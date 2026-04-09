วิธีบริหารลูกค้าเมื่อเอเจนซี่ของคุณเติบโตขึ้น

ส่วนใหญ่แล้ว หน่วยงานต่างๆ สูญเสียลูกค้าเพราะชั้นความสัมพันธ์ขาดเจ้าของ โครงสร้าง หรือระบบที่ชัดเจนซึ่งสามารถอยู่รอดได้เมื่อมีการเติบโต
รายงาน B2B Pulse ประจำปี 2024 ของ McKinsey พบว่ากว่าครึ่งของผู้ซื้อ B2Bจะเปลี่ยนไปใช้ซัพพลายเออร์รายอื่นเนื่องจากประสบการณ์ข้ามช่องทางที่ไม่สอดคล้องกัน
นั่นคือเหตุผลที่คู่มือนี้ครอบคลุมวิธีการสร้างแนวทางการจัดการลูกค้าที่สามารถขยายได้จริง เราจะครอบคลุมทุกอย่าง ตั้งแต่การกำหนดโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติของคุณ ไปจนถึงการสร้างจังหวะการสื่อสาร กระบวนการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้ และตัวชี้วัดการรักษาลูกค้า
💪
การบริหารลูกค้าหมายถึงอะไรสำหรับเอเจนซีที่กำลังเติบโต
การจัดการลูกค้าคือระบบของกระบวนการ จังหวะการสื่อสาร และเครื่องมือที่เอเจนซีของคุณใช้เพื่อส่งมอบงาน รักษาความไว้วางใจ และรักษาลูกค้าไว้ในระยะยาว สิ่งนี้มีความสำคัญมากที่สุดเมื่อคุณผ่านพ้นช่วงแรกที่มีลูกค้าเพียงไม่กี่ราย เมื่อผู้ก่อตั้งไม่สามารถจัดการกับงานส่งมอบทุกชิ้นหรือเข้าร่วมการโทรทุกครั้งได้ด้วยตัวเอง
กับลูกค้าห้าคน ความสัมพันธ์ดำเนินไปบนความทรงจำและความไว้วางใจ ในจำนวนที่เกิน 15 หรือ 20 คน ความสัมพันธ์จะเริ่มสั่นคลอนและก่อให้เกิดงานที่ขยายตัวโดยไม่รู้ตัว ซึ่งค่อยๆ กัดกินกำไรของเอเจนซี่ของคุณ
นี่คือสิ่งที่ช่องว่างนั้นปรากฏในทางปฏิบัติ:
- ผู้ก่อตั้งรู้ความต้องการของลูกค้าทุกคนอย่างขึ้นใจ: คุณต้องการระบบที่มีการบันทึกไว้อย่างเป็นเอกสารซึ่งทำให้บริบทของลูกค้าสามารถเข้าถึงได้โดยทุกคนในทีม
- การอัปเดตเกิดขึ้นเมื่อมีคนจำได้ส่งให้: คุณต้องการระบบรายงานอัตโนมัติที่ฝังอยู่ในกระบวนการทำงาน
- หนึ่งคนดูแลการจัดส่งและความสัมพันธ์: คุณจำเป็นต้องมีการแบ่งความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างการบริหารบัญชีและการดำเนินงาน
🤝 ขอเตือนอย่างเป็นกันเอง: มีความแตกต่างระหว่างการบริหารลูกค้าและการบริหารโครงการ การบริหารโครงการจะติดตามงานและกำหนดเวลา ในขณะที่การบริหารลูกค้าจะครอบคลุมความสัมพันธ์ทั้งหมด: การเริ่มต้นใช้งาน การสื่อสาร การติดตามงานส่งมอบ การรายงาน และการต่ออายุ คุณอาจส่งงานทุกชิ้นตรงเวลาแต่ยังสูญเสียลูกค้าได้หากไม่มีใครรับผิดชอบในความสัมพันธ์
💫 ฟังตรงจากเอเจนซี่
ดูว่า path8 Productions บริษัทผลิตวิดีโอขนาดเล็ก ขยายการดำเนินงานของพวกเขาได้อย่างไร 👇🏼
วิธีสร้างกระบวนการต้อนรับลูกค้าใหม่ที่สามารถขยายได้
ส่วนใหญ่แล้ว หน่วยงานต่าง ๆ มักจะปรับวิธีการแนะนำตัวใหม่ให้แตกต่างกันไปในแต่ละครั้ง ความไม่สม่ำเสมอเช่นนี้ทำให้สมาชิกทีมอาวุโสเสียเวลา และทำให้ลูกค้าใหม่สับสนเกี่ยวกับสิ่งที่ควรคาดหวัง การแก้ไขคือกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้เพื่อ จัดเก็บข้อมูลลูกค้าไว้เพียงครั้งเดียว และสามารถให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนั้นสามารถเข้าถึงได้
เราจะเห็นด้วยว่า ClickUp ซึ่งเป็นที่ทำงานแบบ Converged AI แห่งแรกของโลก จะช่วยคุณสร้างที่ทำงานของคุณได้อย่างไร!
กำหนดโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติของคุณก่อนเซ็นสัญญากับใครก็ตาม
โปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติ(ICP) คือคำอธิบายลักษณะของลูกค้าประเภทที่เอเจนซี่ของคุณให้บริการได้ดีที่สุด ช่วยปกป้องขีดความสามารถในการส่งมอบงาน เมื่อคุณรับลูกค้าที่ไม่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ลูกค้าเหล่านั้นจะใช้เวลาและพลังงานของทีมมากกว่าที่ควร ส่งผลให้ทีมงานเหนื่อยล้าและประสิทธิภาพลดลง
บันทึก ICP ของคุณไว้ในเอกสารที่ใช้ร่วมกันและอัปเดตอยู่เสมอ เพื่อให้ทั้งทีมขายและทีมส่งมอบสามารถอ้างอิงได้:
- เหมาะสมกับอุตสาหกรรม: ทำให้ความเชี่ยวชาญของทีมคุณตรงกับตลาดของลูกค้า ทำให้เวลาในการปรับตัวลดลง
- ช่วงงบประมาณ: กรองลูกค้าที่จะเรียกร้องงานเพิ่มในราคาเดิม
- รูปแบบการสื่อสาร: ระบุได้ว่าลูกค้าต้องการการติดตามผลรายวันหรือสรุปผลรายเดือน
- ความพร้อมของทีมภายใน: วัดว่าลูกค้าได้จัดให้มีผู้ติดต่อเฉพาะหรือไม่ หรือคุณจะต้องประสานงานกับหกแผนก
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เปลี่ยน ICP ของคุณให้เป็นพื้นที่ทำงานที่มีชีวิตชีวาและทำงานร่วมกันได้ ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับการดำเนินงานด้วยClickUp Docs
นี่คือวิธีการที่มันเกิดขึ้นจริง:
- รวมศูนย์ ICP ของคุณเป็นวิกิของบริษัท: จัดโครงสร้างเอกสาร ICP ของคุณด้วยหน้าหลักและหน้าย่อย (ความเหมาะสมของอุตสาหกรรม, ขีดจำกัดของงบประมาณ, ความคาดหวังในการสื่อสาร, เป็นต้น)
- ทำให้เข้าถึงได้ทั่วทั้งทีม: ด้วย Docs Hub และการค้นหาทั่วโลก ทุกคนสามารถดึงข้อมูล ICP ได้ภายในไม่กี่วินาที
- ร่วมมือและปรับปรุงแบบเรียลไทม์: ทีมสามารถแสดงความคิดเห็น ติดแท็กผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอัปเดตเกณฑ์การทำงานร่วมกันได้
- เชื่อมต่อข้อมูลเชิงลึกของ ICP กับงานของลูกค้าโดยตรง: เชื่อมโยงเอกสารกับงานใน ClickUp, โครงการ และกระบวนการทำงาน เพื่อให้ ICP ของคุณช่วยกำหนดว่าใครควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
- มาตรฐานด้วยเทมเพลต: เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว เอกสาร ICP ของคุณสามารถเปลี่ยนเป็นเทมเพลต ClickUpที่ใช้ซ้ำได้
ตั้งความคาดหวังและขอบเขตตั้งแต่วันแรก
หน่วยงานที่ข้ามขั้นตอนนี้มักจบลงด้วยปัญหา ขอบเขตงานที่ขยายตัวไม่หยุด ซึ่งส่งผลให้ผลกำไรลดลงอย่างมาก ควรระบุให้ชัดเจนว่า:
- ขอบเขตของงาน
- ช่องทางการสื่อสาร
- ข้อตกลงระดับการให้บริการ(SLA) เกี่ยวกับเวลาตอบสนอง
- ข้อจำกัดการแก้ไข
- เส้นทางการยกระดับ
- ความถี่ในการรายงาน
สร้าง รายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งานสำหรับลูกค้าที่มีน้ำหนักเบา และเอกสารกฎเกณฑ์การมีส่วนร่วม ครอบคลุมถึงผู้ที่ติดต่อได้ วิธีการส่งข้อเสนอแนะ และลักษณะของกระบวนการอนุมัติ
⚡ คลังแม่แบบ: รับระบบแนะนำการใช้งานที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อมาตรฐานกระบวนการแนะนำการใช้งานของคุณด้วยแม่แบบแนะนำลูกค้าของ ClickUp
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- เวิร์กโฟลว์การเริ่มต้นใช้งานที่สร้างไว้ล่วงหน้า: ติดตามลูกค้าทุกคนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเสร็จสิ้นด้วยสถานะที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น ลูกค้าใหม่, การโทรแนะนำ, แบบสอบถามการเริ่มต้น, การมอบหมายทีม, และเสร็จสมบูรณ์
- โครงสร้างสำหรับการเก็บข้อมูลลูกค้า: จัดเก็บข้อมูลการลงทะเบียนที่สำคัญในฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUpเช่น อีเมล ประเภทลูกค้า บริการ แพ็กเกจบริการ และการโทรแนะนำ
- มุมมองหลายแบบสำหรับขั้นตอนการเริ่มต้นที่แตกต่างกัน: สลับระหว่างมุมมอง ClickUpเช่น แบบฟอร์มรับข้อมูลลูกค้า, กระบวนการเริ่มต้น, คู่มือเริ่มต้น, และตามแพ็กเกจบริการ
- ระบบรับข้อมูลและแบบสอบถามในตัว: บันทึกความต้องการและข้อเสนอแนะตั้งแต่เริ่มต้นด้วยมุมมองแบบฟอร์มรับข้อมูลและแบบสอบถามสำหรับผู้ใช้ใหม่โดยเฉพาะ
กลยุทธ์การสื่อสารที่รักษาความภักดีของลูกค้าเอเจนซี่
ในชีวิตการทำงานของเอเจนซี่ การรับรู้ถึงความก้าวหน้าสำคัญพอๆ กับความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นจริง
เพราะเมื่อลูกค้าไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ พวกเขาก็จะเริ่มมองหาที่อื่น
เมื่อคุณเติบโตขึ้น การสื่อสารจำเป็นต้องเป็นระบบมากขึ้น การกระจายบริบท—ข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ในอีเมล Slack ข้อความ และการเข้าสู่ระบบพอร์ทัลต่างๆ—ทำให้ลูกค้าต้องรู้สึกเหมือนต้องตามหาคำตอบจากเอเจนซี่ของตัวเอง
ทางเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับการจัดจังหวะการประชุมคือการตั้งค่าแบบผสมผสาน: การอัปเดตแบบไม่พร้อมกันรายสัปดาห์ควบคู่กับการประชุมกลยุทธ์สดรายเดือน นี่คือวิธีการดำเนินการของแต่ละวิธี:
|การตรวจสอบรายสัปดาห์
|การวิเคราะห์เชิงลึกประจำเดือน
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|แคมเปญที่ใช้งานอยู่พร้อมส่วนที่เคลื่อนไหว
|การวางแผนกลยุทธ์และการสร้างความสัมพันธ์
|รูปแบบ
|การอัปเดตแบบเขียนแบบอะซิงโครนัสหรือการซิงค์สั้น 15 นาที
|การโทรวิดีโอสด 45–60 นาที
|วาระการประชุมทั่วไป
|สถานะงาน, อุปสรรค, กำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง
|การประเมินผลการปฏิบัติงาน, การปรับเปลี่ยนในไตรมาสถัดไป, ข้อเสนอแนะ
|มีความเสี่ยงหากใช้เพียงอย่างเดียว
|อาจรู้สึกเหมือนการจัดการอย่างละเอียดเกินไปสำหรับบัญชีที่มีประสบการณ์
|ปัญหาเล็ก ๆ ค่อย ๆ กลายเป็นปัญหาใหญ่ในระยะเวลาหลายสัปดาห์ก่อนที่จะปรากฏออกมา
สิ่งที่ ClickUp ช่วยได้
เมื่อองค์กรของคุณเติบโต การสื่อสารจะกระจัดกระจายClickUp Chatช่วยแก้ปัญหานี้โดยการนำการสนทนาและการทำงานมาไว้ในที่เดียวกัน เพื่อให้ไม่มีข้อมูลสูญหายระหว่างการอัปเดต
แชร์การอัปเดตแบบอะซิงโครนัสและเข้าร่วมการสนทนาได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการจากอินเทอร์เฟซเดียวด้วย ClickUp Chat
นี่คือวิธีที่มันสามารถผสานเข้ากับรูปแบบการสื่อสารแบบผสมผสานของคุณได้อย่างเป็นธรรมชาติ:
- เรียกใช้งานการโทรด่วน: สำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกประจำเดือน ใช้ClickUp SyncUpsเพื่อเข้าสู่การประชุมเสียงหรือวิดีโอได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
- เปลี่ยนการสนทนาให้เป็นการกระทำ: ในระหว่างการอัปเดตแบบไม่พร้อมกันประจำสัปดาห์ หากลูกค้าแจ้งปัญหาที่เป็นอุปสรรคในแชท คุณสามารถเปลี่ยนข้อความนั้นให้กลายเป็นงานที่ต้องทำด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- รักษาบริบทให้เชื่อมโยงกับงานเฉพาะ: การสนทนาสามารถอยู่ร่วมกับงาน รายการ หรือโครงการได้
- @การกล่าวถึงและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมเข้ามาทันที ไม่ว่าจะเป็นทีมภายในของคุณหรือผู้ติดต่อหลักของลูกค้า
🧠 เกร็ดความรู้: ยุคโฆษณา'Mad Men' ในช่วงปี 1950-60 ถูกกำหนดโดยวัฒนธรรมการดื่มหนัก อาหารกลางวันสามมาร์ตินี่และการประชุมวิสกี้ในสำนักงานมักเป็นฉากหลังสำหรับการตัดสินใจสร้างสรรค์และลูกค้าที่สำคัญ
ระบบการทำงานและระบบสำหรับบริหารจัดการบัญชีลูกค้าหลายราย
คุณต้องการ การจัดการกระบวนการทำงานที่เหมาะสมซึ่งสามารถดำเนินไปได้ไม่ว่าผู้ก่อตั้งจะกำลังดูอยู่หรือไม่ก็ตาม
หน่วยงานมักต่อต้านกระบวนการนี้เพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของระบบราชการ แต่ระบบที่เหมาะสมจะปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์โดยการ ลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจในงานประจำ 🛠️
จัดลำดับความสำคัญของงานด้วยกรอบความเร่งด่วนและคุณค่าที่เรียบง่าย
เมื่อทุกงานของคุณรู้สึกเหมือนเป็นเรื่องสำคัญทั้งหมด ไม่มีอะไรสำคัญจริงๆ กรอบการทำงานแบบสองแกนช่วยให้ผู้จัดการบัญชีตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้นทุกวัน ความเร่งด่วนวัดความกดดันของกำหนดเวลา และคุณค่าวัดผลกระทบต่อลูกค้าหรือผลกระทบต่อรายได้
- ความเร่งด่วนสูง + มูลค่าสูง: ทำทันที มอบหมายให้คนที่ดีที่สุดของคุณ
- ความเร่งด่วนสูง + มูลค่าต่ำ: มอบหมายงานหรือรวมงานที่มีลักษณะคล้ายกันและใช้เวลาสั้น
- ความเร่งด่วนต่ำ + มูลค่าสูง: กำหนดเวลาและปกป้องเวลา
- ความเร่งด่วนต่ำ + มูลค่าต่ำ: ลดลำดับความสำคัญหรือยกเลิกไปเลย
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: นำกรอบการทำงานที่เน้นความเร่งด่วนและคุณค่าของคุณมาใช้ได้จริงในเวิร์กโฟลว์ของคุณด้วยลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp กำหนดป้ายกำกับเช่น เร่งด่วน, สูง, ปกติ, และ ต่ำ ให้กับงาน ทำให้เห็นชัดเจนในทันทีว่าอะไรต้องการความสนใจก่อน จากนั้นคุณสามารถขอให้ AI จัดลำดับความสำคัญของงานได้อีกด้วย!
🎥 เรียนรู้วิธีสร้างรายชื่อลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ:
สร้างกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้สำหรับลูกค้าทุกประเภท
แนวคิดที่นี่คือกระบวนการพื้นฐานสำหรับแต่ละประเภทบริการ (ค่าบริการรายเดือน, แคมเปญครั้งเดียว, SEO ต่อเนื่อง) ที่คุณสามารถคัดลอกและปรับแต่งตามลูกค้าแต่ละรายได้ นี่คือสิ่งที่คุณควรทำเป็นแม่แบบ:
- รายการงาน: มาตรฐานของผลลัพธ์และขั้นตอนสำหรับแต่ละบริการที่นำเสนอ
- โครงสร้างโฟลเดอร์: จัดระเบียบบัญชีลูกค้าทุกบัญชีให้เหมือนกันเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้ามาใช้งานได้ทันที
- ขั้นตอนการอนุมัติ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการอนุมัติจากลูกค้าเกิดขึ้นที่จุดตรวจสอบเดียวกันทุกครั้ง
- แม่แบบรายงานลูกค้า: ทำให้การอัปเดตเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนมีความสม่ำเสมอในทุกบัญชี
⚡ คลังแม่แบบ: ก้าวนำปัญหาการยกเลิกการใช้บริการด้วยการติดตามกำหนดเวลาการต่ออายุและการมีส่วนร่วมด้วยแม่แบบความสำเร็จของลูกค้า ClickUp
ทำไมคุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- คู่มือปฏิบัติการในตัว: บันทึกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและขั้นตอนการทำงานมาตรฐานในมุมมองเฉพาะ
- การติดตามวงจรชีวิตของลูกค้าแบบครบวงจร: จัดการลูกค้าทุกขั้นตอนตั้งแต่การเริ่มต้นจนถึงการรักษาลูกค้า ด้วยสถานะต่างๆ เช่น กำลังเริ่มต้น, กำลังพัฒนา, กำลังต่ออายุ, ต่ออายุแล้ว, และยกเลิก
- ข้อมูลลูกค้าแบบรวมศูนย์: รวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าที่สำคัญโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อแบ่งกลุ่มบัญชี ติดตามประสิทธิภาพ และปรับแต่งการมีส่วนร่วม
- มุมมองหลากหลาย: เข้าถึงมุมมองต่างๆ เช่น คู่มือความสำเร็จของลูกค้า, คู่มือเริ่มต้น, แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ, การต่ออายุ, และการมีส่วนร่วม
วิธีใช้ ClickUp เพื่อจัดการลูกค้าเมื่อเอเจนซี่ของคุณเติบโต
ส่วนใหญ่แล้ว หน่วยงานต่าง ๆ จะนำระบบ CRM, เครื่องมือจัดการโครงการ, เครื่องมือจัดการเอกสาร, แอปแชท และแดชบอร์ดรายงาน มาเชื่อมต่อกัน แล้วสงสัยว่าทำไมทุกอย่างถึงไม่เชื่อมโยงกัน
กำจัดปัญหาเครื่องมือที่มากเกินไปนี้ด้วยการนำ ClickUp Small Business Suite เข้ามาใช้ 🤩
มันเชื่อมต่องาน เอกสาร แชท แดชบอร์ด และเวิร์กโฟลว์ของคุณไว้ในที่เดียว เปลี่ยนกระบวนการเริ่มต้นใช้งานให้กลายเป็นระบบที่เป็นโครงสร้างและสามารถทำซ้ำได้ แทนที่จะเป็นเพียงความพยายามครั้งเดียว ข้อมูลลูกค้าจะถูกบันทึกเพียงครั้งเดียวและสามารถเข้าถึงได้ตลอดทั้งทีม จึงไม่มีข้อมูลสูญหายระหว่างการส่งต่อ
และเนื่องจากมันรวมเครื่องมือมากกว่า 20 ชิ้นที่คุณต้องรวบรวมเองตามปกติ ทำให้เอเจนซีได้รับ เทคโนโลยีระดับองค์กรในราคาเพียงเศษเสี้ยวของต้นทุน โดยไม่ต้องแบกรับภาระในการจัดการระบบหลายระบบ
นี่คือวิธีที่จะช่วย:
ClickUp Forms สำหรับการเริ่มต้นใช้งาน
การเริ่มต้นงานใหม่ส่วนใหญ่สะดุดก่อนจะได้เริ่มจริง—ลูกค้าส่งบรีฟที่ไม่สมบูรณ์ ข้อกำหนดอยู่ในอีเมล และทีมของคุณต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงไปกับการชี้แจงเรื่องพื้นฐาน
ClickUp Formsแก้ไขปัญหานี้โดยเปลี่ยนกระบวนการต้อนรับผู้ใช้ใหม่ให้กลายเป็นระบบเก็บข้อมูลมาตรฐานที่เชื่อมโยงโดยตรงกับขั้นตอนการทำงานของคุณ
เปลี่ยนข้อมูลลูกค้าที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วย ClickUp Forms
ตัวอย่างเช่น มีลูกค้า SEO รายใหม่เข้ามาแทนที่จะมีการโทรเริ่มต้นที่เต็มไปด้วยคำถามพื้นฐาน คุณส่งแบบฟอร์ม ClickUp ที่รวบรวมข้อมูล:
- เป้าหมายทางธุรกิจ, คำค้นหาเป้าหมาย, คู่แข่งขัน
- ข้อมูลการเข้าถึง
- งบประมาณ + ขอบเขตการให้บริการ
เมื่อส่งแล้ว ระบบจะสร้างงานใน ClickUp โดยอัตโนมัติพร้อมรายละเอียดทั้งหมดที่กรอกไว้ล่วงหน้า นอกจากนี้ ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp ในแบบฟอร์มจะจับคู่คำตอบกับข้อมูลงานที่มีโครงสร้างโดยตรง ลูกค้ายังสามารถแนบสินทรัพย์ของแบรนด์ บทสรุป หรือข้อมูลประจำตัวได้ล่วงหน้า
🔍 คุณรู้หรือไม่? ลูกค้าโดยเฉลี่ยให้โอกาสบริษัทเพียง2.2 ครั้งก่อนตัดสินใจเลิกใช้บริการ และแม้แต่ประสบการณ์ที่ "น่าพอใจ" ก็ยังไม่เพียงพอ ในความเป็นจริง 27% ของลูกค้าจะไม่กลับมาใช้บริการอีก แม้ว่าพวกเขาจะรู้สึกว่าทุกอย่างโอเคก็ตาม
ClickUp Brain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
เมื่อคุณขยายขนาด ปัญหาจะกลายเป็นบริบทที่กระจัดกระจายClickUp Brainแก้ไขปัญหานี้โดยทำหน้าที่เป็นชั้น AI ที่ครอบคลุมงาน เอกสาร แชท และประวัติ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถถามคำถามแทนที่จะต้องค้นหาคำตอบ
คุณสามารถ:
- ค้นหาคำตอบจากงาน เอกสาร และแม้แต่การสนทนาเก่า
- รับการอัปเดตโดยไม่ต้องเปิดงานโดยถามคำถาม
- สร้างรายงานอัปเดตประจำสัปดาห์ให้กับลูกค้าโดยอัตโนมัติจากข้อมูลการทำงานจริง
- เปลี่ยนการสนทนา บันทึก หรือสรุปงานให้เป็นงานที่มีโครงสร้างได้ทันที
- ขอให้มันมอบหมายงานตามปริมาณงานและความเชี่ยวชาญ
📮 ClickUp Insight: 24% ของผู้คนกล่าวว่าพวกเขาต้องการตัวแทน AI เพื่อทำงานที่น่าเบื่อโดยอัตโนมัติเป็นหลัก
ความคาดหวังที่นี่คือการได้รับการบรรเทาจากงานที่มีคุณค่าต่ำ และนั่นก็เป็นเรื่องที่ยุติธรรม หากตัวแทนต้องการการตั้งค่า การกำกับดูแล หรือการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง มันจะหยุดให้ความรู้สึกว่าเป็นประโยชน์และเริ่มรู้สึกเหมือนเป็นงานเพิ่มเติม
ใน ClickUp,Super Agentsทำงานอย่างต่อเนื่องในพื้นหลัง, อัปเดตงาน, จัดทำเอกสาร, และขับเคลื่อนการทำงานไปข้างหน้าด้วยเครื่องมือเดียวกับที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว.
คุณสามารถส่งข้อความส่วนตัวถึงพวกเขาเพื่อขอความช่วยเหลือเฉพาะครั้งได้ และยังสามารถ @mention พวกเขาในเอกสารเพื่อเปลี่ยนการระดมความคิดให้กลายเป็นแผนงานที่ชัดเจนอีกด้วย!
คลิกอัพ เบรน แม็กซ์ เพื่อรวมความรู้ของลูกค้า
คุณใช้ ChatGPT สำหรับการเขียน, Perplexity สำหรับการวิจัย, Claude สำหรับการจดบันทึก... และบริบทก็หายไปทุกที่ClickUp Brain MAXแก้ปัญหานี้ด้วยการมอบพื้นที่ทำงาน AI กลางที่เชื่อมต่อเครื่องมือ ข้อมูล และโมเดลทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
มันเสนอ:
- การค้นหาแบบรวมศูนย์ในแอปต่างๆ: เข้าถึง ClickUp, เครื่องมือที่เชื่อมต่อ และเว็บในที่เดียว
- หลายแบบจำลอง AI: เลือกแบบจำลอง AI ที่ดีที่สุดตามภารกิจ รวมถึง Claude, GPT, และ Gemini
- การรับรู้บริบทเชิงลึก: เข้าใจงาน เอกสาร การสนทนา และประวัติการทำงานร่วมกัน
- การสร้างข้อความจากเสียง: บันทึกงาน บันทึกย่อ หรือการอัปเดตต่างๆ ได้ทันทีด้วยClickUp Talk-to-Text
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: กู้คืนเวลาที่สูญเสียไปกับขั้นตอนซ้ำๆ ด้วยการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ผ่าน ClickUp Automations การทำงานอัตโนมัติมีสามส่วนที่สามารถปรับแต่งได้: ตัวกระตุ้น (เหตุการณ์ที่เริ่มการทำงานอัตโนมัติ), เงื่อนไข (เกณฑ์ที่จำเป็นซึ่งต้องเป็นจริง) และ การดำเนินการ (สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป)
ปล่อยให้กระบวนการทำงานดำเนินไปเองโดยอัตโนมัติเมื่อปริมาณงานของลูกค้าเพิ่มขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp
ตัวอย่างขั้นตอนการทำงาน:
เมื่อแบบฟอร์มการลงทะเบียนลูกค้าถูกส่ง:
- ลูกค้าได้รับการแจ้งเตือน
- งานถูกสร้างขึ้น
- มอบหมายให้กับผู้จัดการฝ่ายปฐมนิเทศ
- สถานะถูกตั้งเป็น 'เริ่มเกม'
- รายการตรวจสอบภายในถูกกระตุ้น
ผู้ใช้จริงต้องกล่าวว่า:
มันทำงานได้ดีเยี่ยมกับวิธีการแบบอไจล์ และยังทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการลูกค้า สำหรับการจัดการงานประจำวันและสิ่งที่ต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อทำงานในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เช่น ปัญหา/การปรับปรุง การพัฒนา ฯลฯ แดชบอร์ดของมันมีความน่าสนใจและประหยัดเวลาอย่างมาก ช่วยประหยัดเวลาและวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แดชบอร์ด ClickUp สำหรับการมองเห็นข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์
ลูกค้าต้องการความโปร่งใสและแดชบอร์ดของ ClickUpมอบรายงานแบบเรียลไทม์ให้คุณ แทนที่จะต้องเตรียมรายงานด้วยตนเอง ทีมงานของคุณสามารถเปิดแดชบอร์ดที่แสดงความคืบหน้าของแคมเปญ ปริมาณงานของทีม และตัวชี้วัดสำคัญได้ทันที
คุณสามารถเข้าถึง:
- บัตรแสดงความสำเร็จ: ติดตามผลงานหลักและกำหนดเวลาส่งมอบงานในแต่ละบัญชี
- บัตรติดตามเวลา: บันทึกชั่วโมงที่ใช้ต่อลูกค้าหรือโครงการ
- บัตรคำนวณ: ข้อมูลรวม (เช่น ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ทั้งหมด, ค่าใช้จ่ายของแคมเปญ)
เปลี่ยนการรายงานให้เป็นระบบแบบเรียลไทม์แทนการเร่งรีบรายเดือนด้วย ClickUp Dashboards
นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังถูกฝังอยู่ในแดชบอร์ดของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเข้าถึง AI Cards เช่น:
- บัตรอัปเดตโครงการ AI: สรุปสถานะปัจจุบัน, อุปสรรค, และขั้นตอนต่อไป
- สรุปผู้บริหารโดย AI: ภาพรวมระดับสูงที่เหมาะสำหรับการรายงานต่อลูกค้า
- บัตรสมอง AI (คำสั่งที่กำหนดเอง): ถามคำถามเช่น 'ความเสี่ยงอะไรที่ควรแจ้งเตือนสำหรับลูกค้าคนนี้?' และรับคำตอบทันที
สร้างแดชบอร์ดสำหรับลูกค้า
ตัวชี้วัดการรักษาลูกค้าที่พิสูจน์ว่าระบบของคุณทำงานได้
การสำรวจประสบการณ์ลูกค้าปี 2025 ของ PwC พบว่า83% ของผู้บริหารต้องการเครื่องมือที่ดีขึ้นเพื่อวัดสิ่งที่กระตุ้นการซื้อ ซึ่งทำให้ตัวชี้วัดการรักษาลูกค้าที่มีโครงสร้างเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
นี่คือบางเรื่องที่ควรติดตาม:
- อัตราการรักษาลูกค้า: ร้อยละของลูกค้าที่ยังคงอยู่กับบริษัทในช่วงเวลาที่กำหนด หากอัตราลดลงเมื่อเพิ่มบัญชีลูกค้าใหม่ แสดงว่าความสัมพันธ์กับลูกค้ายังมีช่องว่าง
- อายุการใช้งานเฉลี่ยของลูกค้า: ระยะเวลาที่ลูกค้าอยู่กับคุณ จำนวนที่เพิ่มขึ้นหมายถึงระบบต้อนรับและการสื่อสารของคุณกำลังทำงานได้ดี
- ความสามารถในการทำกำไรของโครงการต่อลูกค้า: รายได้หักลบด้วยต้นทุนการส่งมอบ หากอัตราการรักษาลูกค้าสูงแต่ความสามารถในการทำกำไรลดลง แสดงว่าการจัดการขอบเขตของคุณมีช่องโหว่
- แนวโน้มเวลาในการส่งมอบ: คุณกำลังช้าลงหรือไม่เมื่อคุณเพิ่มลูกค้า? หากเป็นเช่นนั้น กระบวนการทำงานของคุณไม่ได้ขยายตัวอย่างแท้จริง
- คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า:แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างง่ายหรือการตรวจสอบความพึงพอใจเป็นระยะทุกไตรมาส
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในอดีต บริษัทเอเจนซี่มักทำงานบนพื้นฐานของความไว้วางใจและการจับมือกันมากกว่าการทำสัญญาอย่างเป็นทางการ ความไว้วางใจ (และชื่อเสียง) คือทุกสิ่ง
รักษาลูกค้าของคุณด้วย ClickUp
การเติบโตของเอเจนซี่คือการจัดการกับความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ทำให้ทุกอย่างช้าลง การมีบัญชีลูกค้าเพิ่มขึ้นหมายถึงมีองค์ประกอบที่เคลื่อนไหวมากขึ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น และโอกาสที่สิ่งต่างๆ จะผิดพลาดมากขึ้น
ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้างพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อกันได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งกระบวนการต้อนรับลูกค้าใหม่เริ่มต้นด้วยข้อมูลที่เป็นระบบผ่านแบบฟอร์ม และกลยุทธ์กับการดำเนินงานจะสอดคล้องกันอยู่เสมอผ่านเอกสารและ ClickUp Brain นอกจากนี้ ระบบอัตโนมัติยังช่วยจัดการงานประสานงานที่ซ้ำซ้อนได้อย่างเงียบเชียบ ขณะที่การจัดลำดับความสำคัญของงานจะช่วยให้ทีมของคุณรับรู้ถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดอยู่เสมอ
การสื่อสารยังคงเชื่อมโยงผ่าน ClickUp Chat และ SyncUps เมื่อถึงเวลาต้องรายงาน แดชบอร์ดและ AI Cards จะเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนแบบเรียลไทม์ ซึ่งลูกค้าของคุณไม่จำเป็นต้องร้องขอ
แล้วคุณรออะไรอยู่ล่ะ? คุยกับผู้เชี่ยวชาญวันนี้เลย! ✅