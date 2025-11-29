ต้นทุนแฝงของการไม่ติดตามชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้สำหรับเอเจนซี่

ในช่วงต้นทศวรรษ 1900ทนายความชื่อเรจินัลด์ เฮเบอร์ สมิธเผชิญกับความท้าทายที่ไม่ธรรมดา: การบริหารคลินิกช่วยเหลือทางกฎหมายด้วยงบประมาณที่จำกัด
เพื่อติดตามงานที่ทำไปในแต่ละกรณีจำนวนหลายพันกรณี เขาได้พัฒนาระบบที่สามารถบันทึกจำนวนชั่วโมงที่ทนายความแต่ละคนใช้ไปกับแต่ละงานได้อย่างถูกต้อง
ข้ามเวลามาอีกหนึ่งศตวรรษ บรรดาเอเจนซี่ด้านความคิดสร้างสรรค์และการตลาดจำนวนมากยังคงต้องเผชิญกับปัญหาเดิม นั่นคือรูปแบบธุรกิจที่ถือว่าทุกนาทีที่ใช้ไปอย่างสร้างสรรค์สามารถเรียกเก็บเงินได้
อย่างไรก็ตาม คำถามที่เกิดขึ้นตอนนี้คือ: ค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่ของการไม่ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้กับชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้สำหรับเอเจนซีคืออะไร?
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจว่าแนวคิดทางบัญชีที่มีอายุหนึ่งศตวรรษยังคงส่งผลต่อกำไรของคุณอย่างไร และเพื่อเป็นโบนัส เราจะดูวิธีที่ClickUpสามารถสนับสนุนคุณได้ 🎯
⭐ แม่แบบแนะนำ
เทมเพลตการติดตามเวลาสำหรับที่ปรึกษาของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมที่ปรึกษาและเอเจนซี่จัดการลูกค้า โครงการ และงานที่ต้องส่งมอบในแต่ละวัน ทุกนาทีสามารถเชื่อมโยงกับงาน การประชุม หรือผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบได้ ทำให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอะไรที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และอะไรที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
การตั้งค่านี้ช่วยขจัดความไม่แน่นอน ทำให้คุณสามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการต่างๆรวมถึงความเชื่อมโยงกับผลกำไรโดยรวมของโครงการได้อย่างง่ายดาย
ต้นทุนแฝงของการไม่ติดตามชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้และชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
แม้ในเอเจนซี่ที่ยุ่งและมีประสิทธิภาพสูง ก็ไม่ใช่ทุกชั่วโมงที่ทำงานจะแปรเปลี่ยนเป็นรายได้
การโทรจากลูกค้า การประชุมภายใน การแก้ไขงานอย่างรวดเร็ว และงานธุรการต่าง ๆ ล้วนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่หากไม่มีการติดตามอย่างเหมาะสม สิ่งเหล่านี้ก็จะค่อย ๆ กัดกร่อนผลกำไรไปอย่างเงียบ ๆ มาทำความเข้าใจกันว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้เกิดขึ้นจากจุดใดบ้างและเหตุใดการบริหารจัดการเวลาจึงมีความสำคัญ
โอกาสสูญเสียรายได้
เมื่อเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินไม่ได้ถูกบันทึกไว้ หน่วยงานจะสูญเสียรายได้ที่ควรได้รับ
พิจารณาบริษัทออกแบบที่กำลังทำงานในโครงการสร้างแบรนด์: นักออกแบบใช้เวลา 10 ชั่วโมงในการแก้ไขงานตามความต้องการของลูกค้า แต่มีการบันทึกเวลาเพียง 6 ชั่วโมงเท่านั้น เนื่องจากลืมบันทึกและปัดเศษเวลาลง ในระหว่างการทำงานหลายโครงการ ความคลาดเคลื่อนนี้อาจทำให้บริษัทสูญเสียเงินหลายพันดอลลาร์ในแต่ละเดือน
📮 ClickUp Insight: ในขณะที่พนักงาน 40% ใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์กับงานที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน แต่ที่น่าตกใจคือ 15% สูญเสียเวลา 5 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์ ซึ่งเทียบเท่ากับ 2.5 วันต่อเดือน!
เวลาที่ดูเหมือนไม่สำคัญแต่ไม่สามารถมองเห็นได้นี้ อาจค่อยๆ กัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของคุณไปทีละน้อย ⏱️
ใช้ระบบติดตาม เวลาและผู้ช่วย AI ของ ClickUpเพื่อค้นหาว่าชั่วโมงที่หายไปนั้นหายไปไหน ระบุจุดที่ไม่มีประสิทธิภาพ ปล่อยให้ AI ทำงานซ้ำๆ ให้อัตโนมัติ และใช้เวลาที่สำคัญกลับคืนมา! ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับใบงานและการอนุมัติใน ClickUp 👇🏼
ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
การทำให้เส้นแบ่งระหว่างกิจกรรมที่สามารถเรียกเก็บเงินได้กับกิจกรรมที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้เลือนลางอาจทำให้ประสิทธิภาพของทีมลดลง
ตัวอย่างเช่น นักกลยุทธ์การตลาดอาจใช้เวลาส่วนหนึ่งของวันไปกับแคมเปญของลูกค้า แต่ก็ยังต้องตรวจสอบอีเมลภายใน เตรียมรายงาน และเข้าร่วมการประชุมเฉพาะกิจ หากไม่มีการติดตามเวลาอย่างแม่นยำ ก็จะเป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นได้ว่าในแต่ละวันใช้เวลาไปกับงานที่สร้างรายได้จริงมากน้อยเพียงใด
ผลลัพธ์คือความพยายามซ้ำซ้อน การเสียสมาธิ และเวลาที่สูญเปล่าไปกับการพยายามประกอบขั้นตอนการทำงานที่กระจัดกระจายเข้าด้วยกัน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เครื่องตอกบัตรเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง Willard Bundy ได้จดสิทธิบัตรนาฬิกาบันทึกเวลาที่ใช้งานได้จริงเครื่องแรกในปี 1888 และความสามารถทางกลไกในการประทับเวลาทำให้การเรียกเก็บเงินตามเวลาแบบสมัยใหม่เป็นไปได้
ความยากลำบากในการทำนายงบประมาณโครงการ
การละเลยชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้มักนำไปสู่การประเมินต้นทุนโครงการต่ำเกินไป
สมมติว่าบริษัทที่ปรึกษาแห่งหนึ่งกำลังเสนอราคาเพื่อรับลูกค้าใหม่ พวกเขาจัดสรรเวลา 50 ชั่วโมงสำหรับงานที่ต้องส่งมอบ แต่ลืมคำนึงถึงการวางแผนภายใน การประชุมติดตามความคืบหน้า และการตรวจสอบคุณภาพ เมื่อโครงการล่าช้า กำหนดส่งงานไม่ทัน กำไรลดลง และความพึงพอใจของลูกค้าลดลง
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:ติดตามต้นทุนค่าเสียโอกาสควบคู่กับงานที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ หากทีมใช้เวลา 40 ชั่วโมงในการฝึกอบรมภายในองค์กร ให้คำนวณมูลค่างานที่สูญเสียไปซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินได้ วิธีนี้จะช่วยให้ฝ่ายการเงินสามารถอธิบายผลตอบแทนจากการลงทุนในการฝึกอบรมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
การเพิ่มขึ้นของข้อพิพาทการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า
การบันทึกเวลาที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ถูกต้องสามารถทำให้เกิดปัญหาการเรียกเก็บเงินได้อย่างรวดเร็ว
สมมติว่าบริษัทพัฒนาเว็บไซต์เรียกเก็บเงินจากลูกค้าสำหรับงานออกแบบเว็บไซต์ใหม่เป็นเวลา 15 ชั่วโมง แต่ไม่ได้บันทึกงานย่อยๆ เช่น การแก้ไขปัญหาหรือการทดสอบ ลูกค้าสงสัยในค่าใช้จ่ายและชะลอการชำระเงิน ในขณะที่บริษัทต้องรีบหาเหตุผลมาอธิบายชั่วโมงการทำงาน
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในช่วงทศวรรษ 1940 สมาคมทนายความแห่งสหรัฐอเมริกา (ABA)ได้เริ่มส่งเสริมแนวคิดให้ทนายความบันทึกเวลาการทำงานเป็นช่วงละหกนาที การปฏิบัตินี้ได้รับการกำหนดอย่างเป็นทางการในปี 1958 เมื่อ ABA แนะนำว่าทนายความควรตั้งเป้าเรียกเก็บค่าบริการ 1,300 ชั่วโมงต่อปี
การจัดสรรทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพ
หากไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน ผู้จัดการอาจประเมินการใช้เวลาของสมาชิกทีมผิดพลาดได้
ตัวอย่างเช่น นักเขียนคำโฆษณาอาวุโสอาจดูเหมือนไม่ได้รับการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เนื่องจากชั่วโมงการทำงานที่ใช้ไปกับการวิจัยที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้หรือการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาฝึกงานไม่ได้รับการบันทึกไว้ ขณะที่พนักงานระดับต้นอาจได้รับมอบหมายงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้มากเกินไป การประเมินศักยภาพผิดพลาดเช่นนี้อาจนำไปสู่การหมดไฟในการทำงาน การสูญเสียความสามารถ และประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการที่ไม่สม่ำเสมอ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หยุดคิดเป็นชั่วโมงเพียงอย่างเดียว และเริ่มคิดเป็นรูปแบบ หากคุณสังเกตเห็นว่านักกลยุทธ์มักใช้เวลาทำงานที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันจันทร์เป็นจำนวนมาก นั่นคือปัญหาเชิงระบบ บางทีการประชุมสถานะรายสัปดาห์อาจถูกรวมเข้าด้วยกัน หรือรายงานอัตโนมัติอาจช่วยลดเวลาเตรียมงานได้ครึ่งหนึ่ง
วิธีลดต้นทุนแฝงจากการไม่ติดตามชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้และชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
การจัดหมวดหมู่ภารกิจ, การติดตามเวลาอย่างสม่ำเสมอ, การทบทวนข้อมูลเชิงลึก, และการปรับปรุงกระบวนการทำงานช่วยให้หน่วยงานสามารถควบคุมการจัดการเวลาได้ดีขึ้น
ClickUp ช่วยคุณได้ที่นี่ 🤩
นี่คือเวิร์กสเปซ AI แบบบูรณาการแห่งแรกของโลกที่ผสานการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
นี่คือวิธีที่คุณสามารถลดต้นทุนแฝงจากชั่วโมงที่ไม่ได้ติดตามโดยใช้แพลตฟอร์ม:
ขั้นตอนที่ 1: จัดหมวดหมู่ภารกิจเป็นงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
เริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าอะไรที่นับเป็นงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และอะไรที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
✔️ นี่คือรายการตรวจสอบชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้!
- งานโครงการของลูกค้า (การออกแบบ, การเขียนโค้ด, การเขียน, การให้คำปรึกษา)
- การประชุมเชิงกลยุทธ์และการวางแผนสำหรับผลงานที่ส่งมอบให้ลูกค้า
- การประชุมและโทรศัพท์กับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับโครงการเฉพาะ
- การแก้ไขและปรับปรุงตามคำขอของลูกค้า
- การวิจัยที่สนับสนุนโครงการของลูกค้าโดยตรง
- การผลิตผลงานที่ส่งมอบได้ (กราฟิก, รายงาน, การนำเสนอ)
- การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับลูกค้าที่สถานที่หรือออนไลน์
- การตรวจทานและตรวจสอบคุณภาพสำหรับเอกสารของลูกค้า
จดบันทึกสิ่งเหล่านี้เป็นรายการอ้างอิงง่ายๆ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน จากนั้นทำให้ง่ายต่อการติดตามโดยเพิ่มป้ายกำกับที่สม่ำเสมอ เช่น 'เรียกเก็บเงินได้' และ 'ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้' จัดการประชุมสั้นๆ กับทีมของคุณเพื่ออธิบายตัวอย่าง เพื่อให้ทุกคนใช้มาตรฐานเดียวกัน
❌ ต่อไปนี้คืองานที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้:
- งานธุรการ (อีเมล, การจัดเก็บเอกสาร, การป้อนข้อมูล)
- การประชุมทีมภายในและการยืนรายงาน
- การฝึกอบรมหรือการพัฒนาวิชาชีพ
- การตลาดหรือการพัฒนาธุรกิจสำหรับเอเจนซี่
- การวางแผนโครงการภายในหรือการบันทึกเอกสารกระบวนการ
- เวลาที่พนักงานใช้ในการเรียนรู้เครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ใหม่
- การประเมินผลการปฏิบัติงานหรืองานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- การบริหารสำนักงานหรือการประสานงานทีม
งานใน ClickUpคือหน่วยพื้นฐานของกระบวนการทำงานของคุณ แต่ละงานประกอบด้วยส่วนประกอบหลายอย่าง เช่น คำอธิบาย ไฟล์แนบ แท็ก รายการตรวจสอบ และความคิดเห็น ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถติดแท็กงานเป็น 'เรียกเก็บเงินได้' หรือ 'ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้' สร้างระบบที่สม่ำเสมอสำหรับทีมของคุณในขณะที่เก็บบริบททั้งหมดไว้ในที่เดียว
ตัวอย่างเช่น นักเขียนเนื้อหาที่ทำงานบนบล็อกของลูกค้าสร้างงานที่มีชื่อว่า 'ร่างบล็อกลูกค้า Y' และติดแท็กเป็น 'เรียกเก็บเงินได้' พวกเขาเพิ่มคำอธิบายพร้อมกำหนดเวลาและข้อกำหนดต่างๆ เมื่อสิ้นเดือน หัวหน้าฝ่ายการตลาดจะกรองตามแท็กเพื่อจัดเรียงชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ขั้นตอนที่ 2: ติดตามเวลาอย่างสม่ำเสมอ
ตอนนี้ถึงเวลาที่จะกระตุ้นให้ทีมของคุณบันทึกเวลาทุกวันแทนที่จะรอจนถึงสิ้นสัปดาห์ เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน
ClickUp Time Trackingทำให้เรื่องนี้ง่ายขึ้น มันช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถเริ่มและหยุดตัวจับเวลาบนงานต่างๆ ได้จากเดสก์ท็อป มือถือ หรือแม้แต่ผ่านเบราว์เซอร์ด้วยส่วนขยาย Chrome ฟรี
ต้องการป้อนข้อมูลด้วยตนเองหรือไม่? ไม่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกเวลาแบบย้อนหลังหรือระบุช่วงวันที่เพื่อติดตามความคืบหน้าของคุณได้ แต่ละรายการสามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับงานหรืองานย่อยได้ ดังนั้นทุกชั่วโมงจึงเชื่อมโยงกับงานที่ต้องส่งมอบโดยเฉพาะ ใบบันทึกเวลาที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณดูเวลาที่ติดตามได้เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือช่วงเวลาอื่นๆ คุณสามารถเพิ่มเวลาที่ประมาณการไว้ภายในบัตรงานเพื่อเปรียบเทียบระหว่างเวลาที่ประมาณการกับเวลาที่ใช้จริงในภายหลังได้อีกด้วย
ตัวอย่างเช่น บริษัทเอเจนซี่โซเชียลมีเดียกำลังทำงานในแคมเปญให้กับลูกค้า นักเขียนคำโฆษณาใช้เวลาช่วงเช้าในการร่างคำบรรยายสำหรับโพสต์ Instagram ของลูกค้า พวกเขาเริ่มจับเวลาโดยตรงที่งาน 'คำบรรยาย Instagram – ลูกค้า Z' ทันทีที่เริ่มเขียน
ขอให้ AI ให้ข้อมูลเชิงลึกตามบริบท
ClickUp Brainเป็นเครื่องมือแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งถูกสร้างขึ้นในเวิร์กสเปซของคุณ เชื่อมต่องาน เอกสาร ผู้คน และความรู้ขององค์กร มันทำงานอัตโนมัติในกิจกรรมการจัดการโครงการที่เป็นกิจวัตร เช่น การติดตามความคืบหน้า การประชุมสแตนด์อัพ การอัปเดต และการสร้างงาน โดยใช้คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติที่ช่วยด้วย AI เช่น AI Assign และ AI Prioritize ทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์แทนที่จะเป็นงานที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
กลับไปที่ตัวอย่างเอเจนซี่โซเชียลมีเดียของเรา ในขณะที่นักเขียนคำโฆษณาทำงาน ClickUp Brain สามารถติดตามความคืบหน้าของงานย่อยโดยอัตโนมัติ สร้างสรุปงานที่เสร็จสิ้น และอัปเดตผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในปัจจุบัน
ต่อมา หากหัวหน้าทีมต้องการภาพรวมอย่างรวดเร็ว พวกเขาสามารถถาม ClickUp Brain ได้เลย:
- แสดงจำนวนชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ทั้งหมดสำหรับ [ชื่อลูกค้า] ในสัปดาห์นี้
- งานใดที่ใช้เวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้?
- สร้างสรุปความคืบหน้าสำหรับแคมเปญ Instagram
ClickUp Brain ยังแนะนำการปรับเปลี่ยน เช่น การจัดสรรทรัพยากรใหม่หากงานย่อยบางอย่างล่าช้า โดยอ้างอิงจากเวลาที่บันทึกไว้
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ผสาน AI เข้ากับการตรวจสอบเวลาทำงาน ให้นำข้อมูลย้อนหลังเกี่ยวกับงานที่คิดค่าบริการและงานที่ไม่คิดค่าบริการเข้าสู่ ClickUp Brain เพื่อค้นหาความไม่มีประสิทธิภาพที่ซ่อนอยู่—ตัวอย่างเช่น AI อาจแจ้งเตือนว่านักออกแบบอาวุโสใช้เวลาในการประชุมภายในมากกว่านักออกแบบรุ่นใหม่ ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการมอบหมายงานที่ไม่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบรายงานเป็นประจำ
กำหนดตารางเวลาสำหรับการตรวจสอบรายงานเวลา อาจเป็นเช่นนี้:
- รายวัน สำหรับการตรวจสอบงานแต่ละรายการอย่างรวดเร็ว
- รายสัปดาห์ สำหรับโครงการที่กำลังดำเนินการ
- รายเดือน สำหรับแนวโน้มโดยรวม
เปรียบเทียบชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้กับชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้เพื่อค้นหาแบบแผน เช่น งานที่มีมูลค่าต่ำที่เกิดขึ้นเป็นประจำหรือการเรียกเก็บเงินที่น้อยเกินไป ระวังค่าผิดปกติ: งานที่ใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้มากหรือถูกจัดหมวดหมู่ผิด การแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้กับทีมช่วยให้ทุกคนเข้าใจถึงผลกระทบของเวลาของพวกเขาและรักษาแรงจูงใจให้สูง
ClickUp Automationsสามารถทำให้การรายงานการติดตามเวลาเร็วขึ้นได้ พวกมันทำงานบนหลักการง่าย ๆ คือ 'หากเกิดสิ่งนี้ขึ้น ให้ทำสิ่งนี้' และสามารถรวมทริกเกอร์, การกระทำ, และเงื่อนไขเพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ
นี่คือตัวอย่างของระบบอัตโนมัติ:
- แจ้งเตือนผู้จัดการเมื่องานเกินชั่วโมงที่ประมาณการไว้
- ติดแท็กงานโดยอัตโนมัติว่าเป็นงานที่เรียกเก็บเงินได้หรือไม่ได้ตามประเภทของงาน
- ส่งสรุปชั่วโมงที่ติดตามเป็นรายสัปดาห์ให้กับหัวหน้าทีม
- อัปเดตแดชบอร์ดทุกครั้งที่มีการบันทึกหรือปรับปรุงรายการเวลา
ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถสร้างตัวแทน AI แบบกำหนดเองโดยใช้ภาษาธรรมชาติได้ เช่น:
- แจ้งให้ฉันทราบทุกวันศุกร์หากมีงานใดที่ใช้เวลามากกว่าที่ประมาณการไว้ในสัปดาห์นี้
- ไฮไลต์งานที่ยาวกว่าประมาณการมากกว่า 10%
- ส่งรายงานจำนวนชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ทั้งหมดต่อลูกค้าแต่ละรายโดยอัตโนมัติ
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ:
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้เงินงบประมาณขนาดเล็กสำหรับงานที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย แทนที่จะบอกว่า 'ให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการไม่เกิน 20%' ให้กำหนดงบประมาณที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละโครงการ (เช่น 10 ชั่วโมง) วิธีนี้จะช่วยให้ทีมตระหนักถึงขอบเขตงานที่ขยายตัวเกินควร และกระตุ้นให้พวกเขาคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เมื่อถึงขีดจำกัด
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานอัตโนมัติที่นี่ 👇🏼
ขั้นตอนที่ 4: ปรับกระบวนการทำงานตามข้อมูลเชิงลึก
ใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจอย่างชาญฉลาดขึ้น เปลี่ยนโฟกัสไปที่กิจกรรมที่ให้ผลตอบแทนสูง และลดงานภายในที่ไม่มีคุณค่า ปรับปรุงการประมาณเวลาในการทำงานของคุณโดยใช้ข้อมูลเวลาจริงเพื่อให้การเสนอราคาโครงการในอนาคตมีความแม่นยำมากขึ้น
ปรับการจัดสรรทรัพยากรโดยมอบหมายงานที่มีมูลค่าสูงและสามารถเรียกเก็บเงินได้ให้กับบุคลากรมากขึ้น และปรับปรุงงานที่จำเป็นแต่ใช้เวลามากและไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ให้คล่องตัวขึ้นด้วยการใช้เทมเพลต ระบบอัตโนมัติ หรือการจ้างงานภายนอก เมื่อเวลาผ่านไป การปรับเปลี่ยนเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น
แดชบอร์ดของ ClickUpให้มุมมองรวมศูนย์ของพื้นที่ทำงานของคุณ ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นและวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ ด้วยการใช้การ์ดที่สามารถย้ายและปรับขนาดได้ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของงาน ประสิทธิภาพของทีม รายงานเวลา และแม้กระทั่งการผสานข้อมูลจากเครื่องมือภายนอกได้
ปรับแต่งแดชบอร์ดด้วยตัวกรองและการตั้งค่าเพื่อเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่ว่าจะเป็นตัวชี้วัดระดับโครงการ ชั่วโมงเฉพาะลูกค้า หรือประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของทีม
สมมติว่าเอเจนซี่การตลาดกำลังจัดการแคมเปญหลายแคมเปญ บนแดชบอร์ด ClickUp ของพวกเขา พวกเขาได้ตั้งค่าการ์ดหลายใบ:
- บัตรรายงานเวลา แสดงชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เทียบกับชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ โดยสมาชิกทีมและโครงการ
- บัตรความคืบหน้าของงาน แสดงงานที่เสร็จสมบูรณ์เทียบกับงานที่ยังค้างอยู่สำหรับลูกค้าแต่ละราย
- บัตรปริมาณงาน แสดงขีดความสามารถของสมาชิกแต่ละคนในทีม
- บัตรที่แสดงต่อผู้ใช้บริการ ให้ภาพรวมระดับสูงของสถานะโครงการ, กำหนดเวลา, และสิ่งที่ต้องส่งมอบ
โบนัส: แม่แบบ!
เป็นโบนัสเพิ่มเติม เมื่อคุณไม่ต้องการทำงานหนักในการตั้งค่าขั้นตอนการทำงานแบบกำหนดเอง นี่คือเทมเพลตฟรีแลนซ์ที่คุณสามารถใช้ได้! ⚡
เทมเพลตการติดตามเวลาสำหรับที่ปรึกษา ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการติดตามเวลาโดยตรงภายในงานแต่ละงาน ทำให้คุณทราบได้อย่างชัดเจนว่าแต่ละชั่วโมงที่บันทึกไว้มีส่วนช่วยในอะไรเทมเพลตใบเวลาสำหรับที่ปรึกษานี้มีฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น อัตราค่าบริการต่อชั่วโมง, ค่าใช้จ่ายที่ประมาณการ, และ ยอดเงินที่สามารถเรียกเก็บได้ทั้งหมด
ฟิลด์สูตรคำนวณชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณเปรียบเทียบรายได้ที่ประมาณการกับรายได้ที่เกิดขึ้นจริงได้ทันที ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถระบุโครงการที่เรียกเก็บเงินไม่ครบหรืองานที่เกินขอบเขตได้อย่างง่ายดาย เมื่อใช้ร่วมกับตัวเลือกการแสดงผลหลายรูปแบบ เช่น รายการ ตาราง และแดชบอร์ด คุณสามารถกรอง จัดเรียง และแสดงข้อมูลเวลาที่ติดตามไว้ข้ามโครงการ สมาชิกในทีม และลูกค้าได้
การขยายงานที่ไร้ทิศทางเป็นหนึ่งในปัจจัยแอบแฝงที่บั่นทอนประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กรมากที่สุด ทีมครีเอทีฟมักต้องสลับใช้เครื่องมือหลายอย่างสำหรับแต่ละโปรเจกต์ อีกเครื่องมือสำหรับงานบิลลิ่ง แพลตฟอร์มแยกต่างหากสำหรับติดตามเวลา และอีกหนึ่งสำหรับสื่อสารกับลูกค้า ทุกครั้งที่เปลี่ยนเครื่องมือ ความตั้งใจจะขาดตอน โมเมนตัมชะลอตัว และเกิดช่องว่างที่ทำให้ชั่วโมงการทำงานสูญหาย ข้อมูลสำคัญตกหล่น และงานส่งมอบล่าช้า
เมื่อการทำงานของคุณกระจัดกระจายอยู่ในหลายแท็บ คุณไม่ได้แค่เสียเวลาเท่านั้น—แต่ยังสูญเสียชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และเพิ่มความยุ่งยากให้กับทุกโปรเจกต์ของลูกค้าอีกด้วย พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์จะนำทุกสิ่งเหล่านี้มารวมไว้ด้วยกัน: การจัดการโปรเจกต์ การติดตามเวลา การออกบิล การจัดสรรทรัพยากร และการสื่อสาร ทั้งหมดนี้อยู่ในระบบเดียวที่ราบรื่น ไม่มีการสลับแท็บอีกต่อไป ไม่ต้องตามหาไฟล์ ไม่ต้องเสียเวลาปรับบริบทใหม่ ทีมงานของคุณทำงานได้เร็วขึ้น โปรเจกต์เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน และเอเจนซี่ของคุณก็ปกป้องเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างรายได้
ตัวอย่างจากสถานการณ์จริงของการติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
เมื่อทีมเริ่มติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้กับชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ผลลัพธ์มักจะชัดเจนในตัวเอง ข้อมูลเผยให้เห็นถึงความไม่มีประสิทธิภาพ โอกาสที่พลาดไป และช่องโหว่ที่อาจทำให้กำไรลดลง
มาทำความเข้าใจขั้นตอนการทำงานทีละขั้นตอนที่เราได้พูดคุยกันในทางปฏิบัติ
สมมติว่า StudioBright ซึ่งเป็นเอเจนซี่สร้างสรรค์ขนาดกลางตัดสินใจที่จะตรวจสอบอย่างใกล้ชิดว่าเวลาของพวกเขาถูกใช้ไปอย่างไร แม้ว่างานลูกค้าจะมีความต่อเนื่อง แต่กำไรจากการดำเนินงานก็ยังคงลดลง
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดคำนิยามที่ชัดเจน
นี่คือวิธีที่หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการแบ่งงาน:
- สามารถเรียกเก็บเงินได้: ผลงานที่ส่งมอบให้ลูกค้า เช่น การออกแบบแคมเปญ การแก้ไข หรือ การประชุมกับลูกค้า
- ไม่คิดค่าใช้จ่าย: การประชุมภายใน, กิจกรรมทางการตลาด, และการฝึกอบรม
พวกเขาสร้างแท็กในพื้นที่ทำงานของตนเพื่อให้ทุกงานมีความโปร่งใส
ขั้นตอนที่ 2: บันทึกเวลาทุกวันด้วย ClickUp
ตัวอย่างเช่น นักเขียนคำโฆษณาเริ่มจับเวลาสำหรับ 'ข้อความโฆษณา – ลูกค้า A' เมื่อเริ่มเขียน ผู้จัดการโครงการบันทึกเวลา 45 นาทีที่ใช้ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าด้วยตนเอง AI Project Manager ของ ClickUp Brain จะสรุปชั่วโมงทั้งหมดต่อลูกค้าและแจ้งเตือนงานที่ใช้เวลามากกว่าประมาณการเวลา
นี่คือสิ่งที่ Manaswi Dwivedi จาก Cedcoss Technologies Pvt. Ltd.กล่าวเกี่ยวกับการใช้ ClickUp:
แดชบอร์ดของมันช่วยให้เราสามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีความหมาย และยังช่วยประหยัดเวลาอีกด้วย ฉันยังสามารถสร้างพื้นที่ต่าง ๆ ที่ฉันสามารถทำงานเกี่ยวกับปัญหาและการปรับปรุงได้ นอกจากนี้ งานประจำวันของเราก็สามารถติดตามได้ และการติดตามเวลาที่เราใช้ไปกับงานเฉพาะยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของงานให้ดีขึ้นอีกด้วย
ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบรายงานเป็นประจำ
เมื่อสิ้นสุดแต่ละสัปดาห์ ทีมจะตรวจสอบข้อมูลเวลาโดยใช้แดชบอร์ดของ ClickUp
พวกเขาสังเกตเห็นรูปแบบหนึ่ง: นักออกแบบใช้เวลาเกือบ 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการประชุมภายใน: เวลาที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้กำลังกัดกินกำไร
ผู้จัดการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อให้ทุกวันศุกร์ 'รายงานเวลาประจำสัปดาห์' จะถูกแชร์โดยอัตโนมัติในช่องแชท#Operations ของClickUp
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: วัดประสิทธิภาพของลูกค้า เปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างเวลาที่เรียกเก็บเงินได้กับเวลาที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ต่อลูกค้าแต่ละราย บางรายอาจใช้เวลาสองชั่วโมงสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนเกินต่อหนึ่งชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในขณะที่บางรายใช้เวลาเพียง 15 นาที ใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าที่มีประสิทธิภาพสูงเมื่อมีงานเต็มไปหมด
ขั้นตอนที่ 4: ปรับกระบวนการทำงานตามข้อมูลเชิงลึก
ด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน StudioBright ปรับปรุงกระบวนการทำงานของตน:
- การประชุมภายในจำกัดเวลาไม่เกิน 15 นาที
- การสื่อสารกับลูกค้าถูกรวบรวมไว้ในแดชบอร์ดโครงการ
- งานที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ซึ่งใช้เวลามากเกินไปจะถูกทำให้เป็นอัตโนมัติหรือรวบรวมเป็นชุด
หลังจากสามเดือน ผลลัพธ์ชัดเจน:
⚡ การใช้งานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เพิ่มขึ้น 18%
💰 อัตรากำไรเพิ่มขึ้น 22%
📅 ระยะเวลาเฉลี่ยในการดำเนินโครงการลดลง 15%
💟 โบนัส: Brain MAXคือผู้ช่วยบนเดสก์ท็อปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เอเจนซีเพิ่มชั่วโมงการทำงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และทำให้การทำงานกับลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยการผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับเครื่องมือการจัดการโครงการ, การติดตามเวลา, และการออกใบแจ้งหนี้ของคุณ Brain MAX นำกิจกรรมที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ทั้งหมดของคุณมาไว้ในแดชบอร์ดเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน
คุณสามารถใช้ฟีเจอร์พูดเป็นข้อความเพื่อบันทึกชั่วโมงการทำงาน อัปเดตสถานะโครงการ หรือจดบันทึกข้อมูลลูกค้าโดยไม่ต้องใช้มือ ในขณะที่โมเดล AI ชั้นนำหลายตัวจะช่วยสร้างใบเวลาทำงานโดยละเอียด สรุปความคืบหน้าของโครงการ และแจ้งเตือนงานที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน Brain MAX สามารถอัตโนมัติการแจ้งเตือนสำหรับการบันทึกเวลา จัดระเบียบงานที่เรียกเก็บเงินได้และไม่ได้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกนาทีของการทำงานกับลูกค้าถูกติดตามและบันทึกไว้อย่างครบถ้วน—ทำให้เอเจนซี่ของคุณมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และทำกำไรได้มากขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม: การเรียกเก็บเงินตามเป้าหมายคืออะไร? วิธีการทำงาน (+ ตัวอย่าง)
รายการตรวจสอบเวลาและการเรียกเก็บเงินด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับเอเจนซี่
นี่คือตารางสรุปอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ:
|ขั้นตอน
|รายการตรวจสอบ
|1. อัตโนมัติงานที่มีมูลค่าต่ำเพื่อให้ทีมของคุณสามารถคงความคิดสร้างสรรค์ได้
|ใช้ AI เพื่อทำงานเอกสารและงานบริหารที่รบกวนนักออกแบบ, นักกลยุทธ์, และผู้จัดการบัญชีให้เป็นระบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูงและสามารถเรียกเก็บเงินได้แทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับงานเอกสารที่ไม่มีที่สิ้นสุดและการสื่อสารซ้ำไปซ้ำมา
|2. ระบุต้นทุนแฝงในกระบวนการจัดส่งของคุณ
|หน่วยงานสูญเสียความสามารถในการทำกำไรจากค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่ซึ่งไม่ได้รับการสังเกต เช่น การแก้ไขงาน การตรวจสอบภายใน การประชุม และงานที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ เปิดเผยรูปแบบเหล่านี้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้มีความสำคัญมากกว่าที่ทีมส่วนใหญ่ตระหนัก
|3. ปรับปรุงความถูกต้องของการเรียกเก็บเงินด้วยการติดตามอัตโนมัติ
|เปิดใช้งานการติดตามเวลาอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่างานสร้างสรรค์บันทึกชั่วโมงทั้งหมดที่ใช้ไปกับงานของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ทำให้คุณมีการเรียกเก็บเงินที่แม่นยำและกระบวนการติดตามเวลาที่ราบรื่นยิ่งขึ้น—ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทีมผลิตที่มีการทำงานอย่างรวดเร็ว
|4. เพิ่มการใช้ประโยชน์ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ทั่วทั้งหน่วยงาน
|ติดตามอัตราการใช้งานของทีมคุณ, อัตราการใช้งานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, และจำนวนชั่วโมงทำงานทั้งหมด เพื่อเข้าใจว่าพวกเขาถูกกระจายไปในโครงการต่าง ๆ อย่างไร และค้นหาโอกาสในการเพิ่มจำนวนชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
|5. มอบอำนาจควบคุมการส่งมอบงานให้กับผู้จัดการโครงการอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
|ให้ AI ช่วยติดตามความคืบหน้าของโครงการ ชี้แจงงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้กับงานที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และสนับสนุนผู้จัดการโครงการในการประสานงานโครงการลูกค้าที่ซับซ้อนซึ่งมีกรอบเวลาที่จำกัดและขอบเขตงานที่เปลี่ยนแปลง
|6. ปกป้องรายได้ในงานที่มีค่าธรรมเนียมคงที่
|หลายหน่วยงานกำหนดราคาผลงานผ่านค่าบริการรายเดือนหรือโครงการราคาคงที่ ซึ่งหมายความว่าหากมีการขาดการบันทึกเวลาทำงานหรือขอบเขตงานที่ขยายเกินกำหนด อาจส่งผลให้สูญเสียรายได้ได้ AI ช่วยเน้นปัญหาที่ขัดขวางรายได้โดยตรงและสุขภาพของการส่งมอบงาน
|7. ทำให้การดำเนินงานภายในระบบของหน่วยงานง่ายขึ้น
|ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อปรับปรุงกระบวนการภายในให้ราบรื่น ลดภาระงานด้านการบริหาร และปรับปรุงการไหลเวียนของงานประจำวัน ตั้งแต่การวางแผนทรัพยากรไปจนถึงการจัดการเงินเดือน
|8. เสริมสร้างประสบการณ์และความผูกพันของลูกค้า
|เอเจนซี่ที่ยอดเยี่ยมขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้า. AI ช่วยรักษาความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการส่งมอบที่คาดการณ์ได้มากขึ้น, การมองเห็นความคืบหน้าที่ดีขึ้น, และน้อยกว่าในเรื่องของความประหลาดใจในระยะเวลาหรือการเรียกเก็บเงิน.
|9. สร้างใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องภายในไม่กี่นาที
|AI สามารถวิเคราะห์เวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, ช่วยติดตามงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ข้ามบัญชี, และช่วยให้ทีมของคุณสร้างใบแจ้งหนี้ที่สะอาดได้เพียงไม่กี่คลิก, ลดความยุ่งยากสำหรับทั้งเอเจนซีและลูกค้า
|10. ปรับกระบวนการทำงานตามประเภทของโครงการที่เปลี่ยนแปลง
|ปริมาณงานของเอเจนซี่มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับสัญญาจ้างรายเดือน แคมเปญที่มีผลงานส่งมอบจำนวนมาก หรือโครงการราคาคงที่ ดังนั้นระบบของคุณจึงต้องยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับรูปแบบบริการและความสามารถในการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ตรวจสอบการออกใบแจ้งหนี้ให้ถูกต้องด้วย ClickUp
การติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้กับชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้นั้นเกี่ยวข้องกับการเข้าใจว่าพลังงานของทีมคุณถูกใช้ไปที่ไหน, การตรวจจับรายได้ที่สูญเสียไป, และการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการอย่างชาญฉลาดขึ้น
ClickUp, พื้นที่ทำงานที่รวม AI เข้าไว้ด้วยกัน ทำให้สิ่งนี้ราบรื่น การติดตามเวลาโครงการทำให้ทุกงานและงานย่อยถูกบันทึกอย่างถูกต้อง ClickUp Brain ช่วยในการอัปเดตความคืบหน้าอัตโนมัติและตรวจสอบสุขภาพของโครงการ ระบบอัตโนมัติช่วยให้งานซ้ำๆ และการรายงานมีความสม่ำเสมอ ในขณะที่แดชบอร์ดให้มุมมองแบบเรียลไทม์ของประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และความสามารถของทีมให้สูงสุด
เครื่องมือเหล่านี้ช่วยคุณกู้คืนเวลาที่สูญเสียไปและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มกำไร
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
หน่วยงานทราบอย่างชัดเจนว่าเวลาถูกใช้ไปอย่างไรในแต่ละทีมด้วยการติดตามเวลาโครงการ ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้หมายถึงงานที่ทำเพื่อลูกค้าซึ่งสามารถออกใบแจ้งหนี้ได้ ในขณะที่ชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ครอบคลุมงานภายใน เช่น การประชุมหรืองานธุรการ การติดตามอย่างถูกต้องช่วยป้องกันการสูญเสียรายได้ ช่วยให้การออกใบแจ้งหนี้โปร่งใส และช่วยให้คุณเข้าใจการจัดสรรทรัพยากรได้ดียิ่งขึ้น
ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถติดตามเวลาได้แบบเรียลไทม์ด้วยตัวจับเวลา, ป้อนชั่วโมงด้วยตนเอง, หรือบันทึกเวลา การบันทึกเวลาจะเชื่อมโยงโดยตรงกับงานและโครงการต่างๆ สร้างแผ่นเวลาที่ละเอียดและการสรุปข้อมูล การผสานรวมกับเครื่องมือติดตามเวลาอื่นๆ ช่วยลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ ทำให้คุณมีมุมมองที่แม่นยำของชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และทำให้การออกใบแจ้งหนี้มีความถูกต้องและง่ายดาย
การไม่ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อาจนำไปสู่การเรียกเก็บเงินลูกค้าไม่ครบถ้วน สูญเสียรายได้ จัดสรรทรัพยากรผิดพลาด และสร้างความตึงเครียดในความสัมพันธ์กับลูกค้า คุณอาจไม่สามารถระบุความไม่มีประสิทธิภาพหรือการทำงานที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้มากเกินไป ส่งผลให้กำไรลดลง
การติดตามเวลาจะแสดงอย่างชัดเจนว่าความพยายามถูกใช้ไปที่ใด ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่าสูงและลดงานที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ มันช่วยให้การประมาณต้นทุนโครงการมีความแม่นยำ การกระจายภาระงานที่ดีขึ้น และการระบุจุดคอขวด