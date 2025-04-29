วิธีสร้างแผนเนื้อหาเว็บไซต์ที่ได้ผล

ในฐานะผู้ก่อตั้ง นักการตลาด หรือผู้วางกลยุทธ์ด้านเนื้อหา ทำไมคุณจึงจำเป็นต้องมีแผนเนื้อหาเว็บไซต์สำหรับแบรนด์ของคุณ?
เพราะเว็บไซต์ของคุณคือบัตรเชิญสู่โลกใบนี้ของคุณ การเพิ่มเพียงข้อมูลพื้นฐานอย่าง "เกี่ยวกับเรา", "สินค้า/บริการ" และ "ติดต่อเรา" โดยไม่มีแผนเนื้อหาที่ชัดเจน จะทำให้เว็บไซต์ของคุณดูเหมือนลิ้นชักขยะดิจิทัลมากกว่าจะเป็นทรัพย์สินออนไลน์หลักของแบรนด์คุณ
การสร้างและวางแผนเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์นั้น มีหลักวิทยาศาสตร์อยู่เบื้องหลัง คุณไม่ต้องการให้หน้าเว็บของคุณอธิบายสิ่งที่ทำมากเกินไปแก่กลุ่มเป้าหมายของคุณ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่อยากให้ข้อมูลน้อยเกินไปเช่นกัน
แก่นแท้ของแผนเนื้อหาเว็บไซต์ที่แข็งแกร่งคือการทำให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของคุณดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของคุณ สร้างความสนใจ และทำให้พวกเขาตัดสินใจในทางที่เป็นประโยชน์ต่อคุณ
หากคุณกำลังสงสัยว่าจะเริ่มต้นที่ไหน เราพร้อมช่วยเหลือคุณ ในคู่มือนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็น วิธีการสร้างแผนเนื้อหาเว็บไซต์ที่ดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายของคุณทำตามขั้นตอนต่อไป
มาเริ่มกันเลย เพราะลูกค้าในอนาคตของคุณอยู่ห่างจากการคลิก 'คุยกัน' เพียงแผนเดียวเท่านั้น 😎
แผนเนื้อหาเว็บไซต์คืออะไร?
แผนเนื้อหาเว็บไซต์คือแผนกลยุทธ์ที่กำหนดว่าเนื้อหาใดที่คุณจะสร้าง เหตุผลที่มันสำคัญ ใครคือกลุ่มเป้าหมาย และเนื้อหาจะปรากฏอยู่ที่ใดบนเว็บไซต์ของคุณ แผนนี้ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าแลนดิ้งเพจและบล็อก ไปจนถึงคำถามที่พบบ่อยและคำอธิบายผลิตภัณฑ์—แต่ละส่วนจะถูกเชื่อมโยงกับเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น การเพิ่มยอดขาย การปรับปรุง SEO หรือการให้ความรู้แก่ผู้ใช้
โดยสรุปแล้ว มันคือระบบที่มีโครงสร้างซึ่งจัดระเบียบการสื่อสาร การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ และเส้นทางการเดินทางของลูกค้าให้สอดคล้องกันในกรอบการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียว
องค์ประกอบสำคัญของแผนเนื้อหาเว็บไซต์
ไม่ว่าคุณจะสร้างเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ ปรับปรุง SEO หรือสนับสนุนทีมขายและทีมอื่นๆ หรือเป็นการผสมผสานทั้งหมดข้างต้น (ซึ่งเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้มากที่สุด) แผนเนื้อหาเว็บไซต์ของคุณควรประกอบด้วยองค์ประกอบหลักเหล่านี้
- กลุ่มเป้าหมาย: ก่อนที่จะสร้างเนื้อหาหรือเริ่มต้นกับการออกแบบเว็บไซต์ ขั้นตอนแรกคือการรู้ว่าคุณกำลังสื่อสารกับใคร กำหนดกลุ่มเป้าหมายของคุณ สิ่งที่พวกเขาสนใจ จุดที่พวกเขาประสบปัญหา และวิธีที่พวกเขาโต้ตอบกับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของคุณ ข้อมูลลูกค้าจะนำทางในด้านการใช้ภาษา ความตั้งใจ และโครงสร้างของเว็บไซต์ของคุณ
- หัวข้อหลักและธีม: สรุปหัวข้อสำคัญที่เว็บไซต์ของคุณควรครอบคลุมตามสิ่งที่ผู้ใช้เว็บไซต์ของคุณสนใจ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือได้อย่างง่ายดาย คิดถึงมันเหมือนดาวเหนือของคุณเมื่อวางแผนเนื้อหาเว็บไซต์
- รูปแบบเนื้อหา: รวมบทความบล็อกที่เกี่ยวข้อง, หน้าบริการ, กรณีศึกษา, บทเรียน, คำถามที่พบบ่อย, หรือทรัพยากรที่สามารถดาวน์โหลดได้เพื่อสนับสนุนการตลาดเนื้อหาของคุณ
- คำหลักเป้าหมาย: ใช้เครื่องมือ SEO เพื่อ ระบุคำหลักเฉพาะเจาะจงเพื่อใช้ประโยชน์จากการสังเกตแนวโน้มและคำค้นหาที่กลุ่มเป้าหมายของคุณกำลังใช้ แต่ละหน้าควรมีคำหลักหลักและคำที่เกี่ยวข้อง คำหลักที่เกี่ยวข้องทำให้เว็บไซต์ของคุณค้นหาได้ง่ายบนเครื่องมือค้นหา
- เป้าหมายเฉพาะหน้า: ทุกชิ้นของเนื้อหาควรมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เช่น การกระตุ้นให้ผู้ใช้ลงทะเบียน, จองการสาธิต, ให้ความรู้แก่ผู้ใช้, หรือทำให้ติดอันดับสำหรับคำค้นหาที่มีการแข่งขันสูง เมื่อเป้าหมายถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า กลยุทธ์เนื้อหาของคุณก็จะมีความชัดเจนและสามารถวัดผลได้มากขึ้น
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ดำเนินการ 'การทำแผนที่ความร้อนของเส้นทางการใช้งานผู้ใช้' ก่อนที่จะสรุปโครงสร้างเว็บไซต์ของคุณ กำหนดเนื้อหาแต่ละชิ้นให้สอดคล้องกับขั้นตอนเฉพาะในเส้นทางการเดินทางของลูกค้า (การรับรู้, การพิจารณา, การตัดสินใจ, การรักษาลูกค้า) และระบุช่องว่างที่ชัดเจนด้วยภาพ เว็บไซต์ส่วนใหญ่โดยไม่ได้ตั้งใจมักจะใส่เนื้อหาในขั้นตอนการรับรู้มากเกินไป ในขณะที่ละเลยเนื้อหาในช่วงกลางของกระบวนการ
ทำไมคุณต้องมีแผนเนื้อหาเว็บไซต์?
หากไม่มีแผนเนื้อหาเว็บไซต์ คุณก็เหมือนกำลังเดาว่าควรสร้างเนื้อหาอะไร ซึ่งมักนำไปสู่การสร้างหน้าซ้ำ ข้อความที่ไม่สอดคล้องกัน และพลาดโอกาสในการเปลี่ยนผู้เข้าชมให้กลายเป็นลูกค้า
นี่คือเหตุผลที่แผนเนื้อหาเว็บไซต์มีความสำคัญ:
- มันสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ: ทุกชิ้นของเนื้อหาควรมีวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความตระหนักบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์, กระตุ้นการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์, หรือลดจำนวนคำขอความช่วยเหลือ
- มันช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ SEO: โดยการระบุคำค้นหาเป้าหมาย, ช่องว่างผ่านการตรวจสอบเนื้อหา, และโอกาสในการเชื่อมโยงภายในล่วงหน้า, เว็บไซต์ของคุณจะกลายเป็นเว็บไซต์ที่ง่ายต่อการค้นหาของเครื่องมือค้นหา และง่ายต่อการนำทางสำหรับผู้ใช้
- มันสนับสนุนการเดินทางของผู้ใช้: มันคำนึงถึงวิธีที่ผู้เข้าชมเคลื่อนที่ผ่านเว็บไซต์ของคุณและช่วยนำทางพวกเขาจากหน้าแรกไปยังจุดตัดสินใจโดยไม่เกิดความสับสน
- มันช่วยให้เสียงของแบรนด์คุณคงที่: แผนที่บันทึกไว้ช่วยให้ทุกคนในทีมผลิตเนื้อหาอยู่ในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับโทนเสียง, ภาษา, ลำดับความสำคัญของข้อความ, และตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก
- ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากร: ด้วยแผนงานที่ชัดเจน การสร้างเนื้อหาจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยหลีกเลี่ยงการทำซ้ำ และทุกคนที่มีส่วนร่วมในกลยุทธ์และการดำเนินการด้านเนื้อหาจะมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูง
🔍 คุณรู้หรือไม่? บทความที่มีความยาว 2,500-3,000 คำ จะได้รับจำนวนผู้เข้าชมมากขึ้น, ถูกแชร์มากขึ้น, และมีลิงก์กลับมายังเว็บไซต์มากขึ้นกว่าบทความบล็อกทั่วไปของคุณ ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าผู้อ่าน สนใจ ที่จะอยู่ต่อเมื่อเนื้อหาของคุณมีคุณภาพสูง
วิธีสร้างแผนเนื้อหาเว็บไซต์ (แบบทีละขั้นตอน)
1. กำหนดกลุ่มเป้าหมายและเส้นทางการซื้อของลูกค้า
คุณไม่สามารถสร้างเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพได้หากคุณไม่รู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณ ดังนั้นเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจผู้คนที่มาเยี่ยมชมหน้าเว็บของคุณและปัญหาที่พวกเขาเผชิญอยู่
เริ่มต้นด้วยการระบุกลุ่มเป้าหมายหลักของคุณ อย่าหยุดเพียงแค่ลักษณะภายนอก เช่น อายุหรือตำแหน่งงาน แต่ให้ลึกไปถึงเป้าหมายของพวกเขาคืออะไร แรงจูงใจของพวกเขาคืออะไร สิ่งใดที่ทำให้พวกเขารู้สึกหงุดหงิด พวกเขาพิมพ์คำถามอะไรลงในเครื่องมือค้นหาเมื่อพวกเขาติดขัด
จากนั้นวางแผนขั้นตอนการเดินทางของผู้ซื้อ:
- การรับรู้: พวกเขากำลังเผชิญกับปัญหาอะไร?
- ข้อพิจารณา: พวกเขากำลังเปรียบเทียบวิธีแก้ไขปัญหาใดอยู่?
- การตัดสินใจ: ข้อมูลใดที่ช่วยให้พวกเขาตัดสินใจได้?
การเดินทางนี้ให้บริบทแก่กลยุทธ์เนื้อหาของคุณ กลุ่มเป้าหมายของคุณอาจค้นพบคุณผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย หรือบทความในบล็อกอาจดึงดูดความสนใจ แต่หน้าเปรียบเทียบหรือคำรับรองอาจเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการซื้อ
เมื่อคุณเข้าใจว่าผู้ใช้แต่ละคนมาจากที่ไหน (และพวกเขาต้องการไปที่ไหน) คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่นำทางได้ ไม่ใช่เพียงแค่ให้ข้อมูลเท่านั้น
📚 อ่านเพิ่มเติม: แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การตลาดเนื้อหาที่ดีที่สุด
2. ตรวจสอบเนื้อหาที่มีอยู่
ก่อนที่คุณจะเริ่มเผยแพร่เนื้อหา ให้ดำเนินการตรวจสอบเนื้อหาเว็บไซต์ก่อน
ตัวอย่างเช่น หากเป็นร้านค้าออนไลน์ที่มีอยู่แล้ว คุณอาจมีเนื้อหาที่ล้าสมัย ประสิทธิภาพต่ำ หรือไม่ตรงกับแบรนด์ และยังมีหน้าเว็บที่ดึงดูดการเข้าชมหรือการแปลงเป็นลูกค้าอย่างเงียบๆ
เริ่มต้นด้วยการจัดทำรายการทุกหน้าบนเว็บไซต์ของคุณ จากนั้นตรวจสอบแต่ละหน้าเพื่อ:
- ประสิทธิภาพ: หน้าใดที่สร้างการเข้าชม, ลิงก์ย้อนกลับ หรือการแปลงมากที่สุด?
- ความถูกต้อง: ข้อมูลเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณหรือไม่?
- ความเกี่ยวข้อง: เนื้อหานี้ยังคงตอบสนองความต้องการและความตั้งใจในการค้นหาของผู้ชมของคุณอยู่หรือไม่?
- โครงสร้าง: รูปแบบการจัดเรียงชัดเจน สามารถอ่านผ่านได้อย่างรวดเร็ว และง่ายต่อการนำทางหรือไม่?
จัดกลุ่มข้อค้นพบของคุณเป็นสี่ประเภท:
- เก็บไว้ ☑️
- อัปเดต ⚒️
- นำกลับมาใช้ใหม่ ♻️
- ลบ 🗑️
การตรวจสอบก่อนการสร้างเนื้อหาช่วยหลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อน, ระบุจุดที่สามารถทำได้รวดเร็ว (เช่น การปรับปรุงหน้าเว็บยอดนิยมที่มีสถิติล้าสมัย), และค้นหาช่องว่างของเนื้อหาที่ควรเติมเต็ม.
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อติดตามความคืบหน้าในการตรวจสอบเนื้อหาเว็บไซต์ของคุณ สร้างวิดเจ็ตสำหรับจำนวนหน้าที่ตรวจสอบแล้ว จำนวนที่ต้องอัปเดต สุขภาพของเนื้อหาตามหัวข้อ หรือแม้แต่ผลงานยอดเยี่ยมตามปริมาณการเข้าชม เปลี่ยนการตรวจสอบของคุณจากสเปรดชีตที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นศูนย์ควบคุมแบบเรียลไทม์ที่ทุกคนในทีมสามารถมีส่วนร่วมได้
3. กำหนดเป้าหมายเนื้อหาของคุณ
กลยุทธ์ด้านเนื้อหาของคุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน
คุณสามารถแบ่งทุกอย่างออกเป็นสามช่องทางในการตลาดเนื้อหาได้:
- ส่วนบนสุดของช่องทางการตลาด (TOFU): หากคุณเป็นบริษัทที่ขายซอฟต์แวร์ CRM ให้คิดถึงบทความบล็อกเช่น '10 ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อเลือก CRM' หรือคู่มือการศึกษาที่แนะนำปัญหาและอธิบายให้เข้าใจ หน้าเหล่านี้ควรได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการมองเห็นในการค้นหาและติดตามตัวชี้วัดการตลาดเนื้อหาเช่นการแสดงผล, การคลิก, และผู้ใช้ใหม่
- กลางของกระบวนการ (MOFU): ตัวอย่างได้แก่ หน้าเปรียบเทียบ, เว็บบินาร์, หรือกรณีศึกษาเพื่อเสนอให้บริการของคุณเป็นโซลูชันที่ดีที่สุด. ที่นี่, วัตถุประสงค์ของคุณอาจมุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมเช่น ความลึกของการเลื่อน, เวลาอยู่บนหน้า, หรืออัตราการลงทะเบียนเพื่อดูการสาธิต.
- ส่วนล่างของช่องทางการขาย (BOFU): ประกอบด้วยหน้าผลิตภัณฑ์ หน้า landing page และคำถามที่พบบ่อย เป้าหมายควรมุ่งเน้นไปที่การแปลง—การส่งแบบฟอร์ม การซื้อ หรือการจองการโทร
แม้ว่าเส้นทางการซื้อของผู้ซื้อจะไม่ใช่เส้นตรงอีกต่อไปแล้ว แผนเนื้อหาของคุณควรนำทางผู้ใช้ตั้งแต่การรับรู้ไปจนถึงการตัดสินใจซื้อ
📚 อ่านเพิ่มเติม: แพลตฟอร์มความร่วมมือด้านเนื้อหาชั้นนำ
4. วางแผนประเภทเนื้อหาและหน้าเว็บ
แผนผังเนื้อหาเว็บไซต์ของคุณช่วยแนะนำในการพัฒนาเนื้อหาที่มีความสำคัญและตำแหน่งที่ควรจัดวางเนื้อหาเหล่านั้น หน้าหลักประกอบด้วย:
- หน้าแรก: แนะนำแบรนด์ของคุณและคุณค่าที่นำเสนอ
- หน้าเกี่ยวกับเรา: สร้างความไว้วางใจและสื่อสารพันธกิจของคุณ
- หน้าบริการหรือหน้าสินค้า: แสดงให้เห็นสิ่งที่คุณนำเสนอและวิธีการที่ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะเจาะจง
- บล็อกหรือแหล่งข้อมูล: ดึงดูดการเข้าชมระดับบนสุดของช่องทางการตลาดผ่านเนื้อหาเชิงให้ความรู้
- กรณีศึกษาหรือคำรับรอง: ทำหน้าที่เป็นหลักฐานทางสังคมเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในช่วงท้ายของกระบวนการ
- หน้าติดต่อหรือหน้าแปลง: ดึงดูดลูกค้าเป้าหมายและกระตุ้นให้เกิดการดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า
นอกเหนือจากนี้ ให้คิดถึงประเภทเพิ่มเติมที่ สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของเนื้อหาของคุณ เช่น หน้า landing page สำหรับแคมเปญที่เสียค่าใช้จ่าย หน้าเปรียบเทียบสำหรับผู้ซื้อที่มีความตั้งใจสูง หรือทรัพยากรที่ต้องกรอกข้อมูลเพื่อเข้าถึงที่ช่วยสนับสนุนการสร้างลูกค้าเป้าหมาย
ที่นี่ ใช้แม่แบบการเขียนเนื้อหาเพื่อทำให้กระบวนการเขียนเป็นไปอย่างราบรื่น และทำให้ทีมของคุณสร้างสินทรัพย์คุณภาพสูงเพื่อการเปลี่ยนแปลง
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อแสดงโครงสร้างเว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถลากและวางประเภทของหน้า เชื่อมโยงกับงานหรือเจ้าของเนื้อหา และแม้กระทั่งแผนผังโอกาสในการเชื่อมโยงภายในได้ สิ่งนี้ช่วยให้คุณสร้างสถาปัตยกรรมเนื้อหาที่ไหลลื่นอย่างเป็นเหตุเป็นผลสำหรับทั้งผู้ใช้และเครื่องมือค้นหา
5. ทำการวิจัยคำหลัก
การวิจัยคำหลักคือกระดูกสันหลังของกลยุทธ์เนื้อหาที่ดีทุกประเภท คุณจำเป็นต้องเข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณกำลังค้นหาอะไร ในทุกขั้นตอนของเส้นทาง และสร้างเนื้อหาของคุณขึ้นรอบๆ สิ่งนั้น
นี่คือวิธีการแยกย่อย พร้อมด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับแต่ละขั้นตอน:
- ค้นพบสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายของคุณกำลังค้นหาโดยใช้เครื่องมือฟรีอย่างGoogle Keyword Plannerหรือโดยการสำรวจแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย สร้างรายการแนวคิดเบื้องต้นที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณนำเสนอ
- หันไปใช้AhrefsหรือSEMrushเพื่อประเมินการแข่งขันของคำค้นหา, อำนาจของโดเมนของหน้าเว็บที่ติดอันดับต้น ๆ, และมูลค่าการจราจรที่อาจเกิดขึ้น
- ใช้AnswerThePublicเพื่อดูว่าผู้คนกำลังถามอะไรเกี่ยวกับหัวข้อหนึ่ง และก้าวไปไกลกว่าคำค้นหาเพื่อเริ่มวางแผนเนื้อหาที่ตอบคำถามได้ดีกว่าใคร
- รวมสิ่งนี้กับSurfer SEOเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างและความเกี่ยวข้อง
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: จัดเก็บการวิจัยคีย์เวิร์ดทั้งหมดของคุณไว้ในมุมมองตารางของ ClickUp เพิ่มฟิลด์ต่างๆ เช่น 'คีย์เวิร์ด', 'เจตนาในการค้นหา', 'ปริมาณการค้นหา', 'ความยาก', และ 'หน้าที่กำหนด' เชื่อมโยงแต่ละแถวกับงานหรือหน้าที่อยู่ในแผนผังเนื้อหาเว็บไซต์ของคุณ เพื่อให้ทีมของคุณทราบอย่างชัดเจนว่าเนื้อหาแต่ละชิ้นควรเน้นเป้าหมายอะไร
6. สร้างปฏิทินเนื้อหา
คุณรู้ได้อย่างไรว่าอะไรจะตามมาในตารางการเผยแพร่เนื้อหาของคุณ? ควรให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การตลาดใดก่อน?
ปฏิทินเนื้อหาเปรียบเสมือนแสงนำทางของคุณ ทีมงานของคุณจะรู้อย่างชัดเจนว่าควรเผยแพร่เนื้อหาอะไร เมื่อไหร่ เป้าหมายคืออะไร และรายละเอียดอื่น ๆ
นี่คือสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อยืนยัน:
- ทุกกิจกรรมด้านเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นบนหน้าเว็บไซต์หรือนอกหน้าเว็บไซต์ ควรมีผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียว
- ใช้สถานะของขั้นตอนการทำงาน เช่น "กำลังสรุป" "กำลังร่าง" "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ" "อนุมัติแล้ว" และ "กำหนดเวลาแล้ว" เพื่อแสดงและติดตามสถานะของแต่ละงานได้อย่างชัดเจน
- กำหนดวันที่ไม่เพียงแค่สำหรับการเผยแพร่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการส่งต่องานด้วย ร่างสำหรับโซเชียลมีเดียต้องส่งภายในวันอังคาร ตรวจสอบภายในวันพฤหัสบดี เผยแพร่ในวันศุกร์
- มุมมองที่แชร์ร่วมกันช่วยให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน เนื่องจากทีมการตลาดของคุณจำเป็นต้องทราบเมื่อการอัปเดตผลิตภัณฑ์นั้นเผยแพร่แล้ว นอกจากนี้ ทีมขายยังต้องการดูเมื่อหน้าเปรียบเทียบใหม่เผยแพร่แล้ว
เทมเพลตกลยุทธ์เนื้อหาสำหรับทีมการตลาดเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับทีมที่เกี่ยวข้อง
นี่คือตัวอย่างปฏิทินเนื้อหาเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพรวมว่าควรมีอะไรบ้าง:
|วันที่เผยแพร่
|ชื่อเนื้อหา
|ประเภท
|ขั้นตอนกรวย
|เป้าหมาย
|เจ้าของ
|2 พฤษภาคม
|วิธีเลือก CRM ที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ
|บล็อกโพสต์
|เต้าหู้
|ขับเคลื่อนการเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิก
|ราเชล
|6 พฤษภาคม
|เรื่องราวของลูกค้า: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 30%
|กรณีศึกษา
|MOFU
|สร้างความไว้วางใจกับลูกค้าเป้าหมาย
|ปรียา
|8 พฤษภาคม
|เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา (ดาวน์โหลดฟรี)
|หน้าทรัพยากร
|BOFU
|ขับเคลื่อนการแปลง
|อเล็กซ์
|10 พฤษภาคม
|โพสต์ LinkedIn: กระบวนการทำงานเบื้องหลัง
|สื่อสังคมออนไลน์
|เต้าหู้
|สร้างการมองเห็นของแบรนด์
|เทย์เลอร์
|13 พฤษภาคม
|อีเมล: สรุปประจำเดือน & ไฮไลท์บล็อก
|จดหมายข่าวทางอีเมล
|BOFU
|กระตุ้นให้ผู้สมัครสมาชิกกลับมาใช้บริการ
|ลิลี่
|15 พฤษภาคม
|การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของเรากับคู่แข่ง
|หน้าเปรียบเทียบ
|BOFU
|สนับสนุนการตัดสินใจ
|โอมาร์
เพื่อประหยัดเวลาคุณสามารถใช้เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ ClickUp ได้ ซึ่งให้มากกว่าแค่รายการชื่อบล็อก ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับประเภทเนื้อหา, ขั้นตอนของฟันเนล, ผู้เขียนที่ได้รับมอบหมาย, และความสำคัญทาง SEO เทมเพลตนี้ทำให้แน่ใจว่าทุกชิ้นของเนื้อหาจะมีบริบทที่ต้องการ ไม่ใช่แค่กำหนดเวลาส่งเท่านั้น
คุณสามารถเชื่อมโยงแต่ละงานกับเอกสารสรุปงานได้โดยตรงผ่านClickUp Docsและสลับระหว่างมุมมองปฏิทินและมุมมองรายการได้อย่างง่ายดายตามวิธีการทำงานที่คุณชอบ เพิ่มงานย่อยสำหรับสิ่งต่างๆ เช่น คำอธิบายเมตา, ไฟล์ภาพ, หรือการอนุมัติครั้งสุดท้ายเพื่อให้แน่ใจว่าทุกสิ่งที่คุณต้องการในการดำเนินแผนเนื้อหาของคุณอยู่ในที่เดียว
7. กำหนดแนวทางเนื้อหา
เนื้อหาของคุณจะแข็งแกร่งได้เพียงความสม่ำเสมอของมันเท่านั้น หากไม่มีแนวทางที่ชัดเจน แม้แต่นักเขียนที่ยอดเยี่ยมก็สามารถผลิตเนื้อหาที่รู้สึกไม่ตรงกับแบรนด์ ดูเป็นทางการเกินไป หรือไม่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้อย่างสิ้นเชิง
กำหนดแนวทางเพื่อให้เสียง รูปแบบ และโครงสร้างของทุกสิ่งที่คุณเผยแพร่สอดคล้องกัน ไม่ว่าใครในทีมการตลาดหรือทีมเนื้อหาจะเป็นผู้เผยแพร่ก็ตาม
- โทนเสียง: แบรนด์ของคุณเป็นมิตรและพูดคุยเหมือนเพื่อน หรือเป็นทางการและมืออาชีพ? กำหนดด้วยตัวอย่าง
- กฎการจัดรูปแบบ: ใช้ย่อหน้าสั้น ๆ, หัวข้อย่อยทุก ๆ 200 คำ, ใช้รายการแบบมีเครื่องหมายหัวข้อย่อยเพื่อความชัดเจน, และใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็กสำหรับทุกหัวข้อ. กำหนดว่าอะไรคือเนื้อหาที่สามารถอ่านแบบผ่านได้
- แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ SEO: ระบุกฎการใช้คำหลักเป้าหมาย (เช่น ใน H1, URL และ meta), ข้อกำหนดการเชื่อมโยงภายใน และมาตรฐานข้อความแทนภาพ
- กลยุทธ์การเชื่อมโยง: ชี้แจงว่าเมื่อใดควรเชื่อมโยงภายใน, วิธีการใช้ข้อความเชื่อมโยง (anchor text) อย่างเป็นธรรมชาติ, และตำแหน่งที่จะเชื่อมโยงภายนอก (เช่น แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เท่านั้น)
- คำศัพท์และสำนวนของแบรนด์: โปรดสังเกตคำศัพท์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ ความชอบในการสะกดคำ (เช่น 'email' กับ 'e-mail') หรือวลีที่ควรหลีกเลี่ยง
🔍 คุณรู้หรือไม่? คุณอาจเคยได้ยินว่าช่วงความสนใจของมนุษย์มีเพียง 8 วินาที แต่ในปัจจุบัน นักประสาทวิทยาและนักวิจัยสมัยใหม่มองว่าข้อมูลนี้ค่อนข้างทำให้เข้าใจผิด ปัจจุบัน ระยะเวลาเฉลี่ยที่คนเราสามารถจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อยู่ที่ประมาณ 45 วินาที
นั่นยังคงเป็นเวลาที่น้อยมากที่จะทำให้ใครสักคนอ่านพาดหัวที่ดึงดูดของคุณ, สแกนผ่านเนื้อหาของคุณ, และ (หวังว่า) ตัดสินใจซื้อ/ลงทะเบียนสำหรับสิ่งที่คุณนำเสนอ
8. วัดผลการดำเนินงานและปรับปรุงให้เหมาะสม
หากคุณไม่ได้ติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากสิ่งใดถูกเผยแพร่ คุณกำลังพลาดโอกาสในการปรับปรุง
เริ่มต้นด้วยการจัดให้แต่ละประเภทของเนื้อหาสอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จทางการตลาดเนื้อหา (KPI) ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด:
- โพสต์บล็อก: เซสชันแบบออร์แกนิก, อัตราตีกลับ, เวลาเฉลี่ยบนหน้า, ความลึกของการเลื่อนหน้า
- หน้าแลนดิ้งเพจ: อัตราการแปลง, การส่งแบบฟอร์ม, การคลิกปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการ
- กรณีศึกษา: อัตราการคลิกผ่านไปยังหน้าสินค้า, เวลาที่ใช้บนหน้า
- การดาวน์โหลดทรัพยากร: การส่งข้อมูลครบถ้วน, ต้นทุนต่อผู้ติดต่อ, การมีส่วนร่วมจากการติดตามทางอีเมล
- หน้าเว็บที่เน้น SEO: อันดับคำค้นหา, อำนาจหน้าเว็บ, ลิงก์ย้อนกลับที่ได้รับ
เครื่องมือเช่นGoogle Analytics 4ช่วยติดตามปริมาณการเข้าชมและพฤติกรรมของผู้ใช้ ในขณะที่Search Consoleตรวจสอบประสิทธิภาพการค้นหา และหากคุณต้องการทราบว่าผู้คนโต้ตอบกับหน้าเว็บของคุณอย่างไร ให้เพิ่ม Hotjar หรือ Microsoft Clarity เพื่อดูแผนที่ความร้อนและการบันทึกพฤติกรรมของผู้ใช้จริง
📚อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างเนื้อหาที่คงความสดใหม่ตลอดกาล ช่วยเพิ่มทราฟฟิกในระยะยาว
ClickUp ช่วยคุณสร้างและจัดการแผนเนื้อหาเว็บไซต์ได้อย่างไร
หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ไม่ใช่การเขียน แต่เป็นทุกสิ่งที่อยู่รอบๆ มัน
เอกสารสั้นๆ ที่กระจัดกระจายในอีเมล กำหนดเวลาที่ไม่ชัดเจน ข้อเสนอแนะที่สูญหาย และสมาชิกในทีมที่ทำงานแยกส่วนกัน เมื่อเพิ่มประเภทเนื้อหาที่หลากหลาย ลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลง และความจำเป็นในการเชื่อมโยงทุกอย่างกลับไปยังผลลัพธ์ แม้แต่กลยุทธ์ที่ดีที่สุดก็เริ่มพังทลายลง
เมื่อใดก็ตามที่การริเริ่มการตลาดเนื้อหาทั้งหมดเริ่มพังทลายClickUpจะเข้ามาช่วยเหลือ
คลิกอัพ ด็อกส์
ClickUp คือแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมจัดการวงจรชีวิตทั้งหมดของแผนเนื้อหาเว็บไซต์ ตั้งแต่กลยุทธ์ไปจนถึงการสร้างเนื้อหาและการเผยแพร่ หนึ่งในคุณสมบัติที่ทรงพลังที่สุดของ ClickUp คือClickUp Docs
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้มันได้:
- ร่างเนื้อหาโดยละเอียดสำหรับแต่ละหน้าเว็บ รวมถึงเป้าหมาย คำหลัก และคำกระตุ้นการตัดสินใจ
- จัดระเบียบส่วนต่างๆ โดยใช้หัวข้อซ้อนกันเพื่อการนำทางที่ง่าย (เช่น หน้าแรก เกี่ยวกับเรา หน้าสินค้า บล็อก)
- ฝังองค์ประกอบภาพ เช่น ไวร์เฟรม ภาพหน้าจอ หรือบอร์ดแรงบันดาลใจ ลงในเอกสารโดยตรง
- ใช้คำสั่งด้วยเครื่องหมายทับ (/) เพื่อแทรกตาราง, รายการตรวจสอบ, แบนเนอร์, เนื้อหาที่ติดหน้า, และรูปแบบการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์สำหรับการวางแผนเนื้อหาที่มีโครงสร้างอย่างรวดเร็ว
- ใช้ClickUp AIเพื่อแก้ไขเนื้อหาของคุณ ปรับปรุงน้ำเสียง สรุป และอื่นๆ อีกมากมาย
- เชื่อมโยงเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน เช่น บุคลิกภาพของผู้ใช้ คู่มือสไตล์ และเอกสารวิจัยคำหลัก
- แท็กสมาชิกทีมในแถวเพื่อกำหนดส่วนงานหรือขอความคิดเห็น
- เพิ่มความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะโดยตรงข้างๆ ส่วนเนื้อหาเพื่อรับข้อเสนอแนะที่รวดเร็วขึ้นผ่านเครื่องมือจัดการเนื้อหา เดียว
📚 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบปฏิทินเนื้อหาฟรีสำหรับโซเชียลมีเดีย
บอร์ด ClickUp
ตอนนี้ที่สรุปเนื้อหาพร้อมแล้วใน ClickUp Docs ขั้นตอนต่อไปคือการรักษาการผลิตให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (นักเขียน, บรรณาธิการ, นักการตลาดสื่อสังคมออนไลน์, นักกลยุทธ์เนื้อหา, นักออกแบบ,ทีม SEO) จึงเป็นเรื่องง่ายที่ใครก็ตามจะหลงทางในทั้งหมดนี้
เข้าสู่ClickUp Kanban Boards วิธีง่ายๆ ในการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนโดยไม่ต้องติดตามงานตลอดเวลา
มันให้คุณเห็นสถานะของเนื้อหาแต่ละรายการได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่ 'ต้องทำ' ไปจนถึง 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบ' และ 'เผยแพร่แล้ว' คุณสามารถลากงานข้ามขั้นตอนต่างๆ มอบหมายเจ้าของ ตั้งวันครบกำหนด และแนบเอกสารโดยตรงไปยังการ์ดได้ เป็นวิธีที่ง่ายในการจัดการกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนโดยไม่ต้องติดตามงานอยู่ตลอดเวลา
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ทำการวิเคราะห์ช่องว่างของเนื้อหา (content gap analysis) ก่อนที่จะสรุปปฏิทินเนื้อหาของคุณ ระบุ 5 คำหลักที่คู่แข่งของคุณติดอันดับในเครื่องมือค้นหาแต่คุณยังไม่ได้ใช้ จากนั้นสร้างเนื้อหาที่เหนือกว่าและมีรายละเอียดมากกว่าเพื่อเจาะลึกหัวข้อเหล่านั้น
ClickUp Brain
และเมื่อคุณคิดว่ามันไม่สามารถดีขึ้นได้อีกแล้ว ClickUp ก็มาพร้อมกับผู้ช่วย AI สำหรับการทำงานที่ดีที่สุด:ClickUp Brain🧠
สมมติว่านักพัฒนาของคุณกำลังใช้เว็บไซต์บิลเดอร์ในการเขียนโค้ดหน้า 'เกี่ยวกับเรา' และพบว่าเมตาดิสคริชันหายไป แทนที่จะไปหาทีม SEO พวกเขาสามารถใช้ ClickUp Brain เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AIเพื่อสร้างคำอธิบายความยาว 160 ตัวอักษรขึ้นมาได้
หรือคุณกำลังทำงานกับหน้าแลนดิ้งเพจที่อยู่ในส่วนล่างของช่องทางการขายและต้องการปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ลองใช้: 'แนะนำวลีเรียกร้องให้ดำเนินการ 5 วลีที่มีอัตราการแปลงสูงสำหรับหน้าแสดงราคาที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ซื้อระดับองค์กร'
ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถใช้ Brain เพื่อนำบทนำของบล็อกไปปรับใช้เป็นแคปชั่นสำหรับโซเชียลมีเดีย เขียนข้อความขายสินค้าที่ซับซ้อนให้กระชับและน่าสนใจยิ่งขึ้น หรือปรับโทนของเนื้อหาเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน—ทั้งหมดนี้ทำได้ภายใน ClickUp (ลองนึกภาพดูสิ!)
สำหรับผู้นำด้านเนื้อหาที่ดูแลแผนเนื้อหาของเว็บไซต์ การสนับสนุนแบบต่อเนื่องในลักษณะนี้ช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมาก ช่วยให้สามารถทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา ลดการแก้ไขซ้ำไปซ้ำมา และรักษาคุณภาพในทุกจุดสัมผัสบนเว็บไซต์ของคุณ
📮 ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเรา ใช้เครื่องมือ AI สำหรับงานส่วนตัวทุกวัน และ 55% ใช้หลายครั้งต่อวัน
แล้ว AI ในที่ทำงานล่ะ? ด้วยระบบAI ที่รวมศูนย์และขับเคลื่อนทุกแง่มุมของการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการทำงานร่วมกัน คุณสามารถประหยัดเวลาได้ถึง 3 ชั่วโมงหรือมากกว่าต่อสัปดาห์ ซึ่งคุณจะต้องใช้ไปกับการค้นหาข้อมูล เช่นเดียวกับ 60.2% ของผู้ใช้ ClickUp!
เป้าหมาย ClickUp
แน่นอนว่าการเผยแพร่เนื้อหาเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของงานเท่านั้น คำถามที่แท้จริงคือ: กลยุทธ์ด้านเนื้อหาของคุณได้ผลหรือไม่?
เพื่อให้แน่ใจว่ามันเป็นเช่นนั้น ให้ใช้ClickUp Goals
มีหลายส่วนที่เคลื่อนไหวในแผนเนื้อหาเว็บไซต์—SEO, การสร้างลูกค้าเป้าหมาย, การมีส่วนร่วม, และการเปลี่ยนแปลง. ClickUp Goals ช่วยคุณกำหนดผลลัพธ์ที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกับกลยุทธ์เนื้อหาของคุณและความสำเร็จ (หรือความล้มเหลว) ของมัน.
ตัวอย่าง:
- ตั้งเป้าหมายเช่น 'เพิ่มปริมาณการเข้าชมแบบออร์แกนิก 20% ในไตรมาสที่ 2' และเชื่อมโยงกับงานเขียนบล็อกที่เน้นคีย์เวิร์ดที่มีปริมาณการค้นหาสูง
- ติดตาม 'เปิดตัวหน้าบริการใหม่ 10 หน้า' และเชื่อมต่อแต่ละหน้าเข้ากับเจ้าของที่ได้รับมอบหมาย, กำหนดเวลา, และกระบวนการทำงาน
- ติดตามKPI การตลาดเช่น การส่งข้อมูลลูกค้าเป้าหมายหรือการจองเดโมจากหน้าแลนดิ้งเพจเฉพาะ
ลองด้วยตัวเอง:
- ไปที่ แถบด้านข้าง และเลือก เป้าหมาย (หรือคลิก เพิ่มเติม หากไม่ได้ปักหมุดไว้)
- กด + กำหนดเป้าหมายใหม่ ที่มุมขวาบน แล้วกรอกวัตถุประสงค์ของคุณ เช่น 'เผยแพร่หน้าใหม่ 15 หน้าในไตรมาสนี้'
- เพิ่ม เป้าหมาย เพื่อแบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจงและสามารถติดตามได้: หมายเลข: เหมาะสำหรับการติดตามสิ่งต่าง ๆ เช่น โพสต์บล็อกที่เผยแพร่หรือจำนวนเซสชันที่ได้รับ จริง/เท็จ: ใช้สำหรับเป้าหมายที่เป็นใช่/ไม่ใช่ เช่น 'เสร็จสิ้นการตรวจสอบเนื้อหา' สกุลเงิน: เหมาะสำหรับเป้าหมายที่ขับเคลื่อนด้วยรายได้ เช่น MQL หรือยอดขายที่มาจากเนื้อหา งาน: เชื่อมโยงกับงานหรือรายการใน ClickUp จริง เพื่อให้การอัปเดตความคืบหน้าเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
- หมายเลข: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามสิ่งต่าง ๆ เช่น โพสต์บล็อกที่เผยแพร่หรือจำนวนเซสชันที่ได้รับ
- จริง/เท็จ: ใช้สำหรับเหตุการณ์ที่ต้องตอบใช่/ไม่ใช่ เช่น 'ตรวจสอบเนื้อหาเสร็จสิ้น'
- สกุลเงิน: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเป้าหมายที่ขับเคลื่อนด้วยรายได้ เช่น MQL หรือยอดขายที่มาจากเนื้อหา
- งาน: เชื่อมโยงไปยังงานหรือรายการใน ClickUp จริง เพื่อให้การอัปเดตความคืบหน้าเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
- หมายเลข: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามสิ่งต่าง ๆ เช่น โพสต์บล็อกที่เผยแพร่หรือจำนวนเซสชันที่ได้รับ
- จริง/เท็จ: ใช้สำหรับเหตุการณ์ที่ต้องตอบใช่/ไม่ใช่ เช่น 'เสร็จสิ้นการตรวจสอบเนื้อหา'
- สกุลเงิน: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเป้าหมายที่ขับเคลื่อนด้วยรายได้ เช่น MQL หรือยอดขายที่มาจากเนื้อหา
- งาน: เชื่อมโยงไปยังงานหรือรายการใน ClickUp ที่ใช้งานจริง เพื่อให้การอัปเดตความคืบหน้าเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
ClickUp สำหรับการตลาด
ตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการเขียน ตั้งแต่กระบวนการทำงานไปจนถึงการติดตามประสิทธิภาพ ClickUp ไม่ปล่อยให้คุณต้องเชื่อมต่อระบบต่างๆ ด้วยตัวเอง นั่นเป็นเพราะมันได้คิดถึงทุกอย่างไว้แล้ว
เพื่อเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันโซลูชัน ClickUp Marketing Teamถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างแผนกต่างๆ นักเขียน นักออกแบบ ผู้นำด้าน SEO และผู้จัดการฝ่ายการตลาดสามารถทำงานจากพื้นที่เดียวที่รวมทุกอย่างไว้ได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมการมองเห็นอย่างครบถ้วนว่าใครกำลังทำอะไร เมื่อไร และทำไม
มาพร้อมกับฟีเจอร์มากมายที่ทำให้การใช้งานเป็นเรื่องง่าย 👇
- ClickUp Calendarช่วยให้คุณวางแผนแคมเปญ กลยุทธ์เนื้อหา และการเปิดตัวหน้าเว็บในมุมมองเดียวที่ซิงค์กัน ขับเคลื่อนด้วย AI
- ClickUp Automationsช่วยขจัดงานติดตามผลด้วยตนเองด้วยงานที่มอบหมายโดยอัตโนมัติ การแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนด และเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง
และด้วยรายการเทมเพลต ClickUp กว่า 1,000 แบบ คุณไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์อีกต่อไปหนึ่งในไฮไลท์คือเทมเพลตแผนเนื้อหา ClickUp
นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อใช้เทมเพลตฟรีนี้:
✅ สถานะสำเร็จรูปสำหรับทุกขั้นตอนของเนื้อหา: ตั้งแต่ 'สรุปงาน' ไปจนถึง 'แก้ไข' และ 'กำหนดเวลา' มีขั้นตอนการทำงานครบถ้วนพร้อมใช้งาน เพียงใส่เนื้อหาของคุณเข้าไปและเริ่มดำเนินการได้เลย
📊 ฟิลด์ที่กำหนดเองที่ติดตามรูปแบบ, ขั้นตอนของช่องทาง, และความสำคัญ SEO: คุณสามารถกรองตามประเภทของสินทรัพย์ได้ทันที (เช่น บล็อก, หน้า landing), ดูว่ามันอยู่ในช่องทางส่วนไหน (TOFU, MOFU, BOFU), และจัดลำดับความสำคัญตามโอกาสในการค้นหา
📅 มุมมองปฏิทินแบบลากและวางเพื่อความชัดเจนแบบเรียลไทม์: สลับจากรายการเป็นปฏิทินได้ทันที เห็นสิ่งที่กำลังเผยแพร่เมื่อไร ใครรับผิดชอบ และสอดคล้องกับแคมเปญของคุณอย่างไร
สร้างแผนเนื้อหาเว็บไซต์ของคุณให้ประสบความสำเร็จด้วย ClickUp
แผนเนื้อหาเว็บไซต์ส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยความกระตือรือร้นและรายการตรวจสอบมากมาย...และจบลงด้วยโฟลเดอร์ที่เต็มไปด้วยเอกสารที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ช่องว่างของกำหนดเวลา และการขาดความชัดเจนว่าใครกำลังทำอะไรอยู่
นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp ถูกสร้างขึ้นมา มันเป็นแหล่งข้อมูลเดียวสำหรับแผนเนื้อหาเว็บไซต์ของคุณ กลยุทธ์เนื้อหาของคุณจะไม่กระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือต่างๆ คำสำคัญที่เกี่ยวข้องจะไม่ถูกฝังอยู่ในสเปรดชีต และทรัพยากรเนื้อหาจะไม่กระจายอยู่ในโฟลเดอร์ต่างๆ
ต้องการร่างกรณีศึกษาใช่ไหม? เปิดเอกสารได้เลย อยากดูว่ามีอะไรจะเผยแพร่สัปดาห์หน้าหรือเปล่า? ตรวจสอบปฏิทินของคุณได้เลย สงสัยว่าทำไมบล็อกนั้นยังไม่ผ่านขั้นตอน 'ตรวจสอบ' หรือไม่? กระดานจะแสดงให้คุณเห็นในทันที คุณยังสามารถติดตามเป้าหมายจริงได้โดยไม่ต้องเปิดแท็บอื่นเพิ่มเติม
และส่วนที่ดีที่สุดคือ? คุณไม่จำเป็นต้องสร้างมันขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าพร้อมขั้นตอนการทำงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ดังนั้นคุณสามารถเริ่มลงมือทำได้เลยทันที
สมัครใช้ ClickUpเพื่อเปลี่ยนแผนเนื้อหาของคุณจาก 'เราควรจัดระเบียบจริงๆ' เป็น 'ว้าว เรานำหน้าแผนงานจริงๆ'