilerinizi kullanarak, kullanıma hazır ve entegrasyonu kolay bir ML modeli oluşturur.
Liner. ai en iyi özellikleri
- Çeşitli Kullanım Örnekleri: Görüntü, metin, ses ve video ile çok çeşitli makine öğrenimi görevleri için poz sınıflandırmasını kapsayan çeşitli proje şablonlarını keşfedin
- GPU gerekmez: Üst düzey donanım gerektirmeden hızlı sonuçlar elde edin—bu platform hem CPU'larda hem de GPU'larda sorunsuz bir şekilde eğitim sağlar
- Kenar optimizasyonu: Eğitimli modelleri mobil ve kenar cihazlarla entegre edin, esnek dağıtım için birden fazla platformu destekleyin
Liner. ai sınırlamaları
- Sınırlı topluluk katılımı ve destek kaynakları
Liner. ai fiyatlandırma
- Sonsuza kadar ücretsiz
Liner. ai puanları ve yorumları
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Yeterli puan yok
6. Doxis Akıllı İçerik Otomasyonu
SERgroup tarafından sunulan Doxis akıllı içerik otomasyonu, bir kurumsal içerik yönetim platformudur.
Bu yapay zeka destekli araç, kuruluşunuzun ekosistemindeki içeriği birbirine bağlar ve otomatikleştirir, böylece işinizin kapsamlı bir 360 derece görünümünü sunar.
Doxis Akıllı İçerik otomasyonunun en iyi özellikleri
- İş entegrasyonu: SAP, Salesforce, Microsoft vb. gibi çok çeşitli önde gelen iş uygulamalarıyla bağlantı kurarak birlikte çalışabilirliği ve sorunsuz entegrasyonu destekleyin
- Çözüm paketleri: Stratejik olarak tasarlanmış bulut tabanlı çözüm paketleriyle, kuruluşun farklı bölümleri arasında değerli içgörüler paylaşın
- Yeni nesil ECM: Uçtan uca otomasyon ile iş akışınızın verimliliğini artırın ve en iyi sistemlerle içeriğinizi zahmetsizce yönetin
Doxis akıllı içerik otomasyonunun sınırları
- Mobil sürümdeki sınırlı özelleştirme, yazılımın tam potansiyelinin kullanılmasına engel oluyor
Doxis akıllı içerik otomasyonu fiyatlandırması
- Fiyatlandırma sitede bahsedilmemiştir
Doxis akıllı içerik otomasyonu derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Yeterli puan yok
7. Google Colab
Google Colab, Google tarafından geliştirilen etkileşimli bir platformdur. Kullanıcıların Python kodunu doğrudan web tarayıcısında yazıp çalıştırmasını sağlar.
Kodlama, veri analizi ve makine öğrenimi görevlerini daha erişilebilir ve işbirliğine dayalı hale getiren çeşitli özellikler sunar.
Google Colab'ın en iyi özellikleri
- Etkileşimli öğreticiler: Makine öğrenimi ve sinir ağları alanındaki yolculuğunuzu kolaylaştırmak için tasarlanmış etkileşimli öğreticilere katılın
- Ücretsiz bulut hizmetleri: GPU ve TPU'ları içeren ücretsiz bir bulut hizmetine erişerek güçlü bilgi işlem kaynaklarından yararlanın
- GitHub Etkileşimi: Not defterlerini doğrudan GitHub'dan içe aktarın veya GitHub'a yayınlayın, işbirliği ve iş paylaşımını kolaylaştırın
Google Colab sınırlamaları
- Platform, bazı yaygın AI araçları sunar, ancak bunlar özel görevler için uygun olmayabilir
- Kısıtlı bir ortamda çalışmanız ve yalnızca bu ortamda önceden dahil edilmiş Python paketlerini çalıştırmanız gerekecektir
Google Colab fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz: Ücretsiz, bazı özelliklerde kısıtlamalar vardır
- Colab pro: 11,79 $/ay (100 hesaplama birimi/ay)
- Colab pro+: 58,99 $/ay (500 hesaplama birimi/ay)
- Colab kurumsal: Kullandığınız kadar ödeyin
Google Colab puanları ve yorumları
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Yeterli puan yok
8. Jupyter
Jupyter, web tabanlı etkileşimli bir bilgi işlem platformu sağlayan açık kaynaklı bir yazılımdır. Canlı kod, denklemler, görselleştirmeler ve anlatım metinleri içeren belgeler oluşturmanıza ve paylaşmanıza olanak tanır.
Jupyter'in en iyi özellikleri
- Dil desteği: 40'tan fazla programlama diline erişim desteği ile Python, Julia veya R gibi favori dilinizi kullanabilirsiniz
- İşbirliği ve paylaşım: Not defterlerinizi e-posta, Dropbox, GitHub ve diğer platformlar aracılığıyla kolayca ve tekrarlanabilir bir şekilde başkalarıyla paylaşın
- Etkileşimli çıktı: HTML, görüntüler, videolar, LaTeX ve özel MIME türleri dahil olmak üzere zengin etkileşimli çıktı ile kod belgelerinizin hayat bulmasını izleyin
Jupyter sınırlamaları
- Yeni başlayanlar, Jupyter Notebooks'un hücre tabanlı yapısına uyum sağlarken biraz öğrenme süreci yaşayabilir
Jupyter fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
Jupyter puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (220+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)
9. Fast. ai
Fast. ai, kodlama deneyimi olan kullanıcılar için tasarlanmış bir derin öğrenme kütüphanesidir ve yaygın derin öğrenme alanlarında en iyi sonuçları elde etmek için üst düzey bileşenler sunar.
Ayrıca, araştırmacıların yenilikçi yöntemler geliştirmek için düşük seviyeli bileşenleri kullanmasına olanak tanır ve PyTorch kütüphanesi ile birlikte Python'un dinamiklerini kullanır.
Fast. ai en iyi özellikleri
- 2 yönlü geri arama sistemi: Yenilikçi 2 yönlü geri arama sistemi ile herhangi bir eğitim aşamasında dinamik değişiklikleri kolaylaştırın, verilerin, modellerin veya optimize edicilerin herhangi bir bölümüne erişim sağlayın
- Gelişmiş optimize edici: Optimizasyon görevlerinizi zahmetsizce kolaylaştırın ve sadece 4-5 satır kodla optimizasyon algoritmaları uygulayın
Fast. ai sınırlamaları
- Bu AI aracı Mac OS'u desteklemez ve kurulum için Linux veya Windows gerektirir
Fast. ai fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
Fast. ai puanları ve yorumları
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Yeterli puan yok
10. Hugging Face tarafından sunulan Transformers
Hugging Face tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir kütüphane olan Transformers, NLP ve makine öğrenimi görevleri için çok çeşitli önceden eğitilmiş modeller ve araçlar sunar. Hugging Face, makine öğrenimi ve Doğal Dil İşleme (NLP) teknolojilerinde uzmanlaşmıştır.
Önceden eğitilmiş bu modelleri kullanmak, bilgi işlem maliyetlerini azaltmanıza, karbon ayak izinizi düşürmenize ve zaman ve kaynak tasarrufu yapmanıza yardımcı olur. Modelleri sıfırdan eğitmenin zahmetinden kurtulursunuz.
Transformers'ın en iyi özellikleri
- Önceden eğitilmiş modeller: Dil modelleme, çeviri, metin ve görüntü sınıflandırma gibi çeşitli NLP görevlerine yönelik kapsamlı bir dizi önceden eğitilmiş modeli keşfedin
- Çerçeve birlikte çalışabilirliği: Bir modelin yaşam döngüsü boyunca çerçeveler arasında geçiş yapın. PyTorch, TensorFlow ve JAX gibi öğrenme çerçeveleriyle entegre edin
- Hızlı belirteçleştirme: Tokenizers kitaplığı tarafından desteklenen hızlı belirteçleştiriciler kullanarak geleneksel belirteçleştirme yöntemlerine kıyasla hızı artırın
Transformers sınırlamaları
- Modellerin ince ayarları ve GPT-3. 5 gibi büyük dil modelleriyle (LLM) çalışmak, kaynak yoğun olabilir
- Bazı dosyalar çok büyük olduğundan yüklenemiyor ve bu durum kullanıcı deneyimini etkileyebilir
Transformers fiyatlandırması
- Hugging Face hub: Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Pro: 9 $/ay
- Kurumsal: Aylık 20 ABD doları
Transformers derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,8/5 (19+ yorum)
- Capterra: Yeterli puan yok
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