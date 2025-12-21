เทมเพลตบล็อก Figma ฟรีสำหรับการจัดวางบล็อกสมัยใหม่

ทุกวัน อินเทอร์เน็ตมีโพสต์บล็อกใหม่ประมาณ 7.5 ล้านโพสต์นั่นคือขนาดที่นักการตลาดต้องแข่งขันด้วย
อย่างไรก็ตาม หลายคนเสียเวลาหลายชั่วโมงไปกับการพยายามออกแบบเลย์เอาต์บล็อกที่สะอาดและมืออาชีพจากศูนย์ และนั่นคือจุดที่ปัญหาที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้น
ทำไมต้องชะลอการเผยแพร่เนื้อหาของคุณก่อนที่จะเขียนแม้แต่คำเดียว? ลองใช้เทมเพลตบล็อกคุณภาพสูงมากมายที่มีให้ใช้ได้เลย! ด้านล่างนี้คุณจะพบกับเทมเพลตบล็อก Figma ฟรี ที่ให้คุณออกแบบเลย์เอาต์บล็อกที่ปรับแต่งได้และตอบสนองต่อทุกอุปกรณ์ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับกระบวนการทำงานของคุณได้ทันที นอกจากนี้ เรายังจะแบ่งปันเทมเพลตClickUpเป็นโบนัสอีกด้วย
มาเริ่มเขียนบล็อกกันเถอะ
เทมเพลตบล็อกฟรีในพริบตา
ก่อนที่เราจะลงลึกในรายละเอียด นี่คือภาพรวมของเทมเพลตบล็อก Figma ที่ดีที่สุดบางส่วน พร้อมบล็อกเกอร์ที่เหมาะสำหรับเทมเพลตเหล่านี้ คุณสมบัติเด่น และรูปแบบที่เทมเพลตมีให้
เทมเพลตบล็อก Figma คืออะไร?
เทมเพลตบล็อก Figma คือรูปแบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้คุณสร้างหน้าบล็อกที่ดูเป็นมืออาชีพและรองรับการแสดงผลบนทุกอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดาย คุณจะได้รับโครงสร้างสำเร็จรูปสำหรับออกแบบส่วนหัว รูปภาพเด่น ไซด์บาร์ ปุ่มกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) และองค์ประกอบอื่น ๆ อีกมากมาย
เทมเพลตเหล่านี้ช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในการออกแบบจากศูนย์ และรับประกันความสม่ำเสมอทางสายตาในทุกโพสต์ที่คุณเผยแพร่
เทมเพลตจำนวนมากยังมาพร้อมกับชุด UI ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ กรอบที่รองรับการใช้งานบนมือถือ และบล็อกเนื้อหาที่คุณสามารถลาก ทำซ้ำ และปรับแต่งให้เหมาะกับบทความประเภทต่างๆ ได้
ไม่ว่าคุณจะกำลังออกแบบบทความเชิงบรรยายแบบยาว ประกาศผลิตภัณฑ์ หรือโพสต์เคล็ดลับสั้น ๆ เทมเพลตบล็อก Figma จะช่วยให้คุณสร้างเลย์เอาต์สุดท้ายที่ออกแบบมาอย่างดีได้รวดเร็วขึ้น
ทำไมต้องใช้เทมเพลตบล็อก Figma?
เทมเพลตบล็อก Figma มอบพื้นฐานทางภาพที่มั่นคงให้คุณเริ่มต้นได้
ด้วยเทมเพลตเหล่านี้ คุณสามารถ:
- ปรับแต่งสี, แบบอักษร, ระยะห่าง, และองค์ประกอบให้ตรงกับแบรนด์ของคุณโดยไม่สูญเสียโครงสร้างพื้นฐาน
- สร้างหน้าเว็บที่ตอบสนองได้ง่าย โหลดได้ราบรื่น และอ่านได้อย่างสมบูรณ์แบบบนทุกอุปกรณ์
- ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นเนื่องจากสมาชิกในทีมทุกคนสามารถทำงานจากไฟล์เดียวกันได้
- มุ่งเน้นที่เนื้อหา ไม่ใช่การจัดรูปแบบ เพื่อให้กระบวนการผลิตของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นในที่สุด
- ทดลองใช้รูปแบบการจัดวางหลายแบบอย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะเลือกแบบที่ดีที่สุด
👀 คุณรู้หรือไม่?ธุรกิจประมาณ80% ได้รับผลลัพธ์ทางการตลาดที่วัดได้จากบล็อก แต่มีข้อสังเกต: ความสำเร็จครั้งใหญ่ยังคงเกิดขึ้นไม่บ่อย มีเพียง 21% ของบล็อกเกอร์ที่กล่าวว่าเนื้อหาของพวกเขาให้ผลลัพธ์ที่ 'แข็งแกร่ง' ในขณะที่ 60% กล่าวว่าให้ผลลัพธ์ 'บางส่วน'
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตบล็อก Figma ดี?
ก่อนเลือกเทมเพลตบล็อก Figma สำหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณ นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณา: 👇
- โครงสร้างที่ตอบสนอง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ว่าคุณจะเลือกรูปแบบใดก็ตามเหมาะสมกับทุกอุปกรณ์ (มือถือ, แท็บเล็ต, เดสก์ท็อป)
- ปรับแต่งได้ง่าย: มองหาเทมเพลตที่ให้คุณเปลี่ยนสี, แบบอักษร, ระยะห่าง และทุกส่วนอื่น ๆ ตามความต้องการของบล็อกของคุณ
- ส่วนประกอบที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้: เลือกเทมเพลตที่มีบล็อกสำเร็จรูป เช่น ปุ่ม หัวข้อ กล่องผู้เขียน และกรอบรูปภาพ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องสร้างใหม่ทุกครั้ง
- ความเข้ากันได้กับแบรนด์: เลือกการออกแบบ Figma ที่สามารถเข้ากับบุคลิกของแบรนด์คุณได้ ไม่ว่าจะเป็นแบบมินิมอล โดดเด่น มีจริยธรรม หรือทันสมัย
- ความสมดุลระหว่างภาพและข้อความ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแม่แบบมีความสมดุลระหว่างภาพและเนื้อหา เพื่อไม่ให้หน้าดูหนักหรือโล่งเกินไป
- การออกแบบที่เน้นประสิทธิภาพ: หลีกเลี่ยงการจัดวางที่ซับซ้อนเกินไปและยากต่อการแปลงเป็นโค้ด เพราะอาจทำให้เว็บไซต์ของคุณช้าลงในที่สุด
- โครงสร้างที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน: ตรวจสอบว่าเทมเพลตมีการจัดระเบียบเลเยอร์ การตั้งชื่อที่เหมาะสม และการจัดกลุ่มที่ชัดเจน เพื่อให้ทุกคนในทีมทราบตำแหน่งของสิ่งต่างๆ และเข้าใจหน้าที่ของแต่ละองค์ประกอบอย่างถูกต้อง
- ความสามารถในการปรับขนาด: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทมเพลตนี้ใช้งานได้ไม่ใช่แค่สำหรับโพสต์บล็อกเดียว แต่สำหรับคลังเนื้อหาทั้งหมดในอนาคตของคุณ
📈 ข้อมูลเชิงลึกทางการตลาด:บทความบล็อกคิดเป็น 19.47% ของรูปแบบเนื้อหาทั้งหมดที่นักการตลาดใช้ ซึ่งทำให้บล็อกเป็นรูปแบบที่ถูกใช้มากเป็นอันดับ 4 รองจากวิดีโอสั้น รูปภาพ และการสัมภาษณ์
เทมเพลตบล็อก Figma ฟรี
มาเริ่มกันเลย! นี่คือรายการเทมเพลตบล็อกที่ดีที่สุดของ Figma สำหรับหน้าบล็อกที่ทันสมัยและดึงดูดสายตา
1. เทมเพลตบล็อกความงาม Figma
เทมเพลตบล็อกความงาม Figma มอบเลย์เอาต์ใหม่สดใสด้วยโทนสีพาสเทลอ่อนโยนที่ช่วยให้บล็อกความงามของคุณโดดเด่นทันที คุณสามารถใช้เพื่อเผยแพร่ขั้นตอนการดูแลผิว เคล็ดลับการแต่งหน้า รีวิวผลิตภัณฑ์ และเรื่องราวสัมภาษณ์โดยใช้หน้าสำเร็จรูปที่คุณสามารถเปลี่ยนภาพและข้อความของคุณเองได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลตทั้งหมดมีธีมสีชมพูอ่อนไล่เฉด และมีความสวยงามที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมความงามและการดูแลผิว คุณสามารถปรับแต่งฟอนต์ สี รูปแบบ และรูปภาพให้เข้ากับแบรนด์หรือสไตล์ส่วนตัวของคุณได้
นอกจากนี้ยังมีแท็บสำหรับโพสต์ที่กำลังเป็นที่นิยม, หน้าบทความ, ส่วนสมัครสมาชิกในตัว, และส่วนไฮไลท์วิดีโอเฉพาะที่ช่วยให้คุณสามารถนำเสนอเนื้อหาความงามของคุณในรูปแบบนิตยสารได้อย่างง่ายดาย
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- นำเสนอเรื่องราวความงามของคุณด้วยรูปแบบการ์ดที่ช่วยให้ทุกโพสต์ดูเป็นระเบียบ
- เผยแพร่บทความพร้อมชื่อเมตาที่ปรับให้เหมาะสม คำอธิบายเมตา และป้ายบอกเวลาอ่าน
- เชิญชวนผู้อ่านให้ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องผ่านจดหมายข่าวในตัวระบบที่ช่วยเพิ่มจำนวนผู้สมัครสมาชิกอีเมล
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้สร้างคอนเทนต์ความงามที่ต้องการเลย์เอาต์บล็อกที่เรียบง่ายแต่หรูหรา
2. เทมเพลต Figma สำหรับบล็อกท่องเที่ยว
หากคุณชอบเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณเคยไปเยือน เทมเพลตบล็อกท่องเที่ยว Figma เป็นตัวเลือกที่ดี ผู้อ่านของคุณจะได้รับการต้อนรับด้วยภาพฮีโร่ขนาดใหญ่ที่คุณสามารถเพิ่มภาพถ่ายการเดินทางอันน่าทึ่งของคุณและแถบค้นหาสำหรับการสำรวจจุดหมายปลายทางต่างๆ
เทมเพลตยังมีหัวข้อข่าวที่สนุกสนานและมีธีมซึ่งถามว่า 'คุณจะไปที่ไหนต่อไป?' ซึ่งกระตุ้นให้ผู้อ่านเริ่มสำรวจบล็อกของคุณทันที มีส่วนที่พร้อมใช้งาน เช่น แถบเลื่อนหมวดหมู่ แถบเลื่อนสำหรับโพสต์ล่าสุด กล่องสมัครสมาชิกเพื่อเพิ่มผู้ชมของคุณ และแม้กระทั่งแผนที่ขนาดเล็กเพื่อเน้นเส้นทางหรือสถานที่ที่ควรไปเยี่ยมชม
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- แสดงธีมการเดินทางที่แตกต่างกันโดยใช้แถบเลื่อนหมวดหมู่ที่ราบรื่นซึ่งช่วยให้ผู้อ่านค้นหาการผจญภัยที่พวกเขาชื่นชอบ
- เน้นเรื่องราวที่ดีที่สุดของคุณด้วยบัตรภาพที่เรียบหรูภายใต้ส่วนสำรวจที่แนะนำ
- จัดระเบียบเนื้อหาโดยใช้แท็กในตัวและแถบด้านข้างเพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถเลื่อนดูบล็อกของคุณได้อย่างง่ายดาย
✅ เหมาะสำหรับ: บล็อกเกอร์ท่องเที่ยวและช่างภาพที่ต้องการเลย์เอาต์พร้อมใช้งานเพื่อแบ่งปันการเดินทางและประสบการณ์ในสถานที่ต่างๆ
✈️ จุดเด่นทางสถิติ:ตามการสำรวจการเดินทางทั่วโลกของ TGM พบว่า 22% ของนักเดินทางทั่วโลกกล่าวว่าพวกเขามักใช้บล็อกการเดินทางเพื่อค้นหาจุดหมายใหม่ ๆ มากที่สุด ซึ่งทำให้บล็อกการเดินทางอยู่ในระดับเดียวกับคำแนะนำการเดินทางและเว็บไซต์การจองการเดินทางในฐานะช่องทางค้นหาหลัก
3. การออกแบบบล็อกส่วนตัวในเทมเพลต Figma
เทมเพลตการออกแบบบล็อกส่วนตัวใน Figma ถูกสร้างขึ้นในลักษณะที่ทำให้บทความเกี่ยวกับความเป็นผู้นำทางความคิดและเนื้อหาส่วนตัวของคุณรู้สึกเป็นธรรมชาติและเหมาะสม แทนที่จะใช้ส่วนหัวบล็อกแบบธรรมดา เทมเพลตนี้ใช้การออกแบบคลื่นโค้งที่แยกเมนูด้านบนออกจากเนื้อหาหลัก
ที่ด้านบนสุด คุณจะเห็นชื่อบล็อกของคุณ แถบนำทางที่เรียบร้อย และเครื่องมือที่มีประโยชน์บางอย่าง เช่น การค้นหา การสลับธีม และปุ่มสมัครสมาชิก ถัดจากส่วนนี้ลงมา คุณจะพบฟีดบทความ ซึ่งมีแท็บอัจฉริยะสองแท็บ: หนึ่งสำหรับโพสต์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของคุณ และอีกหนึ่งสำหรับบทความที่เผยแพร่ล่าสุดของคุณ
แต่ละบทความตัวอย่างมาพร้อมกับภาพขนาดย่อที่โดดเด่นพร้อมคำอธิบายสั้น ๆ และรายละเอียดเช่น จำนวนการดู, วันที่, และเวลาในการอ่าน
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- สร้างตัวตนส่วนตัวของคุณผ่านแถบด้านข้างที่แสดงรูปโปรไฟล์และประวัติย่อของคุณ พร้อมหมวดหมู่เนื้อหาสำคัญ
- เชื่อมต่อกับผู้อ่านของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยไอคอนโซเชียลมีเดียที่ทำหน้าที่เป็นลิงก์ด่วนไปยังช่องทางออนไลน์ของคุณ
- ปรับปรุงความอ่านง่ายโดยใช้ข้อความที่เว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม การจัดวางตัวอักษรที่ราบรื่น และบล็อกโค้ดเฉพาะสำหรับเนื้อหาทางเทคนิค
- ดึงดูดผู้สมัครสมาชิกใหม่ได้อย่างรวดเร็วด้วยแบบฟอร์มกรอกชื่อและอีเมลที่เรียบง่าย ให้ความรู้สึกอบอุ่นและไม่กดดัน
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้สร้างสรรค์, นักพัฒนา, นักเขียน, และทุกคนที่ต้องการพื้นที่เพื่อแบ่งปันเรื่องราวและไอเดียของพวกเขา
4. Veggieble – เทมเพลต UI สำหรับบล็อกอาหารร้านอาหารใน Figma
หากคุณต้องการสร้างเว็บไซต์ร้านอาหารที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักในอาหาร Veggieble – Restaurant Food Blog UI Figma Template เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม หน้าแรกได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันสำหรับหัวข้อบล็อกของคุณ รูปภาพอาหารที่สดใส และส่วนที่สร้างความไว้วางใจ
คุณสามารถนำเสนอข้อเสนอพิเศษของคุณได้อย่างง่ายดาย เน้นเมนูที่สร้างสรรค์โดยเชฟ เมนูยอดนิยมของลูกค้า และแม้กระทั่งแชร์วิดีโอเบื้องหลังการเตรียมอาหารของคุณ เทมเพลตนี้ยังมีส่วนที่อุทิศให้กับสูตรอาหารและเคล็ดลับสุขภาพโดยเฉพาะ
นอกจากนี้ ยังมีหน้าทีมให้คุณแนะนำเชฟและนักโภชนาการของคุณได้อีกด้วย ยังมีหน้าติดต่อที่มีแบบฟอร์มง่าย ๆ และแผนที่แบบฝังไว้เพื่อการสื่อสารที่รวดเร็ว
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- เน้นเมนูขายดีด้วยบัตรสินค้าและป้ายราคาพร้อมใช้งาน
- นำเสนอเครื่องมือส่งเสริมสุขภาพ เช่น เครื่องคำนวณดัชนีมวลกายในตัว เพื่อเพิ่มคุณค่าพิเศษให้กับผู้เยี่ยมชม
- แนะนำผู้ใช้ผ่านตัวกรองที่จัดเรียงบทความบล็อกตามสูตรอาหาร, ไลฟ์สไตล์, โภชนาการ, และอื่น ๆ
- นำเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและเชฟของคุณโดยใช้ตารางทีมที่สะอาดและบัตรโปรไฟล์
✅ เหมาะสำหรับ: ร้านอาหาร, แบรนด์เตรียมอาหาร, โค้ชด้านโภชนาการ, และธุรกิจอาหารเริ่มต้นที่ต้องการเว็บไซต์อาหารที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติซึ่งช่วยสร้างความไว้วางใจและเพิ่มการขาย
📊 ตรวจสอบข้อเท็จจริง: บล็อกอาหารที่มีผลงานโดดเด่นเป็นหนึ่งในกลุ่มเฉพาะทางที่ทำกำไรได้มากที่สุดในวงการบล็อกเกอร์ โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 9,169 ดอลลาร์สหรัฐ
5. เทมเพลต Figma สำหรับภาพขนาดย่อของบล็อก
ภาพตัวอย่างบล็อกที่ยอดเยี่ยมสามารถตัดสินได้ว่าใครจะคลิกที่บทความของคุณหรือเลื่อนผ่านไป และเทมเพลต Figma สำหรับภาพตัวอย่างบล็อกนี้จะทำให้ส่วนนั้นง่ายขึ้น การจัดวางมีลักษณะเด่นด้วยตัวอักษรที่โดดเด่น, ภาพตัวละครมนุษย์ที่ทันสมัยขนาดใหญ่, และภาพประกอบที่สดใส
การออกแบบหลักใช้พื้นที่หัวข้อขนาดใหญ่ที่คุณสามารถเพิ่มชื่อบล็อกของคุณซึ่งจะมองเห็นได้ทันทีสำหรับผู้อ่าน กราฟิกสนับสนุนเช่นรูปทรงเรขาคณิตและตัวละครช่วยเพิ่มบุคลิกภาพ
ชุดสีสามารถปรับเปลี่ยนได้เช่นกัน คุณสามารถเปลี่ยนสีหรือปรับรูปแบบได้อย่างง่ายดายตามสไตล์บล็อกของคุณ เนื่องจากทุกอย่างใน Figma สามารถแก้ไขได้ คุณสามารถเปลี่ยนข้อความ, แทนที่รูปภาพ, หรือทดลองกับสไตล์ภาพต่าง ๆ ได้ตามนิชของคุณ เช่น การศึกษา, ไลฟ์สไตล์, เทคโนโลยี, หรือประสิทธิภาพการทำงาน
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ใช้สีของแบรนด์ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยสไตล์สีของ Figma เพื่อให้แน่ใจว่าทุกภาพขนาดย่อมีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ภาพรวมของคุณ
- จัดระเบียบภาพขนาดย่อทั้งหมดของคุณให้อยู่ด้วยกันกับโครงสร้างกรอบที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- ส่งออกภาพขนาดย่อคุณภาพสูงในขนาดที่คุณต้องการ พร้อมอัปโหลดไปยังบล็อกหรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของคุณได้ทันที
✅ เหมาะสำหรับ: บล็อกเกอร์, นักเขียน, ครูผู้สอน, และผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการภาพหน้าปกที่สวยงามและมีผลกระทบสูงเพื่อเพิ่มอัตราการคลิกผ่าน
6. การเขียน X – เทมเพลตบล็อก Figma
เทมเพลต Figma สำหรับบล็อก Writing X เหมาะสำหรับการสร้างบล็อกที่ดูพรีเมียมและเน้นเนื้อหา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาจำนวนมาก เช่น บล็อก SaaS, บล็อกด้านการออกแบบและการตลาด, คู่มือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเว็บไซต์บรรณาธิการ
เมื่อคุณเปิดเทมเพลต คุณจะพบแถบค้นหาที่มีลิงก์ไปยังทุกหน้า หมวดหมู่ ติดต่อ เข้าสู่ระบบ และปุ่มสมัครสมาชิก ฯลฯ ทันที ด้านล่างนั้นเลย์เอาต์จะเปิดไปยังส่วนฮีโร่ที่กว้างขวาง ซึ่งบทความเด่นของคุณจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษ
พื้นที่อ่านมีขอบว่างกว้าง หัวข้อที่โดดเด่น ระยะห่างระหว่างย่อหน้าที่อ่านง่าย และมีแถบด้านข้างที่สามารถเลือกแสดงได้ แถบด้านข้างประกอบด้วยช่องสมัครสมาชิกจดหมายข่าว ประวัติผู้เขียน ไอคอนโซเชียลมีเดีย และรายการบทความยอดนิยม
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ปรับปรุงการเผยแพร่เนื้อหาของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการใช้เลย์เอาต์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งต้องการการแก้ไขเพียงเล็กน้อยก่อนนำไปใช้งานจริง
- แสดงโฆษณาและ CTA ในช่องที่กำหนดซึ่งเข้ากับการอ่านอย่างเป็นธรรมชาติ
- สร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือด้วยหน้าผู้เขียนที่ครบถ้วน พร้อมประวัติส่วนตัว ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง และฟีดบทความที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล
✅ เหมาะสำหรับ: บล็อกเกอร์, นักเขียนสื่อ, ผู้สร้างจดหมายข่าว, หรือทีมเนื้อหา SaaS ที่กำลังมองหาเลย์เอาต์บล็อกสไตล์บรรณาธิการที่เน้นความชัดเจนและเนื้อหาคุณภาพสูง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณกำลังออกแบบบล็อกของคุณใน Figma ขั้นตอนต่อไปคือการเติมเนื้อหาที่จะทำงานให้คุณได้อย่างต่อเนื่องแม้หลังจากเผยแพร่ไปแล้วนี่คือตัวอย่างของเนื้อหาที่คงความน่าสนใจตลอดเวลา ซึ่งช่วย ดึงดูดการเข้าชมในระยะยาวได้อย่างแน่นอน
ข้อจำกัดของการใช้ Figma สำหรับบล็อก
ไม่ต้องสงสัยเลยว่า Figma เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการออกแบบเลย์เอาต์บล็อก แต่ก็มีข้อจำกัดของมันเช่นกัน นี่คือบางสิ่งที่ควรคำนึงถึงก่อนที่คุณจะสร้างเวิร์กโฟลว์บล็อกทั้งหมดของคุณในนั้น:
- ปัญหาด้านประสิทธิภาพกับไฟล์ออกแบบขนาดใหญ่: ผู้ใช้รายงานบ่อยครั้งว่าเกิดความล่าช้า, ข้อขัดข้อง, และแม้กระทั่งเวลาในการโหลดที่ช้าเมื่อทำงานกับไฟล์ขนาดใหญ่
- การใช้งานจำกัดเมื่ออินเทอร์เน็ตไม่ดีหรือไม่เสถียร: สำหรับผู้สร้างที่เดินทางบ่อยหรือทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการเชื่อมต่อต่ำ แพลตฟอร์มนี้มีฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ที่จำกัด
- เส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักออกแบบ: แม้ว่าผู้รีวิวจะยกให้ Figma เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น แต่บางครั้งนักการตลาดหรือนักเขียนก็จำเป็นต้องเข้ามาปรับแต่งรูปแบบบล็อกด้วยตนเอง
- ไม่เหมาะสำหรับการจัดการข้อความยาว: ผู้ใช้รายงานว่าการจัดการข้อความแบบ rich-text รู้สึกถูกจำกัด และการจัดรูปแบบบางครั้งอาจเสียหาย นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดที่รายงานเกี่ยวกับการควบคุมการจัดรูปแบบตัวอักษรและการส่งออกการออกแบบที่ยาวและมีเนื้อหาหนัก
- การส่งมอบงานสำหรับแผนฟรีมีข้อจำกัด: ผู้ใช้ร้องเรียนว่าการเปลี่ยนดีไซน์บล็อกใน Figma ให้เป็นหน้า CMS ที่ใช้งานได้จริงนั้นต้องพึ่งพาโหมด Dev เป็นอย่างมาก ซึ่งโหมดนี้มีให้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
📚 อ่านเพิ่มเติม:แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การตลาดเนื้อหาที่ดีที่สุด
เทมเพลตบล็อก Figma ทางเลือก
การสร้างเนื้อหาบล็อกที่มีคุณภาพสูงและสม่ำเสมอต้องใช้มากกว่าทักษะการเขียน ทีมบรรณาธิการจำเป็นต้องประสานงานปฏิทินเนื้อหา จัดการงานเขียน ตรวจสอบรายการ SEO และทำให้แน่ใจว่าทุกโพสต์มีมาตรฐานคุณภาพเดียวกัน—ทั้งหมดนี้ในขณะที่ต้องจัดการบทความหลายชิ้นที่อยู่ในขั้นตอนการผลิตที่แตกต่างกัน
และนั่นคือจุดที่ClickUpโดดเด่น มันคือพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก ที่รวมเอาแอปพลิเคชันการทำงาน ข้อมูล และกระบวนการทำงานทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน
มันมอบเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูป ปฏิทินเนื้อหา รายการตรวจสอบ SEO และโครงสร้างงานให้คุณเพื่อดำเนินการบล็อกของคุณจากจุดเดียว ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่สามารถช่วยร่างเค้าโครง แนะนำการปรับปรุง และทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ
เมื่อสิ้นสุดวัน ClickUp จะขจัดรูปแบบการทำงานที่กระจัดกระจายทั้งหมดเพื่อให้บริบทครบถ้วน 100%—ดังนั้นแม่แบบบล็อกของคุณจึงไม่ใช่แค่เอกสารนิ่งๆ แต่เป็นเวิร์กโฟลว์ที่มีชีวิตซึ่งเชื่อมโยงกับการผลิตเนื้อหาจริง การมอบหมายงานเขียน และตารางการเผยแพร่
ตอนนี้ มาพูดถึงเทมเพลตบล็อก ClickUp ที่ดีที่สุดบางส่วนที่คุณสามารถใช้เป็นทางเลือกที่ขับเคลื่อนด้วยเวิร์กโฟลว์แทนเทมเพลตการออกแบบของ Figma
1. แม่แบบบล็อก ClickUp
เทมเพลตบล็อก ClickUpเป็นโครงสร้างบล็อกที่พร้อมใช้งาน ซึ่งสามารถใช้กับบล็อกได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นบล็อกท่องเที่ยว บล็อกส่วนตัว บล็อกท่องเที่ยวข่าวสาร และนิตยสาร
ที่ด้านบนสุดของบล็อก คุณจะเห็นส่วนฮีโร่สำหรับเขียนชื่อบล็อกของคุณ พร้อมด้วยข้อความเปิดที่น่าสนใจซึ่งจะดึงดูดผู้อ่านทันที ถัดไปจะมีพื้นที่สำหรับใส่ชื่อผู้เขียนบล็อก ระบุวันที่เผยแพร่ และเพิ่มรายละเอียดการติดต่ออย่างรวดเร็ว
จากนั้น การจัดวางจะนำคุณไปสู่การเขียนบทนำและเนื้อหาหลักของบล็อกของคุณ คุณสามารถแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนๆ ที่ชัดเจนและเพิ่มรูปภาพและภาพประกอบต่างๆ ในแต่ละส่วนเพื่อให้เนื้อหาดูน่าสนใจยิ่งขึ้น สุดท้าย คุณจะมีพื้นที่สำหรับเพิ่มบทสรุป ปุ่ม CTA หรือลิงก์ภายในไปยังบล็อกอื่นๆ ของคุณ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มการมีส่วนร่วม
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ปรับกระบวนการเขียนของคุณให้ราบรื่นด้วยการนำทางคุณอย่างเป็นธรรมชาติจากจุดดึงดูด → บทนำ → เนื้อหาหลัก → คำกระตุ้นการตัดสินใจ → ความคิดเห็น
- เตรียมส่วนการเล่าเรื่องสำเร็จรูปเพื่อเขียนไฮไลท์ เคล็ดลับ การเปรียบเทียบ หรือบทความพิเศษ
- เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชมด้วยพื้นที่ในตัวสำหรับความคิดเห็น การแชร์ทางสังคม และข้อเสนอแนะของผู้อ่านที่ท้ายโพสต์ทุกครั้ง
✅ เหมาะสำหรับ: นักเขียน, บล็อกเกอร์, นักการตลาด, และผู้สร้างสรรค์ที่ต้องการเลย์เอาต์บล็อกพร้อมใช้ที่เปลี่ยนเนื้อหาแบบยาวให้กลายเป็นบทความที่น่าสนใจและมีคุณภาพการตีพิมพ์
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การจัดตั้งกระบวนการทำงานของเนื้อหาของคุณเป็นเรื่องง่ายเมื่อพื้นที่ทำงานของคุณเข้าใจคุณอย่างแท้จริงและมีบริบทการทำงานของคุณอย่างครบถ้วน 100%ClickUp Brainคือผู้ช่วย AI ที่ถูกสร้างขึ้นโดยตรงภายใน ClickUp ที่ช่วยคุณค้นคว้าและเขียนเนื้อหาได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ
ด้วยคำแนะนำที่กำหนดเอง คุณสามารถ:
- สร้างโครงร่างบล็อกที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO ได้ภายในไม่กี่วินาที
- เปลี่ยนคำค้นหาให้กลายเป็นหัวข้อบล็อกที่สมบูรณ์และเขียนอย่างดี
- ระดมความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาได้เร็วขึ้น
- เขียนใหม่หรือขยายส่วนต่างๆ ด้วยโทนเสียงของแบรนด์ที่สอดคล้องกัน
- ร่างบทความฉบับเต็มได้โดยตรงในภารกิจหรือเอกสาร
- เข้าถึงโมเดลพรีเมียม เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini ได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ
ทีมของเราเองใช้ ClickUp Brain ทุกวันเพื่อขยายเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ(ใช่ครับ เราส่งบล็อกโพสต์มากกว่า 150 บทความต่อเดือน)
2. แม่แบบวางแผนบล็อก ClickUp
หากคุณต้องการศูนย์ควบคุมที่มั่นคงเพื่อจัดการการผลิตเนื้อหาบล็อกทั้งหมดของคุณClickUp Blog Planner Templateคือสิ่งที่คุณต้องการ มันทำงานเกือบเหมือน CMS บรรณาธิการขนาดเล็กที่สร้างขึ้นภายใน ClickUp โดยตรง มันจัดหมวดหมู่ทุกไอเดียบล็อกตามประเภทบล็อก เช่น 'คู่มือวิธีการ', 'บล็อกวิดีโอ', 'บล็อกรับเชิญ', และ 'เรื่องราวส่วนตัว' เป็นต้น
มุมมองบอร์ด Kanban ของ ClickUpให้ภาพรวมของกระบวนการเขียนบล็อกของคุณตั้งแต่การวิจัยและร่างโครงเรื่องไปจนถึงการเผยแพร่และการโปรโมท คุณสามารถลากและวางบล็อกของคุณผ่านแต่ละขั้นตอนได้ และเมื่อมีการแก้ไขเข้ามา ตัวติดตามการแก้ไข ที่เฉพาะเจาะจงจะแสดงว่าบล็อกใดอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ ได้รับการอนุมัติแล้ว และบล็อกใดที่ยังต้องการการแก้ไข
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามทุกภารกิจของบล็อกพร้อมการมองเห็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับวันครบกำหนด, วันเผยแพร่, ขั้นตอนการเขียน, สถานะการอนุมัติ, ผู้เขียนที่ได้รับมอบหมาย, และหัวข้อ
- ใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อดูภาพรวมทั้งเดือนของคุณอย่างชัดเจน ช่วยให้คุณสามารถจัดการความถี่ในการเผยแพร่และปรับจังหวะให้สอดคล้องกับแคมเปญหรือการเปิดตัวที่กำลังจะมาถึง
- จัดระเบียบทุกรายละเอียดด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpที่เชื่อมโยงกระบวนการทำงานของเนื้อหาทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่ประเภทบล็อกและหัวข้อไปจนถึงกำหนดเวลา การอนุมัติ และสื่อต่างๆ
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมคอนเทนต์, บล็อกเกอร์, บรรณาธิการ, เอเจนซี่, และนักการตลาดที่ต้องการระบบวางแผนคอนเทนต์ระดับมืออาชีพที่ช่วยเพิ่มโครงสร้างและความรวดเร็วให้กับกระบวนการทำงานบล็อกของพวกเขา
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ ClickUpกล่าวเกี่ยวกับการจัดการโพสต์บล็อกภายในแพลตฟอร์ม:
ฉันขอขอบคุณ ClickUp สำหรับลักษณะการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำงานของฉันที่เอเจนซี่การตลาด แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ฉันและเพื่อนร่วมงานสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแต่ละคนกำลังทำอะไรหรือกำลังทำงานอะไรอยู่ ซึ่งช่วยปรับปรุงการประสานงานและการสื่อสารในทีมของเราได้อย่างมีนัยสำคัญ คุณสมบัตินี้ช่วยให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกันในการจัดการโพสต์บล็อกและเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการ ฉันพบว่าการมีความโปร่งใสและความสามารถในการติดตามความคืบหน้าของกันและกันนี้เป็นแง่มุมที่มีคุณค่ามากในการใช้ ClickUp
ฉันขอขอบคุณ ClickUp สำหรับลักษณะการทำงานร่วมกันของมัน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำงานของฉันที่บริษัทการตลาด แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ฉันและเพื่อนร่วมงานสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแต่ละคนกำลังทำอะไรหรือกำลังทำงานอะไรอยู่ ซึ่งช่วยปรับปรุงการประสานงานและการสื่อสารของทีมเราอย่างมาก คุณสมบัตินี้ช่วยให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นในการจัดการโพสต์บล็อกและเข้าใจขั้นตอนในกระบวนการ ฉันคิดว่าการโปร่งใสและความสามารถในการติดตามความคืบหน้าของกันและกันนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมากในการใช้ ClickUp
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เนื่องจากเทมเพลตบล็อกของ ClickUp เป็นเทมเพลตสไตล์เอกสาร คุณจึงได้ก้าวไปครึ่งทางในการเผยแพร่บล็อกที่ดูเป็นมืออาชีพและสมบูรณ์แบบแล้วClickUp Docsช่วยให้คุณสามารถจัดการเนื้อหาของคุณเหมือนเป็นพื้นที่ทำงานที่มีชีวิต
ด้วย ClickUp Docs คุณจะได้รับ:
- สภาพแวดล้อมการเขียนที่ปราศจากสิ่งรบกวน
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- การควบคุมเวอร์ชันที่ง่าย
- กระบวนการเผยแพร่แบบทันที
คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นแบบอินไลน์, แท็กทีมของคุณเพื่อขอความคิดเห็น, แนบลิงก์อ้างอิง, แทรกภาพได้อย่างราบรื่น, และแม้กระทั่งเปลี่ยนร่างของคุณเป็นงานได้ในคลิกเดียว
ส่วนที่เจ๋งที่สุด? คุณสามารถออกแบบบล็อกของคุณให้เหมือนหน้าเว็บจริง ๆ ได้ด้วยแบนเนอร์, แถบข้อความสี, ตัวแบ่ง, หน้าซ้อน และรูปแบบการจัดข้อความที่หรูหรา ซึ่งทำให้งานเขียนของคุณดูพรีเมียมและพร้อมสำหรับผู้อ่าน
3. แม่แบบการจัดการบล็อก ClickUp
เทมเพลตการจัดการบล็อกของ ClickUpมาพร้อมกับระบบสามรายการอัจฉริยะที่ช่วยให้กระบวนการทำงานบล็อกของคุณเป็นระเบียบตั้งแต่แนวคิดจนถึงการเผยแพร่ รายการหนึ่งสำหรับคำขอเขียนบล็อกที่เข้ามา รายการหนึ่งสำหรับโพสต์ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการเขียนและอนุมัติ และอีกหนึ่งรายการสำหรับนักออกแบบในการติดตามภาพขนาดย่อและกราฟิก
ตอนนี้ สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้มีคุณค่าอย่างแท้จริงคือวิธีการจัดการกับเนื้อหาปริมาณมาก ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถลากงานบล็อกข้ามกระดานคัมบัง โดยจัดกลุ่มตามสถานะหรือแม้แต่ตามช่องทาง (เว็บไซต์, LinkedIn, Instagram, YouTube)
นอกจากนี้ มุมมองปฏิทินและไทม์ไลน์ยังช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของกำหนดการเผยแพร่ของคุณ นักออกแบบและนักเขียนสามารถทำงานไปพร้อมกันโดยไม่รบกวนกัน เนื่องจากทรัพยากรแต่ละชิ้นก็มีขั้นตอนการทำงานของตัวเอง พร้อมสถานะต่าง ๆ เช่น แนวคิด → อยู่ระหว่างการตรวจสอบ → อนุมัติแล้ว
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- บันทึกทุกไอเดียเนื้อหาได้อย่างง่ายดายด้วย แบบฟอร์มขอเนื้อหาสำหรับบล็อก ที่สร้างงานโดยอัตโนมัติ
- ใช้การวางแผนไทม์ไลน์ตามช่องทางเพื่อกำหนดแผนโพสต์เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และจดหมายข่าวทั้งหมดไว้ในปฏิทินเดียวที่เลื่อนดูได้
- ใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อย้ายไอเดียที่ได้รับการอนุมัติเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตโดยตรงโดยไม่ต้องจัดเรียงด้วยตนเอง
- ดูบริบททั้งหมดของบล็อกพร้อมฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับหมวดหมู่ วันที่เผยแพร่ บรรณาธิการ ช่องทาง และแม้แต่ URL ของบล็อกสุดท้าย
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมหรือผู้สร้างที่ต้องการระบบภาพรวมที่รวมศูนย์และอัตโนมัติสำหรับการวางแผน เขียน ทบทวน และเผยแพร่เนื้อหาผ่านช่องทางต่างๆ
📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำมีแนวโน้มที่จะจัดการกับเครื่องมือมากกว่า 15 ตัวถึง4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยการจำกัดเครื่องมือของพวกเขาไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpนำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานของคุณมองเห็นได้ และให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือให้คุณ
4. แม่แบบฐานข้อมูลบล็อก ClickUp
เทมเพลตฐานข้อมูลบล็อก ClickUpเป็นฐานข้อมูลที่สมบูรณ์สำหรับบล็อกของคุณ โดยแต่ละโพสต์บล็อกจะมีสถานะและขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจน คุณสามารถดูได้ว่าโพสต์บล็อกเป็นเพียงไอเดีย กำลังดำเนินการ หรือเผยแพร่แล้ว พร้อมรายละเอียดสำคัญทั้งหมด
มีคอลัมน์สำหรับลิงก์ร่าง, URL ที่เผยแพร่แล้ว, ผู้รับผิดชอบ, หมวดหมู่, และขั้นตอนความคืบหน้า สำหรับการแยกข้อมูลแบบตารางเหมือนสเปรดชีต มีมุมมองรายการ (List view) ซึ่งบล็อกจะถูกจัดเรียงตามสถานะการผลิต เช่น เผยแพร่แล้ว, กำลังดำเนินการ, และต้องอัปเดต
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมทบทวนประจำสัปดาห์หรือการตรวจสอบเนื้อหา เนื่องจากคุณสามารถขยายรายละเอียดงาน ตรวจสอบเมตาดาต้า อัปเดตฟิลด์ หรือกำหนดวันครบกำหนดได้โดยตรงจากรายการโดยไม่ต้องเปิดบัตรแต่ละใบ
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- มอบหมายงานที่เหมาะสมให้กับบุคคลที่เหมาะสมโดยการจัดหมวดหมู่โพสต์ตามประเภท, หัวข้อ, และสมาชิกทีม
- ทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายด้วยการแสดงความคิดเห็นและการแท็กในตัวที่อยู่ในแต่ละงานบล็อกโดยตรง
- วางแผนหมวดหมู่เนื้อหาอย่างชาญฉลาดด้วยการจัดกลุ่มโพสต์เป็นเรื่องราว, คู่มือ, บทแนะนำ, หรือรายการ SEO และกรองเนื้อหาได้ทันทีในระหว่างการประชุมกลยุทธ์
- รักษาคุณภาพระยะยาวและ SEO ด้วยสัญญาณที่มองเห็นได้ซึ่งบ่งชี้ว่าโพสต์ใดต้องการการอัปเดตหรือการปรับให้เหมาะสม
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้สร้างและผู้จัดการเนื้อหาที่ต้องการระบบการทำงานแบบฐานข้อมูลที่ติดตามทุกโพสต์บล็อกตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงการบำรุงรักษาหลังการเผยแพร่ด้วยความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์
📚 อ่านเพิ่มเติม: ต้องการยกระดับการจัดระเบียบบล็อกของคุณไปอีกขั้นหรือไม่? ลองดูคู่มือของเราเกี่ยวกับวิธีสร้างฐานข้อมูลเนื้อหา (พร้อมเทมเพลต)
5. ClickUp วิธีเริ่มต้นเทมเพลตบล็อก
หากคุณเป็นมือใหม่ในการเขียนบล็อกหรือกำลังมองหาวิธีเริ่มต้นเว็บไซต์ของคุณเองเทมเพลต "วิธีเริ่มต้นบล็อก"ของ ClickUpเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ เทมเพลตนี้เริ่มต้นด้วยพื้นฐาน รวมถึงชื่อบล็อกของคุณ เจ้าของบล็อก และลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบล็อกเมื่อสร้างเสร็จแล้ว
เมื่อคุณเลื่อนลงไปเรื่อย ๆ จะมีรายการงานย่อยสำหรับแต่ละขั้นตอนหลักที่จำเป็นในการเปิดตัวบล็อกให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การเลือกแพลตฟอร์ม การเลือกผู้ให้บริการโฮสติ้ง การตั้งชื่อบล็อกและโดเมน การออกแบบเว็บไซต์ การวางแผนกลยุทธ์เนื้อหา การเขียนโพสต์แรก ไปจนถึงการตลาดและการสร้างรายได้
คุณจะมีแถบความคืบหน้าแบบไดนามิกสองแถบที่คำนวณเปอร์เซ็นต์ความเสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำภารกิจย่อยเสร็จสิ้น
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- แบ่งขั้นตอนใหญ่ให้กลายเป็นรายการตรวจสอบง่าย ๆ เพื่อไม่พลาดงานเล็ก ๆ เช่น การสร้างโลโก้ การตั้งค่าการวิเคราะห์ การวิจัยคู่แข่ง หรือการวางแผนหัวข้อบล็อก
- เก็บรวบรวมทรัพย์สินทั้งหมดของบล็อกของคุณไว้ในที่เดียวด้วยส่วนสำหรับแนบไฟล์ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์สำหรับสร้างแบรนด์ ภาพหน้าจอ โครงร่าง หรือทรัพยากรสร้างสรรค์ต่าง ๆ
- บันทึกทุกรายละเอียดที่สำคัญโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับเจ้าของ, ลิงก์เว็บไซต์, ความคืบหน้า, การจัดตาราง, หมวดหมู่, และอื่น ๆ
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้สร้างและผู้เริ่มต้นที่ต้องการขั้นตอนการทำงานแบบทีละขั้นตอนเพื่อเปิดตัวบล็อกโดยไม่มีข้อสงสัยและชัดเจนสูงสุด
📚 อ่านเพิ่มเติม: ดูเครื่องมือบล็อกที่มีประโยชน์ที่สุดซึ่งสามารถสนับสนุนกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณและช่วยให้คุณเติบโตได้เร็วขึ้น
6. แม่แบบโพสต์บล็อกใหม่ของ ClickUp
เทมเพลตโพสต์บล็อกใหม่ของ ClickUpทำงานเหมือนผู้จัดการโครงการสำหรับทุกบทความที่คุณสร้าง มันให้ขั้นตอนการทำงานที่ครบถ้วนสำหรับการวางแผน การเขียน การเผยแพร่ และการโปรโมตโพสต์บล็อกใหม่ มีแผงงานที่คุณสามารถตั้งค่าสถานะบล็อก เพิ่มวันที่เริ่มต้นและกำหนดเวลา ประมาณเวลา มอบหมายสมาชิกในทีม และแม้กระทั่งเปิดใช้งานการติดตามเวลา
สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้โดดเด่นอย่างแท้จริงคือคู่มือการเขียนบล็อก 10 ขั้นตอนที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า คู่มือนี้จะนำทางนักเขียน โดยเฉพาะผู้เริ่มต้น ผ่านกระบวนการเขียนที่สม่ำเสมอ ช่วยให้พวกเขาไม่ติดขัดและรู้เสมอว่าควรทำอะไรต่อไป
ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับรายละเอียดต่างๆ เช่น หมวดหมู่บล็อก ลิงก์ร่าง เวอร์ชันสุดท้าย ขั้นตอนของฟันเนล วันที่เปิดตัว URL ของโพสต์ และแถบความคืบหน้า ไม่มีอะไรสูญหาย พูดง่ายๆ คือ ตั้งแต่ TOFU/MOFU/BOFU ไปจนถึงแท็ก SEO และลิงก์ร่าง มันรวบรวมทุกสิ่งที่ทีมคอนเทนต์ต้องการ
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- รักษาความเป็นระเบียบด้วยระบบจัดการเนื้อหาในตัวที่นำคุณจากร่าง → การเขียน → การเผยแพร่ → การกระจายข้ามแพลตฟอร์ม แต่ละขั้นตอนมีผู้รับผิดชอบและกำหนดเวลาส่งมอบที่ชัดเจน
- สร้างรายการตรวจสอบที่กำหนดเองสำหรับ SEO, การแก้ไข, หรือโทนของแบรนด์เพื่อให้ทุกโพสต์ตรงตามมาตรฐานคุณภาพของทีมคุณ
- เก็บรักษาทรัพย์สินทั้งหมดไว้ในที่เดียวโดยใช้ช่องแนบสำหรับงานออกแบบ ภาพหน้าจอ ไฟล์ PDF การวิจัยคีย์เวิร์ด และไฟล์ร่าง
✅ เหมาะสำหรับ: นักเขียนเนื้อหา, นักการตลาด SaaS, บล็อกเกอร์, เอเจนซี่ และทีมที่ต้องการระบบที่สามารถทำซ้ำได้และติดตามได้เพื่อวางแผน, เขียน, เผยแพร่, และโปรโมตทุกโพสต์บล็อก
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ClickUp BrainGPTเปลี่ยนเทมเพลตโพสต์บล็อกใหม่ของคุณให้กลายเป็นห้องนักบินการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบบไม่ต้องใช้มือ
แทนที่จะต้องพิมพ์โครงร่างหรืออัปเดตด้วยตนเองทุกครั้ง คุณสามารถพูดไอเดียของคุณออกมาได้เลย แล้วTalk to Textจะเปลี่ยนเสียงของคุณให้เป็นเนื้อหาที่มีรูปแบบเรียบร้อยภายในเอกสาร ClickUp หรือคำอธิบายงานของคุณโดยอัตโนมัติ
นั่นหมายความว่าคุณสามารถระดมความคิดหัวข้อ เขียนย่อหน้าแนะนำ พิมพ์บันทึก SEO หรืออธิบายการเปลี่ยนแปลงให้กับบรรณาธิการของคุณได้โดยไม่ต้องหยุดการทำงานของคุณ
มันเหมือนมีบรรณาธิการและผู้จัดการโครงการที่ทำงานด้วยเสียงอยู่ข้างคุณใน ClickUp
⭐ โบนัส: ใช้โมเดล AI ระดับพรีเมียม เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini ได้โดยตรงจาก BrainGPT เพื่อเขียนย่อหน้าใหม่ ปรับปรุงจุดดึงดูด และสร้างชื่อเรื่องที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO
📚 อ่านเพิ่มเติม:นักเขียนบล็อก AI ที่ดีที่สุดที่ควรลอง
7. คำสั่งและคู่มือการใช้ ClickUp AI สำหรับแม่แบบบทความบล็อก
การใช้AI ในการสร้างเนื้อหาบล็อกเป็นเรื่องปกติในปัจจุบัน แต่การใช้ให้เกิดประสิทธิภาพนั้นยังคงหายากคำแนะนำและคู่มือ ClickUp AI สำหรับเทมเพลตโพสต์บล็อกช่วยเชื่อมช่องว่างนี้ด้วยเทมเพลตสไตล์เอกสารที่เรียบง่าย ช่วยให้คุณเขียนโพสต์บล็อกทั้งหมดของคุณด้วย ClickUp Brain
คุณสามารถเริ่มต้นได้โดยการนำเอาความคิด, คำค้นหา, ตัวอย่าง, และเอกสารอ้างอิงทั้งหมดของคุณมาไว้ที่นี่เพื่อให้สมองมีบริบทที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน เมื่อบริบทพร้อมแล้ว คุณสามารถวางกรอบบล็อกที่มีให้ไว้ในตัว, เลือกโทนเสียง, และสไตล์สร้างสรรค์ของคุณได้
จากนั้น ให้ ClickUp Brain สร้างร่างแรกที่สมบูรณ์พร้อมชื่อเรื่อง คำอธิบายเมตา บทนำ ส่วนหลัก และบทสรุป
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ให้ ClickUp Brain สร้างชื่อเรื่อง หัวข้อ ตัวอย่าง และข้อความกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) ที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งช่วยกำหนดรูปแบบบล็อกของคุณได้อย่างที่คุณต้องการ
- ทำตามขั้นตอนการทำงานที่เรียบง่ายพร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอนและภาพหน้าจอที่แสดงวิธีการใช้ ClickUp Brain ในทุกขั้นตอนของการเขียน
- ทำงานโดยไม่มีสิ่งรบกวน เนื่องจากทุกอย่าง ตั้งแต่คำแนะนำ โครงสร้าง ไปจนถึงเครื่องมือแก้ไข ถูกตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วภายในเอกสาร ClickUp Doc เดียว
✅ เหมาะสำหรับ: บล็อกเกอร์, นักเขียน SaaS, ทีมคอนเทนต์, และทุกคนที่ต้องการเขียนบล็อกได้รวดเร็วและมีคุณภาพสูงโดยใช้ AI โดยไม่ลดคุณภาพ
🎁 โบนัส: รับชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีเขียนและปรับปรุงบทความบล็อกให้รวดเร็วขึ้นด้วย ClickUp Brain:
8. แม่แบบบล็อกโซเชียลมีเดีย ClickUp
ด้วยจำนวนผู้ใช้โซเชียลมีเดียมากกว่า 5.24 พันล้านคนและผู้คนใช้เวลาในการเลื่อนดูมากกว่า 2 ชั่วโมงต่อวันคุณไม่สามารถปล่อยให้กระบวนการทำงานด้านเนื้อหาโซเชียลมีเดียของคุณกระจัดกระจายได้
เทมเพลตบล็อกโซเชียลมีเดียของ ClickUpมอบแดชบอร์ดเดียวให้คุณจัดการไอเดียโพสต์ ฉบับร่าง การออกแบบ การตรวจสอบ และวันที่เผยแพร่สำหรับโซเชียลมีเดียทั้งหมดของคุณ คุณสามารถแท็กแต่ละบล็อกตามผู้เขียน ประเภทบล็อก ช่องทางโซเชียลมีเดีย ขั้นตอน นักออกแบบ ฯลฯ ทำให้ที่นี่กลายเป็นฐานข้อมูลบรรณาธิการกลางของคุณ
เมื่อโพสต์ถูกเพิ่มเข้ามาแล้ว กระบวนการทำงานจะกลายเป็นภาพที่มองเห็นได้ชัดเจนในทันที มุมมองบอร์ดจะจัดระเบียบไทม์ไลน์ของโพสต์ทั้งหมดของคุณเป็นแต่ละขั้นตอน ได้แก่ ไอเดีย, วิจัย, ร่าง, เนื้อหา, ภาพประกอบ, ตรวจสอบคุณภาพ, และเผยแพร่ การดำเนินงานต่อไปสามารถทำได้ง่าย ๆ เพียงแค่ลากการ์ดแต่ละใบไปยังขั้นตอนถัดไป
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- วางแผนตารางการเผยแพร่ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองแบบลากและวางที่แสดงเวลาที่แต่ละโพสต์จะเผยแพร่ได้อย่างแม่นยำ
- ติดตามประสิทธิภาพโดยใช้มุมมองตารางของ ClickUpที่บันทึกจำนวนวันใช้งานจริง จำนวนการเข้าชมหน้า ความคิดเห็น และการแชร์บนโซเชียล
- บันทึกทุกรายละเอียดด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับวันครบกำหนด, ตัวชี้วัด, URL สุดท้าย, และอื่น ๆ
- งานถูกจัดกลุ่มตาม ขั้นตอนของบล็อก และเน้นสามช่องการตรวจสอบ: การอนุมัติร่าง, การอนุมัติเนื้อหา, และการอนุมัติภาพ
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโซเชียลมีเดียและทีมคอนเทนต์ที่ต้องการเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียอย่างสม่ำเสมอและติดตามประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดาย
📚 อ่านเพิ่มเติม:แพลตฟอร์มการร่วมมือด้านเนื้อหาอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI
9. เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการบล็อก ClickUp
เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการบล็อก ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้คุณติดตามบล็อกทั้งหมดของคุณพร้อมกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถกำหนดวันที่เผยแพร่ทีละรายการและปรับวันที่เหล่านั้นได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวางในมุมมองปฏิทิน
หากคุณต้องการมุมมองที่กว้างขึ้นหรือแคบลงของตารางเวลาของคุณ คุณสามารถสลับระหว่างสัปดาห์, เดือน, หรือกรอบเวลาที่กำหนดเองได้เพียงคลิกเดียว ด้วยฟิลด์เช่น ขั้นตอนของบล็อก, วันที่เผยแพร่, ช่องทาง, ลิงก์ร่าง, กราฟิก, การอนุมัติการออกแบบ, การอนุมัติข้อความ, และลิงก์บล็อกสุดท้าย คุณสามารถเห็นทุกรายละเอียดได้โดยไม่ต้องเปิดงานหลายอย่าง
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ดูลำดับความสำคัญด้วยฟีเจอร์ Swimlanes ที่แสดงตำแหน่งของแต่ละบล็อกในกระบวนการทำงานและความเร่งด่วน
- ค้นหาทุกงานได้ในพริบตา พร้อมตัวอย่างภาพกราฟิก รูปย่อ และลิงก์ร่างที่แสดงอยู่ภายในแต่ละการ์ด
- สร้างคลังถาวรโดยการเก็บ URL ที่ใช้งานได้จริงของทุกบทความที่เผยแพร่ไว้ในช่อง ลิงก์บล็อกสุดท้าย เพื่อให้ประวัติเนื้อหาทั้งหมดของคุณเข้าถึงได้ง่าย
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมคอนเทนต์ที่ต้องการมีกระบวนการเผยแพร่บล็อกที่สม่ำเสมอ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณต้องการภาพที่ชัดเจนว่าบล็อกของคุณกำลังดำเนินการอย่างไรClickUp Dashboardsสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาในการคาดเดาได้มาก มันรวบรวมกิจกรรมเนื้อหาที่สำคัญทั้งหมดของคุณไว้ในหน้าจอเดียว ทำให้คุณสามารถเห็นสิ่งที่กำลังไปได้ดีและสิ่งที่ต้องการความสนใจ
10. แม่แบบปฏิทินการโพสต์ ClickUp
เทมเพลตปฏิทินการโพสต์ของ ClickUpให้คุณเห็นภาพรวมทั้งหมดของสิ่งที่คุณกำลังเผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณ แต่ละโพสต์จะแสดงเป็นบัตรงานพร้อมหัวข้อที่มีรหัสสีซึ่งแสดงขั้นตอนของมัน ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในขั้นตอนการวิจัย การเขียนเนื้อหา การออกแบบ การอนุมัติ หรือเผยแพร่แล้ว
มุมมองของคณะกรรมการยังแสดงสื่อจริงของคุณ เช่น รูปภาพของคุณ ที่จะโพสต์พร้อมกับแต่ละโพสต์ เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นภาพของแต่ละโพสต์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ หากคุณต้องการทำความเข้าใจกลยุทธ์เนื้อหาของคุณตามรูปแบบ คุณสามารถจัดกลุ่มโพสต์ของคุณตามหมวดหมู่ได้เช่นกัน เช่น บทความบล็อก เนื้อหาเว็บไซต์ วิดีโอสด คาราโอเกะ หรือลิงก์ ซึ่งช่วยให้คุณตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วว่าความสมดุลของส่วนผสมเนื้อหาของคุณเป็นอย่างไร
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดตารางเวลาของคุณโดยอัตโนมัติด้วยการจัดเรียงโพสต์เป็น วันนี้ พรุ่งนี้ วันศุกร์ และอนาคต ทันทีที่คุณเพิ่ม วันที่โพสต์
- ทำให้ช่องว่างและปริมาณเนื้อหาที่มากเกินไปชัดเจนด้วยปฏิทินรายเดือนที่มีรหัสสีซึ่งแสดงตำแหน่งที่คุณต้องปรับปรุงอย่างชัดเจน
- รักษาโทนและภาพลักษณ์ให้สอดคล้องกันด้วย คู่มือแบรนด์ ในตัวที่แนะนำสไตล์และการจัดรูปแบบของทุกโพสต์
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการและผู้สร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่ต้องการวิธีวางแผนและเผยแพร่เนื้อหาอย่างสม่ำเสมอโดยไม่พลาดกำหนดส่งผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายช่องทาง
11. แม่แบบแผนการเผยแพร่เนื้อหา ClickUp
การสร้างและเผยแพร่เนื้อหาจะง่ายขึ้นเมื่อคุณมีเทมเพลตแผนการเผยแพร่เนื้อหาของ ClickUpอยู่กับคุณ มันช่วยจับทุกไอเดียเนื้อหาเป็นงานและจัดกลุ่มโดยอัตโนมัติตามระดับความสำคัญ เช่น ฉุกเฉิน สูง ปกติ และต่ำ
สำหรับทุกงาน คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดต่างๆ เช่น การดำเนินการที่ทำ วัตถุประสงค์ ประเภทของเนื้อหา เสาหลักของเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย คำหลัก และทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อระบุข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของคุณ งานเดียวกันสามารถดูในรูปแบบปฏิทินเต็มรูปแบบ ซึ่งคุณสามารถลากและวางเนื้อหาเพื่อปรับกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดาย
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- รับระบบประเภทเนื้อหาหลายแท็ก ให้แนวคิดเดียวสามารถเป็นโพสต์ + เรื่องราว + บล็อก + อินโฟกราฟิก ได้พร้อมกัน
- ติดตามความคืบหน้าของงานของคุณด้วยแท็กที่มีสีแตกต่างกันสำหรับประเภทเนื้อหา, เสาหลัก, ทรัพยากรที่ต้องการ, และสถานะการอนุมัติ, ทำให้คุณสามารถเห็นความคืบหน้าได้โดยไม่ต้องเปิดงานแต่ละชิ้น
- ทำงานได้เร็วขึ้นด้วยเคล็ดลับด่วนในตัวที่คอยเตือนให้คุณวางไอเดียใหม่ไว้ใต้ช่องทางเร่งด่วนโดยตรง
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมหรือผู้สร้างสรรค์ที่ต้องการระบบการเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นระเบียบ ซึ่งจัดการทุกไอเดียตั้งแต่การระดมความคิดจนถึงการเผยแพร่
รายการเทมเพลตแผนเนื้อหาที่เราคัดสรรมาอย่างดีช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นโดยช่วยให้คุณเลือกแผนเนื้อหาที่:
- จัดวางกระบวนการเนื้อหาทั้งหมดของคุณในขั้นตอนที่เรียบง่ายและเข้าใจง่าย
- ช่วยให้ง่ายขึ้นในการจับคู่หัวข้อกับผู้ชมและช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสม
- รักษาเส้นตายและผู้รับผิดชอบให้สอดคล้องกัน เพื่อให้ทีมของคุณไม่พลาดวันเผยแพร่
12. แม่แบบการผลิตเนื้อหาเว็บ ClickUp
การสร้างเนื้อหาสำหรับลูกค้าหลายรายหรือหลายช่องทางใช่หรือไม่? หากใช่ คุณจำเป็นต้องใช้เทมเพลตการผลิตเนื้อหาเว็บของ ClickUp ซึ่งประกอบด้วยสองฟิลด์หลัก: หมวดหมู่การออกแบบ และ ความคืบหน้า หมวดหมู่การออกแบบช่วยให้คุณจัดกลุ่มประเภทเนื้อหา เช่น หน้าแลนดิ้ง, โพสต์บล็อก, หรือเนื้อหาเว็บเข้าด้วยกัน
ความคืบหน้า, แถบอัปเดตอัตโนมัติ, แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแต่ละส่วนได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว นอกจากนี้ยังอัปเดตโดยอัตโนมัติตามงานย่อย ทำให้ง่ายอย่างยิ่งในการตรวจสอบสถานะของงานใดๆ ได้ในพริบตา
แกนหลักของเทมเพลตคือกระบวนการผลิตงานย่อย 7 ขั้นตอนที่ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การวิจัยและการเขียนไปจนถึงการเปลี่ยนแปลง การแก้ไข และสคีมา แต่ละขั้นตอนเป็นตัวแทนของหมุดหมายสำคัญในการสร้างเนื้อหา ทำให้กระบวนการโปร่งใสและสามารถติดตามได้สำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- สร้างรายการตรวจสอบย่อยอย่างละเอียดสำหรับ SEO บนหน้าเว็บ การจัดรูปแบบ การเชื่อมโยงภายใน การตรวจทาน หรือ การปรับแต่งภาพ
- รวมทุกอย่างไว้ด้วยกันด้วยส่วน ไฟล์แนบ สำหรับสรุปงาน ภาพหน้าจอ เอกสารอ้างอิง และเอกสารของแบรนด์
- ตรวจพบความล่าช้าได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยไอคอนแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีงานย่อยที่ไม่มีกำหนดส่ง
✅ เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่และทีมที่จัดการกับกระบวนการเนื้อหาหลายขั้นตอน ซึ่งการวิจัย การเขียน การอนุมัติ การแก้ไข งาน SEO ฯลฯ จำเป็นต้องดำเนินการไปพร้อมกันโดยไม่สูญเสียการมองเห็นหรือกำหนดเวลา
13. แม่แบบเนื้อหา SEO ของ ClickUp
การปรับแต่งเนื้อหาของคุณให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหาเพื่อปรับปรุงอันดับของมันน่าจะเป็นส่วนแรกของการทำเนื้อหา SEO ให้ประสบความสำเร็จ.เทมเพลต ClickUp SEO Content Brief นำเวิร์กโฟลว์ SEOทั้งหมดมาไว้ในเอกสารที่จัดรูปแบบอย่างดีเพียงเอกสารเดียว.
คุณสามารถแท็กเจ้าของบทความ ผู้มีส่วนร่วม และผู้อนุมัติ เพื่อให้ทุกคนทราบถึงบทบาทของตนตั้งแต่เริ่มต้น นักเขียนยังได้รับองค์ประกอบที่แสดงในหน้าผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา (SERP) ที่จำเป็น เช่น ชื่อเรื่องที่สามารถคลิกได้ แท็กชื่อ SEO และคำอธิบายเมตา
ตารางกลุ่มเป้าหมายรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอายุ, การศึกษา, อาชีพ, รายได้, และข้อมูลเชิงลึกทางพฤติกรรมเพื่อให้ผู้เขียนทราบว่าพวกเขากำลังสื่อสารกับใคร ส่วนการสื่อสารจะระบุหัวข้อหลัก, จุดขาย, น้ำเสียง, และคำกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) ที่ชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าทุกบทความสอดคล้องกับเป้าหมายของแบรนด์
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดลำดับความสำคัญของคำหลักด้วยความชัดเจนโดยใช้คำหลักหลักและคำหลักรองแยกกัน
- เปลี่ยนกลยุทธ์ SEO ให้เป็นแผนการเขียนที่ชัดเจนด้วยโครงร่างและพื้นที่สำหรับหัวข้อย่อยที่อธิบายว่าแต่ละส่วนควรครอบคลุมอะไรบ้าง
- จัดเก็บทรัพยากรเฉพาะโครงการ เช่น หน้าสินค้าหรือชุดแบรนด์ ให้อยู่ในที่เดียวเพื่อการวิจัยที่สะดวก
- รับภาพรวม SERP ของคู่แข่งโดยตรงในเอกสารสรุป เพื่อให้ผู้เขียนทราบอย่างชัดเจนว่าต้องทำผลงานให้เหนือกว่าตรงจุดใด
✅ เหมาะสำหรับ: นักกลยุทธ์ SEO และผู้จัดการเนื้อหาที่ต้องการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO
📚 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์และเครื่องมือจัดการเนื้อหาที่ดีที่สุด
14. แม่แบบการเขียนเนื้อหา ClickUp
เทมเพลตการเขียนเนื้อหาของ ClickUpสามารถใช้สำหรับการเขียนเนื้อหาทุกประเภท รวมถึงหน้าเว็บไซต์, บทความบล็อก, ข่าวประชาสัมพันธ์, กรณีศึกษา หรือการเรียกร้องให้ดำเนินการที่เรียบง่าย มันมีเทมเพลตแยกต่างหากสำหรับเนื้อหาทุกประเภทเหล่านี้
คุณสามารถกำหนดเป้าหมายเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการเผยแพร่ ระยะเวลา และสื่อที่ต้องการได้ล่วงหน้า เพื่อให้ทุกชิ้นงานเริ่มต้นด้วยความชัดเจน เนื้อหาแต่ละประเภทจะมีโครงสร้างเป็นแนวทางให้ด้วย
ตัวอย่างเช่น ในเทมเพลตหน้าแรกของเว็บไซต์ คุณจะพบพื้นที่สำหรับบันทึกเป้าหมายของบล็อกของคุณ ผู้ชม เมนูนำทาง คำค้นหา เมตาแท็ก ส่วนฮีโร่ ประโยชน์ ข้อพิสูจน์ทางสังคม รางวัล และอื่น ๆเพื่อวางแผนเนื้อหาเว็บไซต์ของคุณ
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดระเบียบทุกสินทรัพย์เนื้อหา (รูปภาพ, วิดีโอ, ลิงก์อ้างอิง, ภาพหน้าจอ, โลโก้ลูกค้า) ในตารางสื่อเฉพาะ
- ขจัดอาการติดขัดหน้าจอว่างเปล่าด้วยคำแนะนำแบบมีแนวทาง ('กลุ่มเป้าหมายของคุณคือใคร?', 'ฉันจะเชื่อมต่อกับพวกเขาได้อย่างไร?', ฯลฯ) ในทุกส่วน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้แบรนด์อย่างสม่ำเสมอด้วยโมดูลแทรกโลโก้ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะภายในเทมเพลตข่าวประชาสัมพันธ์
✅ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการระบบวางแผนเนื้อหาแบบครบวงจรที่มีคำแนะนำ ซึ่งช่วยให้สามารถเขียนเนื้อหาที่พร้อมเผยแพร่ได้ตั้งแต่เริ่มต้น
⚡คลังแม่แบบ: หากคุณกำลังมองหาโครงสร้างการเขียนที่เป็นระบบมากขึ้น คุณจะต้องชื่นชอบแม่แบบการเขียนเนื้อหาของเราอย่างแน่นอน นี่คือคอลเลกชันที่คัดสรรมาอย่างดีของแม่แบบที่พร้อมใช้งานสำหรับบทความ ข่าวประชาสัมพันธ์ เนื้อหาเว็บไซต์ จดหมายข่าว บทสคริปต์ บทสรุป และอื่นๆ อีกมากมาย
หมวดหมู่ของเทมเพลตบล็อก Figma
คุณคงเคยเห็นประเภทของเทมเพลตบล็อกที่มีให้เลือกแล้ว แต่ถ้าคุณแค่ต้องการเริ่มต้นบล็อกและยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะโฟกัสเรื่องอะไรดีล่ะ?
นี่คือหมวดหมู่ของเทมเพลตบล็อก Figma ที่พบได้บ่อยที่สุด (และมีประโยชน์) ที่คุณจะได้พบ:
1. เทมเพลตบล็อกความงามและไลฟ์สไตล์
บล็อกเกี่ยวกับความงามและไลฟ์สไตล์ถูกสร้างขึ้นด้วยเป้าหมายที่เรียบง่าย นั่นคือ ทำให้เนื้อหาของคุณดูสง่างามและดึงดูดสายตาอย่างไม่อาจต้านทานได้
ในบล็อกเหล่านี้ คุณจะพบกับคุณสมบัติต่างๆ เช่น ภาพฮีโร่ขนาดใหญ่ โทนสีที่นุ่มนวล ตัวอักษรที่หรูหรา และพื้นที่ว่างที่เพียงพอ การจัดวางได้รับการออกแบบอย่างลงตัวเพื่อเน้นภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ของคุณ ภาพก่อนและหลัง การสอนใช้งาน การแบ่งขั้นตอนประจำวัน และการเล่าเรื่องในสไตล์อินฟลูเอนเซอร์
2. แม่แบบบล็อกท่องเที่ยว
การเดินทางคือเรื่องราวและประสบการณ์. เทมเพลตเหล่านี้เน้น อย่างมากในภาพที่ชวนให้หลงใหลเพื่อให้สถานที่และจุดหมายปลายทางของคุณโดดเด่นตลอด. ตัวอักษรส่วนใหญ่เป็นแบบง่ายเพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่านเรื่องราวการเดินทางที่ยาวหรือคู่มือได้โดยไม่รู้สึกถูกท่วมท้น.
คุณจะพบ ส่วนสำหรับแผนที่, ไฮไลท์การเดินทาง, คำแนะนำ, กริดภาพถ่าย, เป็นต้น, เพื่อจัดแสดงทั้งภาพและเรื่องราวอย่างละเอียด
3. แม่แบบบล็อกส่วนตัว
จุดเด่นของเทมเพลตบล็อกส่วนตัวคือ 'คุณ' เทมเพลตเหล่านี้มัก เน้นการจัดวางตัวอักษรที่สมดุล พื้นที่ว่างที่นุ่มนวล และลดความรกรุงรังทางสายตาให้น้อยที่สุด ช่วยให้ผู้อ่านเข้าถึงความคิดและเรื่องราวของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้น
แม้แต่สำหรับภาพ พวกเขาก็พึ่งพาการออกแบบที่ละเอียดอ่อนซึ่งทำให้เนื้อหาที่ยาวสามารถอ่านได้ง่ายและดึงดูดอารมณ์ได้ คุณจะพบส่วนต่าง ๆ สำหรับบทความ, ความคิดเห็น, การอัปเดตชีวิต, และโพสต์ที่ขับเคลื่อนด้วยความเชี่ยวชาญ พร้อมกับประวัติผู้เขียนที่เรียบง่าย
👀 คุณรู้หรือไม่? สิ่งที่ผู้อ่านต้องการจากบล็อกส่วนตัวมากที่สุดคืออะไร? ความเปราะบาง
โพสต์ที่แสดง:
- ความผิดพลาดของคุณ
- การต่อสู้ดิ้นรน
- ชัยชนะเล็กๆ
- และ "ปัญหา" ที่แท้จริง
... สร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์. บล็อกที่มีเพียงภาพรวมสั้น ๆ ไม่สามารถทำผลงานได้ดีเท่ากับเนื้อหาที่ยาวและขับเคลื่อนด้วยเรื่องราว.
4. เทมเพลตบล็อกอาหารและร้านอาหาร
เทมเพลตบล็อกอาหารและร้านอาหารทำให้จานอาหารและเรื่องราวของคุณดูดีไม่แพ้รสชาติ ด้วยการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างภาพที่สวยงามและส่วนที่สอดคล้อง ทำให้เหมาะสำหรับการเผยแพร่สูตรอาหาร รายการส่วนผสม บันทึกจากเชฟ และการถ่ายภาพอาหาร
คุณจะพบกับ โทนสีอบอุ่นและตัวอักษรที่หรูหราซึ่งดึงดูดความสนใจไปที่ทั้งอาหารและเรื่องราวเบื้องหลัง
แม่แบบเหล่านี้หลายแบบยังมีพื้นที่สำหรับคำแนะนำทีละขั้นตอน รายละเอียดทางโภชนาการ ไฮไลท์ของร้านอาหาร การแนะนำเชฟ และเมนูแนะนำอีกด้วย
5. แม่แบบภาพขนาดย่อสำหรับบล็อก
เทมเพลตภาพขนาดย่อสำหรับบล็อกถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้เนื้อหาของคุณโดดเด่นและดึงดูดให้คลิกได้ในทันที การออกแบบเหล่านี้ไม่ใช่รูปแบบบล็อกที่สมบูรณ์
แทนที่จะเป็นเช่นนั้น พวกเขาได้รวม สไตล์ภาพขนาดย่อที่ดึงดูดสายตา เช่น ชื่อเรื่องที่โดดเด่น ลำดับความสำคัญทางสายตาที่ชัดเจน บล็อกสีที่เรียบง่าย หรือแม้กระทั่งการจัดวางภาพอย่างมีกลยุทธ์ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ซ้ำได้อย่างง่ายดายสำหรับทุกโพสต์
6. เทมเพลตบล็อกบรรณาธิการอเนกประสงค์
เทมเพลตบล็อกบรรณาธิการอเนกประสงค์เหมาะสำหรับเกือบทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงธุรกิจ เทคโนโลยี การเขียน และการเป็นผู้นำทางความคิด ประกอบด้วยกริดที่สะอาดตาและตัวอักษรที่มีโครงสร้างดี เพื่อสร้างเลย์เอาต์ที่ดูทันสมัยและเป็นมืออาชีพ
จะมีหลายส่วนสำหรับโพสต์ที่แนะนำ, รายการ, คู่มือ, บทความยาว, โปรไฟล์ผู้เขียน, และอื่น ๆ อีกมากมาย. พวกมันถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความสามารถในการขยายตัว.
นี่หมายความว่าไม่ว่าคุณจะเผยแพร่บทความเพียงหนึ่งบทความหรือสร้างคลังบล็อกถึงร้อยบทความ มันจะยังคงความสม่ำเสมอและดูเรียบร้อยโดยไม่จำกัดความคิดสร้างสรรค์
⚡คลังแม่แบบ: หากคุณกำลังสร้างมากกว่าแค่รูปแบบบล็อก คลังนี้มอบชุดกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาที่พร้อมใช้งานให้คุณครบทุกด้าน เพื่อวางแผนและขยายเนื้อหาของคุณอย่างมืออาชีพ
สร้างบล็อกที่สวยงาม พร้อมสำหรับการขาย ได้รวดเร็วขึ้น ด้วย ClickUp
เทมเพลตบล็อก Figma ช่วยให้การออกแบบเลย์เอาต์ที่น่าดึงดูดเป็นเรื่องง่าย โดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ พวกมันช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นหน้าบล็อกที่สวยงาม ซึ่งดูดีบนทุกอุปกรณ์
แต่การออกแบบที่ยอดเยี่ยมเป็นเพียงครึ่งทางเท่านั้น คุณยังต้องมีวิธีการที่ราบรื่นในการวางแผนหัวข้อ จัดการร่าง ติดตามการแก้ไข จัดระเบียบทรัพยากร จัดการ SEO และเผยแพร่ผลงานอย่างสม่ำเสมอ
นั่นคือจุดที่เทมเพลตของ ClickUp เข้ามามีบทบาทได้อย่างลงตัว พวกเขามอบเวิร์กโฟลว์ ปฏิทิน รายการตรวจสอบ และระบบเนื้อหาที่พร้อมใช้งาน ซึ่งช่วยให้กระบวนการเขียนบล็อกของคุณเป็นระเบียบ ตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการโปรโมต
หากคุณต้องการสร้างบล็อกที่ไม่เพียงแต่มีดีไซน์สวยงามเท่านั้น แต่ยังมีความสม่ำเสมอและพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผู้เข้าชมให้เป็นลูกค้า ClickUp คือเครื่องมือที่คุณต้องมีไว้ข้างตัว
ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และสร้างกระบวนการทำงานด้านเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพจริง