ตัวอย่างตัวชี้วัดการดำเนินงานและวิธีการติดตาม

PMO Team
15 กันยายน 2567

เมื่อคุณสามารถวัดสิ่งที่คุณกำลังพูดถึงและแสดงออกมาเป็นตัวเลขได้ คุณก็มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นในระดับหนึ่ง แต่เมื่อคุณไม่สามารถวัดมันได้ เมื่อคุณไม่สามารถแสดงออกมาเป็นตัวเลขได้ ความรู้ของคุณก็เป็นเพียงความรู้ที่น้อยนิดและไม่เพียงพอ

พูดให้เข้าใจง่ายขึ้น คุณไม่สามารถปรับปรุงสิ่งที่คุณไม่ได้วัดได้ และนี่คือเหตุผลที่เราตั้งเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดการดำเนินงานสำหรับตัวเราเอง ทีมของเรา และธุรกิจของเรา

อย่างไรก็ตาม คุณกำลังวัดแง่มุมที่ถูกต้องของธุรกิจของคุณหรือไม่? คุณกำลังติดตามสิ่งเหล่านั้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือไม่? คุณมีข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นสำหรับการปรับปรุงหรือไม่? นี่คือคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดตัวชี้วัดการดำเนินงานอย่างถูกต้อง

เมตริกการดำเนินงานคืออะไร?

ตัวชี้วัดการดำเนินงานเป็นตัวชี้วัดที่ธุรกิจใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานประจำวันของพวกเขา

ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นองค์กรบริการลูกค้าที่มีการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการรับและแก้ไขข้อร้องเรียน ประสิทธิภาพของการดำเนินงานของคุณจะถูกวัดโดยเวลาการตอบกลับเฉลี่ย, % ของการแก้ไขปัญหาครั้งแรก, เป็นต้น

ตัวชี้วัดการดำเนินงานแตกต่างจาก KPI กลยุทธ์อย่างไร?

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักเชิงกลยุทธ์ (KPIs) คือตัวชี้วัดระดับสูงที่เน้นผลลัพธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสำเร็จของธุรกิจในระยะยาว ตัวชี้วัดการดำเนินงานเน้นรายละเอียดของการดำเนินงานในแต่ละวัน

นี่คือความแตกต่างที่สำคัญบางประการระหว่าง KPI กลยุทธ์กับตัวชี้วัดการปฏิบัติการ:

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักเชิงกลยุทธ์ตัวชี้วัดการดำเนินงาน
วัดผลการดำเนินงานทางธุรกิจในระยะยาววัดประสิทธิภาพของการดำเนินงานประจำวัน
เกี่ยวข้องกับเป้าหมายโดยรวมของธุรกิจเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานปกติของแต่ละแผนก
รวมถึงการวัดเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณถูกกำหนดโดยข้อมูลเชิงปริมาณเฉพาะด้านเกี่ยวกับประสิทธิภาพและผลผลิต
ปรับแต่งตามวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และศักยภาพของบริษัทโดยทั่วไปจะกำหนดมาตรฐานให้สอดคล้องกับแผนก อุตสาหกรรม หรือกระบวนการที่กำลังวัด
ติดตามในระยะยาว เช่น ไตรมาสหรือปีติดตามแบบเรียลไทม์หรือในระยะเวลาสั้น เช่น ทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือตามรอบสปรินต์

ทำไมคุณควรติดตามตัวชี้วัดการดำเนินงาน?

ส่วนใหญ่แล้วองค์กรจะเริ่มต้นด้วยเป้าหมายระดับสูงเกี่ยวกับรายได้ การสรรหาบุคลากร และอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อบริษัทขยายตัวและกระบวนการดำเนินงานเพิ่มขึ้น พวกเขามักจะสูญเสียการติดตามส่วนต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวอยู่ นี่คือปัญหาที่ตัวชี้วัดการดำเนินงานสามารถแก้ไขได้ ตัวชี้วัดเหล่านี้ช่วยให้เกิดสิ่งต่อไปนี้

การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน

ตัวชี้วัดการดำเนินงานที่ดีช่วยให้การตัดสินใจที่สำคัญเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ. ตัวอย่างเช่น หากคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT) ของคุณต่ำ คุณอาจพิจารณาตัวชี้วัดการดำเนินงานเช่นเวลาการรอคอย.

หากเวลารอคอยนานเกินไป คุณอาจจ้างทรัพยากรเพิ่มเติม, อัตโนมัติกระบวนการบางอย่าง, หรือลงทุนในระบบช่วยเหลือตนเองสำหรับลูกค้า

การปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้อง

ตัวชี้วัดการปฏิบัติการช่วยให้การดำเนินงานในแต่ละวันสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจที่กว้างขึ้นได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าได้ดีขึ้น

ตัวอย่างเช่น หากกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณคือการรักษาลูกค้า คุณจะลงทุนในการเสริมสร้างการดำเนินงานของทีมความสำเร็จของลูกค้า

การตรวจจับปัญหาในระยะเริ่มต้น

การติดตามอย่างต่อเนื่องช่วยให้คุณระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหรือแนวโน้มเชิงลบได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเข้าแทรกแซงและปรับเปลี่ยนแนวทางได้อย่างมีประสิทธิภาพล่วงหน้า

ตัวอย่างเช่น หากตัวชี้วัดการดำเนินงานของคุณแสดงให้เห็นว่าลูกค้าบางรายมีการชำระเงินล่าช้าซ้ำๆ คุณอาจพูดคุยกับลูกค้า เพิ่มข้อกำหนดค่าปรับ หรือปรับราคาให้เหมาะสม

ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ตัวชี้วัดการดำเนินงานช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดเหล่านี้ยังช่วยให้พนักงานมีเป้าหมายที่ชัดเจนและได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม

ตัวอย่างเช่น หากนักพัฒนาของคุณได้รับมอบหมายให้สร้างจำนวน story points ต่อ sprint การกำหนดเป้าหมายนี้จะช่วยสร้างความคาดหวังที่ชัดเจนและช่วยป้องกันการทำงานหนักเกินไปหรือภาวะหมดไฟ

ในที่สุด ตัวชี้วัดการดำเนินงานให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้สำหรับธุรกิจของคุณ. พวกมันช่วยในการสังเกตแนวโน้มและเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือข้อมูลในอดีต. พวกมันทำให้ทีมรับผิดชอบและให้ข้อมูลสำหรับการวางแผนธุรกิจระยะยาว.

ตกลง แล้วคุณควรติดตามอะไร? มาดูกัน

ตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สำคัญที่ควรให้ความสนใจ

ตัวชี้วัดที่คุณใช้จะกำหนดสิ่งที่คุณปรับปรุง ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของคุณ ดังนั้น ทุกธุรกิจจึงต้องมีพื้นฐานของตัวชี้วัดสำคัญ นี่คือตัวอย่างสำหรับทุกองค์กรที่ควรพิจารณา

1. การเติบโตของรายได้ (เทียบปีต่อปี)

อะไร: การเติบโตของรายได้คือการวัดการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได้เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

ทำไม: ดังที่ Eliyahu Goldratt กล่าวไว้ เป้าหมายหลักของทุกธุรกิจคือการทำเงิน ตัวชี้วัดนี้ใช้ติดตามว่าคุณได้บรรลุเป้าหมายนั้นหรือไม่

วิธีการ: อัตราส่วนการเพิ่มขึ้นของรายได้เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

2. อัตรากำไรขั้นต้น

อะไร: อัตรากำไรขั้นต้นคือความแตกต่างระหว่างเงินที่หามาได้กับเงินที่ใช้จ่ายในการผลิตสินค้าหรือให้บริการ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่เกินต้นทุนของสินค้าที่ขายไป

ทำไม: การทำเงินไม่ได้เกี่ยวกับรายได้เพียงอย่างเดียว หากคุณใช้จ่ายมากกว่าที่คุณทำมาได้ นั่นไม่ใช่ธุรกิจที่มีกำไร อัตรากำไรขั้นต้นจะวัดว่าคุณทำได้ดีเพียงใด

วิธีการ: (รายได้ – ต้นทุนสินค้าที่ขาย)/รายได้. ยิ่งอัตรากำไรสูง การควบคุมต้นทุนสินค้าและกลยุทธ์การตั้งราคาจะยิ่งดีขึ้น.

3. ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC)

อะไร: ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า คือจำนวนเงินที่องค์กรของคุณใช้จ่ายเพื่อได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ โดยทั่วไปจะรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขาย การขายก่อนการขาย การตลาด การโฆษณา การส่งเสริมการขาย ฯลฯ

เหตุผล: CAC เป็นหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายที่สำคัญสำหรับธุรกิจใด ๆ หนึ่งในตัวชี้วัดหลักของความสำเร็จคือว่าธุรกิจสามารถสร้างรายได้จากลูกค้าได้มากกว่าค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งลูกค้าอย่างมากน้อยเพียงใด

วิธีการ: (ค่าใช้จ่ายทางการตลาดทั้งหมด + ค่าใช้จ่ายในการขาย) / ลูกค้าใหม่ที่ได้มา ค่า CAC ยิ่งต่ำ ยิ่งดีต่อธุรกิจ

4. มูลค่าตลอดอายุลูกค้า (CLV)

อะไร: ลูกค้าตลอดชีพคือมูลค่า/รายได้ที่เกิดขึ้นจากลูกค้าตลอดระยะเวลาที่พวกเขาเกี่ยวข้องกับธุรกิจ บางองค์กรยังพิจารณาถึงผลกระทบจากการแนะนำลูกค้า รวมถึงรายได้ที่เกิดขึ้นจากผู้ที่พวกเขาแนะนำบริษัทให้รู้จัก

เหตุผล: นี่คือตัวชี้วัดที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจ SaaS เพราะลูกค้าที่ต่ออายุการสมัครสมาชิกทุกปีจะสร้างคุณค่าที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในระยะยาว อัตราการรักษาลูกค้าที่สูงจะช่วยเพิ่มค่าชีวิตของลูกค้า (CLV)

วิธีการ: ยอดขายรวมที่ทำกับลูกค้าตลอดระยะเวลาความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้า. CLV ที่สูงขึ้นบ่งชี้ถึงธุรกิจที่มีกำไรมากขึ้นและคุ้มค่าต่อการลงทุน.

5. อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง

อะไร: อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงคลังคือตัวชี้วัดที่ใช้วัดว่าสินค้าถูกขายออกไปเร็วเพียงใด โดยติดตามความถี่ในการจำหน่ายสินค้าคงคลังและเติมสินค้าใหม่ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

เหตุผล: อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังเป็นตัวชี้วัดความต้องการของตลาดสำหรับสินค้าหรือบริการของคุณ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการจัดการการผลิต

ตัวอย่างเช่น, หากคุณกำลังจะหมดสต็อกเร็วเกินไป, คุณอาจไม่ได้ผลิตสินค้าเพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการ.

วิธีการ: ต้นทุนขาย/สินค้าคงคลังเฉลี่ยตามราคาทุน อัตราการหมุนเวียนที่สูงขึ้นบ่งชี้ถึงการจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพและผลการขายที่แข็งแกร่ง

6. EBITDA

อะไร: กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) คือกำไรจากการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งคำนวณจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงและโดยอ้อม โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดหรือค่าใช้จ่ายด้านทุน

เหตุผล: ในแต่ละปี ธุรกิจอาจซื้อโรงงานผลิตใหม่หรือเข้าซื้อกิจการอื่น ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจส่งผลต่องบกำไรขาดทุนอย่างไม่สมส่วน EBITDA จะพิจารณาเฉพาะค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเท่านั้น ทำให้เห็นภาพรวมของธุรกิจที่เป็นจริงมากขึ้น

วิธีการ: รายได้ – (ต้นทุนโดยตรง + ต้นทุนทางอ้อม) ยิ่ง EBITDA สูง ศักยภาพในการทำกำไรของบริษัทก็ยิ่งสูง

7. กำไรสุทธิ

อะไร: เช่นเดียวกับอัตรากำไรขั้นต้น กำไรสุทธิหรือกำไรสุทธิก็ใช้วัดความสามารถในการทำกำไรเช่นกัน แต่จะครอบคลุมมากกว่าต้นทุนโดยตรงในการสร้างผลิตภัณฑ์/ให้บริการ โดยจะรวมต้นทุนทางอ้อมด้วย

เหตุผล: องค์กรมีค่าใช้จ่ายหลายประเภท ค่าใช้จ่ายโดยตรงจะถูกรวมอยู่ในต้นทุนขายสินค้า อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายทางอ้อม เช่น ซอฟต์แวร์ การเดินทาง ฯลฯ ซึ่งเพิ่มเข้าไปในค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธุรกิจ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้หรือภาษี จะไม่รวมอยู่ด้วย รายได้สุทธิจะครอบคลุมทั้งหมดนี้

วิธีการ: รายได้ – (ต้นทุนโดยตรง + ต้นทุนทางอ้อม + ต้นทุนอื่น ๆ) กำไรสุทธิเป็นบวกแสดงถึงธุรกิจที่มีกำไร

8. อัตราการเผาผลาญเงินทุน

อะไร: การเผาผลาญคืออัตราที่บริษัทของคุณใช้เงินทุน

เหตุผล: ในฐานะตัวเลขรายเดือน ตัวชี้วัดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับสตาร์ทอัพในการเข้าใจว่าพวกเขากำลังใช้เงินสำรองอย่างรวดเร็วเพียงใด และพวกเขาจะต้องหาเงินทุนเพิ่มเติมเมื่อใด

วิธีการ: ค่าใช้จ่ายรวมรายเดือน

KPI ที่ใช้งานได้ทั้งแปดนี้ให้ภาพรวมที่สมบูรณ์แก่ผู้นำธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนเกี่ยวกับองค์กร พวกเขาแสดงให้เห็นว่าบริษัทกำลังดำเนินการได้ดีเพียงใดและอนาคตจะเป็นอย่างไร นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขาเปรียบเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อเข้าใจว่าธุรกิจอยู่ในตำแหน่งใดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงภาพรวมเท่านั้น ชุดตัวชี้วัดการดำเนินงานที่ดีจะต้องให้ความสำคัญกับรายละเอียดปลีกย่อยด้วย นี่คือเหตุผลที่องค์กรต่างๆ กำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานสำหรับแต่ละแผนก มาดูกันว่าตัวชี้วัดเหล่านั้นคืออะไรและช่วยอย่างไรบ้าง

ตัวชี้วัดการปฏิบัติการตามแผนก

ตัวชี้วัดและ KPI ของแต่ละแผนกขึ้นอยู่กับกลยุทธ์และเป้าหมายโดยรวมขององค์กรเป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น หากการประหยัดต้นทุนเป็นเป้าหมายขององค์กร ทุกแผนกจะต้องกำหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการลดค่าใช้จ่าย หากการเติบโตเป็นเป้าหมาย แผนกต่างๆ จะมุ่งเน้นไปที่การขยายตัว การวัดผลตอบแทนจากการลงทุนในต้นทุนการเติบโต เป็นต้น

ไม่ว่าจะทางใดก็ตาม มีตัวชี้วัดการดำเนินงานมาตรฐานสำหรับแต่ละแผนกที่ช่วยติดตามประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประสิทธิผล เราจะมาสำรวจแต่ละตัวชี้วัดเหล่านี้ด้านล่าง

ตัวชี้วัดการปฏิบัติการสำหรับการขาย

เป้าหมายพื้นฐานของแผนกขายคือการเพิ่มรายได้อย่างแน่นอน. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ แผนกขายสามารถใช้ตัวชี้วัดหลายตัวเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน เช่น:

อัตราส่วนจากลูกค้าเป้าหมายสู่โอกาสทางธุรกิจ

อะไร: ตัวชี้วัดนี้เปรียบเทียบจำนวนลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดกับจำนวนลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสม วัดว่าลูกค้าเป้าหมายที่คุณสร้างขึ้นมานั้นมีศักยภาพที่จะกลายเป็นลูกค้าจริงได้กี่ราย

ทำไม: มันแสดงให้เห็นว่าแคมเปญการตลาดของคุณมุ่งเป้าไปที่ลูกค้าที่ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งหากไม่มีสิ่งนี้ ช่องทางการขายก็จะติดขัด

วิธีการ: จำนวนลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสม/จำนวนลูกค้าเป้าหมายทั้งหมด ตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างลูกค้าเป้าหมายได้ 100 ราย โดยมี 25 รายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก (ICP) ของคุณ อัตราส่วนลูกค้าเป้าหมายต่อโอกาสการขายคือ 25/100 หรือคิดเป็นร้อยละ 25%

ระยะเวลาของวงจรการขาย

อะไร: ระยะเวลาของวงจรการขายคือระยะเวลาที่ใช้ตั้งแต่ลูกค้าติดต่อครั้งแรกกับธุรกิจของคุณจนถึงการปิดการขายเสร็จสมบูรณ์

เหตุผล: วงจรการขายที่ยาวนานทำให้การรับรู้รายได้ล่าช้า มีความเสี่ยงที่บัญชีลูกค้าจะถูกลืมในกระบวนการ หรือผู้มีโอกาสซื้ออาจเปลี่ยนใจ ความยาวของวงจรการขายเป็นตัววัดประสิทธิภาพของกระบวนการขาย

วิธีการ: วันที่ปิดการตกลง – วันที่ติดต่อครั้งแรก

มูลค่าของกระบวนการขาย

อะไร: ตัวชี้วัดนี้คือรายได้ที่อาจเกิดขึ้นจากโอกาสทั้งหมดที่ยังเปิดอยู่ในกระบวนการขาย

เหตุผล: กระบวนการที่มีประสิทธิภาพช่วยนำโอกาสเข้ามาซึ่งทีมขายสามารถเปลี่ยนเป็นยอดขายได้ ซึ่งบ่งชี้ว่าความพยายามทางการตลาดและการขายทั้งขาเข้าและขาออกมีประสิทธิผล

วิธีการ: มูลค่าที่เป็นไปได้ของกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในทุกขั้นตอนของกระบวนการขาย

อัตราการเปลี่ยนแปลง

อะไร: อัตราการแปลงหมายถึงจำนวนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่กลายเป็นลูกค้าจริงอันเป็นผลมาจากความพยายามด้านการขายหรือการตลาดของบริษัท

เหตุผล: ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของความพยายามในการขายและการตลาด

ตัวอย่างเช่น หากอัตราการแปลงต่ำเกินไป อาจหมายความว่าคุณกำลังดึงดูดคนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย หรืออาจยังไม่มีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตลาด

วิธีการ: อัตราการแปลงลูกค้าเป้าหมาย/จำนวนลูกค้าเป้าหมายทั้งหมด หากคุณได้ลูกค้าเป้าหมาย 100 ราย และปิดการขายได้ 20 ราย อัตราการแปลงลูกค้าเป้าหมายของคุณคือ 20% ยิ่งอัตราการแปลงลูกค้าเป้าหมายสูงเท่าไร ยิ่งดีเท่านั้น

ตัวชี้วัดการปฏิบัติการสำหรับการตลาด

ทีมการตลาดในปัจจุบันทำกิจกรรมหลากหลาย รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาแบบออร์แกนิก การตลาดเนื้อหา การค้นหาแบบชำระเงิน โซเชียลมีเดีย การโฆษณาดิจิทัล การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล กิจกรรมออนไลน์ และอื่นๆ การดำเนินงานเหล่านี้สามารถวัดผลได้ด้วยKPI การตลาดต่อไปนี้

ผลตอบแทนจากการใช้จ่ายโฆษณา (ROAS)

อะไร: ROAS คือรายได้ที่เกิดขึ้นจากแต่ละแคมเปญโฆษณา โดยทั่วไปจะใช้ใน SaaS สำหรับโฆษณาดิจิทัลและโซเชียล แต่ก็สามารถนำไปใช้กับการโฆษณาทางโทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ได้เช่นกัน

เหตุผล: ROAS เป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ มันช่วยให้ทีมทดลองแนวคิดของแคมเปญและปรับการลงทุนตามสิ่งที่ได้ผล

วิธีการ: รายได้ที่เกิดขึ้นจากลูกค้าที่ได้มาผ่านแคมเปญโฆษณา/ต้นทุนของแคมเปญโฆษณา

รายได้จากแหล่งการตลาด

อะไร: นี่คือรายได้รวมทั้งหมดที่เกิดจากกิจกรรมทางการตลาดโดยตรง

เหตุผล: ตัวชี้วัดนี้เปรียบเทียบความสำเร็จทางการตลาดกับกิจกรรมการหาลูกค้าอื่นๆ เช่น การโทรหาลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อองค์กรต่างๆ ใช้งบประมาณมากขึ้นในการทำการตลาดดิจิทัล ตัวชี้วัดนี้จะติดตามประสิทธิภาพของมันอย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้บรรลุKPI การตลาดผลิตภัณฑ์และปรับปรุงกลยุทธ์การเติบโต

วิธีการ: รายได้รวมจากลูกค้าที่ได้มาจากการตลาดเป็นแหล่งที่มาแรก

อัตราการคลิกผ่าน (CTR)

อะไร: นี่คือตัวชี้วัดการดำเนินงานที่ละเอียดมากขึ้นเพื่อติดตามประสิทธิภาพของโฆษณาดิจิทัลและเนื้อหาในการกระตุ้นการมีส่วนร่วม

เหตุผล: อัตราการคลิกที่สูงขึ้นบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของโฆษณาหรือเนื้อหาที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC), กำไรตลอดอายุลูกค้า (CLV) และความสามารถในการทำกำไร

วิธีการ: จำนวนคลิก/จำนวนผู้เข้าชมหรือจำนวนการแสดงผล

ตัวชี้วัดการปฏิบัติการในโลจิสติกส์

โลจิสติกส์เป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้หลากหลาย ตั้งแต่การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง ไปจนถึงการส่งมอบถึงหน้าประตูบ้าน มีผู้คนและกระบวนการหลายขั้นตอนเข้ามาเกี่ยวข้อง การดำเนินงานโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีตัวชี้วัดที่แข็งแกร่ง เช่น:

อัตราการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ

อะไร: อัตราการดำเนินการหมายถึงระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการและจัดส่งคำสั่งซื้อ

เหตุผล: การจัดส่งที่รวดเร็วขึ้นนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าและการจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วิธีการ: วันที่สั่งซื้อ – วันที่จัดส่ง

การจัดส่งตรงเวลา

อะไร: ความแตกต่างระหว่างเวลาส่งมอบที่สัญญาไว้กับเวลาส่งมอบจริง

เหตุผล: ในอุตสาหกรรมค้าปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค (CPG) และแฟชั่น การจัดส่งตรงเวลาช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและสร้างความไว้วางใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญต่อตัวชี้วัดเช่น CLV

วิธีการ: วันที่สัญญาว่าจะส่งมอบ – วันที่ส่งมอบจริง

ระยะเวลาการจัดหาจากซัพพลายเออร์

อะไร: ในทุกห่วงโซ่อุปทาน มีผู้จัดหาหลายรายที่ต้องทำงานให้เสร็จตรงเวลาเพื่อให้งานของคุณดำเนินต่อไปได้ ระยะเวลาการจัดหา (Supplier lead time) วัดสิ่งนี้ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ผู้จัดหาแต่ละรายต้องใช้ในการส่งมอบวัตถุดิบของคุณตั้งแต่วันที่สั่งซื้อ

เหตุผล: การจัดส่งจากซัพพลายเออร์อาจกลายเป็นอุปสรรคในกระบวนการผลิตของคุณเอง ระยะเวลาในการจัดส่งที่สั้นลงช่วยในการจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการ: วันที่สั่งซื้อ – วันที่จัดส่ง

ตัวชี้วัดการปฏิบัติการสำหรับทรัพยากรมนุษย์

การบริหารจัดการบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเศรษฐกิจฐานความรู้ เป็นเรื่องที่ยากกว่าที่เห็นมาก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีงานที่ต้องรับผิดชอบมากมายในการออกแบบและติดตามตัวชี้วัดการดำเนินงาน

อัตราการขาดงาน

อะไร: อัตราการขาดงานคือปริมาณการขาดงานที่ไม่มีการวางแผนต่อพนักงานหนึ่งคน

เหตุผล: การขาดงานทำให้ตารางเวลาเสียไป, สร้างความล่าช้า, และส่งผลกระทบเชิงลบต่อตัวชี้วัดการผลิต.

วิธีการ: จำนวนการขาดงานที่ไม่คาดคิดทั้งหมดที่ไม่รวมวันลาป่วยหรือวันลาพักร้อนที่ได้รับการอนุมัติ

อัตราการรักษาพนักงาน

อะไร: อัตราการรักษาพนักงานคือจำนวนพนักงานที่เลือกที่จะอยู่ในองค์กรในช่วงเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปคือหนึ่งปี

เหตุผล: การจ้างงาน การปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมมีค่าใช้จ่ายสูง อัตราการรักษาพนักงานที่สูงขึ้นจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนและบ่งชี้ถึงความพึงพอใจของพนักงานที่สูงขึ้น

วิธีการ: (พนักงานที่ยังคงอยู่เมื่อสิ้นปี – พนักงานที่เข้าทำงานในปีนั้น)/จำนวนพนักงานทั้งหมดเมื่อต้นปี

อัตราการใช้งาน

อะไร: อัตราการใช้ประโยชน์คือร้อยละของเวลาที่พนักงานใช้ในการทำกิจกรรมที่สร้างรายได้

เหตุผล: องค์กรจำเป็นต้องมีความสามารถเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของโครงการโดยไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร; อัตราการใช้ประโยชน์ช่วยในการติดตามเรื่องนี้

วิธีการ: จำนวนชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้/จำนวนชั่วโมงทำงานทั้งหมด

ตัวชี้วัดด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม

อะไร: ตัวชี้วัด DEI หมายถึงผลการดำเนินงานขององค์กรในการจ้างงาน การรักษาพนักงาน การเลื่อนตำแหน่ง และการส่งเสริมพนักงานจากหลากหลายภูมิหลัง

เหตุผล: ความหลากหลายไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ยุติธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นการตัดสินใจทางธุรกิจที่ชาญฉลาดอีกด้วย

วิธีการ: ตัวชี้วัดหลักด้าน DEI บางส่วน ได้แก่ ร้อยละของผู้หญิงในองค์กร, ร้อยละของผู้หญิงในตำแหน่งผู้นำระดับสูง, การกระจายเชื้อชาติของพนักงานในแต่ละบทบาท, การจ่ายค่าตอบแทนตามเพศหรือเชื้อชาติ

ตัวชี้วัดการดำเนินงานทางการเงิน

ตัวชี้วัดการดำเนินงานในด้านการเงินช่วยในการบริหารจัดการประสิทธิภาพของแผนก, การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด, การปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ, และการจัดการการไหลเข้า/ไหลออกให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท. ตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สำคัญได้แก่:

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

อะไร: ตามชื่อที่บ่งชี้ไว้ คือหนี้สินทั้งหมดที่วัดเทียบกับทุนของผู้ถือหุ้น

เหตุผล: ตัวชี้วัดนี้ช่วยประเมินความสามารถของบริษัทในการระดมทุนเพิ่มเติมหรือจัดหาเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ตัวอย่างเช่น หากสตาร์ทอัพมีหนี้ 1 ดอลลาร์สำหรับทุก 0.5 ดอลลาร์ของส่วนของผู้ถือหุ้น แสดงว่านักลงทุนไม่ไว้วางใจบริษัทมากพอที่จะรับความเสี่ยง

วิธีการ: หนี้สินรวม/ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

อัตราส่วนสภาพคล่องขั้นสูง

อะไร: ความสามารถของบริษัทในการชำระหนี้สินระยะสั้นได้ทันที

เหตุผล: ตัวชี้วัดนี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถรับมือกับสถานการณ์วิกฤตในระยะสั้นได้หรือไม่ นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงความยืดหยุ่นและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทอีกด้วย

วิธีการ: หนี้สินระยะสั้น/สินทรัพย์สภาพคล่อง

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

อะไร: กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นการตรวจสอบว่ามีเงินไหลเข้ามามากกว่าเงินไหลออกหรือไม่

ทำไม: แม้ว่ากระแสเงินสดจะแตกต่างจากอัตราการเผาผลาญ แต่ทั้งสองอย่างต่างก็เกี่ยวข้องกับปัญหาการไหลเข้า/ไหลออกของเงิน กระแสเงินสดติดลบแสดงถึงความยากลำบากในการชำระหนี้สินที่ต้องจ่ายทันที เช่น เงินเดือนหรือค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์

วิธีการ: ฝากเงิน – ถอนเงิน สำหรับช่วงเวลาที่กำหนด

ความแตกต่างของงบประมาณ

อะไร: ความแตกต่างของงบประมาณหมายถึงส่วนต่างระหว่างเงินที่คุณวางแผนจะใช้กับเงินที่คุณใช้จ่ายจริง

ทำไม: งบประมาณคือวิสัยทัศน์ทางการเงินของอนาคตของบริษัท งบประมาณถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของธุรกิจ หากมีการใช้จ่ายเกินงบประมาณเป็นประจำ นั่นหมายความว่าการวางแผนมีข้อบกพร่อง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องในด้านการระดมทุน การขาย การตลาด ฯลฯ

วิธีการ: (รายการที่เกินงบประมาณ/รายการทั้งหมดในงบประมาณ) x 100

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากคุณเป็นผู้นำด้านวิศวกรรมและไม่พบแผนกของคุณด้านบน ไม่ต้องกังวล นี่คือKPI และตัวชี้วัดการจัดการผลิตภัณฑ์ที่คุณสามารถใช้ได้

จากตัวอย่างข้างต้น คุณอาจคิดว่าการคำนวณตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นงานที่ง่าย ลองพิจารณาตัวสุดท้าย นั่นคือ ความคลาดเคลื่อนของงบประมาณ ตัวอย่างเช่น คุณเพียงแค่ต้องรู้ว่ามีรายการใดบ้างในงบประมาณของคุณที่ใช้เกินงบประมาณไป ง่ายไหม? ไม่เลย

องค์กรโดยเฉลี่ยมีรายการหลายร้อยรายการ แต่ละรายการมีงบประมาณเฉพาะตามกลยุทธ์ของตน ตัวอย่างเช่น แผนกการตลาดเพียงอย่างเดียวอาจมีงบประมาณสำหรับ:

  • เงินเดือน
  • ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา
  • ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์
  • กิจกรรมออนไลน์ เช่น การสัมมนาผ่านเว็บ
  • กิจกรรมภาคสนาม (รวมถึงการเดินทาง สถานที่จัดงาน ที่พัก ฯลฯ)
  • การโฆษณา (แยกตามช่องทาง)
  • การร่วมมือกับผู้มีอิทธิพล
  • การร่วมมือของนักวิเคราะห์

การตั้งเป้าหมายและการติดตามเป้าหมายเหล่านี้อาจกลายเป็นเรื่องที่ควบคุมได้ยากอย่างรวดเร็ว หากคุณไม่มีเครื่องมือการจัดการโครงการเช่นClickUpที่ออกแบบมาเพื่อทำสิ่งนี้โดยเฉพาะ มาดูกันว่าคุณสามารถติดตามและจัดการตัวชี้วัดการดำเนินงานของคุณเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและปรับปรุงผลลัพธ์ได้อย่างไร

วิธีการติดตามและจัดการตัวชี้วัดการดำเนินงาน

การสร้างวิธีการที่ครอบคลุมในการกำหนด ติดตาม และจัดการตัวชี้วัดการดำเนินงานจำเป็นต้องมีแนวทางเชิงกลยุทธ์ นี่คือกรอบการทำงานที่ครอบคลุมแง่มุมต่างๆ และนำเสนอเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ เช่นซอฟต์แวร์ KPI แดชบอร์ด และเทมเพลต

1. กำหนดเป้าหมายของคุณ

สรุปสิ่งที่คุณต้องการให้แผนกของคุณบรรลุผลสำหรับปีนี้ โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าเป้าหมายของทีมขายคือการเพิ่มรายได้ขึ้น 50% ในปีหน้า คุณจะต้องเลือกตัวชี้วัดการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ดังนั้นควรพิจารณาอย่างรอบคอบ

ClickUp Whiteboard
ตั้งเป้าหมายร่วมกันเป็นทีมด้วย ClickUp Whiteboards

เป้าหมายที่ดีที่สุดคือเป้าหมายที่ได้รับการยอมรับอย่างจริงจังจากทีม. เพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายเหล่านี้ได้รับการยอมรับอย่างแท้จริง ให้กำหนดเป้าหมายร่วมกัน. ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา, หารือเกี่ยวกับวิสัยทัศน์สำหรับอนาคต, และกำหนดเป้าหมายของปีนี้.

หากคุณเป็นมือใหม่ ลองใช้เทมเพลตการตั้งเป้าหมายของ ClickUp เพื่อเริ่มต้นให้ถูกต้อง

2. เลือกตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนต่อไปคือการเลือกตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่คุณเพิ่งกำหนดไว้ หากเป้าหมายของคุณคือการเพิ่มรายได้ ตัวชี้วัดการดำเนินงานและKPI การขายของคุณควรประกอบด้วย:

  • การเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อลูกค้า
  • อัตราการเปลี่ยนแปลง
  • มูลค่าของท่อส่ง
  • อัตราส่วนจากลูกค้าเป้าหมายสู่โอกาสทางธุรกิจ
  • ระยะเวลาของวงจรการขาย

ตัวอย่างเช่น อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นเมตริกที่ยอดเยี่ยมเพราะมันแสดงให้คุณเห็นว่าคุณจำเป็นต้องเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลค่าของระบบท่อส่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขาย

เทมเพลตเมตริกโครงการ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตเมตริกโครงการ ClickUp

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงานทางธุรกิจของคุณ ลองใช้เทมเพลตตัวชี้วัดโครงการของ ClickUp เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ และเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ช่วยให้คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของโครงการได้แบบเรียลไทม์ และทำให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายร่วมกัน

3. กำหนดเป้าหมายตามเวลาสำหรับแต่ละตัวชี้วัด

การตั้งเป้าหมายและเกณฑ์มาตรฐานตามเวลาช่วยให้เราเข้าใจว่าอะไรที่ได้ผลและอะไรที่ไม่ได้ผล นี่คือรากฐานสำหรับการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน เมื่อคุณตั้งเป้าหมาย ให้ตั้งเป้าหมายแบบ SMART คือ ต้องชัดเจน วัดผลได้ สามารถทำได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้

ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ คุณอาจกำหนดอัตราการแปลงจากโอกาสเป็นดีลไว้ที่ 20% สำหรับปีนี้

เป้าหมาย ClickUp พร้อมบอร์ดอารมณ์
ตั้งเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าด้วย ClickUp

ClickUp Goalsเป็นหนึ่งในแอปติดตามเป้าหมายที่ดีที่สุดสำหรับการตรวจสอบแต่ละเมตริกแบบเรียลไทม์ในหลายผู้ใช้ ด้วย ClickUp คุณสามารถตั้งเป้าหมายทางการเงินเพื่อติดตามรายได้ที่คุณทำได้

คุณสามารถตั้งเป้าหมายงานเพื่อติดตามงานที่เสร็จสิ้นได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าโอกาสแต่ละรายการเป็นงาน เมื่อแต่ละงานเสร็จสิ้น (หรือสถานะเปลี่ยนแปลง) ClickUp จะประเมินประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดของคุณโดยอัตโนมัติ!

นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดระเบียบเป้าหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นโฟลเดอร์และติดตามผลการดำเนินงานของเป้าหมายหลายรายการได้ในมุมมองเดียว

เทมเพลต KPI ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตามและแสดงภาพตัวชี้วัด KPI ที่สำคัญต่อความสำเร็จทางธุรกิจด้วยเทมเพลต KPI ของ ClickUp

หากต้องการแรงบันดาลใจในการตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมลองใช้เทมเพลต KPI ของ Clickup ใช้เพื่อสร้างภาพ KPI จัดทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และมองเห็นผลลัพธ์

4. จัดตั้งระบบเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับแต่ละตัวชี้วัด

หนึ่งในเหตุผลใหญ่ที่สุดที่ตัวชี้วัดกลายเป็นไม่มีประโยชน์คือเมื่อไม่มีการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลาสำหรับแต่ละตัวชี้วัด ตัวอย่างเช่น คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของคุณคืออะไรหากคุณไม่ได้ติดตามทุก ๆ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาส และข้อตกลงบนแพลตฟอร์มเดียว

จัดตั้งแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมซึ่งรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มอบสิทธิ์การเข้าถึงแพลตฟอร์มนี้ให้กับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเพื่อให้สามารถอัปเดตข้อมูลได้อย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติการจัดการเวลาของ ClickUp
เป้าหมายสู่ความสำเร็จในครั้งเดียว!

ClickUp ช่วยให้คุณสามารถแปลงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้เป็นงานได้ คุณสามารถมอบหมายผู้ใช้ กำหนดเส้นตาย เชื่อมโยงงานที่ขึ้นต่อกัน สร้างสถานะ/ฟิลด์ที่กำหนดเอง ร่วมมือกันในความคิดเห็น และบรรลุเป้าหมายทั้งหมดได้ในที่เดียว

5. ทบทวนผลการปฏิบัติงาน

เมื่อคุณรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้ว ให้ใช้เครื่องมือรายงานเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของคุณกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้, มาตรฐานอุตสาหกรรม, หรือผลการดำเนินงานในอดีต

หากอัตราการเปลี่ยนแปลงของคุณยังไม่ถึง 25% ให้ทำการทบทวนร่วมกับทีมเพื่อทำความเข้าใจสาเหตุ ทำการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาหรือประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น นำกลยุทธ์มาปรับใช้เพื่อปรับปรุงอัตราการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

แดชบอร์ดการขาย ClickUp
ติดตามความคืบหน้าของงานและรับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญด้วย ClickUp

แดชบอร์ด ClickUpช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการติดตามประสิทธิภาพของทีมได้แบบเรียลไทม์ในทุกโครงการ ใช้ ClickUp เพื่อ:

  • ติดตามตัวชี้วัดแบบละเอียด
  • มองเห็นความก้าวหน้า
  • สร้างมุมมองแบบหน้าเดียวของเมตริกที่สำคัญ
  • เข้าใจการดำเนินงานประจำวัน
  • ปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น

ยกระดับการดำเนินงานของคุณด้วย ClickUp

ในแก่นแท้แล้ว ตัวชี้วัดการดำเนินงานคือวิธีการให้ความสนใจ เป็นวิธีที่ธุรกิจใช้ในการมองรายละเอียดปลีกย่อยของงานประจำวัน

หากต้นทุนต่อลูกค้าเป้าหมายเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน ตัวชี้วัดจะแจ้งเตือนนักวิเคราะห์การตลาด หากทีมเผชิญกับการใช้งบประมาณเกินอย่างต่อเนื่อง หัวหน้าฝ่ายการเงินจะมีเหตุผลให้กังวล หากทีมขายสามารถปิดการขายได้ในอัตราที่สูงเป็นประวัติการณ์ หัวหน้าฝ่ายการเติบโตจะมีเหตุผลให้เฉลิมฉลอง ตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สำคัญช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามความเป็นจริงของสถานการณ์ได้

หากปราศจากเครื่องมือที่เหมาะสมในการกำหนด ติดตาม และจัดการตัวชี้วัดเหล่านี้ ธุรกิจอาจสะดุดล้มหรือบินเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากเกินไป

หลีกเลี่ยงสถานการณ์เหล่านี้ด้วยระบบติดตามเมตริกส์ที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์โดยเฉพาะของ ClickUp ด้วย ClickUp คุณสามารถตั้งเป้าหมาย แบ่งย่อยเป็นงาน รวบรวมข้อมูล สร้างรายงาน KPI และดึงข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานได้อย่างทวีคูณ

