วิธีที่เอเจนซี่การตลาดประหยัดเวลาได้มากกว่า 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

เอเจนซี่การตลาดมักต้องจัดการกับเครื่องมือหลายอย่างเพียงเพื่อรันแคมเปญของลูกค้าเพียงรายเดียว ในความเป็นจริง Okta พบว่าองค์กรต่างๆ ในทุกอุตสาหกรรมได้ติดตั้งแอปพลิเคชันเฉลี่ย 101 แอป ทำให้การแยกส่วนเป็นสิ่งที่แทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้
คู่มือนี้สรุปการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานเจ็ดประการที่ชัดเจนเพื่อคืนเวลาที่สูญเสียให้กับหน่วยงานของคุณ เราจะแสดงให้คุณเห็นด้วยว่าพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมของ ClickUp —แพลตฟอร์มเดียวที่ปลอดภัยซึ่งโครงการ เอกสาร การสนทนา และการวิเคราะห์อยู่ร่วมกันพร้อม AI ที่ฝังเป็นชั้นข้อมูลเชิงลึก—สามารถเป็นพลังพิเศษของคุณในความพยายามนี้ได้อย่างไร
ทำไมเอเจนซีการตลาดส่วนใหญ่ถึงเสียเวลา 15 ชั่วโมงขึ้นไปทุกสัปดาห์
เมื่อผลลัพธ์ที่ส่งมอบให้ลูกค้าหนึ่งรายต้องตรวจสอบเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณสำหรับงานที่ต้องทำ, Google Docs สำหรับบรีฟ, Slack สำหรับข้อเสนอแนะ, และอีเมลสำหรับการอนุมัติ, เวลาที่ใช้จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว.
การขยายตัวของบริบทนี้ทำให้ทีมต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ สลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่าง ๆ และอัปเดตข้อมูลซ้ำซ้อนในหลายแพลตฟอร์ม ทุกครั้งที่เปลี่ยนเครื่องมือ ทุกข้อความใน Slack ที่ถามว่า "ไฟล์นั้นอยู่ไหน?" และทุกการสรุปรายงานสถานะที่ทำด้วยมือ ล้วนเพิ่มเวลาที่ไม่มีใครติดตาม
นี่คือที่ที่เวลา 15+ ชั่วโมงเหล่านั้นหายไปจริงๆ: 👀
- การสลับบริบทระหว่างแอป: การกระโดดจากเครื่องมือ PM ไปยังเอกสาร ไปยังแชท ไปยังการติดตามเวลา ทำให้เสียสมาธิอยู่ตลอดเวลา
- การทำซ้ำการอัปเดตข้ามแพลตฟอร์ม: การโพสต์สถานะเดียวกันในสามที่คือการทำงานสามเท่าโดยไม่มีคุณค่าเพิ่มเติม
- การติดตามการอนุมัติผ่านอีเมล: กระทู้ความคิดเห็นถูกฝังอยู่ใต้ข้อมูล และเกิดความสับสนในเวอร์ชัน
- การสร้างรายงานใหม่ตั้งแต่ต้น: การดึงข้อมูลจากเครื่องมือต่างๆ มาใส่ในสไลด์ทุกเช้าวันจันทร์ หมายถึงครึ่งวันของคุณสูญเปล่า
- ค้นหาเวอร์ชันที่พร้อมใช้งาน: เมื่อไฟล์ถูกเก็บไว้ทั้งใน Google Drive, Dropbox และไฟล์แนบอีเมล ไม่มีใครมั่นใจว่าตนมีไฟล์ที่ถูกต้อง
อย่างไรก็ตาม ความไม่มีประสิทธิภาพเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้เมื่อรวมกันแล้วจะกลายเป็นภาระที่ใหญ่หลวงต่อประสิทธิภาพการทำงานของเอเจนซี่การตลาดในทุกๆ สัปดาห์ เอเจนซี่หนึ่งที่เราได้พูดคุยด้วยคำนวณว่าทีมงานของพวกเขาใช้เวลา 45 นาทีต่อคนต่อวันเพียงเพื่อสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ
🎥 ก่อนที่เราจะไปต่อ นี่คือวิดีโอที่มีเคล็ดลับจริงและนำไปใช้ได้จริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเอเจนซี่การตลาดของคุณ โดยไม่ทำให้ทุกคนเหนื่อยล้า!
ต้นทุนที่แท้จริงของการใช้งานเครื่องมือเอเจนซี่ห้าตัวที่ไม่เชื่อมต่อกัน
ปัญหาของเครื่องมือที่กระจัดกระจายไม่ใช่แค่เสียเวลาเท่านั้น—แต่เป็นการที่ความกระจัดกระจายนั้นทำให้ทั้งเอเจนซี่ของคุณทำงานช้าลง
เมื่อข้อมูลแคมเปญถูกแบ่งแยกออกไปยังหลายแพลตฟอร์ม การตัดสินใจจึงใช้เวลานานขึ้น ทีมงานลังเลเพราะไม่มั่นใจว่ากำลังดูข้อมูลล่าสุดอยู่หรือไม่ ผู้กำกับฝ่ายสร้างสรรค์ตรวจสอบเวอร์ชันหนึ่ง ผู้จัดการบัญชีอ้างอิงอีกเวอร์ชันหนึ่ง และเมื่อความคิดเห็นไปถึงลูกค้า เรื่องราวก็ไม่ได้สอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์
การขาดแหล่งข้อมูลความจริงเพียงแหล่งเดียวทำให้เกิดความขัดแย้งที่ละเอียดอ่อนแต่มีค่าใช้จ่ายสูง การอนุมัติล่าช้า การส่งต่องานยุ่งเหยิง และคำถามง่ายๆ กลายเป็นกระบวนการโต้ตอบที่ยืดเยื้อเพียงเพื่อยืนยันสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว
เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้ส่งผลกระทบมากกว่าการดำเนินการ:
- การสื่อสารกับลูกค้าเปลี่ยนเป็นการตอบสนองแทนที่จะเป็นการริเริ่ม
- ทีมใช้เวลาในการตรวจสอบงานมากกว่าการขับเคลื่อนงานให้ก้าวหน้า
- การคิดเชิงกลยุทธ์ถูกให้ความสำคัญน้อยกว่าการประสานงานเชิงปฏิบัติการ
ต้นทุนที่แท้จริงไม่ใช่เงิน—แต่เป็นขีดความสามารถ ทุกชั่วโมงที่ทีมของคุณใช้ไปกับการจัดการเครื่องมือ คือชั่วโมงที่ไม่ถูกใช้ไปกับกลยุทธ์ลูกค้าหรืองานสร้างสรรค์
📮ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ไม่เกิน 9 แพลตฟอร์ม
แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ? ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpนำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณมารวมไว้ในที่เดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งาน พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือยัง? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ
📖 อ่านเพิ่มเติม: การตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่: วิธีที่ ClickUp ช่วยให้เอเจนซี่ของเราเติบโตสู่รายได้ประจำปี 800,000 ดอลลาร์
หนึ่งพื้นที่ทำงานแทนที่เทคโนโลยีทั้งหมดของเอเจนซี
แทนที่จะรวมเครื่องมือห้าชิ้นเข้าด้วยกัน หน่วยงานต่าง ๆ กำลังรวมเทคโนโลยีทั้งหมดของพวกเขาและย้ายทุกอย่างไปยังพื้นที่ทำงานเดียว
นี่คือจุดที่วิธีการทำงานในพื้นที่รวมกันให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่า เนื่องจากงาน เอกสาร และการสนทนาถูกเชื่อมโยงกัน การเปิดงานแคมเปญจะแสดงบทสรุป กระทู้ความคิดเห็น เวลาที่บันทึกไว้ และสถานะการอนุมัติทั้งหมดโดยไม่ต้องออกจากหน้าจอ
✨ เรื่องราวของลูกค้า: ขยายธุรกิจโดยไม่สะดุดกับปัญหาการดำเนินงาน
เมื่อทีมเติบโตขึ้น การประสานงาน—ไม่ใช่การดำเนินการ—กลายเป็นคอขวด
นั่นคือสิ่งที่บริษัทผลิตวิดีโอpath8 Productionsต้องเผชิญ งานของพวกเขาถูกกระจายอยู่ในเครื่องมือหลายอย่าง เช่น Smartsheet, Slack, Toggl และ Dropbox Paper ทำให้ผู้ผลิตต้องเสียเวลาในการซิงค์ข้อมูลอัปเดตแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาโครงการ
แทนที่จะเพิ่มกระบวนการหรือจำนวนพนักงาน พวกเขาได้รวมทุกอย่างไว้ในClickUp's Small Business Suite
⚡ ผลกระทบ
- เครื่องมือหกชิ้นถูกแทนที่ด้วยพื้นที่ทำงานแบบรวมหนึ่งเดียว
- ลดเวลาในการเตรียมการประชุมลง 60% (จาก 30–60 นาที เหลือประมาณ 10 นาที)
- ดำเนินการอย่างสมบูรณ์ภายในเวลาไม่ถึง 8 สัปดาห์ ด้วยการสนับสนุนจาก ClickUp
- การมองเห็นแบบเรียลไทม์ครอบคลุมโครงการ การสื่อสาร และการติดตามเวลา
เมื่อทุกอย่างอยู่ในที่เดียว วงจรการอัปเดตเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่องก็หายไป เวลาถูกบันทึกโดยตรงในภารกิจ การสนทนาเชื่อมโยงกับงาน และวาระการประชุมสร้างขึ้นจากข้อมูลสด ฟังจาก คำพูดของ Pat Henderson เอง 👇
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของบางวิธีที่พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ช่วยได้:
|มิติ
|ระบบซ้อนทับที่กระจัดกระจาย (เครื่องมือ 5 ชิ้นขึ้นไป)
|พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์
|การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
|ฝึกฝนเครื่องมือแต่ละอย่างแยกกัน
|แพลตฟอร์มเดียวเพื่อเรียนรู้
|รายงานประจำสัปดาห์
|ส่งออก, คัดลอก, วางข้ามเครื่องมือ
|ดึงข้อมูลสดจากแหล่งเดียว
|รอบการอนุมัติ
|กระจัดกระจายอยู่ในอีเมลและแชท
|มีการร้อยเข้าด้วยกันในจุดเดียว
|ค้นหาไฟล์
|ตรวจสอบแอปสามหรือสี่แอป
|การค้นหาแบบรวมเป็นหนึ่งเดียว
|แหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง
|"เครื่องมือใดมีเวอร์ชันล่าสุด?"
|พื้นที่ทำงานเดี่ยวที่เชื่อมโยงกัน
📖 อ่านเพิ่มเติม: การตลาดที่ใช่สำหรับแบรนด์: วิธีที่ระบบอัตโนมัติและแม่แบบงานของ ClickUp ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของเรา
7 การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานที่ช่วยประหยัดเวลาให้เอเจนซี่การตลาดมากกว่า 15 ชั่วโมง
กลยุทธ์ 7 ข้อนี้จะช่วยให้เอเจนซี่ของคุณประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ แต่ละข้อจะเชื่อมโยงกับปัญหาที่เสียเวลาจริง พร้อมวิธีแก้ไขเฉพาะภายในพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์
รวมศูนย์การจัดการโครงการในทุกบัญชีลูกค้า
ส่วนใหญ่แล้ว เอเจนซีจะบริหารลูกค้าแต่ละรายแตกต่างกัน—เครื่องมือต่าง ๆ, กฎเกณฑ์การตั้งชื่อ, และกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน. นั่นทำให้ไม่สามารถมองเห็นปริมาณงานหรือกำหนดเวลาส่งงานข้ามบัญชีได้.
🚀 จัดระเบียบหน่วยงานของคุณทั้งหมดให้เป็นโครงสร้างที่ชัดเจนด้วย ClickUp Spaces, Folders และ Lists
พื้นที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานที่แตกต่างกันตามลูกค้า แผนก หรือโครงการต่างๆ โฟลเดอร์จะอยู่ภายในพื้นที่สำหรับขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน และรายการจะเก็บงานที่ต้องทำจริงของคุณ
- ช่องว่าง: ชื่อลูกค้า (เช่น Acme Corp)
- โฟลเดอร์: ประเภทแคมเปญ (เช่น การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไตรมาสที่ 3)
- รายการ: หมวดหมู่ของสิ่งที่ต้องส่งมอบ (เช่น เนื้อหาทางสังคม, ลำดับอีเมล)
- งาน: ผลลัพธ์ที่แต่ละบุคคลต้องส่งมอบ พร้อมผู้รับผิดชอบ วันครบกำหนด และสถานะ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ติดตามข้อมูลเมตาดาตาเฉพาะลูกค้า เช่น ประเภทแคมเปญและสถานะงานส่งมอบ โดยไม่ต้องสร้างระบบแยกต่างหากด้วยฟิลด์กำหนดเองของ ClickUp คุณสามารถเพิ่มเมนูแบบดรอปดาวน์ วันที่ ป้ายกำกับ และอื่นๆ ลงในงานใดๆ ก็ได้ เพื่อให้ข้อมูลเป็นระเบียบและสามารถรายงานได้
ระบบอัตโนมัติสำหรับการอัปเดตข้อมูลลูกค้าและรายงานสถานะ
ผู้จัดการบัญชีใช้เวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ในการรวบรวมข้อมูลอัปเดตจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อส่งอีเมลให้กับลูกค้า. นั่นคือภาระงานด้านการบริหารที่ไม่ช่วยขับเคลื่อนผลลัพธ์.
🎯 กำจัดงานติดตามผลด้วยตนเองด้วยการตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติสำหรับเอเจนซี่ผ่านClickUp Automations
คุณกำหนดตัวกระตุ้น เงื่อนไข และการดำเนินการ เช่น "เมื่องานย้ายไปยังการตรวจสอบของลูกค้า ให้แจ้งผู้จัดการบัญชีและกำหนดวันครบกำหนด" ระบบจะจัดการส่วนที่เหลือเอง
🌟 สร้างสรุปสถานะประจำสัปดาห์โดยอัตโนมัติจากข้อมูลงานจริงของคุณด้วยClickUp Brain, AI ที่ผสานรวมซึ่งมีบริบทการทำงานทั้งหมดของคุณใน ClickUp.
แทนที่จะเขียนการอัปเดตใหม่ตั้งแต่ต้น ClickUp Brain จะดึงข้อมูลที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นั้น—งานที่เสร็จสิ้นแล้ว, รายการที่กำลังตรวจสอบ, กำหนดส่งที่กำลังจะมาถึง—มาสร้างเป็นการอัปเดตที่มีโครงสร้างเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่คุณต้องทำก็แค่ตรวจสอบและส่งเท่านั้น
🦸🏻♀️ เพิ่มพลังซูเปอร์เอเจนต์: ClickUp's ตัวแทนรายงานสถานะโปรเจกต์ ทำให้เรื่องนี้ง่ายยิ่งขึ้น
ให้ตัวแทนเข้าถึงโครงการของคุณ และระบบจะสร้างรายงานสถานะที่พร้อมสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งครอบคลุมความคืบหน้าตามเป้าหมายสำคัญ การดำเนินงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว รายการที่มีความเสี่ยง และกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง
👀 ชมวิธีที่ AI Super Agents ของ ClickUp สามารถทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติและให้ความช่วยเหลืออย่างชาญฉลาดในงานประจำวันของทีมคุณ:
ติดตามเวลาทำงานได้โดยตรงภายในงานและโครงการ
เมื่อการติดตามเวลาอยู่ในเครื่องมือแยกต่างหาก ข้อมูลที่บันทึกอาจไม่ถูกต้องหรือหายไปทั้งหมด ซึ่งทำลายความถูกต้องของการเรียกเก็บเงินและทำให้การวิเคราะห์ผลกำไรกลายเป็นการคาดเดา
⏱️ บันทึกเวลาการทำงานของคุณได้อย่างแม่นยำในขณะที่คุณกำลังทำงานอยู่แล้ว ด้วยระบบติดตามเวลาของ ClickUpที่รวมอยู่ในทุกงาน
คุณสามารถเริ่มจับเวลาหรือเพิ่มรายการด้วยตนเองจากงาน, มุมมองรายการของ ClickUp,มุมมองบอร์ดของ ClickUp, หรือแม้กระทั่งเมนู Quick Action แต่ละรายการสามารถทำเครื่องหมายเป็นเรียกเก็บเงินได้หรือไม่เรียกเก็บเงินและรวมคำอธิบายหรือแท็กได้ คุณสามารถติดตาม:
- ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ต่อลูกค้า
- ชั่วโมงภายใน (ไม่คิดค่าใช้จ่าย) ต่อโครงการ
- เวลาที่ประมาณการเทียบกับเวลาที่ใช้จริงต่อผลงาน
- การกระจายเวลาตามประเภทของงานที่ส่งมอบ
👉🏽คู่มือการใช้ AI สำหรับธุรกิจขนาดเล็กของเราอธิบายอย่างละเอียดถึงวิธีการใช้ AI เพื่อลดความซับซ้อนในการดำเนินงานของเอเจนซีของคุณ
แทนที่การรายงานด้วยตนเองด้วยแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์
การสร้างรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์โดยการดึงข้อมูลจากเครื่องมือหลายตัวแล้วนำมาวางในสไลด์? รายงานนั้นล้าสมัยไปแล้วตั้งแต่คุณทำเสร็จ
📊ดูการจัดสรรงาน, ความคืบหน้าของงาน, เวลาที่ติดตาม, และงานที่ล่าช้าได้ในทันทีด้วยClickUp Dashboards.
แดชบอร์ดแปลงข้อมูลในพื้นที่ทำงานของคุณให้เป็นวิดเจ็ตแบบภาพ—ไม่ต้องส่งออกข้อมูล
|รายงานการดำเนินการร่วมกัน
|วิดเจ็ตแดชบอร์ด ClickUp ที่มีประโยชน์
|สรุปปริมาณงานของทีม
|ปริมาณงานตามผู้รับผิดชอบ
|ความคืบหน้าของแคมเปญ
|งานตามสถานะ
|ชั่วโมงการเรียกเก็บเงินลูกค้า
|เวลาที่ติดตามโดยลูกค้า
|งานที่ส่งเกินกำหนด
|รายการงานที่ค้างชำระ
เพิ่มบัตร AIไปยังแดชบอร์ดของคุณเพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับการอัปเดตอยู่เสมอโดยใช้ระบบ AI ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่ม:
- AI StandUp: สรุปกิจกรรมล่าสุดของคุณในช่วงเวลาที่เลือก
- การประชุมทีม AI แบบยืน: สรุปกิจกรรมล่าสุดของบุคคลและทีมที่เลือกในช่วงเวลาที่กำหนด
- สรุปผู้บริหารโดย AI: สร้างสรุปผู้บริหารที่ทันสมัย แสดงสถานะและสุขภาพของแผนก ทีม หรือโครงการของคุณ
- อัปเดตโครงการ AI: สร้างภาพรวมระดับสูงของสถานะและความคืบหน้าของโครงการของคุณ
คุณสามารถกำหนดเวลาให้รายงานแดชบอร์ดส่งสำเนาไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยอัตโนมัติได้อีกด้วย
Hawke Media, เอเจนซี่การตลาดดิจิทัลที่กำลังเติบโต, เลือกใช้ ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและการมองเห็น. พวกเขา เห็น การล่าช้าของโครงการลดลงถึง 70% ภายในปีแรกของการนำไปใช้.
ผู้บริหารระดับสูงของเราหลายคนมีสิ่งที่ต้องติดตามมากมายและอาจไม่ต้องการเข้าสู่ระบบ ClickUp เสมอไป แต่เราสามารถส่งลิงก์แบบดูเท่านั้น (View Only) เพื่อให้พวกเขา—หรือใครก็ตามที่จำเป็นต้องดู—สามารถดูปฏิทินเนื้อหาหรือแดชบอร์ดสปรินต์เพื่อเข้าใจได้อย่างรวดเร็วว่าเรากำลังทำงานอะไรอยู่
📚 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์การจัดการเอเจนซี่ที่ดีที่สุด
ปรับปรุงการอนุมัติงานสร้างสรรค์ให้เป็นระบบในช่องทางเดียว
กระบวนการอนุมัติที่กระจัดกระจายอยู่ในอีเมล Slack และเครื่องมือมาร์กอัปต่างๆ ส่งผลให้มีการพลาดการแก้ไขและเปิดตัวล่าช้า ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าเวอร์ชันใดเป็นเวอร์ชันล่าสุด หรือขั้นตอนอนุมัติใดติดขัดอยู่ที่ไหน
🏆 ติดตามความคิดเห็นทั้งหมดให้สอดคล้องกับงานที่ส่งมอบด้วยClickUp Tasks
- มีการสนทนาที่มุ่งเน้นภายใต้แต่ละงานด้วยความคิดเห็นแบบเรียงลำดับ เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัย
- ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถใส่คำอธิบายประกอบโดยตรงบนรูปภาพ วิดีโอ และไฟล์ PDF ด้วยฟีเจอร์ Proofing ใน ClickUp— พร้อมมอบหมายข้อคิดเห็นเป็นความคิดเห็นได้ทันทีบนผลงานสร้างสรรค์นั้นโดยตรง
- บันทึกและแชร์วิดีโอความคิดเห็นแบบอะซิงโครนัสผ่านClickUp Clipsและฝังไว้ในงานต้นฉบับ, หัวข้อการแชท, หรือเอกสาร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนเห็นข้อมูลเดียวกัน ฉบับเดียวกัน และสถานะการอนุมัติเดียวกัน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ทำงานร่วมกับลูกค้าได้อย่างง่ายดายโดยเชิญแขกเข้าร่วม Workspace ของคุณ แบ่งปันไฟล์หรือแดชบอร์ดใดก็ได้ เชิญให้พวกเขาแสดงความคิดเห็นในแบบจำลอง และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อควบคุมว่าใครจะเห็นอะไร
ค้นหาข้ามงาน เอกสาร และข้อความด้วย AI
📮ClickUp Insight: มากกว่า 50% ของพนักงานประสบปัญหาในการค้นหาข้อมูลที่จำเป็นในการทำงาน ขณะที่เพียง 27% เท่านั้นที่บอกว่ามันง่าย ส่วนที่เหลือเผชิญกับความยากลำบากในระดับต่างๆ โดย 23% พบว่ามันยากมาก
เมื่อความรู้กระจัดกระจายอยู่ในอีเมล แชท และเครื่องมือต่างๆ เวลาที่สูญเสียไปจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยClickUp คุณสามารถเปลี่ยนอีเมลให้เป็นงานที่ติดตามได้ เชื่อมโยงแชทกับงาน รับคำตอบจาก AI และอื่นๆ อีกมากมายภายในพื้นที่ทำงานเดียว
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมสามารถกู้คืนเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—โดยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
🔍 หยุดการค้นหาคำตอบในแอปสี่ตัวด้วยการค้นหาด้วย AI ของ ClickUp
มันทำงานได้ทั้งงาน, เอกสาร, ความคิดเห็น, และแชท, คุณเพียงแค่พิมพ์คำถามในภาษาธรรมชาติแล้วจะได้รับคำตอบที่ดึงมาจากข้อมูลในพื้นที่ทำงานของคุณจริง ๆ
เนื่องจาก ClickUp Brain อยู่ในพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ จึงมีบริบทครอบคลุมทุกสิ่งอยู่แล้ว ✨
คุณสามารถเข้าถึงได้จากแถบคำสั่ง AI ที่ใดก็ได้ใน ClickUp หรือเพียงแค่พิมพ์ @brain ในความคิดเห็นของงานหรือแชท เช่นเดียวกับการกล่าวถึงบุคคลอื่น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เปลี่ยนเวลาที่ประหยัดได้ให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกด้วยClickUp Brain MAX ด้วยผู้ช่วยอัจฉริยะบนเดสก์ท็อปนี้ คุณสามารถทำได้มากกว่าการสร้างการอัปเดต แต่ยังสามารถวิเคราะห์กระบวนการทำงานของคุณได้แบบเรียลไทม์ ถามคำถามเช่น:
- "ลูกค้าใดที่ใช้เวลาในการอนุมัติยาวนานที่สุด?"
- "เราสูญเสียชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้มากที่สุดที่ไหน?"
- "โครงการใดมีความเสี่ยงที่จะล่าช้าในสัปดาห์นี้?"
เนื่องจาก Brain MAX มีบริบทครบถ้วนครอบคลุมงานของคุณ การติดตามเวลา และแดชบอร์ด จึงไม่เพียงแค่แสดงข้อมูลเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันและเน้นให้เห็นรูปแบบที่คุณอาจมองข้ามไป
ผลลัพธ์คือ? คุณไม่ได้เพียงแค่ประหยัดเวลาได้มากกว่า 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์—คุณกำลังตัดสินใจอย่างชาญฉลาดมากขึ้นเกี่ยวกับเวลาของทีมคุณว่าจะนำไปใช้ที่ไหนต่อไป
สร้างแม่แบบสำหรับโครงการที่ซ้ำกันและการรับลูกค้าใหม่
หน่วยงานต่างๆ ดำเนินโครงการประเภทเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่สร้างโครงสร้างงานใหม่ตั้งแต่ต้นทุกครั้ง นั่นคือเวลาหลายชั่วโมงที่สูญเปล่าไปกับการประดิษฐ์สิ่งที่เคยสร้างไว้แล้ว
💪🏻 บันทึกโครงสร้างโครงการทั้งหมด—รวมถึงงานย่อย งานที่ขึ้นต่อกัน ฟิลด์ที่กำหนดเอง และระบบอัตโนมัติ—และนำไปใช้งานได้ในคลิกเดียวด้วยเทมเพลตใน ClickUp
คุณสามารถเรียกดูศูนย์กลางเทมเพลตของ ClickUpเพื่อค้นหาตัวเลือกที่สร้างไว้ล่วงหน้า หรือบันทึกเทมเพลตของคุณเองจาก Space, โฟลเดอร์ หรือรายการใดก็ได้ ต่อไปนี้คือตัวอย่างของกระบวนการและทรัพยากรที่คุณสามารถสร้างเทมเพลตได้:
- รายการตรวจสอบการลงทะเบียนลูกค้า
- ขั้นตอนการเปิดตัวแคมเปญ
- ปฏิทินการผลิตเนื้อหาประจำเดือน
- รอบการรายงานรายไตรมาส
👀 คลังแม่แบบ: เลือกจากห้องสมุดแม่แบบที่ปรับแต่งได้มากกว่า 1,000 แบบของเรา นี่คือตัวอย่างแม่แบบที่แนะนำเพื่อเริ่มต้นใช้งาน:
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างเอเจนซี่การตลาดดิจิทัล: คู่มือทีละขั้นตอน
วิธีวัดเวลาที่หน่วยงานของคุณประหยัดได้
เมื่อคุณรวมเวิร์กโฟลว์ของคุณไว้ในที่ทำงานเดียวแล้ว คำถามต่อไปก็ง่าย ๆ: นี่ช่วยประหยัดเวลาให้เราได้จริง ๆ หรือไม่?
ข้อผิดพลาดที่หน่วยงานส่วนใหญ่ทำที่นี่คือการติดตามตัวชี้วัดที่ไร้สาระแทนที่จะเป็นตัวชี้วัดเชิงปฏิบัติการ คุณไม่จำเป็นต้องมีแดชบอร์ดมากขึ้น—คุณต้องการชุดตัวชี้วัดนำที่ชัดเจนซึ่งแสดงให้เห็นว่างานกำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็วขึ้นและด้วยความพยายามน้อยลง
นี่คือตัวชี้วัดที่บอกเรื่องราวนั้นได้จริง:
- เวลาเฉลี่ยในการทำงานให้เสร็จ: ระยะเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะจาก "กำลังดำเนินการ" เป็น "เสร็จสิ้น" การลดลงของค่านี้หมายความว่ากระบวนการทำงานของคุณมีความคล่องตัวมากขึ้น และทีมของคุณใช้เวลาน้อยลงในการติดขัดหรือรอคอย
- เวลาที่ใช้ในการรายงาน: ชั่วโมงที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลอัปเดตประจำสัปดาห์หรือประจำเดือน. ระยะเวลาดังกล่าวจะลดลงอย่างมากเมื่อระบบรายงานสามารถดึงข้อมูลจากระบบออนไลน์ได้แทนการส่งออกข้อมูลด้วยตนเอง.
- จำนวนเครื่องมือที่ใช้ต่อเวิร์กโฟลว์: จำนวนแพลตฟอร์มที่แคมเปญหรือผลลัพธ์เดียวต้องสัมผัส Fewer tools = การสลับบริบทน้อยลงและปริมาณงานที่สูงขึ้น
- ระยะเวลาของรอบการอนุมัติ: ระยะเวลาตั้งแต่ร่างแรกจนถึงการอนุมัติขั้นสุดท้าย ระยะเวลาที่สั้นลงบ่งชี้ถึงวงจรการให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนขึ้นและการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น
- ชั่วโมงที่บันทึกไว้เป็นงานบริหารที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้: เวลาที่ใช้ไปกับการประสานงานภายใน, การอัปเดตสถานะ, และการจัดการเครื่องมือ. นี่คือสิ่งที่ถูกมองข้าม—การลดเวลาในส่วนนี้จะช่วยปรับปรุงอัตราการใช้บริการและกำไรได้โดยตรง
ข้อดีของการใช้ ClickUp ที่นี่นั้นชัดเจน: ข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณแล้ว
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ด้วย ClickUp Dashboards คุณสามารถติดตามเวลาวงจร, ปริมาณงาน, การส่งมอบตรงเวลา, และแนวโน้มการใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องรวบรวมรายงานหลายฉบับเข้าด้วยกัน
แนวทางปฏิบัติ: อย่าพยายามวัดทุกอย่างพร้อมกัน เลือกตัวชี้วัดสองหรือสามตัว ตั้งค่าฐานข้อมูลเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ จากนั้นเปรียบเทียบอีกครั้งหลังจาก 30 วัน ความแตกต่างนี้คือ "เวลาที่ประหยัดได้" ของคุณจริงๆ
วิธีเริ่มต้นการรวมระบบการทำงานของเอเจนซีของคุณ
วิธีที่เร็วที่สุดในการเห็นผลลัพธ์คือการเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ พิสูจน์คุณค่า และขยายต่อไปจากจุดนั้น
- ตรวจสอบเครื่องมือและกระบวนการทำงานปัจจุบันของคุณ: วางแผนว่างานเกิดขึ้นที่ไหนบ้างในปัจจุบัน—การจัดการโครงการ เอกสาร การสื่อสาร การรายงาน คุณกำลังมองหาความซ้ำซ้อนและอุปสรรค ไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบ
- ระบุขั้นตอนการทำงานที่มีแรงเสียดทานสูงสุดของคุณ: เลือกกระบวนการหนึ่งที่มีความเจ็บปวดอย่างต่อเนื่อง (การรับลูกค้าใหม่, การรายงานประจำสัปดาห์, การอนุมัติงานสร้างสรรค์) เริ่มต้นจากจุดที่สูญเสียเวลามากที่สุด
- ตั้งค่าพื้นที่เฉพาะใน ClickUp: สร้างกระบวนการทำงานเดิมขึ้นมาใหม่ภายใน ClickUp โดยใช้ Spaces, Folders, Lists และ Tasks เพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีโครงสร้างเดียวกัน
- สร้างแม่แบบสำหรับกระบวนการ: เปลี่ยนขั้นตอนการทำงานนั้นให้เป็นแม่แบบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ พร้อมด้วยงานที่ต้องทำ ความสัมพันธ์ระหว่างงาน ฟิลด์ที่กำหนดเอง และการทำงานอัตโนมัติ เพื่อให้ทีมของคุณไม่ต้องสร้างกระบวนการนี้ขึ้นใหม่ซ้ำอีก
- ขยายไปยังขั้นตอนการทำงานถัดไป: เมื่อกรณีการใช้งานแรกทำงานได้อย่างราบรื่นแล้ว ให้ทำซ้ำกระบวนการนี้กับกรณีถัดไป—การดำเนินแคมเปญ การผลิตเนื้อหา หรือการรายงาน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สำหรับทีมที่ไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้ทั้งหมดในคราวเดียวได้ ให้เชื่อมต่อเครื่องมือที่คุณใช้อยู่เข้ากับClickUp Integrationsระหว่างการเปลี่ยนผ่านเพื่อไม่ให้ข้อมูลสูญหาย
ได้รับการสนับสนุนจากทีมโดยการแสดงให้พวกเขาเห็นว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทุกวัน เช่น การติดตามสถานะ การค้นหาไฟล์ และการสร้างรายงานใหม่ จะหายไปในทันที
หยุดการจัดการงาน เริ่มขับเคลื่อนงานไปข้างหน้า ด้วย ClickUp
เวลาที่หน่วยงานสูญเสียไปในแต่ละสัปดาห์คือผลรวมของความไม่มีประสิทธิภาพเล็กๆ น้อยๆ มากมายที่กระจายอยู่ในเครื่องมือต่างๆ มากเกินไป ทุกเครื่องมือเพิ่มเติม ทุกการอัปเดตซ้ำซ้อน ทุกการอนุมัติที่ฝังอยู่ในอีเมล—ทั้งหมดนี้เพิ่มแรงเสียดทาน และแรงเสียดทานก็สะสม มันทำให้การดำเนินงานช้าลง กินเวลาที่ควรจะเป็นชั่วโมงที่คิดค่าบริการ และดึงทีมของคุณออกจากงานเชิงกลยุทธ์และสร้างสรรค์ที่ลูกค้าจ่ายเงินเพื่อรับจริงๆ
การรวมงานของคุณไว้ในที่ทำงานเดียวที่มีระบบ AI ติดตั้งไว้ในตัวจะช่วยกำจัดสาเหตุหลักได้
เวลา 15 ชั่วโมงขึ้นไปนั้นไม่ใช่แค่เวลา—มันคือความแตกต่างระหว่างเอเจนซี่ที่คอยตามงานไม่ทันกับเอเจนซี่ที่มีพื้นที่ให้คิด รวบรวมระบบของคุณให้เป็นหนึ่งเดียว แล้วคุณจะพบว่าทีมงานของคุณสามารถทำอะไรได้บ้างเมื่อพวกเขาไม่ต้องเสียเวลาต่อสู้กับเครื่องมือต่างๆ
คำถามที่พบบ่อย
สิ่งที่ทำให้เสียเวลาโดยทั่วไปได้แก่ การสลับระหว่างเครื่องมือหลายตัว การสร้างรายงานด้วยตนเอง การติดตามการอนุมัติผ่านอีเมลและแชท การทำข้อมูลซ้ำ และการค้นหาไฟล์ในระบบที่ไม่เชื่อมต่อกัน
เอเจนซี่การตลาดช่วยประหยัดเวลาโดยการรวมเครื่องมือต่าง ๆ เข้าด้วยกัน, ทำให้การทำงานซ้ำ ๆ เช่น การรายงานและการอนุมัติเป็นระบบอัตโนมัติ, และรวมการสื่อสารและการจัดการโครงการไว้ในที่เดียว. สิ่งนี้ช่วยลดการสลับบริบทและกำจัดงานซ้ำซ้อน.
พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์เชื่อมโยงงาน เอกสาร การสื่อสาร และการรายงานไว้ในที่เดียว สิ่งนี้สร้างแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแหล่งเดียว เร่งกระบวนการตัดสินใจ และลดเวลาที่ใช้ในการประสานงาน
ใช่ ในความเป็นจริง หน่วยงานขนาดเล็กได้รับประโยชน์มากที่สุดเพราะระบบอัตโนมัติช่วยลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเอง เพิ่มความสม่ำเสมอ และช่วยให้ทีมที่มีจำนวนน้อยสามารถขยายขนาดได้โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน
ตัวชี้วัดหลักประกอบด้วย เวลาในการทำงานให้เสร็จ (เวลาในรอบ), เวลาในการอนุมัติ, เวลาที่ใช้ในการรายงาน, ชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้, และอัตราการใช้บริการของทีมโดยรวม