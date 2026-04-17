12 ประโยชน์ที่ไม่เหมือนใครของ ClickUp AI Project Assistant สำหรับเอเจนซี

งานเอเจนซี่มีความยุ่งเหยิงโดยธรรมชาติ—มีลูกค้าหลายราย, ความสำคัญที่เปลี่ยนแปลง, และการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง เมื่อบริบทกระจัดกระจาย งานจะช้าลง คุณอาจลองเพิ่ม AI เข้ามาช่วย แต่เมื่อ AI ขาดบริบท มันก็กลายเป็นเพียงแชทบอทอีกตัวหนึ่งเท่านั้น
ClickUp AI Project Assistant สำหรับเอเจนซี่ เปลี่ยนเกมการเล่น. แทนที่จะต้องจัดการกับแอปที่ไม่เชื่อมต่อ, บทสนทนาในแชท, และเอกสาร, คุณจะได้รับ AI ตัวเดียวที่เข้าใจทุกส่วนของที่ทำงานของคุณ.
บทความนี้แยกแยะประโยชน์ 12 ประการของ ClickUp AI Project Assistant สำหรับเอเจนซี่ คุณจะเห็นวิธีที่ AI และฟีเจอร์การจัดการโครงการของ ClickUp Brain ทำงานร่วมกันในพื้นที่ทำงานเดียวที่รวมศูนย์
ลดภาระงานด้านธุรการ, กำจัดเครื่องมือที่ซ้ำซ้อน, และมอบ AI ที่เข้าใจภาพรวมของแคมเปญลูกค้าทุกแคมเปญให้กับทีมของคุณ 👀
ClickUp AI Project Assistant คืออะไร?
ClickUp AI Project Assistant คือ ชั้น AI ที่ฝังอยู่ใน ClickUp ไม่ใช่เครื่องมือหรือส่วนเสริมแยกต่างหาก เป็นชุดฟีเจอร์ AI ที่เน้นการสนทนาและเข้าใจบริบท ซึ่งพร้อมใช้งานทุกที่ใน ClickUp เพื่อเชื่อมโยงผู้คน งาน และความรู้ขององค์กรคุณเข้าด้วยกัน 👀
สำหรับหน่วยงานต่างๆ นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทีมส่วนใหญ่จะสะสมเครื่องมือต่างๆ เช่น ซอฟต์แวร์จัดการโครงการ เอกสาร แอปแชท และตอนนี้ยังมีเครื่องมือ AI อีกด้วย ซึ่งนำไปสู่การแพร่กระจายของ AIที่ซ้อนทับกับการแพร่กระจายของเครื่องมือ ซึ่งทำให้ไม่มีอะไรเห็นภาพรวมได้ครบถ้วน
👀 คุณรู้หรือไม่: ตามการสำรวจของ Salesforce/YouGov พบว่า76% ของพนักงานระบุว่าเครื่องมือAI ที่พวกเขาชื่นชอบขาดการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทหรือบริบทการทำงาน
เมื่อเอกสารสรุปอยู่ในเครื่องมือหนึ่ง ข้อเสนอแนะอยู่ในอีกเครื่องมือหนึ่ง และข้อมูลลูกค้าอยู่ในแพลตฟอร์มที่แยกต่างหาก เอเจนซี่ต้องเสียเวลาไปกับการจัดการกับข้อมูลที่กระจัดกระจายมากเกินไป
ClickUpแก้ไขปัญหานี้ด้วยการรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน:
- ClickUp Brain → แชทกับ AI, จัดการความรู้, และเขียน
- ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ → การจัดการงานอัตโนมัติและการทำงานโดยอิสระ
- ผู้ช่วยจดบันทึก AI → สรุปการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการ
- การเข้าถึง LLM หลายตัว → ความยืดหยุ่นในการใช้งานกับโมเดล AI ที่หลากหลาย
เนื่องจากทุกสิ่งนี้อยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวกัน ระบบ AI จึงไม่คาดเดา—แต่ทำงานกับข้อมูลจริง
ประโยชน์ที่ 1: การจัดการความรู้ด้วย AI ด้วย ClickUp Brain
ความรู้ของเอเจนซี่มีอยู่ทุกที่—และไม่มีที่ใดเลย มันถูกฝังอยู่ในเอกสารเก่า, กระทู้ใน Slack, และในหัวของคน ClickUp Brain เปลี่ยนพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณให้เป็นฐานความรู้ AIที่คุณสามารถใช้งานได้จริง
นี่คือสิ่งที่ปลดล็อกได้:
- คำตอบทันที → ถามคำถามและรับคำตอบที่สอดคล้องกับบริบท
- การค้นหาแบบครอบคลุม → ค้นหาทุกสิ่งในเครื่องมือต่าง ๆ ได้ภายในไม่กี่วินาที
- ตัวแทนอัตโนมัติ → จัดการงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ
พื้นที่ทำงานที่ตอบคำถามตามบริบทตามความต้องการ
ถามคำถามในภาษาธรรมชาติ เช่น:
- สถานะของแคมเปญไตรมาสที่ 3 สำหรับลูกค้า X เป็นอย่างไรบ้าง?
- "ลูกค้าให้ข้อเสนอแนะอะไรเกี่ยวกับการออกแบบหน้าแรกใหม่?"
ClickUp Brain ให้คำตอบที่ชัดเจนพร้อมลิงก์แหล่งที่มา โดยดึงข้อมูลจากงาน เอกสาร ความคิดเห็น และกระทู้แชท ไม่จำเป็นต้องค้นหาในไฟล์หรือตามหาใครอีกต่อไป
สำหรับผู้จัดการบัญชี นี่หมายถึงการถูกรบกวนน้อยลงและการตอบสนองจากลูกค้าที่รวดเร็วขึ้น
การค้นหาข้อมูลองค์กรครอบคลุมทุกเครื่องมือที่เชื่อมต่อ
หน่วยงานใช้เครื่องมือหลายอย่าง เช่น Google Drive, Figma, HubSpot และ Slack ปัญหาคือการจำได้ว่าแต่ละอย่างเก็บไว้ที่ไหน
ClickUp's Connected Searchแก้ไขปัญหานั้นด้วยการจัดทำดัชนีไฟล์จากพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ เครื่องมือออกแบบ และ CRM ต่างๆ แถบค้นหาเดียวดึงผลลัพธ์จากทุกส่วนของระบบของคุณ—ไม่ต้องเดาอีกต่อไป
📮ClickUp Insight: มืออาชีพโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไปต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน นั่นหมายถึงการสูญเสียเวลากว่า 120 ชั่วโมงต่อปีไปกับอีเมล, กระทู้ Slack และไฟล์ที่กระจัดกระจาย ผู้ช่วย AI อัจฉริยะที่ฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้
เข้าสู่ ClickUp Brain มันมอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีโดยการดึงเอกสาร การสนทนา และรายละเอียดงานที่ถูกต้องขึ้นมาภายในไม่กี่วินาที—เพื่อให้คุณหยุดค้นหาและเริ่มทำงานได้ทันที
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์อัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ
กู้คืนเวลาหลายชั่วโมงจากการทำงานเอกสารด้วยClickUp AI Agents เหล่านี้เป็นตัวแทน AI สำหรับการจัดการเอเจนซี่ที่คุณสามารถตั้งค่าได้ในช่องแชทหรือรายการต่างๆ
พวกเขาทำตัวเหมือนสมาชิกทีมเพิ่มเติมสำหรับงานบริหาร เช่น:
- เปลี่ยนแบบฟอร์มการรับลูกค้าให้กลายเป็นโครงการที่มีโครงสร้างสมบูรณ์
- ตอบคำถามของทีมในช่องทางหรือรายการ
- การมอบหมายงานโดยอัตโนมัติตามกฎของกระบวนการทำงาน
- การสร้างรายงานลูกค้าประจำสัปดาห์
เนื่องจากพวกเขาทำงานภายในพื้นที่ทำงานของคุณ พวกเขาจึงตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลโครงการจริง ไม่ใช่กฎทั่วไป
ยกระดับการทำงานของคุณไปอีกขั้นด้วย ClickUp's Super Agents ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงาน AI ที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่เข้าใจบริบทและทำงานอัตโนมัติ ที่จะจัดการกับกระบวนการทำงานของหน่วยงานที่มีหลายขั้นตอนได้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนจบ
ตัวอย่างเช่น ซูเปอร์เอเจนต์สามารถตรวจสอบแบบฟอร์มการรับลูกค้า สร้างโปรเจกต์โดยใช้เทมเพลตที่เหมาะสม มอบหมายงานให้กับแต่ละทีม กำหนดเส้นตาย และสร้างสรุปงานเริ่มต้น—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง สิ่งนี้เปลี่ยนกระบวนการที่ทำซ้ำได้ของคุณให้กลายเป็นระบบที่สามารถขยายได้ ทำให้ทีมของคุณใช้เวลาน้อยลงในการตั้งค่างานและใช้เวลามากขึ้นในการดำเนินงาน
ประโยชน์ที่ 2: แพลตฟอร์มเดียวที่รวมทุกอย่าง ช่วยลดความซับซ้อนของเครื่องมือ
👀 คุณรู้หรือไม่: ดัชนีแนวโน้มการทำงานของ Microsoft พบว่า48% ของพนักงานรู้สึกว่างานของตนมีความวุ่นวายและขาดความต่อเนื่อง
เอเจนซี่โดยเฉลี่ยต้องจัดการกับแอปพลิเคชันแยกต่างหากสำหรับการจัดการโครงการของเอเจนซี่, ไฟล์งาน, การติดตามเวลา, การสื่อสารกับลูกค้า, และการรายงาน ทุกการสลับเครื่องมือทำให้เสียบริบท ทุกการแยกข้อมูลทำให้ AI ของคุณไม่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้วย ClickUp งาน เอกสาร แชท แดชบอร์ด กระดานไวท์บอร์ด การติดตามเวลา และ AI ทั้งหมดทำงานร่วมกันในที่เดียว ไม่ต้องสลับเครื่องมือหรือสูญเสียบริบท
เมื่อทุกอย่างอยู่ในที่เดียว ClickUp Brain สามารถเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดได้
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Brain MAXเป็นศูนย์ควบคุมคำสั่งข้ามพื้นที่ทำงานของคุณ 🧠
แทนที่จะสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ เพื่อตรวจสอบการอัปเดต ให้ใช้ Brain MAX เป็นอินเทอร์เฟซเดียวในการถามคำถาม เรียกใช้งานต่างๆ และสร้างงานทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถขอให้มัน:
- สรุปการอัปเดตทั้งหมดของลูกค้าจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ระบุโครงการที่มีความเสี่ยง
- ร่างรายงานสถานะ
ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องเปิดงานหรือแดชบอร์ดแต่ละรายการ นี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้นำเอเจนซี่และผู้จัดการบัญชีที่ต้องการมุมมองในระดับสูงโดยไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับรายละเอียดการดำเนินงาน
ประโยชน์ที่ 3: ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะสำหรับกระบวนการทำงานแคมเปญลูกค้า
หน่วยงานดำเนินการกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้—การเปิดตัวแคมเปญ, ปฏิทินเนื้อหา,กระบวนการอนุมัติ, เป็นต้น.หากไม่มีการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, ทีมของคุณจะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการส่งต่อข้อมูลด้วยตนเอง.
ClickUp Automationsจัดการสิ่งนี้โดยไม่ต้องใช้โค้ด โดยใช้เวิร์กโฟลว์ที่อิงตามการทริกเกอร์ แต่ละ Automation ประกอบด้วยสามส่วน:
- ตัวกระตุ้น (สิ่งที่เริ่มต้น)
- เงื่อนไข (ตัวกรองเลือกได้)
- การกระทำ (สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป)
ClickUp Brain ยังแนะนำการทำงานอัตโนมัติตามรูปแบบการทำงานของคุณ ช่วยให้คุณมองเห็นความไม่มีประสิทธิภาพที่ซ่อนอยู่
นี่คือตัวอย่างของงานประจำวันที่คุณสามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้:
- การอนุมัติแบบรวดเร็ว: แจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยอัตโนมัติเมื่องานย้ายไปยังขั้นตอนการตรวจสอบของลูกค้า
- การเผยแพร่เนื้อหา: ย้ายสินทรัพย์ที่เสร็จสมบูรณ์ไปยังรายการพร้อมเผยแพร่ และติดแท็กผู้จัดการโซเชียลมีเดีย
- วงจรข้อเสนอแนะ: เมื่อลูกค้าแสดงความคิดเห็น ให้กำหนดงานติดตามผลโดยอัตโนมัติให้กับผู้นำบัญชี
- การเริ่มต้นสปรินต์: ใช้แม่แบบและมอบหมายงานเมื่อเริ่มสปรินต์ใหม่
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีที่เอเจนซี่การตลาดประหยัดเวลาได้มากกว่า 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ประโยชน์ที่ 4: มุมมองที่ยืดหยุ่นสำหรับทุกบทบาทและลูกค้า
นักออกแบบ, ผู้จัดการโครงการ, นักเขียนคำโฆษณา, และลูกค้าทุกคนจำเป็นต้องเห็นงานเดียวกันในมุมมองที่แตกต่างกัน การรักษาสเปรดชีตแยกต่างหากหรือบอร์ดซ้ำสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละคนเป็นการเสียเวลาและสร้างความสับสน
มุมมองของ ClickUpช่วยให้ทุกคนทำงานจากข้อมูลเดียวกัน เพียงแต่เห็นในรูปแบบที่แตกต่างกัน
ตัวอย่างต่อไปนี้:
|ผู้มีส่วนได้เสีย
|มุมมองที่เกี่ยวข้อง
|นักออกแบบ
|มุมมองบอร์ด ClickUpสำหรับงานที่จัดกลุ่มตามสถานะ
|ผู้จัดการโครงการ
|มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpสำหรับไทม์ไลน์แคมเปญที่มีความสัมพันธ์กัน
|หัวหน้าทีม
|มุมมองปริมาณงานที่ช่วยติดตามความสามารถของทีม
|ผู้บริหาร
|แดชบอร์ด ClickUp พร้อมวิดเจ็ตรายงานแบบเรียลไทม์
|นักเขียนเนื้อหา
|มุมมองปฏิทินของ ClickUpแสดงงานที่ต้องส่งตามวันที่
|ลูกค้า
|คณะกรรมการที่เรียบง่ายซึ่งแสดงเฉพาะสิ่งที่ต้องส่งมอบของพวกเขาเท่านั้น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: อย่าสร้างรายงานสถานะด้วยตนเองเด็ดขาด สร้างแดชบอร์ดสำหรับลูกค้าที่อัปเดตอัตโนมัติผ่านClickUp Dashboards แทน สำหรับเอเจนซี่ของคุณ นั่นหมายถึงรายงานที่น้อยลงและความโปร่งใสที่มากขึ้น
เพิ่มบัตร AIเพื่อแปลความหมายข้อมูลให้คุณโดยอัตโนมัติ แทนที่จะวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญหรือสถานะของโครงการด้วยตนเอง บัตร AI สามารถเน้นแนวโน้ม สรุปความคืบหน้า และแจ้งเตือนความเสี่ยง (เช่น ความล่าช้าหรือการใช้จ่ายเกินงบประมาณ) ในภาษาที่เข้าใจง่าย
นี่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งสำหรับการรายงานให้กับลูกค้า ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนจาก "นี่คือข้อมูล" เป็น "นี่คือความหมายของมันและสิ่งที่ต้องทำต่อไป" ได้โดยไม่ต้องมีการวิเคราะห์เพิ่มเติม
ประโยชน์ที่ 5: การทำงานร่วมกันในตัวโดยไม่ต้องสลับแอป
การร่วมมือระหว่างหน่วยงานมักกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือต่าง ๆ ข้อเสนอแนะอยู่ในอีเมล การตัดสินใจอยู่ใน Slack ไฟล์อยู่ใน Drive งานอยู่ในเครื่องมือการจัดการโครงการ การทราบสาเหตุของการตัดสินใจอาจต้องตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันถึงสี่ตัว
ความร่วมมือในโครงการที่แตกแยกนั้นทำให้หน่วยงานต่างๆ ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์
ClickUp แก้ไขปัญหานี้ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่ทำงาน:
- การส่งข้อความและการโทรด้วยเสียง/วิดีโอผ่านClickUp Chat
- การแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์ร่วมกันในClickUp Docs
- ความคิดเห็นแบบมีลำดับในClickUp Tasks
- การตรวจสอบภาพและการใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF ด้วยClickUp Proofing
แชทที่เชื่อมโยงกับงานที่รักษาบริบทไว้ครบถ้วน
ClickUp Chat เชื่อมโยงข้อความโดยตรงกับงาน เอกสาร หรือโครงการต่างๆ วิธีนี้ช่วยให้ทุกการสนทนาเชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ทุกคนเห็นการอัปเดตเดียวกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อนักเขียนคำโฆษณาและผู้จัดการบัญชีพูดคุยเกี่ยวกับการแก้ไข การสนทนานั้นจะอยู่ในงานนั้นโดยตรง
คุณยังสามารถเปลี่ยนข้อความแชทให้เป็นงานที่ติดตามได้ทันที—ไม่ต้องคัดลอกและวาง
บันทึกการประชุม AI และรายการดำเนินการอัตโนมัติ
หยุดการสูญเสียการติดตามว่าใครควรทำอะไรหลังจากการโทรกับลูกค้า จับทุกการตัดสินใจในการประชุมโดยอัตโนมัติด้วยClickUp AI Notetaker มันเข้าร่วมการโทร สร้างบทสรุป สรุปประเด็นสำคัญ และสร้างงานโดยอัตโนมัติจากรายการที่ต้องดำเนินการ
บันทึกและงานยังคงเชื่อมโยงกันไว้ สร้างเส้นทางการตรวจสอบที่ชัดเจนตั้งแต่การประชุมไปจนถึงงานที่ส่งมอบแล้ว สำหรับเอเจนซีที่มีการประชุมกับลูกค้าหลายรายทุกวัน ระบบนี้ช่วยขจัดความสับสนและรักษาความรับผิดชอบให้ชัดเจน
📮ClickUp Insight: ClickUp พบว่า 27% ของผู้ตอบแบบสอบถามประสบปัญหาในการประชุมที่ขาดการติดตามผล ส่งผลให้มีการสูญเสียรายการที่ต้องดำเนินการ งานที่ยังไม่เสร็จ และท้ายที่สุดคือประสิทธิภาพการทำงานที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหานี้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นจากวิธีการที่ทีมใช้ในการติดตามงานของตนเอง การสำรวจการสื่อสารของทีมเราเผยให้เห็นว่าเกือบ 40% ของผู้เชี่ยวชาญติดตามรายการที่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้เวลามากและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด 38% พึ่งพาวิธีการที่ไม่สม่ำเสมอ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการสื่อสารผิดพลาดและการพลาดกำหนดเวลา
ClickUp ช่วยขจัดความวุ่นวายของรายการที่ต้องดำเนินการ! เปลี่ยนการตัดสินใจจากการประชุมให้เป็นงานที่ได้รับมอบหมายทันที—ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทุกคนทำงานอยู่
📚 อ่านเพิ่มเติม:การจัดการโครงการเว็บไซต์: คู่มือสำหรับเอเจนซี่พร้อมเทมเพลต
ประโยชน์ที่ 6: การวางแผนเวลาและการจัดการทรัพยากรด้วยพลังของ AI
หน่วยงานเรียกเก็บเงินตามชั่วโมงหรือประเมินขอบเขตโครงการตามความพยายามที่คาดการณ์ไว้ หากไม่มีการจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมและไม่สามารถมองเห็นได้ว่าใครทำงานเกินกำหนด คุณจะยังคงเสี่ยงต่อความประหลาดใจในนาทีสุดท้าย
ClickUp มอบความสามารถในการมองเห็นที่คุณต้องการเพื่อการวางแผนกำลังการผลิตที่แม่นยำ ติดตามเวลาได้โดยตรงบนงานด้วยฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUp ที่มาพร้อมกับระบบ แล้วดูกำลังการผลิตในทุกโครงการของลูกค้าผ่านมุมมอง Workload View
นี่สามารถช่วยคุณได้ เช่น:
- สังเกตเมื่อดีไซเนอร์มีงานล้นมือก่อนการเปิดตัว
- ระบุขอบเขตงานที่ขยายตัวก่อนที่มันจะส่งผลกระทบต่อกำหนดการ
- ประมาณการงานในอนาคตโดยใช้ข้อมูลในอดีต
- จับตาชั่วโมงค่าตอบแทนคงเหลือที่มีแนวโน้มเกินการจัดสรรในช่วงกลางเดือน
- กระจายปริมาณงานระหว่างทีม
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: วางแผนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย AI! ClickUp Brain สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเวลาในอดีตและช่วยให้คุณกำหนดกรอบเวลาที่เหมาะสมและเป็นจริงสำหรับโปรเจกต์ใหม่ได้
ประโยชน์ที่ 7: แม่แบบสำเร็จรูปสำหรับกระบวนการทำงานของเอเจนซี่
การสร้างโครงสร้างโครงการตั้งแต่เริ่มต้นทำให้เสียเวลาที่คุณสามารถใช้กับงานที่สร้างรายได้ได้ หยุดการสร้างสิ่งเดิมซ้ำๆ ทุกครั้ง คลิกอัพมีห้องสมุดเทมเพลตที่รวมถึงเทมเพลตเฉพาะสำหรับเอเจนซี่ พร้อมด้วยโครงสร้างงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าฟิลด์ที่กำหนดเองในคลิกอัพ และการทำงานอัตโนมัติ
พวกเขาช่วยคุณประหยัดเวลาในสิ่งต่าง ๆ เช่น การรับลูกค้าใหม่, การจัดการแคมเปญ, ปฏิทินเนื้อหา, และเอกสารสรุปความคิดสร้างสรรค์. งานยังคงมีความสม่ำเสมอ โดยไม่ทำให้ทีมช้าลง.
เทมเพลตธุรกิจเอเจนซี่การตลาดของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
- สร้างแผนโครงการที่ครอบคลุมซึ่งให้ความสำคัญกับงาน
- จัดระเบียบ, เก็บ, และแบ่งปันงานทั้งหมดของคุณในที่เดียว
- มองเห็นไทม์ไลน์และกำหนดเวลาด้วยคลิกเดียว
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ปรับแต่งเทมเพลตได้ทันทีด้วยการถาม ClickUp Brain ชนะใจลูกค้าอีคอมเมิร์ซรายใหม่ใช่ไหม? เลือกเทมเพลตการจัดการแคมเปญแล้วให้ Brain ปรับให้เหมาะสมกับงานส่งมอบสำหรับธุรกิจออนไลน์
คุณสามารถให้ Brain บันทึกเวิร์กโฟลว์ที่คุณชื่นชอบเป็นเทมเพลตแบบกำหนดเองได้ด้วย 🤩
ประโยชน์ที่ 8: ความช่วยเหลือในการเขียนด้วย AI สำหรับงานส่งมอบให้ลูกค้า
ทีมเอเจนซีผลิตเนื้อหาที่เขียนเป็นจำนวนมากมหาศาล—เอกสารสรุปความต้องการของลูกค้า, ข้อเสนอ, ข้อความสำหรับสื่อสังคม, รายงาน. นักเขียน AI ทั่วไปเช่น Jasper และ Copy AI ขาดบริบท และต้องการให้คุณอธิบายบริบทของโครงการใหม่ทุกครั้ง.
ด้วย ClickUp คุณจะไม่ต้องอธิบายบริบทของโครงการให้ AI ของคุณฟังซ้ำอีก
ร่าง แก้ไข สรุป และปรับใช้เนื้อหาใหม่โดยมีบริบทของโครงการครบถ้วนด้วยAI Writer ของ ClickUp Brain ได้โดยตรงใน ClickUp Docs และงานต่าง ๆAI ที่เข้าใจบริบทจะรู้จักลูกค้า ข้อมูลสรุป และวัตถุประสงค์ของแคมเปญอยู่แล้ว เพราะทุกอย่างอยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวกัน
- ข้อเสนอของลูกค้า: รวบรวมข้อมูลจากขอบเขตและระยะเวลาของโครงการที่ได้กำหนดไว้ในงานแล้ว
- สรุปแคมเปญ: สร้างสรุปสำหรับผู้บริหารจากข้อมูลในแดชบอร์ด
- การนำเนื้อหาไปใช้ใหม่: เปลี่ยนบทความบล็อกยาวให้กลายเป็นข้อความสั้นสำหรับโซเชียลมีเดียโดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงาน
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีจัดการลูกค้าเมื่อเอเจนซี่ของคุณเติบโตขึ้น
ประโยชน์ที่ 9: ความปลอดภัยขององค์กรด้วยสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียด
หน่วยงานของคุณจัดการข้อมูลลูกค้าที่มีความอ่อนไหว—กลยุทธ์แบรนด์, ทรัพย์สินสร้างสรรค์ที่ยังไม่ได้เผยแพร่, และข้อมูลทางการเงิน. การรั่วไหลของข้อมูลโดยบังเอิญเพียงครั้งเดียวระหว่างบัญชีลูกค้าสามารถทำลายความไว้วางใจได้ในชั่วข้ามคืน.
ClickUp มอบความปลอดภัยระดับองค์กรและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลด้วย:
- การรับรอง SOC 2 ประเภท II
- การปฏิบัติตาม GDPR
- การเข้ารหัสข้อมูลขณะเก็บและขณะส่งผ่าน
คุณยังสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียดในระดับ Workspace, Space, โฟลเดอร์, รายการ หรือระดับงานได้อีกด้วย วิธีนี้จะช่วยให้ลูกค้าและฟรีแลนเซอร์เห็นเฉพาะงานของตนเองเท่านั้น นี่คือสิ่งที่ทีมงานของ PharmacyMentorปฏิบัติอยู่
เราสื่อสารกันภายใน ClickUp และทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจะถูกเพิ่มเป็นผู้ติดตามตั้งแต่วันแรก นอกจากนี้ เรายังมีบัตรลูกค้าหลักด้วย และหากมีใครทำงานบางอย่างให้กับลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ในบัตรนี้ พวกเขาจะต้องทำบันทึกและเชื่อมโยงกลับไปยังกิจกรรมนั้นเพื่อให้ผู้บริหารบัญชีสามารถเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้"
สบายใจได้ว่า AI จะไม่รั่วไหลข้อมูลที่ละเอียดอ่อน—ClickUp Brain ให้เกียรติสิทธิ์การเข้าถึงที่คุณตั้งค่าไว้ และจะไม่แสดงข้อมูลจากพื้นที่ที่ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงได้
ประโยชน์ที่ 10: การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับชุดเครื่องมือของเอเจนซี่
แม้จะมีพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์แล้ว ทีมของคุณก็ยังมีเครื่องมือที่พวกเขาไม่ยอมสละไป กุญแจสำคัญไม่ได้อยู่แค่การเชื่อมต่อเครื่องมือเหล่านั้นเข้าด้วยกัน—แต่คือการทำให้ข้อมูลของพวกเขาสามารถค้นหาและนำไปใช้ได้จริงภายใน ClickUp
ทำให้ข้อมูลจากเครื่องมือภายนอกสามารถค้นหาและนำไปใช้ได้จริงภายใน ClickUp ผ่านการผสานการทำงานแบบเนทีฟของ ClickUpและ API แบบเปิด
- ค้นหาไฟล์ออกแบบโดยไม่ต้องออกจาก ClickUp—ไฟล์ Figma ที่เชื่อมโยงกับงานสามารถค้นหาได้ผ่าน Connected Search
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติครอบคลุมทุกเครื่องมือของคุณ—การอัปเดตดีลใน HubSpot สามารถกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติใน ClickUp ได้
- เข้าถึงไฟล์ที่เก็บไว้ใน Google Drive ได้โดยตรงจากงานของคุณใน ClickUp
ความแตกต่างหลัก: การผสานระบบจะป้อนข้อมูลกลับเข้าไปใน ClickUp ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของฐานความรู้ของคุณ เพื่อให้ AI สามารถใช้งานได้
ประโยชน์ที่ 11: โครงสร้างที่ปรับขนาดได้สำหรับหน่วยงานทุกขนาด
เอเจนซี่เติบโตอย่างรวดเร็ว และเครื่องมือส่วนใหญ่ไม่สามารถตามทันได้ สิ่งที่ใช้ได้ผลสำหรับทีมห้าคนจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีสมาชิก 20 คน และจะล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเมื่อมีสมาชิก 50 คน
ผลลัพธ์ที่พบเห็นเป็นประจำ? วงจรอันเจ็บปวดของการย้ายเครื่องมือทุก ๆ สองสามปี—การสร้างกระบวนการทำงานใหม่, การฝึกอบรมทีมใหม่, และเสี่ยงต่อการรบกวนลูกค้าในกระบวนการนี้
ClickUp หลีกเลี่ยงปัญหานั้นด้วยการขยายตัวไปพร้อมกับเอเจนซี่ของคุณในทุกขั้นตอน:
- เริ่มต้นอย่างง่าย ด้วยการจัดการงานหลักและการทำงานร่วมกัน
- เพิ่มโครงสร้าง ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง, ระบบอัตโนมัติ และเทมเพลต เมื่อฐานลูกค้าของคุณเติบโตขึ้น
- เพิ่มความสามารถขั้นสูง เช่น ตัวแทน AI, แดชบอร์ด และการจัดการทรัพยากร เมื่อการดำเนินงานมีความซับซ้อนมากขึ้น
นี่หมายความว่าคุณไม่ได้เปลี่ยนระบบ—คุณกำลัง พัฒนาพื้นที่ทำงานเดียวกัน ให้เติบโตไปพร้อมกับเอเจนซี่ของคุณ
Graphite ซึ่งเป็นเอเจนซี่การเติบโตที่เน้นเทคโนโลยีเป็นอันดับแรก ได้เผชิญกับความท้าทายจากเครื่องมือที่ไม่สามารถรองรับการเติบโตของทีมได้ เมื่อการทำงานร่วมกันและประสิทธิภาพได้รับผลกระทบ พวกเขาจึงตัดสินใจกำจัดความซ้ำซ้อนของเครื่องมือและย้ายไปใช้ ClickUp
✨ ผลลัพธ์คือ:
- เพิ่มขึ้น 12 เท่า ในปริมาณเนื้อหา
- ข้อความน้อยลง 20 เท่า ที่ส่งระหว่างทีมที่ต้องการบริบท
- ประหยัดเวลาได้ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ด้วยการยกเลิกความจำเป็นในการประชุม
ในคำพูดของ อีธาน สมิธ ซีอีโอ:
ClickUp ช่วยให้ทีมของเราทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยการปรับกระบวนการให้เหมาะสม เพื่อรับประกันการส่งมอบงานตรงเวลา และสร้างผลลัพธ์ที่ทรงคุณค่า
ประโยชน์ที่ 12: นวัตกรรม AI อย่างต่อเนื่องและการอัปเดตฟีเจอร์
ก้าวล้ำนำหน้าด้วย AI ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วย ClickUp
ที่ ClickUp, AI ไม่ใช่ฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาครั้งเดียวแล้วจบ แต่ถูกฝังอยู่ในแกนกลางของผลิตภัณฑ์ นั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณใช้ในวันนี้จะฉลาดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่คุณไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือหรือสร้างกระบวนการทำงานใหม่
การเพิ่มเติมล่าสุดได้แสดงให้เห็นทิศทางและความเร็วของนวัตกรรมแล้ว:
- เอไอ ซูเปอร์ เอเจนต์ ที่ทำงานซ้ำๆ อย่างการจัดการงานและการรายงานโดยอัตโนมัติ
- ผู้จดบันทึกด้วย AI ที่เปลี่ยนการประชุมให้กลายเป็นสรุปและรายการที่ต้องดำเนินการ
- พูดเป็นข้อความ สำหรับการป้อนข้อมูลและอัปเดตที่รวดเร็วขึ้น
- ClickUp Brain MAX, ผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปที่ช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลข้ามแอปการทำงานและเว็บได้
ด้วยการเข้าถึง LLM หลายตัว ClickUp Brain ไม่ถูกจำกัดอยู่กับผู้ให้บริการ AI รายเดียว มันเลือกโมเดลที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละประเภทงาน ตั้งแต่การเขียนไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างโค้ด
เครื่องมือส่วนใหญ่เพิ่มเพียงแชทบอท AI ขั้นพื้นฐานแล้วก็หยุดแค่นั้น ทีมงานยังคงต้องคัดลอกและวางบริบท สลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ และเชื่อมโยงข้อมูลด้วยตนเอง
ClickUp ใช้แนวทางที่แตกต่างออกไป เนื่องจาก AI ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ ความสามารถใหม่ทุกประการจึงช่วยปรับปรุงการทำงานของระบบทั้งหมดให้ดีขึ้น
📚 อ่านเพิ่มเติม:15 วิธีพิสูจน์แล้วในการจัดการลูกค้าหลายราย
ClickUp AI เปรียบเทียบกับเครื่องมือสำหรับเอเจนซี่อื่น ๆ อย่างไร?
|คุณสมบัติ
|คลิกอัพ
|อาสนะ
|Monday.com
|โนชั่น
|Wrike
|ปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นในตัวสำหรับพื้นที่ทำงาน
|✅
|จำกัด
|จำกัด
|จำกัด
|จำกัด
|การจัดการความรู้ด้วย AI ในทุกงาน
|✅
|❌
|❌
|บางส่วน
|❌
|เอกสารในตัว, แชท, และการติดตามเวลา
|✅
|บางส่วน
|บางส่วน
|บางส่วน
|บางส่วน
|การเข้าถึง AI แบบหลาย LLM
|✅
|❌
|❌
|❌
|❌
|ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานอัตโนมัติ
|✅
|❌
|❌
|❌
|❌
|สิทธิ์การเข้าถึงของแขกผู้เข้าพัก
|✅
|✅
|✅
|✅
|✅
เครื่องมือส่วนใหญ่มีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งเมื่อใช้งานแยกกัน Notion เหมาะสำหรับเอกสาร Asana มีความแข็งแกร่งในการติดตามงาน Monday.com มีความยืดหยุ่นสำหรับกระบวนการทำงาน
แต่หน่วยงานของคุณไม่จำเป็นต้องมีจุดแข็งที่แยกจากกัน; มันต้องการทุกอย่างทำงานร่วมกัน นั่นคือสิ่งที่เปลี่ยน AI ใน ClickUp จากผู้ช่วยกลายเป็นผู้ดำเนินการจริง เมื่อ AI ของคุณเห็นทุกงาน เอกสาร ข้อความแชท และการบันทึกเวลาในที่เดียว มันจะหยุดเป็นเพียงสิ่งใหม่และเริ่มเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีขยายธุรกิจเอเจนซี่การตลาดของคุณโดยไม่หมดไฟ
หนึ่งแพลตฟอร์ม ข้อมูลครบถ้วน หน่วยงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หน่วยงานที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่หน่วยงานที่ใช้เครื่องมือมากที่สุด แต่เป็นหน่วยงานที่ใช้ระบบที่ถูกต้อง พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ช่วยขจัดความสับสนของบริบท ลดงานที่ไม่จำเป็น และมอบภาพรวมที่สมบูรณ์ให้กับ AI เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทางเลือกคือการเชื่อมต่อเครื่องมือที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ AI ที่ไม่เคยเข้าใจงานของคุณอย่างแท้จริง
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ClickUp AI สำหรับเอเจนซี่
ClickUp AI เปรียบเทียบกับเครื่องมือจัดการโครงการ AI แบบสแตนด์อโลนอย่างไร?
เครื่องมือ AI PM แบบสแตนด์อโลนเพิ่มความสามารถทางปัญญาให้กับตัวจัดการงานพื้นฐาน แต่ขาดบริบทของพื้นที่ทำงานทั้งหมด ClickUp ผสานการจัดการโครงการ เอกสาร แชท และการผสานรวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งหมายความว่า AI ของมันสามารถวิเคราะห์งานทั้งหมดของเอเจนซี่ของคุณได้ ไม่ใช่แค่รายการงานเท่านั้น
เอเจนซี่ขนาดเล็กหรือฟรีแลนซ์สามารถได้รับประโยชน์จากฟีเจอร์ AI ของ ClickUp ได้หรือไม่?
ใช่—ฟีเจอร์ AI ของ ClickUp ทำงานได้กับทีมทุกขนาด หน่วยงานขนาดเล็กมักเห็นผลลัพธ์ที่โดดเด่นเป็นพิเศษ เพราะ AI ช่วยจัดการงานด้านธุรการที่ปกติจะต้องจ้างพนักงานเพิ่มเติม
โมเดล AI ใดบ้างที่ ClickUp Brain รองรับ?
ClickUp Brain ใช้การเข้าถึง Multi-LLM ซึ่งหมายความว่ามันใช้ประโยชน์จากโมเดล AI หลายตัว (เช่น Gemini, Claude, ChatGPT เป็นต้น) แทนที่จะถูกจำกัดอยู่กับผู้ให้บริการเพียงรายเดียว สิ่งนี้ทำให้สามารถเลือกโมเดลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละประเภทงาน ไม่ว่าจะเป็นการเขียน การวิเคราะห์ข้อมูล หรือการเขียนโค้ด