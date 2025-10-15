บล็อก ClickUp

วิธีที่หน่วยงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการอนุมัติ

15 ตุลาคม 2568

ไม่มีอะไรเทียบได้กับความตื่นเต้นของการที่แคมเปญใหม่กำลังจะเกิดขึ้น นักออกแบบสร้างสรรค์ภาพที่สมบูรณ์แบบ นักเขียนคัดสรรถ้อยคำได้อย่างลงตัว และลูกค้าเองก็รู้สึกตื่นเต้นอย่างแท้จริงกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น

แล้วทุกอย่างก็หยุดชะงักลงทันที เพราะยังมีคนหนึ่งที่ยังไม่อนุมัติหัวข้อข่าว หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการออกแบบก็หายไปในอีเมลยาวเหยียด

สำหรับหน่วยงาน วงจรนี้ทำให้เสียเวลาส่งงาน หมดพลังของทีม และทำให้ลูกค้าไม่มั่นใจ

นั่นคือเหตุผลว่าทำไม ในบล็อกนี้ เราจะหารือเกี่ยวกับวิธีที่เอเจนซีสามารถปรับปรุงกระบวนการอนุมัติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้การตรวจสอบเสร็จสิ้นได้รวดเร็วขึ้น คำแนะนำชัดเจนขึ้น และทุกคนทราบถึงสิ่งที่ต้องทำต่อไป

คุณจะได้ทราบด้วยว่าClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ช่วยให้กระบวนการนี้ราบรื่นอย่างไร 🤩

เทมเพลตคำขอและอนุมัติโครงการของ ClickUpมอบกระบวนการอนุมัติที่ชัดเจนสำหรับเอเจนซี่ ด้วยช่องสำหรับ ค่าใช้จ่าย, ผลกระทบ, และ ประเภทรายการ ทุกการส่งคำขอจะมีรายละเอียดที่ถูกต้องตั้งแต่แรก ช่วยลดความล่าช้า นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้สถานะเช่น อยู่ระหว่างการพิจารณา, อนุมัติแล้ว, หรือ ปฏิเสธ เพื่อให้ทุกคนเห็นสถานะของคำขอได้อย่างง่ายดาย

เทมเพลตคำขอและอนุมัติโครงการ ClickUp: ส่งคำขอการอนุมัติในกระบวนการที่เป็นมาตรฐานพร้อมความชัดเจน
ขอ, ติดตาม, และอนุมัติโครงการใหม่ด้วยเทมเพลตการขอและการอนุมัติโครงการของ ClickUp

ความท้าทายทั่วไปในกระบวนการอนุมัติสำหรับหน่วยงาน

กระบวนการอนุมัติของคุณกำลังทำให้เงินรั่วไหล และมันเกิดขึ้นในวิธีที่คุณอาจไม่ทันสังเกตเห็น นี่คือความท้าทายทั่วไปที่คุณอาจพบเจอ 🚧

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายทำให้เกิดความล่าช้า

ผู้อำนวยการของลูกค้าของคุณอนุมัติกลยุทธ์แคมเปญการตลาดแล้ว แต่ทีมกฎหมายของพวกเขาปรากฏตัวขึ้นทันทีพร้อมข้อกังวลที่ไม่มีใครเคยพูดถึงมาก่อน ตอนนี้ CEO ของพวกเขาต้องการข้อความที่ขัดแย้งกับข้อมูลที่ได้รับอนุมัติอย่างสิ้นเชิง

แต่เดี๋ยวก่อน ยังมีอีก:

  • สัปดาห์ที่สามมีการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องการแบบฟอร์มการปฏิบัติตามข้อกำหนดจากผู้ขาย
  • ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องการ 'การตรวจสอบความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม' อย่างกะทันหัน
  • ผู้จัดการภูมิภาคตัดสินใจว่าพวกเขาต้องการข้อความที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงสำหรับตลาดของพวกเขา
  • มันทำลายการเปิดตัวของคุณเพราะหน้าแลนดิ้งเพจมี 'พิกเซลติดตามที่ไม่ได้รับอนุญาต'

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละคนคิดว่าตนเองกำลังช่วยเหลือ แต่เนื่องจากพวกเขาไม่เคยประสานงานกัน ทีมงานของคุณจึงถูกดึงไปในทิศทางที่แตกต่างกัน

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ระบบ 'ขั้นตอนการทำงานเพื่อการอนุมัติ' ที่เก่าแก่ที่สุดมีมาตั้งแต่ยุคโบราณในเมโสโปเตเมีย นักเขียนอักษรจะจารึกข้อตกลงการค้าลงบนแผ่นดินเหนียว ซึ่งต้องใช้ตราประทับ (เหมือนลายเซ็น) จากหลายฝ่าย

การขาดการมองเห็นในคำขออนุมัติที่รอดำเนินการ

สินทรัพย์ของแคมเปญหายไปในองค์กรของลูกค้า และคุณต้องเดาว่ามันอยู่ที่ไหนในกระบวนการอนุมัติ

คุณไม่สามารถบอกได้ว่าความล่าช้าเกิดจากมีคนลาพักร้อนอยู่ การตรวจสอบภายในใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ หรืออีเมลของคุณถูกฝังอยู่ในกล่องจดหมายของใครบางคน ช่องว่างในการมองเห็นนี้ทำให้ไม่สามารถวางแผนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนใหญ่แล้ว คุณไม่แน่ใจว่าจะให้ทีมของคุณเตรียมพร้อมสำหรับการแก้ไขทันทีหรือย้ายพวกเขาไปทำโครงการอื่น

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีจัดการโครงการการตลาดหลายโครงการอย่างมืออาชีพ

การสื่อสารที่ผิดพลาดและความรับผิดชอบที่ไม่ชัดเจน

การเป็นเจ้าของในการอนุมัติอาจเกิดความสับสนได้ ผู้นำบัญชีของคุณอาจเข้าใจว่าลูกค้าจะประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรของพวกเขาเอง ในขณะที่ลูกค้าคาดหวังให้ทีมของคุณจัดการกระบวนการทำงานของขั้นตอนอนุมัติทั้งหมด

จากนั้น ผู้ตัดสินใจใหม่ก็ปรากฏตัวขึ้นกลางโครงการโดยไม่มีระดับอำนาจที่ชัดเจน และทันใดนั้นทุกคนก็รอให้ใครบางคนมาเป็นผู้รับผิดชอบ. ช่องว่างเหล่านี้ทำให้เงินงบประมาณของโครงการถูกใช้ไปอย่างเปล่าประโยชน์แม้ว่าไม่มีอะไรคืบหน้าไปก็ตาม.

🔍 คุณรู้หรือไม่? อคติจากผู้มีอำนาจมีผลต่อการอนุมัติ ผู้คนมีแนวโน้มที่จะยอมรับการตัดสินใจมากขึ้นหากมาจากบุคคลที่มีตำแหน่งอำนาจ แม้ว่าเหตุผลจะไม่ชัดเจนก็ตาม ซึ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการมีกระบวนการที่โปร่งใส

ปัญหาการควบคุมเวอร์ชันและข้อเสนอแนะที่ไม่สอดคล้องกัน

ความวุ่นวายของไฟล์จะทวีคูณเมื่อมีการให้ข้อเสนอแนะผ่านหลายช่องทางโดยไม่มีการประสานงาน

นักออกแบบของคุณอาจกำลังทำงานกับเวอร์ชัน 12 ในขณะที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่งความคิดเห็นตามเวอร์ชัน 8 ข้อเสนอแนะทางอีเมลขัดแย้งกับสิ่งที่ได้พูดคุยกันในการประชุม และไม่มีใครทราบว่าข้อมูลใดควรให้ความสำคัญก่อน

ปัญหาการควบคุมเวอร์ชันนี้ทำให้ทีมของคุณต้องใช้เวลาที่คิดค่าบริการไปกับการค้นหาว่าอะไรที่เกี่ยวข้องแทนที่จะทำการเปลี่ยนแปลง

คอขวดในโครงการเร่งด่วนหรือโครงการที่มีความสำคัญสูง

แคมเปญเร่งด่วนเผยให้เห็นทุกจุดอ่อนในกระบวนการอนุมัติที่คุณคิดว่ามีประสิทธิภาพ กระบวนการมาตรฐานที่ทำงานได้ดีสำหรับไทม์ไลน์ปกติมักจะล้มเหลวเมื่อลูกค้าต้องการผลลัพธ์ที่รวดเร็ว

มาดูอุปสรรคที่พบบ่อยที่สุดของโครงการเร่งด่วนกัน:

  • การอนุมัติในช่วงสุดสัปดาห์ล่าช้าเนื่องจากไม่มีใครตรวจสอบอีเมลที่ทำงานจนกว่าจะถึงวันจันทร์
  • ลูกค้าต่างประเทศสร้างช่องว่างของเขตเวลาที่ทำให้การอนุมัติหยุดชะงักเป็นเวลา 12 ชั่วโมงขึ้นไป
  • ผู้อนุมัติสำรองขาดบริบทและอำนาจในการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
  • การเปลี่ยนแปลงฉุกเฉินทำให้เกิดการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดซึ่งใช้เวลานานกว่ากำหนดการเดิม

ปัญหาคอขวดเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารโครงการ. ปัญหาเหล่านี้ก่อให้เกิดความล่าช้าซึ่งส่งผลกระทบต่อลูกค้าอื่น ๆ และทำลายชื่อเสียงของหน่วยงานของคุณในด้านการส่งมอบที่น่าเชื่อถือ.

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในยุคกลาง สมาคมช่างฝีมือดำเนินการด้วยการอนุมัติ ช่างฝีมือไม่สามารถขายสินค้าได้หากไม่ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าสมาคม ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพและความสอดคล้องกับกฎการค้า นี่ไม่แตกต่างจากการตรวจสอบคุณภาพในหน่วยงานต่างๆ ในปัจจุบันมากนัก

คู่มือทีละขั้นตอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการอนุมัติ

หน่วยงานต้องการกระบวนการอนุมัติที่ช่วยลดความยุ่งยากและรักษาคุณภาพไว้ได้ ใช้ขั้นตอนเหล่านี้และนำไปปรับใช้ในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์ของ ClickUpเพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

มาดูกันว่าซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์การอนุมัติช่วยได้อย่างไร! 🧰

ขั้นตอนที่ 1: รวบรวมคำขอไว้ในที่เดียว

เมื่อมีลูกค้าหลายรายส่งคำขอผ่านทางอีเมล แชท หรือแม้แต่ WhatsApp รายละเอียดต่าง ๆ อาจสูญหายได้ง่าย คุณจึงจำเป็นต้องมีช่องทางในการรวบรวมทุกคำขอเข้าสู่แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพียงแห่งเดียว

ตัวอย่างเช่น สร้างแบบฟอร์มคำขอในซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์ของคุณ โดยสอบถามเกี่ยวกับงบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์หลักที่ต้องการ และกรอบเวลาที่ต้องการ

ClickUp Forms: รวบรวมรายละเอียดโครงการผ่านกระบวนการที่มีโครงสร้าง เพื่อเรียนรู้วิธีที่หน่วยงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการอนุมัติ
แบบฟอร์มการรับข้อมูลการออกแบบใน ClickUp
ทำให้การรับข้อมูลลูกค้าเป็นมาตรฐานด้วย ClickUp Forms และลดการส่งอีเมลไปมา

ด้วยClickUp Forms ข้อมูลที่ลูกค้าป้อนสามารถเปลี่ยนเป็นงานใน ClickUp ได้โดยอัตโนมัติ หากลูกค้ากรอกแบบฟอร์มการออกแบบเว็บไซต์ใหม่ของคุณ งานจะถูกสร้างขึ้นทันที มอบหมายให้กับผู้จัดการบัญชี และเชื่อมโยงกับสินทรัพย์ที่อัปโหลดทั้งหมด เช่น แนวทางแบรนด์หรือโลโก้

นี่คือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มทำงานได้ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี:

  • เพิ่มช่องข้อมูลที่จำเป็นสำหรับเป้าหมายงบประมาณการตลาด และกำหนดเวลา
  • ใช้เมนูแบบเลื่อนลงสำหรับไทม์ไลน์ของโครงการเพื่อหลีกเลี่ยงความคาดหวังที่ไม่ชัดเจน
  • รวมการอัปโหลดไฟล์เพื่อให้ลูกค้าสามารถส่งโลโก้ แบบอักษร หรือผลงานที่ผ่านมาได้ล่วงหน้า

เรียนรู้วิธีเปลี่ยนแปลงกระบวนการรับเข้าของคุณ:

ขั้นตอนที่ 2: แบ่งโครงการออกเป็นงานที่มีโครงสร้าง

หลังจากรวบรวมคำขอที่ชัดเจนแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการแบ่งคำขอนั้นออกเป็นส่วนที่สามารถดำเนินการได้

แคมเปญเช่น 'เปิดตัวโฆษณาแฟชั่นใหม่' ต้องการขั้นตอนที่เล็กกว่าและเป็นเจ้าของได้ เช่น การเขียนบท การคัดเลือกนักแสดง การตัดต่อ และการอนุมัติจากลูกค้า

ClickUp สำหรับเอเจนซี่ทำให้การจัดการนี้ง่ายขึ้น

ClickUp Tasks: วิธีที่เอเจนซี่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการอนุมัติเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ดีขึ้น
จัดระเบียบงานลูกค้าและงานปฏิบัติการสร้างสรรค์ด้วย ClickUp Tasks

แต่ละผลลัพธ์ที่ส่งมอบจะกลายเป็นงานหนึ่งงาน ซึ่งมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม พร้อมงานย่อยสำหรับขั้นตอนย่อย ๆ งานถ่ายวิดีโออาจมีงานย่อยสำหรับ:

  • การจองสตูดิโอ
  • การจ้างทีมงานถ่ายทำภาพยนตร์
  • การจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบฉาก

คลิกที่ "สถานะงานที่กำหนดเอง" ใน ClickUpจะแสดงตำแหน่งที่แน่นอนของงานแต่ละชิ้น แทนที่จะใช้สถานะทั่วไปเช่น 'กำลังดำเนินการ' หน่วยงานสามารถตั้งค่าสถานะเช่น 'กำลังคิดคอนเซปต์', 'ร่างแรกพร้อม', และ 'ได้รับคำติชมจากลูกค้า' ทุกคนจะเห็นความคืบหน้าของงานโดยไม่ต้องส่งอีเมลอัปเดต

สถานะงานที่กำหนดเองใน ClickUp: กระบวนการอนุมัติช่วยให้มองเห็นความคืบหน้าในทุกขั้นตอนของการตรวจสอบ
สร้างความชัดเจนด้วยสถานะงานที่กำหนดเองใน ClickUp ที่ปรับให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของเอเจนซี่

นี่คือสิ่งที่ไทเลอร์ กัธรี ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการรายได้ Home Care Pulseกล่าวเกี่ยวกับการใช้ ClickUpในการจัดการการอนุมัติ:

แบบฟอร์มและกระบวนการอนุมัติสามารถนำไปใช้ได้อย่างง่ายดาย และทำให้การจัดการคำขอระหว่างแผนกต่างๆ ง่ายขึ้นมาก ช่วยประหยัดเวลา

ขั้นตอนที่ 3: จัดลำดับการอนุมัติตามลำดับที่ถูกต้อง

งานสร้างสรรค์มักต้องผ่านการตรวจสอบหลายชั้น: หัวหน้าฝ่ายสร้างสรรค์ภายใน, ผู้จัดการบัญชี, และอนุมัติจากลูกค้า หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่ดำเนินตามลำดับ กำหนดเวลาจะพังทลาย

การพึ่งพาของงานใน ClickUpช่วยให้คุณควบคุมลำดับนี้ได้ ตัวอย่างเช่น งานแก้ไขจะไม่สามารถเริ่มได้จนกว่าผู้กำกับฝ่ายสร้างสรรค์จะอนุมัติสตอรี่บอร์ด การพึ่งพาจะล็อกลำดับงานไว้เพื่อไม่ให้ใครข้ามขั้นตอนไปก่อน

การเชื่อมโยงงานใน ClickUp: เชื่อมโยงงานเพื่อทำความเข้าใจวิธีที่หน่วยงานต่างๆ สามารถปรับปรุงกระบวนการอนุมัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ปรับปรุงการอนุมัติหลายชั้นให้ราบรื่นด้วย ClickUp Task Dependencies

สมมติว่าเอเจนซี่ของคุณกำลังส่งมอบชุดแบนเนอร์โฆษณา งานออกแบบยังคงถูกระงับไว้จนกว่างานเขียนข้อความโฆษณาจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่องานเขียนข้อความโฆษณาถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว งานออกแบบจะเปิดโดยอัตโนมัติ

📮 ClickUp Insight: 24% ของพนักงานระบุว่างานที่ทำซ้ำๆ เป็นอุปสรรคต่อการทำงานที่มีความหมายมากขึ้น และอีก 24% รู้สึกว่าทักษะของตนไม่ได้รับการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ นั่นหมายถึงเกือบครึ่งหนึ่งของแรงงานรู้สึกถูกจำกัดความคิดสร้างสรรค์และถูกประเมินค่าต่ำเกินไป 💔

ClickUp ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนความสนใจกลับมาที่งานที่มีผลกระทบสูงได้ง่ายขึ้น ด้วยตัวแทน AI ที่สามารถตั้งค่าได้รวดเร็ว และทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น เมื่องานใด ๆ ถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ตัวแทน AI ของ ClickUpจะสามารถมอบหมายขั้นตอนต่อไป, ส่งการแจ้งเตือน, หรืออัปเดตสถานะของโครงการได้โดยอัตโนมัติ ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการติดตามงานด้วยตัวเอง

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: STANLEY Security ลดเวลาที่ใช้ในการสร้างรายงานลง 50% หรือมากกว่าด้วยเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp—ทำให้ทีมของพวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่การคาดการณ์มากขึ้นแทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการจัดรูปแบบ

ขั้นตอนที่ 4: มอบหมายข้อเสนอแนะให้ตรงกับที่สมควร

ความคิดเห็นจากหน่วยงานมักสูญหายในแชทยาว ๆ ข้อความที่คลุมเครืออย่างเช่น 'เปลี่ยนสีนี้' อาจทำให้ทีมไม่แน่ใจว่าใครควรดำเนินการ ความคิดเห็นควรมีผู้รับผิดชอบ

ความคิดเห็นในการมอบหมายงานใน ClickUp: ส่งเสริมความรับผิดชอบด้วยข้อเสนอแนะตามบริบทเพื่อสนับสนุนกระบวนการอนุมัติในเวิร์กโฟลว์
รับผิดชอบโดยตรงโดยใช้ ClickUp Assign ความคิดเห็นที่เชื่อมโยงกับงาน

ClickUp Assign Commentsแก้ไขปัญหานี้ได้โดยตรง ตัวอย่างเช่น เมื่อลูกค้าสังเกตว่าปุ่ม CTA บนหน้าแลนดิ้งเพจดูไม่โดดเด่น ผู้จัดการบัญชีจะเพิ่มความคิดเห็นที่มอบหมายพร้อมแท็กนักออกแบบ ความคิดเห็นนั้นจะยังคงเปิดอยู่จนกว่านักออกแบบจะแก้ไขปัญหา

หรือสมมติว่าหน่วยงานของคุณกำลังจัดการถ่ายภาพ หัวหน้าฝ่ายสร้างสรรค์สามารถแสดงความคิดเห็นที่มอบหมายไว้ในงาน 'สรุปการแก้ไข': @Jamie, เปลี่ยนภาพที่ 3 เป็นภาพสำรอง. Jamie จะได้รับการแจ้งเตือนทันที และการอัปเดตจะยังคงเชื่อมโยงกับงานนั้น

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การอนุมัติเอกสารเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดอารมณ์ขันในออฟฟิศมาหลายทศวรรษ ตั้งแต่การ์ตูน Dilbert ไปจนถึง 'รายงาน TPS' ใน Office Space ปัญหาคอขวดในการอนุมัติเป็นความเจ็บปวดร่วมกันขององค์กรทั่วโลก

นี่คือตัวอย่างที่ตลกมาก:

วิธีที่หน่วยงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการอนุมัติอย่างมีอารมณ์ขัน
แหล่งที่มา

ขั้นตอนที่ 5: อัตโนมัติขั้นตอนการอนุมัติที่ทำซ้ำบ่อย

แม้ว่าจะมีการสร้างกระบวนการทำงานใหม่แล้วก็ตาม หน่วยงานต่างๆ ยังคงใช้เวลาหลายชั่วโมงในการตั้งการแจ้งเตือนสำหรับความคิดเห็นจากลูกค้า การย้ายงานไปยังขั้นตอนตรวจสอบ หรือการแจ้งเตือนทีมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ClickUp Automationsช่วยลดภาระงานซ้ำซากเหล่านี้ให้คุณ โดยทำงานตามกฎง่าย ๆ ว่า 'ถ้าเกิดสิ่งนี้ขึ้น ก็ให้ทำสิ่งนั้น' ช่วยให้คุณกำหนดเงื่อนไขและขั้นตอนการทำงานได้ตามต้องการภายในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมทุกอย่างไว้

สมมติว่าคุณกำลังส่งมอบแพ็คเกจรีแบรนด์ เมื่อทีมออกแบบเสร็จสิ้นแนวคิดโลโก้ ระบบอัตโนมัติจะส่งอีเมลแจ้งลูกค้าว่าแบบร่างพร้อมใช้งานในซอฟต์แวร์จัดการโครงการสร้างสรรค์แล้ว กระบวนการจะดำเนินต่อไปโดยไม่ต้องมีใครคอยส่งการแจ้งเตือน

ClickUp Automations: สร้างกระบวนการที่มีประสิทธิภาพโดยการส่งคำขอไปยังผู้ตรวจสอบและทีมที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงจากการทำงานด้วยตนเองโดยใช้ ClickUp Automation สำหรับกระบวนการอนุมัติงานของลูกค้า

นี่คือวิธีที่การทำงานอัตโนมัติช่วยสนับสนุนการอนุมัติ:

  • มอบหมายงานโดยอัตโนมัติเมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง
  • แจ้งเตือนลูกค้าเมื่อผลงานถึงขั้นตอนการตรวจสอบ
  • ย้ายงานไปยังรายการใหม่เมื่อการอนุมัติภายในเสร็จสมบูรณ์

📖 อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างและกรณีการใช้งานการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน

ขั้นตอนที่ 6: รวมการสนทนาในที่เดียวที่งานเกิดขึ้น

การอนุมัติจากลูกค้าบ่อยครั้งถูกขัดขวางเมื่อการสื่อสารกระจายไปหลายช่องทาง ทีมงานต้องการสถานที่เดียวที่ทุกการสนทนาเชื่อมโยงกับงานที่ต้องส่งมอบ

ClickUp Chatช่วยให้เอเจนซี่สามารถเก็บการสนทนาเหล่านั้นไว้ภายในพื้นที่ทำงานของโครงการ

ClickUp Chat: ร่วมมือกันได้ทันทีและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการประสานงานอย่างรวดเร็วระหว่างการตรวจสอบและการอนุมัติ
รวมศูนย์การสนทนาเกี่ยวกับข้อเสนอแนะจากลูกค้าด้วย ClickUp Chat

ตัวอย่างเช่น เมื่อลูกค้าต้องการแก้ไขวิดีโอแคมเปญ ผู้จัดการบัญชีสามารถส่งบันทึกเหล่านั้นไปยังช่องทางที่เชื่อมโยงกับแคมเปญนั้นได้โดยตรง นักออกแบบและนักตัดต่อจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องมีบริบทหรือข้อมูลที่กระจัดกระจาย

สำหรับการสนทนาแบบสด SyncUps ใน ClickUp Chat จะเพิ่มอีกระดับหนึ่ง คุณสามารถเริ่มการโทรเสียงหรือวิดีโอในช่องใดก็ได้หรือในข้อความส่วนตัว

ClickUp Chat: รักษาการสนทนาให้ตรงประเด็นเพื่อควบคุมคุณภาพตลอดการร้องขอและการอนุมัติด้วย SyncUps
เข้าร่วมการสนทนาเสียงและวิดีโออย่างรวดเร็วสำหรับการประชุมทีมแบบสแตนด์อัพด้วย SyncUps ใน ClickUp Chat

สมมติว่าผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของคุณต้องการแก้ไขงานของลูกค้าแบบเรียลไทม์ ทีมจะเริ่ม SyncUp ในช่องทางโครงการที่จัดไว้โดยเฉพาะ ตรวจสอบข้อเสนอแนะร่วมกัน และอัปเดตงานระหว่างการประชุม ในขณะที่การประชุมดำเนินไป คุณสามารถทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขเอกสารหรือปรับแต่งไวท์บอร์ดได้

ขั้นตอนที่ 7: ใช้ AI เพื่อทำให้การตรวจสอบงานสร้างสรรค์ง่ายขึ้น

เมื่อแคมเปญเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบของลูกค้า ทีมมักเสียเวลาหลายชั่วโมงไปกับการค้นหาเอกสารที่ซับซ้อน, หัวข้ออีเมลที่ยุ่งเหยิง, หรือคำถามของลูกค้าที่ซ้ำซาก. เอเจนซีสามารถประหยัดเวลาได้ด้วยการใช้อัลกอริทึมเพื่อกรองข้อมูลที่ไม่จำเป็นและเน้นสิ่งที่สำคัญ.

ClickUp Brain: ใช้ AI เพื่อให้มั่นใจในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและสนับสนุนผู้ตรวจสอบในการตัดสินใจอนุมัติที่รวดเร็วขึ้นในระดับใหญ่
เร่งกระบวนการตรวจสอบงานสร้างสรรค์โดยใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปข้อมูลเบื้องต้น ร่างเนื้อหา และตอบคำถามเฉพาะของลูกค้า

ClickUp Brainทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยตามความต้องการของทีมสร้างสรรค์ของคุณในระหว่างการตรวจสอบ

ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าส่งเอกสารรีแบรนด์จำนวน 15 หน้า คุณสามารถขอให้ ผู้จัดการโครงการ AI สร้างสรุปเป็นสองย่อหน้าเกี่ยวกับแนวทางที่สำคัญที่สุดสำหรับโทนเสียง ภาพ และกลุ่มเป้าหมาย วิธีนี้จะช่วยให้ทีมออกแบบเข้าใจได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องอ่านทุกบรรทัด

AI Writer for Work ของ ClickUp Brain สามารถเขียนคำบรรยายทางเลือกที่สอดคล้องกับเสียงแบรนด์ของลูกค้าได้ ช่วยให้ผู้เขียนคำโฆษณาสามารถมีพื้นฐานที่รวดเร็วในการปรับปรุง

คุณยังสามารถ:

  • สรุปบทสรุปยาวของลูกค้าให้กลายเป็นไฮไลท์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้สำหรับนักออกแบบและนักเขียนคำโฆษณา
  • สร้างเนื้อหาเบื้องต้น เช่น ข้อความโฆษณาหรือหัวเรื่องอีเมล สำหรับการตรวจสอบภายใน
  • ตอบคำถามบริบทอย่างรวดเร็ว เช่น 'ลูกค้าอนุมัติสีอะไรสำหรับแคมเปญฤดูใบไม้ผลิ?'

✅ ลองใช้ข้อความนี้: สรุปความคิดเห็นของลูกค้าในกระทู้นี้ให้เหลือสามประเด็นสำคัญที่เราต้องนำไปปรับปรุงก่อนร่างที่สอง

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เพื่อลดเวลาในการตรวจสอบให้มากยิ่งขึ้น ให้ ClickUp Brain สรุปหัวข้อสนทนายาวๆ ให้เป็นจุดดำเนินการที่กระชับ

ClickUp Brain: ทำให้การให้ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดการความเสี่ยงง่ายขึ้น เพื่อเข้าใจว่าหน่วยงานสามารถปรับปรุงกระบวนการอนุมัติให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร
สรุปหัวข้อสนทนายาวๆ ด้วย ClickUp Brain

ขั้นตอนที่ 8: ขยายการอนุมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง

ลูกค้าแต่ละรายมีความต้องการเฉพาะตัว และทุกแคมเปญมีรูปแบบการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

ClickUp Brain MAX, ผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อป, เชื่อมต่อแบบจำลอง AI หลายตัว รวมถึง ChatGPT, Gemini, Claude, และ DeepSeek, เข้ากับพื้นที่ทำงานของคุณ. นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงกับแอปต่างๆ ของคุณ ทำให้ง่ายต่อการดึงบริบทจาก Google Drive หรือ Figma เข้าสู่กระบวนการอนุมัติของคุณ.

ClickUp Brain MAX: วิธีที่เอเจนซี่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการอนุมัติสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
คาดการณ์ความล่าช้าและขจัดปัญหา AI ที่เพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นด้วย ClickUp Brain MAX

ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าสามรายต่างนัดถ่ายวิดีโอในสัปดาห์เดียวกัน Brain MAX จะคาดการณ์ถึงความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากร และอาจแนะนำให้จัดสรรบรรณาธิการใหม่หรือขยายกำหนดส่งงานหนึ่งออกไป เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งงานล่าช้า

✅ ลองใช้คำแนะนำนี้: วิเคราะห์รอบการอนุมัติแคมเปญห้าครั้งล่าสุดสำหรับลูกค้า A และเน้นย้ำจุดที่เกิดความล่าช้า จากนั้นแนะนำการปรับปรุงที่จะนำไปใช้ในครั้งถัดไป เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp:เทมเพลตคำขอและอนุมัติโครงการของ ClickUpมอบการจัดตั้งโฟลเดอร์ที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ ซึ่งทุกคำขอโครงการหรือเอกสารสรุปของลูกค้าจะถูกส่งผ่านแบบฟอร์มมาตรฐาน

เทมเพลตคำขอและอนุมัติโครงการ ClickUp: ส่งคำขอการอนุมัติในกระบวนการมาตรฐานอย่างชัดเจน
ประหยัดเวลาในการตั้งค่าสำหรับกระบวนการอนุมัติงานสร้างสรรค์ด้วยเทมเพลตคำขอและอนุมัติโครงการของ ClickUp

ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น คำอธิบาย, ผลกระทบ, ต้นทุนผลกระทบ, ประเภทรายการ, และ ความน่าจะเป็น คุณจะได้รับบริบทที่จำเป็นและตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลได้ตั้งแต่เริ่มต้น

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับกระบวนการอนุมัติของหน่วยงาน

นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้การจัดการกระบวนการอนุมัติเป็นไปอย่างราบรื่น คาดการณ์ได้ และปราศจากความเครียดสำหรับทั้งทีมของคุณและลูกค้า

สร้างแผนผังการอนุมัติก่อนเริ่มโครงการ

โครงการจะชะลอตัวลงเมื่อคุณไม่ทราบว่าใครเป็นผู้อนุมัติอะไร

เมื่อเริ่มเกม ให้ระบุผู้ตัดสินใจทุกคน รวมถึงผู้ติดต่อสำรอง และกำหนดให้ชัดเจนว่าแต่ละคนสามารถอนุมัติอะไรได้บ้าง

ตัวอย่างเช่นผู้นำด้านการสร้างสรรค์สามารถอนุมัติร่างการออกแบบผู้จัดการฝ่ายการตลาดสามารถอนุมัติข้อความ และทีมกฎหมายสามารถตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ นอกจากนี้ ให้เพิ่มผู้ติดต่อสำรองเพื่อป้องกันการล่าช้าเมื่อมีผู้ไม่ว่าง

⚡ ไฟล์แม่แบบ:ใช้แม่แบบการประชุมเริ่มต้นโครงการ ClickUpเพื่อรวบรวมบทบาทการอนุมัติทั้งหมด สื่อสารวัตถุประสงค์ และกำหนดเป้าหมายและระยะเวลาที่เป็นจริง เพิ่มคุณสมบัติต่างๆ เช่น ผู้จัดการโครงการ, สถานที่, ผู้เข้าร่วม และอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างได้รับการบันทึกไว้อย่างครบถ้วน

กำหนดเส้นตายการอนุมัติการก่อสร้างไว้ในกำหนดการโครงการ

เมื่อวางแผนโครงการของคุณ ให้กำหนดช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการตรวจสอบของลูกค้า หากการออกแบบต้องการการอนุมัติจากลูกค้าภายในวันศุกร์ ทีมจะทราบว่าจะต้องเสร็จสิ้นร่างภายในวันพุธเพื่อให้มีเวลาสำรอง

สื่อสารกำหนดเวลาเหล่านี้อย่างชัดเจน เชื่อมโยงกับเป้าหมายสำคัญ และระบุจุดติดขัดโดยใช้มุมมองแกนต์ของ ClickUp ภายในซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์การอนุมัติของคุณ

📖 อ่านเพิ่มเติม: การสร้างแผนผังและแผนภูมิการทำงาน: คู่มือทีละขั้นตอน

ใช้รอบการอนุมัติแทนการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง

การได้รับคำติชมอย่างต่อเนื่องอาจรู้สึกเหมือนวิ่งวนไปมา ให้จัดโครงสร้างคำติชมเป็นรอบๆ โดยมีเป้าหมายและกำหนดเวลาที่ชัดเจน

ตัวอย่างเช่น:

  • รอบแรก ครอบคลุมกลยุทธ์และการสื่อสาร
  • รอบที่สอง สำรวจการนำเสนอทางสายตา
  • รอบที่สาม ยืนยันการปรับแต่งขั้นสุดท้าย

การสื่อสารข้อเสนอแนะหลังจากรอบปิดจะได้รับการพิจารณาสำหรับเฟสโครงการในอนาคตหรืออาจส่งผลต่อวันที่ส่งมอบ วิธีการนี้ช่วยป้องกันการแก้ไขที่ไม่มีที่สิ้นสุดในขณะที่ยังคงให้ลูกค้าสามารถให้ข้อมูลที่มีคุณค่าได้

🔍 คุณรู้หรือไม่? แม้แต่สัญลักษณ์อีโมจิก็ต้องได้รับการอนุมัติ ทุกการออกแบบอีโมจิใหม่ต้องผ่านกระบวนการอนุมัติของ Unicode Consortiumก่อนที่จะปรากฏบนแป้นพิมพ์ของคุณ

ส่งเสริมความรับผิดชอบในการอนุมัติด้วยแดชบอร์ดและตัวแทน AI

ความล่าช้าในการอนุมัติมักไม่ปรากฏให้เห็นจนกว่าจะสายเกินไป ใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อแสดงตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก รวมถึงการอนุมัติที่รอดำเนินการและระยะเวลาที่รออยู่

แดชบอร์ด ClickUp: เพิ่มความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการอนุมัติแบบเรียลไทม์
ติดตามกระบวนการอนุมัติของคุณแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ด ClickUp ที่ปรับแต่งได้

คุณสามารถดูได้ว่ามีงานกี่ชิ้นในแต่ละสถานะ เช่น 'รอดำเนินการ' 'อนุมัติแล้ว' หรือ 'ต้องแก้ไข' และสามารถระบุได้อย่างรวดเร็วว่าส่วนใดที่มีการอนุมัติค้างอยู่

บัตรสามารถแสดงเวลาเฉลี่ยในการอนุมัติได้ และสามารถจัดเรียงตามสมาชิกทีมหรือลูกค้าได้เช่นกัน ซึ่งช่วยให้สามารถติดตามความรับผิดชอบได้ง่าย และทำให้โครงการดำเนินไปตามกำหนดการ

นอกจากนี้ ClickUp ยังช่วยให้คุณกำหนดเวลาการรายงานจากแดชบอร์ดเหล่านี้ได้ คุณสามารถส่งการอัปเดตอัตโนมัติไปยังลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรได้เป็นประจำทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: กำหนดค่าClickUp AI Agentแบบกำหนดเองเพื่อตรวจสอบสถานะงานและวันที่ครบกำหนด ส่งการแจ้งเตือน ยกระดับปัญหา หรืออัปเดตสถานะตามความจำเป็น เพื่อช่วยให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น

สร้างตัวแทนปัญญาประดิษฐ์เพื่อเตือนเกี่ยวกับกำหนดเวลาของงาน
สร้างตัวแทนปัญญาประดิษฐ์เพื่อเตือนเกี่ยวกับกำหนดเวลาของงาน

สินทรัพย์สร้างสรรค์สีเขียวด้วย ClickUp

สำหรับผู้จัดการโครงการของเอเจนซี ทุกวันรู้สึกเหมือนการซ่อมแซมรูรั่วแทนที่จะก้าวหน้าไปข้างหน้า ด้วยกระบวนการอนุมัติที่มีประสิทธิภาพ ทีมของคุณสามารถขับเคลื่อนโครงการไปข้างหน้าได้โดยไม่มีการล่าช้าที่ไม่จำเป็น

ClickUp คือพื้นที่ทำงานแบบรวม AIที่ช่วยให้คุณเห็นทุกอย่างในที่เดียว โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือมากมาย กำหนดเวลาและจัดการงานทุกชิ้นด้วย Tasks รวบรวมการสนทนาทั้งหมดไว้ในที่เดียวด้วย Chat และให้แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้กลายเป็นศูนย์ควบคุมของเอเจนซี่คุณ เพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติและการเร่งความเร็วผ่าน ClickUp Brain และ Brain MAX

ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

หน่วยงานสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ชัดเจนสำหรับลูกค้าแต่ละราย กำหนดผู้มีอำนาจตัดสินใจ กำหนดความเชื่อมโยงของงาน และรวบรวมข้อเสนอแนะทั้งหมดไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว สิ่งนี้ช่วยให้ทุกการอนุมัติมีความโปร่งใส เป็นระเบียบ และติดตามได้ง่าย

ใช่ ClickUp ช่วยให้คุณตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ (Automations) ที่แจ้งเตือนสมาชิกในทีมเมื่อมีการอนุมัติที่รอดำเนินการ ล่าช้า หรือเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการติดตามงานด้วยตนเองและช่วยให้งานด้านการบริหารดำเนินไปอย่างราบรื่น

กำหนดบทบาทของผู้อนุมัติแต่ละคน สร้างแผนผังการอนุมัติก่อนเริ่มโครงการ กำหนดเส้นตาย และใช้เครื่องมือเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะไว้ในที่เดียว การตรวจสอบความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอและกระบวนการที่มีการบันทึกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรยังช่วยป้องกันปัญหาคอขวดและรับรองประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน

หน่วยงานสามารถติดตามการอนุมัติได้โดยใช้สถานะงานที่กำหนดเองใน ClickUp แดชบอร์ด, มุมมองรายการ, และมุมมองแผนภูมิแกนต์จะแสดงสถานะปัจจุบันของแต่ละงาน, ผู้รับผิดชอบ, และกำหนดเวลา คุณยังสามารถใช้การพึ่งพากันของงานเพื่อดูว่าการอนุมัติใดกำลังขัดขวางการทำงานถัดไป

เครื่องมือ AI เช่น ClickUp Brain และ Brain MAX สามารถสรุปความคิดเห็นที่ยาวเหยียด ไฮไลต์รายการที่ต้องดำเนินการ แจ้งเตือนความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น และแม้แต่แนะนำกรอบเวลาที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น สิ่งนี้ช่วยให้ทีมดำเนินการได้รวดเร็วขึ้นและลดข้อผิดพลาด