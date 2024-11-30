2025'in en iyi 11 AI çeviri aracı

AI çeviri araçları, dil engelini en aza indirerek bağlantı kurma şeklimizi değiştirdi.
Bu araçlar, dilleri gerçek zamanlı olarak deşifre edebilir, çevirebilir ve yorumlayabilir. Makine öğrenimi ve doğal öğrenme işleme tekniklerini kullanarak metnin anlamını ve bağlamını bozmadan çevirir.
Piyasada en iyisi olduğunu iddia eden çeşitli araçlar dolaştığı için doğru aracı bulmak zor olabilir. Ancak endişelenmeyin, piyasadaki en iyi AI çeviri araçlarını ve en önemli özelliklerin listesini sizinle paylaşacağız.
AI çeviri araçlarında nelere dikkat etmelisiniz?
Bir AI çeviri aracı seçerken dikkate almanız gerekenler şunlardır:
- Doğruluk: Farklı diller ve bağlamlar arasında doğru ve kesin çeviriler sağlayan araçları arayın. Yüksek doğruluk, mesajlarınızın anlam veya nüans kaybı olmadan doğru bir şekilde iletilmesini sağlar
- Dil desteği: Aracın hangi dilleri desteklediğini kontrol edin. En iyi AI çeviri araçları, çeşitli iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için birden fazla dil seçeneği sunar
- Gerçek zamanlı çeviri: Konuşmalarda, toplantılarda veya seyahat ederken gerçek zamanlı çeviri sunan araçları tercih edin
- Güvenlik ve gizlilik: Hassas verileri korumak için aracın güvenlik önlemlerine dikkat edin ve veri gizliliği düzenlemelerine ve sektör standartlarına uygunluğunu sağlayın
- Kullanıcı arayüzü: Aracın kullanıcı arayüzünü kullanım kolaylığı ve sezgisel gezinme açısından değerlendirin. Kullanıcı dostu bir arayüz, verimliliği ve etkinliği artırır
- Fiyatlandırma ve ölçeklenebilirlik: Fiyatlandırma yapısını ve ölçeklenebilirlik seçeneklerini değerlendirerek aracın bütçenize ve büyüme planlarınıza uygun olup olmadığını belirleyin
- Entegrasyon: Aracı mevcut iş akışlarınızda veya uygulamalarınızda kullanmayı planlıyorsanız, diğer platformlar veya yazılımlarla uyumluluk ve entegrasyon özelliklerini kontrol edin
- Müşteri desteği: Herhangi bir sorunu hızlı bir şekilde çözmek için teknik yardım ve sorun giderme kaynakları dahil olmak üzere güvenilir müşteri desteği sunan AI çeviri araçlarını arayın
2025'in En İyi 11 AI Çeviri Aracı
İşte 2025 yılında kullanmanız gereken en iyi AI çeviri araçları:
1. ClickUp
ClickUp Brain, tüm belgelerinizi, çalışanlarınızı ve şirket bilgilerinizi AI ile birleştiren merkezi bir bilgi merkezidir ve size sorunsuz ve akıllı bir deneyim sunar. Tüm ClickUp özelliklerinde kullanılabilir, böylece istediğiniz zaman istediğiniz yerden kullanabilirsiniz.
ClickUp Brain'i kullanarak notlarınızı, özetlerinizi, raporlarınızı ve daha fazlasını çevirerek işinizdeki tüm çalışanlara destek olun. İçerik araştırma ve oluşturmadan veri özetleme ve bilgi analizine kadar, ClickUp Brain iş yapma şeklinizi kökünden değiştirecek güce sahiptir. Ses kliplerini kolayca transkripsiyonlayabilir, içeriğinizi çevirebilir ve yerelleştirebilirsiniz.
Ve daha fazlası var! Özel komutlar girerek, girdileri düzenleyerek, role özel içerikler oluşturarak, mevcut içerikleri düzenleyerek, takım güncellemelerini yazarak, içerikleri ve sohbetleri özetleyerek ve hatta e-postalara yanıt vererek içerik oluşturabilirsiniz.
ClickUp Brain'in en iyi özellikleri
- İçeriğinizi zahmetsizce çevirin ve yerelleştirin
- AI komut şablonlarını kullanarak içerik oluşturun
- E-postalara hızlı yanıt verin
- Verimliliği artırmak için 1.000'den fazla araçla entegre edin
- ClickUp'ta depolanan görevleriniz, belgeleriniz ve bilgilerinizle ilgili sorular sorun ve doğru yanıtlar alın
- Sohbetlerinizi, yorumlarınızı ve içeriklerinizi özetleyin
- Hatasız yazılar için yerleşik yazım ve dilbilgisi denetimi özelliğini kullanın
- Bilgilerinizi düzenlemek için tablolar ve şablonlar oluşturun
- Sıkı veri gizliliği ve güvenlik önlemleriyle içiniz rahat olsun
- Proje planları gibi role özel içerikler oluşturun.
ClickUp Brain sınırlamaları
- Öğrenme eğrisi vardır
- Bazı müşteriler özelleştirme seçeneklerini çok karmaşık buluyor
ClickUp Brain fiyatlandırması
ClickUp Brain puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)
📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %88'i kişisel görevleri için AI kullanıyor, ancak %50'den fazlası iş yerinde kullanmaktan çekiniyor. Üç ana engel nedir? Sorunsuz entegrasyon eksikliği, bilgi eksikliği veya güvenlik endişeleri.
Peki ya AI çalışma alanınıza entegre edilmiş ve zaten güvenliyse? ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, bunu gerçeğe dönüştürür. Basit bir dille komutları anlar, AI'nın benimsenmesiyle ilgili üç endişeyi de giderirken, sohbetlerinizi, görevlerinizi, belgelerinizi ve bilgilerinizi çalışma alanı genelinde birbirine bağlar. Tek bir tıklama ile cevapları ve içgörüleri bulun!
2. QuillBot AI
Quillbot yazma hizmetleri paketine yeni eklenen QuillBot Translator, 2023 yılında piyasaya sürülen yapay zeka destekli bir çeviri aracıdır. 40'tan fazla dilde çeviri sunar ve giriş dilini otomatik olarak algılayabilir.
Aynı platformda metinleri çevirebilen bu araçlar, özellikle metinleri yeniden yazma veya düzenleme amacıyla kullananlar için çok kullanışlıdır.
Aynı anda 5.000 karaktere kadar çeviri yapabilirsiniz. Araç tamamen ücretsizdir ve sürekli yeni diller eklenmektedir, bu da onu kar amacı gütmeyen kuruluşlar, bireyler ve işletmeler için mükemmel bir AI aracı haline getirir.
QuillBot AI'nın en iyi özellikleri
- Kısa ve uzun metinleri hedef dilinize çevirin
- 40'tan fazla dile ücretsiz çeviriye erişin
- Tek bir platformda düzenleme, yeniden ifade etme, alıntı yapma ve çeviri yapın
- Mobil cihazlara uyumlu ve kullanımı kolay bir arayüz deneyimi yaşayın
- Uygulama sürekli olarak yeni diller ve özellikler eklediğinden, yeni dillere çeviri yapın
QuillBot AI sınırlamaları
- Ürün henüz erken aşamalarında olduğundan, rakiplerine göre daha az dili desteklemektedir
- Belgeleri çevirme seçeneği yoktur
- Bir seferde yalnızca 5.000 karakter çeviriye izin verir
QuillBot AI fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: 9,95 $/ay
- Takım Planı: 5-10 koltuk: 3,75 $/ay koltuk başına 11-50 koltuk: 3,33 $/ay koltuk başına 51+ koltuk: 2,91 $/ay koltuk başına
- 5-10 koltuk: 3,75 $/ay koltuk başına
- 11-50 koltuk: 3,33 $/ay koltuk başına
- 51+ koltuk: 2,91 $/ay koltuk başına
- 5-10 koltuk: Aylık koltuk başına 3,75
- 11-50 koltuk: 3,33 $/ay koltuk başına
- 51+ koltuk: Aylık koltuk başına 2,91
QuillBot AI derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (20+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (130+ yorum)
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3. Copy. ai
Copy. ai, yapay zekayı kullanarak mükemmel çeviri yetenekleri sunar. Makine çevirisinin genellikle gözden kaçırdığı şeyleri yapar: kelimeleri nüanslarını ve anlamlarını koruyarak çevirir. Pazarlama metinleri, blog gönderileri, soğuk e-posta dizileri ve daha fazlasını oluşturmak için kullanabilirsiniz.
Mesajlarınızı yeniden oluşturmak ve yerelleştirmek için bir AI metin yazma aracı olarak çalıştığı için özellikle pazarlama ve satış takımları için kullanışlıdır. Takımlar, sonuçların olabildiğince doğru ve alakalı olmasını sağlamak için marka ses kılavuzlarını ekleyebilir.
25'ten fazla dilde çeviri sunar. En iyi yanı, veri gizliliği politikasında veri saklamamasıdır. Tek dezavantajı, öncelikle bir çeviri aracı olmamasıdır.
Copy. ai'nin en iyi özellikleri
- 25'ten fazla dili keşfedin
- İlgili ve yüksek kaliteli çeviriler elde edin
- Daha iyi sonuçlar için çevirilerinize marka ses kılavuzları ekleyerek çevirilerinizi geliştirin
- Kullanıcı dostu arayüzde zahmetsizce gezinin
- Önceden oluşturulmuş ş Akışı şablonlarını kullanın
- Blog yazma ve çeviri, ürün açıklamaları, içerik çevirisi ve daha fazlası için çok yönlülüğünden yararlanın
- Güçlü önlemlerle verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlayın
- 2.000'den fazla platformla sorunsuz entegrasyon
Copy. ai sınırlamaları
- Öncelikle bir çeviri aracı değildir, bu nedenle özellikleri sınırlıdır
- Bazı kullanıcılar, müşteri desteğinin yanıt vermemesinden şikayetçi
Copy. ai fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: 49 $/ay
- Takım: 249 $/ay
Copy. ai puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (150'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (60 yorum)
4. Google Translate
2006 yılında ücretsiz bir makine çevirisi hizmeti olarak başlayan Google Translate, metinleri, görüntüleri, belgeleri ve web sitelerini kolayca ve doğru bir şekilde çevirebilir. 2016 yılında, daha doğal ve alakalı çeviriler sağlamak için sinirsel makine çevirisine geçmiştir.
Bu araç, kullanıcıların 130'dan fazla dile çeviri yapabilmelerini sağlayan sezgisel bir arayüzle kolayca erişilebilir.
Bu aracın özelliği, yazılı kelimeleri, web sitelerini, çeşitli belgeleri, konuşmaları, görüntüleri ve el yazısı dilleri çevirebilmesidir. Ayrıca, iki dilli konuşma çevirisi ve AI transkripsiyon aracı olarak da işlev görür.
Google Translate, kapsamlı çeviri özelliklerine ihtiyaç duymayan bireyler, dil öğrenenler ve takımlar için mükemmeldir.
Google Translate'in en iyi özellikleri
- Basit ve etkileşimli bir kullanıcı deneyiminin keyfini çıkarın
- 130'dan fazla dilde çevirilere ücretsiz erişin
- Dil algılama özelliğinden yararlanın
- Mobil uygulamada çevrimdışı çevirilere erişin
- Metni kameranızla tarayarak doğrudan çevirin
- Çevrimdışı çeviriler için dilleri indirin
- Daha hızlı çeviri için kelimeleri ve cümleleri kaydedin
- Farklı dilleri konuşan insanlar arasında sorunsuz konuşma sağlayın
Google Translate sınırlamaları
- Yanlış çeviriler sunabilir
- Paylaşılan girdi veya çıktının gizliliğini garanti etmez
- Bazı kullanıcılar, aracın dillerin nüanslarını yakalayamadığından şikayet etti
Google Translate fiyatlandırması
- Ücretsiz
Google Translate puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (600'den fazla yorum)
5. Smartling
Smartling, hızlı ve doğru çeviriler ve içerik yerelleştirme sunan yapay zeka destekli bir çeviri aracıdır. Performans ve ilerleme gösterge panelleri, bağlamsal CAT araçları ve önceden oluşturulmuş entegrasyonlar gibi çeşitli özellikler sunar.
İster insan çevirisi ister sinir ağı makine çevirisi isteyin, Smartling hepsini sunar. 150'den fazla dilde çeviriyi destekler ve sorunsuz içerik yönetimi için içerik yönetim sisteminizi entegre etmenize olanak tanır.
Öğreticileri, referansları, reklamları, videoları, röportajları ve daha fazlasını hedef dilinize çevirebilirsiniz. Smartling ayrıca konuşma çevirisi, transkripsiyon ve altyazı hizmetleri de sunmaktadır.
Smartling'in en iyi özellikleri
- 150'den fazla dile çeviri yapın
- İnsan çevirisini kullanın
- Smartling'i CMS ile kolayca entegre edin
- Tamamen şeffaf bir iş akışını deneyimleyin
- Sıkı çeviri kalite değerlendirmesinden yararlanın
- Stil kılavuzları ve sözlükler geliştirin
- Çeviri belleği ve terminoloji yönetimini kullanın
Smartling sınırlamaları
- Şeffaf fiyatlandırma sunmaz
- Öğrenme eğrisi dik
Smartling fiyatlandırması
- Temel: Mevcut değil
- Büyüme: Mevcut değil
- Enterprise: Mevcut değil
Smartling puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (350+ yorum)
- Capterra: 3,5/5 (15+ yorum)
6. DeepL
Piyasada bulunan birçok makine çeviri aracı arasında DeepL, doğru ve nüanslı çevirileriyle tanınır. En alakalı çıktıyı sunmak için kelimelerin ardındaki nüansları ve anlamları yakalamaya odaklanır.
Arayüz sezgiseldir ve 30 dili destekler. Sinir ağlarının yardımıyla, araç doğru ve bağlamsal olarak uygun çeviriler oluşturur.
PDF'leri, Word belgelerini ve PowerPoint dosyalarını çevirmek için kullanabilirsiniz. Ayrıca, alternatif kelimeler veya kelime öbekleri seçmenize ve seçiminize göre diğer kelime öbeklerini otomatik olarak ayarlamanıza olanak tanır.
DeepL'in ücretsiz sürümü, kendi sözlüğünüzü oluşturmanıza, yerleşik bir sözlük sunar ve belirli çevirilerle ilgili kurallar belirlemenize olanak tanır.
DeepL Pro ile çevirilerinizin tonunu ayarlayabilir, CAT aracınızla entegre edebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.
DeepL'in en iyi özellikleri
- Kolay ve kullanıcı dostu bir arayüz kullanın
- Windows, iOS ve Chrome ile sorunsuz entegrasyon
- Sunulan dillerde uzman ve olağanüstü doğruluğa erişin
- Kelime ve kelime öbekleri için kurallar belirleyin
- Basit dil çevirisi ile büyük dosyaları kolayca çevirin
- Pro sürümle metnin orijinal biçimini koruyun
- Giriş ve çıkışlarınız için yüksek veri güvenliği sağlayın
DeepL sınırlamaları
- Birçok özellik yalnızca ücretli sürümde mevcuttur
- Ücretsiz sürümde yalnızca 1.500 karakter çevirebilir
- Sınırlı özelleştirme seçenekleri
DeepL fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: 10,49 $/ay kullanıcı başına
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 34,49 $
- Ultimate: Kullanıcı başına aylık 68,99 $
DeepL puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (130+ yorum)
7. Microsoft Bing Translator
Microsoft Bing Translator, Microsoft Office, Edge, Bing, Skype ve daha fazlasıyla çalışan Microsoft Cognitive Services'ın bir parçasıdır. Metin, konuşma, çoklu cihaz konuşmaları, görüntüler ve çevrimdışı çeviriler (yalnızca Android için) sunar.
Çeviri aracı 100'den fazla dili destekler. Arayüzü kullanıcı dostudur. Microsoft ürünleriyle sorunsuz entegrasyon sunar. Düzenli olarak e-postaları çeviriyorsanız, çeviriciyi Outlook'unuza ekleyebilirsiniz.
Microsoft Translator for Business, daha iyi ve daha alakalı çeviriler için özel çeviri özellikleri sunar.
Microsoft Bing Translator'ın en iyi özellikleri
- Kullanımı kolay arayüz ile zahmetsizce çeviri yapın
- Gerçek zamanlı konuşmalara ve konuşma çevirisine katılın
- Microsoft uygulamalarıyla sorunsuz entegrasyon
- Hızlı çeviri için dili otomatik olarak algılayın
- Platformda bulunan yaygın olarak kullanılan ifadelerle hızlıca çeviri yapın
- 100'den fazla dile çevirin
Microsoft Bing Translator sınırlamaları
- Kullanıcılar, uzun metinlerdeki yanlış dil çevirilerinden şikayetçi
- Konuşma özelliği tüm dillerde mevcut değildir
- Çevrilmiş kelimeleri değiştirmenize izin vermez
Microsoft Bing Translator fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Kullandıkça öde: Metin çevirisi: 10 $/milyon karakter Belge çevirisi: 15 $/milyon karakter Özel çeviri: Metin çevirisi ve belge çevirisi için her biri 40 $/milyon karakter
- Metin çevirisi: 10 $/milyon karakter
- Belge çevirisi: 15 $/milyon karakter
- Özel çeviri: Metin çevirisi ve belge çevirisi için her biri 40 $/milyon karakter
- Metin çevirisi: 10 $/milyon karakter
- Belge çevirisi: 15 $/milyon karakter
- Özel çeviri: Metin çevirisi ve belge çevirisi için her biri 40 $/milyon karakter
Microsoft Bing Translator puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (90+ yorum)
- Capterra: NA
8. Unbabel
Unbabel, son derece doğru sonuçlar sunmak için insan ve AI çevirilerini bir araya getiren bir LangOps platformudur. Gerçek zamanlı raporlama, şeffaflık ve zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan AI odaklı iş akışları dahil olmak üzere kapsamlı bir dizi gelişmiş özellik sunması nedeniyle işletmeler ve takımlar için idealdir.
AI kalite tahmini, çeviri performansınıza şeffaf bir bakış sunar. Dahası, ISO 27001 sertifikalıdır, bu da onu güvenli bir platform haline getirir.
Unbabel'in en iyi özellikleri
- 90 dile çeviriye erişin
- Yüksek kaliteli çeviriler için AI ve insan çevirmenlerin birleşiminden yararlanın
- Zendesk, Salesforce ve HubSpot gibi çok çeşitli araçlarla entegre edin
- Çevirilerin kalitesini değerlendirerek doğruluğu sağlayın
- Çeviri iş akışlarını ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin
- Hazır şablonları kullanın
Unbabel sınırlamaları
- Çevirilerde hata yapabilir
- Bazı kullanıcılar uzun çeviri süresinden şikayet etti
Unbabel fiyatlandırması
- Başlangıç: Standart: Kelime başına 0,00050 $'dan başlayan fiyatlarla, minimum 30.000 $ yıllık taahhüt
- Enterprise: Kelime başına 0,00046 $'dan başlayan fiyatlarla, minimum 125.000 $ yıllık taahhüt
Unbabel puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (190 yorum)
- Capterra: 3,8/5 (4 yorum)
9. Smartcat
Smartcat, bağlamsal çeviriler ve sezgisel bir arayüz sunan bir AI çeviri aracıdır. İşbirliğine dayalı ş akışları ve hızlı çeviriler sunarak küresel kurumsal ve takımlar için mükemmel bir seçimdir. İstediğiniz kadar kullanıcı ekleyebilirsiniz.
Kullanmaya devam ettikçe çeviri kalitesi ve doğruluğu artar. Araç, 280'den fazla dil ve 50 dosya biçimini destekler. İşlerinizi kolaylaştırmak için 30'dan fazla entegrasyonla bağlantı kurabilirsiniz.
Smartcat'in en iyi özellikleri
- Daha fazla tutarlılık için sözlükler ve çeviri belleklerine erişin
- Belirli dil çiftleri için doğruluk derecelendirmelerini görün
- 280'den fazla dile çevirin
- İnsan uzmanlığı ile AI çevirilerini bir arada kullanın
- Gelişmiş çeviri yetenekleri için GPT-4'ün gücünden yararlanın
- En iyi dil uzmanlarını bulmak için AI eşleştirme özelliğini kullanın
- Smartcat Düzenleyici ile çevrilmiş içeriği düzenleyin ve doğrulayın
Smartcat sınırlamaları
- Ücretsiz sürüm yok
- Bazı kullanıcılar, yanıt vermeyen müşteri desteğinden şikayet etti
Smartcat fiyatlandırması
- Başlangıç: 99 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Smartcat puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (130'dan fazla yorum)
10. Reverso Translation
Reverso, 25'ten fazla dilde doğal ve doğru çeviriler sunmak için sinir ağı makine çevirisi modellerini kullanır. Metni yazabilir veya PPT, Word belgesi veya PDF gibi bir belge ekleyebilirsiniz.
Ücretsiz uygulama, yer imleri, koyu mod, reklamsız ve tek tıklamayla çeviri gibi özelliklere erişmenizi sağlar. Entegre sözlüğü kullanarak çıktılarınızı düzenleyebilir ve ince ayar yapabilir, yerleşik gramer denetimlerini kullanarak grameri kontrol edebilir ve metinleri dinleyerek telaffuzu geliştirebilirsiniz.
Uygulama Mac, Windows, iOS, Android, Chrome ve Firefox için mevcuttur.
Reverso Translation'ın en iyi özellikleri
- Kolay ve hızlı çeviri elde edin
- Kelime dağarcığınızı oluşturun ve flash kartlarla öğrenin
- İçerik örneklerine erişin
- Belgeleri ve metinleri kolaylıkla çevirin
- Güçlü veri korumadan yararlanın
- Ücretli sürümle daha uzun metin çevirisi, anında çeviri ve reklamsız kullanımın keyfini çıkarın
Reverso Çeviri sınırlamaları
- Ücretli sürümde birçok özellik mevcuttur
- Alternatiflere göre daha az dil desteği
Reverso Translation fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: 9,99 €/ay
- Corporate Translator: Özel fiyatlandırma
Reverso Çeviri puanları ve yorumları
- G2: 5/5 (1 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)
11. Systran
Systran, küresel müşteriler ve çalışanlarla işbirliği yapmak isteyen şirketler için mükemmel bir gerçek zamanlı çeviri yazılımıdır. Deloitte, Nestle ve Swiss Post gibi sektörlerin en büyük isimleri tarafından kullanılmaktadır.
55'ten fazla dili destekler ve ücretsiz sürümünde 5.000 karaktere kadar çeviri sunar. Ücretli sürüm, alana özel çeviri özellikleri, sınırsız metin çevirisi ve belge çevirisi sunar.
Systran'ın en iyi özellikleri
- Veri koruması için sağlam bir gizlilik politikası sağlar
- Daha iyi sonuçlar için kendi AI modelinizi eğitin
- Sektör ve alana özel çeviri hizmetleri alın
- Özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için çevirileri özelleştirin
- Sözlüğünüzü ve çeviri belleğinizi oluşturun
- Gelişmiş kullanıcı sözlüklerini kullanın
- Çeviri çıktısını iyileştirmek için özel kurallar belirleyin
Systran sınırlamaları
- Belge çevirisi yalnızca ücretli sürümde mevcuttur
- Zor öğrenme süreci
Systran fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro Plus: 19,99 €/ay/kullanıcı
- Pro Premium: 44,99 € / ay / kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Systran puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (2 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (6 yorum)
AI Çeviri Araçlarının Gücünden Yararlanın
Gerçek zamanlı çevirilerden özel ihtiyaçlara yönelik özelleştirilebilir çözümlere kadar, AI çeviri araçları her şeyi yapabilir. İşletmelerin yeni pazarlara girmesine, bireylerin bilmedikleri alanlarda yolunu bulmasına ve insanların daha çeşitli bağlantılar kurmasına olanak tanır.
AI destekli dil çeviri süreçleri daha iyi doğruluk, bağlam farkındalığı, düşük maliyetler ve hızlı çeviriler sunar. Aracınızı seçerken doğruluk, hız, kullanıcı dostu bir arayüz, entegrasyonlar ve desteklenen dil sayısına dikkat edin.
Çeviri sürecinizi her adımda geliştiren daha kapsamlı bir araç arıyorsanız, ClickUp sizi hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Her boyuttaki takıma hitap eder ve işbirliğini hiç olmadığı kadar geliştirir. Ücretsiz ClickUp hesabınıza bugün kaydolun !