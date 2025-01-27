2025'in En İyi 10 Agile CRM Alternatifi ve Rakibi

Günümüzde sağlam bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) stratejisi olmadan rekabetçi bir iş kurmak neredeyse imkansızdır.

Piyasada bulunan çok sayıda farklı CRM aracı, her sektördeki artan talebi karşılamak için gelişmiştir. Bu sektörün en büyük isimlerinden biri Agile CRM'dir, ancak herkes için doğru seçim değildir.

Bu 10 en iyi Agile CRM alternatifi, her bütçeye uygun harika seçeneklerle, benzersiz iş gereksinimlerinize uyacak özel özellikler ve özel araçlar sunar.

Agile CRM nedir?

Agile CRM, küçük işletmeler ve orta ölçekli şirketler için tasarlanmış popüler bir bulut tabanlı müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ürünüdür.

Satış, pazarlama ve hizmet yönetimini tek bir platformda birleştirir. Böylece, işletmelerin pazarlama kampanyalarını otomatikleştirmelerine, satış fırsatlarını yönetmelerine ve daha iyi müşteri desteği sunmalarına olanak tanır. Takımlar, iş büyümesine göre ölçeklenebilen iş akışı otomasyonu, satış ekibi yönetimi ve raporlama araçlarını kullanır.

Agile CRM alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Bütçenize ve kuruluşunuza en uygun Agile CRM alternatifini ararken, aşağıdaki CRM özelliklerinin her birinin özel ve benzersiz iş gereksinimlerinizle nasıl ilişkili olduğunu düşünün:

Satış otomasyonu: Etkili Agile CRM alternatifleri, en az Agile CRM tarafından sağlananlar kadar sağlam Etkili Agile CRM alternatifleri, en az Agile CRM tarafından sağlananlar kadar sağlam satış otomasyonu özellikleri sunmalıdır

Pazarlama otomasyonu: Benzer şekilde, seçtiğiniz CRM, Agile CRM gibi Benzer şekilde, seçtiğiniz CRM, Agile CRM gibi pazarlama kampanyalarını otomatikleştirmek için güçlü araçlar sağlamalıdır

Müşteri desteği: CRM sistemleri arasında geçiş yaparken ve çok sayıda veriyi aktarırken yetersiz müşteri desteği, anlaşmayı bozacak bir faktördür

Uygun fiyat: Agile CRM'nin fiyatları rekabetçi olarak bilinir ve en iyi Agile CRM alternatifleri de uygun fiyatlar sunar

Ölçeklenebilirlik: Harika bir alternatif, işinizin ihtiyaçlarına göre ölçeklenebilmelidir, böylece daha sonra başka bir çözüme ihtiyaç duymazsınız

Ücretsiz sürüm: Ücretsiz sürüm veya deneme dönemi, yazılımı commit etmeden önce değerlendirmenizi sağlar ve en iyi ücretsiz CRM yazılım seçenekleri, güçlü Ücretsiz sürüm veya deneme dönemi, yazılımı commit etmeden önce değerlendirmenizi sağlar ve en iyi ücretsiz CRM yazılım seçenekleri, güçlü Agile araçlarına erişiminizi yine de sağlamalıdır

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Agile CRM Alternatifi

Piyasadaki en iyi araçlardan bazılarını bu listede bir araya getirdik. Bu listeyi kullanarak seçeneklerinizi daraltın ve kuruluşunuz için uygun bir çözümü hızla bulun.

Agile CRM'yi ClickUp'ın müşteri ilişkileri izleme, görev otomasyonu ve proje yönetimi ile değiştirin

ClickUp, Agile metodolojilerini destekleyen hepsi bir arada bir verimlilik aracıdır. Agile işlevselliği, Scrum gibi popüler yöntemlere uyum sağlayan ve karmaşık görevlerin yönetilebilir birimlere bölünmesini sağlayan esnek bir görev yönetim sistemi içerir.

ClickUp CRM, bu çevikliği müşteri ilişkileri yönetimine getirir. Yazılım, müşteri bilgilerini ve etkileşimlerini ilgili projelerle aynı Çalışma Alanı içinde kolayca yönetmenizi sağlar.

Potansiyel müşterileri, müşteri taleplerini, geri bildirimleri, hata raporlarını ve daha fazlasını izlemenizi sağlar. Özel Alanlar ayrıca satış temsilcilerinin ve pazarlama takımlarının müşteriye özel verileri depolamasına olanak tanır.

Platform, kullanıma başlamayı kolaylaştırmak için geniş bir şablon koleksiyonu içerir. Bunlar arasında CRM şablonları, Agile şablonları ve neredeyse her iş ihtiyacını karşılayan şablonlar bulunur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Agile proje yönetimi , satış süreci yönetimi ve müşteri desteği için tek bir platform sağlar

Gerçek zamanlı işbirliği özellikleri, satış takımlarının müşteri ilişkilerini daha iyi yönetmesini sağlar

Gelişmiş özellikler, pazarlama kampanyalarını otomatikleştirmeye ve satış süreçlerini kolaylaştırmaya yardımcı olur

Satış personelinin müşterilere daha ikna edici mesajlar oluşturmasına yardımcı olan AI araçları sağlar

Daha fazla web etkileşimi için popüler sosyal medya platformlarıyla entegre olur

Neredeyse tüm iş ihtiyaçlarına veya iş akışlarına uyacak kapsamlı özelleştirme seçenekleri sunar

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar mobil uygulamanın daha fazla özelliğe sahip olmasını istiyor

Yeni kullanıcılar tüm özellikleri öğrenirken bir öğrenme süreci geçirirler

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI , tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi ve dahili misafir başına aylık 5 $ fiyatla satın alınabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. HubSpot CRM

HubSpot aracılığıyla

HubSpot CRM, HubSpot'un kapsamlı ürün paketiyle entegre olan kullanıcı dostu bir platformdur. Birlikte, kapsamlı bir pazarlama, satış, hizmet ve web sitesi yönetimi çözümü sunar.

CRM'lerinin ücretsiz sürümü, küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun temel özellikler sunar. HubSpot, ölçeklenebilirlik öncelikli olduğunda da iyi bir seçimdir. Premium eklentiler, işletmenizin ihtiyaçları doğrultusunda işlevselliğini artırmasına olanak tanır.

HubSpot CRM'nin en iyi özellikleri

Pazarlama otomasyonu, satış gücü otomasyonu ve müşteri hizmetleri yeteneklerini bir araya getiren hepsi bir arada CRM

Ücretsiz sürüm, küçük işletmelerin e-posta pazarlaması, müşteri adayı yönetimi ve satış boru hattı yönetimine başlamasına olanak tanır

Gelişmiş pazarlama otomasyon araçları, müşteri davranışlarına göre uyarlanmış pazarlama kampanyalarının otomasyonunu sağlar

Satış fırsatları ve web ziyaretçileri hakkında gerçek zamanlı içgörüler, işletmelerin müşteri etkileşimlerini yönetmesine yardımcı olur

Sınırsız kullanıcı ve sınırsız kişiye izin vererek büyüyen işletmeler için ölçeklenebilir

Hizmet otomasyonu, müşteri ilişkilerini daha da iyileştirmek için müşteri desteğini kolaylaştırır

HubSpot CRM sınırlamaları

Ücretsiz sürümde sınırlı özelleştirme seçenekleri vardır

Raporlama araçları diğer seçenekler kadar sağlam değildir

HubSpot CRM fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 20 $/ay

Profesyonel: 1.600 $/ay

Enterprise: 5.000 $/ay

HubSpot CRM değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.500'den fazla yorum)

3. Zoho CRM

Zoho aracılığıyla

Zoho CRM, her boyuttaki işletme için geniş bir özellik listesi sunan Zoho uygulama paketinin bir parçasıdır. Özelleştirme seçenekleriyle tanınır. Örneğin, çok kanallı destek, işletmenizin müşterilerle e-posta, telefon, canlı sohbet ve sosyal medya aracılığıyla bağlantı kurmasını sağlar.

CRM, Zoho paketindeki 40'tan fazla uygulama ile entegre olmasının yanı sıra üçüncü taraf entegrasyonları için de destek sağlar.

Zoho CRM'nin en iyi özellikleri

Satış otomasyonu ve müşteri ilişkileri yönetimi için kapsamlı bir özellik seti sunar

Müşteri etkileşimlerini yönetmek ve pazarlama kampanyalarını otomatikleştirmek için gelişmiş pazarlama otomasyonu

Satış süreci yönetimi için birden fazla boru hattını destekler

Gerçek zamanlı analitik, satış takımlarına satış hunisi hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar

Sosyal medya ile entegre olarak satış kanallarında potansiyel müşterilerle etkileşim kurun ve onları izleyin

Zoho CRM sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü, alternatiflere kıyasla eski hissedilebilir

Bazı entegrasyonların kurulumu zor olabilir

Zoho CRM fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 23 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 40 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 52 $

Zoho CRM puanları ve yorumları

G2: 4. 0/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (6.000'den fazla yorum)

4. EngageBay

EngageBay aracılığıyla

EngageBay, pazarlama, satış ve hizmet fonksiyonlarını CRM'sine entegre eder. Yazılım, öncelikle küçük işletmeler ve yeni kurulan şirketler için tasarlanmıştır ve onlara iyi bir CRM'nin sağladığı avantajları keşfetmeye başlamalarına yardımcı olan güçlü ancak kullanımı kolay bir çözüm sunar.

Özellikleri arasında e-posta pazarlama, potansiyel müşteri oluşturma ve müşteri hizmetleri işlevleri bulunur, böylece müşteri ilişkileri yönetimi için gerekli tüm özellikleri içeren hepsi bir arada bir çözüm elde edersiniz.

EngageBay'in en iyi özellikleri

Müşteri etkileşimlerini, satış operasyonlarını ve pazarlama süreçlerini yönetmek için tek bir platform sağlar

Satış süreçlerini yönetmek ve pazarlama kampanyalarını otomatikleştirmek için gelişmiş pazarlama otomasyon araçları sunar

Satış otomasyonu özellikleri, satış takımlarının randevuları planlamasına ve satış fırsatlarını daha kolay izlemesine yardımcı olur

Müşteri adayı yönetimi araçları, web formlarından veya diğer web etkileşim noktalarından müşteri adaylarını yakalar ve besler

E-posta pazarlama özellikleri, kişiselleştirilmiş müşteri iletişimi sağlar

EngageBay sınırlamaları

Kullanıcılar, iş akışlarını kesintiye uğratan ara sıra meydana gelen aksaklıklar bildirdi

Mobil uygulama masaüstü sürümü kadar işlevsel değildir

EngageBay fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 11,04 $

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 42,49 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 67,99 $

EngageBay puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (550+ yorum)

5. Bitrix24

Bitrix24 aracılığıyla

Bitrix24, CRM, proje yönetimi ve web sitesi oluşturmayı tek bir platformda birleştirir. Takımlar içinde işbirliğini mümkün kılan ve teşvik eden özellikleriyle bilinir. İletişim, görev yönetimi ve CRM için araçlara sahiptir, bu da geniş bir iş ihtiyaçları aralığına hizmet etmesini sağlar.

Bu kapsamlı özellikler sayesinde Bitrix24, şirketin faaliyetlerine ilişkin bütünsel bir görünüm sunar.

Bitrix24'ün en iyi özellikleri

Tek bir platformda satış ekibi işbirliği, proje yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi sunar

Şirket genelinde daha kolay satış boru hattı yönetimi oluşturmak için birden fazla satış boru hattı için Kanban panoları vardır

Pazarlama otomasyonu özellikleri, karmaşık pazarlama kampanyaları tasarlamayı kolaylaştırır

Sohbet ve video konferans dahil gerçek zamanlı iletişim araçları, satış takımlarına ve müşteri desteği takımlarına yardımcı olur

Ş Akışı otomasyonu, iş operasyonlarını ve satış süreçlerini kolaylaştırır

Bitrix24 sınırlamaları

Küçük işletmeler, yazılımın ihtiyaçlarından daha karmaşık olduğunu düşünebilir

Bazı kullanıcılar, platformun karmaşıklığı nedeniyle platforma alışmak için önemli miktarda zaman harcamak zorunda kaldıklarını bildirmiştir

Bitrix24 fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel: Beş kullanıcı için aylık 49 $

Standart: 50 kullanıcı için aylık 99 $

Profesyonel: 100 kullanıcı için aylık 199 $

Enterprise: 250 kullanıcı için aylık 399 $

Bitrix24 puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (500+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (750+ yorum)

6. Keap

Keap aracılığıyla

Eskiden Infusionsoft olarak bilinen Keap, büyümek isteyen küçük işletmeler için tasarlanmış bir CRM ve pazarlama otomasyon platformudur. Müşteri yönetimi, e-posta pazarlama ve e-ticaret işlevleri sunar.

Bu hizmetler, müşteri etkileşimlerini daha da kolaylaştırmaya yardımcı olan Keap'in güçlü otomasyon özellikleriyle geliştirilmiştir. Müşteri takibinden müşteri ödeme süreçlerine kadar her şeyi otomatikleştirebilir, yoğun girişimciler ve küçük takımlar için zaman kazanabilirsiniz.

Keap'in en iyi özellikleri

Her boyuttaki işletme için kapsamlı satış ve pazarlama otomasyonu özellikleri sunar

CRM araçları, müşteri etkileşimlerini ve geçmişini izleyerek müşteri desteğini iyileştirir

Sezgisel satış boru hattı yönetim araçları, satış temsilcilerinin anlaşmaları önceliklendirmesine ve yönetmesine yardımcı olur

E-posta pazarlama ve web formları, potansiyel müşteri yakalama ve beslemeyi iyileştirir

Pazarlama kampanyalarını otomatikleştirmek için gelişmiş özellikler, iş zamanından ve paradan tasarruf sağlar

Keap sınırlamaları

Kapsamlı özellik seti, zor bir öğrenme eğrisi ile birlikte gelir

Kampanya oluşturucu, bazı müşterilerin istediği kadar sezgisel değildir

Keap fiyatlandırması

Pro: 199 $/ay

Maksimum: 289 $/ay

Ultimate: 349 $/ay

Keap puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (1.400+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (1.200+ yorum)

7. Salesforce Satış Bulutu

Salesforce aracılığıyla

Salesforce Sales Cloud, pazardaki en tanınmış Agile CRM alternatiflerinden biri olan daha büyük Salesforce platformunun bir parçasıdır. Platform, ölçeklenebilirliği, geniş ekosistemi ve son derece özelleştirilebilir yapısı ile bilinir.

Tüm müşteri etkileşimlerini de içeren satış sürecini yönetmek için tasarlanmıştır. Kullanıcılar, gelişmiş içgörüler için gelişmiş AI yetenekleriyle desteklenen kapsamlı iş analitiğinden de yararlanır.

Salesforce Sales Cloud'un en iyi özellikleri

Müşteri ilişkilerini etkin bir şekilde yönetmek için sağlam bir CRM sistemi sağlar

Gelişmiş pazarlama otomasyonu ve satış otomasyonu araçları, daha iyi pazarlama kampanyaları oluşturmanıza yardımcı olur

Gerçek zamanlı analitik, satış ekiplerine satış süreçlerinin daha iyi yönetimi için içgörüler sağlar

Gelişmiş özellikler, karmaşık satış süreçlerini ve iş operasyonlarını destekler

Çeşitli pazarlama ve satış stratejilerine uyum sağlamak için popüler sosyal medya platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur

Salesforce Sales Cloud sınırlamaları

Birden fazla özelleştirme ve ek modül eklediğinizde maliyet hızla artar

Bu yazılım karmaşıktır ve yeni kullanıcıları zorlayabilir

Salesforce Sales Cloud fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 25 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 80 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 165 $

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 330 $

Sınırsız+: Kullanıcı başına aylık 500 $

Salesforce Sales Cloud puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (18.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (17.000+ yorum)

8. Pipedrive

Pipedrive aracılığıyla

Pipedrive, öncelikle satış yönetimine odaklanan bir CRM platformudur. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin satış süreçlerini takip etmelerine yardımcı olur.

Platform, basitlik ve kullanılabilirliği ön plana çıkararak CRM'ye yeni başlayan kullanıcılar için popüler bir seçimdir. Örneğin, görsel boru hattı yönetimi arayüzü, tüm anlaşmalarınızı ve durumlarını bir bakışta görebilmenizi sağlar.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu CRM yazılımı, satış boru hattı yönetimini iyileştirir ve satış sürecini optimize eder

Satış hunilerine gerçek zamanlı görünürlük, satış temsilcilerinin satış fırsatlarını daha iyi yönetmelerini sağlar

Gelişmiş otomasyon özellikleriyle satış takımlarının idari yükünü azaltır

E-posta pazarlaması, potansiyel müşterileri beslemeye ve potansiyel müşterilerle etkili bir şekilde iletişim kurmaya yardımcı olur

Birden fazla satış sürecini yönetmek için sezgisel bir arayüz sunarak büyük satış operasyonları için idealdir

İş Akışı otomasyonları, işletmelerin satış pazarlama çabalarını yönetmelerine yardımcı olur

Pipedrive sınırlamaları

Karmaşık satış süreçlerine sahip bazı kullanıcılar daha fazla özellik istedi

Raporlama özellikleri bazı müşterilerin istediği kadar sağlam değil

Pipedrive fiyatlandırması

Temel: 14,90 $/ay

Gelişmiş: 27,90 $/ay

Profesyonel: 49,90 $/ay

Güç: 64,90 $/ay

Enterprise: 99 $/ay

Pipedrive puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (1.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.500'den fazla yorum)

9. Freshworks CRM

Freshworks aracılığıyla

Freshworks CRM, eski adıyla Freshsales, satış ve pazarlama otomasyonunu birleştiren, kullanıcı dostu ancak güçlü bir CRM'dir. Kullanım kolaylığı ve temiz arayüzü ile tanınan Freshworks, Freshworks ürün paketine (kusursuz bir şekilde entegre olur) popüler bir ektir.

Bu araçlar bir araya geldiğinde, işletmeler için erişilebilir ancak kapsamlı bir araç seti sunar. İş kullanıcıları stratejik bir plan geliştirebilir ve bunu tek bir platformda uygulayabilir.

Freshworks CRM'nin en iyi özellikleri

Kapsamlı bir müşteri ilişkileri yönetimi çözümü için satış CRM ve pazarlama otomasyonunu birleştirir

Görsel satış boru hatları ve otomasyon yetenekleri, satış boru hattı yönetimini çok daha kolay hale getirir

Gerçek zamanlı analitik, satış takımlarının müşteri davranışlarını daha iyi anlamasına ve satış stratejilerini optimize etmesine yardımcı olur

E-posta pazarlama araçları, pazarlama kampanyalarını ve müşteri adayı yönetimini geliştirir

Freshworks CRM sınırlamaları

Diğer bazı CRM çözümlerine kıyasla sınırlı özelleştirme seçenekleri

Bazı kullanıcılar belirli üçüncü taraf entegrasyonlarını hantal ve kafa karıştırıcı buluyor

Freshworks CRM fiyatlandırması

Ücretsiz (en fazla üç kullanıcı için)

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 39 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 69 $

Freshworks CRM puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (7.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

10. Nutshell

Via Nutshell

Nutshell, müşteri ilişkilerini yönetmek için basit ve etkili bir çözüme ihtiyaç duyan küçük işletmelere yönelik bir CRM ve e-posta pazarlama platformudur. Satış süreci otomasyonu, boru hattı yönetimi ve performans izleme araçları sunar.

Platformun öne çıkan avantajlarından biri kullanım kolaylığıdır. Satış takımlarının minimum eğitimle hızlı bir şekilde çalışmaya başlamasını sağlar.

Nutshell'in en iyi özellikleri

Satış otomasyonu özelliklerine sahip basit bir CRM çözümü sunar

Satış boru hattı yönetimi araçları, satış süreçlerini net bir şekilde görselleştirir

E-posta pazarlama araçları, kişiselleştirilmiş kampanyalar ve daha iyi potansiyel müşteri yönetimi sağlar

Satış fırsatlarının gerçek zamanlı izlenmesi, satış takımlarının hızlı ve verimli bir şekilde hareket etmesine yardımcı olur

Otomasyon yetenekleri, satış operasyonlarını kolaylaştırır ve tekrarlayan görevlere harcanan zamanı azaltır

Kullanıcı dostu arayüz, satış temsilcileri için sorunsuz bir adaptasyon süreci sağlar

Nutshell sınırlamaları

Bazı yorumcular daha kapsamlı raporlama araçları görmek istiyor

Mobil uygulama, masaüstü sürümü kadar zengin özelliklere sahip değildir

Nutshell fiyatlandırma

Temel: Kullanıcı başına aylık 16 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 42 $

Power AI: Kullanıcı başına aylık 52 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 67 ABD doları

Nutshell puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (850+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (400'den fazla yorum)

Daha İyi Müşteri İlişkileri Yönetimi Yolculuğunuza Başlayın

İyi bir CRM, işiniz için yapabileceğiniz en iyi yatırımlardan biridir. Müşteri ilişkileri şirketinizin başarısını veya başarısızlığını belirler, bu nedenle bu ilişkileri iyileştirmeye yönelik her türlü araç size rekabet avantajı sağlayacaktır.

En iyi Agile CRM alternatiflerinden biri olan ClickUp, işinizin her alanını kolaylaştıracak mükemmel müşteri ilişkileri yönetimi ve kapsamlı verimlilik özelliklerinin önünü açar.

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