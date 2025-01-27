2025'te Tüketicileri Anlamak için En İyi 10 Hotjar Alternatifi

Aylık ziyaretçi sayınızı ezbere bile söyleyebiliyorsunuzdur. Belki de dönüşüm oranınız sürekli aklınızda. Belki de A/B testlerini bir sanat haline getirmişsinizdir.

Ancak bu web sitesi ve mobil uygulama istatistikleri sadece başlangıç. Verilerinizden en iyi şekilde yararlanmak için kullanıcı deneyimini derinlemesine incelemeniz gerekir. Web sitesi ziyaretçilerinin sitenizin her sayfasıyla nasıl etkileşimde bulunduğunu veya mobil kullanıcıların uygulamanızı nasıl kullandığını anlamak, sorunlu noktaları ve iyileştirme fırsatlarını belirlemenize yardımcı olabilir. Ayrıca, kullanıcılarınız için neyin işe yaradığını gösterir ve bu özellikleri ön plana çıkararak platformunuzu bir dönüşüm gücü haline getirir.

Doğru araçlara sahip olduğunuzda kullanıcı davranışını incelemek kolaydır. Hotjar gibi kullanıcı analizi araçları, istatistiklerin ötesine geçerek kullanıcı davranışına ilişkin bilgileri toplamayı kolaylaştırır. Hotjar, kullanıcı davranış analizi alanında en tanınmış isimlerden biridir, ancak mevcut tek araç değildir. İşte 2024'te keşfetmek isteyeceğiniz on Hotjar alternatifi.

Hotjar'ın alternatifleri nelerdir?

Hotjar, UX ve web sitesi performansınızı iyileştirmek için veri ve geri bildirim toplamanıza yardımcı olabilecek çeşitli özelliklere sahip, en tanınmış kullanıcı davranışı araçlarından biridir.

Platformun ısı haritalarını ve oturum kayıtlarını kullanarak kullanıcı etkileşimini inceleyebilir ve kullanıcıların her bir sayfayla nasıl etkileşime girdiğini analiz edebilirsiniz. Yerleşik geri bildirim aracı, site içi anketler oluşturmanıza olanak tanır. Platformdaki her özellik, web sitenizi nasıl geliştireceğiniz ve ziyaretçileriniz için daha iyi bir deneyim haline getireceğiniz konusunda daha iyi veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olabilir.

Hotjar, en iyi bilinen web analizi ve kullanıcı geri bildirim araçlarından biri olsa da, tek veya en iyisi değildir.

Bazı Hotjar kullanıcıları, analiz aracının web sitesi yükleme sürelerini yavaşlatabileceğini not ediyor. Diğerleri ise, aracın huni analizi gibi önemli bilgileri sağlamadığını ve potansiyel müşterilerin satış huninizden nerede çıktığı konusunda sizi karanlıkta bıraktığını uyarıyor. Bu durum, birçok site sahibinin web sitelerini iyileştirmelerine yardımcı olacak Hotjar alternatifleri aramasına neden oldu.

Hotjar alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Hotjar alternatifleri mi arıyorsunuz? Kullanıcı davranışını analiz etmenize yardımcı olacak araçlar ararken dikkat etmeniz gereken beş nokta:

Güçlü özellikler: Hotjar, oturum kayıtları ve ısı haritaları, anketler, geri bildirim formları ve daha fazlasını sunar. Keşfettiğiniz alternatiflerin, istediğiniz özellikleri sağladığından ve aynı zamanda web sitenizi geliştirmek için kullanabileceğiniz eyleme geçirilebilir içgörüler sunduğundan emin olun

Sezgisel kullanıcı arayüzü: Veriler, ancak nasıl elde edileceğini ve nasıl kullanacağını bilirseniz yararlıdır. Seçtiğiniz Hotjar alternatifinin, çalışmak için bilgisayar bilimi alanında yüksek lisans gerektirmeyen, kullanımı kolay bir arayüze sahip olduğundan emin olun

İyi entegrasyon seçenekleri: Dikkate aldığınız Hotjar alternatiflerinin, içerik yönetim sisteminiz, e-ticaret platformunuz ve iletişim araçlarınız gibi teknoloji yığınınızdaki diğer uygulamalar ve programlarla entegre olup olmadığını kontrol edin

Doğru gerçek zamanlı veriler: Tüm veriler eşit değildir. Web sitesi analiz aracının verileri nasıl topladığını ve bunların gerçek zamanlı olup olmadığını inceleyin. Doğru veriler, web sitenizin performansı ve kullanıcı davranışları hakkında Tüm veriler eşit değildir. Web sitesi analiz aracının verileri nasıl topladığını ve bunların gerçek zamanlı olup olmadığını inceleyin. Doğru veriler, web sitenizin performansı ve kullanıcı davranışları hakkında bilinçli kararlar almak için çok önemlidir

Fiyatlandırma: Hotjar'ın alternatiflerinin fiyatlarını karşılaştırın ve seçtiğiniz seçeneğin mevcut bütçenize uygun olduğundan emin olun. Bazı seçenekler, özellikle yeni kurulan ve küçük işletmeler için daha uygun maliyetli çözümler sunar

Hotjar alternatiflerini keşfederken, ücretsiz deneme seçenekleri olanları arayın. Ücretsiz deneme, bir platformu test etmek ve iş ve kurumsal planlara commit etmeden önce UX ve özellikleri beğenip beğenmediğinizi görmek için harika bir yoldur.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Hotjar Alternatifi

1. Smartlook

Smartlook aracılığıyla

Smartlook, web siteleri ve mobil uygulamalardaki kullanıcı oturumlarını kaydeden ve analiz eden bir web analizi ve müşteri izleme aracıdır. Kaydedilen oturumları kullanarak ısı haritaları ve etkinlik izleme oluşturur ve ziyaretçilerin platformu nasıl kullandıklarına dair içgörüler sağlar. Smartlook, kullanılabilirlik sorunlarını belirlemeye ve veriye dayalı web sitesi optimizasyonunu desteklemeye yardımcı olur.

Smartlook'un en iyi özellikleri

Her zaman açık oturum kayıtları, her ziyaretçiyi her seferinde yakalamanızı ve bu bilgileri sorunları belirlemek, çökmeleri araştırmak ve kullanıcı davranışını analiz etmek için kullanabilmenizi sağlar

Kullanıcıların satış huninizde nasıl ilerlediğini ve nerede ayrılma eğiliminde olduklarını görmek için platform içinde kendi huni analizinizi oluşturun

Yeni veya mevcut verileri kullanarak saniyeler içinde ısı haritaları oluşturur, böylece kullanıcı etkileşimini bir bakışta anlayabilir ve web sitenizde veya mobil uygulamalarınızda neyin işe yaradığını ve neyi düzeltmeniz gerektiğini anında görebilirsiniz

Smartlook sınırlamaları

Bir kullanıcının birden fazla oturumda izlediği yolu takip etme desteği yok

Smartlook fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Pro plan: 55 $/ay

Enterprise planı: Fiyat bilgisi için iletişime geçin

Smartlook puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (860+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (130+ yorum)

2. Lucky Orange

Lucky Orange aracılığıyla

Lucky Orange, web sitesi sahiplerinin kullanıcı davranışları hakkında içgörü kazanmasına yardımcı olan bir web analizi ve dönüşüm oranı optimizasyon aracıdır. Platform, geri bildirim toplamanıza ve kullanıcı deneyimi hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olacak birçok özelliğin yanı sıra Google Analytics, HubSpot ve daha fazlasıyla bağlantı kurmak için bazı mükemmel entegrasyon seçenekleri sunar.

Hotjar'ın bu alternatifi, Squarespace veya Shopify üzerinde çalışan e-ticaret siteleri için iyi işleme yeteneği ile bilinir.

Lucky Orange'ın en iyi özellikleri

Canlı sohbet için gerçek zamanlı destek, böylece kullanıcıların web sitesi etkileşimlerine veya trafik segmentlerine göre onlarla etkileşim kurabilirsiniz

Mükemmel bir görsel arayüz, verilere odaklanmanızı ve ihtiyacınız olan bilgileri hızlı bir şekilde elde etmenizi kolaylaştırır

Form analizi aracı, alan sırası, başlama süresi ve terk etme oranları dahil olmak üzere kullanıcıların formlarınızla nasıl etkileşimde bulunduğuna dair birçok önemli metrik sağlar

Lucky Orange sınırlamaları

Veri depolama alanı sınırlıdır, bu nedenle arşiv verilerine başvurmak isterseniz ne kadar geriye gidebileceğiniz sınırlı olabilir

Lucky Orange fiyatlandırması

Ücretsiz

Oluşturma: Aylık 39 $

Grow: 79 $/ay

Genişlet: 179 $/ay

Fiyat: 749 $/ay

Enterprise: Fiyat bilgisi için iletişime geçin

Lucky Orange puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (120+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (160+ yorum)

3. FullStory

FullStory aracılığıyla

FullStory, web siteleri ve mobil uygulamalar için kullanıcı deneyimi verileri sağlar. Isı haritaları ve oturum kayıtları dahil olmak üzere Hotjar ile birçok ortak özelliğe sahiptir ve kuruluşların kullanıcı davranışlarını ayrıntılı bir şekilde izleyip analiz etmelerine olanak tanır.

Diğer Hotjar alternatiflerine kıyasla FullStory, daha gelişmiş bir oturum tekrar oynatma aracı ve daha sağlam analitik yetenekler sunar. Kuruluşların dijital platformlarını geliştirebilmeleri için eyleme geçirilebilir içgörüler sağlamaya odaklanır.

FullStory'nin en iyi özellikleri

Harika oturum paylaşım araçları, belirli kullanıcı yolculuklarını geliştiricileriniz ve mühendislik takımlarınız gibi diğer takımlarla paylaşmanıza olanak tanır

Gizlilik ayarları kullanıcı verilerini korur, böylece neyi kimlerle paylaştığınız konusunda endişelenmenize gerek kalmaz

Yeni kullanıcıların derinlemesine analiz araçlarını daha hızlı kullanmaya başlamaları için onboarding uzmanları ve ürün sertifikasyon kursları ile mükemmel destek

FullStory sınırlamaları

FullStory kurumsal hesaplara yöneliktir, bu nedenle küçük işletmeler diğer Hotjar alternatiflerine kıyasla fiyatını yüksek bulabilir

FullStory fiyatlandırması

Fiyat bilgisi için iletişime geçin

FullStory puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (350+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (60+ yorum)

4. Glassbox

Glassbox aracılığıyla

Glassbox, web siteleri ve mobil uygulamalardaki kullanıcı etkileşimlerini yakalamanıza, analiz etmenize ve görselleştirmenize yardımcı olan bir dijital deneyim analizi aracıdır.

Her kullanıcı oturumunu kaydeder ve ardından bu verileri oturum tekrarları, ısı haritaları ve davranış analitiği yoluyla ayrıntılı içgörüler oluşturmak için kullanır. Glassbox, mobil uygulama analitiği aracı olarak özellikle yüksek puan almaktadır ve uygulama içi deneyimlere ilişkin içgörüler sağlayarak geliştirme takımlarının kullanıcı yolculuğunu optimize etmesine olanak tanır.

Glassbox'ın en iyi özellikleri

Kullanımı kolay arayüz, bireysel oturum kayıtları ve ısı haritaları dahil olmak üzere kolay arama ve bulma imkanı sunar

AI destekli analiz, kullanıcı yolculuğu hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar ve sürtüşme noktalarının nerede olabileceğini size söyler

Gerçek kullanıcılardan belirli, eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmenize yardımcı olacak çok sayıda müşteri geri bildirimi aracı

Glassbox sınırlamaları

Bilet yanıt süresi yavaştır, bu nedenle kendi çözümünüzü kendiniz bulmaya veya çevrimiçi topluluklardan yardım istemeye hazır olun

Glassbox fiyatlandırması

Fiyat bilgisi için iletişime geçin

Glassbox puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (570+ yorum)

Capterra: 5/5 (40+ yorum)

5. Contentsquare

Via Contentsquare

Contentsquare, kuruluşların web siteleri ve mobil uygulamalarındaki kullanıcı davranışlarını anlamalarına yardımcı olan bir web sitesi analiz aracıdır.

Veri toplama ve görselleştirmeden elde edilen gelişmiş analitik özellikleri ile ContentSquare, kullanıcı davranışları, dönüşüm hunileri ve etkileşim oranları hakkında içgörüler sunar. Kuruluşların dijital varlıklarını optimize etmek için veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olmaya odaklanır.

Contentsquare'in en iyi özellikleri

Ayrıntılı kullanıcı davranış analizi, kaydırma erişimi, fare hareketleri ve tıklamalar gibi ayrıntılar hakkında geri bildirim sağlar, böylece kullanıcıların platformlarınızla nasıl etkileşimde bulunduğunu derinlemesine inceleyebilirsiniz

Otomatik içgörüler, kullanıcıların yolculuklarını neden terk ettiklerini veya hangi sorunlarla karşılaşabileceklerini bulmak için verilerinizi araştırarak tahminlerde bulunma ihtiyacını ortadan kaldırır

Sezgisel bir kullanıcı arayüzü, harika görsel raporlama sunar, böylece veriler kolayca anlaşılır ve uygulanabilir

Contentsquare sınırlamaları

Platform entegrasyon yetenekleri sunsa da, bunların kurulumu zor olabilir ve huni analizi gibi işlemleri yapma yeteneğinizi sınırlayabilir

Contentsquare fiyatlandırması

Fiyat bilgisi için iletişime geçin

Contentsquare puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (440+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (110+ yorum)

6. LogRocket

LogRocket aracılığıyla

LogRocket, geliştiriciler ve ürün yönetimi takımları tarafından kullanıcıların web siteleri ve mobil uygulamalarıyla nasıl etkileşimde bulunduğunu görmek için kullanılan bir uygulama izleme ve oturum tekrar platformudur. Kullanıcı oturum kayıtlarının yanı sıra hata izleme ve konsol günlüğü yakalama özellikleri sunar, bu nedenle daha kararlı ve kullanıcı dostu bir deneyim sağlayabilen mükemmel bir sorun giderme aracıdır.

LogRocket'in en iyi özellikleri

En uygun fiyatlı Hotjar alternatiflerinden biri olan bu hizmet, aylık sadece 69 $ (yıllık faturalandırılır) karşılığında ayda 10.000 oturum kaydı sunarak küçük işletmeler için mükemmel bir seçenek haline geliyor

Ağ günlükleri ve Javascript hataları, geliştirme takımlarının sorunları tespit etmesine ve hata giderme sırasında kullanıcının tam olarak ne yaşadığını görmesine yardımcı olur

Makine öğrenimi araçları, kuruluşların toplanan büyük miktarda veriyi inceleyerek sorunlara ve dijital alanlarında en büyük sorunlara neden olan faktörlere ilişkin içgörüler elde etmelerine yardımcı olur

LogRocket sınırlamaları

Analiz araçları çok fazla bellek kullanır ve bu da uygulamalarınızı yavaşlatabilir

LogRocket fiyatlandırması

Ayda 1.000 oturuma kadar ücretsiz

tüm planlarda 14 gün ücretsiz deneme

Takım: 99 $/ay

Profesyonel: 350 $/ay

Enterprise: Fiyat bilgisi için iletişime geçin

LogRocket puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.100+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (25+ yorum)

7. Mouseflow

Mouseflow aracılığıyla

Oturum kayıtları, ısı haritaları ve huni analizi gibi olağan seçimlerin yanı sıra Mouseflow, verilerinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak bazı harika derinlemesine analizler sunar. Kullanılabilirlik sorunlarını ve darboğazları hızlı bir şekilde belirleyerek konuşmaları artırmanın yolunu açabilirsiniz. Platform, müşteri memnuniyetini ve web sitesi performansını artırmak için kullanışlıdır.

Mouseflow'un en iyi özellikleri

7/24 müşteri desteği, platformla ilgili karşılaştığınız tüm zorlukların üstesinden gelmenize ve her özellikten en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur

Sürtünme puanları, kullanıcıların hayal kırıklığının ardındaki davranışları ve bunları nasıl aşabileceğinizi anlamak için mükemmeldir

Akıllı dönüşüm hunisi analizi, kullanıcıların nerede dönüşüm gerçekleştirdiğini veya ayrıldığını ve sorunları nasıl çözebileceğinizi anlamanıza yardımcı olur

Mouseflow sınırlamaları

Kullanıcılar, Mouseflow'un izlediği verilerle ilgili sınırlamalar olduğunu bildiriyor, örneğin form analizi ve mobil oturum kayıtlarında zorluklar

Mouseflow fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 29 $

Büyüme: 99 $/ay

Pro: 399 $/ay

Mouseflow puanları ve yorumları:

G2: 4,6/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (110+ yorum)

8. Heap

Heap aracılığıyla

Heap, basit veri toplama ve analiz araçları sunan bir dijital analiz platformudur. Diğer Hotjar alternatiflerinden farklı olarak, Heap tüm kullanıcı etkileşimlerini otomatik olarak yakalar, böylece önceden etkinlik izleme ayarları yapmadan davranışları geriye dönük olarak analiz edebilirsiniz. Bu, dijital platformlarınızdaki kullanıcı deneyimini optimize etmek için "ayarla ve unut" türünde bir çözüm sunar.

Heap'in en iyi özellikleri

Otomatik kullanıcı deneyimi kaydı, en çok faizini çektiğiniz anların oturum tekrarları ile kullanıcı yolculuklarını geriye dönük olarak analiz edebilmenizi sağlar

Otomatik veri bilimi araçları, bir sonraki adımda ne yapılacağına dair tahminleri ortadan kaldırır ve dijital platformlarınızı nasıl optimize edebileceğiniz konusunda içgörüler sunar

Uygulaması ve kullanımı kolaydır, böylece hemen veri ve analiz almaya başlayabilirsiniz

Heap sınırlamaları

Popüler araçlarla entegrasyonlar sınırlı olabilir

Heap fiyatlandırması

Fiyat bilgisi için iletişime geçin

Heap puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (30+ yorum)

9. Crazy Egg

Via Crazy Egg

300.000'den fazla web sitesi, Crazy Egg'i tercih ettikleri Hotjar alternatifi olarak kullanıyor. Dijital analiz aracı, ısı haritaları, kaydırma haritaları ve oturum kayıtları sunarak kullanıcı davranışları ve etkileşim kalıpları hakkında içgörüler sağlar. Dijital platformlarınızdaki ilgi alanlarını ve potansiyel sorunları belirlemek için kullanışlıdır.

Crazy Egg'in en iyi özellikleri

Kullanımı ve kurulumu kolaydır, böylece hızlı bir şekilde veri ve ayrıntılı web sitesi analizi almaya başlayabilirsiniz

Güzel A/B test seçenekleri, kullanıcılarınız için en iyi seçeneğin hangisi olduğunu belirlemenize yardımcı olur

Sayfa yükleme süreleri üzerinde önemli bir etkisi yoktur, bu da bu metriği optimize etmeye çalışanlar için mükemmel bir haberdir

Crazy Egg sınırlamaları

Bu, çok basit ve kullanımı kolay bir davranış analizi aracıdır ve daha derinlemesine analiz isteyen kullanıcılar için fazla basit olabilir

Crazy Egg fiyatlandırması

30 gün ücretsiz deneme

Temel: Aylık 29 $, yıllık faturalandırılır

Standart: Aylık 49 $, yıllık olarak faturalandırılır

Ayrıca: Aylık 99 $, yıllık faturalandırılır

Pro: Aylık 249 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Fiyat bilgisi için iletişime geçin

Crazy Egg puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)

10. VWO

VWO aracılığıyla

VWO veya Visual Website Optimizer, bir dönüşüm oranı optimizasyonu ve A/B test platformudur. Özellikle A/B testleri ve bölünmüş URL testleri için kullanışlıdır, ancak aynı zamanda ısı haritaları ve oturum tekrarları gibi standart davranış analizi araçları da sunar. VWO, dönüşüm oranlarını artırmanın en iyi yollarını denemeniz gerekiyorsa mükemmel bir araçtır.

VWO'nun en iyi özellikleri

VWO, bölünmüş URL testleri ve A/B testleri kurmayı çok kolaylaştırır ve başarılı testler için kriterler belirlemenize veya test zamanlarını planlamanıza olanak tanır

%70 ilk çağrı çözüm oranı ve sektör ortalamasının yarısından daha kısa yanıt süresi ile 7/24 müşteri desteği

Mükemmel veri koruma özellikleri, bu platformu GDPR, HIPAA ve diğer veri koruma politikalarıyla uyumlu hale getirir

VWO sınırlamaları

Bu yazılımın öğrenme eğrisi oldukça diktir

VWO fiyatlandırması

Başlangıç: Ayda 50.000 kullanıcıya kadar ücretsiz

Büyüme: Aylık 386 $, yıllık faturalandırılır, aylık 50.000 kullanıcıya kadar izleme

Pro: Aylık 887 $, yıllık faturalandırılır, aylık 50.000 kullanıcıya kadar izleme

Enterprise: Aylık 1.553 $, yıllık fatura, aylık 50.000 kullanıcıya kadar izleme

VWO puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (550+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (90+ yorum)

ClickUp'ın çok yönlü proje yönetimi araçlarıyla net web sitesi yönetimi projeleri düzenleyin

Bir web sitesini yönetmek veya bir mobil uygulama geliştirmek, kullanıcı davranışını analiz etmenize yardımcı olacak araçlar gerektirir. Bu araçlar, sorunları giderir, dönüşüm oranlarını optimize eder ve daha iyi müşteri memnuniyeti için kullanıcı deneyimini geliştirir.

Hotjar veya bu listedeki Hotjar alternatiflerinden birini kullanıyorsanız, kullanıcı yolculuğu analizini dijital platformlarınızı iyileştirmek için işe koyabilirsiniz. Süreçlerinizi, yardımcı görselleştirme teknikleri ve verimlilik araçlarıyla zenginleştirin.

Dijital davranış izleme ve analizinden en iyi şekilde yararlanmak için, Hotjar'a tercih ettiğiniz alternatifi ClickUp ile entegre edin. Genellikle bir proje yönetimi aracı olarak anılan ClickUp, bundan çok daha fazlasıdır: aynı zamanda en yüksek puanlı web sitesi proje yönetimi platformudur.

Ayrıntılı Gösterge Panelleri oluşturun ve sprint puan ilerlemesi, duruma göre görevler ve görünüme göre hataları görmek için kolayca Kartlar ekleyin

Web sayfalarınızın sorunsuz çalışmasını, yolunda gitmesini ve KPI'ları karşılamasını sağlamak için yerleşik araçları kullanın. ClickUp, takım işbirliğini çocuk oyuncağı haline getiren sezgisel bir kullanıcı arayüzüne ve güçlü özelliklere sahiptir, böylece her projede olağanüstü sonuçlar elde edebilirsiniz.

Ayrıca ClickUp'ı favori analiz platformunuza bağlayarak, web sitesi verilerinizi işlemek, depolamak ve analiz etmek için merkezi bir alan oluşturabilirsiniz. Bu şekilde, web sitenizin veya mobil uygulamanızın performansına daha bütünsel bir görünüm elde edersiniz ve optimizasyon konusunda daha iyi veriye dayalı kararlar alabilirsiniz.

Daha da iyisi, stratejik planlama şablonlarıyla dolu bir kitaplık kullanın. Ücretsiz Analitik Rapor şablonunu, anlaşılması kolay görselleştirmeler ve KPI izleme ile verilerinizi anlamlandırmak için bir başlangıç noktası olarak kullanabilirsiniz. Veya Veri Analizi Raporu şablonunu kullanarak trendleri hızlıca karşılaştırın ve dijital platformlarınızda iyileştirme alanlarını belirleyin.

ClickUp ile Müşterileriniz Hakkında Daha Net Bilgiler Edinin

ClickUp, web sitesi proje yönetimi ve analiz araçlarını birleştirerek projelerinizi verimli bir şekilde yönetmenizi sağlar. ClickUp ile ayrıca hedef kitleniz, kullanıcı deneyimi ve dijital platform performansınız hakkında da bilgi edinebilirsiniz.

ClickUp'ın hepsi bir arada çözümü, verilerin kral olduğu bir dünyada kral yapıcıdır. Çevrimiçi varlığınız için daha akıllı stratejik kararlar almaya başlamak için bugün ücretsiz ClickUp hesabınızı oluşturun.