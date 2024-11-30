2025'in en iyi 11 AI çeviri aracı

AI çeviri araçları, dil engelini en aza indirerek bağlantı kurma şeklimizi değiştirdi.

Bu araçlar, dilleri gerçek zamanlı olarak deşifre edebilir, çevirebilir ve yorumlayabilir. Makine öğrenimi ve doğal öğrenme işleme tekniklerini kullanarak metnin anlamını ve bağlamını bozmadan çevirir.

Piyasada en iyisi olduğunu iddia eden çeşitli araçlar dolaştığı için doğru aracı bulmak zor olabilir. Ancak endişelenmeyin, piyasadaki en iyi AI çeviri araçlarını ve en önemli özelliklerin listesini sizinle paylaşacağız.

Bir AI çeviri aracı seçerken dikkate almanız gerekenler şunlardır:

Doğruluk: Farklı diller ve bağlamlar arasında doğru ve kesin çeviriler sağlayan araçları arayın. Yüksek doğruluk, mesajlarınızın anlam veya nüans kaybı olmadan doğru bir şekilde iletilmesini sağlar

Dil desteği: Aracın hangi dilleri desteklediğini kontrol edin. En iyi AI çeviri araçları, çeşitli iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için birden fazla dil seçeneği sunar

Gerçek zamanlı çeviri: Konuşmalarda, toplantılarda veya seyahat ederken gerçek zamanlı çeviri sunan araçları tercih edin

Güvenlik ve gizlilik: Hassas verileri korumak için aracın güvenlik önlemlerine dikkat edin ve veri gizliliği düzenlemelerine ve sektör standartlarına uygunluğunu sağlayın

Kullanıcı arayüzü: Aracın kullanıcı arayüzünü kullanım kolaylığı ve sezgisel gezinme açısından değerlendirin. Kullanıcı dostu bir arayüz, verimliliği ve etkinliği artırır

Fiyatlandırma ve ölçeklenebilirlik: Fiyatlandırma yapısını ve ölçeklenebilirlik seçeneklerini değerlendirerek aracın bütçenize ve büyüme planlarınıza uygun olup olmadığını belirleyin

Entegrasyon: Aracı mevcut iş akışlarınızda veya uygulamalarınızda kullanmayı planlıyorsanız, diğer platformlar veya yazılımlarla uyumluluk ve entegrasyon özelliklerini kontrol edin

Müşteri desteği: Herhangi bir sorunu hızlı bir şekilde çözmek için teknik yardım ve sorun giderme kaynakları dahil olmak üzere güvenilir müşteri desteği sunan AI çeviri araçlarını arayın

İşte 2025 yılında kullanmanız gereken en iyi AI çeviri araçları:

1. ClickUp

ClickUp Brain'i bugün deneyin ClickUp Brain'i kullanarak içeriği çevirin, böylece farklı geçmişlere sahip kişiler de içeriğinizi kullanabilir

ClickUp Brain, tüm belgelerinizi, çalışanlarınızı ve şirket bilgilerinizi AI ile birleştiren merkezi bir bilgi merkezidir ve size sorunsuz ve akıllı bir deneyim sunar. Tüm ClickUp özelliklerinde kullanılabilir, böylece istediğiniz zaman istediğiniz yerden kullanabilirsiniz.

ClickUp Brain'i kullanarak notlarınızı, özetlerinizi, raporlarınızı ve daha fazlasını çevirerek işinizdeki tüm çalışanlara destek olun. İçerik araştırma ve oluşturmadan veri özetleme ve bilgi analizine kadar, ClickUp Brain iş yapma şeklinizi kökünden değiştirecek güce sahiptir. Ses kliplerini kolayca transkripsiyonlayabilir, içeriğinizi çevirebilir ve yerelleştirebilirsiniz.

Ve daha fazlası var! Özel komutlar girerek, girdileri düzenleyerek, role özel içerikler oluşturarak, mevcut içerikleri düzenleyerek, takım güncellemelerini yazarak, içerikleri ve sohbetleri özetleyerek ve hatta e-postalara yanıt vererek içerik oluşturabilirsiniz.

ClickUp Brain'in en iyi özellikleri

İçeriğinizi zahmetsizce çevirin ve yerelleştirin

AI komut şablonlarını kullanarak içerik oluşturun

E-postalara hızlı yanıt verin

Verimliliği artırmak için 1.000'den fazla araçla entegre edin

ClickUp'ta depolanan görevleriniz, belgeleriniz ve bilgilerinizle ilgili sorular sorun ve doğru yanıtlar alın

Sohbetlerinizi, yorumlarınızı ve içeriklerinizi özetleyin

Hatasız yazılar için yerleşik yazım ve dilbilgisi denetimi özelliğini kullanın

Bilgilerinizi düzenlemek için tablolar ve şablonlar oluşturun

Sıkı veri gizliliği ve güvenlik önlemleriyle içiniz rahat olsun

Proje planları gibi role özel içerikler oluşturun.

ClickUp Brain sınırlamaları

Öğrenme eğrisi vardır

Bazı müşteriler özelleştirme seçeneklerini çok karmaşık buluyor

ClickUp Brain fiyatlandırması

ClickUp Brain puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %88'i kişisel görevleri için AI kullanıyor, ancak %50'den fazlası iş yerinde kullanmaktan çekiniyor. Üç ana engel nedir? Sorunsuz entegrasyon eksikliği, bilgi eksikliği veya güvenlik endişeleri. Peki ya AI çalışma alanınıza entegre edilmiş ve zaten güvenliyse? ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, bunu gerçeğe dönüştürür. Basit bir dille komutları anlar, AI'nın benimsenmesiyle ilgili üç endişeyi de giderirken, sohbetlerinizi, görevlerinizi, belgelerinizi ve bilgilerinizi çalışma alanı genelinde birbirine bağlar. Tek bir tıklama ile cevapları ve içgörüleri bulun!

2. QuillBot AI

QuillBot AI çevirmen aracılığıyla

Quillbot yazma hizmetleri paketine yeni eklenen QuillBot Translator, 2023 yılında piyasaya sürülen yapay zeka destekli bir çeviri aracıdır. 40'tan fazla dilde çeviri sunar ve giriş dilini otomatik olarak algılayabilir.

Aynı platformda metinleri çevirebilen bu araçlar, özellikle metinleri yeniden yazma veya düzenleme amacıyla kullananlar için çok kullanışlıdır.

Aynı anda 5.000 karaktere kadar çeviri yapabilirsiniz. Araç tamamen ücretsizdir ve sürekli yeni diller eklenmektedir, bu da onu kar amacı gütmeyen kuruluşlar, bireyler ve işletmeler için mükemmel bir AI aracı haline getirir.

QuillBot AI'nın en iyi özellikleri

Kısa ve uzun metinleri hedef dilinize çevirin

40'tan fazla dile ücretsiz çeviriye erişin

Tek bir platformda düzenleme, yeniden ifade etme, alıntı yapma ve çeviri yapın

Mobil cihazlara uyumlu ve kullanımı kolay bir arayüz deneyimi yaşayın

Uygulama sürekli olarak yeni diller ve özellikler eklediğinden, yeni dillere çeviri yapın

QuillBot AI sınırlamaları

Ürün henüz erken aşamalarında olduğundan, rakiplerine göre daha az dili desteklemektedir

Belgeleri çevirme seçeneği yoktur

Bir seferde yalnızca 5.000 karakter çeviriye izin verir

QuillBot AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 9,95 $/ay

Takım Planı: 5-10 koltuk: 3,75 $/ay koltuk başına 11-50 koltuk: 3,33 $/ay koltuk başına 51+ koltuk: 2,91 $/ay koltuk başına

5-10 koltuk: 3,75 $/ay koltuk başına

11-50 koltuk: 3,33 $/ay koltuk başına

51+ koltuk: 2,91 $/ay koltuk başına

5-10 koltuk: Aylık koltuk başına 3,75

11-50 koltuk: 3,33 $/ay koltuk başına

51+ koltuk: Aylık koltuk başına 2,91

QuillBot AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (130+ yorum)

İlgili: Toplantılar için en iyi 10 AI aracı

3. Copy. ai

Copy.ai çevirmen* aracılığıyla

Copy. ai, yapay zekayı kullanarak mükemmel çeviri yetenekleri sunar. Makine çevirisinin genellikle gözden kaçırdığı şeyleri yapar: kelimeleri nüanslarını ve anlamlarını koruyarak çevirir. Pazarlama metinleri, blog gönderileri, soğuk e-posta dizileri ve daha fazlasını oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Mesajlarınızı yeniden oluşturmak ve yerelleştirmek için bir AI metin yazma aracı olarak çalıştığı için özellikle pazarlama ve satış takımları için kullanışlıdır. Takımlar, sonuçların olabildiğince doğru ve alakalı olmasını sağlamak için marka ses kılavuzlarını ekleyebilir.

25'ten fazla dilde çeviri sunar. En iyi yanı, veri gizliliği politikasında veri saklamamasıdır. Tek dezavantajı, öncelikle bir çeviri aracı olmamasıdır.

Copy. ai'nin en iyi özellikleri

25'ten fazla dili keşfedin

İlgili ve yüksek kaliteli çeviriler elde edin

Daha iyi sonuçlar için çevirilerinize marka ses kılavuzları ekleyerek çevirilerinizi geliştirin

Kullanıcı dostu arayüzde zahmetsizce gezinin

Önceden oluşturulmuş ş Akışı şablonlarını kullanın

Blog yazma ve çeviri, ürün açıklamaları, içerik çevirisi ve daha fazlası için çok yönlülüğünden yararlanın

Güçlü önlemlerle verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlayın

2.000'den fazla platformla sorunsuz entegrasyon

Copy. ai sınırlamaları

Öncelikle bir çeviri aracı değildir, bu nedenle özellikleri sınırlıdır

Bazı kullanıcılar, müşteri desteğinin yanıt vermemesinden şikayetçi

Copy. ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 49 $/ay

Takım: 249 $/ay

Copy. ai puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (60 yorum)

4. Google Translate

2006 yılında ücretsiz bir makine çevirisi hizmeti olarak başlayan Google Translate, metinleri, görüntüleri, belgeleri ve web sitelerini kolayca ve doğru bir şekilde çevirebilir. 2016 yılında, daha doğal ve alakalı çeviriler sağlamak için sinirsel makine çevirisine geçmiştir.

Bu araç, kullanıcıların 130'dan fazla dile çeviri yapabilmelerini sağlayan sezgisel bir arayüzle kolayca erişilebilir.

Bu aracın özelliği, yazılı kelimeleri, web sitelerini, çeşitli belgeleri, konuşmaları, görüntüleri ve el yazısı dilleri çevirebilmesidir. Ayrıca, iki dilli konuşma çevirisi ve AI transkripsiyon aracı olarak da işlev görür.

Google Translate, kapsamlı çeviri özelliklerine ihtiyaç duymayan bireyler, dil öğrenenler ve takımlar için mükemmeldir.

Google Translate'in en iyi özellikleri

Basit ve etkileşimli bir kullanıcı deneyiminin keyfini çıkarın

130'dan fazla dilde çevirilere ücretsiz erişin

Dil algılama özelliğinden yararlanın

Mobil uygulamada çevrimdışı çevirilere erişin

Metni kameranızla tarayarak doğrudan çevirin

Çevrimdışı çeviriler için dilleri indirin

Daha hızlı çeviri için kelimeleri ve cümleleri kaydedin

Farklı dilleri konuşan insanlar arasında sorunsuz konuşma sağlayın

Google Translate sınırlamaları

Yanlış çeviriler sunabilir

Paylaşılan girdi veya çıktının gizliliğini garanti etmez

Bazı kullanıcılar, aracın dillerin nüanslarını yakalayamadığından şikayet etti

Google Translate fiyatlandırması

Ücretsiz

Google Translate puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (600'den fazla yorum)

5. Smartling

Smartling translate aracılığıyla

Smartling, hızlı ve doğru çeviriler ve içerik yerelleştirme sunan yapay zeka destekli bir çeviri aracıdır. Performans ve ilerleme gösterge panelleri, bağlamsal CAT araçları ve önceden oluşturulmuş entegrasyonlar gibi çeşitli özellikler sunar.

İster insan çevirisi ister sinir ağı makine çevirisi isteyin, Smartling hepsini sunar. 150'den fazla dilde çeviriyi destekler ve sorunsuz içerik yönetimi için içerik yönetim sisteminizi entegre etmenize olanak tanır.

Öğreticileri, referansları, reklamları, videoları, röportajları ve daha fazlasını hedef dilinize çevirebilirsiniz. Smartling ayrıca konuşma çevirisi, transkripsiyon ve altyazı hizmetleri de sunmaktadır.

Smartling'in en iyi özellikleri

150'den fazla dile çeviri yapın

İnsan çevirisini kullanın

Smartling'i CMS ile kolayca entegre edin

Tamamen şeffaf bir iş akışını deneyimleyin

Sıkı çeviri kalite değerlendirmesinden yararlanın

Stil kılavuzları ve sözlükler geliştirin

Çeviri belleği ve terminoloji yönetimini kullanın

Smartling sınırlamaları

Şeffaf fiyatlandırma sunmaz

Öğrenme eğrisi dik

Smartling fiyatlandırması

Temel: Mevcut değil

Büyüme: Mevcut değil

Enterprise: Mevcut değil

Smartling puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (350+ yorum)

Capterra: 3,5/5 (15+ yorum)

6. DeepL

deepL çevirici aracılığıyla

Piyasada bulunan birçok makine çeviri aracı arasında DeepL, doğru ve nüanslı çevirileriyle tanınır. En alakalı çıktıyı sunmak için kelimelerin ardındaki nüansları ve anlamları yakalamaya odaklanır.

Arayüz sezgiseldir ve 30 dili destekler. Sinir ağlarının yardımıyla, araç doğru ve bağlamsal olarak uygun çeviriler oluşturur.

PDF'leri, Word belgelerini ve PowerPoint dosyalarını çevirmek için kullanabilirsiniz. Ayrıca, alternatif kelimeler veya kelime öbekleri seçmenize ve seçiminize göre diğer kelime öbeklerini otomatik olarak ayarlamanıza olanak tanır.

DeepL'in ücretsiz sürümü, kendi sözlüğünüzü oluşturmanıza, yerleşik bir sözlük sunar ve belirli çevirilerle ilgili kurallar belirlemenize olanak tanır.

DeepL Pro ile çevirilerinizin tonunu ayarlayabilir, CAT aracınızla entegre edebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

DeepL'in en iyi özellikleri

Kolay ve kullanıcı dostu bir arayüz kullanın

Windows, iOS ve Chrome ile sorunsuz entegrasyon

Sunulan dillerde uzman ve olağanüstü doğruluğa erişin

Kelime ve kelime öbekleri için kurallar belirleyin

Basit dil çevirisi ile büyük dosyaları kolayca çevirin

Pro sürümle metnin orijinal biçimini koruyun

Giriş ve çıkışlarınız için yüksek veri güvenliği sağlayın

DeepL sınırlamaları

Birçok özellik yalnızca ücretli sürümde mevcuttur

Ücretsiz sürümde yalnızca 1.500 karakter çevirebilir

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

DeepL fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 10,49 $/ay kullanıcı başına

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 34,49 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 68,99 $

DeepL puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (130+ yorum)

7. Microsoft Bing Translator

Microsoft Bing Translator, Microsoft Office, Edge, Bing, Skype ve daha fazlasıyla çalışan Microsoft Cognitive Services'ın bir parçasıdır. Metin, konuşma, çoklu cihaz konuşmaları, görüntüler ve çevrimdışı çeviriler (yalnızca Android için) sunar.

Çeviri aracı 100'den fazla dili destekler. Arayüzü kullanıcı dostudur. Microsoft ürünleriyle sorunsuz entegrasyon sunar. Düzenli olarak e-postaları çeviriyorsanız, çeviriciyi Outlook'unuza ekleyebilirsiniz.

Microsoft Translator for Business, daha iyi ve daha alakalı çeviriler için özel çeviri özellikleri sunar.

Microsoft Bing Translator'ın en iyi özellikleri

Kullanımı kolay arayüz ile zahmetsizce çeviri yapın

Gerçek zamanlı konuşmalara ve konuşma çevirisine katılın

Microsoft uygulamalarıyla sorunsuz entegrasyon

Hızlı çeviri için dili otomatik olarak algılayın

Platformda bulunan yaygın olarak kullanılan ifadelerle hızlıca çeviri yapın

100'den fazla dile çevirin

Microsoft Bing Translator sınırlamaları

Kullanıcılar, uzun metinlerdeki yanlış dil çevirilerinden şikayetçi

Konuşma özelliği tüm dillerde mevcut değildir

Çevrilmiş kelimeleri değiştirmenize izin vermez

Microsoft Bing Translator fiyatlandırması

Ücretsiz

Kullandıkça öde: Metin çevirisi: 10 $/milyon karakter Belge çevirisi: 15 $/milyon karakter Özel çeviri: Metin çevirisi ve belge çevirisi için her biri 40 $/milyon karakter

Metin çevirisi: 10 $/milyon karakter

Belge çevirisi: 15 $/milyon karakter

Özel çeviri: Metin çevirisi ve belge çevirisi için her biri 40 $/milyon karakter

Metin çevirisi: 10 $/milyon karakter

Belge çevirisi: 15 $/milyon karakter

Özel çeviri: Metin çevirisi ve belge çevirisi için her biri 40 $/milyon karakter

Microsoft Bing Translator puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (90+ yorum)

Capterra: NA

8. Unbabel

unbabel Translator aracılığıyla

Unbabel, son derece doğru sonuçlar sunmak için insan ve AI çevirilerini bir araya getiren bir LangOps platformudur. Gerçek zamanlı raporlama, şeffaflık ve zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan AI odaklı iş akışları dahil olmak üzere kapsamlı bir dizi gelişmiş özellik sunması nedeniyle işletmeler ve takımlar için idealdir.

AI kalite tahmini, çeviri performansınıza şeffaf bir bakış sunar. Dahası, ISO 27001 sertifikalıdır, bu da onu güvenli bir platform haline getirir.

Unbabel'in en iyi özellikleri

90 dile çeviriye erişin

Yüksek kaliteli çeviriler için AI ve insan çevirmenlerin birleşiminden yararlanın

Zendesk, Salesforce ve HubSpot gibi çok çeşitli araçlarla entegre edin

Çevirilerin kalitesini değerlendirerek doğruluğu sağlayın

Çeviri iş akışlarını ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Hazır şablonları kullanın

Unbabel sınırlamaları

Çevirilerde hata yapabilir

Bazı kullanıcılar uzun çeviri süresinden şikayet etti

Unbabel fiyatlandırması

Başlangıç: Standart: Kelime başına 0,00050 $'dan başlayan fiyatlarla, minimum 30.000 $ yıllık taahhüt

Enterprise: Kelime başına 0,00046 $'dan başlayan fiyatlarla, minimum 125.000 $ yıllık taahhüt

Unbabel puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (190 yorum)

Capterra: 3,8/5 (4 yorum)

9. Smartcat

wikipedia aracılığıyla

Smartcat, bağlamsal çeviriler ve sezgisel bir arayüz sunan bir AI çeviri aracıdır. İşbirliğine dayalı ş akışları ve hızlı çeviriler sunarak küresel kurumsal ve takımlar için mükemmel bir seçimdir. İstediğiniz kadar kullanıcı ekleyebilirsiniz.

Kullanmaya devam ettikçe çeviri kalitesi ve doğruluğu artar. Araç, 280'den fazla dil ve 50 dosya biçimini destekler. İşlerinizi kolaylaştırmak için 30'dan fazla entegrasyonla bağlantı kurabilirsiniz.

Smartcat'in en iyi özellikleri

Daha fazla tutarlılık için sözlükler ve çeviri belleklerine erişin

Belirli dil çiftleri için doğruluk derecelendirmelerini görün

280'den fazla dile çevirin

İnsan uzmanlığı ile AI çevirilerini bir arada kullanın

Gelişmiş çeviri yetenekleri için GPT-4'ün gücünden yararlanın

En iyi dil uzmanlarını bulmak için AI eşleştirme özelliğini kullanın

Smartcat Düzenleyici ile çevrilmiş içeriği düzenleyin ve doğrulayın

Smartcat sınırlamaları

Ücretsiz sürüm yok

Bazı kullanıcılar, yanıt vermeyen müşteri desteğinden şikayet etti

Smartcat fiyatlandırması

Başlangıç : 99 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Smartcat puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (130'dan fazla yorum)

10. Reverso Translation

reverso Translation aracılığıyla

Reverso, 25'ten fazla dilde doğal ve doğru çeviriler sunmak için sinir ağı makine çevirisi modellerini kullanır. Metni yazabilir veya PPT, Word belgesi veya PDF gibi bir belge ekleyebilirsiniz.

Ücretsiz uygulama, yer imleri, koyu mod, reklamsız ve tek tıklamayla çeviri gibi özelliklere erişmenizi sağlar. Entegre sözlüğü kullanarak çıktılarınızı düzenleyebilir ve ince ayar yapabilir, yerleşik gramer denetimlerini kullanarak grameri kontrol edebilir ve metinleri dinleyerek telaffuzu geliştirebilirsiniz.

Uygulama Mac, Windows, iOS, Android, Chrome ve Firefox için mevcuttur.

Reverso Translation'ın en iyi özellikleri

Kolay ve hızlı çeviri elde edin

Kelime dağarcığınızı oluşturun ve flash kartlarla öğrenin

İçerik örneklerine erişin

Belgeleri ve metinleri kolaylıkla çevirin

Güçlü veri korumadan yararlanın

Ücretli sürümle daha uzun metin çevirisi, anında çeviri ve reklamsız kullanımın keyfini çıkarın

Reverso Çeviri sınırlamaları

Ücretli sürümde birçok özellik mevcuttur

Alternatiflere göre daha az dil desteği

Reverso Translation fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 9,99 €/ay

Corporate Translator: Özel fiyatlandırma

Reverso Çeviri puanları ve yorumları

G2: 5/5 (1 yorum)

Capterra: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

11. Systran

systran çevirici aracılığıyla

Systran, küresel müşteriler ve çalışanlarla işbirliği yapmak isteyen şirketler için mükemmel bir gerçek zamanlı çeviri yazılımıdır. Deloitte, Nestle ve Swiss Post gibi sektörlerin en büyük isimleri tarafından kullanılmaktadır.

55'ten fazla dili destekler ve ücretsiz sürümünde 5.000 karaktere kadar çeviri sunar. Ücretli sürüm, alana özel çeviri özellikleri, sınırsız metin çevirisi ve belge çevirisi sunar.

Systran'ın en iyi özellikleri

Veri koruması için sağlam bir gizlilik politikası sağlar

Daha iyi sonuçlar için kendi AI modelinizi eğitin

Sektör ve alana özel çeviri hizmetleri alın

Özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için çevirileri özelleştirin

Sözlüğünüzü ve çeviri belleğinizi oluşturun

Gelişmiş kullanıcı sözlüklerini kullanın

Çeviri çıktısını iyileştirmek için özel kurallar belirleyin

Systran sınırlamaları

Belge çevirisi yalnızca ücretli sürümde mevcuttur

Zor öğrenme süreci

Systran fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro Plus: 19,99 €/ay/kullanıcı

Pro Premium: 44,99 € / ay / kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Systran puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (2 yorum)

Capterra: 4,7/5 (6 yorum)

Gerçek zamanlı çevirilerden özel ihtiyaçlara yönelik özelleştirilebilir çözümlere kadar, AI çeviri araçları her şeyi yapabilir. İşletmelerin yeni pazarlara girmesine, bireylerin bilmedikleri alanlarda yolunu bulmasına ve insanların daha çeşitli bağlantılar kurmasına olanak tanır.

AI destekli dil çeviri süreçleri daha iyi doğruluk, bağlam farkındalığı, düşük maliyetler ve hızlı çeviriler sunar. Aracınızı seçerken doğruluk, hız, kullanıcı dostu bir arayüz, entegrasyonlar ve desteklenen dil sayısına dikkat edin.

Çeviri sürecinizi her adımda geliştiren daha kapsamlı bir araç arıyorsanız, ClickUp sizi hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Her boyuttaki takıma hitap eder ve işbirliğini hiç olmadığı kadar geliştirir. Ücretsiz ClickUp hesabınıza bugün kaydolun !