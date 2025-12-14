บล็อก ClickUp

10 อันดับทางเลือก AI ของ WritingMate สำหรับการสร้างเนื้อหาที่ดีกว่า

Preethi Anchan
Preethi AnchanSenior Content Editor
14 ธันวาคม 2568

การเขียนที่ชัดเจนคือการคิดที่ชัดเจน แม้ว่าการเขียนอาจไม่ใช่สาขาหลักของคุณ แต่การมีความสอดคล้องและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ได้กลายเป็นมาตรฐานที่คาดหวังในที่ทำงานสมัยใหม่

ด้วยผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่าง WritingMate AI ทำให้การสื่อสารความคิดของคุณชัดเจนขึ้นได้ง่ายขึ้นมาก

อย่างไรก็ตามผู้ใช้รู้สึกว่า

ผลิตภัณฑ์สุดท้ายของ WritingMate จำเป็นต้องมีการแก้ไขอย่างมากเพื่อให้ตรงกับโทนและสไตล์ที่ต้องการ

นี่คือเหตุผลที่ผู้สร้างเนื้อหา นักการตลาด และธุรกิจขนาดเล็กมักค้นหาตัวเลือกที่ซับซ้อนมากขึ้น ในบทความนี้ เราจะแยกแยะทางเลือกที่ดีที่สุดของ WritingMate AI เปรียบเทียบคุณสมบัติ และช่วยคุณค้นหาตัวเลือกที่เหมาะกับความต้องการการเขียนของคุณ

🧠 คุณรู้หรือไม่? วลีที่ว่า "คอนเทนต์คือราชา" ไม่ได้ถูกคิดค้นโดยนักการตลาดแต่เป็นคำกล่าวของบิล เกตส์ ในปี 1996 เมื่อเขาเขียนบทความทำนายว่า มูลค่าที่แท้จริงของอินเทอร์เน็ตจะอยู่ที่เนื้อหา เกือบสามทศวรรษต่อมา คำทำนายนั้นยังคงรู้สึกเหมือนคำพยากรณ์ที่หล่อหลอมยุคดิจิทัลทั้งหมด

ทางเลือก 10 อันดับแรกของ WritingMate ในพริบตา

นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ WritingMate เพื่อช่วยคุณเลือกสิ่งที่เหมาะกับคุณตามคุณสมบัติหลัก, คุณสมบัติเพิ่มเติม, ราคา, และคะแนนผู้ใช้.

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นราคา*การจัดอันดับ
คลิกอัพการวางแผนเนื้อหาและการทำงานร่วมกันของทีมด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ClickUp Brain สำหรับโครงร่างและการร่าง, BrainGPT สำหรับโมเดล LLM หลายตัว, และ Talk to Text, เอกสารพร้อมการเขียนร่วมแบบเรียลไทม์แผนฟรี; การปรับแต่งสำหรับองค์กรG2: 4. 7/5 Capterra: 4. 6/5
Grammarly Businessความสม่ำเสมอในการเขียนอย่างมืออาชีพระหว่างทีมคำแนะนำด้านไวยากรณ์และน้ำเสียง, คู่มือสไตล์และโทนเสียงของแบรนด์, ข้อความตัวอย่าง, การแบ่งปันความรู้, แดชบอร์ดวิเคราะห์, ใช้งานได้กับแอปมากกว่า 500,000 แอป15 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้G2: 4. 7/5 Capterra: 4. 7/5
โนชั่น เอไอประสิทธิภาพการทำงานครบวงจรภายใน Notionสรุป, แปล, ปรับปรุงน้ำเสียง, คิดค้น, และสร้างร่าง, การเติมข้อมูลในฐานข้อมูลอัตโนมัติฟรี; เริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อผู้ใช้G2: 4. 6/5 (7,000+) • Capterra: 4. 7/5 (2,600+)
Jasper AIทีมการตลาดที่ต้องการการขยายตัวและความรวดเร็ว50+ แม่แบบเนื้อหา, เสียงของแบรนด์, โหมด Surfer SEO, ชุดเครื่องมือภาพ, Jasper Chatฟรี; เริ่มต้นที่ $59/เดือนต่อผู้ใช้G2: 4. 7/5 Capterra: 4. 8/5
ไรท์โซนิคการสร้างเนื้อหาพร้อมระบบสนับสนุน SEO ในตัวนักเขียนบทความยาว, การจัดกลุ่มคำหลักและหัวข้อ, การวิเคราะห์ช่องว่าง, ChatSonic, เทมเพลตมากกว่า 100 แบบ, ส่วนขยาย Chromeฟรี; เริ่มต้นที่ $49/เดือนต่อผู้ใช้G2: 4. 7/5 Capterra: 4. 8/5
TextCortex AIทีมขนาดเล็กและผู้สร้างผลงานเดี่ยวที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเขียนใหม่และแปล, สร้างเนื้อหาแบบสั้น, ตัวตน, ฐานความรู้, เทมเพลตคำสั่ง 500+ฟรี; เริ่มต้นที่ $6.99/เดือนต่อผู้ใช้G2: 4. 7/5 Capterra: 4. 7/5
เมล์เมสโทรประสิทธิภาพในการใช้อีเมลและการประชุมเขียน, ตอบกลับ, ปรับปรุงสำหรับอีเมล, หัวข้อการสนทนา, และสรุปไฟล์แนบ, การติดตามผล, ป้ายกำกับอัจฉริยะ, และรายการดำเนินการของ TeamsMaestroฟรี; เริ่มต้นที่ $15/เดือนต่อผู้ใช้Capterra: 4. 3/5
โคอาล่า เอไอเนื้อหา SEO แบบยาวในปริมาณมากบทความเต็มจากคีย์เวิร์ด, การวิเคราะห์ SERP แบบเรียลไทม์, การเชื่อมโยงภายในและสคีมา, เครื่องมือสร้างสรุปจาก Amazon, การจัดการข้อมูลจำนวนมาก + WordPressฟรี; เริ่มต้นที่ $9/เดือนต่อผู้ใช้G2: 5. 0/5 Capterra: 4. 6/5
เอเวอร์คอปี้ขยายโฆษณาที่สอดคล้องกับแบรนด์ด้วย AIรูปแบบโฆษณา 30+ ครอบคลุมทั้งภาพและวิดีโอ, AI remix, เทมเพลตที่กำหนดเอง, การปรับแต่งแบรนด์, สตูดิโอแบบลากและวางฟรี; เริ่มต้นที่ $185/เดือน ต่อผู้ใช้Capterra: 4. 7/5
การเล่นคำเนื้อหา SEO แบบยาวที่สร้างได้เพียงคลิกเดียวบทความมากกว่า 5,000 คำในคลิกเดียว, เครื่องมือสร้างจำนวนมาก, เผยแพร่บน WordPress, คำถามที่พบบ่อยที่เป็นมิตรกับ SEOฟรี; เริ่มต้นที่ $99/เดือน ต่อผู้ใช้G2: 4. 7/5

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ WritingMate AI?

คุณอาจคิดว่าคุณสมบัติที่ดูโดดเด่นจะช่วยให้คุณได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุดจากเงินที่คุณลงทุนไป แต่นั่นมักไม่เป็นความจริง. แม้ว่าการค้นหาเครื่องมือ AI ที่เหมาะกับสไตล์และเสียงของคุณอาจเป็นกระบวนการที่ต้องลองผิดลองถูกบ้าง แต่เครื่องมือที่เหมาะที่สุดจะช่วยยกน้ำหนักของรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ออกไปในขณะที่ให้เสียงของคุณได้ฉายแสงออกมา.

นี่คือวิธีที่คุณสามารถระบุระบบเหล่านี้ได้:

  • แนะนำการแก้ไขอย่างเบามือสำหรับไวยากรณ์และการไหลของข้อความเพื่อให้ข้อความของคุณรู้สึกเป็นธรรมชาติ
  • จุดประกายไอเดียเมื่อคุณติดขัด และช่วยให้คุณสร้างโครงร่างได้อย่างง่ายดาย
  • ปรับโทนให้เข้ากับอารมณ์ที่คุณต้องการจะแบ่งปัน
  • ทำงานได้อย่างราบรื่นในทุกที่ที่คุณเขียนอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นอีเมล บันทึกการเรียน หรือบล็อก
  • ช่วยปรับแต่งเสียงของคุณเองแทนที่จะแทนที่มัน ทำให้การเขียนยังคงฟังดูเหมือนคุณ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: อย่าทดสอบเครื่องมือ AI เฉพาะกับบทความยาวๆ เท่านั้น ลองใช้กับงานเล็กๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การร่างข้อความตอบกลับอย่างรวดเร็ว การปรับแต่งข้อความ หรือการระดมความคิดสำหรับหัวข้อข่าว คุณจะเข้าใจจุดแข็งที่แท้จริงของมันได้เร็วขึ้นมาก และเห็นว่ามันเหมาะสมกับคุณจริงๆ หรือไม่

10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ WritingMate AI

นี่คือ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ WritingMate AI แต่ละตัวมีวิธีการของตัวเองในการทำให้การเขียนง่ายขึ้น ชัดเจนขึ้น และสนุกขึ้นเล็กน้อย

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการวางแผนเนื้อหาด้วย AI และการทำงานร่วมกันในทีม)

WritingMate ช่วยให้คุณเขียนด้วย AI แต่เมื่อร่างเสร็จแล้ว คุณต้องย้ายมันเข้าสู่ขั้นตอนการทำงานของคุณเอง—คัดลอกข้อความไปยังเครื่องมือของโครงการ, มอบหมายการตรวจสอบ, และติดตามกำหนดเวลาแยกต่างหาก

ผู้ช่วยเขียน AI ส่วนใหญ่หยุดเพียงแค่การสร้างเนื้อหาเท่านั้น พวกเขาไม่ได้เชื่อมโยงกับจุดที่งานของคุณเกิดขึ้นจริง—ไม่ว่าจะเป็นรายการงาน ปฏิทิน หรือการร่วมมือกับทีมที่เปลี่ยนร่างงานให้กลายเป็นผลงานที่เผยแพร่ได้

ClickUp แก้ไขปัญหานี้ในฐานะพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก AI ที่ติดตั้งในตัวของ ClickUp จะทำงานอยู่ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ ซึ่งเป็นที่ที่เนื้อหาได้รับการมอบหมาย ตรวจสอบ แก้ไข และส่งมอบ

ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนเนื้อหาด้วย AI และการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
สร้างเทมเพลตที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อแปลงการสนทนาในอนาคตให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ ด้วย ClickUp Brain

ไม่มีการกระจายงานระหว่างการวิจัย การเขียน การประสานงาน และการดำเนินการ สำหรับผู้สร้างเนื้อหาและนักการตลาดที่เหนื่อยล้ากับการจัดการเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับการสร้างและการจัดการ ClickUp Brain ดีกว่าผู้ช่วยการเขียนแบบสแตนด์อโลน

มาดูกันว่า ClickUp เหมาะสมกับทุกประเภทของทีมทั่วโลกอย่างไร

เขียนเนื้อหาที่เหมาะกับน้ำเสียงและบุคลิกของคุณด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brain - เขียนเนื้อหาที่เหมาะกับน้ำเสียงและสไตล์ของคุณ
รับ ClickUp Brain ฟรี
เปลี่ยนแนวคิดคร่าวๆ ให้เป็นโครงร่างที่ชัดเจน จากนั้นสร้างร่างงานได้ในคลิกเดียวด้วย ClickUp Brain

การเขียนไม่ใช่แค่เรื่องคำ—มันคือการเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นผลกระทบ ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างสรรค์เนื้อหา รายงาน หรือแคมเปญ ClickUp Brainช่วยให้คุณก้าวจากแนวคิดไปสู่ความสำเร็จได้อย่างราบรื่น ด้วยการเข้าใจบริบทการทำงานของคุณและเชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์กับการลงมือทำ

นี่คือวิธี:

  • เปลี่ยนไอเดียเป็นร่างได้ทันที: เพียงอธิบายสิ่งที่คุณต้องการเขียน แล้ว ClickUp Brain จะสร้างร่างแรกที่มีโครงสร้างชัดเจน สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ — ปรับให้เหมาะสมกับเป้าหมายและสไตล์การเขียนของคุณโดยเฉพาะ
  • เขียนให้ชัดเจนโดยไม่สูญเสียโทนเสียงของคุณ: รับคำแนะนำที่ช่วยเพิ่มการไหลลื่น แก้ไขการใช้คำที่ฟังดูไม่เหมาะสม และปรับปรุงข้อความของคุณให้ดียิ่งขึ้น โดยยังคงรักษาสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณไว้
  • ค้นคว้าและเขียนในที่เดียว: ดึงข้อเท็จจริง บันทึก และเอกสารอ้างอิงจากเอกสารและโปรเจกต์ที่เชื่อมต่อของคุณโดยตรง
  • ร่วมมือและดำเนินการอย่างไร้รอยต่อ: สรุปข้อเสนอแนะ เขียนใหม่ตามความคิดเห็น และเปลี่ยนร่างที่เสร็จสมบูรณ์ให้เป็นงานหรือแคมเปญ — ทั้งหมดนี้ทำได้ภายใน ClickUp

และเช่นเดียวกับ WritingMate AI, Brain มอบพลังของ LLM หลากหลายไว้ในแอปเดียว ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องเผชิญกับความซับซ้อนของ AI มากมาย และสามารถเข้าถึง Claude, Gemini, GPT-4o และอื่น ๆ ได้ในที่เดียว

📌 ตัวอย่าง: คุณวางแนวคิดเริ่มต้นไว้ในเอกสาร ClickUp AI จะขยายแนวคิดนั้นออกเป็นโครงร่าง แนะนำหัวข้อ และสร้างงานสำหรับร่างแรกพร้อมกำหนดวันครบกำหนดและผู้รับผิดชอบ

สำหรับการวิจัยเชิงลึกและบริบทเพิ่มเติม ลองใช้ ClickUp BrainGPT

ClickUp BrainGPT ยกระดับการทำงานไป อีกขั้น เป็นแอป AI บนเดสก์ท็อปที่เชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์ เข้าใจระบบนิเวศการทำงานของคุณ รวมเครื่องมือทั้งหมดเข้าด้วยกัน และช่วยให้คุณทำงานได้อย่างราบรื่นตั้งแต่การเขียนไปจนถึงการดำเนินการ

ClickUp Brain Max ค้นหาทุกสิ่ง
สรุปการประชุม, รายการการตัดสินใจ, และสร้างงานติดตามผลพร้อมเจ้าของโดยใช้ ClickUp BrainGPT

ลองนึกภาพว่าคุณกำลังร่างบทความบล็อกหรือแคมเปญการตลาด และจำเป็นต้องอ้างอิงงานวิจัย ไฟล์เก่า หรือไฟล์ออกแบบที่กระจัดกระจายอยู่ในแอปต่างๆ

แทนที่จะสลับแท็บ BrainGPT ช่วยให้คุณ ค้นหาได้ทันทีทั่วทั้ง ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint และแม้แต่เว็บ—ดึงทุกสิ่งที่คุณต้องการมาไว้ในที่เดียว งานเขียนของคุณจะมีความรู้มากขึ้น แม่นยำยิ่งขึ้น และไม่กระจัดกระจายอีกต่อไป

จากนั้นมีTalk to Text ซึ่ง มอบความยืดหยุ่นที่แท้จริงให้กับกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังบันทึกไอเดียย่อหน้าขณะเดินทางหรือระดมความคิดหัวข้อข่าวออกมาดังๆ BrainGPT จะจับเสียงของคุณและเปลี่ยนให้เป็นเนื้อหาที่มีโครงสร้าง

ClickUp Talk to Text - 10 อันดับทางเลือก AI WritingMate สำหรับการสร้างเนื้อหาที่ดีขึ้น
จับภาพความคิดสร้างสรรค์แบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Talk to Text, เปลี่ยนเสียงของคุณให้เป็นเนื้อหาที่มีโครงสร้าง

นอกเหนือจากนั้น BrainGPT ยังมอบสิทธิ์ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงโมเดล AI หลากหลายรูปแบบ เช่น Gemini, Claude, และ ChatGPT ได้ในที่เดียว นั่นหมายความว่าคุณไม่ต้องสลับแท็บหรือสมัครสมาชิกหลายบัญชีเพื่อจัดการกับการเขียน, การวิจัย, และการวางแผนอีกต่อไป คุณจะได้รับสภาพแวดล้อมเดียวที่พร้อมใช้งานในระดับองค์กร ซึ่งเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังทำและเหตุผลเบื้องหลัง

🎥 คุณสามารถใช้ AI ในตัวของ ClickUp ได้มากกว่าหนึ่งวิธีเมื่อพูดถึงการตลาด นี่คือคู่มืออย่างรวดเร็ว:

ร่วมเขียนใน ClickUp Docs แล้วเปลี่ยนความคิดเห็นให้เป็นการกระทำ

เขียนร่วมกันในClickUp Docsด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์ ความคิดเห็นที่สุภาพ และรายการที่ต้องดำเนินการ เปลี่ยนบรรทัดใดก็ได้ให้เป็นงานพร้อมเจ้าของและวันที่ และเชื่อมต่อทุกอย่างเข้าด้วยกันด้วย Docs Hub เพื่อการค้นหาที่ง่ายดาย

ร่วมเขียนใน ClickUp Docs แล้วเปลี่ยนความคิดเห็นให้เป็นการกระทำ
ร่วมเขียนบทความ, แท็กผู้แก้ไข, และเปลี่ยนความคิดเห็นของพวกเขาให้เป็นการกระทำพร้อมกำหนดวันครบกำหนดด้วย ClickUp Docs

เพิ่มวิดเจ็ตง่าย ๆ เพื่ออัปเดตสถานะโดยไม่ต้องออกจากหน้า และเชื่อมโยงเอกสารกับงานเพื่อให้แผนของคุณเป็นระเบียบ. วิธีการนี้ผสานการร่างและการดำเนินการเข้าด้วยกัน ทำให้ผู้คนสามารถเข้าใจขั้นตอนต่อไปได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่มองผ่าน ๆ. มันช่วยลดการสื่อสารซ้ำซ้อน และทำให้แต่ละหน้าเคลื่อนไปสู่การเสร็จสิ้น.

เปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานด้วย ClickUp Chat

ClickUp Chat- Teaxt-10 อันดับทางเลือก AI WritingMate สำหรับการสร้างเนื้อหาที่ดีกว่า
เปลี่ยนข้อความให้เป็นงาน เพิ่มกำหนดส่งอย่างสุภาพ และเชื่อมโยงแชทไว้เพื่อดูบริบทผ่าน ClickUp Chat

ระดมความคิดกับเพื่อนร่วมงานในClickUp Chat, แชร์บันทึกย่ออย่างรวดเร็ว, และแนบการสนทนาไว้กับงานได้ ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว คุณสามารถเปลี่ยนข้อความใด ๆ ให้เป็นงาน และขอให้AI สรุปหัวข้อที่ยาวเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับทราบหน้าที่ของตน

รักษาบริบทของงานและเอกสารไว้เพื่อไม่ให้ข้อมูลสูญหายระหว่างแอปต่างๆ การทำงานจะราบรื่นเพราะคุณสามารถสร้าง มอบหมาย และติดตามงานได้โดยไม่ต้องออกจากแชท

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ร่วมเขียนใน ClickUp Docs และแปลงความคิดเห็นเป็นงาน เพื่อให้การแก้ไขและการอนุมัติดำเนินไปข้างหน้าโดยไม่ต้องออกจากหน้า
  • ร่างและแก้ไขข้อความด้วย ClickUp Brain จากนั้นมอบหมายขั้นตอนถัดไปจากภายในเอกสารหรืองานเดียวกัน
  • ค้นหาเอกสารและไฟล์เก่าด้วย Enterprise Search & Ask และเชื่อมโยงกับงานวันนี้เพื่อรับบริบททันที
  • บันทึกโน้ตการประชุมด้วย ClickUp Brain Notetaker ที่บันทึกเสียง แปลงเป็นข้อความ และสร้างรายการงานที่ต้องดำเนินการโดยตรงเป็นงานใน ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • มันอาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้ใช้ใหม่ เพราะมีสิ่งต่าง ๆ มากมายที่ต้องตั้งค่าและเรียนรู้
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีการโหลดช้าหรือกระตุกเมื่อดูมุมมองหรือแดชบอร์ดที่มีข้อมูลจำนวนมาก
  • มือถือเหมาะสำหรับการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว แต่การทำงานหนักจะราบรื่นกว่าบนเดสก์ท็อป

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,450+)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)

ผู้ใช้พูดถึง ClickUp

คุณสมบัติเช่น ระบบอัตโนมัติ, ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์, และปฏิทินที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ เป็นตัวช่วยประหยัดเวลาอย่างแท้จริง. และสิ่งที่ดีที่สุดคือ? มันสามารถปรับขนาดได้ตามเรา—ไม่ว่าเราจะกำลังเปิดตัวแคมเปญใหม่หรือบริหารจัดการการดำเนินงานระยะยาว.

📮 ClickUp Insight: มากกว่า 50% ของผู้ตอบแบบสอบถามพิมพ์ข้อมูลลงในเครื่องมือสามตัวหรือมากกว่าทุกวัน ต้องต่อสู้กับปัญหา "แอปมากเกินไป" และกระบวนการทำงานที่กระจัดกระจาย แม้ว่าจะรู้สึกว่ามีประสิทธิภาพและยุ่ง แต่บริบทของคุณก็กำลังสูญหายไปตามแอปต่างๆ ยังไม่รวมถึงพลังงานที่สูญเสียไปจากการพิมพ์ BrainGPT รวบรวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน: พูดเพียงครั้งเดียว และการอัปเดต งาน และบันทึกของคุณจะไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมใน ClickUp อย่างแม่นยำ

ไม่ต้องสลับไปมาอีกต่อไป ไม่ต้องวุ่นวายอีกต่อไป—เพียงแค่ประสิทธิภาพการทำงานที่ราบรื่นและรวมศูนย์ในที่เดียว

2. Grammarly Business (เหมาะที่สุดสำหรับความสม่ำเสมอในการเขียนเชิงวิชาชีพระหว่างทีม)

Grammarly Business (เหมาะที่สุดสำหรับความสม่ำเสมอในการเขียนเชิงวิชาชีพระหว่างทีม)
ผ่านทาง Grammarly Business

ลองนึกถึงครั้งล่าสุดที่คุณเขียนอีเมลสำคัญแล้วหยุดคิดชั่วครู่ เพราะสงสัยว่าข้อความนั้นฟังดูเป็นทางการเกินไปหรืออาจจะยังไม่เรียบร้อยพอ ลองจินตนาการว่าช่วงเวลาเช่นนั้นเกิดขึ้นกับทุกคนในทีม แล้วคุณจะเห็นได้ว่าความไม่แน่ใจเล็กๆ น้อยๆ ในการเขียนสามารถสะสมกลายเป็นเวลาที่สูญเสียไปและข้อความที่สื่อสารผิดพลาดได้

Grammarly Business ช่วยให้ทีมหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะทำงานอย่างเงียบ ๆ แนะนำโทนที่เหมาะสม ปรับประโยคให้ลื่นไหล และทำให้เสียงของบริษัทคุณโดดเด่นในทุกข้อความ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly Business

  • ให้การแก้ไขไวยากรณ์ น้ำเสียง และสไตล์แบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้ทีมสื่อสารได้อย่างชัดเจนผ่านอีเมล เอกสาร และการแชท
  • ใช้คู่มือสไตล์และโทนเสียงแบรนด์เพื่อให้ทุกชิ้นงานเขียนสอดคล้องกับน้ำเสียงของบริษัทคุณ
  • ปรับปรุงการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพด้วย Knowledge Share และ Snippets ที่ช่วยให้ทีมสามารถนำวลีที่เหมาะสมกลับมาใช้ใหม่ได้โดยไม่ต้องเขียนใหม่ทั้งหมด
  • ผสานการทำงานกับแอปและเว็บไซต์กว่า 500,000 รายการ รวมถึง Google Docs, Outlook, Slack, Salesforce และ LinkedIn เพื่อการสนับสนุนการเขียนที่ราบรื่น
  • ติดตามความก้าวหน้าและระบุพื้นที่ที่ต้องพัฒนาผ่านแดชบอร์ดการวิเคราะห์ของทีม พร้อมรายงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับคุณภาพและประสิทธิภาพในการเขียน

ข้อจำกัดของ Grammarly Business

  • อาจกลายเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงสำหรับทีมขนาดใหญ่ เนื่องจากราคาต่อที่นั่งจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้ใช้
  • ข้อเสนอแนะที่ไม่ถูกต้องเป็นครั้งคราวซึ่งต้องการการตรวจสอบจากมนุษย์
  • ประสิทธิภาพอาจลดลงเมื่อมีเอกสารขนาดใหญ่มาก
  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาความเข้ากันได้กับแพลตฟอร์ม CMS บางประเภท เช่น WordPress

ราคาสำหรับธุรกิจของ Grammarly

  • ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Grammarly Business

  • G2: 4. 7/5 (11,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,200 รายการ)

สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Grammarly Business

มันช่วยได้มากในการปรับปรุงการเขียนของทีมทั้งหมด ตรวจจับข้อผิดพลาด และทำให้แน่ใจว่าข้อความของเราชัดเจนและเป็นมืออาชีพ

3. Notion AI (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรภายในระบบนิเวศของ Notion)

Notion AI (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรภายในระบบนิเวศของ Notion)
ผ่านทาง Notion AI

ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งได้อธิบายว่าNotion AI ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของสถานที่ท่องเที่ยวของพวกเขาอย่างไร ทุกครั้งที่พวกเขาเพิ่มชื่อสถานที่ใหม่ AI จะค่อยๆ เติมรายละเอียดต่างๆ เช่น อาหารจานโปรด อันดับใน Tripadvisor และแม้แต่ความลับเล็กๆ น้อยๆ ที่เฉพาะคนท้องถิ่นเท่านั้นที่รู้

Notion AI จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณใช้ Notion ในการจัดระเบียบโลกของคุณอยู่แล้ว มันช่วยสร้างโครงสร้างให้กับโปรเจกต์ที่ยุ่งเหยิงและลดภาระของข้อมูลที่อาจทำให้คุณรู้สึกหนักใจ

อย่างไรก็ตาม หลายคนชี้ให้เห็นว่า แม้คุณสมบัติของมันจะทรงพลัง แต่ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอาจทำให้คุณต้องคิดหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการใช้เพียงงานเบาๆ เท่านั้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion AI

  • สรุปรายงานยาว, บทความ, หรือสายการสื่อสารทางอีเมลให้กลายเป็นบันทึกสั้น ๆ ชัดเจนที่คุณสามารถดำเนินการได้
  • แปลเอกสารเป็นหลายภาษาเพื่อการร่วมมือที่ราบรื่นยิ่งขึ้นกับทีมงานทั่วโลก
  • ปรับปรุงไวยากรณ์ การสะกดคำ และน้ำเสียงได้โดยตรงภายใน Notion Docs โดยไม่ต้องออกจากกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณ
  • สร้างร่างแรกหรือระดมความคิดด้วยคำสั่งง่ายๆ เปลี่ยนหน้ากระดาษว่างเปล่าให้กลายเป็นจุดเริ่มต้น
  • กรอกฐานข้อมูลอัตโนมัติด้วยสรุปและข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้โครงการเป็นระเบียบโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

ข้อจำกัดของ Notion AI

  • ใช้งานได้เฉพาะภายใน Notion เท่านั้น ดังนั้นคุณจำเป็นต้องใช้ระบบนิเวศนี้
  • แผนชำระเงินอาจรู้สึกแพงสำหรับทีมที่ต้องการใช้ AI เพียงเล็กน้อย
  • สามารถให้ผลลัพธ์ทั่วไปได้เป็นครั้งคราว ซึ่งยังต้องมีการปรับแต่งเพิ่มเติมด้วยตนเอง

ราคาของ Notion AI

  • ฟรี
  • บวก: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Notion AI

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,600+ รีวิว)

ผู้ใช้พูดถึง Notion AI ว่าอย่างไร

ผู้ช่วยเขียน AI ช่วยให้ฉันเปลี่ยนความคิดให้เป็นข้อความที่เรียบเรียงอย่างสวยงามได้อย่างรวดเร็ว เครื่องมือจัดการความรู้ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบในที่เดียว และการค้นหาแบบองค์กรทำให้ฉันสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างแม่นยำภายในไม่กี่วินาที

4. Jasper AI (เหมาะที่สุดสำหรับทีมการตลาดที่ต้องการการขยายตัวและความเร็ว)

Jasper AI (เหมาะที่สุดสำหรับทีมการตลาดที่ต้องการขยายขนาดและเพิ่มความเร็ว): ทางเลือกของ writingmate ai
ผ่านทาง Jasper AI

Jasper ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในฐานะหนึ่งในแพลตฟอร์มการเขียนด้วย AI ที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงนักการตลาดเป็นหลัก แทนที่จะให้แค่ผืนผ้าใบเปล่า มันถูกออกแบบมาเพื่อให้รู้สึกเหมือนเป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง

ผู้ใช้หลายคนชื่นชอบวิธีที่เทมเพลตและเครื่องมือสร้างแบรนด์ช่วยลดความยุ่งยากในการคาดเดา โดยเฉพาะเมื่อมีแคมเปญหลายรายการที่กำลังดำเนินอยู่พร้อมกัน คุณสามารถตั้งค่าโปรไฟล์เสียงแบรนด์ที่ช่วยให้โทนการสื่อสารคงที่ทั้งในบทความบล็อก อีเมล และข้อความโฆษณา—ทำให้คุณไม่ต้องเขียนตำแหน่งการตลาดเดิมซ้ำอีกทุกครั้ง

ด้วยโหมด SEO และการผสานรวมกับบทสรุปเนื้อหา Jasper ช่วยให้คุณเขียนโดยมีเจตนาในการค้นหาฝังอยู่ในตัว ไม่ใช่เพียงแค่เพิ่มเข้าไปภายหลัง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper AI

  • สร้างข้อความโฆษณา, บล็อก, และแคมเปญอีเมลโดยใช้เทมเพลตที่เตรียมไว้มากกว่า 50 แบบ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและลดปัญหาการคิดไม่ออก
  • ปรับแต่งโทนและสไตล์ด้วย Jasper Brand Voice เพื่อให้เนื้อหาทั้งหมดสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแบรนด์คุณ
  • เพิ่มประสิทธิภาพบทความโดยตรงขณะเขียนผ่านการผสานรวมกับ Surfer SEO
  • สร้างภาพในระดับใหญ่ด้วยชุดเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ของ Jasper ซึ่งเปลี่ยนคำสั่งให้กลายเป็นกราฟิกคุณภาพสูง
  • ใช้ Jasper Chat สำหรับการสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติที่ช่วยระดมความคิด แก้ไข หรือปรับปรุงร่างต่างๆ

ข้อจำกัดของ Jasper AI

  • ราคาถือว่าแพงเมื่อเทียบกับทางเลือก AI อื่น ๆ เช่น ChatGPT หรือ Copy.ai
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าผลลัพธ์ที่ได้อาจดูทั่วไปและต้องการการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อความแปลกใหม่
  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นหากคุณไม่คุ้นเคยกับแพลตฟอร์มการเขียนด้วย AI

ราคา Jasper AI

  • ทดลองใช้ฟรี 7 วัน
  • ข้อดี: 69/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Jasper AI

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)

สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Jasper AI

Jasper เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยนแปลงวงการ ซึ่งช่วยให้กระบวนการสร้างเนื้อหาของเราเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น มันสามารถสร้างร่างแรกที่สอดคล้องกับน้ำเสียงและสไตล์ของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยประหยัดทั้งเวลาและแรงงานของเรา

5. Writesonic (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาพร้อมการสนับสนุน SEO ในตัว)

Writesonic (ดีที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาพร้อมการสนับสนุน SEO ในตัว): ทางเลือกของ writingmate ai
ผ่านทาง Writesonic

นักการตลาดเนื้อหาจำนวนมากขึ้นกำลังพึ่งพา AI มากกว่าที่เคย การสำรวจระบุว่ากว่าครึ่งหนึ่งใช้ AIเพื่อจุดประกายไอเดีย แต่มีเพียงจำนวนน้อยเท่านั้นที่ให้ AI เขียนบทความเต็มรูปแบบ นั่นแสดงให้เห็นสิ่งสำคัญ: คนส่วนใหญ่ต้องการให้ AI เป็นแนวทาง ไม่ใช่ผู้เขียนแทน

Writesonic ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในพื้นที่นั้น มันช่วยให้คุณระดมความคิด สร้างโครงร่าง และขัดเกลาผลงานของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกด้าน SEO ในขณะที่ยังคงเปิดโอกาสให้คุณแสดงความคิดเห็นส่วนตัว สำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็ก มันสามารถช่วยลดภาระในการวางแผนและร่างงานได้โดยไม่แย่งความสนใจไปจากคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic

  • สร้างบทความบล็อกแบบยาว, ข้อความโฆษณา, และโพสต์ทางสังคมด้วยเทมเพลตการเขียนด้วย AI ที่ช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมง
  • เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาด้วยเครื่องมือ SEO ที่ผสานรวมไว้แล้ว รวมถึงการวิจัยคำค้นหา การจัดกลุ่มหัวข้อ และการวิเคราะห์ช่องว่างของเนื้อหา
  • ใช้ ChatSonic ผู้ช่วยแชท AI เพื่อระดมความคิด วิเคราะห์คู่แข่ง หรือปรับแต่งร่างงานของคุณแบบเรียลไทม์
  • เข้าถึงเทมเพลตเนื้อหา 100+ ครอบคลุมโฆษณา, อีเมล,คำอธิบายสินค้า, และสคริปต์สำหรับหลายแพลตฟอร์ม
  • ร่างข้อความโดยตรงในแอปต่างๆ เช่น LinkedIn หรือ Gmail ด้วยส่วนขยาย Writesonic สำหรับ Chrome เพื่อการตอบกลับและโพสต์อย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ Writesonic

  • คุณสมบัติขั้นสูงหลายอย่าง เช่น การปรับแต่ง SEO และ ChatSonic ถูกจำกัดไว้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
  • เครดิตฟรีมีจำนวนจำกัด ทำให้ยากที่จะทดสอบแพลตฟอร์มอย่างเต็มที่
  • ผลลัพธ์บางอย่างอาจดูทั่วไปและต้องการการแก้ไขโดยมนุษย์เพื่อความละเอียดอ่อน

ราคา Writesonic

  • ไลท์: $49/เดือน
  • มาตรฐาน: $99/เดือน
  • มืออาชีพ: $249/เดือน
  • ขั้นสูง: $499/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Writesonic

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,100 รายการ)

สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Writesonic

Writesonic โดดเด่นด้วยความง่ายในการใช้งานและความยืดหยุ่นในการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงในหลากหลายรูปแบบ ข้าพเจ้าชื่นชอบความหลากหลายของเทมเพลตและความสามารถในการปรับแต่งโทนและสไตล์เป็นพิเศษ

6. TextCortex AI (เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กและผู้สร้างเนื้อหาเดี่ยวที่ต้องการการสนับสนุนเนื้อหาอย่างรวดเร็ว)

TextCortex AI (เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กและผู้สร้างเนื้อหาเดี่ยวที่ต้องการการสนับสนุนเนื้อหาอย่างรวดเร็ว): ทางเลือกของ writingmate ai
ผ่านทาง TextCortex AI

บางครั้งความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือการเริ่มต้นเท่านั้น ผู้ใช้หลายคนพบว่า TextCortex มีประโยชน์เพราะช่วยเปลี่ยนคำสั่งที่ยังไม่ชัดเจนให้กลายเป็นข้อความที่ใช้งานได้จริง ส่วนขยายเบราว์เซอร์ของมันทำงานได้บนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Gmail, Google Docs และโซเชียลมีเดีย ดังนั้นคุณสามารถสร้างเนื้อหาได้ทุกที่ที่คุณกำลังทำงานอยู่แล้วโดยไม่ต้องสลับแท็บ

สิ่งที่ทำให้ TextCortex แตกต่างคือฟีเจอร์ "Zeno Chat" ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสนทนาโต้ตอบกับ AI ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับแต่งผลลัพธ์ให้ตรงตามต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ด้วยคำสั่งใหม่ทุกครั้ง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TextCortex AI

  • เขียนใหม่และแปลเอกสารในหลายภาษา
  • สร้างเนื้อหาแบบสั้นสำหรับบล็อก, คำอธิบายสินค้า, อีเมล, และคำบรรยาย
  • สร้างบุคลิกภาพ AI แบบกำหนดเองให้ตรงกับน้ำเสียงและสไตล์ของคุณ
  • ใช้ฐานความรู้เพื่อสอน AI เกี่ยวกับแบรนด์หรืออุตสาหกรรมของคุณ
  • เข้าถึงเทมเพลตคำสั่งกว่า 500 แบบ เพื่อสร้างเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ TextCortex AI

  • แผนฟรีจำกัดความยาวของผลลัพธ์และคุณสมบัติ
  • ขาดเครื่องมือสำหรับหัวข้อ, โครงร่าง, และการสนับสนุน SEO
  • การต่อสู้กับการสร้างบทความยาว

ราคา TextCortex AI

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $6.99/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว TextCortex AI

  • G2: 4. 7/5 (830+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (230+ รีวิว)

ผู้ใช้พูดถึง TextCortex AI ว่าอย่างไร

นี่เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากในการช่วยฉันเขียนนวนิยายของฉัน มันให้ข้อเสนอแนะที่ดีมากและทำให้ฉันตื่นเต้นที่จะได้เห็นว่าผู้อ่านของฉันจะคิดอย่างไร

📮 ClickUp Insight:ประมาณ 1 ใน 5 ของผู้ตอบแบบสำรวจส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีมากกว่า 50 ข้อความต่อวัน แม้ว่าจะช่วยให้งานดำเนินไปอย่างรวดเร็ว แต่ก็อาจนำไปสู่การรับข้อมูลมากเกินไปและพลาดรายละเอียดสำคัญได้

ด้วยเครื่องมือในตัวของ ClickUp เช่น แชทและความคิดเห็นที่มอบหมาย ทุกการสนทนาจะเชื่อมโยงกับงานที่ถูกต้อง ทำให้การทำงานร่วมกันชัดเจนขึ้นและการติดตามงานน้อยลง

7. MailMaestro (เหมาะที่สุดสำหรับประสิทธิภาพในการส่งอีเมลและการประชุม)

MailMaestro (ดีที่สุดสำหรับประสิทธิภาพในการส่งอีเมลและการประชุม): ทางเลือกของ writingmate ai
ผ่านทาง MailMaestro

หากคุณเคยรู้สึกหนักใจกับกล่องจดหมายที่เต็มไปด้วยอีเมลหรือบันทึกการประชุมที่ไม่มีที่สิ้นสุด MailMaestro สัญญาว่าจะมอบทางออกที่เบากว่าให้กับคุณ แทนที่จะต้องพิมพ์คำตอบทุกครั้งจากศูนย์เครื่องมือเขียน AIนี้จะช่วยร่างอีเมลที่เรียบร้อยให้คุณอย่างเงียบๆ สรุปหัวข้อที่ยาวเหยียด และแม้กระทั่งเปลี่ยนการสนทนาในการประชุมให้กลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการอย่างเป็นระเบียบ

สิ่งที่ทำให้ MailMaestro โดดเด่นคือความสามารถในการทำงานได้ทันทีในที่ที่คุณใช้งานอยู่แล้ว—ทั้งใน Outlook, Gmail และ Teams คุณสามารถเขียนอีเมลใหม่ ตอบกลับด้วยร่างที่เข้าใจบริบท หรือปรับปรุงข้อความของคุณด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

คุณสมบัติเด่นของ MailMaestro

  • ร่างอีเมลที่ขัดเกลาแล้วในหลายภาษาได้ทันทีด้วยเครื่องมือเขียน, ตอบกลับ, และปรับปรุง
  • สรุปเนื้อหาจากอีเมลยาวและไฟล์แนบให้เหลือเพียงประเด็นสำคัญที่ชัดเจน
  • ตรวจจับและกระตุ้นการติดตามผล, กำหนดเวลา, และการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ
  • จัดระเบียบกล่องจดหมายของคุณด้วยป้ายกำกับและตัวกรองอัจฉริยะเพื่อการจัดลำดับความสำคัญที่รวดเร็วขึ้น
  • เปลี่ยนการประชุมที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นขั้นตอนถัดไปที่ได้รับมอบหมายผ่าน TeamsMaestro

ข้อจำกัดของ MailMaestro

  • ร่างบางครั้งอาจต้องแก้ไขด้วยตนเองเพื่อให้ฟังดูเป็นส่วนตัวมากขึ้น
  • ข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ที่ระมัดระวังในการให้สิทธิ์เข้าถึงอีเมล
  • การปรับแต่งรูปแบบการเขียนได้จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือขั้นสูง

ราคาของ MailMaestro

  • ฟรี
  • MailMaestro: เริ่มต้นที่ $12
  • TeamMaestro: เริ่มต้นที่ $17
  • MaestroDuo: เริ่มต้นที่ $25

คะแนนและรีวิว MailMaestro

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

ผู้ใช้พูดถึง MailMaestro

ฉันชอบมากที่ MailMaestro ทำให้การจัดการอีเมลง่ายขึ้นมาก AI ช่วยร่างคำตอบที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาของฉันไปเยอะมากในขณะที่ยังคงความเป็นมืออาชีพไว้ได้

8. Koala AI (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหา SEO แบบยาวในปริมาณมาก)

Koala AI (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหา SEO แบบยาวในปริมาณมาก): ทางเลือกของ writingmate ai
ผ่านทาง Koala AI

นักเขียนและนักการตลาดมักพูดคุยกันถึงเวลาที่พวกเขาใช้ในการรวบรวมเนื้อหาแบบยาว การสร้างโครงร่าง การทำวิจัยคำหลัก และการเพิ่มลิงก์ภายในสามารถทำให้รู้สึกท่วมท้นได้ก่อนที่คุณจะเริ่มพิมพ์ด้วยซ้ำ

Koala AI ใช้แนวทางที่แตกต่างออกไป มันไม่ได้แค่สร้างข้อความเท่านั้น แต่ยังสร้างบทความที่มีโครงสร้างและเป็นมิตรกับ SEO ซึ่งมักจะรู้สึกใกล้เคียงกับการเผยแพร่ได้ ผู้สร้างหลายคนกล่าวว่านี่เป็นเครื่องมือแรกที่พวกเขาใช้ซึ่งผลลัพธ์รู้สึกเหมือนเป็นฉบับร่างที่เสร็จสมบูรณ์มากกว่าที่จะเป็นเพียงร่างหยาบๆ

คุณสมบัติเด่นของ Koala AI

  • สร้างบทความเต็มรูปแบบที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO จากคำค้นหาเพียงคำเดียว
  • ทำให้การเชื่อมโยงภายในและการทำเครื่องหมายสคีมาเป็นอัตโนมัติเพื่อเสริมสร้าง SEO ของเว็บไซต์
  • ใช้การวิเคราะห์ SERP แบบเรียลไทม์เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่กำลังติดอันดับอยู่ในขณะนี้
  • สร้างการรวบรวมสินค้าพันธมิตรพร้อมข้อมูลสดจาก Amazon
  • ขยายกลยุทธ์เนื้อหาด้วยการเขียนจำนวนมากและการผสานรวมกับ WordPress

ข้อจำกัดของ Koala AI

  • คุณภาพยังคงดีขึ้นด้วยการแก้ไขของมนุษย์และการปรับให้เข้ากับบุคคล
  • รุ่นขั้นสูงใช้เครดิตอย่างรวดเร็ว ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นสำหรับผู้ใช้หนัก
  • อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกท่วมท้นเมื่อมีตัวเลือกการตั้งค่ามากมายในตอนแรก

ราคา Koala AI

  • สิ่งจำเป็น: $9/เดือน
  • มืออาชีพ: $49/เดือน
  • เพิ่มประสิทธิภาพ: $99/เดือน
  • การเติบโต: $179/เดือน
  • เอลิต: $350/เดือน
  • ขั้นสูง: $500/เดือน
  • ระดับที่ I: $750/เดือน
  • ระดับ II: $1,250/เดือน
  • ระดับ III: $2,000/เดือน

คะแนนและรีวิว Koala AI

  • G2: 5. 0/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

ผู้ใช้พูดถึง Koala AI

ทีมการตลาดได้พบคุณค่าอย่างมากในการใช้รายงานเนื้อหาของ Koala ซึ่งช่วยให้พวกเขามีแนวคิดเกี่ยวกับเนื้อหาที่มักจะช่วยผลักดันให้กลุ่มเป้าหมายของเราเข้าสู่กระบวนการทางการตลาดได้มากขึ้น

9. Evercopy (เหมาะที่สุดสำหรับการขยายงานสร้างสรรค์โฆษณาด้วย AI)

Evercopy (เหมาะที่สุดสำหรับการขยายงานสร้างสรรค์โฆษณาด้วย AI): ทางเลือกของ writingmate ai
ผ่านทาง Evercopy

การตลาดที่นำโดยแบรนด์กำลังกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง37.52% ของนักการตลาดให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ของตนเป็นอันดับแรก และเกือบสามในสิบกำลังมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาที่ยังคงความซื่อสัตย์ต่อคุณค่าของพวกเขา

นั่นหมายความว่ามีความกดดันในการสร้างโฆษณาที่ให้ความรู้สึกทั้งสอดคล้องและสร้างสรรค์ในระดับที่กว้างขวาง นี่คือจุดที่ Evercopy โดดเด่นจริงๆ แทนที่จะจมอยู่กับการปรับแต่งการออกแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดและทรัพยากรที่กระจัดกระจาย ทีมงานสามารถใช้สตูดิโอเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมันเพื่อสร้างแบนเนอร์ ภาพสินค้า และโฆษณาวิดีโอที่ยังคงความเป็นแบรนด์ในทุกครั้ง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evercopy

  • สร้างรูปแบบโฆษณาหลายสื่อมากกว่า 30 รูปแบบ รวมถึงแบนเนอร์ รูปภาพสินค้า และโฆษณาวิดีโอ
  • นำผลงานสร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จมาใช้ใหม่ด้วยการรีมิกซ์โดย AI ที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับแคมเปญใหม่
  • รักษาความสอดคล้องของแบรนด์อย่างเคร่งครัดด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้และตัวเลือกการปรับให้เป็นส่วนตัว
  • แก้ไขและปรับแต่งด้วยเครื่องมือลากและวางและการปรับแต่งด้วย AI
  • เข้าถึงธีมและคลังแรงบันดาลใจในตัวเพื่อกำหนดทิศทางสร้างสรรค์ได้อย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ Evercopy

  • ราคาอาจสูงสำหรับทีมขนาดเล็กหรือผู้สร้างผลงานเดี่ยว
  • คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างเหมาะสำหรับผู้ใช้ระดับองค์กรเท่านั้น
  • ทดลองใช้ฟรีแบบจำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ราคาของ Evercopy

  • เริ่มต้น: $185/เดือน
  • ข้อดี: $710/เดือน
  • กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Evercopy

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)

ผู้ใช้พูดถึง Evercopy

นี้ได้บันทึกไว้ว่า:

ฉันชอบที่การเขียนเนื้อหาด้วย AI นั้นมีประสิทธิภาพมาก และมันสร้างผลลัพธ์ที่ทรงพลังอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นคำตอบยาวหรือสั้น มันครอบคลุมทุกอย่างโดยไม่ดูเป็นกลไกเกินไป ฉันยังชอบฟีเจอร์อื่นๆ ของมัน เช่น การสำรวจไฟล์และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ด้วย

👀 เกร็ดความรู้: เชกสเปียร์คิดค้นคำใหม่มากกว่า 1,700 คำที่ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน เขาจะดัดแปลงคำที่มีอยู่แล้ว เปลี่ยนคำนามให้เป็นคำกริยา และสร้างวลีใหม่เพื่อถ่ายทอดอารมณ์และเรื่องราว

10. การเล่นคำ (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหา SEO แบบยาวที่คลิกครั้งเดียว)

การเล่นคำ (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหา SEO แบบยาวที่สร้างได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว): ทางเลือกของ writingmate ai
ผ่านทาง การเล่นคำ

ไม่มีใครพูดถึงมากพอเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนไอเดียนั้นให้กลายเป็นผลงานที่สมบูรณ์แบบและยาวเหยียด. Wordplay ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับความท้าทายนี้โดยเฉพาะ. แทนที่จะผลิตชิ้นงานเล็ก ๆ ที่ยังต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการรวบรวมเข้าด้วยกัน Wordplay สร้างโครงร่างบล็อกโพสต์และบทความเต็มรูปแบบได้ในคลิกเดียว พร้อมระบบ SEO ที่ฝังอยู่ใน DNA ของมัน.

ผู้ใช้หลายคนชี้ให้เห็นว่า Wordplay รู้สึกแตกต่างจากผู้เขียน AI อื่น ๆ เพราะมันถูกสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO แทนที่จะถูกปรับแต่งให้รองรับตัวเลือกแบบยาวในภายหลัง ผลลัพธ์คือเนื้อหาที่ไหลลื่นอย่างเป็นธรรมชาติ ต้องการการแก้ไขน้อยลง และพร้อมสำหรับมาตรฐานของ Google ในด้านการเขียนที่มีประโยชน์และถูกต้อง

คุณสมบัติเด่นของการเล่นคำ

  • สร้างบทความมากกว่า 5,000 คำในคลิกเดียว
  • สร้างร่างที่สมบูรณ์ 95% ได้ภายในไม่กี่วินาที
  • ประหยัดเวลาด้วยเครื่องมือสร้างบทความจำนวนมาก
  • ผสานการทำงานกับ WordPress สำหรับการกำหนดเวลาและการเผยแพร่
  • รวมคำถามที่พบบ่อย (FAQs) ที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับผลการค้นหาและ "คำถามที่ผู้คนมักถาม"

ข้อจำกัดของการเล่นคำ

  • ต้องชำระเงินก้อนใหญ่ล่วงหน้าพร้อมข้อเสนอแบบตลอดชีพ
  • ผลลัพธ์อาจยังต้องการการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการปรับแต่งเพิ่มเติม

การตั้งราคาแบบเล่นคำ

  • เริ่มต้น: เข้าใช้งานตลอดชีพเพียง $99
  • เงิน: เข้าใช้งานตลอดชีพ $399
  • ทองคำ: $999 เข้าใช้งานตลอดชีพ
  • แพลทินัม: เข้าใช้งานตลอดชีพ $2,800

คะแนนและรีวิวการเล่นคำ

  • G2: 4. 7/5 (60+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้พูดถึง Wordplay ว่าอย่างไร

ฉันหลงรัก Wordplay – มันใช้งานง่าย – เนื้อหาเป็นของจริง!! ฉันสามารถทำสไตล์และรูปแบบต่างๆ ได้หลากหลาย – มันช่วยลดเวลาการเขียนของฉันลงถึง 90% จริงๆ!!!

👀 เกร็ดความรู้: บุคลิกขี้เล่นของ Wendy's บนทวิตเตอร์เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ผู้จัดการชุมชนคนหนึ่งเริ่มตอบกลับด้วยอารมณ์ขันแทนที่จะใช้ภาษาทางการที่แข็งกระด้าง "เสียง" นั้นกลับโดนใจผู้คนอย่างมาก จนกลายเป็นกรณีศึกษาไวรัลที่แสดงให้เห็นว่าน้ำเสียงที่สม่ำเสมอสามารถขับเคลื่อนการเติบโตของแบรนด์ได้อย่างไร

เครื่องมือเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์

1. Copy. ai

Copy.aiถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงนักการตลาดโดยเฉพาะ มาพร้อมกับเทมเพลตที่พร้อมใช้งานมากกว่า 90 แบบ เพื่อให้คุณสามารถสร้างโฆษณา บทนำบล็อก คำอธิบายสินค้า หรือโพสต์บนโซเชียลมีเดียได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด

ทีมต่างๆ ชื่นชมฟีเจอร์เสียงแบรนด์เป็นพิเศษ ซึ่งช่วยให้เนื้อหาทั้งหมดสอดคล้องกับสไตล์ของบริษัท และเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น สำหรับธุรกิจที่รันแคมเปญบ่อยครั้ง Copy.ai ช่วยลดเวลาที่ใช้ในการร่างและระดมความคิด

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดบางประการที่ควรทราบ ผลลัพธ์อาจรู้สึกซ้ำซากหากคุณพึ่งพาเทมเพลตการเขียนเนื้อหาอย่างมาก ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องปรับแต่งข้อความให้เข้ากับโทนเสียงของคุณ ทีมขนาดใหญ่ยังพบว่าต้องการการผสานรวมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับเครื่องมือจัดการโครงการ

2. Rytr

Rytrเป็นที่นิยมในหมู่ฟรีแลนซ์และทีมขนาดเล็กที่ต้องการเครื่องมือเขียนด้วย AI ที่ราคาไม่แพง รองรับมากกว่า 30 ภาษาและ 20 โทนเสียง ทำให้คุณมีความยืดหยุ่นไม่ว่าคุณจะสร้างอีเมล คำบรรยาย หรือร่างบล็อก

ตัวตรวจสอบการคัดลอกที่มีอยู่ในตัวช่วยให้มั่นใจในความเป็นต้นฉบับ และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทำให้เข้าถึงได้แม้ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ในการเขียนด้วย AI

ในทางกลับกัน Rytr ไม่โดดเด่นในการสร้างเนื้อหาที่ยาวเมื่อเทียบกับเครื่องมือ AI ระดับสูงกว่า แม้ว่าจะมีประโยชน์สำหรับข้อความสั้นๆ และโครงการเล็กๆ แต่ผลลัพธ์อาจดูตื้นเขินเมื่อใช้สำหรับบทความเต็มรูปแบบ เครื่องมือแก้ไขของมันก็ยังพื้นฐานกว่าคู่แข่ง

3. หมึก

INKผสานการเขียนด้วย AI เข้ากับการปรับแต่ง SEO ทำให้เป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักเขียนบล็อกและนักการตลาดเนื้อหา แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณปรับความหนาแน่นของคำหลัก, เมตาแท็ก, และความอ่านง่ายในขณะที่ร่างข้อความ ทำให้เนื้อหาของคุณได้รับการปรับแต่งก่อนที่มันจะเผยแพร่

มันถูกออกแบบมาเพื่อลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลายอย่างพร้อมกัน โดยการรวมการสร้างด้วย AI กับการให้คะแนน SEO ไว้ในแดชบอร์ดเดียว

อย่างไรก็ตาม INK อาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรกเนื่องจากจำนวนตัวชี้วัด SEO ที่มีอยู่ ผู้ใช้บางคนยังพบว่าแม้การเขียนของ AI จะมีความมั่นคง แต่บางครั้งก็ผลิตเนื้อหาทั่วไปที่ต้องการการปรับแต่งเพื่อให้สอดคล้องกับเสียงของแบรนด์

จากฉบับร่างแรกสู่ฉบับสุดท้ายด้วย ClickUp Brain

การเขียนไม่เคยเป็นเพียงแค่การนำคำมาวางบนหน้ากระดาษเท่านั้น คุณรู้ดี ผู้อ่านของคุณก็รู้ แต่ผู้ช่วยเขียน AI จำนวนมากกลับไม่รู้

การเขียนร่างหลายครั้งมักนำไปสู่การสูญเสียบริบทและรายละเอียด นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่น—มอบพื้นที่เดียวให้คุณวางแผน เขียน แก้ไข และทำงานร่วมกันได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือที่กระจัดกระจายและแท็บที่ไม่มีที่สิ้นสุด

ในขณะที่แพลตฟอร์มอื่นอาจจัดการเพียงชิ้นส่วนหนึ่งของปริศนา ClickUp นำทุกอย่างมารวมกัน เอกสาร งาน ปฏิทิน และ AI อยู่ในที่เดียวกัน ทำให้กระบวนการเขียนของคุณรู้สึกเหมือนการต่อสู้ที่น้อยลงและเป็นจังหวะที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น

เมื่อคุณเปรียบเทียบทางเลือกของ WritingMate AI ไม่ใช่แค่เรื่องคุณสมบัติเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเข้าถึงและคุณค่าอีกด้วย เครื่องมือหลายตัวในปัจจุบันมีแอปมือถือเพื่อให้คุณเขียนได้อย่างต่อเนื่องทุกที่ แต่ความแตกต่างที่แท้จริงมักอยู่ที่ราคาที่จับต้องได้และรูปแบบการกำหนดราคาที่ดีกว่า

ด้วย ClickUp คุณได้รับความยืดหยุ่นในการเขียนและจัดการโครงการโดยไม่ต้องใช้จ่ายเกินงบประมาณ พร้อมทั้งเพลิดเพลินกับฟังก์ชันการทำงานระดับพรีเมียมในแพลตฟอร์มเดียว

หากคุณพร้อมที่จะลดความเครียดจากการเขียนและมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุด ถึงเวลาแล้วที่จะสมัครใช้ ClickUp!