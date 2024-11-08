บล็อก ClickUp
15 นักเขียนบล็อก AI ที่ดีที่สุดที่ควรลองในปี 2025

Manasi Nair
Manasi NairManaging Editor
8 พฤศจิกายน 2567

คุณเบื่อกับนักเขียน AI ที่ผลิตเนื้อหาซ้ำซากแบบหุ่นยนต์หรือไม่?

คุณไม่ใช่คนเดียวที่กลอกตาเมื่อได้ยินวลีอย่าง "ในโลกดิจิทัลที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว" เมื่อคุณกำลังมองหาผู้เขียนบล็อก AI คุณต้องการบางสิ่งที่ไม่เพียงแต่เป็นมิตรกับ SEO แต่ยังเข้ากับเสียงของแบรนด์คุณด้วย

ฉันเข้าใจ—ฉันได้ลองใช้เครื่องมือเขียน AI มาหลายครั้งแล้ว

พวกเขาทั้งหมดสัญญาผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่แต่กลับทิ้งคุณไว้กับข้อความทั่วไปที่ไร้ชีวิตชีวา คุณสมควรได้รับนักเขียนบล็อก AI ที่ฉลาดกว่านั้น—คนที่เข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างแท้จริง สร้างเนื้อหาบล็อกคุณภาพสูง และเชื่อมต่อกับผู้อ่านได้อย่างแท้จริง

ในรายการเครื่องมือเขียนบล็อกด้วย AI ที่ดีที่สุด 15 รายการนี้ คุณจะพบกับตัวเลือกที่ช่วยเพิ่มบุคลิกภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และประสิทธิภาพให้กับกระบวนการเขียนบล็อกของคุณ ตัวเลือกเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่สร้างโดย AI ซึ่งมีคุณค่าจริง ตั้งแต่ร่างแรกไปจนถึงบทความบล็อกที่ผ่านการขัดเกลาและพร้อมสำหรับการทำ SEO

มาเริ่มกันเลย!

คุณควรค้นหาอะไรในผู้เขียนบล็อก AI?

เมื่อเลือกเครื่องมือเขียนด้วย AI ให้คำนึงถึงประเด็นสำคัญเหล่านี้: เลือกเครื่องมือที่:

สร้างโครงร่างโดยละเอียด

บางครั้ง สิ่งที่คุณต้องการคือจุดเริ่มต้นที่มั่นคง มองหาเครื่องมือที่สามารถสร้างโครงร่างที่ชัดเจนและเป็นระเบียบได้อย่างรวดเร็ว พร้อมด้วยประเด็นสำคัญและหัวข้อย่อยที่เรียงลำดับอย่างมีเหตุผล

รักษาเสียงของแบรนด์ให้สอดคล้องกัน

ความสม่ำเสมอคือสิ่งที่ดึงดูดผู้อ่าน เลือกนักเขียน AI ที่เข้าใจสไตล์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นแบบมีไหวพริบหรือเป็นทางการ เพื่อให้เนื้อหาของคุณมีความสอดคล้องกับแบรนด์อยู่เสมอ

สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและมีคุณภาพสูง

เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AIที่คุณเลือกใช้ควรผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพสูงและตรงประเด็น มองหานักเขียน AI ที่สามารถเขียนประโยคที่เชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุผล (เปลี่ยนจากประโยคหนึ่งไปยังอีกประโยคหนึ่งได้อย่างราบรื่น) ใช้สถิติที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนข้ออ้าง และปรับแต่งหัวข้อเนื้อหาให้เหมาะสม

ผสาน SEO

นักเขียนบล็อก AI ที่ดีควรมีความเป็นมิตรกับ SEO พร้อมตัวเลือกสำหรับการผสานคำค้นหาและเมตาดาตา ซึ่งช่วยให้เนื้อหาของคุณติดอันดับได้ดีขึ้นและเข้าถึงผู้ชมที่เหมาะสม

ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าควรมองหาอะไร ก็ถึงเวลาที่จะเลือกจากผู้ช่วยเขียน AI ชั้นนำที่มีอยู่ในปัจจุบัน

15 นักเขียนบล็อก AI ที่ดีที่สุดสำหรับปีนี้

มาสำรวจเครื่องมือเขียนบล็อก AI ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณเอาชนะภาวะบล็อกนักเขียนได้อย่างถาวร:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI และการจัดการเอกสาร)

ClickUp Brain เพื่อสร้างเนื้อหาที่เหมือนมนุษย์: นักเขียนบล็อก AI
ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างเนื้อหาที่เหมือนมนุษย์เพียงแค่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อบล็อก กลุ่มเป้าหมาย และน้ำเสียงที่ต้องการ

ClickUpเป็นแพลตฟอร์มการสร้างและจัดการเนื้อหาแบบครบวงจรที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ช่วยให้คุณวางแผน จัดระเบียบ บันทึก เขียน แก้ไข และติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการเขียนบล็อก ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการปรับแต่งขั้นสุดท้าย ทำให้การสร้างเนื้อหาและการจัดการโครงการเป็นเรื่องง่ายและรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว

เพื่อให้การจัดการบล็อกง่ายยิ่งขึ้น ClickUp มีเทมเพลตสำเร็จรูปหลายแบบให้เลือกใช้ เช่นเทมเพลตการจัดการบล็อกของ ClickUp

เทมเพลตแผนภูมิแกนต์สำหรับการจัดการบล็อก ClickUp
ติดตามและจัดการโพสต์บล็อกของคุณในที่เดียวด้วยเทมเพลตการจัดการบล็อกของ ClickUp

ฉันสามารถใช้มันเพื่อจัดระเบียบปฏิทินเนื้อหาของฉัน จัดการไอเดียโพสต์ และติดตามตารางการเผยแพร่—พร้อมฟิลด์ที่ปรับแต่งได้สำหรับการอัปเดตสถานะ วันที่ครบกำหนด และการมอบหมายงานให้กับทีม

หากต้องการเจาะลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์เนื้อหา คุณสามารถสำรวจเทมเพลตบล็อกแพลนเนอร์ของ ClickUp ได้ ตั้งแต่การระดมความคิดเบื้องต้นไปจนถึงการแก้ไขขั้นสุดท้าย เทมเพลตนี้จะช่วยวางแผนเส้นทางเนื้อหาทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวเพื่อการติดตามที่ง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เทมเพลตวางแผนบล็อกของ ClickUp
ใช้เทมเพลตวางแผนบล็อกของ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันในทีม มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้าของบล็อกของคุณได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ClickUp Brain ผู้ช่วยเขียนอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในตัวของ ClickUp ยังช่วยให้การสร้างบล็อกเป็นเรื่องง่าย

ป้อนหัวข้อ ผู้ชม และโทนเสียงของคุณในคำสั่ง Brain ของคุณ นั่งพักผ่อนและดูมันสร้างไอเดีย วลี และแม้กระทั่งบทความบล็อกเต็มรูปแบบที่ตรงกับสไตล์ของคุณ

คุณสมบัติเด่นบางประการของ ClickUp Brainได้แก่:

  • ตรวจสอบการสะกดคำในตัว: มุ่งเน้นการเขียนโดยไม่ต้องกังวลเรื่องข้อผิดพลาดในการพิมพ์
  • การสร้างตาราง: จัดระเบียบข้อมูลหรือเปรียบเทียบข้อมูลได้อย่างราบรื่นในบทความบล็อกของคุณ
  • การถอดเสียงอัตโนมัติ: ถอดเสียงการประชุมและการสัมภาษณ์ตามจังหวะของคุณ
  • การตอบกลับอย่างรวดเร็วโดย AI: ตอบกลับความคิดเห็นหรือคำถามอย่างรวดเร็ว

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ฟีเจอร์การติดตามเวลาและการดูปริมาณงานของ ClickUpร่วมกันเพื่อจัดการประสิทธิภาพของทีมคุณขณะสร้างเนื้อหา การติดตามเวลา ช่วยให้คุณเห็นว่าเวลาถูกใช้ไปกับงานแต่ละอย่างอย่างไร ในขณะที่ มุมมองปริมาณงาน ช่วยให้คุณปรับสมดุลงานให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้ใครต้องรับภาระมากเกินไป

อะไรเพิ่มเติม? ใช้ClickUp Docsเพื่อร่าง แก้ไข และจัดระเบียบบทความบล็อกของคุณร่วมกับทีมของคุณได้ ด้วย Docs ฉันสามารถ:

  • แก้ไขเนื้อหาพร้อมสมาชิกในทีม, แสดงความคิดเห็น, ติดแท็ก, และมอบหมายงานภายในแพลตฟอร์ม
  • จัดระเบียบ ค้นหา และกรองเอกสารได้อย่างง่ายดาย
  • ใช้ตาราง, แบนเนอร์, ตัวแบ่ง, และคำสั่งลดราคาเพื่อให้เอกสารของคุณเป็นระเบียบและดึงดูดสายตา
  • เขียนเนื้อหาโดยปราศจากสิ่งรบกวน มุ่งเน้นทีละบรรทัดหรือทีละย่อหน้า
คลิกอัพ ด็อกส์
ปรับปรุงเอกสารและการจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp Docs

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สร้างและมอบหมายงานสำหรับแต่ละขั้นตอนของการเขียนบล็อกเพื่อให้แน่ใจว่ากำหนดเวลาจะได้รับการปฏิบัติตามด้วยClickUp Tasks
  • ใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อวางแผนวงจรชีวิตของเนื้อหาและมองเห็นตารางการโพสต์โซเชียลมีเดียของคุณ
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Drive และ Slack เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
  • ใช้ClickUp Automationเพื่อทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายร่างงานให้กับบรรณาธิการและนักออกแบบกราฟิก
  • สร้างฐานข้อมูลเนื้อหาเพื่อการนำเนื้อหาสำคัญกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างง่ายดาย
  • วิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของบล็อกเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์เนื้อหาของคุณและมุ่งเน้นสิ่งที่ได้ผลด้วยแดชบอร์ด ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าการนำทางผ่านคุณสมบัติและการปรับแต่งที่หลากหลายนี้เป็นเรื่องท้าทาย

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

2. Copy.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข้อความทางการตลาด)

แดชบอร์ด Copy.ai: ผู้เขียนบล็อกด้วย AI
ผ่านทางCopy.ai

Copy.ai เป็นผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสร้างเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างบทความบล็อกแบบยาวและเทมเพลตในตัว ทำให้เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับการสร้างไอเดียบล็อก โพสต์โซเชียลมีเดีย และอื่นๆ อีกมากมาย เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ต้องการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่สูญเสียคุณภาพ

คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai

  • สร้างเนื้อหาในกว่า 25 ภาษาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางการตลาดแบบหลายภาษา
  • แปลเนื้อหาและปรับให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมและตลาดที่แตกต่างกัน

ข้อจำกัดของ Copy.ai

  • ผู้ใช้รายงานปัญหาการลอกเลียนแบบเนื่องจากดึงเนื้อหาจากหน้าเว็บบางหน้าโดยตรง
  • คุณสมบัติบางอย่างที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ไม่มีให้ในผลิตภัณฑ์

ราคาของ Copy.ai

  • ฟรีตลอดไป
  • เริ่มต้น: $49/เดือน
  • ขั้นสูง: 249 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

Copy.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (180+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

3. Jasper (นักเขียนบล็อก AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาแบบยาว)

แดชบอร์ด Jasper.ai: ผู้เขียนบล็อกด้วย AI
ผ่านทางJasper.ai

Jasper เป็นเครื่องมือ AI ยอดนิยมสำหรับการระดมความคิดเกี่ยวกับไอเดียเนื้อหา การแก้ไขเอกสาร แม่แบบ และการสร้างภาพด้วย AI ด้วยเครื่องมือนี้ นักการตลาดสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์และแอป AI ที่ปรับแต่งได้เองเพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ให้กับเนื้อหาหลากหลายประเภท นอกจากนี้ยังรองรับผู้ช่วย AI แบบแชทที่ผ่านการฝึกฝนด้านการตลาด ซึ่งช่วยแก้ไขเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติเด่นของ Jasper

  • เพิ่มประสิทธิภาพ SEO ด้วยการผสานรวม Surfer SEO
  • สร้างภาพลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครด้วย Jasper Art

ข้อจำกัดของ Jasper

  • อาจมีความไม่ถูกต้องของข้อมูลเป็นครั้งคราวซึ่งอาจต้องแก้ไขด้วยตนเอง
  • ขาดตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับประเภทเนื้อหา ความยาว และโครงสร้าง

ราคาของ Jasper

  • ผู้สร้าง: $39/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ข้อดี: $59/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ธุรกิจ: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของแจสเปอร์

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (1800+ รีวิว)

4. เซิร์ฟเฟอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งเนื้อหาเพื่อ SEO)

แดชบอร์ดนักโต้คลื่น: ผู้เขียนบล็อก AI
ผ่านทางนักโต้คลื่น

Surfer ทำให้การเขียนเนื้อหาที่เป็นมิตรกับ SEO ง่ายขึ้นโดยการวิเคราะห์หน้าเว็บที่มีอันดับสูงและให้คำแนะนำที่ชัดเจนและอิงตามข้อมูลแก่คุณด้วยการใช้ AI ในการตลาดเนื้อหา มันแนะนำคำหลักและไอเดียสำหรับโพสต์บล็อก ช่วยคุณจัดโครงสร้างเนื้อหา และแม้กระทั่งบอกคุณว่าหากการเขียนของคุณซับซ้อนเกินไป นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำการปรับแต่งอย่างละเอียด รวมถึงคำแนะนำสำหรับหัวข้อ คำอธิบายเมตา และการเชื่อมโยงภายใน

คุณสมบัติเด่นของเซิร์ฟเฟอร์

  • ทำให้การรวมคำหลักง่ายขึ้นด้วยคำแนะนำคำหลัก Latent Semantic Indexing (LSI) ที่เกี่ยวข้องกับคำหลักหลัก
  • ระบุโอกาสในการเพิ่มลิงก์ภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ข้อจำกัดของนักโต้คลื่น

  • บางครั้ง มันจะแนะนำคำที่ไม่สอดคล้องกับคู่มือสไตล์เฉพาะ

ราคาสำหรับนักโต้คลื่น

  • จำเป็น: $99/เดือน
  • ขนาด: 219 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวจากนักโต้คลื่น

  • G2: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)

5. Writesonic (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข้อความโฆษณาและหน้าแลนดิ้ง)

แดชบอร์ด Writesonic: ผู้เขียนบล็อกด้วย AI
ผ่านทางWritesonic

Writesonic เป็นแพลตฟอร์มการเขียนด้วย AI ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหาสำหรับนักการตลาดอิสระ นักเขียน และทีมต่างๆ ด้วยฟีเจอร์ SEO ในตัวและเทมเพลตมากกว่า 80 แบบ จึงครอบคลุมความต้องการด้านเนื้อหาที่หลากหลาย ตั้งแต่บทความบล็อกไปจนถึงหน้าแลนดิ้งเพจ แต่หากคุณต้องการนักเขียนบล็อกที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ควรเลือกใช้ทางเลือกอื่นของ Writesonicที่มีความลึกซึ้งมากกว่า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic

  • เข้าถึงการค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์และโต้ตอบกับไฟล์ PDF และรูปภาพ
  • รับเสียงพากย์ที่เหมือนมนุษย์สำหรับเนื้อหาของคุณภายในแพลตฟอร์ม

ข้อจำกัดของ Writesonic

  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับการจัดการการสมัครสมาชิกของ Writesonic รวมถึงการลดระดับบัญชีตลอดชีพโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคา Writesonic

  • ฟรีตลอดไป
  • มาตรฐาน: 79 ดอลลาร์/เดือน
  • มืออาชีพ: 199 ดอลลาร์/เดือน
  • ขั้นสูง: $399/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Writesonic

  • G2: 4. 7/5 (1900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)

6. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาเชิงสนทนาและการเขียนเชิงโต้ตอบ)

แดชบอร์ด ChatGPT: ผู้เขียนบล็อกด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางChatGPT

ChatGPT เป็นผู้ช่วยเขียน AI ที่พัฒนาโดย OpenAI ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้การสร้างเนื้อหามีความรวดเร็ว น่าสนใจ และสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ มันใช้การเรียนรู้เชิงลึก โดยเฉพาะโครงข่ายประสาทเทียมแบบทรานส์ฟอร์เมอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อความและสร้างคำตอบตามรูปแบบที่ได้เรียนรู้จากข้อมูลการฝึกฝน ความหลากหลายในน้ำเสียงและสไตล์ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างบล็อกที่เป็นมิตรกับ SEO เนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดีย และบทความยาว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT

  • นอกเหนือจากข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงแล้ว ให้สร้างรูปแบบข้อความที่สร้างสรรค์ เช่น บทกวี บทละคร หรือเนื้อเพลง

ข้อจำกัดของ ChatGPT

  • ในการสนทนาที่ยาวนานขึ้น บางครั้งอาจสูญเสียบริบท ทำให้เกิดการพูดซ้ำหรือความสับสน

ราคาของ ChatGPT

  • ฟรีตลอดไป
  • เพิ่มเติม: $20/เดือน
  • ทีม: $30 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว ChatGPT

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

7. นักเขียน (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบรนด์และปฏิบัติตามข้อกำหนด)

แดชบอร์ดสำหรับนักเขียน: ผู้เขียนบล็อกด้วย AI
ผ่านทางนักเขียน

Writer เป็นเครื่องมือสร้างโพสต์บล็อกด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การสร้างเนื้อหา การวิเคราะห์ข้อมูล และการทำงานอัตโนมัติของทีมง่ายขึ้น ด้วยจุดเด่นที่เน้นการใช้งานในระดับองค์กร Writer ช่วยให้การสร้างเนื้อหามีคุณภาพสูงและคงความสอดคล้องกับแบรนด์อยู่เสมอในฐานะหนึ่งในเครื่องมือบล็อกชั้นนำ Writer ยังบังคับใช้แนวทางปฏิบัติด้านแบรนด์ กฎหมาย และการครอบคลุม เพื่อให้เนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานขององค์กร

คุณสมบัติเด่นของนักเขียน

  • ใช้แบบจำลองภาษา Palmyra ที่ปรับแต่งสำหรับความต้องการขององค์กร เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเกี่ยวข้องในบริบททางธุรกิจ
  • ปรับใช้แอปพลิเคชัน AI ที่กำหนดเองสำหรับงานต่างๆ เช่น ความช่วยเหลือดิจิทัล การสร้างเนื้อหา และการสรุปข้อมูล

ข้อจำกัดของนักเขียน

  • ขาดตัวเลือกในการจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อในโครงร่าง ทำให้ผู้ใช้ระบุได้ยากว่าส่วนใดควรขยายหรือควรสรุปให้กระชับ

การกำหนดราคาสำหรับนักเขียน

  • ฟรีตลอดไป
  • ทีม: $18 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของนักเขียน

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

8. Frase (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งเนื้อหาและการวิจัย)

Frase แดชบอร์ด: ผู้เขียนบล็อกด้วย AI
ผ่านทางFrase

Frase ช่วยให้การเขียนบล็อกง่ายขึ้นด้วยการรวมการวิจัย การร่างโครงเรื่อง และการสร้างเนื้อหาเข้าด้วยกัน มันวิเคราะห์ผลการค้นหาอันดับต้น ๆ เพื่อมอบแนวคิดสำหรับเนื้อหาบล็อกที่เป็นมิตรกับ SEO และมีคุณภาพสูง เมื่อโครงเรื่องของคุณพร้อมแล้ว มันจะร่างเนื้อหาตามการวิจัยล่าสุด นอกจากนี้ยังมีตัวแก้ไขในตัวที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ SEO เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสร้างเนื้อหาที่สามารถติดอันดับได้

คุณสมบัติเด่นของ Frase

  • สร้างโครงร่างโดยใช้หัวข้อของคู่แข่งและคำแนะนำจาก AI
  • เพิ่มความสามารถในการอ่าน, SEO, และการใช้คำค้นหาขณะที่คุณเขียน

ข้อจำกัดของ Frasé

  • บางครั้งเลือกคำหลักที่ไม่เกี่ยวข้อง ทำให้ยากต่อการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างเต็มที่

การกำหนดราคาแบบ Frasa

  • ฟรีตลอดไป
  • เดี่ยว: 15 ดอลลาร์/เดือน
  • พื้นฐาน: 45 ดอลลาร์/เดือน
  • ทีม: $115/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Frase

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

9. Rytr (นักเขียนบล็อก AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่รวดเร็วและราคาประหยัด)

แดชบอร์ด Rytr: ผู้เขียนบล็อกด้วย AI
ผ่านทางRytr

Rytr เป็นเครื่องมือเขียน AI ที่สร้างทุกอย่างตั้งแต่บทความบล็อกไปจนถึงคำบรรยายในโซเชียลมีเดีย ในฐานะนักเขียนบล็อก AI มันมาพร้อมกับเทมเพลตมากกว่า 40 แบบสำหรับเนื้อหาทุกประเภท—ไม่ว่าคุณต้องการโครงร่างบล็อก คำอธิบายผลิตภัณฑ์ หรือคำบรรยายที่ดึงดูดความสนใจ นอกจากนี้ Rytr ยังมีฟีเจอร์ปรับโทนเสียงให้เหมาะสม ซึ่งเลียนแบบสไตล์การเขียนเฉพาะของผู้ใช้ตามตัวอย่างที่ให้ไว้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rytr

  • เลือกจากโทนเสียงที่เป็นเอกลักษณ์กว่า 20 แบบ เช่น เป็นมิตร เป็นทางการ และมั่นใจ
  • สร้างเนื้อหาในกว่า 30 ภาษาสำหรับผู้ชมทั่วโลก

ข้อจำกัดของ Rytr

  • ผู้ใช้รายงานว่า Rytr มีคุณสมบัติการแก้ไขข้อความที่จำกัด
  • จำกัดความยาวของข้อความที่สร้างในแต่ละครั้ง

ราคาของ Rytr

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7. 50/เดือน
  • พรีเมียม: 24 ดอลลาร์ 16/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Rytr

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

10. Anyword (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาที่เน้นผลลัพธ์)

แดชบอร์ด Anyword: ผู้เขียนบล็อกด้วย AI
ผ่านทางAnyword

Anyword เป็นเครื่องมือเขียน AI ที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างเนื้อหาการตลาดที่มีผลกระทบสูงและกระตุ้นการมีส่วนร่วม ออกแบบมาโดยคำนึงถึงนักการตลาดโดยเฉพาะ มันรวมคุณสมบัติที่ทรงพลัง เช่น Copy Intelligence เพื่อให้แน่ใจว่าทุกชิ้นเนื้อหาจะเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ตัวอย่างเช่น Anyword สามารถทำนายประสิทธิภาพของแต่ละเวอร์ชันของเนื้อหาของคุณได้ ทำให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกที่มีโอกาสได้รับการคลิกมากที่สุด

คุณสมบัติเด่นของ Anyword

  • วิเคราะห์ข้อความที่มีอยู่และเสนอการปรับปรุงเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในเนื้อหา
  • เข้าถึง AI ของ Anyword ได้โดยตรงผ่านเบราว์เซอร์ด้วยส่วนขยาย Chrome

ข้อจำกัดของ Anyword

  • บางครั้งอาจสร้างเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ทำให้ผู้ใช้ต้องปรับคำสั่งเพื่อให้ได้ความถูกต้อง
  • ข้อจำกัดจำนวนคำที่ตั้งไว้ล่วงหน้าทำให้การใช้งานเครื่องมือนี้เพื่อสร้างเนื้อหาที่มีความยาวเป็นเรื่องท้าทาย

ราคา Anyword

  • เริ่มต้น: $49/เดือน
  • ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: 99 ดอลลาร์/เดือน
  • ธุรกิจ: 499 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

Anyword. ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

11. Article Forge (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาจำนวนมากที่สร้างโดย AI)

บทความ ฟอร์จ แดชบอร์ด
ผ่านทางArticle Forge

Article Forge คือเครื่องมือเขียนบทความด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างเนื้อหาแบบยาวได้อย่างง่ายดาย—สามารถสร้างบทความที่มีความยาวกว่า 1,500 คำ พร้อมโครงสร้างที่เหมาะสมและหัวข้อย่อยที่เกี่ยวข้อง เหมาะสำหรับโครงการขนาดใหญ่ สามารถสร้างบล็อกโพสต์ได้หลายบทความพร้อมกันเพื่อประหยัดเวลา นอกจากนี้ ยังใช้โมเดล AI ที่คล้ายกับที่ Google ใช้ ทำให้เนื้อหาที่สร้างออกมามีประสิทธิภาพสูงในการติดอันดับบนหน้าผลการค้นหา (SERPs)

คุณสมบัติเด่นของ Article Forge

  • ค้นหาคำค้นหาที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บด้วยความสามารถในการค้นคว้าในตัว
  • เข้าถึงเครื่องมือตรวจจับและปรับเนื้อหาให้เป็นธรรมชาติโดยมนุษย์ด้วย AI ภายในแพลตฟอร์ม

ข้อจำกัดของ Article Forge

  • บางครั้งอาจผลิตเนื้อหาที่มีข้อผิดพลาดทางการสะกดและไวยากรณ์
  • คุณภาพของเนื้อหาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษต่ำกว่าอย่างเห็นได้ชัด น่าจะเกิดจากการแปลซ้ำสองครั้ง

ราคาของ Article Forge

  • พื้นฐาน: 13 ดอลลาร์/เดือน
  • ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ

บทความ ฟอร์จ คะแนนและรีวิว

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

12. คอนเทนต์เชค เอไอ (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับ SEO)

แดชบอร์ด AI ของ ContentShake
ผ่านทางContentShake

ContentShake เป็นเครื่องมือเขียนบล็อกด้วย AI ที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างเนื้อหาสำหรับนักการตลาดและบล็อกเกอร์ ด้วยการผสานกับ SEMrush ทำให้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคำหลักและคำแนะนำเนื้อหาแบบเรียลไทม์ที่ปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ

นอกจากนี้เครื่องมือ AI SEOนี้ยังให้คะแนนงานเขียนของคุณตามประสิทธิภาพการปรับแต่ง SEO และช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้นด้วยการช่วยคุณเขียน ปรับแต่ง และแม้กระทั่งนำเนื้อหาไปใช้ใหม่สำหรับแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้

คุณสมบัติเด่นของ ContentShake

  • ใช้ข้อมูล SEO ที่ครอบคลุมของ SEMRush เพื่อสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งอย่างเหมาะสม
  • สร้างเนื้อหาในเจ็ดภาษา

ข้อจำกัดของ ContentShake

  • ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าเครื่องมือนี้สร้างเนื้อหาทั่วไปซึ่งต้องแก้ไขเพิ่มเติมอย่างมากเพื่อให้โดดเด่น

ราคาของ ContentShake

  • ข้อดี: $139.95/เดือน
  • กูรู: $249.95/เดือน
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $5000/เดือน

คะแนนและรีวิวของ ContentShake

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

13. Wordtune (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนเนื้อหาใหม่)

แดชบอร์ด Wordtune
ผ่านทางWordtune

Wordtune คือผู้ช่วยเขียน AI ที่ปรับประโยคให้ฟังดูเหมาะสม ไม่ว่าจะต้องการให้เป็นแบบไม่เป็นทางการหรือเป็นทางการมากขึ้น ตั้งแต่การเขียนใหม่แบบง่าย ๆ ไปจนถึงการปรับแต่งข้อความขั้นสูง ช่วยให้นักเขียน นักเรียน และมืออาชีพสามารถแสดงออกได้อย่างชัดเจนและมั่นใจ นอกจากนี้ Wordtune ยังสามารถทำงานต่อจากที่คุณหยุดไว้ได้ ช่วยแก้ปัญหาการเขียนติดขัด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wordtune

  • ใช้การแปลด้วย AI อัจฉริยะเพื่อให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนเจ้าของภาษา
  • ขยายคลังคำศัพท์ของคุณด้วยคำที่มีความหมายใกล้เคียงอย่างแม่นยำ

ข้อจำกัดของ Wordtune

  • เน้นการเขียนใหม่เป็นหลักและขาดการสร้างเนื้อหาแบบยาว

ราคาของ Wordtune

  • ฟรีตลอดไป
  • ขั้นสูง: $6.99/เดือน
  • ไม่จำกัด: $9.99/เดือน
  • ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Wordtune

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

14. Grammarly (ดีที่สุดสำหรับการตรวจสอบไวยากรณ์และการปรับปรุงการเขียน)

แดชบอร์ด Grammarly
ผ่านทางGrammarly

Grammarly เป็นผู้ช่วยเขียน AI ที่ช่วยตรวจจับข้อผิดพลาดที่อาจเป็นอันตรายต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์คุณในฐานะเครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ AI ที่น่าเชื่อถือ Grammarly ใช้ AI แบบสร้างเนื้อหาเพื่อแก้ไขประโยคให้สมบูรณ์ ซึ่งช่วยเพิ่มความชัดเจนและความลื่นไหลของข้อความได้อย่างมาก นอกจากนี้ แผนพรีเมียมยังมาพร้อมกับเครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงานเพื่อรักษาความดั้งเดิมของเนื้อหา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly

  • รับคำแนะนำที่ปรับแต่งตามการเขียนของคุณและผู้ที่อ่าน

ข้อจำกัดของ Grammarly

  • บางครั้งอาจแนะนำการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้โทนหรือสไตล์การเขียนเปลี่ยนไปจนรู้สึกไม่ส่วนตัวหรือสร้างสรรค์เท่าที่ควร

ราคาของ Grammarly

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $12/ผู้ใช้/ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย

คะแนนและรีวิวของ Grammarly

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)

15. Sudowrite (เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือการเขียนเชิงสร้างสรรค์)

แดชบอร์ด Sudowrite
ผ่านทางSudowrite

Sudowrite เป็นเครื่องมือเขียนด้วย AI สำหรับผู้มีความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะนักเขียนนิยายที่ต้องการฝ่าฟันอุปสรรคในการเขียนและสร้างเนื้อหาคุณภาพสูง ด้วยฟีเจอร์อย่าง Describe ที่สามารถเปลี่ยนฉากพื้นฐานให้กลายเป็นประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความรู้สึก และ Write ที่ช่วยรักษาความต่อเนื่องด้วยการสร้างประโยคถัดไปอีก 300 คำในสไตล์ของคุณ นอกจากนี้ยังมีตัวตรวจสอบการคัดลอกผลงานในตัวเพื่อตรวจสอบความดั้งเดิมของร่างเนื้อหาอีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sudowrite

  • ใช้ พระคัมภีร์เรื่องราว เพื่อจัดระเบียบบท
  • เข้าถึงเครื่องมือเช่น Canvas สำหรับการแสดงภาพแผนภูมิและตัวละคร

ข้อจำกัดของ Sudowrite

  • ออกแบบมาเพื่อเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นหลัก ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการเขียนบล็อก

ราคาของ Sudowrite

  • งานอดิเรก & นักเรียน: $10/เดือน
  • มืออาชีพ: 22 ดอลลาร์/เดือน
  • สูงสุด: $44/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Sudowrite

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

เขียนบล็อกที่ติดอันดับด้วย ClickUp Brain

เมื่อเลือกผู้เขียนบล็อก AI คุณควรค้นหาผู้ที่มีความสามารถมากกว่าการแค่เปลี่ยนคำให้เหมือนเดิม คุณต้องการเครื่องมือที่เข้าใจหัวข้อและผู้ชมของคุณ และสามารถสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ ที่โดดเด่นได้ ClickUp Brain มอบสิ่งนี้ให้คุณด้วยการผลิตเนื้อหาคุณภาพสูงที่เหมือนมนุษย์ ซึ่งเหมาะกับผู้อ่านได้เป็นอย่างดี

แต่ ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือเขียนด้วย AI เท่านั้น มันคือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งสนับสนุนกระบวนการสร้างเนื้อหาทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่การระดมความคิดและการวางแผนไปจนถึงการร่างและการแก้ไข ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทุกแง่มุมของกระบวนการทำงานของคุณ

