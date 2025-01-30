2025'in En İyi 10 Ürün Odaklı Büyüme Yazılım Aracı (PLG)

Her şirket, müşteri edinme maliyeti (CAC) yani bir müşteri edinmenin maliyetini önemsiyor. Bu genellikle satış ve pazarlama personelinizin sayısı, reklam harcamaları vb. gibi çeşitli maliyetlerin birleşiminden oluşur.

Buna bağlı olarak, her şirket CAC Geri Ödeme Süresi'ne, yani CAC'nizi müşterilerinizden gelir olarak geri kazanmak için gereken süreye önem verir.

Geleneksel pazara giriş (GTM) stratejisinde, şirketler büyük ölçüde dış pazarlama ve satış çabalarına güvenir. Bu, personel maliyetlerinin yanı sıra bu stratejiyi desteklemek için reklam kampanyaları yürütmek için gereken bütçeyle beslenen yüksek CAC anlamına geliyordu.

Ardından daha verimli bir model ortaya çıktı: Hubspot gibi şirketlerin savunduğu Inbound Pazarlama stratejisi. Yatırım, içerik yoluyla bir marka ve düşünce liderliği yaratmaya yöneldi ve müşteriler sizi arama motorları aracılığıyla organik olarak buldu. Bu, CAC maliyetlerini düşürdü.

Bu evrimin bir sonraki aşaması, büyüme stratejinizin merkezine ürününüzü yerleştiren, CAC ve geri ödeme süresini azaltan, ölçeklenebilirliği ve karlılığı artıran Ürün Odaklı Büyüme'dir.

Ürün Odaklı Büyüme nedir?

Ürün odaklı büyüme (PLG), ürününüzün müşteri kazanımı, elde tutma ve genişlemenin temel itici gücü olduğu bir iş stratejisidir. Müşterilerin ürününüzü minimum sürtüşmeyle keşfetmelerini, benimsemelerini ve değer elde etmelerini sağlayan çekici bir kullanıcı deneyimi yaratmaya odaklanır.

PLG stratejisi, kullanıcıları çekmek, etkileşim kurmak ve elde tutmak için ürününüzden yararlanmayı içerir. PLG, yalnızca geleneksel satış ve pazarlama çabalarına güvenmek yerine, ürününüzün içsel değerini vurgular ve kullanıcı memnuniyeti yoluyla büyümeyi hedefler.

Ürün Odaklı Büyüme Yazılımı nedir?

Ürün odaklı büyüme yazılımı, müşteri yaşam döngüsü boyunca (kazanım, para kazanma, elde tutma, genişletme ve savunuculuk) büyümeyi sağlamak için kullanıcı odaklı özelliklere, analitiklere ve AI otomasyonuna odaklanarak ürün odaklı bir büyüme stratejisi uygulamanıza yardımcı olur.

Hedef, ürünü büyüme ve gelirin ana itici gücü olarak kullanarak kullanıcıları ücretli aboneler veya alıcılara dönüştürmektir.

Ürün odaklı büyüme araçları size şu konularda yardımcı olur:

Kullanıcılara aha anları ve iş değeri sunun

Ürününüzün en iyi kullanımını sergileyin

Değerli ürün kullanım verilerini toplayın,

Müşteri geri bildirimlerini toplayın,

Kullanıcı davranışını anlayın,

Kullanıcı deneyimini geliştirin ve

Müşteri tutma oranınızı artırın

PLG büyümesi ile Satış Odaklı Büyüme arasındaki fark nedir? Hangisi daha iyidir?

Ürün odaklı ve satış odaklı büyüme, iş büyümesini sağlamak için çok farklı yaklaşımlardır. İşte bunların farkları hakkında genel bir bakış:

Özellik Ürün Odaklı Büyüme (PLG) Satış Odaklı Büyüme Odaklanın PLG, birincil büyüme faktörü olarak ürünü merkeze alır. Sezgisel bir ürün yaratmaya öncelik verir, benimsenmesi kolaydır ve kullanıcılara anında değer sağlar. Satış odaklı büyüme, müşteri kazanımı ve gelir elde etmek için satış ekibinin çabalarına büyük ölçüde bağlıdır. Satış ekibi, potansiyel müşterilerle aktif olarak iletişime geçer, demolar yapar, anlaşmaları müzakere eder ve satışları kapatır. Müşteri Kazanımı Kullanıcıların, genellikle satış ekibinin doğrudan müdahalesi olmadan, self servis yoluyla ürünü keşfetmelerine ve benimsemelerine olanak tanınmasına önem verilir. Kullanıcı kazanımı ve elde tutmayı sağlamak için cazip bir ürün deneyimi sunmayı amaçlar. Satış ekibinin potansiyel müşterileri satış hunisi boyunca yönlendirip ikna ettiği, uygulamalı ve kişiselleştirilmiş bir satış süreci içerir. Anahtar Metrikler Metrikler, kullanıcı katılımı, etkinleştirme oranları, ürün kullanımı ve kullanıcı memnuniyeti etrafında döner. Başarı, geleneksel satış kanallarına aşırı bağımlılık olmadan ürünün sürekli değer sunması ve büyümesi ile ölçülür. Satış boru hattı, dönüşüm oranları, müşteri edinme maliyetleri (CAC) ve doğrudan satış çabalarıyla elde edilen gelir.

PLG, insan gücü yoğun satış çabalarına daha az bağlı olduğu için, ürün popülerlik kazandıktan sonra genellikle daha ölçeklenebilir ve maliyet etkin olarak kabul edilir.

En başarılı şirketler, başlangıçta PLG modeline odaklanan hibrit bir yaklaşım kullanır. Ürün ilgi gördükten sonra, ölçek ve genişleme ihtiyaçlarını desteklemek için satış destekli bir modele geçerler.

Ürün Odaklı Büyüme Yazılım Aracında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

En iyi ürün odaklı büyüme aracını (PLG) seçmek, dikkatli bir yaklaşım gerektirir. İşte hızlı bir kılavuz:

Kullanıcı Dostu Arayüz: Sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip bir araç arayın. Ekibinizin kapsamlı bir eğitim almadan kolayca benimseyebileceği bir şey istiyorsunuz

Entegrasyon Yetenekleri: PLG aracının mevcut yazılım yığınınızla, özellikle CRM, ürün analitiği ve iletişim platformları gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olup olmadığını kontrol edin

Ölçeklenebilirlik: Yazılımın ölçeklenebilir olduğundan ve kullanıcı tabanınız genişledikçe artan kullanımı kaldırabildiğinden emin olun

Analitik ve Raporlama: Araç, kullanıcı davranışları ve etkileşimi hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler sağlamalıdır

Güvenlik ve Uyumluluk: Ürün odaklı büyüme aracının sektör güvenlik standartlarına uygun olduğundan emin olun

1. ClickUp

AI'nın gücü, 15'ten fazla görünüm ve görev otomasyonları ile ürün yönetiminizi yönetmek için ClickUp'ı keşfedin

ClickUp, fikirden uygulamaya ve izlemeye kadar tüm ürün geliştirme döngüsü için çok yönlü özelliklere sahip hepsi bir arada bir ürün yönetimi çözümü sunar.

Bu araç, erişilebilir, ilgi çekici yazılım ve çeşitli ClickUp Şablonları ile kullanıcı odaklı bir deneyime öncelik vererek ürün yolculuğunuza hızlı bir başlangıç yapmanızı sağlar.

ClickUp'ın özelleştirme özelliği, çeşitli proje takımlarının ihtiyaçlarını karşılar. ClickUp'ın bazı anahtar özelliklerine göz atalım:

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'ta önceden oluşturulmuş otomasyon tariflerini kullanın veya ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin, böylece takımınız en önemli konulara odaklanabilir

ClickUp Otomasyon : İş akışlarını kolaylaştırın ve tekrarlayan görevleri azaltın. Manuel işleri en aza indirerek değerli zaman kazanın ve müşteri deneyimini iyileştirin

ClickUp'ı kullanarak beyaz tahtalar, zihin haritaları, otomasyonlar ve çok sayıda şablon gibi kullanışlı özelliklerle iş akışları tasarlayın

ClickUp Zihin Haritaları: Satış, pazarlama ve tasarım gibi iş takımlarınız için tüm ürün geliştirme yaşam döngüsünü görselleştirin. Yalnızca iç ürün takımlarınıza değil, aynı zamanda dış kullanıcılara da şeffaflık sağlayın, onları ürünün gelecek planları hakkında bilgilendirin ve müşteri katılımını artırın

ClickUp Görevleri: Farklı projelerle ilgili çeşitli görevleri yönetip düzenleyerek ürün odaklı bir büyüme işi kurun. 35'ten fazla ClickApp arasından seçim yapın, görevlerinizi özelleştirin ve takımınızla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın, metinleri özetleyin ve düzeltin, e-posta yanıtları oluşturun ve daha fazlasını yapın

ClickUp AI: Ürününüzü yeni özelliklerle donatın ve 100'den fazla AI aracını kullanarak ürün geliştirme sürecinizi optimize edin. Ürün Gereksinimleri Belgeleri (PRD) yazın, ilgi çekici ürün içeriği oluşturun, kullanıcı test çalışmaları tasarlayın ve test planlarını her zamankinden daha hızlı hazırlayın

ClickUp Görünümleri: İşinizi ürün odaklı bir büyüme stratejisiyle uyumlu hale getirin, kullanıcı katılımını artırın ve platformun kendi kendine keşfedilmesini sağlayın. Projeleri bir bakışta görselleştirmek ve çeşitli görevleri/projeleri filtrelemek, sıralamak ve gruplamak için Liste, Pano, Box, Takvim ve daha fazlası gibi çeşitli görünüm seçenekleri arasından seçim yapın

ClickUp sınırlamaları

Birden fazla pano ve kapsamlı özellikler nedeniyle mobil uygulamada gezinmek zor olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Refiner

refiner aracılığıyla

Refiner, özelleştirilebilir anketler düzenlemenize, kullanıcı geri bildirimleri oluşturmanıza, pazar araştırması yapmanıza ve tüm araştırma verilerinizi merkezileştirmenize olanak tanıyan bir müşteri geri bildirimi ve anket çözümü yazılımıdır.

Bu ürün odaklı büyüme (PLG) aracı, web ve mobil ürün şirketleri için tasarlanmıştır ve veri odaklı SaaS şirketleri için en iyi sonucu verir. Müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları hakkında daha iyi içgörüler elde edin, uygun ürün geliştirmeleriyle kullanıcı tutma oranını artırın.

Refiner'ın en iyi özellikleri

Anket bileşenleri: Refiner'ın kullanıma hazır anket şablonlarını kullanın veya tamamen özelleştirilebilir bir anket oluşturun. NPS, CSAT, CTA ve daha fazlasını içeren 12 soru türüyle mikro anketler oluşturarak kullanıcı geri bildirimlerini toplayın

Kullanıcı segmentasyonu: Müşteri tabanınızı segmentlere ayırarak anketler için belirli grupları hedefleyin ve genel bir gruptan değil, istediğiniz kitlelerden geri bildirim toplayın

Entegrasyon: Segment, Google E-Tablolar, Make, Zapier ve diğerleri gibi üçüncü taraf Segment, Google E-Tablolar, Make, Zapier ve diğerleri gibi üçüncü taraf proje yönetimi araçlarıyla entegre ederek kapsamlı bilgi ve müşteri geri bildirimi elde edin

Sınırlamaları kaldırın

Refiner, anket formuna ses, video veya görüntü eklenmesini desteklemez

Refiner fiyatlandırma

Deneme sürümü: Ücretsiz

Temel özellikler: Aylık 79 $, yıllık ödeme (Startup şirketler için ideal)

Büyüme: Aylık 199 $, yıllık faturalandırılır (Kişiselleştirilmiş anketlere ihtiyaç duyan şirketler için idealdir)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Refiners'ın puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

3. Productboard

via Productboard

Productboard, ürün ekipleri, satış ekipleri ve iş dünyasındaki diğer kişilerin ürün fikirlerini toplamasına, önceliklendirmesine ve yönetmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir ürün yönetimi yazılımıdır.

Ürün yöneticileri ve takımlarınızın, kullanıcılarınızın ihtiyaçlarına en uygun ürünü sunması için bir platform sağlar.

Productboard'un en iyi özellikleri:

Sürekli müşteri içgörüleri: Çeşitli kaynaklardan derlenen ve yapay zeka tarafından oluşturulan özetleri alın, müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlayın. Önemli müşteri geri bildirimlerini vurgulamak için içgörü panolarını kişiselleştirin, böylece pazarlama/satış takımınız ürün odaklı büyüme stratejileri oluşturmaya ve müşteri memnuniyetini artırmaya odaklanabilir

Dinamik yol haritaları: İlerlemeyi izleyerek tüm ürün geliştirme süreci boyunca güncel kalın. Satış ve pazarlama takımlarınızla bağlantıda ve senkronizasyonda kalarak iş akışını entegre edin

Önceliklendirme: Proje fikirlerini ve müşteri geri bildirimlerini segmentlere ayırın ve önceliklendirin, böylece şirket kaynaklarını pazarda gerçekten ihtiyaç duyulan bir ürünün geliştirilmesine yönlendirin

Productboard sınırlamaları

Productboard'un fiyatları biraz yüksek

Sınırlı entegrasyon listesi

Productboard fiyatlandırması

Deneme sürümü: Ücretsiz

Temel özellikler: Üretici başına aylık 20 $, yıllık faturalandırılır (bireysel kullanıcılara uygundur)

Pro: Üretici başına aylık 80 $, yıllık faturalandırılır (küçük takımlar için uygundur)

Enterprise: Özel fiyatlandırma (kuruluşlar için uygundur)

Productboard derecelendirme ve yorumlar

G2: 4,3/5 (230+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (140+ yorum)

4. Mixpanel

mixpanel aracılığıyla

Mixpanel, ürün odaklı şirketler için analitik çözümler sunar ve öncelikle kullanıcıların web ve mobil uygulamalarla etkileşimini ve katılımını izleme ve analiz etmeye odaklanır.

Mixpanel ile kullanıcı davranışlarını ve sorunlu noktaları anlayabilir, ürününüzü kullanıcı odaklı büyüme için optimize edebilir ve ürün odaklı bir stratejiyle uyumlu hale getirebilirsiniz.

Mixpanel'in en iyi özellikleri

Akış raporları: Kullanıcı yolculuğunuzu analiz edin ve nerede ayrıldıklarını belirleyin. Anahtar süreçleri ve ürün geliştirme döngülerini optimize ederek Kullanıcı yolculuğunuzu analiz edin ve nerede ayrıldıklarını belirleyin. Anahtar süreçleri ve ürün geliştirme döngülerini optimize ederek müşteri tutma oranınızı artırın

Kohort analizi: Kullanıcılarınızı segmentlere ayırın ve kullanıcı kohortları oluşturun, *müşterileri kullanıcı davranışlarına ve kalıplarına göre gruplandırın. Belirli kullanıcı kohortlarını hedefleyin ve kişiselleştirilmiş hatırlatmalar ve bildirimler gönderin

Mixpanel sınırlamaları

İlk kez kullananlar, kullanıcı arayüzünü karmaşık ve sezgisel bulmayabilir

Müşteri desteği yavaş ve ortalamanın altında

Mixpanel fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz (ayda 20 etkinlik içerir)

Büyüme: 20 $/ay (sınırsız kaydedilmiş rapor dahil)

Kurumsal: 833 $/ay (tüm gelişmiş özellikler dahil)

Mixpanel puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1080+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (125+ yorum)

5. Chameleon

chameleon aracılığıyla

Chameleon, SaaS şirketleri için tasarlanmış bir dijital benimseme (DAP) yazılımıdır.

Ürün yöneticisi veya ürün geliştirme takımının bir üyesi olun, bu yazılım, kişiselleştirilebilir ve son derece özelleştirilebilir kullanıcı deneyimleri oluşturarak yazılım ürünlerinizin kullanıcılar tarafından benimsenmesini ve etkileşimini artırır.

Chameleon'un en iyi özellikleri

Ürün turları: Adım adım ürün turları ve kılavuzlar oluşturarak müşterilerin ürününüzü daha iyi anlamasına yardımcı olun. Kullanıcıları anahtar özelliklere ve yeni sürümler hakkında bilgilendiren etkileşimli ürün demoları paylaşın

Sürekli müşteri geri bildirim döngüsü: Mikro anketler ve çok düğmeli anketler kullanarak ürününüzden/yazılımınızdan doğrudan müşteri geri bildirimleri toplayın ve 3 kata kadar yanıt oranı elde edin

Başlatıcılar: Özelleştirilebilir uygulama içi bileşenlerle müşterileriniz için yararlı bağlantılar, ürün özelliklerine giden yollar ve başlangıç kontrol listeleri oluşturun

Chameleon sınırlaması

Yeni kullanıcı arayüzünde, gezinmeyi zaman alıcı hale getirebilecek küçük hatalar bulunmaktadır

Değişken fiyatlandırma

Helpbar: Ücretsiz (CMD+K arama mevcuttur)

Başlangıç: 279 $/ay (özel deneyim oluşturmak için ideal)

Büyüme: 1250 $/ay (ölçeklendirme için ideal)

Enterprise: Özel fiyatlandırma (birden fazla ürünü yönetmek için ideal)

Chameleon derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (150+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

6. Tableau

tableau aracılığıyla

Tableau, AI özelliklerine sahip kapsamlı bir görsel analiz platformudur. Ürün kullanım verilerini keşfetmenize, bilinçli kararlar almanıza ve görevleri büyük ölçekte kolaylaştırmanıza olanak tanır.

Bulutta, şirket içinde veya Salesforce CRM ile entegre olarak Tableau, AI/ML yetenekleri, yönetişim ve işbirliği özelliklerine sahip derin bir analiz platformu sunar.

Tableau'nun en iyi özellikleri

VizQL (Görsel Sorgu Dili): Kullanıcı eylemlerini sorgulara dönüştürerek veri görselleştirme ve analizini kolaylaştırır

Mobil sürüm: Mobil uygulamayı kullanarak özelliklerden ve görünümden ödün vermeden gösterge panelleri ve düzenler oluşturun

Tableau sınırlamaları

Birden fazla veri kaynağından karmaşık veri kümeleri oluşturmak için SQL bilgisine sahip olmanız gerekir

Tableau fiyatlandırması

Tableau Viewer: 15 $/kullanıcı/ay

Tableau Explorer: 42 $/kullanıcı/ay

Tableau Creator: 70 $ kullanıcı/ay

Tableau puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1950+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2150+ yorum)

7. Userpilot

via Userpilot

Userpilot, uygulama içi deneyimler aracılığıyla kullanıcı etkinleştirme, deneme dönüşümleri ve genişleme gelirlerini iyileştirerek ürününüzün büyümesine yardımcı olur.

Userpilot ile kullanıcıların uygulamaya alışma sürecini optimize ederek deneme sürümünden ücretli sürüme geçiş oranlarını artırın, kullanıcı etkileşimini geliştirerek müşteri tutma oranlarını yükseltin ve uygulama içi anketlerle büyüme fırsatlarını keşfedin.

Userpilot'un en iyi özellikleri

Özellik benimseme: Uygulama içi mesajlar, adım adım kılavuzlar ve araç ipuçlarıyla kullanıcıları anahtar özelliklere ve güncellemelere yönlendirin, ürün odaklı büyüme için çok önemli olan özellik ve ürün benimseme oranını artırın

Dinamik Kullanıcı Arayüzü (UI): Modal pencereler, kaydırıcılar, araç ipuçları, kontrol listeleri ve daha fazlası gibi çeşitli seçenekler arasından seçim yaparak etkileşimli ve çoklu UI modelleri oluşturun

Userpilot sınırlamaları

Fiyatlandırma, listedeki diğerlerine kıyasla yüksektir

Kullanıcılar, birden fazla eylem gerçekleştirirken yavaş performans bildirmektedir

Userpilot fiyatlandırması

Başlangıç: 249 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Büyüme: 499 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Userpilot puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (220+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (55+ yorum)

8. ChartMogul

chartMogul aracılığıyla

ChartMogul, SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) şirketleri ve diğer abonelik modelleri için tasarlanmış bir abonelik analizi ve gelir tanıma platformudur.

Aylık Tekrarlayan Gelir (MRR), Yıllık Tekrarlayan Gelir (ARR) ve Kullanıcı Başına Ortalama Gelir (ARPU) gibi abonelik metriklerinizi analiz etmenize yardımcı olur, böylece veriye dayalı kararlar alabilirsiniz.

ChartMogul'un en iyi özellikleri

Entegrasyon: Çeşitli fatura uygulamalarını ve ödeme ağ geçitlerini kolayca bağlayarak manuel veri girişini azaltın

Para birimi dönüştürme: 169 para birimini destekler ve yabancı para birimlerini otomatik olarak ana para biriminize dönüştürür

ChartMogul sınırlamaları

Sınırlı müşteri desteği

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

ChartMogul fiyatlandırması

Lansman: Ücretsiz (MRR'si 10.000 $'dan az olanlar için)

Ölçek: 100 $/ay (10.000 $'dan fazla MRR için)

Hacim: Özel fiyatlandırma (büyük ölçekli işletmeler için)

ChartMogul puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (98 yorum)

Capterra: 4,7/5 (42 yorum)

9. Segment

segment aracılığıyla

Segment, derinlemesine müşteri verileri sağlayan ve işletmelerin müşteri geri bildirimlerini toplamasına, ürün verilerini temizlemesine ve düzenlemesine yardımcı olan bir Müşteri Veri Platformu (CDP)dur.

Yazılımın kurumsal yapısı, yüksek düzeyde veri bütünlüğü ve kalitesi sağlar. Bu sayede, müşterileriniz için akıllı otomasyon tabanlı tetikleyiciler ve kampanyalar başlatma konusunda kendinize güvenebilirsiniz.

En iyi özellikleri segmentlere ayırın

Müşteri segmenti: Kullanıcı davranışlarına, özelliklerine ve kullanıcı yolculuğuna göre müşteri segmentleri oluşturun ve yönetin, böylece hedefli pazarlama stratejileri oluşturabilirsiniz

Kitle etkileşimi: Gerçek zamanlı kitlenizin eksiksiz bir görünümünü sunar ve 450'den fazla pazarlama aracını etkinleştirerek kullanıcı etkileşimini artırır

Mühendislik verimliliği: Tek bir API kullanarak herhangi bir platformda analitik veriler toplayın ve yalnızca 10 satırlık JavaScript ile entegrasyonlar oluşturarak geliştirmeyi kolaylaştırın

Segment sınırlamaları

Finansal bilgilerin üçüncü taraf bir platformla paylaşılması, güvenlik ve gizlilik endişelerini artırabilir

Segment fiyatlandırma

Ücretsiz: 0 $/ay (ayda 1000 ziyaretçi dahil)

Takım: Aylık 120 $ (ayda 10.000 ziyaretçi dahil)

İş: Özel fiyatlandırma

Segment derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (510+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)

10. Baremetrics

via Baremetics

Baremetrics, abonelik analizi ve içgörüler sağlayan bir yazılımdır.

Ürün odaklı şirketiniz abonelik modelleriyle çalışıyorsa, Baremetrics müşteri davranışlarını izlemenize ve anlamanıza ve gelir hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olur.

Baremetrics'in en iyi özellikleri

İptal bilgileri: Müşteri yolculuğu ve müşteri iptalleri hakkında ayrıntılı bilgiler edinin, ürününüzdeki eksiklikleri belirleyin ve iyileştirin

Tahmin: Abonelik tabanlı ürününüzden gelecekteki gelirleri tahmin edin, böylece veriye dayalı kararlar alabilir ve ürününüzün benimsenmesini artırabilirsiniz

Baremetrics sınırlamaları

Yalnızca abonelik tabanlı işler için uygundur

Baremetrics fiyatlandırması

Geri kazanım: 58 $/ay (ROI garantisi)

Metrikler: 108 $/ay (İş içgörüleri)

İptal bilgileri: 108 $/ay

Baremetrics puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Takımınız için En İyi Ürün Odaklı Büyüme Aracını Seçin

PLG'nin çok yönlülüğü, işinizin anında değer, ölçeklenebilirlik ve maliyet etkinliği konusunda kullanıcı beklentileriyle uyumlu olmasını sağlar. Ürününüzün sürdürülebilir büyümenin arkasındaki itici güç haline gelmesine yardımcı olur.

Doğru ürün odaklı büyüme yazılımıyla, müşteriler arasında topluluk ve savunuculuk ruhunu besleyen ve pazarda sürdürülebilir başarı sağlayan, kullanıcı odaklı bir büyüme motoru oluşturun.

Bu ürün odaklı büyüme araçlarından bazılarını bir araya getirmeyi veya hepsi bir arada ClickUp Uygulamasını kullanmayı tercih edin, müşterilerinizi mutlu ve sadık hale getirmek için PLG'ye yatırım yapın!