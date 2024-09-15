ตัวอย่างตัวชี้วัดการดำเนินงานและวิธีการติดตาม

เมื่อคุณสามารถวัดสิ่งที่คุณกำลังพูดถึงและแสดงออกมาเป็นตัวเลขได้ คุณก็มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นในระดับหนึ่ง แต่เมื่อคุณไม่สามารถวัดมันได้ เมื่อคุณไม่สามารถแสดงออกมาเป็นตัวเลขได้ ความรู้ของคุณก็เป็นเพียงความรู้ที่น้อยนิดและไม่เพียงพอ
พูดให้เข้าใจง่ายขึ้น คุณไม่สามารถปรับปรุงสิ่งที่คุณไม่ได้วัดได้ และนี่คือเหตุผลที่เราตั้งเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดการดำเนินงานสำหรับตัวเราเอง ทีมของเรา และธุรกิจของเรา
อย่างไรก็ตาม คุณกำลังวัดแง่มุมที่ถูกต้องของธุรกิจของคุณหรือไม่? คุณกำลังติดตามสิ่งเหล่านั้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือไม่? คุณมีข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นสำหรับการปรับปรุงหรือไม่? นี่คือคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดตัวชี้วัดการดำเนินงานอย่างถูกต้อง
เมตริกการดำเนินงานคืออะไร?
ตัวชี้วัดการดำเนินงานเป็นตัวชี้วัดที่ธุรกิจใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานประจำวันของพวกเขา
ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นองค์กรบริการลูกค้าที่มีการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการรับและแก้ไขข้อร้องเรียน ประสิทธิภาพของการดำเนินงานของคุณจะถูกวัดโดยเวลาการตอบกลับเฉลี่ย, % ของการแก้ไขปัญหาครั้งแรก, เป็นต้น
ตัวชี้วัดการดำเนินงานแตกต่างจาก KPI กลยุทธ์อย่างไร?
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักเชิงกลยุทธ์ (KPIs) คือตัวชี้วัดระดับสูงที่เน้นผลลัพธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสำเร็จของธุรกิจในระยะยาว ตัวชี้วัดการดำเนินงานเน้นรายละเอียดของการดำเนินงานในแต่ละวัน
นี่คือความแตกต่างที่สำคัญบางประการระหว่าง KPI กลยุทธ์กับตัวชี้วัดการปฏิบัติการ:
|ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักเชิงกลยุทธ์
|ตัวชี้วัดการดำเนินงาน
|วัดผลการดำเนินงานทางธุรกิจในระยะยาว
|วัดประสิทธิภาพของการดำเนินงานประจำวัน
|เกี่ยวข้องกับเป้าหมายโดยรวมของธุรกิจ
|เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานปกติของแต่ละแผนก
|รวมถึงการวัดเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
|ถูกกำหนดโดยข้อมูลเชิงปริมาณเฉพาะด้านเกี่ยวกับประสิทธิภาพและผลผลิต
|ปรับแต่งตามวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และศักยภาพของบริษัท
|โดยทั่วไปจะกำหนดมาตรฐานให้สอดคล้องกับแผนก อุตสาหกรรม หรือกระบวนการที่กำลังวัด
|ติดตามในระยะยาว เช่น ไตรมาสหรือปี
|ติดตามแบบเรียลไทม์หรือในระยะเวลาสั้น เช่น ทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือตามรอบสปรินต์
ทำไมคุณควรติดตามตัวชี้วัดการดำเนินงาน?
ส่วนใหญ่แล้วองค์กรจะเริ่มต้นด้วยเป้าหมายระดับสูงเกี่ยวกับรายได้ การสรรหาบุคลากร และอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อบริษัทขยายตัวและกระบวนการดำเนินงานเพิ่มขึ้น พวกเขามักจะสูญเสียการติดตามส่วนต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวอยู่ นี่คือปัญหาที่ตัวชี้วัดการดำเนินงานสามารถแก้ไขได้ ตัวชี้วัดเหล่านี้ช่วยให้เกิดสิ่งต่อไปนี้
การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
ตัวชี้วัดการดำเนินงานที่ดีช่วยให้การตัดสินใจที่สำคัญเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ. ตัวอย่างเช่น หากคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT) ของคุณต่ำ คุณอาจพิจารณาตัวชี้วัดการดำเนินงานเช่นเวลาการรอคอย.
หากเวลารอคอยนานเกินไป คุณอาจจ้างทรัพยากรเพิ่มเติม, อัตโนมัติกระบวนการบางอย่าง, หรือลงทุนในระบบช่วยเหลือตนเองสำหรับลูกค้า
การปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้อง
ตัวชี้วัดการปฏิบัติการช่วยให้การดำเนินงานในแต่ละวันสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจที่กว้างขึ้นได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าได้ดีขึ้น
ตัวอย่างเช่น หากกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณคือการรักษาลูกค้า คุณจะลงทุนในการเสริมสร้างการดำเนินงานของทีมความสำเร็จของลูกค้า
การตรวจจับปัญหาในระยะเริ่มต้น
การติดตามอย่างต่อเนื่องช่วยให้คุณระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหรือแนวโน้มเชิงลบได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเข้าแทรกแซงและปรับเปลี่ยนแนวทางได้อย่างมีประสิทธิภาพล่วงหน้า
ตัวอย่างเช่น หากตัวชี้วัดการดำเนินงานของคุณแสดงให้เห็นว่าลูกค้าบางรายมีการชำระเงินล่าช้าซ้ำๆ คุณอาจพูดคุยกับลูกค้า เพิ่มข้อกำหนดค่าปรับ หรือปรับราคาให้เหมาะสม
ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ตัวชี้วัดการดำเนินงานช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดเหล่านี้ยังช่วยให้พนักงานมีเป้าหมายที่ชัดเจนและได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม
ตัวอย่างเช่น หากนักพัฒนาของคุณได้รับมอบหมายให้สร้างจำนวน story points ต่อ sprint การกำหนดเป้าหมายนี้จะช่วยสร้างความคาดหวังที่ชัดเจนและช่วยป้องกันการทำงานหนักเกินไปหรือภาวะหมดไฟ
ในที่สุด ตัวชี้วัดการดำเนินงานให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้สำหรับธุรกิจของคุณ. พวกมันช่วยในการสังเกตแนวโน้มและเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือข้อมูลในอดีต. พวกมันทำให้ทีมรับผิดชอบและให้ข้อมูลสำหรับการวางแผนธุรกิจระยะยาว.
ตกลง แล้วคุณควรติดตามอะไร? มาดูกัน
ตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สำคัญที่ควรให้ความสนใจ
ตัวชี้วัดที่คุณใช้จะกำหนดสิ่งที่คุณปรับปรุง ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของคุณ ดังนั้น ทุกธุรกิจจึงต้องมีพื้นฐานของตัวชี้วัดสำคัญ นี่คือตัวอย่างสำหรับทุกองค์กรที่ควรพิจารณา
1. การเติบโตของรายได้ (เทียบปีต่อปี)
อะไร: การเติบโตของรายได้คือการวัดการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได้เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า
ทำไม: ดังที่ Eliyahu Goldratt กล่าวไว้ เป้าหมายหลักของทุกธุรกิจคือการทำเงิน ตัวชี้วัดนี้ใช้ติดตามว่าคุณได้บรรลุเป้าหมายนั้นหรือไม่
วิธีการ: อัตราส่วนการเพิ่มขึ้นของรายได้เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
2. อัตรากำไรขั้นต้น
อะไร: อัตรากำไรขั้นต้นคือความแตกต่างระหว่างเงินที่หามาได้กับเงินที่ใช้จ่ายในการผลิตสินค้าหรือให้บริการ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่เกินต้นทุนของสินค้าที่ขายไป
ทำไม: การทำเงินไม่ได้เกี่ยวกับรายได้เพียงอย่างเดียว หากคุณใช้จ่ายมากกว่าที่คุณทำมาได้ นั่นไม่ใช่ธุรกิจที่มีกำไร อัตรากำไรขั้นต้นจะวัดว่าคุณทำได้ดีเพียงใด
วิธีการ: (รายได้ – ต้นทุนสินค้าที่ขาย)/รายได้. ยิ่งอัตรากำไรสูง การควบคุมต้นทุนสินค้าและกลยุทธ์การตั้งราคาจะยิ่งดีขึ้น.
3. ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC)
อะไร: ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า คือจำนวนเงินที่องค์กรของคุณใช้จ่ายเพื่อได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ โดยทั่วไปจะรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขาย การขายก่อนการขาย การตลาด การโฆษณา การส่งเสริมการขาย ฯลฯ
เหตุผล: CAC เป็นหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายที่สำคัญสำหรับธุรกิจใด ๆ หนึ่งในตัวชี้วัดหลักของความสำเร็จคือว่าธุรกิจสามารถสร้างรายได้จากลูกค้าได้มากกว่าค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งลูกค้าอย่างมากน้อยเพียงใด
วิธีการ: (ค่าใช้จ่ายทางการตลาดทั้งหมด + ค่าใช้จ่ายในการขาย) / ลูกค้าใหม่ที่ได้มา ค่า CAC ยิ่งต่ำ ยิ่งดีต่อธุรกิจ
4. มูลค่าตลอดอายุลูกค้า (CLV)
อะไร: ลูกค้าตลอดชีพคือมูลค่า/รายได้ที่เกิดขึ้นจากลูกค้าตลอดระยะเวลาที่พวกเขาเกี่ยวข้องกับธุรกิจ บางองค์กรยังพิจารณาถึงผลกระทบจากการแนะนำลูกค้า รวมถึงรายได้ที่เกิดขึ้นจากผู้ที่พวกเขาแนะนำบริษัทให้รู้จัก
เหตุผล: นี่คือตัวชี้วัดที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจ SaaS เพราะลูกค้าที่ต่ออายุการสมัครสมาชิกทุกปีจะสร้างคุณค่าที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในระยะยาว อัตราการรักษาลูกค้าที่สูงจะช่วยเพิ่มค่าชีวิตของลูกค้า (CLV)
วิธีการ: ยอดขายรวมที่ทำกับลูกค้าตลอดระยะเวลาความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้า. CLV ที่สูงขึ้นบ่งชี้ถึงธุรกิจที่มีกำไรมากขึ้นและคุ้มค่าต่อการลงทุน.
5. อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง
อะไร: อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงคลังคือตัวชี้วัดที่ใช้วัดว่าสินค้าถูกขายออกไปเร็วเพียงใด โดยติดตามความถี่ในการจำหน่ายสินค้าคงคลังและเติมสินค้าใหม่ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด
เหตุผล: อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังเป็นตัวชี้วัดความต้องการของตลาดสำหรับสินค้าหรือบริการของคุณ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการจัดการการผลิต
ตัวอย่างเช่น, หากคุณกำลังจะหมดสต็อกเร็วเกินไป, คุณอาจไม่ได้ผลิตสินค้าเพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการ.
วิธีการ: ต้นทุนขาย/สินค้าคงคลังเฉลี่ยตามราคาทุน อัตราการหมุนเวียนที่สูงขึ้นบ่งชี้ถึงการจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพและผลการขายที่แข็งแกร่ง
6. EBITDA
อะไร: กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) คือกำไรจากการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งคำนวณจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงและโดยอ้อม โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดหรือค่าใช้จ่ายด้านทุน
เหตุผล: ในแต่ละปี ธุรกิจอาจซื้อโรงงานผลิตใหม่หรือเข้าซื้อกิจการอื่น ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจส่งผลต่องบกำไรขาดทุนอย่างไม่สมส่วน EBITDA จะพิจารณาเฉพาะค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเท่านั้น ทำให้เห็นภาพรวมของธุรกิจที่เป็นจริงมากขึ้น
วิธีการ: รายได้ – (ต้นทุนโดยตรง + ต้นทุนทางอ้อม) ยิ่ง EBITDA สูง ศักยภาพในการทำกำไรของบริษัทก็ยิ่งสูง
7. กำไรสุทธิ
อะไร: เช่นเดียวกับอัตรากำไรขั้นต้น กำไรสุทธิหรือกำไรสุทธิก็ใช้วัดความสามารถในการทำกำไรเช่นกัน แต่จะครอบคลุมมากกว่าต้นทุนโดยตรงในการสร้างผลิตภัณฑ์/ให้บริการ โดยจะรวมต้นทุนทางอ้อมด้วย
เหตุผล: องค์กรมีค่าใช้จ่ายหลายประเภท ค่าใช้จ่ายโดยตรงจะถูกรวมอยู่ในต้นทุนขายสินค้า อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายทางอ้อม เช่น ซอฟต์แวร์ การเดินทาง ฯลฯ ซึ่งเพิ่มเข้าไปในค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธุรกิจ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้หรือภาษี จะไม่รวมอยู่ด้วย รายได้สุทธิจะครอบคลุมทั้งหมดนี้
วิธีการ: รายได้ – (ต้นทุนโดยตรง + ต้นทุนทางอ้อม + ต้นทุนอื่น ๆ) กำไรสุทธิเป็นบวกแสดงถึงธุรกิจที่มีกำไร
8. อัตราการเผาผลาญเงินทุน
อะไร: การเผาผลาญคืออัตราที่บริษัทของคุณใช้เงินทุน
เหตุผล: ในฐานะตัวเลขรายเดือน ตัวชี้วัดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับสตาร์ทอัพในการเข้าใจว่าพวกเขากำลังใช้เงินสำรองอย่างรวดเร็วเพียงใด และพวกเขาจะต้องหาเงินทุนเพิ่มเติมเมื่อใด
วิธีการ: ค่าใช้จ่ายรวมรายเดือน
KPI ที่ใช้งานได้ทั้งแปดนี้ให้ภาพรวมที่สมบูรณ์แก่ผู้นำธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนเกี่ยวกับองค์กร พวกเขาแสดงให้เห็นว่าบริษัทกำลังดำเนินการได้ดีเพียงใดและอนาคตจะเป็นอย่างไร นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขาเปรียบเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อเข้าใจว่าธุรกิจอยู่ในตำแหน่งใดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงภาพรวมเท่านั้น ชุดตัวชี้วัดการดำเนินงานที่ดีจะต้องให้ความสำคัญกับรายละเอียดปลีกย่อยด้วย นี่คือเหตุผลที่องค์กรต่างๆ กำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานสำหรับแต่ละแผนก มาดูกันว่าตัวชี้วัดเหล่านั้นคืออะไรและช่วยอย่างไรบ้าง
ตัวชี้วัดการปฏิบัติการตามแผนก
ตัวชี้วัดและ KPI ของแต่ละแผนกขึ้นอยู่กับกลยุทธ์และเป้าหมายโดยรวมขององค์กรเป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น หากการประหยัดต้นทุนเป็นเป้าหมายขององค์กร ทุกแผนกจะต้องกำหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการลดค่าใช้จ่าย หากการเติบโตเป็นเป้าหมาย แผนกต่างๆ จะมุ่งเน้นไปที่การขยายตัว การวัดผลตอบแทนจากการลงทุนในต้นทุนการเติบโต เป็นต้น
ไม่ว่าจะทางใดก็ตาม มีตัวชี้วัดการดำเนินงานมาตรฐานสำหรับแต่ละแผนกที่ช่วยติดตามประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประสิทธิผล เราจะมาสำรวจแต่ละตัวชี้วัดเหล่านี้ด้านล่าง
ตัวชี้วัดการปฏิบัติการสำหรับการขาย
เป้าหมายพื้นฐานของแผนกขายคือการเพิ่มรายได้อย่างแน่นอน. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ แผนกขายสามารถใช้ตัวชี้วัดหลายตัวเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน เช่น:
อัตราส่วนจากลูกค้าเป้าหมายสู่โอกาสทางธุรกิจ
อะไร: ตัวชี้วัดนี้เปรียบเทียบจำนวนลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดกับจำนวนลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสม วัดว่าลูกค้าเป้าหมายที่คุณสร้างขึ้นมานั้นมีศักยภาพที่จะกลายเป็นลูกค้าจริงได้กี่ราย
ทำไม: มันแสดงให้เห็นว่าแคมเปญการตลาดของคุณมุ่งเป้าไปที่ลูกค้าที่ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งหากไม่มีสิ่งนี้ ช่องทางการขายก็จะติดขัด
วิธีการ: จำนวนลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสม/จำนวนลูกค้าเป้าหมายทั้งหมด ตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างลูกค้าเป้าหมายได้ 100 ราย โดยมี 25 รายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก (ICP) ของคุณ อัตราส่วนลูกค้าเป้าหมายต่อโอกาสการขายคือ 25/100 หรือคิดเป็นร้อยละ 25%
ระยะเวลาของวงจรการขาย
อะไร: ระยะเวลาของวงจรการขายคือระยะเวลาที่ใช้ตั้งแต่ลูกค้าติดต่อครั้งแรกกับธุรกิจของคุณจนถึงการปิดการขายเสร็จสมบูรณ์
เหตุผล: วงจรการขายที่ยาวนานทำให้การรับรู้รายได้ล่าช้า มีความเสี่ยงที่บัญชีลูกค้าจะถูกลืมในกระบวนการ หรือผู้มีโอกาสซื้ออาจเปลี่ยนใจ ความยาวของวงจรการขายเป็นตัววัดประสิทธิภาพของกระบวนการขาย
วิธีการ: วันที่ปิดการตกลง – วันที่ติดต่อครั้งแรก
มูลค่าของกระบวนการขาย
อะไร: ตัวชี้วัดนี้คือรายได้ที่อาจเกิดขึ้นจากโอกาสทั้งหมดที่ยังเปิดอยู่ในกระบวนการขาย
เหตุผล: กระบวนการที่มีประสิทธิภาพช่วยนำโอกาสเข้ามาซึ่งทีมขายสามารถเปลี่ยนเป็นยอดขายได้ ซึ่งบ่งชี้ว่าความพยายามทางการตลาดและการขายทั้งขาเข้าและขาออกมีประสิทธิผล
วิธีการ: มูลค่าที่เป็นไปได้ของกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในทุกขั้นตอนของกระบวนการขาย
อัตราการเปลี่ยนแปลง
อะไร: อัตราการแปลงหมายถึงจำนวนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่กลายเป็นลูกค้าจริงอันเป็นผลมาจากความพยายามด้านการขายหรือการตลาดของบริษัท
เหตุผล: ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของความพยายามในการขายและการตลาด
ตัวอย่างเช่น หากอัตราการแปลงต่ำเกินไป อาจหมายความว่าคุณกำลังดึงดูดคนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย หรืออาจยังไม่มีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตลาด
วิธีการ: อัตราการแปลงลูกค้าเป้าหมาย/จำนวนลูกค้าเป้าหมายทั้งหมด หากคุณได้ลูกค้าเป้าหมาย 100 ราย และปิดการขายได้ 20 ราย อัตราการแปลงลูกค้าเป้าหมายของคุณคือ 20% ยิ่งอัตราการแปลงลูกค้าเป้าหมายสูงเท่าไร ยิ่งดีเท่านั้น
ตัวชี้วัดการปฏิบัติการสำหรับการตลาด
ทีมการตลาดในปัจจุบันทำกิจกรรมหลากหลาย รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาแบบออร์แกนิก การตลาดเนื้อหา การค้นหาแบบชำระเงิน โซเชียลมีเดีย การโฆษณาดิจิทัล การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล กิจกรรมออนไลน์ และอื่นๆ การดำเนินงานเหล่านี้สามารถวัดผลได้ด้วยKPI การตลาดต่อไปนี้
ผลตอบแทนจากการใช้จ่ายโฆษณา (ROAS)
อะไร: ROAS คือรายได้ที่เกิดขึ้นจากแต่ละแคมเปญโฆษณา โดยทั่วไปจะใช้ใน SaaS สำหรับโฆษณาดิจิทัลและโซเชียล แต่ก็สามารถนำไปใช้กับการโฆษณาทางโทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ได้เช่นกัน
เหตุผล: ROAS เป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ มันช่วยให้ทีมทดลองแนวคิดของแคมเปญและปรับการลงทุนตามสิ่งที่ได้ผล
วิธีการ: รายได้ที่เกิดขึ้นจากลูกค้าที่ได้มาผ่านแคมเปญโฆษณา/ต้นทุนของแคมเปญโฆษณา
รายได้จากแหล่งการตลาด
อะไร: นี่คือรายได้รวมทั้งหมดที่เกิดจากกิจกรรมทางการตลาดโดยตรง
เหตุผล: ตัวชี้วัดนี้เปรียบเทียบความสำเร็จทางการตลาดกับกิจกรรมการหาลูกค้าอื่นๆ เช่น การโทรหาลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อองค์กรต่างๆ ใช้งบประมาณมากขึ้นในการทำการตลาดดิจิทัล ตัวชี้วัดนี้จะติดตามประสิทธิภาพของมันอย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้บรรลุKPI การตลาดผลิตภัณฑ์และปรับปรุงกลยุทธ์การเติบโต
วิธีการ: รายได้รวมจากลูกค้าที่ได้มาจากการตลาดเป็นแหล่งที่มาแรก
อัตราการคลิกผ่าน (CTR)
อะไร: นี่คือตัวชี้วัดการดำเนินงานที่ละเอียดมากขึ้นเพื่อติดตามประสิทธิภาพของโฆษณาดิจิทัลและเนื้อหาในการกระตุ้นการมีส่วนร่วม
เหตุผล: อัตราการคลิกที่สูงขึ้นบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของโฆษณาหรือเนื้อหาที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC), กำไรตลอดอายุลูกค้า (CLV) และความสามารถในการทำกำไร
วิธีการ: จำนวนคลิก/จำนวนผู้เข้าชมหรือจำนวนการแสดงผล
ตัวชี้วัดการปฏิบัติการในโลจิสติกส์
โลจิสติกส์เป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้หลากหลาย ตั้งแต่การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง ไปจนถึงการส่งมอบถึงหน้าประตูบ้าน มีผู้คนและกระบวนการหลายขั้นตอนเข้ามาเกี่ยวข้อง การดำเนินงานโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีตัวชี้วัดที่แข็งแกร่ง เช่น:
อัตราการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ
อะไร: อัตราการดำเนินการหมายถึงระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการและจัดส่งคำสั่งซื้อ
เหตุผล: การจัดส่งที่รวดเร็วขึ้นนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าและการจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
วิธีการ: วันที่สั่งซื้อ – วันที่จัดส่ง
การจัดส่งตรงเวลา
อะไร: ความแตกต่างระหว่างเวลาส่งมอบที่สัญญาไว้กับเวลาส่งมอบจริง
เหตุผล: ในอุตสาหกรรมค้าปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค (CPG) และแฟชั่น การจัดส่งตรงเวลาช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและสร้างความไว้วางใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญต่อตัวชี้วัดเช่น CLV
วิธีการ: วันที่สัญญาว่าจะส่งมอบ – วันที่ส่งมอบจริง
ระยะเวลาการจัดหาจากซัพพลายเออร์
อะไร: ในทุกห่วงโซ่อุปทาน มีผู้จัดหาหลายรายที่ต้องทำงานให้เสร็จตรงเวลาเพื่อให้งานของคุณดำเนินต่อไปได้ ระยะเวลาการจัดหา (Supplier lead time) วัดสิ่งนี้ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ผู้จัดหาแต่ละรายต้องใช้ในการส่งมอบวัตถุดิบของคุณตั้งแต่วันที่สั่งซื้อ
เหตุผล: การจัดส่งจากซัพพลายเออร์อาจกลายเป็นอุปสรรคในกระบวนการผลิตของคุณเอง ระยะเวลาในการจัดส่งที่สั้นลงช่วยในการจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีการ: วันที่สั่งซื้อ – วันที่จัดส่ง
ตัวชี้วัดการปฏิบัติการสำหรับทรัพยากรมนุษย์
การบริหารจัดการบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเศรษฐกิจฐานความรู้ เป็นเรื่องที่ยากกว่าที่เห็นมาก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีงานที่ต้องรับผิดชอบมากมายในการออกแบบและติดตามตัวชี้วัดการดำเนินงาน
อัตราการขาดงาน
อะไร: อัตราการขาดงานคือปริมาณการขาดงานที่ไม่มีการวางแผนต่อพนักงานหนึ่งคน
เหตุผล: การขาดงานทำให้ตารางเวลาเสียไป, สร้างความล่าช้า, และส่งผลกระทบเชิงลบต่อตัวชี้วัดการผลิต.
วิธีการ: จำนวนการขาดงานที่ไม่คาดคิดทั้งหมดที่ไม่รวมวันลาป่วยหรือวันลาพักร้อนที่ได้รับการอนุมัติ
อัตราการรักษาพนักงาน
อะไร: อัตราการรักษาพนักงานคือจำนวนพนักงานที่เลือกที่จะอยู่ในองค์กรในช่วงเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปคือหนึ่งปี
เหตุผล: การจ้างงาน การปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมมีค่าใช้จ่ายสูง อัตราการรักษาพนักงานที่สูงขึ้นจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนและบ่งชี้ถึงความพึงพอใจของพนักงานที่สูงขึ้น
วิธีการ: (พนักงานที่ยังคงอยู่เมื่อสิ้นปี – พนักงานที่เข้าทำงานในปีนั้น)/จำนวนพนักงานทั้งหมดเมื่อต้นปี
อัตราการใช้งาน
อะไร: อัตราการใช้ประโยชน์คือร้อยละของเวลาที่พนักงานใช้ในการทำกิจกรรมที่สร้างรายได้
เหตุผล: องค์กรจำเป็นต้องมีความสามารถเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของโครงการโดยไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร; อัตราการใช้ประโยชน์ช่วยในการติดตามเรื่องนี้
วิธีการ: จำนวนชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้/จำนวนชั่วโมงทำงานทั้งหมด
ตัวชี้วัดด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม
อะไร: ตัวชี้วัด DEI หมายถึงผลการดำเนินงานขององค์กรในการจ้างงาน การรักษาพนักงาน การเลื่อนตำแหน่ง และการส่งเสริมพนักงานจากหลากหลายภูมิหลัง
เหตุผล: ความหลากหลายไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ยุติธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นการตัดสินใจทางธุรกิจที่ชาญฉลาดอีกด้วย
วิธีการ: ตัวชี้วัดหลักด้าน DEI บางส่วน ได้แก่ ร้อยละของผู้หญิงในองค์กร, ร้อยละของผู้หญิงในตำแหน่งผู้นำระดับสูง, การกระจายเชื้อชาติของพนักงานในแต่ละบทบาท, การจ่ายค่าตอบแทนตามเพศหรือเชื้อชาติ
ตัวชี้วัดการดำเนินงานทางการเงิน
ตัวชี้วัดการดำเนินงานในด้านการเงินช่วยในการบริหารจัดการประสิทธิภาพของแผนก, การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด, การปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ, และการจัดการการไหลเข้า/ไหลออกให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท. ตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สำคัญได้แก่:
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
อะไร: ตามชื่อที่บ่งชี้ไว้ คือหนี้สินทั้งหมดที่วัดเทียบกับทุนของผู้ถือหุ้น
เหตุผล: ตัวชี้วัดนี้ช่วยประเมินความสามารถของบริษัทในการระดมทุนเพิ่มเติมหรือจัดหาเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ตัวอย่างเช่น หากสตาร์ทอัพมีหนี้ 1 ดอลลาร์สำหรับทุก 0.5 ดอลลาร์ของส่วนของผู้ถือหุ้น แสดงว่านักลงทุนไม่ไว้วางใจบริษัทมากพอที่จะรับความเสี่ยง
วิธีการ: หนี้สินรวม/ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
อัตราส่วนสภาพคล่องขั้นสูง
อะไร: ความสามารถของบริษัทในการชำระหนี้สินระยะสั้นได้ทันที
เหตุผล: ตัวชี้วัดนี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถรับมือกับสถานการณ์วิกฤตในระยะสั้นได้หรือไม่ นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงความยืดหยุ่นและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทอีกด้วย
วิธีการ: หนี้สินระยะสั้น/สินทรัพย์สภาพคล่อง
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
อะไร: กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นการตรวจสอบว่ามีเงินไหลเข้ามามากกว่าเงินไหลออกหรือไม่
ทำไม: แม้ว่ากระแสเงินสดจะแตกต่างจากอัตราการเผาผลาญ แต่ทั้งสองอย่างต่างก็เกี่ยวข้องกับปัญหาการไหลเข้า/ไหลออกของเงิน กระแสเงินสดติดลบแสดงถึงความยากลำบากในการชำระหนี้สินที่ต้องจ่ายทันที เช่น เงินเดือนหรือค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์
วิธีการ: ฝากเงิน – ถอนเงิน สำหรับช่วงเวลาที่กำหนด
ความแตกต่างของงบประมาณ
อะไร: ความแตกต่างของงบประมาณหมายถึงส่วนต่างระหว่างเงินที่คุณวางแผนจะใช้กับเงินที่คุณใช้จ่ายจริง
ทำไม: งบประมาณคือวิสัยทัศน์ทางการเงินของอนาคตของบริษัท งบประมาณถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของธุรกิจ หากมีการใช้จ่ายเกินงบประมาณเป็นประจำ นั่นหมายความว่าการวางแผนมีข้อบกพร่อง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องในด้านการระดมทุน การขาย การตลาด ฯลฯ
วิธีการ: (รายการที่เกินงบประมาณ/รายการทั้งหมดในงบประมาณ) x 100
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากคุณเป็นผู้นำด้านวิศวกรรมและไม่พบแผนกของคุณด้านบน ไม่ต้องกังวล นี่คือKPI และตัวชี้วัดการจัดการผลิตภัณฑ์ที่คุณสามารถใช้ได้
จากตัวอย่างข้างต้น คุณอาจคิดว่าการคำนวณตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นงานที่ง่าย ลองพิจารณาตัวสุดท้าย นั่นคือ ความคลาดเคลื่อนของงบประมาณ ตัวอย่างเช่น คุณเพียงแค่ต้องรู้ว่ามีรายการใดบ้างในงบประมาณของคุณที่ใช้เกินงบประมาณไป ง่ายไหม? ไม่เลย
องค์กรโดยเฉลี่ยมีรายการหลายร้อยรายการ แต่ละรายการมีงบประมาณเฉพาะตามกลยุทธ์ของตน ตัวอย่างเช่น แผนกการตลาดเพียงอย่างเดียวอาจมีงบประมาณสำหรับ:
- เงินเดือน
- ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา
- ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์
- กิจกรรมออนไลน์ เช่น การสัมมนาผ่านเว็บ
- กิจกรรมภาคสนาม (รวมถึงการเดินทาง สถานที่จัดงาน ที่พัก ฯลฯ)
- การโฆษณา (แยกตามช่องทาง)
- การร่วมมือกับผู้มีอิทธิพล
- การร่วมมือของนักวิเคราะห์
การตั้งเป้าหมายและการติดตามเป้าหมายเหล่านี้อาจกลายเป็นเรื่องที่ควบคุมได้ยากอย่างรวดเร็ว หากคุณไม่มีเครื่องมือการจัดการโครงการเช่นClickUpที่ออกแบบมาเพื่อทำสิ่งนี้โดยเฉพาะ มาดูกันว่าคุณสามารถติดตามและจัดการตัวชี้วัดการดำเนินงานของคุณเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและปรับปรุงผลลัพธ์ได้อย่างไร
วิธีการติดตามและจัดการตัวชี้วัดการดำเนินงาน
การสร้างวิธีการที่ครอบคลุมในการกำหนด ติดตาม และจัดการตัวชี้วัดการดำเนินงานจำเป็นต้องมีแนวทางเชิงกลยุทธ์ นี่คือกรอบการทำงานที่ครอบคลุมแง่มุมต่างๆ และนำเสนอเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ เช่นซอฟต์แวร์ KPI แดชบอร์ด และเทมเพลต
1. กำหนดเป้าหมายของคุณ
สรุปสิ่งที่คุณต้องการให้แผนกของคุณบรรลุผลสำหรับปีนี้ โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าเป้าหมายของทีมขายคือการเพิ่มรายได้ขึ้น 50% ในปีหน้า คุณจะต้องเลือกตัวชี้วัดการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ดังนั้นควรพิจารณาอย่างรอบคอบ
เป้าหมายที่ดีที่สุดคือเป้าหมายที่ได้รับการยอมรับอย่างจริงจังจากทีม. เพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายเหล่านี้ได้รับการยอมรับอย่างแท้จริง ให้กำหนดเป้าหมายร่วมกัน. ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา, หารือเกี่ยวกับวิสัยทัศน์สำหรับอนาคต, และกำหนดเป้าหมายของปีนี้.
หากคุณเป็นมือใหม่ ลองใช้เทมเพลตการตั้งเป้าหมายของ ClickUp เพื่อเริ่มต้นให้ถูกต้อง
2. เลือกตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนต่อไปคือการเลือกตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่คุณเพิ่งกำหนดไว้ หากเป้าหมายของคุณคือการเพิ่มรายได้ ตัวชี้วัดการดำเนินงานและKPI การขายของคุณควรประกอบด้วย:
- การเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อลูกค้า
- อัตราการเปลี่ยนแปลง
- มูลค่าของท่อส่ง
- อัตราส่วนจากลูกค้าเป้าหมายสู่โอกาสทางธุรกิจ
- ระยะเวลาของวงจรการขาย
ตัวอย่างเช่น อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นเมตริกที่ยอดเยี่ยมเพราะมันแสดงให้คุณเห็นว่าคุณจำเป็นต้องเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลค่าของระบบท่อส่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขาย
หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงานทางธุรกิจของคุณ ลองใช้เทมเพลตตัวชี้วัดโครงการของ ClickUp เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ และเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ช่วยให้คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของโครงการได้แบบเรียลไทม์ และทำให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายร่วมกัน
3. กำหนดเป้าหมายตามเวลาสำหรับแต่ละตัวชี้วัด
การตั้งเป้าหมายและเกณฑ์มาตรฐานตามเวลาช่วยให้เราเข้าใจว่าอะไรที่ได้ผลและอะไรที่ไม่ได้ผล นี่คือรากฐานสำหรับการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน เมื่อคุณตั้งเป้าหมาย ให้ตั้งเป้าหมายแบบ SMART คือ ต้องชัดเจน วัดผลได้ สามารถทำได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้
ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ คุณอาจกำหนดอัตราการแปลงจากโอกาสเป็นดีลไว้ที่ 20% สำหรับปีนี้
ClickUp Goalsเป็นหนึ่งในแอปติดตามเป้าหมายที่ดีที่สุดสำหรับการตรวจสอบแต่ละเมตริกแบบเรียลไทม์ในหลายผู้ใช้ ด้วย ClickUp คุณสามารถตั้งเป้าหมายทางการเงินเพื่อติดตามรายได้ที่คุณทำได้
คุณสามารถตั้งเป้าหมายงานเพื่อติดตามงานที่เสร็จสิ้นได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าโอกาสแต่ละรายการเป็นงาน เมื่อแต่ละงานเสร็จสิ้น (หรือสถานะเปลี่ยนแปลง) ClickUp จะประเมินประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดของคุณโดยอัตโนมัติ!
นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดระเบียบเป้าหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นโฟลเดอร์และติดตามผลการดำเนินงานของเป้าหมายหลายรายการได้ในมุมมองเดียว
หากต้องการแรงบันดาลใจในการตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมลองใช้เทมเพลต KPI ของ Clickup ใช้เพื่อสร้างภาพ KPI จัดทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และมองเห็นผลลัพธ์
4. จัดตั้งระบบเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับแต่ละตัวชี้วัด
หนึ่งในเหตุผลใหญ่ที่สุดที่ตัวชี้วัดกลายเป็นไม่มีประโยชน์คือเมื่อไม่มีการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลาสำหรับแต่ละตัวชี้วัด ตัวอย่างเช่น คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของคุณคืออะไรหากคุณไม่ได้ติดตามทุก ๆ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาส และข้อตกลงบนแพลตฟอร์มเดียว
จัดตั้งแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมซึ่งรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มอบสิทธิ์การเข้าถึงแพลตฟอร์มนี้ให้กับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเพื่อให้สามารถอัปเดตข้อมูลได้อย่างสม่ำเสมอ
ClickUp ช่วยให้คุณสามารถแปลงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้เป็นงานได้ คุณสามารถมอบหมายผู้ใช้ กำหนดเส้นตาย เชื่อมโยงงานที่ขึ้นต่อกัน สร้างสถานะ/ฟิลด์ที่กำหนดเอง ร่วมมือกันในความคิดเห็น และบรรลุเป้าหมายทั้งหมดได้ในที่เดียว
5. ทบทวนผลการปฏิบัติงาน
เมื่อคุณรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้ว ให้ใช้เครื่องมือรายงานเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของคุณกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้, มาตรฐานอุตสาหกรรม, หรือผลการดำเนินงานในอดีต
หากอัตราการเปลี่ยนแปลงของคุณยังไม่ถึง 25% ให้ทำการทบทวนร่วมกับทีมเพื่อทำความเข้าใจสาเหตุ ทำการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาหรือประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น นำกลยุทธ์มาปรับใช้เพื่อปรับปรุงอัตราการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
แดชบอร์ด ClickUpช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการติดตามประสิทธิภาพของทีมได้แบบเรียลไทม์ในทุกโครงการ ใช้ ClickUp เพื่อ:
- ติดตามตัวชี้วัดแบบละเอียด
- มองเห็นความก้าวหน้า
- สร้างมุมมองแบบหน้าเดียวของเมตริกที่สำคัญ
- เข้าใจการดำเนินงานประจำวัน
- ปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น
ยกระดับการดำเนินงานของคุณด้วย ClickUp
ในแก่นแท้แล้ว ตัวชี้วัดการดำเนินงานคือวิธีการให้ความสนใจ เป็นวิธีที่ธุรกิจใช้ในการมองรายละเอียดปลีกย่อยของงานประจำวัน
หากต้นทุนต่อลูกค้าเป้าหมายเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน ตัวชี้วัดจะแจ้งเตือนนักวิเคราะห์การตลาด หากทีมเผชิญกับการใช้งบประมาณเกินอย่างต่อเนื่อง หัวหน้าฝ่ายการเงินจะมีเหตุผลให้กังวล หากทีมขายสามารถปิดการขายได้ในอัตราที่สูงเป็นประวัติการณ์ หัวหน้าฝ่ายการเติบโตจะมีเหตุผลให้เฉลิมฉลอง ตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สำคัญช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามความเป็นจริงของสถานการณ์ได้
หากปราศจากเครื่องมือที่เหมาะสมในการกำหนด ติดตาม และจัดการตัวชี้วัดเหล่านี้ ธุรกิจอาจสะดุดล้มหรือบินเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากเกินไป
หลีกเลี่ยงสถานการณ์เหล่านี้ด้วยระบบติดตามเมตริกส์ที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์โดยเฉพาะของ ClickUp ด้วย ClickUp คุณสามารถตั้งเป้าหมาย แบ่งย่อยเป็นงาน รวบรวมข้อมูล สร้างรายงาน KPI และดึงข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานได้อย่างทวีคูณ