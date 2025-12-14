10 อันดับทางเลือก AI ของ WritingMate สำหรับการสร้างเนื้อหาที่ดีกว่า

การเขียนที่ชัดเจนคือการคิดที่ชัดเจน แม้ว่าการเขียนอาจไม่ใช่สาขาหลักของคุณ แต่การมีความสอดคล้องและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ได้กลายเป็นมาตรฐานที่คาดหวังในที่ทำงานสมัยใหม่
ด้วยผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่าง WritingMate AI ทำให้การสื่อสารความคิดของคุณชัดเจนขึ้นได้ง่ายขึ้นมาก
อย่างไรก็ตามผู้ใช้รู้สึกว่า
ผลิตภัณฑ์สุดท้ายของ WritingMate จำเป็นต้องมีการแก้ไขอย่างมากเพื่อให้ตรงกับโทนและสไตล์ที่ต้องการ
นี่คือเหตุผลที่ผู้สร้างเนื้อหา นักการตลาด และธุรกิจขนาดเล็กมักค้นหาตัวเลือกที่ซับซ้อนมากขึ้น ในบทความนี้ เราจะแยกแยะทางเลือกที่ดีที่สุดของ WritingMate AI เปรียบเทียบคุณสมบัติ และช่วยคุณค้นหาตัวเลือกที่เหมาะกับความต้องการการเขียนของคุณ
🧠 คุณรู้หรือไม่? วลีที่ว่า "คอนเทนต์คือราชา" ไม่ได้ถูกคิดค้นโดยนักการตลาดแต่เป็นคำกล่าวของบิล เกตส์ ในปี 1996 เมื่อเขาเขียนบทความทำนายว่า มูลค่าที่แท้จริงของอินเทอร์เน็ตจะอยู่ที่เนื้อหา เกือบสามทศวรรษต่อมา คำทำนายนั้นยังคงรู้สึกเหมือนคำพยากรณ์ที่หล่อหลอมยุคดิจิทัลทั้งหมด
ทางเลือก 10 อันดับแรกของ WritingMate ในพริบตา
นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ WritingMate เพื่อช่วยคุณเลือกสิ่งที่เหมาะกับคุณตามคุณสมบัติหลัก, คุณสมบัติเพิ่มเติม, ราคา, และคะแนนผู้ใช้.
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|การจัดอันดับ
|คลิกอัพ
|การวางแผนเนื้อหาและการทำงานร่วมกันของทีมด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
|ClickUp Brain สำหรับโครงร่างและการร่าง, BrainGPT สำหรับโมเดล LLM หลายตัว, และ Talk to Text, เอกสารพร้อมการเขียนร่วมแบบเรียลไทม์
|แผนฟรี; การปรับแต่งสำหรับองค์กร
|G2: 4. 7/5 Capterra: 4. 6/5
|Grammarly Business
|ความสม่ำเสมอในการเขียนอย่างมืออาชีพระหว่างทีม
|คำแนะนำด้านไวยากรณ์และน้ำเสียง, คู่มือสไตล์และโทนเสียงของแบรนด์, ข้อความตัวอย่าง, การแบ่งปันความรู้, แดชบอร์ดวิเคราะห์, ใช้งานได้กับแอปมากกว่า 500,000 แอป
|15 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|G2: 4. 7/5 Capterra: 4. 7/5
|โนชั่น เอไอ
|ประสิทธิภาพการทำงานครบวงจรภายใน Notion
|สรุป, แปล, ปรับปรุงน้ำเสียง, คิดค้น, และสร้างร่าง, การเติมข้อมูลในฐานข้อมูลอัตโนมัติ
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อผู้ใช้
|G2: 4. 6/5 (7,000+) • Capterra: 4. 7/5 (2,600+)
|Jasper AI
|ทีมการตลาดที่ต้องการการขยายตัวและความรวดเร็ว
|50+ แม่แบบเนื้อหา, เสียงของแบรนด์, โหมด Surfer SEO, ชุดเครื่องมือภาพ, Jasper Chat
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $59/เดือนต่อผู้ใช้
|G2: 4. 7/5 Capterra: 4. 8/5
|ไรท์โซนิค
|การสร้างเนื้อหาพร้อมระบบสนับสนุน SEO ในตัว
|นักเขียนบทความยาว, การจัดกลุ่มคำหลักและหัวข้อ, การวิเคราะห์ช่องว่าง, ChatSonic, เทมเพลตมากกว่า 100 แบบ, ส่วนขยาย Chrome
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $49/เดือนต่อผู้ใช้
|G2: 4. 7/5 Capterra: 4. 8/5
|TextCortex AI
|ทีมขนาดเล็กและผู้สร้างผลงานเดี่ยวที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
|เขียนใหม่และแปล, สร้างเนื้อหาแบบสั้น, ตัวตน, ฐานความรู้, เทมเพลตคำสั่ง 500+
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $6.99/เดือนต่อผู้ใช้
|G2: 4. 7/5 Capterra: 4. 7/5
|เมล์เมสโทร
|ประสิทธิภาพในการใช้อีเมลและการประชุม
|เขียน, ตอบกลับ, ปรับปรุงสำหรับอีเมล, หัวข้อการสนทนา, และสรุปไฟล์แนบ, การติดตามผล, ป้ายกำกับอัจฉริยะ, และรายการดำเนินการของ TeamsMaestro
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $15/เดือนต่อผู้ใช้
|Capterra: 4. 3/5
|โคอาล่า เอไอ
|เนื้อหา SEO แบบยาวในปริมาณมาก
|บทความเต็มจากคีย์เวิร์ด, การวิเคราะห์ SERP แบบเรียลไทม์, การเชื่อมโยงภายในและสคีมา, เครื่องมือสร้างสรุปจาก Amazon, การจัดการข้อมูลจำนวนมาก + WordPress
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $9/เดือนต่อผู้ใช้
|G2: 5. 0/5 Capterra: 4. 6/5
|เอเวอร์คอปี้
|ขยายโฆษณาที่สอดคล้องกับแบรนด์ด้วย AI
|รูปแบบโฆษณา 30+ ครอบคลุมทั้งภาพและวิดีโอ, AI remix, เทมเพลตที่กำหนดเอง, การปรับแต่งแบรนด์, สตูดิโอแบบลากและวาง
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $185/เดือน ต่อผู้ใช้
|Capterra: 4. 7/5
|การเล่นคำ
|เนื้อหา SEO แบบยาวที่สร้างได้เพียงคลิกเดียว
|บทความมากกว่า 5,000 คำในคลิกเดียว, เครื่องมือสร้างจำนวนมาก, เผยแพร่บน WordPress, คำถามที่พบบ่อยที่เป็นมิตรกับ SEO
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $99/เดือน ต่อผู้ใช้
|G2: 4. 7/5
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ WritingMate AI?
คุณอาจคิดว่าคุณสมบัติที่ดูโดดเด่นจะช่วยให้คุณได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุดจากเงินที่คุณลงทุนไป แต่นั่นมักไม่เป็นความจริง. แม้ว่าการค้นหาเครื่องมือ AI ที่เหมาะกับสไตล์และเสียงของคุณอาจเป็นกระบวนการที่ต้องลองผิดลองถูกบ้าง แต่เครื่องมือที่เหมาะที่สุดจะช่วยยกน้ำหนักของรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ออกไปในขณะที่ให้เสียงของคุณได้ฉายแสงออกมา.
นี่คือวิธีที่คุณสามารถระบุระบบเหล่านี้ได้:
- แนะนำการแก้ไขอย่างเบามือสำหรับไวยากรณ์และการไหลของข้อความเพื่อให้ข้อความของคุณรู้สึกเป็นธรรมชาติ
- จุดประกายไอเดียเมื่อคุณติดขัด และช่วยให้คุณสร้างโครงร่างได้อย่างง่ายดาย
- ปรับโทนให้เข้ากับอารมณ์ที่คุณต้องการจะแบ่งปัน
- ทำงานได้อย่างราบรื่นในทุกที่ที่คุณเขียนอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นอีเมล บันทึกการเรียน หรือบล็อก
- ช่วยปรับแต่งเสียงของคุณเองแทนที่จะแทนที่มัน ทำให้การเขียนยังคงฟังดูเหมือนคุณ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: อย่าทดสอบเครื่องมือ AI เฉพาะกับบทความยาวๆ เท่านั้น ลองใช้กับงานเล็กๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การร่างข้อความตอบกลับอย่างรวดเร็ว การปรับแต่งข้อความ หรือการระดมความคิดสำหรับหัวข้อข่าว คุณจะเข้าใจจุดแข็งที่แท้จริงของมันได้เร็วขึ้นมาก และเห็นว่ามันเหมาะสมกับคุณจริงๆ หรือไม่
10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ WritingMate AI
นี่คือ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ WritingMate AI แต่ละตัวมีวิธีการของตัวเองในการทำให้การเขียนง่ายขึ้น ชัดเจนขึ้น และสนุกขึ้นเล็กน้อย
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการวางแผนเนื้อหาด้วย AI และการทำงานร่วมกันในทีม)
WritingMate ช่วยให้คุณเขียนด้วย AI แต่เมื่อร่างเสร็จแล้ว คุณต้องย้ายมันเข้าสู่ขั้นตอนการทำงานของคุณเอง—คัดลอกข้อความไปยังเครื่องมือของโครงการ, มอบหมายการตรวจสอบ, และติดตามกำหนดเวลาแยกต่างหาก
ผู้ช่วยเขียน AI ส่วนใหญ่หยุดเพียงแค่การสร้างเนื้อหาเท่านั้น พวกเขาไม่ได้เชื่อมโยงกับจุดที่งานของคุณเกิดขึ้นจริง—ไม่ว่าจะเป็นรายการงาน ปฏิทิน หรือการร่วมมือกับทีมที่เปลี่ยนร่างงานให้กลายเป็นผลงานที่เผยแพร่ได้
ClickUp แก้ไขปัญหานี้ในฐานะพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก AI ที่ติดตั้งในตัวของ ClickUp จะทำงานอยู่ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ ซึ่งเป็นที่ที่เนื้อหาได้รับการมอบหมาย ตรวจสอบ แก้ไข และส่งมอบ
ไม่มีการกระจายงานระหว่างการวิจัย การเขียน การประสานงาน และการดำเนินการ สำหรับผู้สร้างเนื้อหาและนักการตลาดที่เหนื่อยล้ากับการจัดการเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับการสร้างและการจัดการ ClickUp Brain ดีกว่าผู้ช่วยการเขียนแบบสแตนด์อโลน
มาดูกันว่า ClickUp เหมาะสมกับทุกประเภทของทีมทั่วโลกอย่างไร
เขียนเนื้อหาที่เหมาะกับน้ำเสียงและบุคลิกของคุณด้วย ClickUp Brain
การเขียนไม่ใช่แค่เรื่องคำ—มันคือการเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นผลกระทบ ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างสรรค์เนื้อหา รายงาน หรือแคมเปญ ClickUp Brainช่วยให้คุณก้าวจากแนวคิดไปสู่ความสำเร็จได้อย่างราบรื่น ด้วยการเข้าใจบริบทการทำงานของคุณและเชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์กับการลงมือทำ
นี่คือวิธี:
- เปลี่ยนไอเดียเป็นร่างได้ทันที: เพียงอธิบายสิ่งที่คุณต้องการเขียน แล้ว ClickUp Brain จะสร้างร่างแรกที่มีโครงสร้างชัดเจน สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ — ปรับให้เหมาะสมกับเป้าหมายและสไตล์การเขียนของคุณโดยเฉพาะ
- เขียนให้ชัดเจนโดยไม่สูญเสียโทนเสียงของคุณ: รับคำแนะนำที่ช่วยเพิ่มการไหลลื่น แก้ไขการใช้คำที่ฟังดูไม่เหมาะสม และปรับปรุงข้อความของคุณให้ดียิ่งขึ้น โดยยังคงรักษาสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณไว้
- ค้นคว้าและเขียนในที่เดียว: ดึงข้อเท็จจริง บันทึก และเอกสารอ้างอิงจากเอกสารและโปรเจกต์ที่เชื่อมต่อของคุณโดยตรง
- ร่วมมือและดำเนินการอย่างไร้รอยต่อ: สรุปข้อเสนอแนะ เขียนใหม่ตามความคิดเห็น และเปลี่ยนร่างที่เสร็จสมบูรณ์ให้เป็นงานหรือแคมเปญ — ทั้งหมดนี้ทำได้ภายใน ClickUp
และเช่นเดียวกับ WritingMate AI, Brain มอบพลังของ LLM หลากหลายไว้ในแอปเดียว ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องเผชิญกับความซับซ้อนของ AI มากมาย และสามารถเข้าถึง Claude, Gemini, GPT-4o และอื่น ๆ ได้ในที่เดียว
📌 ตัวอย่าง: คุณวางแนวคิดเริ่มต้นไว้ในเอกสาร ClickUp AI จะขยายแนวคิดนั้นออกเป็นโครงร่าง แนะนำหัวข้อ และสร้างงานสำหรับร่างแรกพร้อมกำหนดวันครบกำหนดและผู้รับผิดชอบ
สำหรับการวิจัยเชิงลึกและบริบทเพิ่มเติม ลองใช้ ClickUp BrainGPT
ClickUp BrainGPT ยกระดับการทำงานไป อีกขั้น เป็นแอป AI บนเดสก์ท็อปที่เชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์ เข้าใจระบบนิเวศการทำงานของคุณ รวมเครื่องมือทั้งหมดเข้าด้วยกัน และช่วยให้คุณทำงานได้อย่างราบรื่นตั้งแต่การเขียนไปจนถึงการดำเนินการ
ลองนึกภาพว่าคุณกำลังร่างบทความบล็อกหรือแคมเปญการตลาด และจำเป็นต้องอ้างอิงงานวิจัย ไฟล์เก่า หรือไฟล์ออกแบบที่กระจัดกระจายอยู่ในแอปต่างๆ
แทนที่จะสลับแท็บ BrainGPT ช่วยให้คุณ ค้นหาได้ทันทีทั่วทั้ง ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint และแม้แต่เว็บ—ดึงทุกสิ่งที่คุณต้องการมาไว้ในที่เดียว งานเขียนของคุณจะมีความรู้มากขึ้น แม่นยำยิ่งขึ้น และไม่กระจัดกระจายอีกต่อไป
จากนั้นมีTalk to Text ซึ่ง มอบความยืดหยุ่นที่แท้จริงให้กับกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังบันทึกไอเดียย่อหน้าขณะเดินทางหรือระดมความคิดหัวข้อข่าวออกมาดังๆ BrainGPT จะจับเสียงของคุณและเปลี่ยนให้เป็นเนื้อหาที่มีโครงสร้าง
นอกเหนือจากนั้น BrainGPT ยังมอบสิทธิ์ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงโมเดล AI หลากหลายรูปแบบ เช่น Gemini, Claude, และ ChatGPT ได้ในที่เดียว นั่นหมายความว่าคุณไม่ต้องสลับแท็บหรือสมัครสมาชิกหลายบัญชีเพื่อจัดการกับการเขียน, การวิจัย, และการวางแผนอีกต่อไป คุณจะได้รับสภาพแวดล้อมเดียวที่พร้อมใช้งานในระดับองค์กร ซึ่งเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังทำและเหตุผลเบื้องหลัง
🎥 คุณสามารถใช้ AI ในตัวของ ClickUp ได้มากกว่าหนึ่งวิธีเมื่อพูดถึงการตลาด นี่คือคู่มืออย่างรวดเร็ว:
ร่วมเขียนใน ClickUp Docs แล้วเปลี่ยนความคิดเห็นให้เป็นการกระทำ
เขียนร่วมกันในClickUp Docsด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์ ความคิดเห็นที่สุภาพ และรายการที่ต้องดำเนินการ เปลี่ยนบรรทัดใดก็ได้ให้เป็นงานพร้อมเจ้าของและวันที่ และเชื่อมต่อทุกอย่างเข้าด้วยกันด้วย Docs Hub เพื่อการค้นหาที่ง่ายดาย
เพิ่มวิดเจ็ตง่าย ๆ เพื่ออัปเดตสถานะโดยไม่ต้องออกจากหน้า และเชื่อมโยงเอกสารกับงานเพื่อให้แผนของคุณเป็นระเบียบ. วิธีการนี้ผสานการร่างและการดำเนินการเข้าด้วยกัน ทำให้ผู้คนสามารถเข้าใจขั้นตอนต่อไปได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่มองผ่าน ๆ. มันช่วยลดการสื่อสารซ้ำซ้อน และทำให้แต่ละหน้าเคลื่อนไปสู่การเสร็จสิ้น.
เปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานด้วย ClickUp Chat
ระดมความคิดกับเพื่อนร่วมงานในClickUp Chat, แชร์บันทึกย่ออย่างรวดเร็ว, และแนบการสนทนาไว้กับงานได้ ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว คุณสามารถเปลี่ยนข้อความใด ๆ ให้เป็นงาน และขอให้AI สรุปหัวข้อที่ยาวเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับทราบหน้าที่ของตน
รักษาบริบทของงานและเอกสารไว้เพื่อไม่ให้ข้อมูลสูญหายระหว่างแอปต่างๆ การทำงานจะราบรื่นเพราะคุณสามารถสร้าง มอบหมาย และติดตามงานได้โดยไม่ต้องออกจากแชท
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ร่วมเขียนใน ClickUp Docs และแปลงความคิดเห็นเป็นงาน เพื่อให้การแก้ไขและการอนุมัติดำเนินไปข้างหน้าโดยไม่ต้องออกจากหน้า
- ร่างและแก้ไขข้อความด้วย ClickUp Brain จากนั้นมอบหมายขั้นตอนถัดไปจากภายในเอกสารหรืองานเดียวกัน
- ค้นหาเอกสารและไฟล์เก่าด้วย Enterprise Search & Ask และเชื่อมโยงกับงานวันนี้เพื่อรับบริบททันที
- บันทึกโน้ตการประชุมด้วย ClickUp Brain Notetaker ที่บันทึกเสียง แปลงเป็นข้อความ และสร้างรายการงานที่ต้องดำเนินการโดยตรงเป็นงานใน ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มันอาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้ใช้ใหม่ เพราะมีสิ่งต่าง ๆ มากมายที่ต้องตั้งค่าและเรียนรู้
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีการโหลดช้าหรือกระตุกเมื่อดูมุมมองหรือแดชบอร์ดที่มีข้อมูลจำนวนมาก
- มือถือเหมาะสำหรับการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว แต่การทำงานหนักจะราบรื่นกว่าบนเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,450+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง ClickUp
คุณสมบัติเช่น ระบบอัตโนมัติ, ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์, และปฏิทินที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ เป็นตัวช่วยประหยัดเวลาอย่างแท้จริง. และสิ่งที่ดีที่สุดคือ? มันสามารถปรับขนาดได้ตามเรา—ไม่ว่าเราจะกำลังเปิดตัวแคมเปญใหม่หรือบริหารจัดการการดำเนินงานระยะยาว.
📮 ClickUp Insight: มากกว่า 50% ของผู้ตอบแบบสอบถามพิมพ์ข้อมูลลงในเครื่องมือสามตัวหรือมากกว่าทุกวัน ต้องต่อสู้กับปัญหา "แอปมากเกินไป" และกระบวนการทำงานที่กระจัดกระจาย แม้ว่าจะรู้สึกว่ามีประสิทธิภาพและยุ่ง แต่บริบทของคุณก็กำลังสูญหายไปตามแอปต่างๆ ยังไม่รวมถึงพลังงานที่สูญเสียไปจากการพิมพ์ BrainGPT รวบรวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน: พูดเพียงครั้งเดียว และการอัปเดต งาน และบันทึกของคุณจะไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมใน ClickUp อย่างแม่นยำ
ไม่ต้องสลับไปมาอีกต่อไป ไม่ต้องวุ่นวายอีกต่อไป—เพียงแค่ประสิทธิภาพการทำงานที่ราบรื่นและรวมศูนย์ในที่เดียว
2. Grammarly Business (เหมาะที่สุดสำหรับความสม่ำเสมอในการเขียนเชิงวิชาชีพระหว่างทีม)
ลองนึกถึงครั้งล่าสุดที่คุณเขียนอีเมลสำคัญแล้วหยุดคิดชั่วครู่ เพราะสงสัยว่าข้อความนั้นฟังดูเป็นทางการเกินไปหรืออาจจะยังไม่เรียบร้อยพอ ลองจินตนาการว่าช่วงเวลาเช่นนั้นเกิดขึ้นกับทุกคนในทีม แล้วคุณจะเห็นได้ว่าความไม่แน่ใจเล็กๆ น้อยๆ ในการเขียนสามารถสะสมกลายเป็นเวลาที่สูญเสียไปและข้อความที่สื่อสารผิดพลาดได้
Grammarly Business ช่วยให้ทีมหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะทำงานอย่างเงียบ ๆ แนะนำโทนที่เหมาะสม ปรับประโยคให้ลื่นไหล และทำให้เสียงของบริษัทคุณโดดเด่นในทุกข้อความ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly Business
- ให้การแก้ไขไวยากรณ์ น้ำเสียง และสไตล์แบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้ทีมสื่อสารได้อย่างชัดเจนผ่านอีเมล เอกสาร และการแชท
- ใช้คู่มือสไตล์และโทนเสียงแบรนด์เพื่อให้ทุกชิ้นงานเขียนสอดคล้องกับน้ำเสียงของบริษัทคุณ
- ปรับปรุงการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพด้วย Knowledge Share และ Snippets ที่ช่วยให้ทีมสามารถนำวลีที่เหมาะสมกลับมาใช้ใหม่ได้โดยไม่ต้องเขียนใหม่ทั้งหมด
- ผสานการทำงานกับแอปและเว็บไซต์กว่า 500,000 รายการ รวมถึง Google Docs, Outlook, Slack, Salesforce และ LinkedIn เพื่อการสนับสนุนการเขียนที่ราบรื่น
- ติดตามความก้าวหน้าและระบุพื้นที่ที่ต้องพัฒนาผ่านแดชบอร์ดการวิเคราะห์ของทีม พร้อมรายงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับคุณภาพและประสิทธิภาพในการเขียน
ข้อจำกัดของ Grammarly Business
- อาจกลายเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงสำหรับทีมขนาดใหญ่ เนื่องจากราคาต่อที่นั่งจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้ใช้
- ข้อเสนอแนะที่ไม่ถูกต้องเป็นครั้งคราวซึ่งต้องการการตรวจสอบจากมนุษย์
- ประสิทธิภาพอาจลดลงเมื่อมีเอกสารขนาดใหญ่มาก
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาความเข้ากันได้กับแพลตฟอร์ม CMS บางประเภท เช่น WordPress
ราคาสำหรับธุรกิจของ Grammarly
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Grammarly Business
- G2: 4. 7/5 (11,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,200 รายการ)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Grammarly Business
มันช่วยได้มากในการปรับปรุงการเขียนของทีมทั้งหมด ตรวจจับข้อผิดพลาด และทำให้แน่ใจว่าข้อความของเราชัดเจนและเป็นมืออาชีพ
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งของ Grammarly ที่ดีที่สุด
3. Notion AI (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรภายในระบบนิเวศของ Notion)
ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งได้อธิบายว่าNotion AI ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของสถานที่ท่องเที่ยวของพวกเขาอย่างไร ทุกครั้งที่พวกเขาเพิ่มชื่อสถานที่ใหม่ AI จะค่อยๆ เติมรายละเอียดต่างๆ เช่น อาหารจานโปรด อันดับใน Tripadvisor และแม้แต่ความลับเล็กๆ น้อยๆ ที่เฉพาะคนท้องถิ่นเท่านั้นที่รู้
Notion AI จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณใช้ Notion ในการจัดระเบียบโลกของคุณอยู่แล้ว มันช่วยสร้างโครงสร้างให้กับโปรเจกต์ที่ยุ่งเหยิงและลดภาระของข้อมูลที่อาจทำให้คุณรู้สึกหนักใจ
อย่างไรก็ตาม หลายคนชี้ให้เห็นว่า แม้คุณสมบัติของมันจะทรงพลัง แต่ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอาจทำให้คุณต้องคิดหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการใช้เพียงงานเบาๆ เท่านั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion AI
- สรุปรายงานยาว, บทความ, หรือสายการสื่อสารทางอีเมลให้กลายเป็นบันทึกสั้น ๆ ชัดเจนที่คุณสามารถดำเนินการได้
- แปลเอกสารเป็นหลายภาษาเพื่อการร่วมมือที่ราบรื่นยิ่งขึ้นกับทีมงานทั่วโลก
- ปรับปรุงไวยากรณ์ การสะกดคำ และน้ำเสียงได้โดยตรงภายใน Notion Docs โดยไม่ต้องออกจากกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณ
- สร้างร่างแรกหรือระดมความคิดด้วยคำสั่งง่ายๆ เปลี่ยนหน้ากระดาษว่างเปล่าให้กลายเป็นจุดเริ่มต้น
- กรอกฐานข้อมูลอัตโนมัติด้วยสรุปและข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้โครงการเป็นระเบียบโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของ Notion AI
- ใช้งานได้เฉพาะภายใน Notion เท่านั้น ดังนั้นคุณจำเป็นต้องใช้ระบบนิเวศนี้
- แผนชำระเงินอาจรู้สึกแพงสำหรับทีมที่ต้องการใช้ AI เพียงเล็กน้อย
- สามารถให้ผลลัพธ์ทั่วไปได้เป็นครั้งคราว ซึ่งยังต้องมีการปรับแต่งเพิ่มเติมด้วยตนเอง
ราคาของ Notion AI
- ฟรี
- บวก: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Notion AI
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,600+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง Notion AI ว่าอย่างไร
ผู้ช่วยเขียน AI ช่วยให้ฉันเปลี่ยนความคิดให้เป็นข้อความที่เรียบเรียงอย่างสวยงามได้อย่างรวดเร็ว เครื่องมือจัดการความรู้ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบในที่เดียว และการค้นหาแบบองค์กรทำให้ฉันสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างแม่นยำภายในไม่กี่วินาที
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งของ Notion AI ที่ดีที่สุด
4. Jasper AI (เหมาะที่สุดสำหรับทีมการตลาดที่ต้องการการขยายตัวและความเร็ว)
Jasper ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในฐานะหนึ่งในแพลตฟอร์มการเขียนด้วย AI ที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงนักการตลาดเป็นหลัก แทนที่จะให้แค่ผืนผ้าใบเปล่า มันถูกออกแบบมาเพื่อให้รู้สึกเหมือนเป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง
ผู้ใช้หลายคนชื่นชอบวิธีที่เทมเพลตและเครื่องมือสร้างแบรนด์ช่วยลดความยุ่งยากในการคาดเดา โดยเฉพาะเมื่อมีแคมเปญหลายรายการที่กำลังดำเนินอยู่พร้อมกัน คุณสามารถตั้งค่าโปรไฟล์เสียงแบรนด์ที่ช่วยให้โทนการสื่อสารคงที่ทั้งในบทความบล็อก อีเมล และข้อความโฆษณา—ทำให้คุณไม่ต้องเขียนตำแหน่งการตลาดเดิมซ้ำอีกทุกครั้ง
ด้วยโหมด SEO และการผสานรวมกับบทสรุปเนื้อหา Jasper ช่วยให้คุณเขียนโดยมีเจตนาในการค้นหาฝังอยู่ในตัว ไม่ใช่เพียงแค่เพิ่มเข้าไปภายหลัง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper AI
- สร้างข้อความโฆษณา, บล็อก, และแคมเปญอีเมลโดยใช้เทมเพลตที่เตรียมไว้มากกว่า 50 แบบ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและลดปัญหาการคิดไม่ออก
- ปรับแต่งโทนและสไตล์ด้วย Jasper Brand Voice เพื่อให้เนื้อหาทั้งหมดสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแบรนด์คุณ
- เพิ่มประสิทธิภาพบทความโดยตรงขณะเขียนผ่านการผสานรวมกับ Surfer SEO
- สร้างภาพในระดับใหญ่ด้วยชุดเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ของ Jasper ซึ่งเปลี่ยนคำสั่งให้กลายเป็นกราฟิกคุณภาพสูง
- ใช้ Jasper Chat สำหรับการสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติที่ช่วยระดมความคิด แก้ไข หรือปรับปรุงร่างต่างๆ
ข้อจำกัดของ Jasper AI
- ราคาถือว่าแพงเมื่อเทียบกับทางเลือก AI อื่น ๆ เช่น ChatGPT หรือ Copy.ai
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าผลลัพธ์ที่ได้อาจดูทั่วไปและต้องการการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อความแปลกใหม่
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นหากคุณไม่คุ้นเคยกับแพลตฟอร์มการเขียนด้วย AI
ราคา Jasper AI
- ทดลองใช้ฟรี 7 วัน
- ข้อดี: 69/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Jasper AI
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Jasper AI
Jasper เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยนแปลงวงการ ซึ่งช่วยให้กระบวนการสร้างเนื้อหาของเราเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น มันสามารถสร้างร่างแรกที่สอดคล้องกับน้ำเสียงและสไตล์ของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยประหยัดทั้งเวลาและแรงงานของเรา
📚อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Jasper AI
5. Writesonic (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาพร้อมการสนับสนุน SEO ในตัว)
นักการตลาดเนื้อหาจำนวนมากขึ้นกำลังพึ่งพา AI มากกว่าที่เคย การสำรวจระบุว่ากว่าครึ่งหนึ่งใช้ AIเพื่อจุดประกายไอเดีย แต่มีเพียงจำนวนน้อยเท่านั้นที่ให้ AI เขียนบทความเต็มรูปแบบ นั่นแสดงให้เห็นสิ่งสำคัญ: คนส่วนใหญ่ต้องการให้ AI เป็นแนวทาง ไม่ใช่ผู้เขียนแทน
Writesonic ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในพื้นที่นั้น มันช่วยให้คุณระดมความคิด สร้างโครงร่าง และขัดเกลาผลงานของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกด้าน SEO ในขณะที่ยังคงเปิดโอกาสให้คุณแสดงความคิดเห็นส่วนตัว สำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็ก มันสามารถช่วยลดภาระในการวางแผนและร่างงานได้โดยไม่แย่งความสนใจไปจากคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic
- สร้างบทความบล็อกแบบยาว, ข้อความโฆษณา, และโพสต์ทางสังคมด้วยเทมเพลตการเขียนด้วย AI ที่ช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมง
- เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาด้วยเครื่องมือ SEO ที่ผสานรวมไว้แล้ว รวมถึงการวิจัยคำค้นหา การจัดกลุ่มหัวข้อ และการวิเคราะห์ช่องว่างของเนื้อหา
- ใช้ ChatSonic ผู้ช่วยแชท AI เพื่อระดมความคิด วิเคราะห์คู่แข่ง หรือปรับแต่งร่างงานของคุณแบบเรียลไทม์
- เข้าถึงเทมเพลตเนื้อหา 100+ ครอบคลุมโฆษณา, อีเมล,คำอธิบายสินค้า, และสคริปต์สำหรับหลายแพลตฟอร์ม
- ร่างข้อความโดยตรงในแอปต่างๆ เช่น LinkedIn หรือ Gmail ด้วยส่วนขยาย Writesonic สำหรับ Chrome เพื่อการตอบกลับและโพสต์อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Writesonic
- คุณสมบัติขั้นสูงหลายอย่าง เช่น การปรับแต่ง SEO และ ChatSonic ถูกจำกัดไว้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
- เครดิตฟรีมีจำนวนจำกัด ทำให้ยากที่จะทดสอบแพลตฟอร์มอย่างเต็มที่
- ผลลัพธ์บางอย่างอาจดูทั่วไปและต้องการการแก้ไขโดยมนุษย์เพื่อความละเอียดอ่อน
ราคา Writesonic
- ไลท์: $49/เดือน
- มาตรฐาน: $99/เดือน
- มืออาชีพ: $249/เดือน
- ขั้นสูง: $499/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Writesonic
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,100 รายการ)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Writesonic
Writesonic โดดเด่นด้วยความง่ายในการใช้งานและความยืดหยุ่นในการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงในหลากหลายรูปแบบ ข้าพเจ้าชื่นชอบความหลากหลายของเทมเพลตและความสามารถในการปรับแต่งโทนและสไตล์เป็นพิเศษ
6. TextCortex AI (เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กและผู้สร้างเนื้อหาเดี่ยวที่ต้องการการสนับสนุนเนื้อหาอย่างรวดเร็ว)
บางครั้งความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือการเริ่มต้นเท่านั้น ผู้ใช้หลายคนพบว่า TextCortex มีประโยชน์เพราะช่วยเปลี่ยนคำสั่งที่ยังไม่ชัดเจนให้กลายเป็นข้อความที่ใช้งานได้จริง ส่วนขยายเบราว์เซอร์ของมันทำงานได้บนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Gmail, Google Docs และโซเชียลมีเดีย ดังนั้นคุณสามารถสร้างเนื้อหาได้ทุกที่ที่คุณกำลังทำงานอยู่แล้วโดยไม่ต้องสลับแท็บ
สิ่งที่ทำให้ TextCortex แตกต่างคือฟีเจอร์ "Zeno Chat" ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสนทนาโต้ตอบกับ AI ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับแต่งผลลัพธ์ให้ตรงตามต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ด้วยคำสั่งใหม่ทุกครั้ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TextCortex AI
- เขียนใหม่และแปลเอกสารในหลายภาษา
- สร้างเนื้อหาแบบสั้นสำหรับบล็อก, คำอธิบายสินค้า, อีเมล, และคำบรรยาย
- สร้างบุคลิกภาพ AI แบบกำหนดเองให้ตรงกับน้ำเสียงและสไตล์ของคุณ
- ใช้ฐานความรู้เพื่อสอน AI เกี่ยวกับแบรนด์หรืออุตสาหกรรมของคุณ
- เข้าถึงเทมเพลตคำสั่งกว่า 500 แบบ เพื่อสร้างเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ TextCortex AI
- แผนฟรีจำกัดความยาวของผลลัพธ์และคุณสมบัติ
- ขาดเครื่องมือสำหรับหัวข้อ, โครงร่าง, และการสนับสนุน SEO
- การต่อสู้กับการสร้างบทความยาว
ราคา TextCortex AI
- ฟรี
- พรีเมียม: $6.99/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว TextCortex AI
- G2: 4. 7/5 (830+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (230+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง TextCortex AI ว่าอย่างไร
นี่เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากในการช่วยฉันเขียนนวนิยายของฉัน มันให้ข้อเสนอแนะที่ดีมากและทำให้ฉันตื่นเต้นที่จะได้เห็นว่าผู้อ่านของฉันจะคิดอย่างไร
📮 ClickUp Insight:ประมาณ 1 ใน 5 ของผู้ตอบแบบสำรวจส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีมากกว่า 50 ข้อความต่อวัน แม้ว่าจะช่วยให้งานดำเนินไปอย่างรวดเร็ว แต่ก็อาจนำไปสู่การรับข้อมูลมากเกินไปและพลาดรายละเอียดสำคัญได้
ด้วยเครื่องมือในตัวของ ClickUp เช่น แชทและความคิดเห็นที่มอบหมาย ทุกการสนทนาจะเชื่อมโยงกับงานที่ถูกต้อง ทำให้การทำงานร่วมกันชัดเจนขึ้นและการติดตามงานน้อยลง
7. MailMaestro (เหมาะที่สุดสำหรับประสิทธิภาพในการส่งอีเมลและการประชุม)
หากคุณเคยรู้สึกหนักใจกับกล่องจดหมายที่เต็มไปด้วยอีเมลหรือบันทึกการประชุมที่ไม่มีที่สิ้นสุด MailMaestro สัญญาว่าจะมอบทางออกที่เบากว่าให้กับคุณ แทนที่จะต้องพิมพ์คำตอบทุกครั้งจากศูนย์เครื่องมือเขียน AIนี้จะช่วยร่างอีเมลที่เรียบร้อยให้คุณอย่างเงียบๆ สรุปหัวข้อที่ยาวเหยียด และแม้กระทั่งเปลี่ยนการสนทนาในการประชุมให้กลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการอย่างเป็นระเบียบ
สิ่งที่ทำให้ MailMaestro โดดเด่นคือความสามารถในการทำงานได้ทันทีในที่ที่คุณใช้งานอยู่แล้ว—ทั้งใน Outlook, Gmail และ Teams คุณสามารถเขียนอีเมลใหม่ ตอบกลับด้วยร่างที่เข้าใจบริบท หรือปรับปรุงข้อความของคุณด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
คุณสมบัติเด่นของ MailMaestro
- ร่างอีเมลที่ขัดเกลาแล้วในหลายภาษาได้ทันทีด้วยเครื่องมือเขียน, ตอบกลับ, และปรับปรุง
- สรุปเนื้อหาจากอีเมลยาวและไฟล์แนบให้เหลือเพียงประเด็นสำคัญที่ชัดเจน
- ตรวจจับและกระตุ้นการติดตามผล, กำหนดเวลา, และการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ
- จัดระเบียบกล่องจดหมายของคุณด้วยป้ายกำกับและตัวกรองอัจฉริยะเพื่อการจัดลำดับความสำคัญที่รวดเร็วขึ้น
- เปลี่ยนการประชุมที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นขั้นตอนถัดไปที่ได้รับมอบหมายผ่าน TeamsMaestro
ข้อจำกัดของ MailMaestro
- ร่างบางครั้งอาจต้องแก้ไขด้วยตนเองเพื่อให้ฟังดูเป็นส่วนตัวมากขึ้น
- ข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ที่ระมัดระวังในการให้สิทธิ์เข้าถึงอีเมล
- การปรับแต่งรูปแบบการเขียนได้จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือขั้นสูง
ราคาของ MailMaestro
- ฟรี
- MailMaestro: เริ่มต้นที่ $12
- TeamMaestro: เริ่มต้นที่ $17
- MaestroDuo: เริ่มต้นที่ $25
คะแนนและรีวิว MailMaestro
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง MailMaestro
ฉันชอบมากที่ MailMaestro ทำให้การจัดการอีเมลง่ายขึ้นมาก AI ช่วยร่างคำตอบที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาของฉันไปเยอะมากในขณะที่ยังคงความเป็นมืออาชีพไว้ได้
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ ChatGPT สำหรับการสร้างเนื้อหา
8. Koala AI (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหา SEO แบบยาวในปริมาณมาก)
นักเขียนและนักการตลาดมักพูดคุยกันถึงเวลาที่พวกเขาใช้ในการรวบรวมเนื้อหาแบบยาว การสร้างโครงร่าง การทำวิจัยคำหลัก และการเพิ่มลิงก์ภายในสามารถทำให้รู้สึกท่วมท้นได้ก่อนที่คุณจะเริ่มพิมพ์ด้วยซ้ำ
Koala AI ใช้แนวทางที่แตกต่างออกไป มันไม่ได้แค่สร้างข้อความเท่านั้น แต่ยังสร้างบทความที่มีโครงสร้างและเป็นมิตรกับ SEO ซึ่งมักจะรู้สึกใกล้เคียงกับการเผยแพร่ได้ ผู้สร้างหลายคนกล่าวว่านี่เป็นเครื่องมือแรกที่พวกเขาใช้ซึ่งผลลัพธ์รู้สึกเหมือนเป็นฉบับร่างที่เสร็จสมบูรณ์มากกว่าที่จะเป็นเพียงร่างหยาบๆ
คุณสมบัติเด่นของ Koala AI
- สร้างบทความเต็มรูปแบบที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO จากคำค้นหาเพียงคำเดียว
- ทำให้การเชื่อมโยงภายในและการทำเครื่องหมายสคีมาเป็นอัตโนมัติเพื่อเสริมสร้าง SEO ของเว็บไซต์
- ใช้การวิเคราะห์ SERP แบบเรียลไทม์เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่กำลังติดอันดับอยู่ในขณะนี้
- สร้างการรวบรวมสินค้าพันธมิตรพร้อมข้อมูลสดจาก Amazon
- ขยายกลยุทธ์เนื้อหาด้วยการเขียนจำนวนมากและการผสานรวมกับ WordPress
ข้อจำกัดของ Koala AI
- คุณภาพยังคงดีขึ้นด้วยการแก้ไขของมนุษย์และการปรับให้เข้ากับบุคคล
- รุ่นขั้นสูงใช้เครดิตอย่างรวดเร็ว ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นสำหรับผู้ใช้หนัก
- อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกท่วมท้นเมื่อมีตัวเลือกการตั้งค่ามากมายในตอนแรก
ราคา Koala AI
- สิ่งจำเป็น: $9/เดือน
- มืออาชีพ: $49/เดือน
- เพิ่มประสิทธิภาพ: $99/เดือน
- การเติบโต: $179/เดือน
- เอลิต: $350/เดือน
- ขั้นสูง: $500/เดือน
- ระดับที่ I: $750/เดือน
- ระดับ II: $1,250/เดือน
- ระดับ III: $2,000/เดือน
คะแนนและรีวิว Koala AI
- G2: 5. 0/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Koala AI
ทีมการตลาดได้พบคุณค่าอย่างมากในการใช้รายงานเนื้อหาของ Koala ซึ่งช่วยให้พวกเขามีแนวคิดเกี่ยวกับเนื้อหาที่มักจะช่วยผลักดันให้กลุ่มเป้าหมายของเราเข้าสู่กระบวนการทางการตลาดได้มากขึ้น
9. Evercopy (เหมาะที่สุดสำหรับการขยายงานสร้างสรรค์โฆษณาด้วย AI)
การตลาดที่นำโดยแบรนด์กำลังกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง37.52% ของนักการตลาดให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ของตนเป็นอันดับแรก และเกือบสามในสิบกำลังมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาที่ยังคงความซื่อสัตย์ต่อคุณค่าของพวกเขา
นั่นหมายความว่ามีความกดดันในการสร้างโฆษณาที่ให้ความรู้สึกทั้งสอดคล้องและสร้างสรรค์ในระดับที่กว้างขวาง นี่คือจุดที่ Evercopy โดดเด่นจริงๆ แทนที่จะจมอยู่กับการปรับแต่งการออกแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดและทรัพยากรที่กระจัดกระจาย ทีมงานสามารถใช้สตูดิโอเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมันเพื่อสร้างแบนเนอร์ ภาพสินค้า และโฆษณาวิดีโอที่ยังคงความเป็นแบรนด์ในทุกครั้ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evercopy
- สร้างรูปแบบโฆษณาหลายสื่อมากกว่า 30 รูปแบบ รวมถึงแบนเนอร์ รูปภาพสินค้า และโฆษณาวิดีโอ
- นำผลงานสร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จมาใช้ใหม่ด้วยการรีมิกซ์โดย AI ที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับแคมเปญใหม่
- รักษาความสอดคล้องของแบรนด์อย่างเคร่งครัดด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้และตัวเลือกการปรับให้เป็นส่วนตัว
- แก้ไขและปรับแต่งด้วยเครื่องมือลากและวางและการปรับแต่งด้วย AI
- เข้าถึงธีมและคลังแรงบันดาลใจในตัวเพื่อกำหนดทิศทางสร้างสรรค์ได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Evercopy
- ราคาอาจสูงสำหรับทีมขนาดเล็กหรือผู้สร้างผลงานเดี่ยว
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างเหมาะสำหรับผู้ใช้ระดับองค์กรเท่านั้น
- ทดลองใช้ฟรีแบบจำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ราคาของ Evercopy
- เริ่มต้น: $185/เดือน
- ข้อดี: $710/เดือน
- กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Evercopy
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Evercopy
นี้ได้บันทึกไว้ว่า:
ฉันชอบที่การเขียนเนื้อหาด้วย AI นั้นมีประสิทธิภาพมาก และมันสร้างผลลัพธ์ที่ทรงพลังอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นคำตอบยาวหรือสั้น มันครอบคลุมทุกอย่างโดยไม่ดูเป็นกลไกเกินไป ฉันยังชอบฟีเจอร์อื่นๆ ของมัน เช่น การสำรวจไฟล์และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ด้วย
👀 เกร็ดความรู้: เชกสเปียร์คิดค้นคำใหม่มากกว่า 1,700 คำที่ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน เขาจะดัดแปลงคำที่มีอยู่แล้ว เปลี่ยนคำนามให้เป็นคำกริยา และสร้างวลีใหม่เพื่อถ่ายทอดอารมณ์และเรื่องราว
📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือเปลี่ยนโทนเสียง AI ชั้นนำเพื่อยกระดับงานเขียนของคุณ
10. การเล่นคำ (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหา SEO แบบยาวที่คลิกครั้งเดียว)
ไม่มีใครพูดถึงมากพอเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนไอเดียนั้นให้กลายเป็นผลงานที่สมบูรณ์แบบและยาวเหยียด. Wordplay ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับความท้าทายนี้โดยเฉพาะ. แทนที่จะผลิตชิ้นงานเล็ก ๆ ที่ยังต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการรวบรวมเข้าด้วยกัน Wordplay สร้างโครงร่างบล็อกโพสต์และบทความเต็มรูปแบบได้ในคลิกเดียว พร้อมระบบ SEO ที่ฝังอยู่ใน DNA ของมัน.
ผู้ใช้หลายคนชี้ให้เห็นว่า Wordplay รู้สึกแตกต่างจากผู้เขียน AI อื่น ๆ เพราะมันถูกสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO แทนที่จะถูกปรับแต่งให้รองรับตัวเลือกแบบยาวในภายหลัง ผลลัพธ์คือเนื้อหาที่ไหลลื่นอย่างเป็นธรรมชาติ ต้องการการแก้ไขน้อยลง และพร้อมสำหรับมาตรฐานของ Google ในด้านการเขียนที่มีประโยชน์และถูกต้อง
คุณสมบัติเด่นของการเล่นคำ
- สร้างบทความมากกว่า 5,000 คำในคลิกเดียว
- สร้างร่างที่สมบูรณ์ 95% ได้ภายในไม่กี่วินาที
- ประหยัดเวลาด้วยเครื่องมือสร้างบทความจำนวนมาก
- ผสานการทำงานกับ WordPress สำหรับการกำหนดเวลาและการเผยแพร่
- รวมคำถามที่พบบ่อย (FAQs) ที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับผลการค้นหาและ "คำถามที่ผู้คนมักถาม"
ข้อจำกัดของการเล่นคำ
- ต้องชำระเงินก้อนใหญ่ล่วงหน้าพร้อมข้อเสนอแบบตลอดชีพ
- ผลลัพธ์อาจยังต้องการการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการปรับแต่งเพิ่มเติม
การตั้งราคาแบบเล่นคำ
- เริ่มต้น: เข้าใช้งานตลอดชีพเพียง $99
- เงิน: เข้าใช้งานตลอดชีพ $399
- ทองคำ: $999 เข้าใช้งานตลอดชีพ
- แพลทินัม: เข้าใช้งานตลอดชีพ $2,800
คะแนนและรีวิวการเล่นคำ
- G2: 4. 7/5 (60+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Wordplay ว่าอย่างไร
ฉันหลงรัก Wordplay – มันใช้งานง่าย – เนื้อหาเป็นของจริง!! ฉันสามารถทำสไตล์และรูปแบบต่างๆ ได้หลากหลาย – มันช่วยลดเวลาการเขียนของฉันลงถึง 90% จริงๆ!!!
👀 เกร็ดความรู้: บุคลิกขี้เล่นของ Wendy's บนทวิตเตอร์เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ผู้จัดการชุมชนคนหนึ่งเริ่มตอบกลับด้วยอารมณ์ขันแทนที่จะใช้ภาษาทางการที่แข็งกระด้าง "เสียง" นั้นกลับโดนใจผู้คนอย่างมาก จนกลายเป็นกรณีศึกษาไวรัลที่แสดงให้เห็นว่าน้ำเสียงที่สม่ำเสมอสามารถขับเคลื่อนการเติบโตของแบรนด์ได้อย่างไร
📚 อ่านเพิ่มเติม: 10 โปรแกรมเขียนอีเมลด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับมืออาชีพและนักการตลาด
เครื่องมือเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์
1. Copy. ai
Copy.aiถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงนักการตลาดโดยเฉพาะ มาพร้อมกับเทมเพลตที่พร้อมใช้งานมากกว่า 90 แบบ เพื่อให้คุณสามารถสร้างโฆษณา บทนำบล็อก คำอธิบายสินค้า หรือโพสต์บนโซเชียลมีเดียได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
ทีมต่างๆ ชื่นชมฟีเจอร์เสียงแบรนด์เป็นพิเศษ ซึ่งช่วยให้เนื้อหาทั้งหมดสอดคล้องกับสไตล์ของบริษัท และเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น สำหรับธุรกิจที่รันแคมเปญบ่อยครั้ง Copy.ai ช่วยลดเวลาที่ใช้ในการร่างและระดมความคิด
อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดบางประการที่ควรทราบ ผลลัพธ์อาจรู้สึกซ้ำซากหากคุณพึ่งพาเทมเพลตการเขียนเนื้อหาอย่างมาก ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องปรับแต่งข้อความให้เข้ากับโทนเสียงของคุณ ทีมขนาดใหญ่ยังพบว่าต้องการการผสานรวมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับเครื่องมือจัดการโครงการ
📚 อ่านเพิ่มเติม:15 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Copy.ai ในปี 2025
2. Rytr
Rytrเป็นที่นิยมในหมู่ฟรีแลนซ์และทีมขนาดเล็กที่ต้องการเครื่องมือเขียนด้วย AI ที่ราคาไม่แพง รองรับมากกว่า 30 ภาษาและ 20 โทนเสียง ทำให้คุณมีความยืดหยุ่นไม่ว่าคุณจะสร้างอีเมล คำบรรยาย หรือร่างบล็อก
ตัวตรวจสอบการคัดลอกที่มีอยู่ในตัวช่วยให้มั่นใจในความเป็นต้นฉบับ และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทำให้เข้าถึงได้แม้ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ในการเขียนด้วย AI
ในทางกลับกัน Rytr ไม่โดดเด่นในการสร้างเนื้อหาที่ยาวเมื่อเทียบกับเครื่องมือ AI ระดับสูงกว่า แม้ว่าจะมีประโยชน์สำหรับข้อความสั้นๆ และโครงการเล็กๆ แต่ผลลัพธ์อาจดูตื้นเขินเมื่อใช้สำหรับบทความเต็มรูปแบบ เครื่องมือแก้ไขของมันก็ยังพื้นฐานกว่าคู่แข่ง
3. หมึก
INKผสานการเขียนด้วย AI เข้ากับการปรับแต่ง SEO ทำให้เป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักเขียนบล็อกและนักการตลาดเนื้อหา แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณปรับความหนาแน่นของคำหลัก, เมตาแท็ก, และความอ่านง่ายในขณะที่ร่างข้อความ ทำให้เนื้อหาของคุณได้รับการปรับแต่งก่อนที่มันจะเผยแพร่
มันถูกออกแบบมาเพื่อลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลายอย่างพร้อมกัน โดยการรวมการสร้างด้วย AI กับการให้คะแนน SEO ไว้ในแดชบอร์ดเดียว
อย่างไรก็ตาม INK อาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรกเนื่องจากจำนวนตัวชี้วัด SEO ที่มีอยู่ ผู้ใช้บางคนยังพบว่าแม้การเขียนของ AI จะมีความมั่นคง แต่บางครั้งก็ผลิตเนื้อหาทั่วไปที่ต้องการการปรับแต่งเพื่อให้สอดคล้องกับเสียงของแบรนด์
จากฉบับร่างแรกสู่ฉบับสุดท้ายด้วย ClickUp Brain
การเขียนไม่เคยเป็นเพียงแค่การนำคำมาวางบนหน้ากระดาษเท่านั้น คุณรู้ดี ผู้อ่านของคุณก็รู้ แต่ผู้ช่วยเขียน AI จำนวนมากกลับไม่รู้
การเขียนร่างหลายครั้งมักนำไปสู่การสูญเสียบริบทและรายละเอียด นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่น—มอบพื้นที่เดียวให้คุณวางแผน เขียน แก้ไข และทำงานร่วมกันได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือที่กระจัดกระจายและแท็บที่ไม่มีที่สิ้นสุด
ในขณะที่แพลตฟอร์มอื่นอาจจัดการเพียงชิ้นส่วนหนึ่งของปริศนา ClickUp นำทุกอย่างมารวมกัน เอกสาร งาน ปฏิทิน และ AI อยู่ในที่เดียวกัน ทำให้กระบวนการเขียนของคุณรู้สึกเหมือนการต่อสู้ที่น้อยลงและเป็นจังหวะที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น
เมื่อคุณเปรียบเทียบทางเลือกของ WritingMate AI ไม่ใช่แค่เรื่องคุณสมบัติเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเข้าถึงและคุณค่าอีกด้วย เครื่องมือหลายตัวในปัจจุบันมีแอปมือถือเพื่อให้คุณเขียนได้อย่างต่อเนื่องทุกที่ แต่ความแตกต่างที่แท้จริงมักอยู่ที่ราคาที่จับต้องได้และรูปแบบการกำหนดราคาที่ดีกว่า
ด้วย ClickUp คุณได้รับความยืดหยุ่นในการเขียนและจัดการโครงการโดยไม่ต้องใช้จ่ายเกินงบประมาณ พร้อมทั้งเพลิดเพลินกับฟังก์ชันการทำงานระดับพรีเมียมในแพลตฟอร์มเดียว
หากคุณพร้อมที่จะลดความเครียดจากการเขียนและมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุด ถึงเวลาแล้วที่จะสมัครใช้ ClickUp!