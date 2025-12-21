เทมเพลตบล็อก Figma ฟรีสำหรับการจัดวางบล็อกสมัยใหม่

บล็อก ClickUp

21 ธันวาคม 2568

ทุกวัน อินเทอร์เน็ตมีโพสต์บล็อกใหม่ประมาณ 7.5 ล้านโพสต์นั่นคือขนาดที่นักการตลาดต้องแข่งขันด้วย

อย่างไรก็ตาม หลายคนเสียเวลาหลายชั่วโมงไปกับการพยายามออกแบบเลย์เอาต์บล็อกที่สะอาดและมืออาชีพจากศูนย์ และนั่นคือจุดที่ปัญหาที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้น

ทำไมต้องชะลอการเผยแพร่เนื้อหาของคุณก่อนที่จะเขียนแม้แต่คำเดียว? ลองใช้เทมเพลตบล็อกคุณภาพสูงมากมายที่มีให้ใช้ได้เลย! ด้านล่างนี้คุณจะพบกับเทมเพลตบล็อก Figma ฟรี ที่ให้คุณออกแบบเลย์เอาต์บล็อกที่ปรับแต่งได้และตอบสนองต่อทุกอุปกรณ์ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับกระบวนการทำงานของคุณได้ทันที นอกจากนี้ เรายังจะแบ่งปันเทมเพลตClickUpเป็นโบนัสอีกด้วย

มาเริ่มเขียนบล็อกกันเถอะ

เทมเพลตบล็อกฟรีในพริบตา

ก่อนที่เราจะลงลึกในรายละเอียด นี่คือภาพรวมของเทมเพลตบล็อก Figma ที่ดีที่สุดบางส่วน พร้อมบล็อกเกอร์ที่เหมาะสำหรับเทมเพลตเหล่านี้ คุณสมบัติเด่น และรูปแบบที่เทมเพลตมีให้

ชื่อเทมเพลตเหมาะสำหรับ คุณสมบัติที่ดีที่สุด
เทมเพลตบล็อกความงาม Figmaผู้สร้างสรรค์ความงาม, บล็อกเกอร์ดูแลผิว/แต่งหน้ารูปแบบหรูหราอ่อนโยน, บล็อกโพสต์ตามเทรนด์, ส่วนจดหมายข่าว, รูปแบบการ์ดที่มีโครงสร้าง
เทมเพลต Figma สำหรับบล็อกการเดินทางนักเขียนท่องเที่ยว, ช่างภาพภาพฮีโร่พร้อมแถบค้นหา, แถบเลื่อนหมวดหมู่, แถบเลื่อนโพสต์ล่าสุด, กล่องสมัครสมาชิกในตัว
เทมเพลตการออกแบบบล็อกส่วนตัวใน Figmaผู้สร้างสรรค์, นักพัฒนา, นักเขียนธีมสองสี, ฟีดบทความพร้อมแท็บ, แถบด้านข้างพร้อมประวัติโปรไฟล์, และรองรับบล็อกโค้ด
Veggieble – เทมเพลต UI Figma สำหรับบล็อกอาหารร้านอาหารมังสวิรัติร้านอาหาร, บล็อกเกอร์อาหาร, โค้ชโภชนาการส่วนของสูตรอาหาร, เครื่องมือเพื่อสุขภาพ (เครื่องคำนวณค่า BMI), ตารางเชฟ/ทีมงาน, บัตรสินค้า
เทมเพลต Figma สำหรับภาพขนาดย่อบล็อกบล็อกเกอร์ที่ต้องการภาพขนาดย่อที่น่าสนใจตัวอักษรหนา, ภาพประกอบสมัยใหม่, กรอบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้, การปรับแต่งสีที่ง่ายดาย
การเขียน X – เทมเพลตบล็อก Figmaบล็อก SaaS, นักเขียนบทบรรณาธิการ, นักการตลาดส่วนฮีโร่สำหรับบทความแนะนำ, แถบด้านข้างพร้อมจดหมายข่าวและประวัติ, ช่องโฆษณา, รูปแบบการอ่าน
เทมเพลตบล็อก ClickUpบล็อกเกอร์, นักเขียนท่องเที่ยว, นักการตลาดโครงสร้างที่มีแนวทาง (ฮุค → บทนำ → ส่วนต่าง ๆ → คำกระตุ้นการตัดสินใจ) พื้นที่แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ClickUp แม่แบบแผนงานบล็อกทีมคอนเทนต์, เอเจนซีระบบการทำงานแบบคานบัน, ตัวติดตามการแก้ไข, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, การวางแผนปฏิทิน
เทมเพลตการจัดการบล็อก ClickUpทีมที่จัดการเนื้อหาปริมาณมากระบบสามรายการ, การวางแผนตามไทม์ไลน์, ระบบอัตโนมัติ, แบบฟอร์มคำขอ
เทมเพลตฐานข้อมูลบล็อก ClickUpผู้สร้างติดตามวงจรชีวิตบล็อกอย่างครบถ้วนรายการแบบฐานข้อมูล + กระดาน, ฟิลด์ข้อมูลเมตา, สัญญาณการอัปเดต, โครงสร้างพร้อมสำหรับการตรวจสอบหลังการโพสต์
ClickUp วิธีเริ่มต้นบล็อก เทมเพลตผู้เริ่มต้นที่กำลังเปิดตัวบล็อกแรกของพวกเขารายการตรวจสอบทีละขั้นตอน, แถบความคืบหน้าอัตโนมัติ, งานย่อยที่มีรายละเอียด, แนบไฟล์สินทรัพย์
เทมเพลตโพสต์บล็อกใหม่ของ ClickUpนักเขียน, นักการตลาด SaaS, เอเจนซี่คู่มือการเขียน 10 ขั้นตอน, ช่องข้อมูลที่กำหนดเองมากกว่า 20 ช่อง, การติดตาม TOFU/MOFU/BOFU, งานย่อยโปรโมชั่น
คำแนะนำและคู่มือสำหรับใช้ ClickUp AI กับเทมเพลตโพสต์บล็อกนักเขียนที่ใช้ AI สำหรับการร่างอย่างรวดเร็วระบบบล็อกในตัว, คู่มือแนะนำการใช้งาน, เครื่องมือแก้ไข AskAI, การควบคุมโทนเสียงและความคิดสร้างสรรค์
เทมเพลตบล็อกโซเชียลมีเดีย ClickUpผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์ไอเดีย → ร่าง → ออกแบบ → ตรวจสอบคุณภาพ → เผยแพร่ กระบวนการทำงาน, การติดตามประสิทธิภาพ, มุมมองการอนุมัติ
เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการบล็อก ClickUpทีมคอนเทนต์ที่ต้องการตารางคอนเทนต์ปฏิทินรายเดือน/รายสัปดาห์, เลนว่ายน้ำ, ลิงก์ร่าง, การอนุมัติการออกแบบ, ไฟล์เก็บถาวร URL ฉบับสมบูรณ์
เทมเพลตปฏิทินการโพสต์ ClickUpผู้สร้างเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียปฏิทินที่มีรหัสสี, คู่มือแบรนด์, มุมมองแบบกลุ่ม (ประเภทโพสต์), ฟิลด์เฉพาะแพลตฟอร์ม
เทมเพลตแผนเนื้อหาการเผยแพร่ของ ClickUpทีมที่ดำเนินการเผยแพร่หลายรูปแบบระบบหลายแท็ก (โพสต์/เรื่องราว/บล็อก ฯลฯ), ตัวบ่งชี้ความคืบหน้า, เสาหลักของเนื้อหา, การติดตามสินทรัพย์
เทมเพลตการผลิตเนื้อหาเว็บ ClickUpหน่วยงานที่บริหารจัดการท่อส่งที่ซับซ้อนกระบวนการผลิต 7 ขั้นตอน, แถบความคืบหน้าอัตโนมัติ, เช็กลิสต์ย่อยสำหรับ SEO/การจัดรูปแบบ
เทมเพลตสรุปเนื้อหา SEO ของ ClickUpนักกลยุทธ์ SEO, ผู้จัดการเนื้อหาองค์ประกอบ SERP, ตารางกลุ่มเป้าหมาย, โครงร่าง + หัวข้อย่อย, ภาพรวมคู่แข่ง
เทมเพลตการเขียนเนื้อหา ClickUpผู้ที่เขียนบล็อก, หน้าเว็บ, และข่าวประชาสัมพันธ์แม่แบบแนะนำสำหรับรูปแบบต่างๆ ตารางสื่อ ช่องทางการสร้างแบรนด์ คำแนะนำอย่างเป็นระบบ

เทมเพลตบล็อก Figma คืออะไร?

เทมเพลตบล็อก Figma คือรูปแบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้คุณสร้างหน้าบล็อกที่ดูเป็นมืออาชีพและรองรับการแสดงผลบนทุกอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดาย คุณจะได้รับโครงสร้างสำเร็จรูปสำหรับออกแบบส่วนหัว รูปภาพเด่น ไซด์บาร์ ปุ่มกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) และองค์ประกอบอื่น ๆ อีกมากมาย

เทมเพลตเหล่านี้ช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในการออกแบบจากศูนย์ และรับประกันความสม่ำเสมอทางสายตาในทุกโพสต์ที่คุณเผยแพร่

เทมเพลตจำนวนมากยังมาพร้อมกับชุด UI ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ กรอบที่รองรับการใช้งานบนมือถือ และบล็อกเนื้อหาที่คุณสามารถลาก ทำซ้ำ และปรับแต่งให้เหมาะกับบทความประเภทต่างๆ ได้

ไม่ว่าคุณจะกำลังออกแบบบทความเชิงบรรยายแบบยาว ประกาศผลิตภัณฑ์ หรือโพสต์เคล็ดลับสั้น ๆ เทมเพลตบล็อก Figma จะช่วยให้คุณสร้างเลย์เอาต์สุดท้ายที่ออกแบบมาอย่างดีได้รวดเร็วขึ้น

ทำไมต้องใช้เทมเพลตบล็อก Figma?

เทมเพลตบล็อก Figma มอบพื้นฐานทางภาพที่มั่นคงให้คุณเริ่มต้นได้

ด้วยเทมเพลตเหล่านี้ คุณสามารถ:

  • ปรับแต่งสี, แบบอักษร, ระยะห่าง, และองค์ประกอบให้ตรงกับแบรนด์ของคุณโดยไม่สูญเสียโครงสร้างพื้นฐาน
  • สร้างหน้าเว็บที่ตอบสนองได้ง่าย โหลดได้ราบรื่น และอ่านได้อย่างสมบูรณ์แบบบนทุกอุปกรณ์
  • ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นเนื่องจากสมาชิกในทีมทุกคนสามารถทำงานจากไฟล์เดียวกันได้
  • มุ่งเน้นที่เนื้อหา ไม่ใช่การจัดรูปแบบ เพื่อให้กระบวนการผลิตของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นในที่สุด
  • ทดลองใช้รูปแบบการจัดวางหลายแบบอย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะเลือกแบบที่ดีที่สุด

👀 คุณรู้หรือไม่?ธุรกิจประมาณ80% ได้รับผลลัพธ์ทางการตลาดที่วัดได้จากบล็อก แต่มีข้อสังเกต: ความสำเร็จครั้งใหญ่ยังคงเกิดขึ้นไม่บ่อย มีเพียง 21% ของบล็อกเกอร์ที่กล่าวว่าเนื้อหาของพวกเขาให้ผลลัพธ์ที่ 'แข็งแกร่ง' ในขณะที่ 60% กล่าวว่าให้ผลลัพธ์ 'บางส่วน'

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตบล็อก Figma ดี?

ก่อนเลือกเทมเพลตบล็อก Figma สำหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณ นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณา: 👇

  • โครงสร้างที่ตอบสนอง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ว่าคุณจะเลือกรูปแบบใดก็ตามเหมาะสมกับทุกอุปกรณ์ (มือถือ, แท็บเล็ต, เดสก์ท็อป)
  • ปรับแต่งได้ง่าย: มองหาเทมเพลตที่ให้คุณเปลี่ยนสี, แบบอักษร, ระยะห่าง และทุกส่วนอื่น ๆ ตามความต้องการของบล็อกของคุณ
  • ส่วนประกอบที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้: เลือกเทมเพลตที่มีบล็อกสำเร็จรูป เช่น ปุ่ม หัวข้อ กล่องผู้เขียน และกรอบรูปภาพ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องสร้างใหม่ทุกครั้ง
  • ความเข้ากันได้กับแบรนด์: เลือกการออกแบบ Figma ที่สามารถเข้ากับบุคลิกของแบรนด์คุณได้ ไม่ว่าจะเป็นแบบมินิมอล โดดเด่น มีจริยธรรม หรือทันสมัย
  • ความสมดุลระหว่างภาพและข้อความ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแม่แบบมีความสมดุลระหว่างภาพและเนื้อหา เพื่อไม่ให้หน้าดูหนักหรือโล่งเกินไป
  • การออกแบบที่เน้นประสิทธิภาพ: หลีกเลี่ยงการจัดวางที่ซับซ้อนเกินไปและยากต่อการแปลงเป็นโค้ด เพราะอาจทำให้เว็บไซต์ของคุณช้าลงในที่สุด
  • โครงสร้างที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน: ตรวจสอบว่าเทมเพลตมีการจัดระเบียบเลเยอร์ การตั้งชื่อที่เหมาะสม และการจัดกลุ่มที่ชัดเจน เพื่อให้ทุกคนในทีมทราบตำแหน่งของสิ่งต่างๆ และเข้าใจหน้าที่ของแต่ละองค์ประกอบอย่างถูกต้อง
  • ความสามารถในการปรับขนาด: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทมเพลตนี้ใช้งานได้ไม่ใช่แค่สำหรับโพสต์บล็อกเดียว แต่สำหรับคลังเนื้อหาทั้งหมดในอนาคตของคุณ

📈 ข้อมูลเชิงลึกทางการตลาด:บทความบล็อกคิดเป็น 19.47% ของรูปแบบเนื้อหาทั้งหมดที่นักการตลาดใช้ ซึ่งทำให้บล็อกเป็นรูปแบบที่ถูกใช้มากเป็นอันดับ 4 รองจากวิดีโอสั้น รูปภาพ และการสัมภาษณ์

เทมเพลตบล็อก Figma ฟรี

มาเริ่มกันเลย! นี่คือรายการเทมเพลตบล็อกที่ดีที่สุดของ Figma สำหรับหน้าบล็อกที่ทันสมัยและดึงดูดสายตา

1. เทมเพลตบล็อกความงาม Figma

เทมเพลตบล็อกความงาม Figma: เทมเพลตบล็อก Figma
ผ่านทาง Figma.com

เทมเพลตบล็อกความงาม Figma มอบเลย์เอาต์ใหม่สดใสด้วยโทนสีพาสเทลอ่อนโยนที่ช่วยให้บล็อกความงามของคุณโดดเด่นทันที คุณสามารถใช้เพื่อเผยแพร่ขั้นตอนการดูแลผิว เคล็ดลับการแต่งหน้า รีวิวผลิตภัณฑ์ และเรื่องราวสัมภาษณ์โดยใช้หน้าสำเร็จรูปที่คุณสามารถเปลี่ยนภาพและข้อความของคุณเองได้อย่างง่ายดาย

เทมเพลตทั้งหมดมีธีมสีชมพูอ่อนไล่เฉด และมีความสวยงามที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมความงามและการดูแลผิว คุณสามารถปรับแต่งฟอนต์ สี รูปแบบ และรูปภาพให้เข้ากับแบรนด์หรือสไตล์ส่วนตัวของคุณได้

นอกจากนี้ยังมีแท็บสำหรับโพสต์ที่กำลังเป็นที่นิยม, หน้าบทความ, ส่วนสมัครสมาชิกในตัว, และส่วนไฮไลท์วิดีโอเฉพาะที่ช่วยให้คุณสามารถนำเสนอเนื้อหาความงามของคุณในรูปแบบนิตยสารได้อย่างง่ายดาย

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • นำเสนอเรื่องราวความงามของคุณด้วยรูปแบบการ์ดที่ช่วยให้ทุกโพสต์ดูเป็นระเบียบ
  • เผยแพร่บทความพร้อมชื่อเมตาที่ปรับให้เหมาะสม คำอธิบายเมตา และป้ายบอกเวลาอ่าน
  • เชิญชวนผู้อ่านให้ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องผ่านจดหมายข่าวในตัวระบบที่ช่วยเพิ่มจำนวนผู้สมัครสมาชิกอีเมล

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้สร้างคอนเทนต์ความงามที่ต้องการเลย์เอาต์บล็อกที่เรียบง่ายแต่หรูหรา

2. เทมเพลต Figma สำหรับบล็อกท่องเที่ยว

เทมเพลตบล็อกการเดินทาง Figma: เทมเพลตบล็อก Figma
ผ่านทาง Figma.com

หากคุณชอบเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณเคยไปเยือน เทมเพลตบล็อกท่องเที่ยว Figma เป็นตัวเลือกที่ดี ผู้อ่านของคุณจะได้รับการต้อนรับด้วยภาพฮีโร่ขนาดใหญ่ที่คุณสามารถเพิ่มภาพถ่ายการเดินทางอันน่าทึ่งของคุณและแถบค้นหาสำหรับการสำรวจจุดหมายปลายทางต่างๆ

เทมเพลตยังมีหัวข้อข่าวที่สนุกสนานและมีธีมซึ่งถามว่า 'คุณจะไปที่ไหนต่อไป?' ซึ่งกระตุ้นให้ผู้อ่านเริ่มสำรวจบล็อกของคุณทันที มีส่วนที่พร้อมใช้งาน เช่น แถบเลื่อนหมวดหมู่ แถบเลื่อนสำหรับโพสต์ล่าสุด กล่องสมัครสมาชิกเพื่อเพิ่มผู้ชมของคุณ และแม้กระทั่งแผนที่ขนาดเล็กเพื่อเน้นเส้นทางหรือสถานที่ที่ควรไปเยี่ยมชม

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • แสดงธีมการเดินทางที่แตกต่างกันโดยใช้แถบเลื่อนหมวดหมู่ที่ราบรื่นซึ่งช่วยให้ผู้อ่านค้นหาการผจญภัยที่พวกเขาชื่นชอบ
  • เน้นเรื่องราวที่ดีที่สุดของคุณด้วยบัตรภาพที่เรียบหรูภายใต้ส่วนสำรวจที่แนะนำ
  • จัดระเบียบเนื้อหาโดยใช้แท็กในตัวและแถบด้านข้างเพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถเลื่อนดูบล็อกของคุณได้อย่างง่ายดาย

✅ เหมาะสำหรับ: บล็อกเกอร์ท่องเที่ยวและช่างภาพที่ต้องการเลย์เอาต์พร้อมใช้งานเพื่อแบ่งปันการเดินทางและประสบการณ์ในสถานที่ต่างๆ

✈️ จุดเด่นทางสถิติ:ตามการสำรวจการเดินทางทั่วโลกของ TGM พบว่า 22% ของนักเดินทางทั่วโลกกล่าวว่าพวกเขามักใช้บล็อกการเดินทางเพื่อค้นหาจุดหมายใหม่ ๆ มากที่สุด ซึ่งทำให้บล็อกการเดินทางอยู่ในระดับเดียวกับคำแนะนำการเดินทางและเว็บไซต์การจองการเดินทางในฐานะช่องทางค้นหาหลัก

3. การออกแบบบล็อกส่วนตัวในเทมเพลต Figma

การออกแบบบล็อกส่วนตัวในเทมเพลต Figma: เทมเพลตบล็อก Figma
ผ่านทาง Figma.com

เทมเพลตการออกแบบบล็อกส่วนตัวใน Figma ถูกสร้างขึ้นในลักษณะที่ทำให้บทความเกี่ยวกับความเป็นผู้นำทางความคิดและเนื้อหาส่วนตัวของคุณรู้สึกเป็นธรรมชาติและเหมาะสม แทนที่จะใช้ส่วนหัวบล็อกแบบธรรมดา เทมเพลตนี้ใช้การออกแบบคลื่นโค้งที่แยกเมนูด้านบนออกจากเนื้อหาหลัก

ที่ด้านบนสุด คุณจะเห็นชื่อบล็อกของคุณ แถบนำทางที่เรียบร้อย และเครื่องมือที่มีประโยชน์บางอย่าง เช่น การค้นหา การสลับธีม และปุ่มสมัครสมาชิก ถัดจากส่วนนี้ลงมา คุณจะพบฟีดบทความ ซึ่งมีแท็บอัจฉริยะสองแท็บ: หนึ่งสำหรับโพสต์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของคุณ และอีกหนึ่งสำหรับบทความที่เผยแพร่ล่าสุดของคุณ

แต่ละบทความตัวอย่างมาพร้อมกับภาพขนาดย่อที่โดดเด่นพร้อมคำอธิบายสั้น ๆ และรายละเอียดเช่น จำนวนการดู, วันที่, และเวลาในการอ่าน

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • สร้างตัวตนส่วนตัวของคุณผ่านแถบด้านข้างที่แสดงรูปโปรไฟล์และประวัติย่อของคุณ พร้อมหมวดหมู่เนื้อหาสำคัญ
  • เชื่อมต่อกับผู้อ่านของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยไอคอนโซเชียลมีเดียที่ทำหน้าที่เป็นลิงก์ด่วนไปยังช่องทางออนไลน์ของคุณ
  • ปรับปรุงความอ่านง่ายโดยใช้ข้อความที่เว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม การจัดวางตัวอักษรที่ราบรื่น และบล็อกโค้ดเฉพาะสำหรับเนื้อหาทางเทคนิค
  • ดึงดูดผู้สมัครสมาชิกใหม่ได้อย่างรวดเร็วด้วยแบบฟอร์มกรอกชื่อและอีเมลที่เรียบง่าย ให้ความรู้สึกอบอุ่นและไม่กดดัน

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้สร้างสรรค์, นักพัฒนา, นักเขียน, และทุกคนที่ต้องการพื้นที่เพื่อแบ่งปันเรื่องราวและไอเดียของพวกเขา

4. Veggieble – เทมเพลต UI สำหรับบล็อกอาหารร้านอาหารใน Figma

Veggieble - เทมเพลต UI Figma สำหรับบล็อกอาหารร้านอาหาร: เทมเพลตบล็อก Figma
ผ่านทาง Figma.com

หากคุณต้องการสร้างเว็บไซต์ร้านอาหารที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักในอาหาร Veggieble – Restaurant Food Blog UI Figma Template เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม หน้าแรกได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันสำหรับหัวข้อบล็อกของคุณ รูปภาพอาหารที่สดใส และส่วนที่สร้างความไว้วางใจ

คุณสามารถนำเสนอข้อเสนอพิเศษของคุณได้อย่างง่ายดาย เน้นเมนูที่สร้างสรรค์โดยเชฟ เมนูยอดนิยมของลูกค้า และแม้กระทั่งแชร์วิดีโอเบื้องหลังการเตรียมอาหารของคุณ เทมเพลตนี้ยังมีส่วนที่อุทิศให้กับสูตรอาหารและเคล็ดลับสุขภาพโดยเฉพาะ

นอกจากนี้ ยังมีหน้าทีมให้คุณแนะนำเชฟและนักโภชนาการของคุณได้อีกด้วย ยังมีหน้าติดต่อที่มีแบบฟอร์มง่าย ๆ และแผนที่แบบฝังไว้เพื่อการสื่อสารที่รวดเร็ว

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • เน้นเมนูขายดีด้วยบัตรสินค้าและป้ายราคาพร้อมใช้งาน
  • นำเสนอเครื่องมือส่งเสริมสุขภาพ เช่น เครื่องคำนวณดัชนีมวลกายในตัว เพื่อเพิ่มคุณค่าพิเศษให้กับผู้เยี่ยมชม
  • แนะนำผู้ใช้ผ่านตัวกรองที่จัดเรียงบทความบล็อกตามสูตรอาหาร, ไลฟ์สไตล์, โภชนาการ, และอื่น ๆ
  • นำเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและเชฟของคุณโดยใช้ตารางทีมที่สะอาดและบัตรโปรไฟล์

✅ เหมาะสำหรับ: ร้านอาหาร, แบรนด์เตรียมอาหาร, โค้ชด้านโภชนาการ, และธุรกิจอาหารเริ่มต้นที่ต้องการเว็บไซต์อาหารที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติซึ่งช่วยสร้างความไว้วางใจและเพิ่มการขาย

📊 ตรวจสอบข้อเท็จจริง: บล็อกอาหารที่มีผลงานโดดเด่นเป็นหนึ่งในกลุ่มเฉพาะทางที่ทำกำไรได้มากที่สุดในวงการบล็อกเกอร์ โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 9,169 ดอลลาร์สหรัฐ

5. เทมเพลต Figma สำหรับภาพขนาดย่อของบล็อก

เทมเพลตภาพขนาดย่อสำหรับบล็อกใน Figma: เทมเพลตบล็อก Figma
ผ่านทาง Figma.com

ภาพตัวอย่างบล็อกที่ยอดเยี่ยมสามารถตัดสินได้ว่าใครจะคลิกที่บทความของคุณหรือเลื่อนผ่านไป และเทมเพลต Figma สำหรับภาพตัวอย่างบล็อกนี้จะทำให้ส่วนนั้นง่ายขึ้น การจัดวางมีลักษณะเด่นด้วยตัวอักษรที่โดดเด่น, ภาพตัวละครมนุษย์ที่ทันสมัยขนาดใหญ่, และภาพประกอบที่สดใส

การออกแบบหลักใช้พื้นที่หัวข้อขนาดใหญ่ที่คุณสามารถเพิ่มชื่อบล็อกของคุณซึ่งจะมองเห็นได้ทันทีสำหรับผู้อ่าน กราฟิกสนับสนุนเช่นรูปทรงเรขาคณิตและตัวละครช่วยเพิ่มบุคลิกภาพ

ชุดสีสามารถปรับเปลี่ยนได้เช่นกัน คุณสามารถเปลี่ยนสีหรือปรับรูปแบบได้อย่างง่ายดายตามสไตล์บล็อกของคุณ เนื่องจากทุกอย่างใน Figma สามารถแก้ไขได้ คุณสามารถเปลี่ยนข้อความ, แทนที่รูปภาพ, หรือทดลองกับสไตล์ภาพต่าง ๆ ได้ตามนิชของคุณ เช่น การศึกษา, ไลฟ์สไตล์, เทคโนโลยี, หรือประสิทธิภาพการทำงาน

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ใช้สีของแบรนด์ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยสไตล์สีของ Figma เพื่อให้แน่ใจว่าทุกภาพขนาดย่อมีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ภาพรวมของคุณ
  • จัดระเบียบภาพขนาดย่อทั้งหมดของคุณให้อยู่ด้วยกันกับโครงสร้างกรอบที่สร้างไว้ล่วงหน้า
  • ส่งออกภาพขนาดย่อคุณภาพสูงในขนาดที่คุณต้องการ พร้อมอัปโหลดไปยังบล็อกหรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของคุณได้ทันที

✅ เหมาะสำหรับ: บล็อกเกอร์, นักเขียน, ครูผู้สอน, และผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการภาพหน้าปกที่สวยงามและมีผลกระทบสูงเพื่อเพิ่มอัตราการคลิกผ่าน

6. การเขียน X – เทมเพลตบล็อก Figma

การเขียน X - เทมเพลตบล็อก Figma
ผ่านทาง Figma.com

เทมเพลต Figma สำหรับบล็อก Writing X เหมาะสำหรับการสร้างบล็อกที่ดูพรีเมียมและเน้นเนื้อหา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาจำนวนมาก เช่น บล็อก SaaS, บล็อกด้านการออกแบบและการตลาด, คู่มือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเว็บไซต์บรรณาธิการ

เมื่อคุณเปิดเทมเพลต คุณจะพบแถบค้นหาที่มีลิงก์ไปยังทุกหน้า หมวดหมู่ ติดต่อ เข้าสู่ระบบ และปุ่มสมัครสมาชิก ฯลฯ ทันที ด้านล่างนั้นเลย์เอาต์จะเปิดไปยังส่วนฮีโร่ที่กว้างขวาง ซึ่งบทความเด่นของคุณจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษ

พื้นที่อ่านมีขอบว่างกว้าง หัวข้อที่โดดเด่น ระยะห่างระหว่างย่อหน้าที่อ่านง่าย และมีแถบด้านข้างที่สามารถเลือกแสดงได้ แถบด้านข้างประกอบด้วยช่องสมัครสมาชิกจดหมายข่าว ประวัติผู้เขียน ไอคอนโซเชียลมีเดีย และรายการบทความยอดนิยม

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ปรับปรุงการเผยแพร่เนื้อหาของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการใช้เลย์เอาต์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งต้องการการแก้ไขเพียงเล็กน้อยก่อนนำไปใช้งานจริง
  • แสดงโฆษณาและ CTA ในช่องที่กำหนดซึ่งเข้ากับการอ่านอย่างเป็นธรรมชาติ
  • สร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือด้วยหน้าผู้เขียนที่ครบถ้วน พร้อมประวัติส่วนตัว ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง และฟีดบทความที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล

✅ เหมาะสำหรับ: บล็อกเกอร์, นักเขียนสื่อ, ผู้สร้างจดหมายข่าว, หรือทีมเนื้อหา SaaS ที่กำลังมองหาเลย์เอาต์บล็อกสไตล์บรรณาธิการที่เน้นความชัดเจนและเนื้อหาคุณภาพสูง

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณกำลังออกแบบบล็อกของคุณใน Figma ขั้นตอนต่อไปคือการเติมเนื้อหาที่จะทำงานให้คุณได้อย่างต่อเนื่องแม้หลังจากเผยแพร่ไปแล้วนี่คือตัวอย่างของเนื้อหาที่คงความน่าสนใจตลอดเวลา ซึ่งช่วย ดึงดูดการเข้าชมในระยะยาวได้อย่างแน่นอน

ข้อจำกัดของการใช้ Figma สำหรับบล็อก

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า Figma เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการออกแบบเลย์เอาต์บล็อก แต่ก็มีข้อจำกัดของมันเช่นกัน นี่คือบางสิ่งที่ควรคำนึงถึงก่อนที่คุณจะสร้างเวิร์กโฟลว์บล็อกทั้งหมดของคุณในนั้น:

  • ปัญหาด้านประสิทธิภาพกับไฟล์ออกแบบขนาดใหญ่: ผู้ใช้รายงานบ่อยครั้งว่าเกิดความล่าช้า, ข้อขัดข้อง, และแม้กระทั่งเวลาในการโหลดที่ช้าเมื่อทำงานกับไฟล์ขนาดใหญ่
  • การใช้งานจำกัดเมื่ออินเทอร์เน็ตไม่ดีหรือไม่เสถียร: สำหรับผู้สร้างที่เดินทางบ่อยหรือทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการเชื่อมต่อต่ำ แพลตฟอร์มนี้มีฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ที่จำกัด
  • เส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักออกแบบ: แม้ว่าผู้รีวิวจะยกให้ Figma เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น แต่บางครั้งนักการตลาดหรือนักเขียนก็จำเป็นต้องเข้ามาปรับแต่งรูปแบบบล็อกด้วยตนเอง
  • ไม่เหมาะสำหรับการจัดการข้อความยาว: ผู้ใช้รายงานว่าการจัดการข้อความแบบ rich-text รู้สึกถูกจำกัด และการจัดรูปแบบบางครั้งอาจเสียหาย นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดที่รายงานเกี่ยวกับการควบคุมการจัดรูปแบบตัวอักษรและการส่งออกการออกแบบที่ยาวและมีเนื้อหาหนัก
  • การส่งมอบงานสำหรับแผนฟรีมีข้อจำกัด: ผู้ใช้ร้องเรียนว่าการเปลี่ยนดีไซน์บล็อกใน Figma ให้เป็นหน้า CMS ที่ใช้งานได้จริงนั้นต้องพึ่งพาโหมด Dev เป็นอย่างมาก ซึ่งโหมดนี้มีให้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น

📚 อ่านเพิ่มเติม:แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การตลาดเนื้อหาที่ดีที่สุด

เทมเพลตบล็อก Figma ทางเลือก

การสร้างเนื้อหาบล็อกที่มีคุณภาพสูงและสม่ำเสมอต้องใช้มากกว่าทักษะการเขียน ทีมบรรณาธิการจำเป็นต้องประสานงานปฏิทินเนื้อหา จัดการงานเขียน ตรวจสอบรายการ SEO และทำให้แน่ใจว่าทุกโพสต์มีมาตรฐานคุณภาพเดียวกัน—ทั้งหมดนี้ในขณะที่ต้องจัดการบทความหลายชิ้นที่อยู่ในขั้นตอนการผลิตที่แตกต่างกัน

และนั่นคือจุดที่ClickUpโดดเด่น มันคือพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก ที่รวมเอาแอปพลิเคชันการทำงาน ข้อมูล และกระบวนการทำงานทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน

ClickUp 4.0
รับทุกสิ่งที่คุณต้องการ ตรงตามที่คุณต้องการ ภายใน ClickUp

มันมอบเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูป ปฏิทินเนื้อหา รายการตรวจสอบ SEO และโครงสร้างงานให้คุณเพื่อดำเนินการบล็อกของคุณจากจุดเดียว ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่สามารถช่วยร่างเค้าโครง แนะนำการปรับปรุง และทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ

เมื่อสิ้นสุดวัน ClickUp จะขจัดรูปแบบการทำงานที่กระจัดกระจายทั้งหมดเพื่อให้บริบทครบถ้วน 100%—ดังนั้นแม่แบบบล็อกของคุณจึงไม่ใช่แค่เอกสารนิ่งๆ แต่เป็นเวิร์กโฟลว์ที่มีชีวิตซึ่งเชื่อมโยงกับการผลิตเนื้อหาจริง การมอบหมายงานเขียน และตารางการเผยแพร่

ตอนนี้ มาพูดถึงเทมเพลตบล็อก ClickUp ที่ดีที่สุดบางส่วนที่คุณสามารถใช้เป็นทางเลือกที่ขับเคลื่อนด้วยเวิร์กโฟลว์แทนเทมเพลตการออกแบบของ Figma

1. แม่แบบบล็อก ClickUp

สร้างบล็อกท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยภาพสวยงามได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตบล็อก ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างบล็อกท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยภาพสวยงามได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตบล็อก ClickUp

เทมเพลตบล็อก ClickUpเป็นโครงสร้างบล็อกที่พร้อมใช้งาน ซึ่งสามารถใช้กับบล็อกได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นบล็อกท่องเที่ยว บล็อกส่วนตัว บล็อกท่องเที่ยวข่าวสาร และนิตยสาร

ที่ด้านบนสุดของบล็อก คุณจะเห็นส่วนฮีโร่สำหรับเขียนชื่อบล็อกของคุณ พร้อมด้วยข้อความเปิดที่น่าสนใจซึ่งจะดึงดูดผู้อ่านทันที ถัดไปจะมีพื้นที่สำหรับใส่ชื่อผู้เขียนบล็อก ระบุวันที่เผยแพร่ และเพิ่มรายละเอียดการติดต่ออย่างรวดเร็ว

จากนั้น การจัดวางจะนำคุณไปสู่การเขียนบทนำและเนื้อหาหลักของบล็อกของคุณ คุณสามารถแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนๆ ที่ชัดเจนและเพิ่มรูปภาพและภาพประกอบต่างๆ ในแต่ละส่วนเพื่อให้เนื้อหาดูน่าสนใจยิ่งขึ้น สุดท้าย คุณจะมีพื้นที่สำหรับเพิ่มบทสรุป ปุ่ม CTA หรือลิงก์ภายในไปยังบล็อกอื่นๆ ของคุณ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มการมีส่วนร่วม

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ปรับกระบวนการเขียนของคุณให้ราบรื่นด้วยการนำทางคุณอย่างเป็นธรรมชาติจากจุดดึงดูด → บทนำ → เนื้อหาหลัก → คำกระตุ้นการตัดสินใจ → ความคิดเห็น
  • เตรียมส่วนการเล่าเรื่องสำเร็จรูปเพื่อเขียนไฮไลท์ เคล็ดลับ การเปรียบเทียบ หรือบทความพิเศษ
  • เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชมด้วยพื้นที่ในตัวสำหรับความคิดเห็น การแชร์ทางสังคม และข้อเสนอแนะของผู้อ่านที่ท้ายโพสต์ทุกครั้ง

✅ เหมาะสำหรับ: นักเขียน, บล็อกเกอร์, นักการตลาด, และผู้สร้างสรรค์ที่ต้องการเลย์เอาต์บล็อกพร้อมใช้ที่เปลี่ยนเนื้อหาแบบยาวให้กลายเป็นบทความที่น่าสนใจและมีคุณภาพการตีพิมพ์

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การจัดตั้งกระบวนการทำงานของเนื้อหาของคุณเป็นเรื่องง่ายเมื่อพื้นที่ทำงานของคุณเข้าใจคุณอย่างแท้จริงและมีบริบทการทำงานของคุณอย่างครบถ้วน 100%ClickUp Brainคือผู้ช่วย AI ที่ถูกสร้างขึ้นโดยตรงภายใน ClickUp ที่ช่วยคุณค้นคว้าและเขียนเนื้อหาได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ

ด้วยคำแนะนำที่กำหนดเอง คุณสามารถ:

  • สร้างโครงร่างบล็อกที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO ได้ภายในไม่กี่วินาที
  • เปลี่ยนคำค้นหาให้กลายเป็นหัวข้อบล็อกที่สมบูรณ์และเขียนอย่างดี
  • ระดมความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาได้เร็วขึ้น
  • เขียนใหม่หรือขยายส่วนต่างๆ ด้วยโทนเสียงของแบรนด์ที่สอดคล้องกัน
  • ร่างบทความฉบับเต็มได้โดยตรงในภารกิจหรือเอกสาร
  • เข้าถึงโมเดลพรีเมียม เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini ได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ
สร้างโครงร่างบล็อก, การวิเคราะห์คู่แข่ง, คำอธิบายเมตา และอื่นๆ อีกมากมายด้วย ClickUp Brain
สร้างโครงร่างบล็อก, การวิเคราะห์คู่แข่ง, คำอธิบายเมตา และอื่นๆ อีกมากมายด้วย ClickUp Brain

ทีมของเราเองใช้ ClickUp Brain ทุกวันเพื่อขยายเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ(ใช่ครับ เราส่งบล็อกโพสต์มากกว่า 150 บทความต่อเดือน)

2. แม่แบบวางแผนบล็อก ClickUp

วางแผน จัดระเบียบ และติดตามทุกขั้นตอนของการผลิตบล็อกของคุณด้วยเทมเพลต ClickUp Blog Planner
รับเทมเพลตฟรี
วางแผน จัดระเบียบ และติดตามทุกขั้นตอนของการผลิตบล็อกของคุณด้วยเทมเพลต ClickUp Blog Planner

หากคุณต้องการศูนย์ควบคุมที่มั่นคงเพื่อจัดการการผลิตเนื้อหาบล็อกทั้งหมดของคุณClickUp Blog Planner Templateคือสิ่งที่คุณต้องการ มันทำงานเกือบเหมือน CMS บรรณาธิการขนาดเล็กที่สร้างขึ้นภายใน ClickUp โดยตรง มันจัดหมวดหมู่ทุกไอเดียบล็อกตามประเภทบล็อก เช่น 'คู่มือวิธีการ', 'บล็อกวิดีโอ', 'บล็อกรับเชิญ', และ 'เรื่องราวส่วนตัว' เป็นต้น

มุมมองบอร์ด Kanban ของ ClickUpให้ภาพรวมของกระบวนการเขียนบล็อกของคุณตั้งแต่การวิจัยและร่างโครงเรื่องไปจนถึงการเผยแพร่และการโปรโมท คุณสามารถลากและวางบล็อกของคุณผ่านแต่ละขั้นตอนได้ และเมื่อมีการแก้ไขเข้ามา ตัวติดตามการแก้ไข ที่เฉพาะเจาะจงจะแสดงว่าบล็อกใดอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ ได้รับการอนุมัติแล้ว และบล็อกใดที่ยังต้องการการแก้ไข

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ติดตามทุกภารกิจของบล็อกพร้อมการมองเห็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับวันครบกำหนด, วันเผยแพร่, ขั้นตอนการเขียน, สถานะการอนุมัติ, ผู้เขียนที่ได้รับมอบหมาย, และหัวข้อ
  • ใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อดูภาพรวมทั้งเดือนของคุณอย่างชัดเจน ช่วยให้คุณสามารถจัดการความถี่ในการเผยแพร่และปรับจังหวะให้สอดคล้องกับแคมเปญหรือการเปิดตัวที่กำลังจะมาถึง
  • จัดระเบียบทุกรายละเอียดด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpที่เชื่อมโยงกระบวนการทำงานของเนื้อหาทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่ประเภทบล็อกและหัวข้อไปจนถึงกำหนดเวลา การอนุมัติ และสื่อต่างๆ

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมคอนเทนต์, บล็อกเกอร์, บรรณาธิการ, เอเจนซี่, และนักการตลาดที่ต้องการระบบวางแผนคอนเทนต์ระดับมืออาชีพที่ช่วยเพิ่มโครงสร้างและความรวดเร็วให้กับกระบวนการทำงานบล็อกของพวกเขา

นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ ClickUpกล่าวเกี่ยวกับการจัดการโพสต์บล็อกภายในแพลตฟอร์ม:

ฉันขอขอบคุณ ClickUp สำหรับลักษณะการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำงานของฉันที่เอเจนซี่การตลาด แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ฉันและเพื่อนร่วมงานสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแต่ละคนกำลังทำอะไรหรือกำลังทำงานอะไรอยู่ ซึ่งช่วยปรับปรุงการประสานงานและการสื่อสารในทีมของเราได้อย่างมีนัยสำคัญ คุณสมบัตินี้ช่วยให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกันในการจัดการโพสต์บล็อกและเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการ ฉันพบว่าการมีความโปร่งใสและความสามารถในการติดตามความคืบหน้าของกันและกันนี้เป็นแง่มุมที่มีคุณค่ามากในการใช้ ClickUp

ฉันขอขอบคุณ ClickUp สำหรับลักษณะการทำงานร่วมกันของมัน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำงานของฉันที่บริษัทการตลาด แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ฉันและเพื่อนร่วมงานสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแต่ละคนกำลังทำอะไรหรือกำลังทำงานอะไรอยู่ ซึ่งช่วยปรับปรุงการประสานงานและการสื่อสารของทีมเราอย่างมาก คุณสมบัตินี้ช่วยให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นในการจัดการโพสต์บล็อกและเข้าใจขั้นตอนในกระบวนการ ฉันคิดว่าการโปร่งใสและความสามารถในการติดตามความคืบหน้าของกันและกันนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมากในการใช้ ClickUp

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เนื่องจากเทมเพลตบล็อกของ ClickUp เป็นเทมเพลตสไตล์เอกสาร คุณจึงได้ก้าวไปครึ่งทางในการเผยแพร่บล็อกที่ดูเป็นมืออาชีพและสมบูรณ์แบบแล้วClickUp Docsช่วยให้คุณสามารถจัดการเนื้อหาของคุณเหมือนเป็นพื้นที่ทำงานที่มีชีวิต

ด้วย ClickUp Docs คุณจะได้รับ:

  • สภาพแวดล้อมการเขียนที่ปราศจากสิ่งรบกวน
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • การควบคุมเวอร์ชันที่ง่าย
  • กระบวนการเผยแพร่แบบทันที

คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นแบบอินไลน์, แท็กทีมของคุณเพื่อขอความคิดเห็น, แนบลิงก์อ้างอิง, แทรกภาพได้อย่างราบรื่น, และแม้กระทั่งเปลี่ยนร่างของคุณเป็นงานได้ในคลิกเดียว

คลิกอัพ ด็อกส์
สร้างบล็อกของคุณอย่างสมบูรณ์ด้วย ClickUp Docs

ส่วนที่เจ๋งที่สุด? คุณสามารถออกแบบบล็อกของคุณให้เหมือนหน้าเว็บจริง ๆ ได้ด้วยแบนเนอร์, แถบข้อความสี, ตัวแบ่ง, หน้าซ้อน และรูปแบบการจัดข้อความที่หรูหรา ซึ่งทำให้งานเขียนของคุณดูพรีเมียมและพร้อมสำหรับผู้อ่าน

3. แม่แบบการจัดการบล็อก ClickUp

จัดการการผลิตบล็อกปริมาณสูงด้วยเทมเพลตการจัดการบล็อกของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดการการผลิตบล็อกปริมาณสูงด้วยเทมเพลตการจัดการบล็อกของ ClickUp

เทมเพลตการจัดการบล็อกของ ClickUpมาพร้อมกับระบบสามรายการอัจฉริยะที่ช่วยให้กระบวนการทำงานบล็อกของคุณเป็นระเบียบตั้งแต่แนวคิดจนถึงการเผยแพร่ รายการหนึ่งสำหรับคำขอเขียนบล็อกที่เข้ามา รายการหนึ่งสำหรับโพสต์ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการเขียนและอนุมัติ และอีกหนึ่งรายการสำหรับนักออกแบบในการติดตามภาพขนาดย่อและกราฟิก

ตอนนี้ สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้มีคุณค่าอย่างแท้จริงคือวิธีการจัดการกับเนื้อหาปริมาณมาก ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถลากงานบล็อกข้ามกระดานคัมบัง โดยจัดกลุ่มตามสถานะหรือแม้แต่ตามช่องทาง (เว็บไซต์, LinkedIn, Instagram, YouTube)

นอกจากนี้ มุมมองปฏิทินและไทม์ไลน์ยังช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของกำหนดการเผยแพร่ของคุณ นักออกแบบและนักเขียนสามารถทำงานไปพร้อมกันโดยไม่รบกวนกัน เนื่องจากทรัพยากรแต่ละชิ้นก็มีขั้นตอนการทำงานของตัวเอง พร้อมสถานะต่าง ๆ เช่น แนวคิด → อยู่ระหว่างการตรวจสอบ → อนุมัติแล้ว

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • บันทึกทุกไอเดียเนื้อหาได้อย่างง่ายดายด้วย แบบฟอร์มขอเนื้อหาสำหรับบล็อก ที่สร้างงานโดยอัตโนมัติ
  • ใช้การวางแผนไทม์ไลน์ตามช่องทางเพื่อกำหนดแผนโพสต์เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และจดหมายข่าวทั้งหมดไว้ในปฏิทินเดียวที่เลื่อนดูได้
  • ใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อย้ายไอเดียที่ได้รับการอนุมัติเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตโดยตรงโดยไม่ต้องจัดเรียงด้วยตนเอง
  • ดูบริบททั้งหมดของบล็อกพร้อมฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับหมวดหมู่ วันที่เผยแพร่ บรรณาธิการ ช่องทาง และแม้แต่ URL ของบล็อกสุดท้าย

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมหรือผู้สร้างที่ต้องการระบบภาพรวมที่รวมศูนย์และอัตโนมัติสำหรับการวางแผน เขียน ทบทวน และเผยแพร่เนื้อหาผ่านช่องทางต่างๆ

📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำมีแนวโน้มที่จะจัดการกับเครื่องมือมากกว่า 15 ตัวถึง4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยการจำกัดเครื่องมือของพวกเขาไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpนำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI

พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานของคุณมองเห็นได้ และให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือให้คุณ

4. แม่แบบฐานข้อมูลบล็อก ClickUp

ติดตามวงจรชีวิตของทุกโพสต์บล็อกด้วยเทมเพลตฐานข้อมูลบล็อกของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามวงจรชีวิตของทุกโพสต์บล็อกด้วยเทมเพลตฐานข้อมูลบล็อกของ ClickUp

เทมเพลตฐานข้อมูลบล็อก ClickUpเป็นฐานข้อมูลที่สมบูรณ์สำหรับบล็อกของคุณ โดยแต่ละโพสต์บล็อกจะมีสถานะและขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจน คุณสามารถดูได้ว่าโพสต์บล็อกเป็นเพียงไอเดีย กำลังดำเนินการ หรือเผยแพร่แล้ว พร้อมรายละเอียดสำคัญทั้งหมด

มีคอลัมน์สำหรับลิงก์ร่าง, URL ที่เผยแพร่แล้ว, ผู้รับผิดชอบ, หมวดหมู่, และขั้นตอนความคืบหน้า สำหรับการแยกข้อมูลแบบตารางเหมือนสเปรดชีต มีมุมมองรายการ (List view) ซึ่งบล็อกจะถูกจัดเรียงตามสถานะการผลิต เช่น เผยแพร่แล้ว, กำลังดำเนินการ, และต้องอัปเดต

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมทบทวนประจำสัปดาห์หรือการตรวจสอบเนื้อหา เนื่องจากคุณสามารถขยายรายละเอียดงาน ตรวจสอบเมตาดาต้า อัปเดตฟิลด์ หรือกำหนดวันครบกำหนดได้โดยตรงจากรายการโดยไม่ต้องเปิดบัตรแต่ละใบ

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • มอบหมายงานที่เหมาะสมให้กับบุคคลที่เหมาะสมโดยการจัดหมวดหมู่โพสต์ตามประเภท, หัวข้อ, และสมาชิกทีม
  • ทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายด้วยการแสดงความคิดเห็นและการแท็กในตัวที่อยู่ในแต่ละงานบล็อกโดยตรง
  • วางแผนหมวดหมู่เนื้อหาอย่างชาญฉลาดด้วยการจัดกลุ่มโพสต์เป็นเรื่องราว, คู่มือ, บทแนะนำ, หรือรายการ SEO และกรองเนื้อหาได้ทันทีในระหว่างการประชุมกลยุทธ์
  • รักษาคุณภาพระยะยาวและ SEO ด้วยสัญญาณที่มองเห็นได้ซึ่งบ่งชี้ว่าโพสต์ใดต้องการการอัปเดตหรือการปรับให้เหมาะสม

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้สร้างและผู้จัดการเนื้อหาที่ต้องการระบบการทำงานแบบฐานข้อมูลที่ติดตามทุกโพสต์บล็อกตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงการบำรุงรักษาหลังการเผยแพร่ด้วยความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์

📚 อ่านเพิ่มเติม: ต้องการยกระดับการจัดระเบียบบล็อกของคุณไปอีกขั้นหรือไม่? ลองดูคู่มือของเราเกี่ยวกับวิธีสร้างฐานข้อมูลเนื้อหา (พร้อมเทมเพลต)

5. ClickUp วิธีเริ่มต้นเทมเพลตบล็อก

ทำตามรายการตรวจสอบทีละขั้นตอนอย่างชัดเจนเพื่อเปิดตัวบล็อกแรกของคุณโดยใช้เทมเพลต "วิธีเริ่มต้นบล็อก" ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ทำตามรายการตรวจสอบทีละขั้นตอนอย่างชัดเจนเพื่อเปิดตัวบล็อกแรกของคุณโดยใช้เทมเพลต "วิธีเริ่มต้นบล็อก" ของ ClickUp

หากคุณเป็นมือใหม่ในการเขียนบล็อกหรือกำลังมองหาวิธีเริ่มต้นเว็บไซต์ของคุณเองเทมเพลต "วิธีเริ่มต้นบล็อก"ของ ClickUpเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ เทมเพลตนี้เริ่มต้นด้วยพื้นฐาน รวมถึงชื่อบล็อกของคุณ เจ้าของบล็อก และลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบล็อกเมื่อสร้างเสร็จแล้ว

เมื่อคุณเลื่อนลงไปเรื่อย ๆ จะมีรายการงานย่อยสำหรับแต่ละขั้นตอนหลักที่จำเป็นในการเปิดตัวบล็อกให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การเลือกแพลตฟอร์ม การเลือกผู้ให้บริการโฮสติ้ง การตั้งชื่อบล็อกและโดเมน การออกแบบเว็บไซต์ การวางแผนกลยุทธ์เนื้อหา การเขียนโพสต์แรก ไปจนถึงการตลาดและการสร้างรายได้

คุณจะมีแถบความคืบหน้าแบบไดนามิกสองแถบที่คำนวณเปอร์เซ็นต์ความเสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำภารกิจย่อยเสร็จสิ้น

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • แบ่งขั้นตอนใหญ่ให้กลายเป็นรายการตรวจสอบง่าย ๆ เพื่อไม่พลาดงานเล็ก ๆ เช่น การสร้างโลโก้ การตั้งค่าการวิเคราะห์ การวิจัยคู่แข่ง หรือการวางแผนหัวข้อบล็อก
  • เก็บรวบรวมทรัพย์สินทั้งหมดของบล็อกของคุณไว้ในที่เดียวด้วยส่วนสำหรับแนบไฟล์ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์สำหรับสร้างแบรนด์ ภาพหน้าจอ โครงร่าง หรือทรัพยากรสร้างสรรค์ต่าง ๆ
  • บันทึกทุกรายละเอียดที่สำคัญโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับเจ้าของ, ลิงก์เว็บไซต์, ความคืบหน้า, การจัดตาราง, หมวดหมู่, และอื่น ๆ

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้สร้างและผู้เริ่มต้นที่ต้องการขั้นตอนการทำงานแบบทีละขั้นตอนเพื่อเปิดตัวบล็อกโดยไม่มีข้อสงสัยและชัดเจนสูงสุด

📚 อ่านเพิ่มเติม: ดูเครื่องมือบล็อกที่มีประโยชน์ที่สุดซึ่งสามารถสนับสนุนกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณและช่วยให้คุณเติบโตได้เร็วขึ้น

6. แม่แบบโพสต์บล็อกใหม่ของ ClickUp

ปรับปรุงกระบวนการเขียนของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยเทมเพลตโพสต์บล็อกใหม่จาก ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ปรับปรุงกระบวนการเขียนของคุณให้ราบรื่นด้วยเทมเพลตโพสต์บล็อกใหม่ของ ClickUp

เทมเพลตโพสต์บล็อกใหม่ของ ClickUpทำงานเหมือนผู้จัดการโครงการสำหรับทุกบทความที่คุณสร้าง มันให้ขั้นตอนการทำงานที่ครบถ้วนสำหรับการวางแผน การเขียน การเผยแพร่ และการโปรโมตโพสต์บล็อกใหม่ มีแผงงานที่คุณสามารถตั้งค่าสถานะบล็อก เพิ่มวันที่เริ่มต้นและกำหนดเวลา ประมาณเวลา มอบหมายสมาชิกในทีม และแม้กระทั่งเปิดใช้งานการติดตามเวลา

สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้โดดเด่นอย่างแท้จริงคือคู่มือการเขียนบล็อก 10 ขั้นตอนที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า คู่มือนี้จะนำทางนักเขียน โดยเฉพาะผู้เริ่มต้น ผ่านกระบวนการเขียนที่สม่ำเสมอ ช่วยให้พวกเขาไม่ติดขัดและรู้เสมอว่าควรทำอะไรต่อไป

ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับรายละเอียดต่างๆ เช่น หมวดหมู่บล็อก ลิงก์ร่าง เวอร์ชันสุดท้าย ขั้นตอนของฟันเนล วันที่เปิดตัว URL ของโพสต์ และแถบความคืบหน้า ไม่มีอะไรสูญหาย พูดง่ายๆ คือ ตั้งแต่ TOFU/MOFU/BOFU ไปจนถึงแท็ก SEO และลิงก์ร่าง มันรวบรวมทุกสิ่งที่ทีมคอนเทนต์ต้องการ

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • รักษาความเป็นระเบียบด้วยระบบจัดการเนื้อหาในตัวที่นำคุณจากร่าง → การเขียน → การเผยแพร่ → การกระจายข้ามแพลตฟอร์ม แต่ละขั้นตอนมีผู้รับผิดชอบและกำหนดเวลาส่งมอบที่ชัดเจน
  • สร้างรายการตรวจสอบที่กำหนดเองสำหรับ SEO, การแก้ไข, หรือโทนของแบรนด์เพื่อให้ทุกโพสต์ตรงตามมาตรฐานคุณภาพของทีมคุณ
  • เก็บรักษาทรัพย์สินทั้งหมดไว้ในที่เดียวโดยใช้ช่องแนบสำหรับงานออกแบบ ภาพหน้าจอ ไฟล์ PDF การวิจัยคีย์เวิร์ด และไฟล์ร่าง

✅ เหมาะสำหรับ: นักเขียนเนื้อหา, นักการตลาด SaaS, บล็อกเกอร์, เอเจนซี่ และทีมที่ต้องการระบบที่สามารถทำซ้ำได้และติดตามได้เพื่อวางแผน, เขียน, เผยแพร่, และโปรโมตทุกโพสต์บล็อก

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ClickUp BrainGPTเปลี่ยนเทมเพลตโพสต์บล็อกใหม่ของคุณให้กลายเป็นห้องนักบินการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบบไม่ต้องใช้มือ

แทนที่จะต้องพิมพ์โครงร่างหรืออัปเดตด้วยตนเองทุกครั้ง คุณสามารถพูดไอเดียของคุณออกมาได้เลย แล้วTalk to Textจะเปลี่ยนเสียงของคุณให้เป็นเนื้อหาที่มีรูปแบบเรียบร้อยภายในเอกสาร ClickUp หรือคำอธิบายงานของคุณโดยอัตโนมัติ

ClickUp BrainMAX พูดเป็นข้อความ
เริ่มบันทึกไอเดียบล็อกด้วยการพูดผ่าน ClickUp BrainGPT's Talk To Text

นั่นหมายความว่าคุณสามารถระดมความคิดหัวข้อ เขียนย่อหน้าแนะนำ พิมพ์บันทึก SEO หรืออธิบายการเปลี่ยนแปลงให้กับบรรณาธิการของคุณได้โดยไม่ต้องหยุดการทำงานของคุณ

มันเหมือนมีบรรณาธิการและผู้จัดการโครงการที่ทำงานด้วยเสียงอยู่ข้างคุณใน ClickUp

โบนัส: ใช้โมเดล AI ระดับพรีเมียม เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini ได้โดยตรงจาก BrainGPT เพื่อเขียนย่อหน้าใหม่ ปรับปรุงจุดดึงดูด และสร้างชื่อเรื่องที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO

📚 อ่านเพิ่มเติม:นักเขียนบล็อก AI ที่ดีที่สุดที่ควรลอง

7. คำสั่งและคู่มือการใช้ ClickUp AI สำหรับแม่แบบบทความบล็อก

สร้างบทความคุณภาพสูงได้เร็วขึ้นด้วย ClickUp AI Prompts และคู่มือสำหรับเทมเพลตโพสต์บล็อก
รับเทมเพลตฟรี
สร้างบทความคุณภาพสูงได้เร็วขึ้นด้วย ClickUp AI Prompts และคู่มือสำหรับเทมเพลตโพสต์บล็อก

การใช้AI ในการสร้างเนื้อหาบล็อกเป็นเรื่องปกติในปัจจุบัน แต่การใช้ให้เกิดประสิทธิภาพนั้นยังคงหายากคำแนะนำและคู่มือ ClickUp AI สำหรับเทมเพลตโพสต์บล็อกช่วยเชื่อมช่องว่างนี้ด้วยเทมเพลตสไตล์เอกสารที่เรียบง่าย ช่วยให้คุณเขียนโพสต์บล็อกทั้งหมดของคุณด้วย ClickUp Brain

คุณสามารถเริ่มต้นได้โดยการนำเอาความคิด, คำค้นหา, ตัวอย่าง, และเอกสารอ้างอิงทั้งหมดของคุณมาไว้ที่นี่เพื่อให้สมองมีบริบทที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน เมื่อบริบทพร้อมแล้ว คุณสามารถวางกรอบบล็อกที่มีให้ไว้ในตัว, เลือกโทนเสียง, และสไตล์สร้างสรรค์ของคุณได้

จากนั้น ให้ ClickUp Brain สร้างร่างแรกที่สมบูรณ์พร้อมชื่อเรื่อง คำอธิบายเมตา บทนำ ส่วนหลัก และบทสรุป

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ให้ ClickUp Brain สร้างชื่อเรื่อง หัวข้อ ตัวอย่าง และข้อความกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) ที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งช่วยกำหนดรูปแบบบล็อกของคุณได้อย่างที่คุณต้องการ
  • ทำตามขั้นตอนการทำงานที่เรียบง่ายพร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอนและภาพหน้าจอที่แสดงวิธีการใช้ ClickUp Brain ในทุกขั้นตอนของการเขียน
  • ทำงานโดยไม่มีสิ่งรบกวน เนื่องจากทุกอย่าง ตั้งแต่คำแนะนำ โครงสร้าง ไปจนถึงเครื่องมือแก้ไข ถูกตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วภายในเอกสาร ClickUp Doc เดียว

✅ เหมาะสำหรับ: บล็อกเกอร์, นักเขียน SaaS, ทีมคอนเทนต์, และทุกคนที่ต้องการเขียนบล็อกได้รวดเร็วและมีคุณภาพสูงโดยใช้ AI โดยไม่ลดคุณภาพ

🎁 โบนัส: รับชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีเขียนและปรับปรุงบทความบล็อกให้รวดเร็วขึ้นด้วย ClickUp Brain:

8. แม่แบบบล็อกโซเชียลมีเดีย ClickUp

จัดระเบียบเนื้อหาหลายแพลตฟอร์มด้วยเทมเพลตบล็อกโซเชียลมีเดียของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดระเบียบเนื้อหาหลายแพลตฟอร์มด้วยเทมเพลตบล็อกโซเช

ด้วยจำนวนผู้ใช้โซเชียลมีเดียมากกว่า 5.24 พันล้านคนและผู้คนใช้เวลาในการเลื่อนดูมากกว่า 2 ชั่วโมงต่อวันคุณไม่สามารถปล่อยให้กระบวนการทำงานด้านเนื้อหาโซเชียลมีเดียของคุณกระจัดกระจายได้

เทมเพลตบล็อกโซเชียลมีเดียของ ClickUpมอบแดชบอร์ดเดียวให้คุณจัดการไอเดียโพสต์ ฉบับร่าง การออกแบบ การตรวจสอบ และวันที่เผยแพร่สำหรับโซเชียลมีเดียทั้งหมดของคุณ คุณสามารถแท็กแต่ละบล็อกตามผู้เขียน ประเภทบล็อก ช่องทางโซเชียลมีเดีย ขั้นตอน นักออกแบบ ฯลฯ ทำให้ที่นี่กลายเป็นฐานข้อมูลบรรณาธิการกลางของคุณ

เมื่อโพสต์ถูกเพิ่มเข้ามาแล้ว กระบวนการทำงานจะกลายเป็นภาพที่มองเห็นได้ชัดเจนในทันที มุมมองบอร์ดจะจัดระเบียบไทม์ไลน์ของโพสต์ทั้งหมดของคุณเป็นแต่ละขั้นตอน ได้แก่ ไอเดีย, วิจัย, ร่าง, เนื้อหา, ภาพประกอบ, ตรวจสอบคุณภาพ, และเผยแพร่ การดำเนินงานต่อไปสามารถทำได้ง่าย ๆ เพียงแค่ลากการ์ดแต่ละใบไปยังขั้นตอนถัดไป

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • วางแผนตารางการเผยแพร่ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองแบบลากและวางที่แสดงเวลาที่แต่ละโพสต์จะเผยแพร่ได้อย่างแม่นยำ
  • ติดตามประสิทธิภาพโดยใช้มุมมองตารางของ ClickUpที่บันทึกจำนวนวันใช้งานจริง จำนวนการเข้าชมหน้า ความคิดเห็น และการแชร์บนโซเชียล
  • บันทึกทุกรายละเอียดด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับวันครบกำหนด, ตัวชี้วัด, URL สุดท้าย, และอื่น ๆ
  • งานถูกจัดกลุ่มตาม ขั้นตอนของบล็อก และเน้นสามช่องการตรวจสอบ: การอนุมัติร่าง, การอนุมัติเนื้อหา, และการอนุมัติภาพ

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโซเชียลมีเดียและทีมคอนเทนต์ที่ต้องการเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียอย่างสม่ำเสมอและติดตามประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดาย

📚 อ่านเพิ่มเติม:แพลตฟอร์มการร่วมมือด้านเนื้อหาอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI

9. เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการบล็อก ClickUp

สร้างภาพรวมของกระบวนการจัดการเนื้อหาทั้งหมดของคุณด้วยเทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการบล็อกของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างภาพรวมของกระบวนการจัดการเนื้อหาทั้งหมดของคุณด้วยเทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการบล็อกของ ClickUp

เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการบล็อก ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้คุณติดตามบล็อกทั้งหมดของคุณพร้อมกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถกำหนดวันที่เผยแพร่ทีละรายการและปรับวันที่เหล่านั้นได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวางในมุมมองปฏิทิน

หากคุณต้องการมุมมองที่กว้างขึ้นหรือแคบลงของตารางเวลาของคุณ คุณสามารถสลับระหว่างสัปดาห์, เดือน, หรือกรอบเวลาที่กำหนดเองได้เพียงคลิกเดียว ด้วยฟิลด์เช่น ขั้นตอนของบล็อก, วันที่เผยแพร่, ช่องทาง, ลิงก์ร่าง, กราฟิก, การอนุมัติการออกแบบ, การอนุมัติข้อความ, และลิงก์บล็อกสุดท้าย คุณสามารถเห็นทุกรายละเอียดได้โดยไม่ต้องเปิดงานหลายอย่าง

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ดูลำดับความสำคัญด้วยฟีเจอร์ Swimlanes ที่แสดงตำแหน่งของแต่ละบล็อกในกระบวนการทำงานและความเร่งด่วน
  • ค้นหาทุกงานได้ในพริบตา พร้อมตัวอย่างภาพกราฟิก รูปย่อ และลิงก์ร่างที่แสดงอยู่ภายในแต่ละการ์ด
  • สร้างคลังถาวรโดยการเก็บ URL ที่ใช้งานได้จริงของทุกบทความที่เผยแพร่ไว้ในช่อง ลิงก์บล็อกสุดท้าย เพื่อให้ประวัติเนื้อหาทั้งหมดของคุณเข้าถึงได้ง่าย

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมคอนเทนต์ที่ต้องการมีกระบวนการเผยแพร่บล็อกที่สม่ำเสมอ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณต้องการภาพที่ชัดเจนว่าบล็อกของคุณกำลังดำเนินการอย่างไรClickUp Dashboardsสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาในการคาดเดาได้มาก มันรวบรวมกิจกรรมเนื้อหาที่สำคัญทั้งหมดของคุณไว้ในหน้าจอเดียว ทำให้คุณสามารถเห็นสิ่งที่กำลังไปได้ดีและสิ่งที่ต้องการความสนใจ

ให้ทีมของคุณมีมุมมองที่เป็นระเบียบของเป้าหมายและงานต่าง ๆ ด้วย ClickUp Dashboards
ให้ทีมของคุณมีมุมมองที่เป็นระเบียบของเป้าหมายและงานต่าง ๆ โดยใช้แดชบอร์ดของ ClickUp

10. แม่แบบปฏิทินการโพสต์ ClickUp

วางแผนและจัดระเบียบเนื้อหาหลากหลายรูปแบบด้วยเทมเพลตปฏิทินการโพสต์ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนและจัดระเบียบเนื้อหาหลากหลายรูปแบบด้วยเทมเพลตปฏิทินการโพสต์ของ ClickUp

เทมเพลตปฏิทินการโพสต์ของ ClickUpให้คุณเห็นภาพรวมทั้งหมดของสิ่งที่คุณกำลังเผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณ แต่ละโพสต์จะแสดงเป็นบัตรงานพร้อมหัวข้อที่มีรหัสสีซึ่งแสดงขั้นตอนของมัน ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในขั้นตอนการวิจัย การเขียนเนื้อหา การออกแบบ การอนุมัติ หรือเผยแพร่แล้ว

มุมมองของคณะกรรมการยังแสดงสื่อจริงของคุณ เช่น รูปภาพของคุณ ที่จะโพสต์พร้อมกับแต่ละโพสต์ เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นภาพของแต่ละโพสต์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ หากคุณต้องการทำความเข้าใจกลยุทธ์เนื้อหาของคุณตามรูปแบบ คุณสามารถจัดกลุ่มโพสต์ของคุณตามหมวดหมู่ได้เช่นกัน เช่น บทความบล็อก เนื้อหาเว็บไซต์ วิดีโอสด คาราโอเกะ หรือลิงก์ ซึ่งช่วยให้คุณตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วว่าความสมดุลของส่วนผสมเนื้อหาของคุณเป็นอย่างไร

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดตารางเวลาของคุณโดยอัตโนมัติด้วยการจัดเรียงโพสต์เป็น วันนี้ พรุ่งนี้ วันศุกร์ และอนาคต ทันทีที่คุณเพิ่ม วันที่โพสต์
  • ทำให้ช่องว่างและปริมาณเนื้อหาที่มากเกินไปชัดเจนด้วยปฏิทินรายเดือนที่มีรหัสสีซึ่งแสดงตำแหน่งที่คุณต้องปรับปรุงอย่างชัดเจน
  • รักษาโทนและภาพลักษณ์ให้สอดคล้องกันด้วย คู่มือแบรนด์ ในตัวที่แนะนำสไตล์และการจัดรูปแบบของทุกโพสต์

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการและผู้สร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่ต้องการวิธีวางแผนและเผยแพร่เนื้อหาอย่างสม่ำเสมอโดยไม่พลาดกำหนดส่งผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายช่องทาง

11. แม่แบบแผนการเผยแพร่เนื้อหา ClickUp

วางแผนและจัดตารางเนื้อหาทุกชิ้นบนปฏิทินรายเดือนแบบภาพโดยใช้เทมเพลตแผนการเผยแพร่เนื้อหาของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนและจัดตารางเนื้อหาทุกชิ้นบนปฏิทินรายเดือนแบบภาพโดยใช้เทมเพลตแผนการเผยแพร่เนื้อหาของ ClickUp

การสร้างและเผยแพร่เนื้อหาจะง่ายขึ้นเมื่อคุณมีเทมเพลตแผนการเผยแพร่เนื้อหาของ ClickUpอยู่กับคุณ มันช่วยจับทุกไอเดียเนื้อหาเป็นงานและจัดกลุ่มโดยอัตโนมัติตามระดับความสำคัญ เช่น ฉุกเฉิน สูง ปกติ และต่ำ

สำหรับทุกงาน คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดต่างๆ เช่น การดำเนินการที่ทำ วัตถุประสงค์ ประเภทของเนื้อหา เสาหลักของเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย คำหลัก และทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อระบุข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของคุณ งานเดียวกันสามารถดูในรูปแบบปฏิทินเต็มรูปแบบ ซึ่งคุณสามารถลากและวางเนื้อหาเพื่อปรับกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดาย

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • รับระบบประเภทเนื้อหาหลายแท็ก ให้แนวคิดเดียวสามารถเป็นโพสต์ + เรื่องราว + บล็อก + อินโฟกราฟิก ได้พร้อมกัน
  • ติดตามความคืบหน้าของงานของคุณด้วยแท็กที่มีสีแตกต่างกันสำหรับประเภทเนื้อหา, เสาหลัก, ทรัพยากรที่ต้องการ, และสถานะการอนุมัติ, ทำให้คุณสามารถเห็นความคืบหน้าได้โดยไม่ต้องเปิดงานแต่ละชิ้น
  • ทำงานได้เร็วขึ้นด้วยเคล็ดลับด่วนในตัวที่คอยเตือนให้คุณวางไอเดียใหม่ไว้ใต้ช่องทางเร่งด่วนโดยตรง

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมหรือผู้สร้างสรรค์ที่ต้องการระบบการเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นระเบียบ ซึ่งจัดการทุกไอเดียตั้งแต่การระดมความคิดจนถึงการเผยแพร่

รายการเทมเพลตแผนเนื้อหาที่เราคัดสรรมาอย่างดีช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นโดยช่วยให้คุณเลือกแผนเนื้อหาที่:

  • จัดวางกระบวนการเนื้อหาทั้งหมดของคุณในขั้นตอนที่เรียบง่ายและเข้าใจง่าย
  • ช่วยให้ง่ายขึ้นในการจับคู่หัวข้อกับผู้ชมและช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสม
  • รักษาเส้นตายและผู้รับผิดชอบให้สอดคล้องกัน เพื่อให้ทีมของคุณไม่พลาดวันเผยแพร่

12. แม่แบบการผลิตเนื้อหาเว็บ ClickUp

จัดการทุกขั้นตอนของกระบวนการเขียนของคุณด้วยเทมเพลตการผลิตเนื้อหาเว็บของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดการทุกขั้นตอนของกระบวนการเขียนของคุณด้วยเทมเพลตการผลิตเนื้อหาเว็บของ ClickUp

การสร้างเนื้อหาสำหรับลูกค้าหลายรายหรือหลายช่องทางใช่หรือไม่? หากใช่ คุณจำเป็นต้องใช้เทมเพลตการผลิตเนื้อหาเว็บของ ClickUp ซึ่งประกอบด้วยสองฟิลด์หลัก: หมวดหมู่การออกแบบ และ ความคืบหน้า หมวดหมู่การออกแบบช่วยให้คุณจัดกลุ่มประเภทเนื้อหา เช่น หน้าแลนดิ้ง, โพสต์บล็อก, หรือเนื้อหาเว็บเข้าด้วยกัน

ความคืบหน้า, แถบอัปเดตอัตโนมัติ, แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแต่ละส่วนได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว นอกจากนี้ยังอัปเดตโดยอัตโนมัติตามงานย่อย ทำให้ง่ายอย่างยิ่งในการตรวจสอบสถานะของงานใดๆ ได้ในพริบตา

แกนหลักของเทมเพลตคือกระบวนการผลิตงานย่อย 7 ขั้นตอนที่ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การวิจัยและการเขียนไปจนถึงการเปลี่ยนแปลง การแก้ไข และสคีมา แต่ละขั้นตอนเป็นตัวแทนของหมุดหมายสำคัญในการสร้างเนื้อหา ทำให้กระบวนการโปร่งใสและสามารถติดตามได้สำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • สร้างรายการตรวจสอบย่อยอย่างละเอียดสำหรับ SEO บนหน้าเว็บ การจัดรูปแบบ การเชื่อมโยงภายใน การตรวจทาน หรือ การปรับแต่งภาพ
  • รวมทุกอย่างไว้ด้วยกันด้วยส่วน ไฟล์แนบ สำหรับสรุปงาน ภาพหน้าจอ เอกสารอ้างอิง และเอกสารของแบรนด์
  • ตรวจพบความล่าช้าได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยไอคอนแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีงานย่อยที่ไม่มีกำหนดส่ง

✅ เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่และทีมที่จัดการกับกระบวนการเนื้อหาหลายขั้นตอน ซึ่งการวิจัย การเขียน การอนุมัติ การแก้ไข งาน SEO ฯลฯ จำเป็นต้องดำเนินการไปพร้อมกันโดยไม่สูญเสียการมองเห็นหรือกำหนดเวลา

คลังแม่แบบ: แม่แบบแผนกลยุทธ์เนื้อหาฟรีเพื่อทำให้แผนเนื้อหาของคุณเป็นระบบ

13. แม่แบบเนื้อหา SEO ของ ClickUp

สร้างแผนเนื้อหาที่ละเอียดและปรับให้เหมาะสมกับ SEO ด้วยเทมเพลต ClickUp SEO Content Brief
รับเทมเพลตฟรี
สร้างแผนเนื้อหาที่ละเอียดและปรับให้เหมาะสมกับ SEO ด้วยเทมเพลต ClickUp SEO Content Brief

การปรับแต่งเนื้อหาของคุณให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหาเพื่อปรับปรุงอันดับของมันน่าจะเป็นส่วนแรกของการทำเนื้อหา SEO ให้ประสบความสำเร็จ.เทมเพลต ClickUp SEO Content Brief นำเวิร์กโฟลว์ SEOทั้งหมดมาไว้ในเอกสารที่จัดรูปแบบอย่างดีเพียงเอกสารเดียว.

คุณสามารถแท็กเจ้าของบทความ ผู้มีส่วนร่วม และผู้อนุมัติ เพื่อให้ทุกคนทราบถึงบทบาทของตนตั้งแต่เริ่มต้น นักเขียนยังได้รับองค์ประกอบที่แสดงในหน้าผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา (SERP) ที่จำเป็น เช่น ชื่อเรื่องที่สามารถคลิกได้ แท็กชื่อ SEO และคำอธิบายเมตา

ตารางกลุ่มเป้าหมายรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอายุ, การศึกษา, อาชีพ, รายได้, และข้อมูลเชิงลึกทางพฤติกรรมเพื่อให้ผู้เขียนทราบว่าพวกเขากำลังสื่อสารกับใคร ส่วนการสื่อสารจะระบุหัวข้อหลัก, จุดขาย, น้ำเสียง, และคำกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) ที่ชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าทุกบทความสอดคล้องกับเป้าหมายของแบรนด์

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดลำดับความสำคัญของคำหลักด้วยความชัดเจนโดยใช้คำหลักหลักและคำหลักรองแยกกัน
  • เปลี่ยนกลยุทธ์ SEO ให้เป็นแผนการเขียนที่ชัดเจนด้วยโครงร่างและพื้นที่สำหรับหัวข้อย่อยที่อธิบายว่าแต่ละส่วนควรครอบคลุมอะไรบ้าง
  • จัดเก็บทรัพยากรเฉพาะโครงการ เช่น หน้าสินค้าหรือชุดแบรนด์ ให้อยู่ในที่เดียวเพื่อการวิจัยที่สะดวก
  • รับภาพรวม SERP ของคู่แข่งโดยตรงในเอกสารสรุป เพื่อให้ผู้เขียนทราบอย่างชัดเจนว่าต้องทำผลงานให้เหนือกว่าตรงจุดใด

✅ เหมาะสำหรับ: นักกลยุทธ์ SEO และผู้จัดการเนื้อหาที่ต้องการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO

📚 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์และเครื่องมือจัดการเนื้อหาที่ดีที่สุด

14. แม่แบบการเขียนเนื้อหา ClickUp

สร้างข่าวประชาสัมพันธ์ระดับมืออาชีพด้วยเทมเพลตการเขียนเนื้อหาของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างข่าวประชาสัมพันธ์ระดับมืออาชีพด้วยเทมเพลตการเขียนเนื้อหาของ ClickUp

เทมเพลตการเขียนเนื้อหาของ ClickUpสามารถใช้สำหรับการเขียนเนื้อหาทุกประเภท รวมถึงหน้าเว็บไซต์, บทความบล็อก, ข่าวประชาสัมพันธ์, กรณีศึกษา หรือการเรียกร้องให้ดำเนินการที่เรียบง่าย มันมีเทมเพลตแยกต่างหากสำหรับเนื้อหาทุกประเภทเหล่านี้

คุณสามารถกำหนดเป้าหมายเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการเผยแพร่ ระยะเวลา และสื่อที่ต้องการได้ล่วงหน้า เพื่อให้ทุกชิ้นงานเริ่มต้นด้วยความชัดเจน เนื้อหาแต่ละประเภทจะมีโครงสร้างเป็นแนวทางให้ด้วย

ตัวอย่างเช่น ในเทมเพลตหน้าแรกของเว็บไซต์ คุณจะพบพื้นที่สำหรับบันทึกเป้าหมายของบล็อกของคุณ ผู้ชม เมนูนำทาง คำค้นหา เมตาแท็ก ส่วนฮีโร่ ประโยชน์ ข้อพิสูจน์ทางสังคม รางวัล และอื่น ๆเพื่อวางแผนเนื้อหาเว็บไซต์ของคุณ

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดระเบียบทุกสินทรัพย์เนื้อหา (รูปภาพ, วิดีโอ, ลิงก์อ้างอิง, ภาพหน้าจอ, โลโก้ลูกค้า) ในตารางสื่อเฉพาะ
  • ขจัดอาการติดขัดหน้าจอว่างเปล่าด้วยคำแนะนำแบบมีแนวทาง ('กลุ่มเป้าหมายของคุณคือใคร?', 'ฉันจะเชื่อมต่อกับพวกเขาได้อย่างไร?', ฯลฯ) ในทุกส่วน
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้แบรนด์อย่างสม่ำเสมอด้วยโมดูลแทรกโลโก้ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะภายในเทมเพลตข่าวประชาสัมพันธ์

✅ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการระบบวางแผนเนื้อหาแบบครบวงจรที่มีคำแนะนำ ซึ่งช่วยให้สามารถเขียนเนื้อหาที่พร้อมเผยแพร่ได้ตั้งแต่เริ่มต้น

คลังแม่แบบ: หากคุณกำลังมองหาโครงสร้างการเขียนที่เป็นระบบมากขึ้น คุณจะต้องชื่นชอบแม่แบบการเขียนเนื้อหาของเราอย่างแน่นอน นี่คือคอลเลกชันที่คัดสรรมาอย่างดีของแม่แบบที่พร้อมใช้งานสำหรับบทความ ข่าวประชาสัมพันธ์ เนื้อหาเว็บไซต์ จดหมายข่าว บทสคริปต์ บทสรุป และอื่นๆ อีกมากมาย

หมวดหมู่ของเทมเพลตบล็อก Figma

คุณคงเคยเห็นประเภทของเทมเพลตบล็อกที่มีให้เลือกแล้ว แต่ถ้าคุณแค่ต้องการเริ่มต้นบล็อกและยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะโฟกัสเรื่องอะไรดีล่ะ?

นี่คือหมวดหมู่ของเทมเพลตบล็อก Figma ที่พบได้บ่อยที่สุด (และมีประโยชน์) ที่คุณจะได้พบ:

1. เทมเพลตบล็อกความงามและไลฟ์สไตล์

บล็อกเกี่ยวกับความงามและไลฟ์สไตล์ถูกสร้างขึ้นด้วยเป้าหมายที่เรียบง่าย นั่นคือ ทำให้เนื้อหาของคุณดูสง่างามและดึงดูดสายตาอย่างไม่อาจต้านทานได้

ในบล็อกเหล่านี้ คุณจะพบกับคุณสมบัติต่างๆ เช่น ภาพฮีโร่ขนาดใหญ่ โทนสีที่นุ่มนวล ตัวอักษรที่หรูหรา และพื้นที่ว่างที่เพียงพอ การจัดวางได้รับการออกแบบอย่างลงตัวเพื่อเน้นภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ของคุณ ภาพก่อนและหลัง การสอนใช้งาน การแบ่งขั้นตอนประจำวัน และการเล่าเรื่องในสไตล์อินฟลูเอนเซอร์

2. แม่แบบบล็อกท่องเที่ยว

การเดินทางคือเรื่องราวและประสบการณ์. เทมเพลตเหล่านี้เน้น อย่างมากในภาพที่ชวนให้หลงใหลเพื่อให้สถานที่และจุดหมายปลายทางของคุณโดดเด่นตลอด. ตัวอักษรส่วนใหญ่เป็นแบบง่ายเพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่านเรื่องราวการเดินทางที่ยาวหรือคู่มือได้โดยไม่รู้สึกถูกท่วมท้น.

คุณจะพบ ส่วนสำหรับแผนที่, ไฮไลท์การเดินทาง, คำแนะนำ, กริดภาพถ่าย, เป็นต้น, เพื่อจัดแสดงทั้งภาพและเรื่องราวอย่างละเอียด

3. แม่แบบบล็อกส่วนตัว

จุดเด่นของเทมเพลตบล็อกส่วนตัวคือ 'คุณ' เทมเพลตเหล่านี้มัก เน้นการจัดวางตัวอักษรที่สมดุล พื้นที่ว่างที่นุ่มนวล และลดความรกรุงรังทางสายตาให้น้อยที่สุด ช่วยให้ผู้อ่านเข้าถึงความคิดและเรื่องราวของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้น

แม้แต่สำหรับภาพ พวกเขาก็พึ่งพาการออกแบบที่ละเอียดอ่อนซึ่งทำให้เนื้อหาที่ยาวสามารถอ่านได้ง่ายและดึงดูดอารมณ์ได้ คุณจะพบส่วนต่าง ๆ สำหรับบทความ, ความคิดเห็น, การอัปเดตชีวิต, และโพสต์ที่ขับเคลื่อนด้วยความเชี่ยวชาญ พร้อมกับประวัติผู้เขียนที่เรียบง่าย

👀 คุณรู้หรือไม่? สิ่งที่ผู้อ่านต้องการจากบล็อกส่วนตัวมากที่สุดคืออะไร? ความเปราะบาง

โพสต์ที่แสดง:

  • ความผิดพลาดของคุณ
  • การต่อสู้ดิ้นรน
  • ชัยชนะเล็กๆ
  • และ "ปัญหา" ที่แท้จริง

... สร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์. บล็อกที่มีเพียงภาพรวมสั้น ๆ ไม่สามารถทำผลงานได้ดีเท่ากับเนื้อหาที่ยาวและขับเคลื่อนด้วยเรื่องราว.

4. เทมเพลตบล็อกอาหารและร้านอาหาร

เทมเพลตบล็อกอาหารและร้านอาหารทำให้จานอาหารและเรื่องราวของคุณดูดีไม่แพ้รสชาติ ด้วยการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างภาพที่สวยงามและส่วนที่สอดคล้อง ทำให้เหมาะสำหรับการเผยแพร่สูตรอาหาร รายการส่วนผสม บันทึกจากเชฟ และการถ่ายภาพอาหาร

คุณจะพบกับ โทนสีอบอุ่นและตัวอักษรที่หรูหราซึ่งดึงดูดความสนใจไปที่ทั้งอาหารและเรื่องราวเบื้องหลัง

แม่แบบเหล่านี้หลายแบบยังมีพื้นที่สำหรับคำแนะนำทีละขั้นตอน รายละเอียดทางโภชนาการ ไฮไลท์ของร้านอาหาร การแนะนำเชฟ และเมนูแนะนำอีกด้วย

5. แม่แบบภาพขนาดย่อสำหรับบล็อก

เทมเพลตภาพขนาดย่อสำหรับบล็อกถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้เนื้อหาของคุณโดดเด่นและดึงดูดให้คลิกได้ในทันที การออกแบบเหล่านี้ไม่ใช่รูปแบบบล็อกที่สมบูรณ์

แทนที่จะเป็นเช่นนั้น พวกเขาได้รวม สไตล์ภาพขนาดย่อที่ดึงดูดสายตา เช่น ชื่อเรื่องที่โดดเด่น ลำดับความสำคัญทางสายตาที่ชัดเจน บล็อกสีที่เรียบง่าย หรือแม้กระทั่งการจัดวางภาพอย่างมีกลยุทธ์ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ซ้ำได้อย่างง่ายดายสำหรับทุกโพสต์

6. เทมเพลตบล็อกบรรณาธิการอเนกประสงค์

เทมเพลตบล็อกบรรณาธิการอเนกประสงค์เหมาะสำหรับเกือบทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงธุรกิจ เทคโนโลยี การเขียน และการเป็นผู้นำทางความคิด ประกอบด้วยกริดที่สะอาดตาและตัวอักษรที่มีโครงสร้างดี เพื่อสร้างเลย์เอาต์ที่ดูทันสมัยและเป็นมืออาชีพ

จะมีหลายส่วนสำหรับโพสต์ที่แนะนำ, รายการ, คู่มือ, บทความยาว, โปรไฟล์ผู้เขียน, และอื่น ๆ อีกมากมาย. พวกมันถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความสามารถในการขยายตัว.

นี่หมายความว่าไม่ว่าคุณจะเผยแพร่บทความเพียงหนึ่งบทความหรือสร้างคลังบล็อกถึงร้อยบทความ มันจะยังคงความสม่ำเสมอและดูเรียบร้อยโดยไม่จำกัดความคิดสร้างสรรค์

คลังแม่แบบ: หากคุณกำลังสร้างมากกว่าแค่รูปแบบบล็อก คลังนี้มอบชุดกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาที่พร้อมใช้งานให้คุณครบทุกด้าน เพื่อวางแผนและขยายเนื้อหาของคุณอย่างมืออาชีพ

สร้างบล็อกที่สวยงาม พร้อมสำหรับการขาย ได้รวดเร็วขึ้น ด้วย ClickUp

เทมเพลตบล็อก Figma ช่วยให้การออกแบบเลย์เอาต์ที่น่าดึงดูดเป็นเรื่องง่าย โดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ พวกมันช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นหน้าบล็อกที่สวยงาม ซึ่งดูดีบนทุกอุปกรณ์

แต่การออกแบบที่ยอดเยี่ยมเป็นเพียงครึ่งทางเท่านั้น คุณยังต้องมีวิธีการที่ราบรื่นในการวางแผนหัวข้อ จัดการร่าง ติดตามการแก้ไข จัดระเบียบทรัพยากร จัดการ SEO และเผยแพร่ผลงานอย่างสม่ำเสมอ

นั่นคือจุดที่เทมเพลตของ ClickUp เข้ามามีบทบาทได้อย่างลงตัว พวกเขามอบเวิร์กโฟลว์ ปฏิทิน รายการตรวจสอบ และระบบเนื้อหาที่พร้อมใช้งาน ซึ่งช่วยให้กระบวนการเขียนบล็อกของคุณเป็นระเบียบ ตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการโปรโมต

หากคุณต้องการสร้างบล็อกที่ไม่เพียงแต่มีดีไซน์สวยงามเท่านั้น แต่ยังมีความสม่ำเสมอและพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผู้เข้าชมให้เป็นลูกค้า ClickUp คือเครื่องมือที่คุณต้องมีไว้ข้างตัว

ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และสร้างกระบวนการทำงานด้านเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพจริง