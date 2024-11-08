15 นักเขียนบล็อก AI ที่ดีที่สุดที่ควรลองในปี 2025

คุณเบื่อกับนักเขียน AI ที่ผลิตเนื้อหาซ้ำซากแบบหุ่นยนต์หรือไม่?
คุณไม่ใช่คนเดียวที่กลอกตาเมื่อได้ยินวลีอย่าง "ในโลกดิจิทัลที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว" เมื่อคุณกำลังมองหาผู้เขียนบล็อก AI คุณต้องการบางสิ่งที่ไม่เพียงแต่เป็นมิตรกับ SEO แต่ยังเข้ากับเสียงของแบรนด์คุณด้วย
ฉันเข้าใจ—ฉันได้ลองใช้เครื่องมือเขียน AI มาหลายครั้งแล้ว
พวกเขาทั้งหมดสัญญาผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่แต่กลับทิ้งคุณไว้กับข้อความทั่วไปที่ไร้ชีวิตชีวา คุณสมควรได้รับนักเขียนบล็อก AI ที่ฉลาดกว่านั้น—คนที่เข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างแท้จริง สร้างเนื้อหาบล็อกคุณภาพสูง และเชื่อมต่อกับผู้อ่านได้อย่างแท้จริง
ในรายการเครื่องมือเขียนบล็อกด้วย AI ที่ดีที่สุด 15 รายการนี้ คุณจะพบกับตัวเลือกที่ช่วยเพิ่มบุคลิกภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และประสิทธิภาพให้กับกระบวนการเขียนบล็อกของคุณ ตัวเลือกเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่สร้างโดย AI ซึ่งมีคุณค่าจริง ตั้งแต่ร่างแรกไปจนถึงบทความบล็อกที่ผ่านการขัดเกลาและพร้อมสำหรับการทำ SEO
มาเริ่มกันเลย!
คุณควรค้นหาอะไรในผู้เขียนบล็อก AI?
เมื่อเลือกเครื่องมือเขียนด้วย AI ให้คำนึงถึงประเด็นสำคัญเหล่านี้: เลือกเครื่องมือที่:
สร้างโครงร่างโดยละเอียด
บางครั้ง สิ่งที่คุณต้องการคือจุดเริ่มต้นที่มั่นคง มองหาเครื่องมือที่สามารถสร้างโครงร่างที่ชัดเจนและเป็นระเบียบได้อย่างรวดเร็ว พร้อมด้วยประเด็นสำคัญและหัวข้อย่อยที่เรียงลำดับอย่างมีเหตุผล
รักษาเสียงของแบรนด์ให้สอดคล้องกัน
ความสม่ำเสมอคือสิ่งที่ดึงดูดผู้อ่าน เลือกนักเขียน AI ที่เข้าใจสไตล์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นแบบมีไหวพริบหรือเป็นทางการ เพื่อให้เนื้อหาของคุณมีความสอดคล้องกับแบรนด์อยู่เสมอ
สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและมีคุณภาพสูง
เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AIที่คุณเลือกใช้ควรผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพสูงและตรงประเด็น มองหานักเขียน AI ที่สามารถเขียนประโยคที่เชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุผล (เปลี่ยนจากประโยคหนึ่งไปยังอีกประโยคหนึ่งได้อย่างราบรื่น) ใช้สถิติที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนข้ออ้าง และปรับแต่งหัวข้อเนื้อหาให้เหมาะสม
ผสาน SEO
นักเขียนบล็อก AI ที่ดีควรมีความเป็นมิตรกับ SEO พร้อมตัวเลือกสำหรับการผสานคำค้นหาและเมตาดาตา ซึ่งช่วยให้เนื้อหาของคุณติดอันดับได้ดีขึ้นและเข้าถึงผู้ชมที่เหมาะสม
ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าควรมองหาอะไร ก็ถึงเวลาที่จะเลือกจากผู้ช่วยเขียน AI ชั้นนำที่มีอยู่ในปัจจุบัน
15 นักเขียนบล็อก AI ที่ดีที่สุดสำหรับปีนี้
มาสำรวจเครื่องมือเขียนบล็อก AI ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณเอาชนะภาวะบล็อกนักเขียนได้อย่างถาวร:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI และการจัดการเอกสาร)
ClickUpเป็นแพลตฟอร์มการสร้างและจัดการเนื้อหาแบบครบวงจรที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ช่วยให้คุณวางแผน จัดระเบียบ บันทึก เขียน แก้ไข และติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการเขียนบล็อก ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการปรับแต่งขั้นสุดท้าย ทำให้การสร้างเนื้อหาและการจัดการโครงการเป็นเรื่องง่ายและรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว
เพื่อให้การจัดการบล็อกง่ายยิ่งขึ้น ClickUp มีเทมเพลตสำเร็จรูปหลายแบบให้เลือกใช้ เช่นเทมเพลตการจัดการบล็อกของ ClickUp
ฉันสามารถใช้มันเพื่อจัดระเบียบปฏิทินเนื้อหาของฉัน จัดการไอเดียโพสต์ และติดตามตารางการเผยแพร่—พร้อมฟิลด์ที่ปรับแต่งได้สำหรับการอัปเดตสถานะ วันที่ครบกำหนด และการมอบหมายงานให้กับทีม
หากต้องการเจาะลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์เนื้อหา คุณสามารถสำรวจเทมเพลตบล็อกแพลนเนอร์ของ ClickUp ได้ ตั้งแต่การระดมความคิดเบื้องต้นไปจนถึงการแก้ไขขั้นสุดท้าย เทมเพลตนี้จะช่วยวางแผนเส้นทางเนื้อหาทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวเพื่อการติดตามที่ง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ClickUp Brain ผู้ช่วยเขียนอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในตัวของ ClickUp ยังช่วยให้การสร้างบล็อกเป็นเรื่องง่าย
ป้อนหัวข้อ ผู้ชม และโทนเสียงของคุณในคำสั่ง Brain ของคุณ นั่งพักผ่อนและดูมันสร้างไอเดีย วลี และแม้กระทั่งบทความบล็อกเต็มรูปแบบที่ตรงกับสไตล์ของคุณ
คุณสมบัติเด่นบางประการของ ClickUp Brainได้แก่:
- ตรวจสอบการสะกดคำในตัว: มุ่งเน้นการเขียนโดยไม่ต้องกังวลเรื่องข้อผิดพลาดในการพิมพ์
- การสร้างตาราง: จัดระเบียบข้อมูลหรือเปรียบเทียบข้อมูลได้อย่างราบรื่นในบทความบล็อกของคุณ
- การถอดเสียงอัตโนมัติ: ถอดเสียงการประชุมและการสัมภาษณ์ตามจังหวะของคุณ
- การตอบกลับอย่างรวดเร็วโดย AI: ตอบกลับความคิดเห็นหรือคำถามอย่างรวดเร็ว
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ฟีเจอร์การติดตามเวลาและการดูปริมาณงานของ ClickUpร่วมกันเพื่อจัดการประสิทธิภาพของทีมคุณขณะสร้างเนื้อหา การติดตามเวลา ช่วยให้คุณเห็นว่าเวลาถูกใช้ไปกับงานแต่ละอย่างอย่างไร ในขณะที่ มุมมองปริมาณงาน ช่วยให้คุณปรับสมดุลงานให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้ใครต้องรับภาระมากเกินไป
อะไรเพิ่มเติม? ใช้ClickUp Docsเพื่อร่าง แก้ไข และจัดระเบียบบทความบล็อกของคุณร่วมกับทีมของคุณได้ ด้วย Docs ฉันสามารถ:
- แก้ไขเนื้อหาพร้อมสมาชิกในทีม, แสดงความคิดเห็น, ติดแท็ก, และมอบหมายงานภายในแพลตฟอร์ม
- จัดระเบียบ ค้นหา และกรองเอกสารได้อย่างง่ายดาย
- ใช้ตาราง, แบนเนอร์, ตัวแบ่ง, และคำสั่งลดราคาเพื่อให้เอกสารของคุณเป็นระเบียบและดึงดูดสายตา
- เขียนเนื้อหาโดยปราศจากสิ่งรบกวน มุ่งเน้นทีละบรรทัดหรือทีละย่อหน้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างและมอบหมายงานสำหรับแต่ละขั้นตอนของการเขียนบล็อกเพื่อให้แน่ใจว่ากำหนดเวลาจะได้รับการปฏิบัติตามด้วยClickUp Tasks
- ใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อวางแผนวงจรชีวิตของเนื้อหาและมองเห็นตารางการโพสต์โซเชียลมีเดียของคุณ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Drive และ Slack เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
- ใช้ClickUp Automationเพื่อทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายร่างงานให้กับบรรณาธิการและนักออกแบบกราฟิก
- สร้างฐานข้อมูลเนื้อหาเพื่อการนำเนื้อหาสำคัญกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างง่ายดาย
- วิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของบล็อกเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์เนื้อหาของคุณและมุ่งเน้นสิ่งที่ได้ผลด้วยแดชบอร์ด ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าการนำทางผ่านคุณสมบัติและการปรับแต่งที่หลากหลายนี้เป็นเรื่องท้าทาย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. Copy.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข้อความทางการตลาด)
Copy.ai เป็นผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสร้างเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างบทความบล็อกแบบยาวและเทมเพลตในตัว ทำให้เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับการสร้างไอเดียบล็อก โพสต์โซเชียลมีเดีย และอื่นๆ อีกมากมาย เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ต้องการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่สูญเสียคุณภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai
- สร้างเนื้อหาในกว่า 25 ภาษาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางการตลาดแบบหลายภาษา
- แปลเนื้อหาและปรับให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมและตลาดที่แตกต่างกัน
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- ผู้ใช้รายงานปัญหาการลอกเลียนแบบเนื่องจากดึงเนื้อหาจากหน้าเว็บบางหน้าโดยตรง
- คุณสมบัติบางอย่างที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ไม่มีให้ในผลิตภัณฑ์
ราคาของ Copy.ai
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $49/เดือน
- ขั้นสูง: 249 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
Copy.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบปฏิทินเนื้อหาโซเชียลมีเดียฟรีใน Excel & Sheets
3. Jasper (นักเขียนบล็อก AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาแบบยาว)
Jasper เป็นเครื่องมือ AI ยอดนิยมสำหรับการระดมความคิดเกี่ยวกับไอเดียเนื้อหา การแก้ไขเอกสาร แม่แบบ และการสร้างภาพด้วย AI ด้วยเครื่องมือนี้ นักการตลาดสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์และแอป AI ที่ปรับแต่งได้เองเพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ให้กับเนื้อหาหลากหลายประเภท นอกจากนี้ยังรองรับผู้ช่วย AI แบบแชทที่ผ่านการฝึกฝนด้านการตลาด ซึ่งช่วยแก้ไขเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- เพิ่มประสิทธิภาพ SEO ด้วยการผสานรวม Surfer SEO
- สร้างภาพลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครด้วย Jasper Art
ข้อจำกัดของ Jasper
- อาจมีความไม่ถูกต้องของข้อมูลเป็นครั้งคราวซึ่งอาจต้องแก้ไขด้วยตนเอง
- ขาดตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับประเภทเนื้อหา ความยาว และโครงสร้าง
ราคาของ Jasper
- ผู้สร้าง: $39/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: $59/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของแจสเปอร์
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (1800+ รีวิว)
4. เซิร์ฟเฟอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งเนื้อหาเพื่อ SEO)
Surfer ทำให้การเขียนเนื้อหาที่เป็นมิตรกับ SEO ง่ายขึ้นโดยการวิเคราะห์หน้าเว็บที่มีอันดับสูงและให้คำแนะนำที่ชัดเจนและอิงตามข้อมูลแก่คุณด้วยการใช้ AI ในการตลาดเนื้อหา มันแนะนำคำหลักและไอเดียสำหรับโพสต์บล็อก ช่วยคุณจัดโครงสร้างเนื้อหา และแม้กระทั่งบอกคุณว่าหากการเขียนของคุณซับซ้อนเกินไป นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำการปรับแต่งอย่างละเอียด รวมถึงคำแนะนำสำหรับหัวข้อ คำอธิบายเมตา และการเชื่อมโยงภายใน
คุณสมบัติเด่นของเซิร์ฟเฟอร์
- ทำให้การรวมคำหลักง่ายขึ้นด้วยคำแนะนำคำหลัก Latent Semantic Indexing (LSI) ที่เกี่ยวข้องกับคำหลักหลัก
- ระบุโอกาสในการเพิ่มลิงก์ภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ข้อจำกัดของนักโต้คลื่น
- บางครั้ง มันจะแนะนำคำที่ไม่สอดคล้องกับคู่มือสไตล์เฉพาะ
ราคาสำหรับนักโต้คลื่น
- จำเป็น: $99/เดือน
- ขนาด: 219 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวจากนักโต้คลื่น
- G2: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
5. Writesonic (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข้อความโฆษณาและหน้าแลนดิ้ง)
Writesonic เป็นแพลตฟอร์มการเขียนด้วย AI ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหาสำหรับนักการตลาดอิสระ นักเขียน และทีมต่างๆ ด้วยฟีเจอร์ SEO ในตัวและเทมเพลตมากกว่า 80 แบบ จึงครอบคลุมความต้องการด้านเนื้อหาที่หลากหลาย ตั้งแต่บทความบล็อกไปจนถึงหน้าแลนดิ้งเพจ แต่หากคุณต้องการนักเขียนบล็อกที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ควรเลือกใช้ทางเลือกอื่นของ Writesonicที่มีความลึกซึ้งมากกว่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic
- เข้าถึงการค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์และโต้ตอบกับไฟล์ PDF และรูปภาพ
- รับเสียงพากย์ที่เหมือนมนุษย์สำหรับเนื้อหาของคุณภายในแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ Writesonic
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับการจัดการการสมัครสมาชิกของ Writesonic รวมถึงการลดระดับบัญชีตลอดชีพโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคา Writesonic
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: 79 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพ: 199 ดอลลาร์/เดือน
- ขั้นสูง: $399/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Writesonic
- G2: 4. 7/5 (1900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
6. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาเชิงสนทนาและการเขียนเชิงโต้ตอบ)
ChatGPT เป็นผู้ช่วยเขียน AI ที่พัฒนาโดย OpenAI ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้การสร้างเนื้อหามีความรวดเร็ว น่าสนใจ และสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ มันใช้การเรียนรู้เชิงลึก โดยเฉพาะโครงข่ายประสาทเทียมแบบทรานส์ฟอร์เมอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อความและสร้างคำตอบตามรูปแบบที่ได้เรียนรู้จากข้อมูลการฝึกฝน ความหลากหลายในน้ำเสียงและสไตล์ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างบล็อกที่เป็นมิตรกับ SEO เนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดีย และบทความยาว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- นอกเหนือจากข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงแล้ว ให้สร้างรูปแบบข้อความที่สร้างสรรค์ เช่น บทกวี บทละคร หรือเนื้อเพลง
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- ในการสนทนาที่ยาวนานขึ้น บางครั้งอาจสูญเสียบริบท ทำให้เกิดการพูดซ้ำหรือความสับสน
ราคาของ ChatGPT
- ฟรีตลอดไป
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- ทีม: $30 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
7. นักเขียน (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบรนด์และปฏิบัติตามข้อกำหนด)
Writer เป็นเครื่องมือสร้างโพสต์บล็อกด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การสร้างเนื้อหา การวิเคราะห์ข้อมูล และการทำงานอัตโนมัติของทีมง่ายขึ้น ด้วยจุดเด่นที่เน้นการใช้งานในระดับองค์กร Writer ช่วยให้การสร้างเนื้อหามีคุณภาพสูงและคงความสอดคล้องกับแบรนด์อยู่เสมอในฐานะหนึ่งในเครื่องมือบล็อกชั้นนำ Writer ยังบังคับใช้แนวทางปฏิบัติด้านแบรนด์ กฎหมาย และการครอบคลุม เพื่อให้เนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานขององค์กร
คุณสมบัติเด่นของนักเขียน
- ใช้แบบจำลองภาษา Palmyra ที่ปรับแต่งสำหรับความต้องการขององค์กร เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเกี่ยวข้องในบริบททางธุรกิจ
- ปรับใช้แอปพลิเคชัน AI ที่กำหนดเองสำหรับงานต่างๆ เช่น ความช่วยเหลือดิจิทัล การสร้างเนื้อหา และการสรุปข้อมูล
ข้อจำกัดของนักเขียน
- ขาดตัวเลือกในการจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อในโครงร่าง ทำให้ผู้ใช้ระบุได้ยากว่าส่วนใดควรขยายหรือควรสรุปให้กระชับ
การกำหนดราคาสำหรับนักเขียน
- ฟรีตลอดไป
- ทีม: $18 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของนักเขียน
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
8. Frase (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งเนื้อหาและการวิจัย)
Frase ช่วยให้การเขียนบล็อกง่ายขึ้นด้วยการรวมการวิจัย การร่างโครงเรื่อง และการสร้างเนื้อหาเข้าด้วยกัน มันวิเคราะห์ผลการค้นหาอันดับต้น ๆ เพื่อมอบแนวคิดสำหรับเนื้อหาบล็อกที่เป็นมิตรกับ SEO และมีคุณภาพสูง เมื่อโครงเรื่องของคุณพร้อมแล้ว มันจะร่างเนื้อหาตามการวิจัยล่าสุด นอกจากนี้ยังมีตัวแก้ไขในตัวที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ SEO เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสร้างเนื้อหาที่สามารถติดอันดับได้
คุณสมบัติเด่นของ Frase
- สร้างโครงร่างโดยใช้หัวข้อของคู่แข่งและคำแนะนำจาก AI
- เพิ่มความสามารถในการอ่าน, SEO, และการใช้คำค้นหาขณะที่คุณเขียน
ข้อจำกัดของ Frasé
- บางครั้งเลือกคำหลักที่ไม่เกี่ยวข้อง ทำให้ยากต่อการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างเต็มที่
การกำหนดราคาแบบ Frasa
- ฟรีตลอดไป
- เดี่ยว: 15 ดอลลาร์/เดือน
- พื้นฐาน: 45 ดอลลาร์/เดือน
- ทีม: $115/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Frase
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
9. Rytr (นักเขียนบล็อก AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่รวดเร็วและราคาประหยัด)
Rytr เป็นเครื่องมือเขียน AI ที่สร้างทุกอย่างตั้งแต่บทความบล็อกไปจนถึงคำบรรยายในโซเชียลมีเดีย ในฐานะนักเขียนบล็อก AI มันมาพร้อมกับเทมเพลตมากกว่า 40 แบบสำหรับเนื้อหาทุกประเภท—ไม่ว่าคุณต้องการโครงร่างบล็อก คำอธิบายผลิตภัณฑ์ หรือคำบรรยายที่ดึงดูดความสนใจ นอกจากนี้ Rytr ยังมีฟีเจอร์ปรับโทนเสียงให้เหมาะสม ซึ่งเลียนแบบสไตล์การเขียนเฉพาะของผู้ใช้ตามตัวอย่างที่ให้ไว้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rytr
- เลือกจากโทนเสียงที่เป็นเอกลักษณ์กว่า 20 แบบ เช่น เป็นมิตร เป็นทางการ และมั่นใจ
- สร้างเนื้อหาในกว่า 30 ภาษาสำหรับผู้ชมทั่วโลก
ข้อจำกัดของ Rytr
- ผู้ใช้รายงานว่า Rytr มีคุณสมบัติการแก้ไขข้อความที่จำกัด
- จำกัดความยาวของข้อความที่สร้างในแต่ละครั้ง
ราคาของ Rytr
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7. 50/เดือน
- พรีเมียม: 24 ดอลลาร์ 16/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Rytr
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
10. Anyword (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาที่เน้นผลลัพธ์)
Anyword เป็นเครื่องมือเขียน AI ที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างเนื้อหาการตลาดที่มีผลกระทบสูงและกระตุ้นการมีส่วนร่วม ออกแบบมาโดยคำนึงถึงนักการตลาดโดยเฉพาะ มันรวมคุณสมบัติที่ทรงพลัง เช่น Copy Intelligence เพื่อให้แน่ใจว่าทุกชิ้นเนื้อหาจะเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ตัวอย่างเช่น Anyword สามารถทำนายประสิทธิภาพของแต่ละเวอร์ชันของเนื้อหาของคุณได้ ทำให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกที่มีโอกาสได้รับการคลิกมากที่สุด
คุณสมบัติเด่นของ Anyword
- วิเคราะห์ข้อความที่มีอยู่และเสนอการปรับปรุงเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในเนื้อหา
- เข้าถึง AI ของ Anyword ได้โดยตรงผ่านเบราว์เซอร์ด้วยส่วนขยาย Chrome
ข้อจำกัดของ Anyword
- บางครั้งอาจสร้างเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ทำให้ผู้ใช้ต้องปรับคำสั่งเพื่อให้ได้ความถูกต้อง
- ข้อจำกัดจำนวนคำที่ตั้งไว้ล่วงหน้าทำให้การใช้งานเครื่องมือนี้เพื่อสร้างเนื้อหาที่มีความยาวเป็นเรื่องท้าทาย
ราคา Anyword
- เริ่มต้น: $49/เดือน
- ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: 99 ดอลลาร์/เดือน
- ธุรกิจ: 499 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
Anyword. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
11. Article Forge (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาจำนวนมากที่สร้างโดย AI)
Article Forge คือเครื่องมือเขียนบทความด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างเนื้อหาแบบยาวได้อย่างง่ายดาย—สามารถสร้างบทความที่มีความยาวกว่า 1,500 คำ พร้อมโครงสร้างที่เหมาะสมและหัวข้อย่อยที่เกี่ยวข้อง เหมาะสำหรับโครงการขนาดใหญ่ สามารถสร้างบล็อกโพสต์ได้หลายบทความพร้อมกันเพื่อประหยัดเวลา นอกจากนี้ ยังใช้โมเดล AI ที่คล้ายกับที่ Google ใช้ ทำให้เนื้อหาที่สร้างออกมามีประสิทธิภาพสูงในการติดอันดับบนหน้าผลการค้นหา (SERPs)
คุณสมบัติเด่นของ Article Forge
- ค้นหาคำค้นหาที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บด้วยความสามารถในการค้นคว้าในตัว
- เข้าถึงเครื่องมือตรวจจับและปรับเนื้อหาให้เป็นธรรมชาติโดยมนุษย์ด้วย AI ภายในแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ Article Forge
- บางครั้งอาจผลิตเนื้อหาที่มีข้อผิดพลาดทางการสะกดและไวยากรณ์
- คุณภาพของเนื้อหาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษต่ำกว่าอย่างเห็นได้ชัด น่าจะเกิดจากการแปลซ้ำสองครั้ง
ราคาของ Article Forge
- พื้นฐาน: 13 ดอลลาร์/เดือน
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
บทความ ฟอร์จ คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
12. คอนเทนต์เชค เอไอ (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับ SEO)
ContentShake เป็นเครื่องมือเขียนบล็อกด้วย AI ที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างเนื้อหาสำหรับนักการตลาดและบล็อกเกอร์ ด้วยการผสานกับ SEMrush ทำให้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคำหลักและคำแนะนำเนื้อหาแบบเรียลไทม์ที่ปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
นอกจากนี้เครื่องมือ AI SEOนี้ยังให้คะแนนงานเขียนของคุณตามประสิทธิภาพการปรับแต่ง SEO และช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้นด้วยการช่วยคุณเขียน ปรับแต่ง และแม้กระทั่งนำเนื้อหาไปใช้ใหม่สำหรับแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้
คุณสมบัติเด่นของ ContentShake
- ใช้ข้อมูล SEO ที่ครอบคลุมของ SEMRush เพื่อสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งอย่างเหมาะสม
- สร้างเนื้อหาในเจ็ดภาษา
ข้อจำกัดของ ContentShake
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าเครื่องมือนี้สร้างเนื้อหาทั่วไปซึ่งต้องแก้ไขเพิ่มเติมอย่างมากเพื่อให้โดดเด่น
ราคาของ ContentShake
- ข้อดี: $139.95/เดือน
- กูรู: $249.95/เดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $5000/เดือน
คะแนนและรีวิวของ ContentShake
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
13. Wordtune (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนเนื้อหาใหม่)
Wordtune คือผู้ช่วยเขียน AI ที่ปรับประโยคให้ฟังดูเหมาะสม ไม่ว่าจะต้องการให้เป็นแบบไม่เป็นทางการหรือเป็นทางการมากขึ้น ตั้งแต่การเขียนใหม่แบบง่าย ๆ ไปจนถึงการปรับแต่งข้อความขั้นสูง ช่วยให้นักเขียน นักเรียน และมืออาชีพสามารถแสดงออกได้อย่างชัดเจนและมั่นใจ นอกจากนี้ Wordtune ยังสามารถทำงานต่อจากที่คุณหยุดไว้ได้ ช่วยแก้ปัญหาการเขียนติดขัด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wordtune
- ใช้การแปลด้วย AI อัจฉริยะเพื่อให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนเจ้าของภาษา
- ขยายคลังคำศัพท์ของคุณด้วยคำที่มีความหมายใกล้เคียงอย่างแม่นยำ
ข้อจำกัดของ Wordtune
- เน้นการเขียนใหม่เป็นหลักและขาดการสร้างเนื้อหาแบบยาว
ราคาของ Wordtune
- ฟรีตลอดไป
- ขั้นสูง: $6.99/เดือน
- ไม่จำกัด: $9.99/เดือน
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Wordtune
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
14. Grammarly (ดีที่สุดสำหรับการตรวจสอบไวยากรณ์และการปรับปรุงการเขียน)
Grammarly เป็นผู้ช่วยเขียน AI ที่ช่วยตรวจจับข้อผิดพลาดที่อาจเป็นอันตรายต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์คุณในฐานะเครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ AI ที่น่าเชื่อถือ Grammarly ใช้ AI แบบสร้างเนื้อหาเพื่อแก้ไขประโยคให้สมบูรณ์ ซึ่งช่วยเพิ่มความชัดเจนและความลื่นไหลของข้อความได้อย่างมาก นอกจากนี้ แผนพรีเมียมยังมาพร้อมกับเครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงานเพื่อรักษาความดั้งเดิมของเนื้อหา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly
- รับคำแนะนำที่ปรับแต่งตามการเขียนของคุณและผู้ที่อ่าน
ข้อจำกัดของ Grammarly
- บางครั้งอาจแนะนำการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้โทนหรือสไตล์การเขียนเปลี่ยนไปจนรู้สึกไม่ส่วนตัวหรือสร้างสรรค์เท่าที่ควร
ราคาของ Grammarly
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $12/ผู้ใช้/ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิวของ Grammarly
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
15. Sudowrite (เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือการเขียนเชิงสร้างสรรค์)
Sudowrite เป็นเครื่องมือเขียนด้วย AI สำหรับผู้มีความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะนักเขียนนิยายที่ต้องการฝ่าฟันอุปสรรคในการเขียนและสร้างเนื้อหาคุณภาพสูง ด้วยฟีเจอร์อย่าง Describe ที่สามารถเปลี่ยนฉากพื้นฐานให้กลายเป็นประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความรู้สึก และ Write ที่ช่วยรักษาความต่อเนื่องด้วยการสร้างประโยคถัดไปอีก 300 คำในสไตล์ของคุณ นอกจากนี้ยังมีตัวตรวจสอบการคัดลอกผลงานในตัวเพื่อตรวจสอบความดั้งเดิมของร่างเนื้อหาอีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sudowrite
- ใช้ พระคัมภีร์เรื่องราว เพื่อจัดระเบียบบท
- เข้าถึงเครื่องมือเช่น Canvas สำหรับการแสดงภาพแผนภูมิและตัวละคร
ข้อจำกัดของ Sudowrite
- ออกแบบมาเพื่อเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นหลัก ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการเขียนบล็อก
ราคาของ Sudowrite
- งานอดิเรก & นักเรียน: $10/เดือน
- มืออาชีพ: 22 ดอลลาร์/เดือน
- สูงสุด: $44/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Sudowrite
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
เขียนบล็อกที่ติดอันดับด้วย ClickUp Brain
เมื่อเลือกผู้เขียนบล็อก AI คุณควรค้นหาผู้ที่มีความสามารถมากกว่าการแค่เปลี่ยนคำให้เหมือนเดิม คุณต้องการเครื่องมือที่เข้าใจหัวข้อและผู้ชมของคุณ และสามารถสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ ที่โดดเด่นได้ ClickUp Brain มอบสิ่งนี้ให้คุณด้วยการผลิตเนื้อหาคุณภาพสูงที่เหมือนมนุษย์ ซึ่งเหมาะกับผู้อ่านได้เป็นอย่างดี
แต่ ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือเขียนด้วย AI เท่านั้น มันคือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งสนับสนุนกระบวนการสร้างเนื้อหาทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่การระดมความคิดและการวางแผนไปจนถึงการร่างและการแก้ไข ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทุกแง่มุมของกระบวนการทำงานของคุณ
สมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!