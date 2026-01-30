วิธีที่หน่วยงานสามารถผสานการจัดการโครงการและเครื่องมือสร้างสรรค์

เอเจนซี่สร้างสรรค์มีชื่อเสียงไม่ดี ทั้งในฐานะผู้ให้บริการและนายจ้าง
ลูกค้าบ่นว่าเอเจนซี่ให้สัญญาเกินจริงเพื่อรับงานมากขึ้น แต่กลับไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามที่รับปากไว้ สมาชิกในทีมต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างต่อเนื่องจนไม่สามารถผลิตงานที่มีคุณภาพได้
อย่างไรก็ตาม ชื่อใหญ่บางราย—Hub, Wieden+Kennedy, Ogilvy—พิสูจน์ให้เห็นว่างานสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยมนั้นเป็นไปได้ ความลับของพวกเขาคืออะไร? ความเชื่อมโยงที่แน่นแฟ้นและไร้รอยต่อระหว่างการบริหารโครงการและการดำเนินงานสร้างสรรค์
ในบล็อกนี้ เราจะแสดงวิธีที่เอเจนซี่สามารถผสานรวมเครื่องมือการจัดการโครงการและเครื่องมือสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานประจำวันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
⭐ เทมเพลตแนะนำ
กำลังมองหาวิธีที่สะอาด รวดเร็ว และง่ายขึ้นในการติดตามลูกค้าทุกคนและแคมเปญของพวกเขาพร้อมกันอยู่หรือไม่?
เทมเพลตเอเจนซี่การตลาดของ ClickUpช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นได้ จัดหมวดหมู่แคมเปญของคุณเพื่อการนำทางที่รวดเร็ว เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อกำหนดแต่ละแคมเปญ และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องสลับแท็บ
ความท้าทายในการบูรณาการสำหรับหน่วยงาน
การจัดการโครงการและกระบวนการสร้างสรรค์มีความพึ่งพาอาศัยกัน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาในการปรับให้สอดคล้องกัน นี่คือสองเหตุผล:
1. พวกเขาทำงานด้วยเครื่องมือที่แยกส่วน
ทีมสร้างสรรค์ของคุณใช้เครื่องมือเฉพาะทางหลายชนิดเพื่อผลิตผลงาน:
- นักออกแบบ: ใช้ Figma, Adobe Creative Cloud และ Canva เพื่อสร้างสื่อภาพ
- นักเขียน: ร่างต้นฉบับโดยใช้ Google Docs, Notion, Jasper AI, Grammarly ฯลฯ
- นักตัดต่อวิดีโอ: ทำงานกับ Adobe Premiere Pro หรือ After Effects เพื่อตัดต่อกราฟิกเคลื่อนไหว
นอกจากนี้ คุณยังมีผู้จัดการบัญชีและผู้จัดการโครงการ (PMs) ที่ต้องสลับไปมาระหว่างปฏิทินบรรณาธิการ (สเปรดชีต) กระทู้อีเมล ข้อความใน Slack และอื่นๆ อีกมากมาย
ทุกคนทำงานด้วยเครื่องมือของตัวเอง โดยไม่มีการร่วมมือกัน โครงการถูกยืดออกไปทุกทิศทาง
📌 ตัวอย่าง: จินตนาการว่าลูกค้าของคุณทิ้งความคิดเห็นไว้บนเฟรมเฉพาะใน Figma เนื่องจากผู้จัดการโครงการใช้เพียงสเปรดชีตและเธรดอีเมลเท่านั้น พวกเขาจะไม่เห็นความคิดเห็นนั้นเลย
2. ความคิดสร้างสรรค์มักไม่เดินตามเส้นตรง
กระบวนการสร้างสรรค์เป็นกระบวนการที่มีพลวัต ซ้ำซ้อน และซับซ้อน ทรัพยากรหนึ่งอาจต้องผ่านรอบการให้ข้อเสนอแนะหลายรอบ ในขณะที่อีกทรัพยากรหนึ่งอาจได้รับการอนุมัติทันที
การจัดการโครงการ ในทางกลับกัน คือเรื่องของโครงสร้างทั้งหมด มันเจริญเติบโตได้ดีเมื่อมีกรอบเวลาที่ชัดเจนและความสามารถในการคาดการณ์
เมื่อหน่วยงานพยายามที่จะผสานรวมสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกัน พวกเขามักจะเสี่ยงที่จะทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเสียหาย คุณอาจสูญเสียความยืดหยุ่นทางความคิดสร้างสรรค์ที่ทำให้งานออกมาดีจริง ๆ หรือไม่ก็ทำลายโครงสร้างการวางแผนที่ทำให้งานดำเนินต่อไปได้
📌 ตัวอย่าง: ผู้จัดการโครงการมอบหมายงานเขียนบล็อกให้กับนักเขียน โดยคาดหวังว่าจะได้รับงานที่เสร็จสมบูรณ์ แก้ไขเรียบร้อย และพร้อมเผยแพร่ภายในหนึ่งสัปดาห์ ผู้จัดการบัญชีแจ้งลูกค้าให้จดบันทึกในปฏิทิน
นักเขียนทำตามกำหนดเวลาส่วนตัวได้สำเร็จ แต่แล้วกระบวนการสร้างสรรค์ก็เริ่มทำงาน บรรณาธิการต้องการจุดดึงดูดที่แตกต่าง โทนเสียงต้องแก้ไขใหม่ และทันใดนั้น งานที่ควรเสร็จในหนึ่งสัปดาห์ก็กลายเป็นวันที่ 10 แล้ว
ตอนนี้โครงการล่าช้า และคุณดูไม่เป็นมืออาชีพในสายตาของลูกค้า
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:โยชิโร่ นากามัตสึ ผู้คิดค้นแผ่นฟล็อปปี้ดิสก์ (และสิทธิบัตรอื่นๆ กว่า 3,000 รายการ) มีกระบวนการสร้างสรรค์ที่รวมถึงการดำน้ำลึกใต้น้ำและอยู่ในนั้นจนสมองขาดออกซิเจน เขาอ้างว่าความคิดที่ดีที่สุดของเขามาถึงเพียงไม่กี่วินาทีก่อนตาย จากนั้นเขาจะจดบันทึกความคิดเหล่านั้นลงในสมุดบันทึกกันน้ำพิเศษที่เขาคิดค้นขึ้นเพื่อจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะ
ทำไมการผสานรวมจึงสำคัญสำหรับเอเจนซี่
คุณสร้างระบบที่ใช้ร่วมกันซึ่งทั้งทีมสร้างสรรค์และทีมโครงการของคุณใช้
ผู้จัดการโครงการสามารถมองเห็นกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์ได้แบบเรียลไทม์ พวกเขาสามารถวางแผน ปรับเปลี่ยน และสื่อสารตารางงานได้อย่างเชิงรุก (ไม่ใช่เมื่อลูกค้าขออัปเดต)
ทีมสร้างสรรค์หยุดเสียเวลาไปกับงานธุรการและเพลิดเพลินกับชั่วโมงสร้างสรรค์ที่ได้รับการคุ้มครอง การผสานรวมนี้นำไปสู่:
- การส่งมอบที่รวดเร็วขึ้น:จินตนาการถึงเครื่องมือจัดการโครงการ AIที่แจ้งเตือนนักออกแบบโดยอัตโนมัติทันทีที่นักเขียนเสร็จสิ้นการเขียน ไม่มีใครต้องรอการอัปเดต และโครงการดำเนินไปข้างหน้าโดยไม่มีความล่าช้าที่ไม่จำเป็น
- การร่วมมือข้ามทีม: การมีบริบทที่ร่วมกันเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารโครงการที่ประสบความสำเร็จภายในเอเจนซีสร้างสรรค์ ทุกคนสามารถมองเห็นความคิดเห็นจากลูกค้าได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน ไม่มีความลับเกี่ยวกับสถานะของโครงการ และทั้งสองทีมมีความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวังของลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน
- ลดช่วงเวลา "อุ๊ย" ลง: เมื่อการจัดการโครงการและการทำงานสร้างสรรค์เกิดขึ้นในที่เดียว ทีมงานของคุณจะหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุต่างๆ เช่น การแชร์ไฟล์เวอร์ชันที่ไม่ถูกต้อง การพลาดความคิดเห็นจากผู้อื่น และการทำงานจากบรีฟงานเก่า
- ประสิทธิภาพของทีมที่สูงขึ้น: การจัดการโครงการแบบดั้งเดิมจำกัดโอกาสในการสำรวจและสร้างสรรค์อย่างสร้างสรรค์ สมาชิกในทีมต้องจัดการเวอร์ชันไฟล์ด้วยตนเอง ถ่ายทอดการอัปเดต และติดตามข้อเสนอแนะ วิธีการแบบบูรณาการช่วยขจัดสิ่งรบกวนเหล่านี้เพื่อให้พวกเขามีประสิทธิภาพและปราศจากความเครียด
- ลูกค้าที่มีความสุขมากขึ้น: การส่งงานที่ราบรื่น การตอบสนองที่รวดเร็วขึ้น และข้อผิดพลาดที่น้อยลง นำไปสู่ประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้า คุณทำงานตรงตามกำหนดเวลา คุณส่งมอบคุณภาพที่สม่ำเสมอ ลูกค้าไว้วางใจคุณมากขึ้น ซึ่งหมายถึงงานซ้ำและการแนะนำลูกค้าใหม่
📮 ClickUp Insight: มืออาชีพโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไปต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน—นั่นคือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล, กระทู้ใน Slack และไฟล์ที่กระจัดกระจาย
ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะที่ฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้
เข้าสู่ClickUp Brain มันมอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีโดยการดึงเอกสาร การสนทนา และรายละเอียดงานที่ถูกต้องขึ้นมาในเวลาเพียงไม่กี่วินาที—เพื่อให้คุณหยุดค้นหาและเริ่มทำงานได้ทันที
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
📚 อ่านเพิ่มเติม:ภาวะผู้นำทางการตลาด: วิธีพัฒนาทีมการตลาดของคุณ
การผสานรวมระหว่างการจัดการโครงการกับเครื่องมือสร้างสรรค์เป็นอย่างไร
ด้านล่างนี้คือตัวอย่างบางส่วนที่แสดงให้เห็นว่าการจัดการโครงการเชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการมีลักษณะอย่างไร:
ตัวอย่างที่ 1: การจัดสรรทรัพยากรที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ก่อน: เมื่อมีโครงการใหม่เข้ามา ผู้จัดการโครงการจะส่งข้อความแจ้งเตือนทุกคนในทีมสร้างสรรค์ด้วยตนเองเพื่อสอบถามเกี่ยวกับภาระงานของแต่ละคน ในระหว่างที่กำลังวางแผนการจัดสรรงาน บรรณาธิการก็เสนอให้มีการแก้ไขครั้งใหญ่สำหรับนักเขียนสองคน
นายกรัฐมนตรีไม่ทราบเรื่องนี้เลยและมอบหมายงานใหม่ให้กับนักเขียนเหล่านั้น โดยไม่รู้ตัวว่ากำลังทำให้พวกเขามีภาระงานมากเกินไป
หลังจาก: เครื่องมือจัดการโครงการสร้างสรรค์แสดงสถานะความพร้อมใช้งานแบบเรียลไทม์ของแต่ละผู้เชี่ยวชาญด้านสร้างสรรค์ เมื่อบรรณาธิการมอบหมายการแก้ไข ตารางงานของนักเขียนจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ ผู้จัดการโครงการจะเห็นว่านักเขียนกำลังยุ่งอยู่และมอบหมายงานใหม่ให้กับคนอื่น
📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือซอฟต์แวร์วางแผนกลยุทธ์ที่ดีที่สุด
ตัวอย่างที่ 2: วงจรข้อเสนอแนะของลูกค้าที่สะอาดขึ้น
ก่อน: ลูกค้าตรวจสอบไฟล์และส่งอีเมลถึงผู้จัดการบัญชี ผู้จัดการบัญชีแจ้งให้ผู้จัดการโครงการทราบ ซึ่งส่งต่อไปยังนักออกแบบ เนื่องจากมีหลายคนที่ส่งต่อข้อความนี้ นักออกแบบจึงมักได้รับข้อมูลย้อนกลับที่สับสนหรือไม่ครบถ้วน
หลังจาก: งานทั้งหมดในเครื่องมือจัดการโครงการจะมีลิงก์ไปยังไฟล์สร้างสรรค์ ลูกค้าสามารถให้ข้อเสนอแนะได้โดยตรงบนสินทรัพย์หรือในส่วนความคิดเห็นของงาน ทุกคนจะเห็นข้อเสนอแนะเดียวกันทันทีโดยไม่ต้องส่งต่อข้อความ
ตัวอย่างที่ 3: การจัดการและการเรียกคืนสินทรัพย์แบบอัตโนมัติ
ก่อน: สมาชิกในทีมเสียเวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาผ่านโฟลเดอร์ใน Google Drive, รายการอีเมล, และแชทภายในเพื่อค้นหาไฟล์ที่ถูกต้อง พวกเขาต้องส่งข้อความไปมาเพื่อยืนยันว่าไฟล์นั้นเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือเวอร์ชันเก่า
หลังจาก: ทรัพย์สินเชิงสร้างสรรค์ถูกเชื่อมโยงกับงานภายในเครื่องมือการจัดการโครงการ (PM tool) ทันทีที่ทรัพย์สินถูกทำเครื่องหมายว่า "อนุมัติแล้ว" ระบบ PM จะย้ายไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ที่ถูกต้องในคลังทรัพย์สินดิจิทัลของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อมีผู้ต้องการใช้ทรัพย์สินนี้ พวกเขาเพียงแค่ค้นหาว่าทรัพย์สินนั้นมีลักษณะอย่างไร มีข้อความอะไรอยู่ หรือเกี่ยวข้องกับโครงการใด และเครื่องมือ PM จะดึงไฟล์นั้นมาให้คุณอย่างรวดเร็ว
👀 คุณรู้หรือไม่: ที่เอเจนซี่ในตำนาน Doyle Dane Bernbach (DDB) ในทศวรรษ 1960 บิล เบิร์นบัค ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตการทำงานในเอเจนซี่อย่างสิ้นเชิง เขาเป็นคนแรกที่จับคู่นักออกแบบศิลป์และนักเขียนคำโฆษณาให้ทำงานร่วมกันในห้องเดียวกัน ก่อนหน้านี้ นักเขียนจะเขียนข้อความโฆษณาแล้ว "ส่งต่อไป" ให้กับฝ่ายศิลป์เหมือนสายการผลิต
ขั้นตอนต่อขั้นตอน: วิธีที่เอเจนซี่สามารถผสานการจัดการโครงการและเครื่องมือสร้างสรรค์เข้าด้วยกัน
มาดูกันว่าหน่วยงานต่างๆ สามารถสร้างระบบที่เป็นหนึ่งเดียวซึ่งผสานการจัดการโครงการและงานสร้างสรรค์เข้าด้วยกันได้อย่างไร
เราจะพิจารณาด้วยว่าซอฟต์แวร์เอเจนซี่สร้างสรรค์ของ ClickUpช่วยให้การผสานรวมนี้ง่ายขึ้นอย่างไรพร้อมกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUp
1. รวมศูนย์การวางแผนแคมเปญ
เริ่มต้นด้วยการรวบรวมแคมเปญทั้งหมดของคุณไว้ในศูนย์กลางเดียว
หากคุณจัดการแคมเปญหลายแคมเปญสำหรับลูกค้าต่าง ๆ ให้จัดระเบียบไว้ในโฟลเดอร์ของลูกค้าเพื่อให้ติดตามได้ง่าย
ต่อไป ให้กำหนดรูปแบบพื้นฐานมาตรฐานสำหรับแคมเปญทั้งหมด ซึ่งต้องประกอบด้วย:
- วัตถุประสงค์ของแคมเปญ + กลุ่มเป้าหมาย + ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก
- ผลลัพธ์หลัก
- ระยะต่าง ๆของแคมเปญตามที่ระบุไว้ในแผนที่ทางการตลาด
- กำหนดการโครงการ, จุดสำคัญ, และกำหนดส่ง
- ตารางการโพสต์
- บทบาทและความรับผิดชอบของทุกคนในทีมการตลาด
- แบบฟอร์มคำขอเชิงสร้างสรรค์
- อัตลักษณ์ของแบรนด์และแนวทางเฉพาะสำหรับลูกค้า
ไม่ต้องการออกแบบโครงสร้างนี้ตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหม? ClickUp มีเทมเพลตสำเร็จรูปมากมายที่เอเจนซี่สามารถปรับแต่งได้ในไม่กี่นาที เพื่อรวมศูนย์การจัดการแคมเปญการตลาดทั้งหมดไว้ในที่เดียว
นี่คือสองคำแนะนำที่ดีที่สุดของเรา:
เทมเพลตเอเจนซี่การตลาด ClickUp
คุณบริหารบริษัทขนาดกลางถึงใหญ่ที่ต้องดูแลลูกค้ามากกว่า 10 รายหรือไม่?
เทมเพลตเอเจนซี่การตลาดของ ClickUpมอบระบบปฏิบัติการสำเร็จรูปเพื่อจัดการลูกค้าหลายราย แคมเปญ และทีมภายในทั้งหมดในมุมมองศูนย์กลางเดียว
คุณสมบัติเด่น:
- ใช้สถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามแคมเปญได้อย่างรวดเร็วและตรวจสอบความคืบหน้า
- รับฟิลด์ที่กำหนดเอง 6 ฟิลด์ เช่น บัญชี ขนาดสัญญา ฯลฯ เพื่อกำหนดคุณลักษณะหลักของแต่ละแคมเปญ
- สร้างภาพแคมเปญของคุณโดยใช้มุมมองที่กำหนดเองต่างๆ เช่น ไทม์ไลน์สัญญา รายการสัญญา ความคืบหน้าของสัญญา และอื่นๆ อีกมากมาย
- ใช้ระบบจัดการโครงการที่มีอยู่ในตัวเพื่อมอบหมายงาน เพิ่มการพึ่งพา เปลี่ยนสถานะ ติดตามเวลา ฯลฯ
ก่อนที่คุณจะรู้ตัว คุณก็ได้จัดวางแคมเปญทั้งหมดของคุณอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว โดยแทบไม่ต้องยุ่งยากเลย
เทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUp
วางแผน, ติดตาม, และวัดผลแคมเปญแต่ละแคมเปญแบบเรียลไทม์โดยใช้เทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUp
สร้างขั้นตอนต่างๆ สำหรับแต่ละแคมเปญ เพิ่มงาน กำหนดวันครบกำหนด กำหนดบทบาท และมอบหมายงานโดยไม่ต้องออกจากตัวติดตามแคมเปญของคุณ
คุณสมบัติเด่น:
- รับคุณสมบัติที่กำหนดเอง 11 รายการ เช่น เนื้อหาสุดท้าย, ทีมที่มอบหมาย, การอนุมัติ, ฯลฯ เพื่อกำหนดงานในแต่ละขั้นตอนของแคมเปญ
- สถานะงานที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าตลอดเวลา
- มองเห็นแคมเปญของคุณผ่านมุมมองที่หลากหลายถึงเจ็ดแบบ เช่น ตัวติดตามงบประมาณ, ตัวติดตามทีมสื่อสังคม, ตารางระยะการตลาด, และอื่น ๆ
โดยใช้เทมเพลตนี้ คุณสามารถย่อสรุปวงจรชีวิตโครงการทั้งหมดให้อยู่ในบอร์ดที่มีโครงสร้างเพียงหนึ่งเดียวได้อย่างรวดเร็ว
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ต้องการเครื่องมือครบวงจรในการจัดการทั้งแคมเปญลูกค้าและโปรโมชั่นหรือไม่? ลองใช้เทมเพลตการจัดการแคมเปญและการส่งเสริมการขายของ ClickUp ดูสิ มันรวมการรับคำขอ การวางแผน การผลิต และการติดตามการเปิดตัวไว้ในที่เดียว ช่วยให้เอเจนซี่จัดการแคมเปญและโปรโมชั่นในทุกขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เชื่อมโยงงานกับสินทรัพย์สร้างสรรค์
ถัดไป สร้างงานสำหรับแต่ละแคมเปญและเชื่อมโยงสื่อสร้างสรรค์โดยตรงกับงานเหล่านั้น
📌 ตัวอย่าง: หากนักออกแบบกำลังทำงานบนโฆษณา ลิงก์ไปยังไฟล์ Figma หรือเอกสารบนคลาวด์ของ Photoshop ควรรวมอยู่ในบัตรงาน
จัดระเบียบสินทรัพย์เหล่านี้ในเครื่องมือจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณให้สอดคล้องกับโครงสร้างของโครงการ ดังนั้น หากงานใดเป็นส่วนหนึ่งของ "แคมเปญโซเชียลไตรมาสที่ 1" ไฟล์งานสร้างสรรค์ของงานนั้นควรถูกเพิ่มเข้าไปในโฟลเดอร์ "แคมเปญโซเชียลไตรมาสที่ 1"
กำหนดมาตรฐานการตั้งชื่อสำหรับสินทรัพย์สร้างสรรค์ของคุณ ด้วยวิธีนี้ ทุกคนจะรู้ได้ทันทีว่าเวอร์ชันใดของสินทรัพย์เป็นเวอร์ชันล่าสุด แม้จะดูเพียงแวบเดียว
ClickUp ช่วยได้อย่างไร
ClickUp Tasksทำให้การจัดการรายการดำเนินการของแคมเปญหลายร้อยรายการเป็นเรื่องง่ายมากในครั้งเดียวโดยไม่สูญเสียทรัพย์สินทางสร้างสรรค์ของคุณ
สร้างงานใน ClickUp และเพิ่มรายละเอียดที่จำเป็น รวมถึงคำอธิบายงาน ผู้รับผิดชอบ วันที่เริ่มต้นและกำหนดส่ง ระดับความสำคัญ รายการตรวจสอบ QA และอื่นๆ อัปโหลดรูปภาพ เอกสาร วิดีโอ และไฟล์อื่นๆ โดยตรงไปยังงานนี้เป็นไฟล์แนบเพื่อเก็บสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียว
นี่คือวิธีติดตามงานการตลาดของคุณในที่ทำงาน:
ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณจัดระเบียบสินทรัพย์เหล่านี้ภายในงานได้อย่างเป็นระเบียบ ตัวอย่างเช่น สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองชื่อว่า "ลิงก์ Canva" เพื่อให้ดีไซเนอร์สามารถวางลิงก์ไว้ที่นั่น ในขณะที่นักเขียนสามารถอัปโหลดเอกสารบล็อกไปยังฟิลด์ "ร่างบล็อก"
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ทีมสร้างสรรค์จมอยู่กับไฟล์ที่กระจัดกระจาย—ไฟล์ถูกแยกไว้ใน Drive, Figma, อีเมล และแชทต่างๆ ทำให้ผู้คนเสียเวลาไปกับการค้นหาข้อมูลมากกว่าการออกแบบและส่งมอบแคมเปญจริงๆ
ClickUp BrainGPTอยู่เหนือความยุ่งเหยิงนี้และทำหน้าที่เป็นชั้นความเข้าใจสำหรับงานของคุณ มันอ่านงาน โฟลเดอร์ พื้นที่ และเครื่องมือภายนอกของคุณเพื่อค้นหาไฟล์หรือข้อมูลที่ถูกต้องภายในไม่กี่วินาที
นี่คือตัวอย่างบางส่วนของ ClickUp Brain:
- เข้าใจ "ความหมาย" ของคำถามของคุณ: ใช้AI เชิงบริบทเพื่อค้นหาไฟล์ตามบริบทและเจตนาของคำถามของคุณไม่ใช่แค่คำสำคัญเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ค้นหา "แบนเนอร์ฮีโร่สีน้ำเงินสำหรับหน้าแลนดิ้งของ XYZ" แทนที่จะพิมพ์ชื่อไฟล์ที่ตรงกันทุกประการ
- ติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่ทำงานของคุณ: ซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์กับทุกงาน ไฟล์เอกสาร ความคิดเห็น และไฟล์แนบ พร้อมให้คำตอบตามสถานะปัจจุบันของงานคุณ
- การค้นหาไฟล์/ข้อมูล:ClickUp Enterprise Searchมีลักษณะคล้ายกับ Google แต่สำหรับพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ ค้นหาข้ามงาน เอกสาร ความคิดเห็น ไฟล์ แคมเปญ และแม้แต่เครื่องมือที่เชื่อมต่ออยู่ โดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ
3. ปรับปรุงกระบวนการให้ข้อเสนอแนะและการอนุมัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ส่งเสริมให้ผู้อนุมัติและลูกค้าให้ข้อเสนอแนะโดยตรงบนสินทรัพย์นั้น ๆ ตัวอย่างเช่น หากเป็นวิดีโอ ให้แสดงความคิดเห็นที่จุดเวลาที่เกี่ยวข้อง หากเป็นการออกแบบ ให้ปักหมุดหมายเหตุไว้ที่องค์ประกอบเฉพาะ
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ให้การหารือเกี่ยวกับการแก้ไขทั้งหมดอยู่ภายในงานนั้น ๆ เอง การทำเช่นนี้จะสร้างประวัติที่ชัดเจนว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้น การกำหนดผู้อนุมัติก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน กำหนดลำดับที่ชัดเจนว่าใครต้องเซ็นอนุมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการให้คำแนะนำที่ไม่เป็นระเบียบ
สุดท้าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้อนุมัติมีช่วงเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการตรวจสอบและตอบกลับงานสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้โครงการหยุดชะงัก
ClickUp ช่วยได้อย่างไร
คุณสมบัติการตรวจสอบของ ClickUpช่วยให้กระบวนการให้คำแนะนำเป็นไปอย่างราบรื่นผ่านการบันทึกคำอธิบายบนสินทรัพย์และเครื่องมือการจัดการงาน
ผู้ตรวจสอบสามารถคลิกที่จุดใดก็ได้บนภาพ, วิดีโอ, หรือไฟล์ PDF ที่อัปโหลดเพื่อเพิ่มคำแนะนำของตนได้. พวกเขาสามารถแทรกข้อความ, วาดรูปทรง, และไฮไลต์บริเวณเพื่ออธิบายปัญหาอย่างชัดเจนได้.
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ใช้ClickUp Docsเพื่อเก็บความคิดเห็นทั้งหมดไว้ในเอกสารและติดตามได้ภายในเอกสารนั้นเอง
บรรณาธิการสามารถเน้นข้อความ เพิ่มความคิดเห็นพร้อมการกล่าวถึง (@mentions) และมอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการให้ผู้เขียนแก้ไขได้ แถบด้านข้างจะแสดงการสนทนาแบบเป็นหัวข้อและสถานะ (เปิด/แก้ไขแล้ว) ทั่วทั้งเอกสาร
วิธีนี้เหมาะสำหรับบรีฟงานสร้างสรรค์, ร่างข้อความโฆษณา, หรือบอร์ดอารมณ์ที่เก็บไว้ในรูปแบบข้อความ
4. อัตโนมัติการทำงานที่ซ้ำซ้อน
ไม่มีอะไรทำลายแรงขับเคลื่อนของเอเจนซี่ของคุณได้เร็วกว่ากระบวนการทำงานแบบแมนนวล
ผู้จัดการโครงการสร้างสรรค์ใช้เวลาทั้งวันในการย้ายรายละเอียดจากบรีฟไปยังงานที่ต้องทำ ถ่ายทอดคำขอจากลูกค้าในนาทีสุดท้าย และติดตามการอัปเดตต่างๆ ในขณะที่ทีมสร้างสรรค์ถูกคาดหวังให้หยุดสิ่งที่กำลังทำอยู่เพื่อรายงานความคืบหน้าทุกขั้นตอน
ระบบอัตโนมัติจัดการงานเบื้องหลังเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมุ่งเน้นไปที่งานที่แท้จริงแทนการย้ายข้อมูล
ด้านล่างนี้คือตัวอย่างบางส่วนของระบบอัตโนมัติพื้นฐาน:
- ตัวกระตุ้นสถานะ: เมื่อผู้เขียนย้ายร่างไปยัง "เสร็จแล้ว" บรรณาธิการจะได้รับการแจ้งเตือนทันที
- การสร้างงาน: สร้างงานโดยอัตโนมัติจากบรีฟที่เพิ่มใหม่ในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ
- การแจ้งเตือน: ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึงหรือเลยกำหนดแล้ว
- การสื่อสารกับลูกค้า: จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการทุกวันศุกร์ และส่งอีเมลให้ลูกค้า
ClickUp ช่วยได้อย่างไร
ClickUp Automationsทำให้การตั้งค่าการทำงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถกำหนดตัวกระตุ้น เงื่อนไข และการดำเนินการของระบบอัตโนมัติได้โดยใช้ส่วนติดต่อแบบลากและวางที่เรียบง่าย
ตัวอย่างเช่น เมื่อสถานะของงานเปลี่ยนเป็น "พร้อมตรวจสอบ" ให้กำหนดงานนี้โดยอัตโนมัติให้กับผู้จัดการบัญชี เพิ่มผู้ตรวจสอบเฉพาะ ปรับปรุงกำหนดส่งเป็น +1 วัน และแจ้งเตือนพวกเขา
นอกจากนี้ClickUp's Super Agentsยังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเต็มเวลา คอยตรวจสอบกระบวนการทำงานของคุณ ตัดสินใจ และดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ
ตัวอย่างเช่น เมื่อมีคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน ตัวแทน AI จะสแกนความคิดเห็นและคำอธิบายประกอบในตัวเพื่อสร้างรายการการดำเนินการสำหรับเจ้าของงานชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างตัวแทน AI 👇
5. ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานแบบเรียลไทม์
คุณได้ผสานเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณกับซอฟต์แวร์สร้างสรรค์แล้ว แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าการตั้งค่านี้จะช่วยเพิ่มผลกำไรของโครงการได้จริงหรือไม่? ผ่านการติดตามประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์!
เริ่มต้นด้วยการวัดระยะเวลาที่ใช้ในการย้ายงานจากขั้นตอน "สรุป" ไปยัง "อนุมัติ" ทั้งก่อนและหลังการผสานระบบ การระบุจุดที่งานติดขัดจะช่วยให้คุณปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการจัดการโครงการในเอเจนซี่สร้างสรรค์ของคุณได้ดียิ่งขึ้น
แต่โปรดทราบ: การติดตามนี้จะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อไม่ได้แยกออกจากกัน หากคุณติดตามประสิทธิภาพของงานสร้างสรรค์ในเครื่องมือหนึ่ง และติดตามการจัดการโครงการในอีกเครื่องมือหนึ่ง จุดประสงค์ของการบูรณาการทั้งหมดก็จะสูญเปล่า
ClickUp ช่วยได้อย่างไร
แดชบอร์ดของ ClickUpดึงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์โดยตรงจากงาน โครงการ พอร์ทัลลูกค้า และเครื่องมือที่เชื่อมต่อของคุณ เพื่อให้คุณสามารถติดตามทุกอย่างได้ในที่เดียว
คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดเฉพาะสำหรับลูกค้าหรือแคมเปญ และปรับแต่งด้วยวิดเจ็ตการ์ดที่เกี่ยวข้องได้ ตัวอย่างเช่น เพิ่มแผนภูมิการเผาผลาญเมื่อคุณต้องการวัดงานที่เสร็จสมบูรณ์เทียบกับขอบเขตทั้งหมดในช่วงเวลา
แดชบอร์ดเหล่านี้สามารถส่งข้อมูลไปยังแดชบอร์ดหลักที่นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญได้ในทันที เช่น ประสิทธิภาพของทีม งานของลูกค้าโดยรวม การจัดการทางการเงิน เป็นต้น
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เชื่อมต่อแดชบอร์ด ClickUp ของคุณกับAI Cards บัตรข้อมูลแบบไดนามิกเหล่านี้จะวิเคราะห์ข้อมูลงานของคุณและนำเสนอสรุปหรือคำแนะนำในรูปแบบภาษาธรรมชาติโดยตรงบนแดชบอร์ดของคุณ
ตัวอย่างเช่น แทนที่จะจ้องมองตัวเลขดิบๆ อย่าง "งานค้าง 12 รายการ" บัตร AI จะบอกคุณว่า "ฝ่ายการตลาดมีงานสร้างสรรค์ค้าง 8 ชิ้น—มอบหมาย 2 ชิ้นให้ซาร่าห์ (มีความสามารถ 20%) หรือเลื่อนกำหนดส่งเป็นวันศุกร์?"
👀 คุณรู้หรือไม่: ในรายงานสถานะการจัดการโครงการของ Wellingtone พบว่า50% ของผู้จัดการโครงการใช้เวลาจำนวนมาก—บ่อยครั้งถึงทั้งวันหรือมากกว่านั้นในแต่ละเดือน—ในการพิมพ์รายงานด้วยตนเองแทนที่จะใช้เวลาในการจัดการทีมของพวกเขาอย่างแท้จริง
กรณีการใช้งานจริงในหน่วยงาน
นี่คือตัวอย่างการใช้งานจริงที่หน่วยงานต่างๆ ได้ผสานรวมเครื่องมือการจัดการโครงการและเครื่องมือสร้างสรรค์ของพวกเขาเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น:
1. การเข้าถึงใหม่
ความท้าทาย:New Reach Marketingกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ต้องดำเนินแคมเปญผ่านเครื่องมือที่กระจัดกระจาย, สเปรดชีต, และกระทู้ใน Slack ทีมงานประสบปัญหาในการจัดการความคาดหวังของลูกค้าในหลายโครงการและขยายธุรกิจของพวกเขา
วิธีแก้ปัญหา: พวกเขาได้นำ ClickUp มาใช้เป็นโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับการจัดการโครงการและลูกค้า กระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐานเข้ามาแทนที่สเปรดชีตที่ทำแบบเฉพาะกิจ ในขณะที่แดชบอร์ดแสดงข้อมูลภาระงานและสถานะของลูกค้าแบบเรียลไทม์ งานกลายเป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้ ติดตามได้ง่าย และมอบหมายงานให้ผู้อื่นได้สะดวกยิ่งขึ้น
ผลลัพธ์:
- ปรับขนาดให้อยู่ที่ประมาณ 800,000 ดอลลาร์ต่อปี (ARR)โดยยังคงรักษาคุณภาพการให้บริการ
- ลดการพึ่งพาผู้ก่อตั้งในการติดตามงานประจำวัน
2. ที่ปรึกษาด้านเภสัชกรรม
ความท้าทาย: ทีมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าขนาดเล็กของ Pharmacy Mentorต้องดูแลลูกค้า 200 รายโดยใช้แอปพลิเคชันหลากหลายที่กระจัดกระจาย รวมถึง Google Workspace, อีเมล และ Docs ส่งผลให้เกิดความวุ่นวาย:เครื่องมือมากเกินไป,การสลับบริบทบ่อยครั้ง, งานซ้ำซ้อน, ไม่สามารถมองเห็นความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์ และติดตามเป้าหมายภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีแก้ไข: ต่างจากการจัดการโครงการแบบดั้งเดิม ClickUp มอบชุดเครื่องมือที่รวมศูนย์ให้กับ Pharmacy Mentor สำหรับการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกับลูกค้า และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ มันแทนที่ปัญหาของโฟลเดอร์ด้วยงานที่มีโครงสร้าง แบบฟอร์มการรับลูกค้าที่ง่ายขึ้น และการติดตามโครงการแบบรวมศูนย์
ผลลัพธ์:
- การแก้ไขงานของลูกค้าลดลง 20%
- การสื่อสารภายในที่ราบรื่น 100% โดยไม่มีอุปสรรคจากเขตเวลา
- ทีมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2 เท่าหลังจากการแทนที่การประชุมบัญชีรายวันด้วยการมองเห็นโครงการร่วมกัน
⚡คลังแม่แบบ: แม่แบบการจัดการโครงการฟรี
อุปสรรคทั่วไปที่หน่วยงานต้องเผชิญ
นี่คือความท้าทายทั่วไปที่หน่วยงานมักเผชิญเมื่อจัดการโครงการสร้างสรรค์:
|ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
|เหตุใดสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น
|การสลับบริบทระหว่างเครื่องมือ
|การใช้เครื่องมือแยกกันสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานสร้างสรรค์ทำให้เสียเวลา เนื่องจากทีมต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ อยู่ตลอดเวลาและสูญเสียสมาธิ
|วงจรป้อนกลับที่กระจัดกระจาย
|ความคิดเห็นถูกส่งผ่านอีเมล แชท หรือเอกสาร โดยไม่มีการเชื่อมโยงที่ชัดเจนกับสินทรัพย์ ส่งผลให้เกิดการโต้ตอบไปมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
|ขอบเขตงานที่ขยายเกินกำหนด
|เนื่องจากงานออกแบบและคณะกรรมการโครงการไม่ได้รับการซิงค์กัน ทำให้เอเจนซี่ขาดการมองเห็นและต้องยอมรับงานเพิ่มเติมในนาทีสุดท้าย
|เสื่อมเสียต่อเสรีภาพในการสร้างสรรค์
|กระบวนการที่เข้มงวด กำหนดเวลาที่จำกัด หรือการอนุมัติที่มากเกินไป จะทำให้ความคิดของนักออกแบบถูกจำกัด บังคับให้เลือกสิ่งที่ปลอดภัยแทนที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่กล้าหาญ
👀 คุณรู้หรือไม่: ตามการวิจัยจาก Harvard Business Reviewพบว่ามีเพียง 35% ของโครงการในทุกอุตสาหกรรมเท่านั้นที่ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง นั่นหมายความว่าเกือบสองในสามของโครงการมืออาชีพทั้งหมดล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายเดิม ใช้งบประมาณเกิน หรือส่งงานล่าช้า
อนาคตของการผสานงานสร้างสรรค์และการจัดการโครงการ
ปัญญาประดิษฐ์ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำหรับหน่วยงานต่างๆ นี่หมายความว่าการจัดการโครงการเชิงสร้างสรรค์จะกลายเป็นระบบอัจฉริยะโดยธรรมชาติ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นี่คือแนวโน้มที่เราสามารถคาดหวังได้:
- การจัดการเวอร์ชันแบบอัตโนมัติ: เครื่องมือจัดการสินทรัพย์จะใช้การวิเคราะห์ตามบริบทเพื่อจัดการและจัดระเบียบไฟล์โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์ ตัวอย่างเช่น ระบบจะเก็บเอกสารร่างไว้ในคลังอัตโนมัติและแสดงเฉพาะเวอร์ชันที่พร้อมสำหรับลูกค้าไว้ด้านบนเท่านั้น
- การปรับสมดุลทรัพยากรเชิงคาดการณ์: ระบบในอนาคตจะก้าวไปไกลกว่าการแสดงความพร้อมของทีม โดยสามารถคาดการณ์จุดคอขวดและแนะนำการแก้ไขที่เหมาะสมได้ ตัวอย่างเช่น ซอฟต์แวร์จะแนะนำให้เลื่อนกำหนดส่งงานหรือมอบหมายงานใหม่ก่อนที่สมาชิกในทีมจะตระหนักว่าตนเองมีภาระงานมากเกินไป
แต่ความแตกต่างที่โดดเด่นที่สุดอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้จัดการโครงการ
ผู้จัดการโครงการในอนาคตจะเป็นผู้อำนวยความสะดวก ด้วย AI ที่จัดการงานหนัก ผู้จัดการโครงการจะมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ของโครงการ วิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์ การสื่อสารกับลูกค้า และการประสานงานในทีม
📚 อ่านเพิ่มเติม:การจัดการโครงการสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก: กลยุทธ์และเครื่องมือ
บริหารโครงการเชิงสร้างสรรค์อย่างมืออาชีพด้วย ClickUp
การบริหารเอเจนซี่ให้ทำกำไรได้เป็นศิลปะ คุณต้องรักษาสมดุลระหว่างคุณภาพงานสร้างสรรค์กับกำหนดเวลาที่เข้มงวดและงบประมาณที่จำกัดอยู่เสมอ
เราไม่ได้บอกว่ามีเทคโนโลยีที่น้อยและมีเพียงไม่กี่เครื่องมือคือคำตอบ หากจะพูดอะไร นั่นคงเป็นเรื่องที่ไม่สมจริงสำหรับเอเจนซี่ใด ๆ
แต่การผสานรวมแบบอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ในทุกระบบของคุณเป็นสิ่งจำเป็น
ClickUp เชื่อมช่องว่างระหว่างการวางแผนโครงการระดับสูง การผลิตงานสร้างสรรค์ประจำวัน และความยอดเยี่ยมทางความคิดสร้างสรรค์ในระยะยาว
หน่วยงานสามารถปรับปรุงกระบวนการสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยงานและระบบการตรวจสอบ, อัตโนมัติการทำงาน, แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์, และฝัง AI ที่เกี่ยวข้องกับบริบท (ClickUp BrainGPT) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
พร้อมที่จะดูแล้วหรือยัง?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้เพื่อเริ่มต้น
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
ด้วยการผสานการจัดการโครงการและเครื่องมือสร้างสรรค์เข้าด้วยกัน คุณจะขจัดความขัดแย้งระหว่างการวางแผนและการดำเนินการ ผู้จัดการโครงการจะได้รับการมองเห็นกระบวนการสร้างสรรค์แบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องรบกวนทีมเพื่อขออัปเดต ผู้เชี่ยวชาญด้านสร้างสรรค์สามารถมุ่งเน้นไปที่งานของตนได้โดยไม่ต้องบันทึกความคืบหน้าด้วยตนเองหรือค้นหาทรัพยากรอีกต่อไป ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง เร่งเวลาการส่งมอบ ปรับปรุงคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ และทำให้ลูกค้าของคุณพึงพอใจ
ClickUp ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมต่อโดยตรงกับชุดเครื่องมือสร้างสรรค์ของคุณผ่านการผสานรวมแบบเนทีฟและ API ช่วยให้คุณสามารถฝังไฟล์ออกแบบสด ซิงค์พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ และอัปเดตงานโดยอัตโนมัติตามกิจกรรมของไฟล์ สิ่งนี้ช่วยให้การสื่อสาร ไฟล์ และไทม์ไลน์ของคุณอยู่ในที่เดียว ทำให้ข้อมูลของคุณมีความสอดคล้องกันในหลายทีม
ใช่ ClickUp มีเทมเพลตสำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์และทีมออกแบบ เริ่มต้นด้วยเทมเพลต ClickUp Marketing Agency เพื่อสร้างแผนระดับสูงสำหรับลูกค้าทั้งหมดและแคมเปญของพวกเขา จากนั้นให้รายละเอียดแต่ละแคมเปญโดยใช้เทมเพลต ClickUp Marketing Campaign Management ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานและปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของเอเจนซี่ของคุณ
ลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีบัญชี ClickUp แบบชำระเงินเพื่อตรวจสอบงานหรือให้ข้อเสนอแนะ คุณสามารถใช้ฟีเจอร์การแชร์แบบสาธารณะเพื่อส่งลิงก์สดไปยังบอร์ดโครงการหรือเอกสารเฉพาะได้ นอกจากนี้ ฟีเจอร์การตรวจสอบ (Proofing) ยังช่วยให้ลูกค้าสามารถแสดงความคิดเห็นโดยตรงบนรูปภาพหรือวิดีโอผ่านลิงก์การเข้าถึงสำหรับผู้เยี่ยมชมได้อย่างง่ายดาย วิธีนี้ช่วยให้กระบวนการให้ข้อเสนอแนะรวดเร็วและรวมศูนย์ในที่เดียว
หน่วยงานสามารถใช้ ClickUp Dashboards เพื่อติดตามประสิทธิภาพในระดับสูงแบบเรียลไทม์ คุณสามารถติดตามชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้ งบประมาณโครงการ และขีดความสามารถของทีมโดยใช้วิดเจ็ตแบบภาพที่อัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่องานคืบหน้า ด้วยการเชื่อมโยงการติดตามเวลาโดยตรงกับงาน คุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทรัพยากรถูกใช้ไปที่ใด